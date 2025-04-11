A 11 legjobb CRM adószakértők és könyvelők számára

Az elmúlt néhány évtizedben az Egyesült Államok évente több mint 120 millió adóbevallást dolgozott fel, és csak 2023-ban ez a szám 160 millióra emelkedett.

Ez rengeteg papírmunka. De az adószakembereknek, akik mindezt kezelik? A munkaterhelés még nagyobb. És itt van a valódi kihívás: idő és hatékonyság.

Legutóbbi felmérésünk szerint az átlagos szakember naponta több mint 30 percet tölt munkával kapcsolatos információk keresésével – ez évente több mint 120 óra, amelyet e-mailek, Slack-szálak és szétszórt fájlok átkutatásával veszteget el.

Most pedig tegyük hozzá a kihagyott nyomon követést is. Az adószakemberek számára ez a bizalom elvesztését és káoszt jelent.

Itt jönnek képbe a CRM (ügyfélkapcsolat-kezelő) szoftverek. A könyvelőirodák és adószakemberek számára készült CRM-ek hatékonyabbá teszik a könyvelést, a dokumentumkezelést, a munkafolyamatok automatizálását és az ügyfélkapcsolatok kezelését.

Szeretné bevezetni a fenti előnyöket a vállalkozásába? Íme egy összeállított lista a 11 legjobb CRM-rendszerről adószakemberek számára, hogy segítsen a megfelelő választásban.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid áttekintés a 11 legjobb integrált CRM-platformról adószakértők számára: Eszköz A legjobb Főbb jellemzők Árak ClickUp Testreszabható ügyfélkezelés és munkafolyamat-automatizálás Mesterséges intelligenciával támogatott automatizálás, ügyfélportál, több mint 50 egyedi műszerfal-kártya Ingyenes, 7–12 USD/felhasználó/hónap; egyedi árajánlatok vállalkozások számára HubSpot Kis adótanácsadó cégek, amelyeknek all-in-one értékesítési, marketing és CRM megoldásra van szükségük Egyedi űrlapok, e-mail sablonok, bevezetési munkafolyamatok 15 USD/felhasználó/hónap áron kezdődik; maximum 3600 USD/felhasználó/hónap TaxDome All-in-one ügyviteli rendszer ügyfélportállal E-aláírás automatizálás, biztonságos ügyfélportál, vizuális folyamatok 800–1200 USD/év felhasználónként Liscio Biztonságos ügyfélkommunikáció és munkafolyamat-automatizálás Biztonságos üzenetküldés, ismétlődő feladatok automatizálása, kommunikációs idővonal Pro: 75 USD/felhasználó/hónap; egyedi árajánlatok vállalatok számára Pipedrive Értékesítésorientált adótanácsadó cégek, amelyeknek vizuális folyamatkezelésre van szükségük Drag-and-drop pipeline, automatizált nyomon követés, e-mail nyomon követés 14–79 USD/felhasználó/hónap Zoho CRM Magasan testreszabható adóügyi munkafolyamatok beépített számviteli integrációkkal Zoho Books/Payroll integráció, automatizált adószabályok, adóbevallás 20–65 USD/felhasználó/hónap Insightly Erős folyamatkezelés és feladatok automatizálása Strukturált folyamatok, egyedi adómezők, határidőalapú automatizálás 29–99 USD/felhasználó/hónap Accelo Az ügyfélkezelés és a szolgáltatásnyújtás automatizálása adótanácsadó cégeknél Időnyilvántartás + számlázás, teljes ügyfélelőzmények, kereshető nyilvántartási rendszer Egyedi árazás Nimble Közösségi médiával integrált ügyfélkezelés és kapcsolattartás Közösségi profilok gazdagítása, e-mailek nyomon követése, közösségi leadek rögzítése 29,90 USD/felhasználó/hónap Salesforce Vállalati szintű adótanácsadó cégek, amelyek fejlett automatizálásra és elemzésre szorulnak AI-elemzés, határidő-figyelmeztetések, robusztus számviteli integrációk 165–500 USD/felhasználó/hónap Method CRM QuickBooks és Xero integrált ügyfél-/számlázási menedzsment Valós idejű számlázási szinkronizálás, ügyfélszolgálati portál, automatizált nyomon követés 25–74 USD/felhasználó/hónap

Mit kell keresnie egy adószakembereknek készült CRM-ben?

Az ügyféladatok kezelése már eleve időigényes feladat, és az adóbevallási időszak csak tovább nehezíti a helyzetet. A számtalan határidő, e-mail és dokumentum kezelése miatt az adószakértőknek át kell állniuk a digitális megoldásokra.

Az IRS legfrissebb jelentései szerint 23,1 millió elektronikus adóbevallás került benyújtásra, ami bizonyítja, hogy a digitális megoldások a helyes megközelítés.

Ezért elengedhetetlen az adószakemberek számára egy CRM – rendszerezi az ügyféladatokat, automatizálja a feladatokat, és biztosítja, hogy semmi ne maradjon ki.

📌 De nem minden CRM egyforma az adószakemberek számára. Íme egy lista azokról a „szükséges” funkciókról, amelyekre figyelnie kell a megfelelő CRM szoftver kiválasztásakor: Ügyfélkezelés szervezése: Adóelőzmények, adóbevallási státusz, levonások és fontos pénzügyi adatok tárolása

Feladatok és határidők nyomon követése: Automatikus emlékeztetők küldése bejelentések, ellenőrzések és nyomon követések esetén

Dokumentumok tárolása és biztonságos kezelése: Adóbevallások és kiegészítő dokumentumok központi helyen történő tárolása

Kommunikációs előzmények naplózása: E-mailek, hívások és találkozók rögzítése az ügyfelekkel való teljes interakciók nyomon követése érdekében

Munkafolyamatok automatizálása: kezelje a dokumentumkérések, a nyomon követések és az ügyfelek bevonását minimális erőfeszítéssel.

Integrálja az adóügyi szoftverrel: Szinkronizálja olyan könyvelési szoftverekkel, mint a QuickBooks Online, hogy valós időben frissüljenek az adatok.

Testreszabható mezők és jelentések: Értékes betekintést nyerhet az ügyfél-trendekbe, az értékesítési folyamatokba és az üzleti teljesítménybe.

Hozza létre a megfelelő ügyfélportált: Biztonságos önkiszolgáló hozzáférést biztosítson az adóügyi dokumentumokhoz, számlákhoz, fizetésekhez és kommunikációhoz.

A 11 legjobb CRM adószakemberek számára

A megfelelő CRM segítségével az adótanácsadó cégek kezelhetik az ügyfelekkel való interakciókat, automatizálhatják az ismétlődő feladatokat, és a legfontosabbra koncentrálhatnak: segíthetnek ügyfeleiknek stresszmentesen átvészelni az adóbevallási időszakot. Íme a 11 legjobb CRM szoftver, amely segít kezelhetővé tenni az adóbevallási időszakot.

1. ClickUp (A legjobb testreszabható ügyfélkezeléshez és munkafolyamat-automatizáláshoz)

🔎 Tudta? Az ügyfélszolgálat a legértékesebb tulajdonság az adószakemberek körében, amelynek értékelése több mint négyszerese más tulajdonságokénak.

Ha ügyfelei „10/10, ajánlom” listáján szeretne maradni, akkor próbálja ki a ClickUp adószakértőknek készült CRM-jét. A mindenre kiterjedő munkaalkalmazásként a ClickUp egy AI-alapú platformon egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentumtárolást és a csapatkommunikációt.

Nézzük meg, hogyan segítheti ez a munkafolyamatát!

Először is: Az ügyfelek utánfutása kimerítő feladat, és ezt senki sem tanítja meg az adóügyi iskolában.

Mit tehet másképp? A ClickUp Forms egyszerűsíti az ügyféladatok gyűjtését és automatizálja a beviteleket a CRM-rendszerében.

Kezdje el Hozzon létre feladatokat, automatizálja a válaszokat, és egyszerűsítse a beszedési folyamatokat a ClickUp Forms segítségével.

Ezekkel a rendszerekkel a benyújtott adatok alapján azonnal végrehajtható feladatokat hozhat létre – függetlenül attól, hogy ügyfél-bevonási adatokat, költségjelentéseket vagy megfelelőségi adatokat gyűjt.

A ClickUp CRM egyéni mezőinek segítségével az Önhez hasonló könyvelők, pénzügyi és adószakemberek egy helyen nyomon követhetik a legfontosabb ügyféladatokat, mint például a bevallási státusz, az adóév, a számla státusza és a dokumentumok határideje. Szűrheti a feladatokat ügyféltípus szerint (pl. vállalkozás vagy magánszemély), megjelölheti a sürgős eseteket, és testreszabott munkafolyamatokat hozhat létre. Ez egy rugalmas módszer a munka szervezésére és prioritásainak meghatározására anélkül, hogy elmerülne a táblázatokban.

Készítse el a könyvelőirodájához tökéletes ügyféladatbázist a ClickUp CRM egyéni mezőinek segítségével.

A ClickUp for Accounting továbbá lehetővé teszi a szakemberek számára, hogy adóbevallásokat, pénzügyi kimutatásokat és megfelelőségi dokumentumokat tároljanak egy központi, kereshető rendszerben, amelyet a ClickUp Docs hub segítségével megoszthatnak ügyfeleikkel.

Nincs többé mappák közötti váltogatás; könnyedén megtalálhatja és tárolhatja adóügyi fájljait a ClickUp Docs Hub-ban

Sőt, az összes dokumentuma nem statikus, hanem felhasználható. Élőben együttműködhet a csapatával, és a dokumentumokban szereplő megjegyzéseket, visszajelzéseket és frissítéseket új feladatokká alakíthatja.

Akár adóbecslés frissítéséről, akár hiányzó adatok nyomon követéséről van szó, a ClickUp Tasks segítségével minden tárolt információ előrelépést jelenthet.

💡 Profi tipp: A ClickUp Automations segítségével manuális beavatkozás nélkül azonnal elindíthatja a követő feladatokat. Például, ha egy ügyfél számlája lejárt, vagy a költségvetés túllépi a határértéket, egy egyszerű „ha-akkor” trigger segítségével automatikusan létrehozhat és hozzárendelhet egy feladatot.

Íme egy rövid útmutató az AI használatáról a feladatok automatizálásához 👇🏻

Most pedig jöjjön az egyik legfontosabb funkció.

Az ügyféladatok kézi átnézése egyenes út a kiégéshez az adóbevallási időszakban.

A ClickUp for Finance Teams segítségével a szakemberek magas szintű jelentéseket készíthetnek, a Formula Fields segítségével azonnal elvégezhetik a legfontosabb számításokat, és a ClickUp Dashboardshoz hasonló valós idejű monitoring eszközökkel mindig előre láthatják a fizetési határidőket.

A ClickUp Dashboards segítségével valós időben láthatja a számviteli és pénzügyi adatokat

Ráadásul a ClickUp több mint 1000 eszközzel, például a QuickBooks-szal és a Xero-val való integrációja révén az adókkal kapcsolatos összes feladat elvégzéséhez szükséges, mindent magában foglaló platformmá válik.

A ClickUp legjobb funkciói

Adóügyi irányítópultok testreszabása: Az ügyféladatok, az adóbevallás előrehaladása, a bevételi adatok és a megfelelés állapota több mint 50 irányítópult-widget segítségével vizualizálható.

Szinkronizálja a határidőket a Naptár nézettel: Kövesse nyomon az adóbevallási határidőket, az ügyfélmegbeszéléseket és a megfelelési feladatokat a ClickUp és a Google Naptár, valamint az Outlook integrálásával.

Központosítsa az e-maileket a zökkenőmentes ügyfélkommunikáció érdekében: Kezelje az ügyfelek e-mailjeit, adóügyi kérdéseit és a projektekkel kapcsolatos frissítéseket közvetlenül a ClickUp alkalmazásban.

Önszolgáltatás lehetővé tétele ügyfélportállal: Biztosítson ügyfeleinek valós idejű hozzáférést az adóügyi dokumentumokhoz, számlákhoz és a bevallások állapotához.

Gyorsítsa fel a folyamatokat AI-alapú automatizálással: Használjon több mint 100 automatizálási sablont és AI-vezérelt triggert a feladatok kiosztásához, a határidőkre vonatkozó figyelmeztetések küldéséhez és az adóbevallási állapotok azonnali frissítéséhez.

A ClickUp korlátai

Az új felhasználóknak eltarthat egy ideig, amíg megismerik az összes funkciót.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp forradalmasította könyvelőirodámat a feladatkezelés, a számlázható órák rögzítése és a nyilvántartás terén. Nagyon ajánlom.

A ClickUp forradalmasította könyvelőirodámat a feladatkezelés, a számlázható órák rögzítése és a nyilvántartás terén. Nagyon ajánlom.

💡 Profi tipp: Ha a CRM nulláról történő beállítása túl bonyolultnak tűnik, kezdje ingyenes, testreszabható CRM-sablonokkal. Ezek segítenek elsajátítani az alapokat és önbizalmat adnak a kifinomultabb CRM-eszközök használatához.

2. HubSpot (A legjobb kis adótanácsadó cégek számára, amelyeknek egy all-in-one értékesítési, marketing és CRM megoldásra van szükségük)

via HubSpot

Senki sem beszél erről eleget, de a legtöbb adószakértő ideje nagy részét ügyféladatok felkutatásával tölti. Természetesen ez nem a legjobb gyakorlat egy határidőkkel teli szektorban.

A HubSpot CRM azonban megérti ezt. Rendezett módon szervezi az összes adóbevallást, potenciális ügyfélkapcsolatot és nyomon követést, így nem kell az utolsó pillanatban a részletek után kutatnia.

Mostantól a papírmunka helyett a beépített ügyfélkommunikációs funkciók segítségével valóban az ügyfelek segítésére koncentrálhat.

A HubSpot legjobb funkciói

Kövesse nyomon az ügyfelek felvételét, az ajánlatokat és az adóügyi szolgáltatásokkal kapcsolatos ügyleteket egyetlen irányítópulton.

Konvertálja a potenciális ügyfeleket testreszabható űrlapok, e-mail sablonok és automatizált munkafolyamatok segítségével.

Ügyfélmegbeszéléseket és határidőket ütemezhet a beépített naptárak és emlékeztetők segítségével.

A HubSpot korlátai

A fejlett eszközök magasabb szintű csomagokat igényelnek.

Az alacsonyabb szintű csomagokban a testreszabott jelentések száma korlátozott.

HubSpot árak

Marketing Hub Starter: 15 USD/hó felhasználónként

Starter ügyfélplatform: 15 USD/hó felhasználónként

Marketing Hub Professional: 800 USD/hó felhasználónként

Marketing Hub Enterprise: 3600 USD/hó felhasználónként

HubSpot értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 12 200 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 4300 értékelés)

Mit mondanak a HubSpotról a valódi felhasználók?

A HubSpot egy nagyon átfogó szoftver, amely segít nekünk üzleti tevékenységünk ellenőrzésében és nyomon követésében, és alkalmas bármilyen B2B vagy B2C üzleti tevékenységhez számos szegmensben, többek között a könyvelés és a kereskedelem területén is...

A HubSpot egy nagyon átfogó szoftver, amely segít nekünk üzleti tevékenységünk ellenőrzésében és nyomon követésében, és alkalmas bármilyen B2B vagy B2C üzleti tevékenységhez számos szegmensben, többek között a könyvelés és a kereskedelem területén is...

3. TaxDome (A legjobb választás azoknak az adószakértőknek, akik egy ügyfélportállal ellátott, all-in-one ügyviteli megoldást keresnek)

via TaxDome

A fejlett CRM-technológia használatának lényege, hogy lehetővé teszi az ismétlődő manuális feladatok egy részének visszaszorítását.

A manuális, időigényes feladatok, mint például a nyomon követés vagy a dokumentummegosztási kérések, gyorsan felhalmozódnak egy adóügyi cégnél. A TaxDome ezt a terhet leveszi a válláról a CRM-munkafolyamatokhoz kifejezetten tervezett beépített automatizálással.

Az ügyfelek felvételétől az elektronikus aláírásokig, a rendszer folyamatosan előreviszi a feladatokat anélkül, hogy állandó segítségre lenne szükség, így csapata azokra a feladatokra koncentrálhat, amelyek valóban emberi beavatkozást igényelnek.

A TaxDome legjobb funkciói

Automatizálja az adózási feladatokat, mint például a dokumentumok gyűjtése, a nyomon követés és az e-aláírási munkafolyamatok.

Biztonságos ügyfélkommunikáció és dokumentummegosztás portálon és mobilalkalmazáson keresztül

Szervezze meg az ügyfél-pipeline-okat, hogy láthatóvá váljon az adóügyi szolgáltatások előrehaladása

A TaxDome korlátai

A szélesebb körű CRM-ekhez képest korlátozott munkafolyamat-testreszabás

Nem ideális nagy, összetett ügyfél-adatbázissal rendelkező cégek számára.

TaxDome árak

Egyéni: 800 USD/év felhasználónként

Pro: 1000 USD/év felhasználónként

Üzleti: 1200 USD/év felhasználónként

TaxDome értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a TaxDome-ról a valódi felhasználók?

A TaxDome-ban rengeteg hasznos eszköz található! A folyamatok használatával számos adminisztratív feladatot automatizálhatunk, így időt takaríthatunk meg. Az ügyfelek imádják a felhasználóbarát felületet, a címkék pedig megkönnyítik a dolgok szervezését.

A TaxDome-ban rengeteg hasznos eszköz található! A folyamatok használatával számos adminisztratív feladatot automatizálhatunk, így időt takaríthatunk meg. Az ügyfelek imádják a felhasználóbarát felületet, a címkék pedig megkönnyítik a dolgok szervezését.

📖 Olvassa el még: Ügyfélportál sablonok

📮 ClickUp Insight: Az időgazdálkodás további stresszt jelent a munkatársak számára. A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákra támaszkodik, azonban a legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz nem rendelkezik hatékony beépített időkövetési és prioritáskezelési funkciókkal. Ez a hiányosság megnehezítheti a feladatok hatékony kezelését. A ClickUp automatizálási, AI-alapú ütemezési és időkövetési eszközei adat alapú ajánlásokkal kiküszöbölik a találgatásokat.

4. Liscio (A legjobb választás azoknak az adószakértőknek, akik kiemelten fontosnak tartják az ügyfelekkel való biztonságos kommunikációt és a munkafolyamatok automatizálását)

via Liscio

A Liscio CRM adószakemberek számára megszünteti az értékesítési csapat és az ügyfelek közötti oda-vissza kommunikációt azáltal, hogy az ügyfélkapcsolatokat egy biztonságos platformon központosítja.

Ez a számviteli CRM szoftver egy dedikált ügyfélportált kínál ügyfélkövetési és kommunikációs funkciókkal, ami hatékonyabbá teszi az ügyfelekkel való kapcsolattartást.

A Liscio legjobb funkciói

Biztonságos ügyfélkommunikáció és dokumentummegosztás egy portálon

Automatizálja az ismétlődő feladatokat, mint például az emlékeztetők, az űrlapok benyújtása és az adóbevallások jóváhagyása.

Kövesse nyomon az összes ügyfélkommunikációt e-mailben, telefonon és üzenetekben egy idővonalon

A Liscio korlátai

A kétirányú SMS-küldés további költségekkel jár.

Liscio árak

Pro: 75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Érdeklődjön az árakról

Liscio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,7/5 (40+ értékelés)

5. Pipedrive (A legjobb választás az értékesítésorientált adótanácsadó cégek számára, amelyeknek vizuális folyamatábra és potenciális ügyfelek nyomon követésére van szükségük)

via Pipedrive

Az adóbevallási időszakban már így is nyakig benne van az ügyfelek felvételében és a potenciális ügyfelek kezelésében. Hogyan is gondolhatna ilyenkor az upsell lehetőségekre?

Ennek megoldására a Pipedrive egy áttekinthető vizuális folyamatot biztosít az adószakértőknek, amelynek segítségével minden szakaszt kezelni tudnak. Az első konzultációtól a megbízások lezárásáig ez az eszköz segítségével könnyen áttekinthető, hogy az egyes ügyfelek hol tartanak, és mire kell figyelni a következő lépésben.

A Pipedrive legjobb funkciói

Vizualizálja az adóügyi szolgáltatások folyamatát, és kövesse nyomon a különböző szakaszok közötti előrehaladást a könnyen kezelhető drag-and-drop funkciók segítségével.

Automatizálja az ügyfelek nyomon követését intelligens ütemezéssel és emlékeztetőkkal

Küldjön és kövessen nyomon e-maileket a platformon belül, hogy betekintést nyerjen az ügyfelek elkötelezettségébe.

A Pipedrive korlátai

A jelentéskészítő eszközök a versenytársakhoz képest alapszintűek

Egyes integrációk manuális beállítást igényelnek.

Pipedrive árak

Alapvető : 14 USD/hó felhasználónként

Haladó: 24 USD/hó felhasználónként

Profi: 49 USD/hó felhasználónként

Teljesítmény: 59 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 79 USD/hó felhasználónként

Pipedrive értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 2000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 3000 értékelés)

Mit mondanak a Pipedrive-ról a valódi felhasználók?

Tetszik a felület és a könnyű használat. Nagyon egyszerű a folyamatokhoz igazítani a folyamatokat, és címkéket hozzáadni a kapcsolatokhoz az adatok szegmentálása érdekében.

Tetszik a felület és a könnyű használat. Nagyon egyszerű a folyamatokhoz igazítani a folyamatokat, és címkéket hozzáadni a kapcsolatokhoz az adatok szegmentálása érdekében.

📖 Olvassa el még: Hogyan lehet hatékonyan kezelni az ügyfél költségvetését a projekt sikerének érdekében?

6. Zoho CRM (A legalkalmasabb a magas fokú testreszabhatóságot igénylő adóügyi munkafolyamatokhoz, beépített számviteli integrációkkal)

via Zoho CRM

A Zoho CRM előnye, hogy adószakemberek igényeinek figyelembevételével készült.

A Zoho Books és a Zoho Payroll beépített adószámításokkal, egyedi szabályokkal és közvetlen integrációkkal rendelkezik, így az ügyfélkezelés és az adóadatok egy helyen találhatók.

Ez kevesebb kerülőutat és több időt jelent az ügyfelek kiszolgálására, a rendszerek összekapcsolása helyett.

A Zoho CRM legjobb funkciói

Állítson be automatizált adószabályokat, és alkalmazzon konkrét adókulcsokat a tranzakciókra.

Integrálja közvetlenül a Zoho Books és Payroll alkalmazásokkal a könyvelési munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Készítsen adózási jelentéseket, például ügyfél-demográfiai adatokat és bevallási trendeket tartalmazó jelentéseket.

A Zoho CRM korlátai

Az interfész új felhasználók számára nehezen megtanulható.

A belépő szintű csomagok korlátozzák a fejlett automatizáláshoz való hozzáférést.

Zoho CRM árak

Standard : 20 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 35 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 50 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 65 USD/hó felhasználónként

Zoho CRM értékelések és vélemények

G2: 4,1/5 (több mint 2500 értékelés)

Capterra: 4,3/5 (több mint 6800 értékelés)

Mit mondanak a Zoho CRM-ről a valós felhasználók?

A Zoho egy teljes alkalmazáscsomagot fejlesztett ki, amelynek tagjai – legyen szó számviteli szoftverről vagy csevegő pluginról – integráltan működnek, így egyetlen irányítópultról nyerhet áttekintést az összes üzleti tevékenységéről.

A Zoho egy teljes alkalmazáscsomagot fejlesztett ki, amelynek tagjai – legyen szó számviteli szoftverről vagy csevegő pluginról – integráltan működnek, így egyetlen irányítópultról nyerhet áttekintést az összes üzleti tevékenységéről.

💡 Profi tipp: A könyvelés végtelen ellenőrzésnek tűnik? Takarítson meg időt a kézi könyveléssel ezekkel az ingyenes könyvelési sablonokkal.

7. Insightly CRM (A legjobb azoknak az adószakértőknek, akiknek erős folyamatkezelésre és feladatok automatizálására van szükségük)

via Insightly

Bár hetente több száz adóbevallást kezelhet, ez nem változtat azon a tényen, hogy minden ügyfél adóbevallása egy saját mini-projektnek tűnik.

Ezért segít az Insightly CRM ezeket egységesen kezelni. A hagyományos CRM-ekkel ellentétben, amelyek csak az értékesítési folyamatra koncentrálnak, az Insightly strukturált folyamatokat kínál a feladatigényes üzleti folyamatokhoz, mint például a bevallások előkészítése, ellenőrzése és benyújtása.

Az Insightly CRM legjobb funkciói

Strukturált folyamatok segítségével láthatja az egyes ügyfelek adóbevallásának előrehaladását.

Testreszabhatja az adózással kapcsolatos mezőket, hogy nyomon követhesse a levonásokat, a bevallási státuszt és a jövedelmet.

Automatizálja az ügyfelek nyomon követését és az adóelőkészítési feladatokat határidő-érzékelőkkel.

Az Insightly CRM korlátai

Az alapcsomagokban korlátozott a rekordok tárolási kapacitása.

A beállítás kisebb csapatok számára bonyolultnak tűnhet.

Insightly CRM árak

Plusz: 29 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 49 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 99 USD/hó felhasználónként

Insightly CRM értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (900+ értékelés)

Capterra: 4,0/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak az Insightly CRM-ről a valódi felhasználók?

Minden olyan funkcióval rendelkezik, amire egy vállalkozásnak szüksége van, például könnyű használat, megbízható jelentések és testreszabási lehetőségek, anélkül, hogy más jól ismert CRM-ekhez hasonlóan magas költségekkel járna.

Minden olyan funkcióval rendelkezik, amire egy vállalkozásnak szüksége van, például könnyű használat, megbízható jelentések és testreszabási lehetőségek, anélkül, hogy más jól ismert CRM-ekhez hasonlóan magas költségekkel járna.

8. Accelo (A legjobb az ügyfélkezelés és a szolgáltatásnyújtás automatizálásához adóügyi cégeknél)

via Accelo

A legtöbb CRM-ben a számlázás csak utólagos gondolat. Az Accelo-val ez beépül a munkafolyamatába. Az adóügyi cégek ugyanazon a rendszeren belül nyomon követhetik az időt, kezelhetik az ügyfelek munkáját és állíthatják ki a számlákat.

Ez azt jelenti, hogy kevesebb bevétel vész el, és világosabbá válik, hogy mely munkák számlázhatók, melyek vannak folyamatban, és melyek késedelmesek.

Az Accelo legjobb funkciói

Automatizálja a számlázást, az időkövetést és a feladatkiosztást egyetlen rendszerből.

Tekintse meg az ügyfelek teljes előzményeit, beleértve az e-maileket, számlákat és szolgáltatásfrissítéseket.

Használja a fejlett keresőt az adóbevallások és ügyfélakták azonnali megtalálásához.

Az Accelo korlátai

A komplex felülethez való hozzászokáshoz képzésre van szükség.

Az egyedi árazás visszatarthatja a kisebb cégeket

Accelo árak

Professzionális: Egyedi árazás

Üzleti: Egyedi árazás

Haladó: Egyedi árazás

Accelo értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 150 értékelés)

Mit mondanak az Accelo-ról a valódi felhasználók?

Tetszik a szoftver és a könyvelőprogramom, valamint a távoli felügyeleti szoftverem közötti integráció. Így minden tevékenység egy helyen található.

Tetszik a szoftver és a könyvelőprogramom, valamint a távoli felügyeleti szoftverem közötti integráció. Így minden tevékenység egy helyen található.

🔮 Főbb megállapítások: Miért kell több eszközzel bajlódnia, amikor a ClickUp mindent elvégez helyette? Mert a CRM és a projektmenedzsment együttesen zökkenőmentes adóügyi munkafolyamatokat és teljes rendet eredményez.

9. Nimble (A legjobb a közösségi médiával integrált ügyfélkezeléshez és kapcsolattartáshoz)

a Nimble segítségével

A Nimble CRM adószakemberek számára megkönnyíti az ügyfélkapcsolatok kezelését és a nyomon követés automatizálását, miközben az ügyféladatokat e-mailekből, közösségi médiából és más platformokról gyűjti össze.

A kapcsolattartás és a folyamatok kezelésének köszönhetően az adószakértők és a könyvelők könnyedén szerezhetnek új ügyfeleket, ápolhatják az ügyfélkapcsolatokat, és kézzel végzett munkavégzés nélkül is könnyedén betarthatják az adóbevallási határidőket!

A Nimble legjobb funkciói

Automatikus ügyfélprofil-kiegészítés a LinkedIn, Twitter és Gmail integrációk segítségével

Kövesse nyomon az e-maileket és automatizálja az adóbevallási időszak utáni teendőket egyetlen irányítópultról.

Szerezzen potenciális ügyfeleket a közösségi médián vagy e-mailben, és rendelje őket adóügyi munkafolyamatokhoz.

A Nimble korlátai

A fájlok tárolási kapacitása korlátozott.

Néhány fejlett jelentéskészítő eszköz számviteli specifikus betekintéshez

Nimble árak

Üzleti terv: 29,90 USD/hó felhasználónként

Nimble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (1000+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Nimble-ről a valódi felhasználók?

A Nimble szoftver remek felülettel és lenyűgöző irányítópultokkal rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a számviteli bérszámfejtés automatizálásához. Ezenkívül ez a platform jelentősen javította az összes szervezeti tervünk testreszabását, hogy azok minden ügyfelünk igényeinek megfeleljenek.

A Nimble szoftver remek felülettel és lenyűgöző irányítópultokkal rendelkezik, amelyek hozzájárulnak a számviteli bérszámfejtés automatizálásához. Ezenkívül ez a platform jelentősen javította az összes szervezeti tervünk testreszabását, hogy azok minden ügyfelünk igényeinek megfeleljenek.

📖 Olvassa el még: Hogyan szervezzük meg pénzügyeinket: lépésről lépésre

10. Salesforce (Legalkalmasabb olyan nagyvállalati szintű adótanácsadó cégek számára, amelyek fejlett automatizálásra és elemzésre szorulnak)

via Salesforce

Ha cége nagy mennyiségű ügyféllel foglalkozik, a szervezettség fenntartása kihívást jelenthet. A Salesforce segítségével az ügyféladatok, az adóbevallási határidők és a jelentések egyetlen rendszerben kerülnek összevonásra.

Ezenkívül az egyedi irányítópultok és a számviteli projektmenedzsment szoftverekkel való integrációk miatt kiválóan alkalmas azoknak a cégeknek, amelyek növekedésük során nagyobb struktúrára és jobb átláthatóságra szorulnak.

A Salesforce legjobb funkciói

Állítson be automatikus emlékeztetőket a határidőkhöz, dokumentumkérésekhez és találkozókhoz.

Használja az AI-alapú elemzéseket az adóbevételek előrejelzéséhez és az ügyfelek megismeréséhez

Integrálja a főbb könyvelési eszközökkel és dokumentumkezelő rendszerekkel

A Salesforce korlátai

Kisebb cégek számára drága

A testreszabás és a beállítás bonyolult lehet

Salesforce árak

Vállalati: 165 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 330 USD/hó felhasználónként

Einstein 1 Sales: 500 USD/hó felhasználónként

Salesforce értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 23 000 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 18 000 értékelés)

🔮 Főbb megállapítások: A projektelszámolási rendszer bevezetése nem feltétlenül jelent számokból álló rémálmot – kövesse ezt a lépésről lépésre bemutatott útmutatót, hogy minden rendben menjen: Hogyan kell használni a projektelszámolást?

11. Method CRM (a legjobb QuickBooks és Xero integrált ügyfél- és számlázáskezeléshez)

via Method CRM

Ha a CRM közvetlenül kommunikál a könyvelési szoftverével, minden zökkenőmentesebben működik. A Method CRM zökkenőmentesen integrálódik a QuickBooks és a Xero szoftverekkel, így az ügyféladatok, a számlák és a kifizetések szinkronban maradnak – nincs dupla adatbevitel, nincs elmulasztott számlázás.

A Method CRM legjobb funkciói

Szinkronizálja a számlázási és pénzügyi adatokat a QuickBooks és a Xero programokkal valós időben.

Lehetővé teszi az ügyfelek önkiszolgálását egy márkás portálon keresztül a számlák és fizetések kezeléséhez.

Automatizálja az ügyfelek nyomon követését, az ajánlatok munkafolyamatait és a szolgáltatások megújítását.

A Method CRM korlátai

Az automatizálás hatékony megvalósításához képzésre van szükség.

Lehetséges integrációs problémák a régebbi rendszerekkel

A Method CRM árai

Kapcsolatkezelés: 25 USD/hó felhasználónként

CRM Pro: 44 USD/hó felhasználónként

CRM Enterprise: 74 USD/hó felhasználónként

Method CRM értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,1/5 (több mint 100 értékelés)

A 11 legjobb választásunk mellett itt van még néhány CRM szoftver opció adószakemberek számára, amelyek Önnek is megfelelőek lehetnek: Calendly: A Calendly segítségével az ügyfelek közvetlenül a naptárába foglalhatnak adótanácsadási időpontot, így Ön több időt fordíthat a bevallások elkészítésére, és az ügyfelekkel való találkozók ütemezése is könnyebbé válik.

Dext: A Dext képes kivonni a legfontosabb adatokat a nyugták képeiből, kategorizálni azokat, és szinkronizálni a könyvelési szoftverével, ezzel segítve az automatizált nyugta- és kiadáskövetést.

Canopy: A Canopy olyan funkciókkal rendelkezik, mint a biztonságos ügyfélportálok, a munkafolyamatok automatizálása és a dokumentumkezelés, amelyek segítenek a könyvelőknek és könyvelőirodáknak a hatékony adókezelésben.

A ClickUp CRM segít stresszmentesen kezelni az adóbevallási időszakot

A vállalatok 77%-a növelte az adóátalakításra és automatizálásra szánt költségvetését a 2024-es pénzügyi évben, szemben a 2023-as pénzügyi év 67%-ával – ez egyértelmű jele annak, hogy a vállalkozások egyre nagyobb hangsúlyt fektetnek a technológiaalapú adókezelésre.

Tehát nem meglepő, hogy az adószakembereknek digitális útra kell lépniük, hogy lépést tudjanak tartani. De miért állna meg egy nem megfelelő megoldásnál, amikor mindennel rendelkezhet?

A Trinetix portfóliókezelője, Kateryna Sipakova fogalmazza meg a legjobban:

Nem akartunk egy funkcióhoz egy új eszközt, egy másik funkcióhoz pedig egy másik eszközt használni. Azt akartuk, hogy a projektek, a belső műveletek és a célok egy helyen legyenek. A ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezett, amire csapatainknak szüksége volt.

Nem akartunk egy funkcióhoz egy új eszközt, egy másik funkcióhoz pedig egy másik eszközt használni. Azt akartuk, hogy a projektek, a belső műveletek és a célok egy helyen legyenek. A ClickUp minden olyan funkcióval rendelkezett, amire csapatainknak szüksége volt.

Ezért a ClickUp adószakembereknek készült CRM-je a legjobb munkafolyamat-társa!

Ezzel nyomon követheti az ügyfelekkel való interakciókat, automatizálhatja az adóbevallási határidőket, központosíthatja a dokumentumokat, és integrálhatja olyan könyvelési szoftverekkel, mint a QuickBooks és a Xero – mindezt egy intuitív platformon, amely a legátfogóbb megoldást kínálja a stresszes adóbevallási időszakra.

Szeretne megszabadulni az adózással kapcsolatos gondoktól? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra!