Többfaktoros termelékenység: meghatározás, fontosság és mérési módszerek

Csapata keményen dolgozik, de a termelékenység mintha megrekedt volna. Gyorsabban vesz fel, képez és cserél ki alkalmazottakat, mint ahogy azt kimondhatná: „forgóajtó”!
Ez nem meglepő, tekintve, hogy a pandémiát követően a munkavállalói fluktuáció 20%-kal emelkedett.
Itt jöhet jól a többfaktoros termelékenység (MFP). Az alapvető termelékenységi mutatóktól eltérően, amelyek csak az óránkénti termelést veszik figyelembe, az MFP mélyebbre ás.
Megmutatja, hogy vállalkozása mennyire hatékonyan alakítja át a többféle inputot, például a munkaerőt, a tőkét és a technológiát kézzelfogható eredményekké.
Ha tehát unja, hogy keményen dolgozik, de nem látja a jobb eredményeket, itt az ideje, hogy megfejtse az MFP titkát. Hadd magyarázzuk el Önnek! Ráadásul egy bónusz erőforrás-kezelő eszközzel is segítünk, hogy maximalizálja a hatékonyságot!
⏰ 60 másodperces összefoglaló
- A többtényezős termelékenység (MFP) azt méri, hogy a vállalkozások mennyire hatékonyan alakítják át a munkaerőt, a tőkét és a technológiát termelési eredményekké.
- Az alapvető termelékenységi mutatóktól eltérően az MFP figyelembe veszi a munkaerő- és tőke-befektetéseket, hogy feltárja a tényleges működési hatékonyságnövekedést.
- Számítsa ki az MFP-t a teljes termelés/összes input (munkaerő, anyagok, energia, tőke) segítségével.
- Az MFP nyomon követése segít a vállalkozásoknak okosabb befektetéseket végrehajtani és optimalizálni erőforrásaikat.
- A gyakori kihívások közé tartozik az olyan immateriális tényezők mérése, mint az innováció és a képzettségi szint.
- Az automatizálás, a mesterséges intelligencia és az intelligens munkafolyamatok jelentősen javíthatják az MFP-t.
- A manuális folyamatok és az egymástól független eszközök lassítják a csapatok munkáját, csökkentve a termelékenység növekedését.
- A ClickUp automatizálja a feladatokat, nyomon követi a teljesítményt és központosítja a munkát a hatékonyság javítása érdekében.
Mi az a többtényezős termelékenység?
A többfaktoros termelékenység egy gazdasági teljesítménymérő, amely összehasonlítja a termelés mennyiségét a termeléshez felhasznált összes inputtal.
Ezek a tényezők magukban foglalhatják a munkaerőt, a tőkét, az energiát, az anyagokat és akár a megvásárolt szolgáltatásokat is, így teljesebb képet adva a hatékonyságról.
A munkaerő termelékenységének kiszámításával ellentétben, amely csak a munkavállalónkénti vagy óránkénti termelékenységet veszi figyelembe, az MFP ennél sokkal többet figyelembe vesz. Figyelembe veszi, hogy a különböző erőforrások, beleértve a munkaerő-befektetést is, hogyan működnek együtt az eredmények elérése érdekében.
Egy vállalat termelhet többet, de ez jobb felszereltségnek, okosabb folyamatoknak vagy hosszabb munkaidőnek köszönhető? Az MFP segít megválaszolni ezt a kérdést.
Az összes mozgó alkatrész nyomon követésével az MFP világosabb képet ad arról, hogy mi hajtja valóban a termelékenységet, és mi csak zavaró tényező.
Miért érdemes a vállalkozásoknak nyomon követniük a többfaktoros termelékenységet?
Az MFP mérése nem csupán statisztika a közgazdászok és a nerdek számára – ez egy gazdasági növekedési stratégia. Íme, miért fontos:
- Fedezze fel, mi működik valójában: A magasabb termelékenység nagyszerű, de vajon jobb folyamatok, okosabb technológia vagy csak hosszabb munkaidő eredménye? Az MFP segít megkülönböztetni a valódi nyereséget a fenntarthatatlan rohanástól.
- Jobb befektetések: Berendezések korszerűsítésén vagy további alkalmazottak felvételén gondolkodik? Az MFP megmutatja, hogy a jelenlegi erőforrásai hatékonyan működnek-e, mielőtt pénzt fektetne a rossz megoldásba.
- Maradjon versenyképes: Ha az iparága növekszik, de az MFP-je stagnál, az vészjelzés. A nyomon követés segít a vállalkozásoknak optimalizálni hatékonyságukat és lépést tartani a legjobbakkal.
- Dolgozzon okosabban, ne csak keményebben: A nagyobb erőfeszítés nem mindig jelent jobb eredményeket. Az MFP segít a vállalatoknak abban, hogy olyan fejlesztésekre összpontosítsanak, amelyek tartós termelékenységnövekedést eredményeznek, és nem csak rövid távú eredményeket.
🧠 Érdekesség: Bár a többfaktoros termelékenység kifejezés még nem létezett az ipari forradalom idején, elvei már akkor is érvényesültek. Amikor a gőzgépek felváltották a kézi munkát a gyárakban, a termelés ugrásszerűen megnőtt – anélkül, hogy több munkást vettek volna fel. Ez egy korai példa arra, hogy az intelligens technológia és a jobb folyamatok hogyan növelhetik a termelékenységet – méghozzá jobban, mint a további munkaerő felvétele!
A többfaktoros termelékenységet befolyásoló tényezők
Meggyőződött az MFP kiszámításának előnyeiről? Most itt az ideje megnézni, hogy mi is befolyásolja valójában ezt a mutatót. Mivel az MFP azt méri, hogy a bemenetek milyen hatékonysággal alakulnak át kimenetekké, minden, ami hatással van ezekre a bemenetekre vagy azok kölcsönhatására, megváltoztathatja a végső eredményt.
Néhány kulcsfontosságú tényező:
- Technológiai alkalmazás: A digitális eszközök nem csak megkönnyítik a munkát, hanem növelik a termelékenységet is. Az OECD adatai szerint a nagy sebességű szélessávú internetet használó vállalatok 10 százalékos növekedése 1,4%-os MFP-növekedést eredményez egy év után, és 3,9%-os növekedést három év után az EU-országokban.
- A munkaerő képességei: Mivel a munkaerő-befektetés az MFP kulcsfontosságú eleme, a munkavállalók képességei közvetlenül befolyásolják a termelékenységet. A képzett munkavállalók maximalizálják a tőke és a technológia hozamát, míg a képességek és a munkahelyek közötti eltérések lassítják a termelékenységet.
- Tőkeberuházás: Az MFP tükrözi, hogy a bemenetek milyen hatékonysággal generálnak kimenetet, és hogy a tőke minősége milyen szerepet játszik. A fejlett gépek és infrastruktúra növelik a hatékonyságot, míg az elavult berendezések korlátozzák a termelékenység növekedését.
- Innováció és K+F: A kutatásba és fejlesztésbe való befektetés nem csak az előny megőrzéséről szól – szilárd hozamot is biztosít. 31 jelentős eredményeket hozó tanulmányban a K+F átlagos magánbefektetési hozama 28,3% volt, 7–69% közötti tartományban, 13 százalékpontos szórással.
- Iparági és politikai környezet: A külső feltételek alakítják az üzleti tevékenységeket, a piaci verseny és a támogató politikák pedig ösztönzik az innovációt. Ezzel szemben a korlátozó szabályozások és akadályok gátolják a termelékenység növekedését.
A listán szereplő minden elem hatással van az MFP-számításokba bevont mutatókra, így ezek kulcsfontosságú eszközök a fejlesztéshez.
Hogyan mérjük a többfaktoros termelékenységet?
A vállalkozások és a közgazdászok kulcsfontosságú mutatók, intelligens módszerek és néhány nyomozói készség kombinációjára támaszkodnak, hogy megértsék, mi ösztönzi a hatékonyságot.
Az MFP alapvetően a következőket felhasználva kerül kiszámításra:
Többfaktoros termelékenység = teljes kibocsátás / összesített input (egységnyi munkaerőköltség + anyag + energia + tőke + egyéb)
De hogyan követik nyomon a vállalatok ezt a mutatót?
A fontos mutatók
A vállalkozásoknak először ezeket a termelékenységi mutatókat kell összegyűjteniük az MFP méréséhez:
- Teljes termelés: ez lehet a gyártott termékek száma, a nyújtott szolgáltatások száma vagy a megszerzett bevétel.
- Kombinált inputok: Nem csak az egységnyi munkaerőköltségek, hanem a tőke szolgáltatások (berendezések, technológia), az energia, az anyagok és a vásárolt szolgáltatások is.
📌 Példa az MFP működésére
Tegyük fel, hogy egy gyártó cég havonta 10 000 okostelefont gyárt. Ehhez a következőket használják:
- Munkaerő: 500 munkaóra
- Anyag: 100 000 dollár értékű alkatrészek
- Energia: 5000 dollár villamos energia
- Fizikai tőke: 50 000 dollár gyár- és gépek költségei
Összesített input = 155 000 dollár + 500 munkaóra = 155 500
Most számítsuk ki a kezdeti MFP-t:
MFP = 10 000/155 500 ≈ 0,0643
Az automatizálás fejlesztése után a vállalat ugyanazokkal az erőforrásokkal 12 000 okostelefont gyárt. Az új MFP:
MFP = 12 000/155 500 ≈ 0,0772
Mivel az MFP 0,0643-ról 0,0772-re emelkedett, ez azt jelenti, hogy a vállalat többet termel anélkül, hogy növelné a munkaerőt vagy a költségeket – ez egyértelmű bizonyíték a jobb hatékonyságra!
Hogyan mérik az MFP-t a vállalkozások és a közgazdászok?
Nem lenne nagyszerű, ha tudná, miért termel vállalkozása többet, mint korábban? Itt jönnek képbe a különböző MFP-követési módszerek:
- A növekedés számvitele segít megkülönböztetni a valódi hatékonyságot a több erőforrás bevetésétől (mert kétszer olyan keményen dolgozni nem ugyanaz, mint okosabban dolgozni).
- Az indexalapú elemzés figyelemmel kíséri az MFP időbeli alakulását, és felismeri, hogy a javulások valóban tartósak-e.
- Az iparági referenciaértékek lehetővé teszik a vállalatok számára, hogy összehasonlítsák magukat a versenytársaikkal, mert senki sem akar a leglassabb szereplő lenni a piacon.
Ezeknek a módszereknek a kombinálásával sokkal világosabb képet kaphatunk arról, hogy mi is hajtja valójában a termelékenységet. Az MFP mérése azonban nem mindig egyszerű feladat.
A helyes megvalósítás kihívásai
Az MFP mérése nem mindig egyszerű feladat. Egyes inputok, mint például a munkaórák vagy az anyagköltségek, könnyen nyomon követhetők. De mi a helyzet az innovációval vagy a munkavállalók készségeivel? A kreativitást vagy a tapasztalatot nem lehet pontosan számszerűsíteni.
Ezek mellett vannak külső váratlan események is – piaci összeomlások, ellátási lánc problémák, vagy akár hirtelen technológiai fejlődés, amelyek növelik a termelékenységi mutatókat.
És ne feledkezzünk meg a várakozási időről sem. Egy újonnan vásárolt szoftver vagy automatizálási megoldás jelentősen növelheti a hatékonyságot, de a hatás nem mindig azonnali.
👀 Tudta? A motiválatlan alkalmazottak évente elképesztő 1,9 billió dollárnyi termelékenységveszteséget okoznak az amerikai gazdaságnak. Ha olyan tényezők, mint a morál ilyen mértékben csökkenthetik a hatékonyságot, elképzelheti, milyen bonyolult minden, az MFP-t befolyásoló tényező mérése!
Olvassa el még: Hogyan mérjük a termelékenységet a munkahelyen?
Stratégiák a többfaktoros termelékenység javítására
A több óra nem mindig jelent több eredményt. A valódi hatékonyság innovatívabb rendszerekből, képzett csapatokból és jobb erőforrás-gazdálkodásból származik. Íme, hogyan tudnak a vállalkozások többet elérni a rendelkezésükre álló eszközökkel:
A munkafolyamatok automatizálása termelékenységi eszközökkel
Amikor az alkalmazottak spreadsheetek frissítésével, jóváhagyások beszerzésével vagy tucatnyi alkalmazáson keresztül feladatok kezelésével vannak elfoglalva, a termelékenység zuhan.
Itt jönnek jól az olyan eszközök, mint a ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása.
📮ClickUp Insight: A kontextusváltás csendesen rontja csapata termelékenységét. Kutatásaink szerint a munkahelyi zavarok 42%-a a platformok közötti váltásból, az e-mailek kezeléséből és a megbeszélések közötti ugrálásból származik. Mi lenne, ha megszüntethetné ezeket a költséges zavarokat? A ClickUp egyetlen, egyszerűsített platformon egyesíti a munkafolyamatokat (és a csevegést). Indítsa el és kezelje feladatait csevegés, dokumentumok, táblák és más eszközök segítségével, miközben az AI-alapú funkciók biztosítják a kontextus összekapcsolását, kereshetőségét és kezelhetőségét!
A feladatkezelés, a valós idejű együttműködés és a munkafolyamatok automatizálása segítségével a vállalkozások folytathatják a projekteket anélkül, hogy energiát pazarolnának ismétlődő adminisztratív feladatokra. Nézzük meg, hogyan:
Automatizálja az ismétlődő feladatokat a ClickUp Automations segítségével
A rutin feladatok nem szabad, hogy elvegyék a csapatod idejét. A ClickUp Automations elvégzi a rutinmunkát, hogy te a lényegi feladatokra koncentrálhass. Akár feladatok kiosztásáról, állapotok frissítéséről vagy e-mailek küldéséről van szó, a ClickUp mindent elvégez – automatikusan.
A ClickUp automatizálási funkcióival a következőket teheti:
- AI Automation Builder: Írja le, mire van szüksége, és az AI elkészíti az automatizálást az Ön számára.
- Több mint 100 sablon: Azonnal automatizálhatja a feladatokat, megjegyzéseket, állapotokat és egyebeket.
- Dinamikus feladatkiosztás: automatikusan a megfelelő személyeknek osztja ki a feladatokat
- Projekt gyorsbillentyűk: Feladatokhoz automatikusan hozzárendelt személyek/figyelők
- E-mail automatizálás: Frissítések küldése egy ujjal sem mozdítva
- Auditnaplók: kövesse nyomon az automatizálás minden változását
- Integrációk: Szinkronizálás a HubSpot, GitHub, Twilio és másokkal
👀 Tudta? 10 vállalkozásból 7 már legalább egy kulcsfontosságú folyamatot automatizált, 10-ből 4 pedig már dedikált automatizálási pozíciókat is létrehozott.
Olvassa el még: Üzleti folyamatok automatizálásának példái és sablonjai
Lássa a teljes képet a ClickUp Dashboards segítségével
A termelékenység nyomon követése egy dolog, annak valós idejű megértése pedig egy másik. A ClickUp Dashboards a munkáját vizuális irányító központtá alakítja, amelyben egy pillanat alatt nyomon követheti a feladatokat, a határidőket, a munkaterhelést és a legfontosabb mutatókat.
Akár csapatot vezet, sprintet futtat, akár a számlázható órákat követi nyomon, a Dashboards segítségével könnyedén áttekintheti az összes feladatot, anélkül, hogy a táblázatokkal kellene bajlódnia. Ráadásul a napi termelékenységi felülvizsgálati folyamatok is gyerekjáték lesznek!
Az értékesítési áttekintésektől és marketingkampányoktól a személyes termelékenységig és a CRM-elemzésekig, a ClickUp lehetővé teszi, hogy a műveleti paneleket a munkafolyamatához igazítsa.
💡Profi tipp: Azonnali válaszokra van szüksége? Használja az AI Insights szolgáltatást, amely átvizsgálja a ClickUp munkaterületén található összes irányítópultot, és másodpercek alatt megadja a legfontosabb információkat. Így a döntésekre koncentrálhat, nem pedig az adatok átkutatására!
Fejlessze a munkaerő készségeit és képzését
A képzett alkalmazottak ugyanolyan fontosak, mint a csúcstechnológia. Egy vállalat rendelkezhet a legjobb eszközökkel, de megfelelő képzés nélkül azok nem fogják kiaknázni teljes potenciáljukat.
A termelékenység folyamatos növekedésének fenntartásához a vállalkozásoknak a következőkre van szükségük:
- Folyamatos alkalmazotti képzési programok, amelyek technikai készségeket, folyamatfejlesztéseket és szerepkörspecifikus ismereteket fednek le.
- Mikro-tanulási lehetőségek olyan képzési szoftverek segítségével, amelyek rövid, érdekes leckékkel segítik a munkavállalók továbbképzését a munka megszakítása nélkül.
- Keresztképzési kezdeményezések, amelyek segítenek az alkalmazottaknak több szerepet ellátni és alkalmazkodni a változó üzleti igényekhez
A formális képzésen túl a folyamatos tanulás kultúrájának előmozdítása is kulcsfontosságú.
Az alkalmazottak ösztönzése új készségek elsajátítására, jobb munkamódszerek kipróbálására és a tudás megosztására segít a vállalkozásoknak a termelékenység növelésében anélkül, hogy folyamatosan új embereket kellene felvenniük.
Optimalizálja az erőforrások elosztását
A több erőforrás nem mindig jelent nagyobb teljesítményt. Néha csak arról van szó, hogy hatékonyabban kell felhasználni a rendelkezésre álló erőforrásokat. A vállalkozások gyakran pazarolják a pénzüket alulhasznosított eszközökre, rosszul elosztott költségvetésre vagy hatástalan munkafolyamatokra, anélkül, hogy ezt észrevennék.
A ClickUp Brain segít Önnek a megfelelő információk alapján intelligens döntéseket hozni. Egy AI-alapú munkaterületen összekapcsolja a feladatokat, a dokumentumokat és az embereket. Így a csapatok kevesebb időt töltenek kereséssel, és több időt fordíthatnak a munkára.
Így segít a ClickUp Brain az okosabb munkavégzésben:
- Csatlakozás: Csatlakoztassa a Google Drive-ot, a GitHub-ot, a Salesforce-ot és más szolgáltatásokat a zökkenőmentes tudásmegosztás érdekében.
- Kérdezzen: Azonnali válaszokat kaphat a feladatokkal, dokumentumokkal és a csapat frissítéseivel kapcsolatban; nem kell többé a fájlokban kutatnia.
- Építsen: Automatizálja a projektösszefoglalókat, a haladásról szóló frissítéseket és a stand-upokat valós időben.
- Írás: Használjon mesterséges intelligenciával támogatott írási asszisztenst helyesírás-ellenőrzéshez, gyors válaszokhoz, sablonokhoz és átiratokhoz.
🧠 Érdekes tény: Tanulmányok szerint az AI akár 40%-kal is növelheti a termelékenységet, így mind a személyes, mind a szakmai hatékonyság szempontjából elengedhetetlen!
Optimalizálja a munkafolyamatokat a lean és az agilis módszerekkel
A hagyományos projektmenedzsment merev és lassú lehet. A lean és az agilis módszerek a rugalmasságra, a folyamatos fejlesztésre és a hatékonyság javítására összpontosítanak. Így segítik a csapatokat a gyorsabb haladásban, miközben megőrzik a minőséget.
A ClickUp projektmenedzsment csomagot agilis és lean csapatok számára tervezték. Ezzel könnyedén megtervezheti, nyomon követheti és optimalizálhatja a munkafolyamatokat, mindezt egyetlen összekapcsolt platformon – nem kell többé eszközök között ugrálnia vagy elavult táblázatokkal bajlódnia.
Így egyszerűsíti a ClickUp a projektmenedzsmentet:
- ClickUp Tasks: Használja ki a számtalan feladatlista-sablont, hogy prioritások, határidők, függőségek és ellenőrzőlisták segítségével szervezze meg a munkát.
- AI-alapú munkafolyamatok: automatizálja a rutinfrissítéseket, a feladatok létrehozását és a haladás nyomon követését
- Sprint menedzsment: Sprintok tervezése, sebesség nyomon követése és burndown diagramok elemzése valós időben
- Gantt-diagramok: A projekt függőségeinek, határidőinek és mérföldköveinek vizualizálása egy interaktív nézetben
- ClickUp Docs: Dolgozzon együtt másokkal az ötleteken, alakítsa a brainstormingot cselekvési tételekké, és központosítsa a dokumentációt.
A egymástól független eszközök lassítják a csapatok munkáját. A ClickUp mindent egy helyre gyűjt, így az Agile és Lean csapatok gyorsabban tudnak a legjobb munkájukra koncentrálni.
Ösztönözze az együttműködést és a kommunikációt
Az átláthatóság a produktív csapat gerince. Ha az információ szabadon áramlik, a döntések gyorsabban születnek, és a munka zökkenőmentesebben halad. Nem csak mi gondoljuk így: a munkavállalók 70%-a úgy véli, hogy a jobb együttműködés időt takaríthat meg és növelheti a termelékenységet.
A megfelelő eszközök nem csak összekötik a munkahelyi együttműködést, hanem szinkronban tartják a csapatokat, kiküszöbölve a végtelen e-mail láncok és szétszórt üzenetek okozta káoszt.
Csevegjen ott, ahol a munka zajlik, a ClickUp Chat segítségével
Az üzenetküldés és a munka nem lehet különálló alkalmazásokban zajlani. A ClickUp Chat ötvözi a beszélgetéseket a feladatokkal, dokumentumokkal és projektekkel, így semmi sem veszik el a fordítás során. Akár feladatokat osztasz ki, frissítéseket osztasz meg, vagy prioritásokat szinkronizálsz, minden egy helyen marad összekapcsolva.
Így tarthatja mozgásban csapatát a ClickUp Chat segítségével:
- Üzenetek feladatokat: egyetlen kattintással bármilyen csevegést végrehajtható feladattá alakíthat.
- A szálak szinkronban maradnak: kapcsolja a beszélgetéseket közvetlenül a feladatokhoz, hogy a beszélgetések ne vesszenek el.
- AI-alapú összefoglalók: Összefoglalja a csevegéseket és azonnal kiemeli a legfontosabb tanulságokat, kihasználva az AI termelékenységet növelő előnyeit.
- Hang- és videohívások: Csatlakozzon a hívásokhoz automatikus összefoglalásokkal és teendőkkel
- Testreszabható csatornák: Szervezze a csevegéseket csapat, projekt vagy téma szerint a strukturált megbeszélések érdekében.
Íme, mit osztott meg velünk ügyfelünk, Charles F., a ClickUp-pal kapcsolatos tapasztalatairól:
A ClickUp segítségével minden projektünket könnyedén egy helyen tárolhatjuk. Minden projektnél előfordulhatnak olyan problémák vagy akadályok, amelyeket a csapatnak meg kell oldania, de a ClickUp segítségével gyorsan kommunikálhatunk azokkal, akikkel kapcsolatba kell lépnünk. Az automatizálásnak köszönhetően egy nagyon elavult és időigényes folyamatot gyorsabbá és pontosabbá tudtunk tenni.
Dolgozzon okosabban, ne keményebben a ClickUp segítségével
A többfaktoros termelékenység növelésének legbiztosabb módja az, ha okosabban dolgozunk, nem pedig többet. A vállalkozások ugyanolyan erőfeszítéssel többet érhetnek el, ha optimalizálják erőforrásaikat, bevezetik a mesterséges intelligenciát, egyszerűsítik a munkafolyamatokat és elősegítik az együttműködést.
A megfelelő eszközök jelentik a különbséget, és ebben a ClickUp messze felülmúlja a versenytársakat.
Az automatizálástól az AI-alapú betekintésig a ClickUp segít a csapatoknak kiküszöbölni a hatékonysághiányokat és a nagy hatással bíró munkákra koncentrálni. Nincs többé több platform közötti váltogatás vagy időpazarlás ismétlődő feladatokra, csak egy okosabb módszer a vállalat termelékenységének növelésére.
Készen áll arra, hogy megismerje az MFP működését, és átalakítsa csapata munkamódszerét?