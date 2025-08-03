13 ingyenes értékesítési ajánlat sablon az üzletek gyorsabb lezárásához

Még mindig az utolsó pillanatban állítod össze az ajánlatokat, miközben az ügyfelek várnak? Ez kezdő hiba.

A sietve összeállított, nem egyértelmű vagy hiányos ajánlat felkészületlenséget sugall, és egyetlen ügyfél sem fogadna rá.

Szüksége van valamire, ami ugyanolyan keményen dolgozik, mint Ön – egy tiszta, nyerő értékesítési ajánlatra, amely segít meggyőzni az ügyfelet anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene tárgyalnia.

És nem kell mindent a nulláról felépítenie. Ebben a blogbejegyzésben ingyenes értékesítési ajánlat sablonokat talál, amelyek segítségével gyorsabban készíthet ajánlatokat, egyértelmű elvárásokat határozhat meg, és az utolsó pillanatban nem kell pánikba esnie az üzletek lezárásakor. ✅

Mik azok az értékesítési ajánlat sablonok?

Az értékesítési ajánlat sablonok előre strukturált dokumentumok, amelyekkel termékeket vagy szolgáltatásokat lehet bemutatni az ügyfeleknek. Tartalmaznak szakaszokat az ügyfelek igényeiről, a javasolt megoldásokról, a teljesítendő feladatokról, az ütemtervről és a költségekről.

A vállalatok (különösen a B2B cégek) és a szolgáltatók (például szabadúszók, ügynökségek vagy tanácsadók) ezeket a sablonokat használják annak biztosítására, hogy az ajánlatok következetesek, átfogóak és professzionálisak legyenek.

A sablonok használatával a csapatok és a szabadúszók gyorsan kitölthetik az ügyfél adatait anélkül, hogy minden ajánlatot újra kellene készíteniük, így időt takaríthatnak meg és csökkenthetik a hibák számát.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy mini GYIK oldalt a hallgatólagos ellenvetésekhez. Gondoljon azokra a kérdésekre, amelyek zárt ajtók mögött meghiúsítják az üzleteket: „Ez skálázható?” „Mi van, ha már használjuk az X-et?” Válaszoljon rájuk az értékesítési ajánlatában, mielőtt feltennék őket.

Mi jellemzi a jó értékesítési ajánlat sablont?

A jól felépített értékesítési ajánlat sablon elengedhetetlen az értékesítési ajánlat hatékony kommunikálásához és az üzletek lezárásához. Az ügyfél igényeire kell reagálnia, egyértelmű információkat kell nyújtania és meg kell könnyítenie a döntéshozatalt.

Íme néhány szempont, amelyre érdemes figyelni:

Világos összefoglaló: Rövid áttekintéssel kezdődik, amely felvázolja az ügyfél kihívásait és azt, hogy az Ön megoldása hogyan válaszol ezekre.

Szerkezetes szakaszok: Kész elrendezéseket biztosít a projekt hatóköréhez, a teljesítésekhez, az árakhoz és az ütemtervekhez, hogy felgyorsítsa a tervezést.

Átlátható árstruktúra: A költségek, fizetési feltételek és az opcionális szolgáltatások vagy kiegészítők részletes felsorolása.

Könnyen testreszabható mezők: Lehetővé teszi az ajánlatok gyors személyre szabását az ügyfélnevek, Lehetővé teszi az ajánlatok gyors személyre szabását az ügyfélnevek, a konkrét projektcélok és az egyedi szolgáltatások részleteinek megadásával.

Tiszta, professzionális formázás: kiemeli a fontos részleteket, mint például a befektetés megtérülése (ROI), az értékajánlat és a következő lépések, anélkül, hogy túlterhelné az olvasót.

Együttműködési funkciók: Lehetővé teszi a belső csapatok számára, hogy közvetlenül a sablonban tegyenek megjegyzéseket, javasoljanak módosításokat és csatoljanak referenciafájlokat.

Állapotkövető címkék: Az ajánlatokat „Vázlat”, „Elküldve”, „Felülvizsgálva” vagy „Jóváhagyva” címkével jelöli, hogy mindenki tájékozott legyen a folyamat előrehaladásáról.

Integrált feladatkezelés: Az ajánlaton belül hozzárendelhetőek olyan teendők, mint a felülvizsgálati feladatok, az ügyfelek visszajelzéseinek kérése vagy a nyomon követési emlékeztetők.

Vizuális szervezési lehetőségek: Táblázatok, ellenőrzőlisták, ütemtervek és folyamatábrák támogatása a komplex részletek könnyebb érthetősége érdekében.

E-aláírás és exportálási lehetőségek: A beépített e-aláírási támogatás vagy az egyszerű PDF- és doc-formátumba való exportálás lehetővé teszi a gyors jóváhagyásokat.

Ügyfél-elkötelezettség nyomon követése: Figyelemmel kíséri, mikor nyitja meg, nézi meg vagy reagál az ajánlatra az ügyfél, hogy hatékonyabb legyen a nyomon követés.

A potenciális ügyfelek megnyerése érdekében készítsen személyre szabott dokumentumot, amely egyértelműen foglalkozik az ügyfelek igényeivel, kiemeli a releváns teljesítménymutatókat, és megkülönbözteti ajánlatát a versenytársaktól.

📮ClickUp Insight: A találkozók hatékonyságáról készült felmérésünk eredményei azt mutatják, hogy egy 100 fős szervezetben a tudásmunkások hetente közel 308 órát tölthetnek találkozókon! De mi lenne, ha csökkenthetné ezt a találkozóidőt? A ClickUp egységes munkaterülete drámaian csökkenti a felesleges találkozók számát! 💫 Valós eredmények: Az olyan ügyfelek, mint a Trinetix, 50%-kal csökkentették a megbeszélések számát azáltal, hogy központosították a projektdokumentációt, automatizálták a munkafolyamatokat és javították a csapatok közötti átláthatóságot a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazásunk segítségével. Képzelje el, hogy hetente több száz produktív órát nyerhet vissza!

13 használatra kész értékesítési ajánlat sablon, hogy több üzletet kössön

Az értékesítési ajánlatoknak világosnak, meggyőzőnek és gyorsan elkészíthetőnek kell lenniük.

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely segít a csapatoknak a feladatok, dokumentumok és ügyfél-munkafolyamatok kezelésében egy helyen. Emellett kész sablonokat is tartalmaz, amelyekkel ajánlatai következetesek és professzionálisak maradnak.

Az alábbiakban bemutatjuk a javaslatkezelő szoftver által kínált 13 értékesítési ajánlat sablont.

1. ClickUp szolgáltatások ajánlat sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szolgáltatásajánlat-sablon segítségével könnyedén elkészítheti, elküldheti és nyomon követheti ajánlatait.

A ClickUp szolgáltatásajánlat-sablon segít kidolgozott, részletes ajánlatok készítésében, amelyek egyértelmű elvárásokat fogalmaznak meg, bemutatják az Ön értékét és felgyorsítják az ügyfelek jóváhagyását. Úgy lett kialakítva, hogy kiküszöbölje a formázási problémákat és a hiányzó részleteket, így Ön a prezentációra és az üzletkötésre koncentrálhat.

Többet kap, mint egy sablont – strukturált, testreszabható munkaterületet kap, amely egyszerűsíti az ajánlatkészítési folyamat minden szakaszát, a szolgáltatások vázlatától a jóváhagyások nyomon követéséig.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Bontsa le a szolgáltatási csomagokat, az árazási modelleket és az ütemterveket egy áttekinthető, ügyfélbarát formátumban.

Szolgáltatási szint , Szerződés időtartama és Számlázási ciklus , hogy minden ajánlatot személyre szabhasson. Használja az olyan egyéni mezőket , mint aés, hogy minden ajánlatot személyre szabhasson.

Kövesse nyomon az ajánlatokat szakaszok szerint, olyan nézetekkel, mint Új ajánlatok, Tárgyalások és Aláírásra kész.

📌 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyeknek testreszabott értékesítési megoldásokat kell bemutatniuk részletes teljesítési feltételekkel, árakkal és ütemtervekkel, hogy gyorsan új üzleteket nyerjenek.

💡 Profi tipp: Szeretnéd még hatékonyabbá tenni az értékesítési ajánlataidat? Nézd meg ezt a videót az AI értékesítésben való felhasználásáról! Fedezd fel, hogyan segíthet az AI az ajánlatok személyre szabásában, a nyomon követés automatizálásában és az ügyfelek igényeinek elemzésében, hogy okosabban tudj ajánlatot tenni, gyorsabban reagálj és kevesebb erőfeszítéssel több üzletet köss.

2. ClickUp projektjavaslat-sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp projektjavaslat-táblasablon segítségével vizualizálhatja az ajánlat előrehaladását.

A ClickUp projektjavaslat-táblasablon segít elkerülni a zavaros oda-vissza levelezést, és világos, vizuális ajánlatokat készíteni, amelyek gyorsabban jóváhagyásra kerülnek. Tökéletes megoldás a durva ötletek strukturált tervekké alakításához – mindezt egyetlen drag-and-drop munkaterületen.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy szabadon ötleteljen a post-it cetlik, alakzatok, szövegek és feladatok segítségével, majd zökkenőmentesen átlépjen a tervezésről a végrehajtásra, anélkül, hogy elveszítené a lendületét.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Tervezze meg vizuálisan projektötleteit olyan táblás eszközökkel, mint a post-it cetlik és alakzatok.

projektáttekintést , amely a kezdetektől fogva összehangolja csapatát. Készítsen egy együttműködésen alapuló, amely a kezdetektől fogva összehangolja csapatát.

Egy kattintással alakítsa át a brainstorming során született ötleteket megvalósítható feladatokká – nincs szükség manuális átadásra.

📌 Ideális: Szakemberek számára, akik a munka megkezdése előtt világosan felvázolják a projekt hatókörét, a mérföldköveket és az erőforrás-igényeket, hogy összehangolják az érdekelt feleket.

🧠 Érdekesség: 1960-ban Rosser Reeves, a Ted Bates & Co. munkatársa bevezette az egyedülálló értékesítési ajánlat (USP) fogalmát – egy egyszerű ötletet, amely örökre megváltoztatta a reklámozást. Az értékesítési ajánlatok még mindig ugyanazt az alapelvet követik: mutassa meg, mi teszi Önt kiemelkedővé.

3. ClickUp üzleti ajánlat sablon

Ingyenes sablon letöltése Használja a ClickUp üzleti ajánlat sablonját, hogy meggyőző és sikeres ajánlatokat készítsen potenciális ügyfelek számára.

A ClickUp üzleti ajánlat sablon vizuális rendszert biztosít az ötletek feltérképezéséhez, a teljesítések strukturálásához és a kifinomult, ügyfélközpontú ajánlatok bemutatásához anélkül, hogy minden alkalommal a nulláról kellene kezdeni.

Ez a rugalmas tanácsadási ajánlat sablon segít összekapcsolni ügyfele igényeit, értékajánlatát és megoldását egy tiszta, logikus folyamatban. Kevesebb időt kell fordítania a formázásra, és több időt tud fordítani az üzletek előrehaladására.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Készítsen rugalmas, professzionális ajánlatokat anélkül, hogy újra kellene írnia őket.

Vizuálisan igazítsa össze a legfontosabb elemeket, mint például a mérföldkövek, az árak és az ütemtervek, hogy gyorsabb jóváhagyásokat érjen el.

Könnyedén testreszabhatja a szerkezetet a projekt mérete, összetettsége vagy az iparág alapján.

📌 Ideális: olyan vállalkozások számára, amelyek szolgáltatásokat, stratégiai terveket és befektetési lehetőségeket mutatnak be partnerségek és finanszírozás biztosítása érdekében.

💡 Profi tipp: Adjon hozzá egy ötperces ellenőrzést vagy elemzést a következő értékesítési ajánlatához. Tartalmazza a jelenlegi felállás (webhely, stratégia, munkafolyamat stb.) rövid áttekintését, hogy bizonyítsa, időt fektetett a felkészülésbe. Ez kezdeményezőkészséget mutat és tekintélyt kölcsönöz Önnek. 🎯

4. ClickUp kereskedelmi ajánlat sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp kereskedelmi ajánlat sablon segítségével testreszabhatja az ajánlatokat az egyes ügyfelek számára.

Részletes kereskedelmi ajánlatot készíteni, amikor az ügyfél egy napon belül kéri az árak, a hatály és a szállítási feltételek összehasonlítását, igazi nyomáspróba. A ClickUp kereskedelmi ajánlat sablon úgy lett kialakítva, hogy rendszerezze ajánlatát, felgyorsítsa a tervezést és kiküszöbölje azokat a hibákat, amelyek az üzletet meghiúsíthatják.

Ez a sablon tiszta szerkezetet biztosít, amelynek segítségével komplex szolgáltatásokat vagy termékeket rendezett szakaszokra – feltételek, teljesítések, árszintek, kizárások és ütemtervek – bonthatja, anélkül, hogy a formázással kellene bajlódnia.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Gyorsan csoportosítsa az opcionális szolgáltatásokat vagy az upsell csomagokat külön blokkokba az áttekinthetőség és a jobb konverzió érdekében.

A legfontosabb dátumokat, határidőket és jóváhagyási lépéseket vizuális widgetekkel közvetlenül beágyazhatja az ajánlatba.

projekttervet az első naptól kezdve, hogy az ügyfelek pontosan lássák, mi fog történni és mikor. Mutasson be egy teljesaz első naptól kezdve, hogy az ügyfelek pontosan lássák, mi fog történni és mikor.

📌 Ideális: Olyan vállalatok számára, amelyek strukturált kereskedelmi ügyleteket kínálnak, teljes termékadatokkal, költségbontással és feltételekkel, hogy gyorsabban lezárhassák az ügyleteket.

🔍 Tudta? Az értékesítési ajánlatok egy oldalasaktól a hatalmas, több kötetes dokumentumokig terjedhetnek – attól függően, hogy mi forog kockán. Például, amikor a Boeing 2010-ben versenyzett egy több milliárd dolláros amerikai légierő szerződésért, a KC-X tanker programra vonatkozó ajánlatuk több mint 8000 oldal hosszú volt! Tartalmazta a kimerítő műszaki specifikációkat, a megfelelőségi dokumentációt és a részletes költségbontásokat. Bár a legtöbb üzleti ajánlatnak nem kell ennyire hosszúnak lennie, ez jól mutatja, hogy az ajánlat mélységének és részletességének az ügyfél igényeihez – és a lehetőség nagyságához – való igazítása milyen nagy különbséget jelenthet a nagy üzletek megnyerésében. 🏆

5. ClickUp költségvetési ajánlat sablon

Ingyenes sablon letöltése Végezzen gyors módosításokat és kövesse nyomon a költségvetési jóváhagyásokat a ClickUp költségvetési ajánlat sablonjával.

Ha az ügyfeleknek világos, jól strukturált költségvetési bontásra van szükségük, az ajánlatában szereplő bármilyen zavaró elem ronthatja esélyeit. A ClickUp költségvetési ajánlat sablon minden szükséges eszközt megad az értékesítési szakembereknek ahhoz, hogy magabiztosan és pontosan bemutassák a költségeket, az ütemtervet és a teljesítendő feladatokat – azonnal, a dobozból kivéve.

Ez a használatra kész dokumentum gyorsan feltérképezi az összes projektköltséget a beépített mezőkkel a költségek lebontásához, a fizetési feltételekhez és a végrehajtási tervekhez. Könnyen testreszabható, így minden ajánlat megfelel az ügyfél igényeinek, és minden alkalommal professzionális, egységes formátumot biztosít.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

A költségek, az ütemtervek és a fizetési feltételek szerkeszthető mezőivel világosan mutassa be a költségvetéseket.

Használjon előre megtervezett vizuális elemeket, például diagramokat és táblázatokat a komplex adatok egyszerűsítéséhez.

Professzionális, könnyen jóváhagyható ajánlatokat készíthet anélkül, hogy a nulláról kellene kezdenie.

📌 Ideális: Olyan csapatok számára, amelyek projekt- vagy működési költségvetést terveznek, és egyértelmű, tételes formátumra van szükségük a költségek bemutatásához és a pénzügyi követelmények indoklásához.

💡 Profi tipp: Készítsen „Első 30 nap” vizuális ábrát a ClickUp segítségével Az egyik legjobb módszer arra, hogy ügyfeleit sikerre vezesse – és csökkentsd az onboardinggal kapcsolatos aggodalmaikat –, ha pontosan megmutatod nekik, mire számíthatnak az aláírás után. Készíts egy világos „Első 30 nap” vizuális ábrát, amely felvázolja a legfontosabb mérföldköveket, eredményeket és következő lépéseket. Ez lehet egy egyszerű ütemterv, egy ellenőrzőlista vagy akár egy lépésről lépésre kidolgozott útiterv. Hogyan lehet ezt megtenni a ClickUp-ban: Használja a ClickUp idővonalát vagy Gantt-nézetét , hogy megtervezze az egyes bevezetési fázisokat, a kezdetektől az első eredményekig.

Készítsen ellenőrző listát vagy feladatlistát minden teendőhöz, hogy az ügyfelek tudják, mi fog történni és ki a felelős. minden teendőhöz, hogy az ügyfelek tudják, mi fog történni és ki a felelős.

Ossza meg az onboarding tervet közvetlenül ügyfelével – ők megjegyzéseket fűzhetnek hozzá, kérdéseket tehetnek fel és valós időben követhetik a folyamatot.

Állítson be automatikus emlékeztetőket és határidőket, hogy mindenki betartsa a menetrendet és felelősséget vállaljon. , hogy mindenki betartsa a menetrendet és felelősséget vállaljon. A ClickUp segítségével vizualizálhatja az ügyfelek bevonásának folyamatát, így nemcsak egyértelmű elvárásokat fogalmazhat meg, hanem már az első naptól kezdve bizalmat és átláthatóságot teremthet. Az ügyfelek magabiztosnak, tájékozottnak és készen állnak a továbblépésre, ami még vonzóbbá teszi ajánlatát. 🚀

6. ClickUp szerződéskezelési sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje szerződése minden aspektusát egy helyen a ClickUp szerződéskezelési sablon segítségével.

Az értékesítési képviselők és ügynökségek gyakran egyszerre több ügyfélszerződéssel is foglalkoznak – nyomon követik, kinek kell aláírnia, melyik határidő közeledik, és melyik szerződés megújítása esedékes. A ClickUp szerződéskezelési sablon megoldja ezt a problémát.

Kifinomult, professzionális szerződéskezelő rendszert kínál, amelyben a testreszabott állapotok és mezők már be vannak állítva, így azonnal belevághat a munkába. Ahelyett, hogy a nulláról építené fel a nyomkövetőjét, egy pillantással áttekintheti minden megállapodás szakaszát és az érintett feleket.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja a beépített emlékeztetőket és határidőket, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjon a megújítások és jóváhagyások terén.

Kövesse nyomon minden szerződés szakaszát, az érintetteket és az állapotot egy áttekinthető nézetben.

Figyelje a költségvetéseket, díjakat és felelősségi korlátokat, valamint a jogi mérföldköveket az első naptól kezdve.

📌 Ideális: Olyan vállalkozások számára, amelyeknek egy központi helyen kell szervezniük a szerződések életciklusát, nyomon követniük a kötelezettségeket, valamint kezelniük a megújításokat vagy módosításokat.

💡 Profi tipp: Helyezzen el egy „Jövőbeli pillanatfelvétel” részt. Rajzoljon egy rövid, élénk képet arról, hogy milyen lehet az ügyfele világa, miután Önnel dolgozott. Fogalmazza meg az értékesítési ajánlat példáját úgy, mint egy „előtte-utána” történetet, hogy segítsen nekik elképzelni az átalakulást és az Ön által nyújtott értéket. Szeretné még vonzóbbá tenni a „jövőbeli pillanatképet”? ✨ Használja a ClickUp Docs funkciót, hogy gazdag vizuális elemeket, táblázatokat és ellenőrzőlistákat adjon közvetlenül az ajánlatához. Akár valós időben is együttműködhet csapatával, hogy olyan hatékony előtte-utána narratívát alkossanak, amely rezonál az ügyfelükkel.

7. ClickUp értékesítési és marketing terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Kezelje az értékesítési és marketing munkafolyamatokat a ClickUp értékesítési és marketing terv sablonjával.

Ha az értékesítési és marketing csapatok különálló platformokon dolgoznak, az összehangolás gyorsan összeomlik. A ClickUp értékesítési és marketing terv sablonja ezt egy egyetlen, strukturált munkaterülettel oldja meg, ahol az értékesítési célok, marketing stratégiák, kampány ütemtervek és KPI-k mind összekapcsolódnak.

Kampányokat tervezhet, erőforrásokat oszthat el és döntéseket hozhat értékesítési és marketing stratégiái alapján – anélkül, hogy különböző eszközök között kellene váltogatnia.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Állítsa össze a bevételi célokat, marketingcélokat és kampányfeladatokat a használatra kész szakaszokban.

Rendelje hozzá a tulajdonjogot, kövesse nyomon az előrehaladást, és tartsa összehangolva a különböző részlegeket.

Használja az állapotfrissítéseket és a figyelmeztetéseket, hogy időben észlelje a késedelmeket, és minden határidőt magabiztosan betarthasson.

📌 Ideális: Csapatok számára, akik részletes, megvalósítható értékesítési és marketing stratégiákat dolgoznak ki, amelyek összehangolják a célokat, kampányokat és KPI-ket a különböző részlegek között.

🧠 Érdekesség: A régészek 2000-ből származó papirusztekercseket találtak, amelyeken kereskedők írásos formában ajánlották fel kereskedelmi ügyleteiket – lényegében az értékesítési ajánlatok ősi formáját.

8. ClickUp értékesítési terv sablon

Ingyenes sablon letöltése Automatizálja értékesítési kezdeményezéseit a ClickUp értékesítési terv sablon segítségével.

A ClickUp értékesítési terv sablonja készen használható struktúrát biztosít az egész értékesítési stratégia egyetlen helyen történő szervezéséhez – a célok kitűzésétől a végrehajtásig –, anélkül, hogy azt manuálisan kellene összeállítania.

Az előző sablonnal ellentétben, amely a marketingkampányokat és az értékesítési tevékenységeket egyetlen munkafolyamatba ötvözi, ez a sablon kizárólag az értékesítés végrehajtására készült. Teljes mértékben a SMART célok kitűzésére, a célzott stratégiák felvázolására és az értékesítési folyamat minden lépésének részletes feladatkövetésen keresztüli kezelésére összpontosít.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Szervezze meg az egész értékesítési folyamatot a tervezéstől a végrehajtásig egy erre a célra kialakított munkaterületen.

Használjon dinamikus nézeteket, mint például az Idővonal és a Gantt , hogy láthatóvá tegye a függőségeket és a prioritásokat.

Állítson fel SMART célokat, osszon ki feladatokat, és kövesse nyomon az előrehaladást minden értékesítési tevékenységben.

📌 Ideális: Ügyintézők és vezetők számára, akik bevételi célokat, potenciális ügyfelek felkutatásának taktikáit és elérési ütemterveket dolgoznak ki a kiszámítható értékesítési növekedés elősegítése érdekében.

9. ClickUp árajánlatkérési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp árajánlat-sablon segítségével egyetlen központi helyen szervezheti az összes összegyűjtött ajánlatot.

A ClickUp árajánlatkérési sablon minden követelményt, határidőt és értékelési pontot egy helyen rendszerez, így semmi sem marad ki.

Az alapvető űrlapokkal ellentétben ez a sablon rugalmasságra lett kialakítva. Minden szakaszt testreszabhat, a projekt részleteitől a beszállítói elvárásokig, és minden ajánlatkérést nyomon követhet egyedi állapotok, például Benyújtva, Felülvizsgálva, Jóváhagyva vagy Elutasítva segítségével, így teljes átláthatóságot biztosítva.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Testreszabhatja az ajánlatkérési szakaszokat, hogy azok megfeleljenek az Ön konkrét projektjének és beszállítói kritériumainak.

Automatizálja az ajánlatkérések terjesztését, hogy projektspecifikus árajánlatkéréseket küldhessen több szállítónak – ismétlődő munkavégzés nélkül.

Valós időben együttműködhet a feladatokhoz tartozó megjegyzések és szerkesztések segítségével, így gyorsabban hozhat döntéseket.

📌 Ideális: Értékesítési csapatok, független vállalkozók és ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba lépő ügynökségek számára, akiknek rugalmas, professzionális módszerre van szükségük az ajánlatkérési dokumentumok elküldéséhez és a beszállítói válaszok összehasonlításához.

10. ClickUp ügyfél-bevezetési sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen barátságos élményt új ügyfelei számára a ClickUp ügyfél-bevezetési sablonjával.

A hibátlan ügyfél-bevezetési élmény biztosítása elengedhetetlen a bizalom kiépítéséhez és a hosszú távú siker alapjainak megteremtéséhez. A ClickUp ügyfél-bevezetési sablon az első üdvözléstől a szolgáltatás beállításáig végigkíséri Önt, hogy konzisztens, kifinomult élményt nyújthasson, anélkül, hogy bármilyen részletet kihagyná.

Ez a sablon teljes mértékben testreszabható. Egy helyen nyomon követheti és kezelheti az olyan feladatokat, mint az üdvözlő ajándékok küldése, az onboarding-hívások ütemezése, a belső csapat tagjainak kijelölése és az onboarding-kérdőívek összegyűjtése.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Személyre szabhatja az ügyfelek bevonását olyan egyéni mezőkkel, mint Ügyféltípus , Szolgáltatási csomag és Bevezetési hívás dátuma .

Használja az Ügyfél-felvételi űrlapok és Szolgáltatási csomagok bontása nézeteket a legfontosabb lépések szervezéséhez.

A sablonokat a drag-and-drop funkcióval és valós idejű frissítésekkel az Ön onboarding folyamatához igazíthatja.

📌 Ideális: Ügynökségek számára, amelyek egyszerűsítik az ügyfelek bevonási folyamatait, nyomon követik a mérföldköveket, és biztosítják a zökkenőmentes átadást az értékesítéstől a szolgáltatásig.

🔍 Tudta? Néhány high-end ügynökségről ismert, hogy enyhe illatot adnak nyomtatott ajánlatukhoz – például finom szantálfa vagy citrus illatot –, hogy a fizikai dokumentum kiemelkedjen és érzékszervi emléket keltsen.

11. ClickUp szolgáltatási szerződés sablon

Ingyenes sablon letöltése Tervezze meg szolgáltatásait és határozza meg a fizetési feltételeket a ClickUp szolgáltatási szerződés sablonjával.

A ClickUp szolgáltatási szerződés sablon segítségével világos, testreszabható szerződéseket hozhat létre, amelyek pontosan leírják a várakozásokat. Ez biztosítja, hogy a projektek szilárd alapokon induljanak, és mindenki összhangban maradjon.

Beépített egyéni mezők segítségével kategorizálhatja a megállapodásokat szolgáltatástípus, szerződésérték vagy ügyféladatok szerint, így könnyen áttekinthetővé válik az ügyletek előrehaladása. Ez a sablon segít meghatározni az elvárásokat, a hatókört és elindítani a folyamatot – anélkül, hogy túl sokat kellene gondolkodni a beállításokon.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Használja az egyéni mezőket a szolgáltatástípus, a szerződés értéke és a legfontosabb ügyféladatok nyomon követéséhez.

Állítson be egyértelmű elvárásokat az első naptól kezdve egy testreszabható, professzionális szerződés-elrendezéssel.

Bontsa a megállapodásokat megvalósítható feladatokra, és rendeljen hozzájuk felelősöket a zökkenőmentes végrehajtás érdekében.

📌 Ideális: Szolgáltatók számára, akik professzionális, testreszabható szerződéseket készítenek, amelyek egyértelműen meghatározzák a teljesítendő feladatokat, a fizetési feltételeket és a projekttel kapcsolatos elvárásokat.

12. ClickUp CRM sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp CRM sablon segítségével a szétszórt ügyféladatokat egy világos, praktikus rendszerré alakíthatja.

A ClickUp CRM sablon segítségével minden beszélgetést, üzletet és ügyfélkapcsolatot kézben tarthat, anélkül, hogy szem elől tévesztené a részleteket.

Az egyes potenciális ügyfeleket Minősített, Jóváhagyásra vár vagy Zárt egyéni státuszokkal követi nyomon, és a kapcsolatokat CRM tétel típusa, Iparág és Beosztás mezőkkel szervezi, így könnyedén rangsorolhatja a kapcsolatfelvételeket és a következő lépéseket.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Kövesse nyomon a potenciális ügyfeleket az egyéni státuszok alapján, hogy egy pillanat alatt áttekintse az üzletek előrehaladását.

Rendezze és szűrje a névjegyeket az egyéni mezők segítségével az intelligens nyomon követés érdekében.

Váltson a Értékesítési folyamat nézet és a Saját feladatok nézet között a folyamatok és a napi feladatok kezeléséhez.

📌 Ideális: Értékesítési csapatok számára, akik potenciális ügyfeleket kezelnek, ügyfélkapcsolatokat nyomon követnek és fiókadatokat szerveznek, hogy az ügyletek zökkenőmentesen haladjanak a folyamatban.

💡 Profi tipp: Készítsen „válassza ki a saját kalandját” elrendezést az ajánlatban. Használjon kattintható szakaszokat vagy interaktív tartalomjegyzéket. Hagyja, hogy a döntéshozók az árakra ugorjanak, míg a műszaki szakemberek a specifikációkba merüljenek. Mindenki boldog, nincs görgetési düh.

13. ClickUp üzletkötési sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Deal Memo Template segítségével komplex tárgyalásokat is aláírt szerződésekké alakíthat.

Az üzleti megállapodás megkötése előtt az üzleti megállapodás-tervezet megírása indítja el a folyamatot. Ez az Ön gyors értékesítési prezentációja, amely mindkét felet összehangolja anélkül, hogy lelassítaná a folyamatot. A ClickUp üzleti megállapodás-tervezet sablon segítségével egyszerűen előre megszervezheti az összes fontos részletet, így az üzletek gyorsabban haladnak előre.

Egy központi helyen személyre szabhatja a dokumentumokat az egyes tárgyalásokhoz. Rögzítse a feltételeket, a fontos dátumokat és a kikötéseket anélkül, hogy szétszórt kezdeti dokumentumokat vagy hosszú e-mail-váltásokat kellene átnéznie.

⭐ Miért fog tetszeni ez a sablon:

Rögzítse a lényeges üzleti feltételeket már a korai szakaszban, hogy felgyorsítsa az egyeztetést és a végrehajtást.

Jelölje meg az érdekelt feleket, és tegyen megjegyzéseket közvetlenül a feljegyzésre a gyors együttműködés érdekében.

A beépített emlékeztetők és értesítések segítségével mindig tisztában lesz a fontos dátumokkal és teendőkkel.

📌 Ideális: Szakemberek számára, akik a hivatalos szerződés aláírása előtt rögzítik a legfontosabb tárgyalási pontokat, nyomon követik az üzlet feltételeit és összehangolják a csapatokat.

Gyorsabban szerezzen ügyfeleket a ClickUp értékesítési ajánlat sablonjaival

A legtöbb értékesítési ajánlat sablon olyan, mint egy kényszerzubbony: ugyanaz az unalmas szerkezet, ugyanaz a kínos nyelv, amit valami elfogadhatóvá kell alakítania.

A ClickUp mindezt kihagyja. Sablonjai teljes ellenőrzést biztosítanak Önnek – a dokumentumokat tetszés szerint személyre szabhatja, hozzáadhatja a márkáját, módosíthatja a szakaszokat, és úgy alakíthatja őket, hogy azok az Ön stílusát tükrözzék.

A ClickUp segítségével a létrehozási folyamat minden lépését kezelheti. Feladatokat rendelhet hozzá, határidőket állíthat be, és minden ajánlatot nyomon követhet anélkül, hogy eszközök között kellene váltania. Tiszta, egyszerű és készen áll, amikor szüksége van rá.

🚀 Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és készítsen lenyűgöző ajánlatokat – gyorsabban, könnyebben és egy helyen. ✅