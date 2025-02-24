A 10 legjobb AI PDF-adatkinyerő eszköz az információk kinyeréséhez 2025-ben

Henry Ford híres mondása szerint: „Ha mindenki együtt halad előre, akkor a siker magától jön.”

Sok szakember számára a PDF-dokumentumok jelentik az együttműködés központi elemét.

Az Adobe felmérése szerint a vállalkozások 75%-a tartja a PDF-eket elengedhetetlennek a szervezeten belüli együttműködéshez.

De a megfelelő eszközök nélkül a PDF-fájlokkal való munka olyan lehet, mint tűt keresni egy 2,5 billió dokumentumból álló szénakazalban. (Igen, ennyi PDF-fájl készül évente!)

Ismerje meg a PDF-adatkinyerőket – intelligens megoldásokat, amelyek strukturált adatokat nyernek ki strukturálatlan PDF-dokumentumokból.

Vessünk egy pillantást a legjobb AI PDF-adatkinyerő programokra, amelyeket információk kinyerésére és csapatmunkára használhat.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Íme egy rövid lista a 10 legjobb AI PDF-kivonatoló programról, amelyek adatkinyerési folyamata hatékony és könnyen használható: ClickUp: A legjobb AI-alapú dokumentumkezeléshez Adobe PDF Extract API: A legjobb vállalati szintű dokumentumautomatizáláshoz Nanonets: A legjobb adatigényes munkafolyamatok automatizálásához Extracta. ai: A legjobb biztonságos és egyszerű dokumentumadat-kivonáshoz Tenorshare AI: A legjobb hosszú PDF-ek összefoglalásához Google Cloud Document AI: A legjobb generatív AI-alapú dokumentumfeldolgozáshoz PDF-Extract-Kit: A legjobb nyílt forráskódú dokumentumelemzéshez és egyedi projektekhez Docparser: A legjobb kód nélküli adatkinyeréshez és testreszabáshoz Parsio: A legjobb AI-alapú e-mail és dokumentumelemzéshez DocHub: A legjobb biztonságos és együttműködésen alapuló PDF-szerkesztéshez

Mit kell keresnie egy PDF-adatkinyerőben?

A PDF-ek kiválóan alkalmasak adatok megosztására és megőrzésére, de legyünk őszinték: nem éppen gyors adatelemzésre lettek kitalálva.

Használja a PDF-adatkinyerőket – ezek a különböző adatforrásokból és adattípusokból származó strukturálatlan adatokat hasznos információkká alakítják. Ha pedig technikai zseni, akkor kreatív módon alkalmazhatja az AI-központú adatkinyerést (és más fejlett technikákat), és strukturált adatokat készíthet elő automatizáláshoz és jelentésekhez. ✅

Csak aktív internetkapcsolatra és egy PDF-adatkinyerő eszközre van szüksége, amely zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatába.

Mivel naponta milliárdnyi PDF-fájl kering, a vállalkozásoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek minimális emberi beavatkozással nagy mennyiségű PDF-adatot tudnak kinyerni.

📌 A PDF-adatkinyerő kiválasztásakor a következőket érdemes figyelembe venni: OCR pontosság: Beolvasott PDF-ekből olvassa be a szöveget

Adatkinyerési módszerek: Kulcsszó-alapú vagy helyspecifikus kinyerési lehetőségek

Tömeges feldolgozás: Egyszerre több PDF-fájlból is kivonhat adatokat.

Testreszabható szabályok: Hozzon létre mintákat egyedi adatigényekhez

API-integráció: automatizálja a munkafolyamatokat más eszközökkel, például a Google Sheets-szel való összekapcsolással.

Biztonsági funkciók: Titkosítással és adatvédelmi ellenőrzésekkel védi az érzékeny adatokat.

💡 Profi tipp: Keresse meg az olyan funkciókat, mint a layout-elemzés, az adatfájlformátumok és a táblázatos adatok vagy táblázatos felismerés, hogy biztosan tudjon a PDF-kivonója kezelni a feladatot. Ezek az eszközök biztosítják a műveletek zökkenőmentes futását.

A 10 legjobb PDF-adatkinyerő

1. ClickUp (A legjobb AI-alapú dokumentumkezeléshez)

Kezdje el használni a ClickUp Brain-t A ClickUp Brain segítségével könnyedén kivonhat adatokat PDF-fájlokból és összefoglalhatja az információkat.

Szóval, van egy PDF-je, és kivonta az adatokat. Remek! De ezzel véget is ért a munka? Természetesen nem. Most jön az igazi munka: az adatok elemzése, tárolása és az egész adathalmaz használható formába rendezése.

Ez nagyon sok, és legyünk őszinték: szüksége van egy eszközre, amellyel mindezt egy helyen elvégezheti.

A ClickUp egy igazi „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás” , amely a tudásmenedzsmentet, a csevegést és az együttműködést egyetlen platformon egyesíti.

Minden menedzser tudja, milyen nehézségeket okoz a véletlenszerű mappákba szétszórt végtelen fájlok kezelése. Hol van az ügyfélszerződés? Mi történt a javaslat tervezetével? Az AI funkciók segítségével a ClickUp segít megtalálni a fájlokat, összefoglalni azokat, és megosztani őket a csapattal és az ügyfelekkel.

ClickUp egyéni mezők

A ClickUp Custom Fields lehetővé teszi címkék, kategóriák vagy specifikus adatpontok, például ügyfél-e-mailek vagy jóváhagyási állapotok hozzáadását. Elsődleges céljuk a feladatok szervezése és a munkaterület testreszabása, hogy minden fájlja könnyen rendezhető és egyetlen kattintással elérhető legyen.

A ClickUp Custom Fields segítségével könnyedén hozzáadhat fontos címkéket és információkat az összes fájljához

ClickUp Connected Search

Ha meg kell találnia azt a nehezen fellelhető dokumentumcsomagot, a ClickUp Connected Search segít megtalálni a dokumentumokat az egész munkaterületén, így értékes időt takaríthat meg.

A ClickUp Connected Search segítségével könnyedén megtalálhatja dokumentumait az egész munkaterületén.

Továbbá a Connected Search segítségével kérdéseket tehet fel, és valós időben átfogó válaszokat kaphat munkájával kapcsolatban, felszabadítva a szilárd rendszerekben rekedt tudást.

De ez még nem minden. A manuális feladatok gyakran unalmasak lehetnek és ronthatják a termelékenységet. Ezért a ClickUp Automations életmentő lehet. A feladatok automatizálásával automatikusan hozzárendelhet feladatokat, frissítheti az állapotokat és emlékeztetőket küldhet, így a csapata a nagy képre koncentrálhat.

Ráadásul a ClickUp kód nélküli beállítása lehetővé teszi, hogy percek alatt testreszabott munkafolyamatokat hozzon létre. Ha ehhez hozzátesszük a ClickUp több mint 1000 eszközzel (beleértve az OCR eszközöket is) való integrációját, akkor egy olyan eszközt kapunk, amely valóban mindent meg tud csinálni.

ClickUp Brain

Végül beszéljünk a ClickUp Brainről, az AI-alapú asszisztensről, amely olyan, mintha egy további csapattaggal bővült volna a csapat.

Akár feladatok generálása értekezletek jegyzetéből, PDF-ek összefoglalása, akár tömör projektfrissítések készítése, a ClickUp Brain megkönnyíti a döntéshozatalt.

A ClickUp Brain AI-képességeit is felhasználhatja feladatok létrehozására és kiosztására csapattársainak. Szüksége van egy csapattagra, aki PDF-et küldjön az ügyfelének? Csak kérje meg a ClickUp Brain-t, és nézze meg, ahogy a varázslat valós időben megtörténik!

📌 Példa: Képzelje el, hogy egy ügyfélről vagy projektről tesz fel egy kérdést, és azonnal választ kap a projekt előzményei, csevegései vagy feladatai alapján. Ez a valós idejű összefoglalások és kontextusfüggő válaszok varázsa – mindez azért, hogy csapata összehangoltan és tájékozottan dolgozhasson.

A ClickUp legjobb funkciói

Adaptív egyéni mezők : Könnyen kategorizálhatja és kivonhatja az adatokat a munkafolyamatokhoz igazodva.

Intelligens OCR-integrációk: Adatok kivonása beolvasott PDF-fájlokból

Automatizálás: Órákkal csökkentheti a munkát Órákkal csökkentheti a munkát az ismétlődő feladatok , például a kézi adatbevitel automatizálásával

Egyszerű integráció: Szinkronizálható több mint 1000 eszközzel, például a Google Sheets, a Salesforce, a HubSpot és a Figma programokkal.

Vizuális irányítópultok: Kövesse nyomon a projekt előrehaladását és vizualizálja az adatokat

A ClickUp korlátai

A rengeteg funkció miatt az új felhasználóknak eleinte nehéz lehet a navigáció.

ClickUp árak

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A ClickUp folyamatosan a projektmenedzsment legjobb választásaként tűnik ki, sok Reddit-felhasználó dicséri funkciókban gazdag kialakítását és ár-érték arányát. Azok a felhasználók, akik más platformokról váltottak át, értékelik az eszközöket és a segítőkész ügyfélszolgálatot.

2. Adobe PDF Extract API (a legjobb vállalati szintű dokumentumautomatizáláshoz)

Az Adobe Developer* segítségével

Az Adobe PDF Extract API az AI-alapú megoldáshoz szükséges eszköz, amely hatékonyan kivonja a strukturált adatokat. Ez az API az Adobe Sensei AI-jét használja a PDF-ek tartalmának és szerkezetének kivonásához, lehetővé téve a szövegek, képek és táblázatok egyszerű adatkinyerését. 📊

Akár natív, akár beolvasott adatokról van szó, strukturált JSON formátumban állítják elő az eredményt, ami tökéletes megoldás azoknak a fejlesztőknek és vállalkozásoknak, akik automatizálni szeretnék a munkafolyamatokat és növelni a termelékenységet.

Az Adobe PDF Extract API legjobb funkciói

Pontosan kivonja a szöveget, a komplex táblázatokat és az ábrákat

JSON, CSV és XLSX formátumokat biztosít a downstream alkalmazásokhoz.

A táblázat adatait azonosítja és táblázatképet ad ki

Tartalmazza a Java, Python, Node.js és .NET számára kész SDK-kat.

Az Adobe PDF Extract API korlátai

Az API hatékony használata gyakran fejlesztői szakértelmet vagy kódolási ismereteket igényel.

A szolgáltatás méretezésének költségei nagy volumenű felhasználás esetén gyorsan megdrágulhatnak.

A fejlett testreszabások eléréséhez az alapbeállításokon túl további rétegek vagy szkriptek szükségesek lehetnek.

Adobe PDF Extract API árak

Ingyenes szint: 0 USD (500 ingyenes dokumentumtranzakció havonta)

Vállalati árak: Egyedi árak

Adobe PDF Extract API értékelések és vélemények

G2 : 4,5/5 (3430+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (3850+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: Az Adobe PDF Extract API kiválóan alkalmas komplex PDF-adatkészletek kezelésére, különösen táblázatok, ábrák és grafikonok esetén. A Reddit felhasználói gyakran emelik ki kiváló teljesítményét táblázatok elemzésében és ábrák kontextus szerinti szöveghez igazításában, ami kritikus fontosságú olyan speciális felhasználási esetekben, mint a RAG-pipeline-ek vagy a modellek képzése.

3. Nanonets (A legjobb adatigényes munkafolyamatok automatizálásához)

A nanohálózatok az AI-automatizálás multiszerszámaihoz hasonlóak – könnyen használhatóak és támogatják az intelligens dokumentumautomatizálást. A kódolás nélküli AI-platform még a komplex feladatokat is egyszerűvé teszi.

Képzelje el, milyen fejfájást okozhat a adatok kézi rögzítése és bevitel, ha üzleti folyamatai során naponta több száz e-mailt és PDF-fájlt kap. (Hú!) Például szinkronizálhatja a számlaadatokat a QuickBooks programmal, jelölheti a késedelmes fizetéseket és értesítheti csapatát, ezzel csökkentve az emberi hibák számát és órákat megtakarítva.

Akár számlák feldolgozásáról, táblázatos adatok rögzítéséről vagy nagy adatmennyiségek kezeléséről van szó, a Nanonets biztosítja, hogy a munkafolyamatok gyorsak, pontosak és automatizáltak maradjanak. ⚡

A Nanonets legjobb funkciói

Számlákról és nyugtákról rögzíti az információkat előre meghatározott sablonok nélkül.

Gyors automatizált jóváhagyások és anomáliák jelzése

Optimalizálja az ellátási lánc működését a gyorsabb megrendeléskezeléssel

Adatok továbbítása CRM-be, WMS-be, vagy exportálása CSV, XML vagy XLS formátumban

A Nanonets korlátai

A nagyon nagy mennyiségű dokumentum kezelése jelentősen megnövelheti az árat.

A bonyolult dokumentumok sablonjainak beállítása és módosítása időigényes lehet.

Nanonets árak

Starter : 0 USD/hó (az első 500 oldal ingyenes, utána 0,3 USD/oldal)

Pro : Egyedi árazás

Vállalati: Egyedi árazás

Nanonets értékelések és vélemények

G2 : 4,8/5 (90+ értékelés)

Capterra: 4,9/5 (65+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A Nanonets OCR lenyűgöző OCR-szolgáltatások széles skáláját kínálja, beleértve a kézírás-szöveggé alakítás funkciót, amely eleinte nagy elvárásokat keltett. A Reddit felhasználói értékelik a kifinomult felhasználói felületét és a könnyű használatát.

💡 Profi tipp: A Nanonets profi módon automatikusan rögzíti a táblázatokat, így csak a fontosakat kell átnéznie, ha megvásárolja az 500 ingyenes oldalt tartalmazó kezdő csomagot.

4. Extracta. ai (A legjobb biztonságos és egyszerű dokumentumadat-kivonáshoz)

Akár számlákkal, önéletrajzokkal vagy értekezlet-összefoglalókkal dolgozik, az Extracta. ai biztonságossá és villámgyorssá teszi a dokumentumok adatainak kivonását.

Csak töltsd fel a dokumentumodat, add meg az igényeidet, és az Extracta. ai elvégzi a többit.

🍪 Bónusz: Adatai teljes mértékben titkosítva vannak, megfelelnek a GDPR előírásoknak, és soha nem használják őket képzés céljára.

Extracta. ai legjobb funkciói

Adatok kivonása különféle dokumentumokból

Automatikusan felismeri és rendszerezi az információkat

Kivonjon hasznosítható információkat az okosabb döntéshozatalhoz

Extracta. ai korlátai

Mivel viszonylag új, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle a bevált megoldásokban megtalálható fejlett funkciók.

Extracta. ai árak

Ingyenes próba: 0 USD/hó , az első 50 oldal ingyenes

Pay-As-You-Go tervezet: 0,10 USD/oldal

Egyedi megoldások: Egyedi árak

Extracta. ai értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

5. Tenorshare AI (A legjobb hosszú PDF-ek összefoglalásához)

Via Tenorshare AI

Tudta, hogy az irodai szakemberek több mint 50%-a több időt tölt fájlok keresésével (ideértve a PDF-ek keresését is), mint tényleges munkával? Ez az idő felhasználható lett volna a munkájának több mint fele elvégzésére.

És ezért – Tenorshare AI! Egy eszköz, amely segít áttekintni a hosszú PDF-fájlokat, kivonni a legfontosabb információkat és időt megtakarítani – mindezt az adatok biztonságának megőrzése mellett.

A Tenorshare AI legjobb funkciói

Kiemeli a legfontosabb pontokat a gyorsabb olvasás és megértés érdekében.

Tegyen fel kérdéseket a dokumentummal kapcsolatban, és kapjon azonnali válaszokat!

SSL titkosítást használ az adatok biztonságának garantálása érdekében.

A Tenorshare AI korlátai

Nem tudja feldolgozni a beolvasott vagy képalapú PDF-eket

A napi feltöltési és oldalszámok nem feltétlenül elegendőek a nagyobb felhasználók számára.

Elsősorban az összefoglalásra összpontosít, és nem feltétlenül alkalmas komplex munkafolyamatokhoz.

Tenorshare AI árak

Ingyenes verzió: 0 USD/hó, napi 3 PDF feltöltés, fájlonként 30 oldalas korlát

Fizetős verzió: 4,99 USD/hó

Tenorshare AI értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

6. Google Cloud Document AI (A legjobb generatív AI-alapú dokumentumfeldolgozáshoz)

A Google Cloud Document AI segítségével*

A gépi tanuláson alapuló Google Cloud Document AI könnyedén kivonja az adatokat a PDF-fájlokból, és viszonylag egyszerűvé teszi az adatkinyerést.

Ez az eszköz a Google alapmodelljeit használja strukturált adatok kivonására PDF-ekből, számlákból és egyéb dokumentumokból. A fejlesztők egyedi, bizonyos dokumentumtípusokhoz igazított kivonókat is használhatnak, amelyek javíthatják az adatkinyerés pontosságát.

A Google Cloud Document AI legjobb funkciói

Minimális képzéssel kivon adatokat komplex dokumentumokból

Finomítsa a modelleket az egyes dokumentumtípusokhoz

Gyorsítja az adatkészlet létrehozását, csökkentve a bevezetéshez szükséges időt

Automatikusan átáll a frissített alapmodellekre az állandó teljesítmény érdekében

💡 Profi tipp: Finomítani szeretné a dokumentumfeldolgozást? Használja az egyéni kivonót az extrakciós eredmények megerősítéséhez és a modellek saját igényeihez való igazításához – nincs szükség kódolási varázslatra!

A Google Cloud Document AI korlátai

A folyamatok konfigurálása és testreszabása gyakran fejlesztői ismereteket igényel.

A komplex árazás nagy mennyiségek esetén drágává válhat.

Google Cloud Document AI árak

Pay-As-You-Go: Az árak a processzor típusától és a funkcionalitástól függően változnak.

Google Cloud Document AI értékelések és vélemények

G2 : 4,2/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

📌 Reddit konszenzus: A Document AI megbízható szövegkivonat- és metaadat-generálási képességei miatt nagyra becsült, különösen nagy, sokszínű PDF-adatállományok esetében. Pontosságát dicsérik, de költsége hátránynak bizonyulhat, ami miatt egyes felhasználók alternatívákat keresnek, például a Gemini-t.

7. PDF-Extract-Kit (A legjobb nyílt forráskódú dokumentumelemzéshez és egyedi projektekhez)

Via PDF Extract Kit

A PDF-Extract-Kit ideális azoknak a fejlesztőknek és kutatóknak, akik nyílt forráskódú eszközt keresnek a PDF-ekből való információkivonáshoz.

Ez az eszközkészlet fejlett modelleket használ, hogy komplex és sokféle dokumentumokból kiváló minőségű elemzést nyújtson. Emellett közösségi alapú, így ingyenes megoldás, amelyet a fejlesztők időnként frissítenek.

A PDF-Extract-Kit legjobb funkciói

Tartalmazza a LayoutLMv3-at a layout felismeréshez, a YOLOv8-at a képletfelismeréshez és a PaddleOCR-t a szövegkivonáshoz.

Parsing szabályok – testreszabhatja az adatkinyerést rugalmas szabályokkal

Könnyedén kombinálhatja vagy módosíthatja a komponenseket minimális kódolással az alkalmazások létrehozásához.

Támogatja a PDF-Markdown konverziótól a dokumentumasszisztensekig terjedő alkalmazásokat.

Nyitott a kutatók és mérnökök hozzájárulásaira

A PDF-Extract-Kit korlátai

Nyílt forráskódú jellege miatt feltételezi a gépi tanulás és a Python ismeretét.

A moduláris architektúra megértése és hatékony megvalósítása időt igényel.

A kereskedelmi eszközökkel ellentétben a közösség által nyújtott támogatás kevésbé lehet időszerű és átfogó.

PDF-Extract-Kit árak

Nyílt forráskódú: 0 USD/hó, ingyenesen letölthető és használható

PDF-Extract-Kit értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

8. Docparser (a legjobb kód nélküli adatkinyeréshez és testreszabáshoz)

Via Docparser

Tudta, hogy az üzleti adatok 80–90%-a strukturálatlan ? A Docparser, egy kódolás nélküli megoldás, segíthet ezt a kaotikus adatmennyiséget hasznos információkká alakítani.

Akár számlákkal, szerződésekkel vagy képekkel dolgozik, a Docparser intuitív felülete és funkciói egyszerűsítik a PDF-fájlok kivonásának folyamatát.

Például az intelligens elrendezésfelismerő funkció előre beépített funkciókat használ a PDF-ekből bizonyos adatpontok kivonására, ami hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek csak bizonyos információkat szeretnének kivonni a dokumentumaikból.

A Docparser legjobb funkciói

Használja az előre elkészített szabályokat olyan konkrét adatok kivonásához, mint a dátumok, e-mail címek és számlaszámok.

Személyre szabott kivonási munkafolyamatok létrehozása

Feldolgozza a különböző szerkezetű dokumentumokat egyetlen elemzővel.

Javítsa és forgassa el a képeket az adatkinyerés pontosságának javítása érdekében.

A Docparser korlátai

Az inkonzisztens dokumentumokhoz egyedi szabályok létrehozása munkaigényes lehet.

Az elemzési mennyiség vagy az elemzők számának növekedésével az árak megfizethetetlenné válhatnak.

A rendkívül összetett vagy szokatlan elrendezések esetén továbbra is emberi beavatkozásra lehet szükség.

Docparser árak

Starter : 39 USD/hó

Professzionális : 74 USD/hó

Üzleti: 159 USD/hó

Vállalati: Egyedi árazás

Docparser értékelések és vélemények

Capterra : 4,8/5 (110+ értékelés)

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

📌 Reddit konszenzus: A Reddit felhasználói vegyes, de többnyire pozitív véleményt alkotnak a Docparserről, mint megbízható eszközről a papír alapú dokumentumok digitalizálására és strukturált adatbázisformátumokká, például SQL-be és NoSQL-be való átalakítására. A felhasználók kiemelik a zónás OCR-képességeit, amelyekhez minden dokumentum elrendezéséhez sablonokat kell beállítani. Ez ideális megoldás az egységes dokumentumtípusú projektekhez, de a számos elrendezés kezelése további segítség nélkül időigényes lehet.

💡 Profi tipp: Inkonzisztens elrendezésű dokumentumokkal dolgozik? Használja a Docparser több elrendezésű elemzőit, hogy manuális beállítások nélkül kezelhesse őket.

9. Parsio (A legjobb AI-alapú e-mail és dokumentumelemzéshez)

Ha az e-mailek és dokumentumok kezelése nehéz feladatnak tűnik, a Parsio hasznos lehet. Automatikusan kivonja az adatokat az e-mailekből, PDF-dokumentumokból és mellékletekből.

Az AI-alapú OCR és több integrációval rendelkező Parsio képes adatokat kivonni kézzel írt dokumentumokból és képekből, és azokhoz több mint 6000 alkalmazáson keresztül hozzáférni.

A Parsio legjobb funkciói

Automatikusan kivonhatja az adatokat a beérkező e-mailekből

Használja az OCR és a GPT funkciókat a beolvasott PDF-ekből, kézzel írt szövegekből és képekből történő adatkinyeréshez.

Jelölje ki az adatokat, vagy hagyja, hogy az AI végezze el a munkát – ideális megoldás a fix elrendezésű dokumentumokhoz.

Formázza és finomítsa az elemzett adatokat, mielőtt exportálná őket.

Csatlakozzon több mint 6000 alkalmazáshoz a Zapier, a Make vagy a Pabbly Connect segítségével.

Töltse le az elemzett adatokat XLSX, CSV, JSON formátumban, vagy küldje el közvetlenül a Google Sheets-be.

A Parsio korlátai

A komplex vagy kézzel írt dokumentumok esetében manuális szabálybeállításokra lehet szükség.

Az elemzett adatok bizonyos speciális formátumokba való konvertálása nehéz lehet.

Parsio árak

Sandbox : 0 USD/hó, 30 kredit

Starter : 49 USD/hó, 1000 kredit/hó

Növekedés : 149 USD/hó, 5000 kredit/hó

Üzleti: 299 USD/hó, 12 000 kredit/hó

Parsio értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)

10. DocHub (A legjobb biztonságos és együttműködésen alapuló PDF-szerkesztéshez)

A DocHub segítségével

A DocHub egy funkciókban gazdag PDF-szerkesztő, amely a megfelelőségre és a biztonságra összpontosít, és egy sor funkciót kínál a PDF-ek kezeléséhez, szerkesztéséhez és megosztásához.

Intuitív kialakítása és fejlett integrációi bármilyen dokumentum-intenzív munkafolyamatban hasznosak.

A DocHub legjobb funkciói

Teljes mértékben megfelel a GDPR, CPRA és HIPAA előírásoknak, valamint a PCI DSS és SOC 2 tanúsítványoknak a maximális adatvédelem érdekében.

Szöveg, képek, kiemelések, bélyegek és megjegyzések hozzáadása a PDF-hez

Átrendezheti, elforgathatja, törölheti vagy egyesítheti a PDF-fájlokat a drag-and-drop felület segítségével.

Gmail, Google Drive és Dropbox kompatibilis, zökkenőmentes importálás és exportálás érdekében.

Hozzáférhet és szerkesztheti a dokumentumokat útközben, anélkül, hogy külön alkalmazásra lenne szüksége.

A DocHub korlátai

Több fájl egyidejű hozzáadása nehézkes lehet.

Az aláírásokra és a kitöltött dokumentumokra vonatkozó korlátozott jogosultságok nem feltétlenül felelnek meg minden felhasználó igényeinek.

DocHub árak

Ingyenes : 0 USD/hó

Pro: 14 USD/hó (30 napos ingyenes próbaidőszak)

DocHub értékelések és vélemények

G2 : 4,6/5 (több mint 180 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 250 értékelés)

🚀 Érdekes tény: Ritka nyelvű PDF-eket kell megjegyzésekkel ellátnia? A DocHub univerzális nyelvtámogatása biztosítja, hogy bármilyen írásrendszerrel is dolgozzon, szerkesztheti és együttműködhet a dokumentumokon!

Ne csak kivonja az adatokat – optimalizálja azokat a ClickUp segítségével!

Ahogy Albert Einstein híresen mondta: „A rendetlenségből találja meg az egyszerűséget. ”

A mai üzleti környezetben ennek az egyszerűségnek az eléréséhez olyan eszközökre van szükség, amelyek prioritásként kezelik a hatékonyságot, a pontosságot és az intelligens munkafolyamatokat.

És pontosan ezt nyújtják a PDF-adatkinyerők. Az ideális PDF-adatkinyerők értékes betekintést nyújtanak, automatizálják a munkafolyamatokat és egyszerűsítik a feladatokat Ön és csapata számára.

Közülük a ClickUp kiemelkedik AI-alapú dokumentumkezelésével, egyéni mezőivel és az OCR-eszközökkel való zökkenőmentes integrációjával! Nem csak a dokumentumok kezeléséről van szó, hanem egy olyan munkafolyamat létrehozásáról, amely az Ön számára a legmegfelelőbb.

Akkor mire vár még? Regisztráljon a ClickUp-on, és kivonhatja, szerkesztheti és megoszthatja az összes szükséges adatot a PDF-fájljaiból!