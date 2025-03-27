A legjobb AI jegyzetelők a Microsoft Teams értekezletekhez

A találkozók remekek – amíg nem kell mindent megjegyezni, ami elhangzott. Ez nagyon sok, ha jegyzeteket kell készíteni, a teendőket nyomon kell követni és közben figyelni is kell.

Ha csapata a Microsoft Teams-ben dolgozik, akkor szüksége van egy AI jegyzetelő eszközre, amely megkönnyíti a munkáját.

A legjobb AI jegyzetelők rögzítenek, átírnak, összefoglalnak, sőt feladatokat is létrehoznak, így Ön a részletekre koncentrálhat, miközben ők gondoskodnak a részletekről.

Ebben a blogbejegyzésben bemutatjuk a Microsoft Teams számára készült 10 legjobb AI jegyzetelőt, amelyek segítségével a találkozók jegyzetelése kaotikusból szervezetté válik. 🎯

Mit kell keresnie a Microsoft Teams számára készült AI jegyzetelőkben?

Az AI jegyzetelők időt takaríthatnak meg, javíthatják a pontosságot és növelhetik a találkozók hatékonyságát. Azonban nem minden eszköz kínál ugyanazokat a funkciókat. A Microsoft Teamshez való eszköz kiválasztásakor vegye figyelembe a következő kulcsfontosságú funkciókat, hogy biztosan megfeleljen az Ön igényeinek. 💁

Zökkenőmentes integráció: natívan működik a Microsoft Teams-en belül, manuális beállítás vagy harmadik féltől származó megoldások nélkül.

Valós idejű átírás: Nagy pontossággal rögzíti a beszélgetéseket, még zajos környezetben vagy gyors tempójú megbeszéléseken is.

Beszélő azonosítás: Megkülönbözteti a résztvevőket, hogy strukturált és olvasható jegyzeteket készítsen.

Feladatok kivonása: azonosítja a legfontosabb feladatokat, döntéseket és nyomon követéseket, csökkentve ezzel a kézi felülvizsgálat szükségességét.

Összefoglalási funkciók: AI-alapú, tömör értekezlet-összefoglalók készítése a releváns kiemelt pontokkal.

Testreszabható formázás: Lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy az összefoglalókat a csapat munkafolyamataikhoz és jelentési igényeikhez igazítsák.

Többnyelvű támogatás: Több nyelven átírja a találkozókat a globális csapatok számára.

Fejlett keresés és címkézés: Lehetővé teszi konkrét témák, kulcsszavak vagy kulcsfontosságú pillanatok gyors visszakeresését.

A 10 legjobb AI jegyzetelő a Microsoft Teams számára

A megfelelő AI jegyzetelő kiválasztása kihívást jelenthet, mivel rengeteg lehetőség áll rendelkezésre. Hogy megkönnyítsük az életét, összeállítottunk egy listát tíz AI jegyzetelőről a Microsoft Teams számára, amelyek pontosságukkal, zökkenőmentes integrációjukkal és termelékenységi előnyeikkel tűnnek ki.

Kezdjük el! 💪

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-termelékenység)

A mai munka nem működik.

A projektek, a tudás és a beszélgetések különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja a csapatok munkáját. A ClickUp ezt a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projekteket, a tudást és a csevegést – mindezt AI segítségével, amely gyorsabb és hatékonyabb munkavégzést tesz lehetővé.

Mindannyian tudjuk, hogy a találkozók azok a helyek, ahol a varázslat (és az őrület) megtörténik. Ezért a ClickUp Meetings biztosítja, hogy a megbeszélések strukturáltak, produktívak és, ami a legfontosabb, megvalósíthatók legyenek.

A ClickUp egy helyen központosítja az AI-alapú jegyzetelést, a találkozók szervezését, a közös dokumentumokat és a feladatok nyomon követését minden videokonferencia-platformon, beleértve a Microsoft Teams-t is.

Így használhatja a funkcióit. 💁

ClickUp AI jegyzetelő

Próbálja ki a ClickUp AI jegyzetelőjét! A ClickUp AI Notetaker segítségével automatikus értekezlet-átírásokat kaphat, egyértelmű beszélőjelölésekkel.

Az értekezlet éppen véget ért, és az oldalad tele van olvashatatlan firkákkal? Ne aggódj, a ClickUp AI jegyzetelő segít neked.

A jegyzetelő automatikusan rögzíti, átírja és összefoglalja az értekezleteket valós időben, kiemelve a legfontosabb tanulságokat, eredményeket és döntéseket. Nincs többé szükség a szövegek között való kutatásra, hogy megtalálja a fontos információkat, amíg a szeme könnyes nem lesz.

A legjobb rész? Ez a találkozókhoz készült AI-eszköz zökkenőmentesen alakítja át a megbeszélés pontjait ClickUp feladatokká, így biztosítva a könnyű nyomon követést. Ha később vissza kell térnie valamire, csak kérdezze meg az AI-eszközt természetes nyelven, és az másodpercek alatt előhívja az információt!

Tegyük fel például, hogy egy technológiai vállalat marketingcsapata hetente tart kampánytervezési értekezletet a Microsoft Teamsben.

A ClickUp jegyzetelőjével az értekezlet összefoglalásra kerül, rögzítve a legfontosabb frissítéseket, mint például a bevezetési ütemtervek, a tartalomszolgáltatások és a hirdetési kiadások elosztása. Ezeket a pontokat feladatokká alakítja, a tartalomíróknak vázlatokat, a tervezőknek pedig tervezési kéréseket rendel hozzájuk.

ClickUp Brain

A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat az értekezletek átírásaiból, így gyorsan áttekintheti a tartalmat.

A ClickUp Brain segítségével az információk keresése gyerekjáték lesz. Ahelyett, hogy több oldalas jegyzeteket böngészne, egyszerűen csak megkérdezheti: „Milyen visszajelzést adott az ügyfél a múlt hónapban?” és azonnal megkapja a választ.

Például egy kampánystratéga, aki a korábbi megbeszéléseket áttekinti, azonnal lekérdezheti az ügyfél preferenciáit azzal a kérdéssel, hogy „Milyen üzenetirányt preferált az ügyfél?”. Ez biztosítja, hogy minden prezentáció, hirdetési koncepció vagy tartalmi stratégia összhangban legyen az ügyfél elvárásaival, anélkül, hogy elmulasztanák a legfontosabb részleteket.

ClickUp Docs

Valós időben együttműködhet és együtt szerkesztheti a ClickUp Docs segítségével.

Most, hogy a találkozókat könnyedén dokumentálhatja, hol tárolja ezeket a jegyzeteket?

A ClickUp Docs egy központi hub, amelynek segítségével mindent megszervezhet, megoszthat és együttműködhet, a találkozók jegyzetétől a projekt ütemtervéig, a teendőlistákig és a vállalati wikikig.

A gazdag formázási funkciók segítségével a dokumentumokat a kívánt módon strukturálhatja, miközben multimédiás elemekkel, diagramokkal, címkékkel, linkekkel és táblázatokkal teszi őket vonzóbbá. Ráadásul az integrált Brain segítségével javíthatja a jegyzetek érthetőségét, és szerkesztheti őket, hogy azok az adott hangnemhez is illeszkedjenek.

A ClickUp legjobb funkciói

Ötletek bővítése: Használjon AI-alapú utasításokat, például „Tartalom bővítése” vagy „Írás folytatása”, hogy fejlessze és finomítsa gondolatait.

Rutin feladatok automatizálása: Állítson be triggereket és feltételeket az ismétlődő műveletek kezeléséhez, akár kész, akár testreszabható Állítson be triggereket és feltételeket az ismétlődő műveletek kezeléséhez, akár kész, akár testreszabható ClickUp Automations segítségével.

Képernyőfelvételek rögzítése és átírása: Rögzítse képernyőjét Rögzítse képernyőjét a ClickUp Clips segítségével, és hozzon létre AI-alapú átírásokat, hogy könnyen hivatkozhasson rájuk a találkozó jegyzetében.

Szinkronizálja a találkozó jegyzeteket a Csevegéssel: Használja a ClickUp Brain alkalmazást a szálakban folyó beszélgetések összefoglalásához és a legfontosabb teendők közvetlenül Használja a ClickUp Brain alkalmazást a szálakban folyó beszélgetések összefoglalásához és a legfontosabb teendők közvetlenül a ClickUp Csevegésben való közzétételéhez, hogy mindenki naprakész legyen.

A ClickUp korlátai

Kiterjedt testreszabási funkcióinak beállítása időigényes.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp AI Notetaker: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 6 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 10 000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4400 értékelés)

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók 37%-a küld utánkövetési jegyzeteket vagy értekezlet-jegyzőkönyveket a teendők nyomon követése érdekében, de 36% még mindig más, fragmentált módszerekre támaszkodik. A döntések rögzítésére szolgáló egységes rendszer hiányában a szükséges kulcsfontosságú információk elsikkadhatnak a csevegések, e-mailek vagy táblázatok között. A ClickUp segítségével a beszélgetéseket azonnal végrehajtható feladatokká alakíthatja át az összes feladatában, csevegésében és dokumentumában, így biztosítva, hogy mindenre kiterjedjen.

2. Microsoft Teams Copilot (a legjobb AI-alapú értekezlet-elemzésekhez és -statisztikákhoz)

a Microsoft Teams Copilot segítségével

A Microsoft Teams Copilot egy mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely a Microsoft 365 alkalmazásokba, többek között a Teamsbe is integrálva van, és a termelékenységet és az együttműködést hivatott javítani. A fejlett nyelvi modelleket és a Microsoft Graph adatokat kihasználva a Copilot automatizálja az olyan feladatokat, mint az e-mailek megírása, a találkozók összefoglalása és a tartalom generálása.

A Copilot felkészíti Önt a találkozókra, leírja a megbeszéléseket és összefoglalja a legfontosabb pontokat a későn csatlakozók számára. Utána összefoglalja a döntéseket, felsorolja a teendőket és megválaszolja a nyomon követési kérdéseket.

A Microsoft Teams Copilot legjobb funkciói

A megbeszélések alapján azonosítsa és sorolja fel a nyomon követési feladatokat, így könnyen kioszthatja a felelősségi köröket.

Állítsa be a Copilot elérhetőségét a teljes átírás, az élő beszéd-szöveggé alakítás vagy a csevegésalapú betekintés opcióival.

Tegyen fel célzott kérdéseket a Copilotnak, hogy feltárja az eltéréseket, elemezze a válaszokat és azonosítsa az érvekben lévő hiányosságokat.

Kombinálja a beszélt beszélgetéseket és a csevegőüzeneteket, hogy egy helyen biztosítsa a teljes kontextust.

A Microsoft Teams Copilot korlátai

A jegyzetelő funkcióhoz speciális Microsoft 365 szolgáltatási csomagokra van szükség, ami további költségekkel jár.

Ez nem érhető el végpontok közötti titkosítású értekezleteken, ami korlátozza használatát érzékeny, de fontos megbeszéléseken.

A Microsoft Teams Copilot árai

Microsoft 365 Business Basic Copilot-tal: 37,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Standard Copilot-tal: 44,00 USD/hó felhasználónként

Microsoft 365 Business Premium Copilot-tal: 53,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Teams Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (70+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

3. Fireflies. ai (A legjobb testreszabható nyomkövetők és időbélyeggel ellátott kiemelt részekhez)

A Fireflies.ai egy AI jegyzetelő eszköz értekezletekhez, amely rögzíti, átírja és összefoglalja a beszélgetéseket, hívásokat és virtuális konferenciákat. Bármilyen forrásból rögzíti a hangos interakciókat, így biztosítva, hogy soha ne maradjon le a legfontosabb részletekről.

Nyomon kell követnie az árakról szóló megbeszéléseket és a versenytársakra való utalásokat, vagy meg kell osztania egy hívás fontos pillanatát? Állítson be egyéni nyomkövetőket a részletek jelöléséhez, és hagyja, hogy a Fireflies időbélyeggel ellátott hangrészleteket hozzon létre a gyors hivatkozáshoz.

A Fireflies.ai legjobb funkciói

Rögzítse és alakítsa át a találkozókat szöveggé az iparágban vezető pontossággal, több mint 100 nyelven.

Szinkronizálja a leírásokat és jegyzeteket a Slack, Salesforce, HubSpot, Trello, Asana, Notion és más alkalmazásokkal.

Használja az AI Notetaker botot, a Chrome kiterjesztést vagy a mobilalkalmazást élő vagy személyes beszélgetések átírásához.

Kereshet a korábbi értekezletekben egészen a pontos mondatig, és az AskFred segítségével azonnali válaszokat kaphat a beszélgetésekből.

Fireflies. ai korlátai

A korlátozott technikai szókincs néha pontatlanságokhoz vezet.

Nem sikerül rögzíteni vagy összefoglalni a Teams csevegésben a találkozók során elküldött üzeneteket.

Fireflies. ai árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 39 USD/hó felhasználónként

Fireflies. ai értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 600 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Otter. ai (A legjobb kereshető átírásokhoz és AI által generált nyomon követésekhez)

Az Otter. ai segít a csapatoknak a találkozók nyomon követésében, a beszélgetéseket világos, kereshető jegyzetekké alakítva. AI jegyzetelő eszközként az Otter. ai valós időben átírja a találkozókat. A találkozó után automatikusan létrehoz egy gyors összefoglalót, így másodpercek alatt áttekintheti a legfontosabb pontokat.

A platform azonosítja a beszélőket és kiválasztja a felelősségi köröket, így nincs szükség manuális nyomon követésre. A kulcsszófelismerés segítségével könnyedén kereshet konkrét témákra a korábbi értekezletekben.

Ráadásul az AI-alapú csevegőasszisztens a találkozó alapján követő e-maileket vagy állapotfrissítéseket is generálhat.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Készítsen 30 másodperces összefoglalókat, amelyek a hosszú üléseket a legfontosabb pontokra sűríti.

Használja az Otter AI Chat alkalmazást, hogy közvetlenül a találkozó eredményeiből készítsen nyomonkövetési e-maileket és állapotfrissítéseket.

Az AI Channels segítségével egyesítse az élő párbeszédet az aszinkron frissítésekkel, és így lendületet adhat a projektnek.

Automatikusan kivonja és terjeszti a megvalósítható elemeket, biztosítva a következő lépések egyértelműségét.

Otter. ai korlátai

A hozzáférés a 25 legutóbbi beszélgetésre korlátozódik, a régebbi beszélgetések archiválásra kerülnek.

Az ingyenes csomagban az egyes ülések átírása legfeljebb 30 percig terjedhet.

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

5. Tactiq AI jegyzetelője (a legjobb valós idejű átíráshoz címkézéssel és képernyőképekkel)

via Tactiq

A szakemberek és vezetők igényeinek figyelembevételével tervezett Tactiq Note Taker by OpenAI élőben átírja az értekezleteket, biztosítva, hogy minden fontos részlet pontosan rögzítésre kerüljön.

A Microsoft Teams, a Google Meet és a Zoom alkalmazásokkal integrálható, így nincs szükség a kézi jegyzetelésre. A mondatjegyzetelési módszert követve a Tactiq minden kijelentést rögzít, amint az elhangzik, így biztosítva a beszélgetés kontextusának és árnyalatainak megőrzését.

A Tactiq AI jegyzetelő legjobb funkciói

Használja az AI-t az átfogó projektfrissítések automatikus generálásához, beleértve az eseményeket, határidőket, megbeszéléseket, következő lépéseket, jegyzeteket és tanulságokat.

Jelölje meg a feladatokat, döntéseket és kérdéseket egyedi címkékkel, jelölésekkel vagy megjegyzésekkel az élő átírásokhoz.

Képernyőképeket adhat közvetlenül a leíráshoz, hogy megőrizze a kritikus pillanatokat és a konkrét hivatkozásokat későbbi áttekintés céljából.

A Tactiq AI jegyzetelő korlátai

Egyes felhasználók szerint a Tactiq AI funkcióinak beállítása és testreszabása kezdetben bonyolult lehet.

A Tactiq Chrome-bővítményként működik, így használata a Chrome böngésző felhasználóira korlátozódik.

A Tactiq AI jegyzetelő árai

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Tactiq AI jegyzetelőinek értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. tl;dv (A legjobb CRM-integrált értekezlet-összefoglalókhoz és munkafolyamat-automatizáláshoz)

A tl;dv egy AI-alapú jegyzetelő szoftver szakemberek és vezetők számára, akik a Microsoft Teams-re támaszkodnak. Miközben rögzíti, leírja és kiemeli a találkozók fontos pillanatait, elsősorban a találkozó utáni összefoglalásra koncentrál.

A zökkenőmentes CRM-integráció, az AI-alapú betekintés és a testreszabható összefoglaló formátum révén a tl;dv megkönnyíti a nyomon követést, a jelentéstételt és a döntéshozatalt. Akár ügyfél-visszajelzéseket kell kivonnia, akár az értékesítési hívásokban felmerülő kifogásokat kell nyomon követnie, akár a termék gyenge pontjait kell azonosítania, a tl;dv AI-ügynökei mindent elintéznek.

tl;dv legjobb funkciók

Töltse ki automatikusan a CRM mezőket a releváns értekezletadatokkal, így elkerülheti a kézi adatbevitelt a HubSpot, a Salesforce és több mint 6000 egyéb platformon.

Ütemezzen AI-alapú figyelmeztetéseket, hogy áttekintse a múltbeli és jövőbeli értekezleteket konkrét információkért, és a jelentéseket közvetlenül a beérkező levelek mappájába küldje.

Írja le és foglalja össze a találkozókat több mint 30 nyelven a globális együttműködés érdekében.

Alkalmazzon strukturált sablonokat és forgatókönyveket az értekezletek következetességének biztosítása érdekében.

tl;dv korlátozások

Nincs beépített funkció a résztvevők videókon látható érzelmeinek elemzésére, ami mélyebb betekintést nyújthatna.

Nem kínál egyéni szókincset, ami speciális területeken vagy kifejezéseknél fontos lehet.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Supernormal (A legalkalmasabb a legfontosabb információk kivonására és a találkozókkal kapcsolatos kérdések megválaszolására)

via Supernormal

A Microsoft Teams számára készült AI jegyzetelők listáján a következő a Supernormal. Ez az eszköz zökkenőmentesen integrálódik a Microsoft Teams-be, valós időben átírja a találkozókat és rögzíti a legfontosabb pontokat.

Az AI-vezérelt asszisztens, Norma, valós időben rögzíti a részletes értekezletjegyzeteket. A hagyományos átírási eszközökkel ellentétben Norma kivonja a legfontosabb információkat, azonosítja a feladatokat és válaszol a kérdésekre az értekezlet alatt vagy után. Még a jegyzetelő bot nevét is testreszabhatja a Microsoft Teams-en belül, hogy zökkenőmentes csapatmunkát biztosítson.

A Supernormal legjobb funkciói

Automatikusan felismeri a megbeszélésekben felmerülő feladatokat, és azokat az Asana, Trello, ClickUp és Linear alkalmazásokon belül a megfelelő csapattagoknak rendeli hozzá.

Gyorsan megtalálhatja a konkrét pillanatokat az időbélyeggel ellátott átírási szakaszokban.

Szabványosítsa a jegyzetformátumokat a különböző típusú értekezletekhez, például értékesítési hívásokhoz, csapatértekezletekhez és ügyfél-tájékoztatókhoz szabott sablonokkal.

Kapjon összefoglaló e-maileket, amelyek összefoglalják a legfontosabb megbeszéléseket, és segítenek a csapatoknak felkészülni a következő hétre.

A Supernormal korlátai

A felhasználók panaszkodnak az eszköz előre elkészített sablonjainak alacsony minőségű eredményeire.

Nem írja le az offline találkozókat.

Szupernormális árak

Ingyenes

Pro: 18 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 29 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Supernormal értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: nincs elég értékelés

8. Krisp AI Meeting Assistant (a legjobb a teendők és a strukturált értekezlet-sablonok felismeréséhez)

Krisp AI Meeting Assistant segítségével

Nevéhez híven a Krisp éles átírásokat biztosít a Microsoft Teams értekezletekhez. Az alapvető jegyzetelésen kívül a Krisp felismeri a megbeszélések során felmerülő teendőket. A feladatok automatikusan kivonásra, kategorizálásra és a megfelelő csapattagokhoz való hozzárendelésre kerülnek, így biztosítva, hogy minden nyomon követés egyértelmű és nyomon követhető legyen.

Ezenkívül a Krisp növeli a hatékonyságot, mivel készen használható jegyzetelő sablonokat kínál a találkozók jegyzetéhez. Ezek a sablonok strukturált formában rendszerezik a legfontosabb megbeszélési pontokat, döntéseket és következő lépéseket, megkönnyítve a jegyzetek megosztását és terjesztését a csapat tagjai között.

A Krisp AI Meeting Assistant legjobb funkciói

A beszélgetésekben felismeri a cselekvési pontokat, és kontextusváltás nélkül hozzárendeli azokat a csapat tagjaihoz.

Kösse össze a jegyzetelést és a terjesztést a tervezett értekezletekkel az automatizált munkafolyamat érdekében.

Használja ki a plugin-mentes kompatibilitást a Microsoft Teams és más értekezletplatformok használatához.

A Krisp AI Meeting Assistant korlátai

Jelenleg a Krisp egyszerre csak egy naptárhoz tud csatlakozni.

A találkozók átírása és jegyzetelése funkciók jelenleg csak angol nyelven érhetők el.

Krisp AI Meeting Assistant árak

Ingyenes

Pro: 16 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Krisp AI Meeting Assistant értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 550 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Huddles. app (A legjobb zajszűrés és hangtisztaság az átírásokban)

a Huddles.app segítségével

A Huddles egy csúcsminőségű zajszűrő és hangjavító eszköz, amely kristálytiszta hangzást biztosít a virtuális értekezleteken. Eltávolítja a háttérzajt, például a billentyűzet kopogását, a kutyák ugatását vagy az építkezés zaját, így biztosítva a pontos értekezlet-összefoglalásokat.

A gyors tempójú beszélgetésekben, ahol több résztvevő beszél egyszerre, a Huddles Voice Clarity funkciója javítja a beszéd érthetőségét. Ez megkönnyíti a beszélők megkülönböztetését és a koherens összefoglalók elkészítését.

A Huddles. app legjobb funkciói

A helyi hangfeldolgozás biztosítja az adatok biztonságát, így az érzékeny információk bizalmasak maradnak.

Minimalizálja a félreértéseket az Echo Cancellation és az Acoustic Echo Removal funkciók segítségével, amelyek kiküszöbölik a rossz hangminőséget.

Készítsen tömör napirendeket AI segítségével, hogy irányítsa a megbeszéléseket és ösztönözze a csapat tagjait az előzetes felkészülésre.

Huddles. app korlátozások

Az alkalmazás nem szinkronizálódik a felhasználók naptáraival.

A felhasználók panaszkodnak, hogy nincs fejlett API-kapcsolatuk, amely megkönnyítené a más platformokkal való jobb együttműködést.

Huddles. app árak

Ingyenes

Pro: 19,9 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 19,9 USD/hó felhasználónként

Huddles. alkalmazás értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Bluedot AI-alapú jegyzetelője (a legjobb botmentes háttér-átíráshoz, iparág-specifikus pontossággal)

A Bluedot rögzíti, rendszerezi és megosztja a Microsoft Teams-ben készült jegyzeteket anélkül, hogy botoknak kellene csatlakozniuk a hívásokhoz. Csendesen működik a háttérben, automatikusan átírja és összefoglalja a megbeszéléseket. Az átírások kiemelik a legfontosabb pontokat, a teendőket és a döntéseket, így a nyomon követés könnyedén elvégezhető.

A legnagyobb előnye? A Bluedot pontosan felismeri a szakszavakat és az iparági zsargont, így még a speciális beszélgetések is világosan átírásra kerülnek.

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének legjobb funkciói

Állítson be konkrét megtekintési, szerkesztési és megosztási jogosultságokat a bizalmas információk biztonsága érdekében.

Ossza meg az értekezletek összefoglalóit a csapatok között, hogy minden résztvevő tájékozott maradjon.

Használja az AI-t a találkozókhoz , és végezzen gyors kulcsszókeresést a fontos találkozói jegyzetek megtalálásához anélkül, hogy újra lejátszaná a felvételeket.

Automatikusan generáljon nyomon követéseket és teendőket, hogy a csapatok összhangban legyenek a következő lépésekkel kapcsolatban.

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének korlátai

Nincs kiterjedt CRM-integrációja, ami korlátozza a rögzített hívások szinkronizálásának lehetőségét olyan platformokkal, mint a liftOS.

Korlátozott testreszabási lehetőségek a találkozók összefoglalásaihoz, ami befolyásolja az ügyfelekkel való interakciókba való betekintést.

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőjének ára

Ingyenes

Alap: 18 USD/hó felhasználónként

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

A Bluedot AI-alapú jegyzetelőinek értékelései és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

