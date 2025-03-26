ClickUp vagy Lucidchart: melyik a legjobb diagramkészítő eszköz csapatok számára?

Próbált már valaha egy komplex ötletet e-mailben elmagyarázni, csak azért, hogy a csapata félreértse? Igen, ez nagyon frusztráló lehet.

Egyes ötletekhez vizuális ábrázolás szükséges, legyen szó munkafolyamatok feltérképezéséről, projektek strukturálásáról vagy bonyolult folyamatok értelmezéséről. Ezért léteznek folyamatábrák, gondolattérképek és diagramok. Ezek a zavaros dolgokat világossá teszik.

De itt van a kérdés: egy teljes értékű projektmenedzsment szoftvert válasszon, amely diagramok készítésére is alkalmas? Vagy egy speciális diagramkészítő eszközt, amely egy dolgot kivételesen jól csinál?

Bemutatjuk a ClickUp és a Lucidchart programokat – két óriást a saját területükön. Az egyik a termelékenység motorja, a másik a diagramok zsenije.

De melyik segít valóban a legfontosabb mérföldkövek elérésében a munkafolyamat optimalizálásával? Derítsük ki!

Mi az a ClickUp?

A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja a feladatkezelés, az együttműködés és a munkafolyamatok vizualizálásának egyszerűsítése. Akár projektmenedzser, tervező vagy csapatvezető vagy, ez az alkalmazás segít központosítani a munkát, automatizálni a feladatokat és növelni a csapat hatékonyságát – mindezt egyetlen munkaterületről.

Az AI automatizálással és a valós idejű szerkesztéssel a ClickUp lehetővé teszi, hogy mindent kezeljen, a napi feladatoktól a vállalati projektekig. Emellett teljes mértékben testreszabható, így csapata rugalmasan, a saját módszere szerint dolgozhat.

Nincs többé több platform közötti váltogatás. A ClickUp mindent egy helyen egyesít, így prioritásokat állíthat fel a feladatok között, hatékonyan kezelheti az erőforrásokat, és gyorsabban elvégezheti a feladatokat!

A ClickUp funkciói

A ClickUp hatékony vizualizációs eszközöket kínál, amelyekkel néhány másodperc alatt megtervezheti ötleteit, megváltoztatva a brainstorming, a tervezés, valamint a munka és az erőforrások kezelésének módját. A vizuális ötleteléstől az AI-alapú betekintésig a ClickUp segít a csapatoknak produktívak és összehangoltak maradni.

Vessünk egy pillantást néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelyek megkülönböztetik a ClickUp-ot.

1. funkció: ClickUp Whiteboards

Vázolja fel ötleteit, alakítsa ki stratégiáit, és hajtsa végre projektjeit zökkenőmentesen a ClickUp Whiteboards segítségével

A ClickUp Whiteboards végtelen vásznat biztosít a csapatoknak, amelyen vizuálisan brainstormingozhatnak, stratégiákat dolgozhatnak ki és munkafolyamatokat tervezhetnek. A statikus diagramkészítő eszközökkel ellentétben ezek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz és célokhoz, így nem kell az eszközök között váltani.

Íme, miért kiemelkedő:

Készítsen vázlatokat, folyamatábrákat vagy folyamatdiagramokat egyszerű drag-and-drop funkcióval.

Testreszabhatja a kereteket, szabadon rajzolhat és jegyzeteket fűzhet hozzájuk a jobb kontextus érdekében.

Élő szerkesztés, megjegyzések és beágyazott média segítségével valós időben együttműködhet csapattársaival.

Konvertálja a táblán szereplő elemeket megvalósítható feladatokká, áthidalva ezzel a brainstorming és a végrehajtás közötti szakadékot.

Használja az AI-t, hogy a fehér táblán belül a parancsai alapján képeket generáljon.

2. funkció: ClickUp gondolattérképek

Rendezze gondolatait és egyszerűsítse munkáját a ClickUp Mind Maps segítségével

A ClickUp Mind Maps egyértelművé teszi a komplex ötleteket. Segítenek a gondolatok rendszerezésében, a folyamatok vázlatos leírásában és a kapcsolódó fogalmak vizuális összekapcsolásában. Akár stratégiát épít, akár projektet bont le, a Mind Maps mindent strukturáltan és ellenőrzés alatt tart.

Ha gyors kezdésre van szüksége, használja a ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablont. Ez segít könnyedén strukturált vagy szabad formájú diagramokat létrehozni. Strukturált brainstorming és stratégiai tervezés céljára készült, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy azonnal létrehozzanak, finomítsanak és megosszanak vizuális ütemterveket.

A ClickUp Mind Maps segítségével:

Készítsen feladat alapú gondolattérképeket a kreatív munkafolyamatok strukturálására közvetlenül a meglévő ClickUp feladatokból.

Használjon csomópont alapú gondolattérképeket, hogy szabadon ötleteljen, mielőtt azokat feladatokká alakítaná.

A csomópontokat egyszerűen áthúzhatja, elhelyezheti és átrendezheti, hogy finomítsa a projekt felépítését.

Testreszabhatja a színeket, formákat és összekötőket a világos vizuális ábrázolás érdekében.

Valós időben szerkesztheti és finomíthatja a teljes csapat együttműködésével.

3. funkció: ClickUp Brain

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely összefogja a tudást, automatizálja az ismétlődő feladatokat és azonnali betekintést nyújt. A mesterséges intelligenciát feladatokba, dokumentumokba és beszélgetésekbe integrálva a ClickUp Brain kiküszöböli a manuális munkát és javítja a döntéshozatalt.

Íme, mire használhatja:

Csatlakoztasson külső eszközöket, mint például a Google Drive, a GitHub és a Salesforce, az egységes tudáshoz való hozzáférés érdekében.

Kézi keresés nélkül kapjon azonnali, kontextusfüggő betekintést a feladatokba, a csapat tevékenységébe és a projekt állásába.

Takarítson meg időt az AI által generált összefoglalók és jelentések segítségével.

Használja az AI-t, hogy könnyedén megfelelő hangnemben generáljon válaszokat.

Használja a ClickUp Brain-t megbízható sparringpartnerként, íróként és tudásmenedzserként.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 5 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények:

G2: 4,7/5,0 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4300 értékelés)

Mi az a Lucidchart?

via Lucidchart

A Lucidchart egy online diagramkészítő és vizualizációs platform, amely segít a csapatoknak folyamatábrák, hálózati diagramok, szervezeti ábrák vagy kreatív munkafolyamatok tervezésében. A brainstorming ülésektől a műszaki diagramokig a Lucidchart előre elkészített sablonokat és hatalmas alakzatkönyvtárat kínál, megkönnyítve az adatok vizualizálását.

Minden méretű csapat számára tervezve, valós idejű együttműködést tesz lehetővé, így több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon.

Szakemberek különböző iparágakban – az IT-től és a mérnöki részlegektől a marketingig és az értékesítésig. Használja a munkafolyamatok racionalizálására, a döntéshozatal és a biztonság javítására, valamint a csapat termelékenységének növelésére.

A Lucidchart funkciói

A Lucidchart olyan csapatok számára készült, amelyek intuitív diagramkészítő eszközökre van szükségük. Dinamikus vizuális elemekkel egyszerűsíti a komplex fogalmakat, így a közös munka könnyedén megy. Íme néhány kiemelkedő funkció:

1. funkció: Diagramok

via Lucidchart

A Lucidchart segítségével egyszerűen létrehozhat, testreszabhat és megoszthat professzionális diagramokat. Intelligens sablonjai a munka során automatikusan alkalmazkodnak, így könnyedén készíthet UML-diagramokat, BPMN-ábrákat, ERD-modelleket és hálózati diagramokat.

A feltételes formázás és az adatok összekapcsolása életre kelti a diagramokat, mivel az adatok változásai alapján automatikusan frissíti a vizuális elemeket.

Az automatikus generálás lehetővé teszi, hogy néhány másodperc alatt szöveges jelöléseket strukturált diagramokká alakítson. Ha elkészült, exportálja a diagramokat több formátumban, vagy tegye közzé őket ellenőrzött hozzáféréssel.

🧠 Érdekes tény: Az emberi agy 60 000-szer gyorsabban dolgozza fel a vizuális információkat , mint a szöveget, és az összes befogadott információ 90%-a vizuális. Nem csoda, hogy a diagramok és a folyamatábrák jelentősen hozzájárulnak a világossághoz és a döntéshozatalhoz!

2. funkció: Átfogó könyvtár

via Lucidchart

A Lucidchart kiterjedt alakzat- és ikonkönyvtárat kínál különböző iparágak számára, beleértve az üzleti, a tervezési és a mérnöki területeket.

Szimbólumai szabványosítottak a folyamatok ábrázolásához, a vázlatok készítéséhez és az adatbázisok modellezéséhez. A keresőfunkció segítségével a felhasználók gyorsan megtalálhatják a tökéletes vizuális elemet.

További testreszabásra van szüksége? Importálhat egyedi SVG-fájlokat és képeket, hogy egyedi diagramokat hozzon létre. Akár folyamatábrákat, akár műszaki tervrajzokat tervez, a Lucidchart garantálja, hogy vizuális elemei pontosak, részletesek és rendkívül rugalmasak legyenek.

3. funkció: Prezentációs mód

via Lucidchart

Hagyja ki a diák készítésének extra lépéseit – a Lucidchart azonnal prezentációkká alakítja a diagramokat. Jelölje ki a legfontosabb szakaszokat, navigáljon a komplex struktúrákban, és vonja be az érdekelt feleket anélkül, hogy másik eszközre kellene váltania.

A diagramról a prezentációra való zökkenőmentes átmenet lehetővé teszi, hogy a kommunikációra koncentrálhass. Akár egy projektet mutat be, akár egy értekezletet vezet, a prezentációs mód biztosítja, hogy vizuális elemei interaktívak és hatásosak maradjanak.

Lucidchart árak

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Lucidchart értékelések és vélemények:

G2: 4,5/5,0 (több mint 6100 értékelés)

Capterra: 4,5/5,0 (2100+ értékelés)

ClickUp és Lucidchart: funkciók összehasonlítása

Mielőtt elmélyülnénk a témában, kezdjük egy rövid összefoglalóval arról, hogy a ClickUp és a Lucidchart hogyan viszonyulnak egymáshoz! 👀

Funkció ClickUp Lucidchart Legalkalmasabb Munka és projektmenedzsment Professzionális diagramkészítés Feladat- és projektmenedzsment Egyéni állapotok, függőségek, Agile/Waterfall támogatás Nem alapvető funkció Együttműködési eszközök Beépített csevegés, valós idejű szerkesztés, hozzárendelt megjegyzések Valós idejű közös szerkesztés, megjegyzések, verziótörténet Projekt láthatósága és nyomon követése Egyedi nézetek, célok, valós idejű irányítópultok Adatvezérelt vizuális elemek élő frissítésekkel Integrációbarát Több mint 1000 alkalmazással csatlakozik Szinkronizálható a Google Drive-val, a Microsoft 365-tel stb. Dokumentáció és tudásmenedzsment Wikik, tudásbázisok, SOP-k a ClickUp Docs-ban Nem alapvető funkció Diagramok és vizuális elemek Táblák, gondolattérképek Folyamatábrák, UML, ERD, műszaki diagramok Sablonok és automatizálás Egyedi munkafolyamatok, automatizálás Intelligens sablonok, automatikusan generált diagramok Felhasználói élmény Drag-and-drop, színkódolt szervezés Kiterjedt alakzatkönyvtár, egyszerű exportálási lehetőségek Prezentációs eszközök Nem alapvető funkció Beépített prezentációs mód Árak és hozzáférhetőség Ingyenes verzió, költséghatékony fizetős csomagok Különböző árkategóriák, több platformon való támogatás Platformok közötti kompatibilitás Webes, asztali és mobil kompatibilitás Webes, asztali és mobil kompatibilitás

Első ránézésre a ClickUp ideálisnak tűnik csapatmunkához és projektmenedzsmenthez, míg a Lucidchart a vizuális diagramok készítésére specializálódott. Hasonlítsuk össze a funkcióikat!

1. Feladatkezelés

Készítsen részletes munkaidő-nyilvántartásokat, és kövesse nyomon a feladatokhoz tartozó órákat a ClickUp segítségével

A ClickUp alapvetően fejlett feladatkezelésre lett kifejlesztve. Lehetővé teszi a projektek feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bontását, így minden strukturált marad. Az egyéni mezők, szabályok és automatizálás segítségével teljes ellenőrzést kap a munkafolyamatok és a termelékenység felett.

Ez segít Önnek:

Több tulajdonost rendelhet hozzá, és prioritási jelölőkkel, figyelemmel kísérőkkel és határidőkkel követheti nyomon az előrehaladást.

Zökkenőmentesen együttműködhet a feladatkommentekkel, a hozzárendelt kommentekkel és az @említésekkel.

Váltson a Lista, Tábla, Gantt és Naptár nézetek között a rugalmas feladatkövetés érdekében.

A beépített időkövető funkcióval figyelemmel kísérheti az egyes feladatokra fordított időt.

A ClickUp Connected Search segítségével kereshet a munkaterületeken, hogy azonnal hozzáférjen a feladatokhoz és fájlokhoz.

🤩 Thomas Clifford, a TravelLocal termékmenedzsere így vélekedik a ClickUp-ról:

A ClickUp-ot minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként használjuk. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos más felhasználási esetre is alkalmazzuk, például folyamatábrák, szabadságkérelmek és munkafolyamatok kezelésére. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.

Bár a Lucidchart elsősorban vizuális együttműködési eszköz, néhány funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok szervezéséhez is. Segít a csapatoknak a feladatok vizualizálásában, a függőségek feltérképezésében és a projektcélok összehangolásában folyamatábrák és diagramok segítségével.

via Lucidchart

A Lucidchart segítségével:

Hozzon létre feladatfolyamatokat és folyamatdiagramokat a jobb áttekinthetőség érdekében.

Ragasztós jegyzetekkel és megjegyzésekkel rendeljen feladatokat a diagramokon belül.

Kövesse nyomon az előrehaladást a megosztott dokumentumokban található alapvető teendőlisták segítségével.

Valós időben együttműködhet említések és megosztott munkaterületek segítségével.

Melyik eszköz nyeri a feladatkezelés versenyét? Ha funkciókban gazdag feladatkezelő rendszert keres, akkor a ClickUp egyértelműen a nyertes. Strukturált munkafolyamatokat, automatizálást és valós idejű nyomon követést kínál, így tökéletesen alkalmas mindennapi feladatok és nagy projektek kezelésére. Bár a Lucidchart kiválóan teljesít a vizualizáció terén, hiányoznak belőle az alapvető feladatvégrehajtási és nyomon követési funkciók.

2. Munkafolyamatok vizualizálása

Rendezze a feladatokat státuszuk szerint a ClickUp Kanban táblázat nézetében, és tartsa mozgásban a projekteket

A ClickUp dinamikus munkafolyamat-vizualizációs rendszert kínál, amely segít a csapatoknak nyomon követni az előrehaladást, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és javítani a hatékonyságot. A többféle nézet és a valós idejű együttműködés segítségével világos képet kaphat a projektekről a kezdetektől a befejezésig. A ClickUp segítségével:

A Kanban táblák segítségével, drag-and-drop funkcióval láthatja a feladatok előrehaladását.

Tervezze meg hatékonyan az ütemtervet a Gantt-diagram nézettel , hogy nyomon követhesse a függőségeket és a határidőket.

Szerezzen betekintést a ClickUp Dashboards segítségével, amely valós idejű diagramokat és egyedi jelentéseket tartalmaz.

Kössön össze feladatokat csevegésekkel, dokumentumokkal és táblákkal, hogy megmutassa a kapcsolatokat és biztosítsa a zökkenőmentes végrehajtást.

via Lucidchart

A Lucidchart a munkafolyamatok feltérképezésére és diagramok készítésére specializálódott. Segít a csapatoknak a folyamatok tervezésében és a függőségek illusztrálásában. A Lucidchart segítségével:

Készítsen részletes folyamatábrákat és folyamat térképeket a felhasználóbarát drag-and-drop építővel.

Kövesse nyomon a változásokat a revíziós előzményekkel, hogy figyelemmel kísérhesse a munkafolyamat frissítéseit.

Testreszabhatja a diagramokat alakzatkönyvtárak, színek és rétegek segítségével.

Melyik eszköz a legjobb a munkafolyamatok vizualizálásában? A ClickUp vezet. Ötvözi a munkafolyamatok vizualizálását a feladatok végrehajtásával, biztosítva a projektek hatékony előrehaladását. A Lucidchart a folyamatok feltérképezésében jeleskedik, de a valós idejű nyomon követés és az AI-vezérelt munkafolyamat-automatizálás terén elmarad, így a ClickUp a jobb választás a feladatközpontú munkafolyamatok vizualizálásához.

3. Együttműködés

A ClickUp segítségével élőben együttműködhet, megjegyzéseket hagyhat és dokumentumokat készíthet anélkül, hogy lapot kellene váltania.

A ClickUp egy hatékony együttműködési központot kínál, amely valós időben tartja a kapcsolatot a csapatok között. A beépített ClickUp Chat, a dokumentumok közös szerkesztése és a feladatokon alapuló kommunikáció segítségével egyetlen platformon belül egyszerűsíti a megbeszéléseket, a visszajelzéseket és a projektfrissítéseket.

Lehetőségek:

via Lucidchart

A Lucidchart a csapatalapú diagramok készítésére összpontosít. Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy valós időben közösen szerkesszék és finomítsák a vizuális munkafolyamatokat. A Lucidchart segítségével:

Konkrét diagramelemekre közvetlenül kommentálhat, hogy célzott visszajelzést adjon.

Használja a verziótörténetet a változások nyomon követéséhez és a korábbi szerkesztések visszaállításához.

Ossza meg a diagramokat egyedi jogosultságokkal a hozzáférés ellenőrzése érdekében.

Melyik eszköz elősegíti jobban az együttműködést? A ClickUp a legjobb választás a teljes körű csapatmunka számára. Integrálja a projektmenedzsmentet az együttműködéssel, így teljes munkaterületet biztosít a csapatok számára. A Lucidchart kiválóan alkalmas a vizuális együttműködésre, de hiányzik belőle a komplex projektek kezeléséhez szükséges mélység.

4. Integrációk

Csatlakoztassa a ClickUp-ot kedvenc eszközeivel egy egységes munkaterület létrehozásához

A ClickUp kiterjedt integrációs lehetőségeket kínál, amelyekkel több mint 1000 alkalmazáshoz csatlakozhat. Ez a rugalmasság egységesíti a munkafolyamatokat, így nem kell többé különböző eszközökkel bajlódnia. Nyitott API-ja lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását, hogy technológiai eszközei pontosan úgy működjenek, ahogyan Önnek szüksége van. A ClickUp segítségével:

Integrálja a Google Drive-val, a Slackkel és a Microsoft Teams-szel a zökkenőmentes kommunikáció és fájlmegosztás érdekében.

Automatizálja a feladatokat a Zapier segítségével, hogy több ezer harmadik féltől származó alkalmazáshoz csatlakozhasson.

Szinkronizálja a GitHub, a Bitbucket és a GitLab alkalmazásokkal a fejlesztések valós idejű nyomon követése érdekében.

Kössön össze CRM eszközöket, mint a HubSpot és a Salesforce, hogy központosítsa az ügyféladatokat.

Csatlakozzon időkövető eszközökhöz, mint például a Toggl és a Harvest, a pontos munkalapokhoz.

via Lucidchart

A Lucidchart diagramalapú integrációkat kínál a vizuális elemek és a termelékenységi eszközök összekapcsolásához. Jól integrálható a Google Workspace, a Microsoft és az Atlassian rendszerekkel, segítve a csapatokat a diagramok beágyazásában a munkafolyamatokba. A Lucidchart segítségével:

Exportálja a diagramokat a Confluence és a Jira programokba a projekt dokumentációja céljából.

Használja a Salesforce integrációt az ügyfelek munkafolyamatait vizualizálni.

Csatlakozzon az AWS-hez és az Azure-hoz a felhőarchitektúra diagramok készítéséhez.

Melyik eszköz nyeri az integrációs csatát? Ha hatékony, all-in-one integrációkat keres, akkor a ClickUp a vitathatatlan bajnok. Több eszközzel kapcsolódik össze, és mélyebb automatizálást kínál. A Lucidchart jól integrálódik a dokumentációs eszközökkel, de nem rendelkezik a ClickUp által a teljes projektmenedzsmenthez biztosított integrációs lehetőségek széles skálájával.

5. Árak

Az utolsó szakasz – hogyan befolyásolja a ClickUp vagy a Lucidchart az Ön eredményét?

ClickUp árazási tervezetek

Örökre ingyenes csomag: Számos funkcióval rendelkező ingyenes csomag, ideális személyes használatra.

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

Lucidchart árazási tervezetek

Ingyenes

Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként

Csapat: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Melyik eszköz nyeri az árversenyt? A Lucidchart robusztus diagramkészítési funkciókat kínál, de lényegében ennyi. Ön egyetlen funkcióért fizet. A ClickUp viszont diagramkészítési funkciókat, valamint átfogó projektmenedzsmentet, feladatkövetést és együttműködési lehetőségeket kínál – mindezt egyetlen előfizetéssel.

ClickUp és Lucidchart a Redditen

A Reddit oldalon kutattunk, hogy felhasználói véleményeket gyűjtsünk a ClickUp és a Lucidchart programokról. Mindkét platformnak vannak támogatói, akiknek preferenciái az egyéni munkafolyamatoktól és igényektől függően változnak.

Egy Reddit -felhasználó dicsérte a ClickUp átfogó funkcióit, és kijelentette:

Imádom a ClickUp-ot! Sok eszközt kipróbáltam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs. Hű, de élvezem a formázást ott. Szóval igen, határozottan javaslom a ClickUp-ra való áttérést.

Imádom a ClickUp-ot! Sok eszközt kipróbáltam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs. Hű, de élvezem a formázást ott. Szóval igen, határozottan javaslom a ClickUp-ra való áttérést.

Egyes webhelyhasználók azonban úgy vélik, hogy a ClickUp jobb lehet. Egy felhasználó így fogalmazott:

A Clickup egy fantasztikus termék. Összességében a legjobb funkciókkal rendelkezik az összes szokásos gyanúsított közül (pl. Wrike, Asana, Monday stb.). Sajnos még tovább kell dolgozni a jogosultságok és a csevegés terén, de úgy gondolom, hogy a Clickup már dolgozik ezen (vagy legalábbis őrültek lennének, ha nem tennék).

A Clickup egy fantasztikus termék. Összességében a legjobb funkciókkal rendelkezik az összes szokásos gyanúsított közül (pl. Wrike, Asana, Monday stb.). Sajnos még tovább kell dolgozni a jogosultságok és a csevegés terén, de úgy gondolom, hogy a Clickup már dolgozik ezen (vagy legalábbis őrültek lennének, ha nem tennék).

Másrészt a Lucidchart intuitív tervezési képességeiért dicséretet kap. Egy felhasználó így fogalmazott:

Én magam is a Lucid Chart rajongója vagyok. Nagyon sokat segített nekem néhány siker elérésében, mivel lehetővé tette, hogy a dolgokat azonnal ábrázoljam és olyan képet festsek, amelyet az ügyfél megért. Számomra a Lucid mindig gyorsabb volt, mint a Visio vagy a PowerPoint.

Én magam is a Lucid Chart rajongója vagyok. Nagyon sokat segített nekem néhány siker elérésében, mivel lehetővé tette, hogy a dolgokat azonnal ábrázoljam és olyan képet festsek, amelyet az ügyfél megért. Számomra a Lucid mindig gyorsabb volt, mint a Visio vagy a PowerPoint.

Egyes felhasználók azonban aggályosnak tartják a Lucidchart árait. Egy felhasználó így fogalmazott:

Évek óta használom a Lucidchartot folyamatábrák és diagramok készítéséhez, de szeretnék áttérni valami nyílt forráskódú/saját szerveren futó megoldásra, mert A. évi 100 dollárba kerül, B. fogalmam sincs, hogy valójában mennyire bizalmas, és C. most elrontották a számlázást, és kétszer is túlszámláztak (az első alkalommal vissza kellett utalnom a pénzt). Ideális lenne, ha egy szerveren tudnám tárolni, és aztán webböngészőn keresztül használni, de egy helyi alkalmazás is megfelelne, ha támogatja a Windows és a Linux rendszereket.

Évek óta használom a Lucidchartot folyamatábrák és diagramok készítéséhez, de szeretnék áttérni valami nyílt forráskódú/saját szerveren futó megoldásra, mert A. évi 100 dollárba kerül, B. fogalmam sincs, hogy valójában mennyire bizalmas, és C. most elrontották a számlázást, és kétszer is túlszámláztak (az első alkalommal vissza kellett utalnom a pénzt). Ideális lenne, ha egy szerveren tudnám tárolni, és aztán webböngészőn keresztül használni, de egy helyi alkalmazás is megfelelne, ha támogatja a Windows és a Linux rendszereket.

Ki a legjobb diagramkészítő – a ClickUp vagy a Lucidchart?

Mind a ClickUp, mind a Lucidchart hatékony diagramkészítési és vizualizációs funkciókat kínál, de az általános funkcionalitás tekintetében a ClickUp viszi a pálmát.

A Lucidchart diagramok és folyamatábrák készítésében jeleskedik. Intuitív drag-and-drop felülete egyszerűvé teszi a folyamatok vizualizálását. A Lucidchart azonban továbbra is önálló eszköz, amely integrációkat igényel más projektmenedzsment platformokkal való összekapcsoláshoz.

A ClickUp ötvözi a diagramkészítést a hatékony projektmenedzsmenttel, lehetővé téve a csapatok számára a projektek tervezését, nyomon követését és végrehajtását – mindezt egy helyen. A Whiteboards, a Mind Maps és az AI-alapú automatizálás segítségével a ClickUp lehetővé teszi az ötletek kidolgozását, a munkafolyamatok szervezését és az ötletek megvalósítását.

Azok számára, akik nem csak diagramokat keresnek, a ClickUp a egyértelmű győztes. 🏆

