A 10 legjobb Superwhisper alternatíva AI-alapú értekezletfunkciókkal

A egymást követő értekezletek már eleve elég nehézkesek, nem kell még a jegyzetelés, a nyomon követés és az, hogy megpróbáljuk felidézni, ki mit vállalt, további stresszt okozni.

Az AI-alapú értekezlet-asszisztensek elengedhetetlenek lettek azoknak a csapatoknak, amelyek a megbeszélések során koncentráltak akarnak maradni, és utána pontos összefoglalókra támaszkodnak.

A Superwhisper egy hasznos eszköz, de nem az egyetlen.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatunk 10 Superwhisper alternatívát, amelyek túlmutatnak a beszéd-szöveg átíráson, és segítenek a mondottak alapján cselekedni, nem csak rögzíteni azokat. 🧑‍💻

A Superwhisper alternatívái egy pillantásra

Gyorsan áttekintést szeretne kapni a legjobb eszközökről? Itt talál egy rövid összefoglalót a legjobb Superwhisper alternatívákról és azok funkcióiról. 📊

Eszköz Legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak* ClickUp AI Notetaker hangfelvétel-címkézéssel, valós idejű feladatkezdeményezéssel, kereshető dokumentumokkal és ClickUp Brain-nel a találkozók elemzéséhez. Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; testreszabás elérhető vállalatok számára. Otter. ai Egyéni szókincs, automatikus összefoglalók, megosztott munkaterületek, globális keresés Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 USD/hó/felhasználó. Sembly AI Feladatkiemelés, témajelölők, AI-összefoglalók, kereshető értekezlet-előzmények Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 15 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Fireflies. ai Csapatcsatorna kiemelt elemei, egyedi nyomkövetők, szemantikai keresés, videofelvételek Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára felhasználónként havi 18 dollártól kezdődik. Grain AI Videoklipek, témakörök szerinti gyűjtemények, közös könyvtárak, márkás kiemelt tartalmak Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Avoma Érzelmek nyomon követése, értékesítési coaching, CRM szinkronizálás, beszélgetési útmutatók Középvállalatok, nagyvállalatok A fizetős csomagok ára felhasználónként havi 29 dollártól kezdődik. Fathom E-mailes összefoglalók, AI-kiemelések, természetes nyelvű keresés, biztonságos felvételek Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. MeetGeek Intelligens jegyzetelosztás, AI-alapú fejezetek, beszélgetési idő mérése, értekezlet-címkék Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 19 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. tl;dv Böngészőalapú felvétel, szegmensmegosztás, csapatvideó-könyvtárak, címkézés Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 29 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik. Tactiq Valós idejű Meet-átírás, Google Docs-export, megosztott megjegyzések, kiemelt részek Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 USD/hó/felhasználó-tól kezdődik.

Miért érdemes a Superwhisper alternatíváit választani?

A Superwhisper hang-szöveg átalakító funkciója Mac-felhasználók számára nagyon hasznos, de korlátai miatt érdemes lehet alternatívákat keresni. Az olyan kérdések, mint a költség, a testreszabhatóság vagy a platformtámogatás, gyakran indokolttá teszik a váltást.

Íme néhány ok, amiért érdemes más értekezletkezelő eszközöket is kipróbálnia. ⚒️

Nincs Windows-támogatás: A felhasználók csak macOS és iOS rendszereken használhatják, a Windows-felhasználók nem vehetik igénybe.

A ingyenes modellek korlátai: A jobb helyi AI-modellek fizetős csomagokhoz vannak kötve, ami csökkenti az elérhetőséget.

Bonyolult egyéni utasítások: Technikai ismeretekre van szükség a személyre szabott diktálási eredményekhez.

Hiányzik a valós idejű együttműködés: Nem támogatja a csapatalapú átírást vagy a megosztott munkafolyamatokat.

Nehézségek az akcentussal: A nem szabványos angol nyelvet félreérti, ami csökkenti a pontosságot a különböző felhasználók számára.

Nincs videó átírás: Ellentétben egyes versenytársakkal, nem támogatja a videofájlok átírását.

Lassúbb a régebbi eszközökön: Csökkenti a teljesítményt az alacsonyabb feldolgozási teljesítményű Mac számítógépeken.

🧠 Érdekesség: Az ókori görögök az Agorában gyűltek össze, hogy megvitassák a közügyeket, a rómaiak pedig a Fórumban tartották politikai és vallási találkozóikat. Tehát technikailag a csapatod összehangolása egy 2000 éves hagyomány része.

A legjobb Superwhisper alternatívák

Ha a Superwhisper nem felel meg az Ön igényeinek (vagy csak kíváncsi rá), itt van néhány kiemelkedő alternatíva, amelyet érdemes megnéznie. Akár élő hívásokkal, akár mentett audio- és videofájlokkal dolgozik, ezek az eszközök segítenek a gyors betekintés megszerzésében.

Mindegyik egyedi megközelítést kínál az AI-alapú értekezletjegyzetekhez és támogatáshoz, így megtalálhatja a munkafolyamatához leginkább megfelelőt. 📋

1. ClickUp (A legjobb feladatok és találkozók kezelésére egy munkaterületen)

Feladatok rögzítése a ClickUp AI Notetaker segítségével Rögzítsen, írjon le és azonosítson beszélőket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

A Superwhisper rögzíti a megbeszélésen elhangzottakat, de gyakran ennyiben marad. Önnek továbbra is ki kell találnia, hogyan ossza ki a következő lépéseket, szervezze meg a nyomon követést, és kapcsolja össze ezeket a beszélgetéseket a folyamatban lévő munkával. Gyorsan változó csapatok esetében ez a hiányosság lassíthatja a folyamatokat.

A ClickUp egy összekapcsoltabb, all-in-one megközelítést kínál. A világ első konvergált AI munkaterületeként összefogja az összes munkaalkalmazását, adatait, találkozóit és munkafolyamatait, ezzel véget vetve a munka szétszóródásának, és 100%-os kontextust és egyetlen helyet biztosítva az emberek és az ügynökök együttműködéséhez.

Hagyja, hogy az AI végezze el a jegyzetelést Ön helyett!

Vegyük például a ClickUp AI Notetaker alkalmazást. Ez rögzíti a találkozókat, valós időben leírja a beszélgetéseket, és az egyértelműség kedvéért megjelöli az egyes beszélőket.

Íme egy rövid bevezető, hogy elindulhasson:

Tegyük fel, hogy termékfejlesztő csapata egy funkciótervezési megbeszélést tart a Google Meetben. A hívás befejezése után az eszköz létrehoz egy átiratot és egy rövid összefoglalót, amely kiemeli a legfontosabb pontokat, például hogy mely funkciókat kell prioritásként kezelni, és ki fogja vezetni az egyes kezdeményezéseket.

Ezek a döntések automatikusan ClickUp feladatokká alakulnak, kiosztásra kerülnek, és ugyanazon a munkaterületen belül nyomon követhetők.

Négyszer gyorsabban dolgozzon a hangvezérelt gépeléssel

A Brain MAX -ba beépített Talk to Text funkció valódi áttörést jelent azok számára, akik okosabban és gyorsabban szeretnének dolgozni. Ez az AI-alapú diktálási eszköz lehetővé teszi, hogy bármely alkalmazásban kéz nélkül diktáljon – nem kell ablakot váltania vagy megszakítania a munkáját.

A Talk to Text funkcióval finomíthatja írását, stílusához igazíthatja, sőt, beszéd közben automatikusan szerkesztheti szövegét.

Íme, mindezzel mit tehet:

AI automatikus szerkesztés: Ön beszél, az AI gépel és szerkeszt. Válassza ki a kívánt javítási szintet, a minimális szerkesztéstől a professzionális finomításig.

Kontextusérzékeny @említések és linkek: Említsd meg kollégáidat, feladataidat vagy dokumentumaidat, és az AI automatikusan összekapcsolja a megfelelő személyeket a megfelelő linkekkel.

Személyes szókincs: Az eszköz megtanulja a leggyakrabban használt szavakat, a munkával kapcsolatos szakzsargont és a beceneveket, hogy valóban személyre szabott élményt nyújtson.

Globális hang: Beszéljen a saját nyelvén, és írjon folyékonyan több mint 50 másik nyelven, így tökéletes globális csapatok számára.

A Brain MAX emellett kereshet a találkozói jegyzetében és dokumentumaiban olyan platformokon, mint a Google Drive, a GitHub, a OneDrive, a SharePoint és az összes csatlakoztatott alkalmazás. A keresésen túlmenően több AI-eszköz, például a ChatGPT, a Claude és a Gemini képességeit egyesíti egyetlen, intelligens és vállalati szintű platformba.

Váltson a legjobb AI-modellek között a ClickUp-on belül a Brain MAX segítségével.

Ha készen áll arra, hogy elhagyja az AI-t, és hangjával végezze el a munkát, készítsen dokumentumokat, osszon ki feladatokat a csapattagoknak és még sok mást, próbálja ki a Brain MAX-ot.

Dokumentumok, amelyek rendkívül szervezetté teszik munkáját

Együttműködés a találkozó tartalmán a ClickUp Docs-ban

Az összes értekezlet tartalma, összefoglalói és jegyzőkönyvei egy privát ClickUp Docs-ban vannak tárolva. Ezek a dokumentumok támogatják a gazdag formázást, a közös szerkesztést és a címkézést, így könnyebb rendszerezni és elérni a csapatok közötti értekezletek jegyzőkönyveit.

Például az ügyfélsiker-csapat újra meghallgathatja az onboarding-hívásokat, kontextusfüggő jegyzeteket adhat hozzá, és mindent az adott ügyfél mappájához kapcsolhat, hogy minden átlátható legyen.

Engedje szabadjára a ClickUp Brain erejét!

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a jegyzetek és a találkozók jegyzetének átkutatásahez

Ha egy korábbi találkozó konkrét nyomon követését keresi, a ClickUp Brain integrált AI-asszisztens segíthet.

Tegyen fel egy kérdést, például: „Mit tárgyaltak a második negyedévi bevezetésről?”, és a rendszer azonnal megjeleníti a korábbi jegyzetekből a releváns pontokat. Ez különösen hasznos azoknak a csapatoknak, amelyek több projektet vagy nagy mennyiségű értekezletet kezelnek.

ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon

A jegyzetelés további egyszerűsítése érdekében a ClickUp Meetings különböző találkozói jegyzet sablonokat kínál.

A ClickUp Meeting Minutes Template segít egységesíteni a csapatod által a megbeszélések rögzítésének és szervezésének módját. A sablon külön szakaszokat tartalmaz a napirendi pontok, a döntések és a nyomon követések számára, így segítve a csapatokat a megbeszélések egyértelmű és következetes dokumentálásában.

Ingyenes sablon letöltése Szervezze és strukturálja megbeszéléseit a ClickUp Meeting Minutes Template segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

Több nyelven történő találkozók átírása: Hagyja, hogy a ClickUp automatikusan felismerje a házigazda nyelvét, és több mint 15 nyelven készítsen pontos jegyzeteket.

Személyre szabhatja a napját: A ClickUp Naptár segítségével rangsorolhatja a feladatokat és a munkaterhelés alapján kijelölheti a koncentrációra szánt időt. A ClickUp Naptár segítségével rangsorolhatja a feladatokat és a munkaterhelés alapján kijelölheti a koncentrációra szánt időt.

Csatlakozzon a hívásokhoz egy kattintással: Indítsa el a Zoom, Meet vagy Teams találkozókat közvetlenül a ClickUpból.

Legyen felkészülve a találkozókra: Időbeni emlékeztetőket kap, így soha nem érheti meglepetés a hívás előtt.

Okosabb ütemezés: Tekintse meg a csapat naptárait egymás mellett, hogy mindenki számára megfelelő értekezlet időpontokat találjon.

Az eredmények azonnali megosztása: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy az összefoglalásokat és a teendőket közvetlenül Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy az összefoglalásokat és a teendőket közvetlenül a ClickUp Chat csatornákra tegye közzé, így azok gyorsan nyomon követhetők és láthatók lesznek.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a ClickUp felületét és funkcióit.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (4450+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Ez a Reddit-vélemény mindent elárul:

Eleinte nem voltam biztos a ClickUp Brain-ben, csak egy újabb AI-trükknek tűnt. De megkímélt néhány unalmas írási feladattól, különösen akkor, amikor hosszú ügyfél-e-maileket kellett összefoglalnom vagy meg kellett kezdenem egy vázlatot. Nem tökéletes, de hasznos, amikor el vagyok havazva. Az AI jegyzetelő funkció volt az igazi meglepetés. Régebben sok teendőt elvesztettünk a megbeszélések után, de most minden rögzítésre kerül, és a feladatok automatikusan kiosztásra kerülnek. A követés észrevehetően jobb lett. Mint minden, ehhez is hozzá kellett szokni, és még mindig vannak pillanatok, amikor kissé nehézkesnek tűnik. De visszagondolva arra, hogyan dolgoztunk korábban, nem szeretnék visszatérni ahhoz. ​​​​​​​​​​​​​​​​

📮 ClickUp Insight: Találkozók hatékonyságáról szóló felmérésünk szerint a válaszadók közel 40%-a hetente 4-8 vagy annál több találkozón vesz részt, amelyek mindegyike legfeljebb egy órás. Ez azt jelenti, hogy a szervezeten belül elképesztő mennyiségű időt fordítanak a találkozókra. Mi lenne, ha visszaszerezhetné ezt az időt? A ClickUp integrált AI Notetaker funkciója azonnali értekezlet-összefoglalók segítségével akár 30%-kal is növelheti a termelékenységet, míg a ClickUp Brain automatizált feladatkezeléssel és egyszerűsített munkafolyamatokkal segít, így az órákig tartó értekezletekből hasznosítható információk születnek.

🎥 Nézze meg, hogyan hasonlítjuk össze a Wispr Flow, a Superwhisper, a ClickUp és más hangfelismerő eszközöket:

2. Otter. ai (A legjobb gyors jegyzetekhez élő beszélgetések során)

via Otter.ai

Az Otter. a i egy népszerű jegyzetelő asszisztens. Valós idejű átírása pontos, és megjeleníti a beszélők azonosítóit és az időbélyegeket, így mindig tudni fogja, ki mit mondott és mikor.

És ami még jobb: az Otter automatikusan csatlakozhat a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams találkozókhoz (igen, akkor is, ha Ön nincs ott), és mobilalkalmazásával akár offline állapotban is rögzítheti a beszélgetéseket. Ráadásul a szerszám beépített AI-csevegő funkciója képes követni a beszélgetéseket, sőt összefoglaló e-maileket is írni.

Otter. ai legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi szókincslistákat az iparágra jellemző kifejezésekhez, hogy a leiratok pontosan rögzítsék a szakzsargont, anélkül, hogy gyakran kellene javítani őket.

Készítsen automatikus összefoglalókat, amelyek manuális ellenőrzés nélkül azonosítják a legfontosabb döntéseket és a következő lépéseket.

Dolgozzon együtt megosztott munkaterületeken, ahol a csapatok kiemelhetnek szövegrészeket és kontextusfüggő jegyzeteket fűzhetnek hozzájuk.

Átfogó keresési funkciók segítségével hónapok óta tartó találkozókból is megtalálhatja a konkrét információkat.

Otter. ai korlátai

A pontosság csökken azokban a találkozókban, ahol több beszélő egyszerre beszél.

Nincs natív integrációja a projektmenedzsment eszközökkel.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről egy G2-es értékelő:

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnék. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnék. A beszélgetések szabadabban folyhatnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

💡 Profi tipp: A találkozó előtt rendeljen minden résztvevőhöz egy szerepet: vezető, jóváhagyó, közreműködő vagy tájékozott. Az AI segítségével azonosíthatja a korábbi találkozókon vagy projektdokumentumokban közreműködőket. Nincs többé egymás lábára lépés.

3. Sembly AI (A legjobb a megbeszélésekből kivonható, végrehajtható feladatok kiválasztásához)

via Sembly AI

A Sembly egy olyan AI-alapú átírási eszköz, amely automatikusan azonosítja a teendőket, döntéseket és nyomon követendő feladatokat. Így miközben Ön befejezi a hívást, az eszköz összefoglalja a következő lépéseket.

Ami megkülönbözteti a többitől, az a projektmenedzsment eszközökkel való mély integrációja. Ez azt jelenti, hogy a találkozókból nyert betekintés közvetlenül beépül a munkafolyamatokba. Ha ehhez hozzátesszük az érzelemelemzést, a többnyelvű támogatást és a hatékony keresőeszközöket, akkor az eszköz stratégiai segédeszközzé válik.

A Sembly AI legjobb funkciói

Alakítsa a megbeszélés témáit nyomon követhető feladatokká, amelyek integrálhatók a projektmenedzsment rendszerekbe.

A tárgyváltozásokat automatikusan azonosító témajelölők segítségével navigálhat a találkozó felvételei között.

Kapjon mesterséges intelligenciával generált összefoglalókat, amelyek kiemelik a lényeges információkat és a szükséges nyomon követési feladatokat.

Hozzon létre egy kereshető tudásbázist, amelyet projektek, csapatok vagy vita témák szerint rendezhet.

A Sembly AI korlátai

A naptárhoz való hozzáférés követelményei potenciális adatvédelmi aggályokat vetnek fel

A beszédfelismerés nehezen boldogul az erős akcentussal és a speciális terminológiával.

Sembly AI árak

Ingyenes

Professzionális: 15 USD/hó

Csapat: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

via Fireflies.ai

A Fireflies. ai arra összpontosít, hogy a találkozóid kereshetővé és intelligenssé váljanak. Valódi erőssége a téma- és érzelemelemzésben rejlik; több tucat jegyzetben kereshetsz „költségvetési frissítésekre”, „pozitív visszajelzésekre” vagy „határidőkre”, és az eszköz pontosan megjeleníti az adott pillanatokat.

Emellett automatikus címkékkel és témákkal rendszerezi a találkozó tartalmát, így könnyebb nyomon követni a beszélgetéseket az idő múlásával. A megosztott munkaterületek, a csapat megjegyzései és a feladatlista létrehozása segít a Fireflies-nak abban, hogy találkozóit élő tudásbázissá alakítsa.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Küldje el a találkozó legfontosabb pontjait közvetlenül a csapatcsatornákra, hogy a platformváltás nélkül is eljussanak a csapat tagjaihoz.

Hozzon létre egyedi nyomkövetőket bizonyos kifejezésekhez vagy témákhoz, amelyek több találkozón át összefoglalják a kapcsolódó beszélgetéseket.

Szűrje a beszélgetési archívumokat AI-alapú kategorizálással, amely automatikusan csoportosítja a hasonló tartalmakat.

Gyors és pontos hangfelvétel-átírás a Zoom, Teams és Meet találkozókról a Chrome-bővítmény segítségével.

Fireflies. ai korlátai

A témafelismerés különböző beszélgetéstípusok esetén eltérő eredményeket ad.

A Fireflies.ai alternatíváktól eltérően a terminológia testreszabási lehetőségei korlátozottak.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (645+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A jegyzetelés mint gyakorlat régre nyúlik vissza. Az ókori egyiptomiak hieroglifákkal rögzítették az eseményeket, míg a római írnokok kitalálták a korai gyorsírást, hogy lépést tudjanak tartani a nyilvános beszédekkel.

5. Grain AI (A legjobb megosztható videóösszefoglalók készítéséhez)

via Grain AI

Gyors tempójú munkafolyamatban dolgozik? Ahelyett, hogy egy teljes 60 perces felvételt küldene, kivághat 90 másodperces összefoglalókat, és megoszthatja azokat a csapatával a Grain AI segítségével. Legyen szó egy ügyfél „aha!” pillanatáról vagy egy projektbeli döntésről, az eszköz segítségével könnyedén rögzítheti és megoszthatja a fontos információkat.

Emellett élő átírást, kereshető archívumokat és Slack és Teams integrációkat is kap. Ez előnyös azoknak az értékesítési és ügyfélszolgálati munkatársaknak, akik szeretnék összehangolni az érdekelt feleket anélkül, hogy teljes visszajátszásokkal terhelnék őket.

A Grain AI legjobb funkciói

Készítsen azonnali videoklipeket az aktív találkozók során, amelyeket azonnal megoszthat a döntéshozókkal.

Állítson össze témakörönkénti videógyűjteményeket, amelyek összefoglalják a különálló értekezleteken elhangzott kapcsolódó beszélgetéseket.

Hozzon létre együttműködési könyvtárakat, ahol a csapat tagjai jegyzetekkel és kategória címkékkel adhatnak hozzá kontextust.

Biztonságos megtekintési oldalakon keresztül oszthatja meg ügyfeleivel professzionális megjelenésű, márkás kiemelt tartalmakat.

A Grain AI korlátai

A teljes funkcionalitáshoz Zoom integráció szükséges.

A videofeldolgozás jelentős sávszélességet és tárolási erőforrásokat igényel.

Grain AI árak

Ingyenes

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Grain AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (295+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grain AI-ről a valós felhasználók?

Egy G2-es értékelés így fogalmaz:

A Grain képes pontosan rögzíteni a találkozók jegyzetét és átiratát. A támogató csapat is nagyon hatékony, és az onboarding rendszer is. Nagyon könnyű integrálni és összekapcsolni más csapattagokkal... talán ha a jelenlegi 20 helyett minimum 25 találkozó felvételét engedélyeznék az ingyenes licencen.

A Grain képes pontosan rögzíteni a találkozók jegyzetét és átiratát. A támogató csapat is nagyon hatékony, és az onboarding rendszer is. Nagyon könnyű integrálni és összekapcsolni más csapattagokkal... talán ha a jelenlegi 20 helyett minimum 25 találkozó felvételét engedélyeznék az ingyenes licencen.

💡 Profi tipp: A cél nélküli értekezletek csak feleslegesen terhelik a naptárat. Döntse el, hogy brainstormingra, döntéshozatalra vagy frissítésekre van-e szükség, majd hagyja, hogy AI-asszisztense e-mailek vagy csevegések alapján automatikusan elkészítse az értekezlet napirendjét.

6. Avoma (legalkalmasabb értékesítési és ügyfél-siker értekezletekhez)

via Avoma

Az Avoma a találkozókon készült hangfájlokat írásos szöveggé és informatív elemzéseké alakítja, így több mint egy egyszerű AI-alapú átírási szolgáltatás. Több nyelvet (40+) támogat, ügyfél-ütemezés és lead-irányítás funkcióval rendelkezik.

De ami igazán megkülönbözteti ezt az eszközt, az a coaching és a teljesítményelemzés.

Az értékesítési vezetők és a csapatvezetők láthatják a beszélgetési arányokat, nyomon követhetik, hogyan kezelik a képviselők az ellenvetéseket, és a megszerzett információk alapján konkrét visszajelzéseket adhatnak. Gondoljon rá úgy, mint egy értekezlet-asszisztensre, amelynek célja a csapat fejlődésének elősegítése, nem pedig csak jegyzetek készítése.

Az Avoma legjobb funkciói

Kövesse nyomon az érzelmi jelzéseket és az elkötelezettség szintjét a találkozók során az érzelemelemzés segítségével.

Hasonlítsa össze a csapat teljesítményét a sikeres interakciók referenciaértékeivel, hogy azonosítsa a képzési igényeket.

Kapjon AI-alapú coaching javaslatokat a beszélgetési minták és bevált értékesítési technikák alapján.

Készítsen forgatókönyveket a legjobban teljesítő találkozókból, amelyek segítenek a sikeres eredmények megismétlésében.

Az Avoma korlátai

A funkciók elsősorban értékesítési kontextusokban használhatók, más részlegekben csak korlátozottan alkalmazhatók.

A CRM-integrációhoz technikai beállításokra van szükség.

Avoma árak

Startup: 29 USD/hó felhasználónként

Szervezet: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1335+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A Robert's Rules of Order, amelyet ma is használnak a produktív értekezletek lebonyolításához, az 1800-as években íródott, hogy segítsen a gyülekezeti értekezletek szervezésében. Előtte mindenki csak... egymás szavába vágott.

7. Fathom (A legjobb ingyenes AI-alapú értekezlet-asszisztens funkciók)

via Fathom

A Fathom megkönnyíti a találkozókat, és meglepő módon ingyenes. Csatlakozik a Zoom, Meet vagy Teams hívásaihoz, rögzíti azokat, és azonnal összefoglalót ír, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. Az AI-alapú találkozóeszköz még a jegyzeteket, szövegdobozokat és feladatokat is közvetlenül a CRM-be szinkronizálja, további kattintások nélkül.

Miért érdemes használni? Az alkalmazás az értekezlet meghatározott részeiből azonnali videoklipeket készít. Csak azt a részt szeretné megosztani, amikor az ügyfele azt mondta: „Haladjunk tovább!”? Vágja ki és küldje el!

Ismerje meg a legjobb funkciókat

Tegyen fel természetes nyelvű kérdéseket a korábbi találkozókról, hogy konkrét információkat találjon anélkül, hogy át kellene nézni a jegyzőkönyveket.

Jelölje meg a fontos pillanatokat az élő beszélgetések során, amelyek automatikusan összefoglalóba kerülnek.

A találkozók befejezése után azonnal e-mailben kap összefoglalót, további kattintások nélkül.

Ismerje meg a korlátokat

Kevesebb integrációs lehetőség, mint a vállalatokra fókuszáló alternatívák esetében

Az összefoglalás minősége nagyban függ a találkozó felépítésétől és egyértelműségétől.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4945+ értékelés)

Capterra: 5/5 (735+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valós felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

Ügynökségként nagy rajongói vagyunk a Fathomnak. A felület rendkívül egyszerű, így gyorsan elkészíthetjük a forgalomra, a konverziókra vagy a felhasználói viselkedésre vonatkozó jelentéseket anélkül, hogy át kellene bogarásznunk a felesleges információkat. Emellett könnyű megosztani a linkeket a szabadúszókkal, így nem kell további munkát fektetni abba, hogy felzárkózzanak.

Ügynökségként nagy rajongói vagyunk a Fathomnak. A felület rendkívül egyszerű, így gyorsan elkészíthetjük a forgalomra, a konverziókra vagy a felhasználói viselkedésre vonatkozó jelentéseket anélkül, hogy át kellene bogarásznunk a felesleges információkat. Emellett könnyű megosztani a linkeket a szabadúszókkal, így nem kell további munkát fektetni abba, hogy felzárkózzanak.

8. MeetGeek (A legjobb automatizált értekezlet-dokumentáláshoz)

via MeetGeek

A MeetGeek rögzíti és leírja a találkozókat, még azokat is, amelyeken nem vesz részt, és néhány perccel később e-mailben elküldi Önnek az összefoglalót.

A MeetGeek nem csak a rögzítésre korlátozódik: támogatja a magánjegyzeteket, a beszélők nyomon követését, a teljesítménymutatókat és a találkozók trendelemzését. Több mint 7000 alkalmazásba integrálható, beleértve a CRM-eket és a feladatkezelőket is, és azoknak a csapatoknak készült, akik szeretnék, ha minden találkozó előre mozdítaná a munkát, és nem halmozódna fel digitális rendetlenségként.

A MeetGeek legjobb funkciói

Ossza meg automatikusan a találkozó jegyzeteket testreszabható szabályok és résztvevői csoportok alapján.

Ugorjon közvetlenül a hosszabb felvételek releváns részeire az AI által generált fejezetjelzők segítségével.

Figyelje a beszélgetés mutatóit, beleértve a csapattagok közötti beszédidő-eloszlást.

Jelölje meg a kritikus vitapontokat, amelyek könnyen áttekinthető kiemelt szakaszokba kerülnek.

A MeetGeek korlátai

A találkozó összefoglalók formátumai minimális testreszabási lehetőségeket kínálnak.

Korlátozott választék harmadik féltől származó integrációkból

MeetGeek árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

MeetGeek értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (445+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény ből, amely ezt a Superwhisper alternatívát érinti:

Ha olyan eszközt keres, amely összefoglalja és jegyzőkönyvet készít a találkozókról, rögzítve a legfontosabb részleteket, akkor próbálja ki a MeetGeek alkalmazást. Ezzel még sablonokat is testreszabhat, hogy olyan jegyzőkönyveket készítsen, amelyek az Ön számára fontos információkat rögzítenek. Ezután egyszerűen kulcsszavakkal kereshet rájuk, vagy automatikusan szinkronizálhatja őket más, általában használt eszközökkel (pl. Notion, Slack stb.).

Ha olyan eszközt keres, amely összefoglalja és jegyzőkönyvet készít a találkozókról, rögzítve a legfontosabb részleteket, akkor próbálja ki a MeetGeek alkalmazást. Ezzel még sablonokat is testreszabhat, hogy olyan jegyzőkönyveket készítsen, amelyek az Ön számára fontos információkat rögzítenek. Ezután egyszerűen kulcsszavakkal kereshet rájuk, vagy automatikusan szinkronizálhatja őket más, általában használt eszközökkel (pl. Notion, Slack stb.).

🧠 Érdekesség: A „meeting minutes” (értekezlet jegyzőkönyv) kifejezés a latin minuta scriptura szóból származik, amelynek jelentése „kis jegyzetek”, ami logikus, ha belegondolunk, hogy ezeket milyen gyorsan elfelejthetjük, ha nem írjuk le őket.

9. tl;dv (A legjobb a találkozók felvételeinek demokratizálására)

via tl;dv

A tl;dv (Too Long; Didn’t View) ideális azoknak az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatoknak, amelyeknek betekintésre van szükségük. Ez az AI-asszisztens automatikusan leírja, lefordítja és összefoglalja a hívásokat, de valódi ereje a coachingban rejlik. Jelzi, hogy az ügyintézők mennyire követték a forgatókönyvet, hogyan kezelték az ellenvetéseket és hogyan teljesítettek a találkozók során.

Emellett összeállítja és megosztja a „legjobb pillanatok” videóit, hogy a csapatok tanulhassanak a valódi beszélgetésekből. A szoros CRM-integrációval és több mint 30 nyelv támogatásával a tl;dv a találkozókat bevételt generáló visszacsatolási ciklussá alakítja.

tl;dv legjobb funkciók

Indítsa el a felvételeket azonnal a többféle értekezletplatformmal kompatibilis böngészőbővítmények segítségével.

Ossza meg a beszélgetés bizonyos részeit anélkül, hogy videofájlokat kellene letöltenie vagy szerkesztenie.

A kapcsolódó felvételeket automatikusan rendezze projekt vagy osztályok szerint a csapatok munkaterületén.

Értesítse a csapat tagjait a releváns vitapontokról közvetlen említés funkciók segítségével.

tl;dv korlátozások

Hosszabb feldolgozási idő a hosszabb értekezletek felvételei esetén

A keresési funkció a legújabb tartalmakkal jobban működik, mint a régebbi archívumokkal.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Tactiq (A legjobb költségtudatos Google Meet felhasználók számára)

via Tactiq

A Tactiq rögzíti a teendőket, miközben megbeszéled őket. A Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokon belül működik, így időbélyeggel ellátott jegyzeteket készíthetsz, amelyek közvetlenül kapcsolódnak a jegyzetekhez.

A legfontosabb pontokat kiemelheti, feladatokhoz rendelhet, és a megbeszélés alatt, nem utána együttműködhet a jegyzeteken. Minden szinkronizálódik a Google Docs vagy a Slack alkalmazással, így a feladatátadás zökkenőmentesen zajlik. Ez a Superwhisper alternatíva ideális azoknak a csapatoknak, akik már a megbeszélés után is szervezetten, sőt talán egy kicsit előrehaladottan szeretnének távozni.

A Tactiq legjobb funkciói

Nézze meg az élő átírást közvetlenül a Google Meet felületén, miközben továbbra is a résztvevőkre koncentrálhat.

A találkozó teljes jegyzőkönyvét azonnal átviheti a Google Docsba, ahol azonnal szerkesztheti és terjesztheti.

Dolgozzon együtt a jegyzeteken a csapat tagjainak megosztott megjegyzései és reakciójelölői segítségével.

A kiemelt szakaszokat automatikusan összefoglalja egy tömör értekezlet-összefoglalóba.

A Tactiq korlátai

A Google Meet fókusza korlátozza a több platformot használó csapatok számára a hasznosságot.

Korlátozott elemzési képességek a dedikált értekezlet-elemző eszközökhöz képest

Tactiq árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így foglalta össze:

A munkám során a Tactiq alkalmazást használom erre a célra, és hihetetlenül hasznosnak találom. Integrálható olyan platformokkal, mint a Google Meet, és rögzíti a fontos részleteket és teendőket, ami valóban időt takarít meg, különösen egymást követő értekezletek esetén. Mindenképpen érdemes kipróbálni!

A munkám során a Tactiq alkalmazást használom erre a célra, és hihetetlenül hasznosnak találom. Integrálható olyan platformokkal, mint a Google Meet, és rögzíti a fontos részleteket és teendőket, ami valóban időt takarít meg, különösen egymást követő értekezletek esetén. Mindenképpen érdemes kipróbálni!

💡 Profi tipp: Tartsa éles a találkozót a 4D-vel: Döntés, Megbeszélés, Bemutatás, Feladatkiosztás. Kezdje azzal, hogy milyen döntéseket kell hozni, beszélje meg a kihívásokat, mutassa be az előrehaladást (ha van), és ossza ki a következő lépéseket. Az AI naplózhatja és nyomon követheti az egyes „D”-ket a találkozó során.

Tegyen túl a jegyzeteken a ClickUp segítségével

Hasznos rögzíteni, amit egy találkozón mondtak, de az igazi előrelépést az jelenti, ha rögzítjük, mi kell történnie ezután. A Superwhisper ugyan megbízható hang-szöveg átalakítást és felirat-generálást kínál, de hiányzik belőle az a szélesebb funkcionalitás, amelyre a növekvő csapatoknak szükségük van ahhoz, hogy összehangoltan működjenek és gyorsan cselekedjenek.

Azok számára, akik szeretnék az értekezleteket, feladatokat és együttműködést egy szervezett rendszerbe integrálni, a ClickUp egy komplett megoldás.

Az AI Notetaker, a Docs, valamint a valós idejű feladatkezelés és fordítás olyan fejlett technológiákkal a ClickUp a előadások, podcastok és találkozók során elhangzó beszélgetéseket és ötleteket késedelem nélkül cselekvéssé alakítja.

