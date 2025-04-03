8 ingyenes szervezeti ábra sablon a Google Slideshez (+alternatívák)

A szervezeti ábra (org chart) vizuálisan ábrázolja a vállalat struktúráját, megkönnyítve a szerepek, felelősségek és jelentési vonalak megértését.

A jól megtervezett szervezeti ábra javítja a kommunikációt, egyszerűsíti a döntéshozatalt és növeli a munkafolyamatok hatékonyságát. Akár egy startupot, akár egy nagyvállalatot vezet, a szervezeti ábra segít a munkavállalóknak megérteni, hogy hol a helyük a csapatban.

Az előre megtervezett sablon segítségével gyorsan létrehozhat egy professzionális szervezeti ábrát, amely megfelel üzleti igényeinek. A megfelelő keretrendszer biztosítja a világosságot, a könnyű frissítést és a jövőbeli változásokhoz való alkalmazkodóképességet.

Ma megvizsgáljuk a Google Slides legjobb szervezeti ábra sablonjait és a ClickUp által kínált legjobb alternatívákat!

🔍 Tudta? A szerepek egyértelmű megértése 25%-kal növeli a munkateljesítményt .

Mi jellemzi a jó szervezeti ábra sablont?

A szervezeti sablon biztosítja a munkafolyamat áttekinthetőségét. Egy jó szervezeti ábra sablonnak a következőket kell tartalmaznia:

Világos hierarchia : A sablonnak logikus felépítésűnek kell lennie, amely bemutatja a jelentési viszonyokat, és lehetővé teszi a hierarchia logikus kiválasztását. Minden információt zavartalanul kell közvetítenie, biztosítva a szervezeti ábra zökkenőmentes létrehozását.

Testreszabási lehetőségek : A sablonban könnyedén szerkesztheti a szerepköröket, neveket és osztályokat, és a sablonnak elég testreszabhatónak kell lennie ahhoz, hogy tükrözze márkáját.

Vizuális egyértelműség : A jól elrendezett elemek, az olvasható betűtípusok és a kitöltési színek biztosítják az egyértelműséget. A keretrendszer elemeit megfelelően kell elrendezni, hogy a csapat tagjai könnyen megértsék a folyamatot.

Együttműködési funkciók : A diagramnak lehetővé kell tennie a csapat tagjai számára a hatékony együttműködést. Képesnek kell lenniük az információk nyomon követésére vagy frissítésére, valamint a legfontosabb pontok zavartalan megvitatására.

Skálázhatóság: Ahogy a csapata növekszik, a választott sablonnak támogatnia kell a növekedést, lehetővé téve a bővítést vagy a módosításokat, ha szükséges.

💡 Profi tipp: Készítsen és optimalizáljon szervezeti ábrákat, hogy vizuálisan ábrázolja szervezetének felépítését. Ezek segítenek megérteni a vállalat hierarchiáját, és különösen hasznosak az új alkalmazottak számára a jelentési viszonyok megértésében.

Google Slides szervezeti ábra sablonok

Íme a legjobb Google Slides szervezeti ábra sablonok, amelyekkel strukturált hierarchiát biztosíthat:

1. Google Slides csapat hierarchia sablon a Slides Carnival-tól

via Slides Carnival

Mutassa be a csapat szerepeit, a jelentési vonalakat és a szervezeti ábrákat a Slides Carnival Google Slides csapat hierarchia sablonjával.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy a vállalat hierarchiáját könnyen követhető és vizuálisan vonzó formátumban mutassa be. Kompatibilis a Google Slides-szal, valamint a Microsoft PowerPointtal és a Canvával.

A diagram minimalista stílusa és strukturált felépítése biztosítja, hogy minden szerepkör és kinevezés pontosan megjelenjen.

Miért fog tetszeni Önnek: Alkalmazzon animációkat és átmeneti funkciókat minden infografikához.

Testreszabhatja a használatra kész A4-es infografikákat, hogy azok illeszkedjenek a szervezeti felépítéséhez.

Használjon diagramokat, kereteket és vonalakat a szerepekkel kapcsolatos részletek hozzáadásához.

Ideális: HR-szakemberek és vezetők számára jelentési struktúrák, csapatok szerepei és szervezeti ábrák bemutatásához.

💡 Profi tipp: Szeretné egyszerűsíteni ötleteit? Használja a ClickUp Mind Maps alkalmazást, és valósítsa meg ötleteit. Ezzel a funkcióval a következőket teheti: Bontsa le a komplex ötleteket és hierarchiákat a munkafolyamatok egyszerűsítése érdekében.

Ábrázolja a kapcsolatokat és írja le a különböző feladatok közötti függőségeket.

Tervezze meg a munkafolyamatokat, hogy gyorsabban elvégezze a munkát

Rendezze el a zavaros elrendezéseket, hogy mindenki tájékozott legyen a változásokról és a feladatokról.

2. Google Slides infografikus szervezeti ábra sablon a Slide Carnival-tól

via Slides Carnival

Készítsen világos és tömör infografikát a Slides Carnival Google Slides Infographic Org Chart Template sablonjával.

Ez az infografika sablon egyszerűsíti a szervezeti hierarchiát, így egy pillantással áttekinthetővé teszi azt. A testreszabható keretrendszer biztosítja, hogy minden információ egy helyen legyen.

Akár szervezeti ábrákat készít, akár adatokat foglal össze, a sablon segítségével az információkat könnyen érthető formában tudja bemutatni.

Miért fog tetszeni Önnek: Testreszabhatja a szervezeti ábrákat a szervezeti hierarchiája alapján, hogy teljes áttekintést nyújtson.

Használjon design elemeket és ikonokat a részletek és a vizuális ábrázolás javításához.

Helyezzen el képeket a megjelölések mellett az egyszerű azonosítás érdekében.

Ideális: vezetői csapatok számára, hogy vonzó vizuális szervezeti ábrákat készítsenek a szervezeti hierarchia fenntartása érdekében.

3. Google Slides szervezeti ábra sablon a Slidesgo-tól

via Slidesgo

Hozzon létre strukturált szervezeti hierarchiát a Slidesgo Google Slides szervezeti ábra sablonjával.

Különösen nagy vagy mátrixszerű szervezetekben zavaros lehet kideríteni, ki miért felelős és ki kinek tartozik beszámolási kötelezettséggel. A sablon segítségével könnyen áttekinthető formában szervezheti a csapattagok szerepeit és felelősségi köreit.

Miért fog tetszeni Önnek: Helyezzen be vagy módosítson alakzatokat a vizuális vonzerő és a szerkezet javítása érdekében.

Testreszabhatja a témát és a szervezeti ábrákat, hogy azok tükrözzék a szervezeti hierarchiát.

Használj ikonokat és a Flaticon kiterjesztést a részletek kiemeléséhez.

Ideális: Vezetők és HR-csapatok számára a csapat szerepeinek és felelősségeinek meghatározásához.

4. Slidemodel Google Slides szervezeti ábra sablonja

via Slidesmodel

Készítsen hatékony szervezeti ábrát a Slidemodel Google Slides szervezeti ábra sablonjával.

A megoldás segítségével egyszerű, informatív szervezeti ábrát hozhat létre, amely biztosítja a teljes szervezeti hierarchia áttekinthetőségét. Szerkeszthető avatarokat használ a szervezeten belüli különböző szerepkörök meghatározásához.

Ezzel a Google Slides szervezeti ábrával könnyen áttekinthető formátumban határozhatja meg a különböző alkalmazottak szerepeit.

Miért fog tetszeni Önnek: Helyezzen el rövid megjegyzéseket a szerepkörről, hogy teljes körű információt nyújtson.

Használjon releváns képeket az érdekelt felek és a csapat tagjai számára, hogy növelje a vizuális vonzerőt.

Különböző formák és áramlások segítségével határozza meg a vállalat struktúráját és biztosítsa az egyértelműséget.

Ideális: Vállalatvezetők számára, akik a munkafolyamatok átláthatóságának fenntartása érdekében szeretnék felvázolni a szervezeti struktúrákat.

5. Google Slides mátrix szervezeti struktúra sablon a Slidemodel-től

via Slidemodel

A Slidemodel Google Slides Matrix Organization Structure Template sablonjával kreatív módon jelenítheti meg a szervezeti felépítést.

A hierarchia hiányában nehéz nyomon követni az információáramlást egy szervezeten belül. A Google Slides sablon egyszerű módszert kínál ennek a folyamatnak a megértéséhez.

A szervezeti ábra különböző sorokkal és függőségekkel határozza meg a különböző pozíciókat, például a vezetők és más alkalmazottak különböző szintjeit. Grafikus kommunikációs módot biztosít, garantálva az egyértelműséget.

Miért fog tetszeni Önnek: Testreszabhatja a kulcsfontosságú pozíciókat, projekteket, ikonokat és csomópontokat, hogy azok megfeleljenek a szervezeti felépítésnek.

A projektek és szerepek metszéspontját kör alakú csomópontokkal jelölje, hogy könnyebben nyomon követhesse a szerepeket és felelősségeket.

Jelölje meg gyorsan a folyamatot a lefelé és jobbra mutató nyilakkal.

Ideális: Projektmenedzserek számára, hogy nyomon kövessék a funkciók közötti szerepeket és megértsék az információáramlást.

6. Google Slides értékesítési szervezeti ábra sablon a Slideegg-től

via Slideegg

A Slideegg Google Slides értékesítési szervezeti ábra sablonjával vizuálisan ábrázolhatja az értékesítési osztályon belüli szerepköröket.

A sablon megkönnyíti a szerepek és felelősségek kommunikálását az értékesítési osztályon. A Google Slides szervezett áramlásával és felépítésével ez a diagram egyszerűen és vizuálisan vonzó módon mutatja be a struktúrát, növelve ezzel a megőrzést.

Miért fog tetszeni Önnek: Testreszabhatja a dizájnt, a színeket és más elemeket, hogy azok tükrözzék a szervezetét.

Töltse ki a képhelyeket releváns képekkel, hogy könnyen azonosíthassa a csapat tagjait.

Helyezze el a neveket és a felelősségi köröket blokkokba, hogy elkerülje a zavart és a munka megkettőzését.

Ideális: értékesítési vezetők számára, hogy vizuálisan vonzó módon ábrázolják az értékesítési csapat hierarchiáját.

7. Google Slides Team Line Up PowerPoint sablon a Slideegg-től

via Slideegg

Készíts egy világos és tömör csapatösszeállítást a Slideegg Google Slides Team Lineup PowerPoint sablonjával.

Nehéznek tűnik a csapat összeállítása? Ez a sablon egyszerűvé teszi a dolgot a szervezett információáramlással. Adja hozzá a menedzsert, a csapatvezetőket és a csapat tagjait strukturált formátumban, hogy mindenki világos áttekintést kapjon a csapatról.

Miért fog tetszeni Önnek: Sorolja fel egyértelműen a csapat tagjait és szerepeiket a pontos munkahelyi kommunikáció érdekében.

Szerkessze az ikonokat, hogy azok tükrözzék csapata felépítését, és javítsa a vizuális megjelenést.

Hozzon létre vagy távolítson el hierarchiaszinteket, hogy pontosan ábrázolja a csapatot.

Ideális: Csapatvezetőknek, hogy bemutassák a csapat struktúráját és pontos áttekintést adjanak a csapatról.

8. Slideegg többszínű szervezeti ábra sablonja a Google Slideshez

via Slideegg

Adjon hozzá szerepköröket, adatokat és ikonokat, hogy kreatív módon ábrázolja csapata felépítését a Slideegg Google Slides Multicolour Sample Organizational Charts Template sablonjával.

A szervezeti felépítésnek nem kell unalmasnak lennie. Ez a keretrendszer kreatív és színes módszert kínál a csapat felépítésének bemutatására. Különböző szín- és csomópont-opciók közül választhat, hogy az összes részletet hozzáadja a szervezeti ábrához.

Miért fog tetszeni Önnek: Különböző ikonok és színek használatával biztosíthatja az egyértelműséget és a vizuális vonzerőt.

Adja meg az osztály vagy az alkalmazott adatait a szuperkörökben.

Töltse ki a releváns adatokat és információkat az oldal szélén, hogy biztosítsa a koherenciát.

Ideális: Csapatvezetőknek, hogy bemutassák a csapat struktúráját és pontos áttekintést adjanak a csapatról.

➡️ További információ: Hogyan lehet helyesen átszervezni egy szervezetet?

A Google Slides szervezeti ábra készítésére való használatának korlátai

A Google Slides gyors megoldást kínál a szervezeti ábra elkészítéséhez, de vannak bizonyos korlátai:

Korlátozott tervezési lehetőségek : A Google Slides alapvető felépítésű, és nem rendelkezik a speciális eszközökben megtalálható fejlett testreszabási funkciókkal.

Skálázhatósági problémák : A nagy szervezeti ábrák kezelése és rendezése nehézségekbe ütközik a diákban. Így, ahogy a csapata növekszik, a struktúra kezelése egyre nehezebbé válik.

Együttműködési kihívások : Bár több felhasználó is szerkesztheti, a Google Slides szervezeti ábráinak verziókezelése bonyolult lehet.

Az automatizálás hiánya: A formákat és összekötőket manuálisan kell beállítania, ami időigényes.

➡️ További információ: A legjobb digitális táblaszámítógépes programok

Alternatív szervezeti ábra sablonok

🔍 Tudta? Kutatások szerint, ha a feladatokat konkrét szerepkörökhöz rendeli, a munkavállalók elkötelezettsége 10%-kal nő.

Íme a legjobb alternatív szervezeti ábra sablonok a szervezeti hierarchia hatékonyságának fenntartásához:

1. Clickup szervezeti ábra sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szervezeti ábra sablon segítségével vizualizálhatja a csapat felépítését, így biztosítva a hatékony együttműködést.

A szervezeti struktúra hiánya zavarokhoz és késésekhez vezethet. A ClickUp szervezeti ábra sablonjának könnyen érthető felépítése egyszerűvé teszi a szervezeti ábra karbantartását.

Hozzáadhatja az egyes csapattagok szerepeit és felelősségi köreit a munka egyértelművé tétele érdekében. Ez segít javítani az általános munkafolyamatot, biztosítva a hatékonyságot és a termelékenységet.

Miért fog tetszeni Önnek: Hozzon létre feladatokat minden csapattag számára, és adjon hozzá releváns információkat a csapattagokról.

Töltsön ki további részleteket a struktúráról a jegyzetlapok segítségével.

Képek és alakzatok hozzáadásával javíthatja a struktúrát és fenntarthatja a szerepek egyértelműségét.

Ideális: HR-csapatok számára, hogy meghatározzák a együttműködés szervezeti struktúráját és kiküszöböljék a zavart.

💡 Profi tipp: Az AI-alapú eszközök, mint például a ClickUp Whiteboards, segítenek vizualizálni a szervezeti kapcsolatokat színkódolt ütemtervekkel és még sok mással. Íme, hogyan segítenek: Színes és vonzó prezentációk segítségével könnyen megjegyezhetővé teheti a struktúrákat, kapcsolatokat és hierarchiákat.

Tisztázza a kapcsolatokat testreszabható összekötőkkel

Ossza meg a tábláját a csapat minden tagjával, hogy senki ne maradjon le semmiről.

2. ClickUp Meet the Team sablon

Ingyenes sablon letöltése Készítsen csapatprofilt, és emelje ki a csapat tagjainak fontos adatait a ClickUp Meet the Team sablon segítségével.

A csapat bemutatása kihívást jelenthet, ha az információk nem strukturált formában vannak bemutatva. A ClickUp Meet the Team Template sablon segítségével egyszerűen elrendezheti a csapat adatait.

Ezzel professzionálisan és koherensen mutathatja be csapata készségeit, eredményeit és legfontosabb eseményeit. Ezenkívül a sablon könnyen frissíthető, ha változás történik a csapatban.

Ez a keretrendszer lehetővé teszi, hogy megteremtse az ügyfelek bizalmát, és segít a csapat tagjainak, hogy gyorsan megismerjék egymást.

Miért fog tetszeni Önnek: Használjon vizuális elemeket a szerepkörök mellett, hogy a sablon vonzóbbá váljon és professzionálisabb megjelenést kapjon.

A kezdéskor mutasson be egy pillanatképet a csapattagokról, hogy gyorsan bemutathassa a csapatát.

Adjon meg részleteket a csapattagok szerepeiről, készségeiről és tehetségéről.

Ideális: vezetői és HR-csapatok számára a csapat tagjainak professzionális bemutatásához.

💡 Profi tipp: A munkavállalók céljainak nyomon követése kihívást jelenthet. Ebben segíthet egy csapat chartasablon! Ez az elrendezés lehetővé teszi, hogy nyomon kövesse ezeket a paramétereket, és alapvető szabályokat és előírásokat állítson fel mindenki számára.

3. Clickup személyzeti névjegyzék sablon

Ingyenes sablon letöltése Tekintse át a csapat ütemtervét, kövesse nyomon a szabadságkérelmeket, és irányítsa csapatát a ClickUp személyzeti ütemterv sablonjával.

A személyzeti beosztás szervezése és kezelése, hogy mindenki rendelkezésre álljon, amikor szükség van rá, bonyolult feladat lehet. A ClickUp személyzeti beosztás sablonja bemutatja a vállalat folyamatban lévő tevékenységeit, elkötelezettségeit, feladatait stb., hogy Ön könnyedén nyomon követhesse az eseményeket.

A sablon segítségével közölheti a szerepköröket és biztosíthatja a csapat tagjai közötti valós idejű együttműködést. Ezenkívül segít a munkaidő pontos nyilvántartásában is.

Miért fog tetszeni Önnek: A személyzeti kifizetési táblázat segítségével gyorsan nyomon követheti a személyzet teljes kifizetését.

Tekintse meg és módosítsa az egyes alkalmazottak műszakbeosztását a heti naptár nézetben.

Ellenőrizze az alkalmazottak aktuális munkaterhelését, hogy lássa, tudnak-e több feladatot vállalni a munkamenet-mező segítségével.

Ideális: HR- és operációs csapatok számára a munkavállalók ütemtervének kezeléséhez és a szerepek kommunikálásához.

💡 Profi tipp: A mai menedzsment a jobb gyakorlatok révén a jobb csapatirányítás és az optimális erőforrás-elosztás felé halad. Íme néhány valós példa a menedzsment funkcióira.

4. ClickUp csapatfotó-könyvtár sablon

Ingyenes sablon letöltése Rendezze a munkatársak fényképeit és tartsa nyomon az elérhetőségi adataikat a ClickUp Team Photo Directory Template sablon segítségével.

A munkatársak fényképeinek és elérhetőségeinek egy helyen történő tárolása megfelelő formátum nélkül nehéz feladat lehet. A ClickUp Team Photo Directory Template (ClickUp csapatfotó-könyvtár sablon) egy könnyen használható formátumot kínál, amely beépített diagramokkal kreatív módon rendezi el az összes fényképet.

A sablon segítségével egyszerűen azonosíthatók a szervezetben dolgozó személyek. Az információkat professzionálisan rendszerezi, hogy szükség esetén gyorsan hozzáférhetőek legyenek.

Hozzon létre és rendeljen hozzá feladatokat egyéni státuszokkal, például „Nyitott” és „Befejezett”, az egyes alkalmazottak előrehaladásának figyelemmel kísérésével.

Miért fog tetszeni Önnek: Kategóriákat hozhat létre és attribútumokat adhat hozzá a csapatkönyvtár vizualizálásához és a csapat tagjainak hatékony kezeléséhez.

Rendezze el a képeket és a kapcsolattartási adatokat a táblán, hogy gyorsan áttekintse a csapat tagjait.

Használjon alakzatokat és jegyzeteket, hogy további információkat adjon hozzá és javítsa a könyvtár vizuális vonzerejét.

Ideális: HR-csapatok számára, hogy zavartalanul azonosíthassák az egyes személyeket a munkavállalói névjegyzék segítségével.

5. ClickUp alkalmazotti névjegyzék sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazotti adatbázis sablonjával rendezett és pontos alkalmazotti nyilvántartást vezethet.

Az alkalmazotti névjegyzékek hasznos eszközök az alkalmazottak adatainak rendszerezéséhez és az együttműködés javításához. A ClickUp alkalmazotti névjegyzék sablon segítségével könnyedén tárolhatja az alkalmazottak adatait egy központi helyen.

A sablon gyors hozzáférést biztosít a munkakörökhöz és az elérhetőségekhez, javítva ezzel a kollégák közötti kommunikációt. Ezenkívül egyszerűsíti az új munkatársak beilleszkedését azáltal, hogy elengedhetetlen információkat biztosít.

Különböző státuszokhoz férhet hozzá, például „Felmondott”, „Szabadságon”, „Beteg” és „Szülési szabadság”, hogy csak az aktív alkalmazottakat figyelje.

Miért fog tetszeni Önnek: Kövesse nyomon az alkalmazottak hozzáférését az érzékeny információkhoz, hogy biztosítsa a bizalmas adatok biztonságát.

Szerezzen be egy teljes adatbázist a jelenleg dolgozó és szabadságon lévő alkalmazottakról, a munkarendről és az osztályokról.

Ellenőrizze a kapcsolattartási adatokat, teljesítményértékeléseket, kifizetéseket, alkalmazotti státuszt és készségeket egy helyen, hogy gyorsan hozzáférhessen ezekhez az információkhoz.

Ideális: HR-csapatok számára, hogy hatékonyan szervezzék a munkavállalók adatait, és nyomon kövessék szabadságaikat, készségeiket és kifizetéseiket.

6. ClickUp alkalmazotti profil sablon

Ingyenes sablon letöltése Állítson össze heti 1:1 jegyzeteket, és emelje ki az eredményeket a ClickUp alkalmazotti profil sablon segítségével.

A ClickUp alkalmazotti profil sablon hatékony módszert kínál a vezetőknek és alkalmazottaknak a szakmai fejlődés dokumentálására és a teljesítmény hatékony kezelésére.

A sablon lehetővé teszi, hogy egy központi helyen gyűjtsd össze a növekedéssel kapcsolatos jegyzeteket. Ezzel a keretrendszerrel jegyzeteket készíthetsz az alkalmazotti értekezletekről, kezelheted a készséghiányokat és hatékonyan vázolhatod a szakmai fejlődést.

Miért fog tetszeni Önnek: Teljes áttekintést kap a tervezett egyéni foglalkozásokról, és rendezett ütemtervet tarthat fenn.

Szervezzen produktív értekezleteket napirend-előkészítéssel, frissítésekkel, ad hoc megbeszélésekkel és cselekvési pontokkal, és tartsa fenn a hatékony együttműködést.

Adjon meg minden alkalmazottra vonatkozó konkrét részleteket, hogy biztosítsa a munkafolyamatok következetességét és csökkentse a zavart.

Ideális: vezetők számára, hogy nyomon kövessék az alkalmazottak fejlődését és teljesítményét, valamint összeállítsák az egyéni megbeszélések jegyzetét.

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 92%-a következetlen módszerekkel követi nyomon a teendőket, ami elmulasztott döntésekhez és késedelmes végrehajtáshoz vezet. A ClickUp kutatása szerint ez a folyamat információszétszóródáshoz és hatékonyságcsökkenéshez vezet. A ClickUp feladatkezelő megoldása biztosítja a beszélgetések zökkenőmentes átalakítását feladatokká, hogy csapata mindig egy hullámhosszon legyen.

7. ClickUp vállalati áttekintés sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp vállalati áttekintés sablonjával madártávlatból tekinthet át az összes kampányra és kezdeményezésre.

A teljes vállalati áttekintés elengedhetetlen a megalapozott döntések meghozatalához és ahhoz, hogy mindenki a helyes úton haladjon. A ClickUp vállalati áttekintés sablon segít Önnek a vállalatának naprakész pillanatképet készíteni.

A sablon segítségével hozzáférhet a csapatával, termékeivel és ügyfeleivel kapcsolatos információkhoz. Ezenkívül a legfontosabb mutatók segítségével nyomon követheti a teljesítményt, és biztosíthatja az optimális kommunikációt az érdekelt felek és a résztvevők között.

Miért fog tetszeni Önnek: Színkódokkal jelölve, lineáris nézetben tekintheti át a nem ütemezett vagy lejárt feladatokat, így gyorsan elemezheti azokat.

Ellenőrizze a részleg projektjeinek összköltségét és egyéb részleteit, majd egyszerűen áthúzással helyezze át őket más részlegekhez.

Kövesse nyomon az előrehaladás állapotát a projekt tulajdonosával, az érdekelt felekkel, a RAG-állapotokkal, az előrehaladási aránnyal és a projekt költségeivel együtt.

Ideális: Vezetők és csapatok számára, hogy nyomon kövessék a vállalat legfontosabb kezdeményezéseit és teljesítményét, és biztosítsák az optimális kommunikációt.

8. ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp alkalmazotti kézikönyv sablonjával egyértelmű irányelveket közölhet és fontos dokumentumokat nyomon követhet.

A munkavállalói kézikönyv tájékoztatja a munkavállalókat a vállalat irányelveiről és ismerteti az elvárásokat. A ClickUp munkavállalói kézikönyv sablonja átfogó és hasznos útmutatóként szolgál, amelyhez a munkavállalók bármikor fordulhatnak.

A sablon írásos formában rögzíti a vállalati irányelveket, segítve az alkalmazottaknak joguk és felelősségük megértését. A sablon segítségével egyértelmű irányelveket is közölhet az új alkalmazottak beillesztésével és a távozó alkalmazottak elbocsátásával kapcsolatban.

Miért fog tetszeni Önnek: Adjon hozzá aloldalakat a vállalat igényeinek megfelelően, hogy átfogó információkat biztosítson.

Rendezze el a vállalat szolgáltatásairól, felépítéséről, vezetői csapatáról és online jelenlétéről szóló összes részletet, hogy áttekintést nyújtson a vállalatról.

Határozza meg a standard magatartási kódexet a küldetés, az alapértékek, a vállalat létezésének oka és az érintett személyek megjelölésével.

Ideális: Vezetők és csapatok számára, hogy nyomon kövessék a vállalat legfontosabb kezdeményezéseit és teljesítményét, és biztosítsák az optimális kommunikációt.

9. ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonja

Ingyenes sablon letöltése Készítsen ellenőrző listát az új alkalmazottak számára, hogy biztosan fel legyenek szerelve a ClickUp új alkalmazottak beilleszkedési sablonjával.

Az újonnan felvett alkalmazottak alig tudnak valamit a vállalatról. Fontos, hogy kapjanak egy ellenőrzőlistát, hogy jobban felkészülhessenek a előttük álló útra.

A ClickUp új munkavállalók beilleszkedési sablonja tartalmazza az összes szükséges teendőt, amelyet az új munkavállalónak el kell végeznie a munkába állás előtt.

A sablon biztosítja, hogy minden feladat a megadott időn belül sikeresen el legyen végezve. Lépésről lépésre segít, és rendszerezi a legfontosabb feladatokat, hogy felkészülhessen az új munkatárs érkezésére.

Miért fog tetszeni Önnek: Hozzon létre alfeladatokat minden feladathoz, hogy zökkenőmentes legyen a beilleszkedési folyamat.

Az új alkalmazottak ellenőrzőlistájával kezelje és kövesse nyomon az onboarding folyamat különböző fázisaiban szükséges összes teendőt.

Kövesse nyomon a feladatok állapotát a haladási táblán található feladatlapok segítségével, és kattintson a lapra, hogy részletes információkat kapjon az egyes feladatokról.

Ideális: HR-csapatok számára, hogy egyszerűsítsék az új munkavállalók beilleszkedését és biztosítsák az összes lépés sikeres végrehajtását.

🔍 Tudta-e: A jó beilleszkedési folyamat 82%-kal javíthatja a munkavállalók megtartását .

10. ClickUp vállalati kultúra sablon

Ingyenes sablon letöltése Vizualizálja és hangolja össze csapatát a ClickUp vállalati kultúra sablon segítségével, hogy biztosítsa a kulturális növekedést.

Az erős vállalati kultúra biztosítja a csapat összehangoltságát, építi a bizalmat és a motivációt, és kiemeli vállalatát a többi közül. A ClickUp vállalati kultúra sablonja segít azonosítani és prioritásba rendezni a kultúra fejlődését támogató kezdeményezéseket.

A sablon biztosítja a sikeresebb toborzási tevékenységeket, javítva a munkavállalók elkötelezettségét és termelékenységét. Ez végső soron jobb ügyfélszolgálatot és nagyobb elégedettséget eredményez.

Használja a vállalat értékeinek, küldetésének és jövőképének felvázolásához, hogy csapata összehangoltan működjön, és elősegítse az elkötelezettséget és a termelékenységet.

Miért fog tetszeni Önnek: Adjon átfogó áttekintést a vállalatról a főoldalon.

Az aloldalakon adjon részletes információkat a vállalati kultúráról, a küldetésről, a célokról és a vállalat által kínált lehetőségekről.

Adjon hozzá elemeket, például képeket és ikonokat, hogy javítsa a vizuális megjelenést és jobban közvetítse az információkat.

Ideális: HR- és vezetői csapatok számára a vállalati kultúra meghatározásához és népszerűsítéséhez.

11. ClickUp szerepkörök és jogosultságok mátrix sablon

Ingyenes sablon letöltése A ClickUp szerepkörök és jogosultságok mátrix sablonjával összehangolhatja a szerepköröket és jogosultságokat a különböző részlegek között.

A csapat szerepeinek és felelősségeinek kezelése, hogy mindenki összhangban legyen, strukturált megközelítést igényel. A ClickUp szerepek és jogosultságok mátrix sablonja tökéletes struktúrát biztosít a szerepek vagy feladatok és azok jóváhagyói megjelenítéséhez.

A mátrix sablon segít azonosítani, ki milyen feladatot végezhet és mikor. Megkönnyíti a szerepek azonosítását és segít a munkafolyamat hatékony kezelésében.

Miért fog tetszeni Önnek: Összegezze az összes feladatot, és csoportosítsa azokat osztályok szerint az osztályfeladatok táblázatában.

Kövesse nyomon a folyamatban lévő csapatfeladatokat és a belső jóváhagyókat a belső feladatlistával.

A külső feladatok listájával áttekintést kaphat a külső feladatokról, a külső érdekelt felekről és a felelős személyekről.

Ideális: HR-csapatok számára a szerepek és felelősségek összehangolásához, valamint a belső és külső feladatok nyomon követéséhez.

Tartsa fenn a strukturált hierarchiát a ClickUp segítségével

A Google Slides szervezeti ábra sablonjai biztosítják a szervezeti hierarchia áttekinthetőségét. A csapat minden tagja tudni fogja, kinek kell jelenteni, és mi a szerepe és felelőssége. A Google Slides azonban korlátozott lehetőségeket kínál.

A ClickUp, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, hatékony alternatívát kínál, amely egyszerűvé teszi a hierarchia szervezését és felépítését. A ClickUp Mind Maps, a ClickUp Whiteboards és a testreszabható szervezeti ábra sablonok segítségével produktív munkafolyamatot hozhat létre csapatában.

Ne hagyja, hogy a rendezetlen hierarchia megzavarja a munkafolyamatot – regisztráljon még ma a ClickUp szolgáltatásra.