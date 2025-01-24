A 10 legjobb AI elevator pitch generátor eszköz

Mindannyian láttunk már olyan Shark Tank pillanatokat, amikor még a legjobb ötletek is megdöbbentő módon kudarcot vallottak. Néhány ilyen „ouch” pillanat megelőzhető lett volna egy jól felépített elevator pitch segítségével.

Természetesen a legtöbbünk nem áll reflektorfényben és kamerák előtt, amikor szakmai bemutatkozást tartunk. De a tét nagy, és az óra ketyeg, amikor bemutatót tartunk!

Üzleti ötletek eladása vagy potenciális munkáltatók meggyőzése néhány másodperc alatt ijesztő feladat. A legtöbbünk valószínűleg elbizonytalanodna vagy teljesen felkészületlen lenne.

De ne aggódjon! A megoldás egyszerű: egy AI-alkalmazás, amely szétszórt gondolatait lenyűgöző elevator pitch-ekké alakítja, amelyekért még Mark Cuban is tapsolna.

Mit kell keresnie az elevator pitch generátorokban?

Az első benyomás mindent jelenthet; egyetlen esélye van – és néha csak néhány másodperce –, hogy jó benyomást keltsen. Íme, mire kell figyelnie egy elevator pitch generátorban, hogy biztosan jó benyomást keltsen:

Személyre szabási lehetőségek: Találjon olyat, amely lehetővé teszi, hogy a bemutatót az Ön konkrét igényeihez, iparágához, célközönségéhez és a kívánt hangnemhez igazítsa.

Felhasználóbarát felület: Használjon olyan generátort, amely intuitív és könnyen kezelhető, még a technikai ismeretekkel nem rendelkező felhasználók számára is.

Értékes betekintés: Keressen hasznos visszajelzéseket, javaslatokat és betekintést, hogy finomítsa prezentációját és hatékonyabbá tegye azt.

Testreszabási lehetőségek: Válasszon olyan eszközöket, amelyek Válasszon olyan eszközöket, amelyek testreszabható egyoldalas sablonokat és rugalmasságot kínálnak a generált prezentációk hangnemét, stílusát és hosszát illetően.

Együttműködés: Válasszon olyan elevator pitch generátor eszközt, amely valós idejű együttműködést tesz lehetővé, ami kiválóan alkalmas csapatmunkához.

💡Profi tipp: Használja a három C-t egy meggyőző elevator pitch elkészítéséhez – Clarity (egyértelműség), Conciseness (tömörség) és Compellingness (meggyőzőség) –, hogy prezentációja kiemelkedjen a többi közül. Kerülje a szakzsargont, legyen rövid, és zárja egy erős CTA-val, hogy emlékezetes legyen.

A 10 legjobb elevator pitch generátor

Most, hogy már tudja, mire kell figyelnie, íme egy rövid lista a piacon elérhető 10 legjobb elevator pitch eszközről.

1. ClickUp (A legjobb az AI által generált, könnyed elevator pitch-ekhez)

Próbálja ki a ClickUp Brain-t! Készítse el nyerő prezentációit másodpercek alatt a ClickUp Brain segítségével.

Az elevator pitch generátorának ugyanolyan gyorsnak és személyre szabottnak kell lennie, mint az Ön előadásának. Ez pont a ClickUp feladata!

A ClickUp több, mint egy elevator pitch generátor – ez egy mindenre kiterjedő alkalmazás, amely leegyszerűsíti az egész folyamatot. Az ötletek kidolgozásától a prezentációk elkészítésén és elküldésén át mindent egy helyen elvégezhet.

Gyorsan szeretne létrehozni egy elevator pitch-et? A ClickUp Brain személyre szabottat generál Önnek, pontosan úgy, ahogyan szeretné.

Csak adja meg az összes szükséges információt – képesítéseit és hátterét, céljait, USP-ket stb. –, majd válassza ki a személyre szabott prezentáció hangvételét. A legjobb rész? A generátor a már meglévő feladatokból, találkozói jegyzetekből vagy akár csevegésekből is meríthet információkat, így a prezentáció releváns lesz, és semmi fontos nem marad ki belőle!

Az AI remek sparringpartner lehet, de semmi sem múlhatja felül az emberi visszajelzéseket és a jó öreg csapatmunkát.

A ClickUp Docs segít szebbé tenni az előadását azáltal, hogy lehetővé teszi a csapatával való együttműködést.

Akár az első vázlatokat jegyzi le, akár a végleges prezentációt írja meg társszerzőként, a Docs segítségével valós időben finomíthatja ötleteit a csapatával, és közben cseveghet is velük.

Miután elkészült a prezentációja, nem kell letöltenie vagy lapot váltania ahhoz, hogy elküldje. Ehelyett a ClickUp-ban közvetlenül e-mailben megoszthatja a kidolgozott prezentációit.

Töltse le ezt a sablont Készítsen most egy személyre szabott prezentációt a ClickUp Elevator Pitch Template segítségével!

A gyors kezdéshez próbálja ki a ClickUp Elevator Pitch Template sablont. Kezdőknek ideális, és az ötleteléstől a megvalósításig mindenben segítséget nyújt.

Így segítheti elő az elevator pitch-jét:

Brainstormingozzon csapatával a Doc-on, és dolgozzák ki közösen a végleges prezentációt!

Hozzon létre feladat sablonokat a ClickUp-ban, és testreszabhatja őket a bemutatott termék vagy szolgáltatás részleteivel.

Használja a ClickUp ellenőrzőlistákat , hogy nyomon kövesse az elevator pitch előtt elpróbálandó összes elemet, a testbeszédtől a hangszínig!

A ClickUp legjobb funkciói

Használja a ClickUp Brain alkalmazást, hogy másodpercek alatt elkészítse elevator pitch sablonjait, és teljesítse egyéb követelményeket.

Használjon egyéni mezőket a feladatokban, hogy nyomon követhesse a prezentáció fontos elemeit, mint például a célközönség, az egyedi értékajánlat és a legfontosabb tanulságok.

Ha úton van, a ClickUp mobilalkalmazásában minden információhoz hozzáférhet.

Gyakorolja és rögzítse közvetlenül a prezentációját, majd ossza meg azt a ClickUp Clips segítségével a ClickUp-ban a kollégáival.

A ClickUp korlátai

Egyes felhasználóknak bizonyos funkciók elsajátítása nehézséget okozhat.

Bizonyos funkciók betöltése hosszabb időt vehet igénybe.

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan: 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti: 12 USD/hó felhasználónként

Vállalatok: Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként.

ClickUp ügyfélértékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 9000 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

🧠Érdekes tény: Tanulmányok szerint az átlagos emberi figyelem időtartama mindössze 48 másodperc – 2012-ben még 75 másodperc volt –, ezért a figyelem felkeltéséhez elengedhetetlen a tömör bemutató.

2. Galaxy. ai (A legalkalmasabb a magasan személyre szabott elevator pitch-ekhez)

A kiváló ötleteket néha nehéz 30 másodperc alatt elmagyarázni, nem igaz? Nos, a Galaxy.ai megpróbálja ezt megváltoztatni.

A Galaxy. ai egy AI-asszisztens, amely több mint 1500 eszközt kínál mindenhez, az írástól a kép- és videógenerálásig. Ez az eszköz segít Önnek olyan tömör elevator pitch-eket készíteni, amelyek minden szavukkal tükrözik a személyiségét.

A Galaxy.ai legjobb funkciói

Célzottan foglalkozzon a problémás pontokkal és az érdeklődési körökkel a közönségre fókuszáló generátor segítségével.

Válassza ki a kívánt hangnemet, és igazítsa a prezentációt az egyedi stílusához. Az eszköz két változatot generál a prezentációból, így kiválaszthatja a legjobbat.

Hozzáférhet előre elkészített sablonokhoz, amelyek olyan speciális iparágakra vannak szabva, mint a technológia, az egészségügy és a pénzügyek.

Használja piackutatási adatbázisait vagy közösségi média elemzéseit a prezentációk személyre szabásához.

Galaxy. ai korlátai

Az elemzési funkciók csak a fizetős verziókban érhetők el.

Bár az AI fejlett, vannak olyan esetek, amikor a generált tartalom manuális testreszabást igényel.

Galaxy. ai árak

Örökre ingyenes

Fizetős verzió: 49 USD/hó

Galaxy. ai értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

3. WriterBuddy (A legjobb első alkalommal történő bemutatókhoz)

via Writ erBudd y

A WriterBuddy egy praktikus AI-asszisztens, amely több mint 40 eszközzel segíti a professzionális írást. Ez az AI-alapú elevator pitch generátor tökéletes azoknak a felhasználóknak, akiknek nincs tapasztalatuk a prezentációk készítésében.

Felhasználóbarát felületet biztosít, amelynek segítségével bárki gyorsan és egyszerűen készíthet eredeti, meggyőző prezentációkat.

A WriterBuddy legjobb funkciói

Használja az AI-alapú eszközöket, hogy személyre szabott, magas teljesítményű prezentációkat készítsen, amelyek az iparág legjobb gyakorlataiból merítenek ihletet.

Személyre szabhatja bemutatóját, hogy az összhangban legyen termékmarketing-stratégiájával , az Ön által megadott információk alapján akár 10 különböző opció közül választhat.

Készítsen bemutatókat több mint 20 nyelven, hogy globális vonzerőt érjen el.

Havonta 2000 ingyenes kredit és több mint 40 tartalmi sablon áll rendelkezésére.

A WriterBuddy korlátai

Miután kimerítette a havi 2000 kreditjét, nem generálhat több ingyenes prezentációt.

A túl sok testreszabási lehetőség egyes felhasználókat megzavarhat.

WriterBuddy árak

Örökre ingyenes

Alap: 15 USD/hó

Pro: 29 USD/hó

Korlátlan: 49 USD/hó

WriterBuddy értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

💡Profi tipp: Kombinálja az elevator pitch generátor eszközt AI CRM eszközökkel, hogy nyomon követhesse minden potenciális ügyfelet, és ennek megfelelően testreszabhassa a követő lépéseket és a prezentációkat.

4. Voilà (A legjobb egyszerűsített elevator pitch-ekhez)

via Voilà

Nehézséget okoz Önnek üzleti ötletének bemutatása a közönségnek? A Voilà segít Önnek a komplex fogalmakat világos, tömör üzenetekké alakítani.

A Voilà egy olyan mesterséges intelligenciával működő asszisztens, amely szövegeket és képeket generál, valamint weboldal-URL-eket olvas. Hatékony kommunikációra való összpontosításának köszönhetően kiváló elevator pitch generátor hálózatépítéshez és prezentációkhoz.

A Voilà legjobb funkciói

Hagyja el a szakzsargont, és alakítsa át a komplex ötleteket világos, figyelemfelkeltő üzenetekké!

Készítsen prezentációkat több mint 50 nyelven

Élesítse egyedi értékajánlatait, hogy marketingje mindig pontos legyen.

Testreszabhatja és korlátlan számú prezentációt készíthet, amilyen gyakran csak szükséges.

Voilà korlátai

Az ingyenes verzió alapszintű AI-t használ, ami befolyásolhatja a pontosságot.

A generált bemutató hatékonysága nagyban függ a felhasználó által megadott adatok minőségétől és egyértelműségétől.

Voilà árak

Örökre ingyenes

Prémium: 8 USD/hó

Ultimate: 16 USD/hó

Voilà értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

5. Texta. ai (A legjobb ChatGPT-stílusú prezentációkészítéshez)

a Texta.ai segítségével

Olyan eszközt keres, amelyben használhatja a ChatGPT parancsait? Akkor ez az Ön számára ideális. Bár elsősorban hosszú formátumú tartalmakhoz, például blogokhoz lett kifejlesztve, a Texta.ai segít Önnek hatékony elevator pitch-ek létrehozásában is.

A vállalkozók és álláskeresők a felhasználóbarát felület segítségével jól megtervezett elevator pitch-eket hozhatnak létre, amelyek hatékonyan közvetítik ötleteiket és egyedi értékesítési pontjaikat.

A Texta.ai legjobb funkciói

Irányítsa az AI eszközt, hogy finomítsa és elkészítse az Ön számára tökéletes elevator pitch-et – az eszköz gyorsan tanul és alkalmazkodik.

Válasszon az iparág-specifikus sablonok közül, hogy orvosi prezentációi elkülönüljenek a marketingesektől.

Kezdőknek szóló tippeket és ötleteket kaphat, hogy prezentációja figyelemfelkeltő legyen, még akkor is, ha még nem ismeri az AI-eszközöket.

Az AI humanizer segítségével megszüntetheti a robotikus hangzású, felesleges szövegeket, így prezentációja természetes és szimpatikus lesz.

Texta. ai korlátai

Az eszköz által adott javaslatok időnként ismétlődőek lehetnek.

Személyes használatra drága lehet.

Texta. ai árak

Örökre ingyenes

7 napos ingyenes próba

Egyéni: 9 USD/hó

Csapat: 39 USD/hó

Ár: 79 USD/hó

Texta. ai értékelések és vélemények

G2: 4,2/5 (több mint 200 értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 300 értékelés)

6. Typli. ai (A legjobb részletes elevator pitch-ekhez)

A Typli.ai egy újabb AI-asszisztens, amely több mint 184 AI-írási eszközt kínál, amelyek mindenre kiterjednek, a hosszú cikkektől a rövid szövegekig.

Ez az ingyenes elevator pitch generátor tökéletes választás azoknak a startupoknak, vállalkozóknak és szakembereknek, akik tartós benyomást szeretnének kelteni.

A Typli.ai legjobb funkciói

Hagyja, hogy a Typli. ai értékes szegmensek hozzáadásával javítsa prezentációját, ne csak az Ön által megadott információkra támaszkodva.

Használjon támogató eszközöket, mint például az AI Summarizer vagy a Bullet Point Generator, hogy finomítsa üzleti tervét.

Hozzáférhet a prezentációinak történetéhez, hogy újra megtekintse és újra felhasználja a korábban generált ötleteit.

Typli. ai korlátai

Az ingyenes verzióban csak 500 karakteres promptot adhat meg.

Nem kínál nyelvválasztási lehetőséget.

Typli. ai árak

Ingyenes: Legfeljebb 1000 szó generálható

Alap: 12,99 USD/hó

Pro: 49,99 USD/hó

Plusz: 19,99 USD/hó

Typli. ai értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: 4,4/5 (20+ értékelés)

7. Taskade (A legjobb a közös prezentációkészítéshez)

via Taskade

Unod már az egyéni prezentációkat? A Taskade elsősorban egy projektmenedzsment eszköz, amely segít hatékony elevator pitch-eket készíteni a csapatoddal.

A valós idejű együttműködésre és az AI-támogatott ötletelésre való összpontosítás segít finomítani az üzenet lényegét.

A Taskade legjobb funkciói

Testreszabhatja az elevator pitch sablonját az igényeinek megfelelően, és felhasználhatja azt a tökéletes prezentáció elkészítéséhez.

Valós időben együttműködhet csapatával egy megosztott munkaterületen, ahol azonnali visszajelzéseket kaphat és ötleteket gyűjthet.

Hagyja, hogy az AI segítse a brainstormingot az ötletek generálásában és a csapat visszajelzései alapján finomítsa az üzeneteket.

Kövesse nyomon a prezentáció kidolgozásához kapcsolódó feladatokat, hogy minden készen álljon a bemutató napjára.

A Taskade korlátai

Az AI-asszisztens csak fizető felhasználók számára elérhető.

Lehet, hogy ez nem a legjobb választás kezdőknek, akiknek több segítségre van szükségük az első prezentációik elkészítéséhez.

Taskade árak

Örökre ingyenes

Taskade Pro: 10 USD/hó felhasználónként

Taskade for Teams: 20 USD/hó felhasználónként

Taskade értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (50+ értékelés)

Capterra: 4,7/5 (több mint 60 értékelés)

8. Angel Match (A legjobb befektetői elevator pitch-ekhez)

az Angel Match segítségével

Az Angel Match egy speciális platform, amely összeköti a startupokat egy több mint 110 000 angyalbefektetőből és kockázati tőke befektetőből álló hatalmas hálózattal.

Az elevator pitch generátor célja, hogy segítse a startupok alapítóit abban, hogy gyorsan meggyőző prezentációs sablonokat hozzanak létre, amelyekkel hatékonyan tudják bemutatni üzleti ötleteiket a potenciális befektetőknek.

Az Angel Match legjobb funkciói

Hozzon létre személyre szabott elevator pitch-eket olyan részletek hozzáadásával, mint a startup neve, iparága, célközönsége és hangvétele.

A felhasználóbarát felület segítségével könnyedén készíthet korlátlan számú bemutatót – ehhez nincs szükség technikai szakértelemre.

Hozzáférjen a befektetők profiljához, hogy prezentációját azok érdeklődési köréhez és háttérhez igazítsa a maximális hatás elérése érdekében.

Angel Match korlátozások

Ingyenes változat nem elérhető.

A sablonok nem érhetők el az Alap csomagban, ami kihívást jelent a startupok számára.

Angel Match árak

Alap: 59 USD/hó

Növekedés: 99 USD/hó

Prémium: 199 USD/hó

Angel Match értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

9. Thanos (A legjobb a figyelemfelkeltő elevator pitch-ekhez)

via Thanos

Mi lenne, ha Thanosnak nem csak 6, hanem több mint 400 végtelen kő lenne? Ez ijesztő gondolat, de ez a Thanos más. Ebben az esetben több mint 400 AI eszközzel rendelkezik.

Míg az Infinity Stones tulajdonosának végső ellenőrzést biztosít az idő, a tér, a valóság, az elme, az erő és a lélek felett, ezek az eszközök Önnek ellenőrzést biztosítanak a tartalom és a prezentációk létrehozása felett.

A Thanos legjobb funkciói

Személyre szabhatja prezentációit különböző helyzetekhez, a konferenciákon való kapcsolatépítéstől az állásinterjúkon és befektetői találkozókon át.

Válasszon különböző hangnemek közül, például informális vagy formális, hogy illeszkedjen a közönség vagy az esemény hangulatához.

Növelje kreativitását olyan ötletekkel és javaslatokkal, amelyek inspirálják Önt a szokásos kereteken túllépő gondolkodásra.

Thanos korlátai

Az egyszerű megközelítés nem feltétlenül felel meg azoknak a felhasználóknak, akik iparág-specifikus bemutatókat keresnek.

A prezentáció minősége nagyban függ a bevitt adatoktól.

Thanos árak

Örökre ingyenes

Alap: 25 USD/hó

Pro: 49 USD/hó

Thanos értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

10. HyperWrite (legalkalmasabb interjúkhoz)

via HyperWrite

A HyperWrite egy olyan eszközkészletet használ, amelynek célja az írás egyszerűsítése AI-alapú segítségnyújtással.

A HyperWrite elevator pitch generátor tökéletes megoldás álláskeresők, toborzók és karrier tanácsadók számára, akik szeretnék, hogy az első benyomás számítson.

A HyperWrite legjobb funkciói

Adjon meg részleteket az állásról, amelyre jelentkezik, hogy tökéletesen az adott pozícióra szabott bemutatót készíthessen.

A fejlett GPT-4 és ChatGPT modellek segítségével készítsen olyan bemutatót, amely kiemeli egyedi erősségeit.

Személyre szabhatja prezentációját a HyperWrite Chrome kiterjesztéssel, hogy stílusa és hangvétele valóban illeszkedjen Önhöz.

A HyperWrite korlátai

A fejlett funkciók előfizetést igényelnek.

HyperWrite árak

Korlátozott ingyenes hozzáférés

Prémium: 19,99 USD/hó

Ultra: 44,99 USD/hó

HyperWrite értékelések és vélemények

G2: Értékelések nem elérhetők

Capterra: Értékelések nem elérhetők

💡Profi tipp: Ne csak a szavakkal történő prezentációra koncentráljon. Gondoskodjon arról, hogy magabiztos testbeszéddel, magabiztos testtartással, hatásos öltözékkel és hatásos hangszínnel sugározza magabiztosságát.

Legyen tökéletes prezentáló a ClickUp segítségével!

Szeretné megnyitni az ajtókat álmai ügyfele vagy munkája előtt? Ehhez mindössze harminc másodperc szükséges. Bár a tökéletes elevator pitch elkészítése ijesztőnek tűnhet, ez nem lehetetlen feladat.

A legjobb az egészben, hogy nem is kell hozzá tehetséges írónak lennie. Csak a megfelelő elevator pitch generátorokra van szüksége – az AI-vel minden lehetséges! A ClickUp projektmenedzsment szoftvere kiemelkedik, mint all-in-one megoldás professzionális és személyre szabott elevator pitch-ek készítéséhez. Nem csak ezt, hanem az összes pitch-tervezetét egy helyen kezelheti, ötleteket és visszajelzéseket kaphat azok finomításához, és magabiztosan mutathatja meg legjobb oldalát – mindezt ugyanazon eszközön belül.

Az AI segítségével új ötletek generálásától a valós idejű együttműködésig a ClickUp az Ön számára szükséges segítő. Regisztráljon most egy ingyenes ClickUp-fiókra.