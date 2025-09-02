A 11 legjobb TimeHero alternatíva 2025-ben

Reggel 9 óra van, és a teendőlistája máris nyomasztónak tűnik. Összeütköznek a megbeszélések, közelednek a határidők, és ott van az a feladat, amit mindig holnapra halaszt.

Miért érdemes a TimeHero alternatíváit választani?

Amikor egy eszköz inkább akadályozza a munkát, mint segíti, az egyértelmű jel, hogy más lehetőségeket kell fontolóra venni. Íme, mit mondtak a valódi felhasználók a TimeHero hiányosságairól. 📈

Túl merev az automatizálás: Az ütemezési motor gyakran úgy rendezi át a feladatokat, hogy azok nem felelnek meg az emberek tényleges munkavégzési szokásainak.

Nem elégséges testreszabási lehetőségek: A felhasználók nem tudják könnyen módosítani az olyan elemeket, mint a naptárnézetek vagy a projektelrendezések, hogy azok illeszkedjenek a munkafolyamatukhoz.

Néhány fontos integráció hiányzik: Több felhasználó is említi, hogy hiányzik a kétirányú szinkronizálás a Google Naptárral és az iCalendarral.

Inkonzisztens értesítések: Az emlékeztetők nem mindig időszerűek, ami megzavarhatja a napi prioritásokat.

Megtanulása nehéz: Bár kinézetre egyszerűnek tűnik, a fejlett eszközök mélyebb megismerése nehézkesnek vagy zavarosnak tűnhet.

A TimeHero alternatívái egy pillantásra

Az alábbi táblázat segít kiválasztani a legjobb TimeHero alternatívákat. 📊

Eszköz Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp • AI-alapú naptár és naptárnézet • Brain + Autopilot ügynökök az intelligens ütemezéshez • Munkafolyamat-nézet a kapacitástervezéshez • Automatizálás, ismétlődő feladatok és AI jegyzetelő A legjobb minden csapat (egyének → vállalkozások) számára, akiknek intelligens feladat-tervezésre, ütemezésre és együttműködésre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; Vállalati csomag: egyedi árazás Motion • AI automatikus ütemezés és valós idejű átrendezés • Mély munkavégzés időblokkolás • Napi tervezési e-mailek • Google/Outlook szinkronizálás Legalkalmasabb azoknak a felhasználóknak, akik dinamikus, az változásokhoz azonnal alkalmazkodó AI-alapú ütemezést szeretnének. Ingyenes próba elérhető; fizetős csomagok 49 USD/felhasználó/hónap áron; vállalati csomagok: egyedi árak Todoist • Természetes nyelvű feladat létrehozás • Karma rendszer a termelékenység gamifikációjához • Prioritási szintek és haladás nyomon követése • Több platformon történő szinkronizálás A legjobb magánszemélyek és szabadúszók számára, akik egyszerű személyes feladatkövetést szeretnének. Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 5 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Visszaszerezni • Intelligens értekezletek pufferidővel • Szokások ütemezője a rutinokhoz • Automatikus átütemezés • Google és Outlook integráció A legjobb szakemberek számára, akiknek intelligens naptárvédelemre és koncentrációs idő védelemre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron; vállalati csomag: egyedi árazás TickTick • Szokások nyomon követése + feladatok • Beépített Pomodoro időzítő • Többféle nézet (lista, Kanban, naptár) • Hangjegyzetek feladatkonverziója A legjobb azoknak, akik feladatokat és szokások kialakítását egy eszközzel egyensúlyoznak Ingyenes csomag elérhető; fizetős éves csomag 35,99 USD/év áron. Taskade • Vizuális munkafolyamatok gondolattérképekkel és Kanban-nal • Beépített videocsevegés és megjegyzések • AI munkafolyamat-generátor és AI ügynökök • Korlátlan számú alfeladat és beágyazott listák A legjobb távoli csapatok számára, akiknek vizuális feladat-/ötlet-térképzésre és együttműködésre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 20 USD/hó áron; vállalati csomag: egyedi árazás Trello • Kanban táblák és kártyalapú munkafolyamatok • Butler automatizálás • Power-Ups kiterjesztésekhez • Integrációk (Slack, Drive, Jira) A legjobb egyszerű, vizuális munkafolyamatokat kezelő csapatok számára. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 6 USD/felhasználó/hónap áron; vállalati csomag: egyedi árazás Things3 • Természetes nyelvű ütemezés • Magic Plus gomb a gyors rögzítéshez • Napló és strukturáló eszközök • Zökkenőmentes Apple ökoszisztéma szinkronizálás A legjobb Apple-felhasználók (magánszemélyek, szabadúszók, szakemberek) számára, akiknek zavarmentes feladatkezelésre van szükségük. Nincs ingyenes csomag; egyszeri vásárlás eszközönként Wrike • Részletes jogosultságok és megfelelőségi munkafolyamatok • Erőforrás-elosztás és munkaterhelés-kezelés • Testreszabható irányítópultok • AI-támogatott időkövetés A legjobb vállalatok és komplex szervezetek számára, amelyeknek projektirányításra és megfelelőségre van szükségük. Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron; vállalati csomag: egyedi árazás Sunsama • Napi irányított tervezési rituálé • Feladatok több eszközből való lekérése • Naptár + feladatintegráció • Időkövetés betekintés céljából A legjobb tudásmunkások számára, akik tudatos napi tervezést és koncentrációt keresnek. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 16 dollártól kezdődik havonta. Akiflow • Billentyűzet-elsődleges parancsközpont • Feladatok időblokkolása • Univerzális beérkező levelek és intelligens értesítések • Széles körű integrációk a különböző eszközök között A legjobb termelékenységet előtérbe helyező felhasználók számára, akik időblokkolást és egységes feladatkezelést preferálnak. Ingyenes próba elérhető; a fizetős csomagok ára 19 dollár/hónaptól kezdődik.

A 11 legjobb Timehero alternatíva

A TimeHero a feladatütemények automatizálásának és a naptárakban szereplő időblokkolásnak az első számú eszköze. Segít az egyéneknek a valódi munkájukhoz igazítani a napjaikat. De gyakran nem elégséges azoknak a csapatoknak, amelyeknek mélyebb feladatirányításra, erőteljesebb automatizálásra és beépített AI-támogatásra van szükségük.

Akár vizuálisabb eszközre van szüksége, akár jobban boldogul az ismétlődő feladatok kezelésével, akár csak... kevésbé szigorú a saját ütemtervével, ez a lista biztosan tartogat valamit az Ön számára. 🎯

1. ClickUp (A legjobb feladat tervezéshez integrált időgazdálkodással és automatizálással)

Szerezze be ingyen a ClickUp mesterséges intelligenciával működő naptárát! A ClickUp Calendar segítségével állítsa össze és módosítsa napi ütemtervét prioritásai, kötelezettségvállalásai és preferenciái szerint.

A ClickUp egy olyan alkalmazás, amely egyesíti a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

Tartalmaz olyan funkciókat, amelyek extra láthatóságot, csapatmunkát és AI-támogatott döntéshozatalt biztosítanak a mindennapi munkafolyamatokba.

Ütemezés a ClickUp naptárral

Ha a napját a maximális hatékonyság érdekében tervezi, kezdje a ClickUp naptárral. Ez valós idejű adatok alapján hozza létre a napi ütemtervét, beleértve a feladatok határidejét, a megbeszéléseket, a munkaterhelést és a csapat rendelkezésre állását.

Tegyük fel, hogy három régióban tervez egy termékmarketing kampányt. Időre van szüksége a kampányterv áttekintéséhez, a regionális vezetőkkel való napi egyeztetésekhez és a visszacsatolási ciklusok koordinálásához. Az AI-naptár automatikusan lefoglalja ezeket az időpontokat az előre beállított prioritások alapján, és módosítja a feladatait, ha valami változás történik.

Minden értekezlet közvetlenül szinkronizálódik a Google Naptárral, és támogatást kapsz az összes főbb online értekezleteszközhöz, mint például a Google Meet, a Zoom vagy a Teams. Miért fontos ez? Ez lehetővé teszi, hogy közvetlenül a ClickUp munkaterületedről csatlakozz ezekhez az értekezletekhez, ahelyett, hogy több lapot kellene váltogatnod.

💡 Profi tipp: Szeretne automatikusan jegyzeteket készíteni egy ügyfél-kickoff megbeszélés során? Kapcsolja be a ClickUp AI Notetaker funkciót a naptárában. Ez önállóan csatlakozik az engedélyezett megbeszélésekhez, leírja és rögzíti a beszélgetést, kivonja a teendőket, és automatikusan létrehozza a kapcsolódó feladatokat, így nem kell semmit újra begépelni vagy manuálisan nyomon követni.

Optimalizáljon a ClickUp Brain és a ClickUp Autopilot Agents segítségével.

A ClickUp Brain intelligens AI tervezőjével strukturálja a heti munkamintákat.

Most pedig vegye igénybe a ClickUp Brain szolgáltatást a menetrend optimalizálásához. Ez az AI-asszisztens nem találgat, hogy mi a fontos, hanem tanulmányozza a munkamódszerét, hogy az ajánlásai Önnek segítsenek, és ne hátráltassák.

Tegyük fel, hogy a napjai reggelente koncentrált tervezési munkával, délután telefonálással és hetente kétszer mélyreható áttekintési üléssel telnek. A ClickUp Brain ezeket a mintákat, a feladatok időtartamát és a jelenlegi határidőket használja a hét strukturálására.

A ClickUp Autopilot Agents még egy lépéssel tovább megy. Ahelyett, hogy folyamatosan átrendezné a feladatokat, amikor a projektek változnak, hozzon létre egyéni Autopilot Agents-eket, amelyek automatikusan módosítják a prioritásokat, újraelosztják a tulajdonosokat, és akár átütemezik a legfontosabb feladatok határidejét is.

Például, ha egy ügyfélmegbeszélés időpontja megváltozik, az ügynököd a változást átviszi a függő feladatokra, felszabadítja a fókuszblokkokat és új időpontot rendel a teljesítésekhez – anélkül, hogy te bármit is tennél.

Végrehajtás a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével bontsa fel a projekteket megvalósítható részekre.

A napod már megtervezve van, ideje elkezdeni a dolgokat. Fordulj a ClickUp Tasks-hez, ahol minden feladatot el lehet rendelni. Minden feladat támogatja az időbecsléseket és az időkövetést, az egyéni mezőket, az alfeladatokat, a függőségeket és a szálakba rendezett megjegyzéseket a további kontextus érdekében.

Például, ha egy új weboldal elindítását koordinálja. Létrehozhat feladatokat az UX-tervezéshez, a vázlatok másolásához, a fejlesztés átadásához, a minőségbiztosításhoz és a végleges bevezetéshez, és mindegyiket megjelölheti a felelősökkel, a határidőkkel és a prioritásokkal.

A ClickUp naptár nézetével vizualizálhatja az ütemterveket

A ClickUp naptár nézet segítségével módosíthatja a feladatok határidejét és kiegyensúlyozhatja a munkaterhelést.

Minden vizuálisan szinkronizálódik a ClickUp naptárnézetben, ahol egy pillanat alatt áttekintheti a feladatok és projektek ütemtervét, és felismerheti az akadályokat. Feladatait naponta, 4 napos blokkokban, hetente vagy havonta tekintheti meg. Az esedékességi dátumok azonnali átütemezése és frissítése olyan egyszerű, mint a feladatok ütemtervének húzása és elhelyezése.

A feladatokat színkóddal jelölheti a felelős személy vagy a prioritás szerint, egyéni mezőket jeleníthet meg, a feladatokat állapot szerint szűrheti, és akár ismétlődő feladatokat vagy nemzeti ünnepeket is beépíthet a projektek jobb tervezése érdekében.

💡 Profi tipp: Míg a Naptár nézet segít a feladatok idővonalának vizualizálásában és tervezésében, a ClickUp Workload View funkciója ideális a csapat kapacitásának tervezéséhez. Tegyük fel, hogy a tervezőnek három határideje van ugyanazon a héten. A Workload View funkció azonnal jelzi ezt a túlterhelést, így át tudja osztani vagy újraelosztani a munkát, mielőtt lemaradásba kerülne.

A ClickUp legjobb funkciói

Feladatok frissítésének automatizálása: A ClickUp Automations segítségével manuális beavatkozás nélkül indíthat el olyan műveleteket, mint a tulajdonosok kijelölése, az állapotok módosítása és a határidők eltolása.

Intelligens feladatjavaslatok: A ClickUp Brain az erőfeszítés, a prioritás és a rendelkezésre állás alapján javasolja a legjobb időpontokat az egyes feladatok elvégzéséhez.

Ismétlődő feladatok beállítása: Tartsa nyomon a rendszeres munkákat, mint a heti szinkronizálás, a havi jelentések vagy a negyedéves felülvizsgálatok, anélkül, hogy azokat minden alkalommal újra be kellene állítania.

A csapat munkaterhelésének vizualizálása: A ClickUp Workload View segítségével megtekintheti a feladatok elosztását, és így meg tudja állapítani, ki van telített kapacitással, és ki tud még több feladatot vállalni.

Írjon gyorsabban az AI segítségével: Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy közvetlenül a munkaterületén belül készítsen feladatleírásokat, e-mail válaszokat, projektösszefoglalókat vagy nyomonkövetési jegyzeteket.

Tervezze meg napját hangparancsokkal: Használja : Használja a ClickUp Brain MAX , az asztali AI Super App Talk to Text funkcióját, hogy hangparancsokkal diktálja a napi terveit, ütemezzen megbeszéléseket, és akár munkákat is végrehajtson.

A ClickUp korlátai

Alkalmi késések vagy lassabb teljesítmény nagy munkaterületeken

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 450+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4500 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Így írta le tapasztalatait egy Reddit-felhasználó:

A ClickUp mindenképpen megéri! Úgy értem, hogy PM eszközön túlmenően rengeteg felhasználási lehetősége van. Az abszolút kedvencem azonban a Naptár nézet. Semmi sem jobb annál, mint hogy az összes munkámat és kötelezettségemet egy helyen láthatom. Szóval a munkám? Megvan. A kávézás? Megvan. Anyukám születésnapja? Az is megvan! Van azonban egy dolog, ami még ennél is jobb. A ClickUp Brain. Srácok, csak megkérdezem, mikor vagyok szabad egy megbeszéléshez, vagy hogy a csapattagjaim vállalhatnak-e még több munkát, és minden ott van! Elképesztő.

A ClickUp mindenképpen megéri! Úgy értem, hogy PM eszközön túlmenően rengeteg felhasználási lehetősége van. Az abszolút kedvencem azonban a Naptár nézet. Semmi sem jobb annál, mint hogy az összes munkámat és kötelezettségemet egy helyen láthatom. Szóval a munkám? Megvan. A kávézás? Megvan. Anyukám születésnapja? Az is megvan! Van azonban egy dolog, ami még ennél is jobb. A ClickUp Brain. Srácok, csak megkérdezem, mikor vagyok szabad egy megbeszéléshez, vagy hogy a csapattagjaim vállalhatnak-e még több munkát, és minden ott van! Elképesztő.

2. Motion (a legjobb AI-alapú ütemezéshez és feladatok automatizálásához)

via Motion

Túlterheltnek érzi magát a munkanapjának ütemezésével? A Motion közvetlenül kezeli ezt a problémát. Ez az AI-alapú platform kiküszöböli a feladatok prioritásainak megállapításával járó találgatásokat, és automatikusan ütemezi azokat a határidők, a becsült időtartam és a munkaidő alapján.

Ha váratlan megbeszélések merülnek fel vagy a határidők változnak, a feladatütemező eszköz azonnal alkalmazkodik, így nincs szükség unalmas kézi átütemezésre. Megtanulja a munkamódszereit, hogy javaslatot tehessen a mély koncentrációhoz optimális időpontokra, és egyszerű feladatkiosztással és a haladás nyomon követésével racionalizálja a közös munkát.

A Motion legjobb funkciói

Hozzon létre korlátlan számú projektet, és szervezze a feladatokat egyedi munkaterületekbe különböző ügyfelek vagy kezdeményezések számára.

A feladat prioritása és a határidő közelsége alapján automatikusan blokkolja az időt a mély munkához.

Zökkenőmentesen integrálható a Google Naptárral, az Outlookkal és különböző eszközökkel egy központi rendszer létrehozásához.

Kapjon napi tervezési e-maileket személyre szabott feladatajánlásokkal, amelyek a folyamatban lévő projektjein és a közelgő határidőin alapulnak.

Mozgáskorlátozások

Korlátozott testreszabási lehetőségek a már bevált eszközökhöz képest

A mobilalkalmazás funkcionalitása elmarad a webes verzióhoz képest.

Mozgásalapú árazás

Pro AI: 49 USD/hó felhasználónként

Üzleti AI: 69 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Mozgásértékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (115+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (75+ értékelés)

Mit mondanak a Motionról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a program kitölti az időmet azzal, hogy milyen projektet/feladatot kell elvégezni... Az egyetlen két hátránya, hogy mindent megfelelően be kell állítani a projektekben és a sablonokban, hogy ésszerűen lehessen használni. A feladatok és lépések automatizálása egyszerű, de nem olyan komplex, mint szeretném, ami a nevek változóinak megírását vagy a projektek automatikus elindítását illeti, inkább a vállalati, mint a magánszemélyi szinten.

Imádom az AI időkitöltő funkciót. Ha le kell mondanom egy megbeszélést, vagy van egy kis szabad időm, akkor a program kitölti az időmet azzal, hogy milyen projektet/feladatot kell elvégezni... Az egyetlen két hátránya, hogy mindent megfelelően be kell állítani a projektekben és a sablonokban, hogy ésszerűen lehessen használni. A feladatok és lépések automatizálása egyszerű, de nem olyan komplex, mint szeretném, ami a nevek változóinak megírását vagy a projektek automatikus elindítását illeti, inkább a vállalati, mint a magánszemélyi szinten.

3. Todoist (a legalkalmasabb a személyes feladatok egyszerűsített szervezéséhez)

via Todoist

A Todoist ideális egyensúlyt teremt az egyszerűség és a robusztusság között. A tiszta felületnek köszönhetően a feladatok rögzítése gyerekjáték, míg mesterséges intelligenciája olyan természetes nyelvi kifejezéseket, mint „Jelentést benyújtani minden hétfőn 9 órakor”, ütemezett feladatokká alakít.

A „karma rendszer” barátságos versenyszellemet visz a munkaterületre, pontokat adva a befejezett feladatokért és játékossá téve a termelékenységet. Sok felhasználó személyes feladatokhoz kezdi el használni ezt a napi tervező alkalmazást, de hamarosan komplex munkaprojektekhez is felhasználja.

A Todoist legjobb funkciói

Szervezze meg projektjeit szakaszokkal, alfeladatokkal és színkódolt prioritási szintekkel a vizuális hierarchia egyértelműségének érdekében.

Kövesse nyomon a termelékenységi trendeket vizuális előrehaladási jelentések segítségével, beleértve a napi és heti teljesítményeket.

A valós idejű szinkronizálásnak köszönhetően minden eszközön és platformon zökkenőmentesen hozzáférhet a feladatokhoz.

A Todoist korlátai

Más projektmenedzsment eszközök höz képest korlátozott jelentéskészítési és elemzési lehetőségek

Nincs időkövetési funkciója harmadik féltől származó integrációk és natív Gantt-diagram funkció nélkül.

Todoist árak

Kezdők: Ingyenes

Pro: 5 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 8 USD/hó felhasználónként

Todoist értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 800 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 2600 értékelés)

Mit mondanak a Todoistról a valódi felhasználók?

Egy G2-vélemény így fogalmaz:

2016 óta használom a Todoistot. Eddig 57 500 feladatot teljesítettem. Az elmúlt években sok fejlődést láttam ennek a programnak az életében. Úgy gondolom, hogy ez egy könnyen használható program, sok praktikus eszközzel és opcióval. El sem tudom képzelni az életemet egy olyan eszköz nélkül, mint a Todoist. Sem a szakmai, sem a magánéletemben. Ha valaki szeretné rendszerezni a napi több száz feladatát, a Todoist a legjobb választás! Minden nap használom.

2016 óta használom a Todoistot. Eddig 57 500 feladatot teljesítettem. Az elmúlt években sok fejlődést láttam ennek a programnak az életében. Úgy gondolom, hogy ez egy könnyen használható program, sok praktikus eszközzel és opcióval. El sem tudom képzelni az életemet egy olyan eszköz nélkül, mint a Todoist. Sem a szakmai, sem a magánéletemben. Ha valaki szeretné rendszerezni a napi több száz feladatát, a Todoist a legjobb választás! Minden nap használom.

4. Reclaim (a legjobb intelligens naptárkezeléshez)

via Reclaim

A Reclaim AI egy intelligens naptárasszisztens, amely aktívan elvégzi a nehezebb feladatokat, beleértve a feladatok, szokások és a megbeszélések közötti szünetek ütemezését. Alkalmazkodik a váratlan ütemterv-változásokhoz, így a tervek megváltozása esetén is megőrzi prioritásait.

A találkozókezelő szoftver összekapcsolódik azokkal az eszközökkel, amelyeket valószínűleg már használ, például a Google Naptárral és az Outlookkal, és a háttérben működik, hogy minden beleférjen a napjába anélkül, hogy túlterhelné azt. Van egy utolsó pillanatban felmerülő találkozója? Az eszköz azonnal módosítja az ütemtervét. Lemaradt egy feladattal? Az eszköz átütemezi azt Önnek. És igen, beépíti a pufferidőt és a szünetet is.

A legjobb funkciók visszaszerzése

Hagyja, hogy a Smart Meetings segítségével a rendelkezésre állás, a preferenciák, a lehetséges ütközések és akár az időzónák alapján is puffertartalékot biztosító időpontokban ütemezze meg a találkozókat.

A Habit Scheduler segítségével oszthatja el az időt az ismétlődő feladatokra és rutinmunkákra.

Kövesse nyomon az idő elosztását a különböző projektek és személyes prioritások között, és szerezzen betekintést abba, hogyan tölti az idejét.

Korlátozások visszaszerzése

Korlátozott feladatkezelési funkciók a dedikált feladatkezelőkhöz képest

Nincs átfogó csapatmunkát támogató funkció

Árak visszaszerzése

Ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árak (éves számlázás)

Értékelések és vélemények visszaszerzése

G2: 4,8/5 (100+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Reclaimről a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó a következő visszajelzést osztotta meg:

Tetszik, hogy a belső csapatértekezleteim rugalmasabbá válhatnak, így több időt tudok szánni fontos ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel való találkozókra. A csapatban nagyon könnyű volt bevezetni, és imádtam beépíteni a munkámba.

Tetszik, hogy a belső csapatértekezleteim rugalmasabbá válhatnak, így több időt tudok szánni fontos ügyfelekkel vagy potenciális ügyfelekkel való találkozókra. A csapatban nagyon könnyű volt bevezetni, és imádtam beépíteni a munkámba.

5. TickTick (A legjobb szokások nyomon követésére és feladatkezelésre)

via TickTick

Szeretné elvégezni a teendőket és közben jobb szokásokat kialakítani? A TickTick remekül ötvözi ezt a kettőt. A speciális feladatkezelőktől eltérően segít következetes rutinokat kialakítani, a napi szokásokat és a rendszeres feladatokat egyaránt figyelemmel kísérve.

A beépített Pomodoro időzítő elősegíti a koncentrált munkavégzést, amelyet pihentető szünetek követnek. A feladatok gazdag formázási lehetőségekkel, fájlmellékletekkel és hangjegyzetekkel kelnek életre. Sok felhasználó kifejezetten a TickTick természetes nyelvfeldolgozási funkciója miatt vált át más alkalmazásokról, amely egyszerű mondatokat emlékeztetővel és határidővel ellátott ütemezett feladatokká alakít.

A TickTick legjobb funkciói

Kövesse nyomon szokásait és feladatait a beépített statisztikák és sorozatok segítségével, amelyek vizuálisan ábrázolják az Ön állandóságát.

A feladatok többféle formátumban megtekinthetők, többek között lista, Kanban és naptár nézetben, az Ön munkastílusának megfelelően.

Hozzon létre hangjegyzeteket, amelyek automatikusan szöveges feladatokká alakulnak át, így tökéletesen alkalmasak az ötletek rögzítésére útközben.

A TickTick korlátai

A prémium funkciók fizetős előfizetéssel érhetők el.

A naptár nézet kevésbé robusztus, mint a dedikált naptár alkalmazások.

TickTick árak

Éves tervezet: 35,99 USD/év

TickTick értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (120+ értékelés)

Mit mondanak a TickTickről a valódi felhasználók?

Egy Capterra-értékelő szerint:

A feladatlisták e-mailből való másolása rendkívül egyszerű. Az összes sort automatikusan külön feladatokra bontja. A pomodoro időzítő is nagyon hasznos. Természetesen naptár nézet is rendelkezésre áll. Néhány gyorsbillentyű, például a ~ szimbólum, a billentyűzet elhelyezkedése miatt kissé nehezen használható. A természetes nyelvfeldolgozás nem olyan jó, mint a Todoist esetében, de teljesen elegendő.

A feladatlisták e-mailből való másolása rendkívül egyszerű. Az összes sort automatikusan külön feladatokra bontja. A pomodoro időzítő is nagyon hasznos. Természetesen naptár nézet is rendelkezésre áll. Néhány gyorsbillentyű, például a ~ szimbólum, a billentyűzet elhelyezkedése miatt kissé nehezen használható. A természetes nyelvfeldolgozás nem olyan jó, mint a Todoist esetében, de teljesen elegendő.

6. Taskade (A legjobb vizuális csapatmunka-együttműködéshez)

via Taska de

A Taskade a feladatkezelést valós idejű csapatkommunikációval ötvözi egy vizuálisan vonzó csomagban. A vizuális szervezést hangsúlyozza gondolattérképek, szervezeti ábrák és Kanban táblák segítségével. Ráadásul a beépített videocsevegés és megjegyzésfunkcióknak köszönhetően nem kell több alkalmazás között váltogatni a csapatmegbeszélésekhez.

Az eszköz AI-alapú feladatgenerálást és projektvázlatkészítést is kínál, ami azt jelenti, hogy megadhat egy célt, és a Taskade elkészíti a cél eléréséhez szükséges struktúrát. Ehhez hozzáadódik a valós idejű közös szerkesztés, az eszközök közötti automatikus szinkronizálás és az intelligens határidő-nyomon követés, így egy egységes munkaterületet kap a tervezéshez, a kommunikációhoz és a munka végrehajtásához.

A Taskade legjobb funkciói

Hozzon létre újrafelhasználható ütemterv-sablonokat ismétlődő projektekhez vagy folyamatokhoz, ezzel jelentős beállítási időt takarítva meg.

Szervezze munkáját hierarchikusan, korlátlan számú alfeladattal és beágyazott listákkal, hogy egyértelművé tegye a feladatok közötti függőségeket.

Az AI Workflow Generator és az AI prompt sablonok segítségével automatikusan strukturált teendőlistákat és munkafolyamatokat hozhat létre magas szintű projektleírásokból.

Használjon olyan AI-ügynököket, amelyek megértik a kontextust, tanulnak a dokumentumaiból és projektjeiből, és önállóan kezelik a feladatokat.

A Taskade korlátai

Alkalmi teljesítményproblémák kiterjedt projektek esetén

Kevésbé robusztus jelentéskészítési funkciók, mint a vállalati eszközöknél

Taskade árak

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Csapat: 100 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (60+ értékelés)

Mit mondanak a Taskade-ről a valódi felhasználók?

Egy elégedett G2-felhasználó így fogalmazott:

A Taskade egy egyszerű projektmenedzsment eszközből egy hatékony AI automatizálási eszközzé fejlődött, amely lehetővé teszi több AI ügynök létrehozását, amelyek önállóan működhetnek csapatokban. Emellett olyan munkafolyamatokat is létrehozhat, amelyek olyan opciókat tartalmaznak, mint a tartalom átírása külső eszközök használata nélkül. Mivel a Taskade felhőalapú, a megvalósítása egyszerű. Az ügyfélszolgálat közvetlenül vagy a rendszeres élő közvetítésekön keresztül érhető el. Más eszközökkel való integrációja viszonylag egyszerű, bár a mi helyzetünkben nem használjuk sokat.

A Taskade egy egyszerű projektmenedzsment eszközből egy hatékony AI automatizálási eszközzé fejlődött, amely lehetővé teszi több AI ügynök létrehozását, amelyek önállóan működhetnek csapatokban. Emellett olyan munkafolyamatokat is létrehozhat, amelyek olyan opciókat tartalmaznak, mint a tartalom átírása külső eszközök használata nélkül. Mivel a Taskade felhőalapú, a megvalósítása egyszerű. Az ügyfélszolgálat közvetlenül vagy a rendszeres élő közvetítésekön keresztül érhető el. Más eszközökkel való integrációja viszonylag egyszerű, bár a mi helyzetünkben nem használjuk sokat.

7. Trello (a legjobb intuitív Kanban projektmenedzsmenthez)

via Atlassian

A Trello mindenki számára elérhetővé teszi a vizuális feladatkezelést. Ez a táblalapú eszköz a munkát kártyákként ábrázolja, amelyek a befejezés különböző szakaszait képviselő, testreszabható oszlopok között mozognak. Egyszerűsége mögött olyan hatékony funkciók rejlenek, mint az automatizálási szabályok, az egyéni mezők és a naptárnézetek.

A platformot olyan eszközökkel is integrálhatja, mint a Slack, a Google Drive és a Jira, hogy munkafolyamatait összekapcsolhassa. Csapatok számára a Trello megosztott táblákat, határidőkövetést és @említéseket kínál a zökkenőmentes együttműködés érdekében. Ráadásul különböző felhasználási esetekhez is alkalmazkodik, például tartalomnaptárak, szoftverfejlesztési sprintek, esküvőszervezés és egyebek nyomon követéséhez.

A Trello legjobb funkciói

Testreszabhatja a táblákat színes címkékkel, határidőkkel, ellenőrzőlistákkal és mellékletekkel a szkennelhető információkhoz.

Automatizálja az egyedi, ismétlődő műveleteket a Butlerrel, a Trello beépített automatizálási eszközével.

Bővítse a funkcionalitást a Power-Ups segítségével, hogy időkövetést, naptárnézeteket és egyéni mezőket adjon hozzá a munkafolyamatához.

A Trello korlátai

Az alapvető ingyenes csomagban a Power-Upok száma táblánként egyre korlátozódik.

Nincs natív időkövetési funkciója

Trello árak

Ingyenes

Standard: 6 USD/hó felhasználónként

Prémium: 12,50 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 17,50 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

Trello értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (13 670+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (23 430+ értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője a következő visszajelzést osztotta meg:

A Trello valószínűleg a legkönnyebben megtanulható és használható projektmenedzsment szoftver az üzleti életben általánosan elterjedt programok közül... Nem tetszik, hogy mindenkinek ugyanazt a csomagot kell választania. A Trellót több szervezetnél is használom, és szeretek prémium tagsággal rendelkezni, azonban néhány csapat, amellyel együtt dolgozom, nem fizet előfizetést...

A Trello valószínűleg a legkönnyebben megtanulható és használható projektmenedzsment szoftver az üzleti életben általánosan elterjedt programok közül... Nem tetszik, hogy mindenkinek ugyanazt a csomagot kell választania. A Trellót több szervezetnél is használom, és szeretek prémium tagsággal rendelkezni, azonban néhány csapat, amellyel együtt dolgozom, nem fizet előfizetést...

8. Things3 (A legjobb feladatkezelés Apple eszközökön)

via Things3

A Things 3 segítségével a feladatkezelés áttekinthető, egyszerű és frissítően fókuszált marad. Olyan funkciókkal, mint a természetes nyelvű ütemezés, a projekt határidők és a befejezett feladatok nyomon követésére szolgáló napló, úgy tervezték, hogy segítsen Önnek a szervezettségben, anélkül, hogy túlterhelné.

Ha mélyen benne van az Apple ökoszisztémában, értékelni fogja, hogy milyen zökkenőmentesen szinkronizálódik az eszközök között. A Quick Find segítségével könnyedén ugorhat bárhová, a Magic Plus gomb pedig lehetővé teszi, hogy pontosan oda adjon hozzá feladatokat, ahol szüksége van rájuk. Intelligens strukturáló eszközöket kap, mint például szakaszfejlécek és egy „This Evening” tervező a könnyű időbeosztáshoz, mindezt egy minimalista felületen.

A Things3 legjobb funkciói

A billentyűparancsokkal vagy a Magic Plus gombbal azonnal rögzítheti a feladatokat, így a bevitel zökkenőmentes lesz.

Címkézze a feladatokat testreszabható címkékkel, hogy kontextus, prioritás vagy munkafolyamat szakasz szerint szűrje őket.

A határidők és emlékeztetők ütemezése természetes nyelvfeldolgozás segítségével az intuitív tervezés érdekében.

Globális keresés kulcsszavak alapján, hogy feladatok, projektek vagy jegyzetek azonnal megjelenjenek.

A Things3 korlátai

A felhasználóknak minden eszközért fizetniük kell, amelyen futtatni szeretnék a programot.

Nem oszthatja meg listáit és feladatait másokkal, és nem csatolhat fájlokat a feladatokhoz sem.

Things3 árak

Egyedi árazás

Things3 értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 20 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (140+ értékelés)

Mit mondanak a Things3-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-es értékelő szerint:

Minimális megjelenésű és számos hasznos eszközzel integrálható. Ezzel minden eddiginél produktívabbá válok... Nem támogatja olyan platformok, mint a Make. Ez pedig nagyon jó lenne, mert így elképesztően produktív munkafolyamatot tudnék létrehozni.

Minimális megjelenésű és számos hasznos eszközzel integrálható. Ezzel hatékonyabb vagyok, mint valaha... Nem támogatja olyan platformok, mint a Make. Ezzel fantasztikus, hatékony munkafolyamatot tudnék létrehozni.

9. Wrike (A legjobb vállalati szintű projekttervezéshez)

via Wrike

A Wrike robusztus projektmenedzsment funkciókat kínál, amelyek a vállalati igényeknek megfelelően lettek kialakítva. Kifinomult erőforrás-elosztást, függőségeket és csapatok közötti együttműködést kezel.

A platform testreszabható irányítópultjai a komplex adatokat hasznos információkká alakítják az üzemeltetési vezetők számára. Sok vállalati csapat kifejezetten a részletes jogosultság-vezérlés és jóváhagyási munkafolyamatok miatt választja a Wrike-ot. A Wrike kiválóan alkalmas olyan projektek kezelésére, amelyek szabályozási követelményeknek vagy komplex csapatok közötti függőségeknek kell megfelelniük.

A Wrike legjobb funkciói

Készítsen részletes jelentéseket a projekt állásáról, az erőforrások kihasználtságáról és a csapat teljesítményéről, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket.

Kezelje a munkaterhelést vizuálisan az erőforrás-elosztó eszközökkel, amelyek megakadályozzák a csapat kimerültségét és biztosítják a feladatok kiegyensúlyozott elosztását.

Automatizálja az időkövetést, és hagyja, hogy a felhasználók manuális bejegyzés nélkül rögzítsék a feladatokra fordított órákat az AI javaslatok segítségével.

A Wrike korlátai

Az időkövetés csak fizetős csomagok esetén érhető el.

Nincs átfogó prioritáskezelési funkciója.

Wrike árak

Ingyenes

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Pinnacle: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (3760+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (2785+ értékelés)

Mit mondanak a Wrike-ról a valódi felhasználók?

Közvetlenül a Capterra értékeléséből:

Tetszik, hogy a Wrike segít növelni az átláthatóságot és az együttműködést az egész szervezeten belül. Egy projektben a mezőkben található adatok csak ugyanazon feladat/projekt szintjén belül „másolódnak/duplikálódnak”. Az egyetlen módja annak, hogy a legfelső szintű feladat adatai másolódjanak az alfeladatokba, az, hogy vagy fizetünk az integrációk engedélyezéséért, és fizetünk azért, hogy a megoldások mérnökei kódot írjanak egy „Wrike to Wrike Integrations” létrehozásához, vagy manuálisan átvisszük az adatokat az alfeladatokba.

Tetszik, hogy a Wrike segít növelni az átláthatóságot és az együttműködést az egész szervezeten belül. Egy projektben a mezőkben található adatok csak ugyanazon feladat/projekt szintjén belül „másolódnak/duplikálódnak”. Az egyetlen módja annak, hogy a legfelső szintű feladat adatai másolódjanak az alfeladatokba, az, hogy vagy fizetünk az integrációk engedélyezéséért, és fizetünk azért, hogy a megoldások mérnökei kódot írjanak egy „Wrike to Wrike Integrations” létrehozásához, vagy manuálisan átvisszük az adatokat az alfeladatokba.

10. Sunsama (A legjobb a tudatos napi tervezéshez)

via Sunsama

Nyugodtabb, céltudatosabb munkanapról álmodozik? A Sunsama segít elérni ezt a célt. Ez a átgondolt termelékenységi eszköz ötvözi a feladatkezelést a napi tervezési rituálékkal, amelyek ösztönzik a munkával kapcsolatos tudatosságot. Arra kéri Önt, hogy válassza ki a nap feladatait, figyelembe véve a kognitív korlátokat.

Naponta reflexiókat küld Önnek, hogy idővel jobb tervezési szokásokat alakítson ki. Ezenkívül a naptárintegrációja megmutatja, hogy a feladatlistája hogyan alakul át időbeli kötelezettségekké, megelőzve ezzel a túlterhelést és a stresszt.

A Sunsama legjobb funkciói

Tervezze meg minden napját egy útmutató segítségével, amely segít a feladatok fontossági sorrendbe állításában.

Több forrásból, például e-mailekből, Asana-ból, Trello-ból és GitHub-ból származó feladatokat vonhat össze egy egységes napi tervbe.

Kövesse nyomon a különböző projektekre és kategóriákra fordított időt, hogy azonosítsa a mintákat és javítsa a jövőbeli időbecsléseket.

A Sunsama korlátai

Magasabb ár a feladatkezelőkhöz képest

Elsősorban egyéni használatra tervezték, nem pedig csapatok vagy kisvállalkozások számára.

Sunsama árak

Havi előfizetés: 20 USD/hó

Éves előfizetés: 16 USD/hó (éves számlázás)

Sunsama értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (20+ értékelés)

Mit mondanak a Sunsama-ról a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője a következő visszajelzést osztotta meg:

A Sunsama-nak javítania kell valós idejű együttműködési környezetét. Csapatunk a Sunsama-t használja a megbeszélések kezelésére, különösen a kétszer hetente tartott scrum megbeszéléseinkre, amelyeknek általában hosszú napirendjük van... A megbeszélés oldala rendszeresen újratöltődik; néha a tartalom elveszik; máskor a kollaboránsok nem látják az újonnan hozzáadott információkat, vagy maguk sem tudnak információt hozzáadni. Bizonyára javult a helyzet – és ritkábban kell küzdenünk –, de még mindig van mit javítani.

A Sunsama-nak javítania kell valós idejű együttműködési környezetét. Csapatunk a Sunsama-t használja a megbeszélések kezelésére, különösen a kétszer hetente tartott scrum megbeszéléseinkre, amelyeknek általában hosszú napirendjük van... A megbeszélés oldala rendszeresen újratöltődik; néha a tartalom elveszik; máskor a kollaboránsok nem látják az újonnan hozzáadott információkat, vagy maguk sem tudnak információt hozzáadni. Bizonyára javult a helyzet – és ritkábban kell küzdenünk –, de még mindig van mit javítani.

11. Akiflow (a legjobb egységes feladatkezeléshez)

via Akiflow

Az Akiflow egy parancsközpontba egyesíti az e-maileket, a projektmenedzsment naptári eseményeket és a népszerű alkalmazások feladatait. A billentyűzet-elsőbbségi megközelítés azoknak a hatékonyságra törekvő szakembereknek szól, akik az ikonok kattintása helyett a parancsok begépelését részesítik előnyben.

Az időblokk funkció a feladatlistákat konkrét naptárblokkokká alakítja. Az Akiflow intelligens értesítéseket is tartalmaz, amelyek megakadályozzák a feladatok átfedését, valamint egy univerzális beérkező levelek mappát a különböző platformokról származó teendők összegyűjtéséhez, és gyors rögzítési parancsikonokat a feladatok azonnali hozzáadásához bárhonnan.

Az Akiflow legjobb funkciói

Egyszerű billentyűparancsokkal közvetlenül a feladatokból hozhat létre időblokkokat

Feldolgozza az e-maileket közvetlenül az Akiflow-ban úgy, hogy az üzeneteket feladatokká alakítja, vagy későbbi áttekintésre ütemezi őket.

Testreszabhatja a nézeteket, hogy pontosan azt mutassák, amire szüksége van, anélkül, hogy felesleges elemek elvonják a figyelmét, így személyre szabott irányító központot hozhat létre.

Az Akiflow korlátai

A különböző fiókok összekapcsolásához és ellenőrzéséhez kezdeti beállítási idő szükséges.

Esetenkénti szinkronizálási késések a csatlakoztatott platformokkal

Akiflow árak

Pro havi díj: 34 USD/hó

Pro Yearly: 19 USD/hó (éves számlázás)

Akiflow értékelések és vélemények

G2: 5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Akiflow-ról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-vélemény így fogalmaz:

A Time Slots például egyszerűen isteni. Imádom, hogy több tervezett feladatot is beilleszthetek egy-egy időkeretbe, és ezek a keretek megismétlődhetnek. […] Az Upcoming keret nélkül is elég nehéz lenne boldogulnom, amely lehetővé teszi, hogy a feladatokat és projekteket a következő hetekre vagy hónapokra ütemezzem, ahelyett, hogy mindet egy mappában halmoznám fel, várva a ütemezésre. […] A rituálék és a statisztikák nyomon követése is remek, és nagyon szeretem, hogy kiemelhetem a nap vagy a hét célját.

A Time Slots például egyszerűen isteni. Imádom, hogy több tervezett feladatot is beilleszthetek egy-egy időkeretbe, és ezek a keretek megismétlődhetnek. […] Az Upcoming keret nélkül is elég nehéz lenne boldogulnom, amely lehetővé teszi, hogy a feladatokat és projekteket a következő hetekre vagy hónapokra ütemezzem, ahelyett, hogy mindet egy mappában halmoznám fel, várva a ütemezésre. […] A rituálék és a statisztikák nyomon követése is remek, és nagyon szeretem, hogy kiemelhetem a nap vagy a hét célját.

