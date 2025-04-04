10 intelligens AI eszköz terapeuták számára, amelyekkel javíthatják a kliensek eredményeit 2025-ben

Jogi nyilatkozat: Ez a cikk a termelékenységet növelő eszközökről és stratégiákról nyújt információkat. Nem célja, hogy helyettesítse a szakmai orvosi tanácsadást, diagnózist vagy bármilyen mentális vagy fizikai egészségügyi állapot kezelését.

Kimerült vagy az érzelmi rendelkezésre állás miatt. A betegadatok halmozódnak, és egy új értékelés igényli a figyelmedet. Ráadásul máris lemaradtál a reggeli kliens-ülésre való felkészüléssel.

Ismerősnek tűnik?

A mesterséges intelligencia egyre több iparágban jelenik meg, és a mentálhigiénés ágazat sem kivétel ez alól. A megfelelő AI-alapú eszközök elvégezhetik az időigényes feladatokat, például a haladási jegyzetek áttekintését, így Önnek több ideje marad arra, hogy saját és páciensei jólétére koncentráljon.

A választás megkönnyítése érdekében összeállítottunk egy listát a 10 legjobb AI eszközről terapeuták számára, hogy stresszmentesen tudjon csoportos vagy magánpraxist vezetni, miközben ügyfelei ellátását is biztosítja.

A mentálhigiénés szakemberek körülbelül 46%-a nem képes kielégíteni klienseik igényeit.

Szerencsére vannak olyan speciális AI eszközök és alkalmazások, amelyek segíthetnek nekik leküzdeni ezt a kihívást. Hogy megkönnyítsük a dolgát, íme egy rövid áttekintés arról, mire kell figyelnie, amikor megoldást választ a terápiás praxisához:

Adatbiztonság és megfelelőség: Keressen olyan AI-megoldásokat, amelyek HIPAA-kompatibilisek és minden vonatkozó előírást betartanak, hogy az érzékeny adatok biztonságban legyenek.

Gazdag integrációs lehetőségek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek szinkronizálhatók az EHR-rel és a praxisirányítási rendszerekkel, hogy csökkenthesse az adatok duplikált bevitelét.

Testreszabhatóság: Válasszon olyan Válasszon olyan AI technológiát , amely lehetővé teszi a munkamenetekkel kapcsolatos betekintések testreszabását, az emlékeztetők automatizálását vagy a kliens-elkötelezettségi stratégiák munkafolyamatához való igazítását.

Skálázhatóság: Válasszon olyan AI-megoldást, amely az Ön igényeinek megfelelően bővíthető, és nagyobb ügyfélkör kiszolgálását is támogatja, anélkül, hogy ez további gondokat okozna.

A szervezési stressz ugrásszerűen növekszik, ha több időpontot kell kezelnie és a kliensek fejlődését is nyomon kell követnie. Ilyenkor fordulhat az AI-eszközökhöz, amelyek automatizálják a rutinmunkát, racionalizálják a munkafolyamatokat és több teret biztosítanak a kliensekkel való érdemi interakciókhoz.

Íme a legjobb AI-eszközök listája, amelyeket érdemes megnéznie 👇

1. ClickUp (a legalkalmasabb a terápiás munkafolyamatok racionalizálására és az AI-alapú dokumentációra)

A ClickUp egy „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás”, amely projekt- és feladatkezelést, tudásmegosztást és együttműködést ötvöz AI-alapú automatizálással.

A terapeuták számára az új AI Notetaker forradalmi változást jelent.

Ahelyett, hogy a kezelés alatt jegyzeteket kellene készítenie, a ClickUp AI Notetaker (a kliens beleegyezésével) hallgatja a beszélgetést, valós időben rögzíti azt, majd automatikusan szervezett jegyzeteket generál. Ezeket a jegyzeteket akár követési feladatokká, kezelési tervekké vagy emlékeztetőkké is alakíthatja, így Ön teljes mértékben a páciensre koncentrálhat.

Kövesse nyomon a fontos információkat a ClickUp AI Notetaker segítségével.

A találkozó befejezése után a rendszer egy rendezett (privát!) dokumentumot hoz létre, amely tartalmazza az összes lényeges információt: a találkozó nevét, dátumát, a résztvevők listáját, és akár hangfelvételt is, ha vissza szeretne térni és meghallgatni. Gyors összefoglalót, a legfontosabb pontok felsorolását és egyértelműen meghatározott következő lépéseket kap, így nem kell azon töprengenie, hogy mi is történjen valójában a beszélgetés után.

Miután az AI Notetaker mindent rögzített, az adatok közvetlenül a ClickUp Docs-ba kerülnek. A Docs segítségével bármit létrehozhat, a kezelési összefoglalóktól és kezelési tervektől kezdve a belső kézikönyvekig és a klienseknek szóló útmutatókig.

A ClickUp Docs segítségével egyetlen központi helyen szervezheti a legfontosabb információkat.

Mivel a Docs összekapcsolódik a munkaterületével, közvetlenül összekapcsolhatja feladatokkal, projektekkel, ütemtervekkel, sőt akár konkrét betegcélokkal is, amelyek elérése érdekében dolgozik.

Használja a ClickUp Docs-ot együttműködési dokumentumszerkesztőként, feladatokkal, AI-vel, beágyazásokkal és valós idejű csapatmunkával.

A terápiás jegyzetek kezelése azonban csak egy darab a kirakósból – még mindig foglalkozni kell a haladás nyomon követésével és a kliensekkel való kommunikációval is.

Használja a ClickUp Brain alkalmazást! Ez egy mesterséges intelligenciával működő írási asszisztens, feladatkezelő és tudáskereső egyben.

A Docs-ból származó nyers ülésjegyzeteket azonnal feladatokká alakítja, legyen szó a következő ülés ütemezéséről, a kezelési terv frissítéséről vagy a kliens mérföldköveinek rögzítéséről. Emellett világos, tömör összefoglalókat is készít, így nem kell újra és újra elolvasnia a jegyzeteket.

Sőt, a Brain kiemeli a legfontosabb információkat a korábbi ülésekről, kezelési tervekről vagy a munkaterületén tárolt kutatási cikkekből – így nem kell átkutatnia a mappákat, és nem kell emlékeznie arra, hogy hova írta le valamit.

A ClickUp Brain segítségével azonnal megkapja a kliensek adatait, összefoglalókat és teendőket, így zökkenőmentesen kezelheti a terápiát.

A ClickUp Automations még tovább megy. Automatikusan elindíthatja a követő feladatokat, a munkamenet-emlékeztetőket, a dokumentumkéréseket, vagy akár a munkamenet utáni számlák létrehozását is.

Hozzon létre egyedi automatizálásokat a emlékeztetők továbbításához és a foglalkozások ütemezéséhez a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A kezdőknek a ClickUp funkcióinak sokasága miatt túlterhelteknek érezhetik magukat.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagként.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 6 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Nagyszerű az egész szervezet feladatait kezelni. Ugyanez vonatkozik az ismétlődő feladatokra is, amelyeknél beállíthatja az előfordulási gyakoriságot. Nagyon könnyen használható, és hozzáadhat egyéni mezőket, ami nagyon hasznos. Imádom a különböző nézeteket.

Nagyszerű az egész szervezet feladatait kezelni. Ugyanez vonatkozik az ismétlődő feladatokra is, amelyeknél beállíthatja az előfordulási gyakoriságot. Nagyon könnyen használható, és hozzáadhat egyéni mezőket, ami nagyon hasznos. Imádom a különböző nézeteket.

2. Mentalyc (a jegyzeteléshez testreszabott sablonok létrehozásához a legjobb)

via Mentalyc

A Mentalyc segítségével a klinikai stílusához és a gyakorlat igényeihez igazított jegyzet sablonokat hozhat létre. Az eszköz intuitív sablonkészítője lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy sablonokat tervezzenek és módosítsanak, a SOAP-tól és a DAP-tól kezdve a speciálisabb formátumokig, biztosítva, hogy minden jegyzet rögzítse az egyes ülések egyedi részleteit és árnyalatait.

Megtervezheti az egyéni gyakorlat módszereit, miközben javítja a biztosítási előírások betartását és a dokumentáció pontosságát.

A Mentalyc legjobb funkciói

Hozzáférhet a megosztott kliensrekordokhoz és teljesítménymutatókhoz, hogy koordinálja a csoportos gyakorlatokat.

Gyűjtsön adatokat a kezelések dinamikájáról, például a beszédidőről és a csendes időszakokról, hogy finomítsa a terápiás folyamatokat.

Javítsa az együttműködést azáltal, hogy a felügyelők és a felügyelt személyek megoszthatják és áttekinthetik a munkamenet jegyzeteket.

A Mentalyc korlátai

A jegyzetek elkészülte előtt elveszítheti a felvételeit.

Nem működik teljes értékű EHR-ként, ezért a felhasználóknak több platformot kell használniuk.

Mentalyc árak

Ingyenes: 14 napos próba

Mini: 19,99 USD/hó felhasználónként

Alap: 39,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 69,99 USD/hó felhasználónként

Super: 119,99 USD/hó felhasználónként

Mentalyc értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: 4,5/5 (50+ értékelés)

3. Upheal (a legjobb különböző webes hívások rögzítéséhez)

via U pheal

Az Upheal alkalmazás segít a mentálhigiénés szakembereknek, például terapeutáknak, pszichiátereknek és coachoknak különböző módszerekkel rögzíteni a kezeléseket, például közvetlen felvétellel vagy más eszközökről történő felvétellel. A Chrome-bővítményével bejelentkezhet más platformokra, és az alkalmazás rögzíti a kezeléseket.

Részletes ülésgrafikonokat is bemutat, amelyek objektív adatokat nyújtanak a terapeutáknak az ülés dinamikájáról. Ha például emlékszik egy kulcsfontosságú pillanatra, de nem tudja pontosan, mikor történt, az ülés térkép segítségével gyorsan megtalálhatja.

Az Upheal legjobb funkciói

Készítsen kezelési tervet és SMART célokat, miután befejezte a kliens három jegyzetét.

Ismerje meg a terápiás ülés dinamikáját, beleértve a beszéd arányát, a beszéd ritmusát, a válaszadási időket, az érzelmek elemzését és az igeidők használatát.

Foglaljon időpontot az Upheal naptárával, és kapjon egy egyedi, biztonságos híváslinket.

Upheal korlátai

Esetenként tévesen azonosítja a hangokat, néha a terapeutát jelöli meg kliensként, és nem rögzíti pontosan a kliens hangját.

Az alkalmazás rendszerkorlátozások miatt nem támogatja a közvetlen telefonhívás-rögzítést iPhone-okon.

Upheal árak

Ingyenes

Kezdő csomag: 49 USD/hó felhasználónként

Prémium: 99 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 149 USD/hó felhasználónként

Csapat csoportos gyakorlatokhoz: 1. 10/ülésre

Vállalati: Egyedi árazás

Upheal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Autonotes (A leggyorsabb dokumentációs folyamatokhoz)

via AutoNotes

A terapeuták közvetlenül az Autonotesba diktálhatják a kezelési jegyzeteket, az AI pedig leírja és beépíti az információkat a kiválasztott sablonba. Ez felgyorsítja a dokumentációs folyamatot, valamint felismeri és kijavítja a nyelvtani hibákat.

A Presets funkcióval gyorsbillentyűket hozhat létre a gyakran használt kifejezésekhez, mondatokhoz vagy egész szakaszokhoz, és ezzel időt takaríthat meg.

Az Autonotes legjobb funkciói

Készítsen és kezeljen ügyfélkezelési terveket, beleértve a célokat és beavatkozásokat, a platformon belül.

Az böngészőbővítmény segítségével közvetlenül hozzáférhet az Autonotes funkcióihoz.

Tárolja ezeket a jegyzeteket mappákban, és szükség esetén bármikor hozzáférhet hozzájuk az Autonotes biztonságos mapparendszerével.

Az Autonotes korlátai

Az AI helytelen információkat generálhat vagy félreértheti az információkat.

Ez nem biztosít Önnek ellenőrzést bizonyos szakaszok formázása és felépítése felett.

Autonotes árak

Ingyenes csomag

Alapvető: 25 USD/hó felhasználónként

Prémium: 49 USD/hó felhasználónként

Ultimate: 99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Autonotes értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Autonotes-ról a valódi felhasználók?

Összefoglalja a jegyzeteket tömör módon, így jobban tudok koncentrálni a kliens problémáira. Az alkalmazás használata és a különböző funkciók közötti navigálás intuitív. – G2 értékelés

Összefoglalja a jegyzeteket tömör módon, így jobban tudok koncentrálni a kliens problémáira. Az alkalmazás használata és a különböző funkciók közötti navigálás intuitív. – G2 értékelés

5. Lyssn (A legjobb a terápiás készségek fejlesztéséhez)

via Lyssn

A mentálhigiénés szakemberek a Lyssn mesterséges intelligenciáját virtuális mesterséges intelligencia-terapeuta felügyelőként használhatják, hogy azonnali visszajelzést kapjanak teljesítményükről. Ha például nehezen tud érzelmi támogatást nyújtani, az eszköz kiemeli a felvételből az adott pillanatokat, és alternatív megközelítéseket javasol.

Az igény szerinti képzés segít fejleszteni készségeit anélkül, hogy megzavarná elfoglalt napirendjét. Így, miközben a kezelés során a kliensre koncentrál, tudja, hogy a Lyssn is dolgozik a háttérben.

A Lyssn legjobb funkciói

Határozza meg a terapeuta által használt konkrét kommunikációs stílusokat és technikákat.

Készítsen vázlatot a klinikai jegyzetekről, rögzítve a legfontosabb részleteket és beavatkozásokat a Dokumentum funkcióval.

Személyre szabott visszajelzést kaphat erősségeiről és gyengeségeiről, hogy javítsa gyakorlatát.

A Lyssn korlátai

A Lyssn telehealth nem kompatibilis mobil eszközökkel.

5 Mbps alatti feltöltési sebesség esetén a videó és az audio késleltetése előfordulhat a távegészségügyi ülés során.

A Lyssn árai

Egyedi árazás

Lyssn értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Woebot Health (A legjobb 24 órás tanácsadási segítségnyújtáshoz)

via Woebot Health

A Woebot egy chatbot, amely igény szerinti virtuális segítséget nyújt a felhasználóknak. Természetes nyelvfeldolgozást és gépi tanulást használ a beszélgetésekhez, és kognitív viselkedésterápia (CBT), tudatosság és más bizonyítékon alapuló megközelítések technikáit kínálja. Ez egy olyan eszköz, amelyet azoknak a betegeknek ajánlhatunk, akiknek gyakori, igény szerinti támogatásra lehet szükségük.

A Woebot Health legjobb funkciói

Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy nyomon kövessék hangulatukat az idő múlásával, és azonosítsák a mintákat vagy kiváltó tényezőket.

Nyújtson igény szerinti támogatást a nap 24 órájában, így a mentális egészségügyi segítségnyújtás hozzáférhetőbbé válik.

Erősítse a felhasználókat pszichoedukációs és önsegítő gyakorlatokkal, amelyek rezilienciát és hatékony megküzdési stratégiákat építenek ki.

Woebot Health korlátai

Az alkalmazás interakciói korlátozottnak tűnhetnek az előre megírt válaszok miatt, amelyek nem feltétlenül képesek teljes mértékben kezelni a komplex érzelmeket.

Woebot Health árak

Egyedi árazás

Woebot Health értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Earkick (A legjobb a mentális egészség figyelemmel kíséréséhez)

via Earkick

Az Earkick egy AI-alapú mentális egészségügyi társ, amely segít az egyéneknek figyelemmel kísérni és javítani mentális jólétüket. Akár csak gyorsan szeretné ellenőrizni saját állapotát, akár lehetővé szeretné tenni pácienseinek, hogy könnyedén rögzítsék hangulatukat, az Earkick megkönnyíti a folyamatot.

Az eszköz megszünteti a hosszú kérdőívek vagy naplózás szükségességét, és megtanítja, hogyan használhatja az AI-t személyi asszisztensként. Ráadásul következetesen nyomon követheti mentális állapotát, és azonosíthatja a potenciális kiváltó tényezőket vagy mintákat.

Az Earkick legjobb funkciói

Fejezze ki érzéseit és gondolatait hang- vagy videofelvételek segítségével, hogy könnyebben naplózhasson és reflektálhasson.

Hozzáférés vezérelt légzőgyakorlatokhoz, amelyek segítenek csökkenteni a stresszt és növelni a termelékenységet az AI segítségével

Kapjon naponta a hangulatához és a nyomon követett adatokhoz igazított idézeteket és betekintéseket.

Az Earkick korlátai

A hangulat nyomon követése eleve szubjektív, és a felhasználói bevitel nem mindig pontos vagy következetes.

Az Earkick nem kínál terápiát vagy egyéb mentálhigiénés beavatkozásokat.

Earkick árak

Örökre ingyenes

Earkick értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Talkspace (A legjobb kapcsolatfelvételhez szakemberekkel)

via Talkspace

A Talkspace egy mentálhigiénés platform, amely mobilalkalmazásán és weboldalán keresztül terápiás és pszichiátriai szolgáltatásokat nyújt. Összeköti az egyéneket engedéllyel rendelkező terapeutákkal és pszichiáterekkel szöveges, hang- és videóüzenetek, valamint élő videós ülések segítségével.

A platform azzal tűnik ki, hogy rugalmas megközelítést kínál a terápiához, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy saját tempójukban és kényelmük szerint kommunikáljanak terapeutáikkal, ahelyett, hogy a megbeszélt időpontokra lennének korlátozva.

A Talkspace legjobb funkciói

Hozzáférés hitelesített mentálhigiénés szakemberek hálózatához

Szükség esetén kapcsolja össze a felhasználókat a mentális egészségügyi sürgősségi támogatással és erőforrásokkal.

Vegyen részt terápiában üzenetküldés, videókonferenciák vagy hanghívások segítségével.

A Talkspace korlátai

A biztosítási fedezet az amerikai egészségbiztosítási tervekre, a munkáltatói fedezetre és a munkavállalói támogatási programokra (EAP) korlátozódik.

Talkspace árak

Üzenetküldő terápia: 69 dollár/hét

Videó + üzenetküldéses terápia: 99 dollár/hét

Videó + üzenetküldés + workshopok: 109 USD/hét

Első terápiás ülés: 299 USD/ülés

Párterápia élő ülés + üzenetküldés: 436 USD/hó

Talkspace értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Talkspace-ről a valódi felhasználók?

Tetszett, hogy virtuálisan találkozhattam a terapeutával, mivel a környéken korlátozottak a mentális egészségügyi ellátás lehetőségei. Emellett az, hogy számos szolgáltató közül választhattam, önállóbbá tett a döntésemben, hogy egyáltalán mentális egészségügyi ellátást vegyek igénybe. – G2 értékelés

Tetszett, hogy virtuálisan találkozhattam a terapeutával, mivel a környéken korlátozottak a mentális egészségügyi ellátás lehetőségei. Emellett az, hogy számos szolgáltató közül választhattam, önállóbbá tett a döntésemben, hogy egyáltalán mentális egészségügyi ellátást vegyek igénybe. – G2 értékelés

9. Calmify (A legjobb vezetett meditációhoz és légzőgyakorlatokhoz)

via Calmify

A Calmify vezetett meditációkat, légzési gyakorlatokat, alvási történeteket és nyugtató zenét kínál a relaxáció elősegítése és az általános jólét javítása érdekében. Hasznos eszköz azoknak a betegeknek a vezetéséhez, akik szorongással, álmatlansággal vagy hosszan tartó kiégéssel küzdenek.

A felhasználók a Calmify AI-val cseveghetnek, hogy kifejezzék érzéseiket és személyre szabott terveket kapjanak. A bot bizonyítékokon alapuló CBT-beavatkozásokat is kínál, hogy segítsen megoldásokat találni.

A Calmify legjobb funkciói

Fedezze fel a meditációk könyvtárát, amely az alvás javítására és az önszánalomra összpontosít.

A szolgáltatás 24 órában elérhető, így a felhasználók kezelni tudják az olyan érzelmeket, mint a depresszió, a munkahelyi szorongás , az álmatlanság, a párkapcsolati problémák, az alacsony önértékelés, a traumák és a jelentős életváltozások.

Figyelje nyomon a mindfulness gyakorlatát, és kövesse nyomon az időben elért fejlődését.

A Calmify korlátai

A Calmify egy személyes használatra szánt AI eszköz, amely nem helyettesítheti a professzionális mentális egészségügyi kezelést.

Calmify árak

Ingyenes

Alapcsomag: 10 USD/hó felhasználónként

Prémium: 25 USD/hó felhasználónként

Calmify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Kintsugi (A legjobb a mentális egészség figyelemmel kíséréséhez)

via Kintsugi

A Kintsugi Voice egy vállalati szoftver, amely integrálható a klinikai munkafolyamatokba és a call centerekbe. Passzívan elemzi a betegekkel való interakciók hangadatait, hogy felismerje a viselkedési egészségügyi problémákat. Az AI azonosítja az érzelmi distresszt jelző finom hangjelzéseket, még akkor is, ha a beteg nem fejezi ki kifejezetten a problémát.

Az egyén ezután átirányításra kerül a Kintsugi Connect oldalra, ahol megfelelő mentális egészségügyi forrásokat, például terapeutákat, pszichiátereket vagy alkalmazásokat találhat.

A Kintsugi legjobb funkciói

Elemezze a gondolatokat és érzéseket, hogy betekintést nyerjen a betegek mentális jólétébe, és nyomon követhesse fejlődésüket.

Vegyen részt hangnaplózáson a Kintsugi alkalmazás segítségével.

Integrálja meglévő praxismenedzsment és távegészségügyi rendszereivel az egységes munkafolyamat érdekében.

A kintsugi korlátai

Nem diagnosztizál mentális egészségügyi állapotokat; ez egy szűrő és monitorozó eszköz.

Kintsugi árak

Egyedi árazás

Kintsugi értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Kapcsolatba léphet ügyfeleivel a ClickUp segítségével, hogy jobb eredményeket érjen el.

A kliensek ellátása, az adminisztratív feladatok és a munka-magánélet egyensúlyának állandó keresése között egyensúlyozva a mentálhigiénés szakemberek könnyen túlterheltté válhatnak. Ezért fontos megtanulni, hogyan lehet az AI-t a mindennapi feladatokban felhasználni.

Ebben az esetben a terapeutáknak el kell kezdeniük ezeket a modelleket beépíteni a munkájukba, hogy időt takarítsanak meg és több kliensnek tudjanak figyelmet szentelni. Azonban több eszköz használata különböző feladatok kezelésére szétszórt munkafolyamatokhoz és pontatlan adatokhoz vezethet, ami tovább veszélyezteti a betegek bizalmas információit.

Ezért a legjobb megoldás egy olyan egységes megoldás használata, mint a ClickUp. Ez kezeli az adatokat, jegyzeteket készít, elemzi az információkat, betekintést nyújt és egy testreszabható naptárban jeleníti meg az ütemtervét.

Itt az ideje, hogy ingyenesen regisztráljon a ClickUp-ra, és virágozzon a praxisában!