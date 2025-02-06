A 7 legjobb Mac fájlkezelő 2025-ben

Próbált már valaha fájljait rendszerezni a Mac-jén, és úgy érezte, mintha bújócskát játszana a dokumentumaival? Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben – végtelenül görgetünk a Finderben, és azon tűnődünk, miért tűnt el úgy látszólag a digitális semmibe az a fájl, amelyre szükségünk van.
Ismerje meg a Mac fájlkezelőket – olyan eszközöket, amelyek kaotikus fájlrendszerét szervezett erőgéppé alakítják.
Akár távoli szerverek kezeléséről, fájlok átviteléről van szó, akár egyszerűen csak egy jobb fájlkezelőt keres a rendetlenség kezeléséhez, ezek a fájlkezelők megkönnyítik a munkáját.
Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb eszközöket a Mac munkafolyamatok elsajátításához.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
A Mac-felhasználók számos hatékony fájlkezelő közül választhatnak, amelyek mindegyike egyedi funkciókat kínál a feladatok hatékony elvégzéséhez és az egyedi munkafolyamatokhoz. Íme egy rövid áttekintés a különböző igényeknek és preferenciáknak megfelelő legjobb lehetőségekről:
- ✅ ClickUp: A legjobb fájlok létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához
- ✅ Path Finder: A legjobb a fejlett fájlrendszer-vezérléshez
- ✅ Commander One: A legjobb a zökkenőmentes fájlkezeléshez különböző eszközökön
- ✅ ForkLift: A legjobb kétpaneles fájlkezeléshez és fájlátvitelhez
- ✅ muCommander: A legjobb a könnyű és nyílt forráskódú fájlkezeléshez
- ✅ Nimble Commander: A legjobb a tapasztalt felhasználók és a fejlett fájlkezelési műveletek számára
- ✅ CRAX Commander: A legjobb a fejlett fájlkezeléshez és testreszabáshoz
Mit kell keresnie a Mac fájlkezelőkben?
A Mac-hez legmegfelelőbb fájlkezelő kiválasztásánál nem csak a megjelenés számít, hanem az is, hogy olyan eszközöket válasszon, amelyek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a munkáját. A kiválasztás során figyeljen az alábbiakra:
- Kétpaneles navigáció: két mappa egymás mellett történő megtekintése és kezelése a gyorsabb fájlátvitel és szervezés érdekében.
- Távoli fájlhozzáférés: Csatlakozzon FTP-hez, SFTP-hez, felhőszolgáltatásokhoz és távoli szerverekhez a platformok közötti zökkenőmentes fájlkezelés érdekében.
- Speciális keresési lehetőségek: Keresse meg a fájlokat olyan kritériumok alapján, mint a metaadatok, a méret, a fájltípus vagy a címkék, így soha nem veszíti el a fontos dokumentumokat.
- Tömeges fájlműveletek: Több fájlt egyszerre nevezhet át, mozgathat és másolhat, így időt és energiát takaríthat meg az ismétlődő feladatok során.
- Harmadik féltől származó alkalmazások integrálása: Dolgozzon zökkenőmentesen felhőalapú tárolóalkalmazásokkal, szerkesztőkkel vagy terminál eszközökkel a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.
- Drag-and-drop funkció: Gyorsan átvihet fájlokat mappák vagy alkalmazások között anélkül, hogy a menükben kellene turkálnia.
- Fájlelőnézeti eszközök: Tekintse meg a dokumentumokat, képeket vagy médiát közvetlenül a fájlkezelőben, anélkül, hogy külön alkalmazásokban kellene megnyitnia őket.
- Testreszabható gyorsbillentyűk: Állítson be gyorsbillentyűket és parancsokat a gyors navigáció és az ismétlődő feladatok automatizálása érdekében.
- Beépített tömörítő eszközök: Tömörítsen, bontson és kezeljen tömörített fájlokat anélkül, hogy további fájlmegosztó szoftverekre lenne szüksége.
- Szinkronizálási funkciók: Tartsa fájljait naprakészen és konzisztensen az eszközökön, illetve a helyi és távoli tárolási helyek között.
➡️ További információk: A fájlok keresése megterhelő lehet, különösen ha nagy adatállományokkal vagy dokumentumokkal dolgozik. Ismerje meg, hogyan lehet gyorsan keresni PDF-fájlokat, hogy időt takarítson meg és egyszerűsítse munkafolyamatát.
A 7 legjobb Mac fájlkezelő
Tudta, hogy a Fortune 500 vállalatok átlagosan évi 12 milliárd dollárt veszítenek a strukturálatlan dokumentumkezelés okozta hatékonysági veszteségek miatt?
Fedezzük fel a legjobb lehetőségeket az Ön számára:
1. ClickUp (a legjobb fájlok létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához)
A ClickUp több mint egy egyszerű termelékenységi eszköz – ez a Mac-hez készült, végső fájlkezelő, amelynek célja a munkafolyamat egyszerűsítése.
A ClickUp Hierarchy segít a szervezettségben, mivel világos struktúrát biztosít minden kezeléséhez, az általános céloktól a legapróbb részletekig. A munkaterületek, terek, mappák, listák és feladatok segítségével a komplex projekteket kezelhető lépésekre bonthatja.
A ClickUp Connected Search mindent összekapcsol és könnyen megtalálhatóvá tesz, így áttekinthető, nagy képet nyújt anélkül, hogy a fontos részletek elkerülnék a figyelmét.
A ClickUp Docs segítségével egyetlen központban hozhat létre, oszthat meg és rendszerezhet fájlokat. Ötleteket vázolhat fel, projektütemterveket készíthet vagy csapaterőforrásokat tárolhat – mindezt valós időben, beágyazott oldalakkal, sablonokkal és gazdag formázási lehetőségekkel.
Ezenkívül a ClickUp Brain új szintre emeli termelékenységét azáltal, hogy segít összefoglalók készítésében, a frissítések automatizálásában és a munkafolyamatok zökkenőmentes javításában.
💡 Bónusz tipp: A ClickUp Brain megtanulja a szokásait, és a keresési eredményeket az Ön igényeihez igazítja. Olyan, mintha lenne egy személyi asszisztense, aki tudja, hol van az ügyfélszerződés vagy a projektvázlat. Őszintén szólva, ez teljesen megváltoztatja a fájlkezelést a Mac-en!
A ClickUp legjobb funkciói
- Rendezze fájljait a ClickUp strukturált hierarchiájával. Hozzon létre Spaces (tér) nevű területeket széles kategóriákhoz, például csapatokhoz vagy projektekhez, Folders (mappák) nevű területeket kapcsolódó feladatok vagy fájlok csoportosításához, valamint Lists (listák) nevű területeket a projektek kezelhető részekre bontásához.
- Használja az AI-t a fájlok intelligens kategorizálásához és a gyors kereséshez. A Connected Search nemcsak a ClickUp-ból, hanem olyan integrált eszközökből is eredményeket hoz, mint a Google Drive, a Dropbox és a Slack.
- Hozzon létre feladatokat, állítson be határidőket és indítson el automatikus műveleteket, hogy minden hatékonyan működjön.
- Ossza meg fájljait, hagyjon megjegyzéseket és kezelje a jogosultságokat közvetlenül a platformon belül, hogy biztosítsa a zökkenőmentes csapatmunkát és az adatok biztonságát.
- Automatizálja az ismétlődő folyamatokat triggerekkel, munkafolyamatokkal és hozzárendelt műveletekkel.
A ClickUp korlátai
- A kezdők számára túlnyomó lehet a sokféle funkciója miatt.
- A ClickUp AI-hez hasonló fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
A ClickUp fájlkezelési funkcióinak használhatóságáról egy felhasználó így nyilatkozott:
Általánosságban elmondható, hogy a ClickUp nagyon könnyen használható, és számos lehetőséget kínál különböző projektek és részlegek áttekintésének létrehozására, ami megkönnyíti a beépítését a vállalat előre meghatározott munkafolyamatába. A feladatokhoz további információk hozzáadásának lehetőségei szinte korlátlanok, mivel képeket, dokumentumokat stb. lehet integrálni a feladat leírásába, egyszerűen csak a fájlkezelőből a feladatra húzva azokat. Számomra ez egy olyan alkalmazás, amelyet minden nap használok, és amely gyorsan terjed a vállalatunkon belül.
Általánosságban elmondható, hogy a ClickUp nagyon könnyen használható, és számos lehetőséget kínál különböző projektek és részlegek áttekintésének létrehozására, ami megkönnyíti a beépítését a vállalat előre meghatározott munkafolyamatába. A feladatokhoz további információk hozzáadásának lehetőségei szinte korlátlanok, mivel képeket, dokumentumokat stb. lehet integrálni a feladat leírásába, egyszerűen csak a fájlkezelőből a feladatra húzva azokat. Számomra ez egy olyan alkalmazás, amelyet minden nap használok, és amely gyorsan terjed a vállalatunkon belül.
➡️ További információ: Ha a fájlok kezelése végtelen bújócskának tűnik, akkor talán itt az ideje, hogy rendet tegyen a digitális munkaterületén. Az új kezdethez olvassa el ezt a digitális rendrakási útmutatót a produktív munkaterület létrehozásához.
2. Path Finder (a legjobb a fejlett fájlrendszer-vezérléshez)
A Path Finder ideális választás, ha olyan Mac fájlkezelőket keres, amelyekkel teljes ellenőrzést gyakorolhat a fájlrendszere felett. Hatékony funkciókat kínál, mint például a kétpaneles navigáció, a mappák szinkronizálása és a tömeges átnevezés, amelyekkel a fájlkezelést eddig soha nem látott módon egyszerűsítheti.
A rejtett fájlokat is kezelheti, mappákat egyesíthet és fejlett kereséseket futtathat a jobb szervezés érdekében. Emellett olyan eszközöket is integrál, mint a beágyazott terminál és a fájl címkézés, amelyek zökkenőmentes dokumentumkezelési munkafolyamatokat tesznek lehetővé.
A Path Finder legjobb funkciói
- Kétpaneles nézet a mappák egymás melletti böngészéséhez és a gyors fájlátvitelhez
- Mappák összehasonlítása és szinkronizálása a fájlok több helyszínen történő konzisztens kezelése érdekében.
- Tömeges átnevezés a számos fájl hatékony kezeléséhez
- Szerkeszthető útvonal-navigátor, amellyel gyorsan eljuthat bármely könyvtárba vagy helyre.
A Path Finder korlátai
- Hibás lehet, alkalmanként összeomlik vagy elveszíti a beállításokat.
- Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem reagál a megkeresésekre.
Path Finder árak
- 29,95 USD/felhasználó (egyszeri letöltés)
Path Finder értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
A Path Finderről egy felhasználó így nyilatkozik:
A Pathfinder remek szoftver. Imádom és minden nap használom. Azonban! Fizettem a 10-es verzió licencéért. Amikor pedig a múlt héten frissítettem a 10.2-es verzióra, érvénytelenítették a licencemet, azzal az indokkal, hogy csak egy évig volt érvényes, és azt mondták, hogy a szoftverem most próba verzió, és nincs aktiválva. Amikor megvettem a licencet, azt mondták, hogy a licencem a 10-es verzióra lesz érvényes, és nem kell frissítenem a 11-es verzióra. Teljesen elvesztették a bizalmamat, és többé nem vásárolok tőlük.
A Pathfinder remek szoftver. Imádom és minden nap használom. Azonban! Fizettem a 10-es verzió licencéért. Amikor pedig a múlt héten frissítettem a 10.2-es verzióra, érvénytelenítették a licencemet, azzal az indokkal, hogy csak egy évig volt érvényes, és azt mondták, hogy a szoftverem most próba verzió, és nincs aktiválva. Amikor megvettem a licencet, azt mondták, hogy a licencem a 10-es verzióra lesz érvényes, és nem kell frissítenem a 11-es verzióra. Teljesen elvesztették a bizalmamat, és többé nem vásárolok tőlük.
💡 Profi tipp: A kétpaneles nézetet és a mappaszinkronizálást együtt használva több meghajtón tárolt biztonsági másolatokat vagy projekteket is tökéletesen szinkronban tarthat manuális beavatkozás nélkül.
➡️ További információ: Áttekintettük a 10 legjobb termelékenységi alkalmazást Mac-hez
3. Commander One (A legjobb eszközök közötti zökkenőmentes fájlkezeléshez)
A Commander One egy sokoldalú fájlszervező szoftver Mac-felhasználók számára, amelynek célja a munkafolyamat egyszerűsítése és a fájlok szervezésének javítása. Kettős ablakos felületével könnyedén kezelhet több mappát egymás mellett, zökkenőmentesen átvihet fájlokat, és hatékonyan tarthatja a munkafolyamatot.
A Commander One átfogó megoldást kínál, függetlenül attól, hogy fájlokat tömörít, archívumokat kezel vagy csatlakoztatott eszközökön, például iOS-en és Androidon dolgozik. Fejlett keresési funkciói lehetővé teszik a helyi meghajtók, felhőszolgáltatások és akár archívumok átkutatása is, így hatékony eszközzé teszi a komplex fájlrendszereket kezelők számára.
A Commander One legjobb funkciói
- A kétpaneles felület segítségével gyorsan kezelheti a fájlokat és átviheti a tartalmakat a mappák között.
- Keresés és fájlok megkeresése fejlett reguláris kifejezések és kis- és nagybetűk megkülönböztetése segítségével a helyi meghajtókon, archívumokban és felhőalapú tárolókban.
- Könnyedén tömörítsen és bontson ki fájlokat, és szerkesszen ZIP, RAR, 7Z és TAR archívumokat anélkül, hogy kicsomagolná őket.
- Csatlakoztassa és kezelje az iOS, Android és MTP eszközökön található fájlokat közvetlenül a Mac-ről, hogy zökkenőmentesen kezelhesse a fájlokat.
A Commander One korlátai
- Számos fejlett funkcióhoz a Pro Pack megvásárlása szükséges.
- Egyes felhasználási esetekben hiányzik a közvetlen fájlútvonal-keresési funkció.
Commander One árak
- Személyes licenc: 29,99 USD
- Csapatlicenc: 99,99 USD
Commander One értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
A Commander One hatékonyságáról és szervezettségéről egy felhasználó így nyilatkozik:
Megjegyzések: A Commander One segít gyorsabban kezelni a fájljaimat. A fájlokat sorba is állíthatja. Az alapértelmezett kettős ablakos nézet megkönnyíti a felhasználók számára a fájlok egyik helyről a másikra történő áthelyezését.
Megjegyzések: A Commander One segít gyorsabban kezelni a fájljaimat. A fájlokat sorba is állíthatja. Az alapértelmezett kettős ablakos nézet megkönnyíti a felhasználók számára a fájlok egyik helyről a másikra történő áthelyezését.
🔍 Tudta? A fejlett keresési funkcióval fájlokat kereshet a Mac-jén, valamint a felhőszolgáltatásokban és archívumokban, így időt takaríthat meg nagy adathalmazok vagy távoli tárolók kezelésekor.
➡️ További információ: Hogyan lehetünk szervezettebbek a munkában? Gyakorlati tippek és trükkök
4. ForkLift (a legjobb kétpaneles fájlkezeléshez és fájlátvitelhez)
A ForkLift 4 az egyik leghatékonyabb, kétpaneles Mac fájlkezelő és átviteli kliens, amelyet a hatékonyság igényeinek kielégítésére terveztek. Lehetővé teszi, hogy több szerverhez csatlakozzon, és a drag-and-drop funkcióval könnyedén átvigyen fájlokat.
A fejlett szinkronizálási és keresési funkciók ideálisak a helyi és távoli mappák összehasonlításához vagy a fájlok hálózatokon keresztüli megkereséséhez. Az olyan további funkciókkal, mint a távoli szerkesztés, az iCloud integráció és az archívumkezelés, a ForkLift 4 rugalmasságot és teljesítményt ötvöz minden fájlkezelési igényének kielégítésére.
A ForkLift legjobb funkciói
- Hasonlítsa össze és szinkronizálja a helyi vagy távoli mappákat egy kattintással, kétirányú szinkronizálással.
- Használja a fejlett keresési és szűrőfunkciókat a fájlok név, kiterjesztés, címkék vagy tartalom szerinti kereséséhez, akár távoli szervereken is.
- Az intuitív, kétpaneles felület segítségével zökkenőmentesen kezelheti a fájlokat a felhőalapú tárhelyen, az iCloudban és a helyi meghajtókon.
- Szerkessze a távoli fájlokat a kedvenc szerkesztőjében, és mentéskor automatikusan töltse fel a változtatásokat.
A ForkLift korlátai
- A fájlátvitelek indítása előtt esetenként késések léphetnek fel.
- Nincs egyértelmű módszer a problémák elhárítására, ha azok külső hosztokból vagy magából az alkalmazásból származnak.
ForkLift árak
- Egy felhasználó: 19,95 USD/év
- Családi licenc: 29,95 USD/év
- Kisvállalkozások: 69,95 USD/év
ForkLift értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
➡️ További információ: A 10 legjobb jegyzetelő alkalmazás Mac-hez
5. muCommander (A legjobb a könnyű és nyílt forráskódú fájlkezeléshez)
A muCommander egy ingyenes, nyílt forráskódú macOS fájlkezelő, amely egyszerűséget és hatékonyságot hoz a fájlok és mappák kezelésébe. Kétpaneles felülete, testreszabható billentyűparancsai, felhőalapú tárolása és távoli szerver támogatása kiváló alternatívává teszik az alapértelmezett fájlkezelőjéhez képest.
A muCommander zökkenőmentes hozzáférést biztosít ZIP, RAR és 7z archívumokhoz, valamint FTP, SFTP és Amazon S3 virtuális fájlrendszerekhez. Azok számára, akiknek könnyű, de funkciókban gazdag Mac fájlböngészőre van szükségük, a muCommander páratlan rugalmasságot kínál, miközben teljes mértékben testreszabható a munkafolyamatához.
A muCommander legjobb funkciói
- Kezelje és szervezze fájljait és mappáit a kettős ablakos elrendezéssel és a kötegelt fájlműveletekkel.
- Csatlakozzon felhőalapú tárolókhoz és távoli szerverekhez, mint például a Google Drive, a Dropbox, az FTP, az SFTP és mások.
- Tömörítsen és bontson ZIP, RAR, 7z és TAR archívumokat, vagy böngésszen bennük úgy, mint a hagyományos mappákban.
- Testreszabhatja a felületet, az eszköztárakat és a billentyűparancsokat, hogy igazán személyre szabott élményt nyújtson.
A muCommander korlátai
- A működéshez Java 11 vagy újabb verzió szükséges, ami további lépést jelenthet a felhasználók számára.
- Hiányoznak belőle bizonyos fejlett funkciók, mint például a valós idejű szinkronizálás vagy a fejlett keresési lehetőségek.
muCommander árak
- Ingyenes (nyílt forráskódú)
muCommander értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
Egy felhasználó, miközben nagyra értékeli a muCommander archívumok egyszerű kezelésére való képességét, azt mondja:
A MUCommander programot használom a .zip fájlok böngészéséhez anélkül, hogy azokat előbb kicsomagolnom kellene. Már ez a funkció önmagában is megéri, hogy megvásároljam. Órákkal csökkentette a munkám idejét, amikor csak egy adott képet kellett megtalálnom egy 675 MB-os .zip archívumban.
A MUCommander programot használom a .zip fájlok böngészéséhez anélkül, hogy azokat előbb kicsomagolnom kellene. Már ez a funkció önmagában is megéri, hogy megvásároljam. Órákkal csökkentette a munkám idejét, amikor csak egy adott képet kellett megtalálnom egy 675 MB-os .zip archívumban.
💡 Profi tipp: A muCommander könnyűsúlyú natív macOS fájlkezelőként használható a távoli szerverekhez és archívumokhoz való gyors hozzáféréshez. Univerzális könyvjelző funkciója időt takarít meg a gyakran használt útvonalak esetében.
6. Nimble Commander (A legjobb a tapasztalt felhasználók és a fejlett fájlműveletek számára)
A Nimble Commander egy alternatív fájlkezelő, amelyet azoknak a tapasztalt felhasználóknak terveztek, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a Mac-jükön található összes fájl és mappa felett. Kétpaneles felülete és billentyűzetközpontú kialakítása miatt ez a fejlesztők, rendszergazdák és informatikai szakemberek kedvelt eszköze.
A beépített terminálemulátor, a fejlett mappakezelés és a rejtett fájlok megtekintésének lehetősége révén a Nimble Commander tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik hatékonyságra és rugalmasságra vágynak. Könnyű, gyors és testreszabható, így kiváló eszköz a Finder helyettesítésére a fejlett munkafolyamatokhoz.
A Nimble Commander legjobb funkciói
- Használja a beépített terminálemulátort a shell parancsok és a fájlpanel navigáció szinkronizálásához.
- Rendezze a fájlokat és végezzen tömeges átnevezést sablonok segítségével a zökkenőmentes szervezés érdekében.
- Böngésszen, szerkesszen és tömörítsen archívumokat anélkül, hogy az egész fájlt kicsomagolná, ideális a fájlok hatékony archiválásához.
- Csatlakozzon FTP, SFTP, WebDAV vagy Dropbox szerverekhez, és szerkessze a távoli fájlokat anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.
A Nimble Commander korlátai
- Néhány fejlett funkció, például az adminisztrátori mód, nem érhető el a Mac App Store verzióban.
- További beállítások szükségesek a testreszabáshoz és a külső eszközökkel való teljes integrációhoz.
Nimble Commander árak
- Ingyenes verzió elérhető
Nimble Commander értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
💡 Profi tipp: A Nimble Commander beépített terminálja és FTP-kliens funkciói tökéletesek olyan feladatok egyszerűsítéséhez, mint a fájlok áthelyezése, távoli fájlok szerkesztése és az összes Mac-mappa kezelése anélkül, hogy alkalmazások között kellene váltani.
➡️ További információ: A 15 legjobb projektmenedzsment szoftver Mac-hez (ingyenes és fizetős)
7. CRAX Commander (A legjobb a fejlett fájlkezeléshez és testreszabáshoz)
A CRAX Commander egy nagymértékben testreszabható, kétpaneles Mac fájlkezelő, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akik egyszerűséget és teljesítményt egyaránt szeretnének, miközben fájljaikat Mac-en szervezik. Intuitív felülete támogatja a lapokat és a könyvjelzőket, így a fájlok között gyorsabban és szervezettebben lehet navigálni.
Beépített SVN, FTP és SSH kliensekkel kiválóan kezeli a távoli fájlokat, míg fejlett keresőjével, többfájl-átnevező eszközeivel és szintaxiskiemelő szerkesztőjével tökéletes a fájlok és mappák hatékony kezeléséhez.
A CRAX Commander legjobb funkciói
- A beépített FTP, SFTP, SMB és AFP támogatásnak köszönhetően zökkenőmentesen kezelheti a távoli fájlokat.
- Végezzen tömeges műveleteket több fájl átnevezésével, mappák egyesítésével és ellenőrző összegek kiszámításával.
- Testreszabhatja a fájlkezelési élményt konfigurálható eszköztárak, billentyűparancsok és külső eszközök segítségével.
- Hasonlítsa össze és szerkessze a fájlokat vagy mappákat a beépített fejlett kereső és tartalom-összehasonlító funkciók segítségével.
A CRAX Commander korlátai
- Az adminisztrátori mód és a fejlett funkciók nem támogatottak a Mac App Store verzióban.
- Egyes felhasználók túlzottnak találhatják a kiterjedt testreszabási lehetőségeket.
CRAX Commander árak
- Teljes verzió: 25,99 USD/felhasználó (egyszeri letöltés)
CRAX Commander értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
➡️ További információ: Miért fontos a dokumentumok verziókezelése?
Gondolkodjon újra a fájlkezelésről és a termelékenységről a ClickUp segítségével
A Mac fájlkezelők kiválasztásakor ne csak a funkciókat vegye figyelembe, hanem azt is, hogy azok mennyire illeszkednek a munkamenetbe. Támogatja-e az együttműködést, integrálható-e a meglévő eszközökkel, optimalizálja-e a fájlkezelést, vagy növeli-e az általános termelékenységet?
Bár az olyan eszközök, mint a Path Finder vagy a ForkLift, bizonyos területeken kiemelkedőek, előfordulhat, hogy nem rendelkeznek egy all-in-one megoldás sokoldalúságával. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. Nem csak a fájlok kezeléséről van szó, hanem a munkamódszer teljes átalakításáról.
Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp Docs, Brain és Connected Search, a fájlok szervezésén túlmutatva egységes platformot kínál a feladatok, az együttműködés és az automatizálás számára.
Készen áll a munkafolyamat egyszerűsítésére és a termelékenység növelésére?
Regisztráljon még ma a ClickUp-ra – ingyenes! 🚀