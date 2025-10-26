A 10 legjobb Fireflies AI alternatíva, amelyet érdemes kipróbálni 2026-ban

A Fireflies AI az egyik legjobb AI-eszköz a virtuális értekezletekhez. Virtuális asszisztensként működik, jegyzeteket készít, összefoglalókat generál és megkönnyíti az együttműködést.
Ha azonban regisztrál a Fireflies-ra, előfordulhat, hogy kissé elkeseríti a túlzsúfolt felület. És amikor elkezdi használni, előfordulhat, hogy pontatlanságokat és hibákat talál az értekezletek jegyzetében.
Ha már szembesül ezekkel a problémákkal, akkor jó helyen jár. Ez a blog a 10 legjobb, gondosan kiválasztott Fireflies alternatívát tartalmazza.
Tudja meg, melyik eszköz felel meg minden elvárásának.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 10 legjobb Fireflies AI alternatíva:
- ClickUp: A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz
- Fathom: A legjobb megoldás értekezletek összefoglalásainak és leirataik elkészítéséhez
- Otter.ai: A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzőkönyvek készítéséhez
- Avoma: A legjobb a teljes körű értekezletkezeléshez
- Grain: A legjobb megoldás értekezletekből készült videoklipek készítéséhez és a csapatok összehangolásához
- MeetGeek.ai: A legjobb jegyzeteléshez és az értekezleti jegyzetek tárolásához
- tl;dv: A legjobb megoldás vállalati csapatok számára az értekezletek legfontosabb részleteinek rögzítéséhez és AI-jelentések készítéséhez
- Gong: A legjobb megoldás értékesítési csapatok számára a hívások elemzéséhez és fejlesztéséhez
- Tactiq: A legjobb automatizált valós idejű átíráshoz
- Chorus.ai: A legjobb megoldás az üzletkötéshez kapcsolódó beszélgetések elemzéséhez
- Jamie AI: A legjobb offline átírási támogatáshoz
A Fireflies AI korlátai
A Fireflies AI népszerűsége a könnyű használatnak és a sokoldalúságnak köszönhető. Kiváló átírási funkciókkal rendelkezik, több nyelvet támogat, és számos integrációs lehetőséget kínál az értekezletek megbeszéléseinek kezeléséhez. A felhasználók szerint azonban a szoftvernek vannak bizonyos hátrányai is.
- Pontossági problémák: A leírási szolgáltatásokban időnként előfordulnak hibák, különösen az angol nyelvtől eltérő nyelvek, erős akcentusok, zajos hangfelvételek és szakszavak esetében. Emellett az eszköznek nehézséget okoz a több résztvevő megkülönböztetése
- Homályos összefoglalók: Az AI által generált értekezlet-összefoglalók gyakran szerkesztést igényelnek, mivel a kontextus néha nem egyértelmű. Ezenkívül fordítási hibák is előfordulnak.
- Korlátozott ingyenes csomag: A Fireflies AI ingyenes csomagja alapszintű. Nem érheti el az AI-asszisztens funkciókat és az intelligens keresést. Ráadásul korlátozott számú AI-összefoglaló áll rendelkezésre, és összesen 800 perc tárolási idő/felhasználói hely áll rendelkezésre az értekezleteihez.
- A testreszabási lehetőségek hiánya: A Fireflies AI nem kínál sok testreszabási lehetőséget a rögzítési beállítások terén. Ráadásul nincsenek egyedi jelentések, amelyekkel az összes értekezletre vonatkozó adatot egy helyen megtekinthetné.
🧠 Tudta? Kutatások szerint a globális AI-alapú értekezlet-asszisztens piac értéke 2023-ban 1,95 milliárd USD volt, és várhatóan 2031-re eléri a 11,88 milliárd USD-t. A „Meeting Organizer” szegmens a felhasználóbarát felületének és a népszerű termelékenységi eszközökkel való integrációjának köszönhetően dominál a különböző típusok között.
A Fireflies AI alternatívái áttekintve
Mielőtt továbbmennénk, íme egy kis ízelítő a 10 legjobb eszközből, azok legfontosabb jellemzőiből és az üzleti struktúrákból, amelyekhez a legalkalmasabbak!
|Fireflies AI alternatívák
|Kiemelkedő funkció
|Legalkalmasabb
|ClickUp
|Létrehoz egy összekapcsolt értekezleti ökoszisztémát, ahol jegyzeteket készíthet, együttműködhet, megoszthat és feladatokat hozhat létre közvetlenül a jegyzetekből
|Szakemberek, kkv-k és nagyvállalatok
|Fathom
|Felhasználóbarát felülettel rendelkezik, és lehetővé teszi a hívás közbeni legfontosabb pillanatok rögzítését
|Vállalati csapatok
|Otter.ai
|Lehetővé teszi a képek automatikus rögzítését a képernyőmegosztás során
|Személyes használatra és kis csapatok számára
|Avoma
|Elemzi az értekezleteket és a hívásokat a minőség javítása érdekében
|Nagyvállalati csapatok
|Grain
|Lehetővé teszi az értekezletek egyes szakaszait kivágni, megosztani és konkrét személyeket megjelölni
|Közepes és nagyvállalatok
|MeetGeek. ai
|Részletes összefoglalókat készít, és hozzáférést biztosít a korábbi értekezletek jegyzetéhez
|Személyes használatra és kis csapatok számára
|tl;dv
|Egyedi AI-jelentéseket és irányítópultokat generál, hogy az összes értekezletre vonatkozó információt egy helyen láthassa
|Közepes és nagy méretű csapatok
|Gong
|Segít nyomon követni a hívásokat, előre jelezni az értékesítési folyamatot és elemezni az üzleteket
|Nagyvállalatok értékesítési és RevOps csapatai
|Tactiq
|Bot nélkül, valós időben jegyzeteli az értekezleteket
|Freelancerek és növekvő csapatok
|Chorus.ai
|Rögzíti a hívásokat, kinyeri a lényeges információkat és elemzi a beszélgetéseket, hogy meghatározza az üzlet sikerének valószínűségét
|Nagyvállalatok értékesítési és bevételi csapatai
|Jamie. ai
|Offline átírás és botmentes összefoglalók
|Közepes és nagy méretű csapatok
A 10 legjobb Fireflies AI alternatíva
Itt talál egy rövid videót és egy részletes összefoglalót a legjobb Fireflies alternatívákról, amelyeket már ma is használhat:
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú értekezlet-, feladatkezelő és együttműködési eszköz)
Olyan eszközt keres, amely sokkal több, mint egy egyszerű értekezlet-rögzítő? Ismerje meg a ClickUp-ot, a mindenre kiterjedő munkahelyi alkalmazást, amely egyetlen platformon egyesíti az értekezletek és a projektek kezelését.
A ClickUp megoldása a produktív értekezletekhez? Egy beépített AI jegyzetelő, amely a naptárában található! Ez a praktikus eszköz jegyzeteket készít Ön helyett, így Ön teljes mértékben az értekezletre koncentrálhat.
Zökkenőmentesen integrálható harmadik féltől származó alkalmazásokkal, mint például a Zoom, a Teams és a Google Meet, így sokoldalú megoldást kínál. Az AI Notetaker automatikusan rögzíti az értekezlet nevét, dátumát és résztvevőit, sőt teljes hangfelvételt is biztosít.
Emellett összefoglaló betekintést is kínál gyors áttekintéssel, a legfontosabb tanulságokkal és a következő lépésekkel, áttekinthető ellenőrzőlista formátumban. Ráadásul részletes jegyzeteket is kap az alapos áttekintéshez. Az értekezlet után könnyedén hozzáférhet a jegyzetekhez egy privát ClickUp Doc-ban, címkézve és készen arra, hogy áttekintse vagy megossza őket.
Ezen felül a ClickUp Meetings mindent egy helyen összefog: napirendek kezelése, teendők meghatározása, heti értekezletek dokumentálása és még sok más. Így a lapok közötti váltás nélkül érheti el az összes dokumentumát, feladatát és egyéb anyagát. A ClickUp Meeting Notes Template segítségével strukturálhatja ezeket a jegyzeteket, és biztosíthatja, hogy azok megfelelően dokumentáltak legyenek, mielőtt megosztaná őket az érintettekkel.
A ClickUp Brain, a ClickUp AI-alapú eszköze, segíthet az értekezleti jegyzetek más nyelvekre történő fordításában, valamint javításokat és lehetséges feladatokat javasolhat az információk megfelelő rendszerezéséhez. És a legjobb az egészben? Az értekezleti jegyzeteket és összefoglalókat közvetlenül feladatokká vagy intéznivalókká alakíthatja, és összekapcsolhatja őket konkrét projektekkel és munkafolyamatokkal.
Ezen felül a ClickUp Docs lehetővé teszi élő dokumentumok létrehozását az értekezleti jegyzetekből. Ezeket dinamikus forrásként használhatja, amelyekre a csapatok hivatkozhatnak az ügyfelekkel folytatott beszélgetések során. A dokumentumban könnyen kereshet bármely konkrét értekezlet vagy feladat részletei után, és másodpercek alatt megtalálhatja azokat.
A ClickUp számos értekezlet-sablont is kínál, amelyeket akkor használhat, ha túl elfoglalt ahhoz, hogy napirendet, jegyzőkönyvet és jegyzeteket készítsen. Például a ClickUp értekezleti jegyzőkönyv-sablonja a következőket segíti elő:
- Szervezze meg az értekezlet napirendjét, a teendőket és a résztvevőket
- Kövesse nyomon az értekezlet legfontosabb megállapításait és eredményeit
- Rendeljen hozzá teendőket a csapattagok feladataként
Hasonlóképpen használhatja a ClickUp Meetings Template sablont is a napirendi pontok, jegyzetek és nyomon követendő feladatok kezeléséhez.
A ClickUp legjobb funkciói
- Vegye kézbe az irányítást az értekezleteken: A ClickUp AI Note Taker automatikusan leírja az értekezleteket, összefoglalja a legfontosabb pontokat és megvalósítható feladatokat hoz létre, így könnyebb nyomon követni a nyomon követendő teendőket és a döntéseket
- Feladatok létrehozása: A ClickUp Tasks segítségével alakítsa a jegyzeteket teendőkké, adjon hozzá részleteket, és jelölje meg a feladatokért felelős személyeket
- Jegyzetek rendszerezése és szerkesztése: Rendezze és szerkessze az értekezletek jegyzetét és a feladatokat egy helyen a ClickUp Notepad segítségével
- Képernyőfelvételek: Ossza meg a képernyőfelvételeket AI-alapú átírásokkal a ClickUp Clips segítségével az értekezletjegyzetekben, és azonnal írassa le őket a ClickUp Brain segítségével
- Valós idejű együttműködés: Hozzáférhet a jegyzetekhez, megoszthatja őket a csapatával, és a ClickUp Chat segítségével közösen dolgozhatnak a beszélgetéseken
A ClickUp korlátai
- A rengeteg testreszabási lehetőség és funkció miatt eltarthat egy ideig, mire megtanulja kezelni az eszközt.
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9900 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (400+ értékelés)
Mit mondanak a ClickUp-ról a valódi felhasználók?
Értékelem, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik a szoftverinnováció terén, különösen az AI térnyerésével. A platformba beépített AI-eszközök időt takarítottak meg a produkciós csapatunknak a feladatok létrehozásában, a feladatleírások vagy az értekezletek összefoglalásainak megírásában. Az AI-funkciókon kívül a ClickUp egyenrangú a számos projektmenedzsment-platformmal, amelyet a múltban használtunk. Úgy gondolom, hogy a ClickUp-nak túl sok rétege van egy egyszerű feladat elvégzéséhez. Szeretnék nagyobb áttekinthetőséget látni a feladatsorozatokban.
Értékelem, hogy a ClickUp folyamatosan fejlődik a szoftverinnováció terén, különösen az AI térnyerésével. A platformba beépített AI-eszközök időt takarítottak meg a produkciós csapatunknak a feladatok létrehozásában, a feladatleírások vagy az értekezletek összefoglalásainak megírásában. Az AI-funkciókon kívül a ClickUp egyenrangú a számos projektmenedzsment-platformmal, amelyet a múltban használtunk. Úgy gondolom, hogy a ClickUp-nak túl sok rétege van egy egyszerű feladat elvégzéséhez. Szeretnék nagyobb áttekinthetőséget látni a feladatsorozatokban.
2. Fathom (A legjobb megbeszélés-összefoglalók és átiratok készítéséhez)
Ha a csapata nem túl jártas a technológiában, a Fathom értékes segítséget nyújthat az értekezletek lebonyolításában. A Fireflies AI zsúfolt felhasználói felületével ellentétben a Fathom tiszta felülettel rendelkezik, így ez a legkönnyebben használható jegyzetelő eszköz a projektértekezleteihez.
Percek alatt rendszerezheti az A-tól Z-ig terjedő megbeszéléseket egy értekezlet-összefoglalóba, és létrehozhat egy cselekvési tervet. A Fathom részletes értekezletjegyzeteket készít, és még a teendőket is kivonja, így azokat gyorsan felhasználhatja a nyomon követő e-mailek megírásához.
A legfontosabb előny? A Fathom kiválóan teljesít a fordítások terén. 28 nyelvet támogat, és a találkozó nyelvétől függetlenül pontos jegyzeteket készít.
A Fathom legjobb funkciói
- Készítsen és osszon meg rövid videoklipeket az értekezlet bizonyos részeiből, hogy csak a legfontosabb információkat közvetítse
- Készítsen kiemelt pontokat a hívás közben, és foglalja össze az értekezlet jegyzetét AI segítségével
- Szerezze be az összes szükséges adatot, például az oldalnézeteket, a legfontosabb hivatkozási forrásokat stb. egyetlen irányítópulton a Fathom Analytics segítségével
Ismerje meg a korlátokat
- Nincs lehetőség a jegyzetek másolására és beillesztésére anélkül, hogy automatikusan hozzáadódna az értekezlet videója, vagy a végén megjelenne egy „megtekintés” gomb.
- A telepítési folyamat egyszerű, de hosszadalmas
A Fathom árai
- Ingyenes
- Prémium: 19 USD felhasználónként/hónap
- Team Edition: 29 USD felhasználónként/hónap
- Team Edition Pro: 39 USD/felhasználó/hónap
Fathom értékelések és vélemények
- G2: 5/5 (több mint 4000 értékelés)
- Capterra: 5/5 (több mint 600 értékelés)
Mit mondanak a Fathomról a valódi felhasználók?
A legjobb az, hogy szinte mindent megért az értekezleteimről. A legcsodálatosabb az, hogy minden értekezleten velem van, akárcsak egy személyi asszisztens. Az AI-képességek sokoldalúbbá teszik a jegyzetelést. Összességében nagyon tetszik. Azonban nem tudom letölteni a felvételeimet. Emellett a teljes képernyős opció valójában nem teljes képernyős. Ugyanis megjeleníti az oldalsávot, amire nem mindig van szükségem.
A legjobb az, hogy szinte mindent megért az értekezleteimről. A legcsodálatosabb az, hogy minden értekezleten velem van, akárcsak egy személyi asszisztens. Az AI-képességek sokoldalúbbá teszik a jegyzetelést. Összességében nagyon tetszik. Azonban nem tudom letölteni a felvételeimet. Emellett a teljes képernyős opció valójában nem teljes képernyős. Ugyanis megjeleníti az oldalsávot, amire nem mindig van szükségem.
3. Otter.ai (A legjobb valós idejű értekezlet-jegyzőkönyvek készítéséhez)
Az Otter.ai kiváló Fireflies AI alternatíva kis csapatok számára. Tartalmaz egy AI-eszközt az értekezletek jegyzeteléséhez, amely valós időben összefoglalja és generálja az értekezletek átiratát, így Ön teljes figyelmét a beszélgetésre fordíthatja.
Ha nem tud részt venni a híváson, az Otter nyújt fontos betekintést az értekezletbe, sőt, akár a következő lépésekhez szükséges teendőket is megfogalmazhat. Emellett kereshet és lejátszhat konkrét, szöveggel szinkronizált hangfelvételeket, szerkesztheti őket, valamint képekkel és megjegyzésekkel láthatja el őket.
Az Otter.ai legjobb funkciói
- Ötvözze az élő hangbeszélgetéseket és az aszinkron frissítéseket, és szerezzen betekintést az Otter és a csapattársai által az AI Chat segítségével
- Használja az Otter alkalmazást több beszélő azonosításához, szünetek beiktatásához a jegyzetekben, valamint az értekezleten megvitatott minden téma időbélyegének rögzítéséhez.
- Készítsen automatikus képernyőképeket, amikor a hívás során megosztják vagy megváltoztatják a képernyőt, hogy a jegyzetekben is megjelenjen a kontextus
Az Otter.ai korlátai
- Előfordul, hogy az Otter.ai nem rögzíti a hívások teljes tartalmát
- A leírások gyakran nagyon pontatlanok
- A keresőfunkció hibás, és kezdetben nehéz lehet a navigáció
Otter.ai árak
- Alap: Ingyenes
- Pro: 16,99 USD felhasználónként/hónap
- Üzleti: 30 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Otter.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 280 értékelés)
- Capterra: 4,4/5 (több mint 80 értékelés)
Mit mondanak az Otter.ai valós felhasználói?
Olcsó volt, de sok időt vett igénybe a leiratok ellenőrzése, ami nagyon frusztráló volt. Ha tiszta és érthető hangfelvételről van szó, akkor jól működik, de ha háttérzaj vagy akcentusok vannak, gyakran nem ismeri fel helyesen a szavakat.
Olcsó volt, de sok időt vett igénybe a leiratok ellenőrzése, ami nagyon frusztráló volt. Ha tiszta és érthető hangfelvételről van szó, akkor jól működik, de ha háttérzaj vagy akcentusok vannak, gyakran nem ismeri fel helyesen a szavakat.
4. Avoma (A legjobb a teljes körű értekezletkezeléshez)
Míg a Fireflies AI elsősorban egy AI-alapú átírási eszköz, az Avoma túlmutat az alapvető átírási szolgáltatásokon. Ez egy értekezletkezelő eszköz, amely segít a hívások ütemezésében, az értekezletek napirendjének elkészítésében és az értekezletek utáni elemzésben.
Az Avoma leginkább a beszélgetéselemző funkcióiról ismert, és mélyebb elemzést nyújt az értekezleteiről. Lehetővé teszi a hívások értékelésének automatizálását a minőség javítása érdekében, valós idejű válaszokkal látja el az értékesítési csapatokat, valamint nyomon követi a csapat visszajelzéseit és teljesítményét.
Az Avoma legjobb funkciói
- Szerezzen valós idejű átiratokat hívásokról és értekezletekről több mint 60 nyelven
- Készítsen AI segítségével nyomonkövetési e-maileket, amelyek néhány perc alatt összefoglalják az értekezleteket és közlik a következő lépéseket
- Használjon célalapú értékelőlapokat minden egyes értekezlethez, hogy betekintést nyerjen a legfontosabb fejlesztési területekbe
Az Avoma korlátai
- Az Avoma számos extra funkcióval rendelkezik, amelyek eleinte kissé nyomasztóak lehetnek
- Az eszköz beállítása sok időt vesz igénybe. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozza ki belőle, minden részt személyre kell szabnia.
- A lejátszási listákat nem lehet letölteni. Meg kell találnia a lejátszási listában szereplő részletet, meg kell keresnie a hívást, majd meg kell találnia a részletet a hívásban.
Az Avoma árai
- AI Meeting Assistant: 24 USD/felhasználó/hónap
- Conversation Intelligence: 69 USD felhasználónként/hónap
- Revenue Intelligence: 99 USD felhasználónként/hónap
Az Avoma értékelései és véleményei
- G2: 4,6/5 (több mint 1300 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak az Avomáról a valódi felhasználók?
Az Avoma az egyik olyan eszköz, amelyet naponta használok. AI-alapú értékelés és visszajelzés a hívásokról. Hasznos, hogy felhívja a figyelmet azokra a dolgokra, amelyeket esetleg elfelejtene, vagy hogy azonosítsa azokat a lehetőségeket, amelyeken javíthat, amikor hívásokat vezet vagy vesz részt bennük. A visszajelzés segít javítani az Ön által nyújtott ügyfélszolgálat színvonalát. Maga a szoftver nagyon könnyen használható és integrálható más szoftverekkel, így egyszerűvé teszi a hívások rögzítését. Az AI-visszajelzés azonban néha nagyon merev lehet, és nem veszi figyelembe a hívás változóit vagy a hívás menetét.
Az Avoma az egyik olyan eszköz, amelyet naponta használok. AI-alapú értékelés és visszajelzés a hívásokról. Hasznos, hogy felhívja a figyelmet azokra a dolgokra, amelyeket esetleg elfelejtene, vagy hogy azonosítsa azokat a lehetőségeket, amelyeken javíthat, amikor hívásokat vezet vagy vesz részt bennük. A visszajelzés segít javítani az Ön által nyújtott ügyfélszolgálat színvonalát. Maga a szoftver nagyon könnyen használható és integrálható más szoftverekkel, így egyszerűvé teszi a hívások rögzítését. Az AI-visszajelzés azonban néha nagyon merev lehet, és nem veszi figyelembe a hívás változóit vagy a hívás menetét.
5. Grain (A legjobb megoldás értekezleti videoklipek készítéséhez és a csapatok összehangolásához)
A Grain csapatmunkát segítő funkcióival tűnik ki a Fireflies AI alternatívái közül. Az eszköz lehetővé teszi, hogy klipekkel kiemeljen bizonyos találkozói pillanatokat, akárcsak a Fireflies hangrészletei, csak még jobb módon. Ez a funkció tökéletes, ha csak a fontos találkozói részeket szeretné megosztani csapattagjaival. Ráadásul címkézhet embereket, és automatikus értesítésekkel figyelmeztetheti őket.
A legjobb az egészben, hogy a Grain-t integrálhatja a Zoom-mal és a Microsoft Teams-szel, hogy jegyzeteket készítsen, rögzítsen, leírjon és összefoglaljon megbeszéléseket, sőt, akár jegyzőkönyvet is készítsen. Használhatja a megbeszélésjegyzet-sablonjait is, hogy a jegyzeteket a saját igényeinek megfelelően strukturálja.
A Grain legjobb funkciói
- Írj jegyzeteket, jelöld meg a fontos pillanatokat, vagy vágj ki részeket az értekezletből egy élő jegyzettömb segítségével
- Jelölje ki a jegyzet szakaszait, hagyjon időbélyeggel ellátott megjegyzéseket, és címkézze meg a releváns személyeket
- Készítsen videoklipeket, és ossza meg azokat a csapatok között lejátszási listák és történetek segítségével
A Grain korlátai
- A smart tagekben a kifejezésfelismerés korlátozott. Nehéz a hívások során következetesen rögzíteni a konkrét kifejezéseket
- Alapértelmezés szerint az értekezletek felvételei csak belső használatra oszthatók meg
- Az automatikus kategorizálási funkciónak nincs olyan opciója, amely lehetővé tenné a kiválasztott külső értekezletek rögzítését és az azokról készült AI-összefoglalók Slack-en keresztül történő elküldését.
Grain árak
- Ingyenes
- Starter: 19 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 39 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
Grain értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (290+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Grainről a valódi felhasználók?
Sokféle hívásrögzítő, jegyzetelési és értekezlet-áttekintő alkalmazást kipróbáltam. A Grain az egyetlen, amelyik az egész folyamatot egyszerűvé teszi. A kivonataik, a beszélgetésnyomkövetésük és a híváskeresésük nagyon egyszerű a Gonghoz és másokhoz képest.
Sokféle hívásrögzítő, jegyzetelési és értekezlet-áttekintő alkalmazást kipróbáltam. A Grain az egyetlen, amelyik az egész folyamatot egyszerűvé teszi. A kivonataik, a beszélgetésnyomkövetésük és a híváskeresésük nagyon egyszerű a Gonghoz és másokhoz képest.
💡Profi tipp: Vezessen be egy egységes videoklip-megosztási protokollt a csapatában. Például tartsa a klipeket két perc alatt, és adjon hozzá kontextust a leírásokhoz, hogy a teljes videó megtekintése nélkül is gyorsan megérthessék az értekezlet témáját.
6. MeetGeek.ai (A legjobb jegyzeteléshez és az értekezleti jegyzetek tárolásához)
A MeetGeek egy kiváló Fireflies AI alternatíva, amely segít jegyzeteket készíteni, AI-összefoglalókat generálni és automatizálni az értekezletek kezelését, a napirend összeállításától a nyomon követésig. Figyel a beszélgetéseire, és azokat kulcsfontosságú témákba és kiemelt pontokba sorolja, mint például tények, teendők, döntések, aggályok stb.
A MeetGeek segítségével automatikusan kivonhatja a legfontosabb információkat a hívásokból, és utólag is áttekintheti a korábbi értekezleteket. Az eszköz zökkenőmentesen integrálódik olyan CRM-rendszerekkel, mint a HubSpot, így értékes ügyféladatokat biztosít az értékesítési hívások során.
A MeetGeek.ai legjobb funkciói
- Hozzáférhet a korábbi értekezletek jegyzetéhez, és kulcsszóval keresve felidézheti a konkrét részleteket
- Küldjön részletes e-mailes összefoglalókat pontos összefoglaló pontokkal minden értekezlet után
- Személyre szabhatja az AI-alapú értekezlet-asszisztens nevét, a csevegőüzeneteket és a megosztott értekezlet-összefoglalókat, hogy új szintre emelje márkáját.
A MeetGeek.ai korlátai
- Néhány felhasználó nem szereti a MeetGeek alapértelmezett beavatkozását, amikor megosztanak egy értekezletet. Az eszköz beépül a résztvevők minden értekezletébe, még akkor is, ha csak a jegyzetek eléréséhez hoznak létre bejelentkezést.
- A felvételi funkció kezelése bonyolult, és több kattintásra van szükség a link megkereséséhez és az értekezlethez való hozzáadásához.
A MeetGeek.ai árai
- Alap: Ingyenes csomag
- Pro: 19 USD felhasználónként/hónap
- Üzleti: 39 USD/felhasználó/hónap
- Enterprise: 59 USD felhasználónként/hónap
MeetGeek.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 400 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a MeetGeek.ai-ról?
Szeretem a MeetGeek egyszerű használatát; azt, hogy az értekezlet befejezése után azonnal hozzáférhetek az értekezleti jegyzőkönyvekhez, jegyzetekhez és elemzésekhez; a rendelkezésre álló személyre szabási funkciókat; és az ügyfélszolgálat is fantasztikus. Azonban néha nem sikerül csatlakoznia a legutolsó pillanatban összehívott értekezletekhez.
Szeretem a MeetGeek egyszerű használatát; azt, hogy az értekezlet befejezése után azonnal hozzáférhetek az értekezleti jegyzőkönyvekhez, jegyzetekhez és elemzésekhez; a rendelkezésre álló személyre szabási funkciókat; és az ügyfélszolgálat is fantasztikus. Azonban néha nem sikerül csatlakoznia a legutolsó pillanatban összehívott értekezletekhez.
7. tl;dv (A legjobb vállalati csapatok számára az értekezletek legfontosabb részleteinek rögzítéséhez és AI-jelentések készítéséhez)
A tl;dv egy intelligens értekezlet-asszisztens, amely közvetlenül csatlakozik az értekezleti platformokhoz, beleértve a Zoomot, a Teamst és a Google Meettet, és elvégzi az összes értekezlet rögzítésének nehéz munkáját. Készíthet AI-összefoglalókat és kiemelt részeket a beszélgetéseiből, részletes átiratokat kaphat, átugorhat az átirat bizonyos szakaszaira, megjelölhet fontos pillanatokat, valamint klipeket készíthet és megoszthat.
A Fireflies AI-tól eltérően ez az eszköz lehetővé teszi a jelentések témáinak és sablonjainak testreszabását, így az értekezletek eredményeit úgy mutathatja be, ahogyan Ön szeretné. És a legjobb az egészben? A tl;dv minden nap végén elküldi Önnek a teendőlista összefoglalóját, hogy megkönnyítse a dolgát.
tl;dv legjobb funkciók
- Készítsen videoklipeket az értekezletekből, és illessze össze őket egy videóba, hogy elkerülje a csapat csevegőjének elárasztását több videoklipel.
- Jelölje meg időbélyeggel azokat a fontos értekezlet-részleteket, amelyeket később újra át szeretne nézni, és vonja be csapattársait a megbeszélésbe
- Szerezzen betekintést a felszólalókra vonatkozóan, például az átlagos beszédidő, a leghosszabb monológ, a kérdések és egyebek tekintetében
tl;dv korlátozások
- Előfordul, hogy a tl;dv bot nem jelenik meg az értekezleteken, ha az ingyenes verziót használja
- A mobil verzió lényegesen kevésbé intuitív, mint a számítógépes, ami megnehezíti az értekezletek rögzítését útközben
- Az értekezletek felvételeinek lejátszásakor a lejátszó hibásan működik
tl;dv árak
- Örökre ingyenes
- Pro: 29 USD/felhasználó/hónap
- Üzleti: 98 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi árazás
tl;dv értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 300 értékelés)
- Capterra: Nincs értékelés
Mit mondanak a valódi felhasználók a tl;dv-ről?
A TLDV elküldése azokon az értekezleteken, amelyeken nem tudok részt venni, és a leírási funkció használata hatalmas mértékben növelte a termelékenységemet. Az, hogy gyorsan eljuthatok a beszélgetés bonyolult részeibe, és gyorsan összefoglalhatom a komplex beszélgetéseket, forradalmi változást jelentett. A támogatásuk kiváló, és az ár is elfogadható. Most már minden értekezleten használom. Ugyanakkor szeretném, ha kibővítenék a leírási funkciót, hogy könnyebben exportálhassam és megoszthassam az értekezlet legfontosabb pontjait a csapatom bármely tagjával, függetlenül attól, hogy használják-e a TLDV-t. Az is nagyszerű lenne, ha képernyő- vagy hangrögzítőként is használhatnám, és abból készíthetnék leírásokat, mivel nem minden platformon lehet rögzíteni.
A TLDV elküldése azokon az értekezleteken, amelyeken nem tudok részt venni, és a leírási funkció használata hatalmas mértékben növelte a termelékenységemet. Az, hogy gyorsan eljuthatok a beszélgetés bonyolult részeibe, és gyorsan összefoglalhatom a komplex beszélgetéseket, forradalmi változást jelentett. A támogatásuk kiváló, és az ár is elfogadható. Most már minden értekezleten használom. Ugyanakkor szeretném, ha kibővítenék a leírási funkciót, hogy könnyebben exportálhassam és megoszthassam az értekezlet legfontosabb pontjait a csapatom bármely tagjával, függetlenül attól, hogy használják-e a TLDV-t. Az is nagyszerű lenne, ha képernyő- vagy hangrögzítőként is használhatnám, és abból készíthetnék leírásokat, mivel nem minden platformon lehet rögzíteni.
8. Gong (A legjobb értékesítési csapatok számára a hívások elemzéséhez és fejlesztéséhez)
A Gong az értekezletek rögzítésének és az értékesítési intelligenciának a fúziója. Ez egy AI-alapú átírási eszköz, amely mélyreható értékesítési elemzési funkciókat kínál, mint például az ügyfelek problémáinak azonosítása, az ügyfelekkel való interakciók rögzítése, AI-alapú betekintés az üzletállapotba és még sok más.
Az eszköz egy helyen egyesíti az értékesítési, termék- és marketingcsapatokat. Míg az értékesítési csapatok nyomon követhetik a hívásokat és elemezhetik az üzleteket, a marketing- és termékcsapatok a Gong segítségével rögzíthetik az ügyfelek visszajelzéseit. Ezen felül az eszköz segítségével gyors nyomonkövető e-maileket is készíthetnek.
A Gong segít az előrejelzésekben, a folyamatkezelésben és az ügyfélvesztés-elemzésben, valamint az értékesítési megbeszélések leírásában. Emellett ajánlásokat is kínál az értékesítési prezentációk és az ügyfélkapcsolatok javítására.
A Gong legjobb funkciói
- Keressen fontos információkat az értékesítési értekezletek, telefonhívások, e-mailek és jegyzetek között
- Készítsen 30 másodperces összefoglalókat, hogy naprakész legyen az üzleti tevékenységekkel kapcsolatban
- Szerezzen üzletkötéssel kapcsolatos betekintést az ármegállapodásokba, a versenytársak említésébe stb., hogy pontosan azonosíthassa a kockázatokat
- Fedezze fel a trendeket, szerezzen piaci betekintést, és találjon lehetőségeket az értékesítési folyamatában az előrejelzések és a jelentések segítségével
A Gong korlátai
- A műszerfal túl zsúfolt, és nincs egyszerű módja a legfontosabb részletek gyorsabb kiszűrésének
- Nem teszi lehetővé a hívások tömeges letöltését, ami hatékonyságcsökkenést jelent a nagy adatmennyiségekkel dolgozó vállalatok számára
- Az önkiszolgáló bevezetési folyamat hosszú időt vesz igénybe a Gong csapat támogatásának hiányában
- Néhány felhasználó szerint a Gong drága a kisvállalkozások számára
A Gong árai
- Egyedi árazás
Gong értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (több mint 6000 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 500 értékelés)
Mit mondanak a Gongról a valódi felhasználók?
A Gong hatalmas változást hozott az értékesítési csapatunk életében. Remekül használható a hívások áttekintésére, a bevált módszerek felismerésére és egymástól való tanulásra. Imádom, hogy kiemeli az olyan dolgokat, mint a beszélgetési idő és az ellenvetések, így valóban megérthetjük a hívásainkat. Ráadásul összekapcsolódik a CRM-ünkkel, így minden egy helyen van. Nagyon sokat segített abban, hogy javítsuk a megközelítésünket és gyorsabban zárjuk le az üzleteket. Ugyanakkor rengeteg információ van a Gongban, és eleinte ez kissé nyomasztónak tűnhet. Jó lenne, ha a műszerfalon könnyebb lenne szűrni, hogy gyorsabban a legfontosabb részletekre tudjunk koncentrálni.
A Gong hatalmas változást hozott az értékesítési csapatunk életében. Remekül használható a hívások áttekintésére, a hatékony módszerek felismerésére és egymástól való tanulásra. Imádom, hogy kiemeli az olyan dolgokat, mint a beszélgetési idő és az ellenvetések, így valóban megérthetjük a hívásainkat. Ráadásul összekapcsolódik a CRM-ünkkel, így minden egy helyen van. Nagyon sokat segített abban, hogy javítsuk a megközelítésünket és gyorsabban zárjuk le az üzleteket. Ugyanakkor rengeteg információ van a Gongban, és eleinte ez kissé nyomasztónak tűnhet. Jó lenne, ha a műszerfalon könnyebb lenne szűrni, hogy gyorsabban a legfontosabb részletekre tudjunk koncentrálni.
🧠 Tudta? Az értékesítési tranzakciók 80%-a legalább öt nyomonkövető e-mailt vagy más formájú kapcsolatfelvételt igényel. Az AI-alapú értekezlet-eszközökkel minimális erőfeszítéssel gyorsan létrehozhat nyomonkövető e-maileket.
9. Tactiq (A legjobb automatizált valós idejű átíráshoz)
A Tactiq egy értekezlet-asszisztens, amely felveszi, leírja és összefoglalja az élő értekezleteket anélkül, hogy egy bot csatlakozna az értekezlethez. Az eszköz strukturált értekezleti jegyzeteket biztosít a beszélgetések nyomon követéséhez és olyan betekintés megszerzéséhez, amely segít a következő lépések meghozatalában.
Valós időben leírja az értekezleteket, lehetővé teszi a jegyzetek kiemelését élő hívások közben, és értesíti a résztvevőket az élő leiratról. Emellett készíthet képernyőképeket az értekezlet közben, létrehozhat teendőket, nyomon követő e-maileket és személyre szabott betekintéseket személyre szabott AI-lekérdezésekkel.
A Tactiq legjobb funkciói
- Adjon hozzá képernyőképeket a jegyzőkönyvekhez, és alakítsa át a jegyzőkönyveket összefoglalók, összefoglalók és haladási jelentések formájába a hatékonyabb értekezletek érdekében
- Szerezzen be résztvevőnkénti átiratokat, beszélő azonosítással
- Tegyen fel kérdéseket, hozzon létre Jira-jegyeket és osszon ki feladatokat a Tactiq AI segítségével
A Tactiq korlátai
- Az elemzési funkció alapszintű
- Előfordul, hogy a leírásban szereplő szavak helytelenek
- Az ingyenes verzió havonta csak 10 jegyzetet biztosít
A Tactiq árai
- Ingyenes
- Pro: 12 USD felhasználónként/hónap
- Team: 20 USD/felhasználó/hónap
- Vállalati: Egyedi
Tactiq értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Mit mondanak a Tactiq-ról a valódi felhasználók?
A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely tárolja és felhasználja az AI-t, hogy összefoglalja a Google, a Microsoft és a Zoomhoz hasonló számos különböző online értekezletplatformon zajló értekezleteket. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legtöbb „AI-technológiát” túlértékelik, ezért az ára abszurd. Nem vagyok fizető felhasználó, ezért csak az ingyenes átírásokat használom, majd a ClickUp AI-t használom az összes összefoglaláshoz. Röviden szólva: nagyon drága.
A Tactiq egy hihetetlenül egyszerű funkcióval rendelkezik, amely tárolja és felhasználja az AI-t, hogy összefoglalja a Google, a Microsoft és a Zoomhoz hasonló számos különböző online értekezletplatformon zajló értekezleteket. Úgy gondolom, hogy jelenleg a legtöbb „AI-technológiát” túlértékelik, ezért az ára abszurd. Nem vagyok fizető felhasználó, ezért csak az ingyenes átírásokat használom, majd a ClickUp AI-t használom az összes összefoglaláshoz. Röviden szólva: nagyon drága.
10. Chorus.ai (A legjobb üzletkötés-alapú beszélgetési intelligencia)
A Chorus.ai hasonló átírási funkciókkal rendelkezik, mint a Fireflies. Felveszi, leírja és összefoglalja az értekezleteket, beszélőazonosítással és átírások letöltési lehetőségével. Emellett kiválaszthat fontos értekezleti részleteket, és azokat közvetlenül elküldheti a résztvevőknek.
A Fireflies AI-tól eltérően azonban a Chorus.ai valós időben elemzi a beszélgetéseket, hogy olyan hasznos információkat nyújtson, amelyek alapján meg lehet tervezni a prezentációkat és stratégiákat. Az eszköz rögzíti az összes beszélgetést, beleértve a telefonhívásokat, videokonferenciákat és e-maileket, majd elemzi azokat, hogy meghatározza az üzletkötés valószínűségét.
A Chorus.ai legjobb funkciói
- Írja le az értékesítési beszélgetéseket, vonjon le következtetéseket, és értékelje a beszélgetések felvételeit, hogy meghatározza azok hatását
- Használjon interaktív jelentéseket és irányítópultokat az értékesítési hívások elemzésének, valamint a munkatársak és a csapatok teljesítményének megtekintéséhez
- Tekintse át a rögzített prezentációkat, hogy azonosítsa a fejlesztésre szoruló területeket
A Chorus.ai korlátai
- Az értekezletek összefoglalói nem tartalmaznak részletes információkat, ezért a felhasználóknak újra át kell nézniük a jegyzőkönyveket, ami frusztráló lehet
- A Chorus gyakran ismétli a tételeket az összefoglalókban, összefoglalókban és teendőlistákban, ezért elengedhetetlen a alapos ellenőrzés és szerkesztés
- A jelentések és a műszerfal testreszabási lehetőségei korlátozottak
- A szoftver nagy adatmennyiségek kezelésekor lelassul, ami rontja a teljesítményt
A Chorus.ai árai
- Egyedi árazás
Chorus.ai értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (több mint 2900 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 60 értékelés)
Mit mondanak a valódi felhasználók a Chorus.ai-ról?
Amint az értekezlet véget ér, elkészítem az átírt jegyzetet, hogy megoszthassam a legfontosabb pontokat a kollégákkal és másokkal. Nincs szükség extra időre, pillanatok alatt megvan. Emellett átírtam néhány videokonferenciát is, amelyeken a kamerámon keresztül vettem részt, és voilá, pár perc alatt megvolt az átírás!!! Azonban a hasznos funkciók ellenére is találtam néhány területet, ahol még van mit javítani. Például, ha egy új felhasználót kérek meg, hogy csatlakozzon, akkor a bonyolult és túlterhelő felhasználói felület miatt kénytelen vagyok neki egy alapos bemutatót tartani, ami megnehezíti a navigációt. A platform jelentésekre és irányítópultokra vonatkozó testreszabási lehetőségei is korlátozottak, ami teljesítménybeli késleltetéseket okoz, különösen nagy adatmennyiségek esetén.
Amint az értekezlet véget ér, elkészítem az átírt jegyzetet, hogy megoszthassam a legfontosabb pontokat a kollégákkal és másokkal. Nincs szükség extra időre, pillanatok alatt megvan. Emellett átírtam néhány videokonferenciát is, amelyeken a kamerámon keresztül vettem részt, és voilá, pár perc alatt megvolt az átírás!!! Azonban a hasznos funkciók ellenére is találtam néhány területet, ahol még van mit javítani. Például, ha egy új felhasználót kérek meg, hogy csatlakozzon, akkor a bonyolult és túlterhelő felhasználói felület miatt kénytelen vagyok neki egy alapos bemutatót tartani, ami megnehezíti a navigációt. A platform testreszabási lehetőségei a jelentések és a műszerfalak tekintetében szintén korlátozottak, ami teljesítménybeli késleltetéseket okoz, különösen nagy adatmennyiségek esetén.
11. Jamie.ai (A legjobb offline jegyzetelési funkciókhoz)
Ha egyszerűbb, botmentes alternatívát keres a Fireflies AI-hez, a Jamie egy hatékony értekezlet-asszisztens, amelyet azoknak a szakembereknek fejlesztettek ki, akik értékelik a magánszférát, a gyorsaságot és a pontosságot, anélkül, hogy felesleges dolgokkal kellene foglalkozniuk.
A Fireflies-szel ellentétben a Jamie nem botokra támaszkodik a hívásokhoz való csatlakozáshoz. Zökkenőmentesen működik a háttérben. Akár online, akár offline állapotban van, részletes jegyzeteket készít, összefoglalja az értekezleteket, és világos teendőket állapít meg. Akár egymást követő hívásokon vesz részt, akár internet nélkül utazik, a Jamie biztosítja, hogy semmiről ne maradjon le.
A legfontosabb előny? A Jamie egy AI-alapú Executive Assistant Sidebar funkcióval rendelkezik, amely lehetővé teszi, hogy a munkafolyamatból kilépés nélkül előhívja a korábbi értekezleteket, ötleteket gyűjtsön vagy követő leveleket írjon.
A Jamie AI legjobb funkciói
- Botmentes értekezlet-összefoglalók: Nincs többé kínos bot-csatlakozási link. Jamie leírja és összefoglalja az értekezletet anélkül, hogy megzavarná annak menetét.
- Offline átírás: Utazik vagy biztonságos környezetben tartózkodik? A Jamie internetkapcsolat nélkül is működik.
- Executive Assistant Sidebar: A CTRL + J gyorsbillentyűvel azonnal hozzáférhet az értekezletek előzményeihez, e-maileket készíthet, vagy az AI segítségével ötleteket gyűjthet.
A Jamie AI korlátai
- Nincs CRM-integráció
- Csak hang, videó átírás nélkül.
- Nincs valós idejű jegyzetelés.
Jamie AI árak (átváltva 2025. június 20-án)
- Ingyenes csomag: 0 USD/hó
- Standard csomag: 26 USD/hó
- Pro csomag: 51 USD/hó
- Executive csomag: 108 USD/hó
Válaszd a ClickUp-ot értekezlet-asszisztensednek
Az értekezletek egész nap elfoglalhatják, és kontraproduktívak is lehetnek, de nem akkor, ha rendelkezik a megfelelő AI-alapú értekezlet-eszközzel, amely átveszi a terhet. Tehát minden attól függ, hogy kiválasztja-e a vállalkozásának legmegfelelőbb Fireflies AI alternatívát.
Vegye figyelembe üzleti igényeit, hogy megtalálja az ideális eszközt a hatékony értekezletekhez. Például, ha egy kis csapat tagja, és egy egyszerű átírási eszközt keres, kipróbálhatja a Tactiq AI funkcióit. Hasonlóképpen, ha egy nagyvállalatnál dolgozik, és javítani szeretné az értékesítési hívások minőségét, fontolja meg az Avoma vagy a Chorus.ai használatát.
Ha egy olyan alkalmazást keresel, amely mindenre alkalmas a munkádhoz, válaszd a ClickUp-ot. Akár megbeszéléseket szeretnél rögzíteni, videókat megosztani, megbeszélés-összefoglalókat és jelentéseket készíteni, vagy közvetlenül a megbeszélés jegyzeteiből projektfeladatokat létrehozni, a ClickUp-ban mindent megtalálsz!
