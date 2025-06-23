A 8 legjobb Devin AI alternatíva az AI-alapú kódoláshoz 2025-ben

🤖 A Devin AI ambiciózus célt tűzött ki maga elé: a világ első teljesen autonóm szoftvermérnökévé válni.

Ez egy merész elképzelés, és bár ígéretesnek tűnik, sok fejlesztő úgy találta, hogy még nem teljesen kész a komplex, valós munkafolyamatokra.

A korlátozott kontextuskezeléstől az integráció és a skálázhatóság hiányosságaiig, a Devin néha több lépést ad hozzá, mint amennyit eltávolít. És amikor alternatívákat próbálsz találni, a legtöbb lista elavultnak, irrelevánsnak tűnik, és inkább a hype-ra, mint a gyakorlati hasznosságra koncentrál.

Ezért állítottuk össze ezt az útmutatót, hogy bemutassuk a Devin AI valódi alternatíváit, amelyek ténylegesen támogatják az AI-vezérelt szoftverfejlesztést és a modern fejlesztői csapatokat, függetlenül attól, hogy gyorsabb kódgenerálásra, jobb feladatvégrehajtásra vagy szorosabb integrációra van szüksége a stackjével.

Miért érdemes a Devin AI alternatíváit választani?

A Devin egy autonóm AI szoftverfejlesztő, amelyet a Cognition AI fejlesztett ki, egy 2023-ban alapított, San Franciscó-i székhelyű startup, amelynek alapítói a versenyszerű programozási bajnokok Scott Wu, Steven Hao és Walden Yan. A hagyományos AI kódolási asszisztensekkel ellentétben a Devin úgy lett kialakítva, hogy önállóan tervezzen, írjon, hibakeresést végezzen és kódot telepítsen, így gyakorlatilag egy teljes értékű szoftvermérnökként működik.

Ha már használtad a Devin AI-t, ezek közül néhány talán túl ismerősnek tűnik 👇

Nem alkalmas komplex vagy vizuális feladatokra: alapvető kódolási feladatokat elvégez, de nehezen boldogul a Figma-tervek konvertálásával, a többmodulos alkalmazások kezelésével és a réteges logikával, ami gyakran manuális javításokat igényel.

Gyenge kontextusértelmezés: Nem veszi figyelembe a finom árnyalatokkal rendelkező ügyféligényeket vagy tervezési szándékokat, ami hiányos vagy irreleváns eredményekhez vezet.

Kreativitás hiánya komplex problémamegoldás esetén: Jól végzi az ismétlődő kódolási feladatokat, de nem javasol innovatív UX-ötleteket vagy kreatív megoldásokat.

Nem csapatmunkára készült: figyelmen kívül hagyja a PR-felülvizsgálatokat, visszacsatolási ciklusokat és csapatkommenteket, ezért nem hatékony együttműködésen alapuló kódolási környezetben.

Teljes alkalmazásfejlesztésnél kudarcot vall: API-kat generál, de a frontend integráció vagy a Heroku telepítés során megszakad, gyakran jelentős tisztításra szorul.

Adatvédelmi és biztonsági aggályok: Teljes hozzáférést igényel a reposztorokhoz és adatkészletekhez, ami vörös zászlót jelent az érzékeny felhasználói adatokat kezelő csapatok számára a korlátozott adatvédelmi ellenőrzések és a fekete doboz jellegű AI viselkedés miatt.

A teljesítmény csökken intenzív használat esetén: 10–150 számítási egység (ACU) túllépése után jelentősen lelassul, ami befolyásolja az általános reagálóképességet.

Gyenge a gépi tanulási munkafolyamatokban: Nehezen boldogul az olyan ML-keretrendszerekkel, mint a TensorFlow, és gyakran nem sikerül megfelelően telepítenie a modelleket.

👀 Tudta? A vállalati szintű hibakereső eszközök statisztikai hibakeresést használnak a hibák gyorsabb felismeréséhez, azáltal, hogy elemzik, mely kódsorok korrelálnak leginkább a hibákkal. A Devin még nem implementálta ezt, ezért a hibakeresés gyakran hosszabb időt vesz igénybe.

A legjobb Devin AI alternatívák egy pillantásra

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

Gyors áttekintést szeretne? Hasonlítsa össze a Devin AI legvonzóbb alternatíváit, és találja meg a számára legmegfelelőbbet.

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak ClickUp – AI-alapú dokumentáció és specifikációk – Autopilot ügynökök a feladatok automatizálásához – DevOps integrációk Git eszközökkel Termékcsapatok és fejlesztési vezetők, akiknek központosított projektkövetésre és AI-támogatott dokumentációra van szükségük. Örökre ingyenes; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Replit Code Repair – Valós idejű hibajavítás – Kódoptimalizálási javaslatok – Zökkenőmentes IDE és GitHub integráció Egyedül dolgozó fejlesztők és tanulók, akik gyors hibakeresést keresnek egy együttműködésen alapuló felhőalapú IDE-ben. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 25 dollártól kezdődik havonta. Devika AI – Autonóm kódgenerálás – Webalapú kutatás a problémamegoldáshoz – Többnyelvű fejlesztési támogatás Nyílt forráskódú fejlesztők és mérnökök, akik teljes ellenőrzést akarnak az agens AI szoftverfejlesztés felett A fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. SWE Agent – GitHub-problémákat kódjavításokká alakít – Ügynök-számítógép visszacsatolási hurok – Ellenőrzött pull requesteket hoz létre GitHub-problémákat kezelő háttérfejlesztők és automatizált PR-generálás Ingyenes saját szerveren való tárolás; nincs fix ár (API és infrastruktúra költségek alkalmazandók) Cody – Természetes nyelvű kérdések és válaszok a kódbázisban – AI-alapú automatikus kiegészítés és refaktorálás – Több LLM támogatás Nagy mérnöki csapatok, amelyeknek mélyreható kódbázis-ismeretekre és vállalati szintű AI kódasszisztensre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. MetaGPT – Szerepkörökön alapuló feladatokkal való együttműködés – Strukturált szoftverartefaktum-generálás – Nyílt forráskódú többügynökös keretrendszer Termékvezetők és technológiai tervezők, akik AI által generált szoftverspecifikációkat és rendszerterveket keresnek. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik. Amazon CodeWhisperer – Kontextusérzékeny kódjavaslatok – Intelligens AWS API kezelés – Beépített biztonsági és megfelelőségi vizsgálat AWS fejlesztők és vállalati csapatok, akik biztonságos, AI-támogatott kódolást keresnek IDE-kben Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. Cursor – Többsoros automatikus kiegészítés – Kontextusérzékeny AI csevegés a szerkesztőben – Ügynök mód és jegyzetfüzetek a strukturált kódgeneráláshoz Fejlesztők, akik interaktív AI párprogramozót szeretnének egy VS Code stílusú szerkesztőben Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 20 dollár/hónap-tól kezdődik.

A legjobb Devin AI alternatívák

Hasonlítsuk össze ezeket az eszközöket képességeik, funkcióik, áraik és egyéb jellemzőik alapján.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú projekt- és kódkezelés egy helyen)

Készítsen telepítési ellenőrzőlistát Node.js alkalmazásához a ClickUp Brain segítségével.

Tervezze meg a teljes fejlesztési ciklust a ClickUp Brain segítségével!

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, úgy lett kialakítva, hogy a szoftverfejlesztő csapatok mindent egy helyen kezelhessenek. A ClickUp Brain, egy AI asszisztens, amely a szoftverfejlesztés teljes életciklus át támogatja, a fejlesztőkre fókuszáló eszközkészlet középpontjában áll.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást a részletes termékigény-dokumentum azonnali létrehozásához.

Az API-k dokumentálásától és a hosszú technikai dokumentumok összefoglalásától a kódrészletek generálásáig és a tiszta commit üzenetek írásáig a ClickUp Brain egyszerűsíti a szoftverprojekt-menedzsment legfontosabb részeit, hogy Ön gyorsabban haladjon. Ezenkívül a funkciók specifikációit megvalósítható feladatlistákká alakítja, a rendezetlen dokumentációt finomítja, és releváns, kontextusérzékeny promptokkal segíti az ötletek kidolgozását.

Automatizálja a rutin mérnöki munkafolyamatokat egyedi AI-ügynökökkel.

Készítse el saját AI-ügynökeit a hibák osztályozásának, a feladatok kiosztásának és a problémák továbbításának automatizálásához. Például beállíthat egy ügynököt, hogy a munkaterhelés alapján automatikusan kiosztja a kódfelülvizsgálatokat, vagy továbbítja a blokkolókat a vezetőknek, akárcsak a Devin AI autonóm munkafolyamata.

Használja a ClickUp AI ügynököt szoftverprojektjeihez!

A ClickUp azonban azzal tűnik ki igazán, hogy egyetlen platformmal több fejlesztői eszközt is helyettesít. Ahelyett, hogy a Jira, a Trello, a Notion, a Confluence és a GitHub között kellene váltogatni, a ClickUp for Software Teams mindent egy helyen kínál: dokumentumokat, feladatokat, sprinteket, hibakeresést, ütemterveket és kiadási terveket.

Kövesse nyomon a sprint előrehaladását, ossza ki a feladatokat és rangsorolja a munkákat zökkenőmentesen a ClickUp for Software Teams segítségével.

Ugyanebben a nézetben részletes dokumentációt hozhat létre, kezelheti termék-backlogját, feladatokat rendelhet hozzá és nyomon követheti az előrehaladást.

📮ClickUp Insight: A válaszadók 33%-a a készségfejlesztést jelöli meg az egyik legérdekesebb AI-alkalmazási területként. Például a nem technikai munkavállalók megtanulhatják, hogyan kell AI-eszköz segítségével kódrészleteket készíteni egy weboldalhoz. Ilyen esetekben minél több kontextust ismer az AI a munkájáról, annál jobb lesz a válasza. A ClickUp AI, mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ebben kiemelkedő teljesítményt nyújt. Tudja, milyen projekten dolgozik, és konkrét lépéseket javasolhat, vagy akár olyan feladatokat is elvégezhet, mint kódrészletek egyszerű létrehozása.

Kezelje a sprinteket és az ütemterveket az Agile Views segítségével

A mérnöki vezetők a ClickUp Gantt Charts segítségével figyelemmel kísérhetik az ütemterveket, a ClickUp Agile Boards segítségével kezelhetik a munkafolyamatokat, és a ClickUp Workload View segítségével akár a csapat kapacitását is nyomon követhetik.

Maradjon naprakész a sprintjével a ClickUp Agile táblával, amely valós idejű feladat-információkat nyújt.

Vizualizálja az akadályokat és az előrehaladást egyedi irányítópultokkal.

Kövesse nyomon valós időben a sprint előrehaladását, a telepítés állapotát és a csapat munkaterhelését. Hozzon létre egyedi irányítópultokat a blokkoló tényezők, a sebesség és a szállítási folyamatok vizualizálására, így AI-alapú munkafolyamatai megkapják a szállítás optimalizálásához szükséges adatokat.

ClickUp Dashboards sprintekhez

Csatlakoztassa GitHub- vagy GitLab-fiókját a ClickUp-hoz a valós idejű commit láthatóság, a pull requestek nyomon követése és az automatizált feladatfrissítések érdekében. A GitHub és a ClickUp integrációjával a kódváltozásokat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolhatja, frissítheti az állapotokat, amikor a PR-ek összevonásra kerülnek, és automatizálásokat indíthat el a commit tevékenységek alapján, így fejlesztési munkafolyamatát összehangolt és hatékonyan tarthatja.

Csatlakoztassa a GitHubot a munkafolyamatához a ClickUp segítségével, és hozzon létre problémákat, ágakat vagy pull requesteket közvetlenül a Feladatnézetből.

A ClickUp több mint 1000 integrációt támogat, így munkafolyamatai folyamatosan összekapcsolva maradnak. A Slack-től és a Zoom-tól a Figma-ig és a Bitbucket-ig, az integrációs ökoszisztéma biztosítja, hogy a fejlesztőknek ne kelljen megváltoztatniuk munkamódszerüket; egyszerűen csak bevihetik az egészet a ClickUp-ba.

Ha azonnal munkába szeretne állni, a ClickUp szoftverfejlesztési sablon előre elkészített mappákat tartalmaz az ütemterv tervezéséhez, a sprint menedzsmenthez, a hibakereséshez és a minőségbiztosítási ellenőrzőlistákhoz. Ezzel a csapatok egy plug-and-play munkaterületet kapnak, amellyel gyorsabban szállíthatják a szoftvereket.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp széles körű funkciói a kezdeti beállítás során túlterhelhetik a kisebb csapatokat.

A fejlett testreszabás gyakran adminisztrátori szintű szakértelmet igényel.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő fogalmazott:

A ClickUp forradalmasította csapatunkat, átalakítva az elavult munkafolyamatokat mind a hibajelentések, mind az új termékek fejlesztése terén. Hibajelentési rendszerünk nem volt átlátható, de miután létrehoztuk új rendszerünket a ClickUp-ban, zökkenőmentesen elindultunk, és továbbra is kiváló munkafolyamatot tudtunk fenntartani a triázstól a megoldásig. Könnyedén bevezettük az automatizálást, hogy megkíméljük csapatunkat az időigényes manuális munkától, ami nekünk is nagy megkönnyebbülést jelentett.

A ClickUp forradalmasította csapatunkat, átalakítva az elavult munkafolyamatokat mind a hibajelentések, mind az új termékek fejlesztése terén. Hibajelentési rendszerünk nem volt átlátható, de miután létrehoztuk új rendszerünket a ClickUp-ban, zökkenőmentesen elindultunk, és továbbra is kiváló munkafolyamatot tudtunk fenntartani a triázstól a megoldásig. Könnyedén bevezettük az automatizálást, hogy megkíméljük csapatunkat az időigényes manuális munkától, ami nekünk is nagy megkönnyebbülést jelentett.

📚 Olvassa el még: A ClickUp AI erejének felszabadítása a szoftverfejlesztő csapatok számára

2. Replit Code Repair (A legjobb valós idejű kódhibakereséshez és javításokhoz a felhőalapú IDE-ben)

via Replit Code Repair

A Replit online IDE kódszerkesztőbe beépített Code Repair egy AI-alapú kódolási asszisztens, amely figyeli a kódját a hibák miatt, és azonnal javításokat javasol. Szakterülete a meglévő kód tisztán tartása és hibamentessé tétele, rengeteg hibakeresési adatra finomhangolt modellek segítségével generál megoldásokat.

A fejlesztők a Ghostwriter (a Replit AI kódolási asszisztense) mellett használhatják valós idejű automatikus kiegészítéshez, kódfordításhoz, többjátékos hibakereséshez megosztott projektekben, valamint kódfordításhoz több mint 50 nyelven. Ez egy praktikus asszisztens a gyors tempójú vagy együttműködésen alapuló kódolási munkák során felmerülő mindennapi javításokhoz.

A Replit Code Repair legjobb funkciói

A hibák kijavításán túl logikai fejlesztéseket és a kód dokumentációjának tisztább megírását is javasolja.

Kiterjeszti a Language Server Protocol protokollt azáltal, hogy automatikusan kijavítja a gyakori kódhibák 60%-át, például a hiányzó importokat vagy a típuseltéréseket.

Valós idejű magyarázatokat kínál az alkalmazott javításokról, hogy a kezdő fejlesztők megértsék, mi változik és miért.

A Replit Code Repair korlátai

A felhasználók különböző hibakódokkal járó hirtelen összeomlásokról számoltak be, ami megnehezíti a problémák diagnosztizálását.

Replit Code Repair árak

Ingyenes

Replit Core: 25 USD/hó

Csapatok: 40 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Replit Code Repair értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Replit Code Repairről a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő fogalmazott:

A Replit AI Agent teljesen megváltoztatta az életemet. Nincs programozói háttérrel, de mindig is szenvedélyesen szerettem volna saját vállalkozást alapítani a SAAS területén. A Replit Agent segítségével most szinte minden nap új üzleti ötleteket dolgozok ki, és a Replit segítségével, amely lehetővé teszi számomra a megvalósítást, valódi felhasználókkal is ellenőrizhetem az ötleteket.

A Replit AI Agent teljesen megváltoztatta az életemet. Nincs programozói háttérrel, de mindig is szenvedélyesen szerettem volna saját vállalkozást alapítani a SAAS területén. A Replit Agent segítségével most szinte minden nap új üzleti ötleteket dolgozok ki, és a Replit segítségével, amely lehetővé teszi számomra a megvalósítást, valódi felhasználókkal is ellenőrizhetem az ötleteket.

🧠 Érdekesség: A Stanford 2023-as kísérletében 25 AI-ügynök szimulált egy egész városnyi embert. Születésnapi partikat terveztek, kapcsolatokat alakítottak ki és felügyelet nélküli rutinokat hoztak létre. Ez a kísérlet bemutatta, hogy egyes AI-ügynökök milyen kifinomulttá váltak, különösen azok, amelyek képesek célok kitűzésére, a környezet észlelésére és hosszú távú memóriára.

⚡ Sablonarchívum: Szüksége van a fejlesztői dokumentációk egységesítésére vagy az új munkatársak beilleszkedésének felgyorsítására? Ezek a kóddokumentációs sablonok segítenek strukturált README-fájlok, API-referenciák és belső útmutatók létrehozásában, így csapata a kezdetektől fogva összehangoltan tud dolgozni.

3. Devika AI (A legjobb nyílt forráskódú, saját hosztolt AI kódoláshoz, webes kutatási képességekkel)

via Devika AI

A Devika AI egy önállóan üzemeltetett, nyílt forráskódú projekt, amelyet úgy terveztek, hogy egy autonóm szoftvermérnökhöz hasonlóan működjön. A felhasználói utasításokat végrehajtható lépésekre bontja, online keres releváns dokumentációt, és strukturált, több fájlból álló kódot ír válaszul.

Az ügynök a komponensek közötti függőségeket is feltérképezi, több nyelven támogatja a kódgenerálást, és lehetővé teszi a többfájlú kód végrehajtását a projekt egészében.

Fejlett érvelési eszközökkel, haladáskövetéssel és beépített böngésző-interakciós modullal rendelkezik, amely támogatja a dokumentáció keresését és a kód kutatását. A fejlesztők vizuális felületen keresztül figyelemmel kísérhetik folyamatban lévő tevékenységeiket, és megtekinthetik, hogy a projekt mely részei készültek el vagy vannak folyamatban. A Devika integrálható olyan általános eszközökkel, mint a GitHub, az API végpontok és az IDE-k, és alkalmas egyéni kódolási feladatokra vagy nagyobb funkciók automatizált fejlesztésére.

A Devika AI legjobb funkciói

A promptokból azonosítja a kulcsszavakat, hogy a releváns kódkontextusnak megfelelően irányítsa a tervezést és a keresést.

Fenntartja a projekt struktúráját és nyomon követi, hogy az egyes fájlok hogyan illeszkednek a kódírási modul tágabb rendszerébe.

A fejlesztők beszélgetésszerűen leírhatják a feladatokat, és cserébe kódot vagy magyarázatokat kaphatnak egy NLP-alapú csevegőfelületen keresztül.

A Devika AI korlátai

Vannak jelentések arról, hogy az iterációs folyamat problémás.

Devika AI árak

Pro: 19 USD/hó

Pro+: 49 USD/hó

Csapatok: 99 USD/hó

Vállalati egyedi: Egyedi árazás

Devika AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Devika AI-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy Reddit-kritikus fogalmazott:

A Devika beállítása néhány próbálkozást igényelhet, de ha egyszer elindul – különösen a DeepSeekCoder 33B-vel –, akkor valóban elvégzi a feladatot, még a reguláris kifejezések és a számlák automatizálása esetén is.

A Devika beállítása néhány próbálkozást igényelhet, de ha egyszer elindul – különösen a DeepSeekCoder 33B-vel –, akkor valóban elvégzi a feladatot, még a reguláris kifejezések és a számlák automatizálása esetén is.

📚 Olvassa el még: Egy nap egy szoftverfejlesztő életéből

4. SWE Agent (A legjobb AI-vezérelt hibajavításhoz és GitHub-problémák megoldásához (nyílt forráskódú)

via SWE Agent

Az SWE Agent egy teljesen autonóm, nyílt forráskódú AI-ügynök. GitHub-problémákat fogad be bemenetként, elemzi a projektet, majd végrehajt egy ciklust, amelyben elolvassa, szerkeszti, teszteli és elküldi a kódot, azzal a céllal, hogy a problémát teljes mértékben megoldja. Olyan eszközöket használ, mint a fordítók, a linterek és a tesztfutók, és képes elemezni az absztrakt szintaxis fát (AST), hogy megértse a kód szerkezetét, mielőtt a változtatásokat alkalmazná.

A rendszer nagy nyelvi modellekkel, például GPT-4 vagy Claude működik, kombinálva egy ügynök-számítógép interfésszel (ACI), amely lehetővé teszi a kód navigálását, módosítását és futtatását. Az SWE Agent támogatja a hibakeresést, a tesztgenerálást és a pull requestek megnyitását valódi reposztorokon is – nagy nyelvi modellekkel, amelyek képesek a projekt kontextusának nagyméretű megértésére. Ez praktikus segédeszközzé teszi a régóta fennálló hibajegyek kezelésében.

A SWE Agent legjobb funkciói

YAML fájlok és moduláris kialakítás révén könnyen testreszabható kísérletezéshez vagy személyre szabott munkafolyamatokhoz.

Több körös javításokat próbál ki a valós teszt eredmények alapján, ahelyett, hogy egy megoldásnál megállna.

Olyan modulokkal rendelkezik, mint az EnIGMA, amely CTF-stílusú kiberbiztonsági kihívások megoldására és a sebezhetőségek hibakeresésére szolgál.

A SWE Agent korlátai

A fejlesztés és a beállítás időigényes és bonyolult folyamat.

SWE Agent árak

Ingyenes és nyílt forráskódú (a számítási és modell API költségek változhatnak)

SWE Agent értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a SWE Agentről a valós felhasználók?

Ahogy egy Reddit-kritikus fogalmazott:

Remek munka! Most frissítettem a kódot a MacBookomon, hogy a Groq Cloud által támogatott bármely LLM is használható legyen. Ezután futtattam egy tesztet a Mixtral 8x7B segítségével, és a válasz nemcsak szupergyors volt (amire a Groq-tól számítottam), hanem megegyezett a GPT-4-gyel végzett korábbi kísérletemmel is.

Remek munka! Most frissítettem a kódot a MacBookomon, hogy a Groq Cloud által támogatott bármely LLM is használható legyen. Ezután futtattam egy tesztet a Mixtral 8x7B segítségével, és a válasz nemcsak szupergyors volt (amire a Groq-tól számítottam), hanem megegyezett a GPT-4-gyel végzett korábbi kísérletemmel is.

⚡ Sablonarchívum: Termékproblémák vagy minőségbiztosítási visszajelzések? Ezek a hibajelentési sablonok segítenek a hibák rögzítésében, a reprodukáláshoz szükséges lépések naplózásában és a fejlesztők és tesztelők közötti kommunikáció egyszerűsítésében.

ezeket Próbálja kiezeket a használatra kész szoftverfejlesztési sablonokat sprinttervezéshez, ütemterv-nyomon követéshez, minőségbiztosítási ellenőrzőlistákhoz és funkciók kiadásához, amelyek segítenek csapatának a szervezettségben és a gyorsabb szállításban.

5. Cody (A legjobb AI-vezérelt kódmegértéshez és -generáláshoz nagy kódbázisokban)

via Cody Sourcegraph

A Cody egy Sourcegraph által fejlesztett AI kódolási asszisztens, amely segít a fejlesztőknek megérteni, navigálni és kódot generálni nagy és komplex adattárakban. A generikus kódeszközöktől eltérően a Cody a Sourcegraph kódindexelő motorját használja. Ez lehetővé teszi, hogy az egész kódbázisban, akár több adattárban is keresést végezzen, így a fejlesztők hasznos javaslatokat kaphatnak anélkül, hogy megszakítanák a munkájukat.

Az asszisztens az IDE-ben (például VS Code vagy JetBrains) fut, és integrálódik a kódkereséshez, a dokumentációhoz és külső eszközökhöz, például a Notionhoz vagy a hibajelentőkhöz. Kiválóan teljesít valós idejű kérdések és válaszok, repozitóriumok közötti javaslatok és nagy kódblokkok magyarázata terén.

A Cody legjobb funkciói

A csapatok újrafelhasználható utasításokat hozhatnak létre a közreműködők közötti konzisztens kódgeneráláshoz, és megbízható többfájl-szerkesztési funkcióval rendelkezik a magas szintű emberi utasításokhoz.

Támogatja a GPT-4, Claude és Sourcegraph kis modelleit különböző felhasználási esetekhez.

Adatvédelmi beállításokkal és saját szerveren futó telepítésekkel elérhető, vállalati szintű biztonságot biztosítva.

A Cody korlátai

Az eszköz nem támogatja a multimodális bemeneteket, például képeket vagy diagramokat, ami hátrány lehet komplex adatstruktúrák vagy algoritmusok kezelése esetén.

Cody árak

Ingyenes

Enterprise Starter: 19 USD/felhasználó/hónap, maximum 50 fejlesztő számára

Vállalati: 59 USD/felhasználó/hónap, maximum 25+ fejlesztő számára

Cody értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cody-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő fogalmazott:

Az elmúlt néhány hónapban nagyon megszerettem a Cody használatát a VSCode-ban. Ez egy igazi áttörést jelentett a csapatunk számára. Hihetetlenül okos, ahogy összefoglalja a kódblokkokat és kitölti a log-nyilatkozatok, hibaüzenetek és kódkommentek hiányosságait.

Az elmúlt néhány hónapban nagyon megszerettem a Cody használatát a VSCode-ban. Ez egy igazi áttörést jelentett a csapatunk számára. Hihetetlenül okos, ahogy összefoglalja a kódblokkokat és kitölti a log-nyilatkozatok, hibaüzenetek és kódkommentek hiányosságait.

📚 Olvassa el még: Figyelemre méltó szoftverfejlesztési trendek

6. MetaGPT (A legjobb többügynökös együttműködésen alapuló szoftvertervezéshez és -tervezéshez)

via MGX MetaGPT

A MetaGPT egy többügynökös AI keretrendszer, amely egy teljes szoftverfejlesztő csapatot szimulál. AI szerepeket rendel hozzá, mint például termékmenedzser, architekt és minőségbiztosítási szakember, hogy strukturált szoftvertermékeket hozzon létre. Leírhatja a termékötletét egyszerű angol nyelven, és a MetaGPT előre meghatározott SOP-k alapján generál kódot, létrehozva a követelménydokumentumokat, a rendszerterveket, a kódmodulokat és a tesztterveket.

Az egész folyamat előre meghatározott szabványos működési eljárások (SOP) szerint zajlik, biztosítva, hogy minden ügynök ellenőrzött, kiszámítható módon járuljon hozzá a munkához. A MetaGPT világos szerkezetű, teljes projektvázlatokat készít, így alkalmas AI-vezérelt dokumentációhoz, ami javítja a fejlesztők termelékenységét.

A MetaGPT legjobb funkciói

Az AI-ügynökök formázott artefaktumok, például PRD-k és rendszerdiagramok segítségével kommunikálnak egymással.

Az ügynökök egy megosztott memóriarendszeren keresztül osztják meg a frissítéseket, hogy elkerüljék az ütközéseket és biztosítsák az összehangoltságot.

Adjon hozzá szerepköröket, eszközöket, vagy szerkessze az ügynökök viselkedését, teljes hozzáféréssel a több ügynökös koordinációs logikához nyílt forráskódú, közösség által vezérelt projektekhez.

A MetaGPT korlátai

A kimenetnek a telepítés előtt alapos emberi ellenőrzésre lehet szüksége, különösen a termelési szintű rendszerek esetében.

MetaGPT árak

Egyedi árazás

MetaGPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MetaGPT-ről a valódi felhasználók?

Ahogy egy Product Hunt-kritikus fogalmazott:

A MetaGPT X (MGX) egy nagyon értékes eszköz a fejlesztők számára. Úgy működik, mint egy egész csapat AI-ügynök, akik együttműködnek a szoftver fejlesztésében, így hatékonyabbá téve a fejlesztési folyamatot. Nagyon okos megoldás, ahogyan a kódolás, a tervezés és az adatelemzés feladatait különálló, egymással együttműködő ügynökökre osztja.

A MetaGPT X (MGX) egy nagyon értékes eszköz a fejlesztők számára. Úgy működik, mint egy egész csapat AI-ügynök, akik együttműködnek a szoftver fejlesztésében, így hatékonyabbá téve a fejlesztési folyamatot. Az a módszer, ahogyan a kódolás, a tervezés és az adatelemzés feladatait különálló, egymással együttműködő ügynökökre osztja, nagyon okos.

📚 Olvassa el még: Csatlakozzon fejlesztői és kódolási közösségekhez

7. Amazon CodeWhisperer (A legjobb AI kódjavaslatok AWS integrációval és biztonsági ellenőrzésekkel)

az AWS Amazon CodeWhisperer segítségével

Az Amazon CodeWhisperer egy AI kódolási asszisztens, amelynek célja, hogy segítse a fejlesztőket a kód gyorsabb írásában, felülvizsgálatában és biztonságossá tételében. Valós idejű kódjavaslatokat ad beírás közben, a jelenlegi fájl és az előző kód kontextusára támaszkodva. Úgy lett kialakítva, hogy zökkenőmentesen integrálható legyen olyan IDE-kbe, mint a VS Code, a JetBrains és az AWS Cloud9, és több mint 15 nyelven működik, beleértve a Python, a Java, a JavaScript és a TypeScript nyelveket.

A CodeWhisperer felismeri a nem biztonságos mintákat, jelzi a hardveresen kódolt hitelesítő adatokat, és biztonságosabb megvalósításokat javasol. Különösen hasznos AWS SDK-k használata esetén, mivel automatikusan kiegészíti az erőforrás-specifikus kódrészleteket az S3, Lambda és DynamoDB szolgáltatások legjobb gyakorlata alapján.

Az Amazon CodeWhisperer legjobb funkciói

Megtanulja a kódbázisát, hogy stilisztikailag konzisztens javaslatokat nyújtson a szoftverfejlesztéshez.

Az AI-alapú javítással történő kódvizsgálat felismeri és javítási javaslatokat ad a biztonsági résekre, például a kitett kulcsokra vagy a nem biztonságos lekérdezésekre.

Különböző IDE-kben fut, beépített támogatással a CLI hitelesítő adatokhoz és az AWS kontextushoz.

Az Amazon CodeWhisperer korlátai

Kevésbé hasznos AWS-központú komplex projekteknél, vagy ha a modell viselkedésének mélyreható testreszabása szükséges.

Amazon CodeWhisperer árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/felhasználó/hónap

Amazon CodeWhisperer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Amazon CodeWhispererről a valós felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő fogalmazott:

Az Amazon CodeWhisperer legnagyobb előnye, hogy kódolás közben valós idejű javaslatokat ad. Használata és bevezetése is egyszerű, rendszeres használatával jelentősen javulnak a kódolási készségek. Kódolási segítségével döntő szerepet játszott kódom és logikám hatékonyságának javításában.

Az Amazon CodeWhisperer legnagyobb előnye, hogy kódolás közben valós idejű javaslatokat ad. Használata és bevezetése is egyszerű, rendszeres használatával jelentősen javulnak a kódolási készségek. Kódolási segítségével döntő szerepet játszott kódom és logikám hatékonyságának javításában.

📚 Olvassa el még: A legjobb AI kódgenerátorok

8. Cursor (A legjobb az IDE-ben történő AI párprogramozáshoz, all-in-one kódasszisztenssel)

Via Cursor AI

A Cursor AI egy AI-alapú kódolási asszisztens, amely közvetlenül a VS Code egy forkolt verziójába van beépítve. Úgy működik, mint egy párprogramozó, aki megérti a kódbázisát, segít a hibakeresésben, és lehetővé teszi a fájlok szerkesztését természetes nyelvi utasításokkal. Kiemelhet sorokat, kérdéseket tehet fel a csevegésben, és kontextusfüggő kiegészítéseket vagy kódszerkesztéseket kaphat anélkül, hogy több lapot vagy különböző szoftverfejlesztő eszközt kellene váltania.

Mély kontextuskezelése indexeli a teljes repo-t, megérti a függőségeket, és segít a több fájlra kiterjedő nagyméretű szerkesztésekben. A fejlesztők megkérhetik a Cursort, hogy magyarázza el, mit csinál egy funkció, refaktorálja a kódot, vagy akár a Git történetét is felfedezze egy beszélgetős felhasználói felületen.

A Cursor AI legjobb funkciói

Lehetővé teszi, hogy bármely kódot kijelöljön, és természetes nyelven kérjen változtatásokat vagy magyarázatokat, közvetlenül a szerkesztőben.

A Cursor és a GitHub Copilot együttes használatával a két AI-eszköz előnyeit is kihasználhatja.

Megoszthatja az AI-parancsokat, a kódolási beállításokat és a beállításokat a csapatával, hogy biztosítsa a következetességet és a gyorsabb beilleszkedést.

A Cursor AI korlátai

Az AI teljesítménye változó lehet; néha pontos eredményeket ad, máskor viszont minden látható ok nélkül eltér a pályáról.

Cursor AI árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Üzleti: 40 USD/felhasználó/hónap

Cursor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Cursor AI-ról a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-es értékelő fogalmazott:

Egyetlen parancsból képes létrehozni egy alapvető frontendet, amely tiszta és professzionális megjelenésű „Elfogadom” és „Folytatás” opciókkal rendelkezik. Emellett zökkenőmentesen kapcsolódik a Supabase-hez a teljes körű alkalmazásokhoz, egyszerűsítve a folyamatot és rengeteg időt megtakarítva.

Egyetlen parancsból képes létrehozni egy alapvető frontendet, amely tiszta és professzionális megjelenésű „Elfogadom” és „Folytatás” opciókkal rendelkezik. Emellett zökkenőmentesen kapcsolódik a Supabase-hez a teljes körű alkalmazásokhoz, egyszerűsítve a folyamatot és jelentős időmegtakarítást eredményezve.

📈 Gyors statisztika: A fejlesztők 62%-a aktívan használ mesterséges intelligencia eszközöket fejlesztési munkafolyamataiban, szemben az előző évi 44%-kal.

Túl van már a Devin AI-n? A ClickUp lehet a szükséges frissítés!

A Devin AI indította el a hullámot, de ezek az eszközök sokkal kiegyensúlyozottabban lovagolják meg. Akár hibakeresést végez, teljes körű alkalmazásokat épít, vagy csak egy olyan AI-t szeretne, amely megérti a kódját, van egy okosabb, jobb alternatíva.

Ha teljes munkaterületre van szüksége, amely egyesíti a dokumentációt, a sprinteket és az AI-alapú automatizálást, akkor a ClickUp a fejlesztői termelékenységet nagy léptékben támogatja. Olyan funkciókkal, mint a kódérzékeny AI, a testreszabható ügynökök és a GitHub/GitLab integrációk, ez több mint egy asszisztens; ez a teljes munkaterület, amely a fejlesztői termelékenység növelésére lett tervezve.

Próbálja ki, és kezdjen el koncentráltabban és zökkenőmentesebben építkezni. Regisztráljon most a ClickUp-ra!