A 10 legjobb AI jegyzetelő a Zoomhoz a termelékenység növelése érdekében 2026-ban

A jegyzetelés egy Zoom-értekezleten figyelmet és gyorsaságot igényel, és legyünk őszinték, ez gátolja a beszélgetésben való részvételt és a koncentrációt.

Ha mégis sikerül jegyzeteket készítenie, össze kell állítania a fontos pillanatokat, és meg kell osztania azokat a résztvevőkkel, a megállapításokkal együtt. Mindezt manuálisan elvégezni megterhelő lehet, ezért a vállalatok egyre inkább a Zoomhoz készült AI jegyzetelőkre térnek át.

Az AI-alapú jegyzetelők automatizálják az értekezletek összefoglalását, a jegyzőkönyvek rögzítését, az értekezleti jegyzetek készítését és azok megosztását. Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a Zoomhoz ajánlott 10 legjobb AI-alapú jegyzetelőt, amelyek kiválóan megfelelnek az üzleti igényeinek.

A legjobb AI jegyzetelők a Zoomhoz áttekintés

Eszköz A legjobb funkciók Legalkalmasabb Árak ClickUp AI-alapú értekezletjegyzetek és feladatkezelés Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok Ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára Otter.ai AI-alapú átírások értékesítési megbeszéléseken Kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 dollártól kezdődik. Fireflies.ai A csapatbeszélgetések elemzése Kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik Sonix Gyors fordítások és feliratok Kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,50 dollártól kezdődik. Rev. ai Nagy pontosságú átírás és betekintés Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Fizessen használat alapján; Egyedi árazás Trint Történetépítés a leiratokból Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok A fizetős csomagok ára 80 dollártól kezdődik Descript Hang- és videófelvételek szerkesztése Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű cégek Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik Tetra Könnyű integráció webalkalmazásokba Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok A fizetős csomagok ára 100 dollártól kezdődik Deepgram Hangalapú AI-termékek fejlesztése Vállalatok Fizessen csak amennyit használ; a fizetős csomagok ára 4000 dollártól kezdődik évente Speechmatics Beszélgetős AI-funkciók alkalmazása Vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 0,30 dollár/órától kezdődik.

A 10 legjobb AI jegyzetelő a Zoomhoz

A népszerű AI jegyzetelők egyedi funkciókkal és egyedülálló értékesítési pontokkal rendelkeznek. Itt bemutatjuk a Zoomhoz ajánlott 10 legjobb AI jegyzetelőt, átfogó képet adva azok előnyeiről és korlátairól.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletjegyzetekhez és feladatkezeléshez)

A ClickUp egy vezető, AI-alapú termelékenységi platform, amelyet kis- és középvállalkozások számára terveztek. Robusztus funkciókészletével – beleértve a fejlett AI jegyzetelőt a Zoomhoz – a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minden részletet rögzítsenek az ügyfelekkel és a csapattal folytatott hívások során, így Ön is teljes mértékben részt vehet a beszélgetésben.

A jegyzetelés automatizálásával és az együttműködés egyszerűsítésével a ClickUp segít növelni a termelékenységet, biztosítani, hogy semmi ne maradjon ki, és az egész csapatot összehangolni – mindezt egyetlen, egységes munkaterületen.

A ClickUp AI Notetaker a legjobb módja annak, hogy összekapcsolja az értekezleteken elhangzottakat a többi munkájával, automatikus jegyzetek és összefoglalók segítségével, amelyek kapcsolódnak a dokumentumokhoz és a feladatokhoz. Hozzáférhet az intelligens összefoglalókhoz kulcsszavakkal és kiemelt részekkel, és létrehozhat teendőket magának vagy a csapatának.

A ClickUp AI jegyzetelőjével kereshető jegyzeteket készíthet, amelyek tartalmaznak teendőket, és kihasználhatja a ClickUp egyéb dokumentumkezelő funkcióinak előnyeit, valamint a ClickUp Brain szolgáltatását. Naptárát is integrálhatja az AI jegyzetelővel, hogy az értekezlet napirendje alapján feladatokat és határidőket állítson be.

Készítsen intelligens összefoglalókat az értekezletekről a ClickUp AI jegyzetelőjével

Az AI Notetaker lehetővé teszi a ClickUp Chat-hez való csatlakozást is, így automatikusan elküldheti az összefoglalókat és a teendőket a csevegőcsatornáin. Lehetővé teszi az alábbi információk elérését és rögzítését az értekezletről:

Az értekezlet neve és dátuma, amely a dokumentum címének része, hogy könnyen megtalálható legyen

A résztvevők listája

A hívás teljes videofelvétele

A hívás teljes hangfelvétele

A megbeszélés legfontosabb pontjainak rövid áttekintése

A legfontosabb tanulságok listája, a legfontosabb betekintésekkel és döntésekkel, pontokba szedve

Cselekvési tételek és következő lépések ellenőrzőlistája

Az értekezlet témáinak kategorizálása kibontható menüként

A teljes beszélgetés kibővíthető átirata

A Notetaker az értekezletre vonatkozó összes részlet megadásán túlmenően további termelékenységet növelő funkciókkal is rendelkezik, például:

A jegyzetek, hangfelvételek és összefoglalók mentése egy privát dokumentumba

Egyéb értekezleti jegyzetek címkézése

A beszélgetések nyomon követhető cselekvésekké alakítása

Lehetőség a hívásokhoz való csatlakozásra bárhonnan a ClickUp-on keresztül

Integráció a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal

Automatikus nyelvfelismerés és átírás több mint 15 nyelven

Integráció a ClickUp Brain-nel az AI-alapú jegyzetelési funkciókhoz

A ClickUp Brain segítségével az értekezletek jegyzőkönyveiből azonnal összefoglalót készíthet

Ez a funkció a következő módokon segít növelni az értekezletek hatékonyságát:

Készítsen értekezletjegyzőkönyvet úgy, hogy strukturált jegyzeteket készít, amelyek kiemelik a megbeszélés fontos pontjait

Sűrítse össze hosszú értekezleteit tömör összefoglalókba, hogy azokat könnyebben megoszthassa és megérthesse

Kapcsolja össze az értekezlet napirendi pontjait a munkafolyamatokkal, és állítson be célokat és határidőket azok hatékony eléréséhez

A ClickUp jegyzetelési funkciója segít a vállalkozásoknak növelni a termelékenységet és AI-összefoglalókat készíteni. Használhatja a ClickUp értekezlet-sablonjait is, hogy közölje az elvárásokat és meghatározza a következő értekezlet teendőit.

Íme néhány lehetőség, amelyet kipróbálhat: ClickUp értekezlet-napirend-sablon : Használja ezt a megoldást az értekezletek teendőinek meghatározásához azáltal, hogy felvázolja minden csapattag felelősségi körét és céljait.

ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablon : Kövesse nyomon az értekezletek során elhangzott összes szót, hogy pontosan azonosíthassa az összes problémás pontot, és egyértelmű döntéseket hozhasson a következő értekezleteken.

A ClickUp Meetings segítségével kezelheti az egész értekezletet: jegyzetelhet, napirendet készíthet, teendőket állíthat be és együttműködhet a csapatával. Lehetővé teszi az értekezletek rögzítését, így:

Végezzen rendkívül részletes szerkesztést a legfontosabb pontok kiemeléséhez és az értekezlet összefoglalójának kreatív bemutatásához

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy minden Zoom-értekezletre készen álljon a napirend

Használja a /Slash parancsokat a parancsmenü eléréséhez és a feladatok másodpercek alatt történő beállításához

Csatlakoztassa a ClickUp Docs alkalmazást a munkafolyamataihoz, hogy az értekezletek fontos pontjaira tudjon koncentrálni

Ezen felül a ClickUp Docs segítségével rögzítheti a Zoom-megbeszélések fontos tanulságait, és elmentheti azokat későbbi felhasználásra. Ezeket a dokumentumokat aztán összekapcsolhatja a munkafolyamatokkal, és a csapat tagjainak kioszthatja a további intézkedésekhez.

A Docs segítségével AI-vel összefoglalhatja a hosszú jegyzeteket, testreszabhatja a nézeteket és a mezőket, integrálhatja a meglévő eszközeivel, feladatokat hozhat létre kiosztásra, és még sok minden mást.

🧠 Érdekesség: Az AI-alapú átírási eszközök megtanulták, hogyan kell megkülönböztetni a kimondott szavakat, összefoglalni az értekezleteket és másodpercek alatt eltávolítani a felesleges szavakat. Mostantól nem kell órákat töltenie azzal, hogy meghallgatja az értekezletek felvételeit és jegyzeteket készít róluk.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen jegyzeteket a ClickUp AI Notetaker segítségével, és kapcsolja össze őket dokumentumokkal és feladatokkal, hogy AI-összefoglalókat és kereshető átiratokat készítsen, és így a lehető legtöbbet hozza ki a Zoom-értekezleteiből.

Használja a ClickUp Brain-t, hogy összekapcsolja vállalatának összes tudását az AI-vel, így fenntarthatja a projekt munkafolyamatokat és növelheti a termelékenységet

Készítsen és osszon meg értekezleti jegyzeteket a ClickUp Docs segítségével, készítsen összefoglalókat és napirendeket központi formátumban, ossza meg azokat a csapattal, és dolgozzon a megvalósítandó feladatokon

Írja le a Zoom-értekezletek legfontosabb pontjait a ClickUp Notepad segítségével, és rendezze el a jegyzeteket, feladatokat és ellenőrzőlistákat egy helyen

Kezelje az értekezleteket egy helyen a ClickUp Meetings segítségével: jegyzeteljen, kezelje a napirendet, és határozza meg a teendőket az egész csapat számára.

Összegezze az hosszú szövegeket azonnal, és alakítsa a bekezdéseket megvalósítható feladatokká

A Zapier segítségével könnyedén integrálhatja külső alkalmazásokkal, mint például a HubSpot, a Zoom, a Calendly és a Slack.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazása kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes verzió

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Michael Turner, a Miami Egyetem Karrierközösségek igazgatóhelyettese a ClickUp-ról:

Kéthetente tartok megbeszélést a felettesemmel, és a napirendhez a ClickUp-ot használjuk. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert itt találhatók az összes esemény- és prezentációs kérésem, valamint egy naprakész állapotjelző, amelyet ő is ellenőrizhet.

Kéthetente tartok megbeszélést a felettesemmel, és a napirendhez a ClickUp-ot használjuk. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert itt találhatók az összes esemény- és prezentációs kérésem, valamint egy naprakész állapotjelző, amelyet ő is ellenőrizhet.

💡 Profi tipp: Ne csak rögzítse az értekezleteket – alakítsa őket feladatokká. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, az intéznivalókat azonnal határidővel ellátott, kiosztható feladatokká alakíthatja.

2. Otter.ai (A legjobb AI-alapú átírási megoldás értékesítési megbeszélésekhez)

Az Otter.ai egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely videokonferenciákból vagy hangfelvételekből szöveges átiratokat készít. Képes azonosítani a beszélőket, a szövegeket a beszélő nevével ellátni, valamint rögzíteni a megosztott diákat.

A platform rendelkezik egy élő csevegési funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel az értekezlet során, megjegyzéseket fűzzön a jegyzőkönyvhöz, vagy kiemelje a legfontosabb pontokat. Emellett valós időben készíthet összefoglalókat az AI-jegyzetekből, arra az esetre, ha elmulasztana néhány pontot az értekezleten.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Azonosítsa a kulcsszavakat és kifejezéseket, majd keresse meg őket a leírási jegyzetekben

Integrálja a Google vagy a Microsoft naptárral, hogy teljes hozzáférést biztosítson a Zoom, Teams és Google Meet értekezleteihez

Bővítse a csomagot, hogy több jegyzetet adjon hozzá a leírási limitjéhez, vagy több fájlt töltsön fel

Az Otter.ai korlátai

Korlátozások vonatkoznak a leírt jegyzetek mennyiségére, a feltöltött fájlokra és az értekezletek időtartamára.

Az ingyenes csomag nem tartalmaz fejlett keresési vagy együttműködési funkciókat

Az alkalmazás nem teszi lehetővé, hogy saját jegyzeteket készítsen

Az Otter.ai árai

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó, 1200 perc átírással

Üzleti : havi 40 dollár, 6000 perc átírással

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

💡 Profi tipp: Fedezze fel a legjobb Otter AI alternatíváinkat, amelyek segítségével gyorsan megoszthatja jegyzetét és az értekezletek összefoglalóit!

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

G2 értékelés:

A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átiratok megkönnyítik az értekezletek áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.

A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átiratok megkönnyítik az értekezletek áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.

3. Fireflies.ai (A legjobb csapatbeszélgetések elemzéséhez)

A Fireflies.ai kiváló eszköz a Zoom-hívások valós idejű leírásához és rögzítéséhez. Összefoglalja a legfontosabb pontokat, kiemeli a döntéseket, és a megbeszélés jegyzeteiből cselekvési tételeket hoz létre.

Lehetősége van az értekezlet egyes részeit visszajátszani, kulcsszavakra keresni, valamint módosítani a felvétel lejátszási sebességét. A Fireflies.ai együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapat számára, hogy beszélgetéseket rögzítsen, megjegyzéseket fűzzön hozzájuk, reagáljon rájuk, vagy hangrészleteket vonjon ki a felvételből.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Több mint 40 nyelvet és nyelvjárást kezel, ami kiválóan alkalmas sokszínű csapatok számára

Használja az AI jegyzetelőt az értekezleteken való részvételhez, hogy automatikusan rögzítse az értekezleteket

Integrálja a Fireflies.ai-t a Teams, a Skype, a Zoom és a Google Meet alkalmazásokkal

Ossza meg az értekezletek jegyzetét a Slacken, a Notionon vagy más platformokon

A Fireflies.ai korlátai

Az audio minősége befolyásolja a leírás pontosságát

Az ingyenes csomag nem kínál harmadik féltől származó integrációt

Korlátozások vonatkoznak a fájlméretre, az értekezlet időtartamára és a leírási sebességre

A Fireflies.ai árai

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fireflies.ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)

💡 Profi tipp: Meg szeretné találni a leghatékonyabb módszert az értekezletek jegyzetelésére? Íme a teljes útmutatónk, amely segít a mindennapi feladatok hatékony elvégzésében!

Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valós felhasználók?

G2 értékelés:

Az átírás pontossága és az audio és a szöveg szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban úgy programozhatja, hogy a Fred (Fireflies) alkalmazást csak akkor hívja meg, ha szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan értekezletek, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Összehasonlítottam hasonló mesterséges intelligenciákat, és ez a legjobb közülük a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.

Az átírás pontossága és az audio és a szöveg szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban úgy programozhatja, hogy a Fred (Fireflies) alkalmazást csak akkor hívja meg, ha szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan értekezletek, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Összehasonlítottam hasonló mesterséges intelligenciákat, és ez a legjobb közülük a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.

4. Sonix (A legjobb gyors fordításokhoz és feliratokhoz)

via Sonix

A Sonix több nyelven kínál automatizált átírásokat és feliratokat, és néhány másodperc alatt automatikus összefoglalókat generál. Emellett képes azonosítani a több beszélőt, valamint azt, hogy mikor mit mondanak.

A Sonix segítségével automatizált fordításokat és hang- és vizuális tartalmak szöveggé alakítását kapja. Együttműködési funkciói többfelhasználós jogosultságokat is lehetővé tesznek, így a tagok feltölthetnek, megoszthatnak, szerkeszthetnek vagy korlátozhatják a fájlokhoz való hozzáférést.

A Sonix legjobb funkciói

Keressen, lejátszhat, szerkeszthet, rendszerezhet és megoszthat jegyzeteket bármilyen eszközön a beépített intelligens szerkesztő segítségével

Szerezzen be AI-alapú összefoglalókat, fejezetcímeket, témafelismerést és tematikus elemzéseket a jegyzetéhez

Ossza meg és tegye közzé az értekezleti jegyzeteket, és működjön együtt csapatával

Integrálja munkafolyamatát a YouTube-ba, a Zapierbe, a Teamsbe, a Zoomba és más alkalmazásokba

A Sonix korlátai

Az árstruktúra magasabb, mint a többi esetében, ami kis csapatok számára korlátozó tényező lehet

A leiratok pontatlanok lehetnek, ha több beszélő is van

A Sonix árai

Standard : Ingyenes

Premium : 16,50 USD felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)

🔎 Tudta? A Zoom kezdetben legfeljebb 15 résztvevővel tartott megbeszéléseket, mára azonban már egyszerre akár 1000 fő befogadására is képes. Egy hatékony AI jegyzetelő képes lesz a legtöbb beszélőt azonosítani, és beszédüket hozzájuk rendelni.

5. Rev. ai (A legjobb a nagy pontosságú átíráshoz és elemzésekhez)

A Rev. ai egy rendkívül pontos API mesterséges intelligenciával és ember által generált átiratokhoz. Rögzítheti és leírhatja a Zoom-értekezletek, videó- és hangalkalmazások jegyzetét, majd megoszthatja azokat a szervezeten belül.

Beszéd-szöveggé alakítási funkciókat, AI-alapú betekintést, többnyelvű átírásokat és a legmagasabb szintű pontosságot kínálja az ember által készített átírásokhoz képest.

A Rev. ai legjobb funkciói

Használja ki az olyan funkciókat, mint a nyelvfelismerés, a hangulatelemzés, a téma-kivonás, az összefoglalás, a fordítás és a kényszerű igazítás

Határozza meg a pontos időbélyegeket a jobb kereshetőség és elemzés érdekében

Használja ki a legalacsonyabb szóhibaságot és a legolvashatóbb átiratokat

A Rev. ai korlátai

Korlátozások vonatkoznak a fájlméretre, az időtartamra és a párhuzamos használatra

Rev. ai árak

Fizessen csak annyit, amennyit használ

Vállalati: Egyedi árazás

Rev. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

Mit mondanak a Rev. ai-ról a valós felhasználók?

G2 értékelés:

A Rev-be egyszerűen feltölthetők és letölthetők a fájlok. Az online szerkesztő könnyen használható. Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész. A kész fájlok értékelésével a Rev úgy tűnik, hogy tanul és egyre jobb lesz minden egyes átírás és feliratozás során.

A Rev-be egyszerűen feltölthetők és letölthetők a fájlok. Az online szerkesztő könnyen használható. Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész. A kész fájlok értékelésével a Rev úgy tűnik, hogy tanul és egyre jobb lesz minden egyes átírás és feliratozás során.

6. Trint (A legjobb a leírásokból történetek készítéséhez)

via Trint

A Trint egy automatizált átírási szoftver, amely segít hatékony tartalmakat készíteni az audio- és videofelvételek átírásával. Nagy pontossággal konvertálhat videókat, hangfájlokat és beszédet szöveggé szerkesztés, összefoglalás, fordítás és együttműködés céljából, mindezt egyetlen munkafolyamatban.

A Trint történetmesélő funkciói lehetővé teszik, hogy idézeteket emeljen ki több jegyzetből, és szerkesztői eszközök segítségével cikkeket, podcastokat, forgatókönyveket és hangrészleteket készítsen. Használja a mondatjegyzetelési módszert, hogy lenyűgöző storyboardokat és összefoglalókat készítsen az értekezletek jegyzetéből.

A Trint legjobb funkciói

Rögzítse a tartalmat valós időben, és elemezze azt az AI-képességek segítségével

Készítsen könnyen megosztható tartalmakat a leiratokból a történetépítéshez

Együttműködjön csapatával a megosztott meghajtók, a megjegyzésfunkciók és egyéb eszközök segítségével

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően könnyen integrálhatja a meglévő munkafolyamataiba

A Trint korlátai

3 GB-nál nagyobb vagy 3 óránál hosszabb fájlokat nem tud leírni

Az ingyenes verzió nem rendelkezik fejlett integrációs lehetőségekkel

Nem támogatja az audio- vagy videofájlokhoz való hivatkozást

A Trint árai

Starter : 80 USD/hó felhasználónként

Advanced : 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Trint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Descript (A legjobb audio- és videó-átiratok szerkesztéséhez)

via Descript

A Descript mesterséges intelligenciát használ videók átírásához, tartalom fordításához, videófeliratok létrehozásához és média szerkesztéséhez. Átalakíthat hangot szöveggé, létrehozhat mesterséges intelligencia által készített és emberi átírásokat, rögzíthet megbeszéléseket, együttműködhet hangfájlokon, és megoszthatja azokat több népszerű csatornán.

Töltse fel a fájlt közvetlenül a Descriptre, és kapjon könnyen érthető, összefoglalható és megosztható átírásokat. Ezen a platformon videókat és hangfájlokat is szerkeszthet, hogy megőrizze az értekezletek fontos részeit, és kiemelje a legfontosabb pontokat.

A Descript legjobb funkciói

Szerkessze az értekezletek és podcastok szövegét és átiratát

Fordítsa le az audiót az AI-képességek segítségével

Készítsen pontos, emberi és AI által készített átiratokat

Húzza át a fájlokat az egérrel, hogy az audiót szöveggé konvertálja

A Descript korlátai

Korlátozott ingyenes verzióval rendelkezik

Ez lelassíthatja a rendszerét

A Descript árai

Ingyenes

Hobbyist: 12 USD/fő/hónap, éves számlázással

Creator: 24 USD/fő/hónap, éves számlázással

A Descript értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:

Egy mini podcast készítéséhez használtam, és kevésbé hibásnak találtam, mint más platformokat, például a Podcastle-t.

Egy mini podcast készítéséhez használtam, és kevésbé hibásnak találtam, mint más platformokat, például a Podcastle-t.

8. Tetra (A legjobb webalkalmazásokba való egyszerű integrációhoz)

via Tetra

A Tetra egy hatékony termelékenységi eszköz, amely közvetlenül csatlakozik a Zoom-hívásaihoz, és jegyzeteket készít a beszélgetés leírásához. Így nem kell aggódnia az ülés jegyzőkönyvének vezetése miatt, és teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat.

A Tetra webalkalmazásával bármikor megtekintheti az értekezletek jegyzőkönyveit. A beépített keresőeszközök segítségével kulcsszavakra és kifejezésekre kereshet. Az alkalmazás szinkronizált időbélyegeket jelöl az audiofájlban, hogy megkönnyítse az elemzést.

A Tetra legjobb funkciói

Csatlakozzon automatikusan az értekezletekhez, hogy gyors jegyzeteket készítsen és időt takarítson meg

Másolja át az értekezlet jegyzetét olyan dokumentumkezelő eszközökbe, mint a Slack, a DropBox, az e-mail és a Google Docs

Szerezzen be egy biztonságos tárolórendszert, amely lehetővé teszi a jegyzetek végleges törlését

Dolgozzon együtt képzett szerkesztőkkel az automatikusan generált jegyzetek javításán és finomításán

A Tetra korlátai

A hívások átírása órákig tart

Néhány értekezlet-platformmal nem kompatibilis

A Tetra árai

Plusz: 100 dollár/hó 3 órányi átírásért

Pro : 300 USD/hó 10 órányi átírásért

Egyedi: Egyedi árazás

Tetra értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: NA

🎯 Érdekesség: A megbeszélésekkel járó fáradtság valós probléma. Ha azonban nem kell a jegyzeteléssel foglalkoznia, jobban tud részt venni a beszélgetésben – és ez jobb döntésekhez vezet.

9. Deepgram (A legjobb hangalapú AI-termékek fejlesztéséhez)

via Deepgram

A Deepgram egy hangalapú mesterséges intelligencia platform, amely beszédet szöveggé, szöveget pedig beszéddé alakít, valamint beszéd-beszéd hangügynököket is kínál. A fejlesztők ezt a platformot felhasználva hangalapú mesterséges intelligencia termékeket és funkciókat hozhatnak létre.

A Deepgram hangfelismerő funkciói segítenek a beszédátírások elkészítésében optimális pontossággal, sebességgel és költségekkel.

A Deepgram legjobb funkciói

Írja le könnyedén az értekezleteket és a hangfelvételeket

Használja az AI képességeit vállalati szintű elemzésekhez

Szerezzen beszélgetéselemző képességeket a beszélők azonosításához és a beszéd hozzárendeléséhez

A Deepgram korlátai

A testreszabások alkalmazásához API-ismeretekre van szükség

Az akcentussal elhangzott beszéd leírásában hibák előfordulhatnak

A Deepgram árai

Fizessen használat szerint : 200 dollár kredit

Növekedés : 4000 USD+ évente

Vállalati: 15 000 USD+ évente

Deepgram értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: NA

Mit mondanak a Deepgramről a valós felhasználók?

G 2 értékelés:

Imádom, hogy a Deepgram rögzíti az audiót és a videót, és olyan pontosan leírja őket. Remekül bevált az ügyfélmegbeszélések és a belső megbeszélések leírásához. A leírások tárolására és megosztására szolgáló funkcióknak köszönhetően, például a Google Drive-on keresztül, könnyen integrálható.

Imádom, hogy a Deepgram rögzíti az audiót és a videót, és olyan pontosan leírja őket. Remekül bevált az ügyfélmegbeszélések és a belső megbeszélések leírásához. A leírások tárolására és megosztására szolgáló funkcióknak köszönhetően, például a Google Drive-on keresztül, könnyen integrálható.

10. Speechmatics (A legjobb a beszélgetős AI-funkciók alkalmazásához)

via Speechmatics

A Speechmatics egy beszélgetős AI API, amely saját, piacvezető ASR-technológiájával természetes és gyors hangalapú interakciókat tesz lehetővé, függetlenül az akcentustól, a nyelvtől vagy a környezettől.

Az ASR funkciója rendkívül pontos átírásokat biztosít, amelyek valós időben felismerik a beszélőket élő értekezleteken vagy rögzített felvételeken, több mint 50 nyelven.

A Speechmatics legjobb funkciói

Szerezzen be AI beszédfelismerő technológiát a leíráshoz és a valós idejű fordításhoz

Szerezzen hozzáférést egy pontos és átfogó beszéd-szöveg átalakító API-hoz

Használja a valós idejű ASR-t több mint 50 nyelven

A Speechmatics korlátai

A valós idejű átírásokra időkorlátok vonatkoznak

A leiratoknál valós idejű késleltetés léphet fel

A Speechmatics árai

Ingyenes : havi 8 óra

Fizessen csak amennyit használ : Óránként 0,30 dollártól

Vállalati: Egyedi árazás

Speechmatics értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Kiemelt említések

Fathom : A Fathom megkönnyíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams értekezletek rögzítését, leírását és összefoglalását : A Fathom megkönnyíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams értekezletek rögzítését, leírását és összefoglalását

Sembly AI : Ideális Zoom-jegyzetek készítéséhez, az értekezletek kereshető szöveggé alakításához és a legfontosabb beszélgetési pillanatok kiemeléséhez : Ideális Zoom-jegyzetek készítéséhez, az értekezletek kereshető szöveggé alakításához és a legfontosabb beszélgetési pillanatok kiemeléséhez

Avoma : All-in-one AI-platform automatizált jegyzeteléshez, előrejelzéshez, ütemezéshez és még sok máshoz : All-in-one AI-platform automatizált jegyzeteléshez, előrejelzéshez, ütemezéshez és még sok máshoz

🧠 Érdekesség: Az átlagos alkalmazott havonta 31 órát tölt el nem produktív értekezleteken. Az AI jegyzetelők automatikusan összefoglalják az értekezleteket, így segítve a elvesztegetett idő visszaszerzését.

Mire kell figyelnie egy Zoomhoz készült AI jegyzetelő kiválasztásakor?

A Zoomhoz megfelelő AI jegyzetelő kiválasztásakor helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek a legfontosabbak az üzleti tevékenységéhez. Ezek közül néhány lehet:

Valós idejű hangfelvétel-leírás : Az AI jegyzetelőnek valós időben kell rögzítenie a hangot, és pontos leiratokat kell készítenie

Automatizált AI-összefoglalók: A megfelelő jegyzetelő mesterséges intelligenciát használva képes ellenőrzőlistákat készíteni, teendőket felsorolni és feladatokat kiosztani a csapat tagjainak.

Integráció a meglévő rendszereivel : Az AI-eszköznek könnyen integrálhatónak kell lennie a meglévő szoftvereivel. Ez megkönnyíti a csapattagok számára az új eszköz zökkenőmentes elsajátítását

Testreszabható beállítások : A beállítások az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatók, harmadik féltől származó integrációkkal, rugalmas időkorláttal és megosztási lehetőségekkel.

Biztonsági és adatvédelmi szabványok: Az AI-alapú értekezlet-leírásoknak be kell tartaniuk a biztonsági és adatvédelmi szabványokat a felhasználói adatok és az érzékeny üzleti információk védelme érdekében.

Felhasználóbarát jelleg: Az eszköznek felhasználóbarátnak és könnyen érthetőnek kell lennie. Ha az eszköz elsajátításához csak rövid betanítási időre van szükség, az növeli a csapat termelékenységét.

A jegyzetelő eszköznek le kell írnia az értekezleteket, és azonosítania kell, ki mit mondott az ügyfélhívások során. Hatékonyan össze kell foglalnia a megbeszélést, és olyan, megvalósítható feladatokat kell generálnia, amelyeket a nyomon követéshez lehet kiosztani.

📈 Érdemes tudni: A Microsoft felmérése szerint az értekezletek résztvevőinek 52%-a nehezen tud lépést tartani a jegyzeteléssel. Az AI-eszközök valós idejű átírással és összefoglalásokkal hidalják át ezt a szakadékot.

Összegezze az értekezleteket a Zoomhoz legalkalmasabb AI jegyzetelővel – a ClickUp-pal!

A Zoomhoz legalkalmasabb AI jegyzetelő kiválasztásához néhány kulcsfontosságú szempontot érdemes figyelembe venni. Gondolja át, mennyire felel meg a költségvetésének és üzleti igényeinek, valamint mennyire könnyen integrálható a jelenlegi munkafolyamatokba.

Ha vállalata sok Zoom-hívást bonyolít, akkor a legjobb eszközzel kell optimalizálnia az értekezletek jegyzetelését. Itt jön képbe a ClickUp. A projektmenedzsment-platform számos átírási és együttműködési funkciót kínál, amelyekkel az értekezletek összefoglalása és a nyomon követés gyerekjáték lesz. Használja ki a ClickUp Brain funkcióit, hogy könnyedén és a csapat hatékonyságát növelve forradalmasítsa munkafolyamatait.