A 10 legjobb DeskTime alternatív megoldás az időkövetéshez 2025-ben

A DeskTime egy megbízható időkövető szoftver, egyszerű felhasználói felülettel. De az időkövetésen és a feladatok kezelésén kívül nem sokat tud, igaz?
Természetesen nyomon követheti a munkaidőt, kezelheti az egyszerű projekteket, és akár a böngészőjén is nyomon követheti az időt. De ez nem igazán elegendő a munkafolyamatok optimalizálásához és a csapat termelékenységének növeléséhez.
Ha eddig is kétségei voltak, hogy a DeskTime valóban megfelel-e az Ön igényeinek, akkor talán itt az ideje, hogy felfedezzen egy fejlettebb DeskTime alternatívát, amely többet kínál, mint pusztán időnaplózást.
Összegyűjtöttük a 10 legjobb DeskTime alternatívát, amelyek túlmutatnak az automatikus időkövetésen. Ezek az eszközök segítenek a projekt időkövetésében, az alkalmazottak nyomon követésében, a termelékenység elemzésében és a részletes jelentések készítésében – mindezt úgy, hogy elkerüljék a halogatásokat, javítsák a felelősségvállalást és maximalizálják a hatékonyságot.
Akár távoli csapatokat, irodai alkalmazottakat vagy szabadúszókat irányít, ebben a listában biztosan megtalálja a munkafolyamatához leginkább illő eszközt!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- ClickUp : A legjobb all-in-one munkamenedzsment és időkövető szoftver
- Hubstaff: A legjobb távoli csapatok nyomon követéséhez
- Time Doctor: A legjobb a munkavállalók képernyőn végzett tevékenységeinek elemzéséhez
- TimeCamp: A legjobb helyszíni vállalkozók számára
- Clockify: A legjobb kisvállalkozások számára
- Toggl Track: A legjobb nagy csapatok és vállalkozások számára
- Monitask: A legjobb kisvállalkozások és szabadúszók számára
- Jibble: A legjobb biometrikus jelenléti bejelentkezéshez
- Calamari: A legjobb távoli és fizikai jelenlét-nyomon követéshez
- Float: A legjobb automatizált időnapló-beküldéshez
👀 Tudta? Egy tanulmány kimutatta, hogy már 20 percnyi megszakított teljesítmény is jelentősen megnöveli az emberek stresszét és frusztrációját. Ez tovább bizonyítja, hogy a időblokkok és az időkövetés milyen fontosak a folyamatos termelékenység szempontjából.
Mit kell keresnie a DeskTime alternatíváiban?
Bárki, aki távoli csapattal vezeti vállalkozását, tudja, hogy az általános időkövetési funkciók már nem elegendőek. Íme, mire kell figyelnie, amikor DeskTime alternatívát választ:
- Testreszabható időkövetési sablonok: Kinek van ideje minden projekthez nulláról időtáblázatot készíteni? Válasszon egy olyan eszközt, amely készen használható időkövetési sablonokat és offline időkövetést kínál a nagyobb kényelem érdekében.
- Automatizált munkaidő-nyilvántartás: A kézi munkaidő-nyilvántartás hibalehetőséget rejt magában. Keressen olyan eszközt, amely automatizált munkaidő-nyilvántartással rendelkezik, hogy extra erőfeszítés nélkül biztosíthassa a pontos számlázható órákat.
- Csapatmunka: A DeskTime alternatívájának lehetővé kell tennie az érdekelt felek számára, hogy feladatokat rendeljenek hozzá, specifikációkat és ellenőrzőlistákat adjanak hozzá, valamint egy központi irányítópultról figyeljék a teljesítményt.
- Személyre szabott munkaterhelés-nézet: Egy kiváló időkövető eszköz vagy munkaidő-nyilvántartó alkalmazásnak rugalmas feladatnézeteket kell kínálnia, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy listák, táblák és naptárak között válthassanak, hogy azok megfeleljenek a munkafolyamatuk preferenciáinak.
- Integrációk és kiterjesztések: A megfelelő eszköznek integrálódnia kell a meglévő technológiai rendszerébe, és böngészőbővítményeket kell kínálnia a Chrome és más platformok számára a számlázható órák zökkenőmentes szinkronizálása érdekében.
- Vállalati szintű biztonság: Győződjön meg arról, hogy az időkövető eszköz adat titkosítást és GDPR-megfelelőséget biztosít az érzékeny információk védelme érdekében.
- Valós idejű jelentések: A teljesítményről szóló részletes időjelentéseken túl a munkaidő-nyilvántartó eszköznek azonnali termelékenységi betekintést és a feladatok elvégzésének frissítéseit is biztosítania kell, hogy kiküszöbölje a munkaidő-nyilvántartás kezelésének szűk keresztmetszeteit.
- Skálázhatóság: Ahogy vállalkozása növekszik, az időkövető szoftverének is skálázhatónak kell lennie – több felhasználót, projektet és feladatot kell tudnia kezelni a teljesítmény romlása nélkül.
A 10 legjobb DeskTime alternatíva
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie egy termelékenységi eszköznél, íme néhány ingyenes DeskTime alternatíva, amelyek megfelelnek az elvárásoknak. Fedezze fel a legfontosabb funkciókat, korlátozásokat, árakat és értékeléseket, hogy megtalálja a legmegfelelőbbet.
1. ClickUp (A legjobb all-in-one munkamenedzsment és időkövető szoftver)
A ClickUp, a munkához szükséges minden alkalmazás, zökkenőmentes munkaterhelés-kezelést és időkövetést biztosít egy központi platformon.
A DeskTime-mal ellentétben ez egy holisztikus feladatkezelő platform, amely pontos időrögzítési funkciókkal rendelkezik, és nem csupán egy időkövető szoftver.
Minden szükséges eszközt megkap, amellyel prioritásokat állíthat fel a feladatok között, a hierarchikus teendőlistáktól és az ismétlődő emlékeztetőktől az automatikus időkövetésig és jelentéskészítésig.
Kezdje el könnyedén nyomon követni az időt az egyes feladatok időzítőjének be- és kikapcsolásával. Be kell jegyeznie a múltbeli munkát? Egyszerűen adja meg manuálisan a visszamenőleg eltöltött órákat.
A ClickUp automatikus nyomon követéssel ellátott munkaidő-nyilvántartást is kínál, amely részletes bontást ad az egyes projektekre fordított időről, így jobb betekintést nyújt a termelékenységbe és pontosabb számlázást tesz lehetővé.
Automatikus időkövetést szeretne több Chrome-lapon végzett feladatokhoz? A ClickUp Chrome-bővítménye megoldja a problémát! Zökkenőmentesen követi nyomon a feladatokra fordított időt asztali számítógépen, mobilon és webböngészőkben, így biztosítva a pontos adatokat, függetlenül attól, hogy hol dolgozik.
A ClickUp Time Estimates segítségével beállíthatja a feladatok ideális becsült időtartamát, és nyomon követheti a ténylegesen eltöltött időt.
A projekt teljes időbecslésének megtekintéséhez kapcsolja be az Időbecslések összesítését. A feladatok megjeleníti a szülői feladat és alfeladatai teljes időbecslését.
A ClickUp Project Time Tracking csomag minden szükséges funkcióval rendelkezik az időkövetéshez. Minden időbejegyzéshez megjegyzéseket fűzhet, így könnyen nyomon követheti, hogy egy-egy feladat mennyi időt vesz igénybe. Ezenkívül címkézheti, jelölheti és prioritásokat állíthat be a feladatokhoz, így ha gyorsan kell valamit megtalálnia, az egy pillanat alatt a rendelkezésére áll.
Rossz határidőt és időpontot adott meg? Ne aggódjon! A feladatok dátumát és időpontját bármikor szerkesztheti.
A ClickUp munkaterhelés-nézetével beállíthatja és nyomon követheti csapata kapacitását, valamint hozzáadhat időbecsléseket és prioritásokat a szervezettség érdekében. Azonnal felismerheti azokat a feladatokat, amelyek extra támogatást igényelnek, mielőtt azok akadályt jelentenének, és egyszerűen áthúzhatja őket a naptárba, hogy beütemezze őket.
A ClickUp egyszerűsíti az időkövetést testreszabható munkaidő-nyilvántartási sablonokkal. Például a ClickUp Services Timesheet Template segít nyomon követni a munkavállalók munkaidejét, felismerni a munkaterhelés egyensúlytalanságait és azonosítani a képzési hiányosságokat a csapat termelékenységének javítása érdekében.
A ClickUp legjobb funkciói
- Használjon testreszabható időblokkoló és időkövető sablonokat a termelékenység nyomon követéséhez.
- Tartsa kézben a feladatokat a munkaidő-nyilvántartási emlékeztetővel
- A ClickUp Dates and Times segítségével napi, heti és havi szinten ütemezheti a feladatokat.
- Hozzáférjen az adatokhoz egy központi irányítópulton, hogy nyomon követhesse a termelékenységet, felismerje a kockázatokat és optimalizálja a hatékonyságot az időkövetési jelentések segítségével.
- Kategorizálja a feladatokat címkékkel, megjegyzésekkel, releváns dokumentumokkal és ellenőrzőlistákkal, hogy csapata összhangban maradjon.
💡Pro tipp: A ClickUp globális időzítőjével bármilyen eszközről leállíthatja az időt, és válthat a különböző projektek között.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználók eleinte túlzottnak találhatják a kiterjedt projektidő-nyomonkövetési funkciókat.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Íme, mit osztott meg egy Trustradius-értékelő:
Az időkövetés lehetővé tette a csapatok számára, hogy jobban kezeljék az erőforrásokat és szükség szerint áthelyezzék a hangsúlyt mind belső szinten, mind a vállalat egészében.
Az időkövetés lehetővé tette a csapatok számára, hogy jobban kezeljék az erőforrásokat és szükség szerint áthelyezzék a hangsúlyt mind belső szinten, mind a vállalat egészében.
2. Hubstaff (A legjobb távoli munkavállalók nyomon követéséhez)
A Hubstaff egy több eszközön használható alkalmazottak munkaidő-nyomonkövető szoftver, amely az asztali számítógépről, mobiltelefonról vagy GPS-ről származó időadatokat munkaidő-nyilvántartássá alakítja. Egyszerűen ellenőrizze az időt, szerkessze a számlázható órákat, és hagyjon megjegyzéseket a pontosság és az átláthatóság érdekében.
A DeskTime-mal ellentétben a Hubstaff olyan fizetési platformokkal is integrálható, mint a Deel és a Wise. A vezetők egy kattintással jóváhagyhatják a munkaidő-nyilvántartásokat, és minden alkalmazott és beszállító a megfelelő összeget kapja meg. Nincs szükség az egyes kifizetések kiszámítására és feldolgozására.
A Hubstaff legjobb funkciói
- Kövesse nyomon a jelenlétet és a helyszíni rendelkezésre állást a pontos műszak-, PTO- és szabadságkezelés érdekében.
- Testreszabhatja az időkövetési és bérszámfejtési jelentéseket
- A munkaidő-nyilvántartások jóváhagyása után automatikusan feldolgozza a bérszámfejtést és a számlákat.
- Elemezze a termelékenységi trendeket, kövesse nyomon a költségeket, és készítsen részletes elemzéseket!
A Hubstaff korlátai
- Drágább, mint más DeskTime alternatívák
- Gyakori hibák a Trello integrációban
Hubstaff árak
- Starter: 7 USD/hó/hely (minimum 2 hely)
- Grow: 9 USD/hó/hely (minimum 2 hely)
- Csapat: 12 USD/hó/hely (minimum 2 hely)
- Vállalati: 25 USD/hó/felhasználó (éves számlázás)
Hubstaff értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (1500+ értékelés)
Mit mondanak a Hubstaffról a valódi felhasználók?
Íme egy G2-es értékelés:
A Hubstaff nyomon követi a távoli munkavállalók munkaidejét és tevékenységét, ami igazán kihívást jelentő feladat azoknak a szervezeteknek, amelyek otthoni munkát kínálnak. A Hubstaff ezt a nagyszerű feladatot ésszerű áron végzi.
A Hubstaff nyomon követi a távoli munkavállalók munkaidejét és tevékenységét, ami igazán kihívást jelentő feladat azoknak a szervezeteknek, amelyek otthoni munkát kínálnak. A Hubstaff ezt a nagyszerű feladatot ésszerű áron végzi.
3. Time Doctor (a legjobb a munkavállalók képernyőn végzett tevékenységeinek elemzéséhez)
A Time Doctor segítségével ellenőrizheti a csapata által végzett konkrét munkát, képernyőképeket készíthet, valamint figyelemmel kísérheti a weboldalak és alkalmazások használatát az egész csapat esetében.
A Time Doctor az üresjárati idő nyomon követését is kínálja. Az inaktivitást, a szokatlan tevékenységeket és a nem produktív alkalmazásokat is azonosíthatja – ez egy másik funkció, amely a DeskTime-ból hiányzik.
A Time Doctor legjobb funkciói
- Munkabeosztás és jelenléti nyilvántartás
- Kapjon értesítéseket az inaktivitásról, hogy azonosíthassa a termelékenységet gátló tényezőket és a szűk keresztmetszeteket.
- Készítsen munka-magánélet egyensúlyi mutatókat a kiégés korai felismerése és megelőzése érdekében.
- Kövesse nyomon a tevékenységeket, készítsen képernyőképeket és rögzítse a képernyőket a teljesítmény ellenőrzése és a képzési igények felmérése érdekében.
A Time Doctor korlátai
- Ez meglehetősen invazív, mivel közvetlenül figyelemmel kíséri az alkalmazottak képernyőn végzett tevékenységét.
- A tevékenységi sáv gyakran szünetel, miközben a rendszer a háttérben futtatja a projekt időkövetését.
Time Doctor árak
- Alap: 8 USD/hó/felhasználó
- Standard: 14 USD/hó/felhasználó
- Prémium: 20 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Time Doctor értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (530+ értékelés)
3. TimeCamp (legalkalmasabb a terepen dolgozó vállalkozók számára)
A munkaidő-nyomon követés és az alkalmazottak tevékenységének figyelemmel kísérése terén egy másik lehetőség a TimeCamp. Ezzel nyomon követheti a jelenlétet, mérheti a feladatok elvégzéséhez szükséges időt, és elemezheti csapata napi rutinját a termelékenység fenntartása érdekében.
Unod már a kézi számlázást? Használd a TimeCamp alkalmazást, hogy pontos számlákat állíts ki a számlázható órák alapján – nincs szükség további számításokra.
A TimeCamp legjobb funkciói
- Automatikusan kövesse nyomon a bejelentkezéseket, a munkaidőt, a szüneteket és a kijelentkezéseket az asztali számítógépen.
- Figyelje a weboldal használatát, a munkaidőt és a termelékenységi trendeket az egyéni felelősségre vonhatóság érdekében.
- Kezelje a túlórákat, a jelenlétet, a szabadságokat és a szabadságokat
- Kövesse nyomon a terepen dolgozók teljesítményét geofencing segítségével
A TimeCamp korlátai
- Az exportált jelentések nem annyira részletesek, mint a platformon található adatok.
- Az időzítő néha akkor is tovább fut, ha Ön nem aktív.
TimeCamp árak
- Ingyenes
- Starter: 3,99 USD/hó/felhasználó
- Prémium: 6,99 USD/hó/felhasználó
- Ultimate: 10,99 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 14,99 USD/hó/felhasználó
TimeCamp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/. 5 (340+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (590+ értékelés)
Mit mondanak a TimeCamp-ről a valódi felhasználók?
Íme, amit a G2-n találtunk:
Tetszik a Timecamp felhasználói felülete, egyszerű, egyértelmű és könnyen használható.
Tetszik a Timecamp felhasználói felülete, egyszerű, egyértelmű és könnyen használható.
5. Clockify (A legjobb kisvállalkozások számára)
Szeretné gond nélkül nyomon követni mind a személyes, mind a csapat termelékenységét? A Clockify időkövető, munkaidő-nyilvántartó és kioszk-követő funkciókat kínál a haladás nyomon követéséhez és az idő becsléséhez, hogy jobban eloszthassa az erőforrásokat és megtervezhesse a munkaerőt.
Ingyenes időkövető szoftverként ez egy megfelelő DeskTime alternatíva a szűkös költségvetéssel rendelkező kisvállalkozások számára.
A Clockify legjobb funkciói
- Nyomon követheti a munkaidőt a munkaidő-nyilvántartások segítségével.
- Naponta ellenőrizze az alkalmazottak jelenlétét és túlóráit
- Kövesse nyomon a számlázható órákat a bérszámfejtés és a költségszámításhoz
- Rögzítse a munkaidőt a Kiosk segítségével, egy megosztott eszközzel, amelyen az alkalmazottak PIN-kóddal jelentkeznek be.
A Clockify korlátai
- A ingyenes verzióban hiányoznak a fejlett időkövetési funkciók
- Az ügyfelek panaszkodnak a jelentések létrehozása vagy a feladatok közötti váltás során tapasztalt késésekre.
Clockify árak
- Örökre ingyenes
- Standard: 6,99 USD/hó/felhasználó
- Pro: 9,99 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: 14,99 USD/hó/felhasználó
- Csomag: 15,99 USD/hó/felhasználó
Clockify értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (170+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (9100+ értékelés)
🧠Érdekesség: Az első „időkövető eszköznek” Frederick Winslow Taylor által 1876-ban használt stopperórát tartják, amellyel a munkások egyes feladatokra fordított idejét követte nyomon. Taylor még egy Taylorizmus nevű ipari menedzsment módszert is kidolgozott a hatékonyság és a termelékenység növelése érdekében.
6. Toggl Track (legalkalmasabb nagy csapatok és vállalkozások számára)
Naptárnézetekkel, több eszköz támogatásával és több mint 100 integrációval a Toggl Track egy másik DeskTime alternatíva nagy csapatok számára. Egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik, és pontos adatokat nyújt az egyes alkalmazottak teljesítményéről.
A részletes időjelentéseket testreszabhatja, hogy mérje a szervezetére jellemző teljesítménymutatókat. A felhasználóbarát kialakításnak köszönhetően a kezdők és a tapasztalt felhasználók egyaránt könnyen kezelhetik.
A Toggl Track legjobb funkciói
- Rögzítse az egész csapat számlázható perceit, és ossza meg azokat az ügyfelekkel!
- Hasonlítsa össze a becsült és a tényleges munkaidőt, hogy azonosítsa a szűk keresztmetszeteket!
- Integrálja olyan eszközökkel, mint a Google Naptár és mások, hogy az időt egy helyen szinkronizálhassa.
- Ellenőrizze és hagyja jóvá a munkaidő-nyilvántartásokat a zökkenőmentes bérszámfejtés érdekében.
Toggl Track korlátozások
- A Chrome-bővítményben hibák lehetnek.
- Új feladatok hozzáadása kissé nehézkes, amikor az időzítő be van kapcsolva.
Toggl Track árak
- Örökre ingyenes
- Starter: 10 USD/hó felhasználónként
- Prémium: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalat: Egyedi
Toggl Track értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (1500+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 2500 értékelés)
Mit mondanak a Toggl Trackről a valódi felhasználók?
Íme egy Trust Radius felhasználó visszajelzése:
A Toggl Track alkalmazást nemcsak az óradíj alapú ügyfeleim nyomon követésére használom, hanem arra is, hogy nyomon kövessem, mennyi időt töltök az egyes feladatokkal, így megfelelően árazhatom a szolgáltatásaimat. Nagyon tetszik a jelentéskészítő funkciója, valamint az, hogy nyomon követhetem/szervezhetem az ügyfeleket, projekteket és konkrét feladatokat.
A Toggl Track alkalmazást nemcsak az óradíj alapú ügyfeleim nyomon követésére használom, hanem arra is, hogy nyomon kövessem, mennyi időt töltök az egyes feladatokkal, így megfelelően árazhatom a szolgáltatásaimat. Nagyon tetszik a jelentéskészítő funkciója, valamint az, hogy nyomon követhetem/szervezhetem az ügyfeleket, projekteket és konkrét feladatokat.
7. Monitask (A legjobb kisvállalkozások és szabadúszók számára)
Ha olyan, nem tolakodó időkövető eszközt keres, amely nagyobb átláthatósággal ellenőrzi az alkalmazottak munkáját, akkor a Monitask lehet a megfelelő választás.
Ahelyett, hogy titokban figyelné az alkalmazottak tevékenységét, a program értesíti a felhasználókat, amikor képernyőképet készít, és megmutatja az aktuális termelékenységi arányukat.
Emellett ütemezési sablonokat is kínál, ahol megadhatja a teljes csapat számára a kiosztott időket, a határidőket és a műszakokat.
A Monitask legjobb funkciói
- Figyelje a napi termelékenységet és teljesítményt a be- és kijelentkezési táblákkal
- Kövesse nyomon az alkalmazottak tevékenységét képernyőképes értesítésekkel és valós idejű termelékenységi pontszámokkal.
- Tekintse meg egy helyen a távoli, irodai és terepen dolgozó munkavállalók jelenléti adatait!
- Számítsa ki a fizetett munkaidőt és az alkalmazottak bérét a platformon közvetlenül ledolgozott órák alapján!
A Monitask korlátai
- A felhasználók néha elakadnak a korábbi feladatoknál, amikor másnap bejelentkeznek.
- Az időt manuálisan kell hozzáadni vagy elindítani
Monitask árak
- Pro: 5,99 USD/hó/felhasználó
- Üzleti: 8,99 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Monitask értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,8/5 (130+ értékelés)
📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a személyre szabott időgazdálkodási stratégiákat alkalmaz. A legtöbb munkafolyamat-kezelő eszköz azonban még nem kínál robusztus beépített időgazdálkodási vagy prioritáskezelési funkciókat, ami akadályozhatja a hatékony prioritáskezelést.
A ClickUp mesterséges intelligenciával támogatott ütemezési és időkövetési funkciói segíthetnek abban, hogy ezt a találgatást adat alapú döntésekre cserélje. Még a feladatokhoz optimális koncentrációs időtartamokat is javasolhat. Hozzon létre egy egyedi időgazdálkodási rendszert, amely alkalmazkodik a tényleges munkamódszeréhez!
8. Jibble (a legjobb biometrikus jelenléti nyilvántartáshoz)
A Jibble segítségével csapata asztali számítógépről, mobiltelefonról és webböngészőből is rögzítheti az órákat. Emellett arcfelismerési és GPS-követési funkciókat is kínál, amelyek a DeskTime-ban nem elérhetők.
Biometrikus időmérő órákat használhat a jelenléti nyilvántartás egyszerűsítéséhez, hogy még pontosabb eredményeket érjen el.
Az alkalmazás olyan platformokkal is integrálható, mint a Xero és a QuickBooks Online, hogy egyszerűsítse a bérszámfejtési folyamatokat.
A Jibble legjobb funkciói
- Kezelje a munkaidő-nyilvántartásokat a mobilalkalmazásban
- Hozzáférés napi, heti vagy havi munkaidő-nyilvántartási elemzési jelentésekhez
- Állítson be egyéni túlóra beállításokat az automatikus munkaidő-nyilvántartás frissítéséhez.
- Rendezze be a fix vagy rugalmas munkarutint egyéni célokkal
A Jibble korlátai
- Az Android-alkalmazás beállítása kissé unalmas lehet.
- A próbaidőszak lejárta után nincs technikai támogatás
Jibble árak
- Örökre ingyenes
- Prémium: 4,99 USD/hó/felhasználó
- Ultimate: 9,99 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Jibble értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (120+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (több mint 1400 értékelés)
Mit mondanak a Jibble-ről a valódi felhasználók?
A Capterra egyik értékelője így fogalmazott:
A Jibble rendkívül könnyen beállítható, használható és kezelhető a gyakorlatban. Sokkal hatékonyabbá tette a bérszámfejtést, és értékes időt takarított meg nekem.
A Jibble rendkívül könnyen beállítható, használható és kezelhető a terepen. Sokkal hatékonyabbá tette a bérszámfejtést, így értékes időt takarítottam meg.
9. Calamari (A legjobb távoli és fizikai jelenlét-nyomon követéshez)
A Calamari egy idő- és jelenléti nyomonkövető eszköz. Míg a DeskTime csak online időkövető órát kínál, a Calamari hét távoli és fizikai módszert kínál a be- és kijelentkezéshez.
Például az alkalmazottak be- és kijelentkezhetnek, vagy projekt között válthatnak a Slack alkalmazásban. Egyszerűen szinkronizálja a Calamari alkalmazással, és az rögzíti az összes ledolgozott órát. QR-kódokat is elhelyezhet az egyes épületek bejáratainál, amelyeket az alkalmazottak beolvashatnak, és elindíthatják az órájukat.
A Calamari legjobb funkciói
- Nyomon követheti a munkaidőt hétféle módon, beleértve az iBeacon alkalmazást az irodai jelenléthez és a távoli bejelentkezéshez szükséges alkalmazásokat.
- A geofencing segítségével engedélyezheti vagy korlátozhatja a munkavégzés helyszíneit, hogy biztosítsa a szabályok betartását.
- Támogassa a globális csapatokat külön szabadságpolitikákkal és öt nyelven elérhető szolgáltatásokkal.
- Szűrők segítségével észlelje a késéseket, a rövidített munkaidőt vagy a jogosulatlan munkanapokat.
A Calamari korlátai
- A rendszer karbantartásával és leállásaival kapcsolatos kommunikáció javítható lenne.
- A feladatkezelési funkciók hiánya
Calamari árak
- Szabadidő modul: 2,5 USD/hó felhasználónként
- Munkaidő és jelenlét: 3 USD/hó felhasználónként
- Core HR: 2,5 USD/hó felhasználónként
- SAML kiegészítő: 1 USD/hó felhasználónként
- Személyre szabott tervezet: Egyedi árazás
A Calamari minimális számlázási díja 25 USD/hó.
Calamari értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (20+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (570+ értékelés)
10. Float (a legjobb automatizált időnapló-beküldéshez)
Az alkalmazottai frusztráltak a munkaidő kézi rögzítése miatt? A Float automatizált időkövetési funkciója segíthet. A csapat ütemezett feladatok alapján előre kitöltött munkaidő-nyilvántartások egyszerűsítik az ismétlődő munkák időnaplóinak benyújtását.
Ezenkívül a Float intuitív vizuális idővonalat kínál, amely megkönnyíti a csapatok ütemtervének és a projektek idővonalának megértését. A Float időkövető eszközökkel is szinkronizálható, ami növeli az erőforrás-tervezés pontosságát.
A Float legjobb funkciói
- Állítson be havi határidőket a munkaidő-nyilvántartások benyújtására automatikus emlékeztetővel.
- Indítsa el és állítsa le az időkövetést egy asztali időzítő alkalmazással
- Automatizálja az ismétlődő fizetések és előlegek időnyilvántartásának benyújtását
- Húzza és ejtse az időbeosztásokat, és rendelje át a feladatokat
Float korlátozások
- Szűrők használata nélkül nem láthatja, ki min dolgozik.
- Egyszerűbb projektek és kisebb csapatok esetében ez túl nagy feladat lehet.
Float árazás
- Starter: 7,50 USD/hó/felhasználó
- Pro: 12,50 USD/hó/felhasználó
- Vállalati: Egyedi árazás
Float értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (több mint 1600 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 1600 értékelés)
Fokozza személyes és szakmai fejlődését a ClickUp segítségével
Minden DeskTime alternatíva, amelyet bemutattunk, rendelkezik erősségeivel és hátrányaival. Néhányuk kiválóan alkalmas a jelenléti adatok nyomon követésére, de nem rendelkezik részletes jelentéskészítési funkcióval. Mások olyan funkciókat kínálnak, amelyekkel a vezetők mindig tájékozottak maradnak, de a munkavállalók számára zavaróak lehetnek. Vannak pedig olyan eszközök is, amelyek remek funkciókkal rendelkeznek – ha el tudjuk nézni az alkalmi hibákat.
Szeretné kihagyni a próba-hiba folyamatot? Javasoljuk, hogy válassza a ClickUp-ot DeskTime alternatívájaként.
A ClickUp nem csak az időt követi nyomon, hanem teljes ellenőrzést biztosít a projektek felett. Testreszabhatja a feladatnézeteket, emlékeztetőket állíthat be, könnyedén oszthatja el a munkát és valós idejű jelentéseket készíthet. Ráadásul az ingyenes, testreszabható sablonok segítségével a munkaidő-nyilvántartás tökéletesen illeszkedik a munkafolyamatához.
Ráadásul a ClickUp tovább növelheti csapata termelékenységét azáltal, hogy a feladatokat, az időkövetést, a kommunikációt és a tudásmenedzsmentet egyetlen AI-alapú platformba integrálja.
Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és tapasztalja meg a különbséget!