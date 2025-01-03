A 11 legjobb Android fájlkezelő 2025-re

Háromévente új telefont vásárol, tele reménnyel és ígéretekkel. A terve? Ezúttal rendszeresen biztonsági másolatot készít a fényképekről, kitisztítja a tárhelyet és rendszerezi a fájlokat, hogy időben megtalálja a dolgokat.

Három hónap múlva bekövetkezik a valóság: a belső tárhely 70%-át elfogyasztotta, és kétségbeesetten kérdezi: „Hova tűnt az a PDF?”

Ismerős helyzet? Ne aggódjon, ez mindenkivel megesik.

Nincs szüksége csak egy fájlkezelőre, amely egyszerűen megkeresi a fájljait. Felejtse el az alapvető funkciókat, amelyekkel csak fájlokat hozhat létre, másolhat, áthelyezhet és átnevezhet.

Szüksége van egy intelligens fájlkezelőre, amely a fájlok egyszerű kezelésére lett kialakítva – olyanra, amely nem csak a fájlokat mappákba tömködi, hanem valóban segít Önnek azok rendezésében a kívánt módon.

Képzeljen el egy eszközt, amely átnézi a rendetlenséget, és megtalálja a dokumentumait, még akkor is, ha elfelejtette azok címét. Bónusz funkciók? A fájlokat titkosítani is tudja, és feltöltheti őket felhőalapú tárolási szolgáltatásokra a zökkenőmentes fájlmegosztás érdekében.

Ebben a cikkben bemutatunk egy listát azokról az eszközökről, amelyek mindezt és még többet is képesek. Fedezze fel a 11 legjobb Android fájlkezelőt, amelyekkel rendezheti és megoszthatja fájljait.

Mire kell figyelni az Android fájlkezelőknél?

A megfelelő Android fájlkezelő alkalmazás kiválasztása nem feltétlenül hosszú folyamat. Íme egy praktikus funkciókból álló ellenőrzőlista, amelyet érdemes követni:

Intuitív felület : Keressen tiszta kialakítású, könnyen navigálható és drag-and-drop funkcióval rendelkező alkalmazást a jobb felhasználói élmény érdekében.

Átfogó fájlműveletek : Győződjön meg arról, hogy az eszköz támogatja az olyan műveleteket, mint a másolás, áthelyezés, törlés, átnevezés, könyvjelzőzés és fájl tömörítés (pl. ZIP, RAR).

Felhő és hálózat integráció : Válasszon olyan fájlkezelőket, amelyek zökkenőmentesen kapcsolódnak a felhőalapú tárolókhoz (Google Drive, Dropbox) és a hálózati helyekhez (SMB, FTP).

Fejlett keresési funkciók : Használjon szűrőket a fájltípus, méret vagy dátum szerint, valamint olyan funkciókat, mint az OCR, hogy megtalálja a képeken vagy beolvasott dokumentumokban található tartalmakat.

Erős biztonsági funkciók : Válasszon olyan alkalmazásokat, amelyek titkosítással, jelszóval védett mappákkal és biztonságos megosztási lehetőségekkel rendelkeznek az érzékeny fájlok számára.

Root hozzáférés : Haladó felhasználók számára olyan fájlkezelőket válasszon, amelyek lehetővé teszik a rendszerfájlok és az alkalmazásadatok módosítását a nagyobb ellenőrzés érdekében.

Beépített médiafunkciók : Keressen integrált nézőket vagy lejátszókat képek, videók és dokumentumokhoz, hogy ne kelljen az alkalmazások között váltogatnia.

Testreszabható opciók: Válasszon olyan eszközöket, amelyek témákkal, elrendezésekkel és gyorsbillentyűkkel rendelkeznek, hogy a felületet saját igényei szerint személyre szabhassa.

A 11 legjobb Android fájlkezelő

1. ClickUp (A legjobb a központosított fájlszervezéshez és együttműködéshez)

A ClickUp valóban a fájlkezelőbe helyezi a kezelést.

A hagyományos fájlkezelőktől eltérően, ahol a dokumentumok keresése fárasztó feladatnak tűnik, a ClickUp biztosítja, hogy mindig tudd, hol van minden.

Tegyük fel, hogy naponta rengeteg üzleti ötleted van, de a dokumentumaid véletlenszerű mappákban vannak szétszórva. Idővel elveszítik a kontextusukat, vagy egyszerűen eltűnnek.

A ClickUp ezt a problémát a Projekt hierarchiával oldja meg, amely minden fájlnak egyértelmű helyet biztosít. Kezdje a Munkaterületekkel az olyan átfogó osztályozási kategóriákhoz, mint a „Munka” vagy a „Személyes”, majd adjon hozzá Térségeket olyan projektekhez, mint a „Marketing” vagy az „Ügyfélmunka”.

Maradjon szervezett a ClickUp listájának áttekintésével Adjon kontextust fájljaihoz és dokumentumaihoz a ClickUp List áttekintés segítségével.

A mappákkal tovább mélyülhet az alkategóriákba. Minden szépen strukturálva van, így könnyen áttekintheti a nagy képet anélkül, hogy szem elől tévesztené a részleteket.

Ha már a kontextusról beszélünk, a ClickUp Docs is remekül teljesít. Először is, a Docs-ban bármit tárolhat, a vállalati wikiktől az ügyfélszerződésekig. Ezután ezeket a dokumentumokat összekapcsolhatja a munkafolyamatokkal, így biztosítva, hogy a megbízott személy tökéletesen megértse feladatait.

Csatlakoztassa ClickUp Docs alkalmazását a munkafolyamatokhoz, hogy több kontextust biztosítson a feladatokhoz

A fájlok keresése is ugyanolyan egyszerű. A ClickUp Connected Search funkciójával azonnal megtalálhat bármit, akár a ClickUp-ban, egy csatlakoztatott alkalmazásban, akár a helyi meghajtón.

A ClickUp segítségével összekapcsolhatja kedvenc alkalmazásait, és egyszerű kulcsszavakkal kereshet bármilyen fájlt a Connected Search segítségével.

A ClickUp Brain feladat-kivonó funkciója javítja a keresési funkciót. Hatalmas mennyiségű projektadatot vizsgál át, beleértve e-maileket, dokumentumokat és beszélgetéseket. Az AI asszisztens egyszerű bevitelekkel, például a projekt részleteivel automatikusan azonosítja a legfontosabb feladatokat, határidőket és függőségeket, és létrehoz egy áttekinthető feladatlistát, amelyben a legfontosabbak kapnak elsőbbséget.

🍪 Bónusz: A ClickUp integrálható kedvenc alkalmazásaival (Google Drive, Dropbox és sok más), így nem kell az alkalmazások között ugrálnia, hogy megtalálja, amire szüksége van.

A ClickUp legjobb funkciói

Hierarchikus felépítés : Használja a ClickUp egyedülálló projekt hierarchiáját a munkaterületek, terek, mappák és listák szervezéséhez, így könnyen megtalálhatja és kezelheti a fájlokat, miközben áttekintheti a teljes képet.

Lista nézet : Szűrje és keresse meg a konkrét feladatokat vagy fájlokat olyan kritériumok alapján, mint a határidők, prioritások vagy fájltípusok, hogy áttekinthető képet kapjon a munkaterületéről.

Egyéni színek : Testreszabhatja a lista és a mappa színeit, hogy vizuálisan megkülönböztesse a projekteket vagy jelölje az állapotokat, így egy pillantással azonosíthatja a munkaterületeket.

Címkék és jelölések : Kategorizálja a fájlokat címkékkel és jelölésekkel a dokumentum típusa, prioritása vagy a projekt fázisa alapján, javítva ezzel a kereshetőséget és a szervezést.

ClickUp Docs : Tárolja az összes vállalati dokumentumot egy helyen, és kapcsolja őket közvetlenül a munkafolyamatokhoz.

ClickUp Brain : Elemezze az e-maileket, dokumentumokat és beszélgetéseket AI segítségével, hogy azonosítsa a feladatokat, határidőket és függőségeket, és automatikusan létrehozzon egy prioritás szerinti feladatlistát, amivel időt takaríthat meg.

Összekapcsolt keresés : Keressen fájlokat a ClickUp-ban, az összekapcsolt alkalmazásokban vagy a helyi meghajtón egyedi parancsokkal, amelyek a munkaterület bármely pontjáról elérhetők.

Többféle nézet : Válasszon : Válasszon a ClickUp többféle nézete közül, például a Lista, a Kanban vagy az Összes nézet közül, hogy a fájlokat saját igényei szerint szervezze és jelenítsen meg.

Kész sablonok: Használjon sablonokat, mint például : Használjon sablonokat, mint például a ClickUp projektmenedzsment mappaszerkezet-sablonját , hogy egységes munkafolyamatokat állítson be, nyomon kövesse az előrehaladást és növelje a csapat felelősségvállalását.

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt az új felhasználóknak kezdetben kissé nehéz lehet a navigáció.

Bizonyos fejlett funkciók, például a részletes testreszabás és integrációk, nem érhetők el teljes mértékben a mobilalkalmazásban.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (9900+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4300 értékelés)

2. Total Commander (A legjobb a fejlett fájlműveletekhez és FTP-támogatáshoz)

via Google Play

A Total Commander egy ingyenes fájlkezelő, amely fájl titkosítást, egyszerű felületet és beépített ZIP eszközt tartalmaz, így az Android fájlkezelési élményt a alapvető böngészésen túlmutatóvá teszi.

Akár fájlok összehasonlításáról, FTP-kiszolgálók kezeléséről, akár archívumok tömörítéséről és kicsomagolásáról van szó, a Total Commander biztosítja, hogy teljes mértékben ellenőrizze fájljait, és segít azok biztonságos megosztásában különböző formátumokban.

A Total Commander legjobb funkciói

Védje adatait XXE, UUE és MIME formátumú kódolással és dekódolással, valamint nagy fájlok felosztásával és egyesítésével.

Szerezze be a felhasználóbarát kialakítású, 32 bites és 64 bites verzióban is elérhető alkalmazást, amely közvetlen hozzáférést biztosít a Hálózati környezethez.

Hozzáférés a legtöbb FTP-kiszolgálóval és mainframe-mel kompatibilis beépített FTP-klienshez, amely lehetővé teszi a távoli fájlátvitelt.

Kezelje a ZIP fájlokat a ZLIB technológiával, és támogassa az ARJ, ZIP és GZ formátumok kicsomagolását.

Másolja a fájlokat közvetlenül az archívumok között, így egyszerűsítve a fájlkezelést az Android-eszközökön.

A Total Commander korlátai

SD-kártyára történő íráshoz megoldásokra van szükség, különösen a KitKat Android felhasználók számára.

A fájlok nem másolhatók a háttérben, ezért az átvitel során aktív figyelemmel kísérésre van szükség.

Az OLE2 könyvtárakra támaszkodik a drag-and-drop és a fejlett funkciókhoz.

A 16 bites verzió nem támogatja a drag-and-drop funkciót.

Nem támogatja a magas ASCII karaktereket, ami hatással van az ékezetes vagy speciális szimbólumokat tartalmazó nyelvekre.

Total Commander árak

Ingyenes

Total Commander értékelések és vélemények

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

3. X Plore File Manager (A legjobb a kétpaneles fájlnavigációhoz és a zökkenőmentes megosztáshoz)

via Google Play

Az X-Plore File Manager új perspektívát hoz az Android fájlmegosztó szoftverek világába kettős ablakos elrendezésével, amely csökkenti a fájlok másolásának, áthelyezésének és megosztásának idejét Android-eszközökön.

Akár Wi-Fi-n keresztül oszt meg fájlokat, akár felhőalapú tárolóhoz fér hozzá, akár USB-meghajtókat kezel, az X-Plore egy sor eszközt kínál a fájlok kezeléséhez és megosztásához. Néhány figyelemre méltó funkciója a médiafájlok feliratozásának támogatása és a beépített lomtár eszköz, amely segít a véletlenül törölt fájlok helyreállításában.

Az X Plore File Manager legjobb funkciói

Két mappát egymás mellett megtekintve könnyedén másolhat és mozgathat fájlokat közöttük.

Könnyedén érje el a külső eszközöket, például az USB-meghajtókat vagy a tömeges tárolóeszközöket.

Ossza meg fájljait megosztott Wi-Fi hálózaton keresztül, kábelek nélkül.

Játsszon le videókat felirattal közvetlenül az alkalmazáson belül, valamint képek és más fájltípusok megtekintését is támogatja.

A beépített lomtár segítségével könnyedén visszaállíthatja a véletlenül törölt fájlokat.

📌 Példa: Egy vadon élő állatok fotósának, aki a Serengeti-ből tér vissza, az X-Plore beépített fájlkezelőjével több száz RAW képet rendez el SD-kártyájáról Android-eszközén. A kettős ablakos elrendezés segítségével a kiválasztott fájlokat közvetlenül a „Oroszlánok”, „Elefántok” és „Tájképek” kategóriákba sorolja. A lomtár funkció biztosítja, hogy a véletlenül törölt fájlok könnyen visszaállíthatók legyenek, míg az integrált videolejátszó segítségével az alkalmazás elhagyása nélkül megtekintheti és kivághatja a klipeket.

X Plore File Manager korlátai

A törölt felhőalapú tároló fájlok nem mindig állíthatók vissza, ezért a felhasználóknak óvatosan kell eljárniuk.

Az Android 14+ rendszert futtató eszközöknél problémák merülnek fel a mappaszerkezetek megkülönböztetésével kapcsolatban.

Bejelentések érkeztek olyan hibákról, mint például az APK fájlok alapértelmezett elrejtése bizonyos verziókban.

Problémák a Google Drive-hoz és FTP-kiszolgálókhoz való csatlakozással az ismétlődő bejelentkezési kérések miatt

Az Android 13+ minden almappához engedélyt igényel, ami késleltetéseket okozhat.

X Plore File Manager árak

Ingyenes

X Plore File Manager értékelés és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Files (A legjobb egyszerű fájlszervezéshez és tároláskezeléshez)

via Google Files

A Files a Google válasza egy hatékony Android fájlszervező szoftverre.

A fájlok és mappák szervezése mellett a Files beépített megoldást kínál a cache törlésére, az ismétlődő fájlok eltávolítására és a tárhely visszanyerésére – mindezt alkalmazáson belüli vásárlások nélkül.

Intuitív kialakításával és praktikus funkcióival a Files azoknak a felhasználóknak nyújt segítséget, akik kényelmes módot keresnek Android-eszközükön lévő fájljaik kezelésére.

A fájlok legjobb tulajdonságai

Két mappát egyszerre kezelhet és megtekinthet, így folyamatos váltás nélkül navigálhat.

Hozzon létre és bontson ki ZIP, RAR és 7z fájlokat a Google Drive, OneDrive és iCloud beépített integrációjával.

Nézze meg a fényképeket, dokumentumokat és videókat anélkül, hogy megnyitná őket, így időt takaríthat meg a fájlkezelés során.

Használja a tulajdonságok ablakban található hash-értékeket a fájlok azonosításához és összehasonlításához a pontosság érdekében.

A Column View segítségével könnyedén navigálhat a kiterjedt fájlrendszerekben, függetlenül a könyvtárak mélységétől vagy méretétől.

Fájlkorlátozások

Egyes fájlok vagy mappák speciális fiókjogosultságokat igényelhetnek, ami bonyolítja a hozzáférést.

A többablakos támogatáshoz szükséges engedélyeket rendszerfrissítések után gyakran manuálisan kell frissíteni.

A duplikált vagy jogosulatlan fájlok kézi rendezése szükséges, ami időigényes lehet.

A fájltárolásban előforduló duplikátumok memóriaveszteséghez és hatékonyságcsökkenéshez vezethetnek.

Leginkább kisebb méretű fájlkezelési feladatokhoz alkalmas, ezért nagy méretű műveletekhez kevésbé ideális.

💡 Profi tipp: Rendszeresen törölje az ismétlődő fájlokat, hogy helyet szabadítson fel a tárhelyen és javítsa készüléke teljesítményét.

Fájlok árazása

Ingyenes

Fájlok értékelései és vélemények

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

5. Amaze File Manager (A legjobb a biztonságos és hatékony fájlterület-kezeléshez)

via Google Play

Nyílt forráskódú alapjával az Amaze File Manager átláthatóságot és felhasználói ellenőrzést biztosít, miközben hatékony fájlkezelő eszközöket kínál.

Ez az eszköz azoknak a felhasználóknak készült, akiknek fontos az Android-eszközükön a hely és a biztonság, legyen szó az AES-titkosítással történő adatvédelemről vagy a tárolási adatokhoz való egyszerű hozzáférésről.

Az Amaze File Manager legjobb funkciói

kezelje és fejlessze a felhőalapú platformokon tárolt fájlokat egy opcionális bővítmény segítségével

Hozzon létre FTP-kiszolgálókat, vagy csatlakozzon külső FTP-klienshez a zökkenőmentes fájlátvitel érdekében.

Hozzáférés a root explorer funkcióhoz beépített SQLite adatbázis-megjelenítővel a fejlett fájlműveletekhez.

Biztosítsa fájljait AES titkosítással, ujjlenyomat- vagy jelszóvédelemmel, a felhasználó preferenciái szerint.

Részletes tárolási statisztikák a belső és külső memóriáról egy pillanat alatt

📌 Példa: Egy otthonról dolgozó szabadúszó jogi tanácsadó az Amaze File Manager segítségével kezeli a bizalmas ügyiratok fájljait. Az AES titkosítási funkcióval jelszóval védi az érzékeny dokumentumokat, mielőtt azokat egy biztonságos felhőalapú platformon keresztül megosztja ügyfeleivel. A tárhelyre vonatkozó információk segítségével figyelemmel kíséri a rendelkezésre álló memóriát, hogy mindig legyen hely új ügyek tárolására.

Az Amaze File Manager korlátai

A KitKat eszközöknél problémák adódhatnak az SD-kártyákhoz hasonló külső tárolóeszközökön végzett alapvető műveletek végrehajtása során.

A szülőmappák eléréséhez hosszú görgetés szükséges, különösen a hosszú mappanevek esetében.

Egyes Android-eszközökön bonyolult lehet az Amaze File Manager alapértelmezett fájlkezelőként való beállítása.

A felhasználók nem tudják letiltani az animációkat, amit egyesek kényelmetlennek találnak.

A lista nézetben az opciók ikonjának megérintése nehéz lehet annak elhelyezkedése miatt.

Amaze File Manager árak

Ingyenes

Amaze File Manager értékelés és vélemények

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

6. ES File Explorer (A legjobb fájlátvitelhez és felhőintegrációhoz)

via Google Play

Képzelje el, hogy fájlokat másol a készüléke és a felhő között – ez hosszú és körülményes folyamatnak tűnhet.

Az ES Global által tervezett ES File Explorer egyszerűsíti ezt a folyamatot, biztosítva a fájlok zökkenőmentes mozgatását mindkét irányban. Akár felhőalapú tárolóhoz fér hozzá, akár helyi fájlokat kezel, akár közvetlenül az alkalmazáson belül lejátszik médiát, az ES File Explorer kényelmes lehetőséget kínál az Android-felhasználóknak a fájlok kezeléséhez.

Az ES File Explorer legjobb funkciói

Könnyedén böngészhet, áthelyezhet, törölhet, átnevezhet és rendszerezhet fájlokat.

Játssza le az audio- és videofájlokat közvetlenül az alkalmazáson belül, így időt takaríthat meg a média áttekintésénél.

Hozzáférés és rendszerfájlok kezelése fejlett root-szintű funkciókkal

Telepítsen és távolítson el alkalmazásokat könnyedén, a fel nem használt alkalmazások törlésére szolgáló funkciók segítségével.

Tömörítsd és bontsd ki a mappákat a hatékony fájltárolás és -megosztás érdekében.

Az ES File Explorer korlátai

A felhasználóknak gondoskodniuk kell arról, hogy az alkalmazás biztonságos és megbízható verzióját telepítsék, mivel a múltban adatvédelmi viták merültek fel.

ES File Explorer árak

Ingyenes

ES Pro : 6,99 dollár havonta

ES hirdetések eltávolítása: 1,99 $

ES File Explorer értékelés és vélemények

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

7. Solid Explorer (A legjobb biztonságos fájltitkosításhoz és root-szintű hozzáféréshez)

via Solid Explorer

A Solid Explorer egyedülálló tulajdonsága a letisztult dizájn és a testreszabható témák kombinálása a root-szintű hozzáférési funkciókkal.

Kettős ablakos elrendezésének köszönhetően a helyi és a felhőalapú fájlok kezelése egyszerre gyerekjáték. Ha ehhez hozzátesszük a fejlett titkosítást, az archívumok támogatását és a rendszer szintű fájlokhoz való hozzáférés lehetőségét, akkor egy olyan eszközt kapunk, amely valóban méltó a nevéhez.

A Solid Explorer legjobb funkciói

Védje fájljait jelszóval vagy ujjlenyomat-alapú titkosítással a nagyobb biztonság érdekében.

Az alkalmazás hatékony indexelési funkciójával gyorsan megtalálhatja a fájlokat.

Csatlakoztassa Android-eszközét egy FTP-kiszolgálóhoz, hogy könnyedén hozzáférhessen a helyi fájlokhoz.

Személyre szabhatja az alkalmazás felületét testreszabható témákkal, hogy az Ön igényeinek leginkább megfeleljen.

Kezelje ZIP, 7ZIP és RAR fájljait könnyedén a fájlok tömörítésének és kibontásának egyszerűsítése érdekében.

💡 Profi tipp: Engedélyezze a fájlok titkosítását az érzékeny dokumentumok esetében, hogy azok biztonságban maradjanak, különösen fájlok megosztása esetén.

A Solid Explorer korlátai

Lehetővé teszi harmadik felek számára a felhasználói adatokhoz való hozzáférést hozzájárulásával, ami adatvédelmi szempontokat vet fel.

Nincs külön eszköz a tárhely elemzésére, de a helyhasználat továbbra is nyomon követhető az alkalmazásfiókban.

A Solid Explorer árai

Ingyenes

Fizetős verzió: 5,99 USD

Solid Explorer áttekintés

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

8. FX File Explorer (A legjobb multitasking és média-barát fájlkezeléshez)

via Google Play

Az FX File Explorer azoknak az Android-felhasználóknak készült, akik értékelik a rugalmasságot és a tiszta felületet.

Ez a népszerű Android fájlkezelő alkalmazás ingyenes alapmodult és fizetős kiegészítőket kínál, így csak azért fizet, amit használ.

Telefonokra és táblagépekre egyaránt tervezve, kettős nézet módot, felhőalapú tárolás integrációt és fejlett titkosítást kínál, hogy fájljait és médiáit rendezett és biztonságos állapotban tartsa.

Az FX File Explorer legjobb funkciói

Két mappát egymás mellett megtekinthet és kezelhet, javítva ezzel a többfeladatos munkavégzést.

Használja az ujjal való kiválasztás gesztusait, és növelje a hatékonyságot a Material Design felhasználói felülettel.

Integrálja a Dropbox, Google Drive és SugarSync felhőszolgáltatásokkal.

Biztosítsa fájljait AES-256/AES-128 titkosítással és titkosított zip fájlok támogatásával.

Egyszerűsítse a médiafájlok böngészését azáltal, hogy azokat előadó, album vagy lejátszási lista szerint rendezi.

Az FX File Explorer korlátai

Nem tudja megnyitni a Google Play Áruházból letöltött APK fájlokat?

Az Android 8.0 és újabb verziókhoz hozzávetőleges helymeghatározási engedélyek szükségesek, ami felveti a használhatóság kérdését.

A felhasználók problémákat tapasztalhatnak a Google Drive-hoz való csatlakozáskor.

FX File Explorer árak

Fő modell : Ingyenes

Kiegészítők: A funkcióktól függően

FX File Explorer vélemények

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

9. Astro File Manager (A legjobb egyszerű fájlszortírozáshoz, biztonsági mentéshez és felhőalapú szinkronizáláshoz)

via Google Play

Az Astro File Manager egy all-in-one eszköz az Android-eszközön található fájlok szervezéséhez, átviteléhez és biztonsági mentéséhez.

Akár belső tárhelyen, SD-kártyán vagy felhőszolgáltatásokban tárolja fájljait, az Astro fájlok rendezési és kategorizálási funkciójával nem kell többé végtelenül görgetnie, hogy megtalálja, amit keres. Hasznos felhőalapú és helyi tárhellyel is rendelkezik, amely lehetővé teszi a tartalom kezelését mindkét helyen.

Az Astro File Manager legjobb funkciói

Fájlok zökkenőmentes áthelyezése, másolása, átnevezése és megosztása a belső tárhelyen, SD-kártyákon és felhőszolgáltatásokban.

Rendezze fájljait könnyedén, hogy minimális erőfeszítéssel gyorsan hozzáférhessen azokhoz.

Kezelje a tartalmakat felhőalapú platformokon és helyi tárolókon, biztosítva ezzel a rugalmasságot.

Az Astro File Manager korlátai

Nincs vágási funkciója, és bizonyos eszközökön teljesítményproblémák léphetnek fel.

Elrejti a fájlkiterjesztéseket, ami egyes felhasználók számára kevésbé intuitívvá teszi a böngészést.

Astro File Manager árak

Ingyenes

Astro File Manager vélemények

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

10. MiXplorer Silver (A legjobb a fejlett bővítmények és a fájlmegosztáshoz)

via MiXplorer

A MiXplorer egy funkciókban gazdag fájlkezelő szoftver Androidra, amely lehetővé teszi a felhasználók számára a fájlok áthelyezését, biztonsági mentését, átnevezését, megosztását és tömörítését, beleértve a MiXplorer-specifikus vagy szabványos fájlformátumokat is.

Az Archiver, Image, Tagger és PDF kiegészítő pluginok fizetős opciók az alkalmazásfejlesztéshez.

A MiXplorer Silver legjobb funkciói

Élvezze a korlátlan számú lap és a kettős panel támogatás előnyeit fekvő módban, valamint a feladatok létrehozásához használható drag-and-drop funkciót.

Testreszabhatja az egyes mappák megjelenítési módjait, és könnyedén rendezheti a fájlokat.

Személyre szabhatja a könyvjelzőket a fájltípusok alapján, így biztosítva a gyakran használt fájlokhoz való gyors hozzáférést.

📌 Példa: Az adatok elemzésével foglalkozó szakember, aki több formátumú jelentéseket, táblázatokat és adatbázisokat vizsgál, a MiXplorer fülös böngészési funkciójával egyszerre több könyvtárat is megnyithat. Az alkalmazás segítségével a fájlokat a megfelelő mappákba húzhatja, és az archivált adatokat titkosított ZIP-fájlokba tömörítheti a biztonságos megosztás érdekében.

MiXplorer Silver korlátozások

Bár számos kiegészítő áll rendelkezésre, csak néhány közülük hasznos a helyi hálózati feladatokhoz.

A fizetős verzió elsősorban a fejlesztést támogatja, nem pedig exkluzív funkciók feloldását.

MiXplorer Silver árak

Ingyenes

Fizetős: 5,99 USD

MiXplorer Silver vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

11. Root Explorer (A legjobb root felhasználók számára, akik rendszerfájlokat és jogosultságokat kezelnek)

via Root Explorer

A Root Explorer azoknak az Android-felhasználóknak ideális, akik teljes hozzáférést igényelnek készülékük fájlrendszeréhez, beleértve a rejtett adatmappát is.

A Root Explorer lehetővé teszi a root felhasználók számára, hogy mélyen belemerüljenek a rendszerfájlokba, kezeljék a jogosultságokat és olyan speciális feladatokat hajtsanak végre, amelyeket a hagyományos fájlkezelők nem tudnak. A felhőalapú támogatás és a több lap segítségével egyensúlyt teremt a teljesítmény és a kényelem között, így elengedhetetlen eszközzé válik azoknak a technológia iránt érdeklődő felhasználóknak, akik nagyobb ellenőrzést igényelnek eszközeik felett.

📌 Példa: Egy Android-fejlesztő, aki egy alkalmazás problémáját hivatott megoldani, hozzáférésre szorul a rendszerfájlokhoz, amelyek általában rejtve vannak. A Root Explorer segítségével belemerül az adatmappába, módosítja az egyes fájlok jogosultságait, és a könnyű hozzáférés érdekében könyvjelzővel jelöli meg a gyakran használt könyvtárakat. A több lap támogatása lehetővé teszi számára, hogy a naplófájlok, a rendszer mappák és a Dropbox között váltson a zökkenőmentes hibakeresés érdekében.

A Root Explorer legjobb funkciói

Kezeljen egyszerre több lapot, és használja ki a felhőalapú támogatást a Google Drive és a Dropbox integrációval.

A fájlok jogosultságait egyszerűen módosíthatja a kívánt fájlra történő hosszú nyomással.

Készítsen könyvjelzőket a gyors hozzáféréshez, és ossza meg fájljait könnyedén e-mailben vagy Bluetooth-on keresztül.

A Root Explorer korlátai

A készülék rootolása érvényteleníti a garanciát, ami egyes felhasználókat visszatart a Root Explorer használatától.

A rootolt eszközök elveszíthetik a hozzáférést bizonyos magas biztonsági szintű alkalmazásokhoz.

A rendszerfájlok módosítása a rootolás után a készülék meghibásodásához vagy tönkremeneteléhez vezethet.

Root Explorer árak

Ingyenes

Fizetős: 4,99 USD

Root Explorer vélemények

Capterra : Nincs elég értékelés

G2: Nincs elég értékelés

Fájlkáosz? A ClickUp azt mondja: „Nem az én felügyeletem alatt”.

Megértjük – ez egy ördögi kör: stresszel, mert nem találja a dokumentumait, és azok rendezése olyan, mintha az Everestet mászná meg.

Itt jön be a ClickUp.

A Projekt hierarchia segítségével minden fájlnak a kezdetektől fogva megfelelő helyet adhat, legyen az munkaterület, tér vagy mappa.

Gyorsan kell valamit megtalálnia? A Connected Search funkcióval azonnal megtalálhatja a fájlokat, még a csatlakoztatott alkalmazásokban is.

Ehhez adjon hozzá testreszabható színeket, címkéket és használatra kész sablonokat, és máris rendelkezésére áll egy eszköz, amely a káoszt átláthatósággá alakítja.

Ne hagyja, hogy a fájlok irányítsák az életét. Regisztráljon most a ClickUp-ra, és vegye vissza az irányítást!