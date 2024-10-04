A Mac asztala kaotikus dzsungel fájlokból, ikonokból és mappákból?

Az igazság az, hogy a Mac asztalának rendbetétele nem rakétatudomány.

Természetesen számos termelékenységet növelő alkalmazás áll a Mac- felhasználók rendelkezésére. De néha csak néhány digitális rendrakási tippre van szükséged ahhoz, hogy rendet teremts.

Ebben a blogbejegyzésben lépésről lépésre megtanítjuk, hogyan szervezheti a fájlokat Mac számítógépén. Emellett azt is megbeszéljük, hogyan bővítheti ezt a struktúrát egy olyan all-in-one projektmenedzsment szoftverrel, mint a ClickUp.

12 módszer a fájlok és mappák rendezésére Mac számítógépen

1. Rendezze az elemeket mappákba

Mac számítógépén kattintson a „Dock” menüben a „Finder” ikonra (a kék-fehér arc ikonra), hogy megnyissa a „Finder” ablakot.

Megtekintheti a „Legutóbbiak” fület, amely felsorolja az összes legutóbbi fájlt, függetlenül attól, hogy azok hol vannak tárolva a rendszeren.

Most keresse meg azt a helyet, ahol létre szeretné hozni a dokumentumok mappáját. Tegyük fel, hogy ebben a példában az asztalon szeretné elhelyezni. Kattintson a „Finder” ablak oldalsó menüjében a „Kedvencek” alatt található „Asztal” fülre.

Ezután nyomja meg a „Shift-Command-N” billentyűkombinációt, hogy új mappát hozzon létre az „Asztalon”. Ez a mappa ideiglenes helyként szolgál majd, ahol összegyűjtheti az összes elszórt fájlt, mielőtt elkezdené rendszerezni őket.

A képernyőn megjelenik egy „Untitled Folder” nevű mappa.

Nevezd át a mappát „Szervezés”-re, majd kattints rá, és húzd át a „Finder” oldalsó menüsorának „Kedvencek” szakaszába (az „Asztal” alatt), ahogy az alábbi képernyőképen látható.

💡Profi tipp: Ezt több fájllal egyszerre is megteheti – egyszerűen tartsa lenyomva a „Command” billentyűt, majd kattintson az elemekre (nem kell, hogy egymás mellett legyenek), és húzza őket a mappába.

Az asztalon található elemeket gyorsan mappákba is csoportosíthatja . Válassza ki az összes csoportosítani kívánt elemet, kattintson az egyik elemre a Control billentyű lenyomva tartásával, majd válassza az Új mappa a kijelöltekkel lehetőséget. Ne feledje, hogy a zárolt elemeket nem lehet csoportosítani.

2. Alkönyvtárak létrehozása

Térjen vissza az „Organize” mappába, és hozzon létre almappákat minden fő kategóriához, amelybe saját fájljait szeretné rendezni.

Ehhez a példához a következő kategóriákat választottuk: „Dokumentumok mappa”, „YouTube-sablonok”, „Stock média”, „PPT-sablonok”, „Szoftveres képernyőképek”, „Marketinganyagok” és „Alkalmazás-telepítési útmutatók”.

3. Hasonló mappák egyesítése

Bár ez úgy tűnhet, mintha csak a duplikált mappákat kellene megtalálni, ez nem olyan egyszerű. Ha például ugyanazon a helyen ugyanolyan nevű mappát hozol létre, véletlenül felülírhatod az első mappát, és értékes információkat veszíthetsz el.

De, mint a legtöbb dologban, itt is van megoldás.

Valójában kétféle módszer létezik a mappák biztonságos egyesítésére Mac számítógépen.

Mappák egyesítése a Finder segítségével

Ha olyan helyre ad hozzá egy mappát, ahol már létezik azonos nevű mappa, a rendszer megkérdezi, hogy le akarja-e állítani a folyamatot, felülírja-e a mappát a helyén, vagy összevonja-e a kettőt. Ha különböző fájlok vannak azonos névvel, akkor válassza a „Leállítás” lehetőséget, hogy megakadályozza a fájlok felülírását.

Ha mindkét mappát meg akarja tartani, akkor a mappát húzva tartsa lenyomva az Option billentyűt, mielőtt elengedi, hogy megjelenjen az új „Összevonás” opció. Kattintson rá.

Az azonos nevű fájlokhoz „2” számot adunk a fájlnévhez, így biztosítva, hogy mind az eredeti, mind az új fájl megmaradjon, anélkül, hogy bármilyen tartalom elveszne.

Mappák egyesítése a Terminál segítségével

A második módszer a Terminált és egy „ditto” nevű parancsot használ. Ez összevonja két mappa tartalmát, beleértve az alkönyvtárakat is.

Nyissa meg a Terminált, és írja be: ditto ~/forrás_mappa ~/cél_mappa

A „source_folder” és „target_folder” helyére a mappák tényleges nevét kell beírnia.

Emellett a mappa elérési útjának beírása helyett a mappákat egyszerűen áthúzhatja a Terminál ablakába.

4. Kedvencek közé helyezze a mappáit

Ha túl sok mappa és almappa van, akkor egy bizonyos, gyakran használt vagy speciális célra szolgáló mappa megkeresése nagyon nehézkessé válhat. A jó hír az, hogy bármelyik mappát hozzáadhatja a Finder oldalsávjának Kedvencekhez. Ehhez a következőket kell tennie:

Nyisson meg egy új Finder ablakot

Keresse meg a kedvenc mappáját

Húzza az oldalsávba

5. Fájlok típus szerinti rendezése

A fájlokat „Típus” szerint is rendezheti, hogy a hasonló fájlokat (PDF-ek, képek, dokumentumok stb.) csoportosítsa.

Kattintson a jobb gombbal a letöltések mappájában, és válassza a „Rendezés” > „Típus” lehetőséget. Így láthatja, milyen fájlok vannak, és hová kell áthelyezni őket.

Miután a fájlokat a kívánt kategóriák szerint rendezte, helyezze át őket a megfelelő almappákba. Például a fényképek és videók a „Stock media” mappába, a képernyőképek pedig a „Software screenshots” mappába kerülnek.

A fontos fájlok prioritásainak megadásához kattintson a jobb gombbal a fájlra, válassza a „Címkék” lehetőséget, és rendeljen hozzá egyéni címkéket, például „Sürgős” vagy „Teendők”. A címkézett fájlok neve mellett színekkel jelölt pontok jelennek meg, hogy könnyebben azonosíthassa őket.

A címkézett fájlokhoz gyorsan hozzáférhet, ha a „Finder” oldalsáv „Címkék” részében a megfelelő színre kattint.

7. Próbálja ki az intelligens mappákat

A fájlok dinamikus csoportosításához a Mac számítógépén nyissa meg a „Finder” alkalmazást, majd válassza a „Fájl” > „Új intelligens mappa” menüpontot.

Ezután kattintson a „Mentés” mellett található ablak jobb felső sarkában található (+) gombra a keresési feltételek hozzáadásához.

Két legördülő menü közül választhat.

Ebben a példában a „Legutóbbi módosítás dátuma” és az „előtt” opciókat választottuk, hogy gyorsan hozzáférhessünk az összes fájlhoz, amely megfelel ezeknek a kritériumoknak (anélkül, hogy elmozdítanánk őket eredeti helyükről).

Kattintson a jobb felső sarokban található „Mentés” gombra, és adjon nevet a „Smart Folder” mappának.

A „Smart Folder” automatikusan megjelenik a „Favorites” oldalsó menüben.

💡Profi tipp: Ha két azonos nevű mappa van különböző helyeken, tartsa lenyomva az „Option” gombot, és húzza az egyik mappát a másikra. Amikor a rendszer kéri, válassza az „Összevonás” lehetőséget a két mappa tartalmának egyesítéséhez. Ezzel a fájlok egyesítése közben megszünteti az ismétlődéseket.

8. Dolgozzon ki egy fájlnevezési rendszert

A fájlok szervezésének stratégiája egy névadási rendszerrel időt takaríthat meg a fájlok keresésénél.

A munkafolyamatod vagy a személyes dokumentumaid alapján a fájl nevébe foglald bele a következőket:

Projekt/személyes név

Ennek a fájlnak a leírása

A fájl megkezdésének dátuma

Bármely verziószám

A kezdőbetűid, ha olyan fájlról van szó, amelyet másoknak fogsz elküldeni.

Ne feledje, hogy a Finder nézetétől függően a fájlok ábécé sorrendben lesznek rendezve.

💡Profi tipp: Ha a fájlnév elejére a dátumot teszi, akkor azok időrendben lesznek, így gyorsabban megtalálhatja őket.

9. Használjon halmazokat a fájlok automatikus rendezéséhez

Az asztali halmok segítségével a fájlokat rendezett csoportokba rendezheti az asztalon. A halmok hasonlóak az intelligens mappákhoz, csak az asztalon használhatók. A halmok típus, dátum vagy címkék szerint csoportosíthatók.

Ha például típus szerint csoportosít, akkor az összes fényképe egy halomban, a prezentációk egy másikban jelennek meg, és így tovább. Az újonnan hozzáadott fájlok azonnal a megfelelő halomba kerülnek, így minden könnyedén rendben tartható.

Győződjön meg arról, hogy az asztalon van, majd kattintson a Nézet > Halmazok használata > Címkék menüpontra.

A Stack megtekintéséhez, megnyitásához vagy bezárásához csak rá kell kattintani, és a fájlok kibontakoznak az asztalon. Ha azonban a Stack megnyitása nélkül szeretné megtekinteni a fájlokat, csak annyit kell tennie, hogy:

Vigye az egérmutatót egy halom fölé

Csúsztassa balra vagy jobbra a trackpadet vagy az egeret, a Stack ikonját, és a név megváltozik, hogy megfeleljen a Stackben található fájloknak.

Kattintson duplán a kívánt fájlra a megnyitásához.

10. Fájlok tárolása az iCloud Drive-on

Az iCloud Drive segítségével több eszközön is szinkronizálhatja a mappáit és fájljait. Ez segít a fájlok visszakeresésében az Apple-eszközökön, ha több iPadet vagy iPhone-t használ.

Így kapcsolhatja be az iCloud Drive-ot a Mac számítógépén:

Nyissa meg a Rendszerbeállításokat.

Kattintson az Apple ID > iCloud elemre.

Kapcsolja be az iCloud Drive-ot.

Kattintson újra az iCloud Drive-ra

Válassza az Opciók lehetőséget, hogy kiválassza a Mac-kel szinkronizálni kívánt mappákat és alkalmazásokat.

💡Profi tipp: Ha bekapcsolja az iCloud Desktop and Documents szolgáltatást, ugyanazokat az asztali elemeket megkaphatja egy másik Mac számítógépen is, ha bejelentkezik ugyanazzal az iCloud-fiókkal, és bekapcsolja az iCloud Desktop and Documents szolgáltatást azon a Mac számítógépen.

11. Fájlok rendezése az asztalon

Amellett, hogy a fájlokat az asztalon név, típus, hozzáadás dátuma, méret, címkék stb. szerint rendezheti, a mappák megjelenítését is megváltoztathatja ikonméret, rácstávolság, szövegméret és egyéb beállítások szerint.

Az elemek elrendezését és méretét a saját igényeinek megfelelően állíthatja be, így személyre szabottabb és esztétikusabb asztalt kap. A fájlokat tetszés szerint rendezheti is: kattintson az asztalra, válassza a Nézet > Rendezés lehetőséget, majd válassza ki, hogyan szeretné elrendezni a fájlokat.

12. Használjon külső alkalmazásokat

Végül, ha úgy tetszik, harmadik féltől származó alkalmazásokkal is hatékonyan rendszerezheti fájljait és mappáit. Ezek nemcsak a duplikált fájlok könnyű nyomon követésében és törlésében segítenek, hanem a Letöltések mappában található felesleges fájlok felkutatásában és törlésében is.

Ennyi!

Ezekkel a lépésekkel jó úton haladsz a rendezett Mac asztal felé. A kulcs a következetesség – szánj naponta néhány percet a rendszereden lévő fájlok és mappák rendezésére, és hamarosan ez természetessé válik.

Ne feledd, egy kis erőfeszítés ma sok gondot megspórolhat később.

Rendezze fájljait könnyedén a ClickUp segítségével

Most, hogy megtanultad a MacBook fájlszervezési trükkjeit, miért állnál meg itt? Tegyünk egy lépést előre, és fedezzük fel a ClickUp-ot, egy hatékony feladatkezelő szoftvert, amely túlmutat a feladat- és fájlkezelési megoldásokon.

A dokumentumkezelő szoftver olyan fejlett funkciókat tartalmaz, mint a ClickUp Docs a fájlok szervezéséhez, így kiváló választás azok számára, akik optimalizálni szeretnék digitális munkaterületüket.

Fejlett eszközöket és funkciókat kínál a szöveges dokumentumok, feladatok és projektek dinamikus és együttműködésen alapuló kategorizálásához, kereséséhez és optimalizálásához.

Beszéljünk a munkahelyi szervezettségről!

Érdekli?

1. Fedezze fel a ClickUp Docs alkalmazást

Kezdőknek a ClickUp Docs digitális irattárként működik, amely hatékonyan tárolja az információkat.

Tegyük fel, hogy minden ügyfélnek egy dokumentumot szentel, amelyben a fontos dokumentumokat, például szerződéseket, projektismertetőket, számlákat és könyvtár sablonokat tárolja. A Google Drive vagy a Dropbox fájljait közvetlenül a dokumentumba is beágyazhatja, hogy könnyebben hozzáférhessenek.

Hozzon létre és csatlakoztasson dokumentumokat, wikiket és egyebeket a projekt munkafolyamataidhoz

Ha az ügyfelekkel kapcsolatos fájlok és mappák helyileg vannak tárolva (pl. a MacBookon), egyszerűen húzza őket a megfelelő ClickUp Doc-ba. Így minden egy helyen marad, és elkerülheti az alkalmazások közötti váltást munkája során.

A ClickUp Docs segítségével megosztható linkeket hozhat létre és jogosultságokat kezelhet a csapattagjai számára. Az adatvédelmi és szerkesztési beállítások biztosítják, hogy csak a megfelelő személyek láthassák és érhessék el az érzékeny információkat.

Ha tovább szeretné lépni, hozzon létre ClickUp feladatokat minden ügyfél számára, csatolja a megfelelő dokumentumokat, állítsa be a határidőket, és rendelje hozzá a csapat tagokat. Ez az integráció egyszerűsíti a dokumentumkezelési munkafolyamatot és a projekt szervezését.

2. Használja ki a ClickUp projekt hierarchia útmutatót

Ezt követi a ClickUp projekt hierarchia útmutató, amely lehetővé teszi, hogy áttekintse a teljes képet anélkül, hogy bármilyen releváns részletet kihagyná.

Hadd magyarázzuk el, hogyan.

A platform minden munkaterületén létrehozhat helyeket konkrét projektekhez vagy részlegekhez, például „Marketing” vagy „Ügyfélprojektek”. Minden hely tartalmazhat „mappákat” a kapcsolódó fájlok rendezéséhez.

Tartsa rendezett állapotban a fájljait a ClickUp projekt hierarchia útmutatójával

Ez a hierarchia biztosítja, hogy minden fájlnak meglegyen a helye a rendszerben, így könnyen megtalálhatja és kezelheti dokumentumait. Például a „Ügyfélprojektek” térben hozzon létre minden ügyfél számára egy mappát, amely tartalmazza a szerződések, számlák és teljesítések listáját.

3. Használja a ClickUp listákat

Használja a ClickUp List View funkciót, hogy javítsa a rendszerezést olyan kritériumok meghatározásával, mint a fájltípusok, a mappa- és fájlnevek, a határidők és a prioritási státuszok, például „Használatban”, „Archiválva” vagy „Felülvizsgálat alatt”.

Kezelje feladatait klasszikus teendőlistákkal a ClickUp List View funkciójával.

A listákat színekkel is személyre szabhatja, hogy jelezze a projekt állapotát, vagy vizuálisan jobban megkülönböztesse a munkáit. De ez még nem minden.

4. Próbálja ki a ClickUp kapcsolt keresőjét

Gyorsan meg kell találnia egy adott fájlt?

Csak írja be a nevét a keresősávba, és a ClickUp pontosan azt fogja megjeleníteni, amit keres, függetlenül attól, hogy az a ClickUp munkaterületen, egy csatlakoztatott alkalmazásban (pl. Dropbox, Slack és Google Drive) vagy a helyi meghajtón található. Ez a ClickUp Csatlakoztatott keresés funkciójának ereje.

A ClickUp Connected Search segítségével személyre szabottabb és relevánsabb keresési eredményeket kaphat.

Például szűrheted a feladatokat határidő szerint, hogy meghatározd, mi igényel sürgős figyelmet, például a hamarosan esedékes ajánlatok vagy a közelgő szerződésmegújítások. Vagy címkézheted a fájlokat „Jogi”, „Pénzügyi” vagy „Személyes” címkékkel, majd ezekkel a címkékkel szűrheted a dokumentumokat.

Ráadásul a ClickUp Brain, a ClickUp beépített AI asszisztense megjegyzi a keresési szokásait, és idővel egyre jobbá válik, így még pontosabb eredményeket kap.

A ClickUp Brain segítségével minden fájlkeresési kérdésére pontos választ kap.

Például, ha gyakran keres bizonyos ügyfelekhez kapcsolódó „szerződéseket”, a ClickUp Brain a jövőbeni keresések során ezeket az eredményeket fogja előtérbe helyezni. Ez azt jelenti, hogy minél többet használja a platformot, annál okosabbá válik, így gyorsabban és pontosabban találhatja meg a fájlokat.

További információ: Irányítsd az idődet a 10 legjobb naptáralkalmazással Mac számítógéphez

Ne hagyd, hogy a digitális rendetlenség lassítson!

Vannak fontosabb dolgok is, mint értékes időt pazarolni kritikus dokumentumok keresésével, mivel a hatékonyság hiánya gyorsan felhalmozódhat.

Inkább vegye kézbe az időgazdálkodását stratégiai fájlszervezéssel.

A fájlok megfelelő strukturálása csökkenti a zavaró tényezőket, minimalizálja a hibákat és biztosítja a zökkenőmentesebb működést. Ez a gyakorlat elengedhetetlen a nagyszabású projektek koordinálásához, az ügyféladatok kezeléséhez és az érzékeny dokumentumok felügyeletéhez.

Szerencsére a ClickUp biztosítja az eszközöket egy központosított, hatékony munkaterület létrehozásához – a feladatok szervezésétől a ClickUp Hierarchy segítségével és a List View használatával a részletes szűréshez, egészen az olyan fejlett funkciók kihasználásáig, mint az AI.

Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenesen a ClickUp-ra, és kezdje el!