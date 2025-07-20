A 11 legjobb AI-ügynök a megbeszélésekhez: automatizálja a jegyzeteket, átírásokat és ütemezést

A találkozók nem jelentenek problémát. A probléma az, ami utánuk történik. Elmulasztott teendők, elfelejtett tanulságok, és órákon át tartó utólagos feljegyzések írása vagy felvételek átnézése.

Valójában a csapatok idejük több mint 60%-át azzal töltik, hogy megpróbálják felidézni a kontextust és meghatározni a következő lépéseket. Itt jönnek képbe az AI-találkozó ügynökök . Ezek az eszközök csatlakoznak a hívásaihoz, jegyzeteket készítenek, összefoglalják a legfontosabb pontokat és nyomon követik a teendőket, így Ön a találkozó alatt koncentrálhat.

Kipróbáltam a legjobbakat. Íme a legjobb mesterséges intelligencia alapú ügynökök, amelyek automatikusan átláthatóvá teszik a beszélgetéseket.

Mit kell keresnie a találkozókhoz használható AI-ügynökökben?

Nem minden AI-találkozó-ügynök egyforma. Néhányuk kiváló jegyzetelő, míg mások ütemezés-zsenik. A legjobbak? Mindent megtesznek anélkül, hogy a találkozók robotikus káoszhoz vezetnének.

Íme, mire kell figyelni az AI-ügynökök kiválasztásakor:

Pontos átírások : Ha az AI nem tud különbséget tenni az „action item” (teendő) és az „accident” (baleset) között, az probléma.

Intelligens összefoglalás : Senkinek nincs ideje szó szerint átnézni : Senkinek nincs ideje szó szerint átnézni a találkozók jegyzőkönyveit – az AI-nek ki kell emelnie a legfontosabb megállapításokat, döntéseket és teendőket.

Könnyű integráció : Akár Zoomot, Google Meetet, Slacket vagy Microsoft Teamst használ, AI asszisztense zökkenőmentesen integrálódjon.

Ütemezés segítség : A legjobb eszközök nem csak : A legjobb eszközök nem csak AI-alapú értekezletjegyzeteket készítenek, hanem segítenek az értekezletek lefoglalásában, átütemezésében és szervezésében is.

Biztonság és adatvédelem: Az érzékeny beszélgetések titokban maradnak – keressen végpontok közötti titkosítást és szigorú adatvédelmi irányelveket.

Ha ezeket a funkciókat jól használja, az AI-ügynöke nem csak időt takarít meg, hanem végre hasznossá is teszi a virtuális értekezleteket. Most nézzük meg a legjobb eszközöket a feladat elvégzéséhez!

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld követő jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elvészhetnek a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

A legjobb AI-ügynökök a találkozókhoz egy pillanat alatt

A 11 legjobb AI-ügynök az értekezletekhez

Hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál? Szerkesztői csapatunk átlátható, kutatásokon alapuló és gyártóktól független folyamatot követ, így biztos lehet benne, hogy ajánlásaink a termékek valós értékén alapulnak. Itt található egy részletes összefoglaló arról, hogyan értékeljük a szoftvereket a ClickUp-nál.

👀 Tudta? A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegésre támaszkodik a csapatkommunikációban, ami miatt a fontos információk szétaprózódnak a különálló csatornák között, és korlátozzák a hatékony együttműködést.

A megfelelő AI-találkozó-ügynök megváltoztatja ezt, és a találkozókat időrabló tevékenységekből cselekvéssé alakítja. Íme a 11 kedvencem, amelyek segítenek átvészelni a találkozókkal teli napokat!

1. ClickUp (A legjobb AI-találkozó szuperalkalmazás – találkozókezelés, teendők és munkafolyamat-automatizálás)

Az első a ClickUp —a munka mindenre kiterjedő alkalmazása. A projektek kezelésétől és a célok nyomon követésétől a zsúfolt értekezlet-naptár nyomon követéséig a ClickUp segít Önnek mindent szervezetten, összekapcsolva és előrehaladva tartani.

AI-ügynökök a könnyű értekezlet-követéshez és a teendőkhöz

A ClickUp AI ügynökök proaktív digitális asszisztensek, amelyek minden értekezlet után automatizálják a „következő lépéseket”.

Az AI-ügynököket az különbözteti meg, hogy valódi cselekvésre képesek, nem csak elemznek vagy összefoglalnak, hanem végrehajtják is a feladatokat.

Végezzen el többet a ClickUp AI-ügynökeivel!

Ezzel a következőket teheti:

Automatizált végrehajtás: Azonnal hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat a találkozók jegyzetéből vagy összefoglalójából – nincs szükség kézi beírásra.

Kezdőképp: Az AI-ügynökök emlékeztetőket küldenek, nyomon követik a haladást és mindenkit felelősségre vonnak.

Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat: Rendszeres értekezletek esetén az AI-ügynökök beállíthatnak ismétlődő napirendeket, előkészítő feladatokat rendelhetnek hozzá, és gondoskodhatnak arról, hogy minden értekezleten mindenki készen álljon.

Legjobb felhasználási esetek: Azonnali feladatlétrehozás és -kiosztás

Küldjön automatikus emlékeztetőket és nyomon követéseket

Kövesse nyomon a találkozókon elvégzett feladatok teljesítését

Automatizálja az ismétlődő értekezletek előkészítését és utólagos feladatait

Az AI-ügynökök a végrehajtásról és a felelősségre vonhatóságról szólnak – automatizálják a rutin jellegű nyomon követést és a feladatok létrehozását, miközben a felhasználók megtartják az irányítást.

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker kezelje a találkozók káoszát!

A ClickUp AI Notetaker az Ön találkozójának csendes MVP-je, amelynek feladata a megbeszélések során elhangzottak rögzítése és rendszerezése.

Csatlakozik a Zoom vagy Google Meet hívásaihoz, rögzíti a beszélgetést, valós időben leírja az egészet, és automatikusan elkészíti a végleges összefoglalót.

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker automatizálja a jegyzetelést, az összefoglalást és az ütemezést.

Valós idejű átírás a hívásairól

AI által generált összefoglalók döntésekkel, tanulságokkal és következő lépésekkel

Hasznosítható betekintések , amelyek egyetlen kattintással ClickUp feladatokká alakulnak.

Kereshető feljegyzések, hogy bármikor visszatérhessen a korábbi értekezletekhez

Ön marad jelen és koncentrált – az AI Notetaker kezeli a dokumentációt.

💡 Profi tipp: Engedélyezze a ClickUp naptárintegrációját, hogy automatikusan szinkronizálja a találkozóit, és elindítsa az AI Notetaker alkalmazást, amikor a hívások megkezdődnek.

ClickUp Brain: Kontextusérzékeny betekintés és tartalomgenerálás

A ClickUp Brain egy beépített AI asszisztens, amely a beszélgetéseket és tartalmakat világos, hasznosítható információkká alakítja a munkaterületén belül. Segítségével a következőket teheti:

Intelligens tartalomgenerálás: Azonnal Azonnal készítsen napirendeket , összefoglalókat, e-maileket és projektfrissítéseket, amelyek a munkafolyamatához igazodnak.

Értelmezés: Azonnal Azonnal összefoglalja a találkozók jegyzetét , dokumentumait és kommentárszálakat.

Kontextusfüggő ajánlások: Javasoljon következő lépéseket, határidőket és automatizálásokat a munkaterületén végzett tevékenységek alapján.

Készítsen részletes értekezlet-napirendeket pillanatok alatt a ClickUp Brain segítségével.

Legjobb felhasználási esetek: Készítsen értekezletek napirendjét a célok vagy a korábbi értekezletek alapján.

Összefoglalja a jegyzeteket, dokumentumokat és szálakat

Készítsen követő leveleket és projektfrissítéseket

Azonnali, AI-alapú válaszok a munkaterületen

A ClickUp Brain a kontextusérzékeny intelligenciáról szól – segít felkészülni, összefoglalni és okosabban megtervezni az értekezleteket.

Brain Max: A legjobb AI szuperalkalmazás a megbeszélésekhez

Azok számára, akik készen állnak AI-rendszerük konszolidálására, a Brain Max az a frissítés, amely a ClickUp-ot valódi AI szuperalkalmazássá alakítja.

Brain Max használati eset

Így segíti elő a Brain Max az értekezletek hatékonyságát:

Talk-to-Speech tárgyalásokhoz: Diktálja hanggal a tárgyalási jegyzeteket, teendőket vagy nyomon követendő feladatokat – ideális megoldás a beszélgetés közbeni gondolatok rögzítéséhez vagy a kézmentes pillanatokban.

AI-alapú értekezlet-automatizálás: Az értekezletek összefoglalói automatikusan végrehajtható feladatokká alakulnak, amelyek hozzárendelhetők és emlékeztetőkkel ellátíthatók – nincs szükség kézi beviteli műveletekre.

Központosított AI-tudás: Keressen az összes értekezletjegyzetében, dokumentumában és feladatában AI-alapú lekérdezésekkel, így soha nem veszíti szem elől a döntéseket vagy a következő lépéseket.

Fejlett integrációk: Zökkenőmentesen csatlakozzon a Zoomhoz, a Google Meethez és a naptárához, hogy elindítsa az AI Notetaker alkalmazást, szinkronizálja a napirendeket és automatizálja az ütemezést.

AI-terjedés megszüntetése: Cserélje le a különálló AI-eszközök, jegyzetelők és termelékenységi előfizetések patchworkjét egy biztonságos, egységes platformra.

Legjobb felhasználási esetek: Hanggal diktálja a jegyzeteket és a teendőket

Automatizálja a teljes értekezlet-munkafolyamatot

Azonnali keresés bármely értekezleten hozott döntés vagy feladat után

Összevonja az összes AI-találkozóeszközt egy platformon

Mi az igazi áttörés? A Brain Max korlátozza az AI terjedését. Minden egy helyen elérhető, így nem kell több, egymástól független alkalmazásért fizetnie. A Brain Max-ot használó csapatok akár 88%-os költségmegtakarítást jelentettek, miután termelékenységi eszközeiket a ClickUp-ba konszolidálták.

Röviden: a ClickUp Brain intelligens, kontextustudatos AI-t biztosít minden értekezlethez. A Brain Max a ClickUp-ot egy all-in-one AI parancsközponttá alakítja, racionalizálja az értekezleteket, automatizálja a nyomon követést, és megszünteti az AI terjedésének káoszát (és költségeit).

💡 Profi tipp: Használja a Brain Max beszéd-beszéd funkcióját, hogy valós időben rögzítse a teendőket és a visszajelzéseket, majd hagyja, hogy az AI ügynökök azokat feladatokká és emlékeztetőkké alakítsák, így semmi sem marad figyelmen kívül.

Fókuszált, cselekvésorientált értekezleteket tartson a ClickUp Meetings segítségével

Az AI-n túl a ClickUp Meetings lehetővé teszi a követés ütemezését, nyomon követését és automatizálását, így biztosítva, hogy a teendők ne vesszenek el.

Készítsen napirendeket rich text szerkesztéssel, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat, és maradjon szervezett a ClickUp Meetings segítségével.

Ezzel a következőket használhatja:

Kijelölt megjegyzések a feladatok delegálásához és a felelősségre vonhatóság biztosításához

Ellenőrzőlisták , amelyekkel nyomon követheti az összes megbeszélni kívánt témát, és a tárgyalás során kipipálhatja az egyes pontokat.

Ismétlődő feladatok az ismétlődő értekezletek napirendjének automatikus létrehozásához

Slash parancsok a gyors, hatékony műveletekhez, felesleges kattintások nélkül.

💡 Profi tipp: Integrálja a ClickUp-ot a Zoom, a Google Naptár és más eszközökkel, hogy ülést ütemezzen, csatlakozzon és nyomon kövesse azokat – mindezt anélkül, hogy az alkalmazások között kellene váltogatnia.

Nehézséget okoz, hogy a találkozói jegyzeteket rendezett, hasznos és később is olvasható formában tartsa? Ezek a ClickUp sablonok rendet teremtenek a dokumentációban:

Meeting Expectations (Találkozói elvárások), amelyekkel hatékonyan strukturálhatja találkozóit. ClickUp Meeting Notes Template segít a jegyzetek oldalokkal és aloldalakkal történő szervezésében, és AI-t használ az összefoglalók létrehozásához. Olyan szakaszokat tartalmaz, mint a(Találkozói elvárások), amelyekkel hatékonyan strukturálhatja találkozóit.

ClickUp Meeting Minutes Template (ClickUp értekezlet-jegyzőkönyv sablon ) az Ön első számú eszköze, ha az értekezleten elhangzottakat strukturált, könnyen követhető formátumban szeretné dokumentálni. Tartalmazza a legfontosabb részleteket, mint például a moderátor, a résztvevők, a napirend, a megbeszélés témái, a bizottság frissítései és a teendők, így egyszerűen nyomon követheti a döntéseket és a további lépéseket.

A ClickUp legjobb funkciói

Tárolja a találkozók jegyzetét, napirendjét és teendőit a ClickUp Docs- ban, beépített összefoglalók és feladatlétrehozás funkcióval.

A hozzárendelt megjegyzésekkel alakítsa a megbeszéléseket feladatokká, hogy biztosan megtörténjen a nyomon követés.

Kövesse nyomon a napirendet és a megbeszélés témáit valós időben ellenőrzőlisták segítségével.

Rögzítse az aszinkron találkozókat a ClickUp Clips segítségével, és használja az AI-t a videók átírásához referencia céljából.

Automatikusan generáljon napirendeket az ismétlődő belső értekezletekhez.

Integrálja a Zoom és a Google Naptár alkalmazásokkal az egyszerű ütemezés és csatlakozás érdekében.

A ClickUp korlátai

Az időtakarékos funkciók széles skálája új felhasználók számára némi megszokást igényelhet.

A mobilalkalmazás az alapvető funkciókat tartalmazza, de nem rendelkezik a desktop verzió teljes funkcionalitásával.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik értékelése szerint:

Mi a Scrum rituálénk részeként használjuk, hogy megkönnyítsük és felgyorsítsuk a napi értekezleteinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

Mi a Scrum rituálénk részeként használjuk, hogy megkönnyítsük és felgyorsítsuk a napi értekezleteinket. Segít megismerni a sprintem előrehaladását, a feladataim előrehaladását, és rendezett backlogot vezetni az összes teendőmről.

2. Otter AI (a legjobb összefoglaló értekezlet-összefoglalók készítéséhez)

az Otter AI segítségével

A hektikus jegyzetelés és a kihagyott teendők mostantól elkerülhetők. Az Otter.ai, az egyik legjobb AI-találkozóasszisztens, valós időben átírja a találkozókat, azonnali összefoglalókat készít, és még feladatokat is kioszt, hogy Ön továbbra is aktív maradjon, miközben az alkalmazás kezeli a legfontosabb pontokat és teendőket.

A szokásos átírási eszközöktől eltérően az Otter. ai még tovább megy az OtterPilot segítségével, amely automatikusan csatlakozik a Zoomhoz, a Google Meethez és a Microsoft Teamshez, hogy jegyzeteket készítsen Önnek. Fő erőssége, hogy képes a hosszú, egyórás értekezleteket gyors, 30 másodperces, könnyen emészthető összefoglalókba sűríteni.

Az Otter intelligens automatizálási funkciói egyéni szakemberek és nagy csapatok számára egyaránt hasznosak. Automatikusan azonosítja a legfontosabb pillanatokat, a beszélőket és a kontextust, így manuális címkézés nélkül is gazdag jegyzeteket készít az értekezletekről. Ugyanazon a munkaterületen kiemelhet átírási szakaszokat, csatolhat diákat és generálhat nyomon követési betekintéseket.

Az Otter AI valós idejű együttműködési funkciói különösen hatékonnyá teszik a csapatértekezletekhez. A csapattagok megjegyzéseket fűzhetnek, egymást megjelölhetik és feladatokkal láthatják el egymást még az értekezlet alatt, nem kell megvárni annak végét. Az AI csatornák aszinkron frissítéseket támogatnak, így az átírások idővel fejlődő, megosztott csapatismeretté alakulnak.

Mesterséges intelligencia képessége: Az OtterPilot mesterséges intelligenciát használ, hogy automatikusan csatlakozzon a találkozókhoz, valós időben rögzítse és leírja a beszélgetéseket, összefoglalókat és feladatokat generáljon, valamint csevegő asszisztenst biztosítson a kérdések megválaszolásához és a tartalom megfogalmazásához.

Az Otter AI legjobb funkciói

Az AI-alapú értekezlet-asszisztens segítségével automatikusan leírhatja, összefoglalhatja és rögzítheti a teendőket.

Használja az Otter AI Chat szolgáltatást kérdések feltevéséhez, e-mailek, állapotfrissítések és egyéb információk generálásához.

Az AI Channels segítségével a valós idejű megbeszéléseket aszinkron frissítésekkel ötvözve az élő találkozókon túl is együttműködhet.

Integrálja a Slack, Salesforce, HubSpot és más alkalmazásokkal a munkafolyamatok automatizálása és a projektek nyomon követése érdekében.

Kiemelje a leirat részeit manuálisan vagy AI segítségével, hogy azonnali nyomon követést hozzon létre.

Csatoljon képeket, prezentációs diákat vagy dokumentumokat a találkozókhoz, hogy további kontextust adjon hozzájuk.

Az Otter AI korlátai

Lehet, hogy nehezen boldogul a nem amerikai vagy nem brit akcentusokkal az automatizált átírások során.

Az ingyenes csomagban fiókonként csak három audio-/videofájl importálása lehetséges.

Az exportált átiratok formázási lehetőségei más eszközökhöz képest korlátozottak.

Otter AI árak

Ingyenes

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter AI értékelések és vélemények

G2 : 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabbá válnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

Az Otterben az a legjobb, hogy teljes figyelmemet azoknak szentelhetem, akikkel telefonon beszélek, anélkül, hogy folyamatosan jegyzetelnem kellene. A beszélgetések szabadabbá válnak, több kérdést tehetek fel és sokkal több információt tudok meg, mert tudom, hogy az Otter jegyzetel és hangfelvételt készít.

3. Fireflies AI (A legjobb AI-alapú értekezlet-átírásokhoz és jegyzeteléshez)

via Fireflies AI

Szeretné automatizálni a találkozók jegyzetelését, leírását és összefoglalását? A Fireflies AI gondoskodik arról, hogy egyetlen részlet se maradjon ki.

Ha meghívja a Fireflies AI Notetaker alkalmazást a hívásaira, leírhatja és összefoglalhatja a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams és más platformokon tartott értekezleteket. Az AI keresőfunkció azonnal megtalálja a legfontosabb témákat, teendőket vagy lényeges részleteket.

A Fireflies mélyreható értekezlet-elemzésével és kereshető tudásbázisával tűnik ki. Minden értekezlet kereshető eszközzé válik a kulcsszavakkal való címkézés, a hangulatelemzés és a felszólalók beszédidejének lebontása révén. Emellett témák szerint, például kifogások vagy funkciókérések szerint is létrehozhat egyéni lejátszási listákat a rögzített hívásokból.

A platform integrálható olyan CRM-eszközökkel is, mint a Salesforce és a HubSpot, így segítve az értékesítési, ügyfélszolgálati és toborzási csapatokat a beszélgetések és a teendők automatikus naplózásában. Hangparancs funkciójával olyan kifejezésekkel vezérelheti a botot, mint „jegyzetelj” vagy „kiemelj ezt” – ez tökéletes megoldás a kézmentes nyomon követéshez a nagy koncentrációt igénylő hívások során.

AI képességek: A Fireflies AI természetes nyelvfeldolgozást és gépi tanulást használ a valós idejű értekezletek átírásához, az érzelmek azonosításához, a teendők kivonásához és a hangvezérelt parancsok engedélyezéséhez a kézmentes értekezleti jegyzetek rögzítéséhez.

A Fireflies AI legjobb funkciói

Kövesse nyomon a beszélgetési időt, a hangulatot és a legfontosabb mutatókat, hogy hatékonyabban tudja irányítani csapattársait.

Együttműködés megjegyzésekkel, rögzítésekkel és hangfelvételekkel a csapat könnyű megosztása érdekében.

Rögzítse a hívások jegyzetét, a tevékenységeket és a felvételeket a CRM-ben, hogy később is hozzáférhessenek.

Ossza meg jegyzetét a Slack, Notion, Asana és más alkalmazásokkal a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció érdekében.

Keresés átiratokban kulcsszó, beszélő vagy téma szerint a gyors információkeresés érdekében.

Készítsen egyedi lejátszási listákat a találkozókból kiválasztott részletekből képzés, coaching vagy csapatátadás céljára.

A Fireflies AI korlátai

Az eszköz nem elérhető mobil eszközökön.

Találkozónként csak egy átírási nyelvet támogat.

Az átiratokban szereplő időbélyegek hosszú, több beszélővel zajló hívások esetén néha eltérhetnek.

Fireflies AI árak

Ingyenes

Pro : 18 USD/hó/felhasználó

Üzleti : 29 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 39 USD/hó/felhasználó

Fireflies AI értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (610+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies AI-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelése szerint:

A Fireflies-t választottam, mert képes jegyzeteket készíteni mind a személyes találkozókról, mind a videokonferenciákról.

A Fireflies-t választottam, mert képes jegyzeteket készíteni mind a személyes találkozókról, mind a videokonferenciákról.

4. Avoma (A legjobb bevétel-előrejelzéshez AI-alapú riasztásokkal)

az Avoma segítségével

Az Avoma egy all-in-one AI platform, amely automatizálja a jegyzeteléstől az ütemtervezésig, a coachingig és a bevétel-előrejelzésig mindent. Az igazi varázslat a Conversation Intelligence és a Revenue Intelligence funkciókban rejlik. Ezek a funkciók elemzik az értekezleteket, hogy feltárják a legfontosabb betekintéseket, nyomon kövessék a trendeket és támogassák a jobb döntéshozatalt.

Az Avoma javítja az értékesítési csapat teljesítményét azáltal, hogy automatizálja a hívások értékelését, személyre szabott coachingot nyújt és valós idejű üzletkötési kockázati riasztásokat küld. Ez jobb nyerési arányokhoz és kvótaeléréshez vezet, így csapata hatékonyabbá és eredményesebbé válik.

Az értékesítésen túl az Avoma segíti az ügyfélszolgálati és termékcsapatokat a visszajelzések elemzésében, a támogató munkatársak képzésében és a bevezetés során felmerülő problémák azonosításában. A platform támogatja a többnyelvű átírást, a közös jegyzetelést és az AI-alapú értekezletek visszajátszását, így a csapatok újra megtekinthetik a legfontosabb pillanatokat anélkül, hogy az egész hívást újra meg kellene nézniük.

Az AI Scheduler automatikusan összehangolja a résztvevőket a rendelkezésre álló időpontokkal, míg a Smart Summaries minden hívást napirendek, tanulságok és ellenvetések szerint bontja le, készen arra, hogy elküldje azokat a CRM-ekbe, a Slackbe vagy e-mailben.

AI-képességek: Az Avoma AI-t használ a találkozók átírásához, összefoglalásához és elemzéséhez, a bevételi trendek előrejelzéséhez, a beszélgetések minőségének értékeléséhez, valamint coaching-megállapítások generálásához az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára.

Az Avoma legjobb funkciói

Hetente több mint négy órát takaríthat meg a jegyzetelés, a nyomon követő e-mailek és a CRM-frissítések automatizálásával.

Ütemezzen megbeszéléseket és irányítsa a potenciális ügyfeleket könnyedén egy AI-alapú ütemező és potenciális ügyfél-irányító segítségével.

Készítsen tárgyalási jegyzőkönyveket a beszélgetéselemzés segítségével, hogy növelje a sikerarányt és felgyorsítsa az új munkatársak beilleszkedését.

Javítsa a bevétel-előrejelzést és az üzletkötések sikerességét AI-alapú riasztásokkal, nyereség-veszteség elemzésekkel és értékesítési nyomon követéssel.

Szinkronizálja a jegyzeteket, a teendőket és az értekezletek összefoglalóit közvetlenül a Salesforce, a HubSpot és más CRM-ekbe.

Ossza fel a találkozókat fejezetekre – automatikusan témák vagy kifogások szerint csoportosítva –, hogy az értékesítési képviselők gyorsabban áttekinthetik azokat.

Használja a coaching irányítópultokat a képviselők teljesítményének összehasonlításához és személyre szabott visszajelzések adásához nagy léptékben.

Az Avoma korlátai

Széles körű funkciói új felhasználók számára ijesztőek lehetnek.

A fejlett bevételi intelligencia funkciók magasabb árú csomagokat igényelnek.

Az összefoglalók manuális ellenőrzést igényelhetnek, ha a beszélők egymást átfedik, vagy az audio minősége gyenge.

Az Avoma árai

Ingyenes próba elérhető

Startup: 29 USD/hó felhasználónként

Szervezés: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD, éves számlázással

+Kiegészítők:

Conversation Intelligence : 35 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence : 35 USD/hó felhasználónként

Lead Router: 25 USD/hó felhasználónként

Avoma ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (1330+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Az automatikus felvétel-átírási funkciók nagyon pontosak, időt takarítanak meg nekünk és biztosítják, hogy semmi ne vesszen el a beszélgetésből. A beszélők megkülönböztetésének képessége és a találkozó végén rendelkezésre álló jegyzetek összefoglalása megkönnyíti a beszélgetések követését és a későbbiekben a fontos pontok visszakeresését.

Az automatikus felvétel-átírási funkciók nagyon pontosak, időt takarítanak meg nekünk és biztosítják, hogy semmi ne vesszen el a beszélgetésből. A beszélők megkülönböztetésének képessége és a találkozó végén rendelkezésre álló jegyzetek összefoglalása megkönnyíti a beszélgetések követését és a későbbiekben a fontos pontok visszakeresését.

🧠 Érdekesség: A „meeting minutes” (értekezlet jegyzőkönyv) kifejezésben a „minute” szó nem az időt jelenti, hanem a latin minuta scriptura szóból származik, amelynek jelentése „rövid írás”. Tehát igen, az értekezlet jegyzetek mindig is rövidek és tömörek voltak.

A tl;dv (túl hosszú; nem néztem meg) egy AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely rögzíti, leírja, összefoglalja és – ami a legfontosabb – integrálja az értekezlet eredményeit más munkafolyamat-eszközökkel. Könnyedén szinkronizálható a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet alkalmazásokkal. Automatikusan rögzíti a hívásokat, és AI-generált, tömör összefoglalókat és kiemelt részeket szállít.

Emellett minden hívás után frissíti a CRM-et – automatikusan kitölti a legfontosabb adatokat, és továbbítja a feladatokat olyan CRM-ekbe, mint a Salesforce és a HubSpot, vagy olyan eszközökbe, mint a Jira, a Slack, az Asana és a ClickUp. Az egyes témákra vagy ügyfélhívásokra vonatkozó értekezlet-felhívásoknak köszönhetően jobban összpontosíthat az értékesítési készségeinek finomítására.

A tl;dv kiemelkedik azzal, hogy lehetővé teszi a pillanatok élőben történő megjelölését és az AI által generált címekkel és összefoglalásokkal ellátott, azonnal megosztható klipek létrehozását. Ezek a klipek beágyazhatók dokumentumokba, megoszthatók a Slacken keresztül, vagy elmenthetők ügyfélfiókokba a gyorsabb csapatátadás érdekében.

Tartalmaz kulcsszóalapú keresést, időbélyeggel ellátott kiemelt részeket és egy intelligens beérkező levelek mappát, amely jelzi az Ön által áttekintésre váró találkozókat. Többnyelvű átírással és beszélőcímkével a tl;dv jól működik a gyorsan változó globális csapatok számára.

AI-képesség: a tl;dv AI-t használ a találkozók átírásához, a legfontosabb pontok összefoglalásához, a beszélők jelzéseinek felismeréséhez és a feladatok automatikus frissítéséhez a CRM- és projekteszközökben.

tl;dv legjobb funkciók

Használjon testreszabható értekezlet-jegyzet sablonokat , amelyek több mint 30 nyelvet támogatnak.

Automatikusan frissítse CRM-jét a találkozók részleteivel, és továbbítsa a rutin feladatokat más eszközökre.

Készítsen klipeket, jelölje meg a legfontosabb pillanatokat, és ossza meg őket anélkül, hogy elárasztaná a csapat csevegéseit.

Használja az automatikus futtatási utasításokat a legfontosabb értekezletek vagy témák megjelenítéséhez, és kapjon jelentéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába.

Élőben címkézze az időbélyegeket a találkozók során, és hozzon létre azonnali kiemelt részeket az AI által generált összefoglalók segítségével.

Keressen az összes átírásban a beszélő, kulcsszó vagy téma szűrők segítségével a gyorsabb kontextus-visszakeresés érdekében.

tl;dv korlátozások

A tl;dv bot nem vehet részt megbeszéléseken az ingyenes csomagban.

A mobil verzió kevésbé intuitív, mint a desktop, ami megnehezíti a találkozók rögzítését útközben.

A találkozók visszajátszása alkalmanként akadozhat vagy késhet.

Hosszú, rossz hangminőségű értekezletek esetén a klipek létrehozása több időt vehet igénybe.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro : 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 65 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv ügyfélértékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (330+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A TLDV nagy változást hozott a találkozók kezelésében. Az automatikus átírások és összefoglalók rengeteg időt takarítanak meg nekem, különösen akkor, amikor bizonyos pontokat újra át kell néznem, vagy jegyzeteket kell megosztanom a csapatommal. Nagyon tetszik az a lehetőség is, hogy a fontos pillanatokat megjelölhetem, és gyorsan navigálhatok a hosszú felvételeken. A felület tiszta és könnyen használható, és jól integrálható a meglévő eszközeimmel.

A TLDV nagy változást hozott a találkozók kezelésében. Az automatikus átírások és összefoglalók rengeteg időt takarítanak meg nekem, különösen akkor, amikor bizonyos pontokat újra át kell néznem, vagy jegyzeteket kell megosztanom a csapatommal. Nagyon tetszik az a lehetőség is, hogy a fontos pillanatokat megjelölhetem, és gyorsan navigálhatok a hosszú felvételeken. A felület tiszta és könnyen használható, és jól integrálható a meglévő eszközeimmel.

👀 Tudta? A Microsoft megállapította, hogy a távoli munkavégzésnek köszönhetően a találkozók ideje 2020 és 2022 között megháromszorozódott – nem csoda, hogy a naptárak kaotikusak! A megfelelő eszközökkel rendet tehet a káoszban, így a találkozók produktívak maradnak, és Ön is megőrizheti józan eszét.

via MeetGeek

A MeetGeek egy másik kiemelkedő AI-találkozóasszisztens, amelyet érdemes megfontolni. Hatékony eszközöket kínál, amelyek automatikusan csatlakoznak a naptárban szereplő találkozókhoz, és felvételeket, átiratokat és találkozói jegyzeteket készítenek.

A MeetGeek kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes felismerni és kategorizálni a témákat – tényeket, döntéseket és aggályokat címkézni –, majd a megbeszélés után automatikusan részletes összefoglalókat és betekintéseket küldeni e-mailben a releváns eszközöknek vagy érdekelt feleknek.

A MeetGeek támogatja az automatizált értekezlet-munkafolyamatokat is, például a személyre szabott nyomonkövetési e-mailek küldését, a CRM-bejegyzések frissítését és a feladatok létrehozását a projekteszközökben. Emellett lehetővé teszi a testreszabható formátumú és linkekkel ellátott, márkás összefoglaló e-mailek küldését, amelyeket automatikusan el lehet küldeni a résztvevőknek vagy a csapatcsatornáknak.

A megosztott munkaterületekkel és kereshető archívumokkal a MeetGeek egy központi találkozóhely. Az intelligens címkézés és az idővonalon való navigálás lehetővé teszi a csapatok számára, hogy gyorsan hozzáférjenek a döntésekhez vagy kockázatokhoz, míg az olyan eszközökkel való integráció, mint a Notion, az Asana és a HubSpot, megkönnyíti a betekintések alapján történő cselekvést.

AI-képesség: A MeetGeek AI-t használ a témák azonosításához, a döntések megjelöléséhez, a legfontosabb pontok kivonásához, valamint automatikus összefoglalók, nyomon követések és feladatok küldéséhez külső eszközökhöz az értekezlet kontextusa alapján.

A MeetGeek legjobb funkciói

Keresd meg a korábbi értekezletek jegyzetét kulcsszóval, hogy gyorsabban megtaláld a konkrét részleteket.

Küldjön pontos, részletes e-mail összefoglalókat részletes betekintéssel bármely eszközre minden találkozó után.

Testreszabhatja AI asszisztensének nevét, üzeneteit és összefoglalóit a személyre szabott márkaépítés érdekében.

Integrálja CRM platformokkal, mint például a HubSpot, hogy értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatai fontos ügyféladatokat kapjanak a hívások során.

Küldjön márkás, automatizált nyomonkövetési e-maileket a résztvevők szerepei és a megbeszélt témák alapján.

Használjon megosztott munkaterületeket és idővonal-jelölőket a funkciók közötti felülvizsgálatok egyszerűsítéséhez.

A MeetGeek korlátai

Automatikusan csatlakozik minden értekezlethez, még akkor is, ha csak jegyzetek készítésére használják, amit egyesek zavarónak találnak.

Egyes felhasználók szerint a közvetlen értekezlet-felvételek megosztása zökkenőmentesebb lehetne.

A generált összefoglalók szerkesztése a találkozó után manuális munkát igényelhet speciális felhasználási esetekben.

MeetGeek árak

Ingyenes csomag

Pro : 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó felhasználónként

MeetGeek értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (430+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ha egyszerre több megbeszélésem is van, beállíthatom a MeetGeek alkalmazást, hogy vegyen részt a megbeszéléseken, és készítsen minden releváns jegyzetet, rögzítse, kik vettek részt a megbeszélésen, és adjon „részletes” leírást a megbeszélésen történtekről.

Ha egyszerre több megbeszélésem is van, beállíthatom a MeetGeek alkalmazást, hogy vegyen részt a megbeszéléseken, és készítsen minden releváns jegyzetet, rögzítse, ki volt jelen a megbeszélésen, és adjon „részletes” leírást a megbeszélésen történtekről.

via Sembly AI

Nincs szükség felvételre – a Sembly AI automatikusan rögzíti az értekezleteket. Van előre rögzített hívása? Töltse fel az audio- vagy videofájlt, hogy gyorsan átiratokat, jegyzeteket és betekintést kapjon.

A Sembly kiemelkedik az exportálható átiratokkal, amelyek testreszabható időbélyegekkel és beszélőcímkékkel rendelkeznek – ideálisak a megfelelőség, a dokumentáció vagy a részletes elemzéshez. A böngészőn vagy telefonon keresztül offline beszélgetéseket is rögzíthet.

A Sembly személyes AI asszisztense részt vehet az Ön nevében a megbeszéléseken, és elemezheti a beszélgetéseket az érzelmek, a követendő lépések és a fontos döntések szempontjából. A Smart Meeting Notes a leiratokat strukturált szakaszokba rendezi, például problémák, kockázatok, megoldások és eredmények.

A platform több mint 40 nyelvet támogat, és integrálható olyan eszközökkel, mint a Microsoft Teams, a Zoom és a Google Naptár. A Team Workspaces segítségével a csapatok központilag tárolhatják, jegyzetelhetik, kereshetik és címkézhetik a leiratokat az egyes részlegek között.

Mesterséges intelligencia képessége: A Sembly mesterséges intelligenciát használ a találkozók beszélgetéseinek átírásához, címkézéséhez és strukturálásához, intelligens összefoglalásokat, beszélőfelismerést, érzelemelemzést és időbélyeggel ellátott, kereshető átírásokat biztosítva.

A Sembly AI legjobb funkciói

Exportálja a leiratokat TXT, SRT vagy DOCX formátumban, testreszabható időbélyegekkel és beszélőcímkékkel, majd ossza meg őket a Slacken vagy a CRM-en keresztül.

Integrálja videokonferencia-platformokkal és felhőalapú tárolási szolgáltatásokkal a zökkenőmentes hozzáférés érdekében.

Keresés a találkozók között kulcsszó, kulcsfontosságú elem vagy résztvevő szerint az információk azonnali megtalálásához.

Használja a Smart Meeting Notes alkalmazást a beszélgetések problémák, megoldások és eredmények szerinti rendszerezéséhez.

Dolgozzon együtt megosztott csapatmunkaterületeken fejlett szűrési, címkézési és elemzési funkciókkal.

A Sembly AI korlátai

A navigáció kevésbé intuitív lehet, mint az egyszerűbb eszközöknél.

Az AI Meeting Chat funkció alacsonyabb csomagok esetén alacsony prompt-korlátokkal rendelkezik.

Egyes felhasználók késleltetést tapasztalnak nagy fájlok vagy hosszú felvételek exportálásakor.

Sembly AI árak

Személyes : Ingyenes

Professzionális : 15 USD/hó

Csapat : 29 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Sembly AI értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (40+ értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Sembly AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Sembly minden platformmal kompatibilis, és akkor is használható, ha nincs internetkapcsolata, így mindig rendelkezésre áll a jegyzetek készítéséhez. Minden nap használom, és mivel webalapú, könnyen integrálható.

A Sembly minden platformmal kompatibilis, és akkor is használható, ha nincs internetkapcsolata, így mindig rendelkezésre áll a jegyzetek készítéséhez. Minden nap használom, és mivel webalapú, könnyen integrálható.

🧠 Érdekes tény: Az amerikaiak ötöde jelenleg olyan munkakörben dolgozik, ahol gyakran használnak AI-t. A munkahelyek fejlődésével a legfontosabb nem az AI elkerülése, hanem annak megtanulása, hogyan lehet vele dolgozni, különösen olyan értekezleteken, ahol az AI-eszközök növelhetik a termelékenységet, megragadhatják a fontos információkat és mindenki összhangban maradhat.

8. Fathom AI (A legjobb nem technikai csapatok számára a találkozók optimalizálásában)

via Fathom AI

Azok számára, akik szeretnék kihagyni a tanulási folyamatot, a Fathom AI egy egyszerű, hatékony megoldás. Tiszta, intuitív felülettel rendelkezik, ami az egyik legkönnyebben használható értekezlet-asszisztenssé teszi. Percek alatt összefoglalhatja a megbeszéléseket és elkészítheti a cselekvési tervet. A Fathom részletes jegyzeteket készít, kiemeli a teendőket és segít a követő e-mailek megírásában.

A Fathom kiemelkedő tulajdonsága, hogy 28 nyelvet támogat, így a találkozó nyelvétől függetlenül pontos jegyzeteket készít.

A Fathom AI népszerű az ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő és távoli csapatok körében, akik a hívások során koncentráltak szeretnének maradni és pontos dokumentációt szeretnének kapni. Az értekezletek során a felhasználók egy kattintással kiemelhetik a legfontosabb pillanatokat, és a Fathom azonnal hozzáadja ezeket a klipeket az összefoglaláshoz.

Minden találkozó után a Fathom e-mailben vagy Slacken keresztül összefoglalót küld, amely tartalmazza a döntéseket, kérdéseket és a következő lépéseket. A találkozókkal kapcsolatos információkat automatikusan továbbítja olyan eszközökbe, mint a HubSpot vagy a Salesforce – nincs szükség manuális munkára.

AI-képességek: A Fathom AI-t használ a találkozók rögzítéséhez, leírásához, kiemeléséhez és összefoglalásához, többnyelvű támogatást, valós idejű klipek létrehozását és automatizált nyomonkövetési tartalmakat kínál e-mailben vagy CRM-szinkronizálással.

A Fathom AI legjobb funkciói

Készítsen és osszon meg rövid videókat a legfontosabb pillanatok kiemelésére.

Készítsen valós idejű kiemelt részeket és AI-alapú értekezlet-összefoglalókat.

Kövesse nyomon az oldal megtekintéseit és a legnépszerűbb hivatkozási forrásokat egy központi Fathom Analytics irányítópulton.

Tegye közvetlenül olyan eszközökbe, mint a HubSpot vagy a Salesforce, anélkül, hogy egy ujját is megmozdítaná.

Kapjon összefoglaló e-maileket a teendőkkel, a felszólalók listájával és az ütemtervekkel közvetlenül minden hívás után.

Ismerje meg az AI korlátait

A másolt jegyzetek tartalmazhatnak videó linkeket, amelyeket egyes felhasználók feleslegesnek tartanak.

A telepítés egyszerű, de a vártnál hosszabb időt vehet igénybe.

A versenytársakhoz képest korlátozott integráció nem CRM platformokkal

Fathom AI árak

Ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Team Edition : 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom AI értékelések és vélemények

G2 : 5/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 5/5 (670+ értékelés)

Mit mondanak a Fathom AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Ez az alkalmazás hihetetlenül hasznos a szervezettség és a produktivitás fenntartásában, különösen a megbeszélések során. Imádom, hogy automatikusan rögzíti a legfontosabb pillanatokat, összefoglalókat készít, és lehetővé teszi, hogy a beszélgetésre koncentráljak, ahelyett, hogy folyamatosan jegyzetelnék. A felület tiszta és intuitív, a funkciók pedig pontosan azok, amikre szükségem van. Mindenkinek ajánlom, aki okosabban szeretne dolgozni és időt szeretne megtakarítani!

Ez az alkalmazás hihetetlenül hasznos a szervezettség és a produktivitás fenntartásában, különösen a megbeszélések során. Imádom, hogy automatikusan rögzíti a legfontosabb pillanatokat, összefoglalókat készít, és lehetővé teszi, hogy a beszélgetésre koncentráljak, ahelyett, hogy folyamatosan jegyzetelnék. A felület tiszta és intuitív, a funkciók pedig pontosan azok, amikre szükségem van. Mindenkinek ajánlom, aki okosabban szeretne dolgozni és időt szeretne megtakarítani!

9. Supernormal (A legjobb globális csapatok számára, amelyek többnyelvű támogatást igényelnek a találkozók jegyzetelésehez)

via Supernormal

A következő a Supernormal – egy Zoom-kompatibilis AI-ügynök, amelynek célja az értekezletek egyszerűsítése. Ez a Zoom AI-ügynök a Supernormal. Automatikusan jegyzeteket készít, AI-összefoglalókat generál, és zökkenőmentesen szinkronizálja a teendőket a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal.

Norma, az AI asszisztens kategorizálja a legfontosabb pontokat, feladatokat hoz létre, és automatikusan frissíti a CRM-et vagy a projekteszközöket.

Globális csapatok számára tervezve, integrálható a Salesforce, Slack, Notion, Trello, HubSpot és Asana alkalmazásokkal, és több mint 60 nyelvet támogat.

A Supernormal megszünteti az értekezlet utáni adminisztratív munkát azáltal, hogy az összefoglalókat strukturált feladatokká alakítja és azonnal kiosztja azokat. Tartalmaz értékesítésre, termékekre vagy HR-feladatokra szabott sablonokat, így minden értekezlet formátum illeszkedik a csapat munkafolyamatához.

Automatikusan szinkronizálódik a naptárával, hogy részt vehessen a megfelelő értekezleteken, és támogatja a márkás összefoglalásokat és a beszélőkre szabott átírások formázását. A csapatok valós időben vagy aszinkron módon együttműködhetnek a jegyzeteken – ideális hibrid környezetekben.

AI képességek: A Supernormal AI-t használ a találkozókhoz való csatlakozáshoz, 60+ nyelven történő átíráshoz, strukturált összefoglalók automatikus generálásához, feladatok kiosztásához és frissítések továbbításához a CRM és a projekteszközök között, minimális beállítással.

A Supernormal legjobb funkciói

Rögzítse a valós idejű átírást és az AI által generált értekezlet-összefoglalókat.

Rendeljen hozzá teendőket és hozzon létre automatikusan feladatokat az Asana, a ClickUp és más eszközökben.

Biztosítson vállalati szintű titkosítást és SOC 2 tanúsítást a biztonság érdekében.

Minden vasárnap kapjon heti összefoglaló e-maileket a legfontosabb értekezletekről.

Használjon szerepkörök szerinti értekezlet-sablonokat, hogy gyorsabban készíthesse el a releváns összefoglalókat.

Dolgozzon együtt másokkal a jegyzeteken valós időben – még akkor is, ha néhány résztvevő lemarad az élő értekezletről.

A Supernormal korlátai

Egyes felhasználók eleinte bonyolultnak találják a testreszabási lehetőségeket.

Van egy tokenkorlát – annak túllépése válaszok csonkításához vagy hibákhoz vezethet.

Esetenkénti késés a frissítések szinkronizálásában az összes integrált eszközön

Szupernormális árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként (7 napos ingyenes próba)

Vállalati: Egyedi árazás

Szupernormális értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Supernormalról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Supernormalban leginkább a pontos átírás tetszik, még portugál nyelven is, és az, hogy automatikusan témák szerint rendezi a találkozók jegyzetét. Sokat segített időt megtakarítani a találkozók utáni dokumentáció és összefoglalók elkészítésében, hogy azokat a műszaki csapatokkal egyeztessem. Nagyra értékelem a Google Meet-tel való zökkenőmentes integrációt is, amely lehetővé teszi a felvételek automatikus elindítását manuális beavatkozás nélkül. A felület tiszta és intuitív, ami sokat segít több projekt kezelésében.

A Supernormalban leginkább a pontos átírás tetszik, még portugál nyelven is, és az, hogy automatikusan témák szerint rendezi a találkozók jegyzetét. Sokat segített időt megtakarítani a találkozók utáni dokumentáció és összefoglalók elkészítésében, hogy azokat a műszaki csapatokkal egyeztessem. Nagyra értékelem a Google Meet-tel való zökkenőmentes integrációt is, amely lehetővé teszi a felvételek automatikus elindítását manuális beavatkozás nélkül. A felület tiszta és intuitív, ami sokat segít több projekt kezelésében.

👀 Tudta? Tanulmányok szerint a munkavállalók 68%-a szerint a hatékonytalan csapatértekezletek jelentik a legnagyobb termelékenységcsökkentő tényezőt. Ez rengeteg elvesztegetett idő, amelyet AI-alapú értekezletkezelő szoftverrel meg lehetett volna takarítani!

10. Jamworks (A legjobb személyes oktatáshoz flashcardokkal)

via Jamworks

Még mindig jegyzeteket firkál, mintha a 90-es években lennénk? Ismerje meg a Jamworks alkalmazást! Ez nem csak egy újabb jegyzetelő alkalmazás – ez a személyes tanulási asszisztense. Felveszi az előadásokat, AI-alapú jegyzeteket készít, és még interaktív kártyákat is létrehoz, hogy segítsen megőrizni a legfontosabb fogalmakat.

Elkalandoztál az órán? Gyors felkészülésre van szükséged a vizsga előtt? A Jamworks segít neked.

A Jamworks olyan diákok, oktatók és akadálymentes tanulásra összpontosító tanulók számára készült, akik kevesebb erőfeszítéssel többet szeretnének megőrizni. Jelölje ki az előadás legfontosabb pillanatait, és azonnal készítsen tanulási anyagokat ezekből a szegmensekből.

Az AI-tutor egyszerű szavakkal magyarázza el a bonyolult fogalmakat, több nyelvre fordítja a jegyzeteket, és egyedi kártyák segítségével teszteli az ismereteit. Integrálható olyan tanulási platformokkal, mint a Canvas és a Moodle, így tartalma mindig szinkronban marad.

AI-képességek: A Jamworks AI-t használ előadások átírásához, a legfontosabb témák azonosításához, flashcardok létrehozásához és személyre szabott AI-asszisztens segítségével 24 órás oktatáshoz.

A Jamworks legjobb funkciói

Rögzítse és átírja az előadásokat valós időben, így a jegyzetelésre fordított idő helyett a tanulásra koncentrálhat.

Automatikusan felismeri a legfontosabb témákat, és a leckéket fejezetekre bontja a könnyebb navigálás érdekében.

Készítsen olyan magas színvonalú előadási jegyzeteket, amelyek elég részletesek ahhoz, hogy lenyűgözzék a professzorokat.

Hozzon létre AI-alapú kártyákat automatikusan generált kérdésekkel és válaszokkal a könnyű felülvizsgálat érdekében.

Kérjen személyre szabott magyarázatokat egy AI-tanártól, aki a nap 24 órájában, bármilyen nyelven elérhető.

Jelölje ki a legfontosabb előadási részeket, és azonnal alakítsa őket tanulási segédletekké vagy kártyákká.

Integrálja népszerű LMS platformokkal, mint a Canvas, a Blackboard és a Moodle a zökkenőmentes szinkronizálás érdekében.

A Jamworks korlátai

A felvételi funkció nehézkes lehet, mivel több kattintás szükséges a találkozó linkjének megkereséséhez és megosztásához.

A weboldalon található anyagok nem mindig pontosak, teljesek vagy aktuálisak.

Jelenleg csak egyéni használatot támogat – nincs beépített együttműködési funkció csoportos tanuláshoz vagy jegyzetek megosztásához.

Jamworks árak

14 napos ingyenes próba

Ár: 18,99 USD/hó felhasználónként

Jamworks értékelések és vélemények

G2 : Nincs értékelés

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a Jamworks-ről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-hozzászólás szerint:

Nagyon ajánlom a jamworks alkalmazást! Felveszi az előadásaimat, és intelligens AI segítségével jegyzeteket készít nekem 🙂 Most bevezette a jegyzetekhez kapcsolódó kvízt is!

Nagyon ajánlom a jamworks alkalmazást! Felveszi az előadásaimat, és intelligens AI segítségével jegyzeteket készít nekem 🙂 Most pedig bevezette a jegyzetekhez kapcsolódó kvízt is!!

11. Krisp AI (A legjobb a zajszűréssel történő értekezletek élményének javításához)

via Krisp AI

Küzdenek a háttérzajjal vagy az információtúlterheléssel a megbeszélések során? A Krisp, egy AI-alapú asszisztens, amelynek célja, hogy a megbeszéléseket produktívabbá tegye.

Szűri a zajokat, leírja a beszélgetéseket és jegyzeteket készít az értekezletekről – ideális egyének és csapatok számára. A Krisp zökkenőmentesen működik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal – nincs szükség pluginekre.

A Krisp nem csak a zajokat szűri ki, hanem szétválasztja a hangokat, felismeri a visszhangot, és lehetővé teszi a saját hangtisztító szűrő bekapcsolását. Ez biztosítja, hogy hangja tisztán hallható maradjon, még zajos környezetben is.

Az AI Meeting Assistant leírja a beszélgetéseket, azonosítja a beszélőket és letölthető hívásösszefoglalókat biztosít. A zajos környezetben dolgozó hibrid vagy távoli csapatok számára a Krisp javítja az audio minőségét anélkül, hogy hardverfrissítésre lenne szükség.

Mesterséges intelligencia: A Krisp mesterséges intelligenciát használ a háttérzajok eltávolításához, a visszhang megszüntetéséhez, az akcentusok tisztázásához, valamint valós időben készít átiratokat és intelligens összefoglalókat.

A Krisp AI legjobb funkciói

Az AI-alapú zajszűréssel valós időben szűri ki a háttérzajt.

Az AI által generált pontos szöveggel automatikusan leírhatja az értekezleteket.

Készítsen AI-alapú jegyzeteket a legfontosabb pontokkal és teendőkkel!

Rögzítse az értekezleteket, és később visszanézheti vagy megoszthatja őket.

Használja az AI-t az akcentusok átalakításához és a tisztaság javításához.

Engedélyezze az echokompenzációt, a hangjavítást és a keresztbeszélgetés-szűrést.

Töltse le az összefoglaló átiratokat és a beszélők szintjén készült elemzéseket.

A Krisp AI korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a napi AI-összefoglalók számát és a zajszűrés időtartamát.

Egyes felhasználók időnként problémákat tapasztalnak bizonyos alkalmazásintegrációkkal.

A leiratok szerkesztési lehetőségei az alkalmazáson belül korlátozottak a speciális jegyzetelési eszközökhöz képest.

Krisp AI árak

Ingyenes

Pro : 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Krisp AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (560+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krispről a valódi felhasználók?

Egy Reddit-hozzászólás szerint:

Évek óta használom Brazíliában (ahol a kutyák folyamatosan ugatnak), és remekül működik. Az összes többi zajt még jobban kiszűri.

Évek óta használom Brazíliában (ahol a kutyák folyamatosan ugatnak), és remekül működik. Az összes többi zajt még jobban kiszűri.

💡Profi tipp: Mielőtt elküldené a találkozó meghívót, kérdezze meg magától: lehetne ez egy e-mail is? Ha igen, akkor mindenki idejét megtakaríthatja, és a ClickUp Brain segítségével megfogalmazhatja gondolatait vagy összefoglalhatja a legfontosabb pontokat!

Bár ezek az eszközök nem kerültek be a legjobb 11 közé, egyedülálló erősségeiknek köszönhetően egyre népszerűbbek, és tökéletes kiegészítői lehetnek az Ön találkozó-eszköztárának.

💡 Legalkalmasabb: inkluzív, kiegyensúlyozott részvétel a találkozók soránMiért kiemelkedő: az Equal Time AI-t használ a beszédidő nyomon követésére és annak biztosítására, hogy mindenki megszólalhasson, ami különösen értékes a hibrid csapatok és a DEI-vezérelt kultúrák számára. Figyelmezteti a túl sokat beszélőket, ösztönzi a csendesebb résztvevőket, és a találkozó után részvételi elemzéseket kínál. Kiválóan alkalmas: vezetői egyeztetések, brainstorming ülések és inkluzív csapatértekezletek

💡 Legalkalmasabb: Gyors, többnyelvű átírásMiért kiemelkedő: A Notta több mint 40 nyelven átírja a találkozókat, és támogatja az audio/videó fájlok feltöltését kereshető, időbélyeggel ellátott átírásokhoz. Különösen hasznos azoknak a globális csapatoknak, amelyeknek komplex beállítások nélkül valós idejű pontosságra van szükségük. Kiválóan alkalmas: Nemzetközi interjúk, webináriumok és ügyfélkutatási ülések

💡 Legalkalmasabb: Aszinkron videós együttműködés + szinkronizált AI jegyzetekMiért kiemelkedő: A Bubbles ötvözi a képernyőfelvételt az AI által generált jegyzetekkel, lehetővé téve a csapattagok számára, hogy részletes, időbélyeggel ellátott megjegyzéseket hagyjanak. Ideális az élő értekezletek túlterheltségének csökkentésére és a kommunikáció kontextusának megőrzésére, még aszinkron állapotban is. Kiválóan alkalmas: Termékbemutatók, demo-áttekintések és aszinkron visszacsatolási ciklusok

Tegye az értekezleteket eredményessé a ClickUp segítségével

Az Egyesült Államokban naponta több mint 11 millió, hetente 55 millió, évente pedig több mint egymilliárd találkozó zajlik! De legyünk őszinték, nem mindegyik vezet valódi előrelépéshez.

Még egy AI-találkozóasszisztenssel is a valódi kihívás a hívás után kezdődik: a jegyzetek felhalmozódnak, a teendők elvesznek, és a nyomon követések elmaradnak.

Itt nyújt ClickUp egyértelmű előnyt. Ez nem csak egy újabb értekezlet-asszisztens; ez az a platform, ahol az értekezletekből nyert betekintés közvetlenül a projektekbe és a csapat kommunikációjába integrált, megvalósítható feladatokká válik.

Mert a találkozóknak cselekvésre kell ösztönözniük, nem pedig még nagyobb káoszra. Készen áll arra, hogy a megbeszéléseket eredményekké alakítsa?

Próbálja ki ingyen a ClickUp-ot, és alakítsa át még ma a találkozóit! 🎯