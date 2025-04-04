A termelékenységet növelő 20 legjobb GPT, amelyet 2025-ben érdemes kipróbálni

Mindig keresi a módját, hogy kevesebb idő alatt többet tudjon elvégezni, de a termelékenységet növelő eszközök hatalmas száma elriasztó lehet. Egyesek a rutin feladatok automatizálását ígérik, mások a koncentráció javítását, de a megfelelő eszköz megtalálása gyakran kísérletezéssel jár.

Rosszabb esetben sok eszköz csak a puzzle egy darabját oldja meg, így több alkalmazást kell egyszerre használnia, hogy lépést tartson a munkájával.

A GPT-alapú eszközök új értelmet adnak a termelékenységnek. Nemcsak automatizálják a feladatokat, hanem elemzik, generálnak és az Ön igényeihez igazítják a tartalmat. Akár e-mailek megírásáról, jelentések összefoglalásáról vagy ötletek kidolgozásáról van szó, ezek az AI-asszisztensek másodpercek alatt eredményt hoznak.

Ebben a blogbejegyzésben 20 termelékenységet növelő GPT-t talál. Mindegyik időmegtakarításra, a manuális munkavégzés csökkentésére és az okosabb, nem pedig keményebb munkavégzésre lett kialakítva. Vessünk bele magunkat!

⏰ 60 másodperces összefoglaló A GPT-k fejlett mesterséges intelligencia modellek, amelyek emberhez hasonló szöveget generálnak, különböző feladatokat végeznek, és testreszabhatók konkrét alkalmazásokhoz a termelékenység növelése érdekében. Íme a 20 legjobb termelékenységet növelő GPT, amelyeket érdemes megnéznie: Kreatív írási tanácsadó (A legjobb a történetmesélés fejlesztéséhez és az írói blokk leküzdéséhez) Canva GPT (A legjobb kreatív tervezési ötletek és feliratok generálásához) Diagramok (A legjobbak komplex fogalmak illusztrálására szolgáló, világos és vonzó vizuális elemek létrehozásához) Project Manager Buddy (A legjobb megoldás a projektek nyomon követéséhez AI-alapú betekintéssel) Video Summarizer (A legjobb a videókból való kulcsfontosságú információk gyors kivonásához) Tutor Me by Khan Academy (A legjobb személyre szabott oktatáshoz különböző tantárgyakban) AskYourPDF Research Assistant (A legjobb a PDF-fájlokból való hatékony információkivonáshoz és összefoglaláshoz) Személyi asszisztens (A legjobb a napi feladatok kezeléséhez és az időgazdálkodás javításához) Excel AI (A legjobb az adatelemzés automatizálásához és a táblázatkezelő munkafolyamatok optimalizálásához) Prezentáció és diák GPT (A legjobb hatékony prezentációk készítéséhez AI-alapú tartalmi javaslatokkal) Meeting Summarizer Pro (A legjobb megoldás a találkozói jegyzetek tömör cselekvési pontokká és összefoglalókba való átalakításához) Scholar AI (A legjobb tudományos kutatáshoz és tudományos betekintés generálásához) Konszenzus (A legjobb adat alapú döntések meghozatalához AI-alapú konszenzusépítő eszközökkel) Code Tutor (A legjobb a kódolási készségek elsajátításához és fejlesztéséhez személyre szabott útmutatással) UX Design Mentor (A legjobb a felhasználói élmény tervezésének javításához szakértői AI-visszajelzésekkel) Video GPT by VEED (A legjobb megoldás videotartalmak gyors létrehozásához AI-generált szkriptekkel és szerkesztésekkel) SEO Mentor (A legjobb a weboldal rangsorának javításához AI-vezérelt SEO-ajánlások révén) Naptár GPT (A legjobb a menetrendek kezeléséhez és az idő optimalizálásához AI-alapú tervezéssel) AI Humanizer Pro (A legjobb megoldás az AI által generált szövegek természetesebb és emberibb hangzásának elérése érdekében) Notion Expert GPT (A legjobb a Notion munkaterületének szervezéséhez és optimalizálásához AI segítségével) A ClickUp, a munkához szükséges mindenre kiterjedő alkalmazás, a GPT-k erejét közvetlenül a munkaterületére hozza: ClickUp Brain: összeköti a projekteket, az embereket és a tudást, azonnali hozzáférést biztosítva az információkhoz és a teendőkhöz.

ClickUp automatizálás: Automatizálja a munkafolyamatokat AI-vezérelt feladatkezeléssel és egyszerű nyelven alapuló feladatkiosztással.

ClickUp projektmenedzsment szoftver: előre jelzi a késedelmeket és segít a feladatok fontossági sorrendjének megállapításában az AI-alapú betekintés segítségével.

Mik azok a GPT-k?

A GPT-k, vagyis a Generative Pre-trained Transformers (előre betanított generatív transzformátorok) olyan fejlett mesterséges intelligencia modellek, amelyeket emberi szövegek megértésére és generálására fejlesztettek ki. Kiterjedt adathalmazokon tanítják őket, így képesek számos nyelvvel kapcsolatos feladat elvégzésére, többek között tartalomkészítésre, kódolási segítségnyújtásra, összefoglalásra és még sok másra.

Ez a típusú mesterséges intelligencia transzformátor architektúrát használ a sorozat következő szavának előrejelzéséhez, ami lehetővé teszi számukra, hogy koherens és kontextusban releváns szöveget generáljanak.

A hagyományos AI modellektől eltérően a GPT-k testreszabhatók konkrét feladatokhoz vagy témákhoz, így a felhasználók kódolás nélkül is különböző alkalmazásokhoz igazíthatják őket. Ez az alkalmazkodóképesség a GPT-ket értékes eszközzé teszi különböző iparágakban, növelve a termelékenységet és racionalizálva a munkafolyamatokat.

Az OpenAI a GPT-ket azzal a szándékkal fejlesztette ki, hogy az AI fejlődése az emberiség javát szolgálja. Az idők folyamán ezek a modellek továbbfejlődtek, és minden egyes verzió – a GPT-2-től a GPT-3-ig, majd most a GPT-4-ig – egyre komplexebbé, képzettebbé és kontextusérzékenyebbé vált, így nagyobb pontossággal képesek széles körű feladatokat végrehajtani.

🔍 Tudta? A GPT megjelenése előtt az ELIZA (1960-as évek) és az ALICE (1990-es évek) chatbotok szabályalapú szkripteket használtak a beszélgetések szimulálásához. Bár korukban lenyűgözőek voltak, nem tudtak olyan dinamikusan válaszokat generálni, mint a mai GPT modellek.

Mit kell keresnie a termelékenységet növelő legjobb GPT-kben?

Egy jó GPT-nek meg kell könnyítenie a munkát, nem pedig növelnie a terhelést. A legjobbak természetesen illeszkednek a munkafolyamatba, és segítenek gyorsabban haladni anélkül, hogy állandó javításokra vagy extra lépésekre lenne szükség. De ennyi lehetőség közül hogyan lehet tudni, melyek érdemesek? Keresse meg ezeket a kulcsfontosságú funkciókat. 💁

Kontextus megértése: Keressen olyan GPT-t, amely megérti a feladatok kontextusát, és a projekt vagy a feladat alapján releváns és pontos válaszokat ad.

Többfunkciós: Válasszon olyan eszközt, amely különböző feladatokat képes elvégezni, például dokumentumok összefoglalása, ötletek generálása, vázlatok készítése, e-mailek írása, találkozók ütemezése és kérdések hatékony megválaszolása.

Integráció a meglévő eszközökkel: Gondoskodjon arról, hogy az IT integrálódjon a kedvenc termelékenységi alkalmazásaival, beleértve a naptárat, az e-mailt, a teendőlistákat és más feladatkezelő eszközöket, a zökkenőmentes munkafolyamat érdekében.

Testreszabási lehetőségek: Találjon olyan GPT-t, amely a válaszokat az Ön írásstílusához, hangneméhez és a feladatokhoz szükséges részletességi szinthez igazítja.

Feladatok automatizálása: Válasszon olyan megoldást, amely egyszerűsíti az ismétlődő feladatokat, például az adatbevitelt, a jelentések készítését vagy az e-mailek megírását, hogy időt takarítson meg és csökkentse a manuális munkát.

Kreatív tartalomgenerálás: Válasszon olyan GPT-t, amely különböző tartalomformátumokat állít elő, például prezentációs diákat, blogvázlatokat és közösségi média bejegyzéseket, hogy kielégítse a különböző kreatív igényeket.

Fejlett összefoglalás: Keressen olyan robusztus összefoglalási funkciókat, amelyek a dokumentumok, cikkek vagy videók komplex információit tömör, cselekvésre alkalmas összefoglalásokká sűríti.

Pontos információszerzés: Győződjön meg arról, hogy a GPT megbízható adatforrásokhoz fér hozzá, hogy pontos, releváns információkat nyújtson a lekérdezései alapján, támogatva a hatékony döntéshozatalt és kutatást.

A legjobb GPT-k a termelékenység növeléséhez

Most már tudja, mire kell figyelnie egy termelékenységet növelő GPT-ben. Fedezzük fel azokat a lehetőségeket, amelyek valóban változást hozhatnak a munkafolyamatában. Ahogy a munkahelyi mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik, a legjobb termelékenységet növelő GPT-k úgy vannak kialakítva, hogy lépést tartsanak a modern munka követelményeivel.

Vessünk egy pillantást a legjobb GPT-kre, amelyek célja, hogy a munka kevésbé legyen fárasztó. 👇

1. Kreatív írási tanácsadó (a legjobb a történetmesélés fejlesztéséhez és az írói blokk leküzdéséhez)

via Creative Writing Coach

A Creative Writing Coach egy átalakító eszköz azoknak az íróknak, akik kreatív készségeiket szeretnék fejleszteni.

Az AI-vezérelt platform átfogó útmutatást, visszajelzéseket és elemzői betekintést nyújt, amelyek segítenek finomítani írásait. Elemezi az írásokat és azonosítja a fejlesztésre szoruló területeket, például a karakterek kidolgozottságát és a narratíva koherenciáját, elősegítve ezzel a végtermék tökéletesebbé tételét.

Kiemelkedő tulajdonsága, hogy képes bonyolult írásbeli fogalmakat megmagyarázni. Például hatékonyan tanítja a „mutasd, ne mondd” elvet, arra ösztönözve az írókat, hogy élénk leírásokat használjanak, amelyek bevonják az olvasók fantáziáját. Ez javítja a felhasználók hatékony történetmesélési technikák iránti megértését és elősegíti a közönséggel való mélyebb kapcsolat kialakítását.

A Creative Writing Coach legjobb funkciói

Személyre szabott visszajelzések és útmutatások segítségével fejlesztheti íráskészségét.

Túljuthat a kreatív blokkokon személyre szabott javaslatokkal és útmutatásokkal.

Tisztázza a komplex írásbeli fogalmakat a jobb megértés és alkalmazás érdekében.

Finomítsa a karakterek kidolgozását és a cselekmény felépítését a még vonzóbb narratívák érdekében.

Kreatív írási tanácsadó korlátai

Az eszköz gyakran nehezen tudja beépíteni az írásba az érzelmi rezonanciát vagy a kreativitást, amelyek elengedhetetlenek a vonzó történetmeséléshez.

Nincs memóriája a különálló munkamenetek korábbi parancsairól, és nehezen tartja fenn a következetes kontextust.

Kreatív írási tanácsadó árak

Prémium: 19,99 USD/hó felhasználónként

Ultra: 44,99 USD/hó felhasználónként

Kreatív írási tanácsadó értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📮 ClickUp Insight: A munkavállalók általában 10 percen belül válaszolnak az azonnali üzenetekre, de minden megszakítás akár 23 perc koncentrációs időt is elveszthet, ami termelékenységi paradoxont eredményez. A gyors válaszok és a mély munkavégzés közötti egyensúly megteremtése kihívást jelenthet. A ClickUp ezt úgy oldja meg, hogy a kommunikációt közvetlenül integrálja a munkafolyamatába. Egy kattintással üzeneteket alakíthat feladatokká, beszélgetéseket kapcsolhat össze kapcsolódó feladatokhoz és dokumentumokhoz, valamint mesterséges intelligenciát használhat a csevegések kezeléséhez olyan funkciókkal, mint a javasolt válaszok és a szálak összefoglalói. Ez a zökkenőmentes integráció segít fenntartani a koncentrációt, miközben biztosítja a megfelelő időben történő kommunikációt.

2. Canva GPT (a legjobb kreatív tervezési ötletek és feliratok generálásához)

via Canva GPT

A Canva GPT egy innovatív integráció, amely az OpenAI ChatGPT-jét ötvözi a Canva tervezőplatformjával, azzal a céllal, hogy egyszerűsítse a felhasználók kreatív folyamatát. Ez a kombináció lehetővé teszi az egyének és a vállalkozások számára, hogy hatékonyabban hozzanak létre kiváló minőségű vizuális elemeket, ötvözve az AI-alapú tartalomgenerálást a Canva könnyen használható tervezőeszközeivel.

Leírásos utasításokat adhat meg, és a GPT elkészíti a megfelelő tervezési elrendezéseket, egyszerűsítve ezzel a prezentációk, logók, közösségi média bejegyzések és egyebek létrehozását.

A 2023 végén bevezetett csomag olyan eszközöket tartalmaz, mint a Magic Switch a dokumentumok prezentációkká alakításához, a Magic Grab a képek manipulálásához, a Magic Media videók létrehozásához szöveges utasítások alapján, valamint a Brand Voice a márkának megfelelő szövegek előállításához.

A Canva GPT legjobb funkciói

Gyorsan készíthet terveket szöveges utasítások beírásával, így a tervezés szélesebb közönség számára is elérhetővé válik.

Tovább testreszabhatja a kimeneteket a Canva-ban, a terveket az egyedi igényekhez igazítva.

Növelje a tartalom minőségét az AI-alapú eszközökkel, amelyek inspirációt és innovatív ötleteket nyújtanak.

Készítsen képeket szöveges leírásokból, különböző stílusokban, és kiváló minőségű fotókat és több témát ábrázoló képeket.

A Canva GPT korlátai

Az eszköz változó eredményeket hozhat: egyes parancsok kielégítő terveket eredményeznek, míg mások nem felelnek meg a felhasználói elvárásoknak.

A Canva GPT hatékonysága nagyban függ a felhasználói utasítások egyértelműségétől és pontosságától.

Canva GPT árak

Ingyenes

Pro: 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 10 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Canva GPT értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 4400 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 400 értékelés)

3. Diagramok (Show Me) (A legjobb komplex fogalmak illusztrálására szolgáló, világos és vonzó vizuális elemek létrehozásához)

A Show Me egy AI-alapú eszköz, amelyet a helpful.dev fejlesztett ki, és amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy sokféle vizuális ábrázolást hozzanak létre, beleértve folyamatábrákat, UML-diagramokat, gondolattérképeket, Gantt-diagramokat, entitás-kapcsolat (ER) diagramokat és még sok mást.

A felhasználói utasításokat értelmezi, és diagramokat hoz létre, amelyek segítenek a koncepcióalkotásban, a tervezésben és a kommunikációban különböző területeken, például a szoftverfejlesztésben, a projektmenedzsmentben, az oktatásban és az üzleti elemzésben.

Ez az eszköz növeli a termelékenységet azáltal, hogy komplex ötleteket világos, vizuális formátumokká alakít, elősegítve a jobb megértést és az együttműködést. A létrehozott diagramokat exportálhatja és szerkesztheti, ami rugalmasságot biztosít a testreszabáshoz és a prezentációkba vagy jelentésekbe való integráláshoz.

Az integráció ideális szakemberek, fejlesztők vagy üzleti elemzők számára, akiknek vizuálisan kell kommunikálniuk ötleteiket.

Diagramok (Mutasd meg) legjobb funkciók

Készíts PowerPoint-diákat, Keynote-prezentációkat, pitch deckeket és egyéb vizuális segédanyagokat az ötletek hatékony kommunikálásához.

Támogatja több diagramnyelvet, például a Mermaid és a PlantUML nyelveket.

Használja az intuitív platformot, amely leegyszerűsíti a diagramok létrehozásának folyamatát, így azok különböző szintű technikai ismeretekkel rendelkező felhasználók számára is elérhetővé válnak.

Tárolja a diagramokat többféle formátumban, és módosítsa őket az egyedi követelményeknek megfelelően.

Diagramok (Mutasd meg) korlátai

Bár az eszköz lehetővé teszi a diagramok exportálását és szerkesztését, a testreszabás mértéke nem feltétlenül felel meg azoknak a felhasználóknak az igényeinek, akik rendkívül személyre szabott vizuális ábrázolásokat igényelnek.

Azok a felhasználók, akik nem ismerik a diagramok ábrázolását vagy az eszköz funkcióit, tanulási görbével szembesülhetnek.

Diagramok (Show Me) árak

Ingyenes

Diagramok (Mutasd meg) értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A GPT néha teljesen hamis vagy értelmetlen információkat generál, amelyeket „hallucinációknak” neveznek. Mivel nem ellenőrzi a tényeket, magabiztosan kitalálhat dolgokat, ha a képzési adatainak mintái ésszerűnek tűnő választ sugallnak.

4. Project Manager Buddy (A legjobb megoldás a projektek nyomon követéséhez AI-alapú betekintéssel)

via Project Manager Buddy

A Project Management Buddy-t a DialogDuo fejlesztette ki, és célja, hogy támogassa a projektmenedzsereket különböző módszertanok, például az Agile, a Scrum és a Lean alkalmazásában. Ez az eszköz személyre szabott útmutatást, sablonokat és bevált gyakorlatokat kínál a projekttervezés és -végrehajtás javítása érdekében. Tanácsokat kaphat a projekttervek készítéséhez, a kockázatok kezeléséhez, az előrehaladás nyomon követéséhez és az értékteremtéshez.

Akár Gantt-diagramot kell készítenie, kockázatokat kell kezelnie, vagy a projekt hatókörének változásait kell kezelnie, ez az eszköz testreszabott megoldásokat kínál a projektmenedzsment feladatok finomításához.

A Project Manager Buddy legjobb funkciói

Részletes magyarázatot kap az Agile, Waterfall és más keretrendszerekről.

Dolgozzon együtt a felhasználókkal, hogy az egyedi igényekhez igazodó átfogó projektterveket dolgozzanak ki.

Használja a projekttervekhez, Gantt-diagramokhoz, kockázatértékelésekhez és egyéb fontos dokumentumokhoz kész sablonokat.

Vezesse be a projektmenedzsmenthez kapcsolódó mesterséges intelligencia kihívások kezelésének bevált gyakorlatait!

A Project Manager Buddy korlátai

Még az „inkognitó mód”hoz hasonló biztonsági intézkedések mellett is fennállnak aggodalmak az adat szivárgás vagy a jogosulatlan hozzáférés miatt.

Project Manager Buddy árak

Ingyenes

Project Manager Buddy értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Video Summarizer (a legalkalmasabb a videókból való kulcsfontosságú információk gyors kivonására)

via Video Summarizer

A Video Summarizer GPT egy fejlett mesterséges intelligencia eszköz, amely hatékonyan elemzi és összefoglalja a YouTube-videók tartalmát, így Ön a teljes videó megtekintése nélkül is megismerheti a legfontosabb információkat. Csak adja meg a YouTube-linket, és az eszköz kivonja a legfontosabb pontokat és információkat.

A YouTube-link megkapása után az AI lekérdezi a videó azonosítóját és hozzáfér a feliratokhoz. Feldolgozza ezeket az információkat, hogy strukturált összefoglalót készítsen, amely kiemeli a legfontosabb pontokat, a jelentős adatokat, és példakérdéseket tesz fel a mélyebb megértés érdekében. Bővítheti ezeket az összefoglalókat, oktatási kvízeket generálhat, vizuális diagramokat készíthet, vagy akár cikkeket is írhat a videó tartalmából.

Ez az eszköz különösen hasznos azoknak a diákoknak, kutatóknak és szakembereknek, akik időt szeretnének megtakarítani, miközben értékes információkat nyernek ki videotartalmakból.

A Video Summarizer legjobb funkciói

Összefoglalja a videókat strukturált formában, a legfontosabb pontokkal, betekintésekkel és példákkal.

Készítsen kvízeket, diagramokat és cikkeket a tanulás és az elkötelezettség fokozása érdekében.

Fordítsa le az összefoglalókat és a betekintéseket a felhasználó által preferált nyelvre az akadálymentesség érdekében.

Válaszoljon a videóval kapcsolatos konkrét kérdésekre a legrelevánsabb részletek felhasználásával.

A Video Summarizer korlátai

Mivel feliratokra támaszkodik, nem tudja elemezni a videóban szereplő diagramokat, táblázatokat vagy tisztán vizuális bemutatókat.

Ha egy videó felirata pontatlan vagy hiányos, az összefoglalók pontatlanságot tartalmazhatnak, vagy bizonyos részletek kimaradhatnak belőlük.

A Video Summarizer árai

Ingyenes

Video Summarizer értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekes tény: A munkaterület szervezésével vagy a feladatok tervezésével töltött idő produktivitásnak tűnhet, de ez nem ugyanaz, mint a munka tényleges elvégzése. Ezt „produktivitási színjátéknak” nevezik – úgy néz ki, mint a munka, de nem hoz eredményt.

6. Tutor Me by Khan Academy (A legjobb személyre szabott oktatáshoz különböző tantárgyakban)

via Tutor Me by Khan Academy

A Khan Academy mesterséges intelligenciával működő oktatási eszközöket kínál, amelyek célja a tanulók tanulási élményének javítása és az oktatók támogatása. A Khanmigo Lite a Khan Academy ingyenes, mesterséges intelligenciával működő oktatási eszköze, amely matematika, természettudományok és bölcsészettudományok tantárgyakban segíti a diákokat.

A Tutor Me Mode a Khanmigo egyik funkciója, amely egyéni oktatást utánoz azáltal, hogy személyre szabott útmutatást nyújt, feltáró kérdéseket tesz fel és elősegíti a kritikus gondolkodást a matematika és a humán tudományok területén. Szókratészi módszert alkalmaz, amely lépésről lépésre végigvezeti a tanulókat a problémamegoldáson anélkül, hogy közvetlenül megadná a válaszokat. Ez a megközelítés ösztönzi a mélyebb megértést és az önálló tanulást.

A Tutor Me legjobb funkciói

Vezesse a diákokat a problémamegoldáson keresztül a szokratikus módszerrel, olyan éleslátó kérdéseket téve fel, amelyek ösztönzik a kritikus gondolkodást.

Fejlessze íráskészségét kreatív történetek kidolgozásával és lenyűgöző esszék írásával.

Vegyen részt irodalmi és történelmi személyiségekkel, hogy a tanulás interaktívabbá és magával ragadóbbá váljon.

Támogassa a tanárokat az óráik tervezésében, készítsen igény szerint összefoglalókat a diákok előrehaladásáról, és biztosítson gyors tartalomfrissítéseket.

A Tutor Me korlátai

Hiányoznak olyan funkciók, mint a haladás nyomon követése és a fejlett visszajelzés.

A beépített biztonsági funkciók ellenére előfordulhat, hogy a mesterséges intelligencia nem megfelelő vagy témától eltérő válaszokat generál.

Tutor Me árak

Ingyenes

Tutor Me értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (30 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (170+ értékelés)

7. AskYourPDF Research Assistant (A legjobb a PDF-fájlokból való hatékony információkivonáshoz és összefoglaláshoz)

via AskYourPDF

Az AskYourPDF Research Assistant javítja a PDF-dokumentumokból történő információkivonás és -elemzés folyamatát. Lehetővé teszi a fájlokkal való dinamikus interakciót, megkönnyítve a hatékony adatlekérést és megértést. Az eszköz átfogó forrás kutatók és szakemberek számára, mivel hozzáférést biztosít több mint 400 millió tudományos cikkhez olyan neves forrásokból, mint a PubMed, a Nature és az arXiv.

Ezenkívül olyan funkciókat is kínál, mint jól hivatkozott cikkek és esszék generálása, PDF-fájlok elemzése pontos hivatkozások létrehozása céljából, valamint interaktív tudásbázis építése a felhasználók által feltöltött fájlokból. Ezek a képességek együttesen növelik a termelékenységet, mivel csökkentik a kiterjedt szöveges adatok kezeléséhez és értelmezéséhez szükséges időt és erőfeszítést.

Az AskYourPDF legjobb funkciói

Automatikusan generáljon APA-stílusú hivatkozásokat, és integrálja azokat esszékbe vagy kutatási cikkekbe.

Összesítsen több dokumentumot egy kereshető tudásbázisba az átfogó kutatás érdekében.

Töltsön fel PDF-fájlokat vagy linkeket online dokumentumokhoz, és hagyja, hogy az AI feldolgozza a tartalmat, hogy beszélgetésszerűen adjon válaszokat.

Sűrű dokumentumokból kivonhat konkrét részleteket, például módszertanokat, eredményeket vagy összefoglalókat.

AskYourPDF korlátai

Az eszköz korlátozza a felhasználókat maximum 20 dokumentumra beszélgetésenként, ami korlátozza a használhatóságát nagyszabású kutatási projektekben, amelyek számos fájlt tartalmaznak.

A fejlesztések ellenére az AI által generált válaszok néha pontatlanok lehetnek vagy hiányozhat belőlük a kontextus.

AskYourPDF árak

Ingyenes

Prémium: 14,99 USD/hó felhasználónként

Pro: 19,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

AskYourPDF értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A McKinsey felmérése szerint a szervezetek 65%-a használ generatív mesterséges intelligenciát legalább egy üzleti funkcióban, ami közel kétszerese a tavalyi bevezetési aránynak. A mesterséges intelligenciát használó vállalatok többsége legalább két területen integrálta azt, elsősorban a marketing, az értékesítés és a termékfejlesztés területén.

8. Személyi asszisztens (a legjobb a napi feladatok kezeléséhez és az időgazdálkodás javításához)

via Personal Assistant

A Samuel E. Katsaros által fejlesztett Personal Assistant feladata a feladatok elvégzése és a mindennapi élet szervezésének javítása. A GPT emberhez hasonló szövegek generálására és komplex feladatok végrehajtására való képességét kihasználva személyre vagy üzleti igényekre szabható. Ha kíváncsi arra, hogyan használhatja az AI-t személyi asszisztensként, ez az eszköz intuitív megoldást kínál.

Egy egyszerű üdvözléssel kezdeményezett interakció után a személyi asszisztens aktív résztvevővé válik a napi rutinjában. Olyan funkciókat kínál, mint az ütemezés, az emlékeztetők és az információkeresés. A GPT-4 vagy GPT-3. 5 nagy nyelvi modellekkel működő asszisztensek természetes nyelvi bemeneteket dolgoznak fel, hogy kontextusban releváns kimeneteket generáljanak.

A személyi asszisztens legjobb funkciói

Kezelje könnyedén az ütemezést, az e-mailek megírását és az emlékeztetőket

Összefoglalja a dokumentumokat, elemezze az adatokat és gyorsan készítsen jelentéseket

Valós idejű segítség és részletes visszajelzés az üzleti fejlődéshez

Ossza meg dokumentumait közvetlenül az asszisztenssel, hogy személyre szabott támogatást kapjon.

A személyi asszisztens korlátai

A Personal Assistant jelenleg nem ingyenes, és kizárólag a ChatGPT Plus előfizetők számára elérhető.

Az asszisztensnek egy kezdeti időszakra van szüksége, hogy alkalmazkodjon az egyes felhasználók preferenciáihoz és szokásaihoz, amely alatt válaszait kevésbé személyre szabottnak érezheti.

Személyi asszisztens árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: Egyedi árak

Személyi asszisztens értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Tegye a GPT-t személyes asszisztensévé úgy, hogy megosztja vele a találkozók jegyzetét, és megkéri, hogy állítsa össze a legfontosabb tanulságokat, a teendőket és egy követő e-mail vázlatot. Ez időt takarít meg és biztosítja a világosságot.

9. Excel AI (a legjobb az adatelemzés automatizálásához és a táblázatkezelő munkafolyamatok optimalizálásához)

Az Excel AI a táblázatkezelési műveletek egyszerűsítésére, az adatok jobb megértésére és a manuális munkavégzés csökkentésére összpontosít. Kifejezetten a termelékenység növelésére lett kifejlesztve, a Microsoft Excel és az adatelemzési munkafolyamatok mély integrációjával. Speciális GPT-ként kiválóan alkalmas komplex Excel-feladatok automatizálására, optimalizálására és egyszerűsítésére – az alapvető táblázatkezelési funkcióktól a fejlett adatmodellezésig, vizualizálásig és automatizálásig, a Visual Basic for Applications (VBA) és a Python használatával.

Digitális asszisztensként működik, feldolgozza a felhasználói kéréseket a táblázatokkal kapcsolatos lekérdezések elemzésével, és lépésről lépésre nyújt útmutatást, előre megírt képleteket vagy teljes letölthető fájlokat kínál. Az eszköz képes Excel-fájlokat generálni, kezelni és elemezni a saját környezetében, így gyakorlati megközelítést kínál a problémamegoldáshoz.

Az Excel AI legjobb funkciói

Vizualizálja az adatokat interaktív és esztétikusan megtervezett táblázatok, grafikonok és irányítópultok segítségével.

Exportálja és konvertálja az adatokat különböző formátumokba, például CSV, JSON vagy SQL-kompatibilis adatkészletekbe.

Készítsen komplex Excel-képleteket pénzügyi modellekhez, statisztikai elemzésekhez és adatfeldolgozáshoz.

Automatizálja a jelentéseket havi összefoglalók, pénzügyi kimutatások és KPI-dashboardok létrehozásával.

Az Excel AI korlátai

A generált képletek vagy eredmények helytelenek lehetnek, különösen komplex lekérdezések esetén, ezért manuális ellenőrzés szükséges.

A felhasználóknak ismerniük kell az Excel alapjait, hogy hatékonyan tudják használni őket.

Excel AI árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: Egyedi árak

Excel AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🧠 Érdekesség: A piaci előrejelzések szerint a globális mesterséges intelligencia iparág 2030-ra eléri az 1,81 billió dolláros értéket, ami tükrözi a gyors növekedést és az iparágakban történő egyre szélesebb körű alkalmazást.

10. Prezentáció és diák GPT (a legalkalmasabb hatékony prezentációk készítéséhez AI-alapú tartalmi javaslatokkal)

via Prezentáció és diák GPT

A SlidesGPT, Presentation és Slides GPT által kifejlesztett Presentation egy speciális eszköz, amely segít Önnek professzionális, kiváló minőségű prezentációk hatékony elkészítésében. Finomhangolva van, hogy teljes, bemutatásra kész diákat generáljon, amelyek releváns kutatásokat, strukturált tartalmat és vizuális elemeket tartalmaznak.

Lényegében ez a mesterséges intelligencia fejlett természetes nyelvfeldolgozást (NLP) használ a felhasználói kérések elemzéséhez, és egy külső alkalmazásprogramozási felületet (API) használ a diák dinamikus generálásához. Ez biztosítja, hogy minden dia strukturált formátumot kövessen, egyértelmű címmel, felsorolási pontokkal, beszédnyomtatvánnyal és forráshivatkozásokkal.

A GPT először megérti a felhasználó igényeit, legyen szó egyetlen diáról, teljes prezentációról vagy meglévő tartalom szerkesztett változatáról. A tartalom elkészítése után API-t használ a diák dinamikus generálásához, így azok azonnal letölthetők vagy tovább szerkeszthetők.

A prezentáció és a diák GPT legjobb funkciói

Csökkentse a prezentációk tervezésére és strukturálására fordított időt a diák létrehozásának automatizálásával.

Készítsen vállalati jelentésekhez, tudományos előadásokhoz és iparági prezentációkhoz alkalmas tartalmakat.

Engedélyezze a közös finomításokat a diák módosításához a változtatások megadásával vagy alternatív képek kérésével.

Építsen be friss adatokat, esettanulmányokat és tényeken alapuló betekintéseket a diák tartalmába.

Prezentáció és diák GPT korlátozások

Az AI jellegéből adódóan a SlideGPT különböző felhasználók számára hasonló vagy azonos eredményeket hozhat, ami csökkenti a prezentációk eredetiségét.

Az eszköz elsősorban diák készítésére lett tervezve. Lehet, hogy nem felel meg azoknak a felhasználóknak az igényeinek, akik más tartalomformátumokat igényelnek.

Prezentáció és diák GPT árak

Ingyenes

SlidesGPT Pro: 9,99 USD/hó felhasználónként

Letöltésenkénti fizetés: 2,99 USD/letöltés

Vállalati: 500 USD/hó-tól

Prezentáció és diák GPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

🔍 Tudta? A PwC jelentése szerint az AI 2035-re körülbelül 40%-kal növelheti a munkavállalók termelékenységét, átalakítva a vállalkozások működésének racionalizálását és a feladatok kezelését.

11. Meeting Summarizer Pro (A legjobb eszköz a találkozói jegyzetek tömör cselekvési pontokká és összefoglalókba történő átalakításához)

via Meeting Summarizer Pro

A Meeting Summarizer Pro egy rendkívül specializált mesterséges intelligencia eszköz, amelynek célja a nyers értekezlet-jegyzőkönyvek strukturált, hasznosítható összefoglalókba való átalakítása. Az OpenAI ChatGPT fejlett változataként kifejlesztett eszköz a termelékenység növelésére szolgál, amely gondosan elemzi a megbeszéléseket, azonosítja a legfontosabb témákat és kivonja a kritikus információkat.

Intelligens jegyzetelőként működik, nagy mennyiségű beszélgetési adatot dolgoz fel pontosan, azonosítva a számadatokat, dátumokat, döntéseket, aggályokat és teendőket. Kimerítő, kategóriákra bontott összefoglalót kínál a megbeszélésekről, biztosítva, hogy egyetlen lényeges részlet se maradjon figyelmen kívül.

A Meeting Summarizer Pro szabványosított megközelítéssel működik, és a megbeszélésekből nyert információkat strukturált kategóriákba sorolja, mint például a legfontosabb megbeszélési témák, az egyeztetett területek, az egyedi ötletek, a nyitott kérdések, a kockázatok, a lehetőségek és a teendők.

A Meeting Summarizer Pro legjobb funkciói

Sorolja fel a végrehajtható lépéseket, ossza ki a felelősségeket, és gondoskodjon a nyomon követés egyértelműségéről.

Pontosan rögzítse a pénzügyi adatokat, dátumokat, határidőket és egyéb fontos információkat.

Dokumentálja a résztvevők közötti konszenzusos területeket, hogy biztosítsa az összhangot.

Vonja ki a megbeszélés során megosztott innovatív ötleteket és stratégiákat

Mutasson be strukturált összefoglalókat, amelyeket könnyű áttekinteni és hivatkozni.

A Meeting Summarizer Pro korlátai

A rendkívül hosszú átiratok több feldolgozási időt igényelhetnek, és hiányos vagy kevésbé pontos összefoglalókhoz vezethetnek.

A résztvevőket általános módon jelöli (pl. 1. előadó, 2. előadó), a valódi neveket nem különbözteti meg.

Meeting Summarizer Pro árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: Egyedi árak

Meeting Summarizer Pro értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Ahelyett, hogy különböző GPT-alkalmazások között ugrálna, szánjon időt brainstormingra, tartalomgenerálásra és kutatásra, hogy megőrizze a koncentrációját.

12. Scholar AI (A legjobb tudományos kutatáshoz és tudományos betekintés generálásához)

via Scholar AI

A ScholarAI támogatja az akadémiai kutatást, a tudományos vizsgálódást és a termelékenységet tudósok, diákok és szakemberek számára. Úgy tervezték, hogy kiváló minőségű, szakértők által lektorált szakirodalmat keressen, elemezzen és összefoglaljon, segítve a felhasználókat abban, hogy naprakészek legyenek a legújabb kutatási eredményekkel.

Az általános célú AI modellektől eltérően a ScholarAI nagy hangsúlyt fektet az akadémiai integritásra, mivel válaszaihoz hivatkozásokat és idézeteket is mellékel. Összefoglalók, teljes cikkek és szabadalmak között is kereshet, és hiteles forrásokból származó, strukturált információkat kínál. Akár irodalomkutatásra, idézetre méltó források keresésére, akár egy terület legújabb fejleményeinek feltárására van szüksége a kutatónak, a ScholarAI megbízható, naprakész információkhoz való hozzáférést biztosít.

A Scholar AI legjobb funkciói

Kereszen tudományos cikkeket, kutatási dokumentumokat és szabadalmakat kulcsszavak, DOI, PMID, SS_ID vagy ARXIV azonosítók alapján.

Lépje át az hozzáférési korlátokat azáltal, hogy hatékonyan navigál a fizetős tartalmak között, és felesleges késedelem nélkül szerez be fontos tudományos cikkeket.

Bontsa le a komplex elméleteket, egyenleteket és módszertanokat érthető formában.

Építsen ki egy mesterséges intelligencia tudásbázist a referenciák mentésével, rendszerezésével és kategorizálásával, így könnyebben nyomon követheti a kutatási anyagokat az idő múlásával.

A Scholar AI korlátai

Bár ingyenes verzió is elérhető, annak vannak korlátai, például heti 25 kérelemkvóta.

A ScholarAI nem feltétlenül fedi le az összes előfizetéses folyóiratot és fizetős tartalmat, ami a kutatási eredmények hiányosságához vezethet.

Scholar AI árak

Ingyenes

Alap: 9,99 USD/hó felhasználónként

Prémium: 18,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: Egyedi árak

Scholar AI értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

via Consensus

A Consensus GPT egy fejlett, mesterséges intelligenciával működő kutatási asszisztens, amely egyszerűsíti az akadémiai kutatást, a bizonyítékokon alapuló döntéshozatalt és a tudás szintézisét. A Consensus platform részeként kifejlesztett GPT intelligens keresőmotorként működik az akadémiai kutatásokhoz.

Integrálódik a Consensus adatbázissal, amely különböző tudományágak neves folyóirataiból származó tanulmányokat gyűjt össze. Az AI-t és a gépi tanulást NLP technikákkal ötvözi, hogy komplex cikkekből információkat szkenneljen, kategorizáljon és kivonjon, majd azokat világos és tömör összefoglalókba rendezze.

Segít gyorsan megérteni a legfontosabb eredményeket, összehasonlítani több forrást, és megalapozott döntéseket hozni anélkül, hogy kézzel kellene átnéznie több száz tudományos cikket.

A legjobb funkciók konszenzusa

Kutasson kutatási cikkek között, hogy bármely témában megtalálja és összefoglalja a szakértők által lektorált tanulmányokat, miközben a szakzsargon nélkül kivonja a legfontosabb eredményeket.

Készítsen kutatási vázlatokat a szakirodalom áttekintésének, javaslatok és jelentések strukturálásának megkönnyítésére.

Ellenőrizze az állításokat bizonyítékokkal, és javítsa tudományos írásait azáltal, hogy segít strukturálni tudományos cikkeket, absztraktokat és hivatkozásokat.

Hídként szolgáljon az akadémiai világ és az ipar között azáltal, hogy a komplex kutatásokat könnyen érthető információkká alakítja a szakemberek számára.

Konszenzus korlátai

A Consensus AI nem feltétlenül működik jól nyitott kérdések vagy komplex logikai gondolkodást igénylő kérdések esetén.

Bár a Consensus AI összefoglalásokat és betekintést nyújt, nem mindig biztosít közvetlen hozzáférést az eredeti kutatási cikkek teljes szövegéhez.

Konszenzusos árképzés

Ingyenes

Prémium: 11,99 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 12,99 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Konszenzusos értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

💡 Profi tipp: Tanítsa meg a GPT-nek a saját stílusát azáltal, hogy példákat ad a korábbi írásaiból, e-mailjeiből vagy jelentéseiből, és utasítsa, hogy utánozza a hangnemét a következetes eredmény érdekében.

14. Code Tutor (A legjobb a kódolási készségek elsajátításához és fejlesztéséhez személyre szabott útmutatással)

via Code Tutor

A Code Tutor alkalmazkodik a tanulási stílusához és az előrehaladásához, személyre szabott útmutatást nyújtva a kódolási koncepciók, a kódírás és a szerkesztés terén. Segít a kód strukturálásában és szabványosításában a szakmai követelményeknek megfelelően, így a programozás könnyebben megközelíthetővé és elsajátíthatóbbá válik.

Richard Sneyd, oktató és tapasztalt szoftvermérnök, megalapította a BrainyBots stúdiót, amely a Code Tutor mögött áll. A stúdió azonnali, személyre szabott segítségnyújtással növeli a termelékenységet, csökkentve a megoldások keresésével töltött időt. Ezenkívül lehetővé teszi a kódolási koncepciók hatékonyabb elsajátítását és alkalmazását.

A Code Tutor legjobb funkciói

Vegyen részt egy programozási tanfolyamon, amely alkalmazkodik a tanulási stílusához és az előrehaladásához.

Kérjen segítséget új kód írásához vagy meglévő kód szerkesztéséhez, hogy megfeleljen a szakmai szabványoknak.

Győződjön meg arról, hogy kódja megfelel a bevált gyakorlatoknak, „Pythonic” vagy az Ön által választott programozási nyelv konvencióinak.

Használja ki az olyan funkciókat, mint a Python kód végrehajtása, fájlfeltöltés, fejlett adatelemzés és képkonverzió, hogy javítsa kódolási projektjeit.

A Code Tutor korlátai

Nem támogatja a hosszú vagy időigényes kódok futtatását (100 lépésnél több, hosszú futási idő).

Lehet, hogy nem támogatja a fejlett nyelvi funkciókat vagy a kevésbé elterjedt programozási nyelveket.

Code Tutor árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: Egyedi árak

Code Tutor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

15. UX Design Mentor (a legjobb a felhasználói élmény tervezésének javításához szakértői AI-visszajelzésekkel)

via UX Design Mentor

Az UX Design Mentor segít az UX- és terméktervezőknek pontos, magas színvonalú visszajelzésekkel finomítani munkájukat. Konstruktív kritikákat kínál a használhatóság, a vizuális vonzerő, valamint az üzleti célok és a felhasználói igények közötti összhang javítása érdekében, biztosítva, hogy minden terv intuitív és hatékony legyen.

Az eszköz először megismeri a tervező tapasztalati szintjét, a visszajelzést igénylő konkrét tervet, valamint a projektet irányító kritériumokat vagy célokat. A kritika mellett az UX Design Mentor arra ösztönzi a tervezőket, hogy kritikus szemmel nézzék meg munkájukat, és fogalmazzák meg meglátásaikat és problémamegoldási megközelítéseiket.

A cél az, hogy segítse a tervezőket abban, hogy magabiztosabbá és képzettebbé váljanak, biztosítva, hogy munkájuk felhasználóközpontú és stratégiailag is megalapozott legyen.

A UX Design Mentor legjobb funkciói

Ismerje meg az iparág legjobb gyakorlatait a valós tervezési elvek elemzésével és azok projektekre való alkalmazásával.

Részletes elemzéssel azonosítsa és oldja meg a használhatósági problémákat, hogy zökkenőmentesebb felhasználói élményt biztosítson.

Ismerje meg a felhasználói interakciók mögött rejlő pszichológiát, és azt, hogy a tervezési döntések hogyan befolyásolják a viselkedést.

Tanulja meg, hogyan hangolhatja össze a tervezési döntéseket a felhasználói igényekkel és az üzleti célokkal a maximális hatékonyság érdekében.

UX Design Mentor korlátozások

Nincsenek személyes tapasztalatai, érzelmei vagy szubjektív véleményei, mivel válaszait a képzési adatok alapján adja.

A GPT útmutatást adhat a tervezőknek a használhatósági teszteléshez, de nem képes végrehajtani vagy megfigyelni a valódi felhasználói interakciókat.

UX Design Mentor árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: Egyedi árak

UX Design Mentor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

16. Video GPT by VEED (A legjobb az AI által generált szkriptekkel és szerkesztésekkel történő gyors videotartalom-készítéshez)

via Video GPT by VEED

A VEED Video GPT segítségével professzionális, vonzó videók készítése gyerekjáték. Különböző munkafolyamatokhoz alkalmazkodik, segít a közösségi média tartalmak létrehozásában, a szöveg videóvá alakításában és mesterséges intelligenciával támogatott vizuális elemek létrehozásában.

Javítani szeretné videóit? Adjon hozzá feliratokat, fordításokat vagy szinkronizálást, hogy azok hozzáférhetőbbek és kifinomultabbak legyenek. Bármilyen projektről is legyen szó, ez az eszköz egyszerűsíti az egész folyamatot, így Ön az ötleteinek megvalósítására koncentrálhat.

Először meg kell értenie céljait, függetlenül attól, hogy rövid formátumú tartalmat szeretne létrehozni, hosszú videókat klipekké alakítani, vagy hozzáférhetőségi funkciókat, például feliratokat és fordításokat hozzáadni. A választott munkafolyamat alapján a Video GPT személyre szabott segítséget nyújt szkriptek létrehozásával, videóötletek finomításával vagy közvetlen linkek biztosításával a VEED hatékony szerkesztőeszközeihez.

A VEED legjobb videó GPT funkciói

Professzionális minőségű videókat készíthet egyszerűen egy ötlet, téma vagy témakör leírásával, anélkül, hogy fejlett szerkesztési ismeretekre lenne szüksége.

Alakítsa át a hosszú tartalmakat rövid videóklipekké, amelyek olyan platformokra vannak optimalizálva, mint a TikTok, az Instagram Reels és a YouTube Shorts.

Konvertálja a szövegalapú tartalmakat, például blogbejegyzéseket vagy szkripteket, vizuálisan vonzó videókká, valósághű AI narrációval.

Zökkenőmentesen integrálható a VEED videószerkesztő csomagjával, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén finomítsák, testreszabják és véglegesítsék projektjeiket.

A VEED videó GPT korlátai

A videó hossza és összetettsége a kiválasztott munkafolyamat által korlátozott, egyes funkciók rövid formátumú tartalmakhoz vannak optimalizálva.

VEED videó GPT árak

Lite: 24 USD/hó felhasználónként

Pro: 55 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Video GPT by VEED értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (1000+ értékelés)

Capterra: 3,3/5 (50+ értékelés)

💡 Profi tipp: Gyors hétvégi kirándulást vagy rövid utazást tervez? Kérje meg a GPT-t, hogy ajánljon egy személyre szabott útvonalat az érdeklődési körének és a költségvetésének megfelelően. Adjon meg néhány fontos preferenciát (költségvetés, nyaralás típusa stb.), és hagyja, hogy meglepje Önt egy olyan, a szokásos útvonalaktól eltérő tervvel, amelyre Ön nem gondolt volna.

17. SEO Mentor (A legjobb a weboldal rangsorának javításához AI-vezérelt SEO-ajánlások révén)

via SEO Mentor

A SEO Mentor egy keresőmotor-optimalizálásra (SEO) szakosodott digitális asszisztens. A SEO Mentor SEO-tanácsadók, digitális marketingesek és vállalkozók számára készült, és részletes tanácsokat ad a weboldalak rangsorának javításához, az organikus forgalom növeléséhez és a stratégiák Google legjobb gyakorlataival való összehangolásához. A Google minőségi irányelveinek és a legújabb SEO-trendeknek köszönhetően a SEO Mentor segít a felhasználóknak finomítani a weboldal-optimalizálás, a technikai SEO, a tartalmi stratégia és a linképítés megközelítését.

A gyakorlatias ajánlásokra összpontosít, segítve a felhasználókat a SEO-terveik hiányosságainak azonosításában és a fejlesztések hatékony megvalósításában. A SEO Mentor elkötelezett a pontosság, az átláthatóság és a stratégiai gondolkodás mellett. Az eszköz arra is ösztönzi a felhasználókat, hogy kövessék az etikus SEO-gyakorlatokat, alkalmazkodjanak az algoritmusok változásaihoz, és kerüljék a black-hat technikákat.

A SEO Mentor legjobb funkciói

Ajánlott: Az oldal SEO-problémáinak azonosítása, a felhasználók segítése a címcímkék, meta leírások, belső linkek és sémamarkupok finomításában a jobb keresési láthatóság érdekében.

Tartsa be a fehér sapkás SEO gyakorlatokat, hogy hosszú távú, fenntartható növekedést érjen el anélkül, hogy algoritmikus büntetések kockázatát vállalná.

Tekintse át a backlink profilokat és a linképítési stratégiákat, hogy magas minőségű és természetes backlinkeket szerezzen, amelyek növelik a domain tekintélyét.

Elemezze a webhelyek felépítését és a technikai SEO elemeket, hogy javítsa a feltérképezhetőséget, az indexelést és a webhely általános állapotát.

SEO Mentor korlátai

Az eszköz nem tud közvetlenül hozzáférni az élő webhelyadatokhoz, illetve azokat elemezni, ezért a felhasználóknak auditjelentéseket, teljesítménymutatókat vagy konkrét részleteket kell megadniuk az elemzéshez.

SEO Mentor árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: Egyedi árak

SEO Mentor értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

18. Naptár GPT (a legjobb a menetrendek kezeléséhez és az idő optimalizálásához AI-alapú tervezéssel)

A Calendar GPT megszünteti a naptárkezelés stresszét. Szervezett napirendekkel rendezi a napját, szükség esetén megjeleníti az események részleteit, és még e-maileket is megfogalmaz, hogy minden zökkenőmentesen működjön. Az olyan integrációk, mint a Google Naptár és a Gmail, mindent szinkronban tartanak, így Ön a fontos dolgokra koncentrálhat, ahelyett, hogy a találkozókkal és emlékeztetőkkal kellene foglalkoznia.

Ez az AI-asszisztens úgy működik, hogy lekérdezi a naptári eseményeket, könnyen olvasható markdown formátumba rendezi őket, és releváns hangulatjelekkel jeleníti meg őket a jobb olvashatóság érdekében.

Ráadásul a web böngészésével további információkat gyűjthet a találkozó résztvevőiről vagy a vállalatokról, így fontos megbeszélések előtt mindig naprakész információkkal rendelkezhet. A Calendar GPT funkciója intuitív, így természetesen kommunikálhat és igényeinek megfelelő, értelmes válaszokat kaphat.

A naptár GPT legjobb funkciói

Hozzon létre egy jól strukturált napi napirendet könnyen olvasható markdown formátumban, egyértelmű időbélyegekkel, helyszínekkel és a résztvevők adataival.

Összefoglalja a közelgő találkozók legfontosabb részleteit, beleértve az időpontot, a résztvevőket és a helyszínt, anélkül, hogy a választ felesleges linkekkel terhelné.

Keressen a weben a tervezett találkozókkal kapcsolatos legfrissebb híreket vállalatokról vagy személyekről, hogy a felhasználók felkészülten érkezzenek a találkozókra.

Készítsen és szerkesszen e-maileket közvetlenül a Gmailben, így időt takaríthat meg, amikor megbeszélések utáni leveleket kell küldenie.

A naptár GPT korlátai

A válaszok nem tartalmaznak Zoom vagy Google Meet linkeket, ezért a felhasználóknak a naptárukat kell ellenőrizniük a hozzáféréshez.

A GPT külső integrációkra (például Zapier) támaszkodik az e-mailek megírásához és az események lekéréséhez, ami további beállításokat igényelhet a felhasználótól.

Naptár GPT árak

Ingyenes

Fizetős csomagok: Egyedi árak

Naptár GPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

19. AI Humanizer Pro (A legjobb az AI által generált szövegek természetesebb és emberibb hangzásának elérése érdekében)

via AI Humanize Pro

Az AI Humanizer Pro az AI által generált szöveget sima, természetes és vonzó tartalommá alakítja, miközben megőrzi az eredeti jelentését. Megszünteti a robotikus kifejezéseket, javítja az olvashatóságot és finomhangolja a hangnemet, hogy az AI által írt szöveg emberibb és hitelesebb legyen.

Akár marketing szövegekkel, blogbejegyzésekkel, tudományos cikkekkel vagy üzleti kommunikációval dolgozik, ez az eszköz minden mondatot finomít a jobb folyékonyság és érthetőség érdekében.

A tartalomalkotók, marketingesek, vállalkozások és diákok számára tervezett AI Humanizer Pro zökkenőmentesen integrálódik a bypassgpt. ai-vel, hogy pontos, magas színvonalú humanizálást biztosítson. Gondoskodik arról, hogy az AI által generált szöveg ne legyen mechanikus vagy furcsa, hanem könnyen olvasható legyen, miközben megőrzi a pontosságot.

Ez a mesterséges intelligencia finomítja a megfogalmazást, módosítja a mondatszerkezetet és javítja a koherenciát. Az eredmény egy professzionális, kifinomult és természetes hangzású tartalom, amely további szerkesztés nélkül is készen áll a közzétételre, megosztásra vagy benyújtásra.

Az AI Humanizer Pro legjobb funkciói

Őrizze meg a tartalom eredeti jelentését, miközben javítja az érthetőséget és a koherenciát, hogy a végső szöveg hű maradjon az eredetihez, de hitelesebbnek tűnjön.

Használja a fejlett NLP technikákat, hogy a robotikus hangzású szöveget olyan nyelvre módosítsa, amely az emberi olvasók számára természetesnek hangzik.

Finomítsa a nyelvet, és javítsa az AI által generált tartalmakat blogok, cikkek, marketing szövegek, e-mailek és tudományos írások számára.

Az AI humanizációs motor pontos, szó szerinti válaszokat ad, felesleges módosítások nélkül, biztosítva a pontosságot és a megbízhatóságot.

Az AI Humanizer Pro korlátai

Szigorú, szó szerinti humanizációs politikát alkalmaz, és nem módosítja vagy javítja a tartalmat az eredeti szövegen túl, ami korlátozhatja a mélyebb kreatív átfogalmazást.

Lehet, hogy nem képes tökéletesen visszaadni a komplex kreatív írásokban megjelenő, finom érzelmi vagy irodalmi árnyalatokat, amelyekben az emberi írók kiemelkednek.

AI Humanizer Pro árak

Ingyenes

Alap: 12 USD/hó felhasználónként

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Korlátlan: 49 USD/hó felhasználónként

AI Humanizer Pro értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

20. Notion Expert GPT (A legjobb a Notion munkaterületének szervezéséhez és optimalizálásához AI segítségével)

via Notion Expert GPT

A HelpKit által fejlesztett Notion Expert GPT célja a termelékenység növelése és a munkafolyamatok egyszerűsítése a Notionon belül. Azonnali útmutatást nyújt komplex képletekhez, releváns sablonokat ajánl, és részletes magyarázatokat ad a legfontosabb funkciókról, megkönnyítve ezzel a platformon való navigálást és testreszabást.

Az alapvető támogatáson túlmenően segít a felhasználóknak a jegyzetek kezelésére, az adatbázisok strukturálására és a menetrendek betartására vonatkozó stratégiákkal a szervezettség megőrzésében. A diákok tanulási útmutatókat készíthetnek és hatékonyan szervezhetik kutatásaikat, míg a szakemberek finomíthatják a munkafolyamatokat és biztosíthatják a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. A hagyományos AI projektmenedzsment eszközökhöz képest ez a megoldás a Notionon belüli munkafolyamatok optimalizálását és a termelékenység növelését célozza.

A Notion Expert GPT egyszerűsíti a feladatokat és javítja a szervezést, így megszünteti a beállítás és a hibaelhárítás okozta frusztrációt, és lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy felesleges zavaró tényezők nélkül a munkájukra koncentrálhassanak.

A Notion Expert GPT legjobb funkciói

Egyszerűsítse a bonyolult Notion képleteket azáltal, hogy érthető kifejezésekre bontja őket, megkönnyítve ezzel a megvalósítást.

Személyre szabott ajánlásokat kaphat az Ön igényeinek megfelelő sablonokhoz, például projektmenedzsmenthez, CRM-rendszerekhez vagy személyes szervezéshez.

Használja a HelpKit platformját, hogy Notion oldalait professzionális súgó központtá vagy dokumentációs webhelygé alakítsa, javítva ezzel az ügyfélszolgálatot és az ügyfelek elkötelezettségét.

Kapjon tippeket a csapatmunka javításához a megosztott munkaterületek, a feladatkiosztás és a haladás nyomon követése révén.

A Notion Expert GPT korlátai

Ez az eszköz nem végezhet változtatásokat a Notion munkaterületén belül, csak javaslatokat és útmutatást nyújt.

Lehet, hogy az asszisztens nem fogja teljesen megérteni a Notion munkaterületének egyedi kontextusát, ami általános tanácsokhoz vezethet.

Notion Expert GPT árak

Starter: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Professzionális: 79 USD/hó felhasználónként

Notion Expert GPT értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

📖 Olvassa el még: Hogyan építsünk mesterséges intelligenciát tartalmazó ügynököt a jobb automatizálás érdekében

Míg a korábban említett számos termelékenységi GPT olyan speciális funkciókra specializálódott, mint a tartalomírás, kódolás, összefoglalás, kutatás és oktatás, a ClickUp kiemelkedik azzal, hogy egy olyan all-in-one megoldást kínál, amely ezeket a feladatokat és még többet is lefed, anélkül, hogy integrálnia kellene a ChatGPT-vel vagy másokkal.

A ClickUp Brain a világ első neurális hálózata, amely mesterséges intelligenciát használ a projektek, dokumentumok, emberek és vállalati tudás összekapcsolásához. Ahelyett, hogy különböző feladatokhoz több GPT-eszközt használna, a ClickUp mindezt egyetlen platformon végzi, így a munka szuperalkalmazásává válik.

Automatizálja a munkafolyamatokat AI-alapú feladatkezeléssel

A ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő Automation Builder segítségével egyszerű nyelven írhatja le a munkafolyamatokat, és azonnal beállíthatja az automatizálásokat a Spaces, Folders és Lists alkalmazásokban.

Írja le egyszerű szavakkal az automatizálást, és hagyja, hogy a ClickUp Brain a ClickUp Automation segítségével megvalósítsa azt.

Nincs szükség több AI-eszközzel való ügyeskedésre az automatizáláshoz, Ön:

Automatikusan frissítse a feladatok állapotát, értesítse a csapat tagjait, és indítson el műveleteket manuális beavatkozás nélkül.

Használja a ClickUp automatizálási sablonjait, gyorsbillentyűit, e-mail automatizálását és ellenőrzési naplóit az ismétlődő feladatok egyszerűsítéséhez.

Dinamikusan rendelje a feladatokat a megfelelő személyekhez. Például egy támogatási jegy automatikusan hozzárendelhető az eredeti válaszadóhoz, és zökkenőmentesen frissül, ha a szerepek megváltoznak.

A ClickUp Automation segítségével automatikusan hozzárendelhet feladatokat alkotókhoz, megfigyelőkhöz vagy meghatározott csapattagokhoz.

Tartalom létrehozása és finomítása az AI Writer for Work segítségével

Próbálja ki a ClickUp Brain-t Használja a ClickUp Brain szolgáltatást tartalom generálásához és az Ön konkrét munkafolyamatához való igazításához.

A ClickUp Brain úgy működik, mint egy GPT-alapú tartalomgenerátor, de teljes mértékben integrálva van a munkaterületével. Az AI Writer for Work™ segítségével a csapatok a következőket tehetik:

Készítsen részletes projektleírásokat, értekezletjegyzeteket és a munkafolyamatokhoz igazított, szerepkörspecifikus tartalmakat.

Finomítsa és strukturálja az írásokat a kontextus alapján, biztosítva a pontos és releváns tartalom létrehozását anélkül, hogy külön AI írási eszközökre lenne szükség.

Jósoljon és rangsoroljon az AI-alapú betekintések segítségével

A projektek kezelése nem csupán a feladatok nyomon követését jelenti, hanem azt is, hogy egy lépéssel előrébb járjon a potenciális problémáknál.

A ClickUp projektmenedzsment szoftver ezt úgy teszi lehetővé, hogy prediktív elemzéseket és intelligens prioritáskezelést integrál a munkafolyamatokba.

A ClickUp Brain AI Project Manager™ valós időben elemzi a haladást, előre jelzi a késedelmeket és javaslatokat tesz a módosításokra, mielőtt a problémák eszkalálódnának, így biztosítva a projektek zökkenőmentes lebonyolítását. Automatizálja az állapotfrissítéseket, újraelosztja az erőforrásokat és jelzi a kockázatokat, így a csapatok folyamatos egyeztetés nélkül hozhatnak okosabb döntéseket.

Használja a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő projektmenedzserét a projekt ütemtervének elemzéséhez és valós idejű módosításokhoz.

Tegyük fel, hogy egy termékcsapat egy nagy bevezetésre készül, de a fejlesztés váratlan hibák miatt lemarad.

Az AI észleli a lassulást, értesíti a csapatot, és javasolja a minőségbiztosítási erőforrások áthelyezését a hibajavításokra, miközben meghosszabbítja a tesztelési fázist. Emellett automatikusan tájékoztathatja az érdekelt feleket, módosítva az ütemtervet és a prioritásokat, hogy elkerülje a siettetett kiadást.

Ezekkel a proaktív betekintésekkel a csapatok megelőzhetik a problémákat, ahelyett, hogy később sietve próbálnák azokat megoldani.

Például adatokat tud lekérni a ClickUp Gantt-diagramokból, hogy segítsen vizualizálni a feladatok függőségét és a mérföldköveket, vagy kivonhat információkat a ClickUp irányítópultokból, hogy nyomon kövesse a legfontosabb projektmutatókat, kiemelje a kockázatokat és proaktív ajánlásokat tegyen, hogy minden a terv szerint haladjon.

Gyorsítsa fel a projektterveket a ClickUp Brain mesterséges intelligenciával működő projektmenedzserével.

Integrálja több mint 600 alkalmazással a kapcsolódó munkaterület érdekében

A ClickUp Integrations kedvenc eszközeit közvetlenül a munkaterületéhez kapcsolja, így nincs szükség állandó alkalmazásváltásra. Zökkenőmentesen integrálódik a Slack, Google Drive, GitHub, HubSpot, Salesforce, Figma, Twilio, Outlook és más prediktív elemző szoftverekkel. Ez biztosítja, hogy:

A munkafolyamatok különböző eszközökön is zavartalanul folytatódnak.

Az adatok automatikusan szinkronizálódnak a platformok között.

A csapatok mesterséges intelligenciát használnak a feladatok és folyamatok automatizálására az egész technológiai rendszerükben, egyedi webhookokkal és Zapier integrációkkal.

Időt takaríthat meg az előre elkészített sablonokkal

Töltse le ezt a sablont Egyensúlyozza a többféle feladatot a ClickUp termelékenységi sablon használatával.

A ClickUp különböző termelékenységi igényekre lett kifejlesztve. De a termelékenység fenntartása nem csak egy eszköz meglétéről szól, hanem annak hatékony használatáról is.

A ClickUp a termelékenységért sablon segít strukturálni a munkaterületét, hogy egy helyen kezelhesse a feladatokat, a teendőlistákat, valamint a rövid, közép- és hosszú távú célokat. Az általános termelékenységi tervezőktől eltérően ez a sablon nem csak a munka szervezésében segít, hanem a ClickUp optimalizálásában is, hogy javítsa a hatékonyságot és minden felett áttekintést nyújtson.

A ClickUp számos sablont kínál, amelyek célja a termelékenység növelése és a munkafolyamatok racionalizálása:

Több mint 50 AI-sablon gyűjteménye, amely több AI-alkalmazási esetben is segítséget nyújt, például tartalomkészítés, marketingkampányok és projektmenedzsment terén, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy kevesebb idő alatt többet érjenek el.

Ingyenes termelékenységi sablonok , beleértve diagramokat, jelentéseket és táblázatokat, amelyek célja a munkafolyamat és a feladatkezelés javítása mind személyes, mind szakmai használatra.

ClickUp személyes termelékenységi jelentés sablon segít nyomon követni a napi, heti vagy havi előrehaladást, lehetővé téve a felhasználók számára, hogy azonosítsák a fejlesztésre szoruló területeket és mérjék az elért eredményeket a kitűzött célokhoz képest.

ClickUp az okosabb munkanapért

A listán szereplő minden GPT segít automatizálni, generálni és optimalizálni a munkáját, így időt és energiát takaríthat meg. Az írás és a brainstormingtól a kódolásig és az összefoglalásig ezek az eszközök elvégzik a nehéz munkát, így Ön a valóban fontos dolgokra koncentrálhat.

Ha azonban egy all-in-one megoldást keres, a ClickUp a legjobb választás.

Ahelyett, hogy több GPT-vel kellene bajlódnia, mindent egy helyen megtalál. A ClickUp Brain válaszol a kérdésekre, tartalmat generál és segít a kutatásban. Az automatizálás elvégzi az ismétlődő feladatokat, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia. A csevegés zökkenőmentessé teszi az együttműködést, így nincs szükség külön kommunikációs eszközökre.

Miért kezelne több eszközt, ha mindent egyben megkaphat? Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és élvezze a valódi termelékenységet minden gond nélkül.