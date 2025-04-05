Stable Diffusion és DALL.E: melyik AI-művészeti generátor a jobb?

Ügyfeleinek látványos vizuális elemekre van szükségük, és azokat azonnal kell megkapniuk. Lehet, hogy egy elegáns könyvborító, egy szemet gyönyörködtető közösségi média bejegyzés vagy egy vadonatúj logó. De nem mindig egyszerű a megfelelő kép elkészítése.

Egyes projektek pixel-tökéletes pontosságot igényelnek, míg mások a kreatív tehetségre épülnek. Néha pedig mindkettőre szükség van – szűk határidőn belül.

Itt jön képbe a Stable Diffusion és a DALLE közötti vita. Mindkettő csúcstechnológiás AI képgenerátor, amely másodpercek alatt merész, fantáziadús vizuális elemeket hozhat létre. De melyiket válasszon Ön ?

Ebben a blogban összehasonlítjuk erősségeiket, gyengeségeiket és legjobb felhasználási eseteiket, hogy kiválaszthassa a tökéletes eszközt következő remekművéhez. 🚀

⏰ 60 másodperces összefoglaló A Stable Diffusion és a DALL·E kiváló művészeti generátorok digitális művészek, tervezők és tartalomalkotók számára.

A Stable Diffusion azoknak ideális, akik mélyreható testreszabást és ellenőrzést igényelnek, mivel lehetővé teszi kreatív elképzeléseinek minden részletének finomhangolását. A DALL·E tökéletes választás azok számára, akik intuitív, plug-and-play élményt keresnek, amely komplex szöveges utasításokat alakít vizuális elemekké.

A ClickUp , a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, ideális kreatív projektek szervezéséhez, együttműködéshez és racionalizálásához, fejlett eszközökkel ellátott csomagjával.

A ClickUp Brain egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely automatizálja a feladatokat és betekintést nyújt a folyamatokba.

A ClickUp Whiteboards digitális vásznat biztosít ötleteléshez, ötletek vizualizálásához és koncepciók megvalósítható tervekké alakításához.

A ClickUp for Design Teams egy speciális munkaterület, amely egyszerűsíti a kreatív folyamatot, az ötletektől a kivitelezésig, a szervezett tervezési projektek érdekében.

Mi az a Stable Diffusion?

via Stable Diffusion

A Stable Diffusion egy AI-alapú képgenerátor, amely szöveges utasításokat lenyűgöző vizuális elemekké, animációkká és akár videókká alakít.

A Stability AI által 2022-ben kiadott program a diffúzió technikát alkalmazza, amely fokozatosan finomítja a képet a zajtól, amíg az tiszta, részletgazdag képpé nem válik. A Stable Diffusion alapja a CompVis kutatócsoport által kifejlesztett latens diffúziós modell (LDM). Bonyolultnak tűnik?

Vessünk egy pillantást a tervezők számára készült AI eszköz két lépésére. ⚒️

Előre irányuló diffúzió: Az AI fokozatosan zajt ad a képhez, amíg az teljesen felismerhetetlenné válik.

Fordított zajszűrés: Az AI lépésről lépésre eltávolítja a zajt, és a képzési adatokból tanult minták alapján rekonstruálja a kiváló minőségű képet.

2024 februárjában a Stability AI bejelentette a Stable Diffusion 3-at, amely jelentősen javította a teljesítményt, különösen a több témát érintő parancsok kezelése, a képminőség és a helyesírás terén. Új Multimodal Diffusion Transformer (MMDiT) architektúrát tartalmaz.

🧠 Érdekesség: A Stable Diffusion elnevezés a „diffúziós folyamatból” származik, amely egy olyan technika, amelynek során a képeket fokozatosan finomítják a zajtól. A „stable” (stabil) rész a Stability AI-tól származik, a cégtől, amelyik fejlesztette!

A Stable Diffusion jellemzői

A Stable Diffusion szilárd funkciókat kínál, amelyekkel jobban irányíthatja alkotásait. Akár a képminőséget szeretné javítani, akár a stílusokat módosítani vagy a részleteket finomítani, ez a modell néhány kiemelkedő funkcióval rendelkezik, amelyek megkülönböztetik a többitől.

Vessünk egy pillantást a legjobb funkcióira! 💁

1. jellemző: Nyílt forráskódú jelleg

A Stable Diffusion nyílt forráskódú, így használhatja, módosíthatja, sőt továbbfejlesztheti anélkül, hogy drága felhőszolgáltatásokért kellene fizetnie. Van GPU-val és legalább 4 GB VRAM-mal rendelkező számítógépe? Remek! Akkor otthonról is futtathatja.

A DALL-E-től eltérően, mivel a kód nyilvános, az AI művészeti közösség folyamatosan fejleszti azt – frissítéseket, új eszközöket és hasznos trükköket oszt meg, hogy még jobbá tegye. Akár stílusokkal kísérletező művész, határokat feszegető fejlesztő, vagy csak valaki, aki szeret AI-vel foglalkozni, a Stable Diffusion szabadságot ad Önnek, hogy a saját elképzelései szerint alkosson.

⚙️ Bónusz: Nézze meg a marketingesek számára legnépszerűbb közösségi média AI-eszközöket, hogy stratégiáját hatékonyabbá tegye és tartalomkészítési folyamatát racionalizálja!

2. funkció: Kép-kép átalakítások

A Stable Diffusion segítségével nem kell a nulláról kezdeni a képek módosítását vagy átalakítását. Csak töltsön be egy képet, adjon hozzá egy szöveges utasítást, és nézze meg, ahogy az AI képgenerátor ötvözi a kettőt – függetlenül attól, hogy kisebb módosításokat vagy teljes átalakítást végez.

Az egyik legmenőbb trükkje?

Mélység-kép (depth2img). Valójában megérti a kép mélységét és szerkezetét, így megváltoztathatja a stílust (például egy fotót festménnyé alakíthat) vagy megváltoztathatja a textúrákat és anyagokat anélkül, hogy elrontaná a perspektívát. Rendkívül hasznos, ha építészet, játéktervezés vagy virtuális világok érdeklik, ahol a pontosság kulcsfontosságú.

🔍 Tudta? A globális AI képgenerátorok piaca 2022-ben 257,16 millió dollárra becsülték, és várhatóan 2030-ra 917,45 millió dollárra fog emelkedni, ami 17,4%-os CAGR növekedést jelent.

3. funkció: Felbontásnövelés és zajszűrés

A Stable Diffusion beépített felbontásnövelő és zajszűrő eszközökkel rendelkezik, így az AI által generált képek élesebbek és részletgazdagabbak lesznek. Íme, hogyan segít ez. 👇

Felbontásnövelés: Magasabb felbontású képekre van szüksége? A Stable Diffusion Upscaler Diffusion modellje négyszeresére növeli a felbontást, így akár 2048×2048 vagy annál nagyobb felbontású, éles képeket kaphat. Tökéletes megoldás ahhoz, hogy AI-művészete professzionális és nyomtatásra kész legyen.

Zajszűrés: Minden kép véletlenszerű zajjal indul, de a Stable Diffusion fokozatosan, lépésről lépésre megtisztítja, hogy tiszta, kiváló minőségű eredményt kapjon. Az AI gondosan követi az utasításait, így a végső kép pontosan úgy néz ki, ahogy elképzelte.

A Stable Diffusion árai

Egyedi árazás, kredit alapú

Mi az a DALL-E?

via OpenAI

Az OpenAI által létrehozott DALL-E egy AI-alapú eszköz, amely szöveges leírásokat alakít képekké. A természetes nyelv és a vizuális feldolgozás kombinációjával széles körű vizuális tartalmakat generál – a valósághű jelenetektől a teljesen szürreális koncepciókig.

A platform egy transzformátor neurális hálózaton (egyfajta mélytanulási modellarchitektúrán) alapul, a GPT-4o fejlesztéseit használja, és hatalmas mennyiségű szöveg-kép párral van betanítva. Megtanulja a szavak és a vizuális elemek közötti mintákat, ami lehetővé teszi számára, hogy teljesen új vizuális elemeket generáljon, beleértve olyanokat is, amelyek a valóságban nem léteznek.

A DALL-E az idők folyamán jelentősen fejlődött, és legújabb verziója, a DALL-E 3 jelentős frissítés a DALL-E 2-höz képest, amely jobban érti a komplex utasításokat, pontosabb képgenerálást biztosít, és közvetlenül integrálható a ChatGPT-vel a könnyű finomítás érdekében.

🧠 Érdekesség: A „DALL-E” név a szürrealista művész, Salvador Dalí és a Pixar animációs robotja, Wall-E ügyes ötvözete. Ez tükrözi a program képességét, hogy egyszerre képes realisztikus és fantáziadús vizuális elemeket létrehozni.

A DALL-E jellemzői

A DALL-E arra specializálódott, hogy AI-művészeti ötleteket lenyűgöző vizuális élménnyé alakítson. De ez csak a kezdet! A rendkívül részletes, realisztikus stílusú képek létrehozásától a meglévők szerkesztéséig és bővítéséig a DALL-E hatékony eszközöket kínál, amelyekkel az AI-művészet létrehozása egyszerű és izgalmas lesz.

Vessünk egy pillantást néhány funkciójára. 🤖

1. jellemző: Koncepcionális fúzió

Keverje össze a különböző ötleteket, hogy megvalósítsa kreatív elképzeléseit; itt például egy retek issza a gőzölgő lattéját!

Képzelje el saját kreatív AI-társát, aki merész, fantáziadús koncepciókat talál ki, és azokat pillanatok alatt megvalósítja.

A DALL-E az Ön számára ideális! Képzeletének és ötleteinek szabadjára engedheti kreativitását, a DALL-E pedig biztosan megvalósítja legmerészebb elképzeléseit is.

Szeretne látni egy szmokingot viselő macskát, aki újságot olvas? Semmi gond!

A DALL-E azonban nem csak véletlenszerűen dobálja össze az elemeket. Valójában logikus, vizuálisan vonzó módon helyezi el őket, biztosítva, hogy a kezek, lábak és tárgyak természetesnek és koherensnek tűnjenek. Ez a képesség, hogy kifejezett utasítások nélkül egyesítse a koncepciókat és átrendezze a tárgyakat, egyértelmű előnyt jelent a kompozíciók létrehozásában.

📖 Olvasd el: A legjobb Stable Diffusion alternatívák a művészeti generáláshoz

2. funkció: Szerkesztés és retusálás

A DALL-E 3 az inpainting és outpainting funkcióknak köszönhetően egyszerűvé teszi a képek szerkesztését.

Inpainting: Szeretne kicserélni egy objektumot, megváltoztatni egy részletet vagy megtisztítani egy kép egy részét? Csak írja le, mit szeretne, és a DALL-E elintézi a többit.

Outpainting: Nagyobb jelenetre van szüksége? Bővítse képét a határain túlra, és zökkenőmentesen adjon hozzá új elemeket, amelyek illeszkednek a meglévő stílushoz.

Ahelyett, hogy kézzel módosítaná a képeket, mint a Photoshopban, csak megmondja a DALL-E-nek, mit szeretne, és az kitölti a hiányzó részeket – ez tökéletes megoldás gyors szerkesztésekhez vagy kreatív finomításokhoz. Még ugyanazzal a parancssorral is a DALL-E több variációt is generálhat, így a felhasználóknak több lehetőségük van arra, hogy könnyedén finomítsák elképzeléseiket.

🧠 Érdekesség: Refik Anadol művész lenyűgöző installációkat hoz létre, amelyek valós idejű adatokat használnak, hogy az épületek mintha élnének! Hatalmas adatbázisok – például az Amazonas esőerdő 3D-s szkennelései és több millió növény- és állatvilág képei – felhasználásával Anadol mesterséges intelligenciával működő művészete statikus struktúrákat dinamikus, „élő” digitális szobrokká alakít, és a nézőknek olyan magával ragadó élményt nyújt, ahol a művészet és a technológia találkozik.

3. funkció: Natív ChatGPT integráció

Kiváló AI-művészet létrehozása a ChatGPT felületén

A DALL-E közvetlenül a ChatGPT-n belül működik, így nem kell a semmiből kitalálnia a tökéletes parancsot. Csak írja le természetesen az ötletét, és a ChatGPT segít finomítani azt olyanná, amit az AI eszköz megért.

Tegyük fel, hogy szeretne módosítani egy képet. Egyszerűen kérje meg a ChatGPT-t, hogy „Lágyítsa a megvilágítást” vagy „Adjon hozzá egy futurisztikus várost a háttérbe” – és máris kész is a módosítás.

Ez a valós idejű oda-vissza kommunikáció intuitívabbá és szórakoztatóbbá teszi az AI-művészet generálását, ahelyett, hogy egy csomó technikai beállítással kellene bajlódnia.

⚙️ Bónusz: Nézze meg az AI sablonokat, amelyekkel időt takaríthat meg és javíthatja termelékenységét, hogy növelje hatékonyságát és felszabadítsa kreatív potenciálját!

A DALL-E árai

Egyedi árazás

A Stable Diffusion és a DALL-E funkcióinak összehasonlítása

A Stable Diffusion és a DALL-E egyaránt kiválóan alkalmas lenyűgöző AI-művészet létrehozására, mindkettő a maga sajátos módján. Íme egy rövid áttekintés a legfontosabb különbségekről, hogy segítsen kiválasztani a munkafolyamatához leginkább megfelelőt. 👀

Kritériumok Stable Diffusion DALL-E Átfogó teljesítmény Egyensúlyt teremt a generálás sebessége és a képminőség között. Kiváló stabilitással, pontossággal, alkalmazkodóképességgel és kontrollált generálással rendelkezik. Kiváló nyelvértés és képek sokszínűsége. Legalkalmasabb kiváló minőségű, részletgazdag képek generálására, amelyek szorosan illeszkednek a megadott utasításokhoz. Képminőség és realizmus Részletes háttérrel rendelkező, valósághű fotókat és képeket generál Erős a képek részletezésében és a háttér minőségében, bár néha kissé karikaturisztikusabb. Szövegmegjelenítés Rövid mondatokkal jól működik; a szöveget helyesen és gyorsan jeleníti meg. Általában jól teljesít a szövegek pontos ábrázolásában, bár ehhez néha több iterációra lehet szükség. Testreszabás és vezérlés Több lehetőséget és nagyobb kontrollt kínál a felhasználónak A természetes nyelvtechnológia miatt felhasználóbarátabb Sokoldalúság Különböző iparágakban alkalmazható, segít a tartalomkészítésben és az orvosi képalkotásban. Az alkalmazások kreatív területeket, például a vizuális történetmesélést, és gyakorlati területeket, például az e-kereskedelmet fedik le. Képzési adatok Különböző adatkészleteken képezik, de a bemeneti adatok minősége korlátozhatja; a közösség által vezérelt fejlesztéseken alapul. Hatalmas adatbázis alapján képezve, a komplex utasítások megértésére összpontosítva, ami pontosabb értelmezéshez vezet.

1. jellemző: Biztonság

A biztonság tekintetében mind a Stable Diffusion, mind a DALL-E beépített intézkedésekkel rendelkezik az AI által generált képek visszaélésszerű használatának megakadályozására. A biztonságot azonban eltérő módon kezelik.

Stable Diffusion

A platform egy biztonsági ellenőrző modult használ a kifejezetten szexuális tartalmú képek kiszűrésére, valamint láthatatlan vízjeleket alkalmaz az AI által generált képek azonosítására. Ez egyedülálló előnyt jelent a digitális alkotások nyomon követésében.

DALL-E

Az OpenAI szigorú biztonsági intézkedésekkel rendelkezik, amelyek megakadályozzák az erőszakos, felnőtteknek szóló vagy gyűlöletkeltő tartalmak generálását. Emellett védi a művészeket azzal, hogy nem hoz létre olyan képeket, amelyek élő művészek stílusát utánozzák, és lehetővé teszi a alkotóknak, hogy kilépjenek a jövőbeli képzési adatkészletekből.

🏆 Győztes: A DALL-E! Bár mindkét modell prioritásként kezeli a biztonságot, a DALL-E 3 további védelmi rétegekkel rendelkezik, különösen azoknak a művészeknek, akik nem szeretnék, hogy munkáikat AI-képzéshez használják fel.

🔍 Tudta? 2021 januárjában indult el az OpenAI Dall-E nevű, első jelentős GAN-alapú szöveg-kép generáló eszköze. A GAN-alapú művészeti generálás generatív ellentétes hálózatokat (GAN) használ, egy olyan AI modellt, amelyben két neurális hálózat – egy generátor és egy diszkriminátor – versenyez egymással a valósághű képek létrehozásáért.

2. funkció: Hozzáférhetőség

Mennyire egyszerű ezeknek a modelleknek a használata? Nos, ez attól függ, hogy plug-and-play élményt vagy teljes kreatív kontrollt szeretne.

Stable Diffusion

A platform rugalmasabb, de kezdőknek nem feltétlenül a legalkalmasabb. Bár különböző eszközökön is működik, nincs hivatalos felhasználói felülete – hatékony használatához harmadik féltől származó eszközökre vagy platformokra lesz szükség.

Széles körű eszközkompatibilitása és skálázhatósága azonban azt jelenti, hogy bárki használhatja, függetlenül a számítógépének teljesítményétől.

DALL-E

Ez egy könnyen használható eszköz, kifinomult felhasználói felülettel, amely zökkenőmentesen integrálódik a ChatGPT-be.

A DALL-E-t úgy tervezték, hogy kezdők számára is könnyen kezelhető legyen, és egyértelmű utasításokkal és interaktív eszközökkel zökkenőmentes élményt nyújtson.

🏆 Győztes: A Stable Diffusion! Lehet, hogy nem rendelkezik kifinomult felhasználói felülettel, de nyílt hozzáférhetősége és szinte bármilyen hardveren való futtathatósága miatt sokoldalúbb választás, különösen azoknak a tapasztalt felhasználóknak, akik teljes ellenőrzést szeretnének.

3. funkció: Gyakorlati alkalmazások

A Stable Diffusion és a DALL-E is különböző területeken tűnik ki, attól függően, hogy mit keres. Nézzük meg részletesen:

Stable Diffusion

A Stable Diffusion sokoldalúságát tekintve igazi erőgép. Számos iparágban használják, például tartalommarketingben, tudományos szimulációkban és még az orvosi képalkotásban is. A platform pontossága és irányíthatósága miatt ez a legjobb választás, ha a pontosság fontos.

DALL-E

Másrészt a DALL-E egy hihetetlen eszköz, ha vizuális történetmesélés, tervezés vagy akár e-kereskedelem érdekel. Komplex utasítások megértésének képessége miatt kiválóan alkalmas egyedi, stilizált vizuális elemek generálására.

🏆 Győztes: Döntetlen! Minden attól függ, hogy mire van szüksége. A Stable Diffusion pontosságot és rugalmasságot kínál, míg a DALL-E a tervezés és a történetmesélés terén könnyű használatával tűnik ki.

🔍 Tudta? Az egyik legkorábbi AI művészeti rendszer az AARON volt, amelyet Harold Cohen fejlesztett ki 1973-ban. Szimbolikus AI megközelítést alkalmazott fekete-fehér művészeti rajzok létrehozásához.

Stable Diffusion és DALL-E a Redditen

A Redditre látogattunk el, hogy megnézzük, mit mondanak a valódi felhasználók a DALL-E és a Stable Diffusion programokról, és hű, micsoda élénk vita alakult ki! 🪢

Az egyik oldalon a megbízható Stable Diffusion támogatói állnak.

Úgy érzem, hogy a Dall-E 3 kissé túlzottan stilizált, szinte olyan, mint a Midjourney, míg a Stable Diffusion 3 elég realisztikus ahhoz, hogy valakit megtéveszthessen. – Reddit felhasználó

Egy másik Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A Stable Diffusion szó szerint elsöpörte a Midjourney-t és a DALL-E-t... Amint az ötletei nagyon konkrétak... a DALL-E 3 eredményei sem voltak jók, de legalább ingyenes!

Másrészt a DALL-E támogatói lelkesen dicsérik a program hihetetlenül gyors értelmezési képességét.

A DALL-E 3 egy teljesen más szintet képvisel a gyors megértés terén. Technikailag bármit meg lehet csinálni az SD-n, de inkább a rajzolásról, a controlnetben létrehozott referencia képek használatáról és természetesen a modellek finomhangolásáról szól. Így elveszíti a DALL-E-vel járó képek természetes megjelenését.

Egy Reddit-felhasználó így fogalmaz:

A Stable Diffusion segítségével technikailag bármit létrehozhat, amit csak akar. Az egyetlen korlát a fantáziája és a türelme. A probléma az, hogy ez sokkal több munkát igényel, mint egyszerűen beírni a parancsot és megnyomni a Generate gombot. Meg kell tanulnia, hogyan kell helyesen megadni a parancsot, meg kell tanulnia, hogyan működnek a Checkpoints, a Loras, az embeddings stb., és mindezek után is valószínűleg rengeteg területet kell kitöltenie, hogy a kép úgy nézzen ki, ahogyan Ön szeretné. Ez csak a kezdő szintű tudás; ennél sokkal többről van szó. Ha úgy dönt, hogy belevág, készüljön fel arra, hogy sokat fog guglizni.

