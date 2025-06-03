A 10 legjobb AI jegyzetelő a Zoomhoz, hogy növelje a termelékenységet 2025-ben

A jegyzetelés egy Zoom-megbeszélésen figyelmet és gyorsaságot igényel, és legyünk őszinték, ez megnehezíti a beszélgetésben való részvételt és a koncentráció fenntartását.

Ha mégis sikerül jegyzeteket készítenie, össze kell állítania a fontos pillanatokat, és meg kell osztania azokat a résztvevőkkel, a meglátásokkal együtt. Mindezt manuálisan elvégezni megterhelő lehet, ezért a vállalatok egyre inkább az AI jegyzetelők felé fordulnak a Zoomhoz.

Az AI-alapú jegyzetelők automatizálják a találkozók összefoglalását, a jegyzőkönyvek rögzítését, a találkozók jegyzetelését és azok megosztását. Ebben a blogban bemutatjuk a 10 legjobb AI jegyzetelőt a Zoomhoz, amelyek kiválóan kielégítik üzleti igényeit.

A legjobb AI jegyzetelők a Zoomhoz egy pillantásra

Eszköz A legjobb funkciók A legjobb Árak ClickUp AI-alapú értekezletjegyzetek és feladatkezelés Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag; testreszabás vállalatok számára elérhető Otter. ai AI-átírások értékesítési megbeszéléseken Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,99 dollártól kezdődik. Fireflies. ai Csapatbeszélgetések elemzése Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 10 dollártól kezdődik. Sonix Gyors fordítások és feliratok Kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok, nagyvállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 16,50 dollártól kezdődik. Rev. ai Nagy pontosságú átírás és betekintés Középvállalatok, nagyvállalatok Fizessen használat alapján; egyedi árazás Trint Történetépítés átírásokból Középvállalatok, nagyvállalatok A fizetős csomagok ára 80 dollártól kezdődik. Descript Audio- és videófelvételek szerkesztése Magánszemélyek, kisvállalkozások, közepes méretű vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 12 dollártól kezdődik. Tetra Könnyű integrálás webalkalmazásokba Középvállalatok, nagyvállalatok A fizetős csomagok ára 100 dollártól kezdődik. Deepgram Hangalapú AI-termékek fejlesztése Vállalatok Fizessen használat alapján; a fizetős csomagok ára 4000 USD/évtől kezdődik. Speechmatics Beszélgető AI funkciók alkalmazása Vállalatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 0,30 USD/órától kezdődik.

A 10 legjobb AI jegyzetelő a Zoomhoz

A népszerű AI jegyzetelők egyedi funkciókkal és USP-kkel rendelkeznek. Itt bemutatjuk a Zoomhoz legalkalmasabb 10 legjobb AI jegyzetelőt, átfogó képet adva azok előnyeiről és korlátairól.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezletjegyzetek és feladatkezelés)

A ClickUp egy vezető, AI-alapú termelékenységi platform, amelyet kis- és középvállalkozások számára terveztek. Robusztus funkciókészletével – beleértve a Zoomhoz készült fejlett AI jegyzetelőt – a ClickUp lehetővé teszi a csapatok számára, hogy minden részletet rögzítsenek az ügyfelekkel és a csapattal folytatott beszélgetések során, így Ön is teljes mértékben a beszélgetésre koncentrálhat.

A jegyzetelés automatizálásával és az együttműködés egyszerűsítésével a ClickUp segít növelni a termelékenységet, biztosítani, hogy semmi ne maradjon ki, és az egész csapatot összehangoltan tartani – mindezt egyetlen egységes munkaterületen.

A ClickUp AI Notetaker a legjobb módszer arra, hogy összekapcsolja a megbeszéléseken elhangzottakat a többi munkájával. Ehhez automatikus jegyzeteket és összefoglalókat használ, amelyek összekapcsolódnak a dokumentumokkal és feladatokkal. Hozzáférhet intelligens összefoglalókhoz kulcsszavakkal és kiemelt részekkel, és létrehozhat teendőket magának vagy a csapatának.

A ClickUp AI jegyzetelőjével kereshető jegyzeteket hozhat létre, amelyek a ClickUp egyéb dokumentumkezelő funkcióinak és a ClickUp Brainnek köszönhetően cselekvési tételeket is tartalmaznak. Naptárát is integrálhatja az AI jegyzetelővel, hogy a találkozó napirendje alapján feladatokat és határidőket állítson be.

Készítsen intelligens összefoglalókat a találkozókról a ClickUp AI jegyzetelőjével

Az AI jegyzetelővel a ClickUp Chathez is csatlakozhat, így automatikusan elküldheti az összefoglalókat és a teendőket a csevegőcsatornákon. Ezzel a következő információkhoz férhet hozzá és rögzítheti azokat a találkozóról:

A találkozó neve és dátuma, amely a dokumentum címének része, hogy könnyen megtalálható legyen.

A résztvevők listája

A hívás teljes videofelvétele

A hívás teljes hangfelvétele

A megbeszélés legfontosabb pontjainak rövid áttekintése

A legfontosabb tanulságok és döntések felsorolása pontokba szedve

Cselekvési tételek és következő lépések ellenőrzőlistája

A találkozó témáinak kategóriákba sorolása kibővíthető menüként

A teljes beszélgetés bővíthető átirata

A Notetaker az értekezletekkel kapcsolatos összes részlet megadásán kívül más termelékenységet növelő funkciókkal is rendelkezik, például:

Jegyzetek, hangfelvételek és összefoglalók mentése privát dokumentumba

Más értekezletek jegyzetének címkézése

A beszélgetések nyomon követhető cselekvésekre való átalakítása

Lehetőség a ClickUp-ból bárhonnan csatlakozni a hívásokhoz

Integráció a Zoom, a Teams és a Google Meet alkalmazásokkal

Automatikus nyelvfelismerés és átírás több mint 15 nyelven

Integráció a ClickUp Brain-nel az AI-alapú jegyzetelési funkciókhoz

A ClickUp Brain segítségével az értekezletek jegyzőkönyveiből pillanatok alatt összefoglalót készíthet

Nézze meg ezt a videót, hogy többet tudjon meg a ClickUp Brainről 👇

Ez a funkció a következő módokon növeli a találkozók hatékonyságát:

Készítsen értekezlet-jegyzőkönyvet strukturált értekezlet-jegyzetek megfogalmazásával, amelyek kiemelik a megbeszélés fontos pontjait.

Összefoglalja hosszú értekezleteit tömör összefoglalókba, hogy azok könnyen megoszthatók és érthetőek legyenek.

Kössön össze a találkozó napirendi pontjait a munkafolyamatokkal, és állítson be célokat és határidőket azok hatékony eléréséhez.

A ClickUp jegyzetkészítő funkciója segít a vállalkozásoknak növelni a termelékenységet és AI-összefoglalókat készíteni. A ClickUp értekezlet-sablonjait is felhasználhatja az elvárások közlésére és a következő értekezleten végrehajtandó feladatok meghatározására.

Íme néhány lehetőség, amelyet kipróbálhat: ClickUp találkozó napirend sablon : Használja ezt a megoldást a találkozók teendőinek meghatározásához, felvázolva minden csapattag felelősségi körét és céljait.

ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon : Kövesse nyomon az értekezletek során elhangzott összes szót, hogy pontosan meg tudja határozni az összes problémás pontot, és egyértelmű döntéseket hozhasson a következő értekezleteken.

A ClickUp Meetings segítségével jegyzetek készítésével, napirend összeállításával, teendők meghatározásával és a csapattal való együttműködéssel kezelheti az egész értekezletet. Lehetővé teszi az értekezletek rögzítését, így Ön:

Végezzen rendkívül részletes szerkesztést a legfontosabb pontok kiemelése és a találkozó összefoglalásának kreatív bemutatása érdekében.

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, hogy minden Zoom-megbeszéléshez készen álljon a napirend.

Használja a /Slash parancsokat a parancsmenü eléréséhez és a feladatok másodpercek alatt történő beállításához.

Csatlakoztassa a ClickUp Docs alkalmazást a munkafolyamataihoz, hogy a találkozók fontos pontjaira koncentrálhasson

Ezenkívül a ClickUp Docs segítségével rögzítheti a Zoom-megbeszélések fontos tanulságait, és elmentheti őket későbbi felhasználásra. Ezeket a dokumentumokat aztán összekapcsolhatja a munkafolyamatokkal, és hozzárendelheti a csapat tagjaihoz a nyomon követéshez.

A Docs segítségével AI-val összefoglalhatja a hosszú átiratokat, testreszabhatja a nézeteket és mezőket, integrálhatja a meglévő eszközeivel, létrehozhat feladatokhoz kapcsolódó tennivalókat és még sok minden mást.

🧠 Érdekesség: Az AI-alapú átírási eszközök megtanulták, hogyan lehet másodpercek alatt megkülönböztetni a kimondott szavakat, összefoglalni a találkozókat és eltávolítani a felesleges szavakat. Mostantól nem kell órákat töltenie a találkozók felvételeinek meghallgatásával és jegyzeteléssel.

A ClickUp legjobb funkciói

Készítsen jegyzeteket a ClickUp AI Notetaker segítségével, és kapcsolja össze azokat dokumentumokkal és feladatokkal, hogy AI-összefoglalók és kereshető átiratok készüljenek, és így a lehető legtöbbet hozhassa ki a Zoom-találkozókból.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy összekapcsolja vállalatának összes tudását az AI-vel, így fenntarthatja a projekt munkafolyamatait és növelheti a termelékenységet.

Készítsen és ossza meg a találkozók jegyzetét a ClickUp Docs segítségével, készítsen összefoglalókat és napirendeket központi formátumban, ossza meg azokat a csapattal, és dolgozzon a megvalósítható tételeken.

Jegyezze fel a Zoom-találkozók legfontosabb pontjait a ClickUp Notepad segítségével, és rendezze a jegyzeteket, feladatokat és ellenőrzőlistákat egy helyen.

A ClickUp Meetings segítségével egy helyen kezelheti a találkozókat: jegyzeteket készíthet, a napirendet kezelheti és cselekvési pontokat állíthat be az egész csapat számára.

Hosszú tartalmakat azonnal összefoglalhat, és bekezdéseket végrehajtható feladatokká alakíthat.

A Zapier segítségével könnyedén integrálhatja külső alkalmazásokkal, mint például a HubSpot, a Zoom, a Calendly és a Slack.

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazása kevesebb funkcióval rendelkezik, mint a számítógépes verzió.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Michael Turner, a Miami Egyetem karrier közösségekért felelős igazgatóhelyettese a ClickUp-ról:

Kéthetente tartok megbeszélést a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert az összes esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.

Kéthetente tartok megbeszélést a felettesemmel, és a ClickUp-ot használjuk a napirendünkhöz. Úgy érzem, jobban kézben tartom a dolgokat, mert az összes esemény- és prezentációs kérésem itt található, valamint egy naprakész állapotjelző is, amelyet ő is ellenőrizhet.

💡 Profi tipp: Ne csak rögzítse a találkozókat, hanem alakítsa azokat feladatokká. Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp, az intézkedési pontokat azonnal hozzárendelhető, határidővel rendelkező feladatokká alakíthatja.

2. Otter. ai (A legjobb AI-átírásokhoz értékesítési megbeszéléseken)

Az Otter.ai egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely videóértekezletek vagy hangbeszélgetések átiratát szöveggé alakítja. Képes azonosítani a beszélőket, a szövegeket a beszélő nevével ellátni, és rögzíteni a megosztott diákat.

A platform élő csevegési funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy kérdéseket tegyen fel a megbeszélés során, megjegyzéseket fűzzön a jegyzetekhez, vagy kiemelje a legfontosabb pontokat. Az AI jegyzetekből valós időben élő összefoglalásokat is készíthet, arra az esetre, ha valamit kihagyná a megbeszélés során.

Az Otter.ai legjobb funkciói

A kulcsszavak és kifejezések azonosítása és keresése a leírt jegyzetekben

Integrálja a Google vagy a Microsoft naptárral, hogy teljes hozzáférést biztosítson a Zoom, Teams és Google Meet találkozóihoz.

Bővítse a csomagot, hogy több percet adjon hozzá a leírási limitjéhez, vagy több fájlt tölthessen fel.

Az Otter.ai korlátai

Korlátozások vonatkoznak a leírási percekre, a feltöltött fájlokra és a találkozók időtartamára.

Az ingyenes csomag nem tartalmazza a fejlett keresési és együttműködési funkciókat.

Az alkalmazásban nem lehet saját jegyzeteket készíteni.

Otter. ai árak

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó, 1200 perc átírással

Üzleti : 40 dollár havonta, 6000 perc átírással

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

💡 Profi tipp: Fedezze fel a legjobb Otter AI alternatíváinkat, amelyek segítségével gyorsan megoszthatja jegyzeteket és értekezlet-összefoglalókat!

Mit mondanak az Otter.ai-ról a valódi felhasználók?

G2 értékelés:

A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átiratok megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.

A valós idejű átírás rendkívül pontos, az AI-összefoglalók pedig időt takarítanak meg. A kereshető átiratok megkönnyítik a találkozók áttekintését, növelve ezzel a termelékenységet.

3. Fireflies. ai (A legjobb csapatbeszélgetések elemzéséhez)

A Fireflies.ai egy remek eszköz a Zoom-hívások valós idejű átírásához és rögzítéséhez. Összefoglalja a legfontosabb pontokat, kiemeli a döntéseket, és a találkozó jegyzetekből cselekvési pontokat hoz létre.

Lehetőség van a megbeszélés egyes részeinek visszajátszására, kulcsszavak keresésére és a megbeszélés felvételének lejátszási sebességének megváltoztatására is. A Fireflies.ai együttműködési eszközei lehetővé teszik a csapat számára, hogy megjegyzéseket fűzzenek a beszélgetésekhez, reagáljanak rájuk, vagy hangrészleteket kivonjanak a felvételből.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Több mint 40 nyelvet és nyelvjárást kezel, ami kiválóan alkalmas sokszínű csapatok számára.

Használja az AI jegyzetelőt a találkozókhoz való csatlakozáshoz, hogy automatikusan rögzíthesse a találkozókat.

Integrálja a Fireflies. ai alkalmazást a Teams, Skype, Zoom és Google Meet alkalmazásokkal.

Ossza meg a találkozó jegyzeteket a Slacken, a Notionon vagy más platformokon.

Fireflies. ai korlátai

Az audio minőség befolyásolja a leírás pontosságát

Az ingyenes csomag nem kínál harmadik féltől származó integrációt.

Korlátozások vonatkoznak a fájlméretre, a találkozó időtartamára és a leírási sebességre.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (10 értékelés)

💡 Profi tipp: A leghatékonyabb módszert keresi a találkozók jegyzetelésére? Íme a teljes útmutatónk, amely segít a mindennapi feladatok hatékony elvégzésében!

Mit mondanak a Fireflies. ai-ről a valódi felhasználók?

G2 értékelés:

Az audio és a leírás szövegének pontossága és szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban megadhatja, hogy csak akkor hívja meg Fredet (Fireflies), ha Ön is szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan értekezletek, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Hasonló AI-ket hasonlítottam össze, és ez a legjobb mind közül a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.

Az audio és a leírás szövegének pontossága és szinkronizálása nagyon hasznos. Nem zavaró, mivel a beállításokban megadhatja, hogy csak akkor hívja meg Fredet (Fireflies), ha Ön is szeretné. Ez nagyon fontos, mert vannak olyan értekezletek, amelyeknek bizalmasnak kell maradniuk. Hasonló AI-ket hasonlítottam össze, és ez a legjobb mind közül a pontosság és a bizalmas kezelés tekintetében.

4. Sonix (A legjobb gyors fordításokhoz és feliratokhoz)

via Sonix

A Sonix automatizált átírásokat és feliratokat biztosít több nyelven, és néhány másodperc alatt automatizált összefoglalókat generál. Emellett képes azonosítani több beszélőt és azt, hogy mikor mit mondanak.

A Sonix segítségével automatizált fordításokat és audio- és vizuális tartalmak szöveggé történő konvertálását kapja. Együttműködési funkciói többfelhasználós jogosultságokat is lehetővé tesznek, így a tagok feltölthetnek, megoszthatnak, szerkeszthetnek vagy korlátozhatnak fájlokat.

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi implementációk nem biztosítják azt a zökkenőmentes, kontextusba ágyazott integrációt, amely arra késztetné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy egyszerű szöveges parancs alapján automatizált munkafolyamatot végrehajtani? A ClickUp Brain képes rá ! Az AI mélyen integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve, de nem kizárólagosan a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozzon a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunkra!

A Sonix legjobb funkciói

Keresés, lejátszás, szerkesztés, rendszerezés és megosztás bármilyen eszközön a beépített intelligens szerkesztővel.

Szerezzen be AI-alapú összefoglalókat, fejezetcímeket, témafelismerést és tematikus elemzéseket a jegyzetekhez.

Ossza meg és tegye közzé a találkozó jegyzeteket, és működjön együtt a csapatával!

Integrálja munkafolyamatát a YouTube-ba, a Zapierbe, a Teamsbe, a Zoomba és más alkalmazásokba.

A Sonix korlátai

Az árstruktúra magasabb, mint másoké, ami kis csapatok számára korlátozó lehet.

Ha több beszélő van, a leiratok pontatlanok lehetnek.

Sonix árak

Standard : Ingyenes

Prémium : 16,50 USD felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Sonix értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 100 értékelés)

🔎 Tudta? A Zoom kezdetben legfeljebb 15 résztvevővel tartott találkozókat, ma pedig már egyszerre akár 1000 résztvevőt is képes befogadni. Egy hatékony AI jegyzetelő képes azonosítani a legtöbb beszélőt, és hozzárendelni hozzájuk a beszédüket.

5. Rev. ai (A legjobb a nagy pontosságú átíráshoz és betekintéshez)

A Rev. ai egy rendkívül pontos API mesterséges intelligencia és ember által generált átiratokhoz. Felveheti és leírhatja a Zoom-találkozók, videó- és hangalkalmazások jegyzetét, majd megoszthatja azokat a szervezettel.

Beszéd-szöveggé alakító funkciókat, AI-elemzéseket, többnyelvű átírásokat és a legmagasabb szintű pontosságot kínálja az ember által készített átírásokhoz képest.

A Rev. ai legjobb funkciói

Használja ki az olyan funkciókat, mint a nyelvfelismerés, az érzelemelemzés, a téma kivonatolás, az összefoglalás, a fordítás és a kényszerített igazítás.

A pontos időbélyegek azonosításával javíthatja a kereshetőséget és az elemzést.

Használja ki a legalacsonyabb szóhibaarányt és a legolvashatóbb átiratokat!

Rev. ai korlátai

A fájlméret, az időtartam és az egyidejűség tekintetében korlátozások vannak érvényben.

Rev. ai árak

Fizessen használat szerint

Vállalati: Egyedi árazás

Rev. ai értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

Mit mondanak a Rev. ai-ről a valódi felhasználók?

G2 értékelés:

A fájlok feltöltése és letöltése a Rev-be egyszerű. Az online szerkesztés könnyen használható. Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész. A kész fájlok értékelésével a Rev úgy tűnik, hogy tanul és minden átírással és feliratozással egyre jobb lesz.

A fájlok feltöltése és letöltése a Rev-be egyszerű. Az online szerkesztés könnyen használható. Az ügyfélszolgálat gyors és segítőkész. A kész fájlok értékelésével a Rev úgy tűnik, hogy tanul és minden átírással és feliratozással egyre jobb lesz.

6. Trint (a legjobb a leiratokból történő történetépítéshez)

via Trint

A Trint egy automatizált átírási szoftver, amely segít hatékony tartalmakat készíteni az audio- és videófelvételek átírásával. Videókat, hangfelvételeket és beszédet szöveggé alakíthat nagy pontossággal szerkesztés, összefoglalás, fordítás és együttműködés céljából egyetlen munkafolyamatban.

A Trint történetmesélő funkcióival több jegyzetből is kiválaszthat idézeteket, és szerkesztői eszközök segítségével cikkeket, podcastokat, forgatókönyveket és hangfelvételeket készíthet. Használja a mondatjegyzet-készítési módszert, hogy a találkozók jegyzetéből lenyűgöző storyboardokat és összefoglalókat készítsen.

A Trint legjobb funkciói

Rögzítse a tartalmat valós időben, és elemezze azt AI-képességek segítségével.

Készítsen könnyen megosztható tartalmakat a leiratokból a történetépítéshez.

Dolgozzon együtt csapatával a megosztott meghajtók, a megjegyzésfunkciók és egyéb eszközök segítségével.

A felhasználóbarát felületnek köszönhetően könnyen integrálható a meglévő munkafolyamatokba.

A Trint korlátai

3 GB-nál nagyobb vagy 3 óránál hosszabb fájlokat nem tud átírni.

Az ingyenes verzió nem rendelkezik fejlett integrációs funkciókkal.

Nem támogatja az audio- és videofájlokhoz való kapcsolódást.

A Trint árai

Starter : 80 USD/hó felhasználónként

Haladó : 100 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Trint értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (60+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Descript (a legjobb audio- és videófelvételek szerkesztéséhez)

via Descript

A Descript AI-képességeket használ videókból átiratok készítéséhez, tartalom fordításához, videó feliratok készítéséhez és média szerkesztéséhez. Átalakíthatja az audiót szöveggé, AI- és emberi átiratokat készíthet, megbeszéléseket rögzíthet, együttműködhet audiókon, és megoszthatja azokat több népszerű csatornán.

Töltse fel a fájlt közvetlenül a Descriptre, és kapjon könnyen érthető, összefoglalható és megosztható átiratokat. Ezen a platformon videókat és hangfájlokat is szerkeszthet, hogy megőrizze a találkozók fontos részeit és kiemelje a legfontosabb pontokat.

A Descript legjobb funkciói

Szövegek és átiratok szerkesztése értekezletekhez és podcastokhoz

Audiofordítás AI-funkciók segítségével

Pontos emberi és AI-átiratok készítése

Fájlok áthúzásával konvertálhatja az audiót szöveggé.

A Descript korlátai

Korlátozott ingyenes verzióval rendelkezik.

Ez lelassíthatja a rendszerét.

Descript árak

Ingyenes

Hobbista: 12 USD/fő/hónap, éves számlázással

Creator: 24 USD/fő/hónap, éves számlázással

Descript értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (170+ értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Mini podcastokhoz használtam, és kevésbé hibásnak találtam, mint más platformokat, például a Podcastle-t.

Mini podcastokhoz használtam, és kevésbé hibásnak találtam, mint más platformokat, például a Podcastle-t.

8. Tetra (a legjobb a webalkalmazásokba való egyszerű integrációhoz)

via Tetra

A Tetra egy hatékony termelékenységi eszköz, amely közvetlenül bekapcsolódik a Zoom-hívásaiba, és jegyzeteket készít a jegyzőkönyvek elkészítéséhez. Így nem kell aggódnia a találkozók jegyzőkönyveinek leírása miatt, és a beszélgetésre koncentrálhat.

A Tetra webalkalmazásával bármikor megtekintheti a találkozók jegyzetét. A beépített keresőeszközökkel kulcsszavakat és kifejezéseket kereshet. Az audiofájlban szinkronizált szóidőbélyegeket kap, hogy megkönnyítse az elemzést.

A Tetra legjobb funkciói

Automatikusan csatlakozzon a találkozókhoz, hogy gyors jegyzeteket készítsen és időt takarítson meg.

Kivonhatja a találkozó jegyzeteket olyan dokumentumkezelő eszközökbe, mint a Slack, a DropBox, az e-mail és a Google Docs.

Szerezzen be egy biztonságos tárolórendszert, amely lehetővé teszi a jegyzetek végleges törlését.

Dolgozzon képzett emberi szerkesztőkkel, hogy kijavítsák és finomítsák az automatikusan generált szkripteket.

A Tetra korlátai

A hívások átírása órákig tart

Néhány értekezlet-platformmal nem kompatibilis.

Tetra árak

Plusz: 100 dollár/hó 3 órányi átírásért

Pro : 300 USD/hó 10 órányi átírásért

Egyedi: Egyedi árazás

Tetra értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: NA

🎯 Betekintés: A megbeszélések fáradtsága valós probléma. De ha nem kell jegyzeteléssel foglalkoznia, jobban tud koncentrálni a beszélgetésre, ami jobb döntésekhez vezet.

9. Deepgram (a legjobb hangalapú AI-termékek fejlesztéséhez)

via Deepgram

A Deepgram egy hangalapú AI platform, amely beszédet szöveggé és szöveget beszéddé alakít, valamint beszéd-beszéd hangügynököket is tartalmaz. A fejlesztők ezt a platformot használhatják hangalapú AI termékek és funkciók létrehozásához.

A Deepgram hangfelismerő funkciói segítenek optimális pontossággal, sebességgel és költséghatékonysággal beszédátiratokat készíteni.

A Deepgram legjobb funkciói

Könnyedén átírhatja a találkozókat és a hangmintákat

Használja az AI képességeit vállalati szintű elemzésekhez

Szerezzen beszélgetési intelligencia képességeket a beszélők azonosításához és a beszéd nekik való hozzárendeléséhez.

A Deepgram korlátai

A testreszabáshoz API-ismeretekre van szükség.

Az ékezetes beszéd átírása hibákat tartalmazhat.

Deepgram árak

Fizessen használat szerint : 200 dollár kredit

Növekedés : 4000 USD+ évente

Vállalati: 15 000 USD+ évente

Deepgram értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: NA

Mit mondanak a Deepgramról a valódi felhasználók?

G2 r eview:

Imádom, hogy a Deepgram rögzíti az audiót és a videót, és olyan pontosan átírja őket. Nagyszerűen működik az ügyfélmegbeszélések és a belső megbeszélések átírásához. Az átírások tárolására és megosztására szolgáló funkcióknak köszönhetően, például a Google Drive-on, könnyen integrálható.

Imádom, hogy a Deepgram rögzíti az audiót és a videót, és olyan pontosan átírja őket. Nagyszerűen működik az ügyfélmegbeszélések és a belső megbeszélések átírásához. Az átírások tárolására és megosztására szolgáló funkcióknak köszönhetően, például a Google Drive-on, könnyen integrálható.

10. Speechmatics (a legjobb beszélgetési AI funkciók alkalmazásához)

via Speechmatics

A Speechmatics egy beszélgető AI API, amely saját, vezető ASR technológiájával természetes és reagáló hanginterakciókat tesz lehetővé, függetlenül az akcentustól, a nyelvtől vagy a környezettől.

Az ASR rendkívül pontos átírásokat biztosít, amelyek valós időben felismerik a beszélőket élő találkozókon vagy rögzített médiákban több mint 50 nyelven.

A Speechmatics legjobb funkciói

Szerezzen be AI beszédtechnológiát átíráshoz és valós idejű fordításhoz

Hozzon létre hozzáférést egy pontos és átfogó beszéd-szöveggé alakító API-hoz.

Használja a valós idejű ASR-t több mint 50 nyelven

A Speechmatics korlátai

A valós idejű átírásokra időtartam-korlátozások vonatkoznak.

A leiratok valós idejű késleltetéssel rendelkezhetnek.

Speechmatics árak

Ingyenes : havonta 8 óra

Fizessen használat szerint : 0,30 dollártól óránként

Vállalati: Egyedi árazás

Speechmatics értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (20+ értékelés)

Külön említésre méltóak

Fathom : A Fathom megkönnyíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams találkozók rögzítését, leírását és összefoglalását. : A Fathom megkönnyíti a Zoom, Google Meet vagy Microsoft Teams találkozók rögzítését, leírását és összefoglalását.

Sembly AI : Ideális Zoom-jegyzetek készítéséhez, a találkozók kereshető szöveggé alakításához és a legfontosabb beszélgetési pillanatok kiemeléséhez. : Ideális Zoom-jegyzetek készítéséhez, a találkozók kereshető szöveggé alakításához és a legfontosabb beszélgetési pillanatok kiemeléséhez.

Avoma : All-in-one AI platform automatizált jegyzeteléshez, előrejelzéshez, ütemezéshez és még sok máshoz. : All-in-one AI platform automatizált jegyzeteléshez, előrejelzéshez, ütemezéshez és még sok máshoz.

Mit kell keresnie egy Zoomhoz készült AI jegyzetelőben?

A Zoomhoz megfelelő AI jegyzetelő kiválasztásakor helyezze előtérbe azokat a funkciókat, amelyek a legfontosabbak az üzleti tevékenységéhez. Ezek közül néhány a következő lehet:

Valós idejű hangfelvétel-átírás : Az AI jegyzetelőnek valós időben kell rögzítenie a hangot, és pontosan kell átírnia azt.

Automatizált AI-összefoglalók: A megfelelő jegyzetelő mesterséges intelligenciával ellenőrzőlistákat készíthet, teendőket sorolhat fel és feladatokat oszthat ki a csapat tagjai között.

Integráció a meglévő rendszerekkel : Az AI-eszköznek könnyen integrálhatónak kell lennie a meglévő szoftverekkel. Ez megkönnyíti a csapat tagjai számára az új eszköz zökkenőmentes elsajátítását.

Testreszabható beállítások : A beállítások az Ön igényeinek megfelelően testreszabhatók, harmadik féltől származó integrációkkal, rugalmas időkorláttal és megoszthatósággal.

Biztonsági és adatvédelmi szabványok: Az AI-alapú értekezlet-átiratoknak meg kell felelniük a biztonsági és adatvédelmi szabványoknak a felhasználói adatok és az érzékeny üzleti információk védelme érdekében.

Felhasználóbarát: Az eszköznek felhasználóbarátnak és könnyen érthetőnek kell lennie. Ha az eszköz elsajátításához rövid képzési időszakra van szükség, az növeli a csapat termelékenységét.

A jegyzetelő eszköznek le kell írnia a találkozókat, és azonosítania kell, ki mit mondott a Zoom beszélgetésekben. Hatékonyan össze kell foglalnia a megbeszélést, és végrehajtható feladatokat kell generálnia, amelyeket a nyomon követéshez lehet hozzárendelni.

📈 Érdemes tudni: A Microsoft felmérése szerint a találkozók résztvevőinek 52%-a nehezen tartja a lépést a jegyzetekkel. Az AI-eszközök valós idejű átírással és összefoglalásokkal hidalják át ezt a szakadékot.

Összefoglalja a találkozókat a Zoom legjobb AI jegyzetelőjével – a ClickUp-pal!

A Zoomhoz legalkalmasabb AI jegyzetelő kiválasztásához néhány fontos szempontot figyelembe kell venni. Gondolja át, hogy mennyire felel meg a költségvetésének és üzleti igényeinek, valamint hogy mennyire könnyen integrálható a jelenlegi munkafolyamatokba.

Ha cége sok Zoom-hívást bonyolít, akkor a legjobb eszközzel kell optimalizálnia a találkozók jegyzetelését. Itt jön a ClickUp. A projektmenedzsment platform többféle átírási és együttműködési funkciót kínál, amelyekkel a találkozók és a követő feladatok összefoglalása gyerekjáték lesz. Használja ki a ClickUp Brain funkcióit, hogy könnyedén forradalmasítsa munkafolyamatait és növelje csapata hatékonyságát. Regisztráljon még ma!