A 10 legjobb DeskTime alternatív megoldás az időkövetéshez 2025-ben

A DeskTime egy megbízható időkövető szoftver, egyszerű felhasználói felülettel. De az időkövetésen és a feladatok kezelésén kívül nem sokat tud, igaz?

Természetesen nyomon követheti a munkaidőt, kezelheti az egyszerű projekteket, és akár a böngészőjén is nyomon követheti az időt. De ez nem igazán elegendő a munkafolyamatok optimalizálásához és a csapat termelékenységének növeléséhez.

Ha eddig is kétségei voltak, hogy a DeskTime valóban megfelel-e az Ön igényeinek, akkor talán itt az ideje, hogy felfedezzen egy fejlettebb DeskTime alternatívát, amely többet kínál, mint pusztán időnaplózást.

Összegyűjtöttük a 10 legjobb DeskTime alternatívát, amelyek túlmutatnak az automatikus időkövetésen. Ezek az eszközök segítenek a projekt időkövetésében, az alkalmazottak nyomon követésében, a termelékenység elemzésében és a részletes jelentések készítésében – mindezt úgy, hogy elkerüljék a halogatásokat, javítsák a felelősségvállalást és maximalizálják a hatékonyságot.

Akár távoli csapatokat, irodai alkalmazottakat vagy szabadúszókat irányít, ebben a listában biztosan megtalálja a munkafolyamatához leginkább illő eszközt!

ClickUp : A legjobb all-in-one munkamenedzsment és időkövető szoftver Hubstaff: A legjobb távoli csapatok nyomon követéséhez Time Doctor: A legjobb a munkavállalók képernyőn végzett tevékenységeinek elemzéséhez TimeCamp: A legjobb helyszíni vállalkozók számára Clockify: A legjobb kisvállalkozások számára Toggl Track: A legjobb nagy csapatok és vállalkozások számára Monitask: A legjobb kisvállalkozások és szabadúszók számára Jibble: A legjobb biometrikus jelenléti bejelentkezéshez Calamari: A legjobb távoli és fizikai jelenlét-nyomon követéshez Float: A legjobb automatizált időnapló-beküldéshez

👀 Tudta? Egy tanulmány kimutatta, hogy már 20 percnyi megszakított teljesítmény is jelentősen megnöveli az emberek stresszét és frusztrációját. Ez tovább bizonyítja, hogy a időblokkok és az időkövetés milyen fontosak a folyamatos termelékenység szempontjából.

Mit kell keresnie a DeskTime alternatíváiban?

Bárki, aki távoli csapattal vezeti vállalkozását, tudja, hogy az általános időkövetési funkciók már nem elegendőek. Íme, mire kell figyelnie, amikor DeskTime alternatívát választ:

Testreszabható időkövetési sablonok: Kinek van ideje minden projekthez nulláról időtáblázatot készíteni? Válasszon egy olyan eszközt, amely készen használható Kinek van ideje minden projekthez nulláról időtáblázatot készíteni? Válasszon egy olyan eszközt, amely készen használható időkövetési sablonokat és offline időkövetést kínál a nagyobb kényelem érdekében.

Automatizált munkaidő-nyilvántartás: A kézi munkaidő-nyilvántartás hibalehetőséget rejt magában. Keressen olyan eszközt, amely A kézi munkaidő-nyilvántartás hibalehetőséget rejt magában. Keressen olyan eszközt, amely automatizált munkaidő-nyilvántartással rendelkezik, hogy extra erőfeszítés nélkül biztosíthassa a pontos számlázható órákat.

Csapatmunka: A DeskTime alternatívájának lehetővé kell tennie az érdekelt felek számára, hogy feladatokat rendeljenek hozzá, specifikációkat és ellenőrzőlistákat adjanak hozzá, valamint egy központi irányítópultról figyeljék a teljesítményt.

Személyre szabott munkaterhelés-nézet: Egy kiváló időkövető eszköz vagy Egy kiváló időkövető eszköz vagy munkaidő-nyilvántartó alkalmazásnak rugalmas feladatnézeteket kell kínálnia, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy listák, táblák és naptárak között válthassanak, hogy azok megfeleljenek a munkafolyamatuk preferenciáinak.

Integrációk és kiterjesztések: A megfelelő eszköznek integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe, és böngészőbővítményeket kell kínálnia a Chrome és más platformok számára a számlázható órák zökkenőmentes szinkronizálása érdekében.

Vállalati szintű biztonság: Győződjön meg arról, hogy az időkövető eszköz adat titkosítást és GDPR-megfelelőséget biztosít az érzékeny információk védelme érdekében.

Valós idejű jelentések: A teljesítményről szóló részletes időjelentéseken túl a munkaidő-nyilvántartó eszköznek azonnali termelékenységi betekintést és a feladatok elvégzésének frissítéseit is biztosítania kell, hogy kiküszöbölje A teljesítményről szóló részletes időjelentéseken túl a munkaidő-nyilvántartó eszköznek azonnali termelékenységi betekintést és a feladatok elvégzésének frissítéseit is biztosítania kell, hogy kiküszöbölje a munkaidő-nyilvántartás kezelésének szűk keresztmetszeteit.

Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, az időkövető szoftverének is skálázhatónak kell lennie – több felhasználót, projektet és feladatot kell tudnia kezelni a teljesítmény romlása nélkül.

A 10 legjobb DeskTime alternatíva

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy termelékenységi eszköznél, íme néhány ingyenes DeskTime alternatíva, amelyek megfelelnek az elvárásoknak. Fedezze fel a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, árakat és értékeléseket, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet.

1. ClickUp (A legjobb all-in-one munkamenedzsment és időkövető szoftver)

Szervezze meg feladatait és kövesse nyomon az időt testreszabható listákban a ClickUp segítségével.

A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, zökkenőmentes munkaterhelés-kezelést és időkövetést biztosít egy központi platformon.

A DeskTime-mal ellentétben ez egy holisztikus feladatkezelő platform, amely pontos időrögzítési funkciókkal rendelkezik, és nem csupán egy időkövető szoftver.

Minden szükséges eszközt megkap, amellyel prioritásokat állíthat fel a feladatok között, a hierarchikus teendőlistáktól és az ismétlődő emlékeztetőktől az automatikus időkövetésig és jelentéskészítésig.

Kezdje el könnyedén nyomon követni az időt az egyes feladatok időzítőjének be- és kikapcsolásával. Be kell jegyeznie a múltbeli munkát? Egyszerűen adja meg manuálisan a visszamenőleg eltöltött órákat.

A ClickUp automatikus nyomon követéssel ellátott munkaidő-nyilvántartást is kínál, amely részletes bontást ad az egyes projektekre fordított időről, így jobb betekintést nyújt a termelékenységbe és pontosabb számlázást tesz lehetővé.

Jegyzeteket, címkéket, jelöléseket és még sok mást hozzáadhat a ClickUp Project Time Tracker segítségével.

Automatikus időkövetést szeretne több Chrome-lapon végzett feladatokhoz? A ClickUp Chrome-bővítménye megoldja a problémát! Zökkenőmentesen követi nyomon a feladatokra fordított időt asztali számítógépen, mobilon és webböngészőkben, így biztosítva a pontos adatokat, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.

Kövesse nyomon a feladatokra fordított hozzávetőleges időt a ClickUp Time Estimates segítségével.

A ClickUp Time Estimates segítségével beállíthatja a feladatok ideális becsült időtartamát, és nyomon követheti a ténylegesen eltöltött időt.

A projekt teljes időbecslésének megtekintéséhez kapcsolja be az Időbecslések összesítését. A feladatok megjeleníti a szülői feladat és alfeladatai teljes időbecslését.

A ClickUp Project Time Tracking csomag minden szükséges funkcióval rendelkezik az időkövetéshez. Minden időbejegyzéshez megjegyzéseket fűzhet, így könnyen nyomon követheti, hogy egy-egy feladat mennyi időt vesz igénybe. Ezenkívül címkézheti, jelölheti és prioritásokat állíthat be a feladatokhoz, így ha gyorsan kell valamit megtalálnia, az egy pillanat alatt a rendelkezésére áll.

Rossz határidőt és időpontot adott meg? Ne aggódjon! A feladatok dátumát és időpontját bármikor szerkesztheti.

Használja a ClickUp munkaterhelés-nézetét, hogy nyomon kövesse csapata munkaterhelési kapacitását.

A ClickUp munkaterhelés-nézetével beállíthatja és nyomon követheti csapata kapacitását, valamint hozzáadhat időbecsléseket és prioritásokat a szervezettség érdekében. Azonnal felismerheti azokat a feladatokat, amelyek extra támogatást igényelnek, mielőtt azok akadályt jelentenének, és egyszerűen áthúzhatja őket a naptárba, hogy beütemezze őket.

A ClickUp egyszerűsíti az időkövetést testreszabható munkaidő-nyilvántartási sablonokkal. Például a ClickUp Services Timesheet Template segít nyomon követni a munkavállalók munkaidejét, felismerni a munkaterhelés egyensúlytalanságait és azonosítani a képzési hiányosságokat a csapat termelékenységének javítása érdekében.

Ingyenes sablon Használja a ClickUp Services Timesheet Template sablont az Ön által nyújtott egyes szolgáltatásokhoz tartozó idő, költségek és erőforrások nyomon követéséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

💡Pro tipp: A ClickUp globális időzítőjével bármilyen eszközről leállíthatja az időt, és válthat a különböző projektek között.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók eleinte túlzottnak találhatják a kiterjedt projektidő-nyomonkövetési funkciókat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit osztott meg egy Trustradius-értékelő:

Az időkövetés lehetővé tette a csapatok számára, hogy jobban kezeljék az erőforrásokat és szükség szerint áthelyezzék a hangsúlyt mind belső szinten, mind a vállalat egészében.

Az időkövetés lehetővé tette a csapatok számára, hogy jobban kezeljék az erőforrásokat és szükség szerint áthelyezzék a hangsúlyt mind belső szinten, mind a vállalat egészében.

2. Hubstaff (A legjobb távoli munkavállalók nyomon követéséhez)

via Hubstaff

A Hubstaff egy több eszközön használható alkalmazottak munkaidő-nyomonkövető szoftver, amely az asztali számítógépről, mobiltelefonról vagy GPS-ről származó időadatokat munkaidő-nyilvántartássá alakítja. Egyszerűen ellenőrizze az időt, szerkessze a számlázható órákat, és hagyjon megjegyzéseket a pontosság és az átláthatóság érdekében.

A DeskTime-mal ellentétben a Hubstaff olyan fizetési platformokkal is integrálható, mint a Deel és a Wise. A vezetők egy kattintással jóváhagyhatják a munkaidő-nyilvántartásokat, és minden alkalmazott és beszállító a megfelelő összeget kapja meg. Nincs szükség az egyes kifizetések kiszámítására és feldolgozására.

A Hubstaff legjobb funkciói

Kövesse nyomon a jelenlétet és a helyszíni rendelkezésre állást a pontos műszak-, PTO- és szabadságkezelés érdekében.

Testreszabhatja az időkövetési és bérszámfejtési jelentéseket

A munkaidő-nyilvántartások jóváhagyása után automatikusan feldolgozza a bérszámfejtést és a számlákat.

Elemezze a termelékenységi trendeket, kövesse nyomon a költségeket, és készítsen részletes elemzéseket!

A Hubstaff korlátai

Drágább, mint más DeskTime alternatívák

Gyakori hibák a Trello integrációban

Hubstaff árak

Starter: 7 USD/hó/hely (minimum 2 hely)

Grow: 9 USD/hó/hely (minimum 2 hely)

Csapat: 12 USD/hó/hely (minimum 2 hely)

Vállalati: 25 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)

Hubstaff értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?

Íme egy G2-es értékelés:

A Hubstaff nyomon követi a távoli munkavállalók munkaidejét és tevékenységét, ami igazán kihívást jelentő feladat azoknak a szervezeteknek, amelyek otthoni munkát kínálnak. A Hubstaff ezt a nagyszerű feladatot ésszerű áron végzi.

A Hubstaff nyomon követi a távoli munkavállalók munkaidejét és tevékenységét, ami igazán kihívást jelentő feladat azoknak a szervezeteknek, amelyek otthoni munkát kínálnak. A Hubstaff ezt a nagyszerű feladatot ésszerű áron végzi.

3. Time Doctor (a legjobb a munkavállalók képernyőn végzett tevékenységeinek elemzéséhez)

via TimeDoctor

A Time Doctor segítségével ellenőrizheti a csapata által végzett konkrét munkát, képernyőképeket készíthet, valamint figyelemmel kísérheti a weboldalak és alkalmazások használatát az egész csapat esetében.

A Time Doctor az üresjárati idő nyomon követését is kínálja. Az inaktivitást, a szokatlan tevékenységeket és a nem produktív alkalmazásokat is azonosíthatja – ez egy másik funkció, amely a DeskTime-ból hiányzik.

A Time Doctor legjobb funkciói

Munkabeosztás és jelenléti nyilvántartás

Kapjon értesítéseket az inaktivitásról, hogy azonosíthassa a termelékenységet gátló tényezőket és a szűk keresztmetszeteket.

Készítsen munka-magánélet egyensúlyi mutatókat a kiégés korai felismerése és megelőzése érdekében.

Kövesse nyomon a tevékenységeket, készítsen képernyőképeket és rögzítse a képernyőket a teljesítmény ellenőrzése és a képzési igények felmérése érdekében.

A Time Doctor korlátai

Ez meglehetősen invazív, mivel közvetlenül figyelemmel kíséri az alkalmazottak képernyőn végzett tevékenységét.

A tevékenységi sáv gyakran szünetel, miközben a rendszer a háttérben futtatja a projekt időkövetését.

Time Doctor árak

Alap: 8 USD/hó/felhasználó

Standard: 14 USD/hó/felhasználó

Prémium: 20 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Time Doctor értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (530+ értékelés)

3. TimeCamp (legalkalmasabb a terepen dolgozó vállalkozók számára)

via TimeCamp

A munkaidő-nyomon követés és az alkalmazottak tevékenységének figyelemmel kísérése terén egy másik lehetőség a TimeCamp. Ezzel nyomon követheti a jelenlétet, mérheti a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, és elemezheti csapata napi rutinját a termelékenység fenntartása érdekében.

Unod már a kézi számlázást? Használd a TimeCamp alkalmazást, hogy pontos számlákat állíts ki a számlázható órák alapján – nincs szükség további számításokra.

A TimeCamp legjobb funkciói

Automatikusan kövesse nyomon a bejelentkezéseket, a munkaidőt, a szüneteket és a kijelentkezéseket az asztali számítógépen.

Figyelje a weboldal használatát, a munkaidőt és a termelékenységi trendeket az egyéni felelősségre vonhatóság érdekében.

Kezelje a túlórákat, a jelenlétet, a szabadságokat és a szabadságokat

Kövesse nyomon a terepen dolgozók teljesítményét geofencing segítségével

A TimeCamp korlátai

Az exportált jelentések nem annyira részletesek, mint a platformon található adatok.

Az időzítő néha akkor is tovább fut, ha Ön nem aktív.

TimeCamp árak

Ingyenes

Starter: 3,99 USD/hó/felhasználó

Prémium: 6,99 USD/hó/felhasználó

Ultimate: 10,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 14,99 USD/hó/felhasználó

TimeCamp értékelések és vélemények

G2: 4,7/. 5 (340+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)

Mit mondanak a TimeCamp-ről a valódi felhasználók?

Íme, amit a G2-n találtunk:

Tetszik a Timecamp felhasználói felülete, egyszerű, egyértelmű és könnyen használható.

Tetszik a Timecamp felhasználói felülete, egyszerű, egyértelmű és könnyen használható.

5. Clockify (A legjobb kisvállalkozások számára)

via Clockify

Szeretné gond nélkül nyomon követni mind a személyes, mind a csapat termelékenységét? A Clockify időkövető, munkaidő-nyilvántartó és kioszk-követő funkciókat kínál a haladás nyomon követéséhez és az idő becsléséhez, hogy jobban eloszthassa az erőforrásokat és megtervezhesse a munkaerőt.

Ingyenes időkövető szoftverként ez egy megfelelő DeskTime alternatíva a szűkös költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások számára.

A Clockify legjobb funkciói

Nyomon követheti a munkaidőt a munkaidő-nyilvántartások segítségével.

Naponta ellenőrizze az alkalmazottak jelenlétét és túlóráit

Kövesse nyomon a számlázható órákat a bérszámfejtés és a költségszámításhoz

Rögzítse a munkaidőt a Kiosk segítségével, egy megosztott eszközzel, amelyen az alkalmazottak PIN-kóddal jelentkeznek be.

A Clockify korlátai

A ingyenes verzióban hiányoznak a fejlett időkövetési funkciók

Az ügyfelek panaszkodnak a jelentések létrehozása vagy a feladatok közötti váltás során tapasztalt késésekre.

Clockify árak

Örökre ingyenes

Standard: 6,99 USD/hó/felhasználó

Pro: 9,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: 14,99 USD/hó/felhasználó

Csomag: 15,99 USD/hó/felhasználó

Clockify értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (170+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (9100+ értékelés)

🧠Érdekesség: Az első „időkövető eszköznek” Frederick Winslow Taylor által 1876-ban használt stopperórát tartják, amellyel a munkások egyes feladatokra fordított idejét követte nyomon. Taylor még egy Taylorizmus nevű ipari menedzsment módszert is kidolgozott a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében.

6. Toggl Track (legalkalmasabb nagy csapatok és vállalkozások számára)

via Toggl Track

Naptárnézetekkel, több eszköz támogatásával és több mint 100 integrációval a Toggl Track egy másik DeskTime alternatíva nagy csapatok számára. Egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, és pontos adatokat nyújt az egyes alkalmazottak teljesítményéről.

A részletes időjelentéseket testreszabhatja, hogy mérje a szervezetére jellemző teljesítménymutatókat. A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően a kezdők és a tapasztalt felhasználók egyaránt könnyen kezelhetik.

A Toggl Track legjobb funkciói

Rögzítse az egész csapat számlázható perceit, és ossza meg azokat az ügyfelekkel!

Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges munkaidőt, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket!

Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és mások, hogy az időt egy helyen szinkronizálhassa.

Ellenőrizze és hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat a zökkenőmentes bérszámfejtés érdekében.

Toggl Track korlátozások

A Chrome-bővítményben hibák lehetnek.

Új feladatok hozzáadása kissé nehézkes, amikor az időzítő be van kapcsolva.

Toggl Track árak

Örökre ingyenes

Starter: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalat: Egyedi

Toggl Track értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)

Mit mondanak a Toggl Trackről a valódi felhasználók?

Íme egy Trust Radius felhasználó visszajelzése:

A Toggl Track alkalmazást nemcsak az óradíj alapú ügyfeleim nyomon követésére használom, hanem arra is, hogy nyomon kövessem, mennyi időt töltök az egyes feladatokkal, így megfelelően árazhatom a szolgáltatásaimat. Nagyon tetszik a jelentéskészítő funkciója, valamint az, hogy nyomon követhetem/szervezhetem az ügyfeleket, projekteket és konkrét feladatokat.

A Toggl Track alkalmazást nemcsak az óradíj alapú ügyfeleim nyomon követésére használom, hanem arra is, hogy nyomon kövessem, mennyi időt töltök az egyes feladatokkal, így megfelelően árazhatom a szolgáltatásaimat. Nagyon tetszik a jelentéskészítő funkciója, valamint az, hogy nyomon követhetem/szervezhetem az ügyfeleket, projekteket és konkrét feladatokat.

7. Monitask (A legjobb kisvállalkozások és szabadúszók számára)

via Monitask

Ha olyan, nem tolakodó időkövető eszközt keres, amely nagyobb átláthatósággal ellenőrzi az alkalmazottak munkáját, akkor a Monitask lehet a megfelelő választás.

Ahelyett, hogy titokban figyelné az alkalmazottak tevékenységét, a program értesíti a felhasználókat, amikor képernyőképet készít, és megmutatja az aktuális termelékenységi arányukat.

Emellett ütemezési sablonokat is kínál, ahol megadhatja a teljes csapat számára a kiosztott időket, a határidőket és a műszakokat.

A Monitask legjobb funkciói

Figyelje a napi termelékenységet és teljesítményt a be- és kijelentkezési táblákkal

Kövesse nyomon az alkalmazottak tevékenységét képernyőképes értesítésekkel és valós idejű termelékenységi pontszámokkal.

Tekintse meg egy helyen a távoli, irodai és terepen dolgozó munkavállalók jelenléti adatait!

Számítsa ki a fizetett munkaidőt és az alkalmazottak bérét a platformon közvetlenül ledolgozott órák alapján!

A Monitask korlátai

A felhasználók néha elakadnak a korábbi feladatoknál, amikor másnap bejelentkeznek.

Az időt manuálisan kell hozzáadni vagy elindítani

Monitask árak

Pro: 5,99 USD/hó/felhasználó

Üzleti: 8,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Monitask értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,8/5 (130+ értékelés)

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést. A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy ezt a találgatást adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a tényleges munkamódszeréhez!

8. Jibble (a legjobb biometrikus jelenléti nyilvántartáshoz)

via Jibble

A Jibble segítségével csapata asztali számítógépről, mobiltelefonról és webböngészőből is rögzítheti az órákat. Emellett arcfelismerési és GPS-követési funkciókat is kínál, amelyek a DeskTime-ban nem elérhetők.

Biometrikus időmérő órákat használhat a jelenléti nyilvántartás egyszerűsítéséhez, hogy még pontosabb eredményeket érjen el.

Az alkalmazás olyan platformokkal is integrálható, mint a Xero és a QuickBooks Online, hogy egyszerűsítse a bérszámfejtési folyamatokat.

A Jibble legjobb funkciói

Kezelje a munkaidő-nyilvántartásokat a mobilalkalmazásban

Hozzáférés napi, heti vagy havi munkaidő-nyilvántartási elemzési jelentésekhez

Állítson be egyéni túlóra beállításokat az automatikus munkaidő-nyilvántartás frissítéséhez.

Rendezze be a fix vagy rugalmas munkarutint egyéni célokkal

A Jibble korlátai

Az Android-alkalmazás beállítása kissé unalmas lehet.

A próbaidőszak lejárta után nincs technikai támogatás

Jibble árak

Örökre ingyenes

Prémium: 4,99 USD/hó/felhasználó

Ultimate: 9,99 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Jibble értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (120+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (több mint 1400 értékelés)

Mit mondanak a Jibble-ről a valódi felhasználók?

A Capterra egyik értékelője így fogalmazott:

A Jibble rendkívül könnyen beállítható, használható és kezelhető a gyakorlatban. Sokkal hatékonyabbá tette a bérszámfejtést, és értékes időt takarított meg nekem.

A Jibble rendkívül könnyen beállítható, használható és kezelhető a terepen. Sokkal hatékonyabbá tette a bérszámfejtést, így értékes időt takarítottam meg.

9. Calamari (A legjobb távoli és fizikai jelenlét-nyomon követéshez)

via Calamari

A Calamari egy idő- és jelenléti nyomonkövető eszköz. Míg a DeskTime csak online időkövető órát kínál, a Calamari hét távoli és fizikai módszert kínál a be- és kijelentkezéshez.

Például az alkalmazottak be- és kijelentkezhetnek, vagy projekt között válthatnak a Slack alkalmazásban. Egyszerűen szinkronizálja a Calamari alkalmazással, és az rögzíti az összes ledolgozott órát. QR-kódokat is elhelyezhet az egyes épületek bejáratainál, amelyeket az alkalmazottak beolvashatnak, és elindíthatják az órájukat.

A Calamari legjobb funkciói

Nyomon követheti a munkaidőt hétféle módon, beleértve az iBeacon alkalmazást az irodai jelenléthez és a távoli bejelentkezéshez szükséges alkalmazásokat.

A geofencing segítségével engedélyezheti vagy korlátozhatja a munkavégzés helyszíneit, hogy biztosítsa a szabályok betartását.

Támogassa a globális csapatokat külön szabadságpolitikákkal és öt nyelven elérhető szolgáltatásokkal.

Szűrők segítségével észlelje a késéseket, a rövidített munkaidőt vagy a jogosulatlan munkanapokat.

A Calamari korlátai

A rendszer karbantartásával és leállásaival kapcsolatos kommunikáció javítható lenne.

A feladatkezelési funkciók hiánya

Calamari árak

Szabadidő modul: 2,5 USD/hó felhasználónként

Munkaidő és jelenlét: 3 USD/hó felhasználónként

Core HR: 2,5 USD/hó felhasználónként

SAML kiegészítő: 1 USD/hó felhasználónként

Személyre szabott tervezet: Egyedi árazás

A Calamari minimális számlázási díja 25 USD/hó.

Calamari értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (20+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (570+ értékelés)

10. Float (a legjobb automatizált időnapló-beküldéshez)

via Float

Az alkalmazottai frusztráltak a munkaidő kézi rögzítése miatt? A Float automatizált időkövetési funkciója segíthet. A csapat ütemezett feladatok alapján előre kitöltött munkaidő-nyilvántartások egyszerűsítik az ismétlődő munkák időnaplóinak benyújtását.

Ezenkívül a Float intuitív vizuális idővonalat kínál, amely megkönnyíti a csapatok ütemtervének és a projektek idővonalának megértését. A Float időkövető eszközökkel is szinkronizálható, ami növeli az erőforrás-tervezés pontosságát.

A Float legjobb funkciói

Állítson be havi határidőket a munkaidő-nyilvántartások benyújtására automatikus emlékeztetővel.

Indítsa el és állítsa le az időkövetést egy asztali időzítő alkalmazással

Automatizálja az ismétlődő fizetések és előlegek időnyilvántartásának benyújtását

Húzza és ejtse az időbeosztásokat, és rendelje át a feladatokat

Float korlátozások

Szűrők használata nélkül nem láthatja, ki min dolgozik.

Egyszerűbb projektek és kisebb csapatok esetében ez túl nagy feladat lehet.

Float árazás

Starter: 7,50 USD/hó/felhasználó

Pro: 12,50 USD/hó/felhasználó

Vállalati: Egyedi árazás

Float értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 1600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)

Fokozza személyes és szakmai fejlődését a ClickUp segítségével

Minden DeskTime alternatíva, amelyet bemutattunk, rendelkezik erősségeivel és hátrányaival. Néhányuk kiválóan alkalmas a jelenléti adatok nyomon követésére, de nem rendelkezik részletes jelentéskészítési funkcióval. Mások olyan funkciókat kínálnak, amelyekkel a vezetők mindig tájékozottak maradnak, de a munkavállalók számára zavaróak lehetnek. Vannak pedig olyan eszközök is, amelyek remek funkciókkal rendelkeznek – ha el tudjuk nézni az alkalmi hibákat.

Szeretné kihagyni a próba-hiba folyamatot? Javasoljuk, hogy válassza a ClickUp-ot DeskTime alternatívájaként.

A ClickUp nem csak az időt követi nyomon, hanem teljes ellenőrzést biztosít a projektek felett. Testreszabhatja a feladatnézeteket, emlékeztetőket állíthat be, könnyedén oszthatja el a munkát és valós idejű jelentéseket készíthet. Ráadásul az ingyenes, testreszabható sablonok segítségével a munkaidő-nyilvántartás tökéletesen illeszkedik a munkafolyamatához.

Ráadásul a ClickUp tovább növelheti csapata termelékenységét azáltal, hogy a feladatokat, az időkövetést, a kommunikációt és a tudásmenedzsmentet egyetlen AI-alapú platformba integrálja.

Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a különbséget!