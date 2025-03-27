A legjobb AI jegyzetelők a Microsoft Teams értekezletekhez

A találkozók remekek – amíg nem kell mindent megjegyezni, ami elhangzott. Ez nagyon sok, ha jegyzeteket kell készíteni, a teendőket nyomon kell követni és közben figyelni is kell.
Ha csapata a Microsoft Teams-ben dolgozik, akkor szüksége van egy AI jegyzetelő eszközre, amely megkönnyíti a munkáját.
A legjobb AI jegyzetelők rögzítenek, átírnak, összefoglalnak, sőt feladatokat is létrehoznak, így Ön a részletekre koncentrálhat, miközben ők gondoskodnak a részletekről.
Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a Microsoft Teams számára készült 10 legjobb AI jegyzetelőt, amelyek segítségével a találkozók jegyzetelése kaotikusból szervezetté válik. 🎯
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme ajánlásaink a legjobb AI jegyzetelőkhez a Microsoft Teams értekezletekhez:
- ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-termelékenységhez)
- Microsoft Teams Copilot (A legjobb AI-alapú értekezlet-elemzésekhez és -statisztikákhoz)
- Fireflies. ai (A legjobb testreszabható nyomkövetők és időbélyeggel ellátott kiemelt részekhez)
- Otter. ai (A legjobb kereshető átírásokhoz és AI által generált nyomon követésekhez)
- Tactiq AI jegyzetelő (A legjobb valós idejű átíráshoz címkézéssel és képernyőképekkel)
- tl;dv (A legjobb CRM-integrált értekezlet-összefoglalókhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)
- Supernormal (A legalkalmasabb a legfontosabb információk kivonására és a találkozókkal kapcsolatos kérdések megválaszolására)
- Krisp AI Meeting Assistant (A legjobb a teendők és a strukturált értekezlet-sablonok felismeréséhez)
- Huddles. app (A legjobb zajszűrés és hangtisztaság a leírásokban)
- Bluedot AI-alapú jegyzetelője (A legjobb botmentes háttér-átíráshoz, iparág-specifikus pontossággal)
Mit kell keresnie a Microsoft Teams számára készült AI jegyzetelőkben?
Az AI jegyzetelők időt takaríthatnak meg, javíthatják a pontosságot és növelhetik a találkozók hatékonyságát. Azonban nem minden eszköz kínál ugyanazokat a funkciókat. A Microsoft Teamshez való eszköz kiválasztásakor vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú funkciókat, hogy biztosan megfeleljen az Ön igényeinek. 💁
- Zökkenőmentes integráció: natívan működik a Microsoft Teams-en belül, manuális beállítás vagy harmadik féltől származó megoldások nélkül.
- Valós idejű átírás: Nagy pontossággal rögzíti a beszélgetéseket, még zajos környezetben vagy gyors tempójú megbeszéléseken is.
- Beszélő azonosítás: Megkülönbözteti a résztvevőket, hogy strukturált és olvasható jegyzeteket készítsen.
- Feladatok kivonása: azonosítja a legfontosabb feladatokat, döntéseket és nyomon követéseket, csökkentve ezzel a kézi felülvizsgálat szükségességét.
- Összefoglalási funkciók: AI-alapú, tömör értekezlet-összefoglalók készítése a releváns kiemelt pontokkal.
- Testreszabható formázás: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összefoglalókat a csapat munkafolyamataikhoz és jelentési igényeikhez igazítsák.
- Többnyelvű támogatás: Több nyelven átírja a találkozókat a globális csapatok számára.
- Fejlett keresés és címkézés: Lehetővé teszi konkrét témák, kulcsszavak vagy kulcsfontosságú pillanatok gyors visszakeresését.
🧠 Érdekesség: A gyorsírók nem úgy gépelnek, mint mi. Egy speciális gyorsírógépet használnak, amely egyetlen mozdulattal egész szavakat vagy kifejezéseket gépel be. Ezért tudnak lépést tartani a gyors beszéddel, ami őket a valós idejű átírási AI emberi változatává teszi.
A 10 legjobb AI jegyzetelő a Microsoft Teams számára
A megfelelő AI jegyzetelő kiválasztása kihívást jelenthet, mivel rengeteg lehetőség áll rendelkezésre. Hogy megkönnyítsük az életét, összeállítottunk egy listát tíz AI jegyzetelőről a Microsoft Teams számára, amelyek pontosságukkal, zökkenőmentes integrációjukkal és termelékenységi előnyeikkel tűnnek ki.
Kezdjük el! 💪
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-termelékenység)
A mai munka nem működik.
A projektek, a tudás és a beszélgetések különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja a csapatok munkáját. A ClickUp ezt a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.
Mindannyian tudjuk, hogy a találkozók azok a helyek, ahol a varázslat (és az őrület) megtörténik. Ezért a ClickUp Meetings biztosítja, hogy a megbeszélések strukturáltak, produktívak és, ami a legfontosabb, megvalósíthatók legyenek.
A ClickUp egy helyen központosítja az AI-alapú jegyzetelést, a találkozók szervezését, a közös dokumentumokat és a feladatok nyomon követését minden videokonferencia-platformon, beleértve a Microsoft Teams-t is.
Így használhatja a funkcióit. 💁
ClickUp AI jegyzetelő
Az értekezlet éppen véget ért, és az oldalad tele van olvashatatlan firkákkal? Ne aggódj, a ClickUp AI jegyzetelő segít neked.
A jegyzetelő automatikusan rögzíti, átírja és összefoglalja az értekezleteket valós időben, kiemelve a legfontosabb tanulságokat, eredményeket és döntéseket. Nincs többé szükség a szövegek között való kutatásra, hogy megtalálja a fontos információkat, amíg a szeme könnyes nem lesz.
A legjobb rész? Ez a találkozókhoz készült AI-eszköz zökkenőmentesen alakítja át a megbeszélés pontjait ClickUp feladatokká, így biztosítva a könnyű nyomon követést. Ha később vissza kell térnie valamire, csak kérdezze meg az AI-eszközt természetes nyelven, és az másodpercek alatt előhívja az információt!
Tegyük fel például, hogy egy technológiai vállalat marketingcsapata hetente tart kampánytervezési értekezletet a Microsoft Teamsben.
A ClickUp jegyzetelőjével az értekezlet összefoglalásra kerül, rögzítve a legfontosabb frissítéseket, mint például a bevezetési ütemtervek, a tartalomszolgáltatások és a hirdetési kiadások elosztása. Ezeket a pontokat feladatokká alakítja, a tartalomíróknak vázlatokat, a tervezőknek pedig tervezési kéréseket rendel hozzájuk.
ClickUp Brain
A ClickUp Brain segítségével az információk keresése gyerekjáték lesz. Ahelyett, hogy több oldalas jegyzeteket böngészne, egyszerűen csak megkérdezheti: „Milyen visszajelzést adott az ügyfél a múlt hónapban?” és azonnal megkapja a választ.
Például egy kampánystratéga, aki a korábbi megbeszéléseket áttekinti, azonnal lekérdezheti az ügyfél preferenciáit azzal a kérdéssel, hogy „Milyen üzenetirányt preferált az ügyfél?”. Ez biztosítja, hogy minden prezentáció, hirdetési koncepció vagy tartalmi stratégia összhangban legyen az ügyfél elvárásaival, anélkül, hogy elmulasztanák a legfontosabb részleteket.
ClickUp Docs
Most, hogy a találkozókat könnyedén dokumentálhatja, hol tárolja ezeket a jegyzeteket?
A ClickUp Docs egy központi hub, amelynek segítségével mindent megszervezhet, megoszthat és együttműködhet, a találkozók jegyzetétől a projekt ütemtervéig, a teendőlistákig és a vállalati wikikig.
A gazdag formázási funkciók segítségével a dokumentumokat a kívánt módon strukturálhatja, miközben multimédiás elemekkel, diagramokkal, címkékkel, linkekkel és táblázatokkal teszi őket vonzóbbá. Ráadásul az integrált Brain segítségével javíthatja a jegyzetek érthetőségét, és szerkesztheti őket, hogy azok az adott hangnemhez is illeszkedjenek.
A ClickUp legjobb funkciói
- Ötletek bővítése: Használjon AI-alapú utasításokat, például „Tartalom bővítése” vagy „Írás folytatása”, hogy fejlessze és finomítsa gondolatait.
- Rutin feladatok automatizálása: Állítson be triggereket és feltételeket az ismétlődő műveletek kezeléséhez, akár kész, akár testreszabható ClickUp Automations segítségével.
- Képernyőfelvételek rögzítése és átírása: Rögzítse képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, és hozzon létre AI-alapú átírásokat, hogy könnyen hivatkozhasson rájuk a találkozó jegyzetében.
- Szinkronizálja a találkozó jegyzeteket a Csevegéssel: Használja a ClickUp Brain alkalmazást a szálakban folyó beszélgetések összefoglalásához és a legfontosabb teendők közvetlenül a ClickUp Csevegésben való közzétételéhez, hogy mindenki naprakész legyen.
A ClickUp korlátai
- Kiterjedt testreszabási funkcióinak beállítása időigényes.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
- ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 6 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)
📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld utánkövetési jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között.
A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy mindenre kiterjedjen.
2. Microsoft Teams Copilot (a legjobb AI-alapú értekezlet-elemzésekhez és -statisztikákhoz)
A Microsoft Teams Copilot egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely a Microsoft 365 alkalmazásokba, többek között a Teamsbe is integrálva van, és a termelékenységet és az együttműködést hivatott javítani. A fejlett nyelvi modelleket és a Microsoft Graph adatokat kihasználva a Copilot automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mailek megírása, a találkozók összefoglalása és a tartalom generálása.
A Copilot felkészíti Önt a találkozókra, leírja a megbeszéléseket és összefoglalja a legfontosabb pontokat a későn csatlakozók számára. Utána összefoglalja a döntéseket, felsorolja a teendőket és megválaszolja a nyomon követési kérdéseket.
A Microsoft Teams Copilot legjobb funkciói
- A megbeszélések alapján azonosítsa és sorolja fel a nyomon követési feladatokat, így könnyen kioszthatja a felelősségi köröket.
- Állítsa be a Copilot elérhetőségét a teljes átírás, az élő beszéd-szöveggé alakítás vagy a csevegésalapú betekintés opcióival.
- Tegyen fel célzott kérdéseket a Copilotnak, hogy feltárja az eltéréseket, elemezze a válaszokat és azonosítsa az érvekben lévő hiányosságokat.
- Kombinálja a beszélt beszélgetéseket és a csevegőüzeneteket, hogy egy helyen biztosítsa a teljes kontextust.
A Microsoft Teams Copilot korlátai
- A jegyzetelő funkcióhoz speciális Microsoft 365 szolgáltatási csomagokra van szükség, ami további költségekkel jár.
- Ez nem érhető el végpontok közötti titkosítású értekezleteken, ami korlátozza használatát érzékeny, de fontos megbeszéléseken.
A Microsoft Teams Copilot árai
- Microsoft 365 Business Basic Copilot-tal: 37,50 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Standard Copilot-tal: 44,00 USD/hó felhasználónként
- Microsoft 365 Business Premium Copilot-tal: 53,50 USD/hó felhasználónként
Microsoft Teams Copilot értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (70+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
3. Fireflies. ai (A legjobb testreszabható nyomkövetők és időbélyeggel ellátott kiemelt részekhez)
A Fireflies.ai egy AI jegyzetelő eszköz értekezletekhez, amely rögzíti, átírja és összefoglalja a beszélgetéseket, hívásokat és virtuális konferenciákat. Bármilyen forrásból rögzíti a hangos interakciókat, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le a legfontosabb részletekről.
Nyomon kell követnie az árakról szóló megbeszéléseket és a versenytársakra való utalásokat, vagy meg kell osztania egy hívás fontos pillanatát? Állítson be egyéni nyomkövetőket a részletek jelöléséhez, és hagyja, hogy a Fireflies időbélyeggel ellátott hangrészleteket hozzon létre a gyors hivatkozáshoz.
A Fireflies.ai legjobb funkciói
- Rögzítse és alakítsa át a találkozókat szöveggé az iparágban vezető pontossággal, több mint 100 nyelven.
- Szinkronizálja a leírásokat és jegyzeteket a Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion és más alkalmazásokkal.
- Használja az AI Notetaker botot, a Chrome kiterjesztést vagy a mobilalkalmazást élő vagy személyes beszélgetések átírásához.
- Kereshet a korábbi értekezletekben egészen a pontos mondatig, és az AskFred segítségével azonnali válaszokat kaphat a beszélgetésekből.
Fireflies. ai korlátai
- A korlátozott technikai szókincs néha pontatlanságokhoz vezet.
- Nem sikerül rögzíteni vagy összefoglalni a Teams csevegésben a találkozók során elküldött üzeneteket.
Fireflies. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként
Fireflies. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🧠 Érdekesség: A görögök drága pergamentet és papiruszokat használtak, hogy mindent kézzel dokumentáljanak. Emellett folyamatosan küzdeniük kellett azért, hogy ezeket a feljegyzéseket megóvják a környezeti hatásoktól.
4. Otter. ai (A legjobb kereshető átírásokhoz és AI által generált nyomon követésekhez)
Az Otter. ai segít a csapatoknak a találkozók nyomon követésében, a beszélgetéseket világos, kereshető jegyzetekké alakítva. AI jegyzetelő eszközként az Otter. ai valós időben átírja a találkozókat. A találkozó után automatikusan létrehoz egy gyors összefoglalót, így másodpercek alatt áttekintheti a legfontosabb pontokat.
A platform azonosítja a beszélőket és kiválasztja a felelősségi köröket, így nincs szükség manuális nyomon követésre. A kulcsszófelismerés segítségével könnyedén kereshet konkrét témákra a korábbi értekezletekben.
Ráadásul az AI-alapú csevegőasszisztens a találkozó alapján követő e-maileket vagy állapotfrissítéseket is generálhat.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Készítsen 30 másodperces összefoglalókat, amelyek a hosszú üléseket a legfontosabb pontokra sűríti.
- Használja az Otter AI Chat alkalmazást, hogy közvetlenül a találkozó eredményeiből készítsen nyomonkövetési e-maileket és állapotfrissítéseket.
- Az AI Channels segítségével egyesítse az élő párbeszédet az aszinkron frissítésekkel, és így lendületet adhat a projektnek.
- Automatikusan kivonja és terjeszti a megvalósítható elemeket, biztosítva a következő lépések egyértelműségét.
Otter. ai korlátai
- A hozzáférés a 25 legutóbbi beszélgetésre korlátozódik, a régebbi beszélgetések archiválásra kerülnek.
- Az ingyenes csomagban az egyes ülések átírása legfeljebb 30 percig terjedhet.
Otter. ai árak
- Ingyenes
- Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,3/5 (290+ értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)
🧠 Érdekesség: Az ókori görögök úttörő szerepet játszottak a jegyzetelés gyakorlatában, és hangsúlyozták a tudás dokumentálásának kulturális jelentőségét. Gondosan vezettek személyes feljegyzéseket, hogy megőrizzék a filozófiai gondolatokat, a történelmi eseményeket és a tudományos megfigyeléseket.
5. Tactiq AI jegyzetelője (a legjobb valós idejű átíráshoz címkézéssel és képernyőképekkel)
A szakemberek és vezetők igényeinek figyelembevételével tervezett Tactiq Note Taker by OpenAI élőben átírja az értekezleteket, biztosítva, hogy minden fontos részlet pontosan rögzítésre kerüljön.
A Microsoft Teams, a Google Meet és a Zoom alkalmazásokkal integrálható, így nincs szükség a kézi jegyzetelésre. A mondatjegyzetelési módszert követve a Tactiq minden kijelentést rögzít, amint az elhangzik, így biztosítva a beszélgetés kontextusának és árnyalatainak megőrzését.
A Tactiq AI jegyzetelő legjobb funkciói
- Használja az AI-t az átfogó projektfrissítések automatikus generálásához, beleértve az eseményeket, határidőket, megbeszéléseket, következő lépéseket, jegyzeteket és tanulságokat.
- Jelölje meg a feladatokat, döntéseket és kérdéseket egyedi címkékkel, jelölésekkel vagy megjegyzésekkel az élő átírásokhoz.
- Képernyőképeket adhat közvetlenül a leíráshoz, hogy megőrizze a kritikus pillanatokat és a konkrét hivatkozásokat későbbi áttekintés céljából.
A Tactiq AI jegyzetelő korlátai
- Egyes felhasználók szerint a Tactiq AI funkcióinak beállítása és testreszabása kezdetben bonyolult lehet.
- A Tactiq Chrome-bővítményként működik, így használata a Chrome böngésző felhasználóira korlátozódik.
A Tactiq AI jegyzetelő árai
- Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
A Tactiq AI jegyzetelőinek értékelései és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? John Locke fontos szerepet játszott a közös jegyzetfüzetek használhatóságának javításában. Bevezette a hatékony indexelési rendszert, amely lehetővé tette a felhasználók számára az információk hatékony kategorizálását és visszakeresését. Ez még a modern időkben is segít a strukturált jegyzetelésében.
6. tl;dv (A legjobb CRM-integrált értekezlet-összefoglalókhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)
A tl;dv egy AI-alapú jegyzetelő szoftver szakemberek és vezetők számára, akik a Microsoft Teams-re támaszkodnak. Miközben rögzíti, leírja és kiemeli a találkozók fontos pillanatait, elsősorban a találkozó utáni összefoglalásra koncentrál.
A zökkenőmentes CRM-integráció, az AI-alapú betekintés és a testreszabható összefoglaló formátum révén a tl;dv megkönnyíti a nyomon követést, a jelentéstételt és a döntéshozatalt. Akár ügyfél-visszajelzéseket kell kivonnia, akár az értékesítési hívásokban felmerülő kifogásokat kell nyomon követnie, akár a termék gyenge pontjait kell azonosítania, a tl;dv AI-ügynökei mindent elintéznek.
tl;dv legjobb funkciók
- Töltse ki automatikusan a CRM mezőket a releváns értekezletadatokkal, így elkerülheti a kézi adatbevitelt a HubSpot, a Salesforce és több mint 6000 egyéb platformon.
- Ütemezzen AI-alapú figyelmeztetéseket, hogy áttekintse a múltbeli és jövőbeli értekezleteket konkrét információkért, és a jelentéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába küldje.
- Írja le és foglalja össze a találkozókat több mint 30 nyelven a globális együttműködés érdekében.
- Alkalmazzon strukturált sablonokat és forgatókönyveket az értekezletek következetességének biztosítása érdekében.
tl;dv korlátozások
- Nincs beépített funkció a résztvevők videókon látható érzelmeinek elemzésére, ami mélyebb betekintést nyújthatna.
- Nem kínál egyéni szókincset, ami speciális területeken vagy kifejezéseknél fontos lehet.
tl;dv árak
- Ingyenes
- Pro: 29 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
tl;dv értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az AI jegyzetelők piaca várhatóan 2033-ra eléri a 2545 millió dollárt, éves összetett növekedési rátája 18,9% lesz.
7. Supernormal (A legalkalmasabb a legfontosabb információk kivonására és a találkozókkal kapcsolatos kérdések megválaszolására)
A Microsoft Teams számára készült AI jegyzetelők listáján a következő a Supernormal. Ez az eszköz zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Teams-be, valós időben átírja a találkozókat és rögzíti a legfontosabb pontokat.
Az AI-vezérelt asszisztens, Norma, valós időben rögzíti a részletes értekezletjegyzeteket. A hagyományos átírási eszközökkel ellentétben Norma kivonja a legfontosabb információkat, azonosítja a feladatokat és válaszol a kérdésekre az értekezlet alatt vagy után. Még a jegyzetelő bot nevét is testreszabhatja a Microsoft Teams-en belül, hogy zökkenőmentes csapatmunkát biztosítson.
A Supernormal legjobb funkciói
- Automatikusan felismeri a megbeszélésekben felmerülő feladatokat, és azokat az Asana, Trello, ClickUp és Linear alkalmazásokon belül a megfelelő csapattagoknak rendeli hozzá.
- Gyorsan megtalálhatja a konkrét pillanatokat az időbélyeggel ellátott átírási szakaszokban.
- Szabványosítsa a jegyzetformátumokat a különböző típusú értekezletekhez, például értékesítési hívásokhoz, csapatértekezletekhez és ügyfél-tájékoztatókhoz szabott sablonokkal.
- Kapjon összefoglaló e-maileket, amelyek összefoglalják a legfontosabb megbeszéléseket, és segítenek a csapatoknak felkészülni a következő hétre.
A Supernormal korlátai
- A felhasználók panaszkodnak az eszköz előre elkészített sablonjainak alacsony minőségű eredményeire.
- Nem írja le az offline találkozókat.
Szupernormális árak
- Ingyenes
- Pro: 18 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Supernormal értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az AI jegyzetelők olyan technológiákat használnak, mint a nagy nyelvi modellek (LLM) és az automatikus beszédfelismerés (ASR), hogy javítsák a pontosságot és a kontextus megértését.
8. Krisp AI Meeting Assistant (a legjobb a teendők és a strukturált értekezlet-sablonok felismeréséhez)
Nevéhez híven a Krisp éles átírásokat biztosít a Microsoft Teams értekezletekhez. Az alapvető jegyzetelésen kívül a Krisp felismeri a megbeszélések során felmerülő teendőket. A feladatok automatikusan kivonásra, kategorizálásra és a megfelelő csapattagokhoz való hozzárendelésre kerülnek, így biztosítva, hogy minden nyomon követés egyértelmű és nyomon követhető legyen.
Ezenkívül a Krisp növeli a hatékonyságot, mivel készen használható jegyzetelő sablonokat kínál a találkozók jegyzetéhez. Ezek a sablonok strukturált formában rendszerezik a legfontosabb megbeszélési pontokat, döntéseket és következő lépéseket, megkönnyítve a jegyzetek megosztását és terjesztését a csapat tagjai között.
A Krisp AI Meeting Assistant legjobb funkciói
- A beszélgetésekben felismeri a cselekvési pontokat, és kontextusváltás nélkül hozzárendeli azokat a csapat tagjaihoz.
- Kösse össze a jegyzetelést és a terjesztést a tervezett értekezletekkel az automatizált munkafolyamat érdekében.
- Használja ki a plugin-mentes kompatibilitást a Microsoft Teams és más értekezletplatformok használatához.
A Krisp AI Meeting Assistant korlátai
- Jelenleg a Krisp egyszerre csak egy naptárhoz tud csatlakozni.
- A találkozók átírása és jegyzetelése funkciók jelenleg csak angol nyelven érhetők el.
Krisp AI Meeting Assistant árak
- Ingyenes
- Pro: 16 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként
Krisp AI Meeting Assistant értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: Használjon színeket a jegyzetek különböző szakaszainak kiemeléséhez. A piros színnel jelölheti a fontos információkat, a legfontosabb pontokat és a figyelmeztetéseket, míg a kék színnel kiemelheti a meghatározásokat, a főbb fogalmakat és a legfontosabb gondolatokat. A zöld szín kiválóan alkalmas példák és alkalmazások jelölésére, a sárga a kérdésekre, a lila pedig a szókincsre.
9. Huddles. app (A legjobb zajszűrés és hangtisztaság az átírásokban)
A Huddles egy csúcsminőségű zajszűrő és hangjavító eszköz, amely kristálytiszta hangzást biztosít a virtuális értekezleteken. Eltávolítja a háttérzajt, például a billentyűzet kopogását, a kutyák ugatását vagy az építkezés zaját, így biztosítva a pontos értekezlet-összefoglalásokat.
A gyors tempójú beszélgetésekben, ahol több résztvevő beszél egyszerre, a Huddles Voice Clarity funkciója javítja a beszéd érthetőségét. Ez megkönnyíti a beszélők megkülönböztetését és a koherens összefoglalók elkészítését.
A Huddles. app legjobb funkciói
- A helyi hangfeldolgozás biztosítja az adatok biztonságát, így az érzékeny információk bizalmasak maradnak.
- Minimalizálja a félreértéseket az Echo Cancellation és az Acoustic Echo Removal funkciók segítségével, amelyek kiküszöbölik a rossz hangminőséget.
- Készítsen tömör napirendeket AI segítségével, hogy irányítsa a megbeszéléseket és ösztönözze a csapat tagjait az előzetes felkészülésre.
Huddles. app korlátozások
- Az alkalmazás nem szinkronizálódik a felhasználók naptáraival.
- A felhasználók panaszkodnak, hogy nincs fejlett API-kapcsolatuk, amely megkönnyítené a más platformokkal való jobb együttműködést.
Huddles. app árak
- Ingyenes
- Pro: 19,9 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 19,9 USD/hó felhasználónként
Huddles. alkalmazás értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔍 Tudta? Az AI jegyzetelő eszközöket használó szervezeteknél akár 30%-kal csökkent a találkozók utáni jegyzetek rendezésére fordított idő.
10. Bluedot AI-alapú jegyzetelője (a legjobb botmentes háttér-átíráshoz, iparág-specifikus pontossággal)
A Bluedot rögzíti, rendszerezi és megosztja a Microsoft Teams-ben készült jegyzeteket anélkül, hogy botoknak kellene csatlakozniuk a hívásokhoz. Csendesen működik a háttérben, automatikusan átírja és összefoglalja a megbeszéléseket. Az átírások kiemelik a legfontosabb pontokat, a teendőket és a döntéseket, így a nyomon követés könnyedén elvégezhető.
A legnagyobb előnye? A Bluedot pontosan felismeri a szakszavakat és az iparági zsargont, így még a speciális beszélgetések is világosan átírásra kerülnek.
A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének legjobb funkciói
- Állítson be konkrét megtekintési, szerkesztési és megosztási jogosultságokat a bizalmas információk biztonsága érdekében.
- Ossza meg az értekezletek összefoglalóit a csapatok között, hogy minden résztvevő tájékozott maradjon.
- Használja az AI-t a találkozókhoz, és végezzen gyors kulcsszókeresést a fontos találkozói jegyzetek megtalálásához anélkül, hogy újra lejátszaná a felvételeket.
- Automatikusan generáljon nyomon követéseket és teendőket, hogy a csapatok összhangban legyenek a következő lépésekkel kapcsolatban.
A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének korlátai
- Nincs kiterjedt CRM-integrációja, ami korlátozza a rögzített hívások szinkronizálásának lehetőségét olyan platformokkal, mint a liftOS.
- Korlátozott testreszabási lehetőségek a találkozók összefoglalásaihoz, ami befolyásolja az ügyfelekkel való interakciókba való betekintést.
A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének ára
- Ingyenes
- Alap: 18 USD/hó felhasználónként
- Pro: 25 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
A Bluedot AI-alapú jegyzetelőinek értékelései és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🤝 Barátkozó emlékeztető: A jegyzetelők hasznosak, de mindig ellenőrizze, finomítsa és személyre szabja az AI által generált jegyzeteket a pontosság és az egyértelműség érdekében.
Ismerje meg a legjobb AI-alapú eszközt – ClickUp
Bemutattuk a Microsoft Teams számára legalkalmasabb AI jegyzetelőket, amelyek mindegyike egyedi funkciókkal rendelkezik, amelyekkel javíthatja a találkozók során szerzett információk rögzítését, rendszerezését és felhasználását.
Ha azonban olyan fejlett funkciókat keres, amelyek a találkozók átírásán túl is növelik csapata termelékenységét, akkor a ClickUp kiemelkedik a többi közül.
A ClickUp AI Notetaker segítségével automatizált értekezlet-összefoglalókhoz juthat, így nem kell attól tartania, hogy fontos részleteket hagy ki. A ClickUp Docs együttműködési teret biztosít a jegyzetek tárolásához, rendszerezéséhez és finomításához. A ClickUp Brain segítségével az AI még egy lépéssel tovább megy: segít azonnali írásban, összefoglalásban és információk visszakeresésében, így munkaterülete valóban okosabbá válik.
Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra! ✅