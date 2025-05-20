A 11 legjobb automatizált AI jegyzetelő eszköz 2025-ben

Ült már valaha olyan értekezleten, ahol kétségbeesetten jegyzetelt, de végül elmulasztott néhány fontos információt, mert nem tudta tartani a lépést? A figyelem megosztása az aktív részvétel és a dokumentálás között a legtöbbünk számára hiányos jegyzeteket és elmulasztott lehetőségeket eredményez.

Ismerje meg az automatizált AI jegyzetelő eszközöket – digitális írnokait, amelyek rögzítik, leírják és akár összefoglalják beszélgetéseit, miközben Ön a fontos dolgokra koncentrálhat: a beszélgetésekben való érdemi részvételre.

Ezek az AI-asszisztensek egyszerű átírási eszközöktől kifinomult értekezlet-partnerekké fejlődtek, amelyek rendszerezik az információkat, kivonják a teendőket és integrálódnak a meglévő munkafolyamatba.

Fedezzük fel a legjobb AI jegyzetelőket, amelyeknek köszönhetően a „Valaki jegyzetelne?” kérdés a múlté lesz.

A legjobb automatizált AI jegyzetelők áttekintése

Nézze meg ezt a rövid összeállítást a legjobb AI jegyzetelőkről, hogy javítsa értekezlet-kezelő rendszerét!

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok AI-alapú értekezlet-ütemezés és -kezelés, automatizált összefoglalók és teendők, integrált jegyzetek, feladatok és dokumentumok, értekezlet-jegyzet sablonok Ingyenes csomag elérhető; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Otter. ai Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Valós idejű átírás, beszélő azonosítás, értekezlet-összefoglalók Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 18 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. Fireflies Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI-találkozói jegyzetek, hangutasításos keresés, CRM-integrációk Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 16,99 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára. Notion AI Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok AI-alapú tartalomgenerálás, értekezletek jegyzetelésének automatizálása, tudásmenedzsment Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 dollártól/hó; egyedi árak vállalatok számára; AI hozzáadása bármely Notion csomaghoz 10 dollár/hó/felhasználó áron. Fathom Magánszemélyek, kisvállalkozások Egy kattintással elérhető értekezlet-összefoglalók, AI-összefoglalók, CRM-szinkronizálás Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 19 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. tl;dv Magánszemélyek, kisvállalkozások Időbélyeggel ellátott jegyzetelés, AI-összefoglalók, Zoom és Meet integrációk Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 29 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. Avoma Középvállalatok, nagyvállalatok AI jegyzetelők, beszélgetéselemző eszközök, értékesítési coaching eszközök Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 29 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. Glean Középvállalatok, nagyvállalatok Egységes munkahelyi keresés, AI-alapú tudásfeltárás, értekezletek összefoglalása Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 15 dollártól/hó; intézményi ügyfelek számára egyedi árak Tactiq Magánszemélyek, kisvállalkozások Élő átírás, kiemelt részek, exportálás dokumentumokba és eszközökbe Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 12 USD/hó/felhasználó áron; egyedi árak vállalatok számára. Notta Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Többnyelvű átírás, AI-összefoglalók, fájlfeltöltések Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 13,49 USD/hó/felhasználó; egyedi árak vállalatok számára. Reflect Magánszemélyek, kisvállalkozások AI jegyzetelő alkalmazás javaslatokkal, visszautalásokkal, hangfelvételek átírásával Ingyenes próba elérhető; egy csomag, egy ár: 10 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Mit kell keresnie az automatizált AI jegyzetelőkben?

Az AI jegyzetelő kiválasztásakor vegye figyelembe ezeket az alapvető funkciókat, hogy a lehető legtöbbet hozza ki belőle:

A leírás pontossága : Az értekezletekhez használt AI-eszközöknek rendkívül pontos jegyzeteket kell készíteniük, különösen akkor, ha technikai szakszavakat rögzítenek és különböző akcentusokkal kell megbirkózniuk.

Valós idejű rögzítési lehetőségek : A valós idejű átírás lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy helyben javítsanak, és segít a későn csatlakozóknak gyorsan felzárkózni és visszatérni a korábbi megbeszélési pontokra anélkül, hogy megzavarnák a találkozó menetét.

Integrációs lehetőségek : Az AI jegyzetelő eszköznek integrálódnia kell a meglévő munkafolyamat-alkalmazásokba. A találkozó kontextusától függően automatikusan feladatok létrehozására vagy : Az AI jegyzetelő eszköznek integrálódnia kell a meglévő munkafolyamat-alkalmazásokba. A találkozó kontextusától függően automatikusan feladatok létrehozására vagy a találkozó jegyzőkönyvének szinkronizálására kell képesnek lennie az egyéni vagy csapat tudásbázisával.

Összefoglalás készítése : A fejlett AI jegyzetelőknek tömör : A fejlett AI jegyzetelőknek tömör jegyzőkönyvet kell készíteniük a megbeszélésről . Meg kell különböztetniük az általános vitapontokat és az azokból származó kritikus döntéseket.

Kereshetőség : A robusztus keresési funkcióknak tartalmazniuk kell a dátum, a résztvevő, a téma és a tartalom típusa szerinti szűrőket, valamint a szemantikus keresést, amelynek segítségével nem csak kulcsszavak, hanem fogalmak alapján is lehet információt keresni.

Biztonság és adatvédelem : Titkosítási és megfelelőségi tanúsítványoknak kell rendelkezésre állniuk, amelyek biztosítják az adatok ellenőrzését, a hozzáférés korlátozását, valamint a felvételek, a megőrzés és a jogosultságok megfelelő kezelését.

Együttműködési funkciók : A valós idejű együttműködésnek lehetővé kell tennie a résztvevők számára, hogy kiemeljék a legfontosabb pontokat, kontextust adjanak hozzá és nyomon kövessék a felelősségeket.

Költséghatékonyság: A funkcióknak illeszkedniük kell a költségvetéséhez, és a befektetés megtérülését a kézi jegyzetelés és a nyomon követés során megtakarított idő becslésével kell értékelni.

A legjobb automatizált AI jegyzetelők az Ön értekezleteihez

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy kiváló AI jegyzetelő eszköznél, íme a legjobb ajánlataink, amelyek segítenek megtalálni a legmegfelelőbbet.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú jegyzetelő eszköz feladatkezeléssel)

Próbálja ki a ClickUp AI jegyzetelőt A ClickUp AI jegyzetelővel alakítsa át értekezleteit megvalósítható feladatokká!

Képzelje el, hogy minden beszélgetés automatikusan világos cselekvési tervvé szerveződik, kijelölt felelősökkel és határidőkkel. A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása segítségével eltűnik a különbség a munkáról való beszélgetés és a munka tényleges elvégzése között.

A ClickUp sokkal több, mint egy jegyzetelő alkalmazás: egy átfogó termelékenységi platform, ahol az AI-alapú jegyzetelés zökkenőmentesen kapcsolódik a feladatokhoz és dokumentumokhoz, így teljes kontextust biztosít.

A ClickUp AI Notetaker úgy lett kialakítva, hogy rögzítse a találkozó tartalmát (beleértve a hangfelvételt is!), miközben automatikusan azonosítja a teendőket, döntéseket és legfontosabb tanulságokat egy szépen formázott átiratban. Emellett beszélőcímkéket is kap, amelyekkel azonosíthatja, ki mit mondott.

A ClickUp-ot kivételes értekezletkezelő szoftverré teszi az a képessége, hogy a kritikus beszélgetési pontokat közvetlenül hozzárendelhető feladatokká alakítja, és minden jegyzetet kereshetővé tesz.

A ClickUp Brain segítségével kereshetővé teheti a találkozók jegyzetét és jegyzőkönyvét.

A ClickUp Brain beépített AI asszisztens segítségével természetes nyelvű parancsokkal válaszokat kaphat a megbeszélésekkel kapcsolatos kérdésekre. Átnézi a megbeszélések jegyzetét – akár hónapokkal ezelőtti jegyzeteket is –, hogy előkeresse azokat a fontos információkat, amelyekért egyébként órákat kellene eltöltenie e-mailek és Slack-szálak átkutatásával.

A Brain a korábbi megbeszélések és a függőben lévő feladatok alapján is képes ülések napirendjét összeállítani.

Készítsen átfogó értekezlet-napirendet másodpercek alatt az AI segítségével a ClickUp Brain segítségével.

Az értekezlet után automatikus jegyzeteket kapsz személyre szabott teendőkkel a ClickUp beérkező levelek mappájában. A jegyzetek a ClickUp Docs-ban vannak rendszerezve, dinamikus, hasznosítható forrásként a csapatod számára. A Docs és a ClickUp Tasks közötti kétirányú összekapcsolással a jegyzetekben azonosított teendők zökkenőmentesen integrálódnak a projekt munkafolyamatába. Ez a strukturált megközelítés garantálja a produktív értekezleteket.

Kapjon automatizált AI jegyzeteket a ClickUp AI Notetaker alkalmazásból közvetlenül a ClickUp beérkező levelek mappájába.

A ClickUp Meetings funkciói tovább javítják a jegyzetelés élményét azáltal, hogy külön teret biztosítanak a találkozók előkészítéséhez, lebonyolításához és utólagos feldolgozásához.

A ClickUp naptár segítségével közvetlenül a ClickUp alkalmazásból ütemezheti és csatlakozhat az értekezletekhez.

Használja az AI-alapú ClickUp naptárat, hogy megtalálja a mindkét fél számára megfelelő időpontot egyéni vagy csoportos megbeszélésekhez. Tervezze meg a megbeszéléseket közvetlenül a naptárban, és szinkronizálja azokat a Google Naptárral. Küldjön meghívókat, és csatlakozzon videohívásokhoz anélkül, hogy elhagyná a platformot.

A beépített sablonok az ütemtervekhez, stand-upokhoz, egyéni megbeszélésekhez és retrospektívákhoz gyors és következetes értekezlet-előkészítést tesznek lehetővé. Mivel minden összekapcsolódik – a naptárától a dokumentumokig és a feladatokig –, a ClickUp biztosítja, hogy minden értekezlet célszerű és megvalósítható legyen.

💡 Profi tipp: Használja a ClickUp Zoom integrációját, hogy közvetlenül a ClickUp Taskból indítson Zoom-értekezletet!

A ClickUp Notepad digitális jegyzetfüzetként működik, amelybe gyorsan leírhatja a nap folyamán felmerülő gondolatait. Segít a véletlenszerű ötleteket értelmes kategóriákba rendezni, amelyek később teljes dokumentumokká vagy feladatokká bővíthetők.

Gyorsan rögzítheti jegyzeteket, ötleteket és emlékeztetőket a ClickUp Notepad segítségével.

A ClickUp beépített jegyzet sablonjai az ütemtervekhez, stand-upokhoz, egyéni megbeszélésekhez és retrospektívákhoz gyors és következetes értekezlet-előkészítést tesznek lehetővé.

A ClickUp Meeting Notes Template például strukturált formátumot biztosít a célok, a megbeszélés témái és a teendők rögzítéséhez, egyértelmű felelősségi körökkel.

Ingyenes sablon letöltése Készítsen jobb értekezletjegyzeteket a ClickUp értekezletjegyzet-sablonjával

A sablon a következő:

Kezdőknek is megfelelő : Könnyű használatra tervezték, így a csapatok kiterjedt beállítások nélkül is azonnal elkezdhetik használni.

Sokoldalú : Különböző típusú értekezletekhez alkalmazkodik és a csapatok különböző igényeit kielégíti.

Hatékony dokumentáció: Biztosítja, hogy minden értekezletet megfelelően dokumentáljanak, elősegítve a világos kommunikációt és a megvalósítható nyomon követést.

A ClickUp Daily Notes Template segít a folyamatban lévő projektek következetes dokumentálásában, automatikusan kiemelve a bejegyzésekben megjelenő mintákat és visszatérő témákat. Diákok és kutatók számára a ClickUp Class Notes for College Students Template AI-alapú összefoglalással és koncepcióösszekapcsolással szervezi a előadásokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Kattintson egyszer, és kész is az átfogó értekezlet-összefoglaló!

Az AI eszközök segítségével automatikusan alakítsa át a megbeszélés témáit kiosztható feladatokká.

Rendezze jegyzetét AI-alapú kategorizálással és címkézéssel

Valós időben együttműködhet a csapat tagjaival a találkozók dokumentációjának, napirendjének és egyéb dokumentumok elkészítésében.

Hozzáférés kontextusfüggő javaslatokhoz kapcsolódó dokumentumok és feladatok esetén

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról készült felmérésünk adatai szerint a találkozók 25%-án nyolc vagy több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú találkozók értékesek lehetnek az összehangolás és a döntéshozatal szempontjából, gyakran kihívásokat is jelentenek. Egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával a találkozók közel felében. Mint a munka minden területét lefedő alkalmazás, ezt a hiányosságot egy átfogó találkozókezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel átalakítja a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes információt rögzít, így elkerülhető a későbbi zavarok és mindenki egyformán tájékozott marad! 💫 Valós eredmények: A ClickUp értekezletkezelési funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és értekezletek száma 50%-kal csökkent!

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók szerint az új csapattagoknak tanulási folyamaton kell átesniük.

A mobil jegyzetelők nem olyan megbízhatóak, mint a számítógépes változatok.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény szerint:

.Ami a legfontosabb tanulságokat és teendőket illeti, azokat rendkívül részletesnek és egyértelműnek találom. Az is tetszik, hogy a teendőket közvetlenül a dokumentumban jelölik meg/rendelik hozzá az egyes személyekhez... Eddig nagyon szeretjük a jegyzetelőt, és alig várjuk a jövőbeni további optimalizált funkciókat!

.Ami a legfontosabb tanulságokat és teendőket illeti, azokat rendkívül részletesnek és egyértelműnek találom. Az is tetszik, hogy a teendőket közvetlenül a dokumentumban jelölik meg/rendelik hozzá az egyes személyekhez... Eddig nagyon szeretjük a jegyzetelőt, és alig várjuk a jövőbeni további optimalizált funkciókat!

2. Otter. ai (A legjobb valós idejű átíráshoz és együttműködéshez)

Ha részletes jegyzetet szeretne készíteni a megbeszéléseken elhangzott minden szóról, az Otter AI segítségével ez lehetséges. A beszélgetéseket kereshető, megosztható átiratokká alakítja, amelyek a szavak kimondásakor frissülnek a képernyőn. Olyan, mintha egy személyi asszisztens dokumentálná a beszélgetéseit.

Az Otter AI mesterséges intelligencia alapú átírási technológiája valós idejű beszéd-szöveggé alakítási funkciókat kínál több platformon is. A szolgáltatás rendkívül sokoldalú, és ugyanolyan jól működik virtuális értekezletek, személyes megbeszélések, interjúk és előadások esetén is.

Otter. ai legjobb funkciói

Csatlakozzon automatikusan a naptárintegráció révén a tervezett értekezletekhez

Jegyzetek és AI-alapú összefoglalók készítése a legfontosabb témák felvázolásával

Keresés az összes beszélgetésében fejlett szűrők és AI funkciók segítségével

A prezentációk során készítsen és rendszerezzen fontos képernyőképeket

Integrálható a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet alkalmazásokkal.

Otter. ai korlátai

A pontosság különböző akcentusok vagy háttérzajok miatt változhat.

A ClickUp-hoz képest korlátozott feladatkezelési képességek

Otter. ai árak

Alapszintű: Ingyenes verzió (korlátozott felvételi idő)

Pro : 16,99 USD/hó magánszemélyek számára

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 290 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-alapú összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átiratok megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.

A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-alapú összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átiratok megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.

👀 Tudta? A Cornell professzora, Walter Pauk által 1950-ben kifejlesztett Cornell Notes rendszer a jegyzeteket kulcsfontosságú pontok, részletek és összefoglalók szakaszokra osztja, hogy azok jobban megjegyezhetők legyenek. A rendszer az öt R-t követi: rögzítsd, rövidítsd, mondd el, gondold át és nézd át.

3. Fireflies (A legjobb beszélgetéselemzéshez és értekezletekhez)

A Fireflies. ai különféle értekezlet-platformokon zajló beszélgetések rögzítésére, leírására és elemzésére specializálódott. Az AI-asszisztens, „Fred”, automatikusan csatlakozhat olyan platformokon zajló értekezletekhez, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams, hogy rögzítse a beszélgetéseket.

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kulcsszavak, előadók, dátumok vagy egyéni szűrők segítségével több ezer értekezlet között keressenek. Minden értekezlet automatikusan átírás, hangfelvétel és AI által generált összefoglaló formájában kerül rendszerezésre.

Fireflies. ai legjobb funkciói

Hozzon létre egyedi témakövetőket az üzleti terminológiához

AI-alapú értekezlet-összefoglalók készítése érzelemelemzéssel

Ossza meg a klipeket és a kiemelt részeket a csapat tagjaival

Integrálható CRM-ekkel, projektmenedzsment eszközökkel és együttműködési platformokkal

Fireflies. ai korlátai

Egyes felhasználók hosszabb értekezletek feldolgozásakor alkalmi késésekkel szembesülnek.

A személyre szabott szókincs-tanulás optimalizálása időbe telik

Fireflies. ai árak

Ingyenes verzió : Korlátozott funkciók és átírási percek

Pro : 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Jelentős termelékenységnövekedés, különösen akkor, ha több értekezleten vesz részt, és az alkalmazás helyette részt vesz azokon.

Jelentős termelékenységnövekedés, különösen akkor, ha több értekezleten vesz részt, és az alkalmazás helyette részt vesz azokon.

4. Notion AI (A legjobb a közös jegyzetek szervezéséhez)

via Notion AI

A Notion AI a mesterséges intelligenciát közvetlenül integrálja népszerű tudásmenedzsment platformjába, segítséget nyújtva az íráshoz, szerkesztéshez és az információk szervezéséhez. Fókuszában az áll, hogy segítse a csapatokat a találkozók tartalmának jól strukturált, megvalósítható dokumentációvá alakításában egy összekapcsolt munkaterületen belül.

Az AI írási asszisztens képes megírni a találkozók összefoglalóját, létrehozni a találkozó napirendjét és a találkozó tartalma alapján cselekvési pontokat generálni. A Notion AI komplex témákat is képes elmagyarázni, kiemelni a legfontosabb pontokat, vagy a tartalmat különböző nyelvekre vagy hangnemekre lefordítani.

A Notion AI legjobb funkciói

Tevékenységi tételek generálása a megbeszélés tartalmából

A jegyzetek különböző formátumokba (pontok, táblázatok stb.) való átalakítása

Hozzon létre kontextuális kapcsolatokat a kapcsolódó dokumentumok között

Javítsa írását hangnem-beállításokkal és a szöveg érthetőségének javításával

A Notion AI korlátai

Nem elsősorban élő átírásra tervezték

Bizonyos típusú értekezletek esetében manuális rögzítés importálása szükséges.

Notion AI árak

Ingyenes : Alapvető funkciók magánszemélyek számára

Plusz : 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Egyedi árazás

Notion AI: 10 USD/hó felhasználónként (bármely csomag kiegészítője)

Notion AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Notion AI-ről?

Egy Capterra felhasználó véleménye:

Tetszett, hogy jegyzeteket hagyhattam a dokumentumon. Mindig értesített minket, ha valaki más módosított vagy kiegészített valamit a projektben. Ez egy egyszerű módja volt annak, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

Tetszett, hogy jegyzeteket hagyhattam a dokumentumon. Mindig értesített minket, ha valaki más módosított vagy kiegészített valamit a projektben. Ez egy egyszerű módja volt annak, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon.

5. Fathom (A legjobb gyors kiemelésekkel ellátott értekezlet-felvételekhez)

via Fathom

Minden értekezlet után a Fathom segítségével az információk könnyen megoszthatók és hozzáférhetők. Ez az AI-alapú eszköz zökkenőmentesen rögzíti, leírja és kiemeli a beszélgetéseket, így egyszerű billentyűparancsokkal vagy hangutasításokkal jelölheti meg a fontos pillanatokat.

Készítsen egyedi klipeket azoknak a csapattagoknak, akik lemaradtak a megbeszélésről, gyorsan keressen kulcsfontosságú részleteket a jegyzetekben, és rendeljen hozzá feladatokat közvetlenül a megbeszélés jegyzetéből, így biztosítva, hogy semmi ne vesszen el.

A legjobb funkciók áttekintése

Csatlakozzon és rögzítsen automatikusan a főbb platformokon zajló értekezleteket

Megoszthatja a konkrét klipeket testreszabható adatvédelmi beállításokkal

Korlátlan hozzáférés az értekezletek felvételeihez

Ismerje meg a korlátokat

Korlátozott feladatkezelési képességek

A versenytársakhoz képest kevésbé robusztus elemzés

Fathom árak

Ingyenes

Prémium : 19 USD/hó felhasználónként

Csapatkiadás : 29 USD/hó felhasználónként

Team edition pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4700+ értékelés)

Capterra: 5/5 (700+ értékelés)

👀 Tudta? A ClickUp megállapította, hogy a megbeszélések 47%-a egy óránál hosszabb ideig tart. De valóban szükséges ennyi idő? Miért vagyunk szkeptikusak? A válaszadók csupán 12%-a tartja a megbeszéléseket nagyon hatékonynak.

6. tl;dv (A legjobb videokonferenciák jegyzetelésére)

Szükséged volt már valaha arra, hogy egy kétórás értekezletből egy 30 másodperces részletet ossz meg? A tl;dv megoldja ezt a problémát egy tökéletesen indexelt videokönyvtár létrehozásával. Minden jegyzet, megjegyzés és kiemelés linkel a felvételhez, így nem kell többé „gyorsan előretekerni a fontos részhez”.

A tl;dv (kiejtése „TL-DEV”, a „too long; didn’t view” rövidítése) kifejezetten videokonferenciák dokumentálására lett kifejlesztve.

A megbeszélések alatt vagy után a felhasználók időbélyeggel ellátott jegyzeteket adhatnak hozzá, és rövid, megosztható videoklipeket készíthetnek a legfontosabb pillanatokról. A platform megbeszélés-könyvtára központosítja az összes felvételt, így könnyen megtalálhatók a korábbi megbeszélések dátum, résztvevő vagy tartalom szerint.

tl;dv legjobb funkciók

Kövesse nyomon a teendőket és a döntéseket AI segítségével

Integrálható a Slackkel, a Notionnal és más termelékenységet növelő eszközökkel

Használja böngészőbővítményként olyan videokonferencia-platformokhoz, mint a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams.

tl;dv korlátai

Elsősorban videokonferencia-platformokra összpontosít

Korlátozott integráció a projektmenedzsment eszközökkel

tl;dv árak

Ingyenes

Pro : 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Avoma (A legjobb értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára)

via Avoma

Mi lenne, ha az értékesítési jegyzetek pontosan megmondanák, miért jönnek létre az üzletek – vagy miért nem? Az Avoma egy tapasztalt értékesítési tanácsadó szakértelmével hallgatja meg az ügyfelek beszélgetéseit. Azok a vásárlási jelzéseket, ellenvetéseket és versenytársakra való utalásokat azonosítja, amelyeket az emberi jegyzetelők gyakran nem vesznek észre.

Mint AI-alapú értekezlet-asszisztens és bevételi intelligencia-platform, különösen értékes értékesítési beszélgetések, ügyfél-sikerellenőrzések és egyéb bevétel szempontjából kritikus interakciók során. Felismeri az olyan témákat, mint a termékjellemzők, az árak megbeszélése, a versenytársak említése és az ügyfelek véleménye, anélkül, hogy manuális címkézésre lenne szükség.

Az értékesítési csapatok számára az Avoma elemzi a legjobban teljesítő munkatársak és a többiek beszélgetési mintáit. Meghatározza a sikeres eredményekkel összefüggő hatékony beszéd-hallgatás arányt, a kérdések gyakoriságát és a témák lefedettségét, segítve ezzel a vezetőket az adatalapú coachingban.

Az Avoma legjobb funkciói

Kövesse nyomon a versenytársakra vonatkozó említéseket és piaci információkat

Készítsen nyomon követési e-maileket a teendőkkel, és hozzon létre feladatokat a vállalások alapján.

Hozzon létre témakörök szerinti navigációt a találkozók felvételeihez

Szinkronizálja a megbeszélésekkel kapcsolatos információkat közvetlenül a CRM-rendszerekkel

Rögzítsen, írjon le és elemezzen beszélgetéseket a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokban.

Az Avoma korlátai

Elsősorban bevételi csapatok számára tervezve

Egyes fejlett funkciók megtanulása időbe telik.

Az Avoma árai

AI Meeting Assistant : 29 USD/hó felhasználónként

Conversation Intelligence : 69 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence : 99 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Glean (legalkalmasabb diákoknak, tudományos jegyzeteléshez)

via Glean

A toll kontra részvétel paradoxon világszerte kísérti az előadótermeket. A hallgatók lehetetlen választás előtt állnak: alapos jegyzeteket készítenek, és nem értik meg a kulcsfontosságú fogalmakat, vagy mélyen részt vesznek az előadásban, és kockáztatják, hogy később hiányosak lesznek az ismereteik. A Glean elegánsan oldja meg ezt a dilemmát az audio-rögzítési megközelítésével.

A Glean kifejezetten oktatási intézményekben tanuló diákok számára készült jegyzetelő platform. A platform alapvető funkciói egy négylépcsős tanulási folyamatra épülnek. Rögzítsen mindent hangfelvételen, rendszerezze a tartalmat címkékkel és struktúrákkal, finomítsa a jegyzeteket az óra után, és alkalmazza a tudást hatékony tanulás révén.

A Glean hozzáférhetőségi funkciókat biztosít, hogy egyenlő esélyeket teremtsen a tanulási nehézségekkel vagy fogyatékossággal élő diákok számára. A platform lehetővé teszi a diákok számára, hogy előadásokat rögzítsenek, a saját tempójukban szöveges jegyzeteket adjanak hozzá az órákon, majd visszatérjenek, hogy kiegészítsék a jegyzeteket.

A legjobb funkciók

Rögzítse előadásait és óráit bármilyen eszközön

Jegyzeteljen a saját tempójában, miközben az audio mindent rögzít

Dolgozzon online vagy offline több eszközön

Ossza meg jegyzetét osztálytársaival a közös tanulás érdekében

Hozzáférés speciális akadémiai jegyzetelési sablonokhoz

Korlátozások

Elsősorban az akadémiai környezetre összpontosít, nem pedig az üzleti életre.

Kevesebb hangsúlyt fektetnek a projektmenedzsment eszközökkel való integrációra

A teljes funkciókhoz intézményi licenc szükséges.

Glean árak

Ingyenes próba: Egyéni hallgatók számára elérhető

Glean for Individuals: 15 dollár havonta (12 font sterlingből átszámítva)

Intézmények: Egyedi árak iskolák és egyetemek számára

Megjegyzés: Az egyéni tervezet ára brit fontról (12 font) amerikai dollárra lett átszámítva, hogy összhangban legyen a cikkben szereplő többi eszközzel. A tényleges ár az aktuális árfolyamoktól függően változhat.

Értékelések és vélemények gyűjtése

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Tactiq (a legjobb Google Meet és Zoom integrációhoz)

A megbeszélés véget ér, de hol vannak a jegyzetek? Ez a pánik pillanat eltűnik a Tactiq böngészőbővítményével, amely mindent rögzít, miközben Ön a beszélgetésre koncentrál. Mint egy láthatatlan titkár, csendben működik a böngészőjében a népszerű videokonferencia-platformokon, és a beszélt szavakat szervezett szöveggé alakítja anélkül, hogy megzavarná a munkamenetét.

A Tactiq automatikusan elmenti a jegyzeteket a Google Docsba, így a találkozó tartalma azonnal elérhetővé válik a meglévő dokumentumkezelő rendszerében.

A Tactiq lehetővé teszi a közös kiemelést a kollaboratív csapatok számára, ahol több résztvevő is megjelölheti a megbeszélés során fontos pontokat. Ezek a kollaboratív megjegyzések segítenek a csapatoknak a prioritások és a tanulságok összehangolásában további megbeszélés nélkül.

A Tactiq legjobb funkciói

Jelölje meg a fontos pillanatokat testreszabható címkékkel

A megbeszélések tartalmának exportálása különböző termelékenységi eszközökbe

Többnyelvű átírási támogatás

Valós idejű átírás a Google Meet, Zoom és Microsoft Teams hívásokhoz

A Tactiq korlátai

Korlátozott funkciók az önálló AI jegyzetelő platformokhoz képest

A böngészőalapú megközelítés befolyásolhatja a teljesítményt

A Tactiq árai

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó felhasználónként

Teams : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: Az szakemberek ötöde naponta több mint 3 órát tölt azzal, hogy fájlokat, üzeneteket vagy további információkat keres a feladataival kapcsolatban. Ez a teljes munkahét közel 40%-át jelenti, amit olyan dolgokra pazarolnak, amelyek csak másodpercekbe telne! A ClickUp Connected Search funkciója egyesíti az összes munkáját – feladatok, dokumentumok, e-mailek és csevegések között –, így pontosan megtalálhatja, amire szüksége van, amikor szüksége van rá, anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnia.

10. Notta (A legjobb többnyelvű átíráshoz)

Gondoljon csak bele, hogy a nyelvi korlátok hogyan hoznak létre információs szigeteket a globális szervezetekben – a fordítás során elvesznek a részletek, vagy egyszerűen soha nem kerülnek megosztásra a csapatok között.

A Notta egy AI-alapú átírási platformot kínál, amely kiválóan képes különböző nyelveken nagy pontossággal beszédet szöveggé alakítani. Az eszköz több platformon is működik, többek között a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams platformokon. Feltöltött audio- és videofájlokat is feldolgoz, így elég sokoldalú ahhoz, hogy élő átírásra és értekezlet utáni dokumentálásra is alkalmas legyen.

A Notta az egyszerű átíráson túl intelligens összefoglalást is nyújt, amely kivonja a beszélgetésekből a legfontosabb pontokat, teendőket és döntéseket. Az AI kontextusban elemzi a tartalmat, hogy azonosítsa a fontos részeket, segítve a felhasználókat a hosszú beszélgetések lényegének gyors megértésében.

A Notta legjobb funkciói

Automatikusan azonosítja a különböző beszélőket, még zajos környezetben is.

Keresés az összes átírásban hatékony szűrők és természetes nyelvű lekérdezések segítségével

Fájlok és felvételek hatékony konvertálása szöveggé

Hozzáférés a webes és mobil eszközökön található átiratokhoz

A Notta korlátai

Korlátozott közös szerkesztési funkciók

A speciális szókincs elsajátításához képzésre lehet szükség.

Notta árak

Ingyenes

Pro : 13,49 USD/hó

Üzleti : 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Capterra: Nincs elegendő értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol nyelvet jól felismeri. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja. Ezen feltételezett funkciójának köszönhetően a kimeneti minőség viszonylag magas más átírásokhoz képest.

Nagyon jó minőségű átírás. A brit angol nyelvet jól felismeri. Úgy tűnik, hogy a modell többször átfutja a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja. Ezen feltételezett funkciójának köszönhetően a kimeneti minőség viszonylag magas más átírásokhoz képest.

11. Reflect (A legjobb személyes tudásmenedzsmenthez)

via Reflect

Érezte már valaha azt a frusztráló érzést, hogy tudta, hogy már találkozott egy fontos fogalommal, de nem emlékezett, hol? A Reflect a második agyának működik – összekapcsolja az ötleteket a megbeszéléseken, az olvasmányokban és a személyes reflexiókban, hogy pontosan akkor hozza felszínre a releváns információkat, amikor szükség van rájuk. Még akkor is, ha soha nem hozta létre kifejezetten ezt a kapcsolatot.

A Reflect a jegyzetelést a személyes tudásmenedzsment szemszögéből közelíti meg, és az idő múlásával az ötletei és az információk közötti kapcsolatok kiépítésére összpontosít. Egyéni tudásmunkások, kutatók és egész életen át tanulók számára készült, és gondolatokat és referenciaanyagokat szervez egy olyan rendszerben, amely a használat során egyre okosabbá válik.

A legjobb funkciók áttekintése

Készítsen személyes tudásgráfot automatizált kapcsolatokkal a fogalmak között

Rendezze az információkat rugalmas címkézési rendszerekkel

Használja a napi jegyzeteket egy kronológiai tudásbázis felépítéséhez

Hozzon létre egy tiszta, zavarmentes írási környezetet a találkozók jegyzetelésére . Rögzítse a megbeszéléseket, és automatikusan kapcsolja össze az időbélyegeket a begépelt jegyzetekkel a zökkenőmentes, integrált rögzítés érdekében.

Jegyzetek elérése asztali és mobil eszközökön

Támogatás különböző jegyzetelési módszerekhez, beleértve a bullet journalingot, a napi jegyzeteket és a projektalapú szervezést.

A korlátok tükrözése

Inkább az egyéni használatra, mint a csapatmunkára összpontosít

Kevésbé specializáltak a formális értekezletek dokumentálására

Reflect árak

Egy tervezet, egy ár: 10 dollár havonta felhasználónként (éves számlázással)

Értékelések és vélemények tükrözése

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Figyelem: a ClickUp átírja a szabályokat

Az AI jegyzetelő eszközök fejlődése megváltoztatta azt, ahogyan a megbeszéléseken és beszélgetések során az információkat rögzítjük, feldolgozzuk és felhasználjuk.

A ClickUp általános termelékenységet biztosító eszközétől az Avoma értékesítési csapatok számára vagy a Notta többnyelvű környezetben használható speciális eszközökig számos lehetőség közül választhat. A megfelelő AI jegyzetelő eszköz automatizálja a dokumentációt, és egyúttal javítja az információk minőségét és hozzáférhetőségét, így növelve a megbeszélések termelékenységét.

A ClickUp AI Meeting Notetaker többet nyújt, mint egyszerű átírás: összekapcsolja a jegyzeteket a feladatokkal és dokumentumokkal egy egységes munkaterületen. Ahelyett, hogy különálló eszközökkel bajlódna, azonnal cselekvési pontokká alakíthatja az értekezleteken szerzett ismereteket, feladatokhoz rendelheti őket, és nyomon követheti az előrehaladást ugyanazon a platformon. Ez kevesebb kontextusváltást és több összehangolást jelent.

Készen áll arra, hogy minden értekezletet eredményessé tegyen? Regisztráljon most a ClickUp-ra!