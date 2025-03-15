Dubsado vs. HoneyBook: Melyik CRM a legjobb az Ön vállalkozásához?

A kisvállalkozások tulajdonosai jól ismerik ezt a problémát: az ügyfelek e-mailjei elárasztják a beérkező levelek mappáját, a ki nem fizetett számlák halmozódnak, a szerződések pedig szétszórva hevernek az asztalon. Péntekre már az adminisztratív feladatokba fulladsz, ahelyett, hogy azt csinálnád, amit szeretsz.

A Dubsado és a HoneyBook CRM rendszerek ezt a forgatókönyvet fordítják meg. Ön alvás közben is rögzítik a potenciális ügyfeleket, automatizálják a nyomon követést és beszedik a fizetéseket. Képzelje el, hogy a munkanapját üres teendőlistával és olyan mentális térrel fejezi be, amelyben valóban fejlesztheti vállalkozását.

De itt van a valódi kérdés: ezek a CRM-ek képesek-e teljesíteni az elvárásait? Ha azon gondolkodik, hogyan válasszon olyan CRM-et, amely megfelel az üzleti igényeinek, itt megtalálja a Dubsado és a HoneyBook végső összehasonlítását.

Mi az a Dubsado?

A Dubsado egy kisvállalkozások tulajdonosai, szabadúszók és szolgáltató szakemberek számára tervezett CRM. Segít az ügyfelek bevonásának, a szerződéseknek, a számlázásnak és a munkafolyamatoknak a kezelésében – mindezt egy helyen.

A Dubsado testreszabott kapcsolatfelvételi űrlapjai és beépített ütemezője lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy könnyedén kezeljék az ügyfelekkel való interakciókat, így több időt fordíthatnak az üzleti növekedésre.

A Dubsado funkciói

A Dubsado egyszerűsíti az üzleti műveleteket az ügyfélkezelés, az automatizálás és a pénzügyi eszközök kombinálásával. Fedezzük fel funkcióit!

🌟 1. funkció: Testreszabható űrlapok és sablonok minden ügyfélkapcsolathoz

A Dubsado testreszabható sablonjai és űrlapjai egyszerűsítik az ügyfelekkel kapcsolatos papírmunkát az ügyfélút minden szakaszában. Könnyedén testreszabhatja és újra felhasználhatja a potenciális ügyfelek adatainak rögzítésére szolgáló űrlapokat, az ügyfeleknek szóló ajánlatokat, üzleti megállapodásokat és kérdőíveket, így biztosítva a következetes ügyfélkommunikációt és a potenciális ügyfelek adatainak gyors rögzítését.

Az ügyfelek egy lépésben áttekinthetik, aláírhatják és kifizethetik a számlákat, így csökken a szabadúszó vállalkozások számára a levelezés.

💡 Profi tipp: Az ügyfelek felvételének folyamata meghatározza a jövőbeli kapcsolatok hangulatát. Íme, hogyan csinálja ezt a ClickUp Forms! 👇🏼

🌟 2. funkció: Automatizált számlázás és online fizetéskövetés

A kisvállalkozásoknak gyakran nehézséget okoz az ügyfelek számláinak és fizetési státuszának nyomon követése. A Dubsado megkönnyíti ezt a feladatot az egyedi számlázás, az automatikus fizetési emlékeztetők és az ismétlődő számlázás segítségével.

Készíthet kereskedelmi számlákat, csatlakoztathat egy fizetési processzort, és közvetlenül elküldheti azokat az ügyfeleknek – nincs szükség manuális nyomon követésre.

🌟 3. funkció: Ismétlődő feladatok és ügyfélkövetések automatizálása

A Dubsado munkafolyamat-automatizálása gondoskodik az ügyfelekkel való kommunikációról, az ütemezésről és a számlázásról, anélkül, hogy elveszítené a személyes kapcsolatot.

Lehetővé teszi automatizált e-mailek, fizetési emlékeztetők és feladatindítók beállítását, hogy a projektek haladjanak. Az intelligens mezők automatikusan kitöltik az ügyfél adatait, így csökkentve a manuális munkát. Eközben az egyedi munkafolyamatok nyomon követik a követéseket, szerződéseket és a legfontosabb feladatokat.

Egy ilyen strukturált CRM-folyamat segít a vállalkozásoknak hatékonyabb ügyfélkezelési munkafolyamatokat létrehozni.

🌟 4. funkció: Integrált ütemezés a zökkenőmentes ügyfélfoglaláshoz

A Dubsado beépített ütemezővel is rendelkezik, amely automatizálja a találkozók foglalását. Csak csatlakoztassa a naptárát, állítsa be a rendelkezésre állást, és hagyja, hogy az ügyfelek közvetlenül a weboldaláról foglaljanak időpontot.

A rendszer ellenőrzi az ütközéseket, mielőtt szabad időpontokat kínálna , és a találkozókhoz felvételi űrlapokat csatol, hogy előre összegyűjtse az ügyfelek adatait. Ez biztosítja a zökkenőmentesebb, hatékonyabb találkozókat.

Dubsado árak

Ingyenes

Starter csomag: 20 dollár havonta

Premier csomag: 40 USD/hó

🧠 Tudta? Az Egyesült Államok Munkaügyi Statisztikai Hivatala szerint a kisvállalkozások 23%-a az első évben csődbe megy, és közel fele nem éri meg az ötödik évet – gyakran a gyenge pénzügyi és ügyfélkezelési rendszerek miatt.

Mi az a HoneyBook?

A HoneyBook egy CRM-megoldás ajánlatok, szerződések, számlázás és ügyfélkommunikáció kezelésére.

A HoneyBook felhőalapú CRM szoftverként lehetővé teszi, hogy bárhonnan kezelje az ügyfelekkel való interakciókat. Így zökkenőmentes együttműködést érhet el anélkül, hogy egyetlen eszközhöz lenne kötve.

A HoneyBook funkciói

A HoneyBook ügyfélkezelési és számlázási eszközöket kombinál, hogy segítse a kisvállalkozásokat a működésük racionalizálásában és az ügyfelekkel való interakciók javításában. Használhatja potenciális ügyfelek megszerzésére, üzleti ajánlatok küldésére, ügyfélprojektek kezelésére, ügyfélszámlák generálására és a fizetések egyszerű elfogadására.

Vizsgáljuk meg részletesen a funkcióit!

🌟 1. funkció: AI-alapú asszisztens az intelligens üzleti menedzsmenthez

via HoneyBook

A több platformon szétszórt potenciális ügyféladatok és a központi információs adattár hiánya megnehezítheti a vállalkozások számára a magas minőségű potenciális ügyfelek azonosítását. Itt jön be a képbe a HoneyBook mesterséges intelligenciával működő asszisztense.

Megtalálja a nagy értékű potenciális ügyfeleket, összegyűjti az elérhetőségeket, a közösségi média linkeket és egyéb releváns információkat, valamint előre jelzi a konverziós esélyeket.

Ráadásul az AI eszköz segít felkészülni a felfedező beszélgetésekre az ügyféladatok és a megbeszélések összefoglalásával. Az AI-komponálóval személyre szabott e-maileket is létrehozhat.

🌟 2. funkció: Rugalmas ütemezés valós idejű elérhetőséggel

via HoneyBook

A találkozók ütemezésének nem szabad találgatásnak lennie. A HoneyBook ütemezési eszközével beállíthatja a rendelkezésre állását, megoszthatja a foglalási linkeket, és valós időben szinkronizálhatja a Google Naptárral.

Testreszabhatja a találkozók típusát, időtartamát és a pufferidőket, hogy elkerülje az ütközéseket, míg az automatikus emlékeztetők és az átütemezés lehetőségek segítenek csökkenteni a meg nem jelenéseket. Ez megkönnyíti a foglalást mind Ön, mind ügyfelei számára.

🌟 3. funkció: Testreszabható online szerződések e-aláírásokkal

via HoneyBook

A HoneyBook segítségével néhány kattintással létrehozhat, testreszabhat és elküldhet szerződéseket e-aláírásra. Az ügyfelek bármilyen eszközről áttekinthetik és aláírhatják a szerződéseket, míg egy interaktív útmutató biztosítja, hogy minden lépést végrehajtsanak.

A márka testreszabásával, az aláírások nyomon követésével és az ügyvédek által jóváhagyott sablonokhoz való hozzáféréssel egyszerűsítheti a megállapodásokat, miközben azok professzionálisak és jogilag megalapozottak maradnak.

🌟 4. funkció: Az ügyfélkommunikáció és a feladatkezelés automatizálása

via HoneyBook

Az ügyfelekkel való kommunikáció nem veheti el az összes idejét. A HoneyBook automatizálási eszközei lehetővé teszik, hogy egyedi munkafolyamatokat hozzon létre, amelyek automatikusan elküldik az e-maileket, fájlokat és nyomon követéseket. Beállíthat olyan kiváltókat, amelyek az ügyfelek cselekedetei vagy fontos dátumok alapján ütemezik a válaszokat, megosztják a foglalási linkeket vagy azonnal elküldik a marketing anyagokat.

🌟 5. funkció: Egyszerűsített online számlázás a gyorsabb fizetésekért

via HoneyBook

A számláknak fel kell gyorsítaniuk a pénzforgalmat, nem pedig lassítaniuk. A HoneyBook mobilalkalmazással néhány kattintással professzionális számlákat küldhet. Emellett bármilyen eszközről elfogadhat hitelkártyás, banki átutalásos vagy automatikus fizetéseket.

Nincs többé fizetések üldözése! A közvetlen befizetések segítségével gyorsabban kapja meg a fizetést, mivel a várakozási idő napokról percekre csökken. A számlák mellett lehetőség van arra is, hogy ügyfélajánlatokat küldjön közvetlenül a HoneyBookon keresztül.

Érdemes megnéznie a HoneyBook alternatíváit is, amelyek különböző funkciókat és rugalmasságot kínálnak az Ön üzleti modelljének megfelelően.

HoneyBook árak

Ingyenes próba: 7 nap

Starter: 36 dollár havonta

Essentials: 59 USD havonta

Prémium: 129 USD havonta

🧠 Tudta? A HoneyBook ingyenes concierge szolgáltatást kínál, amely segít feltölteni a meglévő ajánlat- és szerződéssablonjait, így zökkenőmentesen működhet az üzleti tevékenysége.

Dubsado vs. HoneyBook: funkciók összehasonlítása

A HoneyBook és a Dubsado egyaránt kiváló, valós CRM-példák, de különböző igényeket szolgálnak ki.

A Dubsado kiválóan testreszabható és automatizálható, ami ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek személyre szabott munkafolyamatokra van szükségük. A HoneyBook az egyszerűségre, a számlázás, az ütemezés és a fizetések racionalizálására összpontosít, hogy az ügyfelek számára az egész folyamat intuitívabbá váljon.

Az alábbi táblázat összefoglalja a Dubsado és a HoneyBook legfontosabb funkcióit:

Funkció Dubsado HoneyBook Bónusz: ClickUp ✨ Ügyfélkezelés Egyedi munkafolyamatok, potenciális ügyfelek nyomon követése és ügyfélportálok az ügyfélélmény javítása érdekében Központosított ügyfél-vezérlőpult, automatizált nyomon követés Központosított munkaterület egyéni nézetekkel az értékesítési folyamat, az ügyfelek életre szóló értéke és az átlagos üzletkötések méretének nyomon követéséhez. Konszolidált ügyfélkapcsolatok e-mail integrációval. Számlázás és fizetések Egyedi számlák, fizetési tervek és automatikus fizetési emlékeztetők a fizetések feldolgozásához Online számlázás hitelkártyával, banki átutalással és automatikus fizetési lehetőségekkel Számlasablonok automatikus kitöltésű mezőkkel az ügyféladatok kinyeréséhez Automatizálás Egyedi munkafolyamatok e-mailekhez, űrlapokhoz és feladatindítókhoz AI-vezérelt automatizált nyomon követés, e-mail sablonok és találkozók összefoglalói AI-alapú automatizálási eszköz a trigger-alapú munkafolyamatok automatizálásához Felhasználói felület Sok funkcióval rendelkezik, de meg kell tanulni a használatát Intuitív és kezdőbarát felület Egyedi munkafolyamatok, amelyek az üzleti célokhoz igazíthatók Ingyenes verzió Ingyenes próba (időkorlát nélkül) Ingyenes próba (7 nap) Ingyenes csomag bőséges funkciókkal és sablonokkal A legjobb Szabadúszók és vállalkozások, akiknek mélyreható testreszabásra és automatizálásra van szükségük Kisvállalkozások, amelyek könnyen használható, all-in-one CRM-et keresnek Freelancerek és vállalkozások, akik egy all-in-one megoldást keresnek az ügyfélkezeléshez, a feladatok automatizálásához és a fejlett elemzésekhez.

Most itt az ideje, hogy funkciónként elemezzük a HoneyBook és a Dubsado szolgáltatásokat. Nézzük meg, hogyan állnak egymáshoz képest!

🌟 1. funkció: Ügyfelek felvétele és kezelése

Dubsado: Strukturált bevezetés egyedi munkafolyamatokkal

A Dubsado rendkívül testreszabható ügyfél-bevonási élményt kínál, így ideális azoknak a vállalkozásoknak, amelyek részletes felvételi folyamatokat igényelnek. Testreszabott munkafolyamatokat állíthat be a bevonási lépések automatizálására, például üdvözlő e-mailek, szerződések, számlák és kérdőívek küldésére, amint új ügyfél kerül felvételre.

Azok számára, akik teljes ellenőrzést szeretnének gyakorolni ügyfeleik útján, a Dubsado strukturált munkafolyamat-automatizálása jelentős előnyt jelenthet.

HoneyBook: Egyszerűbb, jobban irányított bevezetés

A HoneyBook egyszerűbb megközelítést alkalmaz az ügyfelek bevonásához, a könnyű használatra helyezve a hangsúlyt. Előre elkészített sablonokat kínál ajánlatokhoz, szerződésekhez és számlákhoz, segítve a vállalkozásokat a gyors indulásban.

A platform pipeline nézetével egy pillanat alatt nyomon követheti az egyes ügyfelek bevonási státuszát. A HoneyBook automatizálja a legfontosabb érintkezési pontokat, mint például a nyomon követő e-mailek, emlékeztetők és fizetési kérések, így nem kell manuálisan kezelnie a lépéseket.

Azok számára, akik inkább a kezet nem igénylő, irányított megközelítést részesítik előnyben, a HoneyBook egyszerűsége megkönnyíti az ügyfélkezelést.

🏆 Győztes: A Dubsado nyer, ha teljes ellenőrzést és testreszabást szeretne az onboarding folyamat felett. Ha azonban inkább egy azonnal használható, intuitív rendszert preferál, akkor a HoneyBook nyer az irányított onboardingjával.

🌟 2. funkció: Munkafolyamat-automatizálás és feladatkezelés

Dubsado: Fejlett testreszabási lehetőségek az automatizált munkafolyamatokhoz

A Dubsado fiókot olyan vállalkozások számára tervezték, amelyek mélyreható automatizálási ellenőrzésre szorulnak. Egyedi munkafolyamatokat hozhat létre, amelyek e-maileket, szerződéseket, számlákat és emlékeztetőket indítanak el meghatározott műveletek, például új ügyfélérdeklődés vagy teljesített fizetés alapján.

Az egyik kiemelkedő funkció a feltételes logika, amely az ügyfél cselekedetei alapján módosítja a munkafolyamatot. Például, ha egy ügyfél aláír egy szerződést, a következő lépés automatikusan a számla elküldése lehet. Ha nem írja alá, a Dubsado helyette egy nyomon követő e-mailt küldhet.

A Dubsado az automatizálást a feladatkezeléssel is integrálja, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy belső feladatokat rendeljenek hozzá, határidőket állítsanak be és emlékeztetőket kapjanak a projektekben.

HoneyBook: Egyszerűsített, automatizált megoldás

A HoneyBook intuitívabb megközelítést alkalmaz az automatizáláshoz. A bonyolult munkafolyamatok helyett előre elkészített szekvenciákat kínál, amelyek automatizálják az ügyfélkommunikációt, a nyomon követést és a fizetési emlékeztetőket.

Az intelligens értesítések segítségével folyamatosan tájékozódhat az ügyfelek tevékenységéről, anélkül, hogy manuálisan kellene nyomon követnie a feladatokat. A HoneyBook ugyan nem kínál feltételes logikát, mint a Dubsado, de egy strukturáltabb, kezdőbarát rendszert biztosít, amely automatizálja a mindennapi, ügyféloldali interakciókat anélkül, hogy túlterhelné a felhasználókat.

🏆 Győztes: Válassza a HoneyBookot, ha egyszerű, automatizált ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert keres. Ha fejlett, testreszabható munkafolyamatokra van szüksége feltételes logikával, akkor a Dubsado a megfelelő választás.

🌟 3. funkció: Jelentések és üzleti betekintés

Dubsado: Részletes jelentések üzleti elemzésekhez

A Dubsado ügyfélportál részletes jelentéskészítő eszközöket kínál, amelyek segítségével a vállalkozások nyomon követhetik bevételeiket, kifizetetlen számláikat és potenciális ügyfeleiket. Pénzügyi jelentéseket készíthet, hogy elemezze a bevételi trendeket, és azonosítsa, mely szolgáltatások vagy ügyfelek generálják a legtöbb bevételt.

Egy másik hasznos funkció a személyre szabott címkék és szűrők, amelyek segítségével a vállalkozások az ügyfeleket olyan kritériumok alapján szegmentálhatják, mint a potenciális ügyfelek forrása, a projekt típusai vagy a fizetési előzmények.

A Dubsado jelentései ugyan átfogóak, de a mélyebb betekintéshez manuális beállításra van szükség. Azok a felhasználók, akik automatizált elemzési műszerfalakat szeretnének, a platformot kissé kevésbé intuitívnak találhatják.

HoneyBook: Egyszerű, azonnal használható jelentések

A HoneyBook egyszerű és hozzáférhető jelentéseket biztosít. A platform előre elkészített pénzügyi jelentéseket kínál, amelyek könnyen olvasható formátumban mutatják be a teljes bevételt, a ki nem fizetett összegeket és a havi bevételeket.

Az ügyfélaktivitás-követés funkciója megmutatja az interakciókat, a függőben lévő szerződéseket és a közelgő fizetéseket, így hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek mélyreható testreszabás nélkül szeretnének gyors áttekintést kapni működésükről.

Bár a HoneyBook jelentései nem olyan részletesek és rugalmasak, mint a Dubsadoé, a HoneyBook felhasználóbarátabb, plug-and-play élményt nyújt, amely kevés manuális beállítást igényel.

🏆 Győztes: Dubsado a részletes elemzések miatt. Ha inkább a kész, könnyen olvasható pénzügyi összefoglalókat részesíti előnyben, akkor a HoneyBook a felhasználóbarátabb választás.

Dubsado vs. HoneyBook a Redditen

A valódi felhasználói tapasztalatok értékes betekintést nyújthatnak a funkciók listáján túl. Hogy megértsük, hogyan teljesítenek a Dubsado és a HoneyBook a mindennapi üzleti tevékenységekben, átnéztük a Reddit fórumokon zajló beszélgetéseket, amelyekben a felhasználók megosztották első kézből származó tapasztalataikat. Íme, mit mondtak.

Egy Reddit-felhasználó dicsérte a Dubsado magas szintű testreszabhatóságát és rugalmasságát, különösen azoknak a vállalkozásoknak, amelyek részletes munkafolyamatokra van szükségük:

Mi imádjuk a Dubsadót, de ez valóban az Ön személyiségétől és a részletek iránti igényétől függ. Mi sok részletet és teljes testreszabhatóságot akartunk, és a Dubsado valóban ezt nyújtotta nekünk. A Dubsado több márkát, beépített ütemezőt és ügyfélportált, valamint egy hihetetlenül praktikus drag-and-drop űrlapszerkesztőt kínál, amelyet nagyon szerettünk beállítani.

Hasonlóképpen, egy kisvállalkozás tulajdonosa, aki néhány hónapja használja a HoneyBookot, kiemelte a szerződés testreszabási lehetőségeit és az általános könnyű használhatóságot:

Néhány hónapja használom a HoneyBookot, és elégedett vagyok vele. Van néhány javítanivaló, de összességében nincs panaszom. A szerződésfunkciók nagyon jók és testreszabhatók. Elég sok időbe telik, amíg a saját igényeidhez igazítod, de menthetsz sablonokat, hogy legközelebb gyorsabban menjen.

🏆 Végső ítélet? Míg a Dubsado testreszabási lehetőségeket kínál, a HoneyBook az egyszerűségre és a gyors beállításra összpontosít. A választás attól függ, hogy Ön a rugalmasságot vagy a könnyű használatot értékeli-e.

Ismerje meg a ClickUp-ot: a Dubsado és a HoneyBook legjobb alternatíváját

De mi lenne, ha olyan szoftvert használhatna, amely ötvözi az ügyfélkezelést, a projektkövetést és az automatizálást?

A ClickUp megszünteti ezt a „vagy-vagy” dilemmát. Ez egy „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás”, amely testreszabhatóságot és könnyű használatot kínál.

A ClickUp nem csak CRM-feladatok kezelésére alkalmas, hanem projektmenedzsment funkciókat, automatizálást és csapatmunkát is integrál egy fiókba.

Nézzük meg, miben tűnik ki a ClickUp a Dubsado és a HoneyBook mellett, és miért választják sok vállalkozás az egyetlen alkalmazásnak a munkához!

ClickUp előnye #1: Intelligensebb bevezetés a ClickUp Forms segítségével

Gyűjtse és rendszerezze a felhasználók, ügyfelek vagy csapattagok adatait a ClickUp Forms segítségével

A ClickUp Forms segítségével könnyedén gyűjtheti az ügyfelek válaszait, és azonnal továbbíthatja a feladatokat a megfelelő munkafolyamatba. Legyen szó értékesítési kérdésekről, IT-kérésekkel, kreatív jóváhagyásokról vagy ügyfél-visszajelzésekről, a ClickUp a beküldött űrlapokat nyomon követhető feladatokká alakítja, amelyek azonnali intézkedést igényelnek.

A ClickUp új intuitív űrlapkészítő funkciójával, információs blokkjaival, kérdésleírásaival, központi Űrlapközpontjával és továbbfejlesztett testreszabási lehetőségeivel az információk gyűjtése és felhasználása még soha nem volt ilyen egyszerű. Ne csak adatokat gyűjtsön – használja fel azokat a ClickUp Forms mesterséges intelligenciával támogatott elemző funkciójával, miközben egyértelmű utasításokat és vizuális elemeket biztosít a válaszadók számára.

Használja a ClickUp Forms információs blokkjait, hogy több kontextust nyújtson.

Testreszabhatja az összes űrlapot bármilyen munkafolyamathoz

Értékesítési leadek továbbítása: A válaszok alapján dinamikusan frissítse az űrlap mezőit, és azonnal rendelje hozzá a leadeket a megfelelő ügyfélkapcsolati menedzserhez.

Termék visszajelzés: Gyűjtse össze a kreatív követelményeket, funkciójavaslatokat vagy ügyfél-meglátásokat, és alakítsa azokat nyomon követhető feladatokká az azonnali cselekvés érdekében.

Felmérések: Lehetővé teszi az alkalmazottak, ügyfelek és potenciális ügyfelek számára, hogy releváns visszajelzéseket osszanak meg, majd automatikusan rendszerezze és elemezze a válaszadatokat.

Növelje hatékonyságát a ClickUp Forms segítségével

Feltételes logika: Az űrlapok dinamikusan alkalmazkodnak a felhasználói válaszokhoz, hogy gyorsabban gyűjtsék össze a releváns információkat.

Automatizálásra kész: A válaszok automatikusan elindítják a munkafolyamatokat, így a csapatok összehangoltan dolgozhatnak, és nincs szükség manuális nyomon követésre.

Zökkenőmentes együttműködés: A benyújtott űrlapok közvetlenül kapcsolódnak a ClickUp feladatokhoz, biztosítva a zökkenőmentes végrehajtást a felvételtől a befejezésig.

A ClickUp Forms segítségével a vállalkozások könnyedén áthelyezhetik a lead űrlapokat a kérelemtől a megoldásig, így biztosítva a zökkenőmentes és hatékony működést.

ClickUp előnye #2: Ügyfélkapcsolatok kezelése a ClickUp CRM segítségével

A ClickUp CRM segít létrehozni egy központi ügyféladatbázist a munkafolyamatok egyszerűsítéséhez

Az ügyfélkapcsolatok kezelése többet igényel, mint az üzletek nyomon követése. Egyszerűsítenie kell a munkafolyamatokat, javítania kell az együttműködést és rendszereznie kell az ügyféladatokat. A hagyományos CRM-ekkel ellentétben a ClickUp CRM lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy egyetlen helyen lássák át a projektfolyamatot, nyomon kövessék az ügyfélkapcsolatokat és kezeljék a fiókokat.

A testreszabható CRM-szoftverek rugalmasságának köszönhetően a munkafolyamatokat, a műszerfalakat és az automatizálásokat az egyedi folyamatokhoz igazíthatja, így biztosítva a hatékonyságot merev korlátozások nélkül.

A növekedéshez tervezett CRM

Pipeline-kezelés: Használja az egyéni állapotokat az ügyletek nyomon követéséhez a leadtől a lezárásig, így biztosítva, hogy semmi ne maradjon ki.

Fejlett jelentéskészítés: Számítsa ki az üzletek méretét, a bevételi előrejelzéseket és az ügyfelek élettartamértékét a beépített numerikus mezők és Számítsa ki az üzletek méretét, a bevételi előrejelzéseket és az ügyfelek élettartamértékét a beépített numerikus mezők és a ClickUp Dashboards műszerfal-widgetek segítségével.

Feladatok függőségei: Állítson be automatizált munkafolyamatokat függőségekkel, hogy az értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok pontosan tudják, mi a következő prioritás.

Egyéni mezők és szűrők: Szervezze a kapcsolattartókat, ügyfeleket és ügyleteket egyéni címkék segítségével, és gyorsan szűrje az adatokat a legfontosabb fiókok megtalálásához.

Dokumentumkezelés: Hozzon létre ügyfél-wikiket, ajánlatokat, SOP-kat és szerződéseket Hozzon létre ügyfél-wikiket, ajánlatokat, SOP-kat és szerződéseket a ClickUp Docs segítségével, és működjön együtt valós időben.

Helyalapú nyomon követés: Adjon hozzá egy földrajzi adatmezőt, hogy láthassa, hol vannak az ügyfelei, és nyomon követhesse a regionális teljesítményt.

A ClickUp CRM segítségével a vállalkozások elhagyhatják a merev, univerzális platformokat, és olyan skálázható rendszert építhetnek ki, amely az igényeikkel együtt növekszik.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatot egy helyen elvégezhet, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

A ClickUp a legjobb projektmenedzsment és CRM eszköz, amellyel eddig találkoztam. Sokoldalúságának köszönhetően valóban minden feladatot egy helyen elvégezhet, anélkül, hogy más szolgáltatásokra is előfizetnie kellene.

ClickUp előnye #3: Automatizálja az ügyfélkapcsolatokat a ClickUp Automations segítségével

Automatizálja a feladatokat a ClickUp Automations segítségével, trigger-alapú munkafolyamatok beállításával

Az ismétlődő feladatok lassítják a csapatok munkáját – de mi lenne, ha másodpercek alatt automatizálhatná őket? A ClickUp Automations segítségével a vállalkozások kiküszöbölhetik a manuális munkát, racionalizálhatják a folyamatokat és időt takaríthatnak meg a nagy hatással bíró feladatokra.

Akár projekteket, marketingkampányokat, pénzügyi munkafolyamatokat vagy ügyfélátadásokat kezel, a ClickUp biztosítja, hogy minden zökkenőmentesen és hatékonyan működjön a könnyen használható „When-Then automatizálási szabályokkal.

Okosabb automatizálás, kevesebb erőfeszítés

AI-alapú automatizálási eszköz: A ClickUp Brain , a ClickUp beépített AI-asszisztense lehetővé teszi az automatizálás létrehozását egyszerű angol nyelven – egyszerűen írja le őket természetes nyelven, nincs szükség bonyolult beállításokra.

Több mint 100 előre elkészített sablon: Azonnal alkalmazható, használatra kész automatizálási sablonok feladatok kiosztásához, állapotok frissítéséhez, megjegyzések közzétételéhez és még sok máshoz.

Dinamikus megbízottak: A szerepkörök változásai alapján automatikusan módosítja a feladatok tulajdonosait, így biztosítva a munkafolyamatok naprakészségét.

E-mail automatizálás: Azonnali válaszok, ügyfélfrissítések és projektértesítések küldése anélkül, hogy megmozdítaná az ujját.

Projekt gyorsbillentyűk: Gyorsítsa fel a munkafolyamatokat azáltal, hogy automatikusan hozzárendeli a csapattagokat és a figyelőket az új feladatokhoz a projektekben.

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a triggerek beállításához és a rutin feladatok automatizálásához

📮ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők 18%-a szeretné az AI-t használni életének szervezésére naptárak, feladatok és emlékeztetők segítségével. További 15% szeretné, ha az AI végezné a rutin feladatokat és az adminisztratív munkát. Ehhez az AI-nek képesnek kell lennie a következőkre: megérteni a munkafolyamatban szereplő egyes feladatok prioritási szintjeit, végrehajtani a feladatok létrehozásához vagy módosításához szükséges lépéseket, valamint automatizált munkafolyamatokat beállítani. A legtöbb eszköz egy vagy két ilyen lépést képes végrehajtani. A ClickUp azonban segített a felhasználóknak több mint 5 alkalmazást konszolidálni a platformunk segítségével! Próbálja ki az AI-alapú ütemezést, amelynek segítségével a feladatok és a találkozók prioritási szintjük alapján könnyen eloszthatók a naptárában lévő szabad időpontokra. A ClickUp Brain segítségével egyedi automatizálási szabályokat is beállíthat a rutin feladatok kezelésére. Búcsút inthet a sok munkának!

ClickUp előnye #4: Számlák küldése előre elkészített sablonokkal

Az ügyfelek kezelése és a munkafolyamatok automatizálása csak egy része a képletnek – a fizetések időben történő beszedése ugyanolyan fontos. Míg a Dubsado és a HoneyBook számlázási funkciókat kínál, a ClickUp egy lépéssel tovább megy, és a számlázást integrálja a projekt munkafolyamatokba.

A ClickUp számlasablon egyszerűsíti a számlázást. Az automatikus kitöltésű mezők az ügyfél- és projektadatokat a CRM-adatbázisból veszik át, így nem kell órákat töltenie az egyes adatok kézi beírásával.

Ingyenes sablon letöltése Küldjön professzionális számlákat perceken belül a ClickUp számlasablon segítségével.

Ez a sablon lehetővé teszi, hogy:

Tervezze meg és kezelje, mikor küldje ki a számlákat és mikor várható a fizetés a Naptár nézet segítségével.

Kezelje az összes beérkezett fizetést a Paid Income View (Fizetett bevételek nézet) segítségével.

Kövesse nyomon az egyes ügyfelek számláit az Ügyfélnézet szerinti számlázás funkcióval.

Ez minden bizonnyal egyszerűsítette a termelékenységünket, és ez nagyrészt a ClickUp által kínált különböző integrációknak és ClickApps alkalmazásoknak köszönhető. Az automatizálások, amelyek megkönnyítik az életünket és lehetővé teszik, hogy a tényleges projektekre koncentráljunk, valóban előnyösek számunkra és az egész vállalat számára.

Ez minden bizonnyal egyszerűsítette a termelékenységünket, és ez nagyrészt a ClickUp által kínált különböző integrációknak és ClickApps alkalmazásoknak köszönhető. Az automatizálások, amelyek megkönnyítik az életünket és lehetővé teszik, hogy a tényleges projektekre koncentráljunk, valóban előnyösek számunkra és az egész vállalat számára.

Ügyfelek és projektek zökkenőmentes kezelése a ClickUp segítségével

A Dubsado és a HoneyBook egyaránt erős versenyzők az ügyfélkezelés terén, de CRM funkcióik korlátozottak, így hiányosságok maradnak a munkafolyamat-automatizálás, az együttműködés és a projektmenedzsment terén.

A ClickUp több, mint ügyfélkapcsolat-kezelés. Ez egy all-in-one platform, amely segít az ügyfélkapcsolatok kezelésében, és integrálja a feladatokat, az automatizálást, a jelentéseket, a számlázást és a csapatmunkát – mindezt egy központi adatbázisban.

Olyan funkciókkal, mint a ClickUp CRM, az automatizálás, az űrlapnézet és a beépített számlázás, a ClickUp biztosítja, hogy minden ügyfélkapcsolat zökkenőmentesen kapcsolódjon a munkájához. Ha olyan megoldást keres, amely egyszerűsíti az ügyfélkezelést és egyúttal növeli a termelékenységet, akkor a ClickUp egyértelműen a legjobb választás.

