A 10 legjobb AI előadásjegyzetelő 2025-ben

A jegyzetelés régen hektikus firkálást, kézgörcsöket és alkalmi „Várj, mit is mondtak?” pillanatokat jelentett. Szerencsére az AI előadásjegyzetelők átvették a nehéz munkát – leírják, összefoglalják és rendszerezik mindent, hogy Ön a tanulásra koncentrálhasson.

Ezek az AI-alapú jegyzetelő eszközök olyan platformokon működnek, mint a Zoom, a Microsoft Teams és a Google Meet, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le az online előadások legfontosabb pillanatairól.

Akár valós idejű átírásra, AI által generált összefoglalókra, akár teljes, kereshető átírásokra van szüksége a gyors felülvizsgálati munkához, mindenre van megoldás. Ha tehát készen áll arra, hogy fejlessze jegyzetelési technikáját anélkül, hogy emberfeletti írási sebességet kellene elsajátítania, nézzük meg a legjobb AI eszközöket, amelyekkel minden előadást követni tud.

A legjobb AI előadásjegyzetelők áttekintése

Íme egy rövid áttekintés a legjobb AI előadásjegyzetelők legfontosabb funkcióiról és képességeiről:

Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp AI-alapú jegyzetelés feladatkezeléssel AI jegyzetelő, összekapcsolt dokumentumok + feladatok, agyi összefoglalók, táblák, diákok számára készült sablonok Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Otter. ai Azonnali találkozó-átiratok és összefoglalók Valós idejű átírás, AI-összefoglalók, feladatjavaslatok, értekezletek integrálása Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Notta Többnyelvű átiratok 58+ nyelv, AI-összefoglalók, Slack/Salesforce/Notion integrációk Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Avoma Értékesítési + ügyfélkapcsolati csapatok CRM szinkronizálás, több mint 40 nyelv támogatása, valós idejű összefoglalók + együttműködés Ingyenes próba elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Fireflies Intelligens értekezlet-elemzések Beszélő azonosító, több mint 100 nyelv, kereshető összefoglalók, automatikus feladatok Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Knowt A jegyzetek tanulási eszközökké alakítása Kártyák, szórványos ismétlés, automatikusan generált kvízek, eszközök közötti szinkronizálás Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Notion Átfogó tudásrendszer AI-összefoglalás, sablonok támogatása, ötletek generálása, all-in-one munkaterület Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Tactiq Chrome-alapú valós idejű értekezlet-elemzések Valós idejű találkozó-átiratok, Chrome-bővítmény, nyomon követés Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Fathom Könnyű Zoom integráció Zoom natív alkalmazás, Ask Fathom AI, klipek megosztása, azonnali összefoglalók Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára. Rev Nagy pontosságú, biztonságos átírás AI + emberi átírás, egyéni szótár, HIPAA-kompatibilis, többnyelvű támogatás Ingyenes csomag elérhető; egyedi árak vállalatok számára.

Mit kell keresnie egy AI előadásjegyzetelőben?

Az AI előadásjegyzetelők minősége változó, ezért fontos, hogy megtalálja a megfelelőt. Nézzük meg, mi teszi egy kivételes opciót valóban érdemessé az idejére – és talán még a pénzére is.

Pontosság az átírásban: Az AI-nek valós időben kell rögzítenie a beszédet, kezelnie kell a különböző akcentusokat és a szakmai zsargont anélkül, hogy az előadási jegyzeteket értelmetlen szöveggé alakítaná.

Intelligens összefoglalás: A leíráson túlmutatva kiemeli a legfontosabb pontokat, és a hosszú előadásokat könnyen emészthető összefoglalókba sűríti.

Testreszabás: Mindenkinek megvan a Mindenkinek megvan a maga jegyzetelési módszere , ezért az eszköznek lehetővé kell tennie a formázás módosítását, a tartalom rendszerezését és a tanulási stílusához való igazítását.

Együttműködés: Ha barátaiddal tanulsz, egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi Ha barátaiddal tanulsz, egy olyan eszköz, amely lehetővé teszi a jegyzetek megosztását és az együttes munkát, biztosítja, hogy mindenki ugyanazon az oldalon maradjon (szó szerint).

Integrációk: A legjobb AI jegyzetelő alkalmazások szinkronizálódnak az Ön által már használt eszközökkel, például a Google Docs-szal, naptárakkal és feladatkezelőkkel, így biztosítva a zökkenőmentes munkafolyamatot.

Válassza ki a megfelelő eszközt, és időt takaríthat meg, szervezett maradhat, és soha többé nem marad le egyetlen részletről sem!

💡Profi tipp: Mielőtt elköteleződne egy AI jegyzetelő mellett, tesztelje azt egy korábbi előadásról vagy megbeszélésről származó rövid hangfájl feltöltésével. Ellenőrizze saját maga a pontosságát és összefoglaló képességeit. Ez a „próbavezetés” biztosítja, hogy a meglévő AI algoritmusok megfeleljenek az Ön egyedi igényeinek és tanulási stílusának.

A legjobb AI előadásjegyzetelők

Most, hogy már tudja, mit kell keresnie a tökéletes jegyzetelőben, nézzük meg részletesen néhány ideális lehetőséget.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú jegyzetkészítő feladatkezeléssel)

Próbálja ki a ClickUp AI jegyzetelőt! Tegye okosabbá előadási jegyzetét, szervezze meg őket könnyedén, és alakítsa át a meglátásokat cselekvéssé a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Ha olyan AI előadásjegyzetelőre van szüksége, amely egyben központi tanulmányi munkaterületként is funkcionál, akkor a ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, pontosan megfelel az elvárásoknak.

A ClickUp alapvetően egy projektmenedzsment eszköz, de többet kínál a feladatok kezelésénél. Összekapcsolja a beszélgetéseit és tudását, és beépített AI-képességekkel bővíti azokat.

Automatizálja az online előadások jegyzetelését azáltal, hogy meghívja a ClickUp AI Notetaker alkalmazást a beszélgetéseibe. Kiválóan teljesít a találkozók jegyzetének átírásában, rendszerezésében és összefoglalásában, miközben összekapcsolja azokat a ClickUp feladataival és dokumentumaival, így soha nem veszíti szem elől a fontos információkat.

Integrálható a Microsoft Teams, a Zoom Meetings és a Google Meet alkalmazásokkal. Használja hangfelvételek készítésére és előadások átírására különböző platformokon, és kapjon átfogó jegyzeteket a legfontosabb tanulságokkal és teendőkkel közvetlenül a beérkező levelek mappájába, manuális munkavégzés nélkül.

Mindezt egy előadás-specifikus ClickUp Doc-ba gyűjti össze, hogy könnyen kereshető és tovább formázható legyen. A kapcsolódó előadási jegyzeteket összekapcsolhatja úgy is, hogy az egyik ClickUp Doc-ot a másikhoz linkeli.

Tárolja jegyzeteket és átiratokat, és működjön együtt valós időben a ClickUp Docs segítségével.

Szeretné meghívni projektcsapatának tagjait vagy barátait, hogy közösen dolgozzanak a jegyzeteken? Tegye ezt biztonságosan, engedélyezéssel és verziótörténettel, így a jegyzetekben végzett minden változtatás nyomon követhető, és Ön megtarthatja az irányítást. A jegyzetelés egyszerűsítése és a formázás egységesítése érdekében, az olvashatóság érdekében fontolja meg a ClickUp beépített értekezletjegyzet-sablonjainak használatát is.

🤝 Baráti emlékeztető: Mielőtt online előadást rögzítenél, győződj meg róla, hogy ehhez kifejezett engedélyt kaptál a tanszéktől és az intézménytől. Senki sem szereti, ha megsértik a magánéletét, ezért illik (és elengedhetetlen) tiszteletben tartani a véleményüket.

A ClickUp segítségével közvetlenül a találkozói jegyzetekből és a Docs-ból hozhat létre ClickUp feladatokat, így soha nem kell különböző alkalmazások között ugrálnia a teendők és a nyomon követések kezeléséhez. Használhatja meglévő feladatlista-sablonjait is, hogy a hozzárendelt feladatokat egy helyen tartsa, és időt takarítson meg azok nyomon követésével!

A ClickUp Tasks segítségével jegyzeteket intelligens, nyomon követhető feladatokká alakíthat.

De ez még nem minden. A ClickUp-on történő jegyzetelés legjobb része a ClickUp Brain kihasználása, egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely természetes nyelvfeldolgozással rendelkezik. Miért?

A ClickUp Brain ugyanis azonnal összefoglalja a jegyzeteket, kiemeli a teendőket, és még a megbeszélt témákkal kapcsolatos kérdésekre is válaszol, anélkül, hogy el kellene olvasnod az egészet! Sőt, független tudásbázisából további kontextust és válaszokat is elő tud hívni (amelyeket érdemes ellenőrizni, hogy ne legyenek tévesek!).

A ClickUp Brain segítségével azonnal összefoglalhatja, rendszerezheti és visszakeresheti a fontos információkat az előadási jegyzetekből.

A ClickUp mesterséges intelligenciával működő Connected Search funkciójával kulcsszavak segítségével gyorsan megtalálhatja a megfelelő tanulási üléshez (és vizsgához!) tartozó jegyzeteket, anélkül, hogy egy kemény szemeszter végén végtelen linkeket kellene átnéznie.

Valami hagyományosabbat keres, például egy praktikus jegyzetalkalmazást? A ClickUp Notepad segítségével gyorsan jegyzetelhet útközben a laptopján, táblagépén vagy okostelefonján, anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét. Tökéletes megoldás az ötletek rögzítésére, mielőtt elillannának.

Jegyzetelje le ötleteit, teendőit és emlékeztetőit menet közben, anélkül, hogy el kellene szakadnia a munkamenetétől a ClickUp Notepad segítségével.

📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja a csapat termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltogatásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Ugyanez igaz azokra a diákokra is, akik tanfolyamok, feladatok, csoportos projektek és többféle tanulási eszköz között egyensúlyoznak. Minden váltás csökkenti a koncentrációt, megnehezítve az információk megőrzését, a szervezettség fenntartását és a feladatok elvégzését. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavaró tényezőket? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!

Ha pedig testreszabható megoldást keres jegyzetelési igényeinek kielégítésére, ismerkedjen meg a ClickUp Class Notes for College Students Template-tel, amelynek célja, hogy segítsen Önnek a szervezettségben és a tananyag elsajátításában.

Ingyenes sablon Kezelje tanfolyamát úgy, hogy több osztály jegyzetét szervezi meg együttműködve a ClickUp Class Notes for College Students Template segítségével.

Íme, hogyan segít ez a sablon kezelni az akadémiai élet túlterhelő nyomását.

Szeretne egy kis extra rendszert a jegyzetelésébe? A ClickUp Cornell jegyzet sablonja a jegyzeteket könnyen áttekinthető szakaszokra bontja – jelzések, jegyzetek és összefoglalók –, így nem csak leírja a dolgokat, hanem valóban meg is érti és megjegyzi őket.

Nincs többé görgetés a rendetlen dokumentumokban, hogy megtalálja a legfontosabb pontokat a vizsga előtti éjszakán!

🧠 Érdekesség: Walter Pauk az 1950-es években alkotta meg a Cornell jegyzetelési módszert. A módszer az aktív tanulás és a jobb emlékezés érdekében lett kifejlesztve, és rendkívül hatékony lehet, még akkor is, ha modern AI jegyzetelőket használ.

Összességében a ClickUp for Students minden szükséges funkcióval rendelkezik a jegyzetek létrehozásához, rendszerezéséhez és megosztásához – mindezt egyetlen platformon, amely elősegíti a koncentrációt és a termelékenységet!

A ClickUp legjobb funkciói

Írja le a megbeszéléseket, készítsen összefoglalókat és hozzon létre teendőket a jegyzeteiből a ClickUp AI Notetaker segítségével.

Kössd össze a jegyzeteket és a feladatokat, és könnyedén hivatkozz a szükséges információkra, amikor szükséged van rájuk.

Kapjon kontextusfüggő válaszokat jegyzetéből és tanulmányi munkaterületéről a ClickUp Brain segítségével.

Hozzon létre megosztható jegyzet-tárat a ClickUp Docs és sablonjaival.

Használja a ClickUp Whiteboards alkalmazást vizuális jegyzeteléshez és valós idejű együttműködéshez.

A ClickUp korlátai

Tanulási görbével együtt jár

Egyes funkciók csak fizetős csomagban érhetők el.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2 felhasználó így nyilatkozik:

Funkcionalitása, mutatói és testreszabhatósága olyan, mintha a Notion és az Atlassian Confluence & Jira keveréke lenne... Diákként és barkácsolóként hatékonyan és harmonikusan tudom nyomon követni a tanfolyamokat és a projekteket.

Funkcionalitása, mutatói és testreszabhatósága olyan, mintha a Notion és az Atlassian Confluence & Jira keveréke lenne... Diákként és barkácsolóként hatékonyan és harmonikusan tudom nyomon követni a tanfolyamokat és a projekteket.

2. Otter (A legjobb azonnali találkozók átírásához és összefoglalásához)

az Otter segítségével

Érezte már valaha, hogy lemarad a legfontosabb témákról az órán, mert túl elfoglalt azzal, hogy a jegyzetek teljesek legyenek? Az Otter.ai megváltoztatja ezt azzal, hogy mesterséges intelligenciával működő találkozó-asszisztensként működik.

A valós idejű átírásnak köszönhetően egyszerűsíti a jegyzetelést, így minden részletet rögzít az Ön számára. Könnyen és gyorsan integrálható a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal. Ha olyan AI-alapú átírási eszközt keres, amelynek segítségével a jegyzetelésre való koncentrálás helyett a beszélgetésekre összpontosíthat, akkor érdemes megfontolnia az Otter. ai használatát.

Az Otter legjobb funkciói

Készítsen azonnali jegyzeteket anélkül, hogy tollat venné a kezébe, a valós idejű átírásnak köszönhetően.

Ne kelljen végigülnie a hosszú felvételeket, szerezzen be tömör AI-összefoglalókat!

A megbeszélések alapján automatikusan rendeljen hozzá feladatokat

Az Otter korlátai

Elsősorban angol nyelvű beszélgetésekhez használható.

A leírás kevésbé pontos lehet, ha az audio komplex vagy nem egyértelmű.

Otter árak

Alap: Örökre ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

3. Notta (A legjobb többnyelvű átírásokhoz)

via Notta

Ha már használta az Ottert, és alternatívát keres, itt van egy: Notta.

Az Otterrel ellentétben a Notta 58 nyelven támogatja a valós idejű átírást, így megkönnyíti a jegyzetelést. Akár intelligens meeting asszisztensre, akár AI jegyzetösszefoglalóra van szüksége, a Notta ideális választás, mivel a beszélgetéseket strukturált, kereshető jegyzetekké alakítja.

Az AI-alapú összefoglalók, a kulcsszavak kiemelése és a zökkenőmentes hang-szöveg átalakítás segítségével gyorsan megtalálhatja az előadások lényeges részleteit anélkül, hogy át kellene nézni a teljes átiratokat.

A Notta legjobb funkciói

Azonnali, kereshető jegyzeteket kaphat élő találkozókról és előadásokról.

Készítsen AI-alapú, egy kattintással elérhető összefoglalókat, amelyek kiemelik a legfontosabb pontokat és a teendőket.

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Slack, a Salesforce és a Notion, hogy megoszthassa a találkozók során szerzett ismereteket a különböző platformokon.

Notta korlátai

Az ingyenes csomagban fájlonként csak három perc átírás lehetséges.

Nem támogatja az offline jegyzetelést.

Notta árak

Örökre ingyenes

Pro: 12,49 USD/hó egy felhasználó számára

Üzleti: 27,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notta értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Kiváló átiratok, pontos AI-összefoglalók és felhasználóbarát eszközök a szöveg meghallgatásához, javításokhoz és megjegyzések hozzáadásához.

Kiváló átiratok, pontos AI-összefoglalók és felhasználóbarát eszközök a szöveg meghallgatásához, javításokhoz és megjegyzések hozzáadásához.

👀 Tudta? Van összefüggés a jegyzetelés és az átlagos érdemjegy (GPA) között? Azok a diákok, akik jobb jegyzeteket készítenek, magasabb GPA-val rendelkeznek!

4. Avoma (A legjobb értékesítési és ügyfélkapcsolati csapatok számára)

az Avoma segítségével

Ez inkább az értékesítési szakembereknek szól, mint a diákoknak, bár a diákok is használhatják, különösen, ha szabadúszó munkákat vállalnak. Ha nehezen követi nyomon ügyfelei beszélgetéseit, az Avoma az a jegyzetelő, amit keres.

Az eszköz valós idejű átírása, AI által generált jegyzetek és CRM integrációk biztosítják, hogy mindig a csúcson maradhasson az értékesítés terén. Akár találkozói jegyzeteket kezel, akár jobb döntéshozatalhoz szükséges betekintésre van szüksége, az Avoma segít megszervezni a munkafolyamatát.

Az Avoma legjobb funkciói

Hozzáférés valós idejű átíráshoz több mint 40 nyelven, műszaki terminológia felismeréssel.

Szerezzen strukturált AI-összefoglalókat, teendőket és fontos döntéseket!

Szerkessze jegyzeteket csapatával együtt a pontos dokumentálás érdekében.

Szinkronizálja a találkozók adatait olyan CRM-integrációkkal, mint a Salesforce és a HubSpot.

Az Avoma korlátai

A felhasználók némi késleltetést tapasztalhatnak a valós idejű átírás során.

A jegyzetek átírás után kiterjedt kézi szerkesztést igényelhetnek, hogy koherensek legyenek.

Az Avoma árai

AI Meeting Assistant: 29 USD/hó felhasználónként

Conversation Intelligence: 69 USD/hó felhasználónként

Revenue Intelligence: 99 USD/hó felhasználónként

Avoma értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Fireflies (A legjobb okos értekezletekhez)

via Fireflies

Ha gyakran kell átnéznie a találkozók felvételeit vagy jegyzeteket, hogy megtalálja a legfontosabb részleteket, a Fireflies megkönnyíti az életét. Az AI-alapú jegyzetelő segítségével a találkozók kereshetőek, informatívak és hasznosak lesznek.

Leírja, összefoglalja és elemzi a Zoom, Google Meet, Microsoft Teams és Webex platformokon zajló beszélgetéseket. 95%-os leírási pontossággal és több mint 100 nyelv támogatásával ez a legjobb választás az előadások pontos rögzítéséhez.

A Fireflies legjobb funkciói

Használja a hangfelismerést és az automatikus nyelvfelismerést a jegyzetek finomításához.

Készítsen részletes értekezlet-összefoglalókat, teendőlistákat és személyre szabott jegyzeteket pillanatok alatt!

Találjon meg bármilyen kulcsszót, témát vagy témakört az előadási jegyzetekben az AI-alapú kereső segítségével.

Hozzászólások hozzáadása, hangfelvételek készítése és az előadásokból származó pillanatok megosztása, a kontextus javítása és a felülvizsgálatok egyszerűsítése.

A Fireflies korlátai

A széles körű funkciók használatának elsajátítása időbe telhet.

Egyes fejlett funkciók fizetős előfizetést igényelnek.

Fireflies árak

Örökre ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Fireflies-ről a valódi felhasználók?

A TrustRadius egyik véleménye szerint:

Ez egy remek eszköz a világ minden táján élő diákok, valamint cégek és értékesítési ügynökök számára. Ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy megismerje a hívások és hangfájlok részleteit.

Ez egy remek eszköz a világ minden táján élő diákok, valamint cégek és értékesítési ügynökök számára. Ez a legegyszerűbb és leggyorsabb módja annak, hogy megismerje a hívások és hangfájlok részleteit.

via Knowt

„Tanulj okosabban, ne keményebben” – ez a filozófia, amelyet a Knowt gyakorlatba is ültet. A hagyományos AI-eszközökkel ellentétben, amelyek csak információkat rögzítenek, a Knowt az előadási diákat tanulási anyagokká alakítja, amelyek segítenek a saját tempódban tanulni.

Ez az AI-alapú eszköz segít kísérletezni a tanítási módszerekkel és hatékonyabban megőrizni az információkat az ismételt felülvizsgálatok, az automatizált gyakorló tesztek és az eszközök közötti egyszerű szinkronizálás segítségével.

A Knowt legjobb funkciói

Pár másodperc alatt alakítsd jegyzeteket, videókat és PDF-fájlokat kártyákká!

Készítsen gyakorló teszteket és kvízeket, amelyek a konkrét tudáshiányaira koncentrálnak.

Használjon fejlett, időközönkénti ismétlési algoritmusokat az anyag áttekintésének optimalizálásához.

Szinkronizálja a tanulási anyagokat az eszközök között, és folytassa onnan, ahol abbahagyta.

Ismerje meg a korlátozásokat

Nincs valós idejű átírás élő előadásokhoz

Korlátozott testreszabási lehetőségek

Knowt árak

Örökre ingyenes

Plusz: 7,99 USD/hó felhasználónként

Ultra: 14,99 USD/hó felhasználónként

Knowt értékelések és vélemények

G2: Vélemények nem elérhetők

Capterra: Vélemények nem elérhetők

👀 Tudta? Az előadások percenként 120-180 szóból állnak, de a hallgatók percenként csak körülbelül 33 szót tudnak begépelni, vagy 22 szót kézzel leírni. Ezért sokkal hatékonyabb az automatizált jegyzetelés!

7. Notion (A legjobb átfogó tudásrendszer felépítéséhez)

via Notion

A Notion AI olyan, mintha egy intelligens asszisztens lenne beépítve a Notion munkaterületébe. Lehet, hogy nem olyan kontextusérzékeny, mint a ClickUp Brain, de segít összefoglalni a hosszú dokumentumokat, ötleteket gyűjteni és tisztázni az írását anélkül, hogy megszakítaná a munkamenetét.

Akár előadásokból szeretne kiemelni a legfontosabb pontokat, új tartalmakat szeretne megfogalmazni, vagy gondolatai rendszerezésére van szüksége, ez az alkalmazás elvégzi a nehéz munkát helyette. Búcsút inthet az információtúlterhelésnek, és hagyhatja, hogy a Notion AI a rendezetlen jegyzeteket világos, strukturált betekintéssé alakítsa.

A Notion legjobb funkciói

Gyorsan kivonhatja a legfontosabb információkat a találkozók jegyzetéből az AI segítségével.

Szövegtervezetek, ötletek gyűjtése és írásának finomítása igény szerint.

Hozzáférhet testreszabható jegyzetelési sablonokhoz a munkafolyamatok javítása érdekében.

A Notion korlátai

Nincs élő találkozó átírás az azonnali jegyzeteléshez

Notion árak

Örökre ingyenes

Plusz: 12 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (2040+ értékelés)

Mit mondanak a Notionról a valódi felhasználók?

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

Úgy érzem, hogy a Notion a jegyzetek, az információk rendszerezése és az általános munkafolyamatok segítése terén nyújtja a legnagyobb előnyt.

Úgy érzem, hogy a Notion a jegyzetek, az információk rendszerezése és az általános munkafolyamatok segítése terén nyújtja a legnagyobb előnyt.

8. Tactiq (A legjobb valós idejű értekezlet-elemzésekhez Chrome-bővítményen keresztül)

via Tactiq

Más jegyzetelő eszközöktől eltérően a Tactiq pontosan ott működik, ahol Ön dolgozik. Ha a Google Meet, a Zoom vagy a Microsoft Teams alkalmazásokat használja a megbeszélésekhez, a Tactiq Chrome-bővítményével egyszerűbbé válik a jegyzetek rögzítése, külön letöltés vagy telepítés nélkül.

A Tactiq valós időben átírja a beszélgetéseket, kiemeli a legfontosabb pontokat és cselekvési tételeket generál – mindezt a böngészőjében.

A Tactiq legjobb funkciói

Írja le a találkozók jegyzetét valós időben több mint 60 nyelven

Időt takaríthat meg azáltal, hogy automatikusan létrehozhatja a találkozók jegyzetéből a követendő lépéseket.

Automatizálja a gyakori, ismétlődő feladatokat, mint például az e-mailek megírása.

A Tactiq korlátai

Az ingyenes csomag havonta 10 találkozóra és 5 AI kreditre korlátozódik.

Lehet, hogy nem minden akcentussal egyformán hatékony.

A Tactiq árai

Ingyenes örökre

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Fathom (A legjobb a könnyű Zoom integrációhoz)

via Fathom

Ha Ön a Zoom app Marketplace felhasználója, akkor ez egy könnyű választás az Ön számára!

A Fathom pillanatok alatt kereshető átiratokká alakítja hívásait, kiemelve a legfontosabb pillanatokat és másodpercek alatt elkészítve a hasznos összefoglalókat. Ráadásul az „Ask Fathom” funkcióval interakcióba léphet felvételeivel, követő e-maileket generálhat és válaszokat kaphat konkrét kérdéseire, mindezt fejlett AI segítségével.

A Fathom legjobb funkciói

Pontosan átírja az előadásokat és azonosítja a beszélőket.

Az értekezlet befejezése után 30 másodpercen belül kaphat azonnali, tömör összefoglalókat.

Ossza meg azonnal a találkozók konkrét részleteit

Fathom korlátai

Az automatikus rögzítés nem biztos, hogy működik, ha az utolsó pillanatban megváltozik a találkozó linkje.

Fathom árak

Örökre ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatkiadás: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4600+ értékelés)

Capterra: 5/5 (több mint 650 értékelés)

📖 Olvassa el még: A legjobb Fathom AI alternatívák jegyzeteléshez

10. Rev (A legjobb a nagy pontosságú, biztonságos átírásokhoz vállalatok számára)

via Rev

Szüksége van teljesen pontos átírásokra? A Rev az AI és az emberi pontosság kettős erejével lép a színre. A Rev tökéletes jogi, kutatási vagy bármely más olyan területen, ahol a pontosság elengedhetetlen, és garantálja, hogy minden alkalommal a legmagasabb minőségű átírásokat kapja.

Akár videóelőadásokról készít jegyzeteket, akár megbeszéléseket és interjúkat ír le, a Rev többnyelvű támogatást, egyedi szókincsbeállításokat és AI-alapú összefoglalókat kínál, hogy gyorsan ki tudja emelni a legfontosabb információkat.

A Rev legjobb funkciói

Írja le a megbeszéléseket akár 95%-os AI pontossággal

AI-alapú feliratok készítése 38 nyelven és ember által fordított feliratok 17+ nyelven.

Növelje a pontosságot egy egyéni szótár beépítésével a leíráshoz.

Biztosítsa az érzékeny adatok biztonságát a HIPAA és a SOC 2 Type II biztonsági előírásokkal.

Rev korlátozások

A háttérzajok miatt nehezen érthető hangfelvételek esetében emberi átírásra lehet szükség.

Az instabil internetkapcsolat megszakíthatja az élő feliratozást.

Rev árak

Örökre ingyenes

Alap: 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 34,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A ClickUp-pal minden jegyzetelés szempontjából jobb lesz.

A digitális és papír alapú jegyzetek közötti vita továbbra is folyik, de az AI jegyzetelő eszközök megkönnyítik a választást.

Mivel az AI átveszi az unalmas jegyzetelést, többé nem kell szétszórt, rendezetlen jegyzetfüzeteket lapozgatnia, hogy megtalálja azt az egy előadás összefoglalót, vagy küszködnie a sietve írt firkák olvasásával a záróvizsgák előtt.

Ráadásul egy olyan AI előadásjegyzetelő használatával, mint a ClickUp, nemcsak rendezett és kereshető jegyzeteket készíthet, hanem azokat összekapcsolhatja feladataival, és osztálytársaival együtt dolgozhat rajtuk, így semmi sem maradhat ki.

Hagyja hátra a kézzel történő jegyzetelés rendetlenségét és időrabló jellegét, és váltson át az okosabb, automatizált jegyzetelésre. Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra.