A 10 legjobb AI elevator pitch generátor eszköz

Mindannyian láttunk már olyan Shark Tank pillanatokat, amikor még a legjobb ötletek is megdöbbentő módon kudarcot vallottak. Néhány ilyen „ouch” pillanat megelőzhető lett volna egy jól felépített elevator pitch segítségével.
Természetesen a legtöbbünk nem áll reflektorfényben és kamerák előtt, amikor szakmai bemutatkozást tartunk. De a tét nagy, és az óra ketyeg, amikor bemutatót tartunk!
Üzleti ötletek eladása vagy potenciális munkáltatók meggyőzése néhány másodperc alatt ijesztő feladat. A legtöbbünk valószínűleg elbizonytalanodna vagy teljesen felkészületlen lenne.
De ne aggódjon! A megoldás egyszerű: egy AI-alkalmazás, amely szétszórt gondolatait lenyűgöző elevator pitch-ekké alakítja, amelyekért még Mark Cuban is tapsolna.
⏰ 60 másodperces összefoglaló
Íme a 10 legjobb elevator pitch generátor, amelyek segítségével pillanatok alatt elmesélheti zseniális ötletét:
- ClickUp: A legjobb az AI által generált, könnyed elevator pitch-ekhez
- Galaxy.ai: A legjobb megoldás a magas fokú testreszabású elevator pitch-ekhez
- WriterBuddy: Legalkalmasabb első alkalommal történő bemutatókhoz
- Voilà: A legjobb egyszerűsített elevator pitch-ekhez
- Texta.ai: A legjobb ChatGPT-stílusú prezentációkészítéshez
- Typli.ai: A legjobb részletes elevator pitch-ekhez
- Taskade: A legjobb a közös prezentációkészítéshez
- Angel Match: A legjobb befektetői elevator pitch-ekhez
- Thanos: A legjobb az elevator pitch-ek elkészítéséhez
- HyperWrite: Legalkalmasabb interjúkhoz
Mit kell keresnie az elevator pitch generátorokban?
Az első benyomás mindent jelenthet; egyetlen esélye van – és néha csak néhány másodperce –, hogy jó benyomást keltsen. Íme, mire kell figyelnie egy elevator pitch generátorban, hogy biztosan jó benyomást keltsen:
- Személyre szabási lehetőségek: Találjon olyat, amely lehetővé teszi, hogy a bemutatót az Ön konkrét igényeihez, iparágához, célközönségéhez és a kívánt hangnemhez igazítsa.
- Felhasználóbarát felület: Használjon olyan generátort, amely intuitív és könnyen kezelhető, még a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is.
- Értékes betekintés: Keressen hasznos visszajelzéseket, javaslatokat és betekintést, hogy finomítsa prezentációját és hatékonyabbá tegye azt.
- Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek testreszabható egyoldalas sablonokat és rugalmasságot kínálnak a generált prezentációk hangnemét, stílusát és hosszát illetően.
- Együttműködés: Válasszon olyan elevator pitch generátor eszközt, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé, ami kiválóan alkalmas csapatmunkához.
💡Profi tipp: Használja a három C-t egy meggyőző elevator pitch elkészítéséhez – Clarity (egyértelműség), Conciseness (tömörség) és Compellingness (meggyőzőség) –, hogy prezentációja kiemelkedjen a többi közül. Kerülje a szakzsargont, legyen rövid, és zárja egy erős CTA-val, hogy emlékezetes legyen.
A 10 legjobb elevator pitch generátor
Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, íme egy rövid lista a piacon elérhető 10 legjobb elevator pitch eszközről.
1. ClickUp (A legjobb az AI által generált, könnyed elevator pitch-ekhez)
Az elevator pitch generátorának ugyanolyan gyorsnak és személyre szabottnak kell lennie, mint az Ön előadásának. Ez pont a ClickUp feladata!
A ClickUp több, mint egy elevator pitch generátor – ez egy mindenre kiterjedő alkalmazás, amely leegyszerűsíti az egész folyamatot. Az ötletek kidolgozásától a prezentációk elkészítésén és elküldésén át mindent egy helyen elvégezhet.
Gyorsan szeretne létrehozni egy elevator pitch-et? A ClickUp Brain személyre szabottat generál Önnek, pontosan úgy, ahogyan szeretné.
Csak adja meg az összes szükséges információt – képesítéseit és hátterét, céljait, USP-ket stb. –, majd válassza ki a személyre szabott prezentáció hangvételét. A legjobb rész? A generátor a már meglévő feladatokból, találkozói jegyzetekből vagy akár csevegésekből is meríthet információkat, így a prezentáció releváns lesz, és semmi fontos nem marad ki belőle!
Az AI remek sparringpartner lehet, de semmi sem múlhatja felül az emberi visszajelzéseket és a jó öreg csapatmunkát.
A ClickUp Docs segít szebbé tenni az előadását azáltal, hogy lehetővé teszi a csapatával való együttműködést.
Akár az első vázlatokat jegyzi le, akár a végleges prezentációt írja meg társszerzőként, a Docs segítségével valós időben finomíthatja ötleteit a csapatával, és közben cseveghet is velük.
Miután elkészült a prezentációja, nem kell letöltenie vagy lapot váltania ahhoz, hogy elküldje. Ehelyett a ClickUp-ban közvetlenül e-mailben megoszthatja a kidolgozott prezentációit.
A gyors kezdéshez próbálja ki a ClickUp Elevator Pitch Template sablont. Kezdőknek ideális, és az ötleteléstől a megvalósításig mindenben segítséget nyújt.
Így segítheti elő az elevator pitch-jét:
- Brainstormingozzon csapatával a Doc-on, és dolgozzák ki közösen a végleges prezentációt!
- Hozzon létre feladat sablonokat a ClickUp-ban, és testreszabhatja őket a bemutatott termék vagy szolgáltatás részleteivel.
- Használja a ClickUp ellenőrzőlistákat, hogy nyomon kövesse az elevator pitch előtt elpróbálandó összes elemet, a testbeszédtől a hangszínig!
A ClickUp legjobb funkciói
- Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy másodpercek alatt elkészítse elevator pitch sablonjait, és teljesítse egyéb követelményeket.
- Használjon egyéni mezőket a feladatokban, hogy nyomon követhesse a prezentáció fontos elemeit, mint például a célközönség, az egyedi értékajánlat és a legfontosabb tanulságok.
- Ha úton van, a ClickUp mobilalkalmazásában minden információhoz hozzáférhet.
- Gyakorolja és rögzítse közvetlenül a prezentációját, majd ossza meg azt a ClickUp Clips segítségével a ClickUp-ban a kollégáival.
A ClickUp korlátai
- Egyes felhasználóknak bizonyos funkciók elsajátítása nehézséget okozhat.
- Bizonyos funkciók betöltése hosszabb időt vehet igénybe.
ClickUp árak
- Örökre ingyenes
- Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként
- Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként
- Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot
- ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.
ClickUp ügyfélértékelések és vélemények
- G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)
🧠Érdekes tény: Tanulmányok szerint az átlagos emberi figyelem időtartama mindössze 48 másodperc – 2012-ben még 75 másodperc volt –, ezért a figyelem felkeltéséhez elengedhetetlen a tömör bemutató.
2. Galaxy. ai (A legalkalmasabb a magasan személyre szabott elevator pitch-ekhez)
A kiváló ötleteket néha nehéz 30 másodperc alatt elmagyarázni, nem igaz? Nos, a Galaxy.ai megpróbálja ezt megváltoztatni.
A Galaxy. ai egy AI-asszisztens, amely több mint 1500 eszközt kínál mindenhez, az írástól a kép- és videógenerálásig. Ez az eszköz segít Önnek olyan tömör elevator pitch-eket készíteni, amelyek minden szavukkal tükrözik a személyiségét.
A Galaxy.ai legjobb funkciói
- Célzottan foglalkozzon a problémás pontokkal és az érdeklődési körökkel a közönségre fókuszáló generátor segítségével.
- Válassza ki a kívánt hangnemet, és igazítsa a prezentációt az egyedi stílusához. Az eszköz két változatot generál a prezentációból, így kiválaszthatja a legjobbat.
- Hozzáférhet előre elkészített sablonokhoz, amelyek olyan speciális iparágakra vannak szabva, mint a technológia, az egészségügy és a pénzügyek.
- Használja piackutatási adatbázisait vagy közösségi média elemzéseit a prezentációk személyre szabásához.
Galaxy. ai korlátai
- Az elemzési funkciók csak a fizetős verziókban érhetők el.
- Bár az AI fejlett, vannak olyan esetek, amikor a generált tartalom manuális testreszabást igényel.
Galaxy. ai árak
- Örökre ingyenes
- Fizetős verzió: 49 USD/hó
Galaxy. ai értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
3. WriterBuddy (A legjobb első alkalommal történő bemutatókhoz)
A WriterBuddy egy praktikus AI-asszisztens, amely több mint 40 eszközzel segíti a professzionális írást. Ez az AI-alapú elevator pitch generátor tökéletes azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs tapasztalatuk a prezentációk készítésében.
Felhasználóbarát felületet biztosít, amelynek segítségével bárki gyorsan és egyszerűen készíthet eredeti, meggyőző prezentációkat.
A WriterBuddy legjobb funkciói
- Használja az AI-alapú eszközöket, hogy személyre szabott, magas teljesítményű prezentációkat készítsen, amelyek az iparág legjobb gyakorlataiból merítenek ihletet.
- Személyre szabhatja bemutatóját, hogy az összhangban legyen termékmarketing-stratégiájával, az Ön által megadott információk alapján akár 10 különböző opció közül választhat.
- Készítsen bemutatókat több mint 20 nyelven, hogy globális vonzerőt érjen el.
- Havonta 2000 ingyenes kredit és több mint 40 tartalmi sablon áll rendelkezésére.
A WriterBuddy korlátai
- Miután kimerítette a havi 2000 kreditjét, nem generálhat több ingyenes prezentációt.
- A túl sok testreszabási lehetőség egyes felhasználókat megzavarhat.
WriterBuddy árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 15 USD/hó
- Pro: 29 USD/hó
- Korlátlan: 49 USD/hó
WriterBuddy értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
💡Profi tipp: Kombinálja az elevator pitch generátor eszközt AI CRM eszközökkel, hogy nyomon követhesse minden potenciális ügyfelet, és ennek megfelelően testreszabhassa a követő lépéseket és a prezentációkat.
4. Voilà (A legjobb egyszerűsített elevator pitch-ekhez)
Nehézséget okoz Önnek üzleti ötletének bemutatása a közönségnek? A Voilà segít Önnek a komplex fogalmakat világos, tömör üzenetekké alakítani.
A Voilà egy olyan mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely szövegeket és képeket generál, valamint weboldal-URL-eket olvas. Hatékony kommunikációra való összpontosításának köszönhetően kiváló elevator pitch generátor hálózatépítéshez és prezentációkhoz.
A Voilà legjobb funkciói
- Hagyja el a szakzsargont, és alakítsa át a komplex ötleteket világos, figyelemfelkeltő üzenetekké!
- Készítsen prezentációkat több mint 50 nyelven
- Élesítse egyedi értékajánlatait, hogy marketingje mindig pontos legyen.
- Testreszabhatja és korlátlan számú prezentációt készíthet, amilyen gyakran csak szükséges.
Voilà korlátai
- Az ingyenes verzió alapszintű AI-t használ, ami befolyásolhatja a pontosságot.
- A generált bemutató hatékonysága nagyban függ a felhasználó által megadott adatok minőségétől és egyértelműségétől.
Voilà árak
- Örökre ingyenes
- Prémium: 8 USD/hó
- Ultimate: 16 USD/hó
Voilà értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
5. Texta. ai (A legjobb ChatGPT-stílusú prezentációkészítéshez)
Olyan eszközt keres, amelyben használhatja a ChatGPT parancsait? Akkor ez az Ön számára ideális. Bár elsősorban hosszú formátumú tartalmakhoz, például blogokhoz lett kifejlesztve, a Texta.ai segít Önnek hatékony elevator pitch-ek létrehozásában is.
A vállalkozók és álláskeresők a felhasználóbarát felület segítségével jól megtervezett elevator pitch-eket hozhatnak létre, amelyek hatékonyan közvetítik ötleteiket és egyedi értékesítési pontjaikat.
A Texta.ai legjobb funkciói
- Irányítsa az AI eszközt, hogy finomítsa és elkészítse az Ön számára tökéletes elevator pitch-et – az eszköz gyorsan tanul és alkalmazkodik.
- Válasszon az iparág-specifikus sablonok közül, hogy orvosi prezentációi elkülönüljenek a marketingesektől.
- Kezdőknek szóló tippeket és ötleteket kaphat, hogy prezentációja figyelemfelkeltő legyen, még akkor is, ha még nem ismeri az AI-eszközöket.
- Az AI humanizer segítségével megszüntetheti a robotikus hangzású, felesleges szövegeket, így prezentációja természetes és szimpatikus lesz.
Texta. ai korlátai
- Az eszköz által adott javaslatok időnként ismétlődőek lehetnek.
- Személyes használatra drága lehet.
Texta. ai árak
- Örökre ingyenes
- 7 napos ingyenes próba
- Egyéni: 9 USD/hó
- Csapat: 39 USD/hó
- Ár: 79 USD/hó
Texta. ai értékelések és vélemények
- G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)
- Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)
6. Typli. ai (A legjobb részletes elevator pitch-ekhez)
A Typli.ai egy újabb AI-asszisztens, amely több mint 184 AI-írási eszközt kínál, amelyek mindenre kiterjednek, a hosszú cikkektől a rövid szövegekig.
Ez az ingyenes elevator pitch generátor tökéletes választás azoknak a startupoknak, vállalkozóknak és szakembereknek, akik tartós benyomást szeretnének kelteni.
A Typli.ai legjobb funkciói
- Hagyja, hogy a Typli. ai értékes szegmensek hozzáadásával javítsa prezentációját, ne csak az Ön által megadott információkra támaszkodva.
- Használjon támogató eszközöket, mint például az AI Summarizer vagy a Bullet Point Generator, hogy finomítsa üzleti tervét.
- Hozzáférhet a prezentációinak történetéhez, hogy újra megtekintse és újra felhasználja a korábban generált ötleteit.
Typli. ai korlátai
- Az ingyenes verzióban csak 500 karakteres promptot adhat meg.
- Nem kínál nyelvválasztási lehetőséget.
Typli. ai árak
- Ingyenes: Legfeljebb 1000 szó generálható
- Alap: 12,99 USD/hó
- Pro: 49,99 USD/hó
- Plusz: 19,99 USD/hó
Typli. ai értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)
7. Taskade (A legjobb a közös prezentációkészítéshez)
Unod már az egyéni prezentációkat? A Taskade elsősorban egy projektmenedzsment eszköz, amely segít hatékony elevator pitch-eket készíteni a csapatoddal.
A valós idejű együttműködésre és az AI-támogatott ötletelésre való összpontosítás segít finomítani az üzenet lényegét.
A Taskade legjobb funkciói
- Testreszabhatja az elevator pitch sablonját az igényeinek megfelelően, és felhasználhatja azt a tökéletes prezentáció elkészítéséhez.
- Valós időben együttműködhet csapatával egy megosztott munkaterületen, ahol azonnali visszajelzéseket kaphat és ötleteket gyűjthet.
- Hagyja, hogy az AI segítse a brainstormingot az ötletek generálásában és a csapat visszajelzései alapján finomítsa az üzeneteket.
- Kövesse nyomon a prezentáció kidolgozásához kapcsolódó feladatokat, hogy minden készen álljon a bemutató napjára.
A Taskade korlátai
- Az AI-asszisztens csak fizető felhasználók számára elérhető.
- Lehet, hogy ez nem a legjobb választás kezdőknek, akiknek több segítségre van szükségük az első prezentációik elkészítéséhez.
Taskade árak
- Örökre ingyenes
- Taskade Pro: 10 USD/hó felhasználónként
- Taskade for Teams: 20 USD/hó felhasználónként
Taskade értékelések és vélemények
- G2: 4,6/5 (50+ értékelés)
- Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)
8. Angel Match (A legjobb befektetői elevator pitch-ekhez)
Az Angel Match egy speciális platform, amely összeköti a startupokat egy több mint 110 000 angyalbefektetőből és kockázati tőke befektetőből álló hatalmas hálózattal.
Az elevator pitch generátor célja, hogy segítse a startupok alapítóit abban, hogy gyorsan meggyőző prezentációs sablonokat hozzanak létre, amelyekkel hatékonyan tudják bemutatni üzleti ötleteiket a potenciális befektetőknek.
Az Angel Match legjobb funkciói
- Hozzon létre személyre szabott elevator pitch-eket olyan részletek hozzáadásával, mint a startup neve, iparága, célközönsége és hangvétele.
- A felhasználóbarát felület segítségével könnyedén készíthet korlátlan számú bemutatót – ehhez nincs szükség technikai szakértelemre.
- Hozzáférjen a befektetők profiljához, hogy prezentációját azok érdeklődési köréhez és háttérhez igazítsa a maximális hatás elérése érdekében.
Angel Match korlátozások
- Ingyenes változat nem elérhető.
- A sablonok nem érhetők el az Alap csomagban, ami kihívást jelent a startupok számára.
Angel Match árak
- Alap: 59 USD/hó
- Növekedés: 99 USD/hó
- Prémium: 199 USD/hó
Angel Match értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
9. Thanos (A legjobb a figyelemfelkeltő elevator pitch-ekhez)
Mi lenne, ha Thanosnak nem csak 6, hanem több mint 400 végtelen kő lenne? Ez ijesztő gondolat, de ez a Thanos más. Ebben az esetben több mint 400 AI eszközzel rendelkezik.
Míg az Infinity Stones tulajdonosának végső ellenőrzést biztosít az idő, a tér, a valóság, az elme, az erő és a lélek felett, ezek az eszközök Önnek ellenőrzést biztosítanak a tartalom és a prezentációk létrehozása felett.
A Thanos legjobb funkciói
- Személyre szabhatja prezentációit különböző helyzetekhez, a konferenciákon való kapcsolatépítéstől az állásinterjúkon és befektetői találkozókon át.
- Válasszon különböző hangnemek közül, például informális vagy formális, hogy illeszkedjen a közönség vagy az esemény hangulatához.
- Növelje kreativitását olyan ötletekkel és javaslatokkal, amelyek inspirálják Önt a szokásos kereteken túllépő gondolkodásra.
Thanos korlátai
- Az egyszerű megközelítés nem feltétlenül felel meg azoknak a felhasználóknak, akik iparág-specifikus bemutatókat keresnek.
- A prezentáció minősége nagyban függ a bevitt adatoktól.
Thanos árak
- Örökre ingyenes
- Alap: 25 USD/hó
- Pro: 49 USD/hó
Thanos értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
10. HyperWrite (legalkalmasabb interjúkhoz)
A HyperWrite egy olyan eszközkészletet használ, amelynek célja az írás egyszerűsítése AI-alapú segítségnyújtással.
A HyperWrite elevator pitch generátor tökéletes megoldás álláskeresők, toborzók és karrier tanácsadók számára, akik szeretnék, hogy az első benyomás számítson.
A HyperWrite legjobb funkciói
- Adjon meg részleteket az állásról, amelyre jelentkezik, hogy tökéletesen az adott pozícióra szabott bemutatót készíthessen.
- A fejlett GPT-4 és ChatGPT modellek segítségével készítsen olyan bemutatót, amely kiemeli egyedi erősségeit.
- Személyre szabhatja prezentációját a HyperWrite Chrome kiterjesztéssel, hogy stílusa és hangvétele valóban illeszkedjen Önhöz.
A HyperWrite korlátai
- A fejlett funkciók előfizetést igényelnek.
HyperWrite árak
- Korlátozott ingyenes hozzáférés
- Prémium: 19,99 USD/hó
- Ultra: 44,99 USD/hó
HyperWrite értékelések és vélemények
- G2: Értékelések nem elérhetők
- Capterra: Értékelések nem elérhetők
💡Profi tipp: Ne csak a szavakkal történő prezentációra koncentráljon. Gondoskodjon arról, hogy magabiztos testbeszéddel, magabiztos testtartással, hatásos öltözékkel és hatásos hangszínnel sugározza magabiztosságát.
Legyen tökéletes prezentáló a ClickUp segítségével!
Szeretné megnyitni az ajtókat álmai ügyfele vagy munkája előtt? Ehhez mindössze harminc másodperc szükséges. Bár a tökéletes elevator pitch elkészítése ijesztőnek tűnhet, ez nem lehetetlen feladat.
A legjobb az egészben, hogy nem is kell hozzá tehetséges írónak lennie. Csak a megfelelő elevator pitch generátorokra van szüksége – az AI-vel minden lehetséges! A ClickUp projektmenedzsment szoftvere kiemelkedik, mint all-in-one megoldás professzionális és személyre szabott elevator pitch-ek készítéséhez. Nem csak ezt, hanem az összes pitch-tervezetét egy helyen kezelheti, ötleteket és visszajelzéseket kaphat azok finomításához, és magabiztosan mutathatja meg legjobb oldalát – mindezt ugyanazon eszközön belül.
Az AI segítségével új ötletek generálásától a valós idejű együttműködésig a ClickUp az Ön számára szükséges segítő. Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp-fiókra.