A 10 legjobb AI hangrögzítő átíráshoz és tartalomkészítéshez

Előfordult már veled, hogy egy zseniális ötlet jutott eszedbe, de még leírni sem tudtad, máris el is felejtetted? Vagy nehezen tudsz lépést tartani a megbeszélések jegyzeteleivel vagy a brainstorming üléseken?

Az AI hangrögzítők könnyedén kisegítenek ebből a szorult helyzetből.

Az AI hangrögzítők nem csupán rögzítik a hangodat – leiratokat készítenek, rendszerezik a tartalmat, javítják a hangminőséget, és integrálódnak a munkafolyamatokba. Akár tartalomkészítő, diák vagy üzleti szakember vagy, aki lehetőségeket keres, 10 olyan AI hangrögzítő eszközt ajánlunk, amelyek megkönnyítik az életedet. ✨

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme néhány a piacon elérhető legjobb AI hangrögzítők közül: ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítés és munkafolyamat-kezelés)

Otter.ai (A legjobb online/offline értekezletek valós idejű átírásához)

Descript (A legjobb átfogó hang- és videószerkesztéshez)

Movavi (A legjobb oktatóvideókhoz és útmutatókhoz)

Rev Voice Recorder (A legjobb emberi átírásokhoz)

Temi (A legjobb gyors és megfizethető átírásokhoz)

Krisp (A legjobb zajszűréshez és tiszta kommunikációhoz)

Smart Voice Recorder (A legjobb kiváló minőségű hangfelvételekhez)

Say&Go (A legjobb gyors hangjegyzetekhez útközben)

Notta (A legjobb valós idejű átíráshoz és dokumentáláshoz)

Mire kell figyelni egy AI hangrögzítőnél?

AI-alapú hangrögzítő eszköz kiválasztásakor figyelj a következő funkciókra:

Pontos AI-alapú átírás : Válassz olyan felvevő eszközt, amely egyben : Válassz olyan felvevő eszközt, amely egyben AI-alapú átíró eszközként is működik, és nagy pontossággal kínál valós idejű vagy szinte azonnali átírásokat, különösen több résztvevővel zajló megbeszélések rögzítése során

Zajszűrés : Válassz olyan felvevőt, amely eltávolítja a nem kívánt háttérzajt, hogy javítsa a hangminőséget. Ez különösen hasznos, ha forgalmas vagy kültéri környezetben készítesz felvételeket.

Testreszabható fájlformátumok : A különböző platformokkal való kompatibilitás biztosítása érdekében válasszon olyan AI hangrögzítő eszközt, amely képes az audio- és átírási fájlokat különböző formátumokban, például MP3, WAV, TXT, Docx stb. menteni és exportálni.

Felhőintegráció : Hasznos lehet egy olyan hangrögzítő alkalmazás, amely az összes felvételt és átiratot a felhőben tárolja. Plusz pont, ha automatikusan szinkronizál, így az adatok több eszközről is elérhetők

Kereshető átiratok : Időt szeretne megtakarítani az átiratok átnézésekor? Keressen olyan hangrögzítő eszközöket, amelyek kereshető átiratokat generálnak. Ezek lehetővé teszik a szövegben történő kulcsszókeresést

Többnyelvű támogatás : Válassz olyan AI hangrögzítő eszközt, amely több nyelvet és fordítást támogat. Ez jól jön, ha globális munkatársi gárdád vagy ügyfélköröd van

Lejátszási sebesség szabályozás: Ha hosszú felvételek áttekintése közben szeretnéd felgyorsítani vagy lelassítani az audiofájlokat, válassz egy olyan AI hangrögzítő eszközt, amely rendelkezik lejátszási sebesség szabályozási funkcióval

A 10 legjobb AI hangrögzítő

Íme a 10 legjobb AI hangrögzítő listája, amelyeket mindenképpen ki kell próbálnod:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú tartalomkészítés és munkafolyamat-kezelés)

Hang- és videofelvétel készítése a ClickUp-ban Rögzítsd képernyődet, webkamerád videóját és hangját könnyedén a ClickUp Clips segítségével

A ClickUp egy hatékony, mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazás, amely egyben sokoldalú, AI-alapú üzleti kommunikációs szoftverként is működik. Akár tartalomkészítésről, akár együttműködésről van szó, a ClickUp minden igényedet kielégíti.

Ha AI hangrögzítőre van szüksége, a ClickUp Clips segítségével rögzítheti, mentheti és megoszthatja az audio- és videofájlokat. A Voice Clips funkciót a feladatmegjegyzésekben is használhatja, hogy audiofájlokat küldjön a csapatának a ClickUp-on belül vagy kívül. Csak nyomja meg a rögzítés gombot, és a ClickUp gondoskodik a többiről.

Rögzítsd gondolataidat, oszd meg frissítéseidet, vagy készíts átfogó termékbemutatókat a Clips képernyőrögzítő segítségével. Nézd meg ezt a rövid bemutatót, hogy megtanuld a helyes használatát!

A Clips kiegészítéseként rendelkezésedre áll a ClickUp Brain is, a ClickUp saját mesterséges intelligenciája. Ez automatikusan leírja a hang- és videofelvételeket, így a közönséged gyorsabban áttekintheti a tartalmat.

Írja le hang- és videofájlokat valós időben a ClickUp Brain segítségével

Ha a leiratokból ki kell emelned a legfontosabb cselekvési pontokat, a program összefoglalót is készít.

A ClickUp Brain MAX-szal, a ClickUp önálló asztali alkalmazásával, a leírás egy új szintre lép! A Brain MAX beszéd-szöveggé alakító funkciója átalakítja a munkamódszeredet, mivel lehetővé teszi, hogy gondolatokat, ötleteket vagy utasításokat kimondj, ahelyett, hogy leírnád őket. Akár értekezleti jegyzeteket készítesz, teendőlistákat állítasz össze, e-maileket fogalmazol meg, vagy projektötleteket gyűjtesz, egyszerűen csak beszélj, és a Brain MAX azonnal leírja és rendszerezi a szavaidat.

Mindezek a szolgáltatások, valamint a ClickUp egyszerű használata miatt ez az egyik legjobb AI hangrögzítő eszköz a piacon.

Készíts automatizált értekezletjegyzeteket, átírásokat és összefoglalókat a ClickUp AI Notetaker segítségével

Ezen funkciók mellett a ClickUp AI Notetaker alkalmazás tökéletes társad lesz az értekezleteken. Valós időben készít világos, kereshető átiratokat, és kiemeli a legfontosabb tanulságokat, döntéseket és teendőket az értekezleti jegyzetekben. A feladatokba és munkafolyamatokba való beépített integrációjának köszönhetően azonnal cselekedhetsz a megszerzett információk alapján, anélkül, hogy bármit is kihagynál.

A ClickUp legjobb funkciói

Használd a ClickUp Brain-t, hogy konkrét információkat keress a leiratokban, és hasznos betekintést nyerj a munkaterületed tartalmába

Rögzíts, ments és ossz meg videókat az érdekelt felekkel a ClickUp Clips segítségével. Hozz létre egy központi videotárat a Clips Hub segítségével

Csatolj klipeket és hangfelvételeket a ClickUp feladatokhoz a kontextus megőrzése és javítása érdekében

Hozzáférés testreszabható sablonokhoz a hangalámondási szövegek és a gyártási ütemtervek kezeléséhez

📮 ClickUp Insight: Nemrég kiderült, hogy a tudásmunkások körülbelül 33%-a naponta 1–3 embernek küld üzenetet, hogy megszerezze a szükséges háttérinformációkat. De mi lenne, ha minden információ dokumentálva lenne és könnyen elérhető lenne? A ClickUp Brain AI Knowledge Manager segítségével a kontextusváltás már a múlté. Egyszerűen tegye fel a kérdést közvetlenül a munkaterületéről, és a ClickUp Brain előhívja az információkat a munkaterületéről és/vagy a csatlakoztatott harmadik féltől származó alkalmazásokból!

A ClickUp korlátai

Mérsékelt tanulási görbe azok számára, akik nem jártasak a technológiában

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Korábban nem volt könnyű megszervezni a munkát és a munkaterhelést. A CU segít nekem rendszerezni a gondolatainkat és a munkaterhelést, feladatokkal megbízni az embereket, a fájlokat egy helyen tárolni, és bármit megosztani bárkivel, bármilyen felületről. A képernyőfelvétel funkciók sokat segítenek a Loom helyettesítésében.

📚 További olvasnivaló: A legjobb AI-alapú tartalomkészítő eszközök a tartalommarketinghez

2. Otter.ai (A legjobb online/offline értekezletek valós idejű átírásához)

az Otter.ai -n keresztül

Az Otter.ai egy fejlett, AI-alapú beszéd-szöveggé alakító szoftver és hangrögzítő eszköz. Valós időben automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a beszélgetéseket, így elengedhetetlen megoldás értekezletek, előadások és interjúk rögzítéséhez.

A platform zökkenőmentesen integrálódik a Zoom, a Google Meet és a Microsoft Teams alkalmazásokkal, lehetővé téve a virtuális értekezletek automatikus átírását beszélőazonosítással, időbélyegekkel és kulcsszavak kiemelésével. Az Otter.ai mesterséges intelligenciát használva biztosítja, hogy a felhasználók könnyedén keresgélhessenek, szerkeszthessenek és megoszthassanak átírásokat, így a jegyzetelés hatékonyabbá és hasznosabbá válik.

Nézd meg ezeket az Otter.ai alternatívákat!

Az Otter.ai legjobb funkciói

Készíts automatikus átírást élő beszélgetések közben vagy hangfájlok lejátszása közben

A közös munkavégzési funkciók segítségével valós időben kommentálhatod és szerkesztheted a leírásokat

Testreszabhatja a platformot iparág-specifikus szókincssel, így biztosítva a leírások nagyobb pontosságát

Használd az Otter Pilotot, az Otter AI-asszisztensét, hogy azonnali betekintést nyerj

Az Otter.ai korlátai

A felvételi módhoz stabil és folyamatos internetkapcsolatra van szükség az élő átíráshoz.

A pontosság korlátozott az akcentussal vagy háttérzajjal rendelkező hangfájlok esetében

Otter.ai árak

Alap

Pro : 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

Otter.ai értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 90 értékelés)

💡Profi tipp: Rögzítsd gondolataidat azonnal a beszéd-szöveggé alakító technológiával. Egy megbízható beszéd-szöveggé alakító alkalmazás segítségével pillanatok alatt rögzítheted ötleteidet, így biztos lehetsz benne, hogy egyetlen remek ötlet sem vész el. Tökéletes brainstorminghoz, jegyzeteléshez és a mobil termelékenységhez!

3. Descript (A legjobb átfogó hang- és videószerkesztéshez)

via Descript

A Descript egy innovatív, AI-alapú audio- és videószerkesztő eszköz, amely a fejlett szerkesztési funkciókat felhasználóbarát eszközökkel ötvözi, így ideális AI-eszköz podcastok készítői és tartalomalkotók számára. Ez nem más, mint egy professzionális stúdió, ahol a felhasználók felvehetnek vagy feltölthetnek médiát, amelyet a Descript automatikusan leír szöveggé, lehetővé téve az intuitív, szövegalapú szerkesztést.

A Regenerate technológiának köszönhetően élethű hangalámondásokat hozhatsz létre, míg az automatikus átírás egyszerűsíti a munkafolyamatot azoknak a tartalomkészítőknek, akik podcastokon, videókon vagy prezentációkon dolgoznak.

Ezen felül a Descript mesterséges intelligenciája javítja az audio minőségét a háttérzaj csökkentésével és a tisztaság javításával, így professzionális minőségű hangot eredményez.

A Descript legjobb funkciói

Automatikusan felismeri és törli a töltelékszavakat, így eltávolítja a felvételekből az olyan beszédzavarokat, mint az „um” és az „uh”.

Videók rögzítése és szerkesztése a beépített képernyőfelvételi funkciók segítségével

Készíts audiogramokat podcastok vagy hangrészletek népszerűsítéséhez a közösségi médiában

Együttműködj a csapatokkal úgy, hogy a projekteket és a visszajelzéseket közvetlenül az alkalmazáson belül osztod meg

A Descript korlátai

Videószerkesztés közben alkalmanként előforduló hibák az audió szinkronizálásában

Meredek tanulási görbe a fejlett hangszerkesztéssel még nem ismerős kezdők számára

A Descript árai

Ingyenes

Hobbis : 19 USD/fő/hónap

Creator : 35 USD/fő/hónap

Üzleti : 50 USD/fő/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Descript értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 770 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 170 értékelés)

Mit mondanak a Descriptről a valódi felhasználók?

A Descript forradalmi változást hoz azok számára, akik egyszerűsíteni szeretnék az audio- és videószerkesztési folyamatukat – különösen a kezdők számára. Remek funkciókkal rendelkezik, mint például az automatikus átírás, a képernyőfelvétel és a szövegalapú szerkesztés.

🔎 Tudtad? Világszerte több mint 546 millió podcast-hallgató van!

4. Movavi (A legjobb oktatóvideókhoz és útmutatókhoz)

a Movavi jóvoltából

Akár vállalati prezentációkat, akár videós útmutatókat és oktatóanyagokat készít, a Movavi multimédiás szoftvercsomagjával professzionális és vonzó tartalmakat hozhat létre.

A Movavi robusztus, AI-alapú hangrögzítési és szerkesztési funkciókat kínál kezdő és profi felhasználók számára egyaránt. Intuitív felületének köszönhetően a felhasználók könnyedén rögzíthetik, szerkeszthetik és javíthatják az audiofájlokat, így ideális hangalámondások, podcastok és egyéb hangprojektek készítéséhez.

Mi több? A képernyőfelvevő lehetővé teszi a képernyőn megjelenő tevékenységek rögzítését és hozzáadását olyan szerkesztőeszközökkel, mint a megjegyzések, effektek és átmenetek. A szoftver AI-vezérelt funkciói, például a zajszűrés és a háttérkiküszöbölés, minimalizálják a nem kívánt hangokat és zavaró tényezőket, így biztosítva a kiváló minőségű hangfelvételt.

A Movavi legjobb funkciói

Szinkronizáld az audiót a videóidban mozgó tárgyakkal

Helyezz feliratokat és képaláírásokat a videóidba a jobb hozzáférhetőség érdekében

Használd a beépített képernyőfelvételt a képernyőn zajló tevékenységek azonnali rögzítéséhez

Használat kész sablonok a gyors videó készítéshez

A Movavi korlátai

Inkább a videószerkesztésre összpontosít, mint az audiofelvételre

A ingyenes próbaverzióban exportált fájlokra vízjel kerül, hacsak nem frissít a fizetős csomagra

Movavi árak

Videószerkesztő : 19,95 USD

Video Editor Plus : 222,95 dollár

Video Suite Plus : 250,95 dollár

Korlátlan : 849,15 dollár

Üzleti licenc: Egyedi árazás

Movavi értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (több mint 50 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1050 értékelés)

Mit mondanak a Movavi-ról a valódi felhasználók?

Segít az audio- és videofájlok konvertálásában, sok konvertálási lehetőséget kínál, az ára pedig egy ilyen jó szoftverhez képest nagyon kedvező. A hangminőség kiváló.

5. Rev Voice Recorder (A legjobb emberi átírásokhoz)

Többet keres, mint egy egyszerű hangrögzítőt? Mit szólna egy olyan készülékhez, amely kiváló minőségű hang- és hangrögzítést kínál, akár 99%-os pontosságú átírással?

A Rev Voice Recorder egy AI-támogatott alkalmazás, amelynek célja, hogy kristálytiszta hangfelvételeket készíthessen, miközben kiszűri a nem kívánt háttérzajokat, és valós idejű emberi (és szoftveralapú) átírási szolgáltatásokat nyújt.

Különböző audioformátumokat támogat, ami tovább növeli sokoldalúságát. Ráadásul felhasználóbarát felülete zökkenőmentes navigációt biztosít, lehetővé téve a felhasználók számára az audiofájlok egyszerű rögzítését, szerkesztését és megosztását.

A Rev Voice Recorder legjobb funkciói

Integrálható különböző platformokkal, megkönnyítve az eszközök közötti megosztást és együttműködést

Válassz az AI és az ember által készített átírások közül

Rendezze a felvételeket hatékony fájlkezelési funkciók segítségével

Ossza meg és vágja le a felvételeket az átírás előtti hangoptimalizáláshoz

A Rev Voice Recorder korlátai

Nehézségekbe ütközhet a erős akcentussal vagy dialektussal beszélők pontos leírása, ami potenciális hibákhoz vezethet

Nincs beépített együttműködési eszköz a visszajelzések megosztásához

A Rev Voice Recorder árai

Az online felvevő használata ingyenes. A leírási díjak a következők:

Emberi átírás : 1,99 USD/perc

AI-alapú átírás: 0,25 USD/perc

A Rev Voice Recorder értékelései és véleményei

G2 : 4,7/5 (több mint 310 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 40 értékelés)

🧠 Érdekesség: Átlagosan egy leíró percenként elképesztő 50 szót gépel le!

6. Temi (A legjobb gyors és megfizethető átírásokhoz)

via Temi

A Temi egy AI-alapú átírási eszköz, amely könnyedén alakítja át az audio- és videofájlokat szöveggé. Érdekes módon anyavállalata a Rev. A platform a pontosságra és a megfizethető árra helyezi a hangsúlyt, így kiváló eszköz azok számára, akiknek megbízható átírásokra van szükségük kommunikációs stratégiájuk kiegészítéséhez.

A Temi segítségével gyorsan létrehozhat, szerkeszthet és exportálhat átírásokat, kiemelhet fontos pillanatokat, vagy konvertálhat audio-/videotartalmakat szöveges formátumba.

A Temi legjobb funkciója

A legtöbb fájl esetében akár 5 perc alatt elkészül a gyors AI-átírás

Használd a beszélő azonosítás funkciót a csoportos beszélgetések egyértelműbb kategorizálásához

Szerkessz a leírásokat a beépített javító, testreszabó és összefoglaló eszközökkel

Időbélyegek hozzáadása a leiratokban való zökkenőmentesebb navigáláshoz

A Temi korlátai

A teljesítmény romlik a háttérzajt vagy erős akcentust tartalmazó hangfájlok esetén

Nem támogatja a csapatmunkát

A Temi árai

Az első 45 perc ingyenes, utána 0,25 dollár/hangfelvétel-perc

Temi értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információk: A legjobb AI videogenerátorok lenyűgöző tartalmakhoz

7. Krisp (A legjobb zajszűréshez és tiszta kommunikációhoz)

a Krisp segítségével

Ha valaha is azt kívántad, bárcsak az online értekezleteid ne hangzanának úgy, mint egy építkezés vagy egy kávézó zenekara, a Krisp az a mesterséges intelligenciával működő megoldás, amely tiszta és zavaró zajoktól mentes hangot biztosít.

Fejlett zajszűrési technológiája biztosítja a tiszta hangminőséget azáltal, hogy kiszűri a nem kívánt hangokat mind a bejövő, mind a kimenő adatfolyamokból. Így a kommunikáció a tervek szerint zajlik, és az audio tartalmaid (például podcastok vagy előadások) tiszta és professzionális hangzással rendelkeznek , függetlenül a környezeti zajoktól.

A zajszűrés mellett a Krisp egy AI-alapú értekezlet-asszisztenst is kínál, amely valós idejű átírást és automatizált értekezlet-felvételeket biztosít. A felvételek és az átírások könnyen elérhetők és megoszthatók, ami elősegíti a hatékony együttműködést, és segít a csapat tagjainak a legfontosabb információkhoz való könnyű hozzáférésben.

A Krisp legjobb funkciói

Az akcentusok valós idejű kiigazítása és semlegesítése a különböző nyelvi háttérrel rendelkező személyek közötti egyértelműbb kommunikáció érdekében

Zökkenőmentesen integrálható számos kommunikációs platformmal, beleértve a Zoomot, a Microsoft Teamst és a Slacket

A megbeszélések során némítsd el a többi résztvevő hangját a jobb koncentráció érdekében

Használja az elemzéseket az értekezletek teljesítményének és a beszélgetési időnek a nyomon követéséhez

A Krisp korlátai

A túlzott feldolgozás ronthatja az audio minőségét

A valós idejű zajszűréshez stabil és folyamatos internetkapcsolatra van szükség

A Krisp árai

Ingyenes

Pro : 16 dollár

Üzleti: 30 USD

Krisp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 560 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Krisp-ről a valódi felhasználók?

Projektmenedzserként mindig is nehezen ment a részletes jegyzőkönyvek írása. Utálom! Ezért végül egyáltalán nem írtam őket… (igen, bűnös vagyok, mert ez szörnyű gyakorlat) De a KRISP mindent megváltoztatott! (szó szerint) Most visszatérek a jegyzőkönyvek írásához a projektjeimben… Most már csak át kell néznem a KRISP által generált szöveg részleteit, és elküldeni a csapatnak és az ügyfélnek.

8. Smart Voice Recorder (A legjobb kiváló minőségű hangfelvételekhez)

a Smart Voice Recorder segítségével

A Smart Voice Recorder egy egyszerű, de hatékony alkalmazás, amely kiváló minőségű hangfelvételeket készít Android okostelefonodon. Útközbeni felvételekhez tervezték, és segítségével könnyedén rögzítheted beszélgetéseidet, előadásokat és jegyzeteket.

Az alkalmazás intuitív „automatikus ugrás” funkcióval rendelkezik, amely kiszűri a csendet, és csak a releváns hangot rögzíti. A Smart Voice Recorder emellett lehetővé teszi az audiofájlok különböző formátumokba történő exportálását is, az Ön igényeinek megfelelően.

A Smart Voice Recorder legjobb funkciói

Hosszú hangfelvételek rögzítése megszakítás nélkül

A tárolóhely megtakarítása érdekében automatikusan felismeri és kihagyja a csendet

Valós idejű hangspektrum megjelenítése az élesebb monitorozás érdekében

Nevezd el és rendszerezd hatékonyan a fájlokat a gyors visszakeresés érdekében

Az intelligens hangrögzítők korlátai

A ingyenes verzióban megjelenő hirdetések rontják a felhasználói élményt

Nincs zajszűrési funkciója, ezért zajos környezetben nem használható

Az intelligens hangrögzítők árai

Ingyenes

Intelligens hangrögzítők értékelései és véleményei

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

9. Say&Go (A legjobb gyors hangjegyzetekhez útközben)

a Say&Go-n keresztül

A Say&Go egy intuitív hangjegyzet-alkalmazás, amellyel könnyedén rögzítheted ötleteidet, emlékeztetőidet és feladataidat, még útközben is.

Gyorsan rögzítheti gondolatait és ötleteit manuális gépelés nélkül. Minimalista kialakításának köszönhetően zavartalanul összpontosíthat a feladatra.

A Say&Go legjobb funkciója

Rövid hangjegyzetek rögzítése egyetlen érintéssel a felvétel elindításához

Állíts be emlékeztetőket bizonyos jegyzetekhez, hogy mindig kézben tartsd a feladataidat

Rendezze jegyzeteit címkék szerint a gyors szűrés és visszakeresés érdekében

Aktiválja a kézmentes felvételt a testreszabható beállítások segítségével

A Say&Go korlátai

Csak rövid hangjegyzetekhez és emlékeztetőkhöz alkalmas, hosszú felvételekhez nem tervezték

Hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a leírás és a szerkesztés

A Say&Go árai

Egyszeri fizetés: 2,99 dollár

Say&Go értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Notta (A legjobb valós idejű átíráshoz és dokumentáláshoz)

a Notta segítségével

A Notta egy AI-alapú átírási eszköz, amely rendkívül nagy pontossággal alakítja át a beszédet szöveggé. Több nyelvet támogat, és integrálható olyan népszerű értekezlet-platformokkal, mint a Zoom.

A Notta azonban igazán abban tűnik ki, hogy valós idejű átírásokat generál, így mindenki naprakész marad a beszélgetések legújabb fejleményeiről. Használd dokumentációs AI-eszközként, hogy mindenki ugyanazon az oldalon álljon, javítsd az együttműködést, és hatékonyabbá tedd a jegyzetelést.

A Notta legjobb funkciója

Több nyelven (pontosabban 58-on) működik, így globálisan használható

Szerezzen be AI által generált összefoglalókat, amelyek a hosszú átírásokat tömör áttekintésekbe sűríti

A szövegfájlt különböző formátumokban exportálhatja, beleértve a PDF-et és a TXT-et is.

Szinkronizálás különböző eszközök között a felhőtechnológia segítségével

A Notta korlátai

A valós idejű átíráshoz aktív internetkapcsolatra van szükség

Esetenkénti hibák a komplex kiejtésű átírásokban

A Notta árai

Ingyenes

Pro : 14,99 USD/hó

Üzleti : 27,99 USD/hó

Vállalati: Egyedi

Notta értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Notta-ról a valódi felhasználók?

Nagyon jó minőségű átírás. A brit angolt jól felismeri. Úgy tűnik, a modell több lépésben dolgozza fel a szöveget, hogy megértse a kontextust, majd újra átírja. Ennek a feltételezett funkciónak köszönhetően a kimeneti minőség viszonylag magas más átírásokhoz képest.

Ha speciálisabb eszközöket keres konkrét felhasználási esetekhez, íme néhány további ajánlat: Trint (A legjobb AI-alapú média-átírás újságírók, kutatók és tartalomkészítők számára)

Fireflies.ai (A legjobb AI-alapú értekezlet-asszisztens, amely automatikusan rögzíti, leírja és összefoglalja a megbeszéléseket)

Speechmatics (A legjobb valós idejű és pontos AI beszédfelismeréshez és átíráshoz)

Talkatoo (A legjobb állatorvosok számára kialakított AI hangrögzítő)

Adj hangot a projektjeidnek a ClickUp segítségével

Az AI hangrögzítők kiválóan alkalmasak hangfelvételek rögzítésére, leírására és kezelésére. Akár hangtartalmat szeretne létrehozni, akár egy megbeszélés legfontosabb pontjait szeretné lejegyezni, a fenti lista segít megtalálni a megfelelő hangrögzítő eszközt. Bármelyiket is választja, időt takarít meg, növeli a termelékenységet és javítja a kommunikációt.

De ha a ClickUp-ot választod, többet kapsz, mint egy egyszerű hangrögzítőt. A ClickUp AI Notetaker automatikusan leírja, rendszerezi és segít a megbeszélések során felmerült feladatok végrehajtásában.

A ClickUp Clips segítségével azonnal rögzíthet, megoszthat és beágyazhat képernyőfelvételeket hanggal

A ClickUp Brain összefoglalja a beszélgetéseket, kivonja a legfontosabb gondolatokat, és még a jegyzeteiddel kapcsolatos kérdésekre is válaszol, így soha többé nem kell hosszú felvételeket átnézned.

Az önálló AI hangrögzítőktől eltérően a ClickUp mindent egyetlen platformra hoz, így a felvételeid, jegyzeteid és átírásaid zökkenőmentesen integrálódnak a feladataidba, dokumentumaidba, projektütemterveidbe és csapatmunkát segítő eszközeidbe. Nincs többé alkalmazások közötti váltogatás!

Akár egyénként, akár csapatként dolgozol, regisztrálj a ClickUp-ra, és élvezd a maximális termelékenységet a kezdetektől a végéig.