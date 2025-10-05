A 10 legjobb képzési nyomonkövető szoftver csapatok számára 2025-ben

Bevezette a képzést. Elküldte az emlékeztetőket. Még kávéajándék-kártyákat is felajánlott. És mégis, a csapat fele „folyamatban van”, miközben Ön a táblázatok dekódolásával van elfoglalva. 😵‍💫

Ez a képzési műveletek rejtett költsége: végtelen nyomon követés a tényleges tanulás helyett. Ha embereket vezet, a szabályok betartását felügyeli vagy L&D programokat irányít, akkor szüksége van egy olyan rendszerre, amely pontosan megmutatja, ki halad előre, ki késik, és mi a teendő.

Ebben a blogban 10 képzési nyomonkövető szoftvert mutatunk be, amelyek egyszerűsítik a felügyeletet, és így több időt biztosítanak az eredményekre való koncentráláshoz, nem pedig az adminisztrációra.

A legjobb képzési nyomonkövető szoftverek áttekintése

Íme a 10 legjobb képzési nyomonkövető szoftver:

Eszköz Legjobb funkció Elsődleges felhasználási eset Árak ClickUp Központosított dokumentumok + AI-követés + irányítópultok Teljes körű képzési nyomon követés a feladatok elvégzésével, emlékeztetőkkal és a megfelelésről szóló információkkal. Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Arlo Tanfolyamok ütemezése + weboldal szinkronizálása + oktatói eszközök Élő, személyes vagy vegyes képzések nagy léptékű lebonyolítása Egyedi árazás Connecteam Mobil-első képzés + jelvények + felmérések Mobil képzés és nyomon követés asztali számítógép nélkül dolgozó és első vonalbeli csapatok számára Ingyenes; fizetős csomagok 35 USD/hó áron PurelyHR PTO-nyomon követés + képzési tanúsítványokról szóló értesítések Kis HR-csapatok, akik a felkészültséget, a szabadságokat és a megfelelést figyelemmel kísérik 34,50 dollártól/hónap Trainual SOP-készítő + kvíz-nyomon követés + gamifikáció Az új munkavállalók beillesztésének, az SOP-knak és a csapat tudásának rendszerezése az osztályok között Egyedi árazás Whatfix Beágyazott tanulás + bemutatók + okos tippek Alkalmazáson belüli felhasználói képzés SaaS platformokhoz és digitális átálláshoz Egyedi árazás Képzési nyomon követő Ismétlődő képzések + CEU + SCORM támogatás A megfelelőségi követelményekkel terhelt iparágak, amelyek audit nyomvonalakat és nyomtatható nyilvántartásokat igényelnek 34 USD/felhasználó/hónap áron Quickbase Egyedi munkafolyamat-készítő + mobil képzési alkalmazások Kódolás nélküli belső eszközök valós idejű képzési áttekinthetőséggel 35 USD/felhasználó/hónap áron WorkRamp Belső + ügyfél L&D portálok + AI tanfolyam-készítő Képzési értékesítési, támogatási és belső csapatok képzése skálázható tanulási útvonalakkal Egyedi árazás Ethena Modern megfelelőségi tartalom + moduláris nyomon követés Sokszínűség, zaklatás és megfelelés képzés modern csapatok számára 20 USD/felhasználó/év áron

Mit kell keresnie a képzési nyomonkövető szoftverben?

A megfelelő képzési nyomonkövető szoftver kiválasztásával valós időben láthatja a tanulási előrehaladást, a megfelelési állapotot és a készségfejlesztést a szervezet egészében.

Íme néhány funkció, amellyel a szoftvernek rendelkeznie kell. ⛏️

Automatizált képzési feladatok: A szerepkör, az osztály vagy a helyszín alapján, manuális beavatkozás nélkül osztja ki a tanfolyamokat.

Egyedi tartalomtámogatás: feltöltheti az alkalmazottak képzési adatait és anyagait, irányelveit vagy harmadik féltől származó modulokat, hogy a tanulást a szervezetéhez igazítsa.

Haladás-dashboardok vezetőknek: A csapatvezetőknek áttekinthető képet ad a befejezett feladatokról, a késedelmekről és a tanulók eredményeiről.

Valós idejű jelentések és elemzések: Részletes jelentéseket és auditnaplókat exportál a megfelelőségi állapot és az elkötelezettség nyomon követése érdekében.

Szegmentált képzésnyújtás: A tartalmat különböző csapatok, beosztási szintek vagy régiók igényeihez igazítja a jobb relevancia és eredmények érdekében.

Könnyű méretezhetőség: Támogatja a növekedést anélkül, hogy minden alkalommal újra kellene konfigurálnia a teljes rendszert, amikor a csapatok bővülnek.

Kevés karbantartást igényel: Olyan szoftvert válasszon, amely könnyen elindítható, kezelhető és frissíthető, anélkül, hogy folyamatos felügyeletre lenne szükség.

🔍 Tudta? A munkavállalók gyakran úgy érzik, hogy nem tudnak előrelépni, mert nincs hozzáférésük a készségfejlesztéshez, a belső mobilitáshoz, a világos karrierutakhoz és a mentori támogatáshoz. Míg a munkáltatók azt állítják, hogy ezeket biztosítják, a munkavállalók csupán 36%-a lát előrelépési lehetőséget.

A legjobb képzési nyomonkövető szoftverek

Több tucat eszköz közül könnyű elakadni a hasonló funkciók összehasonlításában. Ezért mi elvégeztük a nehezebb részt Ön helyett.

Az alábbiakban bemutatjuk a legjobb képzési nyomonkövető szoftverek válogatott listáját. Mindegyiket a csapatok közötti munkahelyi tanulás kezelésében, megvalósításában és nyomon követésében mutatkozó egyedi erősségei alapján választottuk ki. 🎯

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

1. ClickUp (A legjobb az all-in-one képzési menedzsment és nyomon követéshez)

Túl sokáig a képzési folyamatok, különösen az új munkavállalók beillesztése és a technikai továbbképzés terén, különböző mappákban, táblázatokban, LMS platformokon és manuális bejelentkezésekben voltak szétszórva. Az egyik eszköz tartalmazza a ellenőrzőlistát, a másik pedig az SOP-t és az előrehaladást.

A ClickUp mindezt egy helyen kínálja.

Ez egy olyan, mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI-alapú technológiával, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

Készítsen képzési útmutatókat a ClickUp Docs segítségével Készítsen élénk képzési dokumentumokat gazdag formázással a ClickUp Docs segítségével.

A statikus SOP-kat élő, interaktív útmutatókká alakíthatja

Tegyük fel, hogy egy 30 napos bevezető programot indít új szoftvermérnökök számára. Nem kell PDF-eket e-mailben elküldenie vagy linkeket megosztott meghajtókra, amelyek néhány héten belül elavulnak.

A ClickUp Docs segítségével gazdag, élő képzési útmutatókat hozhat létre, amelyek felépítése hasonló a wikikhez, de rugalmasságukban a Google Docs-hoz hasonlítanak. Feladatlinkeket, ellenőrzőlistákat, kódblokkokat, videókat és űrlapokat ágyazhat be közvetlenül a Docs-ba, így azok interaktívvá válnak az új alkalmazottak számára, és elősegítik a termék jobb elfogadását.

Például létrehozhat egy moduláris struktúrát olyan oldalakkal, mint „1. hét képzési ütemterv”, „Help Desk SOP-k” és „Eskalációs irányelvek”, amelyek mind egy könnyen navigálható dokumentumban vannak elhelyezve.

Sőt, a ClickUp Tasks funkciót közvetlenül a dokumentumba is beágyazhatja, így az irányelvek elolvasása után a munkatársak azonnal bejelölhetik a „Kvíz kitöltése” opciót anélkül, hogy elhagynák a dokumentumot.

Készítsen képzési tartalmakat perceken belül

Miután az anyagai a Docs-ban vannak, a ClickUp Brain, az integrált AI asszisztens összekapcsolja a feladatokat, megjegyzéseket és csevegéseket, hogy elősegítse kreativitását és betekintését.

De hogyan lehet az AI-t dokumentációra használni?

Készítsen képzési modulokat azonnal a ClickUp Brain segítségével a Docs-ban

Tegyük fel, hogy új modult ad hozzá a termékcsapat számára az AI eszközök használatáról. Ahelyett, hogy mindent nulláról írna, a Brain segítségével képzési vázlatokat készíthet, érdekes utasításokat írhat, és a technikai dokumentációt könnyen érthető lépésekre bontva összefoglalhatja.

A ClickUp Brain segítségével olyan kérdésekre is választ kaphat, mint például: „Melyik fejlesztők nem fejezték még be a GitHub munkafolyamat-képzést?” A szoftver a munkaterületéről, dokumentumaiból, feladataiból és megjegyzéseiből nyer információkat, hogy világos, azonnali válaszokat adjon Önnek.

Van olyan ismétlődő feladata, mint a nyomonkövetési üzenetek írása vagy a képzési felmérésekből származó visszajelzések összefoglalása? A ClickUp Brain automatizálja ezeket a feladatokat. Ez az Ön asszisztense a képzési tartalmak frissítésében, lokalizálásában és méretezésében, ahogy a vállalata növekszik.

Tudja meg pontosan, ki halad a terv szerint, és ki nem.

Ma már a képzés létrehozása csak az első lépés. A nyomon követés az a terület, ahol a legtöbb csapat elveszíti a láthatóságot.

Értékelje az alkalmazottak képzési előrehaladását a ClickUp Dashboards segítségével

A ClickUp Dashboards egy vizuális vezérlőközpontot biztosít Önnek. Tegyük fel, hogy elindított egy AWS tanúsítási programot a felhőmérnöki csapatának. Létrehozhat egy irányítópultot, amely összefoglalja az egyes feladatok előrehaladását, a kvízek kitöltését és a határidőket:

Használjon haladási sávot , hogy lássa, milyen messzire jutott az egyes mérnökök a moduljaikban 📊

Adjon hozzá egy számítási kártyát , amely automatikusan kiemeli, ki halad a terv szerint, ki lemaradt, és ki nem fogja tudni tartani a határidőt 🔢

Helyezzen be egy idővonal widgetet a közelgő értékelések vagy újracertifikálási dátumok megjelenítéséhez ⏰

🎥 Ebben a videóban megtanulhatja, hogyan hozhat létre projektmenedzsment-irányítópultot a ClickUp-ban – egy olyan helyet, ahol nyomon követheti az előrehaladást, a határidőket és a csapat teljesítményét. A képzési programok esetében ez azt jelenti, hogy egy pillanat alatt nyomon követheti a foglalkozásokat, a részvételt és az eredményeket, anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia.

Gyorsan szeretné elvégezni a beállítást?

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a képzési programokat azok teljes életciklusa alatt a ClickUp Training Framework Template segítségével.

A ClickUp képzési keretrendszer sablon egy átfogó rendszert kínál a képzési célok meghatározásához, a tananyagok szervezéséhez és a munkavállalók előrehaladásának nyomon követéséhez egy központi helyen. Segít a vezetőknek következetes képzést nyújtani, nyomon követni az egyes munkavállalók előrehaladását, és gyorsan azonosítani a tudásbeli vagy készségbeli hiányosságokat.

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Training Matrix Template segítségével azonosíthatja a készséghiányokat.

Ezt követően a ClickUp Training Matrix Template segít nyomon követni az alkalmazottak képzését, beleértve az egyes csapattagok készségeit, figyelemmel kísérni az előrehaladást és felismerni a képzési hiányosságokat. A színkóddal jelölt szerepkörök, a rangsorolt készségszintek és az egyéni nézetek lehetővé teszik a teljesítmény hatékony értékelését és a fejlesztési erőfeszítések tervezését.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A funkciók széles skálája kezdetben nyomasztó lehet.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a G2-es értékelés mindent elárul:

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy milyen könnyedén összehangolja a csapatunkat és az ügyfeleinket. A platform mindent egy helyen biztosít számunkra – a Kanban tábláktól és a Gantt-diagramoktól a dokumentumokig és a táblákig –, így brainstormingot, tervezést és végrehajtást végezhetünk anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnunk. A valós idejű megjegyzések, az egyszerű @említések és a részletes jogosultságok azt jelentik, hogy az ügyfelek pontosan azt láthatják, amire szükségük van (és semmi mást), miközben továbbra is közvetlenül együttműködhetnek a feladatban vagy a dokumentumban...

A ClickUp-ban azt szeretem a legjobban, hogy milyen könnyedén összehangolja a csapatunkat és az ügyfeleinket. A platform mindent egy helyen biztosít számunkra – a Kanban tábláktól és a Gantt-diagramoktól a dokumentumokig és a táblákig –, így brainstormingot, tervezést és végrehajtást végezhetünk anélkül, hogy eszközök között kellene váltogatnunk. A valós idejű megjegyzések, az egyszerű @említések és a részletes jogosultságok azt jelentik, hogy az ügyfelek pontosan azt láthatják, amire szükségük van (és semmi mást), miközben továbbra is közvetlenül együttműködhetnek a feladatban vagy a dokumentumban...

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók körülbelül 43%-a naponta 0-10 üzenetet küld. Ez ugyan a beszélgetések nagyobb fokú koncentrációját és átgondoltságát sugallja, de egyben azt is jelezheti, hogy hiányzik a zökkenőmentes együttműködés, és a fontos megbeszélések máshol (például e-mailben) zajlanak. A felesleges platformváltások és kontextusváltások elkerülése érdekében szüksége van egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazásra, mint a ClickUp, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI-támogatással, amely segít Önnek hatékonyabban dolgozni.

2. Arlo (A legjobb az oktató által vezetett képzések nagyméretű kezeléséhez)

via Arlo

Az Arlo egy robusztus alkalmazotti képzési nyomonkövető szoftver, amely egyszerűsíti a különböző formátumú tanulási programok tervezését, megvalósítását és nyomon követését. Könnyedén beállíthat új képzési tanfolyamokat, kezelheti az ismétlődő eseményeket, és automatizálhatja a kommunikációt mind az előadók, mind a résztvevőkkel.

Támogatja a személyes, az élő online és más tanulási formákat is.

Emellett a platform egyszerűsíti a regisztrációs és fizetési folyamatokat. Automatizálja a regisztrációs munkafolyamatot, beleértve a testreszabható űrlapokat, várólistákat, kedvezményeket és rugalmas fizetési lehetőségeket. A nyomon követés és a jelentések készítése érdekében testreszabható eszközöket kínál a beiratkozások, a részvétel, a tanfolyamok befejezési aránya és a pénzügyi teljesítmény nyomon követéséhez.

Az Arlo legjobb funkciói

Készítsen gazdag, interaktív tartalmakat AI-munkafolyamatok segítségével, amelyek a dokumentumokat vagy utasításokat strukturált tanulási modulokká alakítják.

Jelölje meg a jelenlétet, ellenőrizze a regisztráltak adatait, frissítse az osztályzatokat, és kezelje az alkalmazottak képzési üléseit közvetlenül mobil eszközökről.

Biztonságos önkiszolgáló portált biztosíthat a tanulók számára, ahol megtekinthetik a tananyagokat, nyomon követhetik az előrehaladást, hozzáférhetnek a tanúsítványokhoz és kezelhetik a profiljukat.

Tartsa szinkronban a listákat, regisztrációkat és frissítéseket az Arlo előre elkészített képzési weboldalával, vagy csatlakoztassa azt a platformjához.

Az Arlo korlátai

Ehhez több harmadik féltől származó eszközre van szükség olyan kulcsfontosságú funkciókhoz, mint az e-mailes marketing és az online képzés.

Egyes mezők és sablonváltozások globálisan érvényesek, ami megnehezíti az osztályszintű testreszabást.

Arlo árak

14 napos ingyenes próba

Egyszerű: 125 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 215 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 285 USD/hó felhasználónként

Méret: Egyedi árazás

Arlo értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (80+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

🧠 Érdekesség: A karrierfejlesztés az első számú ok, amiért a vállalatok tanulási programokba fektetnek be – 62% szerint ez a legfontosabb motiváló tényező. Mi következik ezután? Az új készségek elsajátításának ösztönzése, amelyet a szervezetek 49%-a tart prioritásnak.

3. Connecteam (A legjobb első vonalbeli és mobil csapatok képzéséhez)

via Connecteam

A Connecteam egy mobilra optimalizált munkaerő-menedzsment platform, amelynek célja, hogy segítsen a képzések lebonyolításában, a fejlődés nyomon követésében és a képzési előírások betartásának biztosításában. Lehetővé teszi a vezetők számára, hogy interaktív tanfolyamokat hozzanak létre, azokat a megfelelő személyeknek rendeljék hozzá, és nyomon kövessék a teljesítést anélkül, hogy személyes foglalkozásokra vagy nehézkes táblázatokra kellene támaszkodniuk.

Használjon iparági szabványokon alapuló, kész képzési anyagokat, vagy töltsön fel SCORM-kompatibilis (Sharable Content Object Reference Model) tartalmakat. Az automatikus emlékeztetők és push értesítések javítják a tanfolyamok befejezési arányát, így a csapatok összehangoltan és tájékozottan dolgozhatnak.

A Connecteam legjobb funkciói

Készítsen interaktív tanfolyamokat képzési videókkal , PDF-fájlokkal és képekkel, amelyeket az alkalmazottak aszinkron módon végezhetnek el.

Értékelje a tudás megőrzését és az egyes kvízkísérletek valós idejű teljesítményadataival való összhangot.

Tekintse meg az egyes alkalmazottak képzési mérföldköveit, eredményeit és tanfolyam-előzményeit időrendi elrendezésben.

Motiválja az alkalmazottakat a tanulási eredményekhez kapcsolódó digitális jelvényekkel és ajándékkártyákkal.

A Connecteam korlátai

A desktop adminisztrációs felülete nem intuitív és rendezetlen.

A mobilalkalmazás nem rendelkezik teljes adminisztrátori funkcionalitással, például a menetrendek szerkesztésével vagy a helymeghatározási funkciók elérésével.

Connecteam árak

Ingyenes

Alap: 35 USD/hó

Haladó: 59 USD/hó

Szakértő: 119 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2300 értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valós felhasználók?

Íme egy G2-értékelő véleménye erről a képzési nyomonkövető szoftverről:

A szabadságrendszer kezelése bonyolult lehet, ha nem figyelünk oda. Ha egy felhasználó több napos szabadságot kér, a szoftver alapértelmezés szerint a hétvégéket is fizetett szabadságnak tekinti, amit utólag manuálisan kell kijavítani.

A szabadságrendszer kezelése bonyolult lehet, ha nem figyelünk oda. Ha egy felhasználó több napos szabadságot kér, a szoftver alapértelmezés szerint a hétvégéket is fizetett szabadságnak tekinti, amit utólag manuálisan kell kijavítani.

🧠 Érdekesség: A NASA egy hatalmas medencét, a Neutral Buoyancy Lab-ot használja az űrhajósok képzéséhez a súlytalanság szimulálására. Ez lényegében egy víz alatti űrkutatási misszió.

4. PurelyHR (A legjobb PTO-hoz kapcsolódó képzési felügyelet és a személyzet felkészültségének ellenőrzése terén)

via PurelyHR

A PurelyHR alkalmazkodik vállalkozásának növekedéséhez, segítve a HR-csapatokat és az üzleti vezetőknek a manuális nyomon követés elhagyásában és a személyzeti műveletek jobb kezelésében. Különösen hasznos, ha hatékonyan kell képeznie az alkalmazottakat új szoftverek használatára. Hozzáadhat lejárati dátumokat a tanúsítványokhoz vagy képzésekhez, és a rendszer automatikusan e-mail értesítéseket küld a megújításokról és az újraképzésekről.

Nyomon kell követnie, ki mit végzett el? Biztosra akar menni, hogy mindenki eléri a mérföldköveket, vagy betartja a szabályokat? A PurelyHR gondoskodik erről. A biztonság is központi fontosságú, a SOC2 Type 2 és ISO27001 tanúsítványok garantálják, hogy az érzékeny alkalmazotti adatok a legmagasabb szintű védelmet élvezik.

A PurelyHR legjobb funkciói

A „Talent Modules” modulban tanúsítványokat rendelhet hozzá, nyomon követheti a képzések befejezését, és figyelemmel kísérheti a licencmegújításokat határidőkkel, emlékeztetőkkal és dokumentumfeltöltésekkel.

Adja hozzá az alkalmazottak profiljához az oktatási hátteret, a nyelvtudást vagy az iparág-specifikus képesítéseket, hogy teljesebb képet kapjon a csapat képességeiről.

Állítson be beilleszkedési folyamatokat, beleértve a szükséges képzéseket, olvasmányokat és a dokumentumok benyújtását az első naptól kezdve.

Vállalati szintű képzési kezdeményezéseket vagy tanúsítvány-frissítéseket rendeljen hozzá anélkül, hogy minden alkalmazottat manuálisan hozzá kellene adnia.

A PurelyHR korlátai

Korlátozott képzési videókönyvtár az önálló tanuláshoz

Az elhatárolás nyomon követése nem minden esetben működik megfelelően.

PurelyHR árak

21 napos ingyenes próba

Havi díj: 34,50 USD/hó

PurelyHR értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (390+ értékelés)

🔍 Tudta? A felejtési görbe szerint a legtöbb ember rövid időn belül elfelejti, amit tanult, és ennek akár 70%-a 24 órán belül feledésbe merül. Ez nem az erőfeszítés hiánya, hanem a memória működésének köszönhető. Ezért az egyszeri képzések ritkán nyújtanak tartós értéket, hacsak az információkat nem ismételjük meg vagy alkalmazzuk röviddel azután.

📖 Olvassa el még: Hogyan készítsünk LMS-bevezetési projekttervet?

5. Trainual (A legalkalmasabb a gyorsan növekvő vállalkozások számára a belső tudás rendszerezéséhez)

via Trainual

A Trainual egy gyorsan növekvő csapatok számára kifejlesztett képzési, dokumentációs és tudásmegosztási rendszer. Ezzel a platformmal összes képzési anyagát, szabványos működési eljárásait (SOP) és vállalati tudását egy hozzáférhető platformon központosíthatja.

Intuitív drag-and-drop felületével strukturált képzési kézikönyveket hozhat létre, amelyeket beágyazott fájlokkal, videókkal és szerkesztő eszközökkel gazdagíthat. Ez biztosítja, hogy csapata a nap 24 órájában hozzáférjen a legfrissebb információkhoz. Ráadásul a Trainual olyan gamification elemeket is tartalmaz, mint pontok, eredmények és jelvények, amelyeket az alkalmazottak a képzési modulok elvégzésével szerezhetnek meg.

A Trainual legjobb funkciói

Készítsen kvízeket és tudásellenőrzéseket, amelyek csak a minimális pontszám elérése után nyitják meg a modulokat, és így ellenőrzőpontokat adnak a tanuláshoz.

Azonnali megosztás több mint 380 szakértők által készített tanfolyamról a DEI, a kiberbiztonság, a zaklatás megelőzése és egyéb témákban.

Tekintse meg a részletes képzési adatokat, és töltse le a tanúsítványokat, amelyek igazolják a képzés elvégzését és a követelmények teljesítését.

A Trainual korlátai

Miután egy modul befejeződött, nehéz hivatkozni rá, hacsak korábban nem jelölte kedvencként.

Az összes képzési anyag feltöltése és rendszerezése jelentős előzetes időt és tervezést igényel.

Trainual árak

Bemutató kérésre elérhető

Egyedi árazás

Trainual értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (780+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (470+ értékelés)

Mit mondanak a Trainualról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így fogalmaz:

Tetszik, ahogy a Trainual rendszerezi az összes képzési anyagunkat. Drága bevezető és házon belüli képzési programunk van, és a Trainual segít az új alkalmazottaknak az első néhány hónapban. Úgy tűnik, hogy az alkalmazottak olyan tantárgyakat kapnak, amelyeket nem feltétlenül kell elvégezniük. Ezért kissé zavaros volt kitalálni, hogyan szervezzük meg a szerepeinket és a tartalmakat.

Tetszik, ahogy a Trainual rendszerezi az összes képzési anyagunkat. Drága bevezető és házon belüli képzési programunk van, és a Trainual segít az új alkalmazottaknak az első néhány hónapban. Úgy tűnik, hogy az alkalmazottak olyan tantárgyakat kapnak, amelyeket nem feltétlenül kell elvégezniük. Ezért kissé zavaros volt kitalálni, hogyan szervezzük meg a szerepeinket és a tartalmakat.

🔍 Tudta? A munkavállalók több mint 90%-a hasznosnak tartja a munkahelyi tanulást, legyen szó készségfejlesztésről, mentorálásról vagy akár alapvető beilleszkedésről. A kis tanulás is nagy eredményeket hozhat, ha jól végzik.

6. Whatfix (A legjobb interaktív tanulás digitális munkafolyamatokba való beágyazásához)

via Whatfix

A Whatfix egy digitális adaptációs platform (DAP), amely megkönnyíti az új eszközök és folyamatok elsajátítását, különösen új munkába álláskor. Ahelyett, hogy elvonná a figyelmet a feladatokról, a képzést magába a szoftverbe integrálja, valós idejű, alkalmazáson belüli útmutatást, interaktív bemutatókat és személyre szabott támogatást kínálva.

Kontextusfüggő útmutatásai, mint például a Flows, a Task Lists és a Smart Tips, lépésről lépésre végigvezetik a felhasználókat a komplex folyamatokon. A platform egy kódolás nélküli tartalomszerkesztőt kínál, amely lehetővé teszi a képzési tartalmak létrehozását és frissítését technikai szakértelem nélkül.

A Whatfix legjobb funkciói

Készítsen interaktív sandbox verziókat a webalkalmazásokból, hogy az alkalmazottak biztonságosan gyakorolhassák a feladatokat anélkül, hogy élő adatokhoz nyúlnának.

Kódolás nélkül kövesse nyomon a felhasználók aktivitását a különböző eszközökön, hogy mérje, hogyan használják a képzési anyagokat.

Kontextusfüggő emlékeztetőket indíthat el jeladókkal, hogy befejezze a tanúsítványokat vagy újra megtekintse a fontos munkafolyamatokat.

Személyre szabott útmutatások és bemutatók a szerepkör, az osztály vagy az alkalmazás használati előzményei alapján, biztosítva a releváns tanulási útvonalakat.

A Whatfix korlátai

A tartalom kezdeti létrehozása időigényes, különösen akkor, ha több felhasználói szerepkörhöz vagy platformhoz kell igazítani.

Nem teszi lehetővé az elemzési jelentések év szerinti szűrését, ami korlátozza a hosszú távú teljesítmény nyomon követését.

Whatfix árak

Bemutató kérésre elérhető

Egyedi árazás

Whatfix értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (360+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a Whatfixről a valós felhasználók?

Olvassa el, mit írt erről a G2 értékelés:

Egy kis időbe telik, amíg összeállítjuk az összes szükséges tartalmat, de ez egy ilyen projektnél teljesen normális. Emellett egyes testreszabási lehetőségek és elemek kiválasztása alapszintű Javascript/CSS szelektorok ismereténél többet igényel, amit önállóan megtanulni nehéz lehet.

Egy kis időbe telik, amíg összeállítjuk az összes szükséges tartalmat, de ez egy ilyen projektnél teljesen normális. Emellett egyes testreszabási lehetőségek és elemek kiválasztása alapszintű Javascript/CSS szelektorok ismereténél többet igényel, amit önállóan megtanulni nehéz lehet.

🔍 Tudta? Az Amazonnak van egy programja, amelynek keretében a munkavállalókat a vállalaton kívüli munkákra képezik. A Career Choice kezdeményezés keretében a vállalat előre kifizeti a munkavállalók tanulmányi díját, hogy azok megtanulhassák a nagy keresletű készségeket, még akkor is, ha ez azt jelenti, hogy elhagyják az Amazont más karrier érdekében.

7. Training Tracker (A legjobb komplex megfelelési követelményekkel rendelkező hagyományos iparágak számára)

A Training Tracker egy felhasználóbarát alkalmazotti képzési szoftver, amely egyszerűsíti a szervezetek számára a tanulási és megfelelési követelmények nyomon követését. Lehetővé teszi egyedi képzési modulok létrehozását, a lejáró tanúsítványok nyomon követését, valamint az online és offline tanulási tevékenységek naplózását.

A platform támogatja a SCORM tartalmakat, a beépített kvízeket és a multimédiás forrásokat, például videókat és dokumentumokat. Az automatikus e-mail értesítések, a részletes előrehaladási jelentések és az Excel-export funkcióknak köszönhetően különösen előnyös azoknak az iparágaknak, amelyek szigorú szabályozási követelményeknek kell megfelelniük.

A Training Tracker legjobb funkciói

Automatizálja az ismétlődő képzési ciklusokat olyan szabályok beállításával, amelyek rendszeres időközönként, például évente vagy havonta, újraelosztják a feladatokat.

Használjon címkéket az alkalmazottak és a képzési feladatok szervezéséhez a szokásos mezők (pl. osztály vagy helyszín) mellett, így lehetővé téve a fejlett szűrést.

Dokumentálja a továbbképzési egységeket közvetlenül a rendszerben, hogy nyomon követhesse a tanúsítványokhoz vagy engedélyekhez kapcsolódó alkalmazottak fejlődését.

A képzési nyomonkövető szoftverek korlátai

A mobil hozzáférés hiánya akadályozhatja a mobilis képzési nyomon követést.

Korlátozott tömeges importálási és automatizálási lehetőségek, ami növeli az adminisztratív terhet.

A Training Tracker árai

14 napos ingyenes próba

Alap: 34 USD/hó felhasználónként

Pro: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 74 USD/hó felhasználónként

Képzési nyomkövető értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: Azok a vállalatok, amelyek L&D csapataikat az üzleti növekedés kulcsának tekintik, kétszer olyan valószínűséggel mérik a sikert a teljesítmény javulásán keresztül, nem pedig a befejezési arányokon vagy a kvíz pontszámokon keresztül. A vezetők számára a lényeg a jelentőségteljes eredmények elérése.

8. Quickbase (a legjobb egyedi belső képzési munkafolyamatok létrehozásához)

Quickbase -en keresztül

A Quickbase egy kódolás nélküli képzési nyomonkövető szoftver, amelynek célja, hogy segítse a csapatokat olyan testreszabott megoldások kidolgozásában, amelyek illeszkednek a folyamataikhoz, és nem fordítva. Úgy működik, mint egy digitális vezérlőközpont, ahol nyomon követheti a legfontosabb kezdeményezéseket, figyelemmel kísérheti az előrehaladást, és valós időben rögzítheti a több munkafolyamatra vonatkozó frissítéseket.

Lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egyedi megoldásokat hozzanak létre, amelyek kezelik a különleges működési kihívásokat, növelve a hatékonyságot és az együttműködést különböző iparágakban. Áttekinthetővé válnak az összes kezdeményezések, miközben fenntartja a kontrollált hozzáférést és biztosítja a szigorú megfelelést.

A Quickbase legjobb funkciói

A hagyományos felvételi űrlapokat intelligens, dinamikus bevitelekké alakíthatja a promptok és az automatizálás segítségével.

A terepen dolgozó csapatok bármilyen eszközről azonnal frissíthetik az előrehaladást vagy jelölhetik a befejezett feladatokat.

Csatlakozzon kedvenc eszközeihez, hogy egységes képet kapjon, anélkül, hogy kézi munkával kellene megoldania a képzési feladatokat .

A Quickbase korlátai

A felhasználóknak a munkaterület szerkesztésekor menteniük vagy törölniük kell, még akkor is, ha nem végeztek változtatásokat, ami megzavarja a munkafolyamatokat.

A rejtett lapokban található adatok továbbra is hozzáférhetők lehetnek a felhasználók számára, ami potenciális adatvédelmi aggályokat vethet fel.

Quickbase árak

30 napos ingyenes próba

Csapat: 35 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Üzleti: 55 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Vállalati: Egyedi árazás

Quickbase értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (1200+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

🔍 Tudta? A legtöbb vállalat azt állítja, hogy befektet a továbbképzésbe, de a valóságban más a helyzet. A LinkedIn Workplace Learning Report című jelentése szerint szinte minden nagyszabású kezdeményezés megakad a tervezési vagy a korai megvalósítási szakaszban, és kevesebb mint 5% jut el odáig, hogy mérhető legyen a hatása. Mi ennek a fő oka? A megfelelő eszközök nélkül nehéz nyomon követni, hogy mi működik.

9. WorkRamp (A legjobb megoldás az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok tanulási útjainak kialakításához)

via WorkRamp

A WorkRamp egy új generációs LMS, amely segít a szervezeteknek a tanulási kezdeményezések létrehozásában, megvalósításában és nyomon követésében a teljes munkaerő körében. Intuitív platformja különböző tanulási módszereket támogat, beleértve az oktató által vezetett foglalkozásokat, e-tanulást, videókat, kvízeket és kihívásokat, így kielégítve a különböző tanulási preferenciákat.

Segít a munkavállalóknak az új munkavállalók beilleszkedési kihívásainak, a fejlesztési pályáknak, a megfelelőségi tanfolyamoknak és a folyamatos képzési programoknak a leküzdésében. A beépített mesterséges intelligencia és a központi irányítópult segítségével az adminisztrátorok és a tanulók számára képzési tartalmakat tehet közzé, automatizálhatja a feladatokat és az emlékeztetőket, valamint kezelheti a munkavállalók tanulási élményét.

A WorkRamp legjobb funkciói

Készítsen képzési vázlatokat, kvízkérdéseket és modulösszefoglalókat azonnal a tanfolyamkészítőbe beépített mesterséges intelligenciával.

Adjon ki ellenőrizhető tanúsítványokat a képzés befejezése után, kövesse nyomon a lejárati dátumokat, és előzze meg az újratanúsítási határidőket.

Tartsa kézben a márkás tanulási tartalmakat drag-and-drop eszközökkel és strukturált publikálási munkafolyamatokkal.

Bővítse a belső tanulást külső képességgé alakítással, központi portálokkal partnerek és ügyfelek számára.

A WorkRamp korlátai

Egyes felhasználók panaszkodnak, hogy az alapvető funkciók, mint például a tartalom visszavonása és a fejlett automatizálási szabályok, még mindig alapszintűek.

A belső és külső platformok (ELC és CLC) kezelése zavaros lehet.

WorkRamp árak

Bemutató kérésre elérhető

Egyedi árazás

WorkRamp értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (70+ értékelés)

Mit mondanak a WorkRamp-ről a valós felhasználók?

Egy vélemény a G2 értékeléséből:

A WorkRamp legkiemelkedőbb tulajdonsága a felhasználóbarát felület és a zökkenőmentes integráció... Bár a WorkRamp összességében fantasztikus eszköz, egy területen még van javítanivaló: a jelentések testreszabási lehetőségei. Hasznos lenne, ha nagyobb rugalmassággal lehetne létrehozni a konkrét igényekhez igazodó, testreszabott jelentéseket.

A WorkRamp legkiemelkedőbb tulajdonsága a felhasználóbarát felület és a zökkenőmentes integráció... Bár a WorkRamp összességében fantasztikus eszköz, egy területen még van javítanivaló: a jelentések testreszabási lehetőségei. Hasznos lenne, ha nagyobb rugalmassággal lehetne létrehozni a konkrét igényekhez igazodó, testreszabott jelentéseket.

🧠 Érdekes tény: Ha az alkalmazottaknak beleszólásuk van abba, hogy mit tanulnak, akkor közel 8-szor nagyobb eséllyel lépnek előre a vállalaton belül, és több mint 5-ször nagyobb eséllyel válnak kiemelkedő teljesítményű munkavállalókká. A választási lehetőség valóban elősegíti a fejlődést.

10. Ethena (A legjobb értékalapú képzések méretezése modern munkahelyeken)

via Ethena

Az Ethena nem egy átlagos megfelelőségi képzési eszköz; úgy lett kialakítva, hogy a munkahelyi tanulás relevánsnak, rugalmasnak és kevésbé unalmasnak tűnjön.

Feltöltheti kötelező képzési anyagait, irányelveit vagy akár videóit, és ezeket Ethena tartalmával ötvözve személyre szabott anyagot hozhat létre csapatának. Több mint 150 moduláris képzési témával alkalmazkodik az Ön egyedi kultúrájához, irányelveihez és csapatdinamikájához. A platform automatizálja a feladatokat, a szerepek és a helyszínek alapján testre szabja a tartalmat, és nyomon követi a részvételt.

Az Ethena legjobb funkciói

Futtasson beépített adathalász kampányokat a biztonsági tudatosság tesztelésére és a kockázatalapú tanulás megerősítésére.

Részletes tanulói jegyzőkönyveket készíthet, hogy gyorsan értékelje az egyéni vagy csapat szintű előrehaladást, a teljesítési állapotot és a megfelelőségi igazodást.

Használja a beépített képzési terv sablonokat , hogy a semmiből építse fel a képzést, vagy kvízekkel, szkriptekkel és diákkal egészítse ki a meglévő tartalmat.

Az Ethena korlátai

Az egyéni tartalom szerkesztése a feladat közben manuális felhasználói áthelyezést igényel, ami nem hatékony.

Az egyéni felhasználók hozzáadása az ismétlődő képzésekhez gyakran CSV-fájlok feltöltését igényli, ami kevésbé intuitívvá teszi a folyamatot.

Ethena árak

Bemutató kérésre elérhető

Alapcsomag: 20 USD/tanuló (éves szinten)

Prémium: Egyedi árazás

Ethena értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (80+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Projektmenedzsment videóprodukcióhoz

Szokjon hozzá a sikerhez a ClickUp segítségével

Minden alkalmazotti képzési nyomonkövető szoftver valami egyedi szolgáltatást kínál. A legfontosabb, hogy olyan szoftvert válasszon, amely illeszkedik a munkafolyamataihoz és megkönnyíti a munkáját.

A jó hír? Nincs hiány eszközökből. A kihívás? Olyat találni, amelyik mindent meg tud csinálni.

A ClickUp minden területet lefed. Használja a ClickUp Docs szolgáltatást a képzési anyagok központosításához, a Dashboards szolgáltatást az élő képzési betekintéshez, valamint a Brain szolgáltatást az emlékeztetők automatizálásához és a fejlett kereséshez.

Ne várjon tovább! Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅