A szállodák számára elérhető 10 legjobb mesterséges intelligencia eszköz, amelyekkel újragondolhatja a vendégélményt

A vendéglátóipar mindig is alkalmazkodott a változó ügyféligényekhez, de a technológia gyors fejlődésével, különösen a szállodák számára kifejlesztett mesterséges intelligencia (AI) terén, az igények kielégítésének módja is drasztikusan megváltozott.

A szállodai mesterséges intelligencia a divatszóból a működés központi elemévé vált. Egy friss jelentés szerint a szállodai vendégek több mint fele (58%) úgy gondolja, hogy a mesterséges intelligencia valóban javíthatja tartózkodásukat.

Miután megtanulta, hogyan kell átgondoltan használni az AI eszközöket, kivételes vendégélményt teremthet anélkül, hogy elveszítené a személyes kapcsolatot.

A ClickUp csapata által végzett kutatások és tesztek alapján összeállítottam egy listát a vendéglátás területén használható 10 legjobb mesterséges intelligencia eszközről ebben a cikkben.

Az AI eszköznek elég kifinomultnak kell lennie ahhoz, hogy komplex adatokat és feladatok automatizálását kezelni tudja, és elég felhasználóbarátnak kell lennie ahhoz, hogy csapata könnyedén tudja használni.

Íme, mire kell figyelnie a szállodai mesterséges intelligencia terén:

Vendégszemélyre szabás: Az AI eszközök elemzik a vendégek preferenciáit és viselkedését, hogy személyre szabott ajánlásokat nyújtsanak – például testreszabott szobajavaslatokat, étkezési lehetőségeket és programokat –, ezáltal javítva az általános vendégélményt.

Rutin feladatok automatizálása: A megfelelő AI eszköz automatizálja az ismétlődő feladatokat, beleértve a bejelentkezést, a szobák kiosztását és a vendégek kérdéseinek megválaszolását, így a személyzet a komplexebb, vendégközpontú feladatokra koncentrálhat.

Integráció a meglévő rendszerekkel: Az AI eszköznek zökkenőmentesen kell integrálódnia a szálláskezelő rendszerekkel (PMS), a foglalási platformokkal és más szállodai szoftverekkel.

Adatelemzés és betekintés: A valós idejű adatelemző és jelentéskészítő eszközök megkönnyítik a tájékozott döntéshozatalt olyan funkciók révén, mint a kereslet előrejelzése, a bevételek kezelése és a foglaltság nyomon követése.

Skálázhatóság: Az AI eszköznek a szálloda növekedésével együtt skálázhatónak kell lennie, alkalmazkodva minden méretű vállalkozáshoz – a butikhotelektől a nagy üdülőhelyekig –, miközben kielégíti a megnövekedett igényeket.

Költséghatékonyság: Az AI-nak javítania kell a működést, miközben jó ár-érték arányt biztosít. Ne csak a kezdeti költségeket vegye figyelembe, hanem a hosszú távú előnyöket is, mint például a hatékonyság és a vendégelégedettség javulása.

🧠 Érdekesség: Egy nemrégiben végzett felmérésben az észak-amerikai, 45 év alatti szabadidős utazók közel 60%-a jelezte, hogy utazási inspiráció és tervezés céljából használja az AI-t.

Térjünk rá az érdekes részre: megérteni, mi különbözteti meg ezeket az eszközöket, és hogyan javíthatják a szállodák működését.

1. ClickUp (A legjobb átfogó szállodai menedzsmenthez AI-alapú feladatokkal)

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, megkönnyíti a szálloda vezetését és az ügyfélszolgálatot . AI-vezérelt feladat-automatizálási képességei ideális megoldást kínálnak a szálloda ütemezésének, a személyzet koordinációjának és a napi műveleteknek a bonyolult feladatait illetően.

A ClickUp Brain mesterséges intelligencia funkcióinak beépítésével automatizálhatja az ismétlődő feladatokat, mint például a szobatakarítás ütemezését, a karbantartási igényeket és a vendégszolgálati utánkövetéseket, ezzel időt takaríthat meg és csökkentheti a hibák számát.

Készítsen személyre szabott tartalmakat vendégei számára a ClickUp Brain segítségével!

Ezenkívül a ClickUp Brain segítségével központi tudásbázist hozhat létre és egyszerűsítheti a tartalomkészítést, biztosítva, hogy a csapat tagjai könnyen hozzáférjenek a fontos információkhoz. Legyen szó üdvözlő e-mailről, szobaszerviz menüről vagy GYIK-ről, a ClickUp Brain segítségével könnyedén létrehozhat, személyre szabhat és rendszerezhet, így az ügyfélszolgálat gyerekjáték lesz!

A strukturált feladatkezeléshez szükséges listáktól a vizuális munkafolyamatot bemutató táblákig a ClickUp rugalmas nézeteket kínál, amelyek különböző munkastílusokhoz igazodnak. A csapatok egy platformon belül könnyedén oszthatnak ki feladatokat, állíthatnak be prioritásokat, követhetik a haladást és együttműködhetnek.

Használjon listákat, táblákat és sok más funkciót a ClickUp segítségével több feladat kezeléséhez.

A kommunikáció központosítása és a feladatok egyértelmű prioritásokkal és határidőkkel történő kiosztása a csapat tagjai között biztosítja a zökkenőmentes együttműködést a részlegek között.

Kövesse nyomon a fontos feladatokat és határidőket a ClickUp Gantt Chart View segítségével.

A ClickUp Gantt-diagram nézet és Kanban tábla vizuálisan ábrázolja a különböző részlegek feladatait és ütemterveit, így a csapatok összehangoltan dolgozhatnak és folyamatosan tájékozottak lehetnek a projektek állásáról.

A ClickUp Dashboards robusztus feladatkezelési funkciói mellett részletes jelentéseket is kínál, amelyek segítségével a szálloda vezetése adat alapú döntéseket hozhat.

A ClickUp zökkenőmentesen integrálható más szállodai menedzsment eszközökkel, biztosítva az adatok zökkenőmentes áramlását, ami javítja a vendégek általános élményét. Ez lehetővé teszi a szállodák számára, hogy különböző alkalmazásokat összekapcsoljanak, minimalizálva a manuális adatbevitelt és maximalizálva a működés koherenciáját.

📮ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépjen, hogy elvégezze a munkáját. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket. A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.

Összességében a ClickUp átfogó funkciói javítják a szállodaüzemeltetés hatékonyságát és emelik a vendégélmény színvonalát azáltal, hogy biztosítják, hogy a személyzet gyorsan és hatékonyan tudjon reagálni az igényekre.

A ClickUp legjobb funkciói

Integrálja a ClickUp-ot más szállodai eszközökkel, hogy összehangolja a vendégek és a csapat közötti kommunikációt.

Készítsen tudásbázist a ClickUp Brain segítségével, ahol a személyzet azonnal hozzáférhet az SOP-khoz, az irányelvekhez és a szálláshely részleteihez.

Alkalmazzon egyedi képleteket a feladatmezőkben, hogy a munkafolyamatában közvetlenül kiszámítsa a költségvetést, a költségeket vagy más specifikus mutatókat a pontos pénzügyi nyomon követés érdekében.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást marketinganyagok kidolgozásához, hogy a gyakran igénybe vett információk, például a GYIK, étkezési lehetőségek vagy helyi útmutatók könnyen elérhetők legyenek a személyzet számára, vagy akár a vendégek számára is önkiszolgálási célokra.

Erősítse a biztonságot és a szabályoknak való megfelelést az engedélyek és a szerepkörökön alapuló hozzáférés engedélyezésével a ClickUp-on belül.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a funkciók sokasága elsőre túlnyomórészt tűnhet, de a gyorsabb elsajátításhoz útmutatókat vehetnek igénybe.

A mobil verzió nem rendelkezik a desktop alkalmazás összes funkciójával és folyékonyságával.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Nagy megnyugvást jelent, ha tudjuk, hogy az ötletek és a teendők dokumentálva vannak és meg vannak tervezve. Ez lehetővé teszi, hogy a feladatokra koncentráljunk. Ez a különbség, amit a ClickUp hozott. Lehetővé tette a nagyobb átláthatóságot a részlegek között, és egységes működési módot hozott létre.

Nagy megnyugvást jelent, ha tudjuk, hogy az ötletek és a teendők dokumentálva vannak és meg vannak tervezve. Ez lehetővé teszi, hogy a feladatokra koncentráljunk. Ez a különbség, amit a ClickUp hozott. Lehetővé tette a nagyobb átláthatóságot a részlegek között, és egységes működési módot hozott létre.

2. Zingle (A legjobb AI-alapú kommunikációhoz)

via Medallia

A Zingle mesterséges intelligenciával működő funkciói rendkívül hatékonnyá teszik a vendégekkel való üzenetváltást, személyre szabott interakciókat kínálva különböző csatornákon keresztül. Lenyűgözött a hangulatelemzés funkciója, amely felismeri, mikor lehet szükség a vendégekre fordított további figyelemre. Ez lehetővé teszi a szállodák számára, hogy a potenciális problémákat azonnal kezeljék, biztosítva ezzel a vendégek számára egy proaktívabb élményt.

A Zingle legjobb funkciói

Egyszerűsítse a műveleteket az automatikus üzenetkategorizálás engedélyezésével, amely segít a személyzetnek a kiemelt fontosságú feladatokra koncentrálni.

Kövesse nyomon a vendégek elégedettségi szintjét valós idejű beszélgetési adatokkal

Állítson be előre meghatározott automatikus válaszokat bizonyos kulcsszavakra vagy kérésekre.

A Zingle korlátai

Észrevettem, hogy a Zingle nem képes hatékonyan tömeges üzeneteket küldeni, ami korlátozhatja azokat a szállodákat, amelyek egyszerre sok vendéget kell elérjenek.

Egyes felhasználók korlátozónak tartják az automatizált üzenetküldési funkciókat, mivel a beállítások és a szerkesztés lehetőségei korlátozottak az automatizált munkafolyamatok ütemezését és szerkesztését illetően.

Zingle árak

Egyedi árazás

Zingle értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 100 értékelés)

3. Revinate (A legjobb vendégadatok kezelésére)

via Revin at e

A Revinate kiemelkedően jól használja az AI technológiákat a vendégelkötelezettség és a marketing személyre szabásának javítására. AI algoritmusokat használ a vendégadatok elemzésére és dinamikus, személyre szabott e-mail kampányok készítésére.

A Revinate legjobb funkciói

A Revinate Guests irányítópultján áttekinthető képet kaphat adatbázisának állapotáról.

Integrálja a Revinate termékskálájának (Marketing, Reservation Sales, Ivy és Guest Feedback) segítségével nyert ismereteket egy egységes, átfogó képet nyújtó felületbe.

Hozzon létre gördülő dátumtartomány-szűrőket, hogy nyomon követhesse a vendégek érkezési és távozási tendenciáit.

Végezzen ügyfélviselkedés-elemzést a kampányok iránti érdeklődés statisztikái, a hangulatértékelések, az upsell-előzmények, az NPS és egyéb paraméterek alapján.

A Revinate korlátai

A platform felülete kissé bonyolult, ezért tanulási folyamatot igényel, különösen azoknak a csapatoknak, akik nem ismerik a CRM eszközöket.

Egyes felhasználók problémákat vetettek fel az e-mailek kézbesítésének következetlenségével kapcsolatban, ami hatással lehet a vendégek elkötelezettségi arányára.

Revinate árak

Egyedi árazás

Revinate értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. ALICE (A legjobb AI-alapú üzemeltetési menedzsmenthez)

via Ac tlab

Az Actabl által fejlesztett ALICE olyan, mintha személyes asszisztensed lenne a szálloda üzemeltetéséhez. Központosítja a vendégek kéréseit, a feladatok kiosztását és a takarítást. Különösen hasznosnak találtam, hogy zökkenőmentesen integrálódik a meglévő rendszerekbe, így a munkafolyamatok nyomon követése és kezelése egyszerűbbé válik, anélkül, hogy újat kellene kitalálni.

Az ALICE legjobb funkciói

Tartsa szemmel az éjszakai forgalmat a PM táblán, amely világos áttekintést nyújt a szobák rendelkezésre állásáról.

Hozzon létre dedikált jegyeket minden vendégbeszélgetésen belül, hogy könnyedén kezelhesse a kéréseket.

Állítson össze egy gondosan összeválogatott adatbázist megbízható helyi szolgáltatókról, éttermekről és látnivalókról a Google Places segítségével.

Integrálja az OpenTable-t az Actabl-ba, hogy könnyedén elkészíthesse, megerősíthesse és módosíthassa a vendégek étkezési foglalásait.

Az ALICE korlátai

Az ALICE sok értesítést generál, ami túlterhelő és zavaró lehet.

ALICE árak

Egyedi árazás

ALICE értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az ALICE-ről a valódi felhasználók?

Kommunikációnk jelentősen javult az időszerűség és a jegyek létrehozásának, kezelésének és megoldásának képessége tekintetében, különböző kommunikációs csatornákon keresztül.

Kommunikációnk jelentősen javult az időszerűség és a jegyek létrehozásának, kezelésének és megoldásának képessége tekintetében, különböző kommunikációs csatornákon keresztül.

👀 Tudta? A legújabb felmérési adatok szerint a fogyasztók lelkesedése a mesterséges intelligencia (AI) iránt meghaladja az üzleti alkalmazásokét.

5. Guestline (A legjobb ingatlankezeléshez)

via Sophia Paganessi

A vendéglátásban a versenyképesség megőrzése azt jelenti, hogy az árakat folyamatosan a kereslethez kell igazítani. A Guestline ezt egyszerűsíti. Ez egy mesterséges intelligenciával működő ingatlankezelő rendszer, amely automatizálja az árstratégiákat és optimalizálja a szobák elérhetőségét a különböző foglalási platformokon. Valós idejű árkiigazítási funkciói lehetővé teszik a kereslet alapján történő dinamikus árképzést.

A Guestline legjobb funkciói

Figyelje a versenytársak árait, és dinamikusan módosítsa szállodája árait, hogy versenyképes maradjon.

Értékelje a szobák iránti keresletet valós időben, hogy ajánlást tehessen az árak módosítására.

Automatizálja a fizetések egyeztetését napi jelentésekkel és összevont kimutatásokkal a GuestPay segítségével.

Használja a Rezlynx PMS-t a szobák kiosztásának kezeléséhez, a karbantartási problémák naplózásához és a szobák leltárának nyomon követéséhez, mindezt egy helyen.

A Guestline korlátai

A Guestline testreszabási lehetőségei korlátozottak, ami kihívást jelent azoknak a szállodáknak, amelyeknek speciális márkaépítési vagy működési igényeik vannak.

A teljesítmény fenntartásához rendszeres frissítésekre van szükség.

A Guestline árai

Egyedi árazás

Guestline értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Kipsu (A legjobb az egységes kommunikációhoz)

via Kipsu

A Kipsu valós idejű üzenetküldő funkciója javítja a vendégekkel való kommunikációt, lehetővé téve a csapatok számára, hogy személyesebb, rugalmasabb szolgáltatást nyújtsanak. Akár azonnali üzenetküldéssel a vendégeknek, akár a szolgáltatás javítását segítő, mélyreható elemzésekkel, a Kipsu megoldást kínál az ügyfélszolgálati etikett javítására.

A Kipsu legjobb funkciói

Egységesítse a kommunikációt az SMS-ek, e-mailek és közösségi média üzeneteinek összevonásával

Személyre szabott szolgáltatásokat nyújthat vendégeinek a luxus ingatlanok számára tervezett teljes körű funkcióknak köszönhetően.

Vonzza be a vendégeket minden szakaszban, az érkezés előtti időszaktól a kijelentkezés utáni időszakig.

Proaktív módon reagáljon a felmerülő problémákra, és értesítéseket kapjon, így csapata előnyt szerezhet, és a potenciális problémát pozitív élménnyé alakíthatja.

A Kipsu korlátai

A felhasználók alkalmanként kapcsolódási hibákkal szembesültek, például „nem biztonságos” figyelmeztetésekkel, ami frusztráló lehet és megzavarhatja a kommunikációt.

A komplex integrációs beállítások kihívásokat jelentenek, különösen harmadik féltől származó rendszerekkel vagy régebbi szoftverekkel való szinkronizálás esetén.

Kipsu árak

Egyedi árazás

Kipsu értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Kipsu-ról a valódi felhasználók?

Ez egy fantasztikus megoldás a szállodatulajdonosok számára, hogy közvetlenül kommunikálhassanak ügyfeleikkel, nagyon egyszerűen használható és kedvező árú. A kommunikáció különböző lehetőségekhez kapcsolódhat.

Ez egy fantasztikus megoldás a szállodatulajdonosok számára, hogy közvetlenül kommunikálhassanak ügyfeleikkel, nagyon egyszerűen használható és kedvező árú. A kommunikáció különböző lehetőségekhez kapcsolódhat.

7. AskSuite (a legjobb AI-alapú vendégszolgálat)

via AskSuite

Az AskSuite nem csak egy mesterséges intelligencia alapú csevegőrobot. Ez egy intuitív platform, amely egyszerűsíti a szálloda működését, javítja a vendégekkel való kapcsolattartást és növeli a foglalások hatékonyságát, mindezt úgy, hogy zökkenőmentesen integrálódik a meglévő technológiai rendszerébe.

Az AskSuite legjobb funkciói

Automatikusan rögzítsd és kövesd nyomon a potenciális ügyfeleket, add hozzá a vendégek kérdéseit a CRM-hez, és időben reagálj, hogy maximalizáld a foglalási lehetőségeket.

Készítsen valós idejű árajánlatokat a vendégek számára az AI-alapú technológia segítségével, amely alkalmazkodik a szobák rendelkezésre állásához és az árakhoz.

Gyorsítsa fel a válaszadási időket azáltal, hogy automatizálja a vendégekkel való interakciókat több platformon (webes csevegés, WhatsApp, Instagram stb.)

Az AskSuite korlátai

Az Asksuite erős integrációt és automatizálást kínál, de hiányozhat belőle a niche szállodai üzleti igényekhez szükséges rugalmasság.

Az Asksuite beállítása jelentős kezdeti erőfeszítést igényelhet.

AskSuite árak

Egyedi árazás

AkSuite értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Vélemények nem elérhetők

👀 Tudta? A Las Vegas-i Cosmopolitan szálloda egy Rose nevű mesterséges intelligencia chatbotot használ, amelynek segítségével a vendégek SMS-ben kérhetnek segítséget olyan feladatokhoz, mint éttermi asztalfoglalás vagy gyors városi tippek.

8. StayNTouch (A legjobb mobil-elsődleges szállodai menedzsmenthez)

via StayNTouch

A StayNTouch segítségével a vendégek bejelentkezhetnek telefonjukon vagy egy kioszkban, így elkerülhetik a sorban állást és gyorsan eljuthatnak szobájukba, ami sokkal kellemesebbé teszi tartózkodásukat. Intuitív, felhőalapú ingatlankezelő rendszerükkel a szálloda üzemeltetése sokkal egyszerűbbé válik.

A StayNTouch legjobb funkciói

Integrálja több mint 1200 harmadik féltől származó megoldással a testreszabható szállodai menedzsment élményt.

Csatlakozzon zökkenőmentesen a főbb foglalási platformokhoz és online utazási irodákhoz, mint például az Agoda, a Booking.com, a Hotwire stb., így csökkentheti a túlfoglalásokat és növelheti a kihasználtságot.

Csökkentse a lobbyban való várakozási időt mobil önkiszolgáló bejelentkezéssel, amelynek köszönhetően a vendégek egyenesen a szobájukba mehetnek.

A StayNTouch korlátai

A StayNTouch pénzügyi jelentései kissé merevek lehetnek, és hiányzik belőlük az egyes szállodák számára szükséges testreszabási lehetőség.

A mobilalkalmazás alapvető feladatok elvégzéséhez hasznos, de nem ad teljes képet. Például a mobil felületről nem érhetők el a vendégek részletes kérdései, és nem futtathatók le bizonyos jelentések.

StayNTouch árak

StaynTouch PMS: 12 USD/hó szobánként

StaynTouch 2. 0: 17 USD/hó szobánként

StayNTouch értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (80+ értékelés)

Mit mondanak a StayNTouch-ról a valódi felhasználók?

A StaynTouch használatát boutique hotelünk megnyitásakor kezdtük el, és azóta a másik két ingatlanunkban is bevezettük. A kezdeti beállítást szakértő képzési személyzet tette egyszerűvé, akik továbbra is elérhetőek. A kijelölt kapcsolattartó megkönnyíti minden igényünk kielégítését. Élvezzük azt is, hogy a kezdőlapot a felhasználó igényeihez igazíthatjuk, valamint a kiterjedt jelentési lehetőségeket és integrációkat.

A StaynTouch használatát boutique hotelünk megnyitásakor kezdtük el, és azóta a másik két ingatlanunkban is bevezettük. A kezdeti beállítást szakértő képzési személyzet tette egyszerűvé, akik továbbra is elérhetőek. A kijelölt kapcsolattartó megkönnyíti minden igényünk kielégítését. Élvezzük azt is, hogy a kezdőlapot a felhasználó igényeihez igazíthatjuk, valamint a kiterjedt jelentési lehetőségeket és integrációkat.

9. IDeaS Revenue Solutions (A legjobb bevételkezeléshez)

via IdeaS

Az optimális szobaárak beállításától a pontos keresleti előrejelzésekig az IDeaS Revenue Solutions egyszerűsíti a bevételkezelést. AI-alapú betekintései és pontos adatrekomendációi lehetővé teszik a szállodák számára, hogy a legjobb árakon vonzzák az ideális vendégeket.

Szcenáriószimulációkat futtathat az árak változásának és a lehetséges stratégiáknak a „mi lenne, ha” elemzéssel történő tesztelésével, így a megvalósítás előtt megismerheti a lehetséges hatásokat.

Az IDeaS Revenue legjobb funkciói

Használjon fejlett ármodellezést a keresleti trendek és a foglalási időszakok összehangolásához.

Növelje az előrejelzések pontosságát olyan gépi tanulási algoritmusok felhasználásával, amelyek figyelembe veszik a szezonális trendeket, a hét napjainak eltéréseit és a helyi események hatását.

Kezelje több ingatlant zökkenőmentesen a központi irányítópultokkal, amelyek valós idejű betekintést nyújtanak az egész portfóliójába.

Az IDeaS Revenue Solutions korlátai

A beállítás időigényes és bonyolult lehet, különösen az elején, és sok finomhangolást igényel az optimális működéshez.

Az egyéni jelentéskészítési lehetőségek némileg korlátozottak, ami frusztráló lehet, ha konkrét, részletes betekintést vagy egyedi adatnézeteket keres.

IdeaS Revenue Solutions árak

Egyedi árazás

IdeaS Revenue Solutions értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. RoomRaccoon (A legjobb a recepció kezeléséhez)

via RoomRaccoon

A RoomRaccoon lehet az a átfogó platform, amire szüksége van a szálloda működésének egyszerűsítéséhez. Mivel minden egy helyen található, könnyedén racionalizálja a vendégekkel való kommunikációt, a személyzet feladatait és az árstratégiákat, így a menedzsment minden eddiginél zökkenőmentesebbé válik.

A Room Raccoon legjobb funkciói

Hozzáférés valós idejű elemzésekhez és okosabb üzleti folyamatkezelési döntések meghozatala a kihasználtsági arányok, a szálloda bevételek kezelése és a foglalási trendek tekintetében.

Növelje a közvetlen foglalások számát egy testreszabható foglalási motorral, amely csökkenti a függőséget a harmadik fél által üzemeltetett online utazási irodáktól (OTA).

Használja a szálláshely-irányítási rendszert a recepciós folyamatok automatizálásához és az irodai műveletek figyelemmel kíséréséhez.

Integrálja a QuickBooks és Xero számviteli szoftvereket az automatizált pénzügyi jelentések létrehozásához.

A Room Raccoon korlátai

Az eszköz néha késedelmet tapasztal az adatok mentésében és frissítésében, különösen csúcsidőben.

A harmadik féltől származó szolgáltatásokkal való integráció korlátozott.

Room Raccoon árak

Belépés: 226 USD/hó szobánként

Kezdő csomag: 287 USD/hó szobánként

Prémium: 424 USD/hó szobánként

Vállalatok: 593 USD/hó szobánként

Room Raccoon értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,1/5 (55+ értékelés)

Mit mondanak a Room Raccoonról a valódi felhasználók?

A termék könnyen és egyszerűen használható, nagyon megbízható, nem tapasztaltunk semmilyen technikai problémát, a foglalási motor és az OTA-val való kapcsolatok tökéletesen működnek.

A termék könnyen és egyszerűen használható, nagyon megbízható, nem tapasztaltunk semmilyen technikai problémát, a foglalási motor és az OTA-val való kapcsolatok tökéletesen működnek.

A vendéglátás újragondolása az AI korszakában a ClickUp segítségével

Az AI technológiák bevezetése már nem opcionális a vendéglátóiparban, hanem elengedhetetlen a versenyképesség megőrzéséhez. A szállodák számára készült AI eszközök nem csak a hatékonyság javítását szolgálják, hanem olyan személyre szabott élményeket is teremtenek, amelyeket a vendégek igazán értékelnek.

Az olyan eszközök, mint a ClickUp, átfogó menedzsment megoldásokkal tűnnek ki. Az AI-alapú funkciókat felhasználóbarát felületekkel ötvözik, így minden könnyen kezelhető egy helyen, a napi feladatoktól a vendégkérésekig.

