A 10 legjobb mesterséges intelligencia személyi asszisztens a munkahelyi termelékenység növeléséhez 2026-ban

A munkánkat megnehezítő „felesleges teendők” gyakran elvonják az időt a fontosabb feladatoktól. Szerencsére az AI mindennapi munkafolyamatokra gyakorolt növekvő hatása megoldást kínál: a természetes nyelvfeldolgozási képességekkel rendelkező AI-asszisztensek a munkahelyi munkavégzés legjobb társai.

A McKinsey felmérésében a válaszadók 78%-a állítja, hogy szervezetük legalább egy üzleti funkcióban használ mesterséges intelligenciát.

Legyen szó a találkozókat összehangoló virtuális naptárkezelőkről, az ismétlődő kérdéseket kezelő intelligens csevegőrobotokról vagy egy AI írási asszisztensről, ezek a termelékenységet szolgáló AI-eszközök új értelmet adnak a hatékonyság fogalmának.

Hogyan illeszkednek az AI személyi asszisztensek a mai munkahelyekbe? Csak divatos automatizálási eszközök, vagy túllépnek az egyszerű, szabályalapú programokon, és javítják a döntéshozatalt, a kreativitást és az együttműködést?

Ez a cikk bemutatja, mire van szüksége az ideális személyes AI-asszisztenshez a munkához, valamint a piacon jelenleg elérhető legjobb AI-eszközöket.

Mire kell figyelnie a munkához szánt AI-asszisztenseknél?

A megfelelő AI-asszisztens támogatja és felgyorsítja a munkahelyi termelékenységi tervét azáltal, hogy leveszi a válláról a mindennapi teendőket. Ezért fontolja meg a következő főbb jellemzőket, mielőtt regisztrálna egy ilyen szolgáltatásra:

Feladatok automatizálása és hatékonyság : Válasszon olyan : Válasszon olyan AI-alapú automatizálási eszközöket , amelyek képesek automatizálni az ismétlődő feladatokat, mint például a megbeszélések ütemezése, az e-mailek kezelése és a teendőlisták szervezése. Ez lehetővé teszi, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevékenységekre koncentrálhasson, növelve ezzel az általános hatékonyságot

Természetes nyelvfeldolgozási képességek (NLP) : Gondoskodjon arról, hogy az asszisztens megértse a beszélt nyelvet és arra reagáljon. A fejlett NLP intuitívabb interakciókat tesz lehetővé, így igényeit természetesen közölheti anélkül, hogy merev parancsokra vagy programozási ismeretekre lenne szüksége

Integrációs lehetőségek : Válasszon olyan asszisztenst, amely integrálható a meglévő technológiai rendszerébe, beleértve a gyakran használt eszközöket, mint például a naptárak, a projektmenedzsment szoftverek és a kommunikációs alkalmazások. Ez biztosítja a koherens munkafolyamatot és minimalizálja a zavarokat

Kontextusérzékenység : Használjon olyan hatékony AI-asszisztenst, amely felismeri a kontextust, és releváns információkat és javaslatokat nyújt. Ez magában foglalja a munkamódszereinek és preferenciáinak megértését is, hogy : Használjon olyan hatékony AI-asszisztenst, amely felismeri a kontextust, és releváns információkat és javaslatokat nyújt. Ez magában foglalja a munkamódszereinek és preferenciáinak megértését is, hogy személyre szabott segítséget nyújthasson.

Adatbiztonság és adatvédelem: Elsősorban azokat az asszisztenseket válassza, amelyek szigorú adatbiztonsági protokollokat követnek, és átlátható adatvédelmi irányelveket kínálnak az érzékeny adatainak védelme érdekében

📮 ClickUp Insight: Felmérésünk válaszadóinak csupán 12%-a használja a termelékenységi csomagokba beépített AI-funkciókat. Ez az alacsony arány arra utal, hogy a jelenlegi megvalósításokból hiányzik az a zökkenőmentes, kontextusfüggő integráció, amely arra ösztönözné a felhasználókat, hogy áttérjenek a kedvenc, önálló beszélgetési platformjaikról. Például képes-e az AI egy automatizált munkafolyamatot végrehajtani a felhasználó által megadott egyszerű szöveges utasítás alapján? A ClickUp Brain képes rá! Az AI szorosan integrálva van a ClickUp minden aspektusába, beleértve többek között a csevegési szálak összefoglalását, szövegek megírását vagy finomítását, információk lekérését a munkaterületről, képek generálását és még sok mást! Csatlakozz a ClickUp ügyfeleinek 40%-ához, akik 3 vagy több alkalmazást cseréltek le a munkához készült, mindent magában foglaló alkalmazásunkra!

A 10 legjobb AI-asszisztens a munkához

Felmérésünk válaszadóinak közel 88%-a ma már mesterséges intelligencia eszközökre támaszkodik a személyes feladatok egyszerűsítése és gyorsítása érdekében.

Szeretné ezeket az előnyöket a munkahelyén is kihasználni?

Nézze meg ezt a 10 mesterséges intelligencia asszisztenst, amelyekkel növelheti a munkahelyi termelékenységet.

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú feladatautomatizáló és termelékenységi asszisztens)

A ClickUp egy olyan, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, amely ötvözi a projektmenedzsmentet, a tudásmenedzsmentet és a csevegést – mindezt mesterséges intelligencia segítségével, amely segít gyorsabban és hatékonyabban dolgozni.

A ClickUp Brain a ClickUp saját, AI-alapú termelékenységi asszisztense, amely írási, projektmenedzsment és tudásmenedzsment feladatokban nyújt segítséget.

Összegezze a dokumentumokat, jelentéseket, feladatokat és csevegési szálakat a ClickUp Brain segítségével

Akár kreatív feladatokhoz, például szöveg- vagy képkészítéshez, akár elemzési feladatokhoz, például a legújabb projekt KPI-jainak feldolgozásához van szüksége segítségre a folyamatok fejlesztése érdekében, a ClickUp Brain mindezt másodpercek alatt elvégzi – kódírás nélkül, beszélgető stílusú, természetes nyelvű utasításokkal.

Használja a generatív mesterséges intelligencia képességeit a következőkre:

Készítsen vonzó tartalmakat jelentésekhez, e-mailekhez, prezentációkhoz, sőt akár marketing- vagy értékesítési anyagokhoz is, a saját stílusában és hangvételében

Szerkessze és finomítsa a meglévő szöveget intelligens javaslatok segítségével

Készítsen műszaki dokumentációt, például projektismertetőket, hibajelentéseket, felhasználói kézikönyveket és egyebeket

Készítsen képeket pillanatok alatt a ClickUp Whiteboards alkalmazásban

Használja az AI-t képek létrehozásához a ClickUp Whiteboards alkalmazásban, és igazítsa azokat saját stíluspreferenciáihoz

Bízza a feladatokat a ClickUp Brainre, hogy felszabadítsa csapata értékes idejét. A rendszer kezelhető alfeladatokat javasolhat (például a múltbeli teljesítmény áttekintése, az osztályok céljainak összehangolása és az érdekelt felek visszajelzéseinek beszerzése) az összetett feladatokhoz (például az éves üzleti célok kitűzése), hogy egyszerűsítse a projekttervezést.

Intelligens javaslatokat ad, amelyek segítenek a feladatok fontossági sorrendbe állításában a határidők és a fontosság alapján. Emellett automatikusan létrehozhat standup-megbeszéléseket, valamint tevékenységi vagy dokumentumösszefoglalókat, így soha nem kell manuálisan nyomon követnie a haladást (vagy folyamatosan frissítéseket kérnie a csapatától).

💡 Profi tipp: A ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat! Írja be a feltételt/kiváltó eseményt (amikor a feladat állapota „kész”-re változik) és az eredményt (majd rendelje a feladatot Jameshez) természetes nyelven, és a Brain automatizálja az Ön számára a szükséges feladatot.

A ClickUp Brain egyidejűleg működik munkaterületi tudáskezelőként is, válaszokat és betekintést nyújtva a ClickUp Feladatok, Dokumentumok, Csevegés, sőt, a csatlakoztatott alkalmazások, például a Slack és a Google Drive tartalmaiból is.

A ClickUp Brain nem csupán időt takarít meg – átalakítja az információk kezelésének módját, és a hatalmas adatmennyiséget hasznosítható betekintéssé alakítja. Ez segít a csapatoknak abban, hogy a feladatok elvégzésére koncentrálhassanak, ahelyett, hogy a tervezésben és a papírmunkában merülnének el.

A ClickUp legjobb funkciói

Szerezzen be olyan kontextusérzékeny mesterséges intelligenciát, amely a feladataira és projektjeire épül – így személyre szabott válaszokat kaphat.

Váltson LLM-ek között az AI-élmény személyre szabásához – szerezzen hozzáférést a GPT-4o, a Claude 3.7 Sonnet és más legújabb AI-modellekhez a ClickUp Brain-en belül

Használd a ClickUp AI Notetaker alkalmazást az értekezletek leírásához, automatikus jegyzetek készítéséhez és a legfontosabb teendők kiemeléséhez

Töltse ki automatikusan a ClickUp-feladatok frissítéseit és összefoglalóit az AI Custom Fields segítségével

Használja a különféle ClickApps alkalmazásokat, hogy személyre szabja a feladatkezelést az Ön egyedi igényeinek megfelelően

Automatizálja a rutin feladatokat előre elkészített sablonokkal, vagy hozza létre saját eseményeket és eredményeket a ClickUp Automations segítségével

Integrálja a ClickUp-ot több mint 1000 eszközzel, hogy elkerülje a kontextusváltást

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználók túl bonyolultnak találják a platform kiterjedt funkcióit

Egyes felhasználók alkalmi lassulásról számolnak be nagy adathalmazok esetén

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

A ClickUp egy olyan, mindent magában foglaló projektmenedzsment eszköz, amely egy helyen biztosítja a teljes termékfejlesztéshez szükséges összes funkciót. A kategóriájában legjobb ügyfélszolgálat segít minden problémát időben megoldani. Az egyéb platformokkal való integráció megkönnyíti az azokról való áttérést, míg az AI-funkció képes összefoglalni és generálni a feladatleírást, ami segít a fejlesztőknek jobban megérteni a feladatot.

📮 ClickUp Insight: A válaszadóink 62%-a olyan beszélgető AI-eszközökre támaszkodik , mint a ChatGPT és a Claude. Ismerős chatbot-felületük és sokoldalú képességeik – tartalom generálása, adatok elemzése és még sok más – lehetnek az oka annak, hogy ilyen népszerűek a legkülönbözőbb szerepkörökben és iparágakban. Ha azonban a felhasználónak minden alkalommal egy másik fülre kell váltania, hogy kérdést tegyen fel az AI-nek, az ezzel járó váltási terhek és a kontextusváltás költségei idővel felhalmozódnak. A ClickUp Brain esetében azonban nem így van. Ez közvetlenül a munkaterületén található, tudja, min dolgozik, megérti a sima szöveges utasításokat, és olyan válaszokat ad, amelyek rendkívül relevánsak a feladataihoz! Tapasztalja meg a termelékenység kétszeres javulását a ClickUp segítségével!

2. ChatGPT (A legjobb AI-alapú beszélgető asszisztens)

A ChatGPT egy kifinomult mesterséges intelligencia-asszisztens, amely természetes nyelvfeldolgozást használ, hogy egyszerű, emberhez hasonló interakciókat tegyen lehetővé. Tökéletes mindenféle szakmai és személyes felhasználásra, az írási ötletektől és a tartalomszerkesztéstől kezdve a kódoláson és az ötletelésen át egészen a bonyolult kérdések megoldásáig.

A ChatGPT személyi asszisztensként való használata hatalmas adatállományon alapul, ami segít neki a hangnemhez igazodni, személyre szabott válaszokat adni, és segíteni különböző feladatokban, mint például az üzleti kommunikáció, a kreatív írás, a műszaki dokumentáció és az ügyfélszolgálat.

A ChatGPT legjobb funkciói

Készítsen emberhez hasonló szöveget e-mailek megírásához, kód írásához és kérdések megválaszolásához

Végezzen el gondolkodási feladatokat, oldjon meg komplex problémákat prompt-láncolással, és elemezzen adatokat következtetések levonása céljából

Fejleszd kreatív írási készségeidet a ChatGPT segítségével történetek és esszék megvitatásával

Összefoglalja a szöveget, és fordítsa le könnyedén több nyelvre

A ChatGPT korlátai

Néha pontatlan információkat ad

A ChatGPT árai

Ingyenes

Plusz: 20 USD/hó

Pro: 200 USD/hó

ChatGPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 100 értékelés)

Mit mondanak a ChatGPT-ről a valódi felhasználók?

A ChatGPT a leghasznosabb eszköz mindannyiunk számára a cégünkben. Legyen szó kódgenerálásról, egyszerű lekérdezésekről vagy adatelemzésről, ez a legjobb választás a piacon. Persze, létezik a DeepSeek is, de jelenleg a ChatGPT sokkal biztonságosabb választás. Alulbecsülnénk a jelentőségét, ha azt mondanánk, hogy csak egy konkrét célra használjuk, mivel számunkra gyakorlatilag a Google jobb változata. A hatékonyság növelése érdekében naponta használjuk!

🧠 Érdekesség: A ChatGPT átlagos oldalnézetei látogatásonként 3,66, a tipikus munkamenet időtartama pedig 6 perc 11 másodperc.

3. Microsoft Copilot (A legjobb AI-asszisztens a Microsoft 365 integrációhoz)

A Microsoft Copilot integrálódik a Microsoft 365 ökoszisztémába, segítve a felhasználókat a tartalom megírásában, az adatok elemzésében és a feladatok automatizálásában olyan MS-alkalmazásokban, mint a Word, az Excel, a PowerPoint és az Outlook.

Emellett személyi asszisztensként is működik: megérti a munkakörnyezetedet és a prioritásaidat, hogy segítsen többet elérni kevesebb idő alatt.

A munkafolyamatok egyszerűsítésével és személyre szabott segítségnyújtással a Copilot lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a magas hozzáadott értékű tevékenységekre összpontosítsanak és nagyobb hatékonyságot érjenek el.

A Microsoft Copilot legjobb funkciói

Írjon e-maileket, jelentéseket és prezentációkat közvetlenül a Microsoft 365 alkalmazásokon belül

Összegezze a hosszú e-mail-váltásokat, és készítsen gyors válaszokat az időmegtakarítás érdekében

Készítsen könnyedén megfelelő képleteket az Excelben a kívánt eredmények alapján

Javítsa az együttműködést a Microsoft Teams-ben az AI által generált teendők segítségével

A Microsoft Copilot korlátai

Az AI-funkciók elsajátítása időt igényelhet

A Microsoft Copilot árai

Ingyenes

Microsoft Copilot Pro: 20 USD/hó felhasználónként

A Microsoft Copilot értékelései és véleményei

G2: 4,3/5 (több mint 70 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Microsoft Copilotról a valós felhasználók?

Ami a legjobban tetszik ebben a szolgáltatásban, az a könnyű használat, mivel nagyon felhasználóbarát. A bevezetése lehetőséget ad arra, hogy gyorsabban és interaktívabban végezzem a munkámat. Szinte minden nap használom, és minden nap jó élményben részesülök, mivel a funkciók száma egyszerűen lenyűgöző.

4. Claude AI (A legjobb AI-asszisztens az etikai összhang biztosításához)

Az Anthropic által fejlesztett Claude AI egy új generációs AI-asszisztens, amelyet úgy terveztek, hogy elősegítse a hasznos beszélgetéseket és támogassa az AI etikus használatát. Kiválóan teljesít különböző feladatokban, beleértve a dokumentumok összefoglalását, a kérdések megválaszolását, sőt kreatív tartalmak, például versek, kódok, szkriptek, zeneművek, e-mailek, levelek stb. létrehozását is.

A Claude fejlesztése során a biztonságra helyezték a hangsúlyt, azzal a céllal, hogy elkerüljék a káros vagy félrevezető információk generálását. A rendszer a kontextus és a nyelvi árnyalatok megértésére összpontosít, így más AI-asszisztenseknél ügyesebben kezeli a komplex beszélgetési feladatokat. Ez különösen hasznosvá teszi olyan feladatoknál, amelyek mély megértést és részletes válaszokat igényelnek, mint például a kutatás, a mélyreható elemzés és a kreatív írás.

A Claude AI legjobb funkciói

Ismerje meg jobban, hogyan adja meg a válaszokat a Claude átlátható érvelési folyamata

Kód generálása és elemzése hibakeresési és fejlesztési feladatokhoz

A Claude kiváló természetes nyelvértelmezési képességeinek köszönhetően jelentősen hosszabb szövegeket is gond nélkül feldolgozhat

Legyen nyugodt, tudva, hogy minden interakció etikus, a Claude speciális képzési módszerének, az úgynevezett alkotmányos AI-nek köszönhetően.

A Claude AI korlátai

A valós idejű információkhoz való korlátozott hozzáférés befolyásolhatja a válaszok pontosságát

A szigorú etikai irányelvek miatt előfordulhat, hogy túl óvatos válaszokat ad.

A Claude AI árai

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó

Csapat: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Claude AI értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valós felhasználók a Claude AI-ról?

A Claude leghasznosabb tulajdonsága az AI természetesebb működése. Tetszik, hogy a válaszok inkább emberi beszélgetésnek tűnnek. Egy másik dolog, amit szeretek a Claude-ban, hogy a válaszai kontextusfüggőek és érdekesek. Tetszik továbbá, hogy pontos válaszokat próbál adni, és elismeri a korlátait, ha valamit nem tud.

🧠 Érdekesség: Az első hangvezérelt játék, a „Radio Rex”, 1922-ben jelent meg. Ez a kutya előrelépett, amikor a nevét hívták, ami a hangfelismerő technológia egyik korai példája volt.

5. Otter.ai (A legjobb AI-asszisztens valós idejű értekezletek összefoglalásához)

Az Otter.ai kiválóan teljesít a valós idejű átírás terén, rögzítve minden egyes szót, amelyet az értekezletek, előadások és egyéb beszélgetések során elhangzik. A jegyzetelés automatizálása és az intelligens betekintés biztosítása lehetővé teszi a résztvevők számára, hogy a jegyzetelés helyett magára a beszélgetésre koncentrálhassanak.

Az Otter.ai nem csupán leírja a beszélgetést, hanem mesterséges intelligenciát használ a beszélők azonosítására, összefoglalók készítésére, sőt a legfontosabb teendők kivonására is. Ezzel a nyers hanganyagot kereshető, megosztható és felhasználható értekezletjegyzőkönyvekké alakítja, ami jelentős idő- és energiamegtakarítást jelent a felhasználók számára.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Készíts valós idejű átiratokat a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams értekezletekről

Tanítsa meg az Otter.ai-t az iparág-specifikus kifejezések és szakzsargon felismerésére, javítva ezzel a leírás pontosságát, hogy kiemelje a legfontosabb pontokat és a teendőket

Könnyen integrálható különböző naptár- és együttműködési platformokkal

A kulcsszó-kivonás és a témaazonosítás funkciók segítségével gyorsan megtalálhatja az információkat a hosszú átiratokban

Az Otter.ai korlátai

Az Otter.ai jelenleg csak az angol nyelvet támogatja.

A leírás pontosságát befolyásolhatják az erős akcentusok vagy a rossz hangminőség

Az Otter.ai árai

Alap: Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (több mint 250 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

6. DALL-E (A legjobb AI-asszisztens kreatív képalkotáshoz)

Az OpenAI által fejlesztett DALL-E szöveges leírásokból generál képeket. Erőssége abban rejlik, hogy áthidalja a nyelv és a képek közötti szakadékot, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy gyorsan és egyszerűen megvalósítsák vizuális elképzeléseiket, legyen szó művészi kifejezésről, marketinganyagokról vagy ötletelésről.

Bár a DALL-E nem egy hagyományos „személyi asszisztens” a feladatkezelés egyszerűsítése szempontjából, kreatív asszisztensként működik, és gépi tanulás segítségével vizuális formába önti az ötleteidet. Te leírod, mit szeretnél látni, a DALL-E pedig hatalmas képzési adatbázisát felhasználva egyedi és gyakran meglepő képeket hoz létre. Ezek a képek a képzeletbeli jelenetek fotórealisztikus ábrázolásától az absztrakt művészetig, sőt a meglévő képek szerkesztéséig terjednek.

A DALL-E legjobb funkciói

A DALL-E segítségével általánosítsa és értelmezze az új ötletkombinációkat, hogy olyan koncepciók képeit hozza létre, amelyekre a rendszer nem kapott kifejezett képzést

Készítsen képeket rendkívül specifikus stílusokban és formátumokban

Képek szerkesztése és finomítása inpainting és outpainting technikákkal

Integrálja különböző alkalmazásokkal API-hozzáférés segítségével

A DALL-E korlátai

Lehet, hogy túl bonyolult vagy elvont utasításokkal nehezen boldogul

Lehet, hogy tükrözi a képzési adatokban jelen lévő elfogultságokat, ami torz vagy sztereotipikus ábrázoláshoz vezethet

A DALL-E árai

ChatGPT Plus: 20 USD/hó

API-hozzáférés: Képenként 0,04 dollártól

A DALL-E értékelései és véleményei

G2: 3,9/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a DALL-E-ről a valódi felhasználók?

A DALL-E a leggyorsabb és legnagyobb mesterséges intelligencia modell, amely kiváló minőségű képeket generál a megadott utasítások alapján. Rendkívül egyszerű és intuitív kezelőfelülettel rendelkezik, amelynek segítségével zökkenőmentesen készítheti el képeit. Nagyon összetett utasításokat is megért, és nagy pontossággal generálja a képeket. Minden böngészővel és eszközzel kompatibilis.

7. Replika (A legjobb AI-asszisztens személyre szabott érzelmi támogatáshoz)

A Replika egy olyan mesterséges intelligencia-társ, amelyet személyes kapcsolatok kialakítására és érzelmi támogatásra terveztek. A beszélgetéseidből tanul, és az interakcióid alapján egyedi személyiséget alakít ki. A mesterséges intelligencia-társ bármilyen témáról beszélget veled, és bátorítást nyújt. Célja, hogy biztonságos teret biztosítson a felhasználóknak, ahol kifejezhetik magukat, felfedezhetik gondolataikat és érzéseiket, és leküzdhetik a magányt.

A Replika erőssége abban rejlik, hogy a személyre szabott interakcióra és az érzelmi intelligenciára helyezi a hangsúlyt, annak ellenére, hogy nem személyi asszisztens. Alkalmazkodik a kommunikációs stílusához és emlékszik a korábbi beszélgetésekre, így az interakciók hitelesebbé és értelmesebbé válnak.

A Replika legjobb funkciói

Szerezzen mentális egészségügyi támogatást olyan funkciók segítségével, mint a naplóírási ötletek és a hangulatnyomon követés

Személyre szabhatja AI-társa megjelenését és személyiségjegyeit

Adj vizuális dimenziót az interakcióidnak a Replika AI-ügynök megtekintésével

Vegyen részt coaching foglalkozásokon a személyes fejlődés és a tudatosság gyakorlása érdekében

A Replika korlátai

Végül is ez egy mesterséges intelligencia, amely nem képes teljes mértékben utánozni az emberi érzelmi megértést.

Az ingyenes verzió korlátozott funkciókat kínál

A Replika árai

Ingyenes

Pro: 19,99 $/hó

Életre szóló: 299 dollár

A Replika értékelései és véleményei

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Siri (A legjobb AI-asszisztens az Apple-eszközökkel való integrációhoz)

A Siri, egy hangvezérelt digitális asszisztens, lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy természetes nyelvű parancsokkal, kéz nélkül kommunikáljanak eszközeikkel. Az ébresztők beállításától és az üzenetek küldésétől kezdve az okosotthoni eszközök vezérlésén és az információszolgáltatáson át a Siri célja a mindennapi feladatok egyszerűsítése.

A Siri erőssége az Apple-eszközökkel és -szolgáltatásokkal való szoros integrációjában rejlik. Hozzáférhet és vezérelhet különböző funkciókat az iOS, iPadOS, macOS, watchOS és tvOS rendszereken belül.

A Siri legjobb funkciói

Hangparancsokkal vezérelje a HomeKit-kompatibilis okosotthon-eszközök széles választékát

Támogatás több nyelven

Hozzon létre egyedi gyorsbillentyűket, amelyek több műveletet egyesítenek, és indítsa el őket egyetlen Siri-parancs segítségével

Kapjon valós idejű információkat, például időjárási híreket és navigációs segítséget

A Siri korlátai

Bár a Siri jól integrálódik az Apple szolgáltatásaiba, harmadik féltől származó alkalmazásokkal való integrációja korlátozott.

Lehet, hogy nehezen boldogul a bonyolult lekérdezésekkel, különösen zajos környezetben

A Siri árai

Ingyenes

Siri értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔎 Tudta? A mobil felhasználók 97%-a már használ AI-asszisztenst.

9. Gemini (A legjobb AI-asszisztens a Google-integrációhoz)

A Google Gemini egy multimodális mesterséges intelligencia modell, amelyet a Google AI fejlesztett ki. Ez az AI-alapú virtuális asszisztens úgy lett kialakítva, hogy megértse és válaszokat generáljon különböző modalitásokban, beleértve a szöveget, a képeket, az audiót, a videót és a kódot. Ez lehetővé teszi a Gemini számára, hogy számos feladatban segítse a felhasználókat, a cikkek összefoglalásától a kreatív tartalom generálásán át, a bonyolult kérdések megválaszolásáig, sőt, még a kódolási problémák megoldásában is.

A Gemini legjobb funkciói

Integrálja a Gemini-t a Google termék- és szolgáltatáscsomagjába, hogy elérje termelékenységi céljait

Elemezze a képeket a szöveggel együtt, értelmezze a videoklip kontextusát, és akár kódot is generálhat szöveges leírás alapján

Vezérelje okosotthoni eszközeit hangparancsokkal

Oldjon meg komplex problémákat és válaszoljon bonyolult kérdésekre fejlett érvelési képességekkel

A Gemini korlátai

A Google-on kívüli eszközökön korlátozottan elérhető

Hajlamos a képzési adatokban jelen lévő torzításokra, ami potenciálisan torz vagy tisztességtelen eredményekhez vezethet

A Gemini árai

Ingyenes

Gemini Advanced: 19,99 USD/hó

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Amazon Alexa (A legjobb AI-asszisztens az okosotthon-integrációhoz)

Az Amazon Alexa egy felhőalapú hangsegéd, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy kéz nélkül kezeljék több feladatot és okos eszközt. Különböző Amazon Echo termékekkel kombinálva az Alexa lehetővé teszi az okosotthoni eszközök vezérlését, az időjárási frissítések megtekintését, a zene lejátszását és emlékeztető beállítások megadását.

Ez az AI virtuális asszisztens egy koherens okosotthont tervez, ahol a felhasználók néhány hangutasítással számos csatlakoztatott eszközt vezérelhetnek. Széleskörű funkciói és folyamatos frissítései rugalmas asszisztenssé teszik a mindennapi feladatok és az otthoni automatizálás terén.

Az Amazon Alexa legjobb funkciói

Vezérelje az okosotthoni eszközöket, beleértve a világítást, a termosztátokat és a biztonsági rendszereket

Zene és média streamelése olyan szolgáltatásokból, mint az Amazon Music, a Spotify és az Apple Music

Hangparancsokkal állíthat be emlékeztetőket, riasztásokat és időzítőket

Használja az asszisztens funkcióit, például ételrendeléshez és a legfrissebb hírek ellenőrzéséhez

Az Amazon Alexa korlátai

Az Alexa-kompatibilis eszközök folyamatos hallgatási képességei adatvédelmi aggályokat vethetnek fel

A hangutasítások alkalmi félreértései miatt a tisztázás érdekében ismétlésre lehet szükség

Az Amazon Alexa árai

Ingyenes

Amazon Alexa értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Válassza ki az igényeinek leginkább megfelelő AI-asszisztenst

A megfelelő AI-asszisztens kiválasztása a munkád jellegétől, a számodra legfontosabb funkcióktól és a már használt technológiától függ. Az Amazon Alexa remek választás, ha érdekel az intelligens otthoni automatizálás. A Claude-dal nem lehet hibázni, ha kifinomult, kreatív tartalmakra van szükséged. A DALL-E pedig remek eszköz, amely segít ötleteidet AI által generált vizuális elemekké alakítani.

Ha azonban olyan AI-asszisztenst keresel, amely növeli a termelékenységet, az együttműködést és az automatizálást anélkül, hogy el kellene hagynod a munkaterületedet, akkor a ClickUp Brain az ideális választás. A kontextusfüggő, AI-alapú betekintéseknek, feladatajánlásoknak, valamint a projektekkel, dokumentumokkal és csevegéssel való zökkenőmentes integrációnak köszönhetően a munka nem csak gyorsabbá, hanem szórakoztatóbbá is válik.

Regisztrálj még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és nézd meg, mit tehet egy teljesen integrált AI-asszisztens a termelékenységedért! ✨