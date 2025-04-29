A 10 legjobb Goalscape alternatíva az intelligens célkezeléshez 2025-ben

A célok kitűzése az első lépés ahhoz, hogy a láthatatlan láthatóvá váljon.

Érezte már valaha úgy, hogy céljai a levegőben lebegnek, és nincsenek összekapcsolva a nagyobb üzleti célokkal? Legyünk őszinték: vezetőként a célok kezelése nem olyan lehet, mint IKEA bútorok összeszerelése használati utasítás nélkül.

Ha már kinőtt a Goalscape szédítő koncentrikus köreiből, és valami olyat keres, ami jobban illeszkedik a munkafolyamatához, akkor jó helyen jár.

Ebben az útmutatóban bemutatjuk a 10 legjobb Goalscape alternatívát, amelyek segítenek csapatának az intelligens célkezelésben. Készen áll a céljai elérésére? Akkor induljunk!

Miért érdemes Goalscape alternatívákat választani?

A PWC jelentése szerint a magas teljesítményű csapatok 77%-a projektkezelő eszközöket használ céljainak eléréséhez. Így a hatékony projekt- és célkezelő szoftverek elengedhetetlenek a sikerhez. A Goalscape ugyan vizuális célkitűző felületéről ismert, de nem rendelkezik skálázhatósággal, csapatmunkával és fejlett feladatkezeléssel.

A Goalscape alternatíváiban a következőkre kell figyelnie:

Robusztus funkciók: A kiváló alternatívák beépített időkövetést, Gantt-diagramokat és testreszabható munkafolyamatokat kínálnak komplex projektek kezeléséhez ✅

Erősebb csapatkoordináció: Az olyan eszközök, mint Az olyan eszközök, mint a ClickUp és a Monday.com, zökkenőmentes kommunikációt és központosított feladatfrissítéseket biztosítanak ✅

Integrációs lehetőségek: A legjobb platformok összekapcsolhatók CRM-ekkel, naptárakkal, felhőalapú meghajtókkal és több száz harmadik féltől származó alkalmazással ✅

Nagyobb rugalmasság: Az alternatívák gyakran többféle munkamódszert támogatnak – Kanban, ütemtervek, listák –, hogy minden csapat stílusához illeszkedjenek ✅

Költséghatékony csomagok: Számos eszköz nagyobb értéket kínál a bőkezű ingyenes csomagok vagy a növekvő csapatok számára kialakított átalánydíjas árazási modellek révén ✅

A Goalscape alternatívái egy pillantásra

Mielőtt belemennénk a részletekbe, íme egy kis ízelítő a Goalscape alternatíváiból, azok felhasználási eseteiből, üzleti struktúráiból és az egyes platformok áraiból.

Goalsscape alternatívák Legalkalmasabb Használati eset Kezdő ár ClickUp All-in-one projekt- és célkezelés Bármilyen méretű csapatok, egyedi munkafolyamatok Ingyenes csomag elérhető; a fizetős csomagok ára 7 USD/felhasználó/hónap-tól kezdődik. Trello Vizuális célkezelés (Kanban stílus) Egyének és kis csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 5 USD/felhasználó/hónap áron Asana Vizuális tervezés és célkitűzés Funkciók közötti csapatmunka Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 10,99 USD/felhasználó/hónap áron. Wrike Vállalati szintű projektmenedzsment Nagy csapatok és vállalkozások Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 9,80 USD/felhasználó/hónap áron. Jira Agilis projektkövetés és fejlesztés Szoftverfejlesztő csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok ára 7,75 USD/felhasználó/hónap Monday. com Vizuális munkafolyamatok és csapattervezés Marketing, értékesítés és operatív csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 8 USD/felhasználó/hónap áron Weekdone A heti előrehaladás méréséhez A célok összehangolására összpontosító csapatok 3 felhasználó számára ingyenes; 10 felhasználóig 90 USD/hó Notion Szokások kialakítása és személyes célok Dokumentumokra, feladatokra és jegyzetekre szoruló csapatok Ingyenes csomag elérhető; fizetős csomagok 8 USD/felhasználó/hónap áron GoalsOnTrack Részletes cselekvési tervek és víziótáblák készítése A SMART célokra összpontosító egyének Nincs ingyenes csomag; 68 USD/év Basecamp Egyszerűsített csapatmunka és célkitűzés Kis csapatok, akik egyszerű együttműködést keresnek Ingyenes csomag elérhető; 15 USD/felhasználó/hónap

A legjobb Goalscape alternatívák

1. ClickUp (A legjobb all-in-one projekt- és célkezelő eszköz)

Lássuk be, manapság a munka kissé kaotikusnak tűnhet. A projektek, célok és kommunikáció mindenfelé szétszóródnak? Ez megöli a termelékenységet. Ha ez ismerősen hangzik, akkor szüksége van egy eszközre, amely mindent egybefog.

Ismerje meg a ClickUp-ot, a munkahelyi „mindenre kiterjedő alkalmazást”. A projekt-, tudás- és célkezelést egyetlen központi hubba egyesíti, és mesterséges intelligenciával segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

💜 Az összes cél egyetlen helyen történő kezelése a ClickUp Goals segítségével

A ClickUp Goals lehetővé teszi mind a csapatok, mind az egyének számára, hogy világosan és pontosan meghatározzák, nyomon kövessék és megvalósítsák céljaikat.

Létrehozhat mérhető célokat – beleértve az OKR-eket (célok és kulcsfontosságú eredmények) – és felbonthatja őket kezelhető ClickUp feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra, hogy a megközelítés praktikusabb és szervezettebb legyen.

Kövesse nyomon több ClickUp cél elérésének előrehaladását egy helyen.

Személyre szabható haladáskövetéssel figyelheti őket, numerikus, pénzügyi, igaz/hamis és feladatcélokkal.

Állítson be mérhető célokat a ClickUp Goals alkalmazásban!

Ha egy csapaton belül több célt kell kezelnie, a ClickUp megkönnyíti az együttműködést azáltal, hogy lehetővé teszi a célok megosztását, a felelősség átruházását és a csoport előrehaladásának nyomon követését.

A beépített eszközök, mint például a valós idejű ClickUp Chat, a szálakba rendezett beszélgetések, az említések és a központi ClickUp Inbox biztosítják a zökkenőmentes kommunikációt. Ezen felül céljait mappákba rendezheti, így azok könnyen megtalálhatók és kezelhetők.

💜 A ClickUp Dashboards segítségével valós időben követheti nyomon a célok elérésének előrehaladását.

A ClickUp műszerfalak segítségével könnyebben követheted nyomon céljaid elérésének folyamatát valós időben. Ahelyett, hogy találgatnál, hogy mennyire vagy közel a célod eléréséhez, egyértelmű, vizuális áttekintést kapsz mindenről.

Kezdje el nyomon követni céljait a ClickUp segítségével Kövesse nyomon céljai előrehaladását a ClickUp Dashboard segítségével.

Nézze meg, hogyan járulnak hozzá a feladatok a céljaihoz, figyelje a csapat teljesítményét, és kövesse nyomon a legfontosabb mutatókat egy helyen. A legjobb rész? Az irányítópultot a céljaihoz igazíthatja. Adjon hozzá haladáskövető widgeteket, mérföldkő-diagramokat vagy munkaterhelés-kártyákat, hogy pontosan lássa, hol tartanak a dolgok.

💜 Célok szervezése a ClickUp sablonjaival

A ClickUp SMART Goals Template rugalmas állapotbeállításokat tartalmaz a haladás nyomon követéséhez, egyedi mezőket a célok áttekinthető szervezéséhez és megjelenítéséhez, valamint személyre szabott nézeteket, mint például a Goal Effort és a SMART Goal Worksheet, hogy azok illeszkedjenek az Ön egyedi munkafolyamatához.

Ingyenes sablon letöltése Határozzon meg egyértelmű célokat, osszon ki feladatokat, és tartsa be a felelősségét a ClickUp SMART Goals Template segítségével.

Íme, miért fogja szeretni ezt a sablont:

Határozzon meg egyértelmű célokat a SMART cél keretrendszer segítségével.

Adjon ki feladatokat és állítson be határidőket, hogy a célok megvalósíthatóak és nyomon követhetőek legyenek.

Használja az egyéni mezőket a KPI-k, a mérföldkövek és a legfontosabb mutatók nyomon követéséhez egy helyen.

Kövesse nyomon a haladást valós időben a ClickUp vizuális nyomon követési és automatikus frissítési funkcióival.

Legyen felelősségteljes, összekapcsolva a célokat a projektekkel, csapatokkal és az egyéni közreműködőkkel.

A ClickUp Goals segít minden egyes részleg tagjának a valóban fontos dolgokra koncentrálni, ami kritikus fontosságú az új termék bevezetésekor.

A ClickUp Goals segít minden egyes részleg tagjának a valóban fontos dolgokra koncentrálni, ami kritikus fontosságú az új termék bevezetésekor.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kiterjedt funkciókészlet megnehezítheti az új felhasználók számára a tanulási folyamatot.

A magas szintű testreszabhatóság hatékony, de jelentős kezdeti beállítást és konfigurálást igényelhet.

ClickUp árak/

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó szerint:

A ClickUp-ot minden nap használjuk több projekt kezelésére. Mérnökként nagyra értékelem, hogy a ClickUp egyszerű teendőlistákhoz is használható, és kiterjeszthető átfogó csapatkezelési és komplex projektkezelési eszközzé. Kiváló kommunikációs platform, amely különböző lehetőségeket kínál a feladatok, mérföldkövek, döntések, lehetőségek és emlékeztetők megtekintésére. Ezek a funkciók segítenek a célok és célkitűzések értelmes és vonzó módon történő vizualizálásában, és áthidalják a szervezeten belüli különböző csapatok közötti szakadékokat.

A ClickUp-ot minden nap használjuk több projekt kezelésére. Mérnökként nagyra értékelem, hogy a ClickUp egyszerű teendőlistákhoz is használható, és kiterjeszthető átfogó csapatkezelési és komplex projektkezelési eszközzé. Kiváló kommunikációs platform, amely különböző lehetőségeket kínál a feladatok, mérföldkövek, döntések, lehetőségek és emlékeztetők megtekintésére. Ezek a funkciók segítenek a célok és célkitűzések értelmes és vonzó módon történő vizualizálásában, és áthidalják a szervezeten belüli különböző csapatok közötti szakadékokat.

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 88%-a használja az AI-t személyes feladatokhoz, de több mint 50% nem meri használni a munkában. Mi a három fő akadály? A zökkenőmentes integráció hiánya, a tudáshiány vagy a biztonsági aggályok. De mi van, ha az AI be van építve a munkaterületébe, és már biztonságos? A ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense teszi ezt lehetővé. Megérti a közönséges nyelven megfogalmazott utasításokat, megoldva mindhárom AI-bevezetéssel kapcsolatos aggályt, miközben összekapcsolja a csevegést, a feladatokat, a dokumentumokat és a tudást a munkaterületen. Találjon válaszokat és betekintést egyetlen kattintással!

2. Trello (A legjobb vizuális célkezeléshez)

a Trello segítségével

A Trello egy projektkezelő eszköz, amelyet egyszerűségéért és a feladatok vizuális megközelítéséért értékelnek. Az Atlassian tulajdonában lévő alkalmazás könnyen érthető Kanban táblás felülettel büszkélkedhet.

Bár nem egy dedikált célkezelési platform, a Trello segítségével nyomon követheti a célok elérésének folyamatát. Csak hozzon létre dedikált táblákat, listákat a különböző szakaszok ábrázolásához, és kártyákat a végrehajtható lépésekhez. A Power-Ups segítségével pedig akár célkövetési és jelentési integrációkat is hozzáadhat.

A Trello legjobb funkciói

Egyszerű és vizuális Kanban táblás felület, valamint egyszerű drag-and-drop feladatkezelés.

Testreszabható táblák és listák a célok elérésének nyomon követéséhez

Power-Ups integrációkhoz és továbbfejlesztett funkciókhoz, például célkövetéshez

Együttműködési funkciók csapatalapú célkezeléshez

A Trello korlátai

A alapvető funkciók nem tartalmaznak dedikált célkezelési funkciókat Power-Upok nélkül.

Komplex projektek esetén, amelyek több célt, mérföldkövet és alfeladatot tartalmaznak, kevésbé szervezetté válhat.

A jelentéskészítési és elemzési funkciók a standard verzióban korlátozottak.

Trello árak

Ingyenes

Alapcsomag: 5 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 10 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Trello értékelések és vélemények:

G2: 4,4/5 (több mint 13 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 000 értékelés)

Mit mondanak a Trello-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

Szeretem a Trellót, mert nagyon hasznos és praktikus eszköz projektek, feladatok és napi tevékenységek szervezéséhez. A táblákra és kártyákra épülő kialakítása intuitív, vizuálisan vonzó és nagyon könnyen használható, mind a kezdők, mind a haladó felhasználók számára. Lehetővé teszi a valós idejű csapatmunkát, a feladatok kiosztását, a határidők beállítását, valamint a megjegyzések vagy fájlok gyors hozzáadását.

Szeretem a Trellót, mert nagyon hasznos és praktikus eszköz projektek, feladatok és napi tevékenységek szervezéséhez. A táblákra és kártyákra épülő kialakítása intuitív, vizuálisan vonzó és nagyon könnyen használható, mind a kezdők, mind a haladó felhasználók számára. Lehetővé teszi a valós idejű csapatmunkát, a feladatok kiosztását, a határidők beállítását, valamint a megjegyzések vagy fájlok gyors hozzáadását.

⭐️ Érdekesség: A célkitűzés elméletét mind a gyakorlatban, mind a laboratóriumi körülmények között kidolgozták. Cecil Alec Mace 1935-ben végezte el az első empirikus tanulmányokat. Edwin A. Locke pszichológus az 1960-as évek közepén kezdte el vizsgálni a célkitűzést, és több mint 30 éven át folytatta a kutatást.

3. Asana (A legjobb vizuális tervezéshez és célkitűzéshez)

via Asana

Az Asana egy munkamenedzsment eszköz, amely javítja a csapatok együttműködését és szervezettségét. Az Asana „Célok” funkciója lehetővé teszi a csapatok számára, hogy közvetlenül a platformon belül állítsák be, kövessék nyomon és kezeljék a célokat, összekapcsolva azokat az elvégzendő munkával. Ez biztosítja, hogy a napi feladatok hozzájáruljanak a nagyobb üzleti és vállalati célok eléréséhez.

Az Asana legjobb funkciói

Kifejezetten célok kitűzésére, nyomon követésére és kezelésére szolgáló „Célok” funkció.

Lehetőség a célok konkrét projektekhez és feladatokhoz való kapcsolására

Többféle projektnézet, beleértve a listát, táblát, naptárat és idővonalat (Gantt-diagram).

Robusztus jelentések és elemzések a célok elérésének előrehaladásáról

Az Asana korlátai

Beállítása és megtanulása bonyolultabb lehet, mint az egyszerűbb eszközöké.

Az ingyenes csomagban korlátozott a felhasználók száma és a funkciók száma.

Asana árak

Alap: Ingyenes

Prémium: 10,99 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24,99 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Asana értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 11 000 értékelés)

Mit mondanak az Asana-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz :

Az Asanában leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerű feladatok létrehozása, kiosztása és nyomon követése. A felület tiszta és intuitív, és nagyon segít nekem és a csapatomnak a szervezettségben. Imádom, hogy a projekteket kisebb feladatokra tudom bontani, határidőket állíthatok be, és minden egy helyen van.

Az Asanában leginkább azt szeretem, hogy milyen egyszerű feladatok létrehozása, kiosztása és nyomon követése. A felület tiszta és intuitív, és nagyon segít nekem és a csapatomnak a szervezettségben. Imádom, hogy a projekteket kisebb feladatokra tudom bontani, határidőket állíthatok be, és minden egy helyen van.

4. Wrike (a legjobb vállalati szintű projektkezeléshez)

via Wrike

A Wrike egy hatékony projektkezelési és együttműködési platform, amely skálázhatóságáról és testreszabási lehetőségeiről ismert. Robusztus eszközöket kínál a projektek tervezéséhez, ütemezéséhez és nyomon követéséhez, valamint célkezeléshez szánt speciális funkciókat.

A Wrike lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy stratégiai célokat határozzanak meg, azokat megvalósítható lépésekre bontsák, és a projekt irányítópultokon és jelentéseken keresztül nyomon kövessék az előrehaladást. A munkafolyamat-automatizálási képességei tovább racionalizálják a célokkal kapcsolatos feladatokat.

A Wrike legjobb funkciói

Rendkívül testreszabható munkafolyamatok és projektstruktúrák, amelyek megfelelnek az egyedi üzleti igényeknek.

Erős célkezelési funkciók, a haladás és a függőségek egyértelmű megjelenítésével.

Fejlett jelentéskészítési és elemzési funkciók a projekt és a célok teljesítményének jobb megértéséhez.

Számos alapvető üzleti alkalmazással integrálható.

A Wrike korlátai

A kiterjedt funkciók és testreszabási lehetőségek miatt a tanulási görbe meredekebb.

Az árak magasabbak lehetnek, mint más alternatíváknál, különösen nagyobb csapatok esetében.

Wrike árak

Ingyenes csomag elérhető

Csapat: 9,80 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 24,80 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Wrike értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1700 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 1700 értékelés)

⭐️ Tudta? Tudományos bizonyítékok támasztják alá, hogy a vizualizáció hatékony eszköz a teljesítmény javításához és a célok eléréséhez. A mentális képalkotás hasonló módon aktiválja az agyat, mint a valós élmények, erősíti az idegpályákat, csökkenti a szorongást, és a gyakorlati alkalmazással kombinálva javíthatja az eredményeket a sporttól a sebészetig terjedő területeken.

5. Jira (A legjobb az agilis projektkövetéshez és fejlesztéshez)

via Jira

A Jira elsősorban a szoftverfejlesztő csapatok projektmenedzsment és projektkövető eszközeként ismert. Olyan funkciókat kínál, mint a problémák nyomon követése, agilis táblák és sprinttervezés.

Rugalmas jellege azonban lehetővé teszi a csapatok számára, hogy célkezelésre alkalmazzák az alkalmazást úgy, hogy konkrét projekteket vagy táblákat hoznak létre a célok és a legfontosabb eredmények ( OKR-ek ) vagy más célkeretek nyomon követésére. Más eszközökkel való integrálhatósága korlátozott, ami javíthatta volna célkövetési képességeit.

A Jira legjobb funkciói

Alkalmas komplex projektek kezelésére, részletes problémakövetéssel.

Erős integrációs képességek más Atlassian termékekkel és harmadik féltől származó alkalmazásokkal

Támogatja az agilis módszertanokat, amelyek összehangolhatók a termék- és mérnöki csapatok iteratív céljainak elérésével.

A Jira korlátai

Elsősorban szoftverfejlesztéshez tervezték, és szélesebb körű célkezeléshez jelentős testreszabás szükséges lehet.

A nem technikai csapatok számára bonyolult lehet a beállítás és a hatékony használat.

A nagyobb csapatok esetében az árak gyorsan emelkedhetnek.

Jira árak

Ingyenes csomag akár 10 felhasználó számára

Alapcsomag: 7,75 USD/felhasználó/hónap

Prémium: 15,25 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Jira értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 14 500 értékelés)

Mit mondanak a Jira-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése szerint:

A Jira egy nagyon hatékony eszköz, amely hihetetlenül hasznos funkciókkal rendelkezik a projektmenedzsment, a feladatkövetés és a csapatmunka terén. Ha azonban új felhasználó vagy, és nincs előzetes tapasztalatod hasonló eszközökkel (vagy nem ismered az agilis módszertanok alapvető fogalmait, mint például a Scrum vagy a Kanban), akkor eleinte ez túlnyomó lehet. A Jira kezdeti bemutatója nagyon technikai, és nem mindig magyarázza el, hogy „miért” vagy „hogyan” kell alkalmazni az egyes funkciókat a valós esetekben. Például olyan dolgok, mint a munkafolyamatok, az epikák vagy akár a szűrők alapvető használata is zavarosak lehetnek, ha nincs megfelelő kontextus.

A Jira egy nagyon hatékony eszköz, amely hihetetlenül hasznos funkciókkal rendelkezik a projektmenedzsment, a feladatkövetés és a csapatmunka terén. Ha azonban új felhasználó vagy, és nincs előzetes tapasztalatod hasonló eszközökkel (vagy nem ismered az agilis módszertanok alapvető fogalmait, mint például a Scrum vagy a Kanban), akkor eleinte ez túlnyomó lehet. A Jira kezdeti bemutatója nagyon technikai, és nem mindig magyarázza el, hogy „miért” vagy „hogyan” kell alkalmazni az egyes funkciókat a valós esetekben. Például olyan dolgok, mint a munkafolyamatok, az epikák vagy akár a szűrők alapvető használata is zavarosak lehetnek, ha nincs megfelelő kontextus.

6. Monday.com (A legjobb vizuális munkafolyamatokhoz és csapatok tervezéséhez)

A Monday.com egy vizuális alapú munkaoperációs rendszer, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy testreszabható táblákon keresztül kezeljék a projekteket, a munkafolyamatokat és a feladatokat.

Bár nem kizárólag célkezelő eszköz, a Monday.com rugalmassága lehetővé teszi a csapatok számára, hogy kifejezetten a célok nyomon követésére, a mérföldkövek meghatározására és az előrehaladás figyelemmel kísérésére szolgáló táblákat hozzanak létre. Automatizálási funkciói egyszerűsíthetik a célokkal kapcsolatos munkafolyamatokat, integrációi pedig összekapcsolhatják más eszközökkel egy átfogóbb áttekintés érdekében.

Monday.com legjobb funkciói

Intuitív és vizuálisan vonzó felület testreszabható táblákkal és oszlopokkal.

Rendkívül rugalmas és alkalmazkodó a különböző csapatok igényeihez és munkafolyamataikhoz, beleértve a célkövetést is.

Erős automatizálási képességek az ismétlődő feladatok és folyamatok racionalizálásához.

Számos integrációs lehetőséget kínál más üzleti alkalmazásokkal.

Monday.com korlátai

Egyes felhasználók szerint a valós idejű együttműködés zökkenőmentesebb lehet.

Nincs külön jegyzetelési funkció. Azonban jegyzeteket hozzáadhat a feladatokhoz.

Monday.com árak

Ingyenes csomag elérhető legfeljebb 2 felhasználó számára, korlátozott funkciókkal.

Alap: 9 USD/felhasználó/hónap

Alapcsomag: 10 USD/felhasználó/hónap

Pro: 16 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Monday.com értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 12 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (4000+ értékelés)

Mit mondanak a Monday.com-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így fogalmaz :

Imádom, hogy bizonyos mezőket csak kiválasztott személyek szerkeszthetnek. Saját tábláim vannak a saját feladataimhoz, és nyomon követhetem, hol tartok a céljaim elérésében. Nagyon felhasználóbarát.

Imádom, hogy bizonyos mezőket csak kiválasztott személyek szerkeszthetnek. Saját tábláim vannak a saját feladataimhoz, és nyomon követhetem, hol tartok a céljaim elérésében. Nagyon felhasználóbarát.

⭐️ Érdekes tény: Bár a társas nyomás általában negatív jelentéssel bír, a célok eléréséhez való felhasználása meglepően hatékony lehet. Ha megosztod másokkal a céljaidat, és megkéred őket, hogy ellenőrizzék az előrehaladásodat, az felelősségérzetet kelt benned. Ha tudod, hogy valaki más is melletted áll (és esetleg megkérdezi, hogy mennek a dolgok!), az extra lökést adhat ahhoz, hogy a helyes úton maradj. Így a célkitűzés csapatsporttá válik!

7. Weekdone (A legjobb a heti haladás méréséhez)

via Weekdone

A Weekdone egy felhőalapú szoftver, amelyet kifejezetten célok kitűzésére és a haladás nyomon követésére terveztek, különösen az OKR (célok és kulcsfontosságú eredmények) keretrendszer használatával.

Strukturált megközelítést kínál a célok meghatározásához, a heti előrehaladás nyomon követéséhez és a visszajelzések megadásához. Bár a célkezelésre összpontosít, hiányozhatnak belőle azok a átfogó projekt- és feladatkezelési funkciók, amelyek más munkakezelő eszközökben megtalálhatók.

A Weekdone legjobb funkciói

Célkezeléshez készült, különösen az OKR módszertanhoz.

Világos képet ad az egyéni és csapat célok elérésének előrehaladásáról.

Megkönnyíti a rendszeres bejelentkezéseket és a célok elérésével kapcsolatos visszajelzéseket.

Célok teljesítményére fókuszáló jelentések és elemzések

Egyszerű és felhasználóbarát felület a célok nyomon követéséhez

A Weekdone korlátai

Nincs kiterjedt projektkezelési funkciója

Lehet, hogy nem alkalmas olyan csapatok számára, amelyeknek teljesen integrált munka- és célkezelési megoldásra van szükségük.

Weekdone árak

Ingyenes csomag maximum 3 felhasználó számára

Fizetős csomagok: 90 USD/hó-tól, maximum 10 felhasználó számára.

Weekdone értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (100+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (50+ értékelés)

8. Notion (A legjobb szokások kialakításához)

via Notion

A Notion olyan munkaterületet kínál, amely jegyzetelést, projektkezelést, tudásbázist és adatbázis-funkciókat ötvöz.

Rugalmas, és lehetővé teszi a csapatok számára, hogy saját célkezelési rendszereket hozzanak létre, akár dedikált oldalakon, a célok és a legfontosabb eredmények nyomon követésére szolgáló adatbázisokban, akár a hosszú távú célokhoz kapcsolódó integrált feladatlistákban.

A Notion legjobb funkciói

Használjon rugalmas adatbázisokat az információk, célok és feladatok szervezéséhez.

Hozzon létre személyre szabott irányítópultokat a munka vizualizálásához és az előrehaladás nyomon követéséhez.

Ötvözi a célkövetést a projektmenedzsmenttel, a jegyzeteléssel és a tudásmegosztással.

Széles körű sablonok és integrációk

A Notion korlátai

A mobilalkalmazás felhasználói felülete néha bonyolult lehet.

A függő feladatok ütemezését nem lehet automatizálni.

Előfordul, hogy az eszköz túlterheli a feladatokat, így a naptár túlzsúfolttá válik.

Notion árak

Ingyenes

Plusz: 12 USD/felhasználó/hónap

Üzleti: 18 USD/felhasználó/hónap

Vállalatok: Egyedi

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2500+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó szerint:

A legjobb az egészben, hogy intuitív felhasználói felületének és praktikus keresőfunkciójának köszönhetően nagyon könnyű használni. Nem csak ez, de a Notion lehetővé teszi a valós idejű együttműködést is, így bárhol is legyen, együtt dolgozhat a csapatával. Akár diák, szabadúszó vagy egy vállalat alkalmazottja, a Notion remek eszköz a munkafolyamatok racionalizálásához és a feladatok elvégzéséhez.

A legjobb az egészben, hogy intuitív felhasználói felületének és praktikus keresőfunkciójának köszönhetően nagyon könnyű használni. Nem csak ez, de a Notion lehetővé teszi a valós idejű együttműködést is, így bárhol is legyen, együtt dolgozhat a csapatával. Akár diák, szabadúszó vagy egy vállalat alkalmazottja, a Notion remek eszköz a munkafolyamatok racionalizálásához és a feladatok elvégzéséhez.

⭐️ Tudta? A komikus Jerry Seinfeld egy egyszerű vizuális trükköt használt, hogy következetes maradjon az írásban. Minden nap, amikor írt, egy „X”-et jelölt a naptárban, azzal a céllal, hogy soha ne szakítsa meg a láncot. Ez egy hatékony elvet szemléltet: a nagy célok apró, napi feladatokra bontása lendületet adhat, és még a legnehezebb feladatok is kezelhetővé válhatnak. Ráadásul az „X”-ekből álló vizuális lánc hatékony motiváló tényezővé válik!

9. GoalsonTrack (A legjobb részletes cselekvési tervek és víziótáblák készítéséhez)

via GoalsOnTrack

A GoalsOnTrack célkitűzés- és célelérés-szoftver, amely segít az egyéneknek és a csapatoknak SMART célokat meghatározni, azokat feladatokra bontani és a haladást nyomon követni.

Olyan funkciókat kínál, mint a céltervező varázslók, a haladás vizualizálása, a szokások nyomon követése és a jelentések. Bár erős a célkezelés terén, lehet, hogy nem rendelkezik más alternatívák kiterjedt projektkezelési képességeivel.

A GoalsOnTrack legjobb funkciói

Kifejezetten a SMART keretrendszer segítségével történő hatékony célkitűzés és nyomon követés érdekében tervezve.

Olyan funkciókat tartalmaz, mint a szokások nyomon követése és a felelősségre vonható partnerek.

Tervezze meg céljainak minden szakaszát nyomtatható tervezőkkel és munkalapokkal.

Víziótábla és célnapló a motivációért

Drag and drop ütemezés egy olyan feladatnaptárral, amely integrálható külső naptárakkal, mint a Google Calendar, iCal és Outlook.

A GoalsOnTrack korlátai

Más lehetőségekhez képest kevésbé összpontosít a szélesebb körű projektkezelésre és csapatmunkára.

A felület kevésbé modernnek tűnhet, mint néhány másik alternatíva.

GoalsOnTrack árak

Ingyenes próba elérhető.

Éves terv: 68 USD/év

GoalsOnTrack értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,5/5 (100+ értékelés)

10. Basecamp (a legjobb egyszerűsített csapatmunkához és célkitűzéshez)

via Basecamp

A Basecamp egy projektkezelő és csapatkommunikációs eszköz, amely egyszerű és felhasználóbarát megközelítéséről ismert.

Bár nem kínál dedikált célkezelési funkciókat, a csapatok hatékonyan használhatják a Basecamp alkalmazást a célok elérésének nyomon követésére a projektalapú szervezés, a teendőlisták, a üzenőfalak és az ütemezési eszközök segítségével. A mérföldkövek felhasználhatók a legfontosabb célok elérésének jelzésére.

A Basecamp legjobb funkciói

Egyszerű és intuitív felület, amelyet a csapatok könnyen elsajátíthatnak.

Hatékony projektalapú szervezetek és feladatkezelés számára.

Erős kommunikációs funkciók, beleértve üzenőfalakat és valós idejű csevegést.

Egységes árazási struktúrát kínál, ami nagyobb csapatok számára költséghatékony lehet.

A Basecamp korlátai

Nincs dedikált célkezelési funkció és a célok elérésének nyomon követésére szolgáló funkció.

A jelentési és elemzési funkciók viszonylag alapszintűek.

Kevesebb integráció más projektkezelő eszközökhöz képest

Basecamp árak

Ingyenes

Basecamp: 15 USD/felhasználó/hónap

Basecamp Pro Unlimited: 299 USD/hó korlátlan számú felhasználó számára

Basecamp értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (5000+ értékelés)

Capterra: 4,3/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Basecamp-ről a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó véleménye:

Lenyűgöző a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel. Lenyűgöző az eseményütemezésével. A projektek csapatának kommunikációja egyszerűsödik. Stratégiai a projektcélok és a valós idejű KPI-k figyelemmel kísérésével. Hihetetlenül rugalmas irányítópult és felhasználói felület. Zökkenőmentes és átlátható a projektek előrehaladásának és a kiosztott feladatoknak az irányítópulton való elérhetősége révén.

Lenyűgöző a munkafolyamatok testreszabási lehetőségeivel. Lenyűgöző az eseményütemezésével. A projektek csapatának kommunikációja egyszerűsödik. Stratégiai a projektcélok és a valós idejű KPI-monitoring segítségével. Hihetetlenül rugalmas irányítópult és felhasználói felület. Zökkenőmentes és átlátható, mivel az irányítópulton és a hozzárendelt feladatokban nyomon követhető a projektek előrehaladása.

Állítson fel ambiciózus célokat és kövesse nyomon az előrehaladást a ClickUp segítségével

A megfelelő Goalscape alternatíva kiválasztása a csapatod konkrét igényeitől és prioritásaitól függ. Döntésed meghozatalakor vedd figyelembe az integrált projektkezelési funkciók, a csapatmunkát segítő eszközök, a célkitűzésre specializálódott funkciók és az ár fontosságát.

Bár mind a 10 alternatíva egyedi erősségekkel rendelkezik, a ClickUp, a mindent magában foglaló alkalmazás, célkövetést, célkitűzési sablonokat, feladatkezelést és munkafolyamat-automatizálást ötvöz egy intuitív platformban.

Akár személyes mérföldköveket kezel, akár csapat-szintű OKR-eket hangol össze, a ClickUp segítségével mindent egy helyen tervezhet, nyomon követhet és végrehajthat.

Regisztráljon ingyenesen, és kezdje el felfedezni!