A 10 legjobb AI-eszköz a műszaki íráshoz 2026-ban

Az AI-alapú műszaki írási eszközök térnyerésével még azok az írók is belépnek ebbe a területbe és sikeresek, akik alig vagy egyáltalán nem rendelkeznek programozási vagy szoftveres tapasztalattal. Ezek az eszközök segítenek a nem műszaki háttérrel rendelkező embereknek minőségi és vonzó tartalmakat készíteni műszaki dokumentációk, felhasználói kézikönyvek és akár kódrészletek formájában is.

De ez nem ilyen egyszerű. A mai műszaki íróknak arról is gondoskodniuk kell, hogy munkájuk emberi hangvételű, tényeken alapuló legyen, és zökkenőmentesen illeszkedjen a márka hangvételéhez és stílusához.

Tehát amikor technikai íráshoz választ AI-eszközt, olyanra esjen a választása, amely segít a tények ellenőrzésében, a következetesség fenntartásában, és olyan stílusban írni, amely rezonál a célközönséggel.

Ebben a cikkben elvégeztük a háttérmunkát, és összeállítottunk egy listát azokról az eszközökről, amelyek segítenek Önnek a műszaki tartalomírási folyamatok tökéletesítésében.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme a legjobb műszaki írási eszközök listája, amelyek segítségével könnyedén elkészítheti műszaki jelentéseit, szoftverdokumentációját és műszaki információit: 👉 ClickUp: A legjobb dokumentumok készítéséhez, az együttműködéshez és a munkafolyamatokhoz 👉 Grammarly: A legjobb a kommunikáció javításához és az írás finomításához 👉 Claude AI: A legjobb sokoldalú beszélgető AI 👉 Jasper AI: A legjobb marketingtartalmakhoz és kampányokhoz 👉 Snagit: A legjobb az együttműködéshez és a jegyzetekhez 👉 Canva: A legjobb megoldás a design-orientált tartalomkészítéshez AI segítségével 👉 QuillBot: A legjobb a szövegek átfogalmazásához és az írás érthetőségének javításához 👉 Scalenut: A legjobb a SEO-tartalom életciklusának automatizálásához 👉 Copyscape: A legjobb a tartalom eredetiségének megőrzéséhez 👉 Perplexity AI: A legjobb a jól hivatkozott, összefoglalt információkhoz

A műszaki írás gyakran nehéz feladat lehet, különösen olyan új technológiák esetében, amelyekről még nem áll rendelkezésre elégséges dokumentáció.

Ez azt jelenti, hogy a tartalomíróknak gondosan kell kiválasztaniuk azt az AI-eszközt, amely segít nekik javítani a műszaki írási folyamaton, és (többnyire) tényszerű információkat nyújt. Íme, mire kell figyelni:

Termelékenység növelése : Az AI írási asszisztensek (vagy AI eszközök) segítségével több mint 100 oldalnyi dokumentációt lehet egy óra alatt összefoglalni, vagy két nap alatt elkészíteni egy felhasználói útmutató vázlatát, így időt takaríthat meg a minőség romlása nélkül.

Az együttműködés javítása : Az olyan funkciók, mint a szerepkörök kiosztása, a jogosultságok kezelése és a szakértői visszajelzések gyűjtése, egyszerűsítik a csapatmunkát komplex kézikönyvek vagy dokumentációk esetében.

A következetesség és a márka arculatának összhangja : Biztosítja, hogy minden vázlat összhangban legyen a márka hangvételével, legyen az professzionális, barátságos vagy valami a kettő között

Testreszabható sablonok : Az előre elkészített sablonok leegyszerűsítik a folyamatot, így a nulláról való kezdés helyett a tartalomra koncentrálhat.

Hibakeresés és tényellenőrzés biztosítása : A nyelvtani hibákat és pontatlanságokat ellenőrző eszközökkel dokumentációja kifogástalan és megbízható lesz

Unalmas feladatok automatizálása: Kezelje az ismétlődő folyamatokat, mint például az adatok rendezése, a JSON generálása vagy : Kezelje az ismétlődő folyamatokat, mint például az adatok rendezése, a JSON generálása vagy az automatizált kiadási megjegyzések létrehozása

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, csak azt kell megtalálnia, ami tökéletesen illeszkedik az Ön szervezetének igényeihez a könnyű használat, a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció és természetesen a költségvetés tekintetében.

Íme a technikai íráshoz legalkalmasabb AI-eszközök válogatott listája:

1. ClickUp (A legjobb dokumentumok készítéséhez, az együttműködéshez és a munkafolyamatokhoz)

Nem beszélhetünk a műszaki íráshoz használt AI-eszközökről anélkül, hogy megemlítenénk a ClickUp-ot. Ez egy zseniális megoldás, amely egyesíti a műszaki írást, a projektmenedzsmentet és a feladatok szervezését – mindezt egy helyen.

📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegőprogramokra támaszkodik a csapaton belüli kommunikációhoz. Túl sok, egymástól független eszköz kezelése rontja a termelékenységet. Éppen ezért időnk 60%-át csak az információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük a különböző eszközök között. Pontosan ezt célozza meg a ClickUp, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatkezelési funkciókkal rendelkezik.

A ClickUp Brain az ideális AI írási asszisztens, amellyel perceken belül elkészítheti a műszaki dokumentációt.

Írjon publikálásra kész tartalmat a ClickUp Brain segítségével Készítsen néhány utasítással publikálásra kész vázlatot a ClickUp Brain segítségével

Tegyük fel, hogy szűk határidővel kell elkészítenie egy termékdokumentációt. Ahelyett, hogy pánikba esne, forduljon a ClickUp Brainhez.

Az AI javaslatainak segítségével meghatározza a hatókört, a legördülő menükkel finomíthatja a formázást, hozzáadhatja az értekezlet jegyzetét, és máris kész a kifinomult vázlat.

📌 Példa: Ön egy műszaki író, akinek feladata egy új funkció felhasználói kézikönyvének elkészítése, és a határidő már csak két napra van. A ClickUp Brain segítségével feltölt a termék specifikációit és az értekezletek jegyzetét, és perceken belül a sűrű információkat tartalmazó oldalakat világos, hasznosítható betekintéssé alakítja. Ezután az AI javaslatait felhasználva vázlatot készít a kézikönyvhöz, amely tartalmazza a legfontosabb szakaszokat, mint például a beállítás, a használat és a hibaelhárítás.

Kérje meg a ClickUp Brain-t, hogy javasoljon ötleteket, finomítson a szövegen, sőt, akár teljes szakaszokat is írjon a műszaki dokumentációjához.

Ráadásul a ClickUp Brain segítségével több LLM közül is választhat, például a Claude, a GPT-4o és mások közül. A ClickUp felhasználók minden AI-igényüket kielégíthetik közvetlenül a ClickUp platformon belül!

Innen a ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen konvertálhatja azt megosztható dokumentummá.

Tegyük fel, hogy egy funkciók közötti csapatban dolgozik egy termékfejlesztési folyamaton. A Docs segítségével egy közös munkaterületen vázolhatja fel a termék követelményeit, meghatározhatja a célközönséget és megszervezheti a felhasználói kutatást.

Bárki hozzászólhat, megjelölhet csapattársakat, sőt feladatokat is kioszthat közvetlenül a dokumentumon belül.

Együttműködj munkatársaiddal valós időben a ClickUp Docs segítségével

A gazdag formázási lehetőségeknek, a slash parancsoknak és a vizuális elemek hozzáadásának köszönhetően technikai dokumentációja vonzó és olvasóbarát marad.

És itt jön a legjobb: miután elkészült a dokumentum, összekapcsolhatja azt egy feladattal a ClickUp Tasks segítségével, így biztosítva, hogy a határidők ne csússzanak el, és a haladás mindig kristálytiszta legyen.

A kezdéshez a Docs előre elkészített sablonokat kínál, például a ClickUp termékismertető sablont, amely lehetővé teszi a funkciók közötti együttműködést.

A sablon ezt úgy éri el, hogy a legfontosabb elemeket, mint például a célokat, a sikerkritériumokat, a kiadási terveket és a funkcionális specifikációkat egyetlen, koherens, kitöltendő vázlatba szervezi.

A ClickUp legjobb funkciói:

Több mint 1000 eszközzel integrálható : Zökkenőmentesen csatlakozhat olyan platformokhoz, mint a WordPress, a Google Drive, a Microsoft Word, a GitHub, a HubSpot és a Google Docs

Rengeteg sablon : Használjon előre elkészített sablonokat a követelmények összegyűjtéséhez, a tartalomkezeléshez és egyebekhez, így a tartalom felépítése helyett az írásra koncentrálhat

Eszközkompatibilitás : Használja Chrome, Windows, iOS, Android és macOS rendszereken, és gyakorlatilag bárhonnan elérheti a ClickUp-ot

Együttműködési funkciók : Összehangolja csapatát valós idejű megjegyzések, csevegés, GIF-ek és egyedi irányítópultok segítségével

Mesterséges intelligenciával támogatott írási segítség : A ClickUp AI képes e-maileket, közösségi média bejegyzéseket és dokumentumösszefoglalókat generálni, sőt szövegeket szerkeszteni vagy kiegészíteni is.

Ismétlődő feladatok automatizálása : Automatizálja a munkafolyamatokat, például a határidők frissítését vagy a teendők létrehozását egyedi kiváltó eseményekkel és műveletekkel : Automatizálja a munkafolyamatokat, például a határidők frissítését vagy a teendők létrehozását egyedi kiváltó eseményekkel és műveletekkel a ClickUp Automations segítségével

Videofelvétel a ClickUp Clips segítségével: rögzítsen és ossza meg videókat közvetlenül a csapatával, hogy elmagyarázza a bonyolult fogalmakat vagy frissítéseket

A ClickUp korlátai:

Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az információtúlterhelés elkerülése érdekében módosítaniuk kell az értesítési beállításokat

A ClickUp árai

ClickUp értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy G2-felhasználó szerint a ClickUp remek platform a hibakövetés egyszerűsítéséhez, a csapaton belüli kommunikáció elősegítéséhez és a feladatok útközbeni létrehozásához.

2. Grammarly (A legjobb a kommunikáció javításához és a műszaki írás finomításához)

A Grammarly az első név, ami eszünkbe jut, amikor a nyelvtani hibák kijavításáról és írásunk hangvételének finomításáról beszélünk. Amit talán nem tud, hogy ez a szoftver kiválóan alkalmas tartalom generálására műszaki írók és szakemberek számára is.

A platform mesterséges intelligenciája úgy lett kialakítva, hogy az e-mailektől és jelentésektől kezdve a blogbejegyzésekig mindent kezeljen, biztosítva ezzel a világos, tömör és hatékony kommunikációt minden területen.

A Grammarly automatizálja a kizárólag írási feladatokra fordított munkát, legyen szó felhasználói kézikönyvek finomításáról vagy egy nagy csapatban való közös dokumentumokon való munkáról.

🧠 Tudta-e: A hatástalan kommunikáció évente 1,2 billió dollárba kerül az amerikai vállalkozásoknak. A tudásmunkások hetente 20 órát töltenek írásbeli kommunikációval, ami gyakorlatilag arra szólítja fel a vállalkozásokat, hogy prioritásként kezeljék és mérjék a kommunikáció javítását.

A Grammarly legjobb funkciói

Készítsen bekezdéseket, írja át a mondatokat és finomítsa a szöveget a Grammarly mesterséges intelligenciájának segítségével közvetlenül olyan eszközökben, mint a Google Docs és a Word.

Azonnal igazítsa írásstílusát a közönségéhez, biztosítva ezzel a technikai és kreatív dokumentumok közötti következetes kommunikációt

Fedezze fel a hibákat, fogalmazza át a kínos mondatokat, és gondoskodjon eredeti, kifinomult műszaki dokumentációról a plágiumfelismerés és a nyelvtani javítás segítségével.

Használja bárhol – a Grammarly böngészőbővítményként, asztali alkalmazásként, valamint olyan eszközökkel való integrációként érhető el, mint a Slack, a Microsoft Word és a LinkedIn.

Írás közben kapjon javaslatokat a szöveg érthetőségére, tömörségére és formázására vonatkozóan

A Grammarly korlátai

A felhasználók arról számoltak be, hogy hosszabb vagy összetettebb dokumentumok kezelésekor lassabb a válaszidő

Az eszköz néha mondat közben is javasolhat módosításokat, ami megzavarhatja az írási folyamatot

Az ingyenes csomag alapvető javításokat kínál, de hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a hangnem-beállítás és a részletes AI-utasítások.

A Grammarly árai:

Ingyenes

Pro : 12 USD/hó tagonként

Vállalati: Egyedi árazás

Grammarly értékelések és vélemények:

G2 : 4,7/5 (9780+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 7140 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy felhasználó nagyra értékelte a Grammarly pontosságát a szerkesztés és az írás egyszerűsítése terén, különösen azt, hogy képes eltávolítani a felesleges szószaporítást, tömörebb alternatívákat javasolni és javítani a szöveg érthetőségét – például az „in order to” kifejezést „to”-ra, a „get a hold of”-ot pedig „contact”-ra cserélve.

3. Claude AI (A legjobb sokoldalú beszélgető AI)

Az Anthropic által fejlesztett Claude AI egy adatvédelemre fókuszáló beszélgető AI, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt a természetes nyelv feldolgozásában, a kódgenerálásban és a dokumentációban, valamint a fejlett érvelésben.

Egyszerűen fogalmazva: a Claude-ot úgy tervezték, hogy segítsen a brainstormingban, az összefoglalásban, a kódolásban és a műszaki dokumentumok létrehozásában.

A Claude-ot az különbözteti meg a többitől, hogy képes nagy mennyiségű információt feldolgozni, miközben megőrzi a beszélgetés folyékonyságát. Speciális modelljei – a tömör válaszokra specializálódott Haiku, a nagy teljesítményű kreatív feladatokra specializálódott Sonnet és a komplex elemzésekre és kódolásra specializálódott Opus – személyre szabott megoldásokat kínálnak az egyedi igényekhez.

A Claude AI legjobb funkciói

Készítsen, foglaljon össze és fordítson szöveget, miközben fejlett érvelési és szöveggeneráló funkciók segítségével megoldja a különböző területeken felmerülő problémákat.

Segítsen a műszaki szakembereknek az optimalizálási lehetőségek és a teljesítményjavítások azonosításában, valamint a finom kódolási hibák kijavításában

Biztosítsa az átláthatóságot, a biztonságot és a felhasználói adatok védelmét a Claude alkotmányos AI-elvekkel

Használja az ingyenes verziót és a különféle fizetős lehetőségeket egyének és csapatok számára

A Claude AI korlátai

Esetenként túl részletes vagy nem releváns válaszokat ad, amelyeket finomítani kell

Finom hibák a generált tartalomban, különösen a kódolás vagy a finomabb technikai feladatok során

A beszélgetések és a feladatok hossza a csomagtól függően korlátozott lehet.

A Claude AI árai

Ingyenes

Pro: 20 USD/hó felhasználónként

Csapat: 25 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Claude AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (20+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Jasper AI (A legjobb marketingtartalmak és kampányok készítéséhez)

Csak a marketingesek tudják, mennyire értékelik a számukra testre szabott platformokat. Nem minden AI írási eszköz képes megragadni a számunkra szükséges kreatív árnyalatokat. Ezért marad a Jasper AI.

Akár termékbevezetést tervez, akár közösségi kampányt indít, a Jasper AI funkciói segítenek az ötleteket megvalósítható tartalommá alakítani a kifejezetten marketingfeladatokra kifejlesztett több mint 80 alkalmazás segítségével.

Ez az eszköz biztosítja, hogy marketingje mindig hatékony és következetes legyen, a márka hangjának megőrzésétől a SEO-barát tartalom létrehozásáig. Emellett egyszerűsítheti a műszaki írásokat egy szélesebb közönség számára.

A Jasper AI legjobb funkciói

Tartsa fenn az egységes hangnemet és stílust a Brand Voice és a Style Guide funkciók segítségével

Hozzáférés többfelhasználós hozzáféréshez, kampányokhoz és valós idejű együttműködéshez

Készítsen és javítson vizuális elemeket írásos tartalmához egy speciális AI képszerkesztő csomag segítségével

A Jasper AI korlátai

A tartalomnak hiányozhat a személyiség vagy a mélyebb betekintés, ami kézi finomhangolást igényel

Leginkább vázlatokhoz ajánlott, mivel a végleges változatokhoz részletes szerkesztésre lehet szükség

Az eredmények a meglévő online adatokon alapulnak, és pontosságuk ellenőrzését igényelhetik.

A Jasper AI árai

Alkotó : 39 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 1240 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1840 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy G2-felhasználó kedvelte a Jasper.ai kiterjedt sablonkönyvtárát, amely az egyes tartalomtípusokra szabott előre konfigurált beállítások révén egyszerűsítette a tartalomkészítést.

5. Snagit (A legjobb az együttműködéshez és a megjegyzésekhez)

Marketingesként gyakran kell kiváló minőségű vizuális elemeket készítenie dokumentációkhoz, oktatóanyagokhoz és prezentációkhoz. A Snagit egy sokoldalú képernyőfelvétel- és videofelvétel-készítő eszköz, amely ebben segít.

Akár lépésről lépésre szóló útmutatókat készít, akár videós bemutatókat rögzít komplex műszaki témákról, a Snagit olyan funkciókat kínál, mint a görgetéses képernyőfelvétel, a szövegfelismerés és a képekhez fűzött megjegyzések.

Ráadásul a Snagit és a TechSmith Screencast integrációja zökkenőmentessé teszi a megosztást és az együttműködést, míg a Windows és a macOS rendszerekkel való platformközi kompatibilitás biztosítja a felhasználók számára a zökkenőmentes munkafolyamatot az összes eszközön.

🌟 Érdekesség: A marketingesek körülbelül 95%-a a vizuális tartalmakat stratégiájának fontos részévé teszi. Néhányan akár a tartalmuk több mint 50%-ához is hozzáadnak vizuális elemeket. Ezt valószínűleg az Instagram Reelsnek és a TikToknak köszönhetjük.

A Snagit legjobb funkciói

Rögzítse teljes weboldalakat vagy hosszú dokumentumokat anélkül, hogy több képernyőképet kellene összeraknia

Szerkessze a képeken vagy beolvasott dokumentumokban található szöveget, beleértve a betűtípus, méret és szín módosítását is

Rögzítsen képernyőt, webkamerát és hangot időkorlát nélkül kiváló minőségű oktatóanyagok készítéséhez

Hozzon létre megjegyzéseket, alakzatokat és kiemelt részeket, hogy könnyedén professzionális vizuális elemeket készíthessen

Zökkenőmentes munkavégzés Windows és macOS rendszereken az egyenletes teljesítmény érdekében

A Snagit korlátai

Az alapvető vágási és szerkesztési lehetőségek javításra szorulnak

Egyes felhasználók stabilitási problémákról számolnak be, különösen hosszabb videók esetén

A Snagit nehezen boldogul az erőforrás-igényes feladatokkal elavult hardveren

A Snagit árai

Egyéni előfizetés : 39 USD/év felhasználónként

Örökös licenc: 62,99 USD/felhasználónkénti egyszeri díj

Snagit értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 5320 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 470 értékelés)

6. Canva (A legjobb az AI-val történő, dizájnközpontú tartalomkészítéshez)

A Canva már régóta a nem tervezők kedvenc platformja, intuitív felülettel és lenyűgöző sablonválasztékkal rendelkezik a professzionális vizuális elemek létrehozásához.

A Canva AI Magic Studio hozzáadásával most már szövegek, képek és akár videotartalmak létrehozására is képes.

A Canva Magic Design, Magic Write és Text-to-Image eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ötleteiket gyorsan kifinomult tartalommá alakítsák közösségi médiás bejegyzések, prezentációk vagy nyomtatott anyagok számára.

A Canva legjobb funkciói

Készítsen az igényeire szabott egyedi sablonokat, hogy a tervezés gyorsabb és személyre szabottabb legyen

Készítsen egyedi vizuális elemeket az írásbeli utasítások figyelemfelkeltő tervekké alakításával

Készítsen rövid tartalmakat, például feliratokat és címsorokat, hogy kiegészítse vizuális elemeit

Hozzáférés több mint 1 millió sablonhoz különböző tervezési típusokban

Szerkesszen, tegyen megjegyzéseket és működjön együtt csapatával valós időben

A Canva korlátai

Egyes felhasználóknak szükségük van a Photoshopra olyan funkciók miatt, mint például az árnyékhatás

Több elem mozgatása néha véletlen eltolódáshoz vezethet

Az egyes funkciók eléréséhez szükséges több lépés unalmasnak tűnhet

A Canva árai

Ingyenes

Pro : 15 USD/hó felhasználónként

Csapatok: 10 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)

Canva értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 4370 értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 12 230 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy felhasználó kiemelte a Canva egyszerűségét és sokoldalúságát, ami még a kezdőknek is segített könnyedén eligazodni az intuitív felületén. Pozitívan nyilatkozott a Canva kiterjedt sablonkönyvtáráról és a grafikákhoz használt mesterséges intelligenciáról is.

7. QuillBot (A legjobb a szövegek átfogalmazásához és az írás érthetőségének javításához)

A tartalomírók jól ismerik azt a nehézséget, amikor egy mondat szinte tökéletes, de mégsem az. Ilyenkor jön jól egy olyan eszköz, mint a QuillBot, amely a szövegek átfogalmazására, összefoglalására és szerkesztésére specializálódott.

Az olyan eszközök, mint a parafrazáló, a nyelvtani ellenőrző, az AI-detektor és az idézetgenerátor, átfogó funkciókészletet nyújtanak az írási termelékenység és az érthetőség javításához.

A QuillBot legjobb funkciói

Két ingyenes módban akár 125 szót is könnyedén átfogalmazhat, vagy prémium előfizetéssel korlátlan módokhoz férhet hozzá

Javítsa ki a hibákat és javítsa az olvashatóságot akár 1000 szóig az ingyenes csomagban

Elemezze a szöveget, hogy ne hangozzon robotosan vagy AI által generáltnak

Készítsen könnyedén pontos APA, MLA és Chicago stílusú hivatkozásokat

Elérhető Chrome, Microsoft Word és macOS rendszereken, így zökkenőmentesen használható különböző platformokon

A QuillBot korlátai

A ingyenes csomagban csak két átfogalmazási mód és 1000 szavas korlát áll rendelkezésre a nyelvtani ellenőrzéshez

A ChatGPT-vel vagy más AI-írókkal ellentétben már meglévő tartalomra van szükség a működéshez

A átfogalmazott szövegek természetes hangzásához további szerkesztésre lehet szükség

A QuillBot árai

Ingyenes

Havi prémium : 9,95 USD/hó felhasználónként

Éves prémium: 4,17 USD/hó felhasználónként

QuillBot értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 30 értékelés)

Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)

✨ Felhasználói vélemény: Egy értékelő szerint a QuillBot hasznosnak bizonyult az AI által generált szövegek azonosításában, és megbízható százalékos bontást nyújtott, ami segített neki a cikk emberibbé tételében és jobb átírásában.

8. Scalenut (A legjobb a SEO-tartalom életciklusának automatizálásához)

🧠 Tudta-e: az összes weboldal 96,55%-a nem kap keresési látogatásokat a Google-tól.

Bármennyire is megdöbbentőek ezek az adatok, egyúttal további nyomást gyakorolnak a tartalomkészítőkre, hogy olyan SEO-tartalmakat alkossanak, amelyek valóban vonzzák az olvasókat. A Scalenut tisztában van ezzel, és egy olyan all-in-one SEO-tartalomcsomagot kínál, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket a teljes tartalomkészítési folyamat racionalizálásában – a tervezéstől és a kutatástól az írásig és az optimalizálásig.

Ezen felül olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a gyors tartalomkészítéshez szükséges Cruise Mode, a szemantikai optimalizáláshoz szükséges NLP kulcsszavak és a valós idejű SEO-értékelés.

A Scalenut legjobb funkciói

Készítsen SEO-barát műszaki blogbejegyzéseket kevesebb mint öt perc alatt, minimális adatbevitel mellett

Azonosítsa a szemantikai kulcsszavakat és a versenytársak adatait a SERP-rangsor javítása érdekében

Használja az olyan funkciókat, mint a valós idejű SEO-értékelés, az automatikus optimalizálás és a belső linkelés, hogy finomítsa a cikkeket

Kövesse nyomon a webhely forgalmát és a kulcsszavak teljesítményét több domainen keresztül

Könnyedén tegyen közzé tartalmakat közvetlenül olyan platformokon, mint a WordPress és a Shopify

A Scalenut korlátai

Egyes felhasználók tartalmi redundanciáról számolnak be, ami kézi szerkesztést igényel

Az olyan funkciók, mint a hangnem testreszabása, még fejlesztés alatt állnak

Vegyes teljesítmény a szűk témák és a tényellenőrzés terén

A Scalenut árai

Essential : 22 USD/hó felhasználónként

Pro: 67 USD/hó felhasználónként

Scalenut értékelések és vélemények

G2 : 4,7/5 (több mint 310 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 390 értékelés)

9. Copyscape (A legjobb a tartalom eredetiségének megőrzéséhez és a plágium felderítéséhez)

A tartalom eredetisége jelenleg nem megkerülhető kérdés, mivel az online tartalmak körülbelül 29%-a duplikátum.

A Copyscape Premium segítségével szöveget illeszthet be, fájlokat tölthet fel, vagy akár API-n keresztül integrálhatja a szolgáltatást a rendszereibe, hogy a legkisebb duplikációkat is észlelje. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, mint a Copysentry az automatikus plágiumriasztásokhoz, ami nyugalmat biztosít azoknak, akik nagy méretű tartalomportfóliókat kezelnek.

A Copyscape legjobb funkciói

A pontos plágiumfelismerés segítségével akár a legkisebb nyomokat is kiszűrheti a több millió weboldalon található duplikált tartalmak közül.

Használja a szöveg-, fájl- és URL-ellenőrzést az eredetiség ellenőrzéséhez

Kapjon automatikus értesítéseket az online talált új duplikátumokról

Használja az egyszerű másolás-beillesztés funkciót, amely azonnali eredményeket biztosít

Könnyen hozzáférhet az API-hoz (tömeges plágiumellenőrzést igénylő vállalkozások számára)

A Copyscape korlátai

A költségek jelentősen megnőnek a nagyobb szókészlet vagy webhelyméret esetén

Kizárólag a plágiumfelismerésre összpontosít, nyelvtani vagy stilisztikai ellenőrzés nélkül

A Copyscape árai

4,95 USD/hó, maximum 10 oldalig

0,25 USD/hó minden további oldal után (legfeljebb 500 oldal)

Copyscape értékelések

G2 : 4,4/5 (25+ értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 65 értékelés)

10. Perplexity AI (A legalkalmasabb jól hivatkozott, összefoglalt információkhoz)

A Perplexity AI újragondolja a felhasználók webes keresési szokásait azáltal, hogy a beszélgető stílust hatékony AI-eszközökkel ötvözi.

A hagyományos keresőmotorokkal (szia, Google 👋🏻) ellentétben ez nem csak linkeket jelenít meg – az információkat tömör, természetes nyelvű válaszokká szintetizálja, miközben megjelöli a forrásokat.

Képzelje el, hogy a legjobb 200 dollár alatti vezeték nélküli nyomtatót keresi – a Perplexity értékeli a műszaki adatokat, összehasonlítja az árakat, és megalapozott ajánlást ad.

A Perplexity AI legjobb funkciói

Kapjon támogatást a GPT-4 Turbo, a Claude 3 és más LLM-ekhez a személyre szabott válaszok érdekében

Elemzzen és foglaljon össze PDF-fájlokat, képeket és szövegfájlokat könnyedén

Hozzon létre gyűjteményeket és tereket csoportosított, kontextusfüggő lekérdezésekhez

Javítsa a matematikai és műszaki kérdésekre adott válaszokat olyan funkciók segítségével, mint a Wolfram Alpha integráció

A Perplexity AI korlátai

Nehézségek az egyszerű, URL-alapú lekérdezésekkel, közvetlen linkek megadása nélkül

Az árak összehasonlítása gyakran kiválasztott forrásokra támaszkodik, ami korlátozhatja a lehetőségeket

A Pro verzió havi 20 dolláros ára alkalmi felhasználók számára talán nem indokolja a költségeket.

A Perplexity AI árai

Ingyenes

Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Vállalati: Egyedi árazás

Perplexity AI értékelések

G2 : 4,7 (több mint 30 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

✨ Felhasználói vélemény: Egy Perplexity-felhasználó rámutatott, hogy az eszköz nagyon hasznos az értékesítési és marketingcsapatok számára, mivel gyors és pontos keresési képességeivel jelentős időt takarít meg, különösen e-mailek megírásakor és prezentációk előkészítésekor.

A műszaki írás és a technológiai zsenialitás találkozása a ClickUp segítségével

Megértjük – a műszaki írás nehéz feladat lehet. De nem feltétlenül lehetetlen.

A ClickUp segítségével az AI technikai írásban való felhasználásával munkájának minden aspektusát fejlesztheti – a technikai projektdokumentáció írásától a komplex tudásbázisok kezeléséig.

Akár feladatokon is együttműködhet, és nyomon követheti az előrehaladást. Ha ehhez hozzáadja a részletes teljesítményelemzést, a célkitűzést és a valós idejű kommunikációs funkciókat, akkor egy olyan eszközt kap, amely mindent elvégez Ön helyett.

Íme egy esettanulmány arról, hogyan segítette a ClickUp a DISH Network hatékonyságának javítását.

DISH Network 🤝🏻 ClickUp ❌ Kihívás: A DISH Network kereskedelmi szolgáltatások projektmenedzsment irodája szilárd munkamenetekkel, egymástól elszigetelt eszközökkel és következetlen folyamatokkal küzdött. A csapatok közötti együttműködés nem volt hatékony, és egységes rendszer hiányában a projektek kezelése és a szervezeti változások előmozdítása egyre nagyobb kihívást jelentett. ✅ Megoldás a ClickUp AI-val: A DISH bevezette a ClickUp all-in-one platformját. A ClickUp Brain virtuális csapattagként működött: valós idejű projektfrissítéseket nyújtott, összefoglalta a legfontosabb információkat, és könnyedén válaszolt a kérdésekre. A csapat a Docs-ot is használta az üzemeltetési eljárások tárolására, így a projektmunkával párhuzamosan könnyen hozzáférhetővé váltak az erőforrások. ✨ Eredmény: A ClickUp segítségével a DISH 30%-kal növelte a projekt hatékonyságát és javította az információáramlást a csapatok között. Az AI-képességek lehetővé tették a csapat számára, hogy 10%-kal összetettebb projekteket kezeljen, és magabiztosan vegyenek fel nagyobb kihívásokat.

