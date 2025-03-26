ClickUp vagy Lucidchart: melyik a legjobb diagramkészítő eszköz csapatok számára?

Próbált már valaha egy komplex ötletet e-mailben elmagyarázni, csak azért, hogy a csapata félreértse? Igen, ez nagyon frusztráló lehet.
Egyes ötletekhez vizuális ábrázolás szükséges, legyen szó munkafolyamatok feltérképezéséről, projektek strukturálásáról vagy bonyolult folyamatok értelmezéséről. Ezért léteznek folyamatábrák, gondolattérképek és diagramok. Ezek a zavaros dolgokat világossá teszik.
De itt van a kérdés: egy teljes értékű projektmenedzsment szoftvert válasszon, amely diagramok készítésére is alkalmas? Vagy egy speciális diagramkészítő eszközt, amely egy dolgot kivételesen jól csinál?
Bemutatjuk a ClickUp és a Lucidchart programokat – két óriást a saját területükön. Az egyik a termelékenység motorja, a másik a diagramok zsenije.
De melyik segít valóban a legfontosabb mérföldkövek elérésében a munkafolyamat optimalizálásával? Derítsük ki!
Mi az a ClickUp?
A ClickUp egy olyan, mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amelynek célja a feladatkezelés, az együttműködés és a munkafolyamatok vizualizálásának egyszerűsítése. Akár projektmenedzser, tervező vagy csapatvezető vagy, ez az alkalmazás segít központosítani a munkát, automatizálni a feladatokat és növelni a csapat hatékonyságát – mindezt egyetlen munkaterületről.
Az AI automatizálással és a valós idejű szerkesztéssel a ClickUp lehetővé teszi, hogy mindent kezeljen, a napi feladatoktól a vállalati projektekig. Emellett teljes mértékben testreszabható, így csapata rugalmasan, a saját módszere szerint dolgozhat.
Nincs többé több platform közötti váltogatás. A ClickUp mindent egy helyen egyesít, így prioritásokat állíthat fel a feladatok között, hatékonyan kezelheti az erőforrásokat, és gyorsabban elvégezheti a feladatokat!
🔍 Tudta? Több mint 3 millió csapat – köztük a Google, a Nike és az Airbnb – használja a ClickUp-ot a munkafolyamatok kezelésére, a termelékenység növelésére, az erőforrás-kezelés egyszerűsítésére és az együttműködés racionalizálására.
A ClickUp funkciói
A ClickUp hatékony vizualizációs eszközöket kínál, amelyekkel néhány másodperc alatt megtervezheti ötleteit, megváltoztatva a brainstorming, a tervezés, valamint a munka és az erőforrások kezelésének módját. A vizuális ötleteléstől az AI-alapú betekintésig a ClickUp segít a csapatoknak produktívak és összehangoltak maradni.
Vessünk egy pillantást néhány olyan kulcsfontosságú funkcióra, amelyek megkülönböztetik a ClickUp-ot.
1. funkció: ClickUp Whiteboards
A ClickUp Whiteboards végtelen vásznat biztosít a csapatoknak, amelyen vizuálisan brainstormingozhatnak, stratégiákat dolgozhatnak ki és munkafolyamatokat tervezhetnek. A statikus diagramkészítő eszközökkel ellentétben ezek közvetlenül kapcsolódnak a feladatokhoz, dokumentumokhoz és célokhoz, így nem kell az eszközök között váltani.
Íme, miért kiemelkedő:
- Készítsen vázlatokat, folyamatábrákat vagy folyamatdiagramokat egyszerű drag-and-drop funkcióval.
- Testreszabhatja a kereteket, szabadon rajzolhat és jegyzeteket fűzhet hozzájuk a jobb kontextus érdekében.
- Élő szerkesztés, megjegyzések és beágyazott média segítségével valós időben együttműködhet csapattársaival.
- Konvertálja a táblán szereplő elemeket megvalósítható feladatokká, áthidalva ezzel a brainstorming és a végrehajtás közötti szakadékot.
- Használja az AI-t, hogy a fehér táblán belül a parancsai alapján képeket generáljon.
💡 Profi tipp: Új a fehér táblák használatában? Használja a ClickUp új fehér tábla sablonját, hogy üres vászonnal kezdhesse. Szervezze ötleteit vizuálisan és működjön együtt valós időben, így a brainstorming, a projekttervezés és a munkafolyamatok könnyebbé válnak, mint valaha.
2. funkció: ClickUp gondolattérképek
A ClickUp Mind Maps egyértelművé teszi a komplex ötleteket. Segítenek a gondolatok rendszerezésében, a folyamatok vázlatos leírásában és a kapcsolódó fogalmak vizuális összekapcsolásában. Akár stratégiát épít, akár projektet bont le, a Mind Maps mindent strukturáltan és ellenőrzés alatt tart.
Ha gyors kezdésre van szüksége, használja a ClickUp egyszerű gondolattérkép-sablont. Ez segít könnyedén strukturált vagy szabad formájú diagramokat létrehozni. Strukturált brainstorming és stratégiai tervezés céljára készült, lehetővé teszi a csapatok számára, hogy azonnal létrehozzanak, finomítsanak és megosszanak vizuális ütemterveket.
A ClickUp Mind Maps segítségével:
- Készítsen feladat alapú gondolattérképeket a kreatív munkafolyamatok strukturálására közvetlenül a meglévő ClickUp feladatokból.
- Használjon csomópont alapú gondolattérképeket, hogy szabadon ötleteljen, mielőtt azokat feladatokká alakítaná.
- A csomópontokat egyszerűen áthúzhatja, elhelyezheti és átrendezheti, hogy finomítsa a projekt felépítését.
- Testreszabhatja a színeket, formákat és összekötőket a világos vizuális ábrázolás érdekében.
- Valós időben szerkesztheti és finomíthatja a teljes csapat együttműködésével.
3. funkció: ClickUp Brain
A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely összefogja a tudást, automatizálja az ismétlődő feladatokat és azonnali betekintést nyújt. A mesterséges intelligenciát feladatokba, dokumentumokba és beszélgetésekbe integrálva a ClickUp Brain kiküszöböli a manuális munkát és javítja a döntéshozatalt.
Íme, mire használhatja:
- Csatlakoztasson külső eszközöket, mint például a Google Drive, a GitHub és a Salesforce, az egységes tudáshoz való hozzáférés érdekében.
- Kézi keresés nélkül kapjon azonnali, kontextusfüggő betekintést a feladatokba, a csapat tevékenységébe és a projekt állásába.
- Takarítson meg időt az AI által generált összefoglalók és jelentések segítségével.
- Használja az AI-t, hogy könnyedén megfelelő hangnemben generáljon válaszokat.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 5 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5,0 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5,0 (több mint 4300 értékelés)
Mi az a Lucidchart?
A Lucidchart egy online diagramkészítő és vizualizációs platform, amely segít a csapatoknak folyamatábrák, hálózati diagramok, szervezeti ábrák vagy kreatív munkafolyamatok tervezésében. A brainstorming ülésektől a műszaki diagramokig a Lucidchart előre elkészített sablonokat és hatalmas alakzatkönyvtárat kínál, megkönnyítve az adatok vizualizálását.
Minden méretű csapat számára tervezve, valós idejű együttműködést tesz lehetővé, így több felhasználó is egyszerre dolgozhat ugyanazon a dokumentumon.
Szakemberek különböző iparágakban – az IT-től és a mérnöki részlegektől a marketingig és az értékesítésig. Használja a munkafolyamatok racionalizálására, a döntéshozatal és a biztonság javítására, valamint a csapat termelékenységének növelésére.
➡️ További információ: A legjobb Lucidchart alternatívák és versenytársak diagramokhoz
A Lucidchart funkciói
A Lucidchart olyan csapatok számára készült, amelyek intuitív diagramkészítő eszközökre van szükségük. Dinamikus vizuális elemekkel egyszerűsíti a komplex fogalmakat, így a közös munka könnyedén megy. Íme néhány kiemelkedő funkció:
1. funkció: Diagramok
A Lucidchart segítségével egyszerűen létrehozhat, testreszabhat és megoszthat professzionális diagramokat. Intelligens sablonjai a munka során automatikusan alkalmazkodnak, így könnyedén készíthet UML-diagramokat, BPMN-ábrákat, ERD-modelleket és hálózati diagramokat.
A feltételes formázás és az adatok összekapcsolása életre kelti a diagramokat, mivel az adatok változásai alapján automatikusan frissíti a vizuális elemeket.
Az automatikus generálás lehetővé teszi, hogy néhány másodperc alatt szöveges jelöléseket strukturált diagramokká alakítson. Ha elkészült, exportálja a diagramokat több formátumban, vagy tegye közzé őket ellenőrzött hozzáféréssel.
🧠 Érdekes tény: Az emberi agy 60 000-szer gyorsabban dolgozza fel a vizuális információkat , mint a szöveget, és az összes befogadott információ 90%-a vizuális. Nem csoda, hogy a diagramok és a folyamatábrák jelentősen hozzájárulnak a világossághoz és a döntéshozatalhoz!
2. funkció: Átfogó könyvtár
A Lucidchart kiterjedt alakzat- és ikonkönyvtárat kínál különböző iparágak számára, beleértve az üzleti, a tervezési és a mérnöki területeket.
Szimbólumai szabványosítottak a folyamatok ábrázolásához, a vázlatok készítéséhez és az adatbázisok modellezéséhez. A keresőfunkció segítségével a felhasználók gyorsan megtalálhatják a tökéletes vizuális elemet.
További testreszabásra van szüksége? Importálhat egyedi SVG-fájlokat és képeket, hogy egyedi diagramokat hozzon létre. Akár folyamatábrákat, akár műszaki tervrajzokat tervez, a Lucidchart garantálja, hogy vizuális elemei pontosak, részletesek és rendkívül rugalmasak legyenek.
📮 ClickUp Insight: Egy tipikus tudásmunkás átlagosan 6 emberrel kell kapcsolatba lépnie a munkája elvégzéséhez. Ez azt jelenti, hogy naponta 6 kulcsfontosságú kapcsolattal kell felvennie a kapcsolatot, hogy összegyűjtse a szükséges információkat, egyeztesse a prioritásokat és előre mozdítsa a projekteket.
A küzdelem valós: a folyamatos nyomon követés, a verziók közötti zavar és a láthatósági fekete lyukak rontják a csapat termelékenységét. A ClickUphoz hasonló központi platform, amely Connected Search és AI Knowledge Manager funkciókkal rendelkezik, ezt úgy oldja meg, hogy a kontextust azonnal elérhetővé teszi az Ön számára.
3. funkció: Prezentációs mód
Hagyja ki a diák készítésének extra lépéseit – a Lucidchart azonnal prezentációkká alakítja a diagramokat. Jelölje ki a legfontosabb szakaszokat, navigáljon a komplex struktúrákban, és vonja be az érdekelt feleket anélkül, hogy másik eszközre kellene váltania.
A diagramról a prezentációra való zökkenőmentes átmenet lehetővé teszi, hogy a kommunikációra koncentrálhass. Akár egy projektet mutat be, akár egy értekezletet vezet, a prezentációs mód biztosítja, hogy vizuális elemei interaktívak és hatásosak maradjanak.
Lucidchart árak
- Ingyenes
- Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Lucidchart értékelések és vélemények:
- G2: 4,5/5,0 (több mint 6100 értékelés)
- Capterra: 4,5/5,0 (2100+ értékelés)
ClickUp és Lucidchart: funkciók összehasonlítása
Mielőtt elmélyülnénk a témában, kezdjük egy rövid összefoglalóval arról, hogy a ClickUp és a Lucidchart hogyan viszonyulnak egymáshoz! 👀
|Funkció
|ClickUp
|Lucidchart
|Legalkalmasabb
|Munka és projektmenedzsment
|Professzionális diagramkészítés
|Feladat- és projektmenedzsment
|Egyéni állapotok, függőségek, Agile/Waterfall támogatás
|Nem alapvető funkció
|Együttműködési eszközök
|Beépített csevegés, valós idejű szerkesztés, hozzárendelt megjegyzések
|Valós idejű közös szerkesztés, megjegyzések, verziótörténet
|Projekt láthatósága és nyomon követése
|Egyedi nézetek, célok, valós idejű irányítópultok
|Adatvezérelt vizuális elemek élő frissítésekkel
|Integrációbarát
|Több mint 1000 alkalmazással csatlakozik
|Szinkronizálható a Google Drive-val, a Microsoft 365-tel stb.
|Dokumentáció és tudásmenedzsment
|Wikik, tudásbázisok, SOP-k a ClickUp Docs-ban
|Nem alapvető funkció
|Diagramok és vizuális elemek
|Táblák, gondolattérképek
|Folyamatábrák, UML, ERD, műszaki diagramok
|Sablonok és automatizálás
|Egyedi munkafolyamatok, automatizálás
|Intelligens sablonok, automatikusan generált diagramok
|Felhasználói élmény
|Drag-and-drop, színkódolt szervezés
|Kiterjedt alakzatkönyvtár, egyszerű exportálási lehetőségek
|Prezentációs eszközök
|Nem alapvető funkció
|Beépített prezentációs mód
|Árak és hozzáférhetőség
|Ingyenes verzió, költséghatékony fizetős csomagok
|Különböző árkategóriák, több platformon való támogatás
|Platformok közötti kompatibilitás
|Webes, asztali és mobil kompatibilitás
|Webes, asztali és mobil kompatibilitás
Első ránézésre a ClickUp ideálisnak tűnik csapatmunkához és projektmenedzsmenthez, míg a Lucidchart a vizuális diagramok készítésére specializálódott. Hasonlítsuk össze a funkcióikat!
1. Feladatkezelés
A ClickUp alapvetően fejlett feladatkezelésre lett kifejlesztve. Lehetővé teszi a projektek feladatokra, alfeladatokra és ellenőrzőlistákra bontását, így minden strukturált marad. Az egyéni mezők, szabályok és automatizálás segítségével teljes ellenőrzést kap a munkafolyamatok és a termelékenység felett.
Ez segít Önnek:
- Több tulajdonost rendelhet hozzá, és prioritási jelölőkkel, figyelemmel kísérőkkel és határidőkkel követheti nyomon az előrehaladást.
- Zökkenőmentesen együttműködhet a feladatkommentekkel, a hozzárendelt kommentekkel és az @említésekkel.
- Váltson a Lista, Tábla, Gantt és Naptár nézetek között a rugalmas feladatkövetés érdekében.
- A beépített időkövető funkcióval figyelemmel kísérheti az egyes feladatokra fordított időt.
- A ClickUp Connected Search segítségével kereshet a munkaterületeken, hogy azonnal hozzáférjen a feladatokhoz és fájlokhoz.
🤩 Thomas Clifford, a TravelLocal termékmenedzsere így vélekedik a ClickUp-ról:
A ClickUp-ot minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként használjuk. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos más felhasználási esetre is alkalmazzuk, például folyamatábrák, szabadságkérelmek és munkafolyamatok kezelésére. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.
A ClickUp-ot minden projekt- és feladatkezeléshez, valamint tudásbázisként használjuk. Emellett az OKR-keretrendszerünk figyelemmel kísérésére és frissítésére, valamint számos más felhasználási esetre is alkalmazzuk, például folyamatábrák, szabadságkérelmek és munkafolyamatok kezelésére. Nagyszerű, hogy mindezt egyetlen termékkel tudjuk megoldani, mivel a dolgok nagyon könnyen összekapcsolhatók.
Bár a Lucidchart elsősorban vizuális együttműködési eszköz, néhány funkcióval rendelkezik a munkafolyamatok szervezéséhez is. Segít a csapatoknak a feladatok vizualizálásában, a függőségek feltérképezésében és a projektcélok összehangolásában folyamatábrák és diagramok segítségével.
A Lucidchart segítségével:
- Hozzon létre feladatfolyamatokat és folyamatdiagramokat a jobb áttekinthetőség érdekében.
- Ragasztós jegyzetekkel és megjegyzésekkel rendeljen feladatokat a diagramokon belül.
- Kövesse nyomon az előrehaladást a megosztott dokumentumokban található alapvető teendőlisták segítségével.
- Valós időben együttműködhet említések és megosztott munkaterületek segítségével.
Melyik eszköz nyeri a feladatkezelés versenyét?
Ha funkciókban gazdag feladatkezelő rendszert keres, akkor a ClickUp egyértelműen a nyertes. Strukturált munkafolyamatokat, automatizálást és valós idejű nyomon követést kínál, így tökéletesen alkalmas mindennapi feladatok és nagy projektek kezelésére. Bár a Lucidchart kiválóan teljesít a vizualizáció terén, hiányoznak belőle az alapvető feladatvégrehajtási és nyomon követési funkciók.
💡 Profi tipp: Ismerje meg, mi is az a whiteboard projektmenedzsment, és emelje ki ötleteit hatékony diagramokkal, amelyekkel a közös munka és a projekt egészének lebonyolítása gyerekjáték lesz!
2. Munkafolyamatok vizualizálása
A ClickUp dinamikus munkafolyamat-vizualizációs rendszert kínál, amely segít a csapatoknak nyomon követni az előrehaladást, azonosítani a szűk keresztmetszeteket és javítani a hatékonyságot. A többféle nézet és a valós idejű együttműködés segítségével világos képet kaphat a projektekről a kezdetektől a befejezésig. A ClickUp segítségével:
- A Kanban táblák segítségével, drag-and-drop funkcióval láthatja a feladatok előrehaladását.
- Tervezze meg hatékonyan az ütemtervet a Gantt-diagram nézettel, hogy nyomon követhesse a függőségeket és a határidőket.
- Szerezzen betekintést a ClickUp Dashboards segítségével, amely valós idejű diagramokat és egyedi jelentéseket tartalmaz.
- Kössön össze feladatokat csevegésekkel, dokumentumokkal és táblákkal, hogy megmutassa a kapcsolatokat és biztosítsa a zökkenőmentes végrehajtást.
🌻 Példa: A QubicaAMF a ClickUp Dashboards segítségével 40%-kal csökkentette a jelentések elkészítésének idejét, és a komplex adatokat világos, hasznosítható információkká alakította.
A Lucidchart a munkafolyamatok feltérképezésére és diagramok készítésére specializálódott. Segít a csapatoknak a folyamatok tervezésében és a függőségek illusztrálásában. A Lucidchart segítségével:
- Készítsen részletes folyamatábrákat és folyamat térképeket a felhasználóbarát drag-and-drop építővel.
- Kövesse nyomon a változásokat a revíziós előzményekkel, hogy figyelemmel kísérhesse a munkafolyamat frissítéseit.
- Testreszabhatja a diagramokat alakzatkönyvtárak, színek és rétegek segítségével.
Melyik eszköz a legjobb a munkafolyamatok vizualizálásában?
A ClickUp vezet. Ötvözi a munkafolyamatok vizualizálását a feladatok végrehajtásával, biztosítva a projektek hatékony előrehaladását. A Lucidchart a folyamatok feltérképezésében jeleskedik, de a valós idejű nyomon követés és az AI-vezérelt munkafolyamat-automatizálás terén elmarad, így a ClickUp a jobb választás a feladatközpontú munkafolyamatok vizualizálásához.
➡️ További információk: A legjobb digitális táblás szoftverek
3. Együttműködés
A ClickUp egy hatékony együttműködési központot kínál, amely valós időben tartja a kapcsolatot a csapatok között. A beépített ClickUp Chat, a dokumentumok közös szerkesztése és a feladatokon alapuló kommunikáció segítségével egyetlen platformon belül egyszerűsíti a megbeszéléseket, a visszajelzéseket és a projektfrissítéseket.
Lehetőségek:
- Dolgozzon a ClickUp Docs -on egyidejűleg a csapatával
- Hozzárendeljen megjegyzéseket bizonyos csapattagokhoz a feladatok egyértelmű tulajdonjogának és a gyorsabb cselekvés érdekében.
- Használja a ClickUp Clips alkalmazást videók rögzítésére és megosztására vizuális utasításokhoz.
- Küldjön és fogadjon e-maileket közvetlenül a ClickUp Tasks alkalmazáson belül.
- Ellenőrizze és jegyzetelje meg a PDF-eket, képeket és videókat a pontos visszajelzés érdekében.
A Lucidchart a csapatalapú diagramok készítésére összpontosít. Lehetővé teszi több felhasználó számára, hogy valós időben közösen szerkesszék és finomítsák a vizuális munkafolyamatokat. A Lucidchart segítségével:
- Konkrét diagramelemekre közvetlenül kommentálhat, hogy célzott visszajelzést adjon.
- Használja a verziótörténetet a változások nyomon követéséhez és a korábbi szerkesztések visszaállításához.
- Ossza meg a diagramokat egyedi jogosultságokkal a hozzáférés ellenőrzése érdekében.
Melyik eszköz elősegíti jobban az együttműködést?
A ClickUp a legjobb választás a teljes körű csapatmunka számára. Integrálja a projektmenedzsmentet az együttműködéssel, így teljes munkaterületet biztosít a csapatok számára. A Lucidchart kiválóan alkalmas a vizuális együttműködésre, de hiányzik belőle a komplex projektek kezeléséhez szükséges mélység.
4. Integrációk
A ClickUp kiterjedt integrációs lehetőségeket kínál, amelyekkel több mint 1000 alkalmazáshoz csatlakozhat. Ez a rugalmasság egységesíti a munkafolyamatokat, így nem kell többé különböző eszközökkel bajlódnia. Nyitott API-ja lehetővé teszi egyedi integrációk létrehozását, hogy technológiai eszközei pontosan úgy működjenek, ahogyan Önnek szüksége van. A ClickUp segítségével:
- Integrálja a Google Drive-val, a Slackkel és a Microsoft Teams-szel a zökkenőmentes kommunikáció és fájlmegosztás érdekében.
- Automatizálja a feladatokat a Zapier segítségével, hogy több ezer harmadik féltől származó alkalmazáshoz csatlakozhasson.
- Szinkronizálja a GitHub, a Bitbucket és a GitLab alkalmazásokkal a fejlesztések valós idejű nyomon követése érdekében.
- Kössön össze CRM eszközöket, mint a HubSpot és a Salesforce, hogy központosítsa az ügyféladatokat.
- Csatlakozzon időkövető eszközökhöz, mint például a Toggl és a Harvest, a pontos munkalapokhoz.
A Lucidchart diagramalapú integrációkat kínál a vizuális elemek és a termelékenységi eszközök összekapcsolásához. Jól integrálható a Google Workspace, a Microsoft és az Atlassian rendszerekkel, segítve a csapatokat a diagramok beágyazásában a munkafolyamatokba. A Lucidchart segítségével:
- Exportálja a diagramokat a Confluence és a Jira programokba a projekt dokumentációja céljából.
- Használja a Salesforce integrációt az ügyfelek munkafolyamatait vizualizálni.
- Csatlakozzon az AWS-hez és az Azure-hoz a felhőarchitektúra diagramok készítéséhez.
Melyik eszköz nyeri az integrációs csatát?
Ha hatékony, all-in-one integrációkat keres, akkor a ClickUp a vitathatatlan bajnok. Több eszközzel kapcsolódik össze, és mélyebb automatizálást kínál. A Lucidchart jól integrálódik a dokumentációs eszközökkel, de nem rendelkezik a ClickUp által a teljes projektmenedzsmenthez biztosított integrációs lehetőségek széles skálájával.
5. Árak
Az utolsó szakasz – hogyan befolyásolja a ClickUp vagy a Lucidchart az Ön eredményét?
ClickUp árazási tervezetek
- Örökre ingyenes csomag: Számos funkcióval rendelkező ingyenes csomag, ideális személyes használatra.
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
Lucidchart árazási tervezetek
- Ingyenes
- Egyéni: 9 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 10 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Melyik eszköz nyeri az árversenyt?
A Lucidchart robusztus diagramkészítési funkciókat kínál, de lényegében ennyi. Ön egyetlen funkcióért fizet. A ClickUp viszont diagramkészítési funkciókat, valamint átfogó projektmenedzsmentet, feladatkövetést és együttműködési lehetőségeket kínál – mindezt egyetlen előfizetéssel.
🌻 Példa: A RevPartners 50%-kal csökkentette költségeit azzal, hogy három másik szoftvert felváltott a ClickUp all-in-one platformjával – több funkció és teljesítménybiztonság, fele áron.
ClickUp és Lucidchart a Redditen
A Reddit oldalon kutattunk, hogy felhasználói véleményeket gyűjtsünk a ClickUp és a Lucidchart programokról. Mindkét platformnak vannak támogatói, akiknek preferenciái az egyéni munkafolyamatoktól és igényektől függően változnak.
Egy Reddit -felhasználó dicsérte a ClickUp átfogó funkcióit, és kijelentette:
Imádom a ClickUp-ot! Sok eszközt kipróbáltam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs. Hű, de élvezem a formázást ott. Szóval igen, határozottan javaslom a ClickUp-ra való áttérést.
Imádom a ClickUp-ot! Sok eszközt kipróbáltam már a projektmunkafolyamatok és egyéb feladatok kezelésére, de egyik sem felelt meg annyira az igényeimnek, mint a ClickUp. Minden benne van, amire szükséged lehet (ez a munka mindenre kiterjedő alkalmazása), és minden személyes és szakmai igényedet kielégíti. A kedvenceim a sablonok (mit ne szeretnék bennük!) és a Docs. Hű, de élvezem a formázást ott. Szóval igen, határozottan javaslom a ClickUp-ra való áttérést.
Egyes webhelyhasználók azonban úgy vélik, hogy a ClickUp jobb lehet. Egy felhasználó így fogalmazott:
A Clickup egy fantasztikus termék. Összességében a legjobb funkciókkal rendelkezik az összes szokásos gyanúsított közül (pl. Wrike, Asana, Monday stb.). Sajnos még tovább kell dolgozni a jogosultságok és a csevegés terén, de úgy gondolom, hogy a Clickup már dolgozik ezen (vagy legalábbis őrültek lennének, ha nem tennék).
A Clickup egy fantasztikus termék. Összességében a legjobb funkciókkal rendelkezik az összes szokásos gyanúsított közül (pl. Wrike, Asana, Monday stb.). Sajnos még tovább kell dolgozni a jogosultságok és a csevegés terén, de úgy gondolom, hogy a Clickup már dolgozik ezen (vagy legalábbis őrültek lennének, ha nem tennék).
Másrészt a Lucidchart intuitív tervezési képességeiért dicséretet kap. Egy felhasználó így fogalmazott:
Én magam is a Lucid Chart rajongója vagyok. Nagyon sokat segített nekem néhány siker elérésében, mivel lehetővé tette, hogy a dolgokat azonnal ábrázoljam és olyan képet festsek, amelyet az ügyfél megért. Számomra a Lucid mindig gyorsabb volt, mint a Visio vagy a PowerPoint.
Én magam is a Lucid Chart rajongója vagyok. Nagyon sokat segített nekem néhány siker elérésében, mivel lehetővé tette, hogy a dolgokat azonnal ábrázoljam és olyan képet festsek, amelyet az ügyfél megért. Számomra a Lucid mindig gyorsabb volt, mint a Visio vagy a PowerPoint.
Egyes felhasználók azonban aggályosnak tartják a Lucidchart árait. Egy felhasználó így fogalmazott:
Évek óta használom a Lucidchartot folyamatábrák és diagramok készítéséhez, de szeretnék áttérni valami nyílt forráskódú/saját szerveren futó megoldásra, mert A. évi 100 dollárba kerül, B. fogalmam sincs, hogy valójában mennyire bizalmas, és C. most elrontották a számlázást, és kétszer is túlszámláztak (az első alkalommal vissza kellett utalnom a pénzt). Ideális lenne, ha egy szerveren tudnám tárolni, és aztán webböngészőn keresztül használni, de egy helyi alkalmazás is megfelelne, ha támogatja a Windows és a Linux rendszereket.
Évek óta használom a Lucidchartot folyamatábrák és diagramok készítéséhez, de szeretnék áttérni valami nyílt forráskódú/saját szerveren futó megoldásra, mert A. évi 100 dollárba kerül, B. fogalmam sincs, hogy valójában mennyire bizalmas, és C. most elrontották a számlázást, és kétszer is túlszámláztak (az első alkalommal vissza kellett utalnom a pénzt). Ideális lenne, ha egy szerveren tudnám tárolni, és aztán webböngészőn keresztül használni, de egy helyi alkalmazás is megfelelne, ha támogatja a Windows és a Linux rendszereket.
Ki a legjobb diagramkészítő – a ClickUp vagy a Lucidchart?
Mind a ClickUp, mind a Lucidchart hatékony diagramkészítési és vizualizációs funkciókat kínál, de az általános funkcionalitás tekintetében a ClickUp viszi a pálmát.
A Lucidchart diagramok és folyamatábrák készítésében jeleskedik. Intuitív drag-and-drop felülete egyszerűvé teszi a folyamatok vizualizálását. A Lucidchart azonban továbbra is önálló eszköz, amely integrációkat igényel más projektmenedzsment platformokkal való összekapcsoláshoz.
A ClickUp ötvözi a diagramkészítést a hatékony projektmenedzsmenttel, lehetővé téve a csapatok számára a projektek tervezését, nyomon követését és végrehajtását – mindezt egy helyen. A Whiteboards, a Mind Maps és az AI-alapú automatizálás segítségével a ClickUp lehetővé teszi az ötletek kidolgozását, a munkafolyamatok szervezését és az ötletek megvalósítását.
Azok számára, akik nem csak diagramokat keresnek, a ClickUp a egyértelmű győztes. 🏆
Készen áll a munkafolyamatok racionalizálására? Próbálja ki még ma a ClickUp-ot, és változtassa meg munkamódszereit!