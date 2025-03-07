A legjobb fájlátviteli szoftverek 2025-ben adatok és fájlok átviteléhez

Mikor vett utoljára elő üzleti dokumentumot a polcáról? Nem emlékszik? Ez azért van, mert manapság a vállalatok adatainak több mint 60%-a felhőalapú eszközökön van tárolva.

Bár a digitális reneszánsz nagyon kényelmessé tette a fájlok szervezését és tárolását, azok átvitele sok vállalat számára továbbra is komoly kihívást jelent.

A legtöbb fájlátviteli szolgáltatás vagy nem rendelkezik szigorú biztonsági szabványokkal, vagy gyenge teljesítményt nyújt. Azok, amelyek mindkét kritériumnak megfelelnek, végül nem integrálhatók a munkafolyamatokba. Egyszerűen fogalmazva: mindig van egy zsákutca, amely próbára teszi Önt!

De ez már nem így van! Olvassa el ezt a blogbejegyzést, amelyben bemutatjuk a 11 legjobb fájlátviteli szoftvert, amelyet a munkahelyén használhat fájlok átvitelére. 🧑🏻‍💻

⏰ 60 másodperces összefoglaló: ClickUp (A legjobb dokumentumkezeléshez, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz) (A legjobb dokumentumkezeléshez, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz)

Dropbox (A legjobb felhőalapú fájltároláshoz és zökkenőmentes csapatmunkához)

Google Drive (A legjobb integrált fájlmegosztáshoz a Google ökoszisztémán belül)

WeTransfer (A legjobb gyors, problémamentes nagy fájlátvitelhez regisztráció nélkül)

FileZilla (A legjobb FTP-alapú biztonságos fájlátvitelhez és távoli szerverhez való hozzáféréshez)

Slack (A legjobb azonnali fájlmegosztáshoz a csapat kommunikációs csatornáin belül)

Send Anywhere (A legjobb gyors, eszközök közötti fájlátvitelhez titkosítással)

ShareFile (A legjobb vállalati szintű biztonságos fájlmegosztáshoz, megfelelőségi ellenőrzésekkel)

Hightail (A legjobb kreatív csapatok számára, akik nagy médiafájlokat továbbítanak)

MASV (A legjobb választás a média szakemberek számára készült, rendkívül gyors nagy fájlátvitelhez)

SHAREit (A legjobb offline fájlátvitelhez mobil és asztali eszközök között)

Mit kell keresnie egy fájlátviteli szoftverben?

A fájlátviteli szoftver kiválasztása triviálisnak tűnhet, de valójában nem az. Ha rossz eszközt választ, az súlyos következményekkel járhat az adatok integritására, a csapat együttműködésére és az általános termelékenységre nézve. Ezért mielőtt kiválasztaná a vállalatának megfelelő fájlátviteli megoldást, mérlegelje a következő tulajdonságokat:

Biztonság: Válasszon olyan eszközt, amely az adatbiztonságot helyezi előtérbe. Ezt biztosítja a biztonságos FTP-szabványok, például az SFTP és az FTPS betartása. Ezenkívül ellenőrizze az olyan funkciókat, mint a titkosítás, a hozzáférés-vezérlés és a GDPR/HIPAA-megfelelőség.

Sebesség: Válasszon olyan eszközt, amely támogatja a gyors fájlátvitelt. Ezzel jelentősen gyorsabban tud nagy fájlokat átvinni a felhőn keresztül (feltéve, hogy megfelelő internetkapcsolatával rendelkezik).

Sokoldalúság: Keressen olyan szoftvert, amely támogatja a különböző fájlformátumok, például képek, videók, MP4 stb. átvitelét a maximális rugalmasság érdekében.

Integráció: Válasszon olyan szoftvert, amely integrálható a munkafolyamatában használt egyéb rendszerekkel. A legfontosabb Válasszon olyan szoftvert, amely integrálható a munkafolyamatában használt egyéb rendszerekkel. A legfontosabb a felhőalapú együttműködési eszközökkel , projektmenedzsment megoldásokkal és kommunikációs eszközökkel való kompatibilitás.

Együttműködés: Gondoskodjon arról, hogy a fájlátviteli szoftver a csapattagok számára is elérhető legyen. Az olyan funkciók, mint a fájlverziók, a megosztott hozzáférés és a felhasználói jogosultságok, további előnyt jelentenek.

Kompatibilitás: Keressen olyan eszközt, amely Windows, Mac, Linux és mobil eszközökön is működik, így zökkenőmentes élményt biztosít.

Felhasználóbarát: Válasszon olyan eszközt, amely tiszta és egyszerű felhasználói felülettel rendelkezik. Ez lehetővé teszi Önnek és munkatársainak, hogy szakértői segítség nélkül is fájlokat tudjanak átvinni.

🧠 Érdekesség: A „Sneakernet” egy nem hagyományos fájlátviteli módszer, amely a tárolóeszközök fizikai szállítását jelenti. Az olyan cégek, mint a Google, gyakran alkalmazzák ezt a módszert, mivel néha gyorsabbnak bizonyul, mint a nagy fájlok online átvitele! 🚢

A 11 legjobb fájlátviteli szoftver

Íme 11 legjobb fájlátviteli szoftver és eszköz, amelyet érdemes megfontolnia:

1. ClickUp (A legjobb dokumentumkezeléshez, együttműködéshez és munkafolyamatokhoz)

A ClickUp projekt hierarchiája

A könnyű fájlátvitel a kifogástalan fájlkezeléssel kezdődik. Ha dokumentumai szétszórtan vannak, soha nem tudja őket könnyen megosztani csapatával.

Szerencsére ez az a terület, ahol a ClickUp kiemelkedik! A ClickUp integrált megoldás, amely lehetővé teszi a fájlok létrehozását, szervezését és átvitelét – mindezt egy helyen. Az első lépés ehhez a ClickUp projekt hierarchiája, amely segít a projektek rendezett szervezésében terek, listák és mappákba.

A platform minden csomagjában feladatmelléklet-funkciót biztosít, így a felhasználók könnyedén megoszthatják a releváns fájlokat. Még a vendégei is hozzájárulhatnak a mellékletek feltöltésével.

Az egyes fájlok maximális mérete 1 GB, azonban nagyobb fájlok esetén a ClickUp integrálható felhőalapú tárolási lehetőségekkel. Ezenkívül minden feladat akár 1000 mellékletet is befogadhat, ami megkönnyíti az átfogó információcserét.

Használja a ClickUp Docs alkalmazást a fájlok központi helyen történő létrehozásához, szervezéséhez és szerkesztéséhez

De ez még nem minden! A ClickUp Docs segítségével néhány kattintással sokoldalú dokumentumokat, wikiket, jegyzeteket vagy listákat készíthet. A valós idejű szerkesztési és együttműködési funkcióknak köszönhetően Ön és csapattársai szerkeszthetik a dokumentumokat, visszajelzéseket adhatnak és új elemeket építhetnek be, így egyetlen dokumentum sem lesz elavult!

Így minden dokumentum, amelyet natívan hoz létre a ClickUp-on, elérhetővé válik csapattársai számára. De mi van a külső érdekelt felekkel? Ne aggódjon!

Kapcsolja be a nyilvános megosztási módot, hogy dokumentumokat osszon meg csapattársaival és külső érdekelt felekkel

A ClickUp nyilvános megosztási funkciójával biztonságosan és gyorsan megoszthat dokumentumokat a szervezeten kívüli személyekkel. Kapcsolja be a nyilvános link módot, másolja a fájl URL-jét, küldje el a címzettnek, és máris kész!

A szerszám központosított kialakításának köszönhetően minden dokumentum automatikusan elmentésre kerül a Docs Hub-ba. Ha azonban mégis hiányzik egy fontos fájl, a ClickUp AI-alapú Connected Search funkciója megkönnyíti a dolgot.

A Connected Search segítségével bárhonnan lekérdezheti a dokumentumokat a ClickUp-ban

Képet kell keresnie? Nem találja azt a fontos dokumentumot? A teljesen új ClickUp Connected Search segítségével bármit megtalálhat – a céloktól a feladatokig és még az emlékeztetőig is – a ClickUp bármely pontján.

Vagy kérdezze meg a ClickUp Brain-t, a ClickUp beépített AI asszisztensét, hogy keressen fájlokat vagy információkat az Ön számára!

Használja a ClickUp Brain szolgáltatást a fájlok vagy információk egyszerű megtalálásához

A ClickUp legjobb funkciói

A ClickUp korlátai

Az új felhasználók gyakran túl bonyolultnak találják az eszközt a sokféle funkciója miatt.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp gazdag együttműködési funkciói nagyon megkönnyítik a feladatok és a csapatok egyidejű kezelését – ahogyan ezt a felhasználó is tanúsítja:

„A ClickUp-ban az tetszett, hogy a fájlcsatolások és a dokumentummegosztáshoz hasonló együttműködési eszközöknek köszönhetően hatékonyan lehet vele feladatokat kezelni. Ezek az eszközök segítettek a csapatomnak a koordinációban és a feladatok közös kezelésében, javítva ezzel az általános hatékonyságunkat.

„A ClickUp-ban az tetszett, hogy a fájlmellékletek és a dokumentummegosztáshoz hasonló együttműködési eszközöknek köszönhetően hatékonyan lehet vele feladatokat kezelni. Ezek az eszközök segítettek a csapatomnak összehangoltan dolgozni és közösen kezelni a feladatokat, javítva ezzel az általános hatékonyságunkat.

2. Dropbox (A legjobb felhőalapú fájltároláshoz és zökkenőmentes csapatmunkához)

a Dropboxon keresztül

A Dropbox egy népszerű felhőszolgáltatás. Akár fájlok tárolására, akár átvitelére van szüksége, ez az eszköz mindkét feladatra alkalmas funkciókkal rendelkezik. Sokoldalúsága és egyszerű használata kiemeli a kategória többi megoldása közül.

Bár elsősorban képek tárolására készült, a Dropbox lehetővé teszi a felhasználók számára dokumentumok szerkesztését és aláírását, projektekben való együttműködést, valamint különböző multimédiás fájlformátumok, többek között MP4 tárolását. A felhasználói felület is nagyon intuitív és könnyen kezelhető. Új felhasználóként nincs szükség fiókra a kezdéshez.

A Dropbox legjobb funkciói

Szinkronizálja a fájlokat valós időben az eszközök között, így bárhonnan hozzáférhet hozzájuk.

Ossza meg fájljait és mappáit linkeken keresztül, akár nem felhasználókkal is

Biztosítson offline hozzáférést a fájlokhoz, hogy internetkapcsolat nélkül is könnyedén dolgozhasson.

Integrálja olyan népszerű eszközökkel, mint a Google Docs, a Microsoft Office és a Slack.

A Dropbox korlátai

Csak 2 GB ingyenes tárhelyet biztosít; a további tárhely fizetős csomagok megvásárlásával érhető el.

A webes felületen a fájlok mérete 50 GB-ra korlátozódik.

Dropbox árak

Alap: Ingyenes 2 GB-ig

Plusz: 11,99 USD/hó

Alapvető szolgáltatások: 19,99 USD/hó

Üzleti: 18 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Dropbox értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 28 000 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 21 600 értékelés)

Ennek a felhasználónak a Dropbox egyszerű használata és offline hozzáférése nagyszerű funkciók:

A Dropbox könnyen használható. Bármelyik felhasználó, akár kezdő is, könnyedén kezelheti. Naponta használom, és nagyon tetszik, hogy ha feltöltés közben megszakad az internetkapcsolat, akkor a feltöltés folytatódik, amint az internet újra csatlakozik.

A Dropbox könnyen használható. Bármelyik felhasználó, akár kezdő is, könnyedén kezelheti. Naponta használom, és nagyon tetszik, hogy ha feltöltés közben megszakad az internetkapcsolat, akkor a feltöltés folytatódik, amint az internet újra csatlakozik.

3. Google Drive (a legjobb integrált fájlmegosztáshoz a Google ökoszisztémán belül)

A Google Drive egy másik megbízható lehetőség az online fájlmegosztáshoz. Gyors, biztonságos és könnyen kezelhető. Ezenkívül többféle módon is megoszthatja dokumentumait ezzel az eszközzel.

Ha a címzett Drive-felhasználó, egyszerűen megoszthatja vele a fájlhoz való hozzáférést – nem kell semmit exportálnia. A nem Drive-felhasználóknak elküldheti a fájl linkjét, vagy megadhatja a címzett e-mail címét a fájl megosztásához. Mindezek a funkciók Windows és macOS eszközökön is elérhetők. A biztonság tekintetében a Drive zero-trust architektúrán alapul, és szigorú hozzáférés-ellenőrzést alkalmaz a jogosulatlan hozzáférés megakadályozása érdekében.

A Google Drive legjobb funkciói

Akár 15 GB adatot tárolhat ingyenesen a Google szolgáltatásokban

Dokumentumokat, táblázatokat és prezentációkat közvetlenül a felhőbe szinkronizál

A beépített titkosítás és a kétfaktoros hitelesítés védi a fájlokat.

Zökkenőmentesen integrálható a Google Workspace-be (Docs, Sheets, Slides)

A Google Drive korlátai

A szabad tárhelyet 15 GB-ra korlátozza, amely magában foglalja a Gmailt és a Fotókat is.

Nehézségek a nagy fájlok átvitelével a fájlméret-korlátozások miatt

A Google Drive árai

Ingyenes: Akár 15 GB

Business Starter: 7,20 USD/hó felhasználónként

Üzleti standard: 14,40 USD/hó felhasználónként

Business Plus: 21,60 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Egyedi árazás

Google Drive értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 42 700 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 27 700 értékelés)

🔍 Tudta? A Google Drive számos trükköt kínál, amelyek közül az egyik, hogy a platformot egyszerű HTML-alapú weboldalak tárolására is használhatja nyilvános fájlok feltöltésével és megosztásával. 🤯

4. WeTransfer (A legjobb gyors, problémamentes nagy fájlátvitelhez regisztráció nélkül)

via WeTransfer

Ha olyan szoftvert keres, amely nagy fájlok vagy fájlok tömeges küldésére specializálódott, akkor a WeTransfer jó választás.

De ez még nem minden: a WeTransfer csapatmunkára és terjesztésre szolgáló platformként is működik. Így egyetlen helyen hozhat létre és módosíthat tartalmakat, személyre szabott e-maileket írhat, és mindent megoszthat a közönségével. Az eszköz emellett szigorú biztonsági szabványokat is betart, titkosítással és korai fenyegetés-felismeréssel. Így az adatvédelmi incidensek esélye is minimális.

A WeTransfer legjobb funkciói

Akár 2 GB-os nagy fájlokat is elküldhet perceken belül – regisztráció nélkül is.

Kövesse nyomon a fájlok kézbesítését e-mail értesítésekkel mind a feladó, mind a címzett számára.

Testreszabhatja a fizetős csomagok márkajelzési lehetőségeit, hogy professzionális megjelenést biztosítson.

Jelszóval védett fájlmegosztás fizetős csomagok esetén

A WeTransfer korlátai

Nincs közvetlen felhőalapú tárhely a fájlok hosszú távú tárolásához.

A nagyobb tárhelykorlátok és a testreszabáshoz fizetős csomag szükséges.

WeTransfer árak

Örökre ingyenes

Ultimate: 23 USD/hó személyenként

Vállalati: Egyedi árazás

WeTransfer értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 500 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 2900 értékelés)

A WeTransfer értesítési eleme sok felhasználó számára előnyös, mint például ennek a felhasználónak:

A WeTransfer programot használom videószerkesztések elküldésére az ügyfeleimnek. Tetszik, hogy nagyon egyszerű és kényelmes a fájlok elküldése. Értesítést kapsz, amint a címzett megnyitja a linket, ami megkönnyíti a következő lépéshez vezető kommunikációt.

A WeTransfer programot használom videószerkesztések elküldésére az ügyfeleimnek. Tetszik, hogy nagyon egyszerű és kényelmes a fájlok elküldése. Értesítést kapsz, amint a címzett megnyitja a linket, ami megkönnyíti a következő lépéshez vezető kommunikációt.

📮 ClickUp Insight: A tudásmunkások 92%-a kockáztatja, hogy fontos döntései elvesznek a csevegések, e-mailek és táblázatok között. Kutatások szerint a kritikus üzleti információk elvesznek a digitális zajban, ha nincs egységes rendszer a döntések rögzítésére és nyomon követésére. A ClickUp segítségével soha nem kell aggódnia emiatt. Készítsen feladatokat csevegésből, feladatkommentekből, dokumentumokból és e-mailekből egyetlen kattintással!

5. FileZilla (A legjobb FTP-alapú biztonságos fájlátvitelhez és távoli szerverhez való hozzáféréshez)

a FileZilla segítségével

A FileZilla egy ingyenes fájlátviteli szoftver, amely az FTP (File Transfer Protocol) rendszert használja. Bár az eszköz nem túl intuitív, segítséget nyújt, ha összetett fájlokat kell megosztania egy távoli szerverrel. Bár a szolgáltatás ingyenes, nagyon biztonságos, TLS és SFTP titkosítást is kínál.

Ezenkívül a FileZilla Pro támogatja a WebDAV protokollt is. Nincs mobilalkalmazás, de telepítse a szoftvert laptopjára vagy bármely asztali eszközére – Windows, macOS vagy Linux – és máris készen áll.

A FileZilla legjobb funkciói

Több protokoll támogatása, beleértve az FTP, SFTP, FTPS és WebDAV protokollokat

Nagy fájlokat biztonságosan küldhet el a drag-and-drop funkcióval.

Titkosítsa az adatátvitelt SSL/TLS támogatással

A könnyű újracsatlakozás érdekében őrizze meg a csatlakozási előzményeket

A FileZilla korlátai

Nincs fejlett felhőalapú tárolási integráció

A beállításhoz és használathoz technikai ismeretekre van szükség.

FileZilla árak

Örökre ingyenes

FileZilla Pro: Csomagok 13,5 dollártól készülékenként

FileZilla értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (740+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (130+ értékelés)

Egy FTP-megoldásokra támaszkodó felhasználó így nyilatkozott arról, hogy miért választotta a FileZillát a többi program helyett, mert könnyen használható és fokozott biztonságot nyújt:

Az FTP-n keresztül történő adatátvitelhez a Filezilla programot használom, amelyet Windows (kliens és szerver), Linux vagy Mac rendszerekre is telepíthetek. A Filezilla könnyen telepíthető és használható, és a jobb biztonság érdekében gyakran frissítik.

Az FTP-n keresztül történő adatátvitelhez a Filezilla programot használom, amelyet Windows (kliens és szerver), Linux vagy Mac rendszerekre is telepíthetek. A Filezilla könnyen telepíthető és használható, és a jobb biztonság érdekében gyakran frissítik.

6. Slack (A legjobb azonnali fájlmegosztáshoz a csapat kommunikációs csatornáin belül)

a Slack segítségével

A Slack nem egy teljes értékű fájlmegosztó szoftver, hanem egy kommunikációs eszköz. Ha azonban olyan megoldást keres, amely mindkét funkciót egységesen biztosítja, akkor ez a szoftver az Ön számára ideális választás.

A Slack segítségével megoszthatja alapvető fájljait, például PDF-eket, dokumentumokat, képeket, videókat, hangfájlokat stb. belső csapatával. A felület használata és navigálása is egyszerű, hasonlóan bármelyik azonnali üzenetküldő programhoz. A platform továbbá fejlett fájlszervezési funkciókat is kínál. Tehát rögzítsen egy fájlt, hozzon létre vele beszélgetési szálakat, sőt, indítson új csevegési szálat magából a dokumentumból.

A Slack legjobb funkciói

A fájlok szálak és csatornák segítségével történő rendezése megkönnyíti a keresést

Lehetővé teszi a fájlok megosztását külső partnerekkel a Slack Connect segítségével.

Fájlok szinkronizálása Windows, Linux, iOS és Android eszközök között

Integrálható a Google Drive-val, a Dropboxszal és más fájlmegosztó szolgáltatásokkal.

A Slack korlátai

10 000 üzenetnél több fájl archiválásához fizetős csomag szükséges.

Nehézségek a nagy méretű fájlok kezelésével rendkívül aktív csatornákon

Slack árak

Örökre ingyenes

Pro: 8,75 USD/hó felhasználónként

Business+: 15 USD/hó felhasználónként

Enterprise Grid: Egyedi árazás

Slack értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 33 800 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 23 500 értékelés)

Ez a felhasználó szereti, hogy a Slack segítségével egyszerre maradhat kapcsolatban és kezelheti a fontos fájlokat:

Imádom, hogy a Slack segítségével kapcsolatban maradhatok a csapatommal, még akkor is, ha nem vagyunk egy helyen. Olyan, mintha egy virtuális vízhűtőnél állnánk, ahol beszélgethetünk a munkáról és az életről, megoszthatjuk ötleteinket és ünnepelhetjük a sikereket. Ráadásul könnyedén kereshetek korábbi beszélgetéseket és fájlokat, ami életmentő, ha valamit újra meg kell néznem.

Imádom, hogy a Slack segítségével kapcsolatban maradhatok a csapatommal, még akkor is, ha nem vagyunk egy helyen. Olyan, mintha egy virtuális vízhűtőnél állnánk, ahol beszélgethetünk a munkáról és az életről, megoszthatjuk ötleteinket és ünnepelhetjük a sikereket. Ráadásul könnyedén kereshetek korábbi beszélgetéseket és fájlokat, ami életmentő, ha valamit újra meg kell néznem.

📚 Olvassa el még: Hogyan optimalizálhatja belső tudásbázisát a munkavállalók termelékenységének és a projektmenedzsment sikerének érdekében

7. Send Anywhere (A legjobb gyors, eszközök közötti fájlátvitelhez titkosítással)

a Send Anywhere segítségével

Nagy sebességű fájlátviteli megoldást keres? A Send Anywhere segítségével a felhasználók akár 50 GB-os fájlokat is azonnal átvihetnek, anélkül, hogy fiókot kellene létrehozniuk. Ezenkívül, mivel a platformot a Rakuten Drive működteti, 3 TB felhőalapú tárhelyet kapsz a fontos dokumentumaid tárolásához és rendszerezéséhez.

A Send Anywhere legjobb tulajdonsága azonban a könnyű használat. A szerszám felülete nagyon egyszerű, így nem kell tanulási görbével számolni. E-mail kiegészítővel is rendelkezik, amely ugyanolyan könnyen kezelhető, és sokkal kényelmesebbé teszi a fájlmegosztást e-mailben.

A Send Anywhere legjobb funkciói

Védje fájljait 256 bites titkosítással a biztonságos átvitel érdekében.

Ossza meg fájljait QR-kód, e-mail link vagy kulcs segítségével az egyszerű hozzáférés érdekében.

Használja a mobilalkalmazás-átvitelt, amely ideális a mozgás közbeni megosztáshoz.

Támogatja a platformok közötti kompatibilitást az eszközök közötti egyszerű átvitel érdekében.

A Send Anywhere korlátai

A ingyenes átvitelek mérete átvitelenként 10 GB-ra korlátozódik.

Nagy fájlok átviteléhez stabil internet-hozzáférés szükséges.

A Send Anywhere árai

Örökre ingyenes

Lite: 5,99 USD/hó

Alapcsomag: 9,99 USD/hó

Send Anywhere értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ha Android-rendszert használ, az Android fájlkezelő beépítésével teljes ellenőrzést kap a készülék tárolókapacitása felett, így könnyedén rendszerezheti, átviheti és biztonsági másolatot készíthet a fájlokról. Akár nagy méretű letöltések kezeléséről, fájlok felhőalapú tárolók közötti áthelyezéséről vagy helyfoglalásról van szó, a fájlkezelő segít a rendszerezésben és a készülék teljesítményének optimalizálásában. 📂

8. ShareFile (A legjobb vállalati szintű biztonságos fájlmegosztáshoz, megfelelőségi ellenőrzésekkel)

a ShareFile -on keresztül

A ShareFile egy együttműködési platform, amely vállalati szintű biztonságos fájlmegosztási lehetőségeket kínál. Tegyük fel, hogy szüksége van egy eszközre, amellyel biztonságosan átviheti bizalmas üzleti dokumentumait munkatársainak. Ebben az esetben előnyös lesz a szoftver erős hozzáférés-vezérlése, titkosítása és a HIPAA, FINRA stb. biztonsági előírásoknak való megfelelése.

A fájlmegosztáson kívül a felhasználók csapatukkal együtt dolgozhatnak a dokumentumok tervezésén, szerkesztésén és aláírásán. Ezenkívül egy sablonkönyvtár is rendelkezésre áll, amelynek segítségével testreszabhatja és teljesen új fájlokat hozhat létre.

A ShareFile legjobb funkciói

Biztonságos fájlmegosztás 256 bites TLS titkosítással

Szinkronizálja a fájlokat több eszközön, hogy bárhonnan könnyen hozzáférhessenek

Lehetővé teszi a fájlok megosztását e-mailben, linkeken vagy beágyazott widgeteken keresztül.

Integrálja a Google Workspace-szel, a Microsoft Office-szal és másokkal a zökkenőmentes együttműködés érdekében.

A ShareFile korlátai

A fejlett funkciók teljes körű használatához előfizetés szükséges.

Nem integrálható egyes speciális harmadik féltől származó eszközökkel

ShareFile árak

Haladó: 17,60 USD/hó felhasználónként

Prémium: 27,50 USD/hó felhasználónként

Ipari előny: 45,83 USD/hó felhasználónként

Virtuális adatterem: 75 USD/hó felhasználónként

ShareFile értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 1400 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 400 értékelés)

Sok felhasználó számára a ShareFile erős biztonsága és egyszerű használata a két legfontosabb előnye:

A ShareFile egy biztonságos és könnyen használható platform, amely tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek érzékeny dokumentumokat kell megosztaniuk és kezelniük. Titkosítási és megfelelőségi funkciókat kínál, így megbízható megoldás az adatok biztonságára vonatkozó szigorú követelményekkel rendelkező iparágak számára.

A ShareFile egy biztonságos és könnyen használható platform, amely tökéletes azoknak a vállalkozásoknak, amelyeknek érzékeny dokumentumokat kell megosztaniuk és kezelniük. Titkosítási és megfelelőségi funkciókat kínál, így megbízható megoldás az adatok biztonságára vonatkozó szigorú követelményekkel rendelkező iparágak számára.

9. Hightail (A legjobb kreatív csapatok számára, akik nagy méretű médiafájlokat továbbítanak)

via Hightail

A Hightail egy olyan eszköz, amely projektmenedzsment funkcióiról ismert. Ugyanakkor egy kiváló fájlmegosztó szoftver is, amely nagy fájlokat kezelő kreatív csapatok számára ideális. Töltse fel dokumentumait, és azok azonnal megoszthatók lesznek. Kövesse nyomon a fájlokat, engedélyezze az értesítéseket, és biztosítsa azok biztonságát, hogy minimalizálja az elvesztés vagy a jogosulatlan hozzáférés esélyét.

A legjobb rész? Még akkor is, ha a címzettnek nincs fiókja, valós időben hozzáférhet a fájlokhoz, megtekintheti azokat és együtt dolgozhat rajtuk.

A Hightail legjobb funkciói

Használjon felhőalapú tárolót a fájlok egy helyen történő kezeléséhez

Zökkenőmentes együttműködés megjegyzések, visszajelzések és jóváhagyási funkciók segítségével

Kövesse nyomon a fájlaktivitást, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy figyelemmel kísérjék, ki fér hozzá a fájlokhoz.

Integrálja a Google Drive, a Dropbox és a Microsoft Office programokkal a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

A Hightail korlátai

A prémium funkciók, például a nagy fájlok átvitele és a fejlett márkajelzés díjai

Nincs offline fájlátviteli opciója

Hightail árak

Lite ingyenes

Pro: 12 USD/hó

Csapatok: 24 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 36 USD/hó felhasználónként

Hightail értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (680+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Egy felhasználó a Hightail egyszerűségét és gyorsaságát kedveli:

Összességében nagyon elégedett vagyok a Hightail-lel. Imádom, hogy egy helyen feltölthetek egy sor videót visszajelzés céljából, és nem kell aggódnom a fájlméret miatt. Gyors és egyszerű!

Összességében nagyon elégedett vagyok a Hightail-lel. Imádom, hogy egy helyen feltölthetek egy sor videót visszajelzés céljából, és nem kell aggódnom a fájlméret miatt. Gyors és egyszerű!

10. MASV (A legjobb ultragyors nagy fájlátvitelhez, média szakemberek számára)

A MASV -en keresztül

A MASV-t úgy tervezték, hogy kiváló minőségű, gyors fájlátvitelt biztosítson. Ez az eszköz felgyorsítja a folyamatot, ha Ön általában nagy fájlokkal dolgozik. A platform TPN- és ISO-kompatibilis, így a biztonsági szabványok mérsékelt szintűek.

A nagy fájlok átvitelére szakosodott más eszközökkel ellentétben a MASV viszonylag könnyebben használható, és nem igényel jelentős tanulási időt. Ráadásul az eszköz bármilyen eszközön elérhető – Windows, macOS vagy Linux rendszeren.

A MASV legjobb funkciói

Akár 15 TB méretű fájlokat is átvihet nagy sebességgel.

Biztonságos fájlok titkosítással mind feltöltés, mind letöltés során

Valós idejű nyomon követés a fájlok kézbesítéséhez

Támogatja a felhőintegrációkat olyan platformokkal, mint az AWS, a Google Cloud és az Azure.

A MASV korlátai

A kiterjesztett funkciók és a nagyobb átvitelekhez fizetős fiók szükséges.

A szerverhez való hozzáférés korlátozott régiókban lassabb átvitel tapasztalható.

MASV árak

Örökre ingyenes

Éves előfizetés: 95 USD/hó 5 GB-tól

Átvitel kreditek: 1075 dollártól 5 TB-ért (fizetés használat alapján)

Vállalati: Egyedi árazás

MASV értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

➡️ További információ: A legjobb biztonságos fájlmegosztó szoftverek üzleti felhasználásra

11. SHAREit (A legjobb offline fájlátvitelhez mobil és asztali eszközök között)

SHAREit segítségével

Egy másik ingyenes fájlátviteli szoftver, a SHAREit, kizárólag mobiltelefonok, táblagépek és számítógépek közötti fájlmegosztásra ideális. Ez az ingyenes eszköz lehetővé teszi oldalak, képek, videók, zene és egyéb fájlok megosztását internetkapcsolat nélkül. Egyszerre akár öt eszközzel is megoszthatja fájljait!

Emellett érdemes megemlíteni a platform intuitív felületét és vonzó kiegészítő funkcióit. Játsszon játékokat, streameljen videókat, fedezze fel a legnépszerűbb zenéket, és akár GIF-ekkel, matricákkal, hangulatjelekkel stb. is kommunikálhat a címzettel.

A SHAREit legjobb funkciói

Különböző típusú médiafájlok, például fényképek, videók és alkalmazások átvitele

Gyors fájlátvitel a fájlok gyors kézbesítéséhez

Védje az átviteleket biztonságos titkosítással a magánélet védelme érdekében

Tegye lehetővé a platformok közötti fájlmegosztást Android, iOS és PC között

A SHAREit korlátai

Az átvitelhez mindkét eszköznek ugyanazon a Wi-Fi hálózaton kell lennie.

Az ingyenes verzió hirdetéseket tartalmaz, amelyek zavaróak lehetnek.

SHAREit árak

Örökre ingyenes

SHAREit értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A SHAREit-et eredetileg a Lenovo fejlesztette ki belső eszközként, mielőtt a világ egyik legnépszerűbb fájlátviteli alkalmazásává vált. 📂

✨ Különleges említések Zapya (A legjobb gyors, offline fájlátvitelhez több eszköz között)

Smash (A legjobb nagy fájlok küldésére, méretkorlátozás és lejárati idő nélkül)

OneDrive (A legjobb a Microsoft ökoszisztémán belüli biztonságos fájlmegosztáshoz)

Tegyen többet, mint egyszerű fájlátvitel – kezelje dokumentumait és munkafolyamatait a ClickUp segítségével!

A fájlátviteli szoftverek hatékony megoldást kínálnak a fájlok szervezeten belüli és kívüli megosztásához. Optimalizálják a tudás terjesztését, biztosítva, hogy a csapatok összehangoltan működjenek, és hozzáférjenek a fontos dokumentumokhoz, erőforrásokhoz és frissítésekhez.

A ClickUp azonban ennél tovább megy, és egységes együttműködési és munkafolyamat-kezelési platformot kínál. Így a fájlok megosztása mellett valós időben kommunikálhat, feladatokat oszthat ki, nyomon követheti az előrehaladást és egy központi rendszerben szervezheti a munkát.

Siessen, regisztráljon még ma itt egy ingyenes próbaidőszakra, és szerezze be a ClickUp szoftvert!