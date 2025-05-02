Otter AI és Fireflies AI: melyik meeting eszköz a jobb?

Előfordult már, hogy úgy távozott egy találkozóról, hogy úgy érezte, lemaradt fontos információkról, vagy nem volt teljesen világos a következő lépésekkel kapcsolatban? Gyorsabban beszélünk, mint írunk, és a beszélgetésre koncentrálva jegyzeteket készíteni szinte lehetetlen feladatnak tűnik.

Az Otter AI és a Fireflies AIhoz hasonló AI-alapú meeting asszisztensek ígéretet tesznek arra, hogy leírják a meetingeket, rögzítik a legfontosabb pillanatokat, és összefoglalót készítenek a meeting után, így Ön semmiről sem marad le.

Mindkét eszköz valós idejű átírást kínál, részletes értekezletjegyzőkönyveket generál és egyszerűsíti a közös jegyzetelést. De melyik a jobb Önnek? Mielőtt belemerülne a összehasonlítások útvesztőjébe, bemutatjuk a legfontosabb különbségeket.

Bemutatunk egy harmadik, megbízható alternatívát is: a ClickUp-ot, a mindenre kiterjedő munkaalkalmazást, amely könnyedén felülmúlhatja a másik kettőt!

Otter AI, Fireflies AI és ClickUp összehasonlítása egy pillanat alatt

Az Otter AI a legjobb A Fireflies AI a legjobb A ClickUp a legjobb választás Élő értekezlet-átiratok valós idejű értekezletjegyzetek rögzítésével Mélyreható értekezlet-elemzések érzelemelemzés és beszélgetéselemzés segítségével Találkozók ütemezése, lebonyolítása és dokumentálása – mindez ugyanazon a projektmunkaterületen, a ClickUp Meetings és a ClickUp Brain AI által generált napirendjeinek segítségével. Beszélő azonosítás időbélyeggel ellátott jegyzetekkel a könnyű navigáció érdekében Hangrészletek létrehozása a hívások legfontosabb pillanatainak kivágásához és megosztásához Intelligens ütemezés a ClickUp AI-alapú naptárával , amely optimális időpontokat javasol, szinkronizálja a találkozók jegyzetét és kiemeli a prioritási ütközéseket. Találkozó utáni összefoglalók szerkeszthető vitapontokkal és teendőkkel AI munkafolyamatok, például értékesítés nyomon követése és konfliktusok felismerése a Fred (AI chatbot) segítségével. Az élő találkozók jegyzetét a ClickUp AI Notetaker automatikusan rögzíti, rendszerezi és feladatokhoz kapcsolja. Egyszerű integráció a népszerű értekezlet-platformokkal (Zoom, Google Meet, Teams) Kiterjedt integrációk olyan projektmenedzsment eszközökkel, mint a ClickUp, a Salesforce és a HubSpot. Mély integráció a feladatkezeléssel, dokumentumokkal, táblákkal és célokkal, hogy a találkozók megbeszéléseit valódi, nyomon követhető munkává alakítsa. Gyors értekezlet-összefoglalók és minimális szerkesztés Automatizált nyomon követés, amely biztosítja, hogy egyetlen fontos pillanat vagy teendő se vesszen el Azonnali találkozó utáni nyomon követés, beleértve a teendőket, döntéseket és feladatkiosztásokat

Mi az Otter AI?

Az Otter AI egy mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztens. Átírási eszközként valós időben hallgatja és átírja a beszélgetéseket, így nem kell többé kétségbeesetten jegyzeteket készítenie a megbeszélések során. Ez a megoldás ideális találkozókhoz, interjúkhoz és akár élő előadásokhoz is.

Az audio-szöveg funkciók mellett a ClickUp a jegyzeteket cselekvésre és hatásra is rendszerezi, így energiáját a jegyzetelésről az aktív hallgatásra fordíthatja.

Ráadásul rögzíti az online találkozók legfontosabb pillanatait, így később könnyebben visszatérhet rájuk. Akár videotalálkozón vesz részt a Google Meet-en, akár ötleteket vitat meg a Microsoft Teams-en, az Otter AI célja, hogy a találkozók során elhangzott beszélgetések világosak, kereshetőek és könnyen áttekinthetőek legyenek.

🧠 Érdekesség: Az értekezleteket leíró AI-eszközök algoritmusokkal azonosítják a beszélőket, amelyek elemzik és szétválasztják a beszéd hullámmintáit – ez a hangbiometria leegyszerűsített változata!

Az Otter AI funkciói

Az Otter AI egy hatékony átírási eszköz, amely számos funkcióval rendelkezik a találkozók tartalmának pontos rögzítéséhez. Nézzük meg, mit is jelentenek ezek a funkciók.

1. Találkozók és felvételek átírása

Az életben nincs visszatekerés gomb, de a találkozókon biztosan van. Az Otter AI közel áll ahhoz, hogy ilyen gombot biztosítson az Ön fontos hívásaihoz.

Fő funkciója a beszélgetések valós idejű átírása, minden szó automatikus rögzítése, így nem kell ezt manuálisan elvégeznie. A népszerű videokonferencia-platformokkal, például a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams integrációja biztosítja, hogy minden hívás, a belső videokonferenciáktól a külső ügyfélhívásokig, le legyen fedve.

Az Otter AI felvételi és feltöltési funkcióval is rendelkezik, amelynek segítségével könnyedén leírhatja a személyes találkozókon elhangzott beszélgetéseket vagy az audiofájlokat. Az automatikus beszélőfelismerés és az időbélyeggel ellátott jegyzetek megkönnyítik a beszélgetések követését, így gyorsan és zavartalanul visszatérhet a legfontosabb pillanatokhoz.

2. Vázlat és összefoglaló készítése

Az Otter AI minden híváshoz és élő találkozóhoz külön összefoglaló lapot és élő találkozó jegyzőkönyvet kínál. A Highlight Summaries nevű funkciója automatikusan rögzíti a rövid áttekintést, a legfontosabb cselekvési pontokat és a strukturált vita vázlatát. Ezzel elkerülheti, hogy később hosszú találkozó jegyzőkönyveket kelljen átnéznie.

A hívás befejezése után feladatokkal láthatja el csapatát, vagy szükség szerint szerkesztheti az összefoglalót. Az összefoglalót egyetlen kattintással másolhatja és megoszthatja, így mindenki könnyedén naprakész maradhat.

3. Találkozó közbeni AI csevegés

A találkozók gyorsan haladhatnak, és a résztvevők kérdései vagy kétségei könnyen megzavarhatják a folyamatot. Ennek elkerülése érdekében használja az Otter AI találkozó közbeni csevegőjét, ahol a résztvevők kérdéseket tehetnek fel, jegyzeteket fűzhetnek hozzá, vagy akár valós idejű találkozói jegyzőkönyvet is készíthetnek.

Ezáltal a beszélgetések strukturáltak maradnak, senki sem tér el a tárgytól, és mindenki aktívan részt vesz a beszélgetésben. Ez akkor hasznos, ha valamit tisztázni kell, vagy gyorsan hivatkozni kell valamira, amit éppen említettek, anélkül, hogy megzavarná a beszélőt.

Otter AI árak

Alapszintű: Ingyenes

Előny: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

💡Profi tipp: A legtöbb AI-találkozóasszisztens lehetővé teszi, hogy egyedi szókincset vagy kulcsszavakat hozzon létre az iparági szakzsargon, a projektnevek vagy a gyakran használt kifejezések számára. Ez segít az AI-nek a legfontosabb témák pontos rögzítésében és kiemelésében, így kevesebb időt kell fordítania a későbbi átírási hibák kijavítására.

Mi az a Fireflies?

A Fireflies egy mesterséges intelligenciával működő találkozóasszisztens, amely a beszélgetésekből nyert betekintést nyújt. A találkozók leírása mellett beszélgetéselemzést is alkalmaz, hogy előmozdítsa a cselekvést, és biztosítsa, hogy a legfontosabb megbeszélési pontok ne vesszenek el.

A Fireflies alkalmazkodik az iparág-specifikus felhasználási esetekhez, beleértve az értékesítést, a toborzást, a podcastingot és az egészségügyet, így sokoldalúan alkalmazható a különböző üzleti igényekhez.

Minden hívás után automatikusan megosztja az összefoglalókat és a leiratokat az összes értekezlet résztvevőjével. Ráadásul az információi túlmutatnak az egyszerű jegyzeteken vagy a „ki mit mondott” visszajátszásokon, segítve a csapatokat a nyomon követés, a döntéseket befolyásoló kulcsfontosságú pillanatok felismerése és a termelékenység növelése terén.

A Fireflies funkciói

A Fireflies nem csak egy átírási eszköz – fejlett funkciói segítségével minden találkozóból többet hozhat ki.

Íme, mi teszi ezt a programot népszerű AI-alapú asszisztenssé a találkozókhoz.

1. Átírás és hangrészletek generálása

A Fireflies leírja és összefoglalja a videó- és hangtalálkozókat, de hangrészlet-funkciója különbözteti meg a többitől. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy kivágja és megossza a találkozó legfontosabb pillanatait, így nem kell végignéznie a teljes felvételt, hanem egyből a lényegre térhet.

Legyen szó ügyfélkérésről, projektdöntésről vagy fontos betekintésről, könnyedén kiválaszthatja a részletet, és megoszthatja azt a csapatával. Ráadásul akár hangrészletekből is létrehozhat lejátszási listát, így a nyomon követés és az összefoglalás gyorsabb lesz, mint valaha.

👀 Tudta? A „soundbite” kifejezés az 1970-es évek végén vált népszerűvé, amikor a politikusok és közszereplők rövid, ütős mondatai felkeltették a média figyelmét. Idézetre méltó, figyelemfelkeltő mondataik gyorsan a hírszerkesztőségek kedvenceivé váltak, így a címlapok könnyebben eladhatók és emlékezetesek lettek!

2. Intelligens keresés és téma-követő elemzés

A találkozók során a legfontosabb információk könnyebben megtalálhatók, ha az adatok rendezett formában állnak rendelkezésre. A Fireflies AI intelligens keresési opcióval rendelkezik, amely a felvételeket érzelmi tartalom, a beszélők beszédideje és a preferált szűrők szerint csoportosítja, így segítve a fontos pillanatok gyors megtalálását.

Emellett tartalmaz egy téma-követőt is, amely előre meghatározott kulcsszavak segítségével figyeli az ismétlődő témákat, így egyszerűbbé téve a több találkozón átívelő beszélgetések nyomon követését. Ez biztosítja, hogy a fontos témák, mint például az ügyfelek visszajelzései vagy a projektfrissítések, soha ne maradjanak figyelmen kívül.

3. AI alkalmazás munkafolyamatok

A Fireflies AI egyik kiemelkedő jellemzője a beépített AI chatbot, Fred. Fred nem csak gyors összefoglalásokat és felületes betekintést nyújt, hanem egy sor AI-alapú munkafolyamat motorja is, amelynek célja a találkozók utáni teendők automatizálása és a cselekvés ösztönzése.

Fred például olyan értékesítési nyomonkövetési munkafolyamatokat tud működtetni, amelyek a beszélgetéseket elemzik a vevői szándék jeleinek felismerése érdekében. Emellett konfliktusfelismerő munkafolyamatok segítségével jelzi a potenciális kockázatokat, amelyek azonosítják a csapatbeszélgetésekben fellépő eltéréseket vagy feszültségeket.

Akár értékesítési lehetőségeket követ nyomon, belső problémákat old meg, vagy az érdekelt feleket tartja összehangban, Fred gondoskodik arról, hogy egyetlen kritikus pillanat se maradjon figyelmen kívül – így a Fireflies AI egy egyszerű átírási eszközből proaktív meeting asszisztenssé válik.

Fireflies árak

Ingyenes

Előny: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként (éves számlázás)

🧠 Érdekesség: Bill Gates sem jegyzetel a találkozókon – ezt az AI-ra bízza. Az AI által generált összefoglalók kezelik az összes találkozón elhangzott beszélgetést, így ő azt állítja, hogy a jegyzetelés helyett a nagy ötletekre tud koncentrálni.

Otter AI és Fireflies: funkciók összehasonlítása

Az Otter AI és a Fireflies egyaránt egyszerűsíti a találkozók kezelését, de kissé eltérő igényeket szolgálnak ki. Az Otter AI a valós idejű átírásra specializálódott, míg a Fireflies az elemzésre és az automatizálásra összpontosít.

Íme, hogyan állnak egymással szemben, mint értekezlet-eszközök:

Funkció Otter AI Fireflies Átírás Igen. Valós idejű átírás Igen. Hívás utáni átírás Beszélő azonosítás Igen. Időbélyeggel ellátott jegyzetek és beszélő címkék Igen. Időbélyeggel ellátott jegyzetek és beszélő címkék Találkozókra vonatkozó betekintés Alapszintű. Találkozók összefoglalói és teendők Részletes. Érzelemelemzést, hangfelvételeket és téma követést kínál. Integrációk Mindennapi alkalmazások, mint például a Zoom, a Google Meet, a Teams, a Slack, a Salesforce és a HubSpot Kiterjedtebb naptárbeállítások, termelékenységi alkalmazások és dedikált API AI képességek Chatbot kérdésekhez és betekintéshez Chatbot és AI-vezérelt munkafolyamatok értékesítéshez, projektkövetéshez és egyéb felhasználási esetekhez A legjobb Élő online találkozók és jegyzetelés Mélyreható értekezlet-elemzés és munkafolyamat-automatizálás

Bár ezek a legfontosabb különbségek, itt láthatja, hogyan viszonyulnak egymáshoz azok a szempontok, amelyek meghatározzák egy meeting eszköz hatékonyságát.

Átírási sebesség

Az Otter AI valós idejű átírást biztosít beszélő azonosítással és időbélyeggel ellátott jegyzetekkel, így ideális élő találkozókhoz. A találkozó után finomítja az átiratokat a pontosság javítása érdekében.

A Fireflies más megközelítést alkalmaz. Ahelyett, hogy élőben leírná a beszélgetést, először rögzíti a találkozót, majd a hívás befejezése után feldolgozza a leiratot. A találkozótól függően ez körülbelül 10–15 percet vesz igénybe, és minden résztvevő e-mailben kapja meg a találkozó utáni összefoglalót.

🏆 Győztes: Az Otter AI előnyösebb, ha élő átírásról van szó. A Fireflies is elég hatékony, ha nem gond, hogy egy kicsit várni kell a hívás feldolgozására.

Meglátások és tanulságok

Az Otter AI mesterséges intelligenciával generált összefoglalókat készít, amelyek tartalmazzák a legfontosabb megbeszélési pontokat és teendőket. A szerkeszthető összefoglalók rugalmasságot biztosítanak a csapatának abban, hogy hogyan szeretné megosztani és finomítani az információkat.

A Fireflies egy lépéssel tovább megy az elemzésen alapuló betekintéssel, az ismétlődő témák, a beszélők részvétele és a hangulat nyomon követésével. Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy hangrészleteket kivonjanak, és könnyen elérhető referenciaként lejátszási listákat hozzanak létre a legfontosabb pillanatokból.

🏆 Győztes: A Fireflies nyert a hangulatelemzésével, betekintéseivel és testreszabható hangfelvételeivel, amelyek tökéletesek a találkozók mélyreható tanulságainak megragadásához. A könnyedebb megbeszéléseket és projekteket kezelő csapatok számára az Otter AI csevegőprogram megfelelően teljesíti feladatát a gyors kérdések megválaszolásában.

Találkozóintegrációk és munkafolyamatok

Kíváncsi arra, hogy mi illik jobban a jelenlegi eszközeihez?

Az Otter AI jól szinkronizálható a Zoom, a Google Meet és a Teams eseményekkel. Csatlakozik a Slackhez is, hogy megoszthassa a beszélgetéseket, és lehetővé teszi az Enterprise felhasználók számára a Salesforce és a HubSpot integrálását.

A Fireflies számos további meeting naptárral és akár olyan termelékenységi eszközökkel is integrálható, mint a ClickUp. Emellett több AI-vezérelt munkafolyamatot is kínál konkrét jelentésekhez és strukturált betekintéshez, a projektmutatók betekintésétől az egyéni menedzserjelentésekig.

🏆 Győztes: A Fireflies nyert robusztus AI-vezérelt automatizálásával és munkafolyamat-integrációival.

Otter AI és Fireflies a Redditen

Meglátogattuk a Reddit oldalt, hogy megnézzük, melyik oldalon állnak az emberek az Otter AI és a Fireflies vitájában. Az r/productmanagement subreddit sok felhasználója egyetért abban, hogy az Otter AI a jobb választás a valós idejű átíráshoz:

TechTemptress szerint:

Imádom. A mindennapi találkozóimhoz használom. A felvételek után a leiratokat kicsit át kell dolgozni, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helytelen kiejtést, de ha ezt megcsináltam, az Otter bot remekül működik.

Imádom. A mindennapi találkozóimhoz használom. A felvételek után a leiratokat kicsit át kell dolgozni, hogy kijavítsam a szakzsargont, a motyogást és néhány helytelen kiejtést, de ha ezt megcsináltam, az Otter bot remekül működik.

Past_Path9215 kiemeli, miért a Fireflies a legjobb választás számukra a találkozók elemzése és automatizálása terén:

Az AI-alkalmazásokkal további érdekes testreszabási lehetőségek is rendelkezésre állnak. Én személyesen AI-alkalmazásokat/sablonokat használok, hogy az AI automatikusan a saját ízlésemnek megfelelő jegyzeteket írjon.

Az AI-alkalmazásokkal további érdekes testreszabási lehetőségek is rendelkezésre állnak. Én személyesen AI-alkalmazásokat/sablonokat használok, hogy az AI automatikusan a saját ízlésemnek megfelelő jegyzeteket írjon.

Az Otter AI és a Fireflies AI közötti vita a Reddit oldalon egyértelműen megmutatja a felhasználók prioritásainak eltéréseit. Azok, akik fontosnak tartják a valós idejű átírás pontosságát és a gyors értekezletjegyzeteket, inkább az Otter AI-t részesítik előnyben, annak ellenére, hogy néha módosításokra van szükség a nem egyértelmű beszéd miatt.

Másrészt azok a felhasználók, akik a találkozó utáni betekintést, az egyedi automatizálást, a megfizethetőséget és az AI-alapú összefoglalókat tartják fontosnak, inkább a Fireflies AI-t választják a munkafolyamat-integrációja és a találkozókhoz kapcsolódó intelligencia miatt.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a legjobb alternatívát az Otter AI és a Fireflies mellett.

Teljes figyelmét a találkozóra fordította. Az AI-alapú leírója rengeteg jegyzetet készített, a beszélők részleteivel együtt. Most pedig feladatokat kell létrehoznia és nyomon követnie, vagy hozzáadnia azokat a dokumentumaihoz.

Mi lenne, ha mindez egy eszközben megvalósulhatna? A ClickUp segítségével ez lehetséges, hiszen ez a munkahelyi alkalmazás projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, amelyet a következő generációs AI automatizálás és keresés gyorsít fel.

Szeretné látni, miben különbözik más értekezletkezelő megoldásoktól? Íme a legjobb értekezletfunkciói.

A ClickUp első számú előnye: ClickUp AI Notetaker és ClickUp Brain

Tartsa kézben a találkozói jegyzeteket, összefoglalókat és teendőket a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Míg az Otter AI és a Fireflies AI a találkozók jegyzőkönyveire és összefoglalóiára koncentrál, a ClickUp egy lépéssel tovább megy a ClickUp AI Notetaker segítségével. Nem csak rögzíti a találkozókat és rögzíti a legfontosabb információkat, hanem azokat a platformon belül cselekvési tételekké alakítja, és összekapcsolja az Ön releváns ClickUp feladataival és ClickUp dokumentumaival.

A ClickUp Brain, a platform natív AI asszisztense segítségével azonnal létrehozhat feladatokat a találkozó jegyzetekből, közzéteheti a találkozó összefoglalóját a ClickUp Chat-en, és megoszthatja azokat a csapatával, hogy a teendők ne maradjanak figyelmen kívül.

A Brain segítségével a jegyzetek is kereshetővé válnak. Tegyen fel kérdéseket természetes nyelven, és a program átvizsgálja a találkozó jegyzeteket, hogy megválaszolja azokat – még akkor is, ha hónapokkal ezelőtti adatokat vagy döntéseket kell ellenőriznie.

A ClickUp Brain segítségével kereshetővé teheti a találkozók jegyzőkönyveit.

A legjobb rész? A ClickUp AI Notetaker alkalmazása együttműködik a Google Meet, a Zoom és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, így minden találkozója rögzítésre kerül.

A ClickUp második előnye: ClickUp Meetings

Növelje a találkozók kezelésének hatékonyságát, ágyazza be a híváslinkeket közvetlenül a feladatokba, és vezesse a visszatérő találkozók napirendjét a ClickUp Meetings segítségével.

A találkozóknak cselekvésre kell ösztönözniük, nem csak beszélgetésre – a ClickUp Meetings ezt biztosítja. A csomag tele van olyan funkciókkal, amelyek növelik a találkozók hatékonyságát.

Kezdje azzal, hogy a ClickUp számos találkozó napirend-sablonja közül kiválaszt egyet, és megírja a találkozó napirendjét. Vagy egyszerűen kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy megírja Ön helyett.

Készítsen átfogó értekezlet-napirendet másodpercek alatt az AI segítségével a ClickUp Brain segítségével.

Keressen megfelelő időpontot a találkozóra, és küldjön meghívókat a ClickUp AI naptárával (erről hamarosan bővebben!). Akár közvetlenül a ClickUpból is beléphet a találkozóra, anélkül, hogy át kellene lépnie egy külső naptáralkalmazásba.

Használja a ClickUp beépített feladatlistáit, hogy a napirendeket cselekvési tételekké alakítsa. Így semmi sem marad „későbbre”.

Kommenteket is hozzárendelhet csapattagjaihoz, jelezve a cselekvés szükségességét, mielőtt egy feladatot a találkozó ellenőrzőlistáján befejezettként jelölhetne.

Ismétlődő találkozókkal kell foglalkoznia? Remek! A megoldás egyedi gyakorisági opciója könnyen alkalmazható minden napirendre és feladatlistára. Miután beállította, a ClickUp még speciális e-mailes emlékeztetőket is küld, hogy ne maradjon le egyetlen fontos beszélgetésről sem.

Lenyűgöző, hogy mennyi időt spóroltunk meg a találkozókon, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Lenyűgöző, hogy mennyi időt spóroltunk meg a találkozókon, mióta áttértünk a ClickUp-ra. Ami korábban heti három órát vett igénybe az események tervezése és frissítése, most alig több mint egy órát vesz igénybe. A részt vevő csapatoknak így több idejük marad a fontosabb marketingfeladatokra koncentrálni.

Ha személyre szeretné szabni az AI-találkozói jegyzeteket, a ClickUp Docs lehetővé teszi, hogy több csapattag is együttműködjön ugyanazon a dokumentumon, gazdag markdown formázással.

Jegyzetelje le az ötleteit, javítsa prezentációját gazdag formázással, és központosítsa találkozói jegyzetét a ClickUp Docs segítségével.

A Docs segítségével egyetlen kattintással bármilyen szövegből vagy képből végrehajtható feladatokat hozhat létre. Ráadásul a beépített slash parancsokkal könnyebb, mint valaha, prioritásokat, határidőket és címkéket beállítani, hogy lépést tartson a gyorsan változó beszélgetésekkel.

📮ClickUp Insight: A ClickUp találkozók hatékonyságáról készült felmérése szerint a válaszadók 18%-a használja a dokumentumokban szereplő megjegyzéseket az aszinkron csapatmunkához. Ez ugyan csökkenti a találkozók időtartamát, de a szétszórt megjegyzések gyakran nem elég felelősségteljesek, így a teendők nyomon követhetetlenné és befejezetlenné válnak. A ClickUp Docs átalakítja a dokumentumok közös szerkesztését a hozzárendelt megjegyzésekkel. Minden megjegyzés hozzárendelhető egy adott csapattaghoz, így a passzív visszajelzésekből cselekvésre késztető feladatok lesznek. Építsd be a felelősségvállalást a dokumentumok munkafolyamataiba! 💫 Valós eredmények: A ClickUp találkozókezelő funkcióit használó csapatok szerint a felesleges beszélgetések és találkozók száma 50%-kal csökkent!

A ClickUp harmadik előnye: a ClickUp naptár

Tervezze meg, ütemezze be és vegyen részt megbeszéléseken a munkaterületén belül a ClickUp AI-alapú naptárának segítségével.

A ClickUp AI-alapú naptárfunkciói zökkenőmentessé teszik a találkozók kezelését. Eseményeket hozhat létre, feladatokat kezelhet és találkozókat átütemezhet közvetlenül a ClickUp-ból, anélkül, hogy a lapok között kellene váltogatnia.

Használja a ClickUp natív AI-jét a találkozók ütemezéséhez és a meghívók elküldéséhez.

Időt kell találnia a csapat összehangolására? A ClickUp segítségével könnyedén megtekintheti mindenki rendelkezésre állását a megosztott naptárakban, így gyorsan megtalálhatja a közös szabad időpontokat, és mindenki számára megfelelő időpontot választhat a találkozókra. A színkóddal jelölt feladatok, a testreszabható szűrők és a többféle megtekintési lehetőség (nap, hét, hónap vagy idővonal) segítenek nyomon követni a prioritásokat és elkerülni az ütközéseket.

Találjon megfelelő időpontokat a csapatával való találkozókra a megosztott ClickUp naptárak segítségével.

Mivel a találkozók nem csak a tervezéssel érnek véget, a naptári eseményeket feladatokhoz kapcsolva, napirendek hozzáadásával, nyomon követési feladatok kijelölésével és az előrehaladás nyomon követésével is megvalósíthatja őket – mindezt ugyanazon a munkaterületen.

A ClickUp 4. előnye: a ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablonja

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Meeting Minutes Template segítségével könnyedén kezelheti a találkozók részleteit, az erőforrások linkjeit és a teendőket.

Unod már a végtelen jegyzetek átnézését? A ClickUp Meeting Minutes Template (értekezlet-jegyzőkönyv sablon) elengedhetetlen megoldás. A dokumentum sablon megkönnyíti a jegyzetelést az egyes értekezletek dátumaihoz előre megtervezett oldalakkal. Valójában minden aloldal strukturált helyeket tartalmaz a résztvevők listájának, erőforrás-linkeknek, értekezlet napirendjének, cselekvési pontoknak és akár a kockázatok nyomon követésének hozzáadásához.

Ha optimalizálni szeretné az értekezletekkel kapcsolatos feladatokat, a ClickUp Meetings Template egy másik megoldás a megbeszélés témáinak nyomon követésére, a prezentációk tárolására és a nyomon követések hatékonyabb kiosztására.

A ClickUp árai

Tökéletes értekezletjegyzetek és betekintés a ClickUp segítségével

A megfelelő meeting eszköz nem csak jegyzetel, hanem megakadályozza a félreértéseket, csökkenti a gyors tempójú beszélgetések stresszét, és több időt biztosít a csapatának a felkészülésre, a nyomon követésre és a munka előrehaladására.

Míg az Otter AI és a Fireflies eszközök a leírásra, illetve a találkozók elemzésére specializálódtak, a ClickUp mindkettőt kínálja – és még sok minden mást is.

A ClickUp segítségével egy all-in-one meeting menedzsment megoldást kap: AI-alapú jegyzetelő , amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a találkozókat.

Azonnali feladat létrehozás a találkozók eredményeiből – így a nyomon követés soha nem marad el.

ClickUp Brain a teendők, döntések és következő lépések megjelenítéséhez

Több mint 1000 integráció, így zökkenőmentesen csatlakoztathatja meglévő naptárához, kommunikációs és tervezési eszközeihez.

Nincs szükség több alkalmazás használatára vagy részleges megoldásokra. A ClickUp egyesíti a találkozókkal kapcsolatos információkat a munkájával, így mindent egy helyen tervezhet, megbeszélhet és végrehajthat.

Készen áll az okosabb értekezletek lebonyolítására? Kezdje el még ma ingyenesen használni a ClickUp-ot.