Többfaktoros termelékenység: meghatározás, fontosság és mérési módszerek

Csapata keményen dolgozik, de a termelékenység mintha megrekedt volna. Gyorsabban vesz fel, képez és cserél ki alkalmazottakat, mint ahogy azt kimondhatná: „forgóajtó”!

Ez nem meglepő, tekintve, hogy a pandémiát követően a munkavállalói fluktuáció 20%-kal emelkedett.

Itt jöhet jól a többfaktoros termelékenység (MFP). Az alapvető termelékenységi mutatóktól eltérően, amelyek csak az óránkénti termelést veszik figyelembe, az MFP mélyebbre ás.

Megmutatja, hogy vállalkozása mennyire hatékonyan alakítja át a többféle inputot, például a munkaerőt, a tőkét és a technológiát kézzelfogható eredményekké.

Ha tehát unja, hogy keményen dolgozik, de nem látja a jobb eredményeket, itt az ideje, hogy megfejtse az MFP titkát. Hadd magyarázzuk el Önnek! Ráadásul egy bónusz erőforrás-kezelő eszközzel is segítünk, hogy maximalizálja a hatékonyságot!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A többtényezős termelékenység (MFP) azt méri, hogy a vállalkozások mennyire hatékonyan alakítják át a munkaerőt, a tőkét és a technológiát termelési eredményekké.

Az alapvető termelékenységi mutatóktól eltérően az MFP figyelembe veszi a munkaerő- és tőke-befektetéseket, hogy feltárja a tényleges működési hatékonyságnövekedést

Számítsa ki az MFP-t a teljes termelés/összes input (munkaerő, anyagok, energia, tőke) segítségével.

Az MFP nyomon követése segít a vállalkozásoknak okosabb befektetéseket végrehajtani és optimalizálni erőforrásaikat.

A gyakori kihívások közé tartozik az olyan immateriális tényezők mérése, mint az innováció és a képzettségi szint.

Az automatizálás, a mesterséges intelligencia és az intelligens munkafolyamatok jelentősen javíthatják az MFP-t.

A manuális folyamatok és az egymástól független eszközök lassítják a csapatok munkáját, csökkentve a termelékenység növekedését.

A ClickUp automatizálja a feladatokat, nyomon követi a teljesítményt és központosítja a munkát a hatékonyság javítása érdekében.

Mi az a többtényezős termelékenység?

A többfaktoros termelékenység egy gazdasági teljesítménymérő, amely összehasonlítja a termelés mennyiségét a termeléshez felhasznált összes inputtal.

Ezek a tényezők magukban foglalhatják a munkaerőt, a tőkét, az energiát, az anyagokat és akár a megvásárolt szolgáltatásokat is, így teljesebb képet adva a hatékonyságról.

A munkaerő termelékenységének kiszámításával ellentétben, amely csak a munkavállalónkénti vagy óránkénti termelékenységet veszi figyelembe, az MFP ennél sokkal többet figyelembe vesz. Figyelembe veszi, hogy a különböző erőforrások, beleértve a munkaerő-befektetést is, hogyan működnek együtt az eredmények elérése érdekében.

Egy vállalat termelhet többet, de ez jobb felszereltségnek, okosabb folyamatoknak vagy hosszabb munkaidőnek köszönhető? Az MFP segít megválaszolni ezt a kérdést.

Az összes mozgó alkatrész nyomon követésével az MFP világosabb képet ad arról, hogy mi hajtja valóban a termelékenységet, és mi csak zavaró tényező.

Miért érdemes a vállalkozásoknak nyomon követniük a többfaktoros termelékenységet?

Az MFP mérése nem csupán statisztika a közgazdászok és a nerdek számára – ez egy gazdasági növekedési stratégia. Íme, miért fontos:

Fedezze fel, mi működik valójában : A magasabb termelékenység nagyszerű, de vajon jobb folyamatok, okosabb technológia vagy csak hosszabb munkaidő eredménye? Az MFP segít megkülönböztetni a valódi nyereséget a fenntarthatatlan rohanástól.

Jobb befektetések : Berendezések korszerűsítésén vagy további alkalmazottak felvételén gondolkodik? Az MFP megmutatja, hogy a jelenlegi erőforrásai hatékonyan működnek-e, mielőtt pénzt fektetne a rossz megoldásba.

Maradjon versenyképes : Ha az iparága növekszik, de az MFP-je stagnál, az vészjelzés. A nyomon követés segít a vállalkozásoknak optimalizálni hatékonyságukat és lépést tartani a legjobbakkal.

Dolgozzon okosabban, ne csak keményebben: A nagyobb erőfeszítés nem mindig jelent jobb eredményeket. Az MFP segít a vállalatoknak abban, hogy olyan fejlesztésekre összpontosítsanak, amelyek tartós termelékenységnövekedést eredményeznek, és nem csak rövid távú eredményeket.

🧠 Érdekesség: Bár a többfaktoros termelékenység kifejezés még nem létezett az ipari forradalom idején, elvei már akkor is érvényesültek. Amikor a gőzgépek felváltották a kézi munkát a gyárakban, a termelés ugrásszerűen megnőtt – anélkül, hogy több munkást vettek volna fel. Ez egy korai példa arra, hogy az intelligens technológia és a jobb folyamatok hogyan növelhetik a termelékenységet – méghozzá jobban, mint a további munkaerő felvétele!

A többfaktoros termelékenységet befolyásoló tényezők

Meggyőződött az MFP kiszámításának előnyeiről? Most itt az ideje megnézni, hogy mi is befolyásolja valójában ezt a mutatót. Mivel az MFP azt méri, hogy a bemenetek milyen hatékonysággal alakulnak át kimenetekké, minden, ami hatással van ezekre a bemenetekre vagy azok kölcsönhatására, megváltoztathatja a végső eredményt.

Néhány kulcsfontosságú tényező:

Technológiai alkalmazás : A digitális eszközök nem csak megkönnyítik a munkát, hanem növelik a termelékenységet is. Az OECD adatai szerint a nagy sebességű szélessávú internetet használó vállalatok 10 százalékos növekedése : A digitális eszközök nem csak megkönnyítik a munkát, hanem növelik a termelékenységet is. Az OECD adatai szerint a nagy sebességű szélessávú internetet használó vállalatok 10 százalékos növekedése 1,4%-os MFP-növekedést eredményez egy év után, és 3,9%-os növekedést három év után az EU-országokban.

A munkaerő képességei : Mivel a munkaerő-befektetés az MFP kulcsfontosságú eleme, a munkavállalók képességei közvetlenül befolyásolják a termelékenységet. A képzett munkavállalók maximalizálják a tőke és a technológia hozamát, míg a képességek és a munkahelyek közötti eltérések lassítják a termelékenységet.

Tőkeberuházás : Az MFP tükrözi, hogy a bemenetek milyen hatékonysággal generálnak kimenetet, és hogy a tőke minősége milyen szerepet játszik. A fejlett gépek és infrastruktúra növelik a hatékonyságot, míg az elavult berendezések korlátozzák a termelékenység növekedését.

Innováció és K+F : A kutatásba és fejlesztésbe való befektetés nem csak az előny megőrzéséről szól – szilárd hozamot is biztosít. 31 jelentős eredményeket hozó tanulmányban : A kutatásba és fejlesztésbe való befektetés nem csak az előny megőrzéséről szól – szilárd hozamot is biztosít. 31 jelentős eredményeket hozó tanulmányban a K+F átlagos magánbefektetési hozama 28,3% volt, 7–69% közötti tartományban, 13 százalékpontos szórással.

Iparági és politikai környezet: A külső feltételek alakítják az üzleti tevékenységeket, a piaci verseny és a támogató politikák pedig ösztönzik az innovációt. Ezzel szemben a korlátozó szabályozások és akadályok gátolják a termelékenység növekedését.

A listán szereplő minden elem hatással van az MFP-számításokba bevont mutatókra, így ezek kulcsfontosságú eszközök a fejlesztéshez.

Hogyan mérjük a többfaktoros termelékenységet?

A vállalkozások és a közgazdászok kulcsfontosságú mutatók, intelligens módszerek és néhány nyomozói készség kombinációjára támaszkodnak, hogy megértsék, mi ösztönzi a hatékonyságot.

Az MFP alapvetően a következőket felhasználva kerül kiszámításra:

Többfaktoros termelékenység = teljes kibocsátás / összesített input (egységnyi munkaerőköltség + anyag + energia + tőke + egyéb)

De hogyan követik nyomon a vállalatok ezt a mutatót?

A fontos mutatók

A vállalkozásoknak először ezeket a termelékenységi mutatókat kell összegyűjteniük az MFP méréséhez:

Teljes termelés : ez lehet a gyártott termékek száma, a nyújtott szolgáltatások száma vagy a megszerzett bevétel.

Kombinált inputok: Nem csak az egységnyi munkaerőköltségek, hanem a tőke szolgáltatások (berendezések, technológia), az energia, az anyagok és a vásárolt szolgáltatások is.

📌 Példa az MFP működésére

Tegyük fel, hogy egy gyártó cég havonta 10 000 okostelefont gyárt. Ehhez a következőket használják:

Munkaerő: 500 munkaóra

Anyag: 100 000 dollár értékű alkatrészek

Energia: 5000 dollár villamos energia

Fizikai tőke: 50 000 dollár gyár- és gépek költségei

Összesített input = 155 000 dollár + 500 munkaóra = 155 500

Most számítsuk ki a kezdeti MFP-t:

MFP = 10 000/155 500 ≈ 0,0643

Az automatizálás fejlesztése után a vállalat ugyanazokkal az erőforrásokkal 12 000 okostelefont gyárt. Az új MFP:

MFP = 12 000/155 500 ≈ 0,0772

Mivel az MFP 0,0643-ról 0,0772-re emelkedett, ez azt jelenti, hogy a vállalat többet termel anélkül, hogy növelné a munkaerőt vagy a költségeket – ez egyértelmű bizonyíték a jobb hatékonyságra!

Hogyan mérik az MFP-t a vállalkozások és a közgazdászok?

Nem lenne nagyszerű, ha tudná, miért termel vállalkozása többet, mint korábban? Itt jönnek képbe a különböző MFP-követési módszerek:

A növekedés számvitele segít megkülönböztetni a valódi hatékonyságot a több erőforrás bevetésétől (mert kétszer olyan keményen dolgozni nem ugyanaz, mint okosabban dolgozni).

Az indexalapú elemzés figyelemmel kíséri az MFP időbeli alakulását, és felismeri, hogy a javulások valóban tartósak-e.

Az iparági referenciaértékek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy összehasonlítsák magukat a versenytársaikkal, mert senki sem akar a leglassabb szereplő lenni a piacon.

Ezeknek a módszereknek a kombinálásával sokkal világosabb képet kaphatunk arról, hogy mi is hajtja valójában a termelékenységet. Az MFP mérése azonban nem mindig egyszerű feladat.

A helyes megvalósítás kihívásai

Az MFP mérése nem mindig egyszerű feladat. Egyes inputok, mint például a munkaórák vagy az anyagköltségek, könnyen nyomon követhetők. De mi a helyzet az innovációval vagy a munkavállalók készségeivel? A kreativitást vagy a tapasztalatot nem lehet pontosan számszerűsíteni.

Ezek mellett vannak külső váratlan események is – piaci összeomlások, ellátási lánc problémák, vagy akár hirtelen technológiai fejlődés, amelyek növelik a termelékenységi mutatókat.

És ne feledkezzünk meg a várakozási időről sem. Egy újonnan vásárolt szoftver vagy automatizálási megoldás jelentősen növelheti a hatékonyságot, de a hatás nem mindig azonnali.

👀 Tudta? A motiválatlan alkalmazottak évente elképesztő 1,9 billió dollárnyi termelékenységveszteséget okoznak az amerikai gazdaságnak. Ha olyan tényezők, mint a morál ilyen mértékben csökkenthetik a hatékonyságot, elképzelheti, milyen bonyolult minden, az MFP-t befolyásoló tényező mérése!

Stratégiák a többfaktoros termelékenység javítására

A több óra nem mindig jelent több eredményt. A valódi hatékonyság innovatívabb rendszerekből, képzett csapatokból és jobb erőforrás-gazdálkodásból származik. Íme, hogyan tudnak a vállalkozások többet elérni a rendelkezésükre álló eszközökkel:

👀 Tudta? 10 vállalkozásból 7 már legalább egy kulcsfontosságú folyamatot automatizált, 10-ből 4 pedig már dedikált automatizálási pozíciókat is létrehozott.

Fejlessze a munkaerő készségeit és képzését

A képzett alkalmazottak ugyanolyan fontosak, mint a csúcstechnológia. Egy vállalat rendelkezhet a legjobb eszközökkel, de megfelelő képzés nélkül azok nem fogják kiaknázni teljes potenciáljukat.

A termelékenység folyamatos növekedésének fenntartásához a vállalkozásoknak a következőkre van szükségük:

Folyamatos alkalmazotti képzési programok, amelyek technikai készségeket, folyamatfejlesztéseket és szerepkörspecifikus ismereteket fednek le.

Mikro-tanulási lehetőségek olyan képzési szoftverek segítségével, amelyek rövid, érdekes leckékkel segítik a munkavállalók továbbképzését a munka megszakítása nélkül.

Keresztképzési kezdeményezések, amelyek segítenek az alkalmazottaknak több szerepet ellátni és alkalmazkodni a változó üzleti igényekhez

A formális képzésen túl a folyamatos tanulás kultúrájának előmozdítása is kulcsfontosságú.

Az alkalmazottak ösztönzése új készségek elsajátítására, jobb munkamódszerek kipróbálására és a tudás megosztására segít a vállalkozásoknak a termelékenység növelésében anélkül, hogy folyamatosan új embereket kellene felvenniük.

🧠 Érdekes tény: Tanulmányok szerint az AI akár 40%-kal is növelheti a termelékenységet, így mind a személyes, mind a szakmai hatékonyság szempontjából elengedhetetlen!

A ClickUp segítségével minden projektünket könnyedén egy helyen tárolhatjuk. Minden projektnél előfordulhatnak olyan problémák vagy akadályok, amelyeket a csapatnak meg kell oldania, de a ClickUp segítségével gyorsan kommunikálhatunk azokkal, akikkel kapcsolatba kell lépnünk. Az automatizálásnak köszönhetően egy nagyon elavult és időigényes folyamatot gyorsabbá és pontosabbá tudtunk tenni.

