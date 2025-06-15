A 11 legjobb Guidde alternatíva és versenytárs 2025-ben

Feladatod, hogy lépésről lépésre elkészítsd a csapatod számára a használati útmutatót. Szükséged van egy videodokumentációs szoftverre, amely könnyedén rögzíti a képernyőn megjelenő folyamatokat, megjegyzéseket fűz hozzájuk, és több formátumban is exportálja őket – mindezt anélkül, hogy bonyolult tanulási folyamaton kellene átesned.

Természetesen ott van a Guidde. Ez egy értékes eszköz, amellyel mindezt megteheti. De ha fejlett szerkesztési funkciókkal, egyedi márkajelzéssel vagy interaktív elemekkel rendelkező alternatív eszközöket keres, akkor jó helyen jár.

Legyen szó felhasználói bevezetésről, termékdokumentációról vagy képzési anyagokról, a megfelelő eszköz hatalmas különbséget jelenthet.

Fedezze fel a 11 legjobb Guidde alternatívát, amelyek segítségével professzionális videókat készíthet, szoftverdokumentációkat tehet közzé és magas szinten tarthatja a felhasználói elkötelezettséget – mindezt néhány kattintással.

👀 Tudta? A „vágás” kifejezés a film fizikai vágásának folyamatából származik. A digitális szerkesztésnél is a szerkesztők a munkafolyamat részeként továbbra is „vágják” a videókat.

Mit kell keresnie a Guidde alternatíváiban?

A termékismeret fejlődésével a videodokumentációs eszközöknek professzionális, skálázható megoldásokat kell kínálniuk. Íme, mire kell figyelni a Guidde alternatíváinak kiválasztásakor:

Professzionális videokészítés : Válasszon olyan eszközt, amely fejlett szerkesztési funkciókkal, világos narrációval, sima animációkkal és pontos videószerkezettel rendelkezik, hogy javítsa a tisztaságot. : Válasszon olyan eszközt, amely fejlett szerkesztési funkciókkal, világos narrációval, sima animációkkal és pontos videószerkezettel rendelkezik, hogy javítsa a tisztaságot. Az automatizált oktatóvideók biztosítják a következetességet és a hatékonyságot.

AI-fejlesztés : Keresse meg az AI által generált szöveget, az automatikus feliratozást és az intelligens összefoglalást a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. A legjobb eszközök : Keresse meg az AI által generált szöveget, az automatikus feliratozást és az intelligens összefoglalást a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében. A legjobb eszközök AI-t használnak a dokumentációhoz a szkriptek finomításához, a szerkesztések automatizálásához és a világosság optimalizálásához – a felismerési rendszerek megkerülése plusz előnyt jelent.

Több formátumú export : Biztosítsa a kompatibilitást a különböző fájltípusokkal, felbontásokkal és beágyazási lehetőségekkel, hogy maximalizálja az elérhetőséget a minőség romlása nélkül.

Csapatmunka : Az AI által generált tartalomnak integrálódnia kell a megosztott munkaterületekbe, lehetővé téve a zökkenőmentes csapatmunkát anélkül, hogy helyettesítené az emberi felügyeletet.

Vállalati biztonság : Tegye prioritássá a titkosítást, : Tegye prioritássá a titkosítást, az AI-alapú észlelést és az ellenőrzési nyomvonalakat a tartalom védelme és a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

Marketingre kész tartalom: Válasszon interaktív elemekkel rendelkező eszközt, amellyel vonzó, megosztható videókat készíthet, növelve ezzel a termék elfogadását és : Válasszon interaktív elemekkel rendelkező eszközt, amellyel vonzó, megosztható videókat készíthet, növelve ezzel a termék elfogadását és a videóprodukciót a projektmenedzsmentben.

🧠 Érdekes tény: Az alkalmazottak általában 40–60%-kal kevesebb időt igényelnek az anyag elsajátításához az e-learning platformokon, amelyek gyakran videó oktatóanyagokat használnak, mint a hagyományos tantermi környezetben.

A legjobb Guidde alternatívák áttekintése

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb Árak ClickUp AI-alapú videó szkript generátor és tartalomkészítés Képernyőfelvétel és azonnali átírás Integrált dokumentumok, sablonok és projektmenedzsment Zökkenőmentes együttműködés és automatizálás Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag; 30 napos ingyenes próba; Testreszabás vállalatok számára Scribe AI-alapú, lépésről lépésre történő útmutatókészítés Megjegyzésekkel ellátott képernyőképek és utasítások Testreszabható sablonok Több formátumú export (PDF, HTML, videó) Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok a fejlett funkciókhoz; testreszabás csapatok számára. Loom Gyors videofelvétel és megosztás Automatikus összefoglalók és töltelékszavak eltávolítása Integráció munkahelyi eszközökkel Videók konvertálása SOP-kká Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok ingyenes próbaverziója; egyedi árak vállalatok számára. Confluence Strukturált vállalati tudásbázis 75+ testreszabható sablon Valós idejű együttműködés Jira integráció Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok és nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagokhoz ingyenes próbaidőszak; testreszabás vállalatok számára. Notion Rugalmas dokumentumok, wikik és projekt táblák AI-támogatott tartalomkészítés Többnyelvű támogatás Drag-and-drop testreszabás Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagokhoz ingyenes próbaidőszak; testreszabás vállalatok számára. Trainual AI-alapú SOP és képzési dokumentumok létrehozása Strukturált mappák és egyedi képzési útvonalak Haladás nyomon követése és tanúsítás Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes próba elérhető; Testreszabás vállalatok számára Snagit Teljes oldalas görgetéses rögzítés Videó és képernyőkép megjegyzések Előre beállított értékek és gyorsbillentyűk a munkafolyamatokhoz Felhőalapú szinkronizálás Magánszemélyek, kisvállalkozások Ingyenes próba elérhető; Oktatási és üzleti árak; Testreszabás vállalatok számára Tango Valós idejű munkafolyamat-rögzítésKattintható alkalmazáson belüli útmutatókA útmutató használatának elemzéseKijelölt tippek és megjegyzések Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok ingyenes próbaverziója; egyedi árak vállalatok számára. Camtasia Fejlett videószerkesztő csomag Interaktív kvízek és feliratok Zöld háttér és átmenetek Audio- és hangalámondás-eszközök Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes próba elérhető; Testreszabás vállalatok számára FlowShare Automatikus munkafolyamat-dokumentálás Tömeges szerkesztés és márkajelzés-sablonok Több formátumú export (PDF, PPTX, HTML) Érzékeny adatok elmosása Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára Zight Azonnali képernyőfelvétel és megosztásJegyzetek és GIF-ek készítéseFelhőalapú megosztásIntegráció a Slack, Jira és Trello alkalmazásokkal Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok ingyenes próbaverziója; egyedi árak vállalatok számára.

A 11 legjobb Guidde alternatíva

Vessünk egy mélyebb pillantást a legfontosabb funkciókra, előnyökre, korlátozásokra, árakra és értékelésekre, hogy megtudjuk, melyik Guidde alternatíva a legalkalmasabb az Ön számára:

1. ClickUp (A legjobb AI-tartalom generáláshoz és munkafolyamat-optimalizáláshoz)

A ClickUp Clips segítségével könnyedén rögzítheti, megoszthatja és rendszerezheti a képernyőfelvételeket anélkül, hogy el kellene hagynia a munkaterületét.

Ha olyan Guidde alternatívát keres, amely ötvözi az AI-alapú, átfogó videodokumentáció-készítést a zökkenőmentes együttműködéssel, akkor a ClickUp az egyik legjobb választás. A mindenre kiterjedő munkaalkalmazás több, mint egy hagyományos videodokumentációs szoftver; segít a csapatoknak, a startupoktól a globális vállalatokig, hogy produktívak maradjanak.

A ClickUp Clips egy zökkenőmentes, együttműködésen alapuló és költséghatékony alternatíva az önálló videofelvételi eszközökkel szemben. Az összes videokommunikációját és visszajelzését egy helyen tárolja.

Ezzel a programmal rögzítheti és megoszthatja a képernyőfelvételeket anélkül, hogy hosszú magyarázatokat kellene írnia vagy több videodokumentációs eszközt kellene használnia.

Akár feladatokat végzel, felhasználói visszajelzéseket adsz, vagy magyarázó videókat készítesz, a Clips egyszerűvé és hatékonnyá teszi a munkát, így tökéletes képzési anyagok, lépésről lépésre bemutató útmutatók és felhasználói bevezetések készítéséhez. Rögzíthetsz és elküldhetsz csak hangot tartalmazó klipeket is gyors visszajelzések vagy utasítások céljából.

A ClickUp Clips integrálódik a ClickUp Brain alkalmazással is, így felvételei még hasznosabbá válnak. A felvétel befejezése után a ClickUp Brain automatikusan leírja a videót, így nem kell végignéznie az egész klipet, hogy megtalálja a fontos részleteket – ideális megoldás a felhasználói visszajelzések, projektjegyzetek vagy képzési anyagok újbóli áttekintéséhez.

Finomítsd írási stílusodat a ClickUp Brain segítségével, egy mesterséges intelligenciával működő asszisztenssel, amely a munkastílusodhoz igazodik.

Míg a Guidde a képernyőfelvételre összpontosít, a ClickUp Brain egy lépéssel tovább megy a Video Script Generator funkciójával, amely segít olyan szkripteket készíteni, amelyek illeszkednek a videó céljához, közönségéhez és hangvételéhez. Ahelyett, hogy a nulláról kezdené, AI-alapú javaslatokat kap, amelyek kifinomultak, mégis természetesek.

Az íráson túl a ClickUp Brain finomhangolja a nyelvtant, az érthetőséget és az elkötelezettséget, biztosítva, hogy a szövegei rezonáljanak a közönségével – ez valami, amit a Guidde nem kínál. Ha pedig elakad az ötletekkel, a videomarketinghez készült AI írási útmutatói új koncepciókat és egyedi narratívákat inspirálhatnak, amelyek segítenek a tartalmának kiemelkedni a tömegből.

Készítsen tartalmakat és építse fel vállalatának tudásbázisát a ClickUp Docs segítségével.

A ClickUp egyéb funkciói, amelyek erős Guidde alternatívává teszik, között szerepel a ClickUp Docs, amely egyszerűsíti az együttműködést, az AI-támogatott vázlatkészítést és a tartalomszervezést. A dokumentumokat könnyedén javíthatja linkekkel, táblázatokkal, könyvjelzőkkel és testreszabható formázással, így strukturált, felhasználóbarát felületet kap.

A beépített plágiumellenőrző biztosítja, hogy tartalma egyedülálló maradjon.

A videodokumentáción túl a ClickUp számos tartalomírási sablont kínál marketingstratégiákhoz, kampánykezeléshez és rendezvénytervezéshez.

Például a ClickUp videóprodukciós sablon egyszerűsíti a gyakran bonyolult és időigényes videóprodukciós folyamatot. Ez a sablon mindent szervezetten és a terv szerint tart, a tervezéstől és az előkészítéstől a szerkesztésig és a végső leadásig.

Ezzel a következőket teheti:

Határozza meg a kreatív célokat és kövesse nyomon az előrehaladást

Szervezze és racionalizálja az előkészítési feladatokat

A gyártási erőforrások és berendezések elosztása és ütemezése

Hatékonyan felügyelje a posztprodukciós munkafolyamatokat

Akár az AI tartalommarketingben való felhasználásának lehetőségeit vizsgálja, akár sablonra van szüksége következő kreatív projektjéhez, a ClickUp eszközei és funkciói úgy lettek kialakítva, hogy támogassák csapata termelékenységét és kreativitását.

A ClickUp legjobb funkciói

Azonnali válaszok, tartalomgenerálás és automatikus frissítések AI-segítségével.

Készítsen és írjon le képernyőfelvételeket a csapat tagjainak képzéséhez vagy a termék funkcióinak bemutatásához a ClickUp Clips segítségével.

Automatizálja a tartalom jóváhagyását, hogy a feladatok a felülvizsgálat után azonnal továbbhaladhassanak.

Hozzáférés több mint 100 kutatásokon alapuló eszközhöz, amelyek konkrét szerepekhez és feladatokhoz igazított utasításokkal rendelkeznek.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túlterhelőnek találhatják a kiterjedt funkciókat.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye

📚 Olvassa el még: A legjobb AI-alapú tartalomkészítő eszközök

2. Scribe (a legjobb automatikus lépésenkénti útmutatók létrehozásához)

via Scribe

A Scribe segítségével egyetlen kattintással automatizálhatja a lépésről lépésre szóló útmutatókat és a felhasználói dokumentációt. Csak kattintson a „Start Capture” gombra, kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és a Scribe elvégzi a többit – beleértve a kommentekkel ellátott képernyőképeket, leírásokat és kiemelt részeket. Megosztás előtt szerkesztheti, átrendezheti vagy kiegészítheti a részleteket.

Teljes körű tudásmenedzsment platformra van szüksége? Kombinálja az útmutatókat, adjon hozzá képernyőképeket, vagy ágyazzon be YouTube-, Loom- és Vimeo-videókat. A Scribe mesterséges intelligenciával működő dokumentumgeneráló funkciója mindent kiváló minőségű, egyedi márkajelzéssel ellátott dokumentációvá alakít.

A Guidde-től eltérően, amely 100 lépésre korlátozza a rögzítéseket, a Scribe 200 lépést támogat, ami elengedhetetlen a komplex dokumentációhoz. Ráadásul, míg a Guidde asztali alkalmazása vállalati jellegű, a Scribe felhasználóbarát felülete gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a folyamatok dokumentálását.

A Scribe legjobb funkciói

Készítsen AI-alapú, lépésről lépésre haladó útmutatókat képernyőképekkel és utasításokkal

Rögzítsen korlátlan számú lépést megjegyzésekkel, figyelmeztetésekkel és tippekkel

Szerkessze az útmutatókat jelölésekkel, kivágott képekkel és szerkesztett részletekkel.

Gyorsan formázhatja a tartalmat testreszabható sablonokkal

Ossza meg közvetlenül az útmutatókat, ágyazza be őket platformokba, vagy exportálja őket HTML, PDF vagy videó formátumban.

A Scribe korlátai

A Scribe drága lehet, különösen azoknak a csapatoknak, amelyek fejlett funkciókra van szükségük.

Fejlett algoritmusok által támogatott funkciók és testreszabási lehetőségek, amelyek csak fizetős előfizetéssel érhetők el.

Scribe árak

Alap: Ingyenes

Pro Team: 15 USD/hó/felhasználó

Pro Personal: 29 USD/hó/felhasználó

Scribe értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (330+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Loom (a legjobb oktatói bemutatóvideók készítéséhez)

via Loom

A videón keresztüli kommunikáció gyorsabb és személyesebb, mint a hosszú üzenetek begépelése. Ezért használják a csapatok, oktatók és vállalkozások a Loomot a felhasználói dokumentáció, a képzési anyagok és az alkalmazottak beillesztése céljából videó formátumban. A Loom videókat könnyedén megoszthatja belső csapatokkal, ügyfelekkel vagy globális közönséggel.

A Loom alapvető videószerkesztési funkciókat tartalmaz, amelyekkel videókat vághat, klipeket kombinálhat, és eltávolíthatja a töltelékeket vagy a kínos csendet az egymás mellett megjelenő videó és átírás nézet segítségével, ami egy olyan funkció, amely a Guidde alternatíváiból gyakran hiányzik. Ráadásul az egyedi márkajelzés és az interaktív elemek segítségével tartalmát vonzóbbá és professzionálisabbá teheti.

A Loom legjobb funkciói

Dolgozzon gyorsabban az automatikus címekkel, automatikus összefoglalásokkal és a töltelékszavak eltávolításával.

Integrálható a Google Workspace, a Slack és más munkahelyi eszközökkel

Védje adatait SSO, SCIM és egyedi adatmegőrzési irányelvekkel

Konvertálja videóit strukturált, szövegalapú SOP-kká

A Loom korlátai

Alkalmi problémák a videó tárolásával

A szerkesztőben található vágóeszköz nem elég precíz.

Loom árak

Starter: Ingyenes

Üzleti : 18 USD/hó felhasználónként

Business + AI: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Loom értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (2050+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (450+ értékelés)

Mit mondanak a Loomról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése így szól:

4. Confluence (A legjobb vállalati szintű tudásbázis létrehozásához)

via Confluence

A projekt részleteinek keresése nem vehet több időt igénybe, mint maga a munka. Ahelyett, hogy e-maileket böngésznének vagy kollégáikat bombáznák hiányzó fájlokért, a csapatoknak egy központi tudásbázisra van szükségük, ahol minden könnyen elérhető.

Pontosan ezt kínálja a Confluence: egy összekapcsolt munkaterületet a valós idejű együttműködéshez, a projektdokumentációhoz és a tudásmegosztáshoz, káosz nélkül.

A Guidde-tól eltérően a Confluence vállalati szintű wiki és projektmenedzsment eszközként szolgál. A mérnöki, marketing és üzemeltetési csapatok egyetlen, kereshető helyen tárolhatják a találkozók jegyzetét, a sprint terveket, az onboarding útmutatókat és a termékfejlesztési terveket.

Nincs többé időpazarlás dokumentumok keresésével, munkák megismétlésével vagy szétszórt információk kezelésével.

A Confluence legjobb funkciói

Szervezze meg a vállalati dokumentációt egy strukturált tudásbázisban

Használjon több mint 75 testreszabható sablont stratégia, tervezés és jelentéskészítéshez.

Kössd össze a dokumentációt a Jira-problémákkal valós időben a jobb nyomon követés érdekében.

A Confluence korlátai

Megtanulása nehéz a kollaborációs eszközökkel még nem ismerős csapatok számára

A keresési eredmények nem mindig a legrelevánsabbak

Korlátozott rugalmasság táblázatok szerkesztése során

A Confluence árai

Ingyenes

Standard : 6,40 USD/hó felhasználónként

Prémium : 12,30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Confluence értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 3700 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (3500+ értékelés)

5. Notion (A legjobb rugalmas dokumentációhoz és AI-támogatott tartalomkészítéshez)

via Notion

Ha rugalmas munkaterületre van szüksége a dokumentumoktól a projektekig minden kezeléséhez, a Notion egy összekapcsolt központot kínál, amely növeli a csapat termelékenységét és automatizálja a munkafolyamatokat. Eredetileg jegyzetelő alkalmazásként tervezték, de mára egy olyan erőteljes eszközzé fejlődött, amely AI-generált szövegek létrehozására, együttműködési wikik építésére és a feladatkezelés egyszerűsítésére szolgál – mindezt egy helyen.

A Notion testreszabható munkaterületével tűnik ki, amely drag-and-drop építőelemeket kínál az ideális beállítás kialakításához. Bár egyszerű szövegszerkesztőként is jól működik, teljes potenciálját akkor mutatja meg, ha projekt ütemtervek szervezésére, a vállalati tudás központosítására és a csapatok közötti együttműködés javítására használják.

A Notion legjobb funkciói

Dokumentumok, wikik és projektmenedzsment táblák létrehozása és szervezése egyetlen platformon

Használja az AI-t ötletek kidolgozásához, emberhez hasonló tartalom létrehozásához és komplex információk egyszerűsítéséhez.

Fordítsa, adaptálja és finomítsa a tartalmat több nyelvre és közönség számára

A Notion korlátai

A teljesítmény lelassulhat vagy összeomolhat nagy adathalmazok kezelése során.

Az auditnaplóhoz való hozzáférés csak a vállalati csomag felhasználói számára elérhető.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

A Notion AI minden fizetős csomagban elérhető, havi 10 dollárért tagonként.

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

6. Trainual (A legjobb beilleszkedési és képzési dokumentációhoz)

via Trainual

A Trainual egy szövegalapú platform, amelyet SOP-k, alkalmazotti képzési anyagok és bevezető útmutatók készítésére terveztek. Akár testreszabható sablonokkal kezded, akár meglévő dokumentumokat töltesz fel, akár AI-alapú szöveget generálsz, a Trainual egyszerűsíti a tudásmenedzsmentet.

Emellett lehetővé teszi a vállalkozások számára a munkafolyamatok strukturálását, a szerepkörökhöz igazodó képzések kijelölését, valamint a beépített tesztelési és tanúsítási funkciók segítségével a munkavállalók fejlődésének nyomon követését.

A Trainual legjobb funkciói

AI-alapú tartalmak és lépésről lépésre bemutatott folyamatábrák létrehozása az egyszerű megosztás érdekében

Tárolja a képzési dokumentumokat strukturált mappákban a gyors hozzáférés érdekében.

Hozzon létre egyedi képzési útvonalakat, és kövesse nyomon az előrehaladást részletes jelentésekkel.

A Trainual korlátai

Az új felhasználóknak kezdetben tanulási görbével kell szembenézniük.

A platform magas költségekkel jár az alternatívákhoz képest.

Nincs AI-felismerő képessége

Trainual árak

Kicsi : 299 USD/hó

Medium : 349 USD/hó

Növekedés : 499 USD/hó

Egyedi: Egyedi árak

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (790+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (470+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 50%-a szerint a péntek a legproduktívabb nap. Ez a modern munkavégzésre jellemző jelenség lehet. Pénteken általában kevesebb megbeszélés van, és ez, a munkahét során felhalmozódott kontextussal kombinálva, kevesebb zavarást és több időt jelenthet a mély, koncentrált munkavégzéshez. Szeretné megőrizni a pénteki szintű termelékenységet az egész héten? Használja az aszinkron kommunikációs gyakorlatokat a ClickUp-pal, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással! Rögzítse a képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, szerezzen azonnali átiratokat a ClickUp Brain segítségével, vagy kérje meg a ClickUp AI Notetaker alkalmazását, hogy összefoglalja az értekezlet legfontosabb pontjait!

7. Snagit (a legjobb képernyőképek és videók rögzítéséhez és megjegyzések hozzáadásához)

via Snagit

Nehézséget okoz egy teljes weboldal rögzítése anélkül, hogy több képernyőképet kellene összeraknia? A Snagit görgetéses rögzítési funkciójával egyetlen kattintással teljes oldalas képernyőképeket készíthet, ami megkönnyíti a dokumentáció és az oktatóanyagok elkészítését.

Fel kell vennie a képernyőjét vagy a webkameráját? A Snagit korlátlan képernyőfelvételt kínál beépített videóvágási funkcióval, így megoszthatja a tartalmat, mielőtt megosztaná. Szinkronizálja fájljait közvetlenül a Google Drive-ra, a OneDrive-ra vagy a Dropboxra a zökkenőmentes hozzáférés érdekében.

A testreszabható beállításokkal és billentyűparancsokkal a Snagit egyszerűsíti a munkafolyamatokat a gyorsabb tartalomkészítés érdekében, így előnyt élvez a Guidde-del szemben a képernyőfelvételek és szerkesztés terén.

A Snagit legjobb funkciói

Hozzáférés jogdíjmentes eszközökhöz dokumentumok, oktatóanyagok és prezentációk javításához

Címkézze és jelölje meg kedvenc képeit vagy videóit az egyszerű rendszerezés érdekében.

Szűrje a rögzítéseket dátum, fájltípus vagy alkalmazás szerint

A Snagit korlátai

Nincs fejlett együttműködési funkció

Snagit árak

Magánszemélyek és vállalkozások : 39 USD/év, éves számlázással

Oktatás: 48 USD/év, éves számlázással

Snagit értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (5300+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (470+ értékelés)

Mit mondanak a Snagitről a valódi felhasználók?

A Reddit egyik véleménye szerint:

8. Tango (a legjobb szoftveres képzési útmutatók készítéséhez)

via Tango

A Tango és a Guidde egyaránt kiválóan alkalmasak lépésről lépésre haladó szoftveres oktatóanyagok készítésére, de különböző igényeket szolgálnak ki. Míg a Guidde videós dokumentációra specializálódott, a Tango a belső szoftveres oktatáshoz szükséges alkalmazáson belüli útmutatásokra összpontosít.

A Tango böngészőbővítményével a csapatok automatikusan rögzíthetik a munkafolyamatokat, lépésről lépésre útmutatókat készíthetnek, és azokat közvetlenül a mindennap használt alkalmazásokba rögzíthetik. Ez ideális eszközzé teszi az alkalmazottak beilleszkedésének elősegítéséhez, a folyamatok dokumentálásához és a belső műveletek racionalizálásához.

A Tango legjobb funkciói

Kövesse nyomon a bemutató teljesítményét a megtekintések, a befejezési arányok és a kilépések elemzésével.

Hozzon létre valós idejű, kattintható bemutatókat a böngészőbővítmény segítségével.

Tűzze ki útmutatókat, tippeket vagy jegyzeteket az alkalmazás egyes elemeihez, hogy könnyen megtalálja őket.

A Tango korlátai

A Tango nem generál automatikusan szöveget a gépelés közben, ezért manuális bevitelt igényel.

Nincs AI-felismerő képessége

A Tango árai

Ingyenes

Pro: 24 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

Tango értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (260+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

👀 Tudta? A trénerek körülbelül 74%-a építi be a videós tanulást a programjaiba, és ez az arány a nagyvállalatoknál 88%-ra emelkedik.

9. Camtasia (A legjobb a haladó videószerkesztéshez)

via Camtasia

Interaktív termékbemutatókat vagy webináriumokat szeretne készíteni? A Camtasia biztosítja, hogy ne legyen szüksége videószerkesztési ismeretekre, és teljes csomagot kínál a kifinomult, professzionális tartalomhoz.

Míg a Guidde nem rendelkezik fejlett szerkesztési funkciókkal, a Camtasia zöld háttér effektekkel, testreszabható átmenetekkel és precíz hangszerkesztéssel rendelkezik, ami tökéletes oktatóvideók, e-learning tanfolyamok és marketingtartalmak készítéséhez.

A Camtasia legjobb funkciói

Állítsa be a hangerőt, adjon hozzá háttérzenét, és rögzítsen hangalámondást a világos magyarázatokhoz.

Hívjon fel figyelmet fontos részletekre feliratok, képaláírások és képernyőképek hozzáadásával.

Készíts interaktív kvízeket az e-tanulás és a képzési videók javítása érdekében.

A Camtasia korlátai

Időbe telik a megtanulása és hatékony használata

Nem ideális gyors képernyőfelvételekhez

Camtasia árak

Camtasia Essentials : 203,02 USD/hó, éves számlázással

Camtasia Create : 281,04 USD/hó, éves számlázással

Camtasia Pro: 563 dollár/hó, éves számlázással

Camtasia értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1450+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (430+ értékelés)

Mit mondanak a Camtasia-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

📚 Olvassa el még: A legjobb AI SEO szoftvereszközök

10. FlowShare (A legjobb a munkafolyamatok automatikus dokumentálásához)

via FlowShare

Ha unod már a folyamatok kézi dokumentálását, a FlowShare egyszerűsíti a munkafolyamatok dokumentálását azáltal, hogy automatikusan rögzíti minden üzleti szoftverben vagy SaaS platformon végzett műveletet.

A FlowShare a háttérben működik, miközben Ön feladatait végzi, és minden lépést rögzít a folyamatok dokumentálásához és a képzési anyagokhoz. A munkamenet befejezése után a tömeges szerkesztő eszközökkel áttekintheti és finomíthatja a rögzített lépéseket, biztosítva ezzel az egyértelműséget és a hatékonyságot az új munkatársak betanításához, az SOP-k létrehozásához és a munkafolyamatok automatizálásához.

A FlowShare legjobb funkciói

Tartsa fenn a márka egységességét az útmutatókat automatikusan formázó sablonokkal.

Homályosítsa el a személyes adatokat az érzékeny adatok védelme érdekében

Több formátumban is exportálhat, többek között PDF, PPTX, interaktív demo, PNG, DOCX és HTML formátumban.

A FlowShare korlátai

A magas költségek miatt nem praktikus nagyméretű tartalomkészítéshez.

FlowShare árak

Professzionális: 45 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak

FlowShare értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (30+ értékelés)

💡 Profi tipp: Használjon kvízeket, kattintható hotspotokat és videón belüli utasításokat a tanulás megerősítéséhez és a figyelem fenntartásához.

11. Zight (A legjobb videofelvételekhez és képernyőfelvételekhez)

via Zight

A Zight (korábban CloudApp) egy vizuális kommunikációs eszköz videók, képek, képernyőképek és GIF-ek rögzítéséhez, tárolásához és megosztásához. A tisztaság és az interaktivitás javítása érdekében a tartalmat megjegyzésekkel, szövegkiemelésekkel és hangalámondásokkal lehet gazdagítani.

A Zight azonnali képernyőfelvételével a csapatok gyorsabban készíthetnek oktatóvideókat, termékbemutatókat és ügyfélszolgálati útmutatókat. Felhőalapú megosztási funkciója és a Slack, Jira és Trello integrációja miatt hatékony alternatívája a Guidde-nek a tartalomkészítés és az együttműködés terén.

A Zight legjobb funkciói

Húzza az elemeket közvetlenül az e-mailekbe és a csevegőalkalmazásokba

Csatlakozzon a Microsoft Teams, a Zendesk, a Lucidchart, a JIRA és más eszközökhöz.

Készítsen és mentse el a képernyőjéről GIF-eket a gyors, vonzó kommunikáció érdekében.

Zight korlátai

A testreszabási lehetőségek korlátozottak az ingyenes csomagban.

Drága azoknak a vállalkozásoknak, amelyek nagy mennyiségű videót gyártanak, vagy fejlett funkciókra van szükségük.

Zight árak

Örökre ingyenes

Pro: 9,95 USD/hó felhasználónként

Csapat: 9 USD/hó csapatonként (2 felhasználó)

Vállalati: Egyedi árak

Zight értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (180+ értékelés)

📚 Olvassa el még: Hogyan lehet emberibbé tenni az AI-tartalmakat: stratégiák + eszközök

Készíts jobb interaktív útmutatókat a ClickUp segítségével

A listán szereplő minden eszköznek megvannak a maga erősségei – egyesek interaktív oktatóanyagokra specializálódtak, míg mások a csapatmunka és a munkafolyamatok kezelését egyszerűsítik. De van-e olyan, amelyik mindkét feladatot elvégzi?

A ClickUp kiemelkedik gyors telepítésével, mélyreható testreszabási lehetőségeivel és zökkenőmentes demóalkotási funkcióival, mind asztali, mind webes alkalmazásokhoz. Az alapvető tartalomalkotáson túl fejlett mesterséges intelligenciát, integrált dokumentummegosztást, rövid videófrissítéseket és marketingbarát tartalom sablonokat kínál. Akár tudásbázisra, munkafolyamat-automatizálásra vagy projektkövetésre van szüksége, a ClickUp mindezt egyetlen platformon egyesíti.

Győződjön meg saját maga a különbségről – regisztráljon még ma a ClickUp-ra!