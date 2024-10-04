A Mac asztala kaotikus dzsungel fájlokból, ikonokból és mappákból?
Az igazság az, hogy a Mac asztalának rendbetétele nem rakétatudomány.
Természetesen számos termelékenységet növelő alkalmazás áll a Mac- felhasználók rendelkezésére. De néha csak néhány digitális rendrakási tippre van szükséged ahhoz, hogy rendet teremts.
Ebben a blogbejegyzésben lépésről lépésre megtanítjuk, hogyan szervezheti a fájlokat Mac számítógépén. Emellett azt is megbeszéljük, hogyan bővítheti ezt a struktúrát egy olyan all-in-one projektmenedzsment szoftverrel, mint a ClickUp.
12 módszer a fájlok és mappák rendezésére Mac számítógépen
1. Rendezze az elemeket mappákba
Mac számítógépén kattintson a „Dock” menüben a „Finder” ikonra (a kék-fehér arc ikonra), hogy megnyissa a „Finder” ablakot.
Megtekintheti a „Legutóbbiak” fület, amely felsorolja az összes legutóbbi fájlt, függetlenül attól, hogy azok hol vannak tárolva a rendszeren.
Most keresse meg azt a helyet, ahol létre szeretné hozni a dokumentumok mappáját. Tegyük fel, hogy ebben a példában az asztalon szeretné elhelyezni. Kattintson a „Finder” ablak oldalsó menüjében a „Kedvencek” alatt található „Asztal” fülre.
Ezután nyomja meg a „Shift-Command-N” billentyűkombinációt, hogy új mappát hozzon létre az „Asztalon”. Ez a mappa ideiglenes helyként szolgál majd, ahol összegyűjtheti az összes elszórt fájlt, mielőtt elkezdené rendszerezni őket.
A képernyőn megjelenik egy „Untitled Folder” nevű mappa.
Nevezd át a mappát „Szervezés”-re, majd kattints rá, és húzd át a „Finder” oldalsó menüsorának „Kedvencek” szakaszába (az „Asztal” alatt), ahogy az alábbi képernyőképen látható.
💡Profi tipp: Ezt több fájllal egyszerre is megteheti – egyszerűen tartsa lenyomva a „Command” billentyűt, majd kattintson az elemekre (nem kell, hogy egymás mellett legyenek), és húzza őket a mappába.
Az asztalon található elemeket gyorsan mappákba is csoportosíthatja . Válassza ki az összes csoportosítani kívánt elemet, kattintson az egyik elemre a Control billentyű lenyomva tartásával, majd válassza az Új mappa a kijelöltekkel lehetőséget. Ne feledje, hogy a zárolt elemeket nem lehet csoportosítani.
2. Alkönyvtárak létrehozása
Térjen vissza az „Organize” mappába, és hozzon létre almappákat minden fő kategóriához, amelybe saját fájljait szeretné rendezni.
Ehhez a példához a következő kategóriákat választottuk: „Dokumentumok mappa”, „YouTube-sablonok”, „Stock média”, „PPT-sablonok”, „Szoftveres képernyőképek”, „Marketinganyagok” és „Alkalmazás-telepítési útmutatók”.
3. Hasonló mappák egyesítése
Bár ez úgy tűnhet, mintha csak a duplikált mappákat kellene megtalálni, ez nem olyan egyszerű. Ha például ugyanazon a helyen ugyanolyan nevű mappát hozol létre, véletlenül felülírhatod az első mappát, és értékes információkat veszíthetsz el.
De, mint a legtöbb dologban, itt is van megoldás.
Valójában kétféle módszer létezik a mappák biztonságos egyesítésére Mac számítógépen.
Mappák egyesítése a Finder segítségével
Ha olyan helyre ad hozzá egy mappát, ahol már létezik azonos nevű mappa, a rendszer megkérdezi, hogy le akarja-e állítani a folyamatot, felülírja-e a mappát a helyén, vagy összevonja-e a kettőt. Ha különböző fájlok vannak azonos névvel, akkor válassza a „Leállítás” lehetőséget, hogy megakadályozza a fájlok felülírását.
Ha mindkét mappát meg akarja tartani, akkor a mappát húzva tartsa lenyomva az Option billentyűt, mielőtt elengedi, hogy megjelenjen az új „Összevonás” opció. Kattintson rá.
Az azonos nevű fájlokhoz „2” számot adunk a fájlnévhez, így biztosítva, hogy mind az eredeti, mind az új fájl megmaradjon, anélkül, hogy bármilyen tartalom elveszne.
Mappák egyesítése a Terminál segítségével
A második módszer a Terminált és egy „ditto” nevű parancsot használ. Ez összevonja két mappa tartalmát, beleértve az alkönyvtárakat is.
Nyissa meg a Terminált, és írja be: ditto ~/forrás_mappa ~/cél_mappa
A „source_folder” és „target_folder” helyére a mappák tényleges nevét kell beírnia.
Emellett a mappa elérési útjának beírása helyett a mappákat egyszerűen áthúzhatja a Terminál ablakába.
4. Kedvencek közé helyezze a mappáit
Ha túl sok mappa és almappa van, akkor egy bizonyos, gyakran használt vagy speciális célra szolgáló mappa megkeresése nagyon nehézkessé válhat. A jó hír az, hogy bármelyik mappát hozzáadhatja a Finder oldalsávjának Kedvencekhez. Ehhez a következőket kell tennie:
- Nyisson meg egy új Finder ablakot
- Keresse meg a kedvenc mappáját
- Húzza az oldalsávba
5. Fájlok típus szerinti rendezése
A fájlokat „Típus” szerint is rendezheti, hogy a hasonló fájlokat (PDF-ek, képek, dokumentumok stb.) csoportosítsa.
Kattintson a jobb gombbal a letöltések mappájában, és válassza a „Rendezés” > „Típus” lehetőséget. Így láthatja, milyen fájlok vannak, és hová kell áthelyezni őket.
Miután a fájlokat a kívánt kategóriák szerint rendezte, helyezze át őket a megfelelő almappákba. Például a fényképek és videók a „Stock media” mappába, a képernyőképek pedig a „Software screenshots” mappába kerülnek.
6. Használjon címkéket
A fontos fájlok prioritásainak megadásához kattintson a jobb gombbal a fájlra, válassza a „Címkék” lehetőséget, és rendeljen hozzá egyéni címkéket, például „Sürgős” vagy „Teendők”. A címkézett fájlok neve mellett színekkel jelölt pontok jelennek meg, hogy könnyebben azonosíthassa őket.
A címkézett fájlokhoz gyorsan hozzáférhet, ha a „Finder” oldalsáv „Címkék” részében a megfelelő színre kattint.
További információ: A 10 legjobb teendőlista-alkalmazás Mac számítógéphez
7. Próbálja ki az intelligens mappákat
A fájlok dinamikus csoportosításához a Mac számítógépén nyissa meg a „Finder” alkalmazást, majd válassza a „Fájl” > „Új intelligens mappa” menüpontot.
Ezután kattintson a „Mentés” mellett található ablak jobb felső sarkában található (+) gombra a keresési feltételek hozzáadásához.
Két legördülő menü közül választhat.
Ebben a példában a „Legutóbbi módosítás dátuma” és az „előtt” opciókat választottuk, hogy gyorsan hozzáférhessünk az összes fájlhoz, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak (anélkül, hogy elmozdítanánk őket eredeti helyükről).
Kattintson a jobb felső sarokban található „Mentés” gombra, és adjon nevet a „Smart Folder” mappának.
A „Smart Folder” automatikusan megjelenik a „Favorites” oldalsó menüben.
💡Profi tipp: Ha két azonos nevű mappa van különböző helyeken, tartsa lenyomva az „Option” gombot, és húzza az egyik mappát a másikra. Amikor a rendszer kéri, válassza az „Összevonás” lehetőséget a két mappa tartalmának egyesítéséhez. Ezzel a fájlok egyesítése közben megszünteti az ismétlődéseket.
8. Dolgozzon ki egy fájlnevezési rendszert
A fájlok szervezésének stratégiája egy névadási rendszerrel időt takaríthat meg a fájlok keresésénél.
A munkafolyamatod vagy a személyes dokumentumaid alapján a fájl nevébe foglald bele a következőket:
- Projekt/személyes név
- Ennek a fájlnak a leírása
- A fájl megkezdésének dátuma
- Bármely verziószám
- A kezdőbetűid, ha olyan fájlról van szó, amelyet másoknak fogsz elküldeni.
Ne feledje, hogy a Finder nézetétől függően a fájlok ábécé sorrendben lesznek rendezve.
💡Profi tipp: Ha a fájlnév elejére a dátumot teszi, akkor azok időrendben lesznek, így gyorsabban megtalálhatja őket.
9. Használjon halmazokat a fájlok automatikus rendezéséhez
Az asztali halmok segítségével a fájlokat rendezett csoportokba rendezheti az asztalon. A halmok hasonlóak az intelligens mappákhoz, csak az asztalon használhatók. A halmok típus, dátum vagy címkék szerint csoportosíthatók.
Ha például típus szerint csoportosít, akkor az összes fényképe egy halomban, a prezentációk egy másikban jelennek meg, és így tovább. Az újonnan hozzáadott fájlok azonnal a megfelelő halomba kerülnek, így minden könnyedén rendben tartható.
Győződjön meg arról, hogy az asztalon van, majd kattintson a Nézet > Halmazok használata > Címkék menüpontra.
A Stack megtekintéséhez, megnyitásához vagy bezárásához csak rá kell kattintani, és a fájlok kibontakoznak az asztalon. Ha azonban a Stack megnyitása nélkül szeretné megtekinteni a fájlokat, csak annyit kell tennie, hogy:
- Vigye az egérmutatót egy halom fölé
- Csúsztassa balra vagy jobbra a trackpadet vagy az egeret, a Stack ikonját, és a név megváltozik, hogy megfeleljen a Stackben található fájloknak.
- Kattintson duplán a kívánt fájlra a megnyitásához.
10. Fájlok tárolása az iCloud Drive-on
Az iCloud Drive segítségével több eszközön is szinkronizálhatja a mappáit és fájljait. Ez segít a fájlok visszakeresésében az Apple-eszközökön, ha több iPadet vagy iPhone-t használ.
Így kapcsolhatja be az iCloud Drive-ot a Mac számítógépén:
- Nyissa meg a Rendszerbeállításokat.
- Kattintson az Apple ID > iCloud elemre.
- Kapcsolja be az iCloud Drive-ot.
- Kattintson újra az iCloud Drive-ra
- Válassza az Opciók lehetőséget, hogy kiválassza a Mac-kel szinkronizálni kívánt mappákat és alkalmazásokat.
💡Profi tipp: Ha bekapcsolja az iCloud Desktop and Documents szolgáltatást, ugyanazokat az asztali elemeket megkaphatja egy másik Mac számítógépen is, ha bejelentkezik ugyanazzal az iCloud-fiókkal, és bekapcsolja az iCloud Desktop and Documents szolgáltatást azon a Mac számítógépen.
11. Fájlok rendezése az asztalon
Amellett, hogy a fájlokat az asztalon név, típus, hozzáadás dátuma, méret, címkék stb. szerint rendezheti, a mappák megjelenítését is megváltoztathatja ikonméret, rácstávolság, szövegméret és egyéb beállítások szerint.
Az elemek elrendezését és méretét a saját igényeinek megfelelően állíthatja be, így személyre szabottabb és esztétikusabb asztalt kap. A fájlokat tetszés szerint rendezheti is: kattintson az asztalra, válassza a Nézet > Rendezés lehetőséget, majd válassza ki, hogyan szeretné elrendezni a fájlokat.
12. Használjon külső alkalmazásokat
Végül, ha úgy tetszik, harmadik féltől származó alkalmazásokkal is hatékonyan rendszerezheti fájljait és mappáit. Ezek nemcsak a duplikált fájlok könnyű nyomon követésében és törlésében segítenek, hanem a Letöltések mappában található felesleges fájlok felkutatásában és törlésében is.
Ennyi!
Ezekkel a lépésekkel jó úton haladsz a rendezett Mac asztal felé. A kulcs a következetesség – szánj naponta néhány percet a rendszereden lévő fájlok és mappák rendezésére, és hamarosan ez természetessé válik.
Ne feledd, egy kis erőfeszítés ma sok gondot megspórolhat később.
További információ: Dolgozzon okosabban: Fedezze fel a 10 legjobb AI eszközt Mac számítógéphez
Rendezze fájljait könnyedén a ClickUp segítségével
Most, hogy megtanultad a MacBook fájlszervezési trükkjeit, miért állnál meg itt? Tegyünk egy lépést előre, és fedezzük fel a ClickUp-ot, egy hatékony feladatkezelő szoftvert, amely túlmutat a feladat- és fájlkezelési megoldásokon.
A dokumentumkezelő szoftver olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint a ClickUp Docs a fájlok szervezéséhez, így kiváló választás azok számára, akik optimalizálni szeretnék digitális munkaterületüket.
Fejlett eszközöket és funkciókat kínál a szöveges dokumentumok, feladatok és projektek dinamikus és együttműködésen alapuló kategorizálásához, kereséséhez és optimalizálásához.
Beszéljünk a munkahelyi szervezettségről!
Érdekli?
1. Fedezze fel a ClickUp Docs alkalmazást
Kezdőknek a ClickUp Docs digitális irattárként működik, amely hatékonyan tárolja az információkat.
Tegyük fel, hogy minden ügyfélnek egy dokumentumot szentel, amelyben a fontos dokumentumokat, például szerződéseket, projektismertetőket, számlákat és könyvtár sablonokat tárolja. A Google Drive vagy a Dropbox fájljait közvetlenül a dokumentumba is beágyazhatja, hogy könnyebben hozzáférhessenek.
Ha az ügyfelekkel kapcsolatos fájlok és mappák helyileg vannak tárolva (pl. a MacBookon), egyszerűen húzza őket a megfelelő ClickUp Doc-ba. Így minden egy helyen marad, és elkerülheti az alkalmazások közötti váltást munkája során.
A ClickUp Docs segítségével megosztható linkeket hozhat létre és jogosultságokat kezelhet a csapattagjai számára. Az adatvédelmi és szerkesztési beállítások biztosítják, hogy csak a megfelelő személyek láthassák és érhessék el az érzékeny információkat.
Ha tovább szeretné lépni, hozzon létre ClickUp feladatokat minden ügyfél számára, csatolja a megfelelő dokumentumokat, állítsa be a határidőket, és rendelje hozzá a csapat tagokat. Ez az integráció egyszerűsíti a dokumentumkezelési munkafolyamatot és a projekt szervezését.
További információ: A 10 legjobb feladatkezelő alkalmazás Mac-felhasználók számára
2. Használja ki a ClickUp projekt hierarchia útmutatót
Ezt követi a ClickUp projekt hierarchia útmutató, amely lehetővé teszi, hogy áttekintse a teljes képet anélkül, hogy bármilyen releváns részletet kihagyná.
Hadd magyarázzuk el, hogyan.
A platform minden munkaterületén létrehozhat helyeket konkrét projektekhez vagy részlegekhez, például „Marketing” vagy „Ügyfélprojektek”. Minden hely tartalmazhat „mappákat” a kapcsolódó fájlok rendezéséhez.
Ez a hierarchia biztosítja, hogy minden fájlnak meglegyen a helye a rendszerben, így könnyen megtalálhatja és kezelheti dokumentumait. Például a „Ügyfélprojektek” térben hozzon létre minden ügyfél számára egy mappát, amely tartalmazza a szerződések, számlák és teljesítések listáját.
3. Használja a ClickUp listákat
Használja a ClickUp List View funkciót, hogy javítsa a rendszerezést olyan kritériumok meghatározásával, mint a fájltípusok, a mappa- és fájlnevek, a határidők és a prioritási státuszok, például „Használatban”, „Archiválva” vagy „Felülvizsgálat alatt”.
A listákat színekkel is személyre szabhatja, hogy jelezze a projekt állapotát, vagy vizuálisan jobban megkülönböztesse a munkáit. De ez még nem minden.
4. Próbálja ki a ClickUp kapcsolt keresőjét
Gyorsan meg kell találnia egy adott fájlt?
Csak írja be a nevét a keresősávba, és a ClickUp pontosan azt fogja megjeleníteni, amit keres, függetlenül attól, hogy az a ClickUp munkaterületen, egy csatlakoztatott alkalmazásban (pl. Dropbox, Slack és Google Drive) vagy a helyi meghajtón található. Ez a ClickUp Csatlakoztatott keresés funkciójának ereje.
Például szűrheted a feladatokat határidő szerint, hogy meghatározd, mi igényel sürgős figyelmet, például a hamarosan esedékes ajánlatok vagy a közelgő szerződésmegújítások. Vagy címkézheted a fájlokat „Jogi”, „Pénzügyi” vagy „Személyes” címkékkel, majd ezekkel a címkékkel szűrheted a dokumentumokat.
Ráadásul a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense megjegyzi a keresési szokásait, és idővel egyre jobbá válik, így még pontosabb eredményeket kap.
Például, ha gyakran keres bizonyos ügyfelekhez kapcsolódó „szerződéseket”, a ClickUp Brain a jövőbeni keresések során ezeket az eredményeket fogja előtérbe helyezni. Ez azt jelenti, hogy minél többet használja a platformot, annál okosabbá válik, így gyorsabban és pontosabban találhatja meg a fájlokat.
További információ: Irányítsd az idődet a 10 legjobb naptáralkalmazással Mac számítógéphez
Ne hagyd, hogy a digitális rendetlenség lassítson!
Vannak fontosabb dolgok is, mint értékes időt pazarolni kritikus dokumentumok keresésével, mivel a hatékonyság hiánya gyorsan felhalmozódhat.
Inkább vegye kézbe az időgazdálkodását stratégiai fájlszervezéssel.
A fájlok megfelelő strukturálása csökkenti a zavaró tényezőket, minimalizálja a hibákat és biztosítja a zökkenőmentesebb működést. Ez a gyakorlat elengedhetetlen a nagyszabású projektek koordinálásához, az ügyféladatok kezeléséhez és az érzékeny dokumentumok felügyeletéhez.
Szerencsére a ClickUp biztosítja az eszközöket egy központosított, hatékony munkaterület létrehozásához – a feladatok szervezésétől a ClickUp Hierarchy segítségével és a List View használatával a részletes szűréshez, egészen az olyan fejlett funkciók kihasználásáig, mint az AI.
Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el!