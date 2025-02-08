Szervezeti stressz: típusok, jelek és kezelésük

Ha rákattintott erre a blogbejegyzésre, akkor valószínűleg stresszesnek érzi magát.

🌎 Tényellenőrzés: Az amerikai munkavállalók 83%-a állítja, hogy naponta szenved munkahelyi stressztől. Ez hatással van a termelékenységre, a kreativitásra és a személyes kapcsolatokra.

A változékony munkaerőpiac, az új szerepekkel járó magas elvárások és a távmunka/hibrid munkamodellek miatt ma túl sok tényező befolyásolja a munkát. És ezek a tényezők mind szervezeti stresszhez vezethetnek.

Ebben a blogbejegyzésben átfogó bevezetőt kínálunk a szervezeti stresszről. Megbeszéljük, hogyan lehet diagnosztizálni, megérteni és enyhíteni a munkahelyén.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A szervezeti stressz az a fizikai, érzelmi és mentális megterhelés, amelyet a munkavállalók a munkájuk követelményei miatt szenvednek el. Ez fáradtság, ingerlékenység, koncentrációs nehézségek, alvászavarok és egyéb fizikai panaszok, például fejfájás, hátfájás, emésztési problémák stb. formájában jelentkezhet. A stressz típusai Munkahelyi stressz

Szerep stressz

Karrierfejlesztési stressz

Változási stressz

Interperszonális stressz

Gazdasági stressz A stressz hatása A kutatások többszörösen bizonyították, hogy a szervezeti stressz súlyos hatással van az egyének fizikai és mentális egészségére. Alacsony termelékenység

Hiányzások

Magas alkalmazotti fluktuáció

Emelkedő egészségügyi költségek

Hírnévvesztés Megküzdési stratégiák és szervezeti stresszkezelés A stressz kezeléséhez stratégiai megközelítésre és hatékony eszközökre van szükség, többek között: Hatékony feladatkezelés

Átgondolt időgazdálkodás

Ésszerű munkaterhelés-kezelés

Világos prioritások

Átlátható kommunikáció

Átfogó, holisztikus és szervezet-szintű stresszcsökkentő kezdeményezés

Hozzon létre stresszmentes, átlátható munkafolyamatokat a ClickUp segítségével.

Mi az a szervezeti stressz?

A szervezeti vagy munkahelyi stressz az egyének által a munkájuk követelményei miatt tapasztalt fizikai, érzelmi és mentális megterhelést jelenti. Ennek oka lehet:

Szerepek : Az egyén képességei és a szervezeten belül betöltött szerepe közötti eltérés.

Felelősségek : Ésszerűtlen elvárások és túlterhelő felelősségek, amelyek miatt az alkalmazottak úgy érzik, hogy kudarcra vannak ítélve.

Környezet: A munkához hozzájáruló kulturális és interperszonális szempontok

A következő részben néhány ilyen okot részletesen megvizsgálunk.

A szervezeti stressz típusai

A szervezeti stressz nem általánosítható. Bármilyen helyzet stresszt okozhat, a hirtelen összehívott értekezlettől és a szeszélyes vezetőn át a stagnáló karrierig.

Azonban néhány esetleges magas aktivitás általában nem vezet stresszhez. A szervezeti stressz gyakran hosszú időn át tartó fizikai, érzelmi vagy mentális megterhelés eredménye. Ahhoz, hogy megértsük a teljes spektrumot, nézzünk meg néhány típusú munkahelyi stresszt.

Munkahelyi stressz

Ha mindig túl sok a teendő (vagy túl bonyolultak a feladatok), szorosak a határidők, vagy monoton a munka, ami nem ösztönzi a kreativitást, akkor a munkaterhelésből származó stressz jelentkezik.

Például, ha csapataid hosszabb ideig egyszerre több, magas prioritású projekten dolgoznak, akkor túlterhelteknek és túlhajszoltaknak érezhetik magukat, ami stresszhez vezethet.

Szerep stressz

Ha a munkaköri feladatokban bizonytalanság, konfliktus vagy túlterhelés tapasztalható, a csapat tagjai valószínűleg szerep stresszt fognak tapasztalni.

Például, ha elvárjuk egy ügyfélszolgálati képviselőtől, hogy megfelelő képzés/továbbképzés nélkül kezelje a technikai támogatásra vonatkozó kérdéseket, az zavarhoz, gyenge teljesítményhez és frusztrációhoz vezethet.

Karrierfejlesztési stressz

A karrierfejlesztéssel kapcsolatos stressz a szakmai fejlődés és a munkahelyi biztonság miatti aggodalmakból fakad. A korlátozott előléptetési, belső áthelyezési, továbbképzési vagy fejlődési lehetőségek stresszt okozhatnak a munkavállalóknak. A technológia és a mesterséges intelligencia gyors fejlődése szintén hozzájárul az elavulás félelméhez.

Változási stressz

A változás elkerülhetetlen. Gyakran a vele járó stressz is az. Minden szervezet átmegy új rendszerek, technológiák, vezetési stílusok, stratégiák stb. bevezetésén. Az ezekhez a változásokhoz való alkalmazkodás nyomása gyakran stresszhez vezet.

Interperszonális stressz

A szervezet egy olyan embercsoport, amelynek tagjai harmonikusan kell együttműködniük egymással. Ha konfliktusok, félreértések, negatív interakciók vagy megromlott együttműködés formájában diszharmónia alakul ki, akkor interperszonális stressz lép fel.

Gazdasági stressz

A gazdasági stressz a szervezeten belüli pénzügyi bizonytalanságokból fakad, mint például a munkahelyi bizonytalanság, az alacsony fizetés vagy a nem megfelelő erőforrások. A leggyakoribb példa az, amikor egy szervezet létszámleépítést jelent be. Ugyanakkor előfordulhat akkor is, amikor a piacok instabilak, vagy amikor egy személy kiadásai megnőnek (például amikor gyermeke születik vagy házat vásárol).

A stressz megértése során fontos megjegyezni, hogy több, látszólag egymástól független tényező is hozzájárulhat a feszültséghez.

Például az egészségügyi és biztonsági előírások be nem tartása aggodalmat okozhat az érintett személynek a biztonságát illetően, ami stresszhez vezethet.

A be nem jelentett vagy megoldatlan szexuális zaklatás nagy stresszt okozhat. Íme néhány a szervezeti stressz leggyakoribb okai közül.

A szervezeti stressz okai

Amikor a stressz típusait tárgyaltuk, megvizsgáltunk néhány olyan helyzetet, amely szervezeti stresszhez vezet. Bár a nagy munkaterhelés vagy a hirtelen elbocsátás kiváltó ok lehet, az alapvető ok inkább rendszerszintű, például:

Helytelen szervezeti tervezés: Bármely szervezet, amelynek nincs világos és rugalmas terve, stresszforrásként hat minden alkalmazottra. Gyakori problémák közé tartozik a klienseknek adott ésszerűtlen határidők, a nem megfelelő munkaerő-felvétel/személyzeti ellátottság, a megbízható kompenzációs terv hiánya vagy az empatikus sokszínűségi kezdeményezések hiánya.

A munkavállalók jólétével kapcsolatos kezdeményezések hiánya: A munkával kapcsolatos stressz kezeléséhez olyan programokra van szükség, amelyek segítenek a munkavállalóknak felismerni és kezelni a terheket. Ez lehet egy segélyvonal mentális egészségügyi problémák esetén, gyászszabadság lehetőségek, ítélkezésmentes vezetés stb. Az ilyen programok hiánya minden esetben súlyosbítja a munkahelyi stresszt.

A munkavállalók terhe: Azok a szervezetek, amelyek a munkavállalók felhatalmazására törekednek, akaratlanul is terhelik őket a saját stresszkezelésükkel.

Például, ha az iroda nem akadálymentes a fogyatékkal élő munkatársak számára, akkor a munkavállalóknak kell segítséget kérniük. Ez fizikai és érzelmi stresszt is okozhat.

Empátia nélküli kommunikáció: Egy szervezetet az határozza meg, hogy hogyan kommunikál az alkalmazottaival, különösen, ha rossz híreket kell közölnie. Ha a kommunikáció empátia, egyértelműség és együttérzés nélkül történik, bármely üzenet zavart és végül stresszt okozhat.

Határok hiánya: A gyorsan növekvő szervezetek, különösen a startupok, elvárják az alkalmazottaktól, hogy hosszú órákat dolgozzanak. Az alapvető szolgáltatásokat nyújtók, például az ápolók és az orvosok, gyakran túlórázzák. Ez hatással lehet a munka és a magánélet egyensúlyára, és befolyásolhatja a személyes életet, végül krónikus stresszhez vezethet.

Hatástalan vezetés: Az alkalmazottak a vezetőiktől várnak útmutatást és iránymutatást. Előfordulhat, hogy a vezetők kiváló egyéni teljesítményt nyújtanak, de nem rendelkeznek csapatvezetési képzettséggel. Ennek eredményeként a hatástalan vezetők zavaros helyzetet teremthetnek a csapatokban, akiknek így nagy erőfeszítéseket kell tenniük a dolgok tisztázása érdekében, ami nagy stresszt okoz.

Bármi is legyen a szervezeti stressz típusa vagy oka, az első lépés annak leküzdéséhez a tünetek és a valódi hatások megértése. Nézzük meg!

A szervezeti stressz tünetei

A fizikai betegségekhez hasonlóan a stressz is alapos diagnosztizálást igényel. Bizonyos esetekben orvoshoz kell fordulni. Gyakran azonban a tüneteket magunk is észlelhetjük.

Íme néhány, a szervezeti stressz gyakran megfigyelt tünete.

Fáradtság: A szervezeti stresszt tapasztaló alkalmazottak fizikailag és mentálisan kimerülteknek érzik magukat, ami nem áll arányban az általuk befektetett erőfeszítésekkel. A tartós fáradtság csökkenti az energiaszintet, ami megnehezíti számukra, hogy produktívak és koncentráltak maradjanak.

Irritabilitás: A stressz miatt a munkavállalók könnyen idegesek vagy frusztráltak lesznek, még apró kellemetlenségek miatt is. Előfordulhat, hogy valaki, akit mindenki kedvelt, hirtelen ingerülten viselkedik másokkal, vagy ok nélkül csúnya e-maileket küld.

Elkötelezettség hiánya: A stresszes emberek gyakran cinikus hozzáállással viszonyulnak a munkához. Nem lelkesednek az új kezdeményezésekért vagy ötletekért. Elfordulhatnak a szervezeti tevékenységektől is, például a vállalati kirándulásoktól vagy egyéb eseményektől.

Koncentrációs nehézségek: A stressz másik gyakori tünete a kognitív képességek romlása, beleértve a koncentrációképtelenséget és az információk hatékony feldolgozásának képtelenségét. Az alkalmazottaknak nehézséget okozhat a feladatok fontossági sorrendjének megállapítása, a döntéshozatal vagy a fontos részletek megjegyzése.

Alvászavar: A stressztől szenvedő alkalmazottak gyakran nehezen alszanak el vagy maradnak alvó állapotban, mivel gondolataik a munkával kapcsolatos aggodalmakkal vannak elfoglalva. A pihentető alvás hiánya további fáradtságot, ingerlékenységet és a munkahelyi kihívásokkal való megbirkózáshoz szükséges mentális képességek csökkenését eredményezi.

Fizikai egészségügyi problémák: Súlyos esetekben a krónikus stressz fizikai tünetekkel járhat, például fejfájással, magas vérnyomással, izomfeszültséggel vagy emésztési problémákkal. Ha derékfájdalmai vannak, és az új ergonómikus szék sem segít, fontolja meg, hogy orvoshoz forduljon a stressz miatt.

Ezek az egyéni szintű tünetek. Ha úgy gondolja, hogy ezek személyesek és csak az alkalmazottra vannak hatással, akkor nagyot téved.

A szervezeti stressz hatása

A szervezeti stressz hosszú árnyékot vet a vállalat eredményét közvetlenül befolyásoló kérdésekre. Nézzük meg az alábbiakban néhány jelentős hatást.

Alacsony termelékenység

„A magasabb stresszértékek szignifikánsan alacsonyabb termelékenységi értékekkel jártak együtt” – írják egy friss tanulmány szerzői. Megállapították, hogy ez faji, nemi, párkapcsolati státuszra vagy végzettségre való tekintet nélkül igaz. Lényegében a stressz csökkenti az Ön és alkalmazottai termelékenységét.

Hiányzások

Az American Institute of Stress becslései szerint naponta egymillió munkavállaló hiányzik a stressz miatt. Valójában még akkor is, ha a munkavállalók bejelentkeznek a munkába, hetente több mint öt órát töltenek a stresszfaktorok gondolkodásával.

Munkavállalói fluktuáció

Az Egyesült Királyságban a munkavállalói fluktuáció 40%-a stressznek tudható be. A HR-vezetők 95%-a elismeri ezt – 46% szerint ez az oka annak, hogy munkavállalóik fele távozik. Az elhagyó munkavállalók pótlására szolgáló új munkatársak felvétele, képzése és beillesztése több millió dollárba kerülhet.

Egészségügyi költségek

A munkahelyi stressz évente 190 milliárd dollárba kerül az Egyesült Államoknak az egészségügyi ellátás terén. A stresszel kapcsolatos problémák, mint a depresszió, a szorongás, az immunrendszer gyengülése, emésztési problémák stb. előfordulása növeli a biztosítási díjakat, ráadásul a betegszabadságok és kórházi kezelések miatt csökken a termelékenység.

Egy másik szinten a stressz a rossz viselkedés hatását is fokozza.

Például a dohányzás, az alkoholfogyasztás, a túlevés, a vény nélkül kapható gyógyszerek használata stb. fokozódhat, ami újabb egészségügyi problémák hullámát okozhatja.

A hatások kiterjesztése

A stressz nem fertőző. Vagy mégis? Egy stresszes alkalmazott ellenséges vagy ingerlékeny légkört teremthet a csapatában. Ha ez egy vezető, akkor a stressz átterjedhet a csapatára is. Idővel a szervezeti kultúra stresszel és kiégéssel teli lesz.

Hírnévvesztés

Ha egy szervezet ellenséges vagy stresszel teli környezet, az híre biztosan elterjed. A LinkedIn, a Reddit és a szervezeti értékelő oldalakon keresztül a potenciális befektetők, alkalmazottak és ügyfelek tudomást szereznek a csapataid által tapasztalt stresszről. Ez hatalmas hosszú távú következményekkel járhat.

Ha még mindig nem győződött meg, íme néhány kiégésről szóló statisztika, hogy teljes képet kapjon.

Megküzdési stratégiák és stresszkezelés

A stressz csökkentésének legjobb módja, ha a szervezetek olyan rendszereket hoznak létre, amelyek eleve elkerülik azt. Ez lehet bármi, a szabadságolási szabályzat megértésétől kezdve a munka jobb kezeléséig egy olyan robusztus projektmenedzsment eszközzel, mint a ClickUp. Tudjon meg többet!

Hozzon egyértelműséget és átláthatóságot a hatékony feladatkezeléssel

Ha egy alkalmazott nem tudja, milyen munkája van és mikor, akkor valószínűleg zavarodottnak érzi magát. Ez azt jelenti, hogy minden nap megjelenik a munkahelyén, és várja, hogy a vezető utasításokat adjon neki. Ráadásul, ha még a rövid távú célok és feladatok sem láthatók, akkor bármilyen tervezés lehetetlen.

A munkahelyi szorongás csökkentése és a szereppel kapcsolatos stressz enyhítése érdekében hozzon létre egy feladatkezelő rendszert. A ClickUp Tasks hatékony módszer a munka szervezésére és racionalizálására.

Feladatok : Állítson be egyértelmű leírású egyéni feladatokat.

Kijelöltek : Tisztázza a felelősségi köröket kijelöltek és figyelők hozzáadásával.

Határidők : Hatékonyan ütemezze a munkát ésszerű határidőkkel.

Függőségek : Kezelje a feladatok függőségeit és a kapcsolódó munkafolyamatokat anélkül, hogy hirtelen szűk keresztmetszetek alakulnának ki.

Együttműködés : A beágyazott megjegyzések segítségével tisztázza az ötleteket és a követelményeket a kontextusban.

Ismételhetőség: Ismételje meg a szabványos működési eljárásokat (SOP) és a projektstruktúrákat : Ismételje meg a szabványos működési eljárásokat (SOP) és a projektstruktúrákat a feladatlista-sablonokkal

Ha még nem ismeri ezt a témát, próbálja ki a ClickUp feladatkezelési sablonját. Ez a kezdőknek is könnyen használható sablon segít átlátni a teljes projektet, felosztani azt kezelhető feladatokra, optimalizálni a munkafolyamatokat, mérni a valós idejű előrehaladást és még sok minden mást.

Töltse le ezt a sablont ClickUp feladatkezelési sablonja

Gondosan kezelje az időt

Alapvetően a munkavállalók vagy a munkaerő több mint 85%-a úgy gondolja, hogy produktív. A vezetők több mint 85%-a úgy gondolja, hogy a termelékenység terén még van mit javítani.

Alapvetően a munkavállalók vagy a munkaerő több mint 85%-a úgy gondolja, hogy produktív. A vezetők több mint 85%-a úgy gondolja, hogy a termelékenység terén még van mit javítani.

A termelékenység egyik legfontosabb szempontja az idő. Bármely olyan tevékenység, amelyet az alkalmazottak nem tartanak értékesnek, növelheti a munkavégzéssel járó stresszt.

Például a hibrid csapatok gyakran panaszkodnak arra, hogy elárasztják őket a megbeszélések, ami miatt megbeszélések utáni szindrómában szenvednek, és túlórákat kell vállalniuk, hogy elvégezzék feladataikat.

Projektmenedzserként figyeljen az időre.

Becslés : Kérje meg a csapat tagjait, hogy becsüljék meg az egyes feladatok elvégzéséhez szükséges időt, és ennek megfelelően állítsák össze a menetrendet.

Nyomon követés : A feladat végrehajtása közben kérje meg a csapat tagjait, hogy kövessék nyomon az időt, hogy összehasonlíthassa a becsléseket a tényleges értékekkel. Kövesse nyomon a megbeszéléseken, e-mailek írásán stb. eltöltött időt is.

Optimalizálás: A termelékenység javítása érdekében tervezze meg a munkát elegendő tartalékidővel. A ClickUp Chathez hasonló eszközökkel biztosítsa a zökkenőmentes, aszinkron együttműködést, hogy minimalizálja a felesleges megbeszéléseket.

Aszinkron beszélgetések, kontextusfüggő megjegyzések, egy kattintással létrehozható feladatok és még sok más a ClickUp Chat-en

A munkaterhelést ésszerűen ossza el

A munkavállalóknak bármelyik pillanatban is rengeteg feladatuk van, amelyeken dolgoznak, vagy elmaradt munkájuk, amelyet el kell végezniük. Mielőtt új feladatot osztana rájuk, vegye figyelembe ezt a munkaterhelést.

A ClickUp Workload és Box nézetek kiválóan alkalmasak a munkavállalók túlterhelésének megelőzésére. Egy helyen láthatja, ki mit csinál, mennyi ideje van, mikor van szabadságon stb., így hatékonyan kezelheti az erőforrásokat.

ClickUp Box nézet a csapat erőforrásainak kezeléséhez

Ehhez azonnali hatást elérhet a ClickUp alkalmazás Employee Workload Template (Munkavállalói munkaterhelés sablon) funkciójával. Ez segít nyomon követni a munkaterhelést, megérteni a jelenlegi kapacitást, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és megfelelően elosztani a munkát a munkavállalók között.

Töltse le ezt a sablont ClickUp alkalmazottak munkaterhelési sablonja

Használja ezt a sablont a csapata munkájának heti értékelésére – ki mit csinál és milyen ütemben. Végezzen kiigazításokat, például módosítsa a határidőket vagy ossza újra az erőforrásokat a valós idejű betekintés alapján.

Állítsa be a megfelelő prioritásokat

Túl sok feladat, amelyek mind egyszerre fontosak, túlterhelőek és stresszt okoznak. Használjon prioritási eszközt, hogy megkímélje csapatait a felesleges stressztől. A ClickUp feladatprioritás funkciójával jelölje meg a feladatokat „sürgős”, „magas”, „normál” vagy „alacsony” prioritásúként.

Jelölje meg feladatait most a ClickUp Task Priorities segítségével, mielőtt valaki más jelölné meg a stresszt

Kommunikáljon világosan

Legyen szó új, irodába való visszatérésre vonatkozó szabályok bejelentéséről vagy egy új projekt részleteiről, szokássá tegye a világos és átlátható kommunikációt.

Használjon hosszú szövegeket: Ha hosszú bejelentést vagy szabályzatmódosítást ír le, tegye azt hozzáférhetővé és olvashatóvá egy olyan eszközzel, mint a ClickUp Docs. Adjon hozzá szalagcímeket, képeket, kiemelt szövegrészeket stb., hogy könnyebben megjegyezhető legyen.

Próbálja ki a videókat: Bemutat valamit vagy képez valakit? Próbálja ki a ClickUp Clips alkalmazást, amellyel könnyedén készíthet képernyőfelvételeket.

Felelősségre vonás: Ha egy adott személlyel vagy csapattal beszél, jelölje meg őket @-jelöléssel, hogy biztosan megkapják az üzenetét.

Maradjon kapcsolatban: Kapcsolja össze üzeneteit feladatokkal, dokumentumokkal, fájlokkal és egyebekkel a ClickUp Chat-en belül, hogy kontextusba ágyazott beszélgetéseket folytathasson.

Teremtsen pozitív munkakörnyezetet!

Nos, ez nyilvánvalóan könnyebb mondani, mint megtenni, de meg kell próbálnunk, igaz? Íme néhány módszer, amellyel ezt megvalósíthatja.

Képezze alkalmazottait

Rendszeresen tartson workshopokat és szemináriumokat stresszkezelési témákról, például arról, hogyan lehet felépülni a kiégésből és hogyan lehet leküzdeni a mentális fáradtságot. Hívjon meg külső előadókat és mentálhigiénés szakértőket, hogy a csapat tagjai megkapják a stresszel kapcsolatos igényeikhez megfelelő eszközöket.

Ösztönözze a határok tiszteletben tartását

Aktívan ösztönözze az alkalmazottakat, hogy határokat szabjanak a munkanapjuknak. Ez lehet például, hogy munkaidő után nem nézik meg a munkahelyi e-mailjeiket, vagy hogy negyedévente néhány napot szánnak a családi nyaralásra. Segítsen nekik a pozitív stressz, vagy eustressz kialakításában – ez egy normális és egészséges reakció a stresszes eseményekre.

A határok kijelölésének kiindulópontja a túlterhelés kezelése kell, hogy legyen. Tegye lehetővé a csapat tagjai számára, hogy a ClickUp-on kezeljék az értesítéseket úgy, hogy kikapcsolják az értesítéseket a mobil eszközökön, miközben azokat az irodai eszközökön továbbra is fogadják.

Támogassa a munka és a magánélet közötti egyensúlyt

A munka és a szórakozás hiánya unalmassá teszi az életet. Teremtsen olyan környezetet, ahol a munkavállalók megkapják a szükséges pihenőidőt, hogy feltöltődhessenek. Akár külön költségkeretet is elkülöníthet a hobbijuk vagy valamilyen képzés támogatására, még akkor is, ha azok nem kapcsolódnak közvetlenül a munkához.

📖 Bónusz olvasmány: Nézze meg a munka és magánélet egyensúlyának példáit.

Az összes fenti ötletet a projektmenedzserek és a csapatvezetők valósíthatják meg a saját szintjükön. Mit tehet tehát a HR és a vezetés szervezeti szinten? Nézzük meg!

A HR és a vezetés szerepe a stressz enyhítésében

A humánerőforrás (HR) és a vezetés felelőssége stratégiai és szervezet-szintű programok kidolgozása a stressz enyhítése érdekében. Íme néhány ötlet.

Jobb munkaerő-felvétel: Először is győződjön meg arról, hogy a jelölt alkalmas-e a munkára, hogy elkerülje a szerepből fakadó stresszt. Írjon világos munkaköri leírásokat, állítson fel reális elvárásokat, gondoskodjon a beilleszkedésről, és segítse munkatársait a siker elérésében.

Célzott vezetői képzés: Képezze vezetőit, hogy jobban kezeljék saját és a csapat stresszét. Tanítsa meg nekik, hogyan adjanak visszajelzést, kommunikáljanak hatékonyan, hozzanak nehéz döntéseket vagy oldjanak meg csapatkonfliktusokat anélkül, hogy növelnék a stresszt.

Munkavállalói visszajelzések: Rendszeresen mérje fel a szervezet hangulatát munkavállalói jóléti felmérések segítségével. Tegye közzé az eredményeket átlátható módon, és azonnal tegye meg a szükséges lépéseket.

Személyre szabott irányelvek: A felmérés eredményei alapján alakítsa ki az irányelveket úgy, hogy azok megfeleljenek a munkavállalók igényeinek.

Például, ha a csapatok túlterheltségről számolnak be, összpontosítson a felvételi politikára, a jobb erőforrás-elosztásra vagy az automatizálásra.

Mentális egészségügyi prioritások: Hozzon létre olyan irányelveket és kezdeményezéseket, amelyek prioritásként kezelik a mentális egészséget, például munkavállalói támogatási programokat (EAP), rugalmas munkaidőt, wellness napokat, stresszkezelési programokat stb. Gondoskodjon arról, hogy a biztosítási terv tartalmazza a mentális egészséggel kapcsolatos kérdéseket.

Dolgozzon együtt nonprofit szervezetekkel vagy egészségügyi szolgáltatókkal, hogy tanácsadást vagy akár orvosi támogatást nyújthasson mentális egészségügyi problémák esetén.

Nyílt beszélgetések: Legyen nyitott a mentális egészségügyi problémák megbeszélésére a szervezeten belül. Teremtsen olyan környezetet, ahol a munkavállalók nyíltan beszélhetnek a stresszről, anélkül, hogy elítélnék őket.

Támogatás mindenkinek: Gondoskodjon arról, hogy minden alkalmazott hangja meghallgatásra kerüljön, és igényeik kielégítésre kerüljenek.

Például, lehet, hogy csak néhány fogyatékossággal élő alkalmazottja van. Még ebben az esetben is hozzon létre olyan irányelveket és rendszereket, amelyek biztosítják, hogy ők is be legyenek vonva, és egyedi igényeik is kielégítésre kerüljenek.

Kezelje hatékonyan a szervezeti stresszt a ClickUp segítségével

Ha a munkavállalók 83%-a naponta stresszhelyzetben van, az bizonyára komoly aggodalomra ad okot. Azonban mi, emberek, hajlamosak vagyunk a stresszt elhallgatni és úgy tenni, mintha nem lenne fontos. A szervezetek is így tesznek – amíg rá nem jönnek a stressz valódi pénzügyi, hírnévbeli és emberi költségeire.

A szervezeti stressz összetett és sokrétű jelenség. A rendszeres túlórák álmatlansághoz, szorongáshoz, megromlott kapcsolatokhoz vezethetnek, és végül a termelékenységet és a kreativitást is befolyásolhatják.

Ha nem tudunk néhány nap szabadságot kivennie a feltöltődéshez, az nyomasztó lehet és hatással lehet a munkavállalók jólétére. Ha olyan munkát kapunk, amelyre nem vagyunk képzettek/felkészültek, az súlyos önértékelési problémákhoz vezethet. Mindezek együttesen 300 milliárd dolláros veszteséget okoztak az amerikai iparnak.

Másrészt a túlzott stressz kezelése szisztematikus és stratégiai megközelítést igényel. Egy rugalmas szabadságpolitika vagy egy ingyenes mentális egészségügyi segélyvonal nem elegendő.

Valójában a stressz kezelésének legjobb módja az, ha alapvetően megváltoztatjuk a munkavégzés módját – hatékonyan alkalmazkodunk egy virtuális munkaterülethez, amely mindannyiunknak szolgál.

Egy ingyenes projektmenedzsment szoftver, mint például a ClickUp, jó kiindulási pont. A ClickUp segítségével kezelheti az időt, az erőforrásokat, a munkaterhelést és a feladatokat. Átlátható módon teheti közzé a szabályzatokat, hogy a munkavállalók bármikor és bárhonnan hozzáférhessenek azokhoz.

Automatizálhatja az ismétlődő folyamatokat és kezelheti az értesítéseket. Emellett reális célokat tűzhet ki és stressz nélkül elérheti azokat.

Próbálja ki a ClickUp-ot még ma ingyen!