Notion vagy Asana: melyik termelékenységi eszköz nyer?

A projektek egyre összetettebbé válnak, ezért a megfelelő termelékenységi eszköz megtalálása döntő fontosságú lehet a csapat sikere szempontjából.

Két fő szereplő merül fel újra és újra a beszélgetésekben: a Notion és az Asana. Mindkettő ígéretet tesz arra, hogy átalakítja a munkamódszereidet, de a termelékenységet különböző szemszögekből közelítik meg.

A Notion rugalmasságot és hatékony jegyzetelési funkciókat ötvöz, lehetővé téve a felhasználók számára egyedi irányítópultok, adatbázisok és közös dokumentumok létrehozását. Az Asana pedig a feladatkezelés terén nyújt kiemelkedő teljesítményt, robusztus nyomonkövetési, jelentési és integrációs funkciókkal ellátva a csapatokat.

Szóval, melyik érdemel figyelmet? Nos, ez attól függ, hogy mit keres.

Ebben a blogban megvizsgáljuk a Notion és az Asana erősségeit és gyengeségeit, hogy segítsünk eldönteni, melyik termelékenységi eszköz felel meg leginkább a csapatod igényeinek.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid összefoglaló a Notion, az Asana és a ClickUp közötti legfontosabb különbségekről. A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely a Notion és az Asana legjobb alternatívája: Funkció Notion Asana ClickUp Munkaterület típusa Rugalmas munkaterület jegyzetekhez, tervezéshez és feladatokhoz Strukturált projektmenedzsment eszköz Ötvözi a Notion rugalmasságát az Asana automatizálásával. Projekt szervezése Műszerfalak, kanban táblák, beágyazott oldalak Feladatok, alfeladatok, függőségek Táblák, ütemtervek, fehér táblák, irányítópultok AI képességek Összefoglalás, vázlatkészítés, adminisztratív feladatok automatizálása AI-összefoglalók, intelligens javaslatok, automatizálás A ClickUp Brain a csevegéseket/e-maileket feladatokká alakítja át. Feladatkezelés Feladatok kiosztása, a haladás nyomon követése Feladatok kiosztása, prioritások meghatározása és automatizálása Automatizálja a frissítéseket, kezelje a határidőket, ossza újra a munkaterhelést Integrációk Slack, Google Drive, egyéb Slack, Salesforce, egyéb Több mint 1000 alkalmazás, beleértve a Slacket és a Google Drive-ot Jelentések Kézi irányítópultok Beépített jelentések Fejlett irányítópultok, agilis jelentések Együttműködés Alapvető megjegyzések és oldalmegosztás Valós idejű üzenetküldés, megjegyzések, fájlmegosztás Csevegés, megjegyzések, valós idejű szerkesztés Árak Ingyenes csomag; fizetős csomagok 10 USD/felhasználó/hónap áron Ingyenes csomag; fizetős csomagok 10,99 USD/felhasználó/hónap áron kezdődnek. Örökre ingyenes; fizetős változat 7 USD/felhasználó/hónap (korlátlan) áron

Mi az a Notion?

via Notion

A Notion szerint ez „egy olyan hely, ahol gondolkodhat, írhat és tervezhet. ” Akár ötleteket rögzít, projekteket kezel vagy egy egész vállalatot irányít, a Notion rugalmasságot kínál, hogy mindezt a saját elképzelései szerint tehesse.

A Notion felhasználói „második agynak” nevezik . Ez azért van, mert a Notion különböző módokon segíti a munkafolyamatok megkönnyítését, ötvözve a jegyzetelést, a feladatkezelést és a projekttervezést:

Tárolja kutatási anyagait, átiratokat és felhasználói interjúkat

Az AI segítségével nyerjen betekintést

Rendezze és átszervezze az információkat beágyazott oldalakkal

Automatizálja az összefoglalók és a nyomon követő e-mailekhez hasonló feladatokat.

A Notion funkciói

Íme néhány kiemelkedő, leghasznosabb funkciója a Notionnak:

1. funkció: Testreszabható munkaterületek, amelyek valóban működnek

via Notion

Az egy méretű, mindenki számára megfelelő termelékenységi eszközök világában a Notion inkább egy saját projektmenedzsment-platformhoz hasonlít. A felhasználók projektek létrehozásával, feladatok kezelésével és saját irányítópultok tervezésével, adatbázisokkal, kanban táblákkal és teendőlistákkal dolgozhatnak.

2. funkció: Második agy a jegyzeteléshez és a tudáskezeléshez

Ha az agyad alapvetően 72 nyitott böngészőablakból áll, a Notion egy egységes munkaterületet kínál, ahol jegyzeteket készíthetsz, kutatási eredményeket menthetsz és mindent rendezett módon szervezhetsz. A kutatási jegyzeteket tároló UX-tervezőktől a teljes regényeket tervező írókig a felhasználók imádják, hogy milyen egyszerűen lehet információkat szervezni és visszakeresni a beágyazott oldalak és adatbázisok segítségével.

3. funkció: Notion AI: a Notion beépített termelékenységi asszisztense

via Notion

Az összefoglalók megkönnyítik az életünket. A Notion AI ebben segít azzal, hogy összefoglalja a dokumentumokat, megfogalmazza a tartalmat, jelentéseket készít és automatizálja a nyomon követő e-maileket. Ezek az eszközök a projektmunkaterületen belüli mindennapi írási és szervezési feladatok támogatására lettek kifejlesztve.

4. funkció: Zökkenőmentes együttműködés több csapattag számára

via Notion

A Notion a közös munkára lett tervezve. A csapatok egy helyen oszthatják ki a feladatokat, követhetik a projekt előrehaladását és könnyedén kommunikálhatnak egymással. Akár több projektet kezel, akár egy egész vállalatot irányít, a Notion valós idejű frissítésekkel és megosztott sablonokkal támogatja Önt.

Nehéz olyan termelékenységi eszközzel dolgozni, amely nem kompatibilis más eszközökkel. A Notion integrálható a Google Drive-val, a Slackkel és más termelékenységi eszközökkel, így biztosítva, hogy csapata ne pazarolja az idejét az alkalmazások közötti váltással, csak azért, hogy elvégezze a munkáját.

Notion árak

A Notion egy sor árazási tervet kínál, amelyek alkalmasak egyéni felhasználók, kis csapatok és nagyvállalatok számára. Íme egy áttekintés:

Ingyenes

Plusz : 10 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 15 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Mi az Asana?

Az Asana küldetése egyszerű: „Az Asana használata lehetőséget kínál minden csapat számára a „munkával kapcsolatos munkák” problémáinak megoldására, ami azt jelenti, hogy nem csak egy területre koncentrálunk, hanem mindegyik fejlődésében részt vehetünk.”

via Asana

Ezek az értékek az Asana következő funkcióiban nyilvánulnak meg:

Feladatok kiosztása, határidők meghatározása és a haladás nyomon követése a csapatok között

Bontsa le a komplex projekteket feladatokra és alfeladatokra

Szervezze munkáját prioritási szintek, határidők és együttműködési eszközök segítségével.

Használja a beépített naptárat és értesítéseket, hogy betartsa a határidőket.

Integrálja olyan alkalmazásokkal, mint a Salesforce és a Slack

Az Asana funkciói

Íme az Asana legnépszerűbb (és leghasznosabb) funkcióinak áttekintése:

1. funkció: Feladatkezelés, amely mindent (és mindenkit) a helyes úton tart

via Asana

Az Asana egy feladatkezelő rendszert kínál, amely lehetővé teszi a csapatok számára, hogy egy helyen osszák ki a feladatokat, állapítsák meg a prioritásokat és kövessék nyomon az előrehaladást. A hagyományos projektmenedzsment eszközökkel ellentétben az Asana feladatait több projektben is lehet használni, így a különböző csapatok együttműködhetnek anélkül, hogy duplikálnák a munkát.

2. funkció: Időt takarító munkafolyamat-automatizálás

via Asana

Az Asana automatizálási funkcióival a csapatok szabályokat és kiváltókat állíthatnak be, amelyek automatikusan áthelyezik a feladatokat, kijelölik a csapattagokat és emlékeztetőket küldenek.

3. funkció: Több projektnézet a maximális rugalmasságért

via Asana

Az Asana többféle módon is megjeleníti a projektadatokat, például listaként, kanban táblákként, naptárként és Gantt-stílusú ütemtervként. Akár vizuális tervező vagy, akár a strukturált listákat kedveled, az Asana segítségével a számodra legmegfelelőbb módon követheted nyomon a projekteket.

4. funkció: Zökkenőmentes csapatmunka

Az Asana egy együttműködési munkaterületet kínál, ahol a csapat tagjai valós időben kommentálhatják a feladatokat, csatolhatnak fájlokat és megjelölhetik csapattársaikat. A felhasználók imádják, hogy a feladatokat közvetlenül az Asanába küldhetik e-mailben, és integrálhatják őket olyan eszközökkel, mint a Google Drive, a Slack és a Salesforce, így ez egy igazi all-in-one munkaterület.

5. funkció: Testreszabható irányítópultok és jelentések

via Asana

Szeretné tudni, hogyan halad a projektje? Az Asana testreszabható irányítópultokat és fejlett jelentéskészítő eszközöket kínál a legfontosabb projektmenedzsment mutatók nyomon követéséhez. Ez segít a projektmenedzsereknek tisztán látni a feladatok közötti függőségeket, a közelgő határidőket és a munkaterhelés eloszlását, így semmi sem érheti váratlanul a csapatot.

Az Asana árai

Az Asana többféle árazási csomagot kínál magánszemélyek, kis csapatok és nagyvállalatok számára. Íme az összes csomag:

Személyes : Ingyenes

Starter : 10,99 USD/hó felhasználónként

Haladó : 24,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Notion és Asana: funkciók összehasonlítása

Mind a Notion, mind az Asana hatékony termelékenységet és robusztus projektmenedzsment funkciókat kínál, de a szervezéshez és az együttműködéshez eltérő módon közelítenek.

Vessünk egy pillantást a legfontosabb funkciókra, és nézzük meg, melyik eszköz kerül ki győztesen!

1. funkció: Projekt- és feladatkezelés

Az Asana a strukturált feladatkezelésben jeleskedik Kanban táblákkal, listákkal és idővonal-nézetekkel, amelyek megkönnyítik a feladatok kiosztását, a függőségek beállítását és a haladás nyomon követését.

A Notion viszont testreszabható munkaterületeket kínál beágyazott adatbázisokkal, amelyek teendőlistákként, feladat táblákként és tudásközpontokként működhetnek. Ugyanakkor hiányzik belőle az Asana beépített automatizálása a feladatok függőségének és emlékeztetőinek kezeléséhez.

🏆 Győztes: Asana

2. funkció: Együttműködés és csapatkommunikáció

A Notion lehetővé teszi a csapatok számára, hogy valós időben együttműködjenek dokumentumokon, wikiken és adatbázisokon. Megjelölheted a csapat tagjait, megjegyzéseket fűzhetsz hozzájuk, és integrálhatod a megosztott sablonokat.

Az Asana a beépített üzenetküldő funkcióval, videofelvétellel, feladatkommentekkel és valós idejű értesítésekkel új szintre emeli az együttműködést. A csapatok automatizálhatják a frissítéseket is, így mindenki szinkronban maradhat anélkül, hogy külön manuális erőfeszítéseket kellene tenniük.

🏆 Győztes: Asana

3. funkció: Testreszabhatóság és rugalmasság

A Notion rugalmasságában páratlan – a felhasználók egyedi irányítópultokat hozhatnak létre, táblázatokat ágyazhatnak be, és igényeiknek megfelelő egyedi munkafolyamatokat tervezhetnek. Az egész munkakörnyezetet úgy alakíthatja ki, ahogyan Önnek tetszik.

A Notion-nal ellentétben az Asana merevebb és nehezebb megtanulni, de strukturált projektsablonokkal, automatizálási és jelentéskészítési eszközökkel rendelkezik, így könnyebb méretezni anélkül, hogy sok manuális beállítást kellene végrehajtani.

🏆 Győztes: Notion

4. funkció: Automatizálás és mesterséges intelligencia

A Notion AI inkább a tartalomkészítésre, mint a munkafolyamatok automatizálására összpontosít. Kiválóan alkalmas jegyzetek összefoglalására, ötletek generálására és információk szervezésére, de nem rendelkezik az Asana által kínált szintű munkafolyamat-automatizálási képességekkel.

🏆 Győztes: Döntetlen!

5. funkció: Jelentések és elemzések

Az Asana hatékony automatizálási eszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik a felhasználók számára ismétlődő feladatok, függőségek, egyéni munkafolyamatok és szabályalapú kiváltók beállítását. Tartalmazza az Asana Intelligence (AI-alapú betekintés) funkciót is, amely okosabb célokat javasolhat, összefoglalhatja a feladatokat és projektre vonatkozó ajánlásokat adhat.

Az Asana fejlett jelentéskészítő eszközöket kínál, például egyedi irányítópultokat, valós idejű haladáskövetést, munkaterhelés-kezelést és idővonal-jelentéseket. A csapatok láthatóvá tehetik a szűk keresztmetszeteket, és az így nyert információk alapján módosíthatják a munkaterhelést.

A Notion nem rendelkezik beépített jelentéskészítő eszközökkel, de a felhasználók létrehozhatnak egyedi irányítópultokat összekapcsolt adatbázisokkal, haladáskövetőkkel és diagramokkal. Azonban a Notionban az elemzések beállítása manuális konfigurációt igényel, ellentétben az Asana használatra kész jelentéskészítő rendszerével.

🏆 Győztes: Asana

Notion és Asana a Redditen

A Notion és az Asana összehasonlításakor a Reddit felhasználói visszajelzései értékes betekintést nyújtanak abba, hogy az emberek hogyan használják, szeretik vagy küszködnek ezekkel az eszközökkel.

Először is, a felhasználók imádják a Notion rugalmasságát és azt, hogy több munkaterületet is integrálhatnak egy rendszerbe. Ahogy egy felhasználó rámutatott:

A Notion egy olyan hatékony eszközt hozott létre, amellyel tükrözni tudom a fejemben lévőket. Rendkívül részletes és strukturált lehetek, és egyszerre rendelkezhetek egy gyűjtőhellyel, egy kanban táblával és egy wikivel is, mindezt egy helyen.

A Notion egy olyan hatékony eszközt hozott létre, amellyel tükrözni tudom a gondolataimat. Rendkívül részletes és strukturált lehetek, és egyszerre rendelkezhetek egy gyűjtőhellyel, egy kanban táblával és egy wikivel is, mindezt egy helyen.

Vannak azonban olyan vélemények, amelyekben a felhasználók azt írják, hogy túlterheltek a Notion végtelen testreszabási lehetőségei miatt, és több időt töltenek a rendszer beállításával, mint a feladatok elvégzésével.

A végtelen testreszabási lehetőségek miatt már tényleg nincs időm a gyönyörű listámon szereplő dolgokat elvégezni.

A végtelen testreszabási lehetőségek miatt már tényleg nincs időm a gyönyörű listámon szereplő dolgokat elvégezni.

Az Asana felhasználói, különösen azok, akiknek strukturált teendőlistára és erős mobilfunkciókra van szükségük, nagyon értékelik a személyes feladatkezelési funkciót.

Személy szerint én az Asana-t részesítem előnyben a személyes ügyeim kezeléséhez. A teljes munkaidős állásomon kívül rengeteg dolgom van egyszerre, és őszintén szólva nem tudom, hogyan boldogultam az Asana előtt.

Személy szerint én az Asana-t részesítem előnyben a személyes ügyeim kezeléséhez. A teljes munkaidős állásomon kívül rengeteg dolgom van egyszerre, és őszintén szólva nem tudom, hogyan boldogultam az Asana előtt.

De a Notionhoz hasonlóan az Asanának is vannak kritikusai, akiknek nem tetszik a szoftver bonyolultsága, a világos legjobb gyakorlatok hiánya és a korlátozott ügyfélszolgálat.

Másfél év Asana Business használata után egy hatalmas ERP-t építettünk ki a cégünk számára az Asanában. Megtanulni a platform használatát nem volt egyszerű, mert nincs „legjobb gyakorlatok” útmutató.

Másfél év Asana Business használata után egy hatalmas ERP-t építettünk ki a cégünk számára az Asanában. Megtanulni a platform használatát nem volt egyszerű, mert nincs „bevált gyakorlatok” útmutató.

Ismerje meg a ClickUp-ot – a Notion és az Asana legjobb alternatíváját!

A Notion és az Asana olyan termelékenységi eszközök, amelyek több ezer felhasználót nyertek meg maguknak.

Mindkettőnek vannak azonban hiányosságai:📌 A Notion kiválóan alkalmas agyi ötletek rögzítésére, AI-alapú tartalomgenerálásra, strukturált oldalak létrehozására és testreszabott termelékenységi irányítópultok készítésére. Ugyanakkor hiányzik belőle a fejlett automatizálás és a csapat munkaterhelésének nyomon követése. 📌 Az Asana kiválóan alkalmas a munkafolyamatok automatizálására. Segít a vezetőknek látni, hogy ki van túlterhelve munkával, újraelosztja a feladatokat és nyomon követi azokat, valamint mély integrációt kínál olyan vállalati eszközökkel, mint a Salesforce, a Tableau és a Power BI. Ugyanakkor hiányzik belőle a Notion által kínált rugalmasság és testreszabhatóság.

Ezek a hiányzó funkciók termelékenységi hiányosságokat okoznak, de a ClickUp – az mindenre kiterjedő munkaalkalmazás – tökéletesen pótolja őket!

A Reddit felhasználói is egyetértenek ezzel:

Szerintem a ClickUp nagyon jól működik. Sokkal rugalmasabb, mint az Asana, de a legnagyobb előnye számomra, hogy több feladatot is ki lehet osztani, ami még könnyebbé teszi a feladatokon való közös munkát.

Szerintem a ClickUp nagyon jól működik. Sokkal rugalmasabb, mint az Asana, de a legnagyobb előnye számomra, hogy több feladatot is ki lehet osztani, ami még könnyebbé teszi a feladatokon való közös munkát.

A ClickUp segítségével egy platformon belül kapsz termelékenységi, projektmenedzsment és együttműködési eszközöket. Nézzük meg gyorsan, mit tudsz elérni a ClickUp segítségével.

ClickUp első számú előnye: AI-alapú projektmenedzsment

Több csapatot, határidőt és függőséget magában foglaló termékbevezetést vezet. Általában a projektmenedzsment csapatok órákat töltenek a feladatok koordinálásával, az előrehaladás nyomon követésével és a frissítések elküldésével.

A ClickUp Tasks segítségével mindez automatikusan megtörténik.

✅ A rendszer elemzi a csapat munkaterhelését és újraelosztja a feladatokat – így senki sem lesz túlterhelve.

✅ Az AI felismeri a késedelmeket vagy a szűk keresztmetszeteket, és dinamikusan módosítja a határidőket, hogy minden a terv szerint haladjon.

✅ Állapotfrissítések? A ClickUp valós idejű projektadatok alapján írja meg őket Önnek.

✅ Vizuálisan ábrázolja az ütemterveket, nyomon követi a függőségeket és valós időben módosítja a határidőket.

A strukturált listáktól a dinamikus táblákig, a ClickUp több mint 15 testreszabható nézetével, beleértve a ClickUp Task View-t is, mindig naprakész maradhat.

A beépített automatizálásoknak köszönhetően az ismétlődő feladatok, mint például a csapattagok kijelölése, az állapotok frissítése vagy az értesítések kiváltása, egy ujjal sem kell megérinteni. És ami még jobb? Az űrlapok beküldését azonnal feladatokká alakíthatja.

A kiégés megelőzése érdekében a ClickUp Workload View funkciója kiegyensúlyozza a feladatok elosztását a csapaton belül, míg a ClickUp Dashboards valós idejű betekintést nyújt a KPI-kba, a költségvetés állapotába és a szállítási határidőkbe.

A ClickUp projektmenedzsment sablonjával előkészítés és képzés nélkül is kipróbálhatja a fent említett funkciókat.

Ingyenes sablon letöltése Tartson mindent összekapcsolva, hogy a csapatok zökkenőmentesen tudjanak együttműködni a ClickUp projektmenedzsment sablonjával.

A nagy, többfunkciós projektek nyomon követése kihívást jelent, ha a csapatok különböző eszközöket használnak, és a kommunikáció megszakad. Ezt a kihívást figyelembe véve ez a sablon korlátlan számú feladatot, ütemtervet és együttműködést összpontosít egy helyen.

A világos munkafolyamatok és az automatizált nyomon követés segítségével a csapatok összehangoltan dolgoznak, és lehetetlen lesz a határidőket elmulasztani.

A ClickUp második előnye: AI-alapú dokumentumok, amelyek végrehajtják a feladatokat

A Notion kiválóan alkalmas dokumentációra, de a statikus oldalak nem mozdítják előre a projekteket. Ideális esetben ezeknek kapcsolódniuk kell a munkához és automatizálniuk kell a végrehajtást.

A ClickUp Docs intelligens, cselekvésorientált és mélyen integrálódik a munkafolyamatába.

✅ Készíts strukturált dokumentumokat, wikiket és SOP-kat másodpercek alatt

✅ Jelölje ki a kívánt szöveget, és azonnal konvertálja azt hozzárendelhető, nyomon követhető feladattá.

✅ Közösen szerkesszék, hagyjanak megjegyzéseket, és kapjanak AI által generált összefoglalókat a megbeszélésekről.

✅ Kössd össze a projektterveket közvetlenül a feladatokkal, automatizálásokkal és irányítópultokkal

A ClickUp Docs segítségével központosítsa az összes információját, hogy könnyebben hozzáférhessen azokhoz, együttműködhessen és végrehajthassa a munkafolyamatokat.

Ezek csak az alapvető funkciók – a ClickUp Docs ennél még tovább megy.

Használjon sablonokat, beágyazott oldalakat és gazdag formázási lehetőségeket a /Slash parancsokkal, hogy gyorsan elkészíthesse a roadmap-tól az ügyfél-útmutatóig bármit. Használjon drag-and-drop táblázatokat, ágyazott könyvjelzőket, beillesztett diagramokat és gombokat, hogy végigvezesse a felhasználókat az interaktív tartalmon. A Focus Mode segítségével pedig a zavaró tényezőktől mentes írás könnyedén megy.

A ClickUp Docs-ban minden kereshető, biztonságos és könnyen megosztható – függetlenül attól, hogy egyedül, csapatban vagy külső ügyfelekkel dolgozik. A Docs Hubnak köszönhetően pedig az összes oldal, sablon és erőforrás rendezett és azonnal elérhető marad.

Ha azonban projektmenedzserként azonnal szeretne belevágni, akkor érdemes megnéznie a ClickUp projektmenedzsment ütemterv sablonját, amely egyszerűsíti a tervezést egyértelmű ütemterv, strukturált feladatlisták és valós idejű nyomon követés segítségével, hogy a projektek szervezettek és ütemezett módon haladjanak.

A ClickUp előnye #3: A ClickUp mesterséges intelligenciája

Az AI-ről már kicsit beszéltünk, de nézzük meg közelebbről annak felhasználási eseteit és hatását. Más AI-eszközök általában csak tartalmat generálnak. A ClickUp Brain ennél tovább megy: a tartalmat cselekvéssé alakítja.

Tegyük fel, hogy marketingcsapata új kampánystratégiát dolgoz ki.

A Notionban az ötleteket egy dokumentumba írhatja be.

Az Asana-ban a feladatokat manuálisan kell létrehozni.

A ClickUp-ot használja? Egyszer írja le, és az AI elvégzi a többit.

✅ A ClickUp azonnal létrehoz egy kampányvázlatot a célokkal, az ütemtervvel és a legfontosabb eredményekkel.

✅ Az AI a stratégiai pontokat cselekvési tételekké alakítja, és azokat a megfelelő csapattagoknak rendeli hozzá.

A ClickUp Brain segítségével gyorsan összefoglalhatja a hosszú dokumentumokat, szálakat és jelentéseket tömör, hasznosítható információkká.

A ClickUp Brain hatását akkor fogja igazán érezni, ha működés közben látja. Először is, nem csak intelligens javaslatokat kap. Olyan neurális hálózatot kap, amely megérti a munkaterületét.

Tegyen fel kérdéseket, például: „Mi a legfrissebb hír a harmadik negyedévi hirdetési kampánnyal kapcsolatban?” vagy „Ki felelős a SEO-auditért?” – és kapjon azonnali, kontextusba illeszkedő válaszokat.

Ezenkívül a ClickUp Brain olyan funkciókkal, mint a hang-szöveg átírás, az automatikus időblokkolás és egy integrált írási asszisztens, amely ellenőrzi a helyesírást és a hangnemet, átalakítja a csapatok munkavégzését.

Miért kezelné a feladatokat két alkalmazásban, amikor a ClickUp egyben megteszi?

A projektek több alkalmazáson keresztüli kezelése rontja a termelékenységet. A ClickUp felhasználói nagyon jól ismerik ezt a problémát, és pont ezért váltottak át erre az alkalmazásra. Andrea Park, a Spekit üzleti műveletek koordinátora fogalmazza meg a legjobban:

A ClickUp volt a legjobb megoldás számunkra, mert több projektmenedzsment eszközt egyesít egyben. A gondolattérképezéstől a dokumentumokig és a sprintekig a ClickUp egy dinamikus eszköz, amely bármely részleg feladatkezelési igényeit szervezi és átláthatóságot biztosít az egész vállalat számára.

A ClickUp volt a legjobb megoldás számunkra, mert több projektmenedzsment eszközt egyesít egyben. A gondolattérképezéstől a dokumentumokig és a sprintekig a ClickUp egy dinamikus eszköz, amely bármely részleg feladatkezelési igényeit szervezi és átláthatóságot biztosít az egész vállalat számára.

Ahelyett, hogy a Notion jegyzetekhez, az Asana feladatokhoz és más alkalmazások jelentésekhez használná, használja a ClickUp-ot, egy dedikált projektmenedzsment eszközt, amely mindent egy helyen egyesít. Több mint 15 munkamóddal, beépített AI automatizálással és mély integrációkkal egyszerűsíti a feladatkezelést, a célok nyomon követését, a csapatmunkát és a jelentéseket.

