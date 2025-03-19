A 10 legjobb Flowise AI alternatíva egyedi LLM alkalmazások létrehozásához

Az AI-alapú megoldások létrehozásának egyszerűnek, hatékonynak és skálázhatónak kell lennie. Akár egyedi munkafolyamatokat, csevegőrobotokat vagy AI-vezérelt alkalmazásokat hoz létre, szüksége van egy olyan eszközre, amely támogatja az automatizálást, a testreszabást és az intelligens döntéshozatalt.

A Flowise AI segít az AI-ügynökök testreszabásában, a feladatok automatizálásában és az AI-vezérelt asszisztensek fejlesztésében nagy nyelvi modellek (LLM-ek) segítségével.

A Flowise AI-nak azonban vannak hátrányai is: a korlátozott rugalmasság, a bonyolult beállítások és a magas ár miatt egyes felhasználók kétszer is meggondolják, hogy megvásárolják-e.

A jó hír, hogy vannak jobb alternatívák, például kódolás nélküli platformok, drag-and-drop szerkesztők, AI-alapú értékesítési asszisztensek és domain-specifikus ügynökök.

Ez az útmutató bemutatja a Flowise AI-t, miért érdemes alternatívákat fontolóra venni, és a 10 legjobb Flowise AI alternatívát, amelyek segítségével könnyedén létrehozhat, betaníthat és méretezhet AI eszközöket.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy lista a Flowise AI alternatíváiról, amelyek hatékony funkciókat kínálnak a munkafolyamatok racionalizálásához és a termelékenység növeléséhez: ClickUp : A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz A legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz

LLMStack: A legjobb skálázható AI-alapú alkalmazáskészítő

MagicFlow: A legjobb AI eszköz képalkotáshoz

Dify: A legjobb generatív AI alkalmazásfejlesztő eszköz

LangChain: A legjobb fejlesztőeszköz AI asszisztensek és ügynökök számára

IBM Watson Assistant: A legjobb intelligens virtuális ügynökök fejlesztőeszköze

Rasa: A legjobb egyedi beszélgető AI-megoldások fejlesztője

Streamlit: A legjobb interaktív adatvizualizációs irányítópult-készítő

Lyzr: A legjobb eszköz generatív AI-alkalmazások létrehozásához

Gradio: A legjobb felhasználóbarát AI demo-készítő

Mi az a Flowise AI?

via Flowise AI

A Flowise AI egy nyílt forráskódú platform, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy minimális kódolással AI-ügynököket építsenek, AI-munkafolyamatokat tervezzenek és AI-alapú megoldásokat hozzanak létre.

Drag-and-drop felületének és kódolás nélküli funkcióinak köszönhetően könnyedén létrehozhat chatbotokat, virtuális asszisztenseket és intelligens automatizálási eszközöket. Ezenkívül támogatja a gépi tanulási modellek végrehajtását, korlátlan mennyiségű vektoradat tárolását, valamint integrálható a közösségi média csatornáival.

Miért érdemes a Flowise AI alternatíváit választani?

A Flowise AI hatékony, de nem mindig a legjobb választás. Íme néhány ok, amiért érdemes lehet alternatívát keresni:

Megtanulása nehéz: A kódolás nélküli funkciói ellenére a Flowise AI technikai ismereteket igényel az AI-eszközök testreszabásához és a munkafolyamatok teljes optimalizálásához.

Rigid AI ügynök keretrendszer: Nem támogatja a jövőbiztos és kód-elsős ügynököket, valamint a zökkenőmentes API integrációt.

Korlátozott testreszabhatóság: Az AI-asszisztensek, a dinamikus bemeneti változók és a különböző vezérlési folyamatok testreszabásában nem elég rugalmas.

Tárhelykorlátozások: A Flowise AI korlátozott dedikált tárhelymegoldásokat kínál távoli szolgáltatóknak, ami korlátozza a felhőalapú telepítési lehetőségeket.

Gyenge monitorozási képességek: Nem biztosít robusztus nyomkövetőt vagy részletes elemzéseket az ügynökök teljesítményének monitorozásához.

Korlátozott AI-interakciók: A Flowise AI nem rendelkezik természetes nyelvű beszédfelismeréssel, emberi kapcsolattartási csatornákkal és AI hangsegéd funkciókkal.

10 Flowise AI alternatíva egy pillantásra

Íme egy rövid áttekintés a Flowise AI alternatíváiról:

Eszköz neve Legalkalmasabb Elsődleges felhasználási eset ClickUp Minden típusú vállalkozás Feladatkezelés, munkafolyamat-automatizálás, csapatkommunikáció LLMStack Fejlesztők, AI szakemberek AI-ügynökök létrehozása és bevezetése MagicFlow Kreatív ügynökségek, v csapatok Képalkotás, munkafolyamat-készítés, képelemzés Dify Fejlesztők, AI-csapatok AI-alkalmazások készítése és telepítése LangChain Fejlesztők, AI szakemberek Csevegőrobotok, virtuális asszisztensek létrehozása IBM Watson Assistant Minden méretű vállalkozás számára Csevegőrobotok és hangsegédek készítése Rasa Fejlesztők, AI-csapatok Egyedi csevegőrobotok és hangfelületek létrehozása Streamlit Adattudósok, elemzők Adatvizualizációk és interaktív alkalmazások létrehozása Lyzr Vállalatok AI-ügynökök létrehozása, munkafolyamatok automatizálása Gradio Fejlesztők, adatelemzők Felhasználói felületek létrehozása AI modellekhez

🔍 Tudta? A korai NLP-kutatásokat Alan Turing „Imitation Game” című műve ihlette. 🤔 A Turing-teszt koncepciója azt vizsgálja, hogy a gépek képesek-e olyan intelligens viselkedést tanúsítani, amely megkülönböztethetetlen az emberektől. 🤖

Íme 10 alternatíva a Flowise AI-hez, intuitív felülettel, jobb AI-vezérelt ügynökökkel és zökkenőmentes teljesítményoptimalizáló eszközökkel:

1. ClickUp (a legjobb AI-alapú projektmenedzsment és együttműködési eszköz)

A ClickUp egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás. AI-alapú munkaterületével komplex feladatokat kezel, egyszerűsíti a munkafolyamatokat és segít csapatának produktív maradni – mindezt egy helyen.

Akár csapatokat irányít, AI-ügynököket képez, akár munkafolyamatokat optimalizál, a ClickUp minden szükséges eszközt egy helyen kínál.

Mi teszi a ClickUp-ot az egyik legjobb Flowise AI alternatívává? AI-alapú automatizálása, zökkenőmentes integrációi és intuitív felülete minden szinten növeli a csapat termelékenységét.

A ClickUp Brain segítségével áttekintést kaphat a feladatok állapotáról

A ClickUp Brain segítségével olyan AI platformot kap, amely megváltoztatja a munkamódszereit.

Gondoljon csak bele, mennyi időt töltött a feladatok állapotának kézi frissítésével vagy a hosszú e-mail szálak összefoglalásával. A ClickUp Brain segítségével feltöltheti az adatokat, AI-vezérelt jelentéseket generálhat, és azonnal automatizált betekintést kaphat.

📮 ClickUp Insights: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1-3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges információkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

Készítsen projektleírást néhány kattintással a ClickUp Brain segítségével

Gyors projektjavaslatot kell készítenie vagy strukturált munkafolyamatot kell létrehoznia? Ez az AI-tartalomgeneráló funkció segít a tartalom hatékony megírásában, finomításában és szervezésében egy természetes nyelvű felület segítségével, amely alkalmazkodik az Ön igényeihez.

Ha csapata több projekt egyidejű kezelésével küzd, a ClickUp Brain mindent leegyszerűsít: a feladatok kiosztását, az előrehaladás nyomon követését, sőt, a szűk keresztmetszetek előrejelzését is, még mielőtt azok bekövetkeznének.

A ClickUp a Google Cloudot is támogatja, így kiváló eszköz a valós idejű együttműködéshez. Akár AI-alapú kérdésekre válaszol a feladatokkal kapcsolatban, akár automatizálja a napi stand-upokat, az AI-interakciók biztosítják, hogy semmi fontos ne maradjon ki.

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

A ClickUp mobilalkalmazásból hiányozhatnak bizonyos fejlett funkciók és szolgáltatások, amelyek csak a desktop verzióban érhetők el.

A ClickUp számos funkcióval rendelkezik, amelyek használatának elsajátítása kezdetben némi tanulási időt igényel a technológia iránt kevésbé jártas felhasználók számára.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, tagonként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Íme, mit mond Micheal Holt, az EdgeTech vezérigazgatója a ClickUp-ról:

A ClickUp automatizálási funkciói nagyon hasznosak. Nagyon értékelem, hogy az automatizálási eszköz segítségével automatikusan feladatok hozzárendelhetők, állapotok módosíthatók, műveletek indíthatóak stb.

A ClickUp automatizálási funkciói nagyon hasznosak. Nagyon értékelem, hogy az automatizálási eszköz segítségével automatikusan feladatok hozzárendelhetők, állapotok módosíthatók, műveletek indíthatóak stb.

2. LLMStack (A legjobb skálázható AI-alapú alkalmazáskészítő)

via LLMStack

Az LLMStack lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy AI-ügynököket építsenek, miközben könnyedén biztosítják a biztonságos és szabályoknak megfelelő működést. Robusztus felügyeleti képességei segítenek a csapatoknak az AI-beszélgetések nyomon követésében és a nagy nyelvi modellek (LLM-ek) hatékony végrehajtásában.

Akár pénzügyi híreket kezel, virtuális asszisztenseket fejleszt, vagy AI-t integrál a közösségi médiába, az LLMStack hosztolt és távoli támogatással biztosítja a jövőbiztos ügynököket.

Az LLMStack legjobb funkciói

Több AI-modell összekapcsolásával hozzon létre AI-alapú szoftvermegoldásokat.

Testreszabhatja az autonóm AI-ügynököket konkrét feladatokhoz

Figyelje az AI-ügynökök teljesítményét monitoring eszközökkel

LLMStack korlátai

Szintaktikailag helyes kódot állít elő, amely funkcionálisan helytelen lehet, és hibákat okozhat.

Bonyolult algoritmusokkal vagy magasan specializált szakterületi ismeretekkel küzd?

LLMStack árak

Ingyenes

LLMStack értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Kihívásokkal szembesül az AI implementációja során? Így lehet hatékonyan leküzdeni az AI kihívásait: Győződjön meg arról, hogy a képzési adatai sokszínűek és reprezentatívak, hogy minimalizálja az elfogultságot. Rendszeresen ellenőrizze és módosítsa az algoritmusokat a méltányosság fenntartása érdekében 🛠️

Készíts világos dokumentációt és használd a magyarázható AI-modelleket a felhasználók közötti bizalom és megértés elősegítésére 📜

Kezdje kísérleti projektekkel, majd fokozatosan bővítse azokat, kihasználva a felhőalapú AI-szolgáltatásokat a költségek hatékony kezelése érdekében ☁️

Fektessen be kiváló minőségű, releváns adatokba, és vezessen be robusztus adatkezelési gyakorlatokat az AI teljesítményének javítása érdekében 📊

Állítson fel etikai irányelveket és biztosítsa azok betartását, hogy kezelni tudja az olyan kérdéseket, mint a magánélet védelme és a döntéshozatalért való felelősség ⚖️

3. MagicFlow (a legjobb AI eszköz képalkotáshoz)

via MagicFlow

Kísérletezni szeretne a Gen-AI képekkel? Próbálja ki a MagicFlow-t. Ez a tökéletes eszköz a képalkotás és -értékelés optimalizálásához, amely lehetővé teszi a modellek és folyamatok egyszerű méretezését és tesztelését.

A MagicFlow segít a közösségi média grafikáinak elkészítésében és a képek tömeges generálásában is, felhasználóbarát grafikus felületen. Több ezer képet is elemez fejlett vizualizációs eszközökkel, és lehetővé teszi az együttműködést azáltal, hogy értékelheti és megbeszélheti őket a csapatával.

A MagicFlow legjobb funkciói

Készítsen AI munkafolyamatokat egy felhasználóbarát vizuális felület segítségével.

Dolgozzon együtt csapattagjaival a munkafolyamatok értékelésében és fejlesztésében!

Nagy mennyiségű adat vagy kép hatékony generálása és elemzése

A MagicFlow korlátai

Elsősorban a képalkotási munkafolyamatokra összpontosít, ami korlátozza más AI-feladatokra való alkalmazhatóságát.

Néhányan alkalmanként hibákat vagy zavarokat tapasztaltak, amelyek megzavarták a munkafolyamatokat és adatvesztéshez vagy hibákhoz vezettek.

MagicFlow árak

Ingyenes

Hobbi: 20 USD/hó

Pro: 50 USD/hó felhasználónként

MagicFlow értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Dify (a legjobb generatív AI alkalmazásfejlesztő eszköz)

via Dify

A Dify egy nyílt forráskódú platform, amely megkönnyíti a generatív AI-alkalmazások létrehozását és futtatását. Az alkalmazás kulcsfontosságú elemeit, például a promptokat és a kontextust, egyszerű YAML-fájlok segítségével állíthatja be.

Lehetővé teszi a promptok vizuális szervezését és az adatkészletek kezelését is, így gyorsan létrehozhat és integrálhat AI-alkalmazásokat. Ezenkívül egyedi vagy előre elkészített eszközöket is hozzáadhat, hogy növelje AI-ügynökei képességeit.

A Dify legjobb funkciói

Fejlesszen alkalmazásokat vizuális hangszerelési eszközökkel különböző típusokhoz

Használja a átfogó elemzéseket az ügynökök teljesítményének nyomon követéséhez és optimalizálásához.

Személyre szabott AI-ügynökök komplex feladatok elvégzésére

Dify korlátai

A komplex YAML-konfigurációk megnehezítik az AI-alkalmazások különböző részeinek egymás közötti interakciójának megértését.

A vizuális felület gyakran túl sok információval árasztja el a felhasználókat, ami miatt elveszítik a koncentrációjukat.

Dify árak

Sandbox: 200-szoros GPT ingyenes próba

Profi: 59 USD/hó

Csapat: 159 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Dify értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg, mit mond ez a G2 felhasználó a Dify-ról:

A Dify. ai egy hatékony, nyílt forráskódú eszköz munkafolyamatok létrehozásához, az AI eszközök erejével. Létrehoztam egy AI-alapú szöveggeneráló munkafolyamatot hirdetéscímek generálásához ügyfelünk Google Ad kampányaihoz.

A Dify. ai egy hatékony, nyílt forráskódú eszköz munkafolyamatok létrehozásához, az AI eszközök erejével. Létrehoztam egy AI-alapú szöveggeneráló munkafolyamatot hirdetéscímek generálásához ügyfelünk Google Ad kampányaihoz.

5. LangChain (A legjobb fejlesztőeszköz AI asszisztensek és ügynökök számára)

via LangChain

A LangChain segítségével zökkenőmentesen integrálhat nagy nyelvi modelleket alkalmazásaiba, és kontextusérzékeny AI-t hozhat létre, például chatbotokat és virtuális asszisztenseket, amelyek természetesen reagálnak a felhasználói beviteleire.

A keretrendszer támogatja a visszakereséssel kiegészített generálást. Ez azt jelenti, hogy AI-alapú ügyfélszolgálati ügynököket fejleszthet, amelyek megkönnyítik a valós idejű információkeresést, hogy hatékonyan segítsék a felhasználókat.

A LangChain legjobb funkciói

Javítsa az AI-beszélgetéseket a visszakereséssel kiegészített generálással

Telepítsen AI munkafolyamatokat a saját felhőalapú infrastruktúrájára

Hatékonyan skálázza az AI-ügynököket különböző platformokon

A LangChain korlátai

Nincs drag-and-drop funkció a nem fejlesztők számára

A visszakereséssel kiegészített generálás beállítása egyes felhasználók számára kihívást jelenthet.

LangChain árak

Ingyenes

LangChain értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Nézze meg, miért tartja ez a G2-felhasználó a LangChain-t a legjobb keretrendszernek a RAG létrehozásához:

A Langchain a legjobb keretrendszer RAG-alkalmazások készítéséhez. Mindenféle nagy nyelvi modellt támogat, mind az olyan nyílt forráskódúakat, mint a llama és a mistral, mind az olyan zárt forráskódúakat, mint az OpenAI és az Anthropic, az Access tokenjük használatával.

A Langchain a legjobb keretrendszer RAG-alkalmazások készítéséhez. Mindenféle nagy nyelvi modellt támogat, mind az olyan nyílt forráskódúakat, mint a llama és a mistral, mind az olyan zárt forráskódúakat, mint az OpenAI és az Anthropic, az Access tokenjük használatával.

🔍 Tudta? Ada Lovelace, az első számítógépes programozó, a 19. században írta meg az első algoritmust, amelyet gépek feldolgozására szántak! 😲 Igazi látnok volt, aki előkészítette az utat a mai hihetetlen technológiák számára. ✨

6. IBM Watson Assistant (a legjobb intelligens virtuális ügynökök fejlesztőeszköze)

via IBM Watson Assistant

Az IBM Watson Assistant egy AI-alapú virtuális ügynököt kínál, amely gyors, konzisztens és pontos válaszokat ad különböző csatornákon keresztül. Használhatja intelligens csevegőrobotok és hangsegédek létrehozásához, automatizált önkiszolgáló támogatást nyújtva ügyfeleinek.

Az NLP képességeinek segítségével chatbotot telepíthet webhelyére, amely segít a felhasználóknak a gyakori kérdésekben, csökkentve a várakozási időt és javítva az elégedettséget.

Az IBM Watson Assistant legjobb funkciói

Használja a természetes nyelvfeldolgozást az ügyfelek kérdéseinek pontos megértéséhez.

Zökkenőmentesen integrálható a meglévő üzleti eszközökkel a működési munkafolyamatok fejlesztése érdekében.

Több csatornán is telepítheti, beleértve a webes, mobil és hangalapú platformokat.

Az IBM Watson Assistant korlátai

A kezdeti konfiguráció technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára kihívást jelenthet.

Egyes felhasználók szerint a ügyfélszolgálat reagálóképessége javítható lenne.

IBM Watson Assistant árak

Próbaverzió: Ingyenes

Lite: Ingyenes

Plusz: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Vállalati szintű adatizoláció: Egyedi árazás

IBM Watson Assistant értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Tudja meg, miért szereti ez a G2-felhasználó az IBM Watson Assistant használatát:

Kiváló AI eszköz intelligens csevegőrobotok létrehozásához. Könnyen használható és komplex beszélgetéseket is képes kezelni.

Kiváló AI eszköz intelligens csevegőrobotok létrehozásához. Könnyen használható és komplex beszélgetéseket is képes kezelni.

💡 Barátságos tipp: Szeretné biztosítani, hogy nagy nyelvi modelljei a lehető legjobban teljesítsenek? Ismerje meg, hogyan végezhet hatékony LLM-értékelést a következő legfontosabb értékelési mutatók segítségével: Perplexity : Méri, hogy a modell mennyire biztos a következő szó előrejelzésében – minél alacsonyabb, annál jobb 🔢

BLEU pontszám : Ellenőrzi, hogy a modell által generált szöveg mennyire egyezik a referencia szövegekkel 🎯

F1 pontszám : Kiegyensúlyozza a pontosságot és a visszahívást, ami elengedhetetlen a osztályozási feladatokhoz ⚖️

METEOR : Felismeri a szinonimákat és a parafázisokat az emberhez hasonló pontozáshoz 🌟

BERTScore: Mélytanulási beágyazások segítségével értékeli a jelentésbeli hasonlóságot 🤖 Sajátítsa el ezeket a mutatókat és még sok mást egy okosabb LLM érdekében! 🧠

7. Rasa (a legjobb egyedi beszélgető AI-megoldások fejlesztője)

via Rasa

A Rasa egy nyílt forráskódú platform, amelyen az Ön igényeire szabott, fejlett beszélgető AI-ügynököket hozhat létre. Lehetővé teszi a fejlesztők és üzleti csapatok számára, hogy olyan csevegő- és hangfelületeket hozzanak létre, amelyek hatékonyan értik és feldolgozzák az emberi nyelvet.

Például kifejleszthetsz egy ügyfélszolgálati botot, amely kezeli a webhelyeden érkező kérdéseket, növelve ezzel a felhasználói elkötelezettséget és elégedettséget.

A Rasa legjobb funkciói

A Rasa Studio intuitív, kódolás nélküli felületével könnyedén tervezhet beszélgetési folyamatokat.

Zökkenőmentesen integrálható a meglévő rendszerekbe, hogy javítsa asszisztensének képességeit.

Használja ki a fejlett természetes nyelvfeldolgozást a felhasználói bevitelek pontos értelmezéséhez.

A Rasa korlátai

A Rasa termelésbe állítása bonyolult lehet, és DevOps-ismereteket igényelhet.

Egyes felhasználók szerint a dokumentációból hiányoznak a fejlett felhasználási esetekre vonatkozó részletes példák.

Rasa árak

Ingyenes fejlesztői kiadás

Növekedés: Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Rasa értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Íme, miért tartja ez a G2-felhasználó a Rasa-t fantasztikusnak:

A Rasa egy olyan eszköz, amelyet a teljesítményre törekvő gépi tanulási szakértők számára terveztek.

A Rasa egy olyan eszköz, amelyet a teljesítményre törekvő gépi tanulási szakértők számára terveztek.

8. Streamlit (A legjobb interaktív adatvizualizációs irányítópult-készítő)

via Streamlit

A Streamlit egy nyílt forráskódú Python könyvtár, amely lehetővé teszi az adatszkriptek interaktív webalkalmazásokká való egyszerű átalakítását. A gépi tanulás mérnökei számára a Streamlit lehetővé teszi egyedi adatalkalmazások létrehozását és megosztását anélkül, hogy webfejlesztési szakértelemre lenne szükség.

Például létrehozhat egy valós idejű irányítópultot az ML-modell teljesítményének figyelemmel kísérésére, amely segít az eredmények értelmezésében és a megalapozott döntések meghozatalában.

A Streamlit legjobb funkciói

Készíts interaktív webalkalmazásokat kizárólag Python használatával; nincs szükség HTML-re vagy JavaScript-re.

Vezessen be valós idejű frissítéseket az adatok változásainak az elemzés során történő azonnali megjelenítéséhez.

Használja a népszerű adattudományi könyvtárakkal, például a Pandas és a Matplotlib könyvtárakkal való zökkenőmentes integrációt.

A Streamlit korlátai

Egy szálon fut, ami befolyásolhatja bizonyos alkalmazások teljesítményét.

Nem támogatja a nézetek beágyazását, ami korlátozhatja az alkalmazás elrendezésének tervezését.

Streamlit árak

Ingyenes

Streamlit értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Lyzr (A legjobb eszköz generatív AI-alkalmazások készítéséhez)

via Lyzr

A Lyzr robusztus ügynökerőforrás-keretrendszere a generatív AI-alkalmazások létrehozásának egyszerűsítésére lett tervezve. Teljesen integrált ügynököket kínál előre elkészített RAG (Retrieval-Augmented Generation) folyamatokkal, amelyek segítségével perceken belül létrehozhat és elindíthat alkalmazásokat.

A Lyzr segítségével minimális erőfeszítéssel fejleszthetsz csevegőrobotokat, tudáskereső eszközöket, adatelemző rendszereket és többügynökös munkafolyamat-automatizálást.

A Lyzr legjobb funkciói

Gyorsan építsen és indítson AI-ügynököket előre elkészített RAG-csatornák segítségével.

Fejlesszen komplex AI-alkalmazásokat minimális kódolással, javítva az elérhetőséget.

Integrálja az AI-ügynököket a meglévő rendszerekbe anélkül, hogy azok átalakítására lenne szükség.

A Lyzr korlátai

A részletes dokumentáció és a felhasználói vélemények szűkösek, ami potenciálisan akadályozhatja a tájékozott döntéshozatalt.

Főként nagyvállalatokat céloz meg, ami korlátozhatja a kisebb vállalkozások vagy egyéni fejlesztők számára való alkalmazhatóságát.

Lyzr árak

Ingyenes

Starter: 19 USD/hó

Pro: 99 USD/hó

Szervezet: 999 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Lyzr értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Gradio (A legjobb felhasználóbarát AI demo készítő)

via Gradio

A Gradio a legrövidebb út a gépi tanulási modellekhez szükséges elegáns, felhasználóbarát webes felületek létrehozásához – nincs szükség hosszú programozási munkára. Akár fejlesztő, akár adatelemző vagy, a Gradio segítségével interaktív módon mutathatja be AI-alapú ügynökeit.

Például létrehozhat egy webalapú demót egy képbesorolási modellhez, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy képeket töltsenek fel és valós időben kapjanak előrejelzéseket. Ez az intuitív felület javítja az AI-projektjei hozzáférhetőségét és megoszthatóságát.

A Gradio legjobb funkciói

Gyorsan fejlessz interaktív demókat AI modellekhez minimális kódolással.

Interaktív bemutatókat ágyazhat be weboldalakba vagy blogokba, hogy szélesebb közönséget érjen el.

Ossza meg modelleit könnyedén kollégáival a közös fejlesztés érdekében.

A Gradio korlátai

Elsősorban Pythonhoz tervezték, más programozási nyelvek használata korlátozott.

Nem ideális nagy léptékű AI-ügynökök telepítéséhez további infrastruktúra nélkül.

Gradio árak

Ingyenes

Gradio értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Külön említésre méltó A fent említett Flowise AI alternatívák mellett még néhány említésre méltó eszköz: InteraxAI: AI-alapú csevegőrobotok és beszélgetési élmények létrehozása

LangFlow: LLM munkafolyamatok vizuális tervezése a LangChainre összpontosítva

Promptitude: Nagy nyelvi modellekhez tartozó promptok kezelése, tesztelése és telepítése

FabricHQ: Gyorsan építsen és telepítsen AI-ügynököket, a beszélgető AI-ra összpontosítva.

Stack AI: AI-alapú alkalmazások létrehozása és telepítése kódolás nélküli felületen

