A 10 legjobb AI jegyzetelő a Zoomhoz a termelékenység növelése érdekében 2026-ban

A jegyzetelés egy Zoom-értekezleten figyelmet és gyorsaságot igényel, és legyünk őszinték, ez gátolja a beszélgetésben való részvételt és a koncentrációt.
Ha mégis sikerül jegyzeteket készítenie, össze kell állítania a fontos pillanatokat, és meg kell osztania azokat a résztvevőkkel, a megállapításokkal együtt. Mindezt manuálisan elvégezni megterhelő lehet, ezért a vállalatok egyre inkább a Zoomhoz készült AI jegyzetelőkre térnek át.
Az AI-alapú jegyzetelők automatizálják az értekezletek összefoglalását, a jegyzőkönyvek rögzítését, az értekezleti jegyzetek készítését és azok megosztását. Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a Zoomhoz ajánlott 10 legjobb AI-alapú jegyzetelőt, amelyek kiválóan megfelelnek az üzleti igényeinek.
A legjobb AI jegyzetelők a Zoomhoz áttekintés
|Eszköz
|A legjobb funkciók
|Legalkalmasabb
|Árak
|ClickUp
|AI-alapú értekezletjegyzetek és feladatkezelés
|Magánszemélyek, kisvállalkozások, középvállalkozások, nagyvállalatok
|Ingyenes csomag; testreszabási lehetőségek vállalatok számára
|Otter.ai
|AI-alapú átírások értékesítési megbeszéléseken
|Kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 dollártól kezdődik.
|Fireflies.ai
|A csapatbeszélgetések elemzése
|Kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik
|Sonix
|Gyors fordítások és feliratok
|Kisvállalkozások, közepes méretű cégek, nagyvállalatok
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,50 dollártól kezdődik.
|Rev. ai
|Nagy pontosságú átírás és betekintés
|Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok
|Fizessen használat alapján; Egyedi árazás
|Trint
|Történetépítés a leiratokból
|Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok
|A fizetős csomagok ára 80 dollártól kezdődik
|Descript
|Hang- és videófelvételek szerkesztése
|Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű cégek
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik
|Tetra
|Könnyű integráció webalkalmazásokba
|Közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok
|A fizetős csomagok ára 100 dollártól kezdődik
|Deepgram
|Hangalapú AI-termékek fejlesztése
|Vállalatok
|Fizessen csak amennyit használ; a fizetős csomagok ára 4000 dollártól kezdődik évente
|Speechmatics
|Beszélgetős AI-funkciók alkalmazása
|Vállalatok
|Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 0,30 dollár/órától kezdődik.
A 10 legjobb AI jegyzetelő a Zoomhoz
A népszerű AI jegyzetelők egyedi funkciókkal és egyedülálló értékesítési pontokkal rendelkeznek. Itt bemutatjuk a Zoomhoz ajánlott 10 legjobb AI jegyzetelőt, átfogó képet adva azok előnyeiről és korlátairól.
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletjegyzetekhez és feladatkezeléshez)
A ClickUp egy vezető, AI-alapú termelékenységi platform, amelyet kis- és középvállalkozások számára terveztek. Robusztus funkciókészletével – beleértve a fejlett AI jegyzetelőt a Zoomhoz – a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minden részletet rögzítsenek az ügyfelekkel és a csapattal folytatott hívások során, így Ön is teljes mértékben részt vehet a beszélgetésben.
A jegyzetelés automatizálásával és az együttműködés egyszerűsítésével a ClickUp segít növelni a termelékenységet, biztosítani, hogy semmi ne maradjon ki, és az egész csapatot összehangolni – mindezt egyetlen, egységes munkaterületen.
A ClickUp AI Notetaker a legjobb módja annak, hogy összekapcsolja az értekezleteken elhangzottakat a többi munkájával, automatikus jegyzetek és összefoglalók segítségével, amelyek kapcsolódnak a dokumentumokhoz és a feladatokhoz. Hozzáférhet az intelligens összefoglalókhoz kulcsszavakkal és kiemelt részekkel, és létrehozhat teendőket magának vagy a csapatának.
A ClickUp AI jegyzetelőjével kereshető jegyzeteket készíthet, amelyek tartalmaznak teendőket, és kihasználhatja a ClickUp egyéb dokumentumkezelő funkcióinak előnyeit, valamint a ClickUp Brain szolgáltatását. Naptárát is integrálhatja az AI jegyzetelővel, hogy az értekezlet napirendje alapján feladatokat és határidőket állítson be.
Az AI Notetaker lehetővé teszi a ClickUp Chat-hez való csatlakozást is, így automatikusan elküldheti az összefoglalókat és a teendőket a csevegőcsatornáin. Lehetővé teszi az alábbi információk elérését és rögzítését az értekezletről:
- Az értekezlet neve és dátuma, amely a dokumentum címének része, hogy könnyen megtalálható legyen
- A résztvevők listája
- A hívás teljes videofelvétele
- A hívás teljes hangfelvétele
- A megbeszélés legfontosabb pontjainak rövid áttekintése
- A legfontosabb tanulságok listája, a legfontosabb betekintésekkel és döntésekkel, pontokba szedve
- Cselekvési tételek és következő lépések ellenőrzőlistája
- Az értekezlet témáinak kategorizálása kibontható menüként
- A teljes beszélgetés kibővíthető átirata
A Notetaker az értekezletre vonatkozó összes részlet megadásán túlmenően további termelékenységet növelő funkciókkal is rendelkezik, például:
- A jegyzetek, hangfelvételek és összefoglalók mentése egy privát dokumentumba
- Egyéb értekezleti jegyzetek címkézése
- A beszélgetések nyomon követhető cselekvésekké alakítása
- Lehetőség a hívásokhoz való csatlakozásra bárhonnan a ClickUp-on keresztül
- Integráció a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal
- Automatikus nyelvfelismerés és átírás több mint 15 nyelven
- Integráció a ClickUp Brain-nel az AI-alapú jegyzetelési funkciókhoz
Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp Brainről 👇
Ez a funkció a következő módokon segít növelni az értekezletek hatékonyságát:
- Készítsen értekezletjegyzőkönyvet úgy, hogy strukturált jegyzeteket készít, amelyek kiemelik a megbeszélés fontos pontjait
- Sűrítse össze hosszú értekezleteit tömör összefoglalókba, hogy azokat könnyebben megoszthassa és megérthesse
- Kapcsolja össze az értekezlet napirendi pontjait a munkafolyamatokkal, és állítson be célokat és határidőket azok hatékony eléréséhez
A ClickUp jegyzetelési funkciója segít a vállalkozásoknak növelni a termelékenységet és AI-összefoglalókat készíteni. Használhatja a ClickUp értekezlet-sablonjait is, hogy közölje az elvárásokat és meghatározza a következő értekezlet teendőit.
Íme néhány lehetőség, amelyet kipróbálhat:
- ClickUp értekezlet-napirend-sablon: Használja ezt a megoldást az értekezletek teendőinek meghatározásához azáltal, hogy felvázolja minden csapattag felelősségi körét és céljait.
- ClickUp értekezletjegyzőkönyv-sablon: Kövesse nyomon az értekezletek során elhangzott összes szót, hogy pontosan azonosíthassa az összes problémás pontot, és egyértelmű döntéseket hozhasson a következő értekezleteken.
A ClickUp Meetings segítségével kezelheti az egész értekezletet: jegyzetelhet, napirendet készíthet, teendőket állíthat be és együttműködhet a csapatával. Lehetővé teszi az értekezletek rögzítését, így:
- Végezzen rendkívül részletes szerkesztést a legfontosabb pontok kiemeléséhez és az értekezlet összefoglalójának kreatív bemutatásához
- Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy minden Zoom-értekezletre készen álljon a napirend
- Használja a /Slash parancsokat a parancsmenü eléréséhez és a feladatok másodpercek alatt történő beállításához
Ezen felül a ClickUp Docs segítségével rögzítheti a Zoom-megbeszélések fontos tanulságait, és elmentheti azokat későbbi felhasználásra. Ezeket a dokumentumokat aztán összekapcsolhatja a munkafolyamatokkal, és a csapat tagjainak kioszthatja a további intézkedésekhez.
A Docs segítségével AI-vel összefoglalhatja a hosszú jegyzeteket, testreszabhatja a nézeteket és a mezőket, integrálhatja a meglévő eszközeivel, feladatokat hozhat létre kiosztásra, és még sok minden mást.
🧠 Érdekesség: Az AI-alapú átírási eszközök megtanulták, hogyan kell megkülönböztetni a kimondott szavakat, összefoglalni az értekezleteket és másodpercek alatt eltávolítani a felesleges szavakat. Mostantól nem kell órákat töltenie azzal, hogy meghallgatja az értekezletek felvételeit és jegyzeteket készít róluk.
A ClickUp legjobb funkciói
- Készítsen jegyzeteket a ClickUp AI Notetaker segítségével, és kapcsolja össze őket dokumentumokkal és feladatokkal, hogy AI-összefoglalókat és kereshető átiratokat készítsen, és így a lehető legtöbbet hozza ki a Zoom-értekezleteiből.
- Használja a ClickUp Brain-t, hogy összekapcsolja vállalatának összes tudását az AI-vel, így fenntarthatja a projekt munkafolyamatokat és növelheti a termelékenységet
- Készítsen és osszon meg értekezleti jegyzeteket a ClickUp Docs segítségével, készítsen összefoglalókat és napirendeket központi formátumban, ossza meg azokat a csapattal, és dolgozzon a megvalósítandó feladatokon
- Írja le a Zoom-értekezletek legfontosabb pontjait a ClickUp Notepad segítségével, és rendezze el a jegyzeteket, feladatokat és ellenőrzőlistákat egy helyen
- Kezelje az értekezleteket egy helyen a ClickUp Meetings segítségével: jegyzeteljen, kezelje a napirendet, és határozza meg a teendőket az egész csapat számára.
- Összegezze az hosszú szövegeket azonnal, és alakítsa a bekezdéseket megvalósítható feladatokká
- A Zapier segítségével könnyedén integrálhatja külső alkalmazásokkal, mint például a HubSpot, a Zoom, a Calendly és a Slack.
A ClickUp korlátai
- A ClickUp mobilalkalmazása kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes verzió
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
Íme, mit mond Michael Turner, a Miami Egyetem Karrierközösségek igazgatóhelyettese a ClickUp-ról:
Kéthetente tartok megbeszélést a felettesemmel, és a napirendhez a ClickUp-ot használjuk. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert itt találhatók az összes esemény- és prezentációs kérésem, valamint egy naprakész állapotjelző, amelyet ő is ellenőrizhet.
💡 Profi tipp: Ne csak rögzítse az értekezleteket – alakítsa őket feladatokká. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, az intéznivalókat azonnal határidővel ellátott, kiosztható feladatokká alakíthatja.
2. Otter.ai (A legjobb AI-alapú átírási megoldás értékesítési megbeszélésekhez)
Az Otter.ai egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely videokonferenciákból vagy hangfelvételekből szöveges átiratokat készít. Képes azonosítani a beszélőket, a szövegeket a beszélő nevével ellátni, valamint rögzíteni a megosztott diákat.
A platform rendelkezik egy élő csevegési funkcióval, amely lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel az értekezlet során, megjegyzéseket fűzzön a jegyzőkönyvhöz, vagy kiemelje a legfontosabb pontokat. Emellett valós időben készíthet összefoglalókat az AI-jegyzetekből, arra az esetre, ha elmulasztana néhány pontot az értekezleten.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Azonosítsa a kulcsszavakat és kifejezéseket, majd keresse meg őket a leírási jegyzetekben
- Integrálja a Google vagy a Microsoft naptárral, hogy teljes hozzáférést biztosítson a Zoom, Teams és Google Meet értekezleteihez
- Bővítse a csomagot, hogy több jegyzetet adjon hozzá a leírási limitjéhez, vagy több fájlt töltsön fel
Az Otter.ai korlátai
- Korlátozások vonatkoznak a leírt jegyzetek mennyiségére, a feltöltött fájlokra és az értekezletek időtartamára.
- Az ingyenes csomag nem tartalmaz fejlett keresési vagy együttműködési funkciókat
- Az alkalmazás nem teszi lehetővé, hogy saját jegyzeteket készítsen
Az Otter.ai árai
- Alap: Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó, 1200 perc átírással
- Üzleti: havi 40 dollár, 6000 perc átírással
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?
A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átiratok megkönnyítik az értekezletek áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.
3. Fireflies.ai (A legjobb csapatbeszélgetések elemzéséhez)
A Fireflies.ai kiváló eszköz a Zoom-hívások valós idejű leírásához és rögzítéséhez. Összefoglalja a legfontosabb pontokat, kiemeli a döntéseket, és a megbeszélés jegyzeteiből cselekvési tételeket hoz létre.
Lehetősége van az értekezlet egyes részeit visszajátszani, kulcsszavakra keresni, valamint módosítani a felvétel lejátszási sebességét. A Fireflies.ai együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapat számára, hogy beszélgetéseket rögzítsen, megjegyzéseket fűzzön hozzájuk, reagáljon rájuk, vagy hangrészleteket vonjon ki a felvételből.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- Több mint 40 nyelvet és nyelvjárást kezel, ami kiválóan alkalmas sokszínű csapatok számára
- Használja az AI jegyzetelőt az értekezleteken való részvételhez, hogy automatikusan rögzítse az értekezleteket
- Integrálja a Fireflies.ai-t a Teams, a Skype, a Zoom és a Google Meet alkalmazásokkal
- Ossza meg az értekezletek jegyzetét a Slacken, a Notionon vagy más platformokon
A Fireflies.ai korlátai
- Az audio minősége befolyásolja a leírás pontosságát
- Az ingyenes csomag nem kínál harmadik féltől származó integrációt
- Korlátozások vonatkoznak a fájlméretre, az értekezlet időtartamára és a leírási sebességre
A Fireflies.ai árai
- Ingyenes
- Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Fireflies.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)
Mit mondanak a Fireflies.ai-ról a valós felhasználók?
Az átírás pontossága és az audio és a szöveg szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban úgy programozhatja, hogy a Fred (Fireflies) alkalmazást csak akkor hívja meg, ha szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan értekezletek, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Összehasonlítottam hasonló mesterséges intelligenciákat, és ez a legjobb közülük a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.
4. Sonix (A legjobb gyors fordításokhoz és feliratokhoz)
A Sonix több nyelven kínál automatizált átírásokat és feliratokat, és néhány másodperc alatt automatikus összefoglalókat generál. Emellett képes azonosítani a több beszélőt, valamint azt, hogy mikor mit mondanak.
A Sonix segítségével automatizált fordításokat és hang- és vizuális tartalmak szöveggé alakítását kapja. Együttműködési funkciói többfelhasználós jogosultságokat is lehetővé tesznek, így a tagok feltölthetnek, megoszthatnak, szerkeszthetnek vagy korlátozhatják a fájlokhoz való hozzáférést.
📮ClickUp Insight: Felmérésünk válaszadóinak csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI-funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi megvalósításokból hiányzik az a zökkenőmentes, kontextusfüggő integráció, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó egyszerű szöveges utasítása alapján? A ClickUp Brain képes rá ! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!
A Sonix legjobb funkciói
- Keressen, lejátszhat, szerkeszthet, rendszerezhet és megoszthat jegyzeteket bármilyen eszközön a beépített intelligens szerkesztő segítségével
- Szerezzen be AI-alapú összefoglalókat, fejezetcímeket, témafelismerést és tematikus elemzéseket a jegyzetéhez
- Ossza meg és tegye közzé az értekezleti jegyzeteket, és működjön együtt csapatával
- Integrálja munkafolyamatát a YouTube-ba, a Zapierbe, a Teamsbe, a Zoomba és más alkalmazásokba
A Sonix korlátai
- Az árstruktúra magasabb, mint a többi esetében, ami kis csapatok számára korlátozó tényező lehet
- A leiratok pontatlanok lehetnek, ha több beszélő is van
A Sonix árai
- Standard: Ingyenes
- Premium: 16,50 USD felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Sonix értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)
🔎 Tudta? A Zoom kezdetben legfeljebb 15 résztvevővel tartott megbeszéléseket, mára azonban már egyszerre akár 1000 fő befogadására is képes. Egy hatékony AI jegyzetelő képes lesz a legtöbb beszélőt azonosítani, és beszédüket hozzájuk rendelni.
5. Rev. ai (A legjobb a nagy pontosságú átíráshoz és elemzésekhez)
A Rev. ai egy rendkívül pontos API mesterséges intelligenciával és ember által generált átiratokhoz. Rögzítheti és leírhatja a Zoom-értekezletek, videó- és hangalkalmazások jegyzetét, majd megoszthatja azokat a szervezeten belül.
Beszéd-szöveggé alakítási funkciókat, AI-alapú betekintést, többnyelvű átírásokat és a legmagasabb szintű pontosságot kínálja az ember által készített átírásokhoz képest.
A Rev. ai legjobb funkciói
- Használja ki az olyan funkciókat, mint a nyelvfelismerés, a hangulatelemzés, a téma-kivonás, az összefoglalás, a fordítás és a kényszerű igazítás
- Határozza meg a pontos időbélyegeket a jobb kereshetőség és elemzés érdekében
- Használja ki a legalacsonyabb szóhibaságot és a legolvashatóbb átiratokat
A Rev. ai korlátai
- Korlátozások vonatkoznak a fájlméretre, az időtartamra és a párhuzamos használatra
Rev. ai árak
- Fizessen csak annyit, amennyit használ
- Vállalati: Egyedi árazás
Rev. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)
Mit mondanak a Rev. ai-ról a valós felhasználók?
A Rev-be egyszerűen feltölthetők és letölthetők a fájlok. Az online szerkesztő könnyen használható. Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész. A kész fájlok értékelésével a Rev úgy tűnik, hogy tanul és egyre jobb lesz minden egyes átírás és feliratozás során.
6. Trint (A legjobb a leírásokból történetek készítéséhez)
A Trint egy automatizált átírási szoftver, amely segít hatékony tartalmakat készíteni az audio- és videofelvételek átírásával. Nagy pontossággal konvertálhat videókat, hangfájlokat és beszédet szöveggé szerkesztés, összefoglalás, fordítás és együttműködés céljából, mindezt egyetlen munkafolyamatban.
A Trint történetmesélő funkciói lehetővé teszik, hogy idézeteket emeljen ki több jegyzetből, és szerkesztői eszközök segítségével cikkeket, podcastokat, forgatókönyveket és hangrészleteket készítsen. Használja a mondatjegyzetelési módszert, hogy lenyűgöző storyboardokat és összefoglalókat készítsen az értekezletek jegyzetéből.
A Trint legjobb funkciói
- Rögzítse a tartalmat valós időben, és elemezze azt az AI-képességek segítségével
- Készítsen könnyen megosztható tartalmakat a leiratokból a történetépítéshez
- Együttműködjön csapatával a megosztott meghajtók, a megjegyzésfunkciók és egyéb eszközök segítségével
- A felhasználóbarát felületnek köszönhetően könnyen integrálhatja a meglévő munkafolyamataiba
A Trint korlátai
- 3 GB-nál nagyobb vagy 3 óránál hosszabb fájlokat nem tud leírni
- Az ingyenes verzió nem rendelkezik fejlett integrációs lehetőségekkel
- Nem támogatja az audio- vagy videofájlokhoz való hivatkozást
A Trint árai
- Starter: 80 USD/hó felhasználónként
- Advanced: 100 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Trint értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 60 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
7. Descript (A legjobb audio- és videó-átiratok szerkesztéséhez)
A Descript mesterséges intelligenciát használ videók átírásához, tartalom fordításához, videófeliratok létrehozásához és média szerkesztéséhez. Átalakíthat hangot szöveggé, létrehozhat mesterséges intelligencia által készített és emberi átírásokat, rögzíthet megbeszéléseket, együttműködhet hangfájlokon, és megoszthatja azokat több népszerű csatornán.
Töltse fel a fájlt közvetlenül a Descriptre, és kapjon könnyen érthető, összefoglalható és megosztható átírásokat. Ezen a platformon videókat és hangfájlokat is szerkeszthet, hogy megőrizze az értekezletek fontos részeit, és kiemelje a legfontosabb pontokat.
A Descript legjobb funkciói
- Szerkessze az értekezletek és podcastok szövegét és átiratát
- Fordítsa le az audiót az AI-képességek segítségével
- Készítsen pontos, emberi és AI által készített átiratokat
- Húzza át a fájlokat az egérrel, hogy az audiót szöveggé konvertálja
A Descript korlátai
- Korlátozott ingyenes verzióval rendelkezik
- Ez lelassíthatja a rendszerét
A Descript árai
- Ingyenes
- Hobbyist: 12 USD/fő/hónap, éves számlázással
- Creator: 24 USD/fő/hónap, éves számlázással
A Descript értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 170 értékelés)
Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?
Egy G2-felhasználó így nyilatkozik:
Egy mini podcast készítéséhez használtam, és kevésbé hibásnak találtam, mint más platformokat, például a Podcastle-t.
8. Tetra (A legjobb webalkalmazásokba való egyszerű integrációhoz)
A Tetra egy hatékony termelékenységi eszköz, amely közvetlenül csatlakozik a Zoom-hívásaihoz, és jegyzeteket készít a beszélgetés leírásához. Így nem kell aggódnia az ülés jegyzőkönyvének vezetése miatt, és teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat.
A Tetra webalkalmazásával bármikor megtekintheti az értekezletek jegyzőkönyveit. A beépített keresőeszközök segítségével kulcsszavakra és kifejezésekre kereshet. Az alkalmazás szinkronizált időbélyegeket jelöl az audiofájlban, hogy megkönnyítse az elemzést.
A Tetra legjobb funkciói
- Csatlakozzon automatikusan az értekezletekhez, hogy gyors jegyzeteket készítsen és időt takarítson meg
- Másolja át az értekezlet jegyzetét olyan dokumentumkezelő eszközökbe, mint a Slack, a DropBox, az e-mail és a Google Docs
- Szerezzen be egy biztonságos tárolórendszert, amely lehetővé teszi a jegyzetek végleges törlését
- Dolgozzon együtt képzett szerkesztőkkel az automatikusan generált jegyzetek javításán és finomításán
A Tetra korlátai
- A hívások átírása órákig tart
- Néhány értekezlet-platformmal nem kompatibilis
A Tetra árai
- Plusz: 100 dollár/hó 3 órányi átírásért
- Pro: 300 USD/hó 10 órányi átírásért
- Egyedi: Egyedi árazás
Tetra értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: NA
🎯 Érdekesség: A megbeszélésekkel járó fáradtság valós probléma. Ha azonban nem kell a jegyzeteléssel foglalkoznia, jobban tud részt venni a beszélgetésben – és ez jobb döntésekhez vezet.
9. Deepgram (A legjobb hangalapú AI-termékek fejlesztéséhez)
A Deepgram egy hangalapú mesterséges intelligencia platform, amely beszédet szöveggé, szöveget pedig beszéddé alakít, valamint beszéd-beszéd hangügynököket is kínál. A fejlesztők ezt a platformot felhasználva hangalapú mesterséges intelligencia termékeket és funkciókat hozhatnak létre.
A Deepgram hangfelismerő funkciói segítenek a beszédátírások elkészítésében optimális pontossággal, sebességgel és költségekkel.
A Deepgram legjobb funkciói
- Írja le könnyedén az értekezleteket és a hangfelvételeket
- Használja az AI képességeit vállalati szintű elemzésekhez
- Szerezzen beszélgetéselemző képességeket a beszélők azonosításához és a beszéd hozzárendeléséhez
A Deepgram korlátai
- A testreszabások alkalmazásához API-ismeretekre van szükség
- Az akcentussal elhangzott beszéd leírásában hibák előfordulhatnak
A Deepgram árai
- Fizessen használat szerint: 200 dollár kredit
- Növekedés: 4000 USD+ évente
- Vállalati: 15 000 USD+ évente
Deepgram értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: NA
Mit mondanak a Deepgramről a valós felhasználók?
Imádom, hogy a Deepgram rögzíti az audiót és a videót, és olyan pontosan leírja őket. Remekül bevált az ügyfélmegbeszélések és a belső megbeszélések leírásához. A leírások tárolására és megosztására szolgáló funkcióknak köszönhetően, például a Google Drive-on keresztül, könnyen integrálható.
10. Speechmatics (A legjobb a beszélgetős AI-funkciók alkalmazásához)
A Speechmatics egy beszélgetős AI API, amely saját, piacvezető ASR-technológiájával természetes és gyors hangalapú interakciókat tesz lehetővé, függetlenül az akcentustól, a nyelvtől vagy a környezettől.
Az ASR funkciója rendkívül pontos átírásokat biztosít, amelyek valós időben felismerik a beszélőket élő értekezleteken vagy rögzített felvételeken, több mint 50 nyelven.
A Speechmatics legjobb funkciói
- Szerezzen be AI beszédfelismerő technológiát a leíráshoz és a valós idejű fordításhoz
- Szerezzen hozzáférést egy pontos és átfogó beszéd-szöveg átalakító API-hoz
- Használja a valós idejű ASR-t több mint 50 nyelven
A Speechmatics korlátai
- A valós idejű átírásokra időkorlátok vonatkoznak
- A leiratoknál valós idejű késleltetés léphet fel
A Speechmatics árai
- Ingyenes: havi 8 óra
- Fizessen csak amennyit használ: Óránként 0,30 dollártól
- Vállalati: Egyedi árazás
Speechmatics értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
Kiemelt említések
- Fathom : A Fathom megkönnyíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams értekezletek rögzítését, leírását és összefoglalását
- Sembly AI : Ideális Zoom-jegyzetek készítéséhez, az értekezletek kereshető szöveggé alakításához és a legfontosabb beszélgetési pillanatok kiemeléséhez
- Avoma : All-in-one AI-platform automatizált jegyzeteléshez, előrejelzéshez, ütemezéshez és még sok máshoz
🧠 Érdekesség: Az átlagos alkalmazott havonta 31 órát tölt el nem produktív értekezleteken. Az AI jegyzetelők automatikusan összefoglalják az értekezleteket, így segítve a elvesztegetett idő visszaszerzését.
Mire kell figyelnie egy Zoomhoz készült AI jegyzetelő kiválasztásakor?
A Zoomhoz megfelelő AI jegyzetelő kiválasztásakor helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek a legfontosabbak az üzleti tevékenységéhez. Ezek közül néhány lehet:
- Valós idejű hangfelvétel-leírás: Az AI jegyzetelőnek valós időben kell rögzítenie a hangot, és pontos leiratokat kell készítenie
- Automatizált AI-összefoglalók: A megfelelő jegyzetelő mesterséges intelligenciát használva képes ellenőrzőlistákat készíteni, teendőket felsorolni és feladatokat kiosztani a csapat tagjainak.
- Integráció a meglévő rendszereivel: Az AI-eszköznek könnyen integrálhatónak kell lennie a meglévő szoftvereivel. Ez megkönnyíti a csapattagok számára az új eszköz zökkenőmentes elsajátítását
- Testreszabható beállítások: A beállítások az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatók, harmadik féltől származó integrációkkal, rugalmas időkorláttal és megosztási lehetőségekkel.
- Biztonsági és adatvédelmi szabványok: Az AI-alapú értekezlet-leírásoknak be kell tartaniuk a biztonsági és adatvédelmi szabványokat a felhasználói adatok és az érzékeny üzleti információk védelme érdekében.
- Felhasználóbarát jelleg: Az eszköznek felhasználóbarátnak és könnyen érthetőnek kell lennie. Ha az eszköz elsajátításához csak rövid betanítási időre van szükség, az növeli a csapat termelékenységét.
- A jegyzetelő eszköznek le kell írnia az értekezleteket, és azonosítania kell, ki mit mondott az ügyfélhívások során. Hatékonyan össze kell foglalnia a megbeszélést, és olyan, megvalósítható feladatokat kell generálnia, amelyeket a nyomon követéshez lehet kiosztani.
📈 Érdemes tudni: A Microsoft felmérése szerint az értekezletek résztvevőinek 52%-a nehezen tud lépést tartani a jegyzeteléssel. Az AI-eszközök valós idejű átírással és összefoglalásokkal hidalják át ezt a szakadékot.
Összegezze az értekezleteket a Zoomhoz legalkalmasabb AI jegyzetelővel – a ClickUp-pal!
A Zoomhoz legalkalmasabb AI jegyzetelő kiválasztásához néhány kulcsfontosságú szempontot érdemes figyelembe venni. Gondolja át, mennyire felel meg a költségvetésének és üzleti igényeinek, valamint mennyire könnyen integrálható a jelenlegi munkafolyamatokba.
Ha vállalata sok Zoom-hívást bonyolít, akkor a legjobb eszközzel kell optimalizálnia az értekezletek jegyzetelését. Itt jön képbe a ClickUp. A projektmenedzsment-platform számos átírási és együttműködési funkciót kínál, amelyekkel az értekezletek összefoglalása és a nyomon követés gyerekjáték lesz. Használja ki a ClickUp Brain funkcióit, hogy könnyedén és a csapat hatékonyságát növelve forradalmasítsa munkafolyamatait. Regisztráljon még ma!