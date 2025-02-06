A 7 legjobb Mac fájlkezelő 2025-ben

Próbált már valaha fájljait rendszerezni a Mac-jén, és úgy érezte, mintha bújócskát játszana a dokumentumaival? Mindannyian jártunk már ebben a helyzetben – végtelenül görgetünk a Finderben, és azon tűnődünk, miért tűnt el úgy látszólag a digitális semmibe az a fájl, amelyre szükségünk van.

Ismerje meg a Mac fájlkezelőket – olyan eszközöket, amelyek kaotikus fájlrendszerét szervezett erőgéppé alakítják.

Akár távoli szerverek kezeléséről, fájlok átviteléről van szó, akár egyszerűen csak egy jobb fájlkezelőt keres a rendetlenség kezeléséhez, ezek a fájlkezelők megkönnyítik a munkáját.

Ebben a blogban bemutatjuk a legjobb eszközöket a Mac munkafolyamatok elsajátításához.

✅ Path Finder: A legjobb a fejlett fájlrendszer-vezérléshez

✅ Commander One: A legjobb a zökkenőmentes fájlkezeléshez különböző eszközökön

✅ ForkLift: A legjobb kétpaneles fájlkezeléshez és fájlátvitelhez

✅ muCommander: A legjobb a könnyű és nyílt forráskódú fájlkezeléshez

✅ Nimble Commander: A legjobb a tapasztalt felhasználók és a fejlett fájlkezelési műveletek számára

✅ CRAX Commander: A legjobb a fejlett fájlkezeléshez és testreszabáshoz

Mit kell keresnie a Mac fájlkezelőkben?

A Mac-hez legmegfelelőbb fájlkezelő kiválasztásánál nem csak a megjelenés számít, hanem az is, hogy olyan eszközöket válasszon, amelyek gyorsabbá és hatékonyabbá teszik a munkáját. A kiválasztás során figyeljen az alábbiakra:

Kétpaneles navigáció: két mappa egymás mellett történő megtekintése és kezelése a gyorsabb fájlátvitel és szervezés érdekében.

Távoli fájlhozzáférés: Csatlakozzon FTP-hez, SFTP-hez, felhőszolgáltatásokhoz és távoli szerverekhez a platformok közötti zökkenőmentes fájlkezelés érdekében.

Speciális keresési lehetőségek: Keresse meg a fájlokat olyan kritériumok alapján, mint a metaadatok, a méret, a fájltípus vagy a címkék, így soha nem veszíti el a fontos dokumentumokat.

Tömeges fájlműveletek: Több fájlt egyszerre nevezhet át, mozgathat és másolhat, így időt és energiát takaríthat meg Több fájlt egyszerre nevezhet át, mozgathat és másolhat, így időt és energiát takaríthat meg az ismétlődő feladatok során.

Harmadik féltől származó alkalmazások integrálása: Dolgozzon zökkenőmentesen felhőalapú tárolóalkalmazásokkal, szerkesztőkkel vagy terminál eszközökkel a munkafolyamatok optimalizálása érdekében.

Drag-and-drop funkció: Gyorsan átvihet fájlokat mappák vagy alkalmazások között anélkül, hogy a menükben kellene turkálnia.

Fájlelőnézeti eszközök: Tekintse meg a dokumentumokat, képeket vagy médiát közvetlenül a fájlkezelőben, anélkül, hogy külön alkalmazásokban kellene megnyitnia őket.

Testreszabható gyorsbillentyűk: Állítson be gyorsbillentyűket és parancsokat a gyors navigáció és az ismétlődő feladatok automatizálása érdekében.

Beépített tömörítő eszközök: Tömörítsen, bontson és kezeljen tömörített fájlokat anélkül, hogy további Tömörítsen, bontson és kezeljen tömörített fájlokat anélkül, hogy további fájlmegosztó szoftverekre lenne szüksége.

Szinkronizálási funkciók: Tartsa fájljait naprakészen és konzisztensen az eszközökön, illetve a helyi és távoli tárolási helyek között.

A 7 legjobb Mac fájlkezelő

Tudta, hogy a Fortune 500 vállalatok átlagosan évi 12 milliárd dollárt veszítenek a strukturálatlan dokumentumkezelés okozta hatékonysági veszteségek miatt?

Fedezzük fel a legjobb lehetőségeket az Ön számára:

1. ClickUp (a legjobb fájlok létrehozásához, szervezéséhez és megosztásához)

A ClickUp több mint egy egyszerű termelékenységi eszköz – ez a Mac-hez készült, végső fájlkezelő, amelynek célja a munkafolyamat egyszerűsítése.

A ClickUp Hierarchy segít a szervezettségben, mivel világos struktúrát biztosít minden kezeléséhez, az általános céloktól a legapróbb részletekig. A munkaterületek, terek, mappák, listák és feladatok segítségével a komplex projekteket kezelhető lépésekre bonthatja.

A ClickUp Connected Search mindent összekapcsol és könnyen megtalálhatóvá tesz, így áttekinthető, nagy képet nyújt anélkül, hogy a fontos részletek elkerülnék a figyelmét.

*A ClickUp Connected Search segítségével másodpercek alatt megtalálhatja a fájlokat a helyi meghajtókon, a Google Drive-on, a Slack-en és más helyeken.

A ClickUp Docs segítségével egyetlen központban hozhat létre, oszthat meg és rendszerezhet fájlokat. Ötleteket vázolhat fel, projektütemterveket készíthet vagy csapaterőforrásokat tárolhat – mindezt valós időben, beágyazott oldalakkal, sablonokkal és gazdag formázási lehetőségekkel.

Készítsen, osszon meg és rendezzen dokumentumokat a ClickUp Docs segítségével

Ezenkívül a ClickUp Brain új szintre emeli termelékenységét azáltal, hogy segít összefoglalók készítésében, a frissítések automatizálásában és a munkafolyamatok zökkenőmentes javításában.

A ClickUp legjobb funkciói

Rendezze fájljait a ClickUp strukturált hierarchiájával. Hozzon létre Spaces (tér) nevű területeket széles kategóriákhoz, például csapatokhoz vagy projektekhez, Folders (mappák) nevű területeket kapcsolódó feladatok vagy fájlok csoportosításához, valamint Lists (listák) nevű területeket a projektek kezelhető részekre bontásához.

Használja az AI-t a fájlok intelligens kategorizálásához és a gyors kereséshez. A Connected Search nemcsak a ClickUp-ból, hanem olyan integrált eszközökből is eredményeket hoz, mint a Google Drive, a Dropbox és a Slack.

Hozzon létre feladatokat, állítson be határidőket és indítson el automatikus műveleteket, hogy minden hatékonyan működjön.

Ossza meg fájljait, hagyjon megjegyzéseket és kezelje a jogosultságokat közvetlenül a platformon belül, hogy biztosítsa a zökkenőmentes csapatmunkát és az adatok biztonságát.

Automatizálja az ismétlődő folyamatokat triggerekkel, munkafolyamatokkal és hozzárendelt műveletekkel.

A ClickUp korlátai

A kezdők számára túlnyomó lehet a sokféle funkciója miatt.

A ClickUp AI-hez hasonló fejlett funkciók csak a magasabb szintű csomagokban érhetők el.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp fájlkezelési funkcióinak használhatóságáról egy felhasználó így nyilatkozott:

Általánosságban elmondható, hogy a ClickUp nagyon könnyen használható, és számos lehetőséget kínál különböző projektek és részlegek áttekintésének létrehozására, ami megkönnyíti a beépítését a vállalat előre meghatározott munkafolyamatába. A feladatokhoz további információk hozzáadásának lehetőségei szinte korlátlanok, mivel képeket, dokumentumokat stb. lehet integrálni a feladat leírásába, egyszerűen csak a fájlkezelőből a feladatra húzva azokat. Számomra ez egy olyan alkalmazás, amelyet minden nap használok, és amely gyorsan terjed a vállalatunkon belül.

Általánosságban elmondható, hogy a ClickUp nagyon könnyen használható, és számos lehetőséget kínál különböző projektek és részlegek áttekintésének létrehozására, ami megkönnyíti a beépítését a vállalat előre meghatározott munkafolyamatába. A feladatokhoz további információk hozzáadásának lehetőségei szinte korlátlanok, mivel képeket, dokumentumokat stb. lehet integrálni a feladat leírásába, egyszerűen csak a fájlkezelőből a feladatra húzva azokat. Számomra ez egy olyan alkalmazás, amelyet minden nap használok, és amely gyorsan terjed a vállalatunkon belül.

2. Path Finder (a legjobb a fejlett fájlrendszer-vezérléshez)

Path Finder segítségével

A Path Finder ideális választás, ha olyan Mac fájlkezelőket keres, amelyekkel teljes ellenőrzést gyakorolhat a fájlrendszere felett. Hatékony funkciókat kínál, mint például a kétpaneles navigáció, a mappák szinkronizálása és a tömeges átnevezés, amelyekkel a fájlkezelést eddig soha nem látott módon egyszerűsítheti.

A rejtett fájlokat is kezelheti, mappákat egyesíthet és fejlett kereséseket futtathat a jobb szervezés érdekében. Emellett olyan eszközöket is integrál, mint a beágyazott terminál és a fájl címkézés, amelyek zökkenőmentes dokumentumkezelési munkafolyamatokat tesznek lehetővé.

A Path Finder legjobb funkciói

Kétpaneles nézet a mappák egymás melletti böngészéséhez és a gyors fájlátvitelhez

Mappák összehasonlítása és szinkronizálása a fájlok több helyszínen történő konzisztens kezelése érdekében.

Tömeges átnevezés a számos fájl hatékony kezeléséhez

Szerkeszthető útvonal-navigátor, amellyel gyorsan eljuthat bármely könyvtárba vagy helyre.

A Path Finder korlátai

Hibás lehet, alkalmanként összeomlik vagy elveszíti a beállításokat.

Egyes felhasználók szerint az ügyfélszolgálat nem reagál a megkeresésekre.

Path Finder árak

29,95 USD/felhasználó (egyszeri letöltés)

Path Finder értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A Path Finderről egy felhasználó így nyilatkozik:

A Pathfinder remek szoftver. Imádom és minden nap használom. Azonban! Fizettem a 10-es verzió licencéért. Amikor pedig a múlt héten frissítettem a 10.2-es verzióra, érvénytelenítették a licencemet, azzal az indokkal, hogy csak egy évig volt érvényes, és azt mondták, hogy a szoftverem most próba verzió, és nincs aktiválva. Amikor megvettem a licencet, azt mondták, hogy a licencem a 10-es verzióra lesz érvényes, és nem kell frissítenem a 11-es verzióra. Teljesen elvesztették a bizalmamat, és többé nem vásárolok tőlük.

A Pathfinder remek szoftver. Imádom és minden nap használom. Azonban! Fizettem a 10-es verzió licencéért. Amikor pedig a múlt héten frissítettem a 10.2-es verzióra, érvénytelenítették a licencemet, azzal az indokkal, hogy csak egy évig volt érvényes, és azt mondták, hogy a szoftverem most próba verzió, és nincs aktiválva. Amikor megvettem a licencet, azt mondták, hogy a licencem a 10-es verzióra lesz érvényes, és nem kell frissítenem a 11-es verzióra. Teljesen elvesztették a bizalmamat, és többé nem vásárolok tőlük.

3. Commander One (A legjobb eszközök közötti zökkenőmentes fájlkezeléshez)

via Commander One

A Commander One egy sokoldalú fájlszervező szoftver Mac-felhasználók számára, amelynek célja a munkafolyamat egyszerűsítése és a fájlok szervezésének javítása. Kettős ablakos felületével könnyedén kezelhet több mappát egymás mellett, zökkenőmentesen átvihet fájlokat, és hatékonyan tarthatja a munkafolyamatot.

A Commander One átfogó megoldást kínál, függetlenül attól, hogy fájlokat tömörít, archívumokat kezel vagy csatlakoztatott eszközökön, például iOS-en és Androidon dolgozik. Fejlett keresési funkciói lehetővé teszik a helyi meghajtók, felhőszolgáltatások és akár archívumok átkutatása is, így hatékony eszközzé teszi a komplex fájlrendszereket kezelők számára.

A Commander One legjobb funkciói

A kétpaneles felület segítségével gyorsan kezelheti a fájlokat és átviheti a tartalmakat a mappák között.

Keresés és fájlok megkeresése fejlett reguláris kifejezések és kis- és nagybetűk megkülönböztetése segítségével a helyi meghajtókon, archívumokban és felhőalapú tárolókban.

Könnyedén tömörítsen és bontson ki fájlokat, és szerkesszen ZIP, RAR, 7Z és TAR archívumokat anélkül, hogy kicsomagolná őket.

Csatlakoztassa és kezelje az iOS, Android és MTP eszközökön található fájlokat közvetlenül a Mac-ről, hogy zökkenőmentesen kezelhesse a fájlokat.

A Commander One korlátai

Számos fejlett funkcióhoz a Pro Pack megvásárlása szükséges.

Egyes felhasználási esetekben hiányzik a közvetlen fájlútvonal-keresési funkció.

Commander One árak

Személyes licenc: 29,99 USD

Csapatlicenc: 99,99 USD

Commander One értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A Commander One hatékonyságáról és szervezettségéről egy felhasználó így nyilatkozik:

Megjegyzések: A Commander One segít gyorsabban kezelni a fájljaimat. A fájlokat sorba is állíthatja. Az alapértelmezett kettős ablakos nézet megkönnyíti a felhasználók számára a fájlok egyik helyről a másikra történő áthelyezését.

Megjegyzések: A Commander One segít gyorsabban kezelni a fájljaimat. A fájlokat sorba is állíthatja. Az alapértelmezett kettős ablakos nézet megkönnyíti a felhasználók számára a fájlok egyik helyről a másikra történő áthelyezését.

4. ForkLift (a legjobb kétpaneles fájlkezeléshez és fájlátvitelhez)

via Forklift

A ForkLift 4 az egyik leghatékonyabb, kétpaneles Mac fájlkezelő és átviteli kliens, amelyet a hatékonyság igényeinek kielégítésére terveztek. Lehetővé teszi, hogy több szerverhez csatlakozzon, és a drag-and-drop funkcióval könnyedén átvigyen fájlokat.

A fejlett szinkronizálási és keresési funkciók ideálisak a helyi és távoli mappák összehasonlításához vagy a fájlok hálózatokon keresztüli megkereséséhez. Az olyan további funkciókkal, mint a távoli szerkesztés, az iCloud integráció és az archívumkezelés, a ForkLift 4 rugalmasságot és teljesítményt ötvöz minden fájlkezelési igényének kielégítésére.

A ForkLift legjobb funkciói

Hasonlítsa össze és szinkronizálja a helyi vagy távoli mappákat egy kattintással, kétirányú szinkronizálással.

Használja a fejlett keresési és szűrőfunkciókat a fájlok név, kiterjesztés, címkék vagy tartalom szerinti kereséséhez, akár távoli szervereken is.

Az intuitív, kétpaneles felület segítségével zökkenőmentesen kezelheti a fájlokat a felhőalapú tárhelyen, az iCloudban és a helyi meghajtókon.

Szerkessze a távoli fájlokat a kedvenc szerkesztőjében, és mentéskor automatikusan töltse fel a változtatásokat.

A ForkLift korlátai

A fájlátvitelek indítása előtt esetenként késések léphetnek fel.

Nincs egyértelmű módszer a problémák elhárítására, ha azok külső hosztokból vagy magából az alkalmazásból származnak.

ForkLift árak

Egy felhasználó: 19,95 USD/év

Családi licenc: 29,95 USD/év

Kisvállalkozások: 69,95 USD/év

ForkLift értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. muCommander (A legjobb a könnyű és nyílt forráskódú fájlkezeléshez)

via muCommander

A muCommander egy ingyenes, nyílt forráskódú macOS fájlkezelő, amely egyszerűséget és hatékonyságot hoz a fájlok és mappák kezelésébe. Kétpaneles felülete, testreszabható billentyűparancsai, felhőalapú tárolása és távoli szerver támogatása kiváló alternatívává teszik az alapértelmezett fájlkezelőjéhez képest.

A muCommander zökkenőmentes hozzáférést biztosít ZIP, RAR és 7z archívumokhoz, valamint FTP, SFTP és Amazon S3 virtuális fájlrendszerekhez. Azok számára, akiknek könnyű, de funkciókban gazdag Mac fájlböngészőre van szükségük, a muCommander páratlan rugalmasságot kínál, miközben teljes mértékben testreszabható a munkafolyamatához.

A muCommander legjobb funkciói

Kezelje és szervezze fájljait és mappáit a kettős ablakos elrendezéssel és a kötegelt fájlműveletekkel.

Csatlakozzon felhőalapú tárolókhoz és távoli szerverekhez, mint például a Google Drive, a Dropbox, az FTP, az SFTP és mások.

Tömörítsen és bontson ZIP, RAR, 7z és TAR archívumokat, vagy böngésszen bennük úgy, mint a hagyományos mappákban.

Testreszabhatja a felületet, az eszköztárakat és a billentyűparancsokat, hogy igazán személyre szabott élményt nyújtson.

A muCommander korlátai

A működéshez Java 11 vagy újabb verzió szükséges, ami további lépést jelenthet a felhasználók számára.

Hiányoznak belőle bizonyos fejlett funkciók, mint például a valós idejű szinkronizálás vagy a fejlett keresési lehetőségek.

muCommander árak

Ingyenes (nyílt forráskódú)

muCommander értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Egy felhasználó, miközben nagyra értékeli a muCommander archívumok egyszerű kezelésére való képességét, azt mondja:

A MUCommander programot használom a .zip fájlok böngészéséhez anélkül, hogy azokat előbb kicsomagolnom kellene. Már ez a funkció önmagában is megéri, hogy megvásároljam. Órákkal csökkentette a munkám idejét, amikor csak egy adott képet kellett megtalálnom egy 675 MB-os .zip archívumban.

A MUCommander programot használom a .zip fájlok böngészéséhez anélkül, hogy azokat előbb kicsomagolnom kellene. Már ez a funkció önmagában is megéri, hogy megvásároljam. Órákkal csökkentette a munkám idejét, amikor csak egy adott képet kellett megtalálnom egy 675 MB-os .zip archívumban.

6. Nimble Commander (A legjobb a tapasztalt felhasználók és a fejlett fájlműveletek számára)

a Nimble Commander segítségével

A Nimble Commander egy alternatív fájlkezelő, amelyet azoknak a tapasztalt felhasználóknak terveztek, akik teljes ellenőrzést akarnak gyakorolni a Mac-jükön található összes fájl és mappa felett. Kétpaneles felülete és billentyűzetközpontú kialakítása miatt ez a fejlesztők, rendszergazdák és informatikai szakemberek kedvelt eszköze.

A beépített terminálemulátor, a fejlett mappakezelés és a rejtett fájlok megtekintésének lehetősége révén a Nimble Commander tökéletes azoknak a felhasználóknak, akik hatékonyságra és rugalmasságra vágynak. Könnyű, gyors és testreszabható, így kiváló eszköz a Finder helyettesítésére a fejlett munkafolyamatokhoz.

A Nimble Commander legjobb funkciói

Használja a beépített terminálemulátort a shell parancsok és a fájlpanel navigáció szinkronizálásához.

Rendezze a fájlokat és végezzen tömeges átnevezést sablonok segítségével a zökkenőmentes szervezés érdekében.

Böngésszen, szerkesszen és tömörítsen archívumokat anélkül, hogy az egész fájlt kicsomagolná, ideális a fájlok hatékony archiválásához.

Csatlakozzon FTP, SFTP, WebDAV vagy Dropbox szerverekhez, és szerkessze a távoli fájlokat anélkül, hogy elhagyná az alkalmazást.

A Nimble Commander korlátai

Néhány fejlett funkció, például az adminisztrátori mód, nem érhető el a Mac App Store verzióban.

További beállítások szükségesek a testreszabáshoz és a külső eszközökkel való teljes integrációhoz.

Nimble Commander árak

Ingyenes verzió elérhető

Nimble Commander értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

7. CRAX Commander (A legjobb a fejlett fájlkezeléshez és testreszabáshoz)

via CRAX Commander

A CRAX Commander egy nagymértékben testreszabható, kétpaneles Mac fájlkezelő, amelyet azoknak a felhasználóknak terveztek, akik egyszerűséget és teljesítményt egyaránt szeretnének, miközben fájljaikat Mac-en szervezik. Intuitív felülete támogatja a lapokat és a könyvjelzőket, így a fájlok között gyorsabban és szervezettebben lehet navigálni.

Beépített SVN, FTP és SSH kliensekkel kiválóan kezeli a távoli fájlokat, míg fejlett keresőjével, többfájl-átnevező eszközeivel és szintaxiskiemelő szerkesztőjével tökéletes a fájlok és mappák hatékony kezeléséhez.

A CRAX Commander legjobb funkciói

A beépített FTP, SFTP, SMB és AFP támogatásnak köszönhetően zökkenőmentesen kezelheti a távoli fájlokat.

Végezzen tömeges műveleteket több fájl átnevezésével, mappák egyesítésével és ellenőrző összegek kiszámításával.

Testreszabhatja a fájlkezelési élményt konfigurálható eszköztárak, billentyűparancsok és külső eszközök segítségével.

Hasonlítsa össze és szerkessze a fájlokat vagy mappákat a beépített fejlett kereső és tartalom-összehasonlító funkciók segítségével.

A CRAX Commander korlátai

Az adminisztrátori mód és a fejlett funkciók nem támogatottak a Mac App Store verzióban.

Egyes felhasználók túlzottnak találhatják a kiterjedt testreszabási lehetőségeket.

CRAX Commander árak

Teljes verzió: 25,99 USD/felhasználó (egyszeri letöltés)

CRAX Commander értékelések és vélemények

G2: Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Gondolkodjon újra a fájlkezelésről és a termelékenységről a ClickUp segítségével

A Mac fájlkezelők kiválasztásakor ne csak a funkciókat vegye figyelembe, hanem azt is, hogy azok mennyire illeszkednek a munkamenetbe. Támogatja-e az együttműködést, integrálható-e a meglévő eszközökkel, optimalizálja-e a fájlkezelést, vagy növeli-e az általános termelékenységet?

Bár az olyan eszközök, mint a Path Finder vagy a ForkLift, bizonyos területeken kiemelkedőek, előfordulhat, hogy nem rendelkeznek egy all-in-one megoldás sokoldalúságával. Ez az, ahol a ClickUp kiemelkedik. Nem csak a fájlok kezeléséről van szó, hanem a munkamódszer teljes átalakításáról.

Az olyan eszközökkel, mint a ClickUp Docs, Brain és Connected Search, a fájlok szervezésén túlmutatva egységes platformot kínál a feladatok, az együttműködés és az automatizálás számára.

Készen áll a munkafolyamat egyszerűsítésére és a termelékenység növelésére?

