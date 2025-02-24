A 10 legjobb AI PDF-adatkinyerő eszköz az információk kinyeréséhez 2025-ben

Henry Ford híres mondása szerint: „Ha mindenki együtt halad előre, akkor a siker magától jön.”
Sok szakember számára a PDF-dokumentumok jelentik az együttműködés központi elemét.
Az Adobe felmérése szerint a vállalkozások 75%-a tartja a PDF-eket elengedhetetlennek a szervezeten belüli együttműködéshez.
De a megfelelő eszközök nélkül a PDF-fájlokkal való munka olyan lehet, mint tűt keresni egy 2,5 billió dokumentumból álló szénakazalban. (Igen, ennyi PDF-fájl készül évente!)
Ismerje meg a PDF-adatkinyerőket – intelligens megoldásokat, amelyek strukturált adatokat nyernek ki strukturálatlan PDF-dokumentumokból.
Vessünk egy pillantást a legjobb AI PDF-adatkinyerő programokra, amelyeket információk kinyerésére és csapatmunkára használhat.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme egy rövid lista a 10 legjobb AI PDF-kivonatoló programról, amelyek adatkinyerési folyamata hatékony és könnyen használható:
- ClickUp: A legjobb AI-alapú dokumentumkezeléshez
- Adobe PDF Extract API: A legjobb vállalati szintű dokumentumautomatizáláshoz
- Nanonets: A legjobb adatigényes munkafolyamatok automatizálásához
- Extracta. ai: A legjobb biztonságos és egyszerű dokumentumadat-kivonáshoz
- Tenorshare AI: A legjobb hosszú PDF-ek összefoglalásához
- Google Cloud Document AI: A legjobb generatív AI-alapú dokumentumfeldolgozáshoz
- PDF-Extract-Kit: A legjobb nyílt forráskódú dokumentumelemzéshez és egyedi projektekhez
- Docparser: A legjobb kód nélküli adatkinyeréshez és testreszabáshoz
- Parsio: A legjobb AI-alapú e-mail és dokumentumelemzéshez
- DocHub: A legjobb biztonságos és együttműködésen alapuló PDF-szerkesztéshez
Mit kell keresnie egy PDF-adatkinyerőben?
A PDF-ek kiválóan alkalmasak adatok megosztására és megőrzésére, de legyünk őszinték: nem éppen gyors adatelemzésre lettek kitalálva.
Használja a PDF-adatkinyerőket – ezek a különböző adatforrásokból és adattípusokból származó strukturálatlan adatokat hasznos információkká alakítják. Ha pedig technikai zseni, akkor kreatív módon alkalmazhatja az AI-központú adatkinyerést (és más fejlett technikákat), és strukturált adatokat készíthet elő automatizáláshoz és jelentésekhez. ✅
Csak aktív internetkapcsolatra és egy PDF-adatkinyerő eszközre van szüksége, amely zökkenőmentesen integrálható a munkafolyamatába.
Mivel naponta milliárdnyi PDF-fájl kering, a vállalkozásoknak olyan eszközökre van szükségük, amelyek minimális emberi beavatkozással nagy mennyiségű PDF-adatot tudnak kinyerni.
📌 A PDF-adatkinyerő kiválasztásakor a következőket érdemes figyelembe venni:
- OCR pontosság: Beolvasott PDF-ekből olvassa be a szöveget
- Adatkinyerési módszerek: Kulcsszó-alapú vagy helyspecifikus kinyerési lehetőségek
- Tömeges feldolgozás: Egyszerre több PDF-fájlból is kivonhat adatokat.
- Testreszabható szabályok: Hozzon létre mintákat egyedi adatigényekhez
- API-integráció: automatizálja a munkafolyamatokat más eszközökkel, például a Google Sheets-szel való összekapcsolással.
- Biztonsági funkciók: Titkosítással és adatvédelmi ellenőrzésekkel védi az érzékeny adatokat.
💡 Profi tipp: Keresse meg az olyan funkciókat, mint a layout-elemzés, az adatfájlformátumok és a táblázatos adatok vagy táblázatos felismerés, hogy biztosan tudjon a PDF-kivonója kezelni a feladatot. Ezek az eszközök biztosítják a műveletek zökkenőmentes futását.
A 10 legjobb PDF-adatkinyerő
1. ClickUp (A legjobb AI-alapú dokumentumkezeléshez)
Szóval, van egy PDF-je, és kivonta az adatokat. Remek! De ezzel véget is ért a munka? Természetesen nem. Most jön az igazi munka: az adatok elemzése, tárolása és az egész adathalmaz használható formába rendezése.
Ez nagyon sok, és legyünk őszinték: szüksége van egy eszközre, amellyel mindezt egy helyen elvégezheti.
A ClickUp egy igazi „mindenre kiterjedő munkaalkalmazás” , amely a tudásmenedzsmentet, a csevegést és az együttműködést egyetlen platformon egyesíti.
Minden menedzser tudja, milyen nehézségeket okoz a véletlenszerű mappákba szétszórt végtelen fájlok kezelése. Hol van az ügyfélszerződés? Mi történt a javaslat tervezetével? Az AI funkciók segítségével a ClickUp segít megtalálni a fájlokat, összefoglalni azokat, és megosztani őket a csapattal és az ügyfelekkel.
ClickUp egyéni mezők
A ClickUp Custom Fields lehetővé teszi címkék, kategóriák vagy specifikus adatpontok, például ügyfél-e-mailek vagy jóváhagyási állapotok hozzáadását. Elsődleges céljuk a feladatok szervezése és a munkaterület testreszabása, hogy minden fájlja könnyen rendezhető és egyetlen kattintással elérhető legyen.
ClickUp Connected Search
Ha meg kell találnia azt a nehezen fellelhető dokumentumcsomagot, a ClickUp Connected Search segít megtalálni a dokumentumokat az egész munkaterületén, így értékes időt takaríthat meg.
Továbbá a Connected Search segítségével kérdéseket tehet fel, és valós időben átfogó válaszokat kaphat munkájával kapcsolatban, felszabadítva a szilárd rendszerekben rekedt tudást.
De ez még nem minden. A manuális feladatok gyakran unalmasak lehetnek és ronthatják a termelékenységet. Ezért a ClickUp Automations életmentő lehet. A feladatok automatizálásával automatikusan hozzárendelhet feladatokat, frissítheti az állapotokat és emlékeztetőket küldhet, így a csapata a nagy képre koncentrálhat.
Ráadásul a ClickUp kód nélküli beállítása lehetővé teszi, hogy percek alatt testreszabott munkafolyamatokat hozzon létre. Ha ehhez hozzátesszük a ClickUp több mint 1000 eszközzel (beleértve az OCR eszközöket is) való integrációját, akkor egy olyan eszközt kapunk, amely valóban mindent meg tud csinálni.
ClickUp Brain
Végül beszéljünk a ClickUp Brainről, az AI-alapú asszisztensről, amely olyan, mintha egy további csapattaggal bővült volna a csapat.
Akár feladatok generálása értekezletek jegyzetéből, PDF-ek összefoglalása, akár tömör projektfrissítések készítése, a ClickUp Brain megkönnyíti a döntéshozatalt.
A ClickUp Brain AI-képességeit is felhasználhatja feladatok létrehozására és kiosztására csapattársainak. Szüksége van egy csapattagra, aki PDF-et küldjön az ügyfelének? Csak kérje meg a ClickUp Brain-t, és nézze meg, ahogy a varázslat valós időben megtörténik!
📌 Példa: Képzelje el, hogy egy ügyfélről vagy projektről tesz fel egy kérdést, és azonnal választ kap a projekt előzményei, csevegései vagy feladatai alapján. Ez a valós idejű összefoglalások és kontextusfüggő válaszok varázsa – mindez azért, hogy csapata összehangoltan és tájékozottan dolgozhasson.
A ClickUp legjobb funkciói
- Adaptív egyéni mezők: Könnyen kategorizálhatja és kivonhatja az adatokat a munkafolyamatokhoz igazodva.
- Intelligens OCR-integrációk: Adatok kivonása beolvasott PDF-fájlokból
- Automatizálás: Órákkal csökkentheti a munkát az ismétlődő feladatok, például a kézi adatbevitel automatizálásával.
- Egyszerű integráció: Szinkronizálható több mint 1000 eszközzel, például a Google Sheets, a Salesforce, a HubSpot és a Figma programokkal.
- Vizuális irányítópultok: Kövesse nyomon a projekt előrehaladását és vizualizálja az adatokat
A ClickUp korlátai
- A rengeteg funkció miatt az új felhasználóknak eleinte nehéz lehet a navigáció.
ClickUp árak
ClickUp értékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
📌 Reddit konszenzus: A ClickUp folyamatosan a projektmenedzsment legjobb választásaként tűnik ki, sok Reddit-felhasználó dicséri funkciókban gazdag kialakítását és ár-érték arányát. Azok a felhasználók, akik más platformokról váltottak át, értékelik az eszközöket és a segítőkész ügyfélszolgálatot.
2. Adobe PDF Extract API (a legjobb vállalati szintű dokumentumautomatizáláshoz)
Az Adobe PDF Extract API az AI-alapú megoldáshoz szükséges eszköz, amely hatékonyan kivonja a strukturált adatokat. Ez az API az Adobe Sensei AI-jét használja a PDF-ek tartalmának és szerkezetének kivonásához, lehetővé téve a szövegek, képek és táblázatok egyszerű adatkinyerését. 📊
Akár natív, akár beolvasott adatokról van szó, strukturált JSON formátumban állítják elő az eredményt, ami tökéletes megoldás azoknak a fejlesztőknek és vállalkozásoknak, akik automatizálni szeretnék a munkafolyamatokat és növelni a termelékenységet.
Az Adobe PDF Extract API legjobb funkciói
- Pontosan kivonja a szöveget, a komplex táblázatokat és az ábrákat
- JSON, CSV és XLSX formátumokat biztosít a downstream alkalmazásokhoz.
- A táblázat adatait azonosítja és táblázatképet ad ki
- Tartalmazza a Java, Python, Node.js és .NET számára kész SDK-kat.
Az Adobe PDF Extract API korlátai
- Az API hatékony használata gyakran fejlesztői szakértelmet vagy kódolási ismereteket igényel.
- A szolgáltatás méretezésének költségei nagy volumenű felhasználás esetén gyorsan megdrágulhatnak.
- A fejlett testreszabások eléréséhez az alapbeállításokon túl további rétegek vagy szkriptek szükségesek lehetnek.
Adobe PDF Extract API árak
- Ingyenes szint: 0 USD (500 ingyenes dokumentumtranzakció havonta)
- Vállalati árak: Egyedi árak
Adobe PDF Extract API értékelések és vélemények
- G2: 4,5/5 (3430+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (3850+ értékelés)
📌 Reddit konszenzus: Az Adobe PDF Extract API kiválóan alkalmas komplex PDF-adatkészletek kezelésére, különösen táblázatok, ábrák és grafikonok esetén. A Reddit felhasználói gyakran emelik ki kiváló teljesítményét táblázatok elemzésében és ábrák kontextus szerinti szöveghez igazításában, ami kritikus fontosságú olyan speciális felhasználási esetekben, mint a RAG-pipeline-ek vagy a modellek képzése.
🔗Olvassa el még: Hogyan használható az AI a dokumentációhoz?
3. Nanonets (A legjobb adatigényes munkafolyamatok automatizálásához)
A nanohálózatok az AI-automatizálás multiszerszámaihoz hasonlóak – könnyen használhatóak és támogatják az intelligens dokumentumautomatizálást. A kódolás nélküli AI-platform még a komplex feladatokat is egyszerűvé teszi.
Képzelje el, milyen fejfájást okozhat a adatok kézi rögzítése és bevitel, ha üzleti folyamatai során naponta több száz e-mailt és PDF-fájlt kap. (Hú!) Például szinkronizálhatja a számlaadatokat a QuickBooks programmal, jelölheti a késedelmes fizetéseket és értesítheti csapatát, ezzel csökkentve az emberi hibák számát és órákat megtakarítva.
Akár számlák feldolgozásáról, táblázatos adatok rögzítéséről vagy nagy adatmennyiségek kezeléséről van szó, a Nanonets biztosítja, hogy a munkafolyamatok gyorsak, pontosak és automatizáltak maradjanak. ⚡
A Nanonets legjobb funkciói
- Számlákról és nyugtákról rögzíti az információkat előre meghatározott sablonok nélkül.
- Gyors automatizált jóváhagyások és anomáliák jelzése
- Optimalizálja az ellátási lánc működését a gyorsabb megrendeléskezeléssel
- Adatok továbbítása CRM-be, WMS-be, vagy exportálása CSV, XML vagy XLS formátumban
A Nanonets korlátai
- A nagyon nagy mennyiségű dokumentum kezelése jelentősen megnövelheti az árat.
- A bonyolult dokumentumok sablonjainak beállítása és módosítása időigényes lehet.
Nanonets árak
- Starter: 0 USD/hó (az első 500 oldal ingyenes, utána 0,3 USD/oldal)
- Pro: Egyedi árazás
- Vállalati: Egyedi árazás
Nanonets értékelések és vélemények
- G2: 4,8/5 (90+ értékelés)
- Capterra: 4,9/5 (65+ értékelés)
📌 Reddit konszenzus: A Nanonets OCR lenyűgöző OCR-szolgáltatások széles skáláját kínálja, beleértve a kézírás-szöveggé alakítás funkciót, amely eleinte nagy elvárásokat keltett. A Reddit felhasználói értékelik a kifinomult felhasználói felületét és a könnyű használatát.
💡 Profi tipp: A Nanonets profi módon automatikusan rögzíti a táblázatokat, így csak a fontosakat kell átnéznie, ha megvásárolja az 500 ingyenes oldalt tartalmazó kezdő csomagot.
4. Extracta. ai (A legjobb biztonságos és egyszerű dokumentumadat-kivonáshoz)
Akár számlákkal, önéletrajzokkal vagy értekezlet-összefoglalókkal dolgozik, az Extracta. ai biztonságossá és villámgyorssá teszi a dokumentumok adatainak kivonását.
Csak töltsd fel a dokumentumodat, add meg az igényeidet, és az Extracta. ai elvégzi a többit.
🍪 Bónusz: Adatai teljes mértékben titkosítva vannak, megfelelnek a GDPR előírásoknak, és soha nem használják őket képzés céljára.
Extracta. ai legjobb funkciói
- Adatok kivonása különféle dokumentumokból
- Automatikusan felismeri és rendszerezi az információkat
- Kivonjon hasznosítható információkat az okosabb döntéshozatalhoz
Extracta. ai korlátai
- Mivel viszonylag új, előfordulhat, hogy hiányoznak belőle a bevált megoldásokban megtalálható fejlett funkciók.
Extracta. ai árak
- Ingyenes próba: 0 USD/hó, az első 50 oldal ingyenes
- Pay-As-You-Go tervezet: 0,10 USD/oldal
- Egyedi megoldások: Egyedi árak
Extracta. ai értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔗 Olvassa el még: A legjobb dokumentum-összehasonlító eszközök
5. Tenorshare AI (A legjobb hosszú PDF-ek összefoglalásához)
Tudta, hogy az irodai szakemberek több mint 50%-a több időt tölt fájlok keresésével (ideértve a PDF-ek keresését is), mint tényleges munkával? Ez az idő felhasználható lett volna a munkájának több mint fele elvégzésére.
És ezért – Tenorshare AI! Egy eszköz, amely segít áttekintni a hosszú PDF-fájlokat, kivonni a legfontosabb információkat és időt megtakarítani – mindezt az adatok biztonságának megőrzése mellett.
A Tenorshare AI legjobb funkciói
- Kiemeli a legfontosabb pontokat a gyorsabb olvasás és megértés érdekében.
- Tegyen fel kérdéseket a dokumentummal kapcsolatban, és kapjon azonnali válaszokat!
- SSL titkosítást használ az adatok biztonságának garantálása érdekében.
A Tenorshare AI korlátai
- Nem tudja feldolgozni a beolvasott vagy képalapú PDF-eket
- A napi feltöltési és oldalszámok nem feltétlenül elegendőek a nagyobb felhasználók számára.
- Elsősorban az összefoglalásra összpontosít, és nem feltétlenül alkalmas komplex munkafolyamatokhoz.
Tenorshare AI árak
- Ingyenes verzió: 0 USD/hó, napi 3 PDF feltöltés, fájlonként 30 oldalas korlát
- Fizetős verzió: 4,99 USD/hó
Tenorshare AI értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔗Olvassa el még: A 10 legjobb kutatási cikk összefoglaló eszköz a gyors betekintéshez
6. Google Cloud Document AI (A legjobb generatív AI-alapú dokumentumfeldolgozáshoz)
A gépi tanuláson alapuló Google Cloud Document AI könnyedén kivonja az adatokat a PDF-fájlokból, és viszonylag egyszerűvé teszi az adatkinyerést.
Ez az eszköz a Google alapmodelljeit használja strukturált adatok kivonására PDF-ekből, számlákból és egyéb dokumentumokból. A fejlesztők egyedi, bizonyos dokumentumtípusokhoz igazított kivonókat is használhatnak, amelyek javíthatják az adatkinyerés pontosságát.
A Google Cloud Document AI legjobb funkciói
- Minimális képzéssel kivon adatokat komplex dokumentumokból
- Finomítsa a modelleket az egyes dokumentumtípusokhoz
- Gyorsítja az adatkészlet létrehozását, csökkentve a bevezetéshez szükséges időt
- Automatikusan átáll a frissített alapmodellekre az állandó teljesítmény érdekében
💡 Profi tipp: Finomítani szeretné a dokumentumfeldolgozást? Használja az egyéni kivonót az extrakciós eredmények megerősítéséhez és a modellek saját igényeihez való igazításához – nincs szükség kódolási varázslatra!
A Google Cloud Document AI korlátai
- A folyamatok konfigurálása és testreszabása gyakran fejlesztői ismereteket igényel.
- A komplex árazás nagy mennyiségek esetén drágává válhat.
Google Cloud Document AI árak
- Pay-As-You-Go: Az árak a processzor típusától és a funkcionalitástól függően változnak.
Google Cloud Document AI értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (30+ értékelés)
- Capterra: Nincs elég értékelés
📌 Reddit konszenzus: A Document AI megbízható szövegkivonat- és metaadat-generálási képességei miatt nagyra becsült, különösen nagy, sokszínű PDF-adatállományok esetében. Pontosságát dicsérik, de költsége hátránynak bizonyulhat, ami miatt egyes felhasználók alternatívákat keresnek, például a Gemini-t.
🔗Olvassa el még: Hogyan racionalizálhatja dokumentumkezelési munkafolyamatát
7. PDF-Extract-Kit (A legjobb nyílt forráskódú dokumentumelemzéshez és egyedi projektekhez)
A PDF-Extract-Kit ideális azoknak a fejlesztőknek és kutatóknak, akik nyílt forráskódú eszközt keresnek a PDF-ekből való információkivonáshoz.
Ez az eszközkészlet fejlett modelleket használ, hogy komplex és sokféle dokumentumokból kiváló minőségű elemzést nyújtson. Emellett közösségi alapú, így ingyenes megoldás, amelyet a fejlesztők időnként frissítenek.
A PDF-Extract-Kit legjobb funkciói
- Tartalmazza a LayoutLMv3-at a layout felismeréshez, a YOLOv8-at a képletfelismeréshez és a PaddleOCR-t a szövegkivonáshoz.
- Parsing szabályok – testreszabhatja az adatkinyerést rugalmas szabályokkal
- Könnyedén kombinálhatja vagy módosíthatja a komponenseket minimális kódolással az alkalmazások létrehozásához.
- Támogatja a PDF-Markdown konverziótól a dokumentumasszisztensekig terjedő alkalmazásokat.
- Nyitott a kutatók és mérnökök hozzájárulásaira
A PDF-Extract-Kit korlátai
- Nyílt forráskódú jellege miatt feltételezi a gépi tanulás és a Python ismeretét.
- A moduláris architektúra megértése és hatékony megvalósítása időt igényel.
- A kereskedelmi eszközökkel ellentétben a közösség által nyújtott támogatás kevésbé lehet időszerű és átfogó.
PDF-Extract-Kit árak
- Nyílt forráskódú: 0 USD/hó, ingyenesen letölthető és használható
PDF-Extract-Kit értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: Nincs elég értékelés
🔗Olvassa el még: A 10 legjobb dokumentum-munkafolyamat-szoftver eszköz
8. Docparser (a legjobb kód nélküli adatkinyeréshez és testreszabáshoz)
Tudta, hogy az üzleti adatok 80–90%-a strukturálatlan ? A Docparser, egy kódolás nélküli megoldás, segíthet ezt a kaotikus adatmennyiséget hasznos információkká alakítani.
Akár számlákkal, szerződésekkel vagy képekkel dolgozik, a Docparser intuitív felülete és funkciói egyszerűsítik a PDF-fájlok kivonásának folyamatát.
Például az intelligens elrendezésfelismerő funkció előre beépített funkciókat használ a PDF-ekből bizonyos adatpontok kivonására, ami hasznos azoknak a vállalkozásoknak, amelyek csak bizonyos információkat szeretnének kivonni a dokumentumaikból.
A Docparser legjobb funkciói
- Használja az előre elkészített szabályokat olyan konkrét adatok kivonásához, mint a dátumok, e-mail címek és számlaszámok.
- Személyre szabott kivonási munkafolyamatok létrehozása
- Feldolgozza a különböző szerkezetű dokumentumokat egyetlen elemzővel.
- Javítsa és forgassa el a képeket az adatkinyerés pontosságának javítása érdekében.
A Docparser korlátai
- Az inkonzisztens dokumentumokhoz egyedi szabályok létrehozása munkaigényes lehet.
- Az elemzési mennyiség vagy az elemzők számának növekedésével az árak megfizethetetlenné válhatnak.
- A rendkívül összetett vagy szokatlan elrendezések esetén továbbra is emberi beavatkozásra lehet szükség.
Docparser árak
- Starter: 39 USD/hó
- Professzionális: 74 USD/hó
- Üzleti: 159 USD/hó
- Vállalati: Egyedi árazás
Docparser értékelések és vélemények
- Capterra: 4,8/5 (110+ értékelés)
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
📌 Reddit konszenzus: A Reddit felhasználói vegyes, de többnyire pozitív véleményt alkotnak a Docparserről, mint megbízható eszközről a papír alapú dokumentumok digitalizálására és strukturált adatbázisformátumokká, például SQL-be és NoSQL-be való átalakítására.
A felhasználók kiemelik a zónás OCR-képességeit, amelyekhez minden dokumentum elrendezéséhez sablonokat kell beállítani. Ez ideális megoldás az egységes dokumentumtípusú projektekhez, de a számos elrendezés kezelése további segítség nélkül időigényes lehet.
💡 Profi tipp: Inkonzisztens elrendezésű dokumentumokkal dolgozik? Használja a Docparser több elrendezésű elemzőit, hogy manuális beállítások nélkül kezelhesse őket.
9. Parsio (A legjobb AI-alapú e-mail és dokumentumelemzéshez)
Ha az e-mailek és dokumentumok kezelése nehéz feladatnak tűnik, a Parsio hasznos lehet. Automatikusan kivonja az adatokat az e-mailekből, PDF-dokumentumokból és mellékletekből.
Az AI-alapú OCR és több integrációval rendelkező Parsio képes adatokat kivonni kézzel írt dokumentumokból és képekből, és azokhoz több mint 6000 alkalmazáson keresztül hozzáférni.
A Parsio legjobb funkciói
- Automatikusan kivonhatja az adatokat a beérkező e-mailekből
- Használja az OCR és a GPT funkciókat a beolvasott PDF-ekből, kézzel írt szövegekből és képekből történő adatkinyeréshez.
- Jelölje ki az adatokat, vagy hagyja, hogy az AI végezze el a munkát – ideális megoldás a fix elrendezésű dokumentumokhoz.
- Formázza és finomítsa az elemzett adatokat, mielőtt exportálná őket.
- Csatlakozzon több mint 6000 alkalmazáshoz a Zapier, a Make vagy a Pabbly Connect segítségével.
- Töltse le az elemzett adatokat XLSX, CSV, JSON formátumban, vagy küldje el közvetlenül a Google Sheets-be.
A Parsio korlátai
- A komplex vagy kézzel írt dokumentumok esetében manuális szabálybeállításokra lehet szükség.
- Az elemzett adatok bizonyos speciális formátumokba való konvertálása nehéz lehet.
Parsio árak
- Sandbox: 0 USD/hó, 30 kredit
- Starter: 49 USD/hó, 1000 kredit/hó
- Növekedés: 149 USD/hó, 5000 kredit/hó
- Üzleti: 299 USD/hó, 12 000 kredit/hó
Parsio értékelések és vélemények
- G2: Nincs elég értékelés
- Capterra: 4,6/5 (több mint 150 értékelés)
🔗Olvassa el még: A 10 legjobb webes adatgyűjtő eszköz
10. DocHub (A legjobb biztonságos és együttműködésen alapuló PDF-szerkesztéshez)
A DocHub egy funkciókban gazdag PDF-szerkesztő, amely a megfelelőségre és a biztonságra összpontosít, és egy sor funkciót kínál a PDF-ek kezeléséhez, szerkesztéséhez és megosztásához.
Intuitív kialakítása és fejlett integrációi bármilyen dokumentum-intenzív munkafolyamatban hasznosak.
A DocHub legjobb funkciói
- Teljes mértékben megfelel a GDPR, CPRA és HIPAA előírásoknak, valamint a PCI DSS és SOC 2 tanúsítványoknak a maximális adatvédelem érdekében.
- Szöveg, képek, kiemelések, bélyegek és megjegyzések hozzáadása a PDF-hez
- Átrendezheti, elforgathatja, törölheti vagy egyesítheti a PDF-fájlokat a drag-and-drop felület segítségével.
- Gmail, Google Drive és Dropbox kompatibilis, zökkenőmentes importálás és exportálás érdekében.
- Hozzáférhet és szerkesztheti a dokumentumokat útközben, anélkül, hogy külön alkalmazásra lenne szüksége.
A DocHub korlátai
- Több fájl egyidejű hozzáadása nehézkes lehet.
- Az aláírásokra és a kitöltött dokumentumokra vonatkozó korlátozott jogosultságok nem feltétlenül felelnek meg minden felhasználó igényeinek.
DocHub árak
- Ingyenes: 0 USD/hó
- Pro: 14 USD/hó (30 napos ingyenes próbaidőszak)
DocHub értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (több mint 180 értékelés)
- Capterra: 4,8/5 (több mint 250 értékelés)
🚀 Érdekes tény: Ritka nyelvű PDF-eket kell megjegyzésekkel ellátnia? A DocHub univerzális nyelvtámogatása biztosítja, hogy bármilyen írásrendszerrel is dolgozzon, szerkesztheti és együttműködhet a dokumentumokon!
🔗 Olvassa el még: A 10 legjobb dokumentumautomatizáló szoftver
Ne csak kivonja az adatokat – optimalizálja azokat a ClickUp segítségével!
Ahogy Albert Einstein híresen mondta: „A rendetlenségből találja meg az egyszerűséget. ”
A mai üzleti környezetben ennek az egyszerűségnek az eléréséhez olyan eszközökre van szükség, amelyek prioritásként kezelik a hatékonyságot, a pontosságot és az intelligens munkafolyamatokat.
És pontosan ezt nyújtják a PDF-adatkinyerők. Az ideális PDF-adatkinyerők értékes betekintést nyújtanak, automatizálják a munkafolyamatokat és egyszerűsítik a feladatokat Ön és csapata számára.
Közülük a ClickUp kiemelkedik AI-alapú dokumentumkezelésével, egyéni mezőivel és az OCR-eszközökkel való zökkenőmentes integrációjával! Nem csak a dokumentumok kezeléséről van szó, hanem egy olyan munkafolyamat létrehozásáról, amely az Ön számára a legmegfelelőbb.
Akkor mire vár még? Regisztráljon a ClickUp-on, és kivonhatja, szerkesztheti és megoszthatja az összes szükséges adatot a PDF-fájljaiból!