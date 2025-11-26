Notion Mail és Superhuman: melyik a jobb választás?

Este 11:47 van. Két órával ezelőtt megfogadta, hogy kijelentkezik, de még mindig itt ül, és olyan e-mailekre válaszol, amelyeket napokkal ezelőtt jelölt meg, majd elfelejtett. Elgondolkodik, hogy vajon a probléma az idő vagy az eszköz.

A legújabb, nagy port kavaró eszköz a Notion Mail, és Ön kíváncsi rá.

A Superhuman is felkeltette az érdeklődését, a billentyűparancsok körüli felhajtással.

A valódi kérdés az, hogy melyik eszköz segít gyorsabban kiüríteni a beérkező levelek mappáját. Itt jön jól ez a Notion Mail és Superhuman összehasonlítás.

Kezdjük! 🧰

A Notion Mail és a Superhuman összehasonlítása egy pillantásra

Íme egy rövid összefoglaló:

Kritériumok Notion Mail Superhuman ClickUp (bónusz) Megközelítés Wrapper for Gmail Notion integrációval; ideális a Notionot sokat használók számára Önálló, termelékenységre fókuszáló e-mail kliens szakemberek számára All-in-one termelékenységi platform beépített e-mail projektmenedzsmenttel, feladatokkal, dokumentumokkal és projektmenedzsmenttel. Támogatott fiókok Csak Gmail, Notion-fiókokhoz kötve Több Gmail- és Outlook-fiók Gmail, Outlook és egyéb e-mail integrációk (a munkaterület beállításaitól függően) Platform elérhetősége Webalapú, offline mód nem elérhető Mac, Windows alkalmazás, web, iOS, Android és teljes offline mód áll rendelkezésre. Web, Windows, Mac, iOS, Android; offline mód feladatokhoz és dokumentumokhoz AI funkciók Notion AI a Notion oldalak hivatkozásához és alapvető írási segítségnyújtáshoz Fejlett mesterséges intelligencia, a stílusodnak megfelelő válaszok megfogalmazása, automatikus nyomon követés és összefoglalók ClickUp AI e-mailek szerkesztéséhez, feladatok automatizálásához, összefoglalókhoz és intelligens javaslatokhoz a munkamenedzsmentben. Bejövő levelek szervezése Nézetek (automatikus és manuális kategorizálás AI és szűrők segítségével) Osztott beérkező levelek mappa, intelligens címkék és fejlett automatikus kategorizálás Egységes beérkező levelek és feladatok mappa, testreszabható nézetek, automatizálás és szűrés Együttműködés Hivatkozás Notion oldalakra e-mailekben Ossza meg az e-mailek élő nézetét, kommenteljen/említse meg csapattársait, automatizálja az e-mailek továbbítását, ossza meg a vázlatokat. Rendeljen e-maileket feladatokhoz, tegyen megjegyzéseket, említsen meg csapattársakat, kapcsolja össze az e-maileket projektekkel, és működjön együtt valós időben. Integrációk Szoros integráció a Notion munkaterülettel Integrálható többek között a Gmail és az Outlook eszközökkel. Mély integráció feladatokkal, dokumentumokkal, csevegéssel, naptárral és több mint 1000 eszközzel a ClickUp integrációk révén.

Mi az a Notion Mail?

via Notion Mail

A Notion Mail egy mesterséges intelligenciával működő e-mail kliens, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a Notionon belül szervezzék beérkező leveleiket, választerveket készítsenek és találkozókat ütemezzenek. Önálló alkalmazásként lett kialakítva, a weben keresztül érhető el, és Gmail- és Google Workspace-fiókokkal működik.

Ez az alkalmazás minimalista, testreszabható felülettel rendelkezik, amely összhangban áll a Notion tervezési filozófiájával.

🧠 Érdekesség: Ray Tomlinson 1971-ben küldte el az első e-mailt. Tesztként saját magának küldte el... és azonnal elfelejtette, mi állt benne.

A Notion Mail funkciói

Fedezzük fel néhány olyan funkciót, amelyek a Notion Mailt különlegessé teszik.

1. funkció: Notion AI-alapú automatikus címkézés és beérkező levelek szervezése

Hagyja, hogy a Notion Mail kezelje a beérkező leveleit

Rendezgeti a rendetlen beérkező levelek mappáját? A Notion Mail mesterséges intelligenciával végzi el a nehéz munkát. Megvizsgálja az egyes üzenetek tartalmát, feladóját és kontextusát, majd automatikusan címkéket javasol és alkalmaz. Ez azt jelenti, hogy többé nem kell az e-maileket egyenként mappákba húznia.

Saját címkéket is létrehozhat, és idővel az AI megtanulja, hogyan szereti rendezni a dolgokat. Ez olyan, mintha megtanítaná a beérkező levelek mappáját, hogyan működjön az Ön módszere szerint.

2. funkció: Testreszabható beérkező levelek nézet, szűrők és blokk alapú írás

Szűrje beérkező leveleit a Notion Mail segítségével

Ahelyett, hogy a szokásos, végtelen e-mail-görgetésbe ragadna, a Notion Mail lehetővé teszi, hogy egyedi, megosztott beérkező levelek nézeteket hozzon létre. Csak a csapata üzeneteit szeretné látni? Vagy csak az olvasatlan ügyfél-e-maileket? Szűrhet küldő, címke, állapot és egyéb paraméterek szerint.

Ráadásul, ha már megszokta a Notion használatát, az e-mail szerkesztő is nagyon kényelmes lesz.

Blokkok segítségével fejléceket, ellenőrzőlistákat, kiemeléseket, felsorolásokat és akár kódblokkokat is hozzáadhat. A jól ismert perjelparancs (/) is beépítve van, így a formázás gyors és rugalmas. Ez egy üdítő változatosság a sima szöveges e-mailek monotonitásához képest.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások közel 42%-a az e-mailt részesíti előnyben a csapatkommunikációhoz. De ennek ára van. Mivel a legtöbb e-mail csak bizonyos csapattagokhoz jut el, a tudás fragmentált marad, ami akadályozza az együttműködést és a gyors döntéshozatalt. A láthatóság javítása és az együttműködés felgyorsítása érdekében használjon olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, mint a ClickUp, amely másodpercek alatt e-mailjeit végrehajtható feladatokká alakítja!

3. funkció: Sablonok és beépített ütemezés

Tervezze meg a teendőket az e-mailjeivel

A Notion Mail kevésbé unalmassá teszi az ismétlődő e-maileket. A gyakran használt szövegeket kivonatokként elmentheti, és egy kattintással beillesztheti az üzenetekbe. Akár ügyfélszolgálati jegyeket kezel, akár potenciális ügyfeleket követ nyomon, ez a funkció jelentős időt takarít meg és biztosítja, hogy válaszaik konzisztensek legyenek.

Ezenkívül a Notion Calendar integrációval közvetlenül az e-mailjeibe helyezheti el a foglalási linkeket. Ellenőrzi az Ön rendelkezésre állását, és segít a címzetteknek időpontot választani, így nincs szükség harmadik fél által készített ütemezőre.

A Notion Mail árai

Ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

🔍 Tudta? Az „@” szimbólumot eredetileg nem e-mailekhez találták ki. Számviteli és kereskedelmi számlákon használták, jelentése „árfolyamon”. Tomlinson azért választotta, mert nem használták nevekben, így tökéletes elválasztójelként szolgált.

Mi az a Superhuman?

via Superhuman

A Superhuman egy prémium e-mail kliens, amely gyors, intuitív felülettel és hatékony funkciókkal növeli a termelékenységet és egyszerűsíti az e-mail használatát. Fejlett billentyűparancsokat, olvasási visszaigazolásokat, emlékeztetőket és AI-alapú betekintést kínál.

Ez az alkalmazás különösen népszerű a szakemberek és vezetők körében, akik naponta nagy mennyiségű e-mailt kezelnek, mivel olyan eszközöket kínál, amelyek előtérbe helyezik a sebességet, a koncentrációt és a termelékenységet.

🧠 Érdekesség: Az 1998-as romantikus komédia, a You’ve Got Mail, amelynek főszereplői Tom Hanks és Meg Ryan, az e-mail kultúra térnyeréséből és az AOL ikonikus You’ve Got Mail riasztásából merített ihletet.

A Superhuman funkciói

Íme, mit kap, ha belép ennek az e-mailkezelő szoftvernek a nagy teljesítményű zónájába. 📈

1. funkció: AI-alapú beérkező levelek szervezése és írás

Kérje meg a Superhuman mesterséges intelligenciáját, hogy írja meg az e-mailjeit

A Superhuman mesterséges intelligenciája automatikusan intelligens kategóriákba sorolja az e-maileket, például marketing, ajánlatok és közösségi frissítések. Emellett egyszerű utasításokkal, például „álláspályázatok” vagy „munka felülvizsgálati kérések” segítségével megtaníthatja a rendszert egyéni automatikus címkék létrehozására.

Van néhány pontja? A Superhuman AI e-mail írója ezeket kifinomult, márkájához illő e-mailekké alakíthatja, az Ön hangvételében. A korábbi üzeneteiből tanulva olyan válaszokat fogalmaz meg, amelyek úgy hangzanak, mintha Ön írta volna őket.

Ráadásul a Superhuman még válaszokat is előre megfogalmaz az összes beérkező üzenetre: csak át kell nézni, szükség esetén módosítani, majd elküldeni. Megadhatja neki, hogy rövidítse, hosszabbítsa, egyszerűsítse vagy írja át bármit, így teljes ellenőrzést kap anélkül, hogy a monoton munkát el kellene végeznie.

2. funkció: Automatikus emlékeztetők és intelligens keresés

Automatikus emlékeztető üzenetek

Elfelejtette megjelölni az e-maileket vagy emlékeztetőket beállítani? A Superhuman segít Önnek. Automatikusan felszólítja Önt, hogy kövesse nyomon, ha valaki nem válaszolt, és akár meg is írja Ön helyett a nyomonkövetési üzenetet.

Nem kell emlékeznie a pontos tárgyra vagy a feladóra sem. Csak írjon be valamit, például „Hol van a második negyedéves offsite információ?” vagy „Keresse meg a prezentációnkat dicsérő válaszokat”, és a Superhuman AI Search másodpercek alatt megtalálja.

🔍 Tudta? Az első spam e-mailt 1978-ban Gary Thuerk, a Digital Equipment Corporation marketing menedzsere küldte el. Körülbelül 400 embernek küldte el, és 13 millió dolláros bevételt eredményezett, de egyben egy nagyon utált e-mail jelenség kezdetét is jelentette.

3. funkció: Kivonatok

Rendezze a kivonatokat, hogy egyetlen részlet se maradjon ki

Ha gyakran küld hasonló üzeneteket, a Snippets megkönnyíti az életét. Csak mentse el a választ (vagy akár a teljes e-mailt mellékletekkel és másolatokkal), majd egy kattintással illessze be.

A csapatok a következetesség érdekében megoszthatják egymással a Snippets-et is.

Bónusz? Az egész munkafolyamatot automatizálhatja, például az alkalmazások továbbítását, a válaszadást és az archiválást, anélkül, hogy egy ujját is meg kellene mozdítania.

A Superhuman árai

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Starter: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A valódi munka gyakran független az e-mailektől, és ez sokunk számára szomorú valóság. A kontextusfüggő mesterséges intelligencia átalakíthatja az e-mailek és a valódi munka közötti kapcsolatot azáltal, hogy intelligensen áthidalja a kommunikáció és a cselekvés közötti szakadékot. Ahelyett, hogy a fontos információk elsüllyednének a beérkező levelek között, a kontextusfüggő mesterséges intelligencia elemezheti az e-mailek tartalmát, megértheti azok szándékát, és automatikusan megjelenítheti a releváns feladatokat, dokumentumokat vagy projektfrissítéseket a munkaplatformján. Például, ha egy e-mail kérés vagy határidő tartalmaz, az AI javasolhatja egy feladat létrehozását, összekapcsolását a megfelelő projekttel, vagy akár a megfelelő csapattaghoz való hozzárendelését – mindezt anélkül, hogy kézzel kellene másolni vagy eszközök között váltani. Ez a zökkenőmentes integráció biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki, így hatékonyabbá téve a munkafolyamatot és összehangoltabbá téve a csapat munkáját. Nézze meg működés közben:

Notion Mail és Superhuman: funkciók összehasonlítása

A sebességre és a fókuszra tervezett e-mail kliensek közül a Notion Mail és a Superhuman nagyon különböző megközelítéseket alkalmaznak, hogy segítsenek elérni a beérkező levelek számának nullára csökkentését. Az egyik a testreszabhatóságra és az AI-alapú válogatásra, a másik pedig a sebességre és a pontosságra helyezi a hangsúlyt.

Vizsgáljuk meg ezeket az e-mail termelékenységi eszközöket a felszínes izgalmakon túl, hogy eldöntsük, melyik illik jobban az Ön munkamenetéhez. ⚒️

1. funkció: AI képességek

Hasonlítsuk össze, hogyan használják a Notion és a Superhuman az AI-t az e-mailek kezeléséhez.

Notion Mail

A Notion Mail integrálódik a Notion AI-vel, és alapvető segítséget nyújt, például az e-mail szövegének szerkesztésében és finomításában. Írás közben hivatkozhat a Notion oldalakra, ami akkor hasznos, ha már mélyen belemerült a Notion ökoszisztémájába.

A Notion Mail azonban nem rendelkezik olyan fejlett AI funkciókkal, mint az automatikus összefoglalók, a hatékony AI-alapú keresés és az e-mailek saját hangon történő megfogalmazása.

Superhuman

A Superhuman ezzel szemben lehetővé teszi az AI széles körű használatát az e-mailekben. Megtanulja, hogyan írsz általában, és a te stílusodban fogalmazza meg a válaszokat. Elég okos ahhoz, hogy felismerje, mikor van szükség visszajelzésre, és elkészíti azt neked.

Ráadásul AI-alapú keresővel rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy egyszerű angol nyelven írjon be kérdéseket, és a lényeget megkapja anélkül, hogy mélyebbre ásna. Gyors áttekintésre van szüksége egy e-mailről? A Superhuman minden üzenet fölé egy soros AI-összefoglalót helyez el.

🏆 Győztes: Superhuman, a beérkező levelek mappájába beépített kontextusfüggő mesterséges intelligenciájának köszönhetően.

2. funkció: Egységes munkaterület

Nézzük meg, hogyan tartja össze (vagy nem tartja össze) a Notion és a Superhuman az e-mailjeit és feladatait.

Notion Mail

Ha már Notion felhasználó, akkor itt minden egyszerűbb.

Mivel natívan beépül a Notion munkaterületébe, közvetlenül hivatkozhat vagy linkelhet oldalakat az e-mailjeiben, vagy akár válaszokat is megfogalmazhat egy dokumentumból. Ezáltal a munkafolyamat kevésbé tűnik fragmentáltnak.

Superhuman

Bár a Superhuman támogatja a népszerű eszközökkel való integrációt, e-mailes élménye továbbra is elkülönül a többi munkaközponttól.

Összekapcsolhatja olyan eszközökkel, mint az Asana vagy a Slack, de ezek a kapcsolatok inkább tranzakciósak, mint transzformatívak. Továbbra is az alkalmazások között kell ugrálnia, ami zavart okoz és megszakítja a munkamenetét.

🏆 Győztes: Döntetlen! A Notion Mail a szoros Notion munkafolyamatok terén nyer, a Superhuman pedig a kollaboratív e-mail munkafolyamatok terén. Válassza ki a prioritását.

3. funkció: E-mailek osztályozása és szűrése

Nézzük meg, hogyan segít a Notion és a Superhuman az e-mailek rendezésében és prioritásainak meghatározásában.

Notion Mail

A Notion Mail kiválóan alkalmas az e-mailek szervezésére és szűrésére. A „Views” funkcióval a beérkező leveleket egyedi kategóriákba sorolhatja, például prioritási szálak, projekthez kapcsolódó üzenetek, hírlevelek vagy bármely más, Ön számára fontos kategória.

Attól függően, hogy mennyire szeretne aktívan részt venni a folyamatban, ezek a nézetek AI-javaslatok alapján vagy manuálisan állíthatók be.

Superhuman

A Superhuman hasonló megközelítést alkalmaz a „Split Inbox” funkcióval, amely automatikusan vagy az Ön által megadott szabályok alapján kategorizálja az e-maileket olyan szakaszokba, mint VIP-ek, csapatüzenetek vagy eszközök.

A platform támogatja az üzenetek automatikus továbbítását, az automatikus válaszadást, valamint a feladatok megnyitása nélküli jelölését.

🏆 Győztes: Döntetlen! Mindkét eszköz megbízható megoldást kínál a beérkező levelek káoszának rendezésére.

Notion Mail és Superhuman összehasonlítása a Redditen

A Reddit segítségével összehasonlítottuk a Notion Mail és a Superhuman alkalmazásokat, és íme, mire jutottunk.

Egy Reddit-felhasználó összehasonlítja a kettőt:

2020 októbere óta Superhuman felhasználó vagyok. Néhány megfigyelésem *Intuitív, ugyanazok a billentyűparancsok. A Notion Mail azonban nem kínál teljes billentyűzetes élményt. Bizonyos helyeken, például egy másik osztott beérkező levelek mappában vagy egy másik fiókban, továbbra is kattintani kell. Nincs csak archivált „nézet”, azaz nem lehet G+A-t használni, és nincsenek csak archivált mappák, hanem az „összes levél” mappába kell lépni. Nincs olvasási visszaigazolás (!!) Nincs hétfő reggeli perk, ahol a beérkező levelek mappámat nullára tudom állítani. Őszintén szólva, hasonló élményt nyújt, és első verzióként elég jó. Nem vagyok biztos benne, hogy a Notion Mail (még ez az első verzió is) és a kedvenc Superhuman alkalmazásom közötti különbség >= 30 dollár. Azonban meghalnék, ha elveszíteném a beérkező levelek számának nullás sorozatát.

2020 októbere óta Superhuman felhasználó vagyok. Néhány megfigyelésem

*Intuitív, ugyanazok a billentyűparancsok. A Notion Mail azonban nem kínál teljes billentyűzetes élményt. Bizonyos helyeken, például egy másik osztott beérkező levelek mappában vagy egy másik fiókban, továbbra is kattintani kell. Nincs csak archivált „nézet”, azaz nem lehet G+A-t használni, és nincsenek csak archivált mappák, hanem az „összes levél” mappába kell lépni. Nincs olvasási visszaigazolás (!!) Nincs hétfő reggeli perk, ahol a beérkező levelek mappámat nullára tudom állítani.

Őszintén szólva, hasonló élményt nyújt, és első verzióként elég jó. Nem vagyok biztos benne, hogy a Notion Mail (még ez az első verzió is) és a kedvenc Superhuman alkalmazásom közötti különbség >= 30 dollár. Azonban meghalnék, ha elveszíteném a beérkező levelek számának nullás sorozatát.

Egyes felhasználók értékelik a Superhuman felületét:

Számomra a vizuális kialakítás is fontos volt. A gyorsbillentyűk remekek, de más kliensekben is meg lehet őket valósítani. A Superhuman felülete viszont 👌

Számomra a vizuális kialakítás is fontos volt. A gyorsbillentyűk remekek, de más kliensekben is meg lehet őket valósítani. A Superhuman felülete viszont 👌

Míg más felhasználók értékelik a Notion Mailt:

Már régóta vártam, és két napja megkaptam. Több ezer e-mailem van, amelyeket több tucat ügyfél- és projektcímke szerint rendszereztem, és nagyon vártam az új szervezési eszközöket. Átvitte a Gmailből a címkéimet, de nem tartalmazza a címkékhez rendelt e-maileket. Számomra tehát teljesen haszontalan, hacsak nincs valami egyszerű megoldás, amit nem vettem észre.

Már régóta vártam, és két napja megkaptam. Több ezer e-mailem van, amelyeket több tucat ügyfél- és projektcímke szerint rendszereztem, és nagyon vártam az új szervezési eszközöket.

Átvitte a Gmailből a címkéimet, de nem tartalmazza a címkékhez rendelt e-maileket. Számomra tehát teljesen haszontalan, hacsak nincs valami egyszerű megoldás, amit nem vettem észre.

🔍 Tudta? Az e-mail felhasználók 88%-a naponta többször ellenőrzi a beérkező leveleit. Pontosabban: 39% 3-5 alkalommal, 27% 10-20 alkalommal, 22% pedig 20-nál több alkalommal. Eközben 8,5% naponta egyszer ellenőrzi az e-mailjeit, 3,5% pedig nem ellenőrzi azokat minden nap.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Notion Mail és a Superhuman legjobb alternatíváját

Ha nem tud dönteni az A és a B opció között (jelen esetben a Notion és a Superhuman között!), miért nem választja a C opciót?

A ClickUp a világ első konvergens AI-munkaterülete, amely projektmenedzsmentet, tudásmenedzsmentet és csevegést ötvöz, mindezt AI-támogatással, hogy gyorsabban és okosabban dolgozhasson.

Hasonlítsuk össze a ClickUp, a Notion Mail és a Superhuman alkalmazásokat. ⚓

ClickUp első számú előnye: E-mailes projektmenedzsment

Fárasztja a folyamatos lapváltás, a szálak elvesztése és a feladatok kézi másolása a beérkező levelek mappájából a teendőlistájába?

Ismerje meg a ClickUp e-mail projektmenedzsmentet.

Ahelyett, hogy az e-mailt külön alkalmazásként kezelné, az eszköz a munkafolyamat középpontjába helyezi. E-maileket küldhet és fogadhat közvetlenül a feladatokon belül, e-mail szálakat kapcsolhat a releváns munkákhoz, és akár követéseket is hozzárendelhet anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét.

Míg a Superhuman a sebességre koncentrál, a Notion Mail pedig az e-mailek és a beérkező levelek adatbázisba rendezésére törekszik, a ClickUp még tovább megy. Az egységes beérkező levelek mappájából származó e-maileket cselekvésre késztető ClickUp feladatokká alakítja.

Például, ha egy termék bevezetését irányítja, és egy ügyféltől részletes visszajelzést kap egy béta funkcióval kapcsolatban. Egyszerűen továbbíthatja az e-mailt a munkaterületére, ahol az automatikusan feladattá válik.

Központosítsa munkáját a ClickUp e-mail projektmenedzsmenttel Küldjön e-maileket anélkül, hogy elhagyná a munkaterületét a ClickUp Email Project Management segítségével.

A tárgy sor a feladat neve lesz, a szöveg a leírás, és a mellékletek az e-mailes feladatkezeléshez tartoznak. Ezután hozzárendelheti egy fejlesztőhöz, beállíthat egy határidőt, és akár automatizálhatja a termékcsapat értesítését is. Az all-in-one platform lehetővé teszi, hogy a projektben részt vevő mindenki ugyanazokat az e-mail szálakat lássa, megjegyzéseket fűzzön hozzá, egymást megjelölje, és nyomon kövesse a döntéseket.

Íme, mit gondol erről Philip Storry, a SYZYGY vezető rendszeradminisztrátora:

A ClickUp a segítségnyújtási jegyek és e-mail láncok zavaros kombinációját egyetlen feladattal és alfeladatokkal váltotta fel a folyamat minden eleméhez/eseményéhez, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki, és minden a megfelelő időben történjen. Eddig egyetlen megoldás sem volt képes négy osztályt olyan egyszerűen koordinálni, mint a ClickUp.

A ClickUp a segítségnyújtási jegyek és e-mail láncok zavaros kombinációját egyetlen feladattal és alfeladatokkal váltotta fel a folyamat minden eleméhez/eseményéhez, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki, és minden a megfelelő időben történjen. Eddig egyetlen megoldás sem volt képes négy osztályt olyan egyszerűen koordinálni, mint a ClickUp.

Beállíthatja úgy, hogy minden ügyfélszolgálati űrlap elküldésekor automatikusan e-mail kerüljön elküldésre az ügyfélnek, és egy feladat kerüljön létrehozásra az ügyfélszolgálati csapat számára, prioritással, felelőssel és határidővel együtt.

Ez még hatékonyabbá válik, ha bevezeti a ClickUp és Outlook integrációt. Van egy e-mailje, amelyet nyomon kell követnie? Csak alakítsa át feladatká közvetlenül az Outlookból.

Ha Gmail-felhasználó, akkor az élmény ugyanolyan zökkenőmentes lesz. A ClickUp és Gmail integráció néhány kattintással bármilyen e-mailt feladattá alakít, akár a Gmail kiegészítő, akár a Chrome bővítmény segítségével.

🧠 Érdekesség: Lenyűgöző, hogy a B2B-marketingesek 71%-a beépíti az e-mailes hírleveleket a tartalommarketing-stratégiájába, ami bizonyítja azok értékét az üzleti kapcsolatok építésében.

A ClickUp második előnye: AI-alapú funkciók

A probléma a következő: a csapatok hetente órákat töltenek információk keresésével, dokumentumok összefoglalásával és frissítések megfogalmazásával. Valójában az átlagos szakember naponta több mint 30 percet veszít csak a munkával kapcsolatos információk keresésével. Ez több mint 120 óra évente, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával töltenek. (Forrás: ClickUp Insight)

A ClickUp Brain, a platform mesterséges intelligenciával működő asszisztense, szorosan beágyazódott az e-mailes projektmenedzsment platformba, és megérti munkája kontextusát.

Készítsen beérkező értékesítési e-maileket, amelyek a gyakori ellenvetéseket kezelik és társadalmi bizonyítékot nyújtanak a ClickUp Brain segítségével.

Tegyük fel, hogy egy komplex termékbevezetést irányít, és szüksége van egy gyors összefoglalóra a helyzetről. Nem kell átnéznie hat feladatlistát, négy értekezlet jegyzetét és egy múlt havi dokumentumot.

Csak kérdezze meg a ClickUp Brain-t természetes nyelven. Az alkalmazás azonnal megjeleníti a releváns feladatokat, határidőket és akadályokat.

📌 Példa: Mi a jelenlegi állása a harmadik negyedévi termékbevezetésnek? Foglalja bele a főbb feladatokat, az esetleges akadályokat és azt, hogy ki felelős az egyes feladatokért.

Gyors frissítést kell írnia az érdekelt feleknek? Az e-mail-szerkesztő AI Agent élő projektadatok alapján állítja össze a helyzetjelentést. Tartalomnaptárat készít? Vázlatokat generálhat, majd a ClickUp Brain beavatkozhat, hogy segítsen a vázlatok további finomításában.

Most pedig beszéljünk a megbeszélésekről.

Ha csapata elmerül a telefonhívásokban, a ClickUp AI Notetaker automatizálással megoldja ezt a problémát. Valós időben leírja a megbeszéléseket, összefoglalja a legfontosabb pontokat, és ami a legfontosabb, automatikusan létrehozza a teendőket a cselekvési pontokból.

Bízzon a ClickUp AI Notetakerben, hogy támogatást nyújtson Önnek a megbeszélések során

Nincs többé kapkodás, hogy emlékezzen arra, mi lett eldöntve és ki mit csinál. A munka dokumentálásra kerül és a munkaterületén kiosztásra kerül, amikor a hívás véget ér.

Például egy ügyfélszolgálati csapat visszajelzési ülést tarthat egy fontos ügyféllel. Az AI Notetaker leírja a teljes beszélgetést, a fejlesztési kéréseket feladatokként jelöli meg, és egy TL;DR összefoglalót tesz közzé a belső csevegőcsatornán. Még azok a csapattagok is, akik nem tudtak részt venni, azonnal felzárkózhatnak és cselekedhetnek.

Miután rögzítette feladatait és tisztázta prioritásait, a következő kihívás annak biztosítása, hogy minden együtt dolgozó személy összehangoltan dolgozzon.

A ClickUp Chat az a hely, ahol stratégiája csapatával együtt valósul meg, nem pedig körülöttük.

Tegyük fel, hogy egy csevegési szálban egy ügyfél sürgős kéréséről beszélgetnek. Valaki egy megoldást említ, egy másik egy szövegmódosítást javasol, és Ön rájön, hogy ez egy cselekvési tervvé alakul. Ezeket az üzeneteket közvetlenül feladatokká alakíthatja, méghozzá a csevegésben.

Rendelje hozzá őket, állítsa be a határidőket, és kész is! A beszélgetés cselekvéssé válik, anélkül, hogy megszakítaná a munkafolyamatot. Ezenkívül a ClickUp Brain összefoglalja az egész szálat, és kiemeli a következő lépéseket, biztosítva, hogy mindenki egy hullámhosszon legyen.

A ClickUp SyncUps segítségével, amely beépített jegyzetelési funkciókkal rendelkezik, akár gyors videó- vagy hanghívást is kezdeményezhet. A ClickUp Docs-szal párosítva egy teljes körű együttműködési eszköz áll rendelkezésére.

Piaci bevezetési tervet kell készítenie? Nyissa meg a ClickUp Doc dokumentumot, ágyazza be a feladatlistáját, adjon hozzá egy projekt ütemtervet, jelölje meg csapattársait a felülvizsgálathoz, és akár közvetlenül a dokumentumból is hozzárendelhet feladatokat. A fejlesztési vezetője frissítheti az ütemtervet, a tervezője bejegyzéseket fűzhet hozzá, a marketingese pedig teljesítményjelentéseket csatolhat, mindezt valós időben.

A dokumentumok a ClickUp bármely pontjáról elérhetők, és közvetlenül a feladatok és az ütemtervek mellett találhatók. Használhat kész sablonokat is ajánlatokhoz, értekezletek jegyzetéhez vagy termékleírásokhoz, és azokat szükség szerint módosíthatja.

📣 A ClickUp előnye: A Brain MAX egy AI-alapú asztali társ, amely megkönnyíti és hatékonyabbá teszi az e-mailek kezelését. A beérkező levelek, feladatok és naptár mély integrációjával a Brain MAX az összes e-mailes kommunikációt egy egységes munkaterületre hozza össze. A beszéd-szöveggé alakítás funkcióval gyorsan, kéz nélkül készíthetsz e-maileket, válaszolhatsz rájuk vagy rendszerezheted őket, míg több vezető AI-modell segít kidolgozott válaszokat generálni, hosszú szálakat összefoglalni és további lépéseket javasolni. A Brain MAX automatizálhatja a rutin e-mail feladatok elvégzését, emlékeztetőket állíthat be fontos üzenetekhez, és összekapcsolhatja az e-maileket a releváns projektekkel vagy kapcsolatokkal, így a beérkező levelek rendszerezettek maradnak, és a munkafolyamat zökkenőmentes.

A Mail megtalálta párját a ClickUp-ban

Ha csak az e-mailre gondol, akkor a történet felét kihagyja.

Természetesen a Notion Mail kiváló választás a Notion rajongók számára, míg a Superhuman a gyorsaságra és a átgondolt válaszokra lett kialakítva. Az igazi termelékenység azonban akkor valósul meg, ha az e-mailek, feladatok, dokumentumok és projektek jól működnek együtt.

Itt jön be a ClickUp. Mint a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, az e-maileket, feladatokat és csapatmunkát egy helyen tartja. Így munkája zökkenőmentesen folyik és rendezett marad.

Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅