A 10 legjobb AI jegyzetelő a Google Meethez 2025-ben

A Google Meet-hívás felénél hallja: „Várjon, mi is volt az a teendő?” A csevegés gyors átlapozása nem segít, és úgy tűnik, senki sem készített megfelelő jegyzeteket. Most pedig ahelyett, hogy továbbhaladna, össze kell raknia a dolgokat.

A Google Meethez készült AI jegyzetelők megkímélik Önt a káosztól és segítik a találkozók zökkenőmentes lebonyolítását. Mindent rögzítenek – a legfontosabb pontokat, döntéseket, teendőket –, így Önnek nem kell ezzel foglalkoznia.

Vessünk egy pillantást a legjobbakra, hogy megbeszélései produktívak és jegyzetelése könnyed legyen. 🧑‍💻

Mit kell keresnie a Google Meethez készült AI jegyzetelőkben?

Egy jó jegyzetelőnek produktívabbá kell tennie a megbeszéléseket, nem pedig plusz munkát kell okoznia. A megfelelő kiválasztása attól függ, hogyan vezeti a megbeszéléseket és milyen jegyzetekre van szüksége.

Íme néhány fontos funkció, amelyre érdemes figyelni az AI-alapú jegyzetelő eszközöknél:

Pontos átírás: A beszélgetéseket tisztán rögzíti és minimalizálja a hibákat.

Beszélő azonosítás: Megkülönbözteti a találkozó résztvevőit a jegyzetek rendszerezése érdekében.

Összefoglalási funkciók: Kiemeli a legfontosabb pontokat és teendőket, hogy azok a jövőbeli megbeszéléseken gyorsan elérhetők legyenek.

Testreszabási beállítások: Lehetővé teszi a személyre szabott formázást, összefoglalásokat és kulcsszavak címkézését.

Exportálási és megosztási funkciók: A jegyzeteket és a találkozók összefoglalóit különböző formátumokban menti el, hogy megkönnyítse az együttműködést.

Biztonság és adatvédelem: Titkosítás és megfelelőségi intézkedések révén védi az érzékeny értekezletadatokat.

🔍 Tudta? A Google Meet egykor csak meghívóval volt elérhető. 2017-ben még „Google Hangouts Meet” néven futott, és csak a G Suite felhasználók számára volt elérhető. Csak 2020-ban tette a Google mindenki számára ingyenessé – éppen időben a távmunka boomjához.

Rövid áttekintés: A 10 legjobb AI jegyzetelő a Google Meethez

Nem tudja, melyik eszköz illik legjobban a munkamenetéhez? Itt található egy rövid összefoglaló a legjobb Google Meet AI jegyzetelőkről, azok erősségeiről és célközönségéről:

Eszköz Főbb jellemzők A legjobb Árak ClickUp – AI jegyzetelő feladat + dokumentum integrációval – Tevékenységek kivonása – Automatikus találkozó-tevékenység munkafolyamatok Projektcsapatok, amelyeknek teljes körű, a megbeszélésektől a cselekvésig tartó munkafolyamatokra van szükségük Örökre ingyenes; testreszabás vállalatok számára elérhető Gemini – Natív Google Workspace integráció – Közvetlen Google Docs szinkronizálás – Többnyelvű támogatás globális csapatok számára A Google Workspace-be beágyazott csapatok, amelyek zökkenőmentes jegyzetelésre és integrációra szorulnak Kizárólag a Google Workspace Enterprise számára; egyedi árazás Tactiq – Több platform támogatása (Meet, Zoom, Teams) – Valós idejű átírási címkék – Platformok közötti csapat támogatás Platformok közötti csapatok, amelyek több videokonferencia-platformon követik nyomon a beszélgetéseket Ingyenes; Pro: 12 USD/hó felhasználónként; Csapat: 20 USD/hó felhasználónként tl;dv – Időbélyeggel ellátott kiemelt részek – AI-alapú nyomon követés – Videó kiemelt részek értékesítési csapatok számára Értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok, akiknek gyors videóösszefoglalókra és a teendők nyomon követésére van szükségük Ingyenes; Pro: 29 USD/hó felhasználónként; Business: 98 USD/hó felhasználónként Scribbl – Tanulásra kész jegyzetek – Kvíz/kérdésgenerátor – Időbélyeggel ellátott átiratok oktatási célokra Oktatók és képzési csapatok, akiknek olyan értekezletjegyzetekre van szükségük, amelyek tanulási anyagokká alakíthatók Ingyenes; Pro: 20 USD/hó felhasználónként; Csapat: Egyedi árak (éves számlázás) Bluedot – Kódrészletek kivonása – Műszaki döntések címkézése – Projektmenedzsment integrációk Technikai és mérnöki csapatok, akiknek nyomon kell követniük a kóddal és az architektúrával kapcsolatos megbeszéléseket Ingyenes; Alap: 18 USD/hó felhasználónként; Pro: 25 USD/hó felhasználónként Olvassa el az AI-t – Gyors értekezlet-összefoglalók – Kiemelt részek – Tevékenységek kategorizálása Csapatok, amelyeknek gyors, könnyen emészthető értekezlet-összefoglalókra és a teendők nyomon követésére van szükségük Ingyenes; Pro: 19,75 USD/hó felhasználónként; Enterprise: 29,75 USD/hó felhasználónként Otter. ai – Többnyelvű átírás – Valós idejű együttműködés – Beszélő azonosítás Hibrid és globális csapatok, amelyek többnyelvű értekezlet-támogatást igényelnek valós idejű együttműködéssel Ingyenes; Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként; Business: 30 USD/hó felhasználónként MeetGeek – A találkozók hatékonyságának elemzése – Érzelmek nyomon követése – Szerepkörspecifikus összefoglalók Adatvezérelt csapatok, amelyek optimalizálják a találkozók kultúráját és az ügyfélkapcsolatok nyomon követését Ingyenes; Pro: 19 USD/hó felhasználónként; Business: 39 USD/hó felhasználónként; Enterprise: 59 USD/hó felhasználónként Fathom – Ügyfélkapcsolatok nyomon követése – Automatikus teljesítési térkép – Interakciós előzmények nyomon követése Ügyfelekkel közvetlenül kapcsolatba kerülő csapatok (tanácsadó cégek, ügynökségek), amelyeknek részletes ügyfélkapcsolati előzményekre van szükségük Ingyenes; Prémium: 19 USD/hó felhasználónként; Csapatkiadás: 29 USD/hó felhasználónként; Csapatkiadás Pro: 39 USD/hó felhasználónként

A 10 legjobb AI jegyzetelő a Google Meethez

A Google Meet számára készült AI jegyzetelőkből nincs hiány, de nem mindegyik végzi el megfelelően a feladatát. Néhányuknak gondot okoz a pontosság, míg mások szükségtelenül bonyolulttá teszik a jegyzetek megosztását vagy szervezését.

Íme tíz szállítási lehetőség, hogy ne kelljen mindet kipróbálnia. 🙌🏼

1. ClickUp (A legjobb AI-jegyzetelő és munkafolyamat-kezelő)

A mai munka nem működik.

A projektek, a tudás és a beszélgetések különböző, egymástól független eszközökön vannak szétszórva, ami lassítja a csapatok munkáját. A ClickUp ezt a mindenre kiterjedő munkaalkalmazással oldja meg, amely egy helyen egyesíti a projektmenedzsmentet, a dokumentációt és a kommunikációt – AI-t használva, hogy a csapatok gyorsabban haladjanak.

A megbeszéléseknek nem kell feltétlenül elveszett jegyzetek, elmulasztott feladatok és végtelen utánkövetések zűrzavarával járniuk. A ClickUp összeköti a pontokat – extra erőfeszítés nélkül eredményekké alakítja a beszélgetéseket.

ClickUp AI jegyzetelő

Hagyja, hogy a ClickUp AI Notetaker kezelje a találkozók jegyzetét, míg Ön a megbeszélésre koncentrál.

A ClickUp AI Notetaker automatikusan átírja a beszélgetéseket, strukturált összefoglalókat készít, és kivonja a teendőket, miközben mindent összekapcsol a feladatokkal és dokumentumokkal.

A Google Meet-híváson következő kampányukat megbeszélő marketingcsapatnak nem kell minden eredményt manuálisan felsorolnia. Az AI automatikusan kiemeli a legfontosabb pontokat – például a hirdetések elkészítésének határidejét, egy új szlogenötletet és egy újra átgondolandó versenytársi stratégiát –, miközben a megfelelő személyeknek kiosztja a követendő feladatokat.

A ClickUp AI jegyzetelő segítségével a megbeszéléseken elhangzottakat további lépések nélkül feladatokká alakíthatja.

De a ClickUp AI Notetaker nem csak átírásokkal foglalkozik.

A teendők ClickUp feladatokká válnak, így a nyomon követés nem veszik el. Egy szerződésről tárgyaló értékesítési csapat a ClickUp segítségével automatikusan kivonhatja a legfontosabb ügyféligényeket – például a fizetési feltételek módosítását vagy egy adott záradék hozzáadását – és azokat a jogi csapatnak rendelheti hozzá. Ezzel a munka szervezett marad, külön teendőlista nélkül.

ClickUp Brain

Kezdje el használni a ClickUp Brain alkalmazást A ClickUp Brain segítségével azonnali válaszokat kaphat a találkozók átirataiból, feladatokból és jegyzetekből.

A ClickUp Brain segítségével az információk keresése gyerekjáték. Ahelyett, hogy a jegyzeteket böngésznék, a csapatok közvetlenül kérdéseket tehetnek fel az AI-nek, például: „Mit kért az ügyfél a múlt havi megbeszélésen?” vagy „Melyek voltak a legfontosabb aggályok a termék bevezetésével kapcsolatban?”, és azonnali választ kapnak.

Egy termékmenedzser, aki egy visszahívásra készül, azonnal előhívhatja az összes említést egy adott funkció iránti kérésről.

📮ClickUp Insight: A munkavállalók 30%-a úgy véli, hogy az automatizálás hetente 1–2 órát takaríthat meg nekik, míg 19% szerint 3–5 órát szabadíthat fel mély, koncentrált munkára. Még ezek a kis időmegtakarítások is összeadódnak: heti két óra megtakarítás évente több mint 100 órát jelent, amelyet kreativitásra, stratégiai gondolkodásra vagy személyes fejlődésre fordíthat. 💯A ClickUp AI Agents és ClickUp Brain segítségével automatizálhatja a munkafolyamatokat, generálhat projektfrissítéseket, és átalakíthatja a találkozói jegyzeteket megvalósítható következő lépésekké – mindezt ugyanazon a platformon. Nincs szükség extra eszközökre vagy integrációkra – a ClickUp egy helyen biztosít mindent, amire szüksége van a munkanapjának automatizálásához és optimalizálásához. 💫 Valós eredmények: A RevPartners 50%-kal csökkentette SaaS-költségeit azzal, hogy három eszközt egyesített a ClickUp-ba, így egy egységes platformot kapott, amely több funkcióval, szorosabb együttműködéssel és egyetlen, könnyebben kezelhető és skálázható információforrással rendelkezik.

ClickUp Docs

A ClickUp Docs segítségével minden megbeszélést dokumentálhat és hozzáférhetővé tehet.

A ClickUp Docs egy helyen központosítja és rendszerezi az összes értekezlet jegyzetét. Az átiratok és összefoglalók automatikusan mentésre kerülnek, így a csapatok soha nem veszíthetik el a fontos beszélgetéseket.

A szerződést véglegesítő jogi csapat gyorsan hivatkozhat a korábbi tárgyalásokra és megjelölhet bizonyos szakaszokat, így könnyen nyomon követhetőek a változások és a döntések.

Hasonlóképpen, a ClickUp Notepad személyes teret kínál a gyors ötletek lejegyzésére, mielőtt azokat strukturált feladatokká alakítaná. Például egy weboldal fejlesztéseiről ötleteket gyűjtő tervező lejegyezheti az ügyfélhívás során kapott visszajelzéseket, és később ezeket az ötleteket kidolgozott tervvé alakíthatja.

A ClickUp legjobb funkciói

Zökkenőmentes szinkronizálás a Google Meet és a Zoom alkalmazásokkal: Rögzítsen, átírjon és Rögzítsen, átírjon és kezeljen találkozókat a ClickUp alkalmazásban , hogy platformváltás nélkül hozzáférjen az információkhoz.

Találja meg azonnal a legfontosabb részleteket: Keressen átírásokat kulcsszó alapján, szűrje a beszélőket, és tekintse át újra a beszélgetéseket anélkül, hogy újra lejátszaná a felvételeket.

Egyszerűen egységesítse a találkozók jegyzetét: Használjon testreszabható Használjon testreszabható jegyzetkészítő sablonokat a találkozók összefoglalásának, a teendőknek és a legfontosabb tanulságoknak a következetes strukturálásához.

Azonnali összefoglalók készítése: A hosszú értekezleteket kulcsfontosságú pontokra sűríti, hogy a csapatok gyorsan felzárkózhassanak.

Integrálja a jegyzeteket a csevegéssel: Tegye közzé az AI által generált összefoglalókat és teendőket közvetlenül Tegye közzé az AI által generált összefoglalókat és teendőket közvetlenül a ClickUp Chatben , hogy a beszélgetések és a nyomon követések egy helyen maradjanak.

Tartsa össze a találkozókat és a menetrendeket: Szinkronizálja a találkozók jegyzetét Szinkronizálja a találkozók jegyzetét a ClickUp Naptár nézettel és a ClickUp Google Naptár integrációjával, hogy a megbeszéléseket a határidőkhöz és a prioritásokhoz igazítsa.

A ClickUp korlátai

A jegyzetelő jelenleg angol nyelvet támogat, az átírás és az összefoglalók nyelvi lehetőségei korlátozottak.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (10 040+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Egy G2-felhasználó így osztotta meg tapasztalatait a ClickUp használatáról:

A ClickUp egy hihetetlenül sokoldalú szoftver, amely legalább tízszeresére növelte a termelékenységemet. Imádom a személyes feladatkezelés, az üzleti tudáskezelés és a gyors jegyzetek kombinációját, és az AI ClickUP agya FANTASZTIKUS. Hihetetlenül kontextusérzékeny és szó szerint egy szörnyű asszisztens. Beágyazott dokumentumok, feladat hierarchia, egyéni mezők, fejlett szűrés... ez az alkalmazás mindent tud, és nem túl bonyolult a beüzemelése. Hasznos integrációkkal rendelkezik a standard üzleti platformokba, ami nagyszerű.

A ClickUp egy hihetetlenül sokoldalú szoftver, amely legalább tízszeresére növelte a termelékenységemet. Imádom a személyes feladatkezelés, az üzleti tudáskezelés és a gyors jegyzetek kombinációját, és az AI ClickUP agya FANTASZTIKUS. Hihetetlenül kontextusérzékeny és szó szerint egy szörnyű asszisztens. Beágyazott dokumentumok, feladat hierarchia, egyéni mezők, fejlett szűrés... ez az alkalmazás mindent tud, és nem túl bonyolult a beüzemelése. Hasznos integrációkkal rendelkezik a standard üzleti platformokba, ami nagyszerű.

🧠 Érdekesség: A Meet háttérképei egykoron... dinoszauruszokat ábrázoltak? Amikor a Google először bevezette a virtuális háttérképeket, az egyik korai lehetőség egy őskori dzsungel volt, ahol dinoszauruszok sétáltak. Sajnos ezek nem maradtak meg sokáig.

2. Gemini (a legjobb natív Google Workspace felhasználók számára)

A Google Workspace frissítései révén

A Google hozzáadta a Gemini által működtetett AI jegyzetelőjét közvetlenül a Meethez. Ez a beépített eszköz extra alkalmazások vagy kiterjesztések nélkül rögzíti a beszélgetéseit.

A jegyzetek közvetlenül a Google Docs-ba kerülnek, ami akkor hasznos, ha csapata naponta használja a Google Workspace eszközöket.

A Meet ablakot elhagyása nélkül is rögzítheti a teendőket, megkaphatja a találkozó összefoglalóját és együttműködhet a jegyzeteken. A jegyzetelő több nyelvet is kezel, így a globális csapatok a kívánt nyelven kaphatják meg az összefoglalókat.

A Gemini legjobb funkciói

Alakítsa át a megbeszéléseken elhangzottakat automatikusan a Google Tasks-hez szinkronizált teendőknek, amelyek segítségével nyomon követheti a munkaterületén végzett nyomon követési feladatokat.

Személyre szabott értekezlet-összefoglalók készítése több nyelven, megőrizve a beszélgetések eredeti kontextusát és árnyalatokat.

Bontsa le a komplex beszélgetéseket témák alapján szervezett szakaszokra, időbélyegekkel kiegészítve, hogy könnyen hivatkozhasson rájuk és navigálhasson közöttük.

Dolgozzon együtt valós időben a Google Docs segítségével a találkozók jegyzetén, amely lehetővé teszi a csapat tagjainak, hogy megjegyzéseket és javaslatokat fűzzenek a találkozóhoz.

A Gemini korlátai

Korlátozott testreszabási lehetőségek a jegyzetek formázásához és szervezéséhez

Csak a Google Workspace Enterprise felhasználók számára elérhető.

A valós idejű feldolgozáshoz stabil internetkapcsolat szükséges.

Nincs fejlett elemzés vagy értekezletekkel kapcsolatos betekintés

Gemini árak

Kizárólag a Google Workspace Enterprise csomagokkal érhető el; egyedi árazás.

Gemini értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 160 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Gemini-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Gemini-ben leginkább a könnyű használat és az intuitív felület tetszik. Lehetővé teszi a komplex feladatok gyors végrehajtását, és kezdőknek és szakértőknek egyaránt alkalmas. Különösen hasznosnak találtam a munkafolyamatok automatizálásában és az információk szervezésében. Az integráció más platformokkal egyszerű, és az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész.

A Gemini-ben leginkább a könnyű használat és az intuitív felület tetszik. Lehetővé teszi a komplex feladatok gyors végrehajtását, és kezdőknek és szakértőknek egyaránt alkalmas. Különösen hasznosnak találtam a munkafolyamatok automatizálásában és az információk szervezésében. Az integráció más platformokkal egyszerű, és az ügyfélszolgálat nagyon segítőkész.

⚙️ Bónusz: Próbálja ki a Google Docs találkozó napirend sablonjait a megbeszélések strukturálásához, a legfontosabb témák felvázolásához, valamint a találkozók fókuszált és produktív lefolytatásához.

3. Tactiq (A legjobb megoldás többféle értekezlet-platformot használó csapatok számára)

via Tactiq

A Tactiq nem csak a Google Meet-en, hanem a Zoom, a Microsoft Teams és más videóplatformokon is működik. Az eszköz csendben várja a böngészőjében, készen arra, hogy bekapcsolódjon, amikor bármilyen értekezletet indít.

A hívások során egy gombnyomással vagy billentyűparancsokkal kiemelheti a fontos pillanatokat – nincs szükség hektikus gépelésre. A csapatok témacímkék segítségével kereshetnek a korábbi értekezletek között, így könnyebben megtalálhatják a múlt hónapban folytatott beszélgetéseket.

A valós idejű átírás közvetlenül a találkozó ablak mellett található, így megszakítás nélkül áttekintheti a elmondottakat.

A Tactiq legjobb funkciói

Keressen a találkozók átirataiban témacímkék segítségével, és jelölje meg a legfontosabb pillanatokat élő hívások során anélkül, hogy szünetet tartana vagy megzavarná a beszélgetést.

Konvertálja a találkozók kivonatait feladatokká közvetlenül olyan projektmenedzsment eszközökben, mint a Jira, a Trello és az Asana, hogy azonnal intézkedhessen.

Hozzáférhet a találkozók memóriájához, hogy témakörök szerinti kereséssel felidézhesse a különböző videóplatformokon zajlott korábbi megbeszéléseket és döntéseket.

Az ügyfelek visszajelzéseit és funkciók iránti igényeit automatikusan külön szakaszokba rendezheti a termék- és értékesítési csapatok számára.

A Tactiq korlátai

Az ingyenes csomag korlátozza a hozzáférést a korábbi átírásokhoz.

Az audio minőség jelentősen befolyásolja az átírás pontosságát.

Egyes integrációkhoz magasabb szintű csomagok szükségesek.

Tactiq árak

Ingyenes

Pro: 12 USD/hó felhasználónként

Csapat: 20 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 40 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?

Íme, mit mondott erről egy G2-értékelő:

A Tactiq segít rögzíteni és átírni a találkozókat, hívásokat, interjúkat és egyebeket. Én mindegyikre használtam már. Tökéletes az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és partnerekkel folytatott hívások rögzítésére. Segít továbbá a követő e-mailek és a teendőlisták megírásában is. A Tactiq automatikus javaslataival segít jobb e-maileket írni.

A Tactiq segít rögzíteni és átírni a találkozókat, hívásokat, interjúkat és egyebeket. Én mindegyikre használtam már. Tökéletes az ügyfelekkel, potenciális ügyfelekkel és partnerekkel folytatott hívások rögzítésére. Segít továbbá a követő e-mailek és a teendőlisták megírásában is. A Tactiq automatikus javaslataival segít jobb e-maileket írni.

📖 Olvassa el még: Hogyan használjuk a mondatjegyzetelési módszert (sablonokkal)

4. tl;dv (A legjobb értékesítési és ügyfélszolgálati csapatok számára)

A tl;dv arra összpontosít, hogy az ügyfelekkel folytatott beszélgetések értékesebbé váljanak. Az eszköz időbélyeggel látja el a fontos pillanatokat, miközben jegyzeteket vagy reakciókat ad hozzá a hívások során.

Az értékesítési csapatok kivághatják a megbeszélések legfontosabb részeit, hogy megosszák azokat a csapattársaikkal, vagy később visszanézzék. Az átírás a videohívás mellett jelenik meg, és gyors címkéket adhat hozzá a beszélgetés különböző részeinek megjelöléséhez. A kivágások megosztása másodpercek alatt megtörténik, ami akkor hasznos, ha be kell vonni a megbeszélést kihagyó csapattagokat.

tl;dv legjobb funkciók

Készítsen azonnali videó összefoglalókat úgy, hogy megjelöli a hívások során fontos pillanatokat, és azokat közvetlenül megosztja a belső csapatokkal vagy az érdekelt felekkel.

Kövesse nyomon az ügyfelek véleményét és a legfontosabb beszélgetési pontokat az AI-alapú beszélgetéselemző eszközök segítségével.

Hozzon létre egy kereshető könyvtárat a megbeszélések fontos pillanataiból, témák, beszámolók vagy üzletkötési szakaszok szerint rendezve, értékesítési képzés céljára.

Hozzon létre automatizált nyomonkövetési e-maileket a megbeszélések és a teendők alapján, testreszabható sablonok segítségével.

A versenytársakra való hivatkozásokat és az árakról szóló megbeszéléseket automatikusan kivonhatja CRM-rendszerébe.

tl;dv korlátozások

A videofeldolgozás hosszabb értekezletek esetén időigényes lehet.

Az alacsonyabb szintű csomagoknál a találkozók rögzítésének tárolására korlátozások vonatkoznak.

tl;dv árak

Ingyenes

Pro: 29 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 98 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (330+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a tl;dv-ről a valódi felhasználók?

Ahogy egy G2-felhasználó fogalmazott:

A TLDV nagy változást hozott a találkozók kezelésében. Az automatikus átírások és összefoglalók rengeteg időt takarítanak meg nekem, különösen akkor, amikor vissza kell térnem bizonyos pontokra, vagy meg kell osztanom a jegyzeteket a csapatommal. Nagyon tetszik az a lehetőség is, hogy megjelölhetem a legfontosabb pillanatokat, és gyorsan navigálhatok a hosszú felvételeken. A felület tiszta és könnyen használható, és jól integrálható a meglévő eszközeimmel.

A TLDV nagy változást hozott a találkozók kezelésében. Az automatikus átírások és összefoglalók rengeteg időt takarítanak meg nekem, különösen akkor, amikor vissza kell térnem bizonyos pontokra, vagy meg kell osztanom a jegyzeteket a csapatommal. Nagyon tetszik az a lehetőség is, hogy megjelölhetem a legfontosabb pillanatokat, és gyorsan navigálhatok a hosszú felvételeken. A felület tiszta és könnyen használható, és jól integrálható a meglévő eszközeimmel.

5. Scribbl (A legjobb távoli képzéshez és oktatáshoz)

via Scribbl

A Scribbl új megközelítést alkalmaz a találkozók jegyzetelésére, azáltal, hogy a tanulási környezetre helyezi a hangsúlyt. Ez az eszköz automatikusan tanulásbarát formátumba rendezi a jegyzeteket.

A tanárok és oktatók a foglalkozások során megjelölhetik a legfontosabb tanulási pontokat, a diákok pedig a folyamat megszakítása nélkül hozzáadhatnak jegyzeteket. A jegyzetek szinkronizálódnak a felvétel időbélyegeivel, így pontosan visszatérhet arra a pillanatra, amikor valamit elmagyaráztak.

Ráadásul azok, akik lemaradtak az élő közvetítésről, a strukturált jegyzetek és a felvételek segítségével pótolhatják a lemaradást.

A Scribbl legjobb funkciói

Készítsen automatikusan tanulási útmutatókat a találkozók felvételeiből úgy, hogy a élő üléseken megjelöli a fontos fogalmakat és magyarázatokat.

Ugorjon a találkozók különböző részeinek között egy interaktív átírás segítségével, amely közvetlenül a videó időjelöléseihez kapcsolódik.

Készítsen gyors tudásellenőrző és kvízkérdéseket a megbeszélt témák alapján, hogy a diákok azonnal megértsék az anyagot.

Rendezze a találkozó tartalmát fejezetekbe és alfejezetekbe, amelyek megfelelnek a tanfolyam felépítésének vagy a képzési moduloknak.

Exportálja a jegyzeteket különböző formátumokban, beleértve a tanulási kártyákat és az összefoglaló lapokat a különböző tanulási stílusokhoz.

A Scribbl korlátai

Az első használatkor tanulási görbe várható.

A felhasználók szerint a csoportos együttműködési funkciókat fejleszteni kell.

A Chrome-bővítménye ütközhet más eszközökkel.

A Scribbl árai

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: Egyedi árazás (éves számlázás)

Scribbl értékelések és vélemények

G2: 4,9/5 (320+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Scribbl-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Scribbl egyszerűen fantasztikus. Automatizálja azokat a feladatokat, amelyek korábban órákat vettek igénybe, és az ütemezés és a tartalomtervezés funkciói is kiválóak. Imádom, hogy milyen egyszerűen összekapcsolhatom az összes közösségi fiókomat, és minden zökkenőmentesen működik. Az AI javaslatai a bejegyzéseim javítására is nagyon hasznosak – mintha egy digitális asszisztensem lenne. Egyszerűen remek, nagyszerű alkalmazás!

A Scribbl egyszerűen fantasztikus. Automatizálja azokat a feladatokat, amelyek korábban órákat vettek igénybe, és az ütemezés és a tartalomtervezés funkciói is kiválóak. Imádom, hogy milyen egyszerűen összekapcsolhatom az összes közösségi fiókomat, és minden zökkenőmentesen működik. Az AI javaslatai a bejegyzéseim javítására is nagyon hasznosak – mintha egy digitális asszisztensem lenne. Egyszerűen remek, nagyszerű alkalmazás!

🔍 Tudta? A Dialpad felmérése szerint a legtöbb ember a munkahét harmadát értekezleteken tölti. Körülbelül 46% kevesebb mint négy órát tölt értekezleteken, míg 37% 4 és 12 óra között. További 12% 12-20 órát ül megbeszéléseken, 5% pedig legalább 20 órát tölt velük. Ez rengeteg idő, amit megbeszélésekkel töltenek!

6. Bluedot (A legjobb technikai megbeszélésekhez és fejlesztői csapatokhoz)

via Bluedot

A Bluedot azzal tűnik ki, hogy másképp kezeli a technikai megbeszéléseket. Az eszköz felismeri a kódrészleteket, a technikai kifejezéseket és az architektúrával kapcsolatos megbeszéléseket a találkozókon.

A fejlesztők fontos technikai döntéseket jelölhetnek meg anélkül, hogy elterelnék a figyelmüket. Az AI segít a technikai dokumentációt közvetlenül a megbeszélésekből rendszerezni, így időt takaríthat meg a későbbi leírások során.

A találkozók jegyzetét automatikusan összekapcsolhatja technológiai dokumentációjával és projektmenedzsment eszközeivel.

A Bluedot legjobb funkciói

Kivonhatja a kódrészleteket és a technikai döntéseket a megbeszélésekből közvetlenül a fejlesztési dokumentációjába.

Címkézze meg az architektúrai döntéseket, és automatikusan kapcsolja össze őket a tudásbázisában található meglévő műszaki dokumentációval.

Hozzon létre Jira jegyeket vagy GitHub problémákat közvetlenül a megbeszélésekből, a releváns kontextussal együtt.

Kövesse nyomon a technikai adósságokkal kapcsolatos megbeszéléseket és a fejlesztési prioritásokat több csapatértekezleten keresztül.

A Bluedot korlátai

Elsősorban technikai csapatokra összpontosít

Magasabb ár a Google Meet általános jegyzetelőihez képest

Egyedi integrációkhoz beállítási idő szükséges.

A Bluedot árai

Ingyenes

Alap: 18 USD/hó felhasználónként

Pro: 25 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Bluedot értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Bluedotról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Bluedot legnagyobb előnye a könnyű használat és a felhasználóbarát felület. A Bluedot másik előnye, hogy bárhol használható. A felhasználói élmény, amit nyújt, kiváló.

A Bluedot legnagyobb előnye a könnyű használat és a felhasználóbarát felület. A Bluedot másik előnye, hogy bárhol használható. A felhasználói élmény, amit nyújt, kiváló.

🧠 Érdekes tény: Volt már olyan Google Meet linkje, amely örökre megmaradt? A Google Meet linkek technikailag nem járnak le – néhány évek óta aktív! Tehát, ha véletlenül rákattint egy régi meghívóra, előfordulhat, hogy egy elhagyatott találkozóba csöppen.

7. Read AI (A legjobb gyors értekezlet-összefoglalókhoz)

via Read AI

A Read AI más megközelítést alkalmaz a találkozók jegyzetelésére, mivel rövid összefoglalókra koncentrál. Az eszköz az egyórás találkozókat értelmes, áttekinthető kiemelt pontokra bontja.

Más jegyzetelő programokkal ellentétben, amelyek mindent hosszú átiratokba öntik, a Read segít perceken belül megérteni a legfontosabb pontokat. A csapatok imádják, hogy a program a teendőket és a döntéseket áttekinthető összefoglalókba rendezi.

A legfontosabb előnye, hogy képes rögzíteni azokat a kritikus mellékbeszélgetéseket, amelyek a hagyományos jegyzetekben gyakran elvesznek.

Olvassa el az AI legjobb funkcióit

Hosszú megbeszéléseket bontson le gyors, könnyen emészthető összefoglalókra, miközben megőrzi az eredeti beszélgetés fontos kontextusát és árnyalatait.

Jelölje meg és kategorizálja a megbeszélések során a prioritási szintek alapján a teendőket.

Navigáljon a találkozók felvételei között egy AI által generált vázlat segítségével, amely segít közvetlenül a releváns vitapontokhoz ugrani.

Hozzon létre egyedi találkozó-összefoglalókat a legfontosabb pillanatok kiválasztásával, amelyek tökéletesen alkalmasak a frissítések megosztására azokkal az érdekelt felekkel, akik lemaradtak a hívásról.

Olvassa el az AI korlátait

Az összefoglalás minősége az audio tisztaságától függ.

Korlátozott lehetőségeket kínál a jegyzetek szervezéséhez.

A felhasználók szerint az eszköz nagyon alapvető integrációs lehetőségeket kínál.

Minimális testreszabás az összefoglalók formátumához

Olvassa el az AI árait

Ingyenes

Pro: 19,75 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 29,75 USD/hó felhasználónként

Enterprise+: 39,75 USD/hó felhasználónként

Olvassa el az AI értékeléseket és véleményeket

G2: 3,9/5 (25+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Read AI-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Read-ben leginkább azt szeretem, hogy automatizálja a Zoom-találkozók átírását. A valós idejű átírás és az intelligens ütemezési funkciók felbecsülhetetlen értékűek a kommunikáció racionalizálásában és a találkozók hatékonyságának biztosításában.

A Read-ben leginkább azt szeretem, hogy automatizálja a Zoom-találkozók átírását. A valós idejű átírás és az intelligens ütemezési funkciók felbecsülhetetlen értékűek a kommunikáció racionalizálásában és a találkozók hatékonyságának biztosításában.

📖 Olvassa el még: A legjobb AI kommunikációs eszközök

8. Otter. ai (A legjobb többnyelvű és többfunkciós csapatok számára)

Az Otter. ai egyedülálló megközelítést kínál a találkozók jegyzetelésére, mivel a valós idejű együttműködésre és a nyelvfeldolgozásra összpontosít. Leginkább olyan találkozók kezelésére alkalmas, ahol a résztvevők nyelvet váltanak, vagy azonnali fordításra van szükségük.

A hibrid csapatok különösen profitálnak abból, hogy ez a jegyzetelő szoftver képes megkülönböztetni a beszélőket és pontosan rögzíteni a mellékbeszélgetéseket. Az automatikus összefoglaló-generátor különböző típusú értekezletekhez is alkalmazkodik – a gyors standup-októl a hosszú stratégiai megbeszélésekig.

Az alapvető átíráson túl az Otter. ai segít a csapatoknak felismerni a beszélgetések mintáit és a megbeszéléseken visszatérő témákat, így könnyebb nyomon követni a projektek időbeli alakulását.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Rögzítsen több nyelven zajló párhuzamos beszélgetéseket, miközben megőrzi a beszélők hozzárendelését és az egyes beszélgetési szálak kontextusát.

Részletes értekezlet-elemzéseket készíthet, beleértve a beszédidő eloszlását, a témák gyakoriságát és a részvételi mintákat.

Hozzon létre egyedi szókincslistákat az iparág-specifikus terminológiához, és jelölje meg automatikusan ezeket a kifejezéseket a leírásokban az egységes dokumentáció érdekében.

Alakítsa át a megbeszéléseket strukturált dokumentumokká az intelligens vázlatkészítés segítségével.

Köss össze több találkozón zajló kapcsolódó beszélgetéseket, hogy átfogó tudásbázist építs a csapat döntéseiről és a projekt alakulásáról.

Otter. ai korlátai

Ez a valós idejű átírás során nagy processzorhasználatot igényel.

Hosszabb értekezletek esetén tárolási korlátozások vannak érvényben.

Az egyéni szókincs-tanulás időigényes

Otter. ai árak

Ingyenes

Pro: 16,99 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 30 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Otter. ai értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (290+ értékelés)

Capterra: 4,4/5 (90+ értékelés)

Mit mondanak az Otter. ai-ről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom az összefoglalókat, hogy szerkeszthetők, és hogy az oldalsáv segítségével a részletek összefoglalása alapján követő e-maileket készíthetek. Ez rengeteg időt takarít meg. Imádom, hogy az összes jegyzet kereshető a weboldalon, és könnyen áttekinthető. Könnyű beütemezni, hogy Otter a hét elején csatlakozzon a megbeszéléseimhez. Könnyű megosztani a jegyzeteket a csapatommal.

Imádom az összefoglalókat, hogy szerkeszthetők, és hogy az oldalsáv segítségével a részletek összefoglalása alapján követő e-maileket készíthetek. Ez rengeteg időt takarít meg. Imádom, hogy az összes jegyzet kereshető a weboldalon, és könnyen áttekinthető. Könnyű beütemezni, hogy Otter a hét elején csatlakozzon a megbeszéléseimhez. Könnyű megosztani a jegyzeteket a csapatommal.

🧠 Érdekesség: Az eredeti Google Meet logó egy kamerára hasonlított, de az emberek összetévesztették a YouTube-mal! A Google végül áttervezte a logót, és a ma már jól ismert zöld-sárga ikonra cserélte, hogy egyértelműbb legyen a különbség.

9. MeetGeek (A legjobb adatvezérelt értekezlet-elemzéshez)

via MeetGeek

A MeetGeek a találkozók dokumentálását az adatelemzés szemszögéből közelíti meg. Az eszköz az alapvető átírásnál mélyebbre ás, elemezve a találkozók dinamikáját, a résztvevők elkötelezettségét és a beszélgetések mintáit.

A csapatok részletes elemzések segítségével nyomon követhetik, hogyan alakul a találkozóik kultúrája. A platform automatikusan kategorizálja a különböző típusú találkozókat, és ennek megfelelően alakítja a jegyzetelési stílust. A MeetGeek emellett segít a csapatoknak optimalizálni a találkozóik ütemezését azáltal, hogy azonosítja a produktív megbeszélések és az időigényes kitérők közötti mintákat.

A MeetGeek legjobb funkciói

Figyelje a találkozók hatékonyságát átfogó elemzésekkel, amelyek nyomon követik a résztvevők elkötelezettségét, a beszélgetések menetét és a döntéshozatali mintákat.

Készítsen szerepkörspecifikus értekezlet-összefoglalókat, amelyek kiemelik a különböző csapattagok számára releváns információkat.

Kövesse nyomon az ügyfelek interakciós tendenciáit a találkozók során érzelemelemzés és téma modellezés segítségével, hogy azonosítsa a gyakori problémákat és funkcióigényeket.

Automatizálja a megbeszélésekkel kapcsolatos információk terjesztését a releváns érdekelt felek számára a megbeszélés témái és az említett projektek alapján.

A MeetGeek korlátai

Analitikai funkciói hosszú távú, következetes használatot igényelnek.

Bonyolult beállítás az egyéni jelentésekhez

Korlátozott retrospektív elemzési lehetőségek

MeetGeek árak

Ingyenes

Pro: 19 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 39 USD/hó felhasználónként

Vállalati: 59 USD/hó/felhasználó áron

MeetGeek értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 430 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a MeetGeekről a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

Imádom, hogy figyelmesen hallgathatom az ügyfél szavait, anélkül, hogy jegyzeteléssel és a lehető legtöbb információ rögzítésével kellene foglalkoznom, mert ezt már megteszik helyettem. Nagyon hasznos az is, hogy rövid összefoglalót kapok a követendő pontokról, így a találkozó után visszatérhetek hozzájuk, és ellenőrizhetem, hogy minden szükséges pontot leellenőriztem-e.

Imádom, hogy figyelmesen hallgathatom az ügyfél szavait, anélkül, hogy jegyzeteléssel és a lehető legtöbb információ rögzítésével kellene foglalkoznom, mert ezt már megteszik helyettem. Nagyon hasznos az is, hogy rövid összefoglalót kapok a követendő pontokról, így a találkozó után visszatérhetek hozzájuk, és ellenőrizhetem, hogy minden szükséges pontot leellenőriztem-e.

🔍 Tudta? A Google Meet rejtett húsvéti tojásokat tartalmaz! Írja be a „/pitchforks” parancsot a csevegőbe, és mindenki képernyőjén apró villás emojik jelennek meg. Ez egy szórakoztató módja a (hamis) felháborodás kifejezésének.

10. Fathom (A legjobb ügyfélkapcsolati csapatok számára)

via Fathom

A Fathom kapcsolatközpontú megközelítést alkalmaz a találkozók dokumentálásához. Az AI-alapú találkozóeszköz rögzíti és rendszerezi az ügyfelekkel való interakciókat, ami értékes segítséget nyújt tanácsadó cégek, ügynökségek és ügyfélszolgálati csapatok számára.

Segít nyomon követni a kapcsolatok időbeli alakulását a részletes interakciós előzmények megőrzésével. A csapatok gyorsan hozzáférhetnek a korábbi beszélgetésekhez és döntésekhez anélkül, hogy végtelenül hosszú értekezlet-felvételeket kellene átnézniük.

A Fathom legjobb funkciói

Készítsen átfogó ügyfélkapcsolati ütemterveket, amelyek egyesítik a találkozók jegyzetét, a teendőket és a kapcsolatok mérföldköveit a jobb fiókkezelés érdekében.

Vonja ki automatikusan az ügyfelek igényeit és visszajelzéseit a beszélgetésekből, miközben megőrzi a kontextust és a prioritási szinteket a termékcsapatok számára.

Készítsen a találkozók interakciói alapján kapcsolati egészségi állapotot mutató pontszámkártyákat, amelyek segítségével a csapatok azonosíthatják azokat a fiókokat, amelyekre további figyelmet kell fordítani.

Kövesse nyomon a kötelezettségvállalások teljesítését több ügyfélmegbeszélésen keresztül azáltal, hogy automatikusan összekapcsolja a megígért eredményeket a tényleges teljesítménnyel.

Fathom korlátai

Az eszköz alapvető funkciói elsősorban az ügyfelekkel való interakciókra összpontosítanak.

Korlátozott belső értekezletfunkciókat kínál.

Időbe telik a jelentőségteljes kapcsolati adatok felépítése

Az integráció beállítása technikai szakértelmet igényel.

Fathom árak

Ingyenes

Prémium: 19 USD/hó felhasználónként

Csapatcsomag: 29 USD/hó felhasználónként

Team Edition Pro: 39 USD/hó felhasználónként

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (4508+ értékelés)

Capterra: 5/5 (630+ értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A G2 egyik értékelése így szól:

A Fathom rendkívül könnyen használható, nagyon felhasználóbarát és intuitív platform. Ez a mi első számú választásunk jegyzeteléshez az angol és spanyol nyelvű megbeszéléseken, és még a jegyzetek átnézése után sem találunk benne hibákat. A teendőlisták, a szervezett jegyzetelés és a nagyon egyszerű platform nagyon élvezetessé tette a Fathom használatát. Mindenkinek ajánlom, akinek szerintem hasznára válhat.

A Fathom rendkívül könnyen használható, nagyon felhasználóbarát és intuitív platform. Ez a mi első számú választásunk jegyzeteléshez az angol és spanyol nyelvű megbeszéléseken, és még a jegyzetek átnézése után sem találunk benne hibákat. A teendőlisták, a szervezett jegyzetelés és a nagyon egyszerű platform nagyon élvezetessé tette a Fathom használatát. Mindenkinek ajánlom, akinek szerintem hasznára válhat.

🧠 Érdekesség: Leonardo Da Vinci több mint 7000 oldalnyi jegyzetfüzetet töltött meg vázlatokkal, ötletekkel és tudományos megfigyelésekkel. Még tükörírásban is írt, hogy jegyzetét titokban tartsa.

📖 Olvassa el még: A legjobb Fathom AI alternatívák az AI jegyzeteléshez

Ne firkáljon többé, kezdjen el ClickUp-ozni!

A jó megbeszélések nem érnek véget a hívás befejeztével. A megfelelő AI jegyzetelő mindent rendszerez, nyomon követi a teendőket, és gondoskodik arról, hogy semmi ne maradjon figyelmen kívül. A szétszórt jegyzetek között való turkálás már a múlté, köszönhetően a világos összefoglalóknak és a kereshető átírásoknak, amelyek megkönnyítik a nyomon követést.

A ClickUp még egy lépéssel tovább megy. Az AI-alapú találkozói jegyzeteken túlmenően összekapcsolja a beszélgetéseket a feladatokkal, dokumentumokkal és csapatcsevegésekkel – mindezt egy helyen. Minden találkozó produktív következő lépéssé válik, nem csak egy újabb bejegyzés a naptárában.

