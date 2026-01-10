A 10 legjobb AI-eszköz a műszaki íráshoz 2026-ban

Az AI-alapú műszaki írási eszközök térnyerésével még azok az írók is belépnek ebbe a területbe és sikeresek, akik alig vagy egyáltalán nem rendelkeznek programozási vagy szoftveres tapasztalattal. Ezek az eszközök segítenek a nem műszaki háttérrel rendelkező embereknek minőségi és vonzó tartalmakat készíteni műszaki dokumentációk, felhasználói kézikönyvek és akár kódrészletek formájában is.
De ez nem ilyen egyszerű. A mai műszaki íróknak arról is gondoskodniuk kell, hogy munkájuk emberi hangvételű, tényeken alapuló legyen, és zökkenőmentesen illeszkedjen a márka hangvételéhez és stílusához.
Tehát amikor technikai íráshoz választ AI-eszközt, olyanra esjen a választása, amely segít a tények ellenőrzésében, a következetesség fenntartásában, és olyan stílusban írni, amely rezonál a célközönséggel.
Ebben a cikkben elvégeztük a háttérmunkát, és összeállítottunk egy listát azokról az eszközökről, amelyek segítenek Önnek a műszaki tartalomírási folyamatok tökéletesítésében.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a legjobb műszaki írási eszközök listája, amelyek segítségével könnyedén elkészítheti műszaki jelentéseit, szoftverdokumentációját és műszaki információit:
👉 ClickUp: A legjobb dokumentumok készítéséhez, az együttműködéshez és a munkafolyamatokhoz
👉 Grammarly: A legjobb a kommunikáció javításához és az írás finomításához
👉 Claude AI: A legjobb sokoldalú beszélgető AI
👉 Jasper AI: A legjobb marketingtartalmakhoz és kampányokhoz
👉 Snagit: A legjobb az együttműködéshez és a jegyzetekhez
👉 Canva: A legjobb megoldás a design-orientált tartalomkészítéshez AI segítségével
👉 QuillBot: A legjobb a szövegek átfogalmazásához és az írás érthetőségének javításához
👉 Scalenut: A legjobb a SEO-tartalom életciklusának automatizálásához
👉 Copyscape: A legjobb a tartalom eredetiségének megőrzéséhez
👉 Perplexity AI: A legjobb a jól hivatkozott, összefoglalt információkhoz
Mire kell figyelnie a műszaki íráshoz használt AI-eszközöknél?
A műszaki írás gyakran nehéz feladat lehet, különösen olyan új technológiák esetében, amelyekről még nem áll rendelkezésre elégséges dokumentáció.
Ez azt jelenti, hogy a tartalomíróknak gondosan kell kiválasztaniuk azt az AI-eszközt, amely segít nekik javítani a műszaki írási folyamaton, és (többnyire) tényszerű információkat nyújt. Íme, mire kell figyelni:
- Termelékenység növelése: Az AI írási asszisztensek (vagy AI eszközök) segítségével több mint 100 oldalnyi dokumentációt lehet egy óra alatt összefoglalni, vagy két nap alatt elkészíteni egy felhasználói útmutató vázlatát, így időt takaríthat meg a minőség romlása nélkül.
- Az együttműködés javítása: Az olyan funkciók, mint a szerepkörök kiosztása, a jogosultságok kezelése és a szakértői visszajelzések gyűjtése, egyszerűsítik a csapatmunkát komplex kézikönyvek vagy dokumentációk esetében.
- A következetesség és a márka arculatának összhangja: Biztosítja, hogy minden vázlat összhangban legyen a márka hangvételével, legyen az professzionális, barátságos vagy valami a kettő között
- Testreszabható sablonok: Az előre elkészített sablonok leegyszerűsítik a folyamatot, így a nulláról való kezdés helyett a tartalomra koncentrálhat.
- Hibakeresés és tényellenőrzés biztosítása: A nyelvtani hibákat és pontatlanságokat ellenőrző eszközökkel dokumentációja kifogástalan és megbízható lesz
- Unalmas feladatok automatizálása: Kezelje az ismétlődő folyamatokat, mint például az adatok rendezése, a JSON generálása vagy az automatizált kiadási megjegyzések létrehozása
A műszaki íráshoz legalkalmasabb 10 AI-eszköz
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, csak azt kell megtalálnia, ami tökéletesen illeszkedik az Ön szervezetének igényeihez a könnyű használat, a zökkenőmentes munkafolyamat-integráció és természetesen a költségvetés tekintetében.
Íme a technikai íráshoz legalkalmasabb AI-eszközök válogatott listája:
1. ClickUp (A legjobb dokumentumok készítéséhez, az együttműködéshez és a munkafolyamatokhoz)
Nem beszélhetünk a műszaki íráshoz használt AI-eszközökről anélkül, hogy megemlítenénk a ClickUp-ot. Ez egy zseniális megoldás, amely egyesíti a műszaki írást, a projektmenedzsmentet és a feladatok szervezését – mindezt egy helyen.
📮ClickUp Insight: Nemrégiben kiderült, hogy a tudásmunkások 83%-a elsősorban e-mailre és csevegőprogramokra támaszkodik a csapaton belüli kommunikációhoz. Túl sok, egymástól független eszköz kezelése rontja a termelékenységet. Éppen ezért időnk 60%-át csak az információk megosztásával, keresésével és frissítésével töltjük a különböző eszközök között.
Pontosan ezt célozza meg a ClickUp, mint mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely mesterséges intelligenciával támogatott feladatkezelési funkciókkal rendelkezik.
A ClickUp Brain az ideális AI írási asszisztens, amellyel perceken belül elkészítheti a műszaki dokumentációt.
Tegyük fel, hogy szűk határidővel kell elkészítenie egy termékdokumentációt. Ahelyett, hogy pánikba esne, forduljon a ClickUp Brainhez.
Az AI javaslatainak segítségével meghatározza a hatókört, a legördülő menükkel finomíthatja a formázást, hozzáadhatja az értekezlet jegyzetét, és máris kész a kifinomult vázlat.
📌 Példa: Ön egy műszaki író, akinek feladata egy új funkció felhasználói kézikönyvének elkészítése, és a határidő már csak két napra van. A ClickUp Brain segítségével feltölt a termék specifikációit és az értekezletek jegyzetét, és perceken belül a sűrű információkat tartalmazó oldalakat világos, hasznosítható betekintéssé alakítja. Ezután az AI javaslatait felhasználva vázlatot készít a kézikönyvhöz, amely tartalmazza a legfontosabb szakaszokat, mint például a beállítás, a használat és a hibaelhárítás.
Ráadásul a ClickUp Brain segítségével több LLM közül is választhat, például a Claude, a GPT-4o és mások közül. A ClickUp felhasználók minden AI-igényüket kielégíthetik közvetlenül a ClickUp platformon belül!
Innen a ClickUp Docs segítségével zökkenőmentesen konvertálhatja azt megosztható dokumentummá.
Tegyük fel, hogy egy funkciók közötti csapatban dolgozik egy termékfejlesztési folyamaton. A Docs segítségével egy közös munkaterületen vázolhatja fel a termék követelményeit, meghatározhatja a célközönséget és megszervezheti a felhasználói kutatást.
Bárki hozzászólhat, megjelölhet csapattársakat, sőt feladatokat is kioszthat közvetlenül a dokumentumon belül.
A gazdag formázási lehetőségeknek, a slash parancsoknak és a vizuális elemek hozzáadásának köszönhetően technikai dokumentációja vonzó és olvasóbarát marad.
És itt jön a legjobb: miután elkészült a dokumentum, összekapcsolhatja azt egy feladattal a ClickUp Tasks segítségével, így biztosítva, hogy a határidők ne csússzanak el, és a haladás mindig kristálytiszta legyen.
A kezdéshez a Docs előre elkészített sablonokat kínál, például a ClickUp termékismertető sablont, amely lehetővé teszi a funkciók közötti együttműködést.
A sablon ezt úgy éri el, hogy a legfontosabb elemeket, mint például a célokat, a sikerkritériumokat, a kiadási terveket és a funkcionális specifikációkat egyetlen, koherens, kitöltendő vázlatba szervezi.
A ClickUp legjobb funkciói:
- Több mint 1000 eszközzel integrálható: Zökkenőmentesen csatlakozhat olyan platformokhoz, mint a WordPress, a Google Drive, a Microsoft Word, a GitHub, a HubSpot és a Google Docs
- Rengeteg sablon: Használjon előre elkészített sablonokat a követelmények összegyűjtéséhez, a tartalomkezeléshez és egyebekhez, így a tartalom felépítése helyett az írásra koncentrálhat
- Eszközkompatibilitás: Használja Chrome, Windows, iOS, Android és macOS rendszereken, és gyakorlatilag bárhonnan elérheti a ClickUp-ot
- Együttműködési funkciók: Összehangolja csapatát valós idejű megjegyzések, csevegés, GIF-ek és egyedi irányítópultok segítségével
- Mesterséges intelligenciával támogatott írási segítség: A ClickUp AI képes e-maileket, közösségi média bejegyzéseket és dokumentumösszefoglalókat generálni, sőt szövegeket szerkeszteni vagy kiegészíteni is.
- Ismétlődő feladatok automatizálása: Automatizálja a munkafolyamatokat, például a határidők frissítését vagy a teendők létrehozását egyedi kiváltó eseményekkel és műveletekkel a ClickUp Automations segítségével
- Videofelvétel a ClickUp Clips segítségével: rögzítsen és ossza meg videókat közvetlenül a csapatával, hogy elmagyarázza a bonyolult fogalmakat vagy frissítéseket
A ClickUp korlátai:
- Egyes felhasználók arról számolnak be, hogy az információtúlterhelés elkerülése érdekében módosítaniuk kell az értesítési beállításokat
A ClickUp árai
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
✨ Felhasználói vélemény: Egy G2-felhasználó szerint a ClickUp remek platform a hibakövetés egyszerűsítéséhez, a csapaton belüli kommunikáció elősegítéséhez és a feladatok útközbeni létrehozásához.
2. Grammarly (A legjobb a kommunikáció javításához és a műszaki írás finomításához)
A Grammarly az első név, ami eszünkbe jut, amikor a nyelvtani hibák kijavításáról és írásunk hangvételének finomításáról beszélünk. Amit talán nem tud, hogy ez a szoftver kiválóan alkalmas tartalom generálására műszaki írók és szakemberek számára is.
A platform mesterséges intelligenciája úgy lett kialakítva, hogy az e-mailektől és jelentésektől kezdve a blogbejegyzésekig mindent kezeljen, biztosítva ezzel a világos, tömör és hatékony kommunikációt minden területen.
A Grammarly automatizálja a kizárólag írási feladatokra fordított munkát, legyen szó felhasználói kézikönyvek finomításáról vagy egy nagy csapatban való közös dokumentumokon való munkáról.
🧠 Tudta-e: A hatástalan kommunikáció évente 1,2 billió dollárba kerül az amerikai vállalkozásoknak. A tudásmunkások hetente 20 órát töltenek írásbeli kommunikációval, ami gyakorlatilag arra szólítja fel a vállalkozásokat, hogy prioritásként kezeljék és mérjék a kommunikáció javítását.
A Grammarly legjobb funkciói
- Készítsen bekezdéseket, írja át a mondatokat és finomítsa a szöveget a Grammarly mesterséges intelligenciájának segítségével közvetlenül olyan eszközökben, mint a Google Docs és a Word.
- Azonnal igazítsa írásstílusát a közönségéhez, biztosítva ezzel a technikai és kreatív dokumentumok közötti következetes kommunikációt
- Fedezze fel a hibákat, fogalmazza át a kínos mondatokat, és gondoskodjon eredeti, kifinomult műszaki dokumentációról a plágiumfelismerés és a nyelvtani javítás segítségével.
- Használja bárhol – a Grammarly böngészőbővítményként, asztali alkalmazásként, valamint olyan eszközökkel való integrációként érhető el, mint a Slack, a Microsoft Word és a LinkedIn.
- Írás közben kapjon javaslatokat a szöveg érthetőségére, tömörségére és formázására vonatkozóan
A Grammarly korlátai
- A felhasználók arról számoltak be, hogy hosszabb vagy összetettebb dokumentumok kezelésekor lassabb a válaszidő
- Az eszköz néha mondat közben is javasolhat módosításokat, ami megzavarhatja az írási folyamatot
- Az ingyenes csomag alapvető javításokat kínál, de hiányoznak belőle olyan fejlett funkciók, mint a hangnem-beállítás és a részletes AI-utasítások.
A Grammarly árai:
- Ingyenes
- Pro: 12 USD/hó tagonként
- Vállalati: Egyedi árazás
Grammarly értékelések és vélemények:
- G2: 4,7/5 (9780+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 7140 értékelés)
✨ Felhasználói vélemény: Egy felhasználó nagyra értékelte a Grammarly pontosságát a szerkesztés és az írás egyszerűsítése terén, különösen azt, hogy képes eltávolítani a felesleges szószaporítást, tömörebb alternatívákat javasolni és javítani a szöveg érthetőségét – például az „in order to” kifejezést „to”-ra, a „get a hold of”-ot pedig „contact”-ra cserélve.
3. Claude AI (A legjobb sokoldalú beszélgető AI)
Az Anthropic által fejlesztett Claude AI egy adatvédelemre fókuszáló beszélgető AI, amely kiemelkedő teljesítményt nyújt a természetes nyelv feldolgozásában, a kódgenerálásban és a dokumentációban, valamint a fejlett érvelésben.
Egyszerűen fogalmazva: a Claude-ot úgy tervezték, hogy segítsen a brainstormingban, az összefoglalásban, a kódolásban és a műszaki dokumentumok létrehozásában.
A Claude-ot az különbözteti meg a többitől, hogy képes nagy mennyiségű információt feldolgozni, miközben megőrzi a beszélgetés folyékonyságát. Speciális modelljei – a tömör válaszokra specializálódott Haiku, a nagy teljesítményű kreatív feladatokra specializálódott Sonnet és a komplex elemzésekre és kódolásra specializálódott Opus – személyre szabott megoldásokat kínálnak az egyedi igényekhez.
A Claude AI legjobb funkciói
- Készítsen, foglaljon össze és fordítson szöveget, miközben fejlett érvelési és szöveggeneráló funkciók segítségével megoldja a különböző területeken felmerülő problémákat.
- Segítsen a műszaki szakembereknek az optimalizálási lehetőségek és a teljesítményjavítások azonosításában, valamint a finom kódolási hibák kijavításában
- Biztosítsa az átláthatóságot, a biztonságot és a felhasználói adatok védelmét a Claude alkotmányos AI-elvekkel
- Használja az ingyenes verziót és a különféle fizetős lehetőségeket egyének és csapatok számára
A Claude AI korlátai
- Esetenként túl részletes vagy nem releváns válaszokat ad, amelyeket finomítani kell
- Finom hibák a generált tartalomban, különösen a kódolás vagy a finomabb technikai feladatok során
- A beszélgetések és a feladatok hossza a csomagtól függően korlátozott lehet.
A Claude AI árai
- Ingyenes
- Pro: 20 USD/hó felhasználónként
- Csapat: 25 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Claude AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (20+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
4. Jasper AI (A legjobb marketingtartalmak és kampányok készítéséhez)
Csak a marketingesek tudják, mennyire értékelik a számukra testre szabott platformokat. Nem minden AI írási eszköz képes megragadni a számunkra szükséges kreatív árnyalatokat. Ezért marad a Jasper AI.
Akár termékbevezetést tervez, akár közösségi kampányt indít, a Jasper AI funkciói segítenek az ötleteket megvalósítható tartalommá alakítani a kifejezetten marketingfeladatokra kifejlesztett több mint 80 alkalmazás segítségével.
Ez az eszköz biztosítja, hogy marketingje mindig hatékony és következetes legyen, a márka hangjának megőrzésétől a SEO-barát tartalom létrehozásáig. Emellett egyszerűsítheti a műszaki írásokat egy szélesebb közönség számára.
A Jasper AI legjobb funkciói
- Tartsa fenn az egységes hangnemet és stílust a Brand Voice és a Style Guide funkciók segítségével
- Hozzáférés többfelhasználós hozzáféréshez, kampányokhoz és valós idejű együttműködéshez
- Készítsen és javítson vizuális elemeket írásos tartalmához egy speciális AI képszerkesztő csomag segítségével
A Jasper AI korlátai
- A tartalomnak hiányozhat a személyiség vagy a mélyebb betekintés, ami kézi finomhangolást igényel
- Leginkább vázlatokhoz ajánlott, mivel a végleges változatokhoz részletes szerkesztésre lehet szükség
- Az eredmények a meglévő online adatokon alapulnak, és pontosságuk ellenőrzését igényelhetik.
A Jasper AI árai
- Alkotó: 39 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: Egyedi árazás
Jasper AI értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 1240 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 1840 értékelés)
✨ Felhasználói vélemény: Egy G2-felhasználó kedvelte a Jasper.ai kiterjedt sablonkönyvtárát, amely az egyes tartalomtípusokra szabott előre konfigurált beállítások révén egyszerűsítette a tartalomkészítést.
5. Snagit (A legjobb az együttműködéshez és a megjegyzésekhez)
Marketingesként gyakran kell kiváló minőségű vizuális elemeket készítenie dokumentációkhoz, oktatóanyagokhoz és prezentációkhoz. A Snagit egy sokoldalú képernyőfelvétel- és videofelvétel-készítő eszköz, amely ebben segít.
Akár lépésről lépésre szóló útmutatókat készít, akár videós bemutatókat rögzít komplex műszaki témákról, a Snagit olyan funkciókat kínál, mint a görgetéses képernyőfelvétel, a szövegfelismerés és a képekhez fűzött megjegyzések.
Ráadásul a Snagit és a TechSmith Screencast integrációja zökkenőmentessé teszi a megosztást és az együttműködést, míg a Windows és a macOS rendszerekkel való platformközi kompatibilitás biztosítja a felhasználók számára a zökkenőmentes munkafolyamatot az összes eszközön.
🌟 Érdekesség: A marketingesek körülbelül 95%-a a vizuális tartalmakat stratégiájának fontos részévé teszi. Néhányan akár a tartalmuk több mint 50%-ához is hozzáadnak vizuális elemeket. Ezt valószínűleg az Instagram Reelsnek és a TikToknak köszönhetjük.
A Snagit legjobb funkciói
- Rögzítse teljes weboldalakat vagy hosszú dokumentumokat anélkül, hogy több képernyőképet kellene összeraknia
- Szerkessze a képeken vagy beolvasott dokumentumokban található szöveget, beleértve a betűtípus, méret és szín módosítását is
- Rögzítsen képernyőt, webkamerát és hangot időkorlát nélkül kiváló minőségű oktatóanyagok készítéséhez
- Hozzon létre megjegyzéseket, alakzatokat és kiemelt részeket, hogy könnyedén professzionális vizuális elemeket készíthessen
- Zökkenőmentes munkavégzés Windows és macOS rendszereken az egyenletes teljesítmény érdekében
A Snagit korlátai
- Az alapvető vágási és szerkesztési lehetőségek javításra szorulnak
- Egyes felhasználók stabilitási problémákról számolnak be, különösen hosszabb videók esetén
- A Snagit nehezen boldogul az erőforrás-igényes feladatokkal elavult hardveren
A Snagit árai
- Egyéni előfizetés: 39 USD/év felhasználónként
- Örökös licenc: 62,99 USD/felhasználónkénti egyszeri díj
Snagit értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 5320 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 470 értékelés)
6. Canva (A legjobb az AI-val történő, dizájnközpontú tartalomkészítéshez)
A Canva már régóta a nem tervezők kedvenc platformja, intuitív felülettel és lenyűgöző sablonválasztékkal rendelkezik a professzionális vizuális elemek létrehozásához.
A Canva AI Magic Studio hozzáadásával most már szövegek, képek és akár videotartalmak létrehozására is képes.
A Canva Magic Design, Magic Write és Text-to-Image eszközei lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy ötleteiket gyorsan kifinomult tartalommá alakítsák közösségi médiás bejegyzések, prezentációk vagy nyomtatott anyagok számára.
A Canva legjobb funkciói
- Készítsen az igényeire szabott egyedi sablonokat, hogy a tervezés gyorsabb és személyre szabottabb legyen
- Készítsen egyedi vizuális elemeket az írásbeli utasítások figyelemfelkeltő tervekké alakításával
- Készítsen rövid tartalmakat, például feliratokat és címsorokat, hogy kiegészítse vizuális elemeit
- Hozzáférés több mint 1 millió sablonhoz különböző tervezési típusokban
- Szerkesszen, tegyen megjegyzéseket és működjön együtt csapatával valós időben
A Canva korlátai
- Egyes felhasználóknak szükségük van a Photoshopra olyan funkciók miatt, mint például az árnyékhatás
- Több elem mozgatása néha véletlen eltolódáshoz vezethet
- Az egyes funkciók eléréséhez szükséges több lépés unalmasnak tűnhet
A Canva árai
- Ingyenes
- Pro: 15 USD/hó felhasználónként
- Csapatok: 10 USD/hó felhasználónként (minimum 3 felhasználó)
Canva értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 4370 értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 12 230 értékelés)
✨ Felhasználói vélemény: Egy felhasználó kiemelte a Canva egyszerűségét és sokoldalúságát, ami még a kezdőknek is segített könnyedén eligazodni az intuitív felületén. Pozitívan nyilatkozott a Canva kiterjedt sablonkönyvtáráról és a grafikákhoz használt mesterséges intelligenciáról is.
7. QuillBot (A legjobb a szövegek átfogalmazásához és az írás érthetőségének javításához)
A tartalomírók jól ismerik azt a nehézséget, amikor egy mondat szinte tökéletes, de mégsem az. Ilyenkor jön jól egy olyan eszköz, mint a QuillBot, amely a szövegek átfogalmazására, összefoglalására és szerkesztésére specializálódott.
Az olyan eszközök, mint a parafrazáló, a nyelvtani ellenőrző, az AI-detektor és az idézetgenerátor, átfogó funkciókészletet nyújtanak az írási termelékenység és az érthetőség javításához.
A QuillBot legjobb funkciói
- Két ingyenes módban akár 125 szót is könnyedén átfogalmazhat, vagy prémium előfizetéssel korlátlan módokhoz férhet hozzá
- Javítsa ki a hibákat és javítsa az olvashatóságot akár 1000 szóig az ingyenes csomagban
- Elemezze a szöveget, hogy ne hangozzon robotosan vagy AI által generáltnak
- Készítsen könnyedén pontos APA, MLA és Chicago stílusú hivatkozásokat
- Elérhető Chrome, Microsoft Word és macOS rendszereken, így zökkenőmentesen használható különböző platformokon
A QuillBot korlátai
- A ingyenes csomagban csak két átfogalmazási mód és 1000 szavas korlát áll rendelkezésre a nyelvtani ellenőrzéshez
- A ChatGPT-vel vagy más AI-írókkal ellentétben már meglévő tartalomra van szükség a működéshez
- A átfogalmazott szövegek természetes hangzásához további szerkesztésre lehet szükség
A QuillBot árai
- Ingyenes
- Havi prémium: 9,95 USD/hó felhasználónként
- Éves prémium: 4,17 USD/hó felhasználónként
QuillBot értékelések és vélemények
- G2: 4,4/5 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: 4,5/5 (több mint 140 értékelés)
✨ Felhasználói vélemény: Egy értékelő szerint a QuillBot hasznosnak bizonyult az AI által generált szövegek azonosításában, és megbízható százalékos bontást nyújtott, ami segített neki a cikk emberibbé tételében és jobb átírásában.
8. Scalenut (A legjobb a SEO-tartalom életciklusának automatizálásához)
🧠 Tudta-e: az összes weboldal 96,55%-a nem kap keresési látogatásokat a Google-tól.
Bármennyire is megdöbbentőek ezek az adatok, egyúttal további nyomást gyakorolnak a tartalomkészítőkre, hogy olyan SEO-tartalmakat alkossanak, amelyek valóban vonzzák az olvasókat. A Scalenut tisztában van ezzel, és egy olyan all-in-one SEO-tartalomcsomagot kínál, amelynek célja, hogy segítse a marketingeseket a teljes tartalomkészítési folyamat racionalizálásában – a tervezéstől és a kutatástól az írásig és az optimalizálásig.
Ezen felül olyan funkciókkal is rendelkezik, mint a gyors tartalomkészítéshez szükséges Cruise Mode, a szemantikai optimalizáláshoz szükséges NLP kulcsszavak és a valós idejű SEO-értékelés.
A Scalenut legjobb funkciói
- Készítsen SEO-barát műszaki blogbejegyzéseket kevesebb mint öt perc alatt, minimális adatbevitel mellett
- Azonosítsa a szemantikai kulcsszavakat és a versenytársak adatait a SERP-rangsor javítása érdekében
- Használja az olyan funkciókat, mint a valós idejű SEO-értékelés, az automatikus optimalizálás és a belső linkelés, hogy finomítsa a cikkeket
- Kövesse nyomon a webhely forgalmát és a kulcsszavak teljesítményét több domainen keresztül
- Könnyedén tegyen közzé tartalmakat közvetlenül olyan platformokon, mint a WordPress és a Shopify
A Scalenut korlátai
- Egyes felhasználók tartalmi redundanciáról számolnak be, ami kézi szerkesztést igényel
- Az olyan funkciók, mint a hangnem testreszabása, még fejlesztés alatt állnak
- Vegyes teljesítmény a szűk témák és a tényellenőrzés terén
A Scalenut árai
- Essential: 22 USD/hó felhasználónként
- Pro: 67 USD/hó felhasználónként
Scalenut értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 310 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 390 értékelés)
9. Copyscape (A legjobb a tartalom eredetiségének megőrzéséhez és a plágium felderítéséhez)
A tartalom eredetisége jelenleg nem megkerülhető kérdés, mivel az online tartalmak körülbelül 29%-a duplikátum.
A Copyscape Premium segítségével szöveget illeszthet be, fájlokat tölthet fel, vagy akár API-n keresztül integrálhatja a szolgáltatást a rendszereibe, hogy a legkisebb duplikációkat is észlelje. Emellett olyan funkciókat is tartalmaz, mint a Copysentry az automatikus plágiumriasztásokhoz, ami nyugalmat biztosít azoknak, akik nagy méretű tartalomportfóliókat kezelnek.
A Copyscape legjobb funkciói
- A pontos plágiumfelismerés segítségével akár a legkisebb nyomokat is kiszűrheti a több millió weboldalon található duplikált tartalmak közül.
- Használja a szöveg-, fájl- és URL-ellenőrzést az eredetiség ellenőrzéséhez
- Kapjon automatikus értesítéseket az online talált új duplikátumokról
- Használja az egyszerű másolás-beillesztés funkciót, amely azonnali eredményeket biztosít
- Könnyen hozzáférhet az API-hoz (tömeges plágiumellenőrzést igénylő vállalkozások számára)
A Copyscape korlátai
- A költségek jelentősen megnőnek a nagyobb szókészlet vagy webhelyméret esetén
- Kizárólag a plágiumfelismerésre összpontosít, nyelvtani vagy stilisztikai ellenőrzés nélkül
A Copyscape árai
- 4,95 USD/hó, maximum 10 oldalig
- 0,25 USD/hó minden további oldal után (legfeljebb 500 oldal)
Copyscape értékelések
- G2: 4,4/5 (25+ értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 65 értékelés)
10. Perplexity AI (A legalkalmasabb jól hivatkozott, összefoglalt információkhoz)
A Perplexity AI újragondolja a felhasználók webes keresési szokásait azáltal, hogy a beszélgető stílust hatékony AI-eszközökkel ötvözi.
A hagyományos keresőmotorokkal (szia, Google 👋🏻) ellentétben ez nem csak linkeket jelenít meg – az információkat tömör, természetes nyelvű válaszokká szintetizálja, miközben megjelöli a forrásokat.
Képzelje el, hogy a legjobb 200 dollár alatti vezeték nélküli nyomtatót keresi – a Perplexity értékeli a műszaki adatokat, összehasonlítja az árakat, és megalapozott ajánlást ad.
A Perplexity AI legjobb funkciói
- Kapjon támogatást a GPT-4 Turbo, a Claude 3 és más LLM-ekhez a személyre szabott válaszok érdekében
- Elemzzen és foglaljon össze PDF-fájlokat, képeket és szövegfájlokat könnyedén
- Hozzon létre gyűjteményeket és tereket csoportosított, kontextusfüggő lekérdezésekhez
- Javítsa a matematikai és műszaki kérdésekre adott válaszokat olyan funkciók segítségével, mint a Wolfram Alpha integráció
A Perplexity AI korlátai
- Nehézségek az egyszerű, URL-alapú lekérdezésekkel, közvetlen linkek megadása nélkül
- Az árak összehasonlítása gyakran kiválasztott forrásokra támaszkodik, ami korlátozhatja a lehetőségeket
- A Pro verzió havi 20 dolláros ára alkalmi felhasználók számára talán nem indokolja a költségeket.
A Perplexity AI árai
- Ingyenes
- Pro: 20 USD/hó felhasználónként
- Vállalati: Egyedi árazás
Perplexity AI értékelések
- G2: 4,7 (több mint 30 értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
✨ Felhasználói vélemény: Egy Perplexity-felhasználó rámutatott, hogy az eszköz nagyon hasznos az értékesítési és marketingcsapatok számára, mivel gyors és pontos keresési képességeivel jelentős időt takarít meg, különösen e-mailek megírásakor és prezentációk előkészítésekor.
A műszaki írás és a technológiai zsenialitás találkozása a ClickUp segítségével
Megértjük – a műszaki írás nehéz feladat lehet. De nem feltétlenül lehetetlen.
A ClickUp segítségével az AI technikai írásban való felhasználásával munkájának minden aspektusát fejlesztheti – a technikai projektdokumentáció írásától a komplex tudásbázisok kezeléséig.
Akár feladatokon is együttműködhet, és nyomon követheti az előrehaladást. Ha ehhez hozzáadja a részletes teljesítményelemzést, a célkitűzést és a valós idejű kommunikációs funkciókat, akkor egy olyan eszközt kap, amely mindent elvégez Ön helyett.
Íme egy esettanulmány arról, hogyan segítette a ClickUp a DISH Network hatékonyságának javítását.
DISH Network 🤝🏻 ClickUp
❌ Kihívás: A DISH Network kereskedelmi szolgáltatások projektmenedzsment irodája szilárd munkamenetekkel, egymástól elszigetelt eszközökkel és következetlen folyamatokkal küzdött. A csapatok közötti együttműködés nem volt hatékony, és egységes rendszer hiányában a projektek kezelése és a szervezeti változások előmozdítása egyre nagyobb kihívást jelentett.
✅ Megoldás a ClickUp AI-val: A DISH bevezette a ClickUp all-in-one platformját. A ClickUp Brain virtuális csapattagként működött: valós idejű projektfrissítéseket nyújtott, összefoglalta a legfontosabb információkat, és könnyedén válaszolt a kérdésekre. A csapat a Docs-ot is használta az üzemeltetési eljárások tárolására, így a projektmunkával párhuzamosan könnyen hozzáférhetővé váltak az erőforrások.
✨ Eredmény: A ClickUp segítségével a DISH 30%-kal növelte a projekt hatékonyságát és javította az információáramlást a csapatok között. Az AI-képességek lehetővé tették a csapat számára, hogy 10%-kal összetettebb projekteket kezeljen, és magabiztosan vegyenek fel nagyobb kihívásokat.
