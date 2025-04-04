Több mint 20 legfontosabb munkaerő-menedzsment KPI és mutató

Honnan tudja, hogy csapata produktív-e? Hatékonyak-e a munkaerő-megtartási erőfeszítései? Növekszik-e a munkaerő-költségek anélkül, hogy egyértelmű lenne a befektetés megtérülése?

A válasz a munkaerő-menedzsment KPI-kban rejlik, amelyek egyértelműen megmutatják, mi működik és mi igényel kiigazítást.

Hatékony nyomon követésükkel ezek a KPI-k lehetővé teszik a vezetők számára az emberi erőforrások tervezésének optimalizálását, a költségek csökkentését és a munkavállalói elkötelezettség növelését.

Vessünk egy pillantást azokra a legfontosabb mutatókra, amelyek elősegítik az intelligens munkaerő-menedzsmentet és a jobb üzleti eredményeket.

⏰ 60 másodperces összefoglaló A munkaerő-KPI-k nyomon követése segít a vállalkozásoknak optimalizálni a termelékenységet, ellenőrizni a munkaerőköltségeket és javítani a munkavállalói elkötelezettséget.

A munkaerő-KPI-k nagyjából a termelékenység, a jelenlét, az elkötelezettség, a költségek és a megtartás mutatói közé sorolhatók, amelyek mindegyike fontos információkat nyújt.

Az IKEA-hoz hasonló vállalatok a munkaerő-KPI-ket, például a megtartási mutatókat javították az ütemezés, az új munkavállalók beillesztése és a fizetési struktúrák optimalizálásával.

A munkaerő-KPI-k nyomon követése segít optimalizálni a személyzeti létszámot, csökkenteni a költségeket, javítani a munkavállalói elkötelezettséget és jobb üzleti eredményeket elérni az adatokon alapuló döntések révén.

Egy olyan mindent magában foglaló alkalmazás, mint a ClickUp , központosíthatja a munkaerő-adatokat, automatizálhatja a nyomon követést és valós idejű betekintést nyújthat, lehetővé téve a HR-csapatok számára, hogy megalapozott döntéseket hozzanak és hatékonyan racionalizálják a műveleteket.

A munkaerő-menedzsment mutatók megértése

A munkaerő-menedzsment zökkenőmentes működésének fenntartása nem csak ösztönös megérzés kérdése. Számokról van szó.

A munkaerő-menedzsment mutatók segítségével áttekinthet mindent a termelékenységtől a munkavállalói elkötelezettségig, így adat alapú, okosabb döntéseket hozhat.

Az adatok azonban nem mindegyike értékes. Az igazi erő az olyan elemzésekből származik, amelyek feltárják a mintákat, jelzik a kockázatokat és kiemelik a fejlesztési lehetőségeket.

Ha helyesen alkalmazzák, a munkaerő-elemzés nem csak betekintést nyújt, hanem mérhető költségmegtakarítást is eredményez.

👀 Tudta? A hatékony munkaerő-elemzést alkalmazó vállalkozások az ineffektív folyamatok és a megfelelési kockázatok azonosításával éves bérköltségeik 0,5–2,5%-át megtakaríthatják. Ezt a pénzt jobb toborzási, képzési vagy munkavállalói élményprogramokba fektethetik vissza.

A megfelelő munkaerő-menedzsment mutatók nyomon követésével a HR-csapatok megelőzhetik a problémák eszkalálódását.

Akár a termelékenységi trendek, a jelenléti minták vagy a költségingadozások figyelemmel kíséréséről van szó, ezek a mutatók biztosítják, hogy a munkaerővel kapcsolatos döntéseket adatok, és nem feltételezések vezéreljék.

Például a hiányzások arányának nyomon követése rávilágíthat a potenciális kiégés kockázataira, lehetővé téve a vezetők számára, hogy a munkaerő-megtartásra gyakorolt hatások megjelenése előtt kezeljék a munkaterhelés elosztásával vagy az elkötelezettséggel kapcsolatos problémákat.

A menetrend betartásának figyelemmel kísérése segít optimalizálni a személyzeti létszámot, csökkentve a felesleges túlórák költségeit, miközben fenntartja a működési hatékonyságot.

A munkaerő-menedzsment mutatók hatékony kihasználásával a szervezetek javíthatják hatékonyságukat, növelhetik az alkalmazottak elégedettségét, és összehangolhatják a munkaerőköltségeket az üzleti célokkal.

A munkaerő-menedzsment KPI-k kategóriái

A munkaerő-menedzsment KPI-k több nagy kategóriába sorolhatók, amelyek mindegyike más-más stratégiai célt szolgál. Ezen kategóriák megértése segít a HR-csapatoknak a megfelelő adatokra koncentrálni, hogy jobb üzleti döntéseket hozzanak.

Termelékenységi mutatók

A termelékenységi mutatók mérik a munkaerő hatékonyságát és eredményességét. Ezekből kiderül, hogy a munkavállalók teljesítik-e a teljesítményre vonatkozó elvárásokat, és mennyire járulnak hozzá az üzleti eredményekhez.

A rendkívül produktív alkalmazottakkal rendelkező szervezetek logikusan magasabb jövedelmezőséget érnek el, mint az alacsony termelékenységűek. A kategória legfontosabb mutatóinak nyomon követése segíthet a mögöttes hatékonysági hiányosságok vagy hiányok azonosításában.

Például, ha egy vállalatnál az egy alkalmazottra jutó bevétel folyamatosan csökken, ez képzési hiányosságokra, hatékonytalan folyamatokra vagy elkötelezettségük hiányára utalhat, amelyek mindegyike célzott beavatkozást igényel a termelékenység növelése érdekében.

Jelenléti és ütemezési mutatók

A jelenléti és ütemezési mutatók elengedhetetlenek a kiegyensúlyozott és produktív munkaerő biztosításához. Ezek a kulcsfontosságú teljesítménymutatók segítenek a vállalkozásoknak az optimális létszám fenntartásában, a zavarok minimalizálásában és a munkaerőköltségek ellenőrzésében.

Az hiányzások, a munkaidő-betartás és a túlórák figyelemmel kísérésével a szervezetek megelőzhetik az olyan problémákat, mint a munkavállalók kiégése, a last minute helyettesítési hiányok és a felesleges kiadások.

Ezeknek a mutatóknak a pontos nyomon követése lehetővé teszi a vezetők számára, hogy hatékony ütemterveket készítsenek, támogassák a munkavállalók jólétét és fenntartsák az általános működési hatékonyságot.

Munkavállalói elkötelezettség mutatók

A munkavállalói elkötelezettség nem csupán a munkával való elégedettségről szól, hanem az üzleti teljesítmény kritikus mozgatórugója is. Az elkötelezett munkavállalók nagyobb energiával, elkötelezettséggel és innovációval végzik munkájukat, míg az elkötelezettséget nem mutató munkavállalók hiányzásokhoz, fluktuációhoz és alacsonyabb termelékenységhez vezetnek.

🧠 Érdekes tény: A magasan elkötelezett alkalmazottakkal rendelkező szervezetek magasabb termelékenységet, jövedelmezőséget és értékesítést érnek el, mint az elkötelezettséget nem mutató csapatok. Az alkalmazottak elkötelezettsége és általános jóléte között szoros összefüggés van, ami megerősíti, hogy a pozitív munkakörnyezet közvetlenül befolyásolja az üzleti sikert.

Az olyan munkavállalói elkötelezettségi mutatók nyomon követése, mint az Employee Net Promoter Score (eNPS), a munkával való elégedettségi pontszámok és a vezetői hatékonysági értékelések segít a szervezeteknek megérteni, hogy a munkavállalók hogyan érzik magukat a munkájukkal és a vezetéssel kapcsolatban.

Az elkötelezettségi pontszámok csökkenése rossz vezetésre, karrierlehetőségek hiányára vagy elégtelen elismerésre utalhat, így a HR-csapatok megkapják a proaktív intézkedésekhez szükséges adatokat.

A szervezetek motiváltabb munkaerőt hozhatnak létre azáltal, hogy prioritásként kezelik az elkötelezettségre vonatkozó KPI-ket, csökkentik a fluktuációt és erőteljesebb üzleti eredményeket érnek el.

Költségmutatók

A munkaerő-költségek gyakran jelentik a vállalkozások legnagyobb kiadásait; megfelelő nyomon követés nélkül könnyen kezelhetetlenné válhatnak.

A munkaerő-menedzsment nem csupán a munkavállalók elkötelezettségének és termelékenységének biztosítását jelenti, hanem a pénzügyi fenntarthatóság fenntartását is.

A legfontosabb költségmutatók, mint például a munkaerő teljes költsége (TCOW), a munkaerő-költség a bevétel százalékában és a nem tervezett túlórák aránya segítenek a szervezeteknek a versenyképes javadalmazás és a költséghatékonyság közötti egyensúly megteremtésében.

Például a nem tervezett túlórák váratlan emelkedése a ütemezés hatékonyságának hiányát jelezheti, ami kiégéshez, a bérköltségek megnövekedéséhez és a szabályozási kockázatokhoz vezethet.

Hasonlóképpen, a bevételekhez viszonyított magas munkaerő-költségek arra utalhatnak, hogy a munkaerő-költségek meghaladják az üzleti növekedést, ami a személyzeti modellek, az automatizálási lehetőségek vagy a munkaerő termelékenységét célzó kezdeményezések újragondolását teszi szükségessé.

A költségekkel kapcsolatos munkaerő-adatok nyomon követésével és elemzésével a vállalkozások stratégiaibb döntéseket hozhatnak, legyen szó a felvételi tervek módosításáról vagy a kapacitástervezési sablonok és eszközök kihasználásáról a kiadások ellenőrzése és a működési hatékonyság fenntartása érdekében.

Megtartási és fluktuációs mutatók

A magas fluktuáció nem csupán személyzeti kihívás, hanem a jövedelmezőség gyilkos is. Minden távozás megnövekedett felvételi költségeket, termelékenységvesztést és megszakított munkafolyamatokat jelent. Ezért a fluktuációs arány, az első évbeli lemorzsolódás és a belső mobilitás figyelemmel kísérése kritikus fontosságú a munkaerő-gazdálkodás szempontjából.

📌 Példa Vegyük példának az IKEA-t. Sok más kiskereskedőhöz hasonlóan az IKEA is magas fluktuációval küzdött, különösen olyan országokban, mint az Egyesült Királyság és Írország, ahol az új alkalmazottak fele az első év során távozott. Az egyes alkalmazottak pótlásának költségeit 5000 dollárra becsülték, ami a fluktuációt jelentős pénzügyi terhet jelentett. Felismerve, hogy a fizetés önmagában nem elegendő az alkalmazottak megtartásához, az IKEA többszintű megközelítést alkalmazott a megtartás javítása érdekében: Bérnövelések: A bérek különböző piacokon versenyképesek legyenek, így biztosítva, hogy az alkalmazottak megfelelő jövedelemmel rendelkezzenek a tisztességes életvitel fenntartásához.

Rugalmas ütemezés: A műszakbeosztás online felületre került, így a munkavállalók a vezetőség jóváhagyása nélkül is cserélhetnek műszakot. Ez az autonómia segített csökkenteni a stresszt és a munka-magánélet közötti konfliktusokat.

Strukturált beilleszkedés és képzés: Ahelyett, hogy az új alkalmazottakat egyedül hagyná a munkahelyen, az IKEA átalakította a beilleszkedési folyamatot, és a hangsúlyt a világos kommunikációra, a gyakori visszajelzésekre és a jobb vezetői támogatásra helyezte. Az eredmény? Az IKEA önkéntes fluktuációja globálisan 22,4%-ról 2022-ben 17,5%-ra csökkent 2024 áprilisára. Az Egyesült Államokban a fluktuáció a munkaerő egyharmadáról egynegyedére csökkent. Ezek a fejlesztések nem csak a munkavállalók megtartását szolgálták. Magasabb termelékenységet, alacsonyabb felvételi költségeket és stabilabb munkaerőt eredményeztek.

Ez egy fontos tanulságot emel ki: a munkaerő megtartása nem csupán HR-kihívás, hanem stratégiai üzleti prioritás.

Azok a vállalatok, amelyek proaktívan figyelemmel kísérik az első év távozási arányát, a belső mobilitást és a kilépés okait, pontosan meghatározhatják a fejlesztésre szoruló területeket, és olyan politikákat vezethetnek be, amelyek fenntartják a munkavállalók elkötelezettségét és motivációját.

Akár jobb fizetés, karrierlehetőségek vagy jobb beosztás révén, a fluktuáció csökkentésének kulcsa egy olyan munkahely megteremtése, ahol a munkavállalók maradni akarnak.

A munkaerő-menedzsment legfontosabb mutatói

Íme több mint 20 alapvető munkaerő-menedzsment mutatószám, amelyek minden területet lefednek a felvételtől és a megtartástól az elkötelezettségig és a hatékonyságig:

Bevétel alkalmazottanként

Méri az egy alkalmazottra jutó teljes bevételt, hogy felmérje a munkaerő általános hatékonyságát. Ez a KPI segít a szervezeteknek értékelni, hogy munkaerőjük mennyire hatékonyan járul hozzá a vállalat pénzügyi teljesítményéhez.

A termelékenység eléréséhez szükséges idő

Méri, hogy az új alkalmazottak milyen gyorsan érik el a teljes termelékenységet, és betekintést nyújt a beilleszkedés hatékonyságába. Ez a KPI segít azonosítani a képzési programok hiányosságait és racionalizálni a beilleszkedési folyamatot, hogy felgyorsítsa az alkalmazottak teljesítményét.

Feladatok teljesítési aránya

Méri a határidőre elvégzett feladatok százalékos arányát, tükrözve az egyéni és a csapat termelékenységét. Ez a KPI rávilágít arra, hogy a munkavállalók és a csapatok mennyire hatékonyan kezelik a munkaterhelésüket és tartják be a határidőket.

Kihasználtsági arány

Méri a munkavállaló rendelkezésre álló idejének százalékos arányát, amelyet produktív munkára fordít, szemben az adminisztratív feladatokkal. Ez a KPI értékes betekintést nyújt abba, hogy a munkavállalók mennyire hatékonyan osztják be idejüket a nagy értékű tevékenységekre.

Hiányzási arány

Kiszámítja a nem tervezett távollétek miatt kihagyott munkanapok százalékos arányát, segítve ezzel a potenciális elkötelezettségi vagy egészségügyi problémák azonosítását. Ez a KPI elengedhetetlen a távollétek termelékenységre és a csapatdinamikára gyakorolt hatásának megértéséhez.

Ütemezés betartása

Méri, hogy a munkavállalók mennyire tartják be a kijelölt ütemtervet, ami elengedhetetlen a szigorú időgazdálkodást igénylő munkakörökben. Ez a KPI biztosítja, hogy a személyzet szükség esetén rendelkezésre álljon, csökkentve ezzel a lefedettségi hiányosságokat és fenntartva a szolgáltatás minőségét.

Műszakfedezeti arány

Értékeli, hogy a beosztott műszakok milyen gyakran kerülnek sikeresen lefedésre, csökkentve ezzel a last minute személyzeti hiányokat. Ez a KPI biztosítja a megfelelő személyzeti létszámot a zökkenőmentes működés és a szolgáltatás minőségének fenntartása érdekében.

Túlórák

Nyomon követi a túlórák számát, ami jelzi a létszámhiányt vagy a munkaterhelés egyensúlytalanságát. Ez a KPI segít a szervezeteknek nyomon követni a munkavállalókra nehezedő terhelést és hatékonyan kezelni a munkaerőköltségeket.

Munkavállalói nettó ajánlói index (eNPS)

Méri az alkalmazottak lojalitását és annak valószínűségét, hogy a vállalatot kiváló munkahelyként ajánlják másoknak. Ez a KPI világos képet ad az alkalmazottak elégedettségéről és elkötelezettségéről, és értékes mutatóként szolgál a munkahelyi kultúra tekintetében.

Menedzser hatékonysági pontszám

Méri a munkavállalók visszajelzéseit a vezetői minőségről, amely az elkötelezettség és a megtartás egyik legfontosabb mozgatórugója. Ez a KPI betekintést nyújt abba, hogy a vezetők milyen hatékonysággal támogatják, motiválják és irányítják csapataikat.

Munkavállalói elégedettségi index

Összesíti a pulzusfelmérésekből, kilépési interjúkból és teljesítményértékelésekből származó munkavállalói hangulatadatokat. Ez a KPI átfogó képet ad a munkavállalók általános elégedettségéről és a munkahelyi elégedettségről.

Belső mobilitási arány

Nyomon követi a előléptetett vagy új szervezeti pozícióba átkerült alkalmazottak százalékos arányát. Ez a KPI kiemeli a karrierfejlődés és a készségfejlesztés lehetőségeit, tükrözve a szervezet elkötelezettségét az alkalmazottak előmenetele iránt.

Képzési részvételi arány

Figyelemmel kíséri a szakmai fejlődésben részt vevő alkalmazottak százalékos arányát, tükrözve a folyamatos tanulás kultúráját. Ez a KPI segít felmérni a szervezet elkötelezettségét a készségfejlesztés és a karrierlehetőségek iránt.

A munkaerő teljes költsége (TCOW)

Az összes munkaerővel kapcsolatos költség átfogó mérése, beleértve a fizetéseket, juttatásokat és képzéseket. Ez a KPI egyértelműen megmagyarázza a munkaerő fenntartásához és fejlesztéséhez szükséges pénzügyi beruházást.

A munkaerő-költségek százalékos aránya a bevételekhez viszonyítva

Értékeli a munkaerő költségeit a teljes bevételhez viszonyítva a pénzügyi hatékonyság fenntartása érdekében. Ez a KPI segít a szervezeteknek megérteni, hogy bevételeik mekkora részét fordítják munkaerőre, és betekintést nyújt a költségkezelésbe és a jövedelmezőségbe.

Munkavállalónkénti fluktuációs költség

Kiszámítja egy alkalmazott pótlásának költségeit, beleértve a toborzási, beilleszkedési és képzési költségeket. A fluktuációs költségek megértése segíthet a vállalkozásoknak igazolni a megtartási stratégiákba történő befektetéseket, mint például a jobb elkötelezettség, a karrierfejlesztési lehetőségek és a munkahelyi juttatások, hogy minimalizálják a fluktuációt és a kapcsolódó költségeket.

Felvételi költség

Értékeli az új alkalmazott felvételének teljes költségét, figyelembe véve a toborzási, képzési és beilleszkedési költségeket. Ez a KPI világos képet ad az új tehetségek bevonásához szükséges pénzügyi beruházásról.

Önkéntes és kényszerű fluktuációs arány

Megkülönbözteti a kilépő és az elbocsátott alkalmazottakat. Ez a KPI betekintést nyújt az alkalmazottak távozásának okába, segítve a szervezeteket a munkahelyi kultúra, a munkával való elégedettség és a teljesítménymenedzsment folyamatok értékelésében.

Első évi fluktuációs arány

Nyomon követi az első évben távozó új alkalmazottak százalékos arányát, rávilágítva a beilleszkedéssel vagy a kulturális illeszkedéssel kapcsolatos potenciális problémákra. Ez a KPI értékes betekintést nyújt a toborzás, a képzés és az integrációs folyamatok hatékonyságába.

Sajnálatos vs. nem sajnálatos fluktuáció

Meghatározza a kiemelkedő teljesítményű, de távozó munkavállalókat, szemben azokkal, akik távozása nem jár jelentős üzleti hatással. Ez a KPI segít a szervezeteknek megkülönböztetni a teljesítményt befolyásoló fluktuációt a semlegesebb vagy előnyösebb fluktuációtól.

A kiemelkedő teljesítményű munkavállalók megtartási aránya

Méri a legjobban teljesítő alkalmazottak százalékos arányát, akik egy meghatározott időszak alatt a vállalatnál maradnak. Ez a KPI kiemeli a szervezet azon képességét, hogy megtartsa legértékesebb tehetségeit, ami elengedhetetlen a termelékenység fenntartásához és a hosszú távú célok eléréséhez.

A munkaerő-menedzsment mutatók nyomon követésének előnyei

Amikor a szervezetek a megfelelő HR KPI-ket mérik, versenyelőnyt szereznek a munkaerő-stratégiák optimalizálásában, a költségek csökkentésében és a munkavállalói élmény javításában. Íme, hogyan:

Optimalizált munkaerő-tervezés: A munkaerő iránti igény ritkán állandó. Ahelyett, hogy a hiányzó pozíciókat igyekeznének betölteni, a HR-vezetők előre jelezhetik a munkaerő-igényeket olyan kulcsfontosságú mutatók elemzésével, mint a fluktuációs arány, a hiányzások és a termelékenységi trendek.

A teljesítmény romlása nélkül csökkentett munkaerő-költségek: A munkaerő minden szervezet egyik legjelentősebb kiadása, de a vakon végrehajtott költségcsökkentés ronthatja a morált és a termelékenységet. A KPI-k segítenek azonosítani a hatékonyság hiányát, például a túlzott túlórák vagy a rossz ütemezés esetén.

Jobb munkavállalói elkötelezettség és megtartás: A magas elkötelezettségi szint erősebb megtartást és teljesítményt eredményez. Amikor a csapatok nyomon követik az eNPS és az elégedettségi pontszámokhoz hasonló munkavállalói elkötelezettségi mutatókat, korán felismerik a kiégés korai jeleit.

💡Profi tipp: Az elkötelezettségi pontszámok csökkenése, a hiányzások számának növekedése vagy a termelékenység csökkenése a munkavállalók kilépése előtt jelzi a kiégést. Azok a vállalatok, amelyek ezeket az információkat felhasználva javítják a vezetést, karrierfejlesztési lehetőségeket kínálnak vagy növelik a rugalmasságot, alacsonyabb fluktuációt és motiváltabb munkaerőt tapasztalnak.

Jobb megfelelés és kockázatkezelés: A bértörvényektől a munkaidő-szabályozásig, a szabályok be nem tartása súlyos bírságokhoz és hírnévromboláshoz vezethet. A megfeleléssel kapcsolatos munkaerő-mutatók nyomon követése biztosítja, hogy a vállalkozások mindig egy lépéssel a munkaügyi törvények előtt járjanak.

Adatokon alapuló döntéshozatal : Már régen elmúltak azok az idők, amikor a munkaerő-menedzsmentben az ösztönökre kellett hagyatkozni. Amikor a HR-vezetők hozzáférhetnek a munkaerő valós idejű adataihoz, trendek, minták és előrejelző betekintések alapján megalapozott döntéseket hozhatnak.

Megnövekedett termelékenység és működési hatékonyság: A jól irányított munkaerő termelékeny. Az olyan termelékenységi mutatók nyomon követésével, mint az egy alkalmazottra jutó bevétel és a feladatok teljesítési aránya, a vállalkozások azonosíthatják a szűk keresztmetszeteket és megszüntethetik a hatékonysági hiányosságokat.

Tippek a munkaerő-KPI-k hatékony megvalósításához

A KPI-k nyomon követése csak akkor értékes, ha cselekvésre ösztönöznek. Így teheti hatékonnyá a munkaerő-mutatókat a szervezetében:

A KPI-k összehangolása az üzleti célokkal : összpontosítson azokra a mutatókra, amelyek közvetlenül befolyásolják a vállalat céljait, mint például a termelékenység, a munkaerő-megtartás és a munkaerőköltségek.

Helyezze előtérbe a hasznosítható információkat : kerülje a hiábavaló mutatókat; kövesse nyomon azokat az adatokat, amelyek alapján döntéseket hozhat és javításokat hajthat végre.

Használja ki az automatizálás és a mesterséges intelligencia előnyeit : Használjon munkaerő-elemző eszközöket az adatok valós idejű gyűjtéséhez, elemzéséhez és vizualizálásához, csökkentve ezzel a manuális munkát.

Biztosítson átláthatóságot és elkötelezettséget : Kommunikálja, miért fontosak ezek a mutatók a vezetőség és a munkavállalók számára, hogy elősegítse az elkötelezettséget és a felelősségvállalást.

Rendszeresen felülvizsgálja és módosítsa: A munkaerő igényei folyamatosan változnak, ezért rendszeresen vizsgálja felül a KPI-ket, hogy azok relevánsak maradjanak és összhangban legyenek a stratégiai célokkal.

Hogyan javítja a ClickUp a munkaerő-menedzsmentet és a KPI-követést?

A ClickUp, a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, lehetővé teszi a HR-csapatok számára a munkaerő-menedzsment racionalizálását, a teljesítménymutatók nyomon követését és a fontos munkafolyamatok automatizálását.

A ClickUp Human Resources megoldás egyszerűsíti a munkaerő KPI-jének nyomon követését testreszabható nézetekkel, amelyek lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy egy helyen figyeljék a jelenléti trendeket, a teljesítmény-benchmarkokat és az elkötelezettségi pontszámokat.

A ClickUp Human Resources Solution segítségével a HR-csapatok kezelhetik, nyomon követhetik és elérhetik a munkaerő-gazdálkodási KPI-ket.

A munkavállalói adatok központi tárolásával és a vezetők és beosztottak közötti közvetlen, bizalmas kommunikációval a HR-vezetők könnyen felismerhetik a figyelmeztető jeleket, például a csökkenő elkötelezettséget vagy a teljesítmény romlását, mielőtt azok súlyosbodnának.

📮ClickUp Insight: Míg a munkavállalók 60%-a 10 perc alatt válaszol az azonnali üzenetekre, 15%-uknak több mint 2 óra kell a válaszadáshoz. Ez a villámgyors válaszok és késleltetett válaszok keveréke kommunikációs hiányosságokat okozhat és lassíthatja az együttműködést. A ClickUp segítségével minden üzenete, feladata és frissítése egy helyen található, így biztosítva, hogy egyetlen beszélgetés sem maradjon félbeszakítva, és mindenki szinkronban maradjon, függetlenül attól, hogy milyen gyorsan – vagy lassan – válaszol.

A ClickUp a toborzást és az új munkatársak beilleszkedését is hatékonyabbá teszi. Az automatizált jelöltkövetés biztosítja, hogy a toborzók ne veszítsék el a legjobb tehetségeket a zavaros folyamatban, míg a strukturált beilleszkedési ellenőrzőlisták segítenek az új munkatársaknak gyorsabban felzárkózni.

A toborzási információk és a teljesítménykövetés összekapcsolásával a HR-csapatok csökkenthetik a felvételi folyamatok szűk keresztmetszeteit, és biztosíthatják, hogy minden új munkavállaló zökkenőmentesen váljon produktív munkatárssá.

A ClickUp időkövető szoftver segítségével a HR-csapatok manuális jelentések nélkül is áttekintést kaphatnak a munkaerő termelékenységéről és a munkaerő-költségekről. Az alkalmazottak közvetlenül a feladatokon belül rögzíthetik az időt, míg a HR és a vezetők valós időben láthatják, hogyan oszlanak meg a munkaórák a projektek, osztályok vagy egyes alkalmazottak között.

A ClickUp ingyenes Chrome-bővítményével bármilyen eszközről zökkenőmentesen nyomon követheti az időt.

Ez biztosítja a pontos bérszámfejtést, megakadályozza a túlzott túlórázást, és segít azonosítani a munkaterhelés egyensúlytalanságait, mielőtt azok kiégéshez vezetnének.

Az időkövetés és a teljesítménymutatók integrálásával a HR-csapatok mérhetik a hatékonysági trendeket, optimalizálhatják az ütemezést és biztosíthatják a munkaterhelés méltányos elosztását.

A testreszabható ClickUp Dashboards segítségével a HR-csapatok valós időben követhetik nyomon a munkaerő-mutatókat, a termelékenységi és jelenléti trendektől az elkötelezettségi szintekig és a munkaerőköltségekig.

A ClickUp Dashboards segítségével vizualizálhatja és nyomon követheti a legfontosabb munkaerő-menedzsment KPI-ket és mutatókat.

A HR-vezetőknek nem kell többé táblázatokat böngészniük, hanem egy helyen kapnak vizuális jelentéseket, amelyek kiemelik a legfontosabb információkat, segítve őket a hatékonysági hiányosságok felismerésében, a fluktuációs kockázatok előrejelzésében és a toborzási folyamat előrehaladásának nyomon követésében. A műszerfalak konkrét HR-funkciókhoz való igazításával a csapatok a legfontosabb feladatokra koncentrálhatnak.

Figyelemmel kell kísérnie a toborzási folyamatot? Adjon hozzá egy widgetet a betöltetlen pozíciókhoz, a betöltési időhöz és a jelöltek státuszához.

Szeretné nyomon követni az alkalmazottak elkötelezettségét? Jelenítse meg az eNPS pontszámokat, az elégedettségi trendeket és a visszajelzések összefoglalását.

A ClickUp Goals funkció a munkaerő-KPI-ket statikus számokból dinamikus, hasznosítható információkká alakítja.

Maradjon a terv szerint, hogy elérje munkaerő-menedzsment KPI-jeit egyértelmű ütemtervekkel, mérhető célokkal és automatikus haladáskövetéssel a ClickUp Goals segítségével.

A HR-csapatok egyértelmű, mérhető célokat tűzhetnek ki, például a termelékenység, a munkavállalói megtartás vagy a képzések elvégzése terén, és automatikus frissítésekkel valós időben követhetik nyomon az előrehaladást.

A célok konkrét feladatokhoz vagy mérföldkövekhez való kapcsolásával a szervezetek biztosítják a munkaerő-menedzsment erőfeszítéseinek és az üzleti célok közötti összhangot.

A testreszabható célok segítségével a HR-csapatok mindent nyomon követhetnek, a felvételi sebességtől a munkavállalói elkötelezettség pontszámáig, így szükség esetén könnyen korrigálhatnak. A haladás összefoglalói összefogják a kapcsolódó célokat, így egy pillanat alatt áttekinthetővé válik a munkaerő teljesítménye.

A ClickUp együttműködés-felismerő funkciója a széttagolt, több eszközzel való küzdelmet zökkenőmentes, valós idejű élménnyé alakítja.

Hozzászólások hozzáadása a feladatokhoz, hogy a ClickUp segítségével együttműködő munkakörnyezetet teremtsen csapata számára.

Akár az HR-csapat az új munkatársak beillesztési folyamatát finomítja, a toborzási prioritásokat hangolja össze, vagy a teljesítményadatokat vizsgálja, a ClickUp azonnali együttműködési funkciói mindenki számára biztosítják a közös információáramlást.

Az élő szerkesztés, a valós idejű gépelési jelzők és az azonnali állapotfrissítések biztosítják, hogy egyetlen részlet se maradjon ki. A csapat tagjai közösen szerkeszthetik a dokumentumokat, megjegyzéseket fűzhetnek a feladatokhoz, és nyomon követhetik a változásokat, így elkerülhetőek a verziókezeléssel kapcsolatos fejfájások és a félreértések.

Az együttműködésen túl a ClickUp Integrations több mint 1000 integrációt támogat, lehetővé téve a HR-csapatok számára, hogy munkafolyamataikat olyan alapvető eszközökhöz kapcsolják, mint a Slack, a Microsoft Teams, a Google Drive és a bérszámfejtő szoftverek.

A ClickUp számos használatra kész, ingyenes HR-sablont kínál a munkaerő-menedzsment egyszerűsítéséhez. Ezek a sablonok megkönnyítik a HR-csapatok számára a legfontosabb mutatók nyomon követését anélkül, hogy a nulláról kellene kezdeniük.

Egy ilyen példa a ClickUp KPI sablon, amelyet a munkaerő teljesítményének hatékonyabb nyomon követésére terveztek. A sablon olyan hatékony funkciókat kínál, mint az egyéni állapotok, mezők és többféle nézet, amelyek lehetővé teszik a HR-csapatok számára, hogy egy helyen figyelemmel kísérjék a legfontosabb munkaerő-menedzsment KPI-ket és mutatókat, mint például a munkavállalók termelékenységét, megtartását és elkötelezettségét.

Ingyenes sablon letöltése Kövesse nyomon a sikermutatókat a ClickUp KPI sablon segítségével.

A beépített automatizálás és a valós idejű frissítéseknek köszönhetően a sablon kiküszöböli a kézi nyomon követés szükségességét, így biztosítva, hogy a HR-csapatok mindig a legfrissebb munkaerő-adatokkal rendelkezzenek.

A vizuális irányítópult segít a HR-csapatoknak az időbeli trendek elemzésében, a teljesítménybeli hiányosságok azonosításában és a HR-stratégiák üzleti célokkal való összehangolásában.

A sablon előre elkészített struktúrákat is tartalmaz a részlegek OKR-jeihez, az előrehaladás nyomon követéséhez és a mérföldkövek meghatározásához, így könnyen mérhetővé válik a különböző HR-funkciók sikere.

Az adatközpontú HR itt kezdődik

A munkaerő menedzselése nem könnyű feladat, de a megfelelő adatok birtokában ez is lehetséges. A munkaerő-menedzsment KPI-k segítenek a HR-csapatoknak megalapozott döntéseket hozni, legyen szó a termelékenység javításáról, a fluktuáció csökkentéséről vagy a munkaerő-költségek kordában tartásáról.

De ezeknek a mutatóknak a nyomon követése nem lehet bonyolult.

A ClickUp egyszerűsíti a munkaerő-menedzsmentet azáltal, hogy mindent egy helyre gyűjt. Az egyedi irányítópultok, a célkövetés, az időkövetés és a zökkenőmentes együttműködés segítségével a HR-csapatok valós időben figyelemmel kísérhetik a legfontosabb mutatókat, és gyorsabban tudnak intézkedni.

Regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra, hogy egyszerűsítse a munkaerő-menedzsmentet és könnyedén hozhasson adat alapú döntéseket.