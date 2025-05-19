Sling Schedule áttekintés: funkciók, árak, előnyök és hátrányok

Képzelje el, hogy péntek este van, és végre készül kikapcsolódni egy tál jégkrémmel és egy epizóddal (na jó, egy egész évaddal) a kedvenc sorozatából, amikor a telefonja felrobban.

„Hé, holnap dolgozom?”

„Cserélhetem a műszakomat Jake-ével?”

„Hoppá, dupla foglalást csináltam – segítség!”

Így véget ért a nyugodt estéje, amely most egy teljes értékű ütemezési válsággá vált. De ezzel nem áll egyedül. Az időt a vállalkozása vezetésére fordíthatná, ahelyett, hogy nyomozót játszaná a műszakokkal.

Ismerje meg a Slinget, az eszközt, amely megmenti Önt ettől a káosztól. De megéri-e? Tudja meg ebből a Sling Schedule áttekintésből!

👀 Tudta? A vezetők hetente öt órát töltenek a csapatuk ütemezésével és feladatainak kezelésével.

Mi az a Sling?

via Sling

A Sling egy alkalmazottak ütemezésére és munkaerő-menedzsmentjére szolgáló szoftver, amelynek célja, hogy segítse a vállalkozás tulajdonosait, HR-csapatokat és vezetőket a műszakok tervezésében. Emellett javítja a csapatok közötti kommunikációt és optimalizálja a munkaerőköltségeket – mindezt a szokásos ütemezési gondok nélkül.

Ha valaha is kapott már SMS-t egy alkalmazottjától este 10-kor, amelyben azt írta: „Sajnálom, főnök, elfelejtettem, hogy jegyeim vannak a holnapi mérkőzésre”, akkor tudja, milyen nehézségekkel jár ez. Még rosszabb, ha két alkalmazott jelenik meg ugyanarra a műszakra, míg a tényleges megbízott személy nyomtalanul eltűnik.

Az ütemezés alapvetően egy Tetris-játék, de a darabok folyamatosan változtatják a véleményüket.

A Sling automatizált folyamatával minden bonyolult feladat kezelhetővé válik. Lehetővé teszi, hogy perceken belül ütemterveket készítsen, nyomon kövesse az alkalmazottak rendelkezésre állását, jóváhagyja a szabadságkérelmeket és elkerülje a kettős foglalásokat.

Emellett csapatüzenetküldő központként, munkaidő-nyilvántartó szoftverként és bérszámfejtési asszisztensként is működik. Akár kiskereskedelmi üzletet, akár éttermet vezet, a Sling a segítő keze és szeme lesz (többlet bérköltségek nélkül).

🧠 Érdekesség: Azok a vállalkozások, amelyek munkarend-alkalmazásokat használnak, 30%-os sebességnövekedést és 55%-os hibacsökkenést jelentenek a beosztások elkészítésében.

A Sling legfontosabb funkciói

A Sling több munkaerő-menedzsment eszközt kínál egy platformon, így a vállalkozások hatékonyan tudják összeállítani a beosztásokat. Emellett segít nekik a munkaügyi törvények betartásában is. Íme a legfontosabb jellemzők:

1. funkció: Műszakbeosztás

Az ütemtervek elkészítése gyors munkának kell lennie, nem pedig éjszaka megoldandó rejtvénynek. A Sling vizuális naptárával a vezetők húzással és elhelyezéssel áthelyezhetik a műszakokat, műszak sablonokat alkalmazhatnak, és beépített riasztásokkal kezelhetik az átfedő műszakokat.

via Sling

Az alkalmazottak mobil eszközükről igényelhetik a rendelkezésre álló műszakokat, ellenőrizhetik a közelgő munkanapokat és megjelölhetik a nem elérhető napokat. A dinamikus, könnyen hozzáférhető beosztásnak köszönhetően a menedzsment mindenki számára kevésbé okoz fejfájást.

2. funkció: Időkövetés és jelentések

A műszakok kiválasztása mellett a munkavállalók közvetlenül okostelefonjukról is be- és kijelentkezhetnek. Nyomon követheti a ledolgozott órákat, sőt a szüneteket is rögzítheti. Ez a funkció biztosítja a pontos időmérés, különösen akkor, ha csapata több helyszínen dolgozik.

via Sling

Áttekintheti a munkaidő-nyilvántartásokat fizetési időszakonként, exportálhatja őket a bérszámfejtéshez, és betekintést nyerhet a munkaerő-költségek optimalizálásába. Búcsút inthet a rendezetlen táblázatoknak és az időlopásnak!

3. funkció: Csapatkommunikáció

A post-it cetlikre vagy a végtelen csoportos csevegésekre támaszkodni már nem divat. A Sling beépített csoportos üzenetküldő rendszerrel rendelkezik, amely lehetővé teszi a vezetők számára, hogy fontos értesítéseket, ütemterv-frissítéseket és bejelentéseket küldjenek. Ez lehetővé teszi számukra a műszakcsere-kérelmek hatékonyabb kezelését is.

via Sling

Akár közvetlen üzenetek, akár csoportos csevegések révén, mindenki ugyanazon az oldalon áll.

4. funkció: Feladatkezelés

A műszakok ütemezése egy dolog, de hogyan lehet biztosítani, hogy a munka el legyen végezve? Itt jön képbe a Sling feladatkezelő funkciója.

via Sling

Feladatokat rendelhet hozzá, projektütemterveket készíthet csapatának projektjeihez, és nyomon követheti a teljesítési arányokat, így biztosítva, hogy egyetlen fontos feladat se maradjon figyelmen kívül. Segít javítani a termelékenységet és kezelni a projekt eredményeit.

👀 Tudta? A 2-2-3-as beosztás egy népszerű rotációs műszakbeosztás, amely biztosítja, hogy a munkavállalók két hét alatt csak a napok felét dolgozzák, így több szabadidővel rendelkeznek, miközben a termelékenység is megmarad.

5. funkció: Alkalmazotti dokumentumok tárolása

A Sling Employee Documents funkciója a szerződéseket, tanúsítványokat és engedélyeket biztonságosan tárolja egy helyen.

via Sling

A vezetők fájlokat tölthetnek fel az alkalmazottak profiljába, lejárati figyelmeztetéseket állíthatnak be és ellenőrizhetik a hozzáférést, így minden rendezett, szabályszerű és problémamentes marad. Az alkalmazottak is hozzáférhetnek a saját dokumentumaikhoz, ami csökkenti a oda-vissza küldözgetést és időt takarít meg.

A Sling egyszerűsíti a munkaerő-menedzsmentet azáltal, hogy integrációkat kínál, amelyek összekapcsolják az ütemtervezési és a bérszámfejtési adatait. A harmadik féltől származó platformokkal, például a Toast, a Shopify, a Square és a Gusto integrációk meglehetősen egyszerűen megtalálhatók.

Ez kevesebb manuális hibát, egyszerűbb bérszámfejtést és jobb betekintést jelent a munkaerő-költségekbe és az értékesítési teljesítménybe. A Sling nemcsak a műszakokat ütemezi, hanem egy intelligens csomagban optimalizálja az időt, a munkaerőt és a csapat hatékonyságát is.

De mennyibe kerül ez a csomag? Derítsük ki!

Sling árak*

Örökre ingyenes

Prémium: 2 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 4 USD/hó felhasználónként

*A legfrissebb árakról mindig a szerszám weboldalán tájékozódjon.

A Sling használatának előnyei

A Sling kis- és középvállalkozásoknak, különösen éttermeknek, kiskereskedelmi üzleteknek és vendéglátóipari egységeknek ideális, ahol az ütemtervezés végtelen labirintusnak tűnhet. De mi teszi olyan jónak? Íme néhány előnye az alkalmazás használatának:

✅ A Sling ingyenes csomagjában akár 30 felhasználó is regisztrálhat.

✅ Segít a munkaerő-költségek ellenőrzésében az túlórák nyomon követésével és a beosztásoknak a kereslethez való igazításával.

✅ Mobilalkalmazásokon és asztali számítógépeken egyaránt működik

✅ Támogatja a különböző időzónákban működő vállalkozásokat

✅ Időt takarít meg az újrafelhasználható heti munkarend-sablonokkal

👀 Tudta? A munkavállalók munkaidő-nyilvántartásának hibái naponta 7,4 milliárd dollárba kerülnek az amerikai gazdaságnak, ami évente 50 millió elvesztett munkaórát jelent.

A Sling felhasználók általánosan tapasztalt problémák

Bár a Sling számos hasznos funkcióval rendelkezik, nem tökéletes. Íme néhány terület, ahol a felhasználók szerint javulhatna:

❌ A fejlett jelentéskészítés, a munkaerő-költségek optimalizálása és a bérszámfejtés integrálása fizetős csomagokra való áttérést igényel.

❌ Esetenkénti szinkronizálási problémák az alkalmazás és a webes verzió között

❌ Korlátozott testreszabási lehetőségek a csapat szabadságainak optimalizálására szolgáló szabályok beállításához

❌ A műszakok kiosztása csak a munkakör és a helyszín szerint történik, ami megnehezíti a munkavállalók készségeik vagy tapasztalatuk alapján történő összehangolását.

Nagyobb csapatok számára drágává válhat

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nak képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint beállítani az automatizált munkafolyamatokat. A legtöbb eszköz egy vagy két lépést valósít meg ezek közül. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak több mint 5 alkalmazást konszolidálni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, ahol a feladatok és a találkozók prioritási szintjük alapján könnyen eloszthatók a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyéni automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezeléséhez. Búcsút inthet a leterheltségnek!

Sling-áttekintések a Redditen

Most, hogy már mindent tud a Slingről, nézzük meg, mit mondanak a szoftverről a valódi felhasználók. A Reddit segítségével megpróbáltuk kideríteni, mi a konszenzus:

Az r/restaurantowners felhasználója, AmusedCindy rámutat arra, hogy a Sling milyen egyszerűvé teszi az ütemezést:

Kíváncsi vagyok, hogy a tulajdonosok/vezetők miért nem havonta ütemezik be a személyzetet? Havonta körülbelül fél órát töltünk a Sling használatával, hogy beosszuk a bárszemélyzetet és az étkezőkocsikat. Jelenleg 12 alkalmazottunk van, tehát nem túl sok, de mindannyian értékelik, hogy havonta ütemezzük be őket, így más munkát is vállalhatnak/gyermekfelügyeletet szervezhetnek/magánéletet élhetnek.

Kíváncsi vagyok, hogy a tulajdonosok/vezetők miért nem havonta ütemezik be a személyzetüket? Havonta körülbelül fél órát töltünk a Sling használatával, hogy beosszuk a bárszemélyzetet és az étkezőkocsikat. Jelenleg 12 alkalmazottunk van, tehát nem túl sok, de mindannyian értékelik, hogy havi ütemezést készítünk, így más munkákat is elvégezhetnek/gyermekfelügyeletet szervezhetnek/magánéletük is lehet.

Az r/ToastPOS oldalon a Sling felhasználó lightbrightensight elmagyarázza, hogy bár a szolgáltatás elvégzi a feladatát, a testreszabási lehetőségek sok kívánnivalót hagynak maguk után:

Több helyszínen is használjuk a Slinget, és nagyon meg vagyunk vele elégedve. Havi 70 dollárba kerül, ami sok más lehetőséghez képest meglehetősen kedvező ár. Bárcsak a beállítások kissé testreszabhatóbbak lennének, különösen a szabadság és a nem elérhetőségi kérelmek benyújtása tekintetében, de a program robusztus ütemezési, üzenetküldési és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik.

Több helyszínen is használjuk a Slinget, és nagyon meg vagyunk vele elégedve. Havi 70 dollárba kerül, ami sok más lehetőséghez képest meglehetősen kedvező ár. Bárcsak a beállítások kissé testreszabhatóbbak lennének, különösen a szabadság és a nem elérhetőségi kérelmek benyújtása tekintetében, de a program robusztus ütemezési, üzenetküldési és jelentéskészítési funkciókkal rendelkezik.

Azonban nem mindenki rajong a Sling mobilalkalmazásáért. BarStain felhasználó így ír az r/BarOwners oldalon:

…A desktop webes verzió sokkal jobb, mint az alkalmazás vagy a mobil webes verziók (táblagépen) a beosztás tényleges összeállításához. Az alkalmazás remek, ha alkalmazottként használja, de hiányzik belőle a drag and drop beosztási funkció, amit nagyon szeretek.

…A desktop webes verzió sokkal jobb, mint az alkalmazás vagy a mobil webes verziók (táblagépen) a beosztás tényleges összeállításához. Az alkalmazás remek, ha alkalmazottként használja, de hiányzik belőle a drag and drop beosztási funkció, amit nagyon szeretek.

💡Profi tipp: Hozzon létre egy műszaklicitálási rendszert, amelyben a munkavállalók kézzel történő kiosztás helyett nyílt műszakokat igényelhetnek. Ez a megközelítés növeli a rugalmasságot, miközben biztosítja, hogy minden műszak le legyen fedve.

Alternatív alkalmazotti ütemezési szoftver a Sling helyett

A Sling akkor alkalmas, ha kis csapatod van, és csak az ütemezés egyszerűsítésére törekszel.

Ha azonban nagyobb csapatod van, és valami hatékonyabbat keresel, ami minden munkafolyamat-kezelési követelménynek megfelel, akkor nincs jobb eszköz a ClickUpnál.

Készítsen könnyedén vizuális beosztásokat

A ClickUp , a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, megkönnyíti az ütemezést, miközben a lehető legegyszerűbbé teszi az életét. Ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és okosabb munkavégzést tesz lehetővé.

Szóval, hogyan lehet ütemtervet készíteni a ClickUp-on?

ClickUp előnye #1: Tervezze meg műszakjait és találkozóit a ClickUp AI naptárával

Használja a ClickUp naptárat az idő és a találkozók ütemezéséhez

A ClickUp Calendar egy mesterséges intelligenciával működő naptár, amelynek célja a munkaterhelés kezelése és a termelékenység intelligens optimalizálása. Képzelje el, hogy van egy virtuális asszisztense, aki nemcsak elemzi a felhalmozódott munkát, hanem prioritásokat is felállít a feladatok között, és automatikusan időblokkokat hoz létre az optimális hatékonyság érdekében.

Pontosan ezt teszi a ClickUp mesterséges intelligenciája: intelligensen azonosítja a legjobb időpontokat, amikor Ön és csapata a legfontosabb munkára koncentrálhat, biztosítva, hogy prioritásait teljesítsék.

Ha pedig virtuális hívásokon kell részt vennie a csapatával vagy beszállítóival, azt közvetlenül a ClickUp munkaterületről teheti meg.

Az Google Naptár, Apple Naptár és Microsoft Outlook integrációknak köszönhetően a ClickUp-ban végzett bármilyen módosítás megjelenik a csapat naptárában. Azonnal csökkentse a félreértéseket és a kihagyott műszakokat, miközben továbbra is dolgozik.

ClickUp előnye #2: A feladatokon belüli idő nyomon követése

A ClickUp Project Time Tracking segítségével nem kell azon töprengenie, hová tűnt az idő, mert az összes feladatot nyomon követi Ön helyett. Az alkalmazottak közvetlenül a feladatokon belül rögzíthetik az órákat, így könnyen nyomon követhetőek a számlázható órák, a termelékenység és a bérszámfejtés pontossága.

Kövesse nyomon az alkalmazottak óráit valós időben a ClickUp Project Time Tracking segítségével, hogy pontos képet kapjon a termelékenységről.

A legjobb az egészben, hogy a mobilalkalmazással útközben is nyomon követheti az időt a ClickUp Tasks alkalmazásban, így soha nem marad le semmiről. A műszakban vagy feladatokban eltöltött időt utólag is manuálisan hozzáadhatja és elszámolhatja – így nem veszik el az időt.

Végül, a ClickUp Timesheets segítségével megtekintheti az összes időt, amelyet csapata a műszakokban tölt. Ez világos képet ad a műszakbeosztásról, és még a jóváhagyásokról is gondoskodik, miközben Ön dolgozik.

A ClickUp bevezetése előtt cégünk négy különböző típusú szoftvert használt a projektmenedzsmenthez, az időkövetéshez, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és az erőforrások elosztásához. Ez nagyon időigényes volt, főleg azért, mert a szoftverek között alig volt integráció, és az információkat többször is manuálisan kellett bevinni.

A ClickUp bevezetése előtt cégünk négy különböző típusú szoftvert használt a projektmenedzsmenthez, az időkövetéshez, az ügyfelekkel való kommunikációhoz és az erőforrások elosztásához. Ez nagyon időigényes volt, főleg azért, mert a szoftverek között alig volt integráció, és az információkat többször is manuálisan kellett bevinni.

ClickUp előnye #3: Automatizálja az ütemterv-emlékeztetőket és a feladatokat

Mindezek a funkciók nem lennének túl nagy segítség, ha továbbra is órákig kellene foglalkoznia a havi ütemezéssel, igaz? A Sling-gel ellentétben a ClickUp Automations leveszi a terhet a válláról, mivel minden rendszeres feladatot elvégez.

Automatizálja a műszakok kiosztását, az ütemterv frissítéseket és az értesítéseket a ClickUp Automations segítségével.

Beállíthat szabályokat a műszakok automatikus kiosztására, értesítheti az alkalmazottakat a változásokról, és akár frissítheti az ütemterveket is, amikor a feladatok befejeződnek vagy a szabadságkérelmek jóváhagyásra kerülnek.

Így soha többé nem kell szembesülnie azzal a problémával, hogy „nem kaptam meg az üzenetet”.

ClickUp előnye #4: Kövesse nyomon az ütemezés előrehaladását valós időben

Ahhoz, hogy az ütemterv zökkenőmentesen működjön, a legfontosabb, hogy tudd, mit csinálnak az alkalmazottaid és mekkora a munkaterhelésük.

Tartsa kézben a csapat munkaterhelését és termelékenységét a ClickUp Dashboards segítségével.

A ClickUp Dashboards segítségével azonnal betekintést nyerhet a csapat rendelkezésre állásába, a műszakok lefedettségébe, a munkaerő-költségekbe és az általános termelékenységbe.

Ráadásul az egyéni widgetek segítségével nyomon követheti a legfontosabb mutatókat, ami segít okosabb ütemezési döntéseket hozni. De kinek van ideje mindezt beállítani, igaz? Nos, itt a megoldás.

Kész sablonokat integrálhat az ütemtervébe

ClickUp alkalmazott-ütemterv sablon

Szeretne azonnal belevágni? A ClickUp Employee Schedule Template segít Önnek a munkavállalók beosztásának létrehozásában, kezelésében és megosztásában, miközben biztosítja a munkaügyi törvények betartását.

Ez a munkavállalói munkaidő-nyilvántartási sablon egyszerűsíti a műszakok tervezését, nyomon követi a szabadságigényeket és optimalizálja a munkaerő hatékonyságát – mindezt egyetlen helyen.

Ingyenes sablon letöltése Optimalizálja az ütemezést és a munkaerő-menedzsmentet könnyedén a ClickUp Employee Schedule Template segítségével.

Használja ezt a sablont a következőkre:

Javítsa az alkalmazottak ütemezését időkövetési funkciókkal, címkékkel, függőségi figyelmeztetésekkel, e-mailekkel és egyebekkel.

Gyűjtse össze és kezelje a rendelkezésre állási adatokat olyan egyéni mezők segítségével, mint a munkaerő-költség, az óradíj és egyebek, hogy könnyebben tudjon ütemezni.

A ClickUp Automations segítségével gyorsan módosíthatja a műszakokat és frissítheti az ütemterveket.

Használja a ClickUp Milestones funkciót a projekt ütemtervében szereplő kritikus határidők vagy célok vizuális ábrázolásához.

ClickUp műszakbeosztási sablon

Ha segítségre van szüksége a napi vagy óránkénti műszakok kezelésében, a ClickUp Shift Schedule Template pontosan azt nyújtja, amit keres, és még többet is.

Kiemeli a műszakokhoz kapcsolódó részleteket komplex rotációs minták esetében, például váltott műszakok, éjszakai műszakok és hétvégi ügyeletek esetén. Tökéletes olyan vállalkozások számára, amelyek nem hagyományos beosztással működnek, például 9/80-as munkarenddel.

Ingyenes sablon letöltése Kezelje a napi műszakokat és biztosítsa csapata optimális lefedettségét a ClickUp műszakbeosztási sablon segítségével.

Így segít Önnek ez a sablon:

Kövesse nyomon az összes feladat előrehaladását egyéni állapotokkal, például „Kész”, „Folyamatban” és „Teendő”.

Gyűjtsön össze minden adatot a műszakok időzítéséről és a beosztott alkalmazottakról, majd állítsa össze azokat az egyéni mezők segítségével.

Használja a műszakbeosztás nézetet a csapattagok műszakjainak szervezéséhez és tervezéséhez.

Használja a ClickUp e-mailkezelőt vagy a ClickUp csevegőt, hogy közölje a műszakbeosztást a csapatával.

ClickUp csapatütemterv-sablon

Szeretné felügyelni csapata tevékenységét? A ClickUp Team Schedule Template az Ön számára ideális. Ez a feladatkezelési sablon összesített képet nyújt az összes csapattag feladatáról és ütemtervéről, így ideális olyan együttműködési projektekhez, amelyek több közreműködő részletes nyomon követését igénylik.

Ingyenes sablon letöltése Tervezze, kövesse nyomon és kezelje csapata feladatait és ütemterveit egy összevont nézetben a ClickUp Team Schedule Template segítségével.

Ez a sablon segít Önnek:

Hozzon létre újrafelhasználható folyamatokat részletes ellenőrzőlistákkal a feladatfolyamatok egyszerűsítése érdekében.

A jobb szervezés érdekében rendeljen feladatokat konkrét csapattagokhoz, és csoportosítsa őket a megbízottak szerint.

Bontsa fel a komplex feladatokat alfeladatokra a részletes nyomon követés érdekében

A Naptár nézetben megtekintheti a feladatokat, hogy mindenki munkáját egy összevont csapatütemezésben láthassa.

ClickUp Brain

Azt hitte, ennyi volt? A ClickUp egyik legfontosabb funkciója, hogy személyes AI asszisztenssel rendelkezik – a ClickUp Brain-nel. Ez a munkahelyi navigátor, írási asszisztens, brainstorming partner, és szinte bármi, amire szüksége van.

Azonnali válaszokat, projektfrissítéseket és intelligens betekintést kaphat a ClickUp Brain segítségével.

Frissítésekre van szüksége egy projekt előrehaladásáról? Csak kérdezze meg Brain-t, és az a feladatokból és beszélgetésekből kiemeli az információkat, hogy megkapja, amit szeretne. Lehet ennél jobb?

A Slinggel ellentétben, amely az alapvető ütemezésre koncentrál, a ClickUp egy komplett platformot kínál, amely egyesíti a munkavállalók beosztási szoftverét a hatékony projektmenedzsmenttel, így ez a legjobb választás az Ön számára.

A ClickUp hetente több órát spórol nekünk azzal, hogy megkönnyíti a ismétlődő projektekkel kapcsolatos teendőket.

A ClickUp hetente több órát megtakarít nekünk azzal, hogy nem kell gondolkodnunk azon, mit kell tennünk az ismétlődő projektekkel kapcsolatban.

ClickUp árak

Okosabb és gyorsabb ütemezés a ClickUp segítségével

A Sling ütemezési funkciói minden követelménynek megfelelnek az egyszerű műszakkezeléshez. De miért elégedjen meg azzal, hogy csak a fejét tartja a víz felett, amikor a termelékenység hullámán is lovagolhatna? Próbálja ki inkább a ClickUp-ot.

A műszakok tervezésén túl a ClickUp segít automatizálni a folyamatokat. Nyomon követi az időt, szinkronizálja a naptárakat, és összehangolja a csapatot anélkül, hogy kaotikus oda-vissza kommunikációra lenne szükség. Ráadásul időgazdálkodási sablonok könyvtárával is rendelkezik.

A hatékony együttműködési eszközökkel és a mélyebb munkafolyamat-automatizálással a ClickUp túlmutat a puszta ütemezésen, és átalakítja a munkaerő-kezelés módját.

Regisztráljon még ma egy ingyenes ClickUp-fiókra, és tapasztalja meg a különbséget!