A 10 legjobb AI-ügynök az ingatlanpiacon: automatizálja a potenciális ügyfelek kezelését és az értékesítést

Az AI az ingatlanpiacon nem csak egy divatos kifejezés – ez az ügynökök, a vevők és az eladók számára egyaránt új lehetőségeket teremt.

A Delta Real Estate Leadership AI Survey felmérése szerint az iparág vezetői az AI jelenlegi fontosságát 10-ből 5,9-re értékelték , ami 2024-ben 5,0-ról emelkedett. Az AI jövőbeli fontosságára vonatkozó várakozások? Hirtelen emelkedés 10-ből 7,2-re – ez 22%-os ugrás a mai szinthez képest.

A jelentés kiemeli, hogy az AI átalakítja az ingatlanügynökségeket, a hirdetésektől és a marketingtől kezdve az ügyfélszolgálaton és az értékesítésen át a háttérirodai műveletekig.

Az AI egyszerűsíti a munkafolyamatokat és javítja a hatékonyságot, ezért az ingatlanügynökök minden eddiginél gyorsabban alkalmazzák a legmodernebb megoldásokat. Önnek is ezt kellene tennie!

Ha automatizálni szeretné a potenciális ügyfelek kezelését és az értékesítési folyamatot, ez az útmutató segíthet. Bemutatjuk a legjobb AI-ügynököket, amelyek segítenek az ingatlanügynököknek előnyt szerezni.

A legjobb AI-ügynökök az ingatlanpiacon egy pillanat alatt

Eszköz neve Főbb jellemzők Legalkalmasabb Árak* ClickUp Projekt- és feladatkezelés, potenciális ügyfelek nyomon követése, AI-alapú automatizálás, nyomon követés, CRM-integráció, ütemezés, irányítópultok, ingatlan-sablonok Startupok, kis csapatok, kkv-k és nagyvállalatok, amelyek ingatlanprojektek és feladatok kezelésére vágynak. Örökre ingyenes csomag; Vállalatok számára testreszabási lehetőségek ChatGPT AI által generált ingatlanleírások, e-mailek és tartalomkészítés, ügyfélkommunikáció, piackutatás, jogi dokumentumok szerkesztése, közösségi média tartalom, piac-/árképzési elemzés Automatizált tartalomkészítés, piackutatás, ügyfélkommunikáció automatizálása, ingatlanhirdetések készítése és jogi dokumentumok generálása. Ingyenes csomag, fizetős csomagok 20 dollártól/hónap Zillow Mesterséges intelligenciával támogatott ingatlanbecslések (Zestimates), virtuális 3D-túrák, fejlett keresési szűrők, Zillow Premier Agent kapcsolat Kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok: hirdetések böngészése és ingatlanérték-becslések Egyedi árazás Reonomy Ingatlanok kutatása, tulajdonjog és tranzakciós nyilvántartások, piacon kívüli ügyletek azonosítása Vállalatok: Ingatlanok kutatása és piacelemzés Egyedi árazás Homebot Ingatlanok kutatása, tulajdonjog és tranzakciós nyilvántartások, piacon kívüli ügyletek azonosítása, piaci trendek elemzése és potenciális ügyfelek generálása. Startupok, kkv-k; Lakástulajdonosok, ügynökök, hitelezők; Lakásérték és saját tőke nyomon követése A fizetős csomagok ára 50 USD/hó + 50 USD egyszeri beállítási díj. Realtor.com MLS által ellenőrzött hirdetések, AI-alapú keresési szűrők, környékre vonatkozó információk, jelzáloghitel-költségek kiszámítása Kis- és középvállalkozások, nagyvállalatok; Valós idejű listák és piaci betekintés Egyedi árazás HouseCanary Mesterséges intelligencián alapuló ingatlanpiaci betekintés, befektetési lehetőségek azonosítása, piaci trendek előrejelzése Vállalatok; Ingatlanértékelések és befektetési információk A fizetős csomagok ára 19 dollártól kezdődik havonta. RealScout Személyre szabott ingatlankeresési szűrők, márkás ingatlanértesítések, piaci frissítések, prediktív elemzések az eladók azonosításához. Ügynökök, akik személyre szabott ingatlankeresést és ügyfél-együttműködést szeretnének kínálni A fizetős csomagok ára 99 dollár/licenc-től kezdődik. Roof AI Automatizált potenciális ügyfelek rögzítése és minősítése, 24 órás ügyfélkapcsolat, Vállalatok, ingatlanügynökségek: potenciális ügyfelek megszerzése és ügyfélkapcsolatok ápolása Egyedi árazás Reimagine Home Virtuális színpad AI-generált tervekkel, belsőépítészeti átalakítás, felújítás vizualizációja Cégek, amelyek színpadra állítást, felújítást és dekoráció vizualizációt szeretnének kínálni A fizetős csomagok ára 14 dollár/hónaptól kezdődik.

Mit kell keresnie egy ingatlanügynökségek számára készült mesterséges intelligencia ügynökben?

Nem minden ingatlanügynökségeknek szánt mesterséges intelligencia felel meg az Ön egyedi igényeinek. Egyesek kiválóan teljesítenek a potenciális ügyfelek generálásában, míg mások az ügyfélkommunikációban jeleskednek.

De melyek a legjobbak? Mindent elintéznek – az első kapcsolatfelvételtől a szerződéskötésig –, anélkül, hogy az üzleti tevékenységét egy robot irányítaná.

Az ingatlanügynökök számára készült AI-eszközök kiválasztásakor az alábbiakra kell figyelni:

Vezető generálás : Az ingatlanügynökségének AI-eszköze tudnia kell a különbséget egy alkalmi böngésző és egy komoly vásárló között, így nem pazarolja az idejét reménytelen ügyfelekre ✅

Automatizált utánkövetés : Ha az utánkövetés lelassul, a potenciális ügyfelek elveszítik érdeklődésüket. Az AI-nak időszerű, személyre szabott üzenetekkel kell beavatkoznia, hogy a potenciális ügyfelek érdeklődését fenntartsa és a beszélgetések folytatódjanak ✅

Könnyű CRM-integráció : Akár Salesforce-t, HubSpot-ot vagy ingatlanügynökségek számára kifejlesztett CRM-et használ, mesterséges intelligencia alapú ügynöke könnyedén szinkronizálható ✅

Időpontfoglalás : Nincs több oda-vissza e-mailezés! Az AI automatikusan lefoglalja a bemutatókat, emlékeztetőket küld és frissíti a naptárakat ✅

Piaci betekintés és árazási segítség : AI, amely nyomon követi a piaci trendeket és versenyképes árakat javasol? Ez az ingatlanügynökök álma ✅

Biztonság és megfelelőség: Érzékeny ügyféladatokat kezel? Győződjön meg arról, hogy mesterséges intelligenciája szigorú adatvédelmi és ingatlanipari megfelelőségi szabványokat követ ✅

Ha ezeket jól csinálja, az AI-ügynöke nem csak időt takarít meg Önnek, hanem a potenciális ügyfeleket hűséges ügyfelekké alakítja, miközben vállalkozása mindig egy lépéssel előrébb jár.

Most nézzük meg a legjobb AI eszközöket, amelyekkel ez megvalósítható!

👀 Tudta? A McKinsey Global Institute szerint a generatív AI 110–180 milliárd dollár (vagy annál is több) értéket teremthet az ingatlanipar számára. Ez rengeteg ügyletet, adatot és dollárt jelent – automatizáltan!

A legjobb AI-ügynökök az ingatlanpiacon

A megfelelő AI-ügynök segíthet kiaknázni ezt a potenciált, kezelve a potenciális ügyfeleket, a nyomon követést és az ügyfélkommunikációt, miközben Ön az üzletkötésre koncentrálhat.

Ismerje meg a legjobb mesterséges intelligencia-motorokat, amelyek átalakíthatják ingatlanüzletét.

1. ClickUp (A legjobb ingatlanprojektekhez és feladatkezeléshez)

Vezető ügyfelekkel, hirdetésekkel és végtelen papírmunkával kell foglalkoznia?

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Ez egyben az Ön all-in-one ingatlanügynöki segédje is, amely minden üzletet, ügyfelet és szerződést pontosan ott tart, ahol szüksége van rájuk.

Akár potenciális ügyfeleket követ nyomon, ingatlanadatokkal és hirdetésekkel foglalkozik, bemutatókat szervez vagy szerződéseket kezel, a ClickUp minden mozgó elemet egyetlen hatékony platformba egyesít.

A ClickUp egyedi autopilot ügynökei

A ClickUp egyedi Autopilot ügynökeivel egyszerűsítheti a potenciális ügyfelek kezelését és az értékesítési folyamatokat azáltal, hogy automatizálja az ismétlődő feladatokat és biztosítja a megfelelő időben történő nyomon követést.

Automatizálja az ingatlanértékesítési leadek kezelését egy egyedi ClickUp Custom Autopilot Agent segítségével.

Lehetőségek:

Automatikusan hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat, amikor új potenciális ügyfelek kerülnek a rendszerbe.

Küldjön emlékeztetőket a nyomon követéshez és a fontos értékesítési tevékenységekhez.

Frissítse a potenciális ügyfelek státuszát, és a kiváltó események alapján mozgassa őket az értékesítési folyamatban.

Tegyen közzé értesítéseket vagy megjegyzéseket, amikor egy potenciális ügyfél eléri egy bizonyos szakaszt.

Készítsen összefoglaló jelentéseket a potenciális ügyfelek előrehaladásáról és az értékesítési teljesítményről.

Állítsa be az Autopilot Agents szolgáltatást a ClickUp alkalmazásban, hogy válaszoljon a csevegésben feltett kérdésekre.

Az autopilot ügynökök kihasználásával az értékesítési csapatok csökkenthetik a manuális munkát, gyorsabban reagálhatnak a lehetőségekre, és fenntarthatják a következetes, szervezett munkafolyamatot, ami végső soron javítja a konverziós arányokat és az ügyfél-elégedettséget.

ClickUp Brain

Kíváncsi, hol található az AI? A ClickUp Brain, az AI asszisztens, a beépített ingatlanügynöki segédje.

Ingatlanleírásokat generálhat marketing célokra, összefoglalhatja az ügyfelekkel való interakciókat, automatizálhatja a munkafolyamatokat, és akár követő e-maileket is készíthet. Elvégzi a háttérmunkát, míg Ön az üzletkötésre koncentrálhat.

Kezelje ingatlanjait okosabban a ClickUp Brain segítségével – mesterséges intelligencia az ütemezéshez, a nyomon követéshez és az üzletekhez.

✨ Bónusz: 10-szeres AI-alapú hatékonyság az ingatlanüzletében a ClickUp Brain MAX segítségével. Kereshet a ClickUp, Google Drive, GitHub, OneDrive, SharePoint és az ÖSSZES csatlakoztatott alkalmazásában, valamint az interneten a megállapodásai, szerződései és egyéb dokumentumai között.

Használja a Talk to Text funkciót, hogy hanggal kérdezzen, diktáljon és végezzen el feladatokat – kéz nélkül, bárhol.

Több tucat egymástól független AI-eszközt, mint például a ChatGPT, Claude és Gemini , egyetlen, kontextusfüggő, vállalati szintű megoldással váltja fel, amely betekintést nyújt versenytársaiba, az ingatlanjog változásaiba és még sok másba. A ClickUp Brain MAX egy szupererős asztali AI-társ, amely valóban megérti Önt, mert ismeri a munkáját. Felejtse el a sokféle AI-eszközt, használja a hangját a munkavégzéshez, dokumentumok készítéséhez, feladatok kiosztásához a csapattagoknak és még sok máshoz.

ClickUp AI Notetaker

Ügyfélkommunikációt kell kezelnie? Használja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a hívások leírásához, a legfontosabb részletek kiemeléséhez és a teendők létrehozásához.

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker legyen a telefonhívásai mögött álló agy!

A ClickUp segítségével automatizálhatja a nyomon követést, a feladatkiosztást és a jóváhagyásokat is, így manuális munkavégzés nélkül is nyomon követheti az ügyleteket.

ClickUp ingatlanprojekt-menedzsment csomag

Szerződések megfogalmazása, értékesítési stratégiák kidolgozása és együttműködés a hirdetésekkel kapcsolatban – mindez egy helyen a ClickUp Docs segítségével.

ClickUp ingatlanügynökségek számára

De a ClickUp nem csak mesterséges intelligenciájáról híres. A ClickUp ingatlanprojekt-menedzsmenthez az ingatlanok irányító központja, amely a projekteket, ütemterveket és ügyfélkapcsolatokat egy egységes munkaterületen egyesíti.

Vezesse ingatlanüzletét a ClickUp segítségével feladatkezelés, ütemezés és interaktív ingatlan térképek segítségével.

A ClickUp Real Estate Suite a következőket tartalmazza:

Költségvetés szerinti ütemezés : térképezze fel az érdekelt feleket, a mérföldköveket és a függőségeket, miközben lehetővé teszi a gyors ütemterv-módosításokat.

All-in-one ütemezés : Szinkronizálja a Google és az Outlook naptárakat, hogy színekkel jelölt nézetekkel kezelhesse a találkozókat, a bemutatókat és a szerződéskötéseket.

Helymeghatározó eszközök : Tekintse meg a feladatokat egy interaktív térképen, hogy megmutassa az ügyfeleknek a közeli ingatlanokat, az árkategóriákat és a legfontosabb szolgáltatásokat, ami tökéletes a hatékony háznéző túrák tervezéséhez.

Projekt- és csapatmenedzsment : Használjon közös dokumentumokat a helyszín kiválasztásához, a területfelosztáshoz és a szerződésekhez, valamint táblákat a brainstorminghoz és : Használjon közös dokumentumokat a helyszín kiválasztásához, a területfelosztáshoz és a szerződésekhez, valamint táblákat a brainstorminghoz és az ingatlanprojekt-menedzsment tervezéséhez.

Könnyű kommunikáció: A dedikált csevegőcsatornák segítségével szervezetten kezelheti az ütemezést, a frissítéseket és a csapatmegbeszéléseket.

💡 Profi tipp: Folytassa ügyleteit anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltogatnia. Szinkronizálja a ClickUp alkalmazást a Google és az Outlook naptárakkal, hogy könnyedén szervezhesse megbeszéléseit és ingatlanbemutatóit. Használja a Zapier alkalmazást az MLS-adatok beolvasásához, így minden, amire szüksége van, ott lesz, ahol dolgozik.

Nehézséget okoz az ingatlanadatok, marketing és ügyfélfrissítések rendszerezése? Ezek a használatra kész sablonok segítenek Önnek: ClickUp ingatlanmarketing sablon strukturált munkafolyamatokkal egyszerűsíti a kampányok tervezését és végrehajtását. Szervezze meg az ingatlanhirdetéseket, ütemezze meg a promóciókat és kövesse nyomon a kampányok teljesítményét, hogy minden ingatlan maximális láthatóságot élvezzen.

ClickUp ingatlan-táblázat sablonja segítségével egy helyen követheti nyomon a hirdetéseket, az ügyféladatokat és a tranzakciókat. Az egyéni mezők és a strukturált nézetek segítségével könnyedén kategorizálhatja az ingatlanokat és nyomon követheti az ügyletek előrehaladását.

ClickUp ingatlan hírlevél sablon segítségével könnyedén elkészítheti és megoszthatja a piaci frissítéseket, az ingatlanok legfontosabb jellemzőit és az iparági híreket. Használja az AI-t, hogy vonzó tartalmakat készítsen, személyre szabott üzeneteket írjon, és órákat töltsön írásra, miközben közönségét is lekötve tartja.

A ClickUp legjobb funkciói

⭐️ Bónusz: Összeállítottunk egy listát ügyfélkezelési sablonokról, hogy könnyebben elindulhasson!

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak időre lehet szükségük, hogy megismerjék a számos időmegtakarító funkciót.

A mobilalkalmazás az alapvető funkciókat lefedi, de néhány asztali funkció hiányzik belőle.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Christian Gonzalez, a Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara adminisztratív koordinátora így nyilatkozik:

Tökéletes különböző projektek kezeléséhez és nyomon követéséhez a műszerfalak segítségével, valamint az ügyfelekkel való együttműködéshez, akik vendégként vehetnek részt.

Tökéletes különböző projektek kezeléséhez és nyomon követéséhez a műszerfalak segítségével, valamint az ügyfelekkel való együttműködéshez, akik vendégként vehetnek részt.

2. ChatGPT (A legjobb AI-generált ingatlanleírások és marketingtartalom-fejlesztéshez)

via ChatGPT

Az ingatlanügynökök már így is millió dolgot kell egyszerre intézniük, miért ne hagyhatnák az AI-ra néhány feladatot? A ChatGPT pillanatok alatt képes kidolgozni kifinomult e-maileket, szemet gyönyörködtető ingatlanleírásokat, sőt jogi dokumentumok sablonjait is. Így kevesebb időt kell a képernyő előtt tölteni, és több idő marad a házak értékesítésére.

De nem csak időmegtakarításról van szó. A ChatGPT villámgyorsan válaszol az ügyfelek kérdéseire, információkat gyűjt a környékről, és még piackutatásban és árelemzésben is segít. Olyan, mintha egy virtuális asszisztensünk lenne, aki egyben ingatlanmarketing-eszköz is.

Ráadásul a kiváló közösségi média tartalmak létrehozására való tehetségének köszönhetően hirdetései nem csak ott fognak állni, hanem valóban felkelthetik a figyelmet.

A ChatGPT legjobb funkciói

Készítsen olyan ingatlanhirdetéseket, amelyek kiemelik a legfontosabb jellemzőket és vonzzák a vásárlókat.

Automatizálja az ügyfélkommunikációt e-mailekkel, nyomon követéssel és személyre szabott üzenetekkel.

Elemezze a piaci trendeket és foglalja össze az árazási adatokat a megalapozott döntéshozatal érdekében.

Jogi dokumentumok, például szerződések, bérleti szerződések és közzétételek létrehozása

Készítsen marketingtartalmakat, például blogbejegyzéseket, hírleveleket és közösségi média hirdetéseket.

A ChatGPT korlátai

Előfordulhat, hogy elfogult vagy pontatlan információkat generál, ezért a hibák elkerülése érdekében elengedhetetlen az emberi ellenőrzés.

Az AI által generált szövegek unalmasak lehetnek, és nem tükrözik a márka identitását, ezért nem megbízhatóak teljes blogbejegyzésekhez.

ChatGPT árak

Örökre ingyenes

Plusz : 20 USD/hó

Pro : 200 USD/hó

Csapat : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

ChatGPT értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (720+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (120+ értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb AI írási eszközök tartalomkészítéshez

3. Zillow (A legjobb ingatlanhirdetések böngészéséhez és ingatlanértékek becsléséhez)

via Zillow

Az ingatlanpiaci siker a megfelelő eszközökkel kezdődik, és a Zillow egy olyan eszköz, amelyet nem szabad figyelmen kívül hagyni. Akár vásárol, elad vagy bérel, a Zillow az ingatlanvilágot az Ön ujjhegyére helyezi. Ez az eszköz az ingatlanpiaci információk fontos központjává vált, az álomházak megtalálásától a Zestimates segítségével ingyenes ingatlanérték-becslések megszerzéséig.

Zászlóshajó weboldala és alkalmazása mellett a Zillow tulajdonában van a Zillow Rentals, a Zillow Premier Agent és a Zillow Home Loans is. További lehetőségekre van szüksége? A Zillow a HotPads és az Out East alkalmazásokat is üzemelteti bérleti lehetőségek kereséséhez, valamint a StreetEasy és a Trulia alkalmazásokat ingatlanhirdetésekhez.

A Zillow legjobb funkciói

Becsülje meg otthonának értékét az AI-alapú Zestimates segítségével, hogy gyors piaci betekintést nyerjen.

Fedezze fel az ingatlanokat távolról a 3D Home Tours segítségével, és élvezze a részletes virtuális élményt!

Találjon otthonokat gyorsabban az ár, a jellemzők és a helyszín alapján történő fejlett keresési szűrők segítségével.

Vegye fel a kapcsolatot a legjobban értékelt szakemberekkel a Zillow Premier Agent segítségével, hogy szakértői tanácsokat kapjon.

Kezelje bérbeadásait a Zillow alkalmazásával és fizetési rendszerével

Számítsa ki a hitelköltségeket a jelzáloghitel-kalkulátorral, hogy megbecsülje a havi törlesztőrészleteket.

A Zillow korlátai

A lakásérték-becslések (Zestimates) néha pontatlanok lehetnek, ezért továbbra is szükség van professzionális értékbecslésekre.

A tulajdonosok által eladásra kínált ingatlanok (FSBO) nem kapnak olyan nagy láthatóságot, mint az ügynökök által hirdetett ingatlanok.

Zillow árak

Egyedi árazás

Zillow értékelések és vélemények

G2 : 4,1/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Zillow-ról a valós felhasználók?

A G2 értékelése azt mondja:

A weboldal vagy az alkalmazás nagyon könnyen használható és önmagáért beszél. A hirdetések feltöltése is egyszerű, és lehetőség van bármely helyszín keresésére is.

A weboldal vagy az alkalmazás nagyon könnyen használható és önmagáért beszél. A hirdetések feltöltése is egyszerű, és lehetőség van bármely helyszín keresésére is.

4. Reonomy (A legjobb ingatlanok kutatásához és a piaci trendek elemzéséhez)

via Reonomy

Több forrásból származó információk alapján a Reonomy több mint 50 millió amerikai ingatlan tulajdonosi adatait, tranzakciós előzményeit és piaci trendjeit kínálja – mindezt egy helyen. Nincs többé szétszórt információk között való kutatás; a Reonomy mindent kéznél tart.

A Reonomy nem csak adatokkal segít a felhasználóknak, hanem off-market ügyletek megtalálásában, adósságstruktúrák elemzésében és a legfontosabb döntéshozókkal való kapcsolatfelvételben is. Intelligens szűrőeszközei megkönnyítik a potenciális ügyfelek felkutatását, így a befektetők, brókerek és fejlesztők gyorsan megtalálhatják a legjobb lehetőségeket.

A Reonomy legjobb funkciói

Fedezze fel a tulajdonjog részleteit a teljes ingatlan-nyilvántartással és az LLC átláthatóságával.

Kutassa fel az ingatlanok történetét tranzakciós adatok, jelzálogadatok és értékesítési trendek segítségével.

Találjon piacon kívüli ajánlatokat az AI segítségével, hogy azonosítsa a potenciális eladókat.

Elemezze a piaci trendeket az ingatlanértékek, az adósságok és a bérleti tevékenységek betekintésével.

Szűrők segítségével generáljon potenciális ügyfeleket hely, eszköz típus és pénzügyi adatok alapján.

Értékelje az ingatlan adósságát a jelzáloghitel-előzmények és a fennálló hitelek áttekintésével.

A Reonomy korlátai

Az adatok nem mindig 100%-osan pontosak, ezért elengedhetetlen az eredeti nyilvántartásokkal való összevetés.

Korlátozott lakossági betekintés, mivel a hangsúly kizárólag a kereskedelmi ingatlanokra irányul.

Reonomy árak

Egyedi árazás

Reonomy értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,3/5 (30+ értékelés)

Mit mondanak a Reonomy-ról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint

A leghatásosabb funkció az, hogy megtalálja a tulajdonosokról szóló megfelelő információkat. A termék könnyen használható. A meglévő üzleti folyamatomba való integrációja zökkenőmentes volt.

A leghatásosabb funkció az, hogy megtalálja a tulajdonosokról szóló megfelelő információkat. A termék könnyen használható. A meglévő üzleti folyamatomba való integrációja zökkenőmentes volt.

5. Homebot (A legjobb AI-alapú ingatlanérték-követéshez, saját tőke-figyeléshez és intelligens ingatlanügyi döntésekhez)

via Homebot

A lakástulajdon nem csupán egy ház megvásárlásáról szól, hanem az ezzel járó okos pénzügyi lépésekről is. Itt jön be a képbe a Homebot.

Ez az AI-alapú platform segít a háztulajdonosoknak és a vásárlóknak nyomon követni az ingatlanok értékét, figyelemmel kísérni a saját tőkét, valamint felfedezni refinanszírozási vagy befektetési lehetőségeket. Olyan, mint egy személyes pénzügyi irányítópult, csak ingatlanokhoz.

A Homebot nemcsak a háztulajdonosok, hanem az ingatlanügynökök és a hitelezők szövetségese is. Az automatizált, adatalapú betekintésnek köszönhetően a szakemberek kapcsolatban maradhatnak az ügyfelekkel, és személyre szabott ajánlásokat tehetnek az eladás, refinanszírozás vagy befektetés időpontjáról.

A Homebot legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ingatlanértékeket az AI-alapú frissítésekkel a becsült érték és a saját tőke növekedése tekintetében.

Fedezze fel a refinanszírozási lehetőségeket valós idejű jelzálogkamatokkal és potenciális megtakarításokkal.

Figyelje a piaci trendeket, hogy nyomon követhesse az ingatlanértékek változásait a különböző városrészekben.

A bérleti jövedelem és a második otthonok életképességének elemzésével azonosítsa a befektetési lehetőségeket.

Vonzza be ügyfeleit személyre szabott lakásfinanszírozási jelentésekkel, hogy mindig tájékozottak legyenek.

A Homebot korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek azoknak az ügynököknek, akik nagyobb kontrollt szeretnének a márkaépítés és az ügyfélkapcsolatok felett.

Nem ideális kereskedelmi ingatlanokhoz, mivel a platform a lakóingatlan-piacra összpontosít.

Homebot árak

Ügynök kezdőcsomag : 50 USD/hó + 50 USD egyszeri beállítási díj

Ügynöki partner : 25 USD/hó + 50 USD egyszeri beállítási díj

Növekedés: 100 USD/hó ügynöki csapatok számára

Homebot értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: Régen a jelzálogkölcsönüket visszafizető háztulajdonosok eme mérföldkőnek örvendve sasplakátokat akasztottak ki otthonaikra – mintha egyfajta győzelmi trófea lett volna az adósságmentességért! Ezek a „szabadságszárnyasok” néven ismert díszek ma is láthatók néhány házon.

6. Realtor.com (A legjobb valós idejű, MLS-ellenőrzött hirdetések és piaci betekintés szempontjából)

A tökéletes helyet keresi? Eladni szeretne és a legfrissebb piaci információkra vágyik? Csak kíváncsi az ingatlanárakra? A Realtor.com valós idejű adatokat gyűjt közvetlenül az MLS listákból, így mindig a legfrissebb, legpontosabb információkkal dolgozhat – nincsenek elavult meglepetések, csak a valós helyzet.

De ez több, mint egyszerű hirdetések. Az AI-alapú keresési szűrők segítenek a vásárlóknak megtalálni a tökéletes ingatlant, a részletes környékbeli információk mindent feltárnak a bűnözési rátától az iskolák rangsoráig, az megfizethetőségi eszközök pedig egy pillanat alatt lebontják a jelzálogköltségeket.

Emellett a Realtor.com ügynök-kereső szolgáltatása lehetővé teszi a vevők és eladók számára, hogy kapcsolatba lépjenek a legjobban értékelt ingatlanügynökökkel az ingatlankezelés érdekében.

Realtor.com legjobb funkciói

Böngésszen az MLS által ellenőrzött listák között a pontos, naprakész ingatlanadatokért.

Használja az AI-alapú szűrőket, hogy ár, felszereltség és életmód igényei szerint keressen otthonokat.

Fedezze fel a környékre vonatkozó információkat a bűnözési statisztikák, az iskolák értékelései és a piaci trendek segítségével.

Számítsa ki a jelzáloghitel költségeit megfizethetőségi eszközökkel és valós idejű kamatláb-követéssel.

A RealEstimate adatalapú elemzéseivel azonnali ingatlanérték-becsléseket kaphat.

Vegye fel a kapcsolatot a legjobb ügynökökkel az ügynök-kereső szolgáltatáson keresztül, hogy szakértői tanácsokat kapjon.

Realtor.com korlátai

A listák frissítése enyhe késedelmet szenvedhet, mivel azok az MLS szinkronizálási idejétől függenek.

Nem minden FSBO-hirdetés szerepel a listában, ami potenciálisan csökkenti a piacon kívüli lehetőségeket.

Realtor.com árak

Egyedi árazás

Realtor.com értékelések és vélemények

G2 : 3,5/5 (90+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Realtor.com-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az árak összehasonlítása egyszerű. Árkategóriát és konkrét területet is megadhat. Vásárlás vagy eladás. Bérbeadás vagy lízing. Minden megtalálható a realtor.com oldalon. Minden egy kattintásnyira van.

Az árak összehasonlítása egyszerű. Árkategóriát és konkrét területet is megadhat. Vásárlás vagy eladás. Bérbeadás vagy lízing. Minden megtalálható a realtor.com oldalon. Minden egy kattintásnyira van.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI-eszközök értékesítési csapatok számára

7. HouseCanary (A legjobb AI-alapú ingatlanértékelésekhez és befektetési betekintéshez)

via HouseCanary

Akár következő SFR befektetését keresi, akár a hitelezési munkafolyamatokat szeretné racionalizálni, akár az ügyfélkapcsolatokat szeretné javítani, a HouseCanary olyan információkat nyújt, amelyek eredményeket hoznak.

A HouseCanary célja, hogy az adatokat cselekvéssé alakítsa. AI funkcióival és mélyreható piaci elemzéseivel segít a befektetőknek, hitelezőknek és ingatlan szakembereknek, hogy valós időben okosabb döntéseket hozzanak.

A HouseCanary legjobb funkciói

Szerezzen AI-alapú ingatlanpiaci betekintést a CanaryAI segítségével az okosabb döntéshozatal érdekében.

Fedezze fel a legjobb SFR befektetési lehetőségeket az Instant Insights segítségével

Automatizálja és optimalizálja befektetési és hitelezési stratégiáit a Programmatic Data segítségével.

Vonzza be az ügyfeleket és növelje a megtartást a Customer Engagement Platform segítségével.

Jósolja meg a piaci trendeket és az ingatlanértékek változásait az Advanced Market Forecasting segítségével.

A HouseCanary korlátai

Egyes felhasználók számára a fejlett elemzések és funkciók kezelése eleinte nehézséget okozhat.

A prémium árazás miatt ideálisabb intézményi befektetők és hitelezők számára.

HouseCanary árak

Alap: 19 USD/hó

Pro: 79 USD/hó

Csapatok : 199 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

HouseCanary értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Ingyenes alapvető ingatlankezelési sablonok

8. RealScout (A legjobb személyre szabott ingatlankeresési élmény és az ügyfelekkel való együttműködés erősítése szempontjából)

via RealScout

Az MLS-adatok és az AI-alapú illesztés kombinálásával a RealScout segít az ügynököknek abban, hogy a vásárlók tényleges igényei alapján hiper-személyre szabott ingatlanajánlásokat nyújtsanak. Ez több, mint egy újabb ingatlankereső platform – úgy lett kialakítva, hogy az ingatlanügynökök és ügyfeleik mindig ugyanazon az oldalon álljanak.

A általános ingatlanportálokkal ellentétben a RealScout teljes ellenőrzést biztosít az ügynököknek a keresési élmény felett. Lehetővé teszi számukra, hogy az ügyfeleket egymás mellé helyezett ingatlanok összehasonlításával, piaci betekintéssel és automatikus értesítésekkel vonzzák be.

A RealScout legjobb funkciói

Illessze össze a vevőket az AI-alapú otthonkeresővel, amely az ügyfelek preferenciái szerint szűri a hirdetéseket.

Tartsa fenn az ügyfelek érdeklődését márkás ingatlanértesítésekkel és valós idejű piaci frissítésekkel.

Hasonlítsa össze az ingatlanokat egymással, és ismerje meg az árak alakulását, a jellemzőket és a helyi adatokat.

A prediktív elemzés segítségével azonosítsa a potenciális eladókat, mielőtt azok hirdetést adnának fel.

Fokozza az ügynökök és az ügyfelek közötti együttműködést egy interaktív keresési élménnyel, amely bizalmat épít.

A RealScout korlátai

A szolgáltatás csak a részt vevő MLS-ek számára elérhető, ezért a rendelkezésre állás régiónként eltérő.

Ügynökökre fókuszáló platform, ami azt jelenti, hogy a vásárlók nem tudják önállóan használni.

RealScout árak

Ügynök: 99 USD/hó/licenc

Csapat : 249 USD/hó 2 licencért

Brókercég: 499 USD/hó

RealScout értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a RealScoutról a valós felhasználók?

A Capterra egyik értékelése így szól:

Ez az eszköz nagyon hasznos az ingatlanügynökök számára, akik vevőkkel dolgoznak. Nagyon könnyen használható és segít a potenciális ügyfelek megszerzésében.

Ez az eszköz nagyon hasznos az ingatlanügynökök számára, akik vevőkkel dolgoznak. Nagyon könnyen használható és segít a potenciális ügyfelek megszerzésében.

📖 Olvassa el még: Hogyan használható az AI az építőiparban (alkalmazási példák és eszközök)

9. Roof AI (A legjobb megoldás a potenciális ügyfelek megszerzésének és az ügyfelekkel való kapcsolattartás automatizálására AI segítségével)

via Roof AI

A brókerek, ingatlankezelők, hitelezők és ingatlanügynökségek számára kifejlesztett Roof AI 24 órában vonzza a weboldal látogatóit, azonnal válaszol a kérdésekre és ápolja a potenciális ügyfeleket. Ez nem csak egy chatbot, hanem egy ingatlanügynökségek számára kifejlesztett mesterséges intelligencia, amelynek célja a potenciális ügyfelek automatikus megszerzése, minősítése és konvertálása.

A Roof AI nem támaszkodik sablonos válaszokra. Megérti a vevők és eladók szándékait, és a felhasználói viselkedés és a piaci körülmények alapján hiper-személyre szabott ajánlásokat ad. Ráadásul integrálható az ingatlan-CRM-jével, így a folyamatok szervezettek maradnak.

A Roof AI legjobb funkciói

Automatizálja a potenciális ügyfelek megszerzését és minősítését AI-vezérelt beszélgetésekkel, amelyek azonosítják a komoly vevőket és eladókat.

Vonzza be a látogatókat a nap 24 órájában az ingatlanokkal kapcsolatos kérdésekre, finanszírozási kérdésekre és szolgáltatási kérésekre adott azonnali válaszokkal.

A felhasználói viselkedés és a piaci adatok alapján rendkívül személyre szabott ingatlanajánlásokat nyújtson.

Zökkenőmentesen integrálható a CRM-rendszerébe, hogy rendszerezze a potenciális ügyfeleket és javítsa a nyomon követés hatékonyságát.

Elemezze a potenciális ügyfelek viselkedését és a trendeket valós idejű betekintéssel, hogy finomítsa marketingstratégiáit.

A Roof AI korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek, mivel a válaszok előre betanított AI-modelleket követnek.

Integrációs beállítás szükséges, amely a meglévő rendszerektől függően időbe telhet.

Roof AI árak

Egyedi árazás

Roof AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Legyen mindig egy lépéssel előrébb az ingatlan-CRM sablonokkal – előre megtervezett munkafolyamatokkal, amelyek egyszerűsítik a potenciális ügyfelek nyomon követését, az ügyletek kezelését és az ügyfelekkel való kommunikációt, így semmi sem maradhat figyelmen kívül.

10. Reimagine Home (A legjobb fotórealisztikus, AI-generált otthoni tervek készítéséhez színpadra állítás, felújítás és dekoráció átalakítás céljából)

via Reimagine Home

Üres lakást kell berendezni? Át kell alakítani egy teret? Különböző stílusokkal szeretne kísérletezni? A Reimagine Home lehet a megoldás. Csak töltsön fel egy fotót, és a Reimagine Home másodpercek alatt élethű, fotórealisztikus vizuális effekteket készít, amelyek bármely ingatlant ragyogóvá tesznek.

Mi különbözteti meg a többitől? Stílusos eredmények, amelyek a legújabb designtrendeket követik, és a tökéletes finomhangoláshoz szükséges végső testreszabhatóság. Emellett villámgyors eredmények, amelyek nem tartanak várakozásra.

Legyen szó virtuális színpadról, felújításról vagy elrendezés-változtatásról, a Reimagine Home vizuálisan egységes és ingatlanpiackész állapotban tartja a hirdetéseket. Ráadásul a skálázható API-val könnyedén integrálható bármely ingatlanplatformba.

A Reimagine Home legjobb funkciói

Az AI által generált bútorokkal és dekorációval virtuálisan rendezze be az üres szobákat, hogy javítsa a hirdetések minőségét.

A stílusok, színek és elrendezések kipróbálásával azonnal átalakíthatja a belső tereket.

A munkálatok megkezdése előtt vizualizálja a felújításokat, hogy bemutassa a átalakítás lehetőségeit.

Készítsen a vevői preferenciákhoz igazított tervezési lehetőségeket személyre szabott ajánlásokhoz.

Készítsen fotórealisztikus képeket, amelyek növelik az érdeklődést és több vevőt vonzanak.

A lakáskorlátozások újragondolása

Az AI által generált képek nem mindig testreszabhatók, ami korlátozza a finomabb tervezési részletek feletti ellenőrzést.

Leginkább vizuális elemekhez alkalmas, mivel nem nyújt építészeti vagy szerkezeti tervezési szolgáltatásokat.

Reimagine Home árak

Alapvető: 14 USD/hó

Optimális : 29 USD/hó

Haladó : 49 USD/hó

Prémium: 99 USD/hó

Reimagine Home értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Találja meg vállalkozásának tökéletes AI ügynökét az ingatlanpiacon

Az AI-ügynökök mindenképpen jó választás, ha ingatlanügynökségnél dolgozik. De ha jelenlegi eszköze korlátozónak tűnik – legyen szó elavult funkciókról, testreszabási lehetőségek hiányáról vagy nehézkes integrációról –, akkor talán itt az ideje egy frissítésnek.

A megfelelő mesterséges intelligencia ügynöknek egyszerűsítenie kell a munkafolyamatokat, javítania kell az ügyfélkapcsolatokat és alkalmazkodnia kell az üzleti igényeihez.

Az egy méretű megoldásokkal ellentétben a ClickUp ötvözi az automatizálást, a valós idejű együttműködést és a testreszabható munkafolyamatokat, hogy ingatlanüzemeltetése zökkenőmentesen működjön. A potenciális ügyfelek kezelésétől az üzletek nyomon követéséig minden könnyedén szinkronban marad.

Készen áll az okosabb munkavégzésre? Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot .