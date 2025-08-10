A 10 legjobb szobafoglalási szoftver irodák számára 2025-ben

Előfordult már, hogy laptopjával a kezében körbejárta az irodát, hogy szabad tárgyalótermet keressen? Tudta, hogy az alkalmazottak 40%-a, akárcsak Ön, naponta akár 30 percet is elpazarol azzal, hogy megfelelő tárgyalótermet keres?

Ez nem csak frusztráló, hanem a termelékenységet is rontja. Legyen szó nagy tétű ügyfélmegbeszélésről vagy gyors csapatmegbeszélésről, az utolsó dolog, amivel időt szeretne tölteni, az a konferenciatermi területi háborúk és a naptárnyomozás.

Itt jönnek képbe a szobafoglalási szoftverek. A megfelelő foglalási rendszer kiküszöböli az ütemterv-ütközéseket, megakadályozza a meg nem jelenéseket, és valós idejű elérhetőségi információkkal és intelligens emlékeztetőkkal biztosítja a találkozók zökkenőmentes lebonyolítását.

Összegyűjtöttük a legjobb szobafoglalási eszközöket ( ClickUp vezeti a rangsort!), hogy segítsünk Önnek a helyiségek racionalizálásában, időmegtakarításban és a naptár feletti ellenőrzés visszaszerzésében.

Mit kell keresnie egy szobafoglalási szoftverben?

A megfelelő szobafoglalási szoftvernek nem csak a helyfoglalást kell elvégeznie. Előre kell gondolkodnia, nem szabad zavarnia Önt, és gondoskodnia kell arról, hogy minden találkozó időben kezdődjön (és a megfelelő emberek legyenek jelen a teremben).

Íme, mire kell figyelni egy konferenciaterem-ütemező rendszerben, hogy a találkozók produktívak legyenek:

Valós idejű terem rendelkezésre állás: Eszközök, amelyek segítségével csapata azonnal láthatja, melyik terem szabad, melyik használatban van, és melyik már lefoglalva. Nincs többé kínos „van itt valaki?” megszakítás, találgatás és Eszközök, amelyek segítségével csapata azonnal láthatja, melyik terem szabad, melyik használatban van, és melyik már lefoglalva. Nincs többé kínos „van itt valaki?” megszakítás, találgatás és ütköző értekezletek

Naptár és e-mail integráció: Szoftver, amely zökkenőmentesen szinkronizálható a meglévő üzleti eszközökkel, valamint a Google Workspace, a Naptár, a Microsoft Outlook és az e-mail emlékeztetőkkel. Csapatának nem kell lemaradnia egyetlen foglalásról sem, és nem kell öt alkalmazást kezelnie csak azért, hogy egy szobát lefoglaljon.

Interaktív alaprajzok: Interaktív teremkijelzők és az iroda elrendezésének vizuális ábrázolása, ahol rákattinthat a tárgyalótermekre és könnyedén lefoglalhatja azokat. Az ilyen tárgyalóterem-foglalási szoftver különösen szükséges, ha nagyobb irodákkal és hibrid felépítésű irodákkal rendelkezik.

Intelligens foglalási szabályok: Eszközök, amelyek korlátozásokat állítanak be, például maximális kihasználtságot, foglalási időtartam-korlátozásokat és prioritási hozzáférést bizonyos csapatok számára. Ez biztosítja a tisztességes és szervezett működést még csúcsidőben is, és elkerüli Eszközök, amelyek korlátozásokat állítanak be, például maximális kihasználtságot, foglalási időtartam-korlátozásokat és prioritási hozzáférést bizonyos csapatok számára. Ez biztosítja a tisztességes és szervezett működést még csúcsidőben is, és elkerüli a munkahelyi ütemezési problémákat

Érintésmentes be- és kijelentkezés: QR-kódokat vagy érzékelőket használó szoftver, amely megerősíti, hogy ki használja a teret, csökkentve ezzel a fantomfoglalásokat. Ez segít a térhasználat nyomon követésében is, ami jobb tervezést tesz lehetővé.

Látogatókezelési funkciók: Funkciók az ügyfelek vagy beszállítók látogatásaihoz szükséges tárgyalótermek lefoglalásához és azok vendégbejelentkezésekhez való kapcsolásához.

Használati elemzések és jelentések: Szoftver, amely nyomon követi, melyik szobákat használják leggyakrabban, milyen gyakran törlik a foglalásokat, és hol veszít el helyet a hatékonyságból.

A legjobb szobafoglalási szoftverek áttekintése

Íme a legimpozánsabb szobafoglalási szoftverek, amelyek közül választhat:

A legjobb szobafoglalási szoftver

Íme néhány a leggyakrabban használt szobafoglalási szoftverek közül, amelyekkel fejlesztheti foglalási rendszerét.

1. ClickUp (A legjobb a zökkenőmentes szobafoglaláshoz és a csapatkoordinációhoz)

Tervezze meg találkozóinak ütemezését és kerülje el a kettős foglalásokat a ClickUp segítségével!

Képzelje el a következő helyzetet: öt perc múlva fontos ügyfélhívása lesz, de a tárgyaló, amelyet lefoglalt, már ismét foglalt. Megnézte a naptárat, de az nem egyértelmű. Csapata különböző eszközöket használ, senki sem tudja, ki mit foglalt, és most Önnek kell keresnie egy helyettesítő helyiséget.

Ismerje meg a ClickUp -ot, a munkahelyi feladatokhoz szükséges mindenre kiterjedő alkalmazást. Ez egy mesterséges intelligenciával működő munkaközpont és intelligens foglalási rendszer, amely egy helyen egyesíti a tervezést, az együttműködést, a nyomon követést és még sok más funkciót.

ClickUp Naptár

A ClickUp AI naptára a konferenciatermek foglalásának irányító központjaként működik. A kényelmetlen folyosói várakozás és a kettős foglalások drámai helyzetei helyett tiszta, valós idejű áttekintést kap arról, hogy melyik terem mikor és mennyi ideig elérhető.

A ClickUp Calendar segítségével könnyedén ütemezheti konferenciáit és foglalhatja le tárgyalótermeket.

Időt kell foglalnia egy brainstorming ülésre vagy egy heti teljes létszámú megbeszélésre? Csak válassza ki a megfelelő időpontot.

De ez nem csak a foglalásra korlátozódik. Ez a naptár mesterséges intelligenciával működik. Optimalizálja az egész találkozófolyamatot. A naptár automatikusan ütemezi a rendelkezésre állás alapján, és emlékeztetőket küld, hogy senki ne maradjon le a találkozóról – vagy ne lépjen be meghívás nélkül.

ClickUp Brain

A ClickUp mesterséges intelligenciája áttekinti a feladatokat, a közelgő határidőket és a csapat rendelkezésre állását, hogy értelmes találkozóidőpontokat javasoljon.

A ClickUp Brain még a koncentrációs időt is automatikusan blokkolja, és ütközések esetén átütemezi a találkozókat, így elkerülheti az átfedéseket és a last minute átrendezéseket.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy végezze el Ön helyett a rendszeres foglalási feladatokat.

ClickUp Feladatok

Ezután beszéljünk a ClickUp Tasks- ről, amely a tárgyalószobák koordinációjának operatív gerincét képezi.

A ClickUp Tasks segítségével a találkozói ütemezését teendőlistává alakíthatja.

Minden ütemezett találkozót feladattá alakíthat. Csak jelölje meg a szobát, rendelje hozzá a csapatához, állítsa be az időtartamot, és már kész is.

Ezzel egy közös információforrás jön létre – mindenki tudja, ki használja az adott teret, mennyi ideig és miért. Nincs többé találgatás, hogy kinek van lefoglalva a „B tárgyaló”. Sőt, még alfeladatokat és ellenőrzőlistákat is hozzáadhat, hogy a találkozók a terv szerint haladjanak és produktívak legyenek.

ClickUp integrációk

Mivel a ClickUp könnyedén szinkronizálható a Google Naptárral, az Outlookkal, a Microsoft Teams-szel és más vezető ütemezési eszközökkel, az egész foglalási ökoszisztémája összehangolt marad.

Szinkronizálja meglévő ütemezési eszközeit a ClickUp Integrations segítségével, hogy központosított képet kapjon a lefoglalt időintervallumokról és tárgyalótermekről.

A ClickUp Outlook integrációval az e-maileket feladatokká alakíthatja . Alternatív megoldásként új feladatokat hozhat létre az e-mailekből anélkül, hogy el kellene hagynia az Outlookot.

A naptárban szereplő feladatok frissítése is gyerekjáték lesz a ClickUp Google Naptár integrációjának köszönhetően. Ha pedig módosítania vagy hozzáadnia kell egy eseményt a Google Naptárában, az automatikusan megjelenik a ClickUp-ban is.

Hasonlóképpen, a ClickUp Calendly integráció lehetővé teszi, hogy megbeszélést ütemezzen a Calendly-n, és azt megjelenítse a ClickUp-on.

A ClickUp a kezelés, ütemezés és koordinálás mellett a termelékenység növelésében is kiemelkedő teljesítményt nyújt. Nemcsak megszünteti a tárgyalóterem-foglalással járó káoszt, hanem a találkozókat is teljesen zökkenőmentessé teszi.

ClickUp AI Notetaker

A ClickUp AI Notetaker az a csapattag, akiről nem is tudta, hogy szüksége van rá. Részt vesz az értekezleteken, hallgatja azokat, leírja a legfontosabb pontokat az értekezlet jegyzőkönyvéből, és – ami a legfontosabb – automatikusan generálja a teendőket, amelyek a hívás befejezése után azonnal ClickUp feladatokká alakulnak.

A ClickUp AI Notetaker segítségével könnyedén rögzítheti a találkozók során elhangzottakat.

Ez azt jelenti, hogy minden szobafoglalás dokumentált eredményekkel és nyomon követéssel jár, nem csak homályos jegyzetekkel és elfelejtett tanulságokkal.

ClickUp értekezlet-foglalási űrlap sablon

Könnyű módszert keres, amellyel csapata szobákat foglalhat vagy találkozókat szervezhet? Próbálja ki a ClickUp találkozó-foglalási űrlap sablonját.

Ingyenes sablon Egyszerűsítse a szobafoglalási kérelmeket a ClickUp értekezlet-foglalási űrlap sablonjával.

Ezzel a csapatok gond nélkül foglalhatnak tárgyalókat, és minden értekezlet-igény egyértelmű és következetes lesz, elkerülve az értekezletek ütemtervének átfedéseit. Ezenkívül rögzítheti az összes lényeges adatot, például a dátumot, az időpontot, a helyszínt, a résztvevőket, az értekezlet napirendjét és a szükséges erőforrásokat.

Azok számára, akik nagyobb területeket kezelnek – például egyetemi campusokat, coworking irodákat vagy vállalati központokat –, a ClickUp Office Space Management Template új szintre emeli a játékot.

Ingyenes sablon Optimalizálja a konferenciahelyiségek kezelését és karbantartását a ClickUp irodaterület-kezelési sablonjával.

Ezzel a szoftverrel asztalokat és konferenciahelyiségeket rendelhet hozzá, nyomon követheti a helyiségek használatát, kezelheti a karbantartási igényeket, és akár a maximális termelékenység érdekében optimalizálhatja az elrendezést is. Megjelenítheti a rendelkezésre álló teret, hatékonyan tervezhet, és irodáját úgy működtetheti, mint egy jól bejáratott gépezetet.

A naptárak és a zsúfolt ütemtervek világában a ClickUp a teljes körű találkozószervezője. Segít hatékony találkozókat szervezni, és minden helyet, feladatot és csapattagot szinkronban tartani.

A ClickUp legjobb funkciói

Lehetővé teszi a tagok számára, hogy szobákat foglaljanak a ClickUp Forms segítségével, több helyiséget kezeljenek, és egyszerűsítsék a számlázást vagy a hozzáférést.

Tegye automatizáltá a tárgyalóterem-foglalást több mint 50 kiváltó tényezővel!

Koordinálja az osztálytermek és konferenciatermek foglalásait, szinkronizálja azokat az akadémiai naptárakkal, és automatizálja a személyzet és a hallgatók értesítéseit.

Integrálja a szobafoglalást a projektmenedzsmenttel, így biztosítva, hogy az értekezletek, feladatok és nyomon követések egy helyen legyenek nyomon követhetők.

Fordítsa le a találkozók jegyzetét több mint 10 nyelvre

Tárolja a találkozók jegyzetét a ClickUp AI Notetaker segítségével, a találkozók felvételeit pedig a ClickUp Clips segítségével, hogy gyorsan hozzáférhessenek, és elkerülje a felesleges találkozókat.

Hozzáférhet PowerPoint-találkozó-napirend-sablonokhoz , amelyekkel szervezheti és strukturálhatja megbeszéléseit, hogy azok rövidebbek legyenek.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók számára a kiterjedt funkciók eleinte kissé bonyolultnak tűnhetnek.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Egy ClickUp felhasználó így nyilatkozik:

Fantasztikus látni, hogy mennyi időt spóroltunk meg a találkozókon, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. Az érintett csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Fantasztikus látni, hogy mennyi időt spóroltunk meg a találkozókon, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. Az érintett csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Forms szolgáltatást, hogy minden találkozó után összegyűjtse csapata visszajelzéseit. Ezzel csökkentheti a felesleges találkozók számát, és biztosíthatja, hogy a tárgyalótermek mindig rendelkezésre álljanak a sürgős megbeszélésekhez.

2. Skedda (A legjobb megoldás bizonyos tárgyalók hozzáférésének automatizált ellenőrzéséhez)

via Skedda

2023 és 2024 között az irodák kihasználtsága megduplázódott, 30%-ról 60%-ra emelkedett. Ez több embert, több találkozót és igen... több helykiosztási konfliktust jelent.

A Skedda elegáns és központosított platformja lehetővé teszi az asztalok kiosztásának, a tárgyalók ütemezésének és a közös terek szervezésének kezelését. Intuitív drag-and-drop felülete, online fizetési lehetőségei és közösségi bejelentkezési funkciói megkönnyítik az irodavezetők és a coworking-üzemeltetők számára a foglalások kezelését, minimális erőfeszítéssel.

Beállíthat hozzáférési ellenőrzést bizonyos szobákhoz, így biztosítva, hogy a legfontosabb találkozókhoz mindig rendelkezésre álljon a megfelelő hely.

A Skedda legjobb funkciói

Testreszabhatja a foglalási feltételeket, az egyéni mezőket és a speciális berendezésekre és különböző tárgyalótermekre vonatkozó szabályokat.

A látogatók egy kijelölt táblagépen jelentkezhetnek be, és az érkezésükről azonnali értesítést kapnak.

Küldjön bejelentkezési emlékeztetőket a Slacken és e-mailben, és automatikusan szabadítsa fel a fel nem használt helyeket, hogy elkerülje a fantomfoglalásokat.

A távoli csapatok részletes, interaktív térképek és alaprajzok segítségével könnyedén megtalálhatják irodájuk környékét.

A Skedda korlátai

Néha a találkozókat rossz időzónában jeleníti meg.

Nincs testreszabási funkció

Skedda árak

Starter: 99 USD/hó

Plusz: 149 USD/hó

Premier: 199 USD/hó

Skedda értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (240+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (220+ értékelés)

📮ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók 12%-a túlzsúfoltnak tartja a találkozókat, 17% szerint túl hosszúra nyúlnak, 10% pedig úgy véli, hogy többnyire feleslegesek. Egy másik ClickUp felmérésben a válaszadók 70%-a bevallotta, hogy szívesen küldene helyettest vagy meghatalmazottat a találkozókra, ha tehetné. A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója tökéletes segítséget nyújthat az értekezletek lebonyolításában! Hagyja, hogy az AI rögzítse az összes fontos pontot, döntést és teendőt, míg Ön a magasabb értékű feladatokra koncentrálhat. A ClickUp Brain segítségével automatikusan elkészülő értekezlet-összefoglalók és feladatok létrehozása révén soha nem marad le fontos információkról, még akkor sem, ha nem tud részt venni az értekezleten. 💫 Valós eredmények: A ClickUp találkozókezelő funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!

3. Kadence (A legjobb hibrid csapatok számára)

via Kadence

A munkavállalók 64%-a állítja, hogy vállalatuk jelenleg hibrid modell szerint működik. Ha Ön is közéjük tartozik, a Kadence az ideális tárgyalóterem-ütemező szoftver az Ön számára.

Ez a tárgyalóterem-foglalási rendszer egy modern, hibrid csapatok számára kialakított szobafoglalási rendszert kínál, amely valós időben nyújt áttekintést a több helyszínen rendelkezésre álló tárgyalótermekről.

A szobákat hely, befogadóképesség vagy felszereltség szerint szűrheti, és közvetlenül mobil eszközéről vagy asztali számítógépéről foglalhatja le őket. A rendszer szobakijelzője és gyorsfoglalási funkciója biztosítja, hogy a konferenciatermek ütemezése átlátható és problémamentes legyen.

A Kadence legjobb funkciói

Hozzáférés a munkahelyi kihasználtságra vonatkozó prediktív intelligenciához

A Slack és az MS Teams riasztásai révén mindig naprakész információkat kaphat arról, hogy csapata mikor érkezik az irodába, és mikor mondták le az utolsó pillanatban.

Testreszabhatja a tárgyalóterem berendezését a szükséges felszereltséggel.

Foglaljon tárgyalókat közvetlenül az Outlook és a Google naptárából

Segítsen az irodavezetőknek minimalizálni a foglalási ütközéseket bejelentkezési emlékeztetővel, a fel nem használt szobák automatikus felszabadításával és a szobák használatának valós idejű elemzésével.

A Kadence korlátai

Gyakran előfordulnak hibák, amikor megpróbálja megváltoztatni a szobafoglalásokat.

A betekintés szakasz nem túl részletes.

Kadence árak

Standard: 4 USD/hó aktív felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Kadence értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 csillag (20+ értékelés)

Mit mondanak a Kadence-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A rendszer helyes beállítás esetén könnyen használható. Csak néhány gombnyomásra van szükség, hogy megtekintse, melyik helyek vagy szobák szabadok, majd kattintson a megerősítéshez. Minden foglaláskor be kell jelentkeznie. Ez elég kellemetlen, és ha nem teszi meg időben, a foglalását törlik.

A rendszer helyes beállítás esetén könnyen használható. Csak néhány gombnyomásra van szükség, hogy megtekintse, melyik helyek vagy szobák szabadok, majd kattintson a megerősítéshez. Minden foglaláskor be kell jelentkeznie. Ez elég kellemetlen, és ha nem teszi meg időben, a foglalását törlik.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-eszközök szállodák számára a vendégélmény újragondolásához

4. OfficeRnD (A legjobb a tárgyalótermek testreszabásához)

via OfficeRnD

Minden csapatnak más és más felszerelésre van szüksége az online értekezletek lebonyolításához, legyen szó brainstorminghoz szükséges táblákról, ügyfelekkel való videokonferenciákhoz szükséges eszközökről vagy hibrid megbeszélésekhez szükséges extra székekről.

Az OfficeRnD segítségével testreszabhatja a tárgyalókat a csapata igényeinek megfelelően, az extrák hozzáadásától kezdve az intelligens foglalási szabályok beállításáig, amelyek egyszerűvé és stresszmentessé teszik az ütemezést. Ha pedig nagy a forgalom, az irodavezetők vagy adminisztrátorok beugorhatnak, hogy mások nevében foglaljanak helyet, így biztosítva, hogy mindenki a megfelelő időben a megfelelő helyiséget kapja.

A platform különösen alkalmas coworking terekhez és vállalati környezetekhez, amelyek rugalmas, skálázható megoldásokat igényelnek.

Az OfficeRnD legjobb funkciói

Könnyedén foglaljon szobákat ismétlődő találkozókhoz

Adja meg a fontos értekezlet részleteit és erőforrásait közvetlenül az egyes foglalásokban.

Központosított szobastátuszokkal jelölje ki a szabad helyeket

Kövesse nyomon a foglalásokat és a bejelentkezéseket, a teremkihasználtságot, az átlagos foglalási időtartamot és a meg nem jelenés százalékát.

Az OfficeRnD korlátai

Ez meglehetősen drága lehet a korlátozott költségvetéssel rendelkező kezdő startupok számára.

A felhasználók szerint a szoftver kezelése meglehetősen bonyolult.

OfficeRnD árak

Közös munkaterületek és rugalmas irodák számára: Start: 185 USD/hó Grow: 289 USD/hó Scale: Egyedi árak

Kezdés: 185 USD/hó-tól

Grow: 289 USD/hó-tól

Ár: Egyedi árazás

Modern munkahelyek számára: Start: 99 USD/hó Professional: 399 USD/hó Enterprise: Egyedi árak

Kezdő ár: 99 USD/hó

Professzionális: 399 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

OfficeRnD értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 csillag (több mint 150 értékelés)

Capterra: 4,5/5 csillag (30+ értékelés)

Mit mondanak az OfficeRnD-ről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Tetszik, hogy a platform milyen zökkenőmentes. Nagyon felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Szervezetünk igényeinek és az irodánkban történő szobafoglalás követelményeinek megfelelően a találkozószolgáltatás funkció elengedhetetlen. Hasznos lenne, ha lehetőség lenne engedélyezni ezt a követelményt, hogy csapatunk felkészülhessen a munkatársaink irodába érkezésére.

Tetszik, hogy a platform milyen zökkenőmentes. Nagyon felhasználóbarát és könnyen kezelhető. Szervezetünk igényeinek és az irodánkban történő szobafoglalás követelményeinek megfelelően a találkozószolgáltatás funkció elengedhetetlen. Hasznos lenne, ha lehetőség lenne engedélyezni ezt a követelményt, hogy csapatunk felkészülhessen a munkatársaink irodába érkezésére.

🧠 Érdekesség: Mark Zuckerberg, a Facebook alapítója esküszik a jéghideg konferenciaterem termelékenységet növelő erejére, és a termosztátot 15 °C-on tartja. Úgy tűnik, az egyetlen dolog, ami felmelegszik abban a teremben, az a vita!

5. inspace (A legjobb helyiséghasználat és munkahelyi elemzéshez)

via inspace

A munkaterület optimalizálásához valós idejű adatokra van szüksége arról, hogy hogyan használják az értekezlettermeket és az íróasztalokat. A platform NFC-kompatibilis bejelentkezési rendszere biztosítja, hogy csak a megjelentek foglalásai tartsák fenn a helyet, és automatikusan felszabadítsák a fel nem használt helyiségeket mások számára.

A szobafoglalások kezelése mellett pontosan megmutatja, hogyan használják a teret, és mit kell változtatnia, hogy a csapata kényelmesen elférjen.

Bármely eszközről, beleértve az interaktív szobapaneleket is, azonnal megtekintheti a rendelkezésre álló konferenciatermeket, ellenőrizheti az ütemterveket és lefoglalhat helyeket. Ezenkívül testreszabható üzenetküldési funkciót, valós idejű frissítéseket és egyszerű koordinációt kínál a zökkenőmentes és élvezetes ügyfél- és csapatértekezletekhez.

Az inspace legjobb funkciói

Állítson be foglalási szabályokat, kezelje a felhasználói szerepköröket, és gondoskodjon arról, hogy csak a megfelelő személyek foglalhassanak le bizonyos helyiségeket.

Kínáljon digitális jelzéseket a látogatóknak a tárgyalótermek foglalásához

Hozzáférhet az emelet terv interaktív térképéhez a platform intuitív felületén, és lehetővé teheti az alkalmazottak számára, hogy asztalokat, tárgyalókat, parkolóhelyeket és egyebeket foglaljanak.

Használja ki a részletes hozzáférés-vezérlést és a hasznosítható mutatókat!

inspace korlátozások

A felhasználói élmény nem túl zökkenőmentes

Előfordulhat, hogy a szobafoglaláshoz többször is frissítenie kell az oldalt.

inspace árak

Starter: 3,99 USD/felhasználó havonta

Pro: 7,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

inspace értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A munkahelyek 49%-a rendkívül alulhasznosított, átlagosan napi egy óránál kevesebbet használják.

6. Roomzilla (A legjobb egykattintásos szobafoglalásokhoz)

via Roomzilla

Senki sem szeret több jóváhagyási lépésen keresztülmenni csak azért, hogy lefoglaljon egy tárgyalótermet. Ez még frusztrálóbbá válik, ha sürgős konferencia van szó.

A Roomzilla segítségével egyszerűen, egy QR-kód beolvasásával foglalhat szobákat. Az automatikus lemondás és a jóváhagyási sor funkciók csökkentik a meg nem jelenések számát és egyszerűsítik a foglalási folyamatot. A platform rendkívül rugalmas, támogatja a hot-deskinget, a desk hotelinget és a hagyományos konferenciaterem-foglalást, így sokoldalú megoldást kínál a modern, rugalmas munkahelyek számára.

A Roomzilla legjobb funkciói

Használja a digitális bejelentkezést és az automatikus lemondást a munkaterületek optimalizálása érdekében.

Foglaljon szobákat és coworking tereket gyorsan QR-kódokkal

Állítson be jóváhagyási szabályokat bizonyos szobákra vagy erőforrásokra, biztosítva, hogy csak a magas prioritású helyiségek kerüljenek adminisztratív felülvizsgálatra.

Maximalizálja a hatékonyságot interaktív térképekkel és valós idejű foglalási frissítésekkel.

A Roomzilla korlátai

A jelentéskészítő funkció nem elég részletes.

Nincs mobilalkalmazása

Roomzilla árak

Ingyenes

Standard: 12 USD/erőforrás

Üzleti: 20 USD/szoba és 12 USD/asztal felszerelésenként

Roomzilla értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 csillag (több mint 180 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Robin (Legalkalmasabb nagy irodaterülettel és távoli csapatokkal rendelkező vállalkozások számára)

via Robin

Nagyvállalatok számára a hatalmas irodaterületeken és több helyszínen elhelyezkedő konferenciatermek kezelése logisztikai rémálom lehet, különösen, ha hibrid munkamodellt alkalmaznak. A Robin egy olyan tárgyalóterem-foglalási szoftver, amelyet kifejezetten az ilyen vállalatok tárgyalóterem-igényeinek kielégítésére terveztek.

A hot desking, a prioritásos foglalás és a szobák központi áttekintése segítségével gyorsan megtalálhatja a tökéletes helyet, és megoldhatja a távoli és irodai csapatok ütemtervének ütközéseit. Akár parkolóhelyeket is foglalhat, és az AI segítségével optimalizálhatja a szobák megjelenítését és az iroda elrendezését.

A Robin legjobb funkciói

Foglaljon szobákat a Microsoft Outlook és az MS Teams segítségével

Hozzáférés automatikus szobajavaslatokhoz és interaktív irodatérképekhez

Biztosítsa a tárgyalótermek optimális kihasználtságát az AI segítségével, amely automatizált bejelentkezést, elhagyott tárgyalások védelmét és intelligens helyiségjavaslatokat kínál.

Kínáljon alkalmazottai és látogatói számára interaktív kioszkokat térképekkel, amelyek segítségével könnyedén eligazodhatnak az irodai helyszíneken.

Robin korlátai

Az alaprajz szerkesztése kissé bonyolult, és gyakran szükség van a szolgáltató támogatására.

Az Outlookon keresztüli foglalási rendszer nem működik megfelelően.

Robin árak

Egyedi árazás

Robin értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 csillag (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,7/5 csillag (70+ értékelés)

Mit mondanak a Robinról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Tetszik, hogy milyen egyszerűen kezelhetőek a szobák és az egyes szobák felszereltségére vonatkozó információk. Tetszik az alkalmazás felhasználói felülete, ami nagyon megkönnyíti a munkatársaink számára a használatát.

Tetszik, hogy milyen egyszerűen kezelhetőek a szobák és az egyes szobák felszereltségére vonatkozó információk. Tetszik az alkalmazás felhasználói felülete, ami nagyon megkönnyíti a munkatársaink számára a használatát.

8. Teem by iOFFICE (legalkalmasabb kormányzati szervek számára)

via Teem by iOFFICE

A Teem by iOffice egy FedRAMP által engedélyezett tárgyalóterem-foglalási rendszer, amely ideális kormányzati szervek és nagyfokú bizalmas adatokat kezelő vállalatok számára.

Ötvözi az asztal- és szobafoglalásokat a munkahelyi elemzésekkel és az útkereséssel. Eptura AI-t is kínál, amely segít optimalizálni a munkaterületet és javítani a működési hatékonyságot.

A tárgyalótermek foglalása mellett a szoftver segítségével ütemezheti az irodaterület karbantartását, szolgáltatási igényeket adhat le, valamint nyomon követheti a találkozók ütemezését és a berendezések költségvetését.

Ez a tárgyalóterem-foglalási szoftver hasznos azoknak a vállalkozásoknak és oktatási intézményeknek, amelyek egységes platformot keresnek a munkahelyi foglalások és a látogatói forgalom minden aspektusának kezeléséhez.

A Teem by iOFFICE legjobb funkciói

Interaktív irodai térképek segítségével foglalhat és kereshet tárgyalókat.

Használja az AI-t, hogy a preferenciáinak megfelelően foglaljon munkaterületeket, és hagyja, hogy az alkalmazottak kollégáik közelében válasszanak asztalt.

Tekintse meg a munkaterület kihasználtságára, foglalásaira és bérleti adatait az elemzési irányítópulton.

Integrálja a látogatókezelő és digitális jelzőtábla megoldásokkal, hogy javítsa a konferenciaterem ütemezését.

A Teem by iOFFICE korlátai

A felhasználók rossz ügyfélszolgálatról számolnak be

A szoftver használatának elsajátítása nem egyszerű.

Teem by iOFFICE árak

Egyedi árazás

Teem by iOFFICE értékelések és vélemények

G2: Nincs elérhető értékelés

Capterra: 4,4/5 csillag (40+ értékelés)

🧠 Érdekes tény: Az Amazon híres „két pizza szabálya” szerint egyetlen találkozó sem lehet olyan nagy, hogy két pizza ne legyen elég az egész csoportnak. Elég ügyes ötlet, hogy elkerüljük a túl hosszúra nyúló, frusztráló találkozókat, nem igaz?

9. RoomRaccoon (Legalkalmasabb szállodák és üdülőhelyek számára)

via RoomRaccoon

Az egymást átfedő foglalások, a kézi frissítések és a folyamatos foglalási kérések még a legszervezettebb szállodai személyzetet is túlterhelhetik. A RoomRaccoon egy all-in-one szállodai menedzsment szoftver, amely kiválóan automatizálja a recepció adminisztrációját és a háttérirodai műveleteket a vendéglátóiparban.

Ingatlankezelő rendszere (PMS) robusztus foglalási motort, csatornakezelőt és valós idejű jelentéstételt tartalmaz, amely lehetővé teszi a szállodák és vendégházak számára a szobafoglalások egyszerűsítését és a bevételek maximalizálását.

Ez egy intelligens megoldás, amely segít a szállodatulajdonosoknak időt megtakarítani, a hibákat csökkenteni és zökkenőmentes élményt nyújtani a bejelentkezéstől a kijelentkezésig.

A RoomRaccoon legjobb funkciói

Automatikusan frissítse a szobák elérhetőségét az összes foglalási platformon

Fogadjon fizetéseket közvetlenül a platformon keresztül, biztonságos, automatizált számlázással.

Küldjön automatikus e-maileket és üzeneteket visszaigazolásokhoz, emlékeztetőkhöz és további értékesítésekhez.

Kezelje a vendégszobákat, tárgyalókat és rendezvénytermeket a testreszabható foglalási motor és több mint 300 integráció segítségével.

Kövesse nyomon a kihasználtsági arányokat, a bevételeket és a foglalási trendeket a beépített elemző eszközökkel az adatalapú helyiségkezeléshez.

A RoomRaccoon korlátai

Ez drágább, mint az alternatívák.

Nincs integrálva harmadik fél szolgáltatásokkal

RoomRaccoon árak

Belépés: 236 USD/hó

Starter: 300 USD/hó

Prémium: 441 USD/hó

Vállalati: 620 USD/hó

RoomRaccoon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,2/5 csillag (60+ értékelés)

Mit mondanak a RoomRaccoonról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A rendszer könnyen használható és tökéletesen megfelel butikhotelünknek. Előnye, hogy nem kell beállítani az OTA összes térképét és árait, ami bonyolult lehet. Jó, hogy cikkekkel és ügyfélszolgálattal is segítenek.

A rendszer könnyen használható és tökéletesen megfelel butikhotelünknek. Előnye, hogy nem kell beállítani az OTA összes térképét és árait, ami bonyolult lehet. Jó, hogy cikkekkel és ügyfélszolgálattal is segítenek.

10. Envoy (A legjobb a konferenciatermek kihasználtságának és az irodaterületek kezelésének optimalizálásához)

via Envoy

Az Envoy egy konferencia-terem ütemező szoftver, amely intuitív, hatékony teremfoglalást és helyiségkezelést tesz lehetővé. A színekkel jelölt rendelkezésre állási jelzők és a digitális ütemterv-kijelzők segítségével minden tárgyalóterem előtt könnyedén megtalálhatja és lefoglalhatja az igényeinek megfelelő helyiséget.

A tárgyalóterem-foglalási rendszer valós idejű értesítéseket is küld a kisebb helyiségek foglalásáról és a szabad helyiségekről a Slacken keresztül.

Az adatvédelmi beállítások és az automatikus találkozó-végére emlékeztető funkciók miatt ez a tárgyalóterem-foglalási rendszer kiváló választás azoknak a szervezeteknek, amelyek a helypazarlás minimalizálására törekednek.

Az Envoy legjobb funkciói

Erősítse meg a szobafoglalást a szobában, vagy közvetlenül a Slackben vagy a Teamsben a bejelentkezés gombra kattintva.

Azonosítsa a legnépszerűbb szobákat és szolgáltatásokat az irodaterület optimalizálása érdekében.

A szobák automatikus felszabadítása, hogy helyet biztosítson sürgős találkozók számára

Keresse meg és foglalja le a legközelebbi szabad szobát az Envoy mobilalkalmazás helyalapú funkciójával.

Az Envoy korlátai

A felhasználók szerint a szoftver betöltési sebességével vannak problémák.

Ha nagy csapatod van, az árak gyorsan összeadódhatnak.

Envoy árak

Látogatók: Alap: Örökre ingyenes Standard: 131 USD/hó helyszínenként Prémium: 395 USD/hó helyszínenként Vállalati: Egyedi árak

Alap: Örökre ingyenes

Standard: 131 USD/hó helyszínenként

Prémium: 395 USD/hó helyszínenként

Vállalati: Egyedi árazás

Virtuális recepció: 199 USD/hó helyszínenként

Munkahely: Standard: 3 USD/hó aktív felhasználónként Premium: 5 USD/hó aktív felhasználónként Premium Plus: 7 USD/hó aktív felhasználónként

Standard: 3 USD/hó aktív felhasználónként

Prémium: 5 USD/hó aktív felhasználónként

Premium Plus: 7 USD/hó aktív felhasználónként

Connect: Egyedi árazás

Alap: Örökre ingyenes

Standard: 131 USD/hó helyszínenként

Prémium: 395 USD/hó helyszínenként

Vállalati: Egyedi árazás

Standard: 3 USD/hó aktív felhasználónként

Prémium: 5 USD/hó aktív felhasználónként

Premium Plus: 7 USD/hó aktív felhasználónként

Envoy értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 csillag (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,8/5 csillag (420+ értékelés)

Mit mondanak az Envoy-ról a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Könnyű használat és rugalmasság. Nagyon egyszerű új adatmezőket hozzáadni, amelyekre szükségünk van, és a képzési anyagok is nagyon jól össze vannak állítva. A szoftver önmagában is intuitív, de az anyagok is könnyen követhetők.

Könnyű használat és rugalmasság. Nagyon egyszerű új adatmezőket hozzáadni, amelyekre szükségünk van, és a képzési anyagok is nagyon jól össze vannak állítva. A szoftver önmagában is intuitív, de az anyagok is könnyen követhetők.

A ClickUp segítségével minden találkozó zökkenőmentes, stresszmentes élménnyé válik.

Egy megbízható tárgyalóterem-foglalási szoftver ugyanolyan fontos, mivel segít csapatának kevesebb időt fordítani a koordinációra és több időt a közös munkára.

Bár a fent említett eszközök hatékony ütemezési funkciókat kínálnak, a legjobb teremütemező platformok nem csak a foglaláson túlmutatnak. Segítenek optimalizálni a helykihasználást, összehangolni a résztvevőket és egyszerűsíteni a találkozókat AI-alapú megoldásokkal.

Akár tárgyalótermeket, akár közös munkaállomásokat vagy együttműködési zónákat kezel, a ClickUp az Ön minden igényét kielégítő megoldás. Az AI-alapú naptártól, amely intelligenssé, integrálttá és eredményorientálttá teszi a találkozókat, az ütemezési eszközökkel való egyszerű integrációig minden megtalálható, amire szüksége van ahhoz, hogy csapata időben és hatékonyan bonyolítsa le a találkozókat.

Akár irodavezetőként próbálja megakadályozni a napi káoszt, akár egyetemi adminisztrátorként koordinálja az előadótermeket, akár egy vállalati csapat tagjaként próbálja meg a találkozókat hatékonyan lebonyolítani, a ClickUp biztosítja, hogy a szobafoglalási folyamat ugyanolyan zökkenőmentes legyen, mint maga a találkozó.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és győződjön meg róla saját maga!