A 10 legjobb Day One Journal alternatíva a szervezett naplózáshoz

A Day One az írók, naplóírók és a produktivitás iránt érdeklődők kedvenc naplóalkalmazása, amely elegáns felületéről és könnyű használatáról ismert.

De ha ide kerültél, akkor valószínűleg már nem felel meg az igényeidnek. Talán több ellenőrzést szeretnél az adataid felett, vagy olyan funkciókat keresel, amelyek jobban támogatják a hosszú szövegek írását, a hangulat nyomon követését vagy a célok kitűzését. Talán már nem érzed indokoltnak az előfizetés költségét ahhoz képest, amit kapsz.

Bármi is késztette arra, hogy újragondolja a Day One használatát, a jó hír az, hogy rengeteg alternatíva közül választhat. A magánélet védelmére összpontosító naplóalkalmazásoktól a személyes tudásbázisként is funkcionáló biztonságos felhőalapú eszközökig, a listán szereplő alternatívák többet kínálnak, mint csak egy helyet, ahol leírhatja gondolatait.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Day One alternatívát, amelyek rugalmasságot és olyan funkciókat kínálnak, amelyek a naplózás gyakorlatával együtt fejlődnek.

Miért érdemes a Day One Journal alternatíváit választani?

Bár a Day One kiérdemelte helyét a legjobb naplóalkalmazások között, vannak korlátai, különösen azoknak a felhasználóknak, akiknek változó igényeik vagy munkafolyamataik vannak.

Íme, miért váltanak sokan erre:

Korlátozott platform rugalmasság : A Day One elsősorban Apple felhasználók számára készült. Ha zökkenőmentes hozzáférésre van szüksége Android, Windows vagy a weben keresztül, akkor korlátozottnak érezheti magát.

Árak : A : A digitális naplóalkalmazás ingyenes verziója korlátozott funkcionalitást kínál, és a prémium előfizetés nem feltétlenül éri meg az alkalmi vagy költségtudatos felhasználók számára.

Bullet journaling: A Day One nem rendelkezik natív A Day One nem rendelkezik natív bullet journaling struktúrákkal, mint például a gyors naplózás, a feladatok áthelyezése vagy a szimbólumalapú indexelés.

Funkciók hiánya : A Day One kiválóan alkalmas napi naplózáshoz. De hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a szokások nyomon követése, a hangulat elemzése vagy a bejegyzések mélyreható keresése, amelyeket más eszközök kínálnak.

Termelékenységi integráció: Ha szeretné ötvözni a naplózást a feladatkezeléssel, a naptárszinkronizálással vagy a célkövetéssel, egyes alternatívák több termelékenységi lehetőséget kínálnak.

A legjobb Day One Journal alternatívák egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a 10 legjobb Day One Journal alternatíváról:

Most, hogy már tudja, miért lehet, hogy a Day One már nem a legmegfelelőbb megoldás, nézzük meg a legjobb alternatívákat, amelyek nagyobb rugalmasságot, jobb funkciókat és az Ön igényeire szabott naplózási élményt kínálnak:

1. ClickUp (A legjobb strukturált napi naplózáshoz, feladatkezeléssel és célkitűzéssel)

Tartsa személyes vagy munkával kapcsolatos gondolatait a feladatkezelés közelében a ClickUp Docs segítségével.

Ha naplóírási rutinja kezd szétszórtnak tűnni, vagy jegyzetei több napló között vannak elrejtve, akkor a ClickUp lehet az a struktúra, amely hiányzik Önnek.

Ez a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás egyben hatékony naplózási platform is. Írók, szakemberek és a termelékenység iránt érdeklődők a ClickUp-ot használják a legjobb naplózási alkalmazásként. Rendezni tudja gondolatait és teendőlistáit, kereshetővé teszi őket, és mindent összekapcsol a nagyobb képbe.

Ennek az ingyenes alkalmazásnak az egyik kiemelkedő funkciója a ClickUp Docs, amely a naplóírást zökkenőmentes, együttműködésen alapuló és szervezett szokássá teszi.

Naponta rögzítheti tevékenységét, más naplóbejegyzéseket is hozzáadhat, és a ClickUp Docs segítségével a hétköznapi szövegeket is vonzóvá teheti.

Minden napra létrehozhat egy új dokumentumot, hetente naplókat helyezhet el mappákba, és akár bejegyzéseket is összekapcsolhat konkrét feladatokkal vagy célokkal. Hogy vizuálisan is kiemelkedő legyen, fejléceket, táblázatokat, ellenőrzőlistákat és egyéni mezőket adhat hozzá, hogy gondolatai pontosan úgy jelenjenek meg, ahogyan szeretné.

A ClickUp-ban több naplót is létrehozhat, és ezek teljesen ingyenesek. Például hozzon létre egy „Online naplózás” nevű mappát, és ebben hozzon létre különböző célokra szolgáló dokumentumokat. Ez lehet ötletnapló, hála-napló vagy heti reflexiók. Míg minden dokumentum önálló naplóként működik, a beágyazott oldalak segítségével feloszthatja őket napi naplókra, havi áttekintésekre és témakörökre.

Hogy a naplózás még gördülékenyebb legyen, különösen a gyors gondolatok és a napi reflexiók esetében, a ClickUp Notepad gyors, zavaró tényezőktől mentes módot kínál a dolgok lejegyzésére, amikor az ihlet megérkezik.

Rögzítsd gondolataidat, ötleteidet, durva brainstormingjaidat és reflexióidat a ClickUp Notepad segítségével.

Az egyik legnépszerűbb naplóalkalmazásnak az az oka, hogy hozzáadhat ellenőrzőlistákat az ismétlődő rutinokhoz, formázhatja a fejlécet és a kiemelt részeket. Egy lépéssel továbbmenve videókat vagy táblázatokat is beágyazhat, hogy naplója vizuálisabbá váljon.

És ha egy pillanatnyi jegyzet cselekvésre készteti, alakítsa át feladatká, teljes határidővel, felelősökkel és prioritásokkal. Minden új bejegyzés ötletelés , tervezés és mélyebb célkövetés formájában fejlődhet tovább.

Ha szeretné, hogy a naplóírás ne csak írásból álljon, hanem valóban interakcióba lépjen a gondolataival, a ClickUp Brain egy AI-alapú réteget ad hozzá, amely segít ebben.

Tegyük fel, hogy a ClickUp Docs-ot használja a termelékenység javítására vagy a Notepad-ben gyors ötletek rögzítésére. A ClickUp Brain az összes bejegyzését azonnal átkutatja, és természetes nyelvű kérdésekkel, például „Mit gondoltam kedden?” vagy „Összefoglalja a kiégésből való felépüléssel kapcsolatos gondolataimat.”

Tárja fel a múltbeli eseményeket, foglalja össze gondolatait, és kapjon minden alkalommal pontos válaszokat a ClickUp Brain segítségével.

Más naplóalkalmazásokkal ellentétben a ClickUp Brain lehetővé teszi, hogy automatikusan generáljon utasításokat a napló témái alapján, az betekintéseket teendőlistává alakítsa, vagy követő kérdéseket hozzon létre az ismétlődő gondolatok feltárásához.

A digitális napló kontextusérzékeny, így segít összekapcsolni a napok, hetek vagy akár hónapok során írt személyes tartalmakat.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. A három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi lenne, ha az AI beépülne a munkaterületébe, és már eleve biztonságos lenne? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense ezt valósággá teszi. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetési aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp Tasks segítségével a naplóbejegyzéseket strukturált, megvalósítható tételekké alakíthatja, szükség esetén határidőkkel, prioritásokkal és felelősökkel kiegészítve.

Állítson be intelligens emlékeztetőket a ClickUp Reminders segítségével, hogy nyomon követhesse gondolatait, reflektálhasson a napjára, vagy a megfelelő időben visszatérhessen egy ötlethez.

Kövesse nyomon személyes fejlődését, termelékenységi céljait vagy szokásai kialakításának mérföldköveit a ClickUp Goals segítségével, és vizualizálja az időbeli előrehaladást.

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő írási asszisztensét hosszú jegyzetek összefoglalásához, napi feladatok generálásához, vagy akár új bejegyzések ötleteléséhez több eszközön végzett agyürítéses munkamenetek során.

A ClickUp korlátai

Ennek a népszerű naplóalkalmazásnak a kiterjedt funkciói új felhasználók számára tanulási görbét jelentenek.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblán nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb. ), dokumentumok, AI, irányítópultok és automatizálások. Megoszthatod a feladatok vagy dokumentumok nyilvános linkjeit. A feladatoknak van egy tevékenység fülük, így láthatod az adott feladattal kapcsolatos összes előzményt. Nagyon rugalmas és professzionális. A ClickUp alkalmazással nincs mentség arra, hogy ne legyél rendkívül produktív.

Szükségem van egy blogra, hogy leírhassam mindazt, amit szeretek a ClickUp-ban. Minden megtalálható benne: feladatok (lista nézetben, táblázat nézetben, táblán nézetben, naptár nézetben, térkép nézetben stb. ), dokumentumok, AI, irányítópultok és automatizálások. Megoszthatod a feladatok vagy dokumentumok nyilvános linkjeit. A feladatoknak van egy tevékenység fülük, így láthatod az adott feladattal kapcsolatos összes előzményt. Nagyon rugalmas és professzionális. A ClickUp alkalmazással nincs mentség arra, hogy ne legyél rendkívül produktív.

2. Notion (a legjobb szokások nyomon követésére egy egyéni napló munkaterületen belül)

via Notion

Ha naplóírási stílusa inkább a vizuális struktúrára vagy a napi szokások nyomon követésére irányul, akkor a Notion lehet az Ön számára ideális választás.

Létrehozhat dedikált naplóoldalakat minden napra, beágyazhat médiát, nyomon követheti hangulatát, és sablonokat tervezhet reggeli reflexiókhoz vagy napvégi áttekintésekhez. A Notion segítségével korlátlan számú naplót hozhat létre, hogy rögzítse napi, heti és időszakos tevékenységeit és szokásait.

A Notion segítségével digitális naplóját összekapcsolhatja szélesebb rendszerével, például a teendőlistájával, tartalomnaptárával vagy projektütemtervével.

A Notion legjobb funkciói

Készítsen teljesen személyre szabott naplózási rendszert beágyazott oldalakkal, összekapcsolt adatbázisokkal és újrafelhasználható napi sablonokkal.

Videókat, hangfájlokat, képeket és fájlokat ágyazhat közvetlenül a naplóbejegyzésekbe, így gazdagabb dokumentációt kap.

Kapcsolja össze a naplóoldalakat feladatokkal, projektekkel vagy célokkal relációs adatbázisok segítségével a kontextusérzékeny termelékenység érdekében.

A Notion korlátai

Az alkalmazás erőforrás-igényes lehet, ami néha lassíthatja a teljesítményt vagy növelheti a memóriahasználatot még egyszerű jegyzetelési feladatok esetén is.

Az ingyenes alkalmazás fájlfeltöltési mérete 5 MB-ra korlátozott, így ha a naplód PDF-eket, több fotót vagy hangfelvételeket tartalmaz, akkor gyorsan elfogy a tárhelyed.

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz : 12 dollár/hely/hónap

Üzleti : 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2000+ értékelés)

3. Evernote (A legjobb tudás rögzítéséhez, naplózáshoz és gyors jegyzetek szervezéséhez)

via Evernote

A hatékony keresési funkciók és az eszközök közötti zökkenőmentes szinkronizálás révén az Evernote jól szervezett formában tárolja emlékeit és gondolatait. Minden naplóbejegyzéshez létrehozhat egy új jegyzetet, és egységes, dátumalapú címformátumot használhat, például „2025-04-23 Naplóbejegyzés”. Így jegyzetét időrendben tárolhatja, és könnyebben visszakereshet bizonyos napokat.

Ez a Day One Journal alternatíva lehetővé teszi, hogy olyan címkéket adj hozzá, mint #munka, #személyes, #utazás, #ötletek vagy #hála, így könnyen szűrheted és megtalálhatod a bejegyzéseket témák vagy témakörök alapján. Ha inspiráló cikkekkel vagy idézetekkel találkozol, rögzítsd őket közvetlenül a naplódba, és később gondold át őket.

Az Evernote legjobb funkciói

Tegye gazdagabbá bejegyzéseit képek, képernyőképek vagy akár hangjegyzetek hozzáadásával.

Állítson be napi emlékeztetőket – akár reggel, akár este –, hogy ösztönözze a következetességet, és építse be a naplóírást a rutinjába.

Zárja le naplóbejegyzéseit vagy az egész jegyzetfüzetét jelszóval, hogy gondolatai biztonságban legyenek.

Az Evernote korlátai

Az Evernote ingyenes verziója havonta csak 60 MB tárhelyre korlátozódik, és egyszerre csak két eszközön használhatja.

Evernote árak

Ingyenes

Személyes : 14,99 USD/hó

Professzionális : 17,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Evernote értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (2000+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 8000 értékelés)

Mit mondanak az Evernote-ról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Régóta használom az Evernote-ot jegyzetek készítésére és tudáskezelésre. Az alkalmazás egyszerű és áttekinthető felhasználói felülettel rendelkezik, és gyorsan szinkronizálható az összes eszközön.

Régóta használom az Evernote-ot jegyzetek készítésére és tudáskezelésre. Az alkalmazás egyszerű és áttekinthető felhasználói felülettel rendelkezik, és gyorsan szinkronizálható az összes eszközön.

4. Grid Diary (A legjobb minimalista naplózáshoz és önreflexióhoz)

via Grid Diary

A Grid Diary egy felhasználóbarát naplóalkalmazás és a Day One Journal alternatívája, amely rácsos formátumot használ, hogy segítsen Önnek értelmesen reflektálni anélkül, hogy túlterhelve érezné magát. Ahelyett, hogy hosszú, nyitott végű naplóbejegyzéseket írna, az alkalmazás minden nap egy sor strukturált útmutatást kínál a vezetett reflexióhoz.

Mivel a bejegyzések rövidek és strukturáltak, naponta csak 5-10 percre van szükség, így még a legfoglalkoztatottabbak számára is fenntartható szokássá válik.

A Grid Diary legjobb funkciói

Hozzon létre vagy testreszabjon rácsot olyan utasításokkal, amelyek megfelelnek személyes vagy szakmai céljainak.

Értékelje át szélesebb körű céljait, vizsgálja meg személyes fejlődését, és ismerje fel az ismétlődő mintákat vagy témákat.

Widgetek, például „Esemény”, „Emlék” és „Idézet” hozzáadása, eltávolítása és átrendezése a személyre szabottabb élmény érdekében.

A Grid Diary korlátai

Az eszköz csak egyszerű idővonal-nézeteket és napi naplókat kínál, és nem támogatja a fejlett elemzéseket vagy a termelékenységi irányítópultokat.

A Grid Diary árai

Ingyenes

Tagsági előfizetés: 2,99 USD/hó

Grid Diary értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Diarium (A legjobb egyszerű, strukturált és multimédiás naplózáshoz)

via Diarium

A Diarium automatikusan létrehoz egy bejegyzést minden napra, így könnyen kialakíthatja a napi naplóírás szokását. Ha inkább beszélni szeretne, mint gépelni, a Day One Journal alternatívája lehetővé teszi, hogy közvetlenül rögzítse gondolatait, vagy beszéd-szöveggé alakító funkciót használjon a kézmentes naplóíráshoz – ideális utazás közbeni reflexiókhoz vagy amikor túl fáradt az íráshoz.

A „Naptár nézet” segítségével megtekintheti, mely napokon írt naplót, vagy idővonal formátumban görgetve áttekintheti a bejegyzéseket, hogy megvizsgálja a havi reflexiókat és ellenőrizze azok következetességét.

A Diarium legjobb funkciói

Alakítsa bejegyzéseit utazási naplóvá, amely tartalmazza a helyszínt, az időjárást és a lépésszámot.

Az Instagram, a Microsoft To Do, a Google Fit stb. integrálásával megjeleníti fotóit, naptárbejegyzéseit, közösségi média bejegyzéseit vagy fitnesz adatait.

Szerezzen statisztikákat arról, hogy milyen gyakran ír naplót, mennyi ideig tartja be a bejegyzéseket, és hány szót írt, hogy hatékonyan nyomon követhesse szokásait.

A Diarium korlátai

Nem támogatja a valós idejű együttműködést vagy a megosztott naplóbejegyzéseket.

A Diarium árai

Ingyenes

Pro verzió: 9,99 $ (egyszeri díj)

Diarium értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Diariumról a valódi felhasználók?

Íme egy Apple App Store-os értékelés:

Imádom ezt az alkalmazást. Könnyű vele napi bejegyzéseket készíteni, könnyű megtalálni a korábbi bejegyzéseket, és meglehetősen könnyű más alkalmazásokból ebbe áthelyezni a bejegyzéseket.

Imádom ezt az alkalmazást. Könnyű vele napi bejegyzéseket készíteni, könnyű megtalálni a korábbi bejegyzéseket, és meglehetősen könnyű más alkalmazásokból ebbe áthelyezni a bejegyzéseket.

6. Journey (A legjobb utazások és személyes mérföldkövek dokumentálására)

via Journey

A Journey egy digitális naplóalkalmazás, amely automatikusan időbélyegeket és helyadatokat ad hozzá, hogy értelmes kontextust biztosítson a naplóbejegyzéseihez. Az alkalmazás naptár-, idővonal- és atlasznézetei lehetővé teszik, hogy időben nyomon kövesse naplózási tevékenységét, és dátum vagy hely alapján újra megtekintse a bejegyzéseket. Nyomon követheti hangulatát és napi tevékenységeit is, ami segíthet azonosítani az érzelmi mintákat és javítani mentális jólétét.

A Journey legjobb funkciói

Adjon hozzá fényképeket, videókat, hangfelvételeket, időjárási adatokat és helycímkéket a bejegyzéseihez.

Exportálja a bejegyzéseket PDF vagy DOCX formátumba, és alakítsa őket gyönyörűen formázott fotóalbumokká.

Védje bejegyzéseit jelszóval, ujjlenyomattal vagy Face ID-vel.

Utazási korlátozások

Egyes felhasználók arról számoltak be, hogy a felhőalapú tárhely korlátozott helyet és naplóbejegyzéseket kínál, így a webalkalmazás verziója korlátozott lehet.

Utazás árak

Ingyenes

Tagság : 4,17 USD/hó (éves számlázás)

Életre szóló: 199,99 USD

Utazási értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Joplin (A legjobb nyílt forráskódú naplóalkalmazás strukturált naplózáshoz és részletes szervezéshez)

via Joplin

A Day One Journal alternatívája, a Joplin egy nyílt forráskódú jegyzetelő alkalmazás, amelyet könnyedén használhat naplózáshoz, különösen, ha inkább a strukturáltabb és testreszabhatóbb élményt részesíti előnyben. Támogatja a Markdown formázást, így képekkel, videókkal, PDF-ekkel és linkekkel ellátott bejegyzéseket hozhat létre.

A jegyzetfüzetek és aljegyzetfüzetek segítségével bejegyzéseit tiszta, hierarchikus struktúrába rendezheti, így a kapcsolódó témák csoportosítva maradnak és könnyen hozzáférhetők. A Jarvis (AI Assistant) plugin pedig olyan funkciókkal javítja a jegyzetelést, mint a tartalom összefoglalása, a szöveg átírása és a tartalom generálása, így könnyen finomíthatja vagy bővítheti naplóbejegyzéseit.

A Joplin legjobb funkciói

Kövesse nyomon a teendőket, állítson be emlékeztetőket és szervezze listáit a Joplin beépített feladatkezelő funkcióival, hogy mindennapi feladatait és reflektív írásait egy helyen kezelhesse.

A Joplin böngészőbővítményével teljes weboldalakat, cikkeket vagy részleteket menthet el, hogy könnyedén hivatkozhasson online tartalmakra a naplóiban.

Szinkronizálja jegyzetét az eszközök között a Joplin Cloud segítségével, és ossza meg őket nyilvános linkeken keresztül, vagy használja őket együttműködéshez.

A Joplin korlátai

A Joplin elsősorban személyes használatra készült, és nem rendelkezik olyan valós idejű együttműködési funkciókkal, mint a Google Docs vagy a Notion.

A Joplin árai

Ingyenes

Alap: 3,40 USD/hó (2,99 EUR/hó)

Pro: 6,81 USD/hó (5,99 EUR/hó)

Csapatok: 9,09 USD/hó felhasználónként (7,99 EUR/hó felhasználónként)

Joplin értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Joplinról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

Imádom a jegyzetek szervezeti felépítését, ahol jegyzetfüzeteket és azokon belül különböző jegyzeteket lehet létrehozni. Az is tetszik, hogy a jegyzetek Markdown formátumban vannak tárolva, ami megkönnyíti az olvasást. Minden nap használom, és nagyon könnyű használni és beépíteni a mindennapi életbe.

Imádom a jegyzetek szervezeti felépítését, ahol jegyzetfüzeteket és azokon belül különböző jegyzeteket lehet létrehozni. Az is tetszik, hogy a jegyzetek Markdown formátumban vannak tárolva, ami megkönnyíti az olvasást. Minden nap használom, és nagyon könnyű használni és beépíteni a mindennapi életbe.

8. Penzu (A legjobb magánnaplózáshoz, automatikus mentéssel és jövőbeli üzenetekkel)

via Penzu

A Penzu rugalmas naplózási élményt kínál, amely lehetővé teszi, hogy korlátlan számú bejegyzést rögzítsen, így életének minden részletét korlátozások nélkül dokumentálhatja.

Írás közben az automatikus mentés csendben működik a háttérben, így gondolatai soha nem vesznek el. Azok az írók, akik szeretik nyomon követni az előrehaladást, imádni fogják a szószámláló funkciót, amely kiválóan alkalmas a személyes célok eléréséhez.

A Penzu Time Capsule segítségével akár üzeneteket is küldhet a jövőbeli önmagának – ez egy egyedülálló módja a fejlődés és a mérföldkövek átgondolásának. Ha készen áll a megosztásra, akkor a bejegyzés személyességétől függően választhat a privát e-mail és a nyilvános megosztási link között.

A Penzu legjobb funkciói

A keresőfunkcióval könnyedén visszatérhet a múltbeli gondolataihoz, és megnézheti, milyen messzire jutott el az egyes emlékek alapján.

Személyre szabhatja naplóját egyedi borítókkal, háttérrel és állítható írópadokkal, hogy még személyesebbé tegye az élményt.

Védje bejegyzéseit titkosított naplózárakkal, amelyek biztosítják írásainak magánjellegét és biztonságát.

A Penzu korlátai

A Penzu nem kínál integrációt más alkalmazásokkal vagy szolgáltatásokkal, ami korlátozhatja a használhatóságát azok számára, akik egy jobban összekapcsolt naplózási élményt keresnek.

Penzu árak

Ingyenes

Pro: 4,99 USD/hó

Pro+: 9,99 USD/hó

Penzu Pro+ for Life: 199,99 dollár

Penzu értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Daylio (A legjobb hangulat- és tevékenységkövetés vizuális betekintéssel)

via Daylio

A Daylio, a Day One Journal alternatívája, megkönnyíti hangulatának és napi tevékenységeinek nyomon követését, segítve Önt néhány kattintással megérteni érzelmi mintáit. A Daylio hangulatkövető funkciója lehetővé teszi, hogy naponta rögzítse érzéseit, olyan opciók közül választva, mint „Boldog”, „Szomorú” vagy „Ideges”, és segít felismerni az időbeli tendenciákat.

Például több naplót is létrehozhat, hogy nyomon követhesse, hogyan javítja a társasági élet a hangulatát, vagy hogyan hat Önre a munkával kapcsolatos stressz. Az alkalmazás lehetővé teszi, hogy rögzítse napi tevékenységeit, például a futást vagy a jógázást, hogy lássa, hogyan hatnak az egyes tevékenységek az érzelmeire.

Az alkalmazás egy évnyi képpontos nézetet nyújt, amely vizuálisan ábrázolja az egész év hangulatát, így gyorsan felismerheti az érzelmi mintákat és trendeket. Ezzel a naplóalkalmazással nyomon követ heti, mennyire produktív a munka után.

A Daylio legjobb funkciói

Készítsen diagramokat és betekintéseket, amelyek világos képet adnak hangulatának tendenciáiról és mintáiról.

Váltson listás vagy naptár nézetre, hogy könnyedén rendszerezhesse és böngészhesse bejegyzéseit.

Kövesse nyomon a sorozatait, kapjon jutalmat a rendszeres bejegyzésekért, és maradjon motivált a napi hangulat és tevékenységek naplózásával.

A Daylio korlátai

Nem ideális standard naplóalkalmazásként, mivel a platformot elsősorban a tudatosságra és az önápolásra törekvő emberek számára tervezték.

Daylio árak

Ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó

Daylio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Daylio-ról a valódi felhasználók?

Íme egy Reddit-vélemény:

Évek óta használom a Daylio alkalmazást, hogy nyomon kövessem mentális egészségemet, és úgy találom, hogy nagyon jól működik.

Évek óta használom a Daylio alkalmazást, hogy nyomon kövessem mentális egészségemet, és úgy találom, hogy nagyon jól működik.

via Obsidian

Az Obsidian Canvas segítségével vizuálisan szervezheti gondolatait úgy, hogy jegyzeteket, képeket és egyéb tartalmakat húzhat egy szabad formátumú elrendezésbe. Ezenkívül sablonokat is használhat, hogy egységessé tegye naplózási folyamatát, és strukturált bejegyzéseket hozzon létre a napi reflexiókhoz, a célok nyomon követéséhez és egyebekhez.

Az Obsidian szintén az egyik legjobb naplóalkalmazásnak és a Day One Journal alternatívájának számít a termelékenység iránt érdeklődők számára. Lehetővé teszi, hogy bejegyzéseit kétirányú linkekkel összekapcsolja, és a jegyzetek között kapcsolódó ötletek hálózatát építse ki. A grafikus nézet a napló vizuális térképét mutatja, így könnyen felismerheti gondolataiban a mintákat, és könnyedén navigálhat a korábbi bejegyzések között, ahogy elmélkedései bővülnek.

Az Obsidian legjobb funkciói

Gyorsan kereshet jegyzeteket címkék, kulcsszavak vagy linkek segítségével, így nem kell átkutatnia az egész tárházat, hogy megtalálja, amit keres.

Címkézze a bejegyzéseket, hogy ötleteket vagy témákat csoportosítson, és így könnyebben böngészhetővé és szűrhetővé tegye naplóját.

A verziótörténet segítségével bármikor visszaállíthatja a változásokat, így korábbi bejegyzései biztonságban maradnak és visszaállíthatók.

Az Obsidian korlátai

-t kell használnia, mivel erre nincs gomb. Néha csak parancsokra kell támaszkodnia bizonyos műveletek végrehajtásához. Például a szavak aláhúzásához HTML-

Obsidian árak

Ingyenes

Szinkronizálás: 5 USD felhasználónként, havonta

Közzététel: 10 dollár webhelyenként, havonta

Catalyst: 25 dollár egyszeri fizetés

Kereskedelmi: 50 dollár felhasználónként, évente

Obsidian értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (30+ értékelés)

Egyszerűsítse a napi naplózást és tervezést a ClickUp segítségével

Ami egykor csendes helyként indult a gondolatok rögzítésére, ma már többet kell tudnia: strukturált tervezést, célkövetést, feladatintegrációt, sőt, közös jegyzetelést is.

A naplózás manapság szorosan kapcsolódik a termelékenységhez, a memóriához és a lendülethez. És semmi baj, ha többet vársz el a naplódtól. Talán szeretnéd összekapcsolni a bejegyzéseket a teendőlistáddal, véletlenszerű gondolatokat célokká alakítani, vagy egy munkaterületet használni mind a tervezéshez, mind a személyes betekintéshez.

Ha ez Önre is igaz, akkor érdemes kipróbálnia a ClickUp-ot, az egyik legjobb naplóalkalmazást. Azért számít a Day One Journal legjobb alternatívájának, mert olyan fejlett funkciókkal rendelkezik, mint a Docs, a Notepad, a Tasks, a Goals és az AI-alapú ClickUp Brain. Mindezek a funkciók egy alkalmazásban egyesítik a reflexiókat, a cselekvéseket és a tisztánlátást.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és hozza létre első digitális naplóját.