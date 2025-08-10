A 10 legjobb személyzeti ütemezési szoftver 2025-ben

Próbált már valaha egy tucat alkalmazott beosztását egy táblázatban összehangolni? Vannak műszakcserék, utolsó pillanatban bejelentett távollétek, egymást átfedő szabadságok, és valahogy mindenki elvárja, hogy a beosztás hétfőre tökéletes legyen.

Itt jönnek képbe a személyzetütemező szoftverek.

Ahelyett, hogy órákat töltene azzal, hogy manuálisan osztja be az embereket a feladatokhoz vagy műszakokhoz, ez a szoftver elvégzi a nehéz munkát. Az eszköz ellenőrzi, ki áll rendelkezésre, ki rendelkezik a szükséges képesítéssel, és mi szükséges a feladat elvégzéséhez, majd automatikusan elkészíti a legpontosabb beosztást.

Íme a 10 legjobb személyzeti ütemezési szoftver, amely megkönnyíti az életét. 💁

Mit kell keresnie a személyzet ütemező szoftverben?

A műszakok lefedése egy dolog, de mindezt a szokásos káosz nélkül megszervezni már egy másik. A megfelelő személyzet-ütemező szoftver ezt lehetővé teheti, de csak akkor, ha rendelkezik az Ön számára valóban szükséges funkciókkal.

Vessünk egy pillantást rájuk! ⚓

Intelligens automatikus ütemezés , amely a rendelkezésre állás, a szerepkörök és az üzleti szabályok alapján hozza létre a személyzet ütemezését.

Valós idejű ütközésérzékelés a kettős foglalások, túlórák vagy nem megfelelő feladatok jelzésére, mielőtt azok problémává válnának.

Újrafelhasználható sablonok és ismétlődő műszakok , amelyek időt takarítanak meg és megkönnyítik a heti vagy havi tervezést.

Beépített megfelelőségi ellenőrzések segítenek a helyi törvények, szakszervezeti szabályok és szünetekre vonatkozó követelmények betartásában anélkül, hogy folyamatosan figyelnie kellene rájuk.

Tanúsítványok nyomon követése , így soha nem érheti meglepetés a lejárt engedélyek vagy a szerepkörhöz kapcsolódó képesítések miatt.

Túlóra-riasztások , amelyek értesítik Önt, ha valaki közel áll a maximális óraszám eléréséhez, így elkerülhető a kiégés és a jogi problémák.

A személyzet ütemező szoftverek áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a személyzet ütemező szoftverek legfontosabb funkcióiról és azok felhasználási területeiről.

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak* ClickUp Bármely vállalkozás vagy csapat, amely egy all-in-one munkamenedzsment és ütemezési eszközt keres. Rugalmas projekt- és személyzetütemezés feladatkezeléssel, dokumentumokkal, célokkal és kommunikációval Örökre ingyenes csomag; Testreszabás vállalatok számára Sling Kis- és középvállalkozások Egyszerű műszakbeosztás, időkövetés és csapatkommunikáció Ingyenes, havi 2 dollártól Connecteam Mobil és terepen dolgozó csapatok Mobil elsődleges személyzetütemezés, időkövetés, műszakcsere és szabályoknak való megfelelés a disztribúciós csapatok számára Ingyenes, havi 35 dollártól felhasználónként Deputy Műszakalapú vállalkozások Automatizált munkavállalói ütemezés, időkövetés és HR-menedzsment a kiskereskedelem, a vendéglátás és az egészségügy számára. Havi 4,50 dollártól When I Work Műszakalapú vállalkozások Egyszerű ütemezés, időkövetés és csapatüzenetküldés éttermek, kiskereskedelem és egészségügy számára Ingyenes, havi 3 dollártól felhasználónként 7shifts Éttermek és vendéglátás Éttermi személyzet ütemezése munkaerő-előrejelzéssel, automatikus ütemezéssel és szabályoknak való megfelelést segítő eszközökkel Ingyenes, 31,99 dollártól helyszínenként Emberség Nagy szervezetek Mesterséges intelligenciával támogatott dinamikus ütemezés és szabályoknak való megfelelés komplex műszakigényű vállalkozások számára Egyedi árazás BuildOps Helyszíni szolgáltatások és építőipar Személyzet-diszpécserszolgáltatás, munkakiosztás és a szolgáltatások és építkezések előrehaladásának nyomon követése Egyedi árazás Buddy Punch Egyszerű időkövetés és ütemezés Felhasználóbarát műszakbeosztás és jelenléti nyilvántartás távoli vagy irodai csapatok számára 5,49 USD/hó/felhasználó + 19 USD havi alapdíj Planday Órabérben fizetett munkavállalók és műszakos csapatok Munkaerő-ütemezés, időkövetés és munkaerőköltség-ellenőrzés órabérben fizetett alkalmazottak számára Egyedi árazás

A legjobb személyzeti ütemező szoftverek

A megfelelő személyzeti ütemező szoftver megtalálása döntő fontosságú a zökkenőmentes működés és a projekt utolsó pillanatban történő teljesítése között.

Íme egy összefoglaló a legjobb lehetőségekről, amelyek segítenek optimalizálni a személyzetet, csökkenteni a konfliktusokat és minden projektet előrehaladni. 🎯

1. ClickUp (A legjobb egyedi személyzeti beosztásokhoz, feladatok és műszakok nyomon követésével)

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely projektmenedzsmentet, dokumentumokat és csapatkommunikációt egyesít egy platformon, mindezt a legújabb generációs AI automatizálás és keresés segítségével.

Ez biztosítja az üzemeltetési vezetők, csapatvezetők és ütemezők számára mindazt, amire szükségük van a személyzet összehangolásához, a feladatok előrehaladásához és a műszakok lefedéséhez.

ClickUp Naptár

Tervezze meg minden alkalmazott feladatait a projekt kezdetétől a befejezésig a ClickUp Calendar segítségével.

Elsőként bemutatjuk a ClickUp Calendar-t, a személyzet központi irányító központját az ütemezéshez. Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy mindent egy helyen szervezzen, legyen szó a helyszínek közötti műszakcserék koordinálásáról vagy a projektcsapat határidőinek rögzítéséről. Választhat napi, heti vagy havi elrendezés között, hogy a megfelelő részletességi szintet érje el.

Húzza át a feladatokat a drag-and-drop funkcióval, hogy utolsó pillanatban is módosíthassa a beosztást, és színekkel jelölje az eseményeket, hogy egy pillantásra lássa, mi sürgős, mi függőben van és mi már elvégeztetett.

Szüksége van a szinkronizálásra a csapata Google Naptárával? Semmi gond; a kétirányú szinkronizálás biztosítja a frissítések zökkenőmentes áramlását a platformok között. Ez a láthatóság életmentő a helyszíni látogatásokat, műszakváltásokat és ügyfélmegbeszéléseket kezelő csapatok számára.

Emellett a beépített emlékeztetők és a munkaterületről közvetlenül csatlakozható értekezletek biztosítják a szoros kommunikációt és a projekt ütemtervének betartását. Természetesen az ütemezés csak egy része a képnek. Ugyanilyen fontos nyomon követni, hogy a csapata hogyan tölti az idejét.

ClickUp projektidő-nyomon követés

Itt jön képbe a ClickUp Project Time Tracking.

A ClickUp Project Time Tracking segítségével biztosíthatja, hogy csapata betartsa a határidőket.

Nem számít, hogy a munkatársai laptopokon, mobil eszközökön vagy akár az ingyenes Chrome-bővítményen dolgoznak; a időzítőket menet közben is elindíthatják és leállíthatják. Tökéletes megoldás a feladatok vagy munkaterületek között váltakozó terepi csapatok számára. Az időt manuálisan is rögzítheti, ha valaki elfelejti megnyomni a „start” gombot.

Szeretné tudni, hogy a múlt heti telepítési projekt mennyi időt vett igénybe a becsléshez képest? A ClickUp testreszabható munkaidő-nyilvántartási sablonjai és vizuális irányítópultjai segítenek a részletek megismerésében, nap, hét, projekt vagy személy szerint.

Ráadásul a platform átláthatóvá teszi a folyamatokat (nincs titkos megfigyelés), miközben a vezetőknek biztosítja a szükséges jelentéseket a beosztások és a munkaterhelés finomhangolásához.

ClickUp Brain

Szeretnéd a személyzetkezelést egy új szintre emelni? Ismerd meg a ClickUp Brain-t!

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást, hogy megkönnyítse a munkáját.

Ez a beépített mesterséges intelligencia aktívan támogatja a személyzet ütemezését. Gyors állapotjelentést kell készítenie több munkaterületről? A Brain AI Project Manager automatizálhatja ezt a feladatot.

Szeretne megtalálni egy képzési dokumentumot az új munkatársak számára anélkül, hogy át kellene kutatnia a mappákat? Az AI Knowledge Manager azonnal előkeresi azt.

Például, ha több helyszínen irányít építőipari munkásokat, megkérheti a Brain-t, hogy természetes nyelven készítsen azonnali projektfrissítéseket. Kérdezze meg: „Összefoglalja az Alpha projekt összes aktív munkatársának feladatát, beleértve a függőben lévő jóváhagyásokat és akadályokat.” A rendszer valós idejű információkat gyűjt a feladatokból, megjegyzésekből és dokumentumokból, kiemelve az előrehaladást, a késedelmeket és a következő lépéseket.

ClickUp csapatütemterv-sablon

Nem akar minden alkalommal a nulláról felépíteni a munkafolyamatot? Próbálja ki a ClickUp Team Schedule Template-t. 👇

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp Team Schedule Template segítségével biztosíthatja, hogy egyetlen alkalmazott sem legyen túlterhelve.

A ClickUp Team Schedule Template egy dinamikus eszköz a csapat munkaterhelésének ütemezéséhez, nyomon követéséhez és kiigazításához, amelyet a működés átláthatósága érdekében terveztek. Minden feladatot egyértelműen megjelölnek az ügyfél projektjével és a kijelölt csapattal, így a csapatok közötti koordináció zökkenőmentes.

Ráadásul vizuális szervezése és egyedi címkézési rendszere is kiváló. Az feladatokat azonnal szűrheti ügyfél, projekt vagy szerep szerint, míg a színkódolt címkék segítségével egy pillanat alatt áttekintheti az elosztást.

⚙️ Bónusz: A hatékony munkaerő biztosítja a maximális termelékenységet. A ClickUp Employee Workload Template segít felmérni minden csapattag kapacitását, áttekinthető képet adni a felelősségekről és a függőségekről, valamint meghatározza az elvárásokat.

A ClickUp legjobb funkciói

Egyszerűsítse az ismétlődő feladatokat: Használja Használja a ClickUp Automations szolgáltatást a műszakok állapotának automatikus frissítéséhez, a személyzet tagjainak kijelöléséhez és emlékeztető üzenetek küldéséhez manuális beavatkozás nélkül.

Központosítsa a személyzet dokumentációját: Tárolja az új munkavállalók beilleszkedését segítő anyagokat, az SOP-kat és a projektirányelveket, és valós időben működjön együtt Tárolja az új munkavállalók beilleszkedését segítő anyagokat, az SOP-kat és a projektirányelveket, és valós időben működjön együtt a ClickUp Docs segítségével.

Külső eszközök csatlakoztatása: A ClickUp Integrations segítségével importálhatja a Zoom és a Google Calendar alkalmazásokból az ütemterveket, a kommunikációt és a frissítéseket. A ClickUp Integrations segítségével importálhatja a Zoom és a Google Calendar alkalmazásokból az ütemterveket, a kommunikációt és a frissítéseket.

A beosztások vizualizálása és módosítása: Húzza át a feladatokat, jelölje meg színkódokkal a műszakokat, és szinkronizálja az eseményeket a csapatok között a Húzza át a feladatokat, jelölje meg színkódokkal a műszakokat, és szinkronizálja az eseményeket a csapatok között a ClickUp naptárnézet segítségével, hogy kristálytiszta idővonalat kapjon.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak a kiterjedt funkciók miatt nehézségeket okozhat a szoftver elsajátítása.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valós felhasználók?

Ez a beszámoló mindent elárul:

A ClickUp egyetlen egységes munkaterületen egyesíti minden feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések is azt mutatják, hogy komolyan veszik a platform fejlesztését.

A ClickUp egyetlen egységes munkaterületen egyesíti minden feladatunkat, dokumentumunkat, célunkat és időkövetésünket. 2018 óta használjuk, és hihetetlenül rugalmasan kezelhető mind a belső munkafolyamatok, mind az ügyfélprojektek tekintetében. A testreszabható nézetek (lista, tábla, naptár stb.) és a részletes automatizálási lehetőségek hetente több órát spórolnak nekünk. Ráadásul a gyakori funkciófrissítések is azt mutatják, hogy komolyan veszik a platform fejlesztését.

📮 ClickUp Insight: Hétfő reggeli depresszió? Kiderült, hogy a hétfő a heti termelékenység gyenge láncszeme (a szójáték nem szándékos), mivel a munkavállalók 35%-a ezt tartja a legkevésbé produktív napnak. Ez a visszaesés annak tudható be, hogy hétfő reggelenként időt és energiát kell fordítani a frissítések és a heti prioritások keresésére. Egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, mint a ClickUp, segíthet ebben. Például a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense, másodpercek alatt „felzárkóztat” minden fontos frissítéshez és prioritáshoz. A ClickUp Connected Search segítségével pedig minden, amire a munkához szüksége van, beleértve az integrált alkalmazásokat is, kereshető. A ClickUp Knowledge Management segítségével könnyedén létrehozhat egy közös referenciapontot a szervezetének! 💁

2. Sling (A legjobb egyszerű műszakbeosztáshoz)

via Sling

A Sling egy megbízható ütemezési eszköz, különösen a gyorsan változó kiskereskedelmi, vendéglátóipari és egészségügyi ágazatokban. Tiszta, drag-and-drop felületének köszönhetően a műszakok beállítása egyszerű. Ráadásul a csapat tagjai a munkarendjüket közvetlenül a telefonjukon kapják meg, így könnyen megtervezhetik, cserélhetik a műszakokat, vagy szabadságkérelmet nyújthatnak be anélkül, hogy végtelenül oda-vissza kellene levelezniük.

A vezetők újrafelhasználható ütemterv-sablonokat hozhatnak létre az ismétlődő műszakokhoz, ezzel időt takarítva meg a heti tervezés során. A platform több munkahelyet is támogat, így egyszerűvé téve a különböző helyszínek közötti ütemezést és kommunikációt.

A Sling legjobb funkciói

Kövesse nyomon a projekt munkaerő-költségeit valós időben, hogy elkerülje a túlköltekezést és kezelje a túlórákat.

A feladatokat közvetlenül a műszakokhoz rendelje, hogy egyértelművé tegye a felelősségi köröket és biztosítsa a felelősségre vonhatóságot.

Küldjön automatikus emlékeztetőket SMS-ben vagy alkalmazás-értesítésekben, hogy minimalizálja a késéseket.

Tárolja biztonságosan az alkalmazottak dokumentumait, hogy könnyen hozzáférhessen a tanúsítványokhoz és a szabályoknak való megfelelésről szóló nyilvántartásokhoz.

A Sling korlátai

Az egyes műszakokat nem lehet másolni és máshova beilleszteni.

Értesítéseket küld azokról a csevegésekről, amelyekben Ön nem vesz részt.

Sling árak

Ingyenes

Prémium: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

Sling értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a Slingről a valós felhasználók?

A G2 egyik értékelője így foglalta össze:

Az ismétlődő műszakok létrehozásának lehetősége, valamint az adott műszakok megjelenítésének lehetősége rengeteg időt és energiát takarít meg a műszakbeosztás tervezése során. Időnként előfordulnak kisebb hibák vagy problémák, de semmi komoly nem történt. Egyes műveletek végrehajtásához viszonylag sok kattintás szükséges. Úgy érzem, hogy a szoftver elég „intelligens” abban, hogy kitalálja, milyen műveletet szeretne végrehajtani.

Az ismétlődő műszakok létrehozásának lehetősége, valamint az adott műszakok megjelenítésének lehetősége rengeteg időt és energiát takarít meg a műszakbeosztás tervezése során. Időnként előfordulnak kisebb hibák vagy problémák, de semmi komoly nem történt. Egyes műveletek végrehajtásához viszonylag sok kattintás szükséges. Úgy érzem, hogy a szoftver elég „intelligens” abban, hogy kitalálja, milyen műveletet szeretne végrehajtani.

🔍 Tudta? A globális munkavállalói ütemező szoftverek piaca 2033-ra 1,36 milliárd dollárra bővül. Az előrejelzési időszakban éves szinten 12,1%-os összetett növekedési ütemmel fog növekedni.

3. Connecteam (A legjobb mobil személyzetkezeléshez)

via Connecteam

A helyszínen dolgozó munkavállalók irányítása hibákhoz, elmulasztott frissítésekhez és hatékonyságcsökkenéshez vezethet. A Connecteam egy munkaerő-irányítási platform az építőipar, a helyszíni szolgáltatások, a kiskereskedelem és a vendéglátóipar számára.

Az eszköz segítségével egyszerűen hozzárendelhet konkrét feladatokat részletes ellenőrzőlistákkal, határidőkkel és mellékletekkel, így mindenki naprakész maradhat, akár a helyszínen, akár úton van. A proaktív kommunikáció biztosítása érdekében belső csevegést, frissítési feedet és azonnali felméréseket indíthat, így a fontos információk a megfelelő időben eljutnak a megfelelő csapatokhoz.

A Connecteam legjobb funkciói

Osszon meg érdekes tartalmakat, például videókat, képeket, PDF-fájlokat és bejelentéseket, hogy növelje az alkalmazottak elkötelezettségét.

Testreszabhatja a felhasználók, szerepkörök és csoportok hozzáférési jogosultságait, hogy a megfelelő személyek láthassák a megfelelő információkat.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy önállóan intézzék a gyakori HR-feladatokat, például a szabadságkezelést és a vállalati irányelvekhez való hozzáférést.

Támogassa a pozitív kultúrát a kollégák elismerésének és visszajelzésének funkcióival, hogy ünnepelje az eredményeket és a mérföldköveket.

A Connecteam korlátai

Korlátozott eszközök tanfolyamok, szövegek és kvízek létrehozásához

A betűtípus nem testreszabható.

Connecteam árak

Ingyenes

Alap: 35 USD/hó felhasználónként

Haladó: 59 USD/hó felhasználónként

Szakértő: 119 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árak

Connecteam értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2000 értékelés)

Mit mondanak a Connecteamről a valódi felhasználók?

Így írta le tapasztalatait az egyik felhasználó:

A műszakok csoportos nézetben való beállítása megkönnyíti az áttekintést. A zöld színű, megerősített vagy elfogadott pont nagyon hasznos, amikor meg akarjuk nézni, hogy a trénerek látták-e a műszakjaikat. A törölt műszakok véletlenül is törölhetők, ezért hasznos lenne, ha lenne egy biztonsági mentési terület, ahonnan ezeket vissza lehetne állítani.

A műszakok csoportos nézetben való beállítása megkönnyíti az áttekintést. A zöld színű, megerősített vagy elfogadott pont nagyon hasznos, amikor meg akarjuk nézni, hogy a trénerek látták-e a műszakjaikat. A törölt műszakok véletlenül is törölhetők, ezért hasznos lenne, ha lenne egy biztonsági mentési terület, ahonnan ezeket vissza lehetne állítani.

💡 Profi tipp: A Pareto-ütemezés egy remek módszer. Az ütemezés 80%-át összpontosítsa a legmegbízhatóbb csapattagokra, hogy azok fedezzék a legfontosabb munkaterhelést, a maradék 20%-ot pedig az új vagy rugalmasabb munkatársakra, hogy azok pótolják a hiányosságokat. Ez minimalizálja a kockázatot és magas szinten tartja a minőséget.

4. Deputy (A legjobb automatizált műszakbeosztáshoz)

via Deputy

A Deputy egy átfogó munkaerő-menedzsment platform beépített, AI-alapú automatikus ütemező funkcióval. A keresleti előrejelzéseket, az értékesítési trendeket, a szezonális ingadozásokat és a munkaügyi törvényeket felhasználva egyetlen kattintással automatikusan optimalizált ütemterveket generál.

Az eszköz figyelembe veszi a munkavállalók rendelkezésre állását, képesítését és a munkaerő-költségvetést, hogy minimalizálja az adminisztratív munkát és csökkentse a felesleges bérköltségeket. A Deputy lehetővé teszi, hogy a semmiből készítsen beosztásokat, másolja a korábbi munkabeosztási sablonokat, és azokat a legutóbbi változásokhoz igazítsa.

A Deputy legjobb funkciói

Hivatkozzon jóváhagyott szabadságokra és tanúsítványokra, hogy elkerülje az ütemtervezési ütközéseket.

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy mobil eszközök, webböngészők vagy biometrikus arcfelismerés segítségével jelentkezzenek be és ki.

Zökkenőmentesen hagyja jóvá, szerkessze és exportálja a digitális munkaidő-nyilvántartásokat az integrált bérszámfejtési rendszerekbe.

A beépített hírcsatorna vagy üzenetküldő eszközök segítségével közölheti a fontos bejelentéseket vagy frissítéseket.

A Deputy korlátai

Nehéz feladat a beosztások elkészítése anélkül, hogy a korábbi verziót törölni kellene.

A „Személyzet” fül nem tartalmazza a vezetőket és azok feletteseit.

Deputy árak

Ütemezés: 4,50 USD/hó felhasználónként

Munkaidő-nyilvántartás: 4,50 USD/hó felhasználónként

Prémium: 6 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Deputy értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (700+ értékelés)

Mit mondanak a Deputy-ról a valós felhasználók?

Olvassa el, mit mondott erről a véleményező:

A Deputy-t rendszeresen használom a munkahelyi beosztás és időgazdálkodáshoz, és hihetetlenül hasznosnak találom. Az interfész intuitív, és nagyon megkönnyíti a műszakok tervezését és a csapattal való kommunikációt... Néha a mobilalkalmazás összeomlik, vagy váratlanul kijelentkezik.

A Deputy-t rendszeresen használom a munkahelyi beosztás és időgazdálkodáshoz, és hihetetlenül hasznosnak találom. Az interfész intuitív, és nagyon megkönnyíti a műszakok tervezését és a csapattal való kommunikációt... Néha a mobilalkalmazás összeomlik, vagy váratlanul kijelentkezik.

💡 Profi tipp: Tegye könnyen áttekinthetővé az ütemtervét. Például használjon kék színt a recepcióhoz, pirosat a technikusokhoz és zöldet a vezetőkhöz. Vizuális áttekinthetőség = kevesebb zavar.

5. When I Work (A legjobb az egyszerű műszak- és munkakövetéshez)

via When I Work

Ha műszakban dolgozó csapatot irányít, a When I Work segítségével a beosztás kevésbé lesz stresszes. A praktikus beosztási sablonok segítségével könnyedén összeállíthatja és módosíthatja a munkaterveket, így egyszerűen ellenőrizheti alkalmazottai beosztását. Az ismétlődő műszakok és a rendelkezésre állás alapján történő automatikus beosztás funkciók rengeteg időt takarítanak meg.

Az egyik legjobb tulajdonsága? Az alkalmazottak maguk kezelhetik a beosztásukat. Az alkalmazásban közvetlenül kérhetnek szabadságot, cserélhetnek műszakot és frissíthetik a rendelkezésre állásukat. A műszakcserék automatikusan történnek egy digitális táblán keresztül, így elkerülhető a last minute pánik. A platform beépített üzenetküldő funkciójával a kommunikáció is rendkívül egyszerű.

A When I Work legjobb funkciói

Kövesse nyomon az időgazdálkodást és a jelenlétet egy digitális órával, amely bármilyen eszközről elérhető.

Figyelje a jelenléteket, a késéseket és a hiányzéseket, és készítsen részletes jelentéseket a munkaerő-költségekről és a trendekről.

Automatikus értesítéseket kap a közelgő műszakokról, a beosztás változásairól és egyéb fontos eseményekről.

Integrálja zökkenőmentesen a bérszámfejtést az ADP, Gusto és Paychex szolgáltatókkal való munkaidő-szinkronizálással.

A When I Work korlátai

A múltbeli és jövőbeli heti beosztásokhoz nincs másolás/beillesztés opció.

A csevegési funkció hibás és lassú.

When I Work árak

Egy helyszín vagy beosztás: 3 USD/hó felhasználónként

Több helyszín vagy beosztás: 5 USD/hó felhasználónként

When I Work értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a When I Work-ről a valós felhasználók?

Egy rövid idézet egy valódi felhasználótól:

Bár az alkalmazás jó, a felület néha kissé nehézkes és nem intuitív. Az időkövetési funkció működik, de nem mindig zökkenőmentes, és egyes felhasználók problémákat jelentenek az órák pontos szinkronizálásával kapcsolatban. Ezenkívül az értesítések néha késhetnek, ami zavart okozhat a műszakváltásokkal kapcsolatban.

Bár az alkalmazás jó, a felület néha kissé nehézkes és nem intuitív. Az időkövetési funkció működik, de nem mindig zökkenőmentes, és egyes felhasználók problémákat jelentenek az órák pontos szinkronizálásával kapcsolatban. Ezenkívül az értesítések néha késhetnek, ami zavart okozhat a műszakváltásokkal kapcsolatban.

📖 Olvassa el még: Hogyan valósítsuk meg a 2-2-3-as munkarendet?

6. 7shifts (A legjobb éttermi személyzet feladatkezeléshez)

via 7shifts

A 7shifts kifejezetten az éttermi világ számára készült, így ideális platform a személyzet ütemezéséhez és a munkaerő-gazdálkodáshoz. Segít a vezetőknek gyorsabban elkészíteni az ütemterveket a munkavállalók rendelkezésre állása és a személyzeti igények alapján. A munkavállalók egyszerűen ellenőrizhetik műszakjaikat, szabadságot kérhetnek, és a mobilalkalmazáson keresztül kapcsolatban maradhatnak csapatukkal.

Ráadásul a 7shifts jól működik a népszerű POS- és bérszámfejtő rendszerekkel, így segítve az éttermeket az adminisztratív munkák csökkentésében. Az éttermi csapatok egyedi napi igényeire való mélyreható összpontosításával kiemelkedik a többi általános ütemezési eszköz közül.

A 7shifts legjobb funkciói

Lehetővé teszi az alkalmazottak számára, hogy a vezető jóváhagyásával műszakokat cseréljenek, ajánljanak vagy kérjenek, automatikusan frissítve az ütemtervet és értesítve az érintett személyzetet.

Pontosan kövesse nyomon az alkalmazottak munkaidejét, szüneteit és túlóráit olyan funkciók segítségével, mint a geofencing és az arcfelismerés.

Figyelje és ellenőrizze a munkaerőköltségeket az előre jelzett értékesítés alapján meghatározott munkaerő-célok kitűzésével.

Készítsen automatizált jelentéseket az ütemezésről, a jelenlétekről és a munkaerő-mutatókról, hogy könnyen elvégezhesse a havi vagy igény szerinti elemzéseket.

A 7shifts korlátai

Nehéz eligazodni a nyitott műszakokban

A felhasználók panaszkodnak, hogy a szoftver néha hibásan működik a munkatársak számára, és nem tudnak belépni az eszközbe.

7shifts árak

Comp: Ingyenes

Belépő: 31,99 USD/hó helyszínenként

A szolgáltatás: 69,99 USD/hó helyszínenként

Gourmet: 135 USD/hó/helyszín áron

7shifts értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a 7shifts-ről a valós felhasználók?

Közvetlenül a G2 értékeléséből:

Imádom az alkalmazást, mert nagy rugalmasságot biztosít a vezetők közötti importjegyzetek rögzítésében, az értékesítés és a munkaerő százalékának ellenőrzésében, valamint a személyzetnek szóló bejelentésekben... Nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor nem zárjuk be a böngészőt, mert a dolgok nem mentődnek el, amíg be nem zárjuk. Ezért nehéz, ha több ember dolgozik az ütemterven, mert nagyon könnyen visszaállhat az eredeti sablonra.

Imádom az alkalmazást, mert nagy rugalmasságot biztosít a vezetők közötti importjegyzetek rögzítésében, az értékesítés és a munkaerő százalékának ellenőrzésében, valamint a személyzetnek szóló bejelentésekben... Nagyon óvatosnak kell lennünk, amikor nem zárjuk be a böngészőt, mert a dolgok nem mentődnek el, amíg be nem zárjuk. Ezért nehéz, ha több ember dolgozik az ütemterven, mert nagyon könnyen visszaállhat az eredeti sablonra.

🤝 Baráti emlékeztető: Túl sok kommunikáció jobb, mint túl kevés. Mindig küldjön műszakfrissítéseket vagy változásokat alkalmazásértesítések, SMS-ek és e-mailek formájában, hogy elkerülje a „nem tudtam” drámai helyzeteket.

7. Humanity (A legjobb komplex vállalati ütemezéshez)

via Humanity

A Humanity egy megbízható munkavállalói ütemezési rendszer, amely segít előre jelezni a személyzeti igényeket, előírásoknak megfelelő ütemterveket készíteni és csökkenteni a munkaerőköltségeket. A munkavállalók közvetlenül a telefonjukról cserélhetnek műszakot, kérhetnek szabadságot vagy frissíthetik a rendelkezésre állásukat.

A platform automatizálja az ellenőrzéseket, hogy a vállalkozások megfeleljenek a munkaügyi törvényeknek és a szakszervezeti szabályoknak, miközben beépített feladatkezelési sablonokat, időkövetést és szabadságkezelést kínál, hogy minden egy helyen legyen. Részletes jelentéseket és betekintést is kap, hogy jobban megérthesse a munkaerő teljesítményét és a munkaerőköltségeket.

A Humanity legjobb funkciói

Jósolja meg a személyzeti igényeket, és optimalizálja az ütemterveket az AI-alapú előrejelzés segítségével, amely olyan KPI-ken alapul, mint az értékesítés és az ügyfélforgalom.

Kezelje az alkalmazottak profiljait a készségek, a rendelkezésre állás és a szabadságkérelmek alapján, hogy egyszerűsítse a műszakok kiosztását és ütemezését.

Kommunikáljon az alkalmazottakkal automatizált e-mailek, SMS-ek, push értesítések és asztali és mobil alkalmazásokon belüli csevegés segítségével.

Az emberi korlátok

A letöltés után az export formátumot módosítani kell.

Nem tolerálja az időbeosztási rendellenességeket.

Emberséges árazás

Egyedi árazás

Emberi értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 300 értékelés)

Mit mondanak a Humanity-ről a valós felhasználók?

Íme, mit mondott egy felhasználó a Humanity-ről:

Miután a felhasználók megtanulták, hogyan kell szerkeszteni a naptárban a rendelkezésre állást, a használata egyszerű. Csak néhány kattintás szükséges a naptárban az időpontok lefoglalásához, és az folyamatosan frissül... Az alkalmazás nem szinkronizálódott jól a weboldallal; az alkalmazásban végzett bejegyzések nem voltak megtalálhatók a weboldalon...

Miután a felhasználók megtanulták, hogyan kell szerkeszteni a naptárban a rendelkezésre állást, a használata egyszerű. Csak néhány kattintás szükséges a naptárban az időpontok lefoglalásához, és az folyamatosan frissül... Az alkalmazás nem szinkronizálódott jól a weboldallal; az alkalmazásban végzett bejegyzések nem voltak megtalálhatók a weboldalon...

💡 Profi tipp: Használja a 3C-szabályt a műszakok lefedettségéhez. Mielőtt véglegesítené az ütemtervet, tegye fel magának a következő kérdéseket: Fedezet: Minden műszak betöltve van? Szabályoknak való megfelelés: Betartjuk a munkaügyi törvényeket, a szüneteket és a túlórákra vonatkozó korlátozásokat? Kommunikáció: Mindenről egyértelműen kommunikáltunk?

8. BuildOps (A legjobb a helyszíni szolgáltatások diszpécsereléséhez)

via BuildOps

A BuildOps egy munkaerő-ütemező szoftver, amelyet kereskedelmi vállalkozók és helyszíni szolgáltató cégek számára fejlesztettek ki. Testreszabható jelentések és elemzések is rendelkezésre állnak, amelyek segítségével a vállalatok áttekintést kapnak a KPI-kről, a munkaerő-költségekről, a projekt előrehaladásáról és a szolgáltatások jövedelmezőségéről.

A BuildOps egyik kiemelkedő funkciója a natív terepi technikusok számára készült alkalmazás. A technikusok okostelefonjukról vagy táblagépükről, akár offline állapotban is hozzáférhetnek a munkamegbízásokhoz, az ügyfelek előzményeihez, a berendezések adatait és a munkák részleteihez. Emellett aláírásokat rögzíthetnek, fényképeket tölthetnek fel, dokumentálhatják munkájukat és helyszínen számlákat állíthatnak ki, ami gyorsítja a számlázást és csökkenti a hibák számát.

A BuildOps legjobb funkciói

Kövesse nyomon a technikusokat és a munkákat, hogy áttekintést nyerjen a terepi műveletekről és optimalizálja az erőforrások elosztását.

Kezelje a munkamegbízásokat, árajánlatokat, szerződéseket és napi naplókat egy egységes irányítópultról.

Integrálja olyan könyvelési rendszerekkel, mint a QuickBooks, hogy egyszerűsítse a számlázást, a számlák kiállítását és a pénzügyi nyomon követést.

A BuildOps korlátai

A platformról nem küldhet számlákat közvetlenül az ügyfeleknek.

A testreszabható űrlapok elkészítése kihívást jelent

BuildOps árak

Egyedi árazás

BuildOps értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (30+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (100+ értékelés)

Mit mondanak a BuildOps-ról a valós felhasználók?

Egy értékelő szerint:

A Build Ops jelenleg nagyon nagy szervezetek számára készült. Állításuk szerint ez szándékos, azzal a céllal, hogy a kisebb szervezetek az évek során növekedjenek. Értjük az ötletet, de amíg el nem érjük ezt a pontot, bizonyos területeken valójában több adminisztratív munkát látunk. A Build Ops előre meghatározza, hogy bizonyos munkatársaknak milyen pozíciókban kell dolgozniuk a munkafolyamatokhoz.

A Build Ops jelenleg nagyon nagy szervezetek számára készült. Állításuk szerint ez szándékos, azzal a céllal, hogy a kisebb szervezetek az évek során növekedjenek. Értjük az ötletet, de amíg el nem érjük ezt a pontot, bizonyos területeken valójában több adminisztratív munkát látunk. A Build Ops előre meghatározza, hogy bizonyos munkatársaknak milyen pozíciókban kell dolgozniuk a munkafolyamatokhoz.

💡 Profi tipp: Hagyja, hogy az alkalmazottak a következőképpen jelöljék meg rendelkezésre állásukat: ✅ Zöld: Teljesen elérhető

🟡 Sárga: Szükség esetén használható

🔴 Piros: Nem elérhető A színkódolás és a vizuális jelzések kiváló módszerek lehetnek a személyzet beosztásának áttekintésére. Emellett segíthetnek a gyors és magabiztos beosztási döntések meghozatalában is.

9. Buddy Punch (A legjobb alapvető munkavállalói munkaidő-nyomon követéshez)

via Buddy Punch

A Buddy Punch egy egyszerű, de hatékony alkalmazott-időkövetési és ütemezési megoldás, amely különösen népszerű a kis- és középvállalkozások körében. Sokoldalú bejelentkezési lehetőségei teszik kiemelkedővé. Az alkalmazottak be- és kijelentkezhetnek webböngészőkön, mobilalkalmazásokon vagy akár egy egyedi QR-kódrendszeren keresztül is.

A felelősségvállalás további fokozása érdekében a Buddy Punch GPS-követést, IP-cím zárolást és akár fényképezést is kínál a bejelentkezéskor, így a vezetők mindig tudják, hol és mikor jelentkeznek be a csapat tagjai. Ráadásul az automatikus riasztások és értesítések biztosítják, hogy mindenki valós időben tájékozott legyen.

A Buddy Punch legjobb funkciói

Kövesse nyomon valós időben a jelenléteket , a túlórákra vonatkozó riasztásokat, és kapjon értesítést, amikor az alkalmazottak megközelítik a túlóra-határokat.

Kezelje a fizetett szabadságokat (PTO) testreszabható felhalmozási szabályokkal és önkiszolgáló opciókkal, amelyekkel a munkavállalók szabadságot, betegszabadságot vagy személyes szabadságot kérhetnek vagy rögzíthetnek.

Rendeljen munkakódokat és osztálykódokat a részletes projekt- és feladatkövetéshez, így elemzheti a munkaerőköltségeket ügyfél, munka vagy helyszín szerint.

A Buddy Punch korlátai

A túlzott e-mail értesítések kissé nyomasztóak

Az alkalmazás nem küld emlékeztetőket a műszakok kezdetén és végén történő be- és kijelentkezésről.

Buddy Punch árak

Starter: 5,49 USD/hó felhasználónként + 19 USD alapdíj havonta

Pro: 6,99 USD/hó felhasználónként + 19 USD alapdíj havonta

Vállalati: 11,99 USD/hó felhasználónként + 19 USD alapdíj havonta

Buddy Punch értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (200+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (1000+ értékelés)

Mit mondanak a Buddy Punch-ról a valós felhasználók?

Egy felhasználó megosztotta ezt a visszajelzést:

Nagyon tetszett, hogy az alkalmazás nagyon lényegre törő volt, vagyis nem kellett sok kattintással megismerni a funkcióit... Úgy gondolom, hogy egy kicsit több személyre szabási lehetőségre lenne szükség, és az alkalmazás kinézetét is javítaná, ha egy kicsit kellemesebb lenne a szemnek.

Nagyon tetszett, hogy az alkalmazás nagyon lényegre törő volt, vagyis nem kellett sok kattintással megismerni a funkcióit... Úgy gondolom, hogy egy kicsit több személyre szabási lehetőségre lenne szükség, és az alkalmazás kinézetét is javítaná, ha egy kicsit kellemesebb lenne a szemnek.

10. Planday (A legjobb óradíjas munkaerő-menedzsmenthez)

via Planday

A Planday egy modern megoldás, amelyet úgy terveztek, hogy a munkavállalók számára ugyanolyan könnyen használható legyen, mint amennyire hatékony a vezetők számára. Segít a vállalkozásoknak a munkaügyi törvények és a belső szabályok betartásában, automatizálva olyan feladatokat, mint a szerződéskezelés, a pihenőidők betartatása és a dokumentáció nyomon követése. Ez különösen hasznos azokban az iparágakban, ahol szigorú munkaügyi szabályozások vagy szakszervezeti megállapodások vannak érvényben.

A Planday másik kiemelkedő jellemzője a munkaerő-költségek ellenőrzésére való összpontosítás. A beosztások elkészítése során valós idejű munkaerő-költség-előrejelzést kínál, segítve a vállalkozásokat a költségvetés betartásában. A platform számos bérszámfejtési, POS és HR rendszerrel integrálható, például az ADP, Xero, QuickBooks és másokkal. Nyitott API-ja lehetővé teszi a vállalkozások számára egyedi kapcsolatok létrehozását is.

A Planday legjobb funkciói

Lehetővé teszi a munkatársak számára, hogy műszakot cseréljenek, szabadságot kérjenek és elérhetőségüket egy önkiszolgáló portálon keresztül kezeljék.

Kövesse nyomon a valós idejű elemzéseket, és készítsen személyre szabott jelentéseket a munkaerő jobb megismerése és a döntéshozatal érdekében.

Tárolja biztonságosan a fontos dokumentumokat, és engedélyezze az elektronikus aláírásokat a szerződések és az új munkavállalók felvétele esetén.

A Planday korlátai

A mobilalkalmazás betöltési ideje hosszú.

Nem túl rugalmas, és a problémák nem oldhatók meg könnyen a gyenge ügyfélszolgálat miatt.

Planday árak

Egyedi árazás

Planday értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 80 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (50+ értékelés)

💡 Profi tipp: Használjon rotációs műszakbeosztást a 24 órás üzemeltetéshez. Hozzon létre egy ismétlődő mintát, például négy nap munka és négy nap szabadnap, és hetente vagy kéthetente rotálja a csapatokat a különböző műszakok között.

📚 Olvassa el még: A legjobb alkalmazotti beosztási szoftverek

Tervezze meg sikerét a ClickUp segítségével

A megfelelő személyzeti ütemezési szoftver kiválasztása jelentősen befolyásolhatja a csapat ütemezésének hatékonyságát.

Akár kis csapatot irányít, akár nagy léptékű műveleteket felügyel, a megfelelő szoftver segítségével egyszerűsítheti a folyamatokat, növelheti a munkák jövedelmezőségét, csökkentheti a hibákat és javíthatja az általános termelékenységet.

Ha rugalmas, skálázható megoldást keres, a ClickUp a legjobb választás.

Hatékony ütemezési funkciókkal, HR-rendszerekkel, építőipari szoftverekkel és bérszámfejtő rendszerekkel való integrációval, valamint a ledolgozott órák nyomon követésének és a feladatok és erőforrások kezelésének lehetőségével ez a szoftver úgy lett kialakítva, hogy alkalmazkodjon csapata igényeihez, legyen az nagy vagy kicsi.

