A 10 legjobb Fireflies AI alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni 2026-ban

A Fireflies AI az egyik legjobb AI-eszköz a virtuális értekezletekhez. Virtuális asszisztensként működik, jegyzeteket készít, összefoglalókat generál és megkönnyíti az együttműködést.

Ha azonban regisztrál a Fireflies-ra, előfordulhat, hogy kissé elkeseríti a túlzsúfolt felület. És amikor elkezdi használni, előfordulhat, hogy pontatlanságokat és hibákat talál az értekezletek jegyzetében.

Ha már szembesül ezekkel a problémákkal, akkor jó helyen jár. Ez a blog a 10 legjobb, gondosan kiválasztott Fireflies alternatívát tartalmazza.

Tudja meg, melyik eszköz felel meg minden elvárásának.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a 10 legjobb Fireflies AI alternatíva: ClickUp: A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz Fathom: A legjobb megoldás értekezletek összefoglalásainak és leirataik elkészítéséhez Otter.ai: A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzőkönyvek készítéséhez Avoma: A legjobb a teljes körű értekezletkezeléshez Grain: A legjobb megoldás értekezletekből készült videoklipek készítéséhez és a csapatok összehangolásához MeetGeek.ai: A legjobb jegyzeteléshez és az értekezleti jegyzetek tárolásához tl;dv: A legjobb megoldás vállalati csapatok számára az értekezletek legfontosabb részleteinek rögzítéséhez és AI-jelentések készítéséhez Gong: A legjobb megoldás értékesítési csapatok számára a hívások elemzéséhez és fejlesztéséhez Tactiq: A legjobb automatizált valós idejű átíráshoz Chorus.ai: A legjobb megoldás az üzletkötéshez kapcsolódó beszélgetések elemzéséhez Jamie AI: A legjobb offline átírási támogatáshoz

A Fireflies AI korlátai

A Fireflies AI népszerűsége a könnyű használatnak és a sokoldalúságnak köszönhető. Kiváló átírási funkciókkal rendelkezik, több nyelvet támogat, és számos integrációs lehetőséget kínál az értekezletek megbeszéléseinek kezeléséhez. A felhasználók szerint azonban a szoftvernek vannak bizonyos hátrányai is.

Pontossági problémák : A leírási szolgáltatásokban időnként előfordulnak hibák, különösen az angol nyelvtől eltérő nyelvek, erős akcentusok, zajos hangfelvételek és szakszavak esetében. Emellett az eszköznek nehézséget okoz a több résztvevő megkülönböztetése

Homályos összefoglalók : Az AI által generált értekezlet-összefoglalók gyakran szerkesztést igényelnek, mivel a kontextus néha nem egyértelmű. Ezenkívül fordítási hibák is előfordulnak.

Korlátozott ingyenes csomag : A Fireflies AI ingyenes csomagja alapszintű. Nem érheti el az AI-asszisztens funkciókat és az intelligens keresést. Ráadásul korlátozott számú AI-összefoglaló áll rendelkezésre, és összesen 800 perc tárolási idő/felhasználói hely áll rendelkezésre az értekezleteihez.

A testreszabási lehetőségek hiánya: A Fireflies AI nem kínál sok testreszabási lehetőséget a rögzítési beállítások terén. Ráadásul nincsenek egyedi jelentések, amelyekkel az összes értekezletre vonatkozó adatot egy helyen megtekinthetné.

🧠 Tudta? Kutatások szerint a globális AI-alapú értekezlet-asszisztens piac értéke 2023-ban 1,95 milliárd USD volt, és várhatóan 2031-re eléri a 11,88 milliárd USD-t. A „Meeting Organizer” szegmens a felhasználóbarát felületének és a népszerű termelékenységi eszközökkel való integrációjának köszönhetően dominál a különböző típusok között.

A Fireflies AI alternatívái áttekintve

Mielőtt továbbmennénk, íme egy kis ízelítő a 10 legjobb eszközből, azok legfontosabb jellemzőiből és az üzleti struktúrákból, amelyekhez a legalkalmasabbak!

Fireflies AI alternatívák Kiemelkedő funkció Legalkalmasabb ClickUp Létrehoz egy összekapcsolt értekezleti ökoszisztémát, ahol jegyzeteket készíthet, együttműködhet, megoszthat és feladatokat hozhat létre közvetlenül a jegyzetekből Szakemberek, kkv-k és nagyvállalatok Fathom Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és lehetővé teszi a hívás közbeni legfontosabb pillanatok rögzítését Vállalati csapatok Otter.ai Lehetővé teszi a képek automatikus rögzítését a képernyőmegosztás során Személyes használatra és kis csapatok számára Avoma Elemzi az értekezleteket és a hívásokat a minőség javítása érdekében Nagyvállalati csapatok Grain Lehetővé teszi az értekezletek egyes szakaszait kivágni, megosztani és konkrét személyeket megjelölni Közepes és nagyvállalatok MeetGeek. ai Részletes összefoglalókat készít, és hozzáférést biztosít a korábbi értekezletek jegyzetéhez Személyes használatra és kis csapatok számára tl;dv Egyedi AI-jelentéseket és irányítópultokat generál, hogy az összes értekezletre vonatkozó információt egy helyen láthassa Közepes és nagy méretű csapatok Gong Segít nyomon követni a hívásokat, előre jelezni az értékesítési folyamatot és elemezni az üzleteket Nagyvállalatok értékesítési és RevOps csapatai Tactiq Bot nélkül, valós időben jegyzeteli az értekezleteket Freelancerek és növekvő csapatok Chorus.ai Rögzíti a hívásokat, kinyeri a lényeges információkat és elemzi a beszélgetéseket, hogy meghatározza az üzlet sikerének valószínűségét Nagyvállalatok értékesítési és bevételi csapatai Jamie. ai Offline átírás és botmentes összefoglalók Közepes és nagy méretű csapatok

A 10 legjobb Fireflies AI alternatíva

Itt talál egy rövid videót és egy részletes összefoglalót a legjobb Fireflies alternatívákról, amelyeket már ma is használhat:

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz)

Dolgozzon hatékonyabban a ClickUp Docs segítségével Írja le az értekezleteket, kezelje a napirendeket és működjön együtt a ClickUp segítségével

Olyan eszközt keres, amely sokkal több, mint egy egyszerű értekezlet-rögzítő? Ismerje meg a ClickUp-ot, a mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazást, amely egyetlen platformon egyesíti az értekezletek és a projektek kezelését.

A ClickUp megoldása a produktív értekezletekhez? Egy beépített AI jegyzetelő, amely a naptárában található! Ez a praktikus eszköz jegyzeteket készít Ön helyett, így Ön teljes mértékben az értekezletre koncentrálhat.

Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Zoom, a Teams és a Google Meet, így sokoldalú megoldást kínál. Az AI Notetaker automatikusan rögzíti az értekezlet nevét, dátumát és résztvevőit, sőt teljes hangfelvételt is biztosít.

Emellett összefoglaló betekintést is kínál gyors áttekintéssel, a legfontosabb tanulságokkal és a következő lépésekkel, áttekinthető ellenőrzőlista formátumban. Ráadásul részletes jegyzeteket is kap az alapos áttekintéshez. Az értekezlet után könnyedén hozzáférhet a jegyzetekhez egy privát ClickUp Doc-ban, címkézve és készen arra, hogy áttekintse vagy megossza őket.

Ezen felül a ClickUp Meetings mindent egy helyen összefog: napirendek kezelése, teendők meghatározása, heti értekezletek dokumentálása és még sok más. Így a lapok közötti váltás nélkül érheti el az összes dokumentumát, feladatát és egyéb anyagát. A ClickUp Meeting Notes Template segítségével strukturálhatja ezeket a jegyzeteket, és biztosíthatja, hogy azok megfelelően dokumentáltak legyenek, mielőtt megosztaná őket az érintettekkel.

A ClickUp Brain, a ClickUp AI-alapú eszköze, segíthet az értekezleti jegyzetek más nyelvekre történő fordításában, valamint javításokat és lehetséges feladatokat javasolhat az információk megfelelő rendszerezéséhez. És a legjobb az egészben? Az értekezleti jegyzeteket és összefoglalókat közvetlenül feladatokká vagy intéznivalókká alakíthatja, és összekapcsolhatja őket konkrét projektekkel és munkafolyamatokkal.

Készítsen értekezletek összefoglalóit és fordítsa le az értekezleti jegyzeteket a ClickUp Brain segítségével

Ezen felül a ClickUp Docs lehetővé teszi élő dokumentumok létrehozását az értekezleti jegyzetekből. Ezeket dinamikus forrásként használhatja, amelyekre a csapatok hivatkozhatnak az ügyfelekkel folytatott beszélgetések során. A dokumentumban könnyen kereshet bármely konkrét értekezlet vagy feladat részletei után, és másodpercek alatt megtalálhatja azokat.

A ClickUp számos értekezlet-sablont is kínál, amelyeket akkor használhat, ha túl elfoglalt ahhoz, hogy napirendet, jegyzőkönyvet és jegyzeteket készítsen. Például a ClickUp értekezleti jegyzőkönyv-sablonja a következőket segíti elő:

Szervezze meg az értekezlet napirendjét, a teendőket és a résztvevőket

Kövesse nyomon az értekezlet legfontosabb megállapításait és eredményeit

Rendeljen hozzá teendőket a csapattagok feladataként

Rögzítse a fontos értekezleti információkat a ClickUp értekezleti jegyzőkönyv-sablonjával

Hasonlóképpen használhatja a ClickUp Meetings Template sablont is a napirendi pontok, jegyzetek és nyomon követendő feladatok kezeléséhez.

A ClickUp legjobb funkciói

Vegye kézbe az irányítást az értekezleteken: A ClickUp AI Note Taker automatikusan leírja az értekezleteket, összefoglalja a legfontosabb pontokat és megvalósítható feladatokat hoz létre, így könnyebb nyomon követni a nyomon követendő teendőket és a döntéseket

Feladatok létrehozása : A ClickUp Tasks segítségével alakítsa a jegyzeteket teendőkké, adjon hozzá részleteket, és jelölje meg a feladatokért felelős személyeket

Jegyzetek rendszerezése és szerkesztése : Rendezze és szerkessze az értekezletek jegyzetét és a feladatokat egy helyen : Rendezze és szerkessze az értekezletek jegyzetét és a feladatokat egy helyen a ClickUp Notepad segítségével

Képernyőfelvételek : Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átírásokkal : Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átírásokkal a ClickUp Clips segítségével az értekezletjegyzetekben, és azonnal írassa le őket a ClickUp Brain segítségével

Valós idejű együttműködés: Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja őket a csapatával, és : Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja őket a csapatával, és a ClickUp Chat segítségével közösen dolgozhatnak a beszélgetéseken

A ClickUp korlátai

A rengeteg testreszabási lehetőség és funkció miatt eltarthat egy ideig, mire megtanulja kezelni az eszközt.

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9900 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (400+ értékelés)

Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?

Értékelem, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik a szoftverinnováció terén, különösen az AI térnyerésével. A platformba beépített AI-eszközök időt takarítottak meg a produkciós csapatunknak a feladatok létrehozásában, a feladatleírások vagy az értekezletek összefoglalásainak megírásában. Az AI-funkciókon kívül a ClickUp egyenrangú a számos projektmenedzsment-platformmal, amelyet a múltban használtunk. Úgy gondolom, hogy a ClickUp-nak túl sok rétege van egy egyszerű feladat elvégzéséhez. Szeretnék nagyobb áttekinthetőséget látni a feladatsorozatokban.

2. Fathom (A legjobb megbeszélés-összefoglalók és átiratok készítéséhez)

via Fathom

Ha a csapata nem túl jártas a technológiában, a Fathom értékes segítséget nyújthat az értekezletek lebonyolításában. A Fireflies AI zsúfolt felhasználói felületével ellentétben a Fathom tiszta felülettel rendelkezik, így ez a legkönnyebben használható jegyzetelő eszköz a projektértekezleteihez.

Percek alatt rendszerezheti az A-tól Z-ig terjedő megbeszéléseket egy értekezlet-összefoglalóba, és létrehozhat egy cselekvési tervet. A Fathom részletes értekezletjegyzeteket készít, és még a teendőket is kivonja, így azokat gyorsan felhasználhatja a nyomon követő e-mailek megírásához.

A legfontosabb előny? A Fathom kiválóan teljesít a fordítások terén. 28 nyelvet támogat, és a találkozó nyelvétől függetlenül pontos jegyzeteket készít.

A Fathom legjobb funkciói

Készítsen és osszon meg rövid videoklipeket az értekezlet bizonyos részeiből, hogy csak a legfontosabb információkat közvetítse

Készítsen kiemelt pontokat a hívás közben, és foglalja össze az értekezlet jegyzetét AI segítségével

Szerezze be az összes szükséges adatot, például az oldalnézeteket, a legfontosabb hivatkozási forrásokat stb. egyetlen irányítópulton a Fathom Analytics segítségével

Ismerje meg a korlátokat

Nincs lehetőség a jegyzetek másolására és beillesztésére anélkül, hogy automatikusan hozzáadódna az értekezlet videója, vagy a végén megjelenne egy „megtekintés” gomb.

A telepítési folyamat egyszerű, de hosszadalmas

A Fathom árai

Ingyenes

Prémium : 19 USD felhasználónként/hónap

Team Edition : 29 USD felhasználónként/hónap

Team Edition Pro: 39 USD/felhasználó/hónap

Fathom értékelések és vélemények

G2: 5/5 (több mint 4000 értékelés)

Capterra: 5/5 (több mint 600 értékelés)

Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?

A legjobb az, hogy szinte mindent megért az értekezleteimről. A legcsodálatosabb az, hogy minden értekezleten velem van, akárcsak egy személyi asszisztens. Az AI-képességek sokoldalúbbá teszik a jegyzetelést. Összességében nagyon tetszik. Azonban nem tudom letölteni a felvételeimet. Emellett a teljes képernyős opció valójában nem teljes képernyős. Ugyanis megjeleníti az oldalsávot, amire nem mindig van szükségem.

3. Otter.ai (A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzőkönyvek készítéséhez)

Az Otter.ai kiváló Fireflies AI alternatíva kis csapatok számára. Tartalmaz egy AI-eszközt az értekezletek jegyzeteléséhez, amely valós időben összefoglalja és generálja az értekezletek átiratát, így Ön teljes figyelmét a beszélgetésre fordíthatja.

Ha nem tud részt venni a híváson, az Otter nyújt fontos betekintést az értekezletbe, sőt, akár a következő lépésekhez szükséges teendőket is megfogalmazhat. Emellett kereshet és lejátszhat konkrét, szöveggel szinkronizált hangfelvételeket, szerkesztheti őket, valamint képekkel és megjegyzésekkel láthatja el őket.

Az Otter.ai legjobb funkciói

Ötvözze az élő hangbeszélgetéseket és az aszinkron frissítéseket, és szerezzen betekintést az Otter és a csapattársai által az AI Chat segítségével

Használja az Otter alkalmazást több beszélő azonosításához, szünetek beiktatásához a jegyzetekben, valamint az értekezleten megvitatott minden téma időbélyegének rögzítéséhez.

Készítsen automatikus képernyőképeket, amikor a hívás során megosztják vagy megváltoztatják a képernyőt, hogy a jegyzetekben is megjelenjen a kontextus

Az Otter.ai korlátai

Előfordul, hogy az Otter.ai nem rögzíti a hívások teljes tartalmát

A leírások gyakran nagyon pontatlanok

A keresőfunkció hibás, és kezdetben nehéz lehet a navigáció

Otter.ai árak

Alap : Ingyenes

Pro : 16,99 USD felhasználónként/hónap

Üzleti : 30 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Otter.ai értékelések és vélemények

G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)

Capterra: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)

Mit mondanak az Otter.ai valós felhasználói?

Olcsó volt, de sok időt vett igénybe a leiratok ellenőrzése, ami nagyon frusztráló volt. Ha tiszta és érthető hangfelvételről van szó, akkor jól működik, de ha háttérzaj vagy akcentusok vannak, gyakran nem ismeri fel helyesen a szavakat.

📮ClickUp Insight: Az értekezletek hatékonyságáról készült felmérésünk adatai szerint az értekezletek 25%-ában nyolc vagy annál több résztvevő vesz részt. Bár a nagy létszámú értekezletek értékesek lehetnek a közös álláspont kialakításában és a döntéshozatalban, gyakran kihívásokat is jelentenek. Valójában egy másik ClickUp-felmérésből kiderült, hogy az emberek 64%-a küzd a következő lépések tisztázatlanságával az értekezletek közel felében. Mint a munka mindenre kiterjedő alkalmazása, ezt a hiányosságot egy teljes körű értekezletkezelési megoldással pótoljuk. A ClickUp Meetings dinamikus napirendekkel átalakítja a csapatok együttműködését, míg az AI Notetaker minden értékes gondolatot rögzít – így elkerülhető a későbbi zavar, és mindenki naprakész marad! 💫 Valódi eredmények: A ClickUp értekezletkezelő funkcióit használó csapatok arról számolnak be, hogy a felesleges beszélgetések és értekezletek száma akár 50%-kal is csökkent!

4. Avoma (A legjobb a teljes körű értekezletkezeléshez)

via Avoma

Míg a Fireflies AI elsősorban egy AI-alapú átírási eszköz, az Avoma túlmutat az alapvető átírási szolgáltatásokon. Ez egy értekezletkezelő eszköz, amely segít a hívások ütemezésében, az értekezletek napirendjének elkészítésében és az értekezletek utáni elemzésben.

Az Avoma leginkább a beszélgetéselemző funkcióiról ismert, és mélyebb elemzést nyújt az értekezleteiről. Lehetővé teszi a hívások értékelésének automatizálását a minőség javítása érdekében, valós idejű válaszokkal látja el az értékesítési csapatokat, valamint nyomon követi a csapat visszajelzéseit és teljesítményét.

Az Avoma legjobb funkciói

Szerezzen valós idejű átiratokat hívásokról és értekezletekről több mint 60 nyelven

Készítsen AI segítségével nyomonkövetési e-maileket, amelyek néhány perc alatt összefoglalják az értekezleteket és közlik a következő lépéseket

Használjon célalapú értékelőlapokat minden egyes értekezlethez, hogy betekintést nyerjen a legfontosabb fejlesztési területekbe

Az Avoma korlátai

Az Avoma számos extra funkcióval rendelkezik, amelyek eleinte kissé nyomasztóak lehetnek

Az eszköz beállítása sok időt vesz igénybe. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőle, minden részt személyre kell szabnia.

A lejátszási listákat nem lehet letölteni. Meg kell találnia a lejátszási listában szereplő részletet, meg kell keresnie a hívást, majd meg kell találnia a részletet a hívásban.

Az Avoma árai

AI Meeting Assistant : 24 USD/felhasználó/hónap

Conversation Intelligence : 69 USD felhasználónként/hónap

Revenue Intelligence: 99 USD felhasználónként/hónap

Az Avoma értékelései és véleményei

G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?

Az Avoma az egyik olyan eszköz, amelyet naponta használok. AI-alapú értékelés és visszajelzés a hívásokról. Hasznos, hogy felhívja a figyelmet azokra a dolgokra, amelyeket esetleg elfelejtene, vagy hogy azonosítsa azokat a lehetőségeket, amelyeken javíthat, amikor hívásokat vezet vagy vesz részt bennük. A visszajelzés segít javítani az Ön által nyújtott ügyfélszolgálat színvonalát. Maga a szoftver nagyon könnyen használható és integrálható más szoftverekkel, így egyszerűvé teszi a hívások rögzítését. Az AI-visszajelzés azonban néha nagyon merev lehet, és nem veszi figyelembe a hívás változóit vagy a hívás menetét.

5. Grain (A legjobb megoldás értekezleti videoklipek készítéséhez és a csapatok összehangolásához)

via Grain

A Grain csapatmunkát segítő funkcióival tűnik ki a Fireflies AI alternatívái közül. Az eszköz lehetővé teszi, hogy klipekkel kiemeljen bizonyos találkozói pillanatokat, akárcsak a Fireflies hangrészletei, csak még jobb módon. Ez a funkció tökéletes, ha csak a fontos találkozói részeket szeretné megosztani csapattagjaival. Ráadásul címkézhet embereket, és automatikus értesítésekkel figyelmeztetheti őket.

A legjobb az egészben, hogy a Grain-t integrálhatja a Zoom-mal és a Microsoft Teams-szel, hogy jegyzeteket készítsen, rögzítsen, leírjon és összefoglaljon megbeszéléseket, sőt, akár jegyzőkönyvet is készítsen. Használhatja a megbeszélésjegyzet-sablonjait is, hogy a jegyzeteket a saját igényeinek megfelelően strukturálja.

A Grain legjobb funkciói

Írj jegyzeteket, jelöld meg a fontos pillanatokat, vagy vágj ki részeket az értekezletből egy élő jegyzettömb segítségével

Jelölje ki a jegyzet szakaszait, hagyjon időbélyeggel ellátott megjegyzéseket, és címkézze meg a releváns személyeket

Készítsen videoklipeket, és ossza meg azokat a csapatok között lejátszási listák és történetek segítségével

A Grain korlátai

A smart tagekben a kifejezésfelismerés korlátozott. Nehéz a hívások során következetesen rögzíteni a konkrét kifejezéseket

Alapértelmezés szerint az értekezletek felvételei csak belső használatra oszthatók meg

Az automatikus kategorizálási funkciónak nincs olyan opciója, amely lehetővé tenné a kiválasztott külső értekezletek rögzítését és az azokról készült AI-összefoglalók Slack-en keresztül történő elküldését.

Grain árak

Ingyenes

Starter : 19 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 39 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

Grain értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (290+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Grainről a valódi felhasználók?

Sokféle hívásrögzítő, jegyzetelési és értekezlet-áttekintő alkalmazást kipróbáltam. A Grain az egyetlen, amelyik az egész folyamatot egyszerűvé teszi. A kivonataik, a beszélgetésnyomkövetésük és a híváskeresésük nagyon egyszerű a Gonghoz és másokhoz képest.

💡Profi tipp: Vezessen be egy egységes videoklip-megosztási protokollt a csapatában. Például tartsa a klipeket két perc alatt, és adjon hozzá kontextust a leírásokhoz, hogy a teljes videó megtekintése nélkül is gyorsan megérthessék az értekezlet témáját.

6. MeetGeek.ai (A legjobb jegyzeteléshez és az értekezleti jegyzetek tárolásához)

via MeetGeek

A MeetGeek egy kiváló Fireflies AI alternatíva, amely segít jegyzeteket készíteni, AI-összefoglalókat generálni és automatizálni az értekezletek kezelését, a napirend összeállításától a nyomon követésig. Figyel a beszélgetéseire, és azokat kulcsfontosságú témákba és kiemelt pontokba sorolja, mint például tények, teendők, döntések, aggályok stb.

A MeetGeek segítségével automatikusan kivonhatja a legfontosabb információkat a hívásokból, és utólag is áttekintheti a korábbi értekezleteket. Az eszköz zökkenőmentesen integrálódik olyan CRM-rendszerekkel, mint a HubSpot, így értékes ügyféladatokat biztosít az értékesítési hívások során.

A MeetGeek.ai legjobb funkciói

Hozzáférhet a korábbi értekezletek jegyzetéhez, és kulcsszóval keresve felidézheti a konkrét részleteket

Küldjön részletes e-mailes összefoglalókat pontos összefoglaló pontokkal minden értekezlet után

Személyre szabhatja az AI-alapú értekezlet-asszisztens nevét, a csevegőüzeneteket és a megosztott értekezlet-összefoglalókat, hogy új szintre emelje márkáját.

A MeetGeek.ai korlátai

Néhány felhasználó nem szereti a MeetGeek alapértelmezett beavatkozását, amikor megosztanak egy értekezletet. Az eszköz beépül a résztvevők minden értekezletébe, még akkor is, ha csak a jegyzetek eléréséhez hoznak létre bejelentkezést.

A felvételi funkció kezelése bonyolult, és több kattintásra van szükség a link megkereséséhez és az értekezlethez való hozzáadásához.

A MeetGeek.ai árai

Alap : Ingyenes csomag

Pro : 19 USD felhasználónként/hónap

Üzleti : 39 USD/felhasználó/hónap

Enterprise: 59 USD felhasználónként/hónap

MeetGeek.ai értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a MeetGeek.ai-ról?

Szeretem a MeetGeek egyszerű használatát; azt, hogy az értekezlet befejezése után azonnal hozzáférhetek az értekezleti jegyzőkönyvekhez, jegyzetekhez és elemzésekhez; a rendelkezésre álló személyre szabási funkciókat; és az ügyfélszolgálat is fantasztikus. Azonban néha nem sikerül csatlakoznia a legutolsó pillanatban összehívott értekezletekhez.

7. tl;dv (A legjobb vállalati csapatok számára az értekezletek legfontosabb részleteinek rögzítéséhez és AI-jelentések készítéséhez)

A tl;dv egy intelligens értekezlet-asszisztens, amely közvetlenül csatlakozik az értekezleti platformokhoz, beleértve a Zoomot, a Teamst és a Google Meettet, és elvégzi az összes értekezlet rögzítésének nehéz munkáját. Készíthet AI-összefoglalókat és kiemelt részeket a beszélgetéseiből, részletes átiratokat kaphat, átugorhat az átirat bizonyos szakaszaira, megjelölhet fontos pillanatokat, valamint klipeket készíthet és megoszthat.

A Fireflies AI-tól eltérően ez az eszköz lehetővé teszi a jelentések témáinak és sablonjainak testreszabását, így az értekezletek eredményeit úgy mutathatja be, ahogyan Ön szeretné. És a legjobb az egészben? A tl;dv minden nap végén elküldi Önnek a teendőlista összefoglalóját, hogy megkönnyítse a dolgát.

tl;dv legjobb funkciók

Készítsen videoklipeket az értekezletekből, és illessze össze őket egy videóba, hogy elkerülje a csapat csevegőjének elárasztását több videoklipel.

Jelölje meg időbélyeggel azokat a fontos értekezlet-részleteket, amelyeket később újra át szeretne nézni, és vonja be csapattársait a megbeszélésbe

Szerezzen betekintést a felszólalókra vonatkozóan, például az átlagos beszédidő, a leghosszabb monológ, a kérdések és egyebek tekintetében

tl;dv korlátozások

Előfordul, hogy a tl;dv bot nem jelenik meg az értekezleteken, ha az ingyenes verziót használja

A mobil verzió lényegesen kevésbé intuitív, mint a számítógépes, ami megnehezíti az értekezletek rögzítését útközben

Az értekezletek felvételeinek lejátszásakor a lejátszó hibásan működik

tl;dv árak

Örökre ingyenes

Pro : 29 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 98 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi árazás

tl;dv értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs értékelés

Mit mondanak a valódi felhasználók a tl;dv-ről?

A TLDV elküldése azokon az értekezleteken, amelyeken nem tudok részt venni, és a leírási funkció használata hatalmas mértékben növelte a termelékenységemet. Az, hogy gyorsan eljuthatok a beszélgetés bonyolult részeibe, és gyorsan összefoglalhatom a komplex beszélgetéseket, forradalmi változást jelentett. A támogatásuk kiváló, és az ár is elfogadható. Most már minden értekezleten használom. Ugyanakkor szeretném, ha kibővítenék a leírási funkciót, hogy könnyebben exportálhassam és megoszthassam az értekezlet legfontosabb pontjait a csapatom bármely tagjával, függetlenül attól, hogy használják-e a TLDV-t. Az is nagyszerű lenne, ha képernyő- vagy hangrögzítőként is használhatnám, és abból készíthetnék leírásokat, mivel nem minden platformon lehet rögzíteni.

8. Gong (A legjobb értékesítési csapatok számára a hívások elemzéséhez és fejlesztéséhez)

via Gong

A Gong az értekezletek rögzítésének és az értékesítési intelligenciának a fúziója. Ez egy AI-alapú átírási eszköz, amely mélyreható értékesítési elemzési funkciókat kínál, mint például az ügyfelek problémáinak azonosítása, az ügyfelekkel való interakciók rögzítése, AI-alapú betekintés az üzletállapotba és még sok más.

Az eszköz egy helyen egyesíti az értékesítési, termék- és marketingcsapatokat. Míg az értékesítési csapatok nyomon követhetik a hívásokat és elemezhetik az üzleteket, a marketing- és termékcsapatok a Gong segítségével rögzíthetik az ügyfelek visszajelzéseit. Ezen felül az eszköz segítségével gyors nyomonkövető e-maileket is készíthetnek.

A Gong segít az előrejelzésekben, a folyamatkezelésben és az ügyfélvesztés-elemzésben, valamint az értékesítési megbeszélések leírásában. Emellett ajánlásokat is kínál az értékesítési prezentációk és az ügyfélkapcsolatok javítására.

A Gong legjobb funkciói

Keressen fontos információkat az értékesítési értekezletek, telefonhívások, e-mailek és jegyzetek között

Készítsen 30 másodperces összefoglalókat, hogy naprakész legyen az üzleti tevékenységekkel kapcsolatban

Szerezzen üzletkötéssel kapcsolatos betekintést az ármegállapodásokba, a versenytársak említésébe stb., hogy pontosan azonosíthassa a kockázatokat

Fedezze fel a trendeket, szerezzen piaci betekintést, és találjon lehetőségeket az értékesítési folyamatában az előrejelzések és a jelentések segítségével

A Gong korlátai

A műszerfal túl zsúfolt, és nincs egyszerű módja a legfontosabb részletek gyorsabb kiszűrésének

Nem teszi lehetővé a hívások tömeges letöltését, ami hatékonyságcsökkenést jelent a nagy adatmennyiségekkel dolgozó vállalatok számára

Az önkiszolgáló bevezetési folyamat hosszú időt vesz igénybe a Gong csapat támogatásának hiányában

Néhány felhasználó szerint a Gong drága a kisvállalkozások számára

A Gong árai

Egyedi árazás

Gong értékelések és vélemények

G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)

Mit mondanak a Gongról a valódi felhasználók?

A Gong hatalmas változást hozott az értékesítési csapatunk életében. Remekül használható a hívások áttekintésére, a bevált módszerek felismerésére és egymástól való tanulásra. Imádom, hogy kiemeli az olyan dolgokat, mint a beszélgetési idő és az ellenvetések, így valóban megérthetjük a hívásainkat. Ráadásul összekapcsolódik a CRM-ünkkel, így minden egy helyen van. Nagyon sokat segített abban, hogy javítsuk a megközelítésünket és gyorsabban zárjuk le az üzleteket. Ugyanakkor rengeteg információ van a Gongban, és eleinte ez kissé nyomasztónak tűnhet. Jó lenne, ha a műszerfalon könnyebb lenne szűrni, hogy gyorsabban a legfontosabb részletekre tudjunk koncentrálni.

🧠 Tudta? Az értékesítési tranzakciók 80%-a legalább öt nyomonkövető e-mailt vagy más formájú kapcsolatfelvételt igényel. Az AI-alapú értekezlet-eszközökkel minimális erőfeszítéssel gyorsan létrehozhat nyomonkövető e-maileket.

9. Tactiq (A legjobb automatizált valós idejű átíráshoz)

via Tactiq

A Tactiq egy értekezlet-asszisztens, amely felveszi, leírja és összefoglalja az élő értekezleteket anélkül, hogy egy bot csatlakozna az értekezlethez. Az eszköz strukturált értekezleti jegyzeteket biztosít a beszélgetések nyomon követéséhez és olyan betekintés megszerzéséhez, amely segít a következő lépések meghozatalában.

Valós időben leírja az értekezleteket, lehetővé teszi a jegyzetek kiemelését élő hívások közben, és értesíti a résztvevőket az élő leiratról. Emellett készíthet képernyőképeket az értekezlet közben, létrehozhat teendőket, nyomon követő e-maileket és személyre szabott betekintéseket személyre szabott AI-lekérdezésekkel.

A Tactiq legjobb funkciói

Adjon hozzá képernyőképeket a jegyzőkönyvekhez, és alakítsa át a jegyzőkönyveket összefoglalók, összefoglalók és haladási jelentések formájába a hatékonyabb értekezletek érdekében

Szerezzen be résztvevőnkénti átiratokat, beszélő azonosítással

Tegyen fel kérdéseket, hozzon létre Jira-jegyeket és osszon ki feladatokat a Tactiq AI segítségével

A Tactiq korlátai

Az elemzési funkció alapszintű

Előfordul, hogy a leírásban szereplő szavak helytelenek

Az ingyenes verzió havonta csak 10 jegyzetet biztosít

A Tactiq árai

Ingyenes

Pro : 12 USD felhasználónként/hónap

Team : 20 USD/felhasználó/hónap

Vállalati: Egyedi

Tactiq értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?

A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely tárolja és felhasználja az AI-t, hogy összefoglalja a Google, a Microsoft és a Zoomhoz hasonló számos különböző online értekezletplatformon zajló értekezleteket. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legtöbb „AI-technológiát” túlértékelik, ezért az ára abszurd. Nem vagyok fizető felhasználó, ezért csak az ingyenes átírásokat használom, majd a ClickUp AI-t használom az összes összefoglaláshoz. Röviden szólva: nagyon drága.

📮ClickUp Insight: A tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegőprogramokra támaszkodik a csapaton belüli kommunikációhoz. Munkájuk közel 60%-át azonban az ezek közötti váltogatás és az információkeresés veszi el. Egy olyan, a munkához készült, mindent magában foglaló alkalmazással, mint a ClickUp, a projektmenedzsment, az üzenetküldés, az e-mailek és a csevegések mind egy helyen összpontosulnak! Itt az ideje a központosításnak és az új lendületnek!

10. Chorus.ai (A legjobb üzletkötés-alapú beszélgetési intelligencia)

A Chorus.ai hasonló átírási funkciókkal rendelkezik, mint a Fireflies. Felveszi, leírja és összefoglalja az értekezleteket, beszélőazonosítással és átírások letöltési lehetőségével. Emellett kiválaszthat fontos értekezleti részleteket, és azokat közvetlenül elküldheti a résztvevőknek.

A Fireflies AI-tól eltérően azonban a Chorus.ai valós időben elemzi a beszélgetéseket, hogy olyan hasznos információkat nyújtson, amelyek alapján meg lehet tervezni a prezentációkat és stratégiákat. Az eszköz rögzíti az összes beszélgetést, beleértve a telefonhívásokat, videokonferenciákat és e-maileket, majd elemzi azokat, hogy meghatározza az üzletkötés valószínűségét.

A Chorus.ai legjobb funkciói

Írja le az értékesítési beszélgetéseket, vonjon le következtetéseket, és értékelje a beszélgetések felvételeit, hogy meghatározza azok hatását

Használjon interaktív jelentéseket és irányítópultokat az értékesítési hívások elemzésének, valamint a munkatársak és a csapatok teljesítményének megtekintéséhez

Tekintse át a rögzített prezentációkat, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket

A Chorus.ai korlátai

Az értekezletek összefoglalói nem tartalmaznak részletes információkat, ezért a felhasználóknak újra át kell nézniük a jegyzőkönyveket, ami frusztráló lehet

A Chorus gyakran ismétli a tételeket az összefoglalókban, összefoglalókban és teendőlistákban, ezért elengedhetetlen a alapos ellenőrzés és szerkesztés

A jelentések és a műszerfal testreszabási lehetőségei korlátozottak

A szoftver nagy adatmennyiségek kezelésekor lelassul, ami rontja a teljesítményt

A Chorus.ai árai

Egyedi árazás

Chorus.ai értékelések és vélemények

G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)

Mit mondanak a valódi felhasználók a Chorus.ai-ról?

Amint az értekezlet véget ér, elkészítem az átírt jegyzetet, hogy megoszthassam a legfontosabb pontokat a kollégákkal és másokkal. Nincs szükség extra időre, pillanatok alatt megvan. Emellett átírtam néhány videokonferenciát is, amelyeken a kamerámon keresztül vettem részt, és voilá, pár perc alatt megvolt az átírás!!! Azonban a hasznos funkciók ellenére is találtam néhány területet, ahol még van mit javítani. Például, ha egy új felhasználót kérek meg, hogy csatlakozzon, akkor a bonyolult és túlterhelő felhasználói felület miatt kénytelen vagyok neki egy alapos bemutatót tartani, ami megnehezíti a navigációt. A platform jelentésekre és irányítópultokra vonatkozó testreszabási lehetőségei is korlátozottak, ami teljesítménybeli késleltetéseket okoz, különösen nagy adatmennyiségek esetén.

11. Jamie.ai (A legjobb offline jegyzetelési funkciókhoz)

Ha egyszerűbb, botmentes alternatívát keres a Fireflies AI-hez, a Jamie egy hatékony értekezlet-asszisztens, amelyet azoknak a szakembereknek fejlesztettek ki, akik értékelik a magánszférát, a gyorsaságot és a pontosságot, anélkül, hogy felesleges dolgokkal kellene foglalkozniuk.

A Fireflies-szel ellentétben a Jamie nem botokra támaszkodik a hívásokhoz való csatlakozáshoz. Zökkenőmentesen működik a háttérben. Akár online, akár offline állapotban van, részletes jegyzeteket készít, összefoglalja az értekezleteket, és világos teendőket állapít meg. Akár egymást követő hívásokon vesz részt, akár internet nélkül utazik, a Jamie biztosítja, hogy semmiről ne maradjon le.

A legfontosabb előny? A Jamie egy AI-alapú Executive Assistant Sidebar funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatból kilépés nélkül előhívja a korábbi értekezleteket, ötleteket gyűjtsön vagy követő leveleket írjon.

A Jamie AI legjobb funkciói

Botmentes értekezlet-összefoglalók: Nincs többé kínos bot-csatlakozási link. Jamie leírja és összefoglalja az értekezletet anélkül, hogy megzavarná annak menetét.

Offline átírás: Utazik vagy biztonságos környezetben tartózkodik? A Jamie internetkapcsolat nélkül is működik.

Executive Assistant Sidebar: A CTRL + J gyorsbillentyűvel azonnal hozzáférhet az értekezletek előzményeihez, e-maileket készíthet, vagy az AI segítségével ötleteket gyűjthet.

A Jamie AI korlátai

Nincs CRM-integráció

Csak hang, videó átírás nélkül.

Nincs valós idejű jegyzetelés.

Jamie AI árak (átváltva 2025. június 20-án)

Ingyenes csomag: 0 USD/hó

Standard csomag: 26 USD/hó

Pro csomag: 51 USD/hó

Executive csomag: 108 USD/hó

Válaszd a ClickUp-ot értekezlet-asszisztensednek

Az értekezletek egész nap elfoglalhatják, és kontraproduktívak is lehetnek, de nem akkor, ha rendelkezik a megfelelő AI-alapú értekezlet-eszközzel, amely átveszi a terhet. Tehát minden attól függ, hogy kiválasztja-e a vállalkozásának legmegfelelőbb Fireflies AI alternatívát.

Vegye figyelembe üzleti igényeit, hogy megtalálja az ideális eszközt a hatékony értekezletekhez. Például, ha egy kis csapat tagja, és egy egyszerű átírási eszközt keres, kipróbálhatja a Tactiq AI funkcióit. Hasonlóképpen, ha egy nagyvállalatnál dolgozik, és javítani szeretné az értékesítési hívások minőségét, fontolja meg az Avoma vagy a Chorus.ai használatát.

Ha egy olyan alkalmazást keresel, amely mindenre alkalmas a munkádhoz, válaszd a ClickUp-ot. Akár megbeszéléseket szeretnél rögzíteni, videókat megosztani, megbeszélés-összefoglalókat és jelentéseket készíteni, vagy közvetlenül a megbeszélés jegyzeteiből projektfeladatokat létrehozni, a ClickUp-ban mindent megtalálsz!

