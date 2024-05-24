10 ingyenes prezentációs sablon lenyűgöző prezentációk készítéséhez

A meggyőző prezentáció segít a vállalkozásoknak potenciális ügyfeleket szerezni, ügyleteket kötni és befektetőktől finanszírozást biztosítani. A gyenge prezentáció éppen ellenkező hatást vált ki.

De hogyan találhatja meg minden alkalommal az igényeinek leginkább megfelelő prezentációt? Használja a prezentációs sablonokat!

A használatra kész és testreszabható prezentációs sablonok használata gyorsabbá és egyszerűbbé teszi a folyamatot. A jó hír, hogy sok ilyen ingyenes sablon könnyen elérhető online.

Ebben a cikkben összeállítottunk egy listát a 10 legjobb prezentációs sablonról különböző platformokhoz. Nézzük meg!

Mik azok a prezentációs sablonok?

A prezentációs sablonok készen használható, testreszabható prezentációk, amelyeket a vállalkozások ügyfeleknek szóló értékesítési vagy befektetőknek szóló finanszírozási prezentációk készítéséhez használnak.

A prezentációs sablonokat különböző prezentációs eszközökkel, például a Microsoft PowerPointtal és a Google Slides-szal hozhatja létre. Ezek általában tartalmaznak olyan tervezési elrendezéseket, amelyekkel különböző témákról szóló diák készíthetők az értékesítési vagy befektetői prezentációkhoz.

Mi teszi jóvá egy prezentációs sablont?

A prezentációs sablonok rövidek vagy részletesek lehetnek, az adott üzleti követelményektől függően.

Bizonyos esetekben szükség lehet rövid elevator pitch sablonokra, hogy egy nem tervezett találkozón bemutathassa vállalkozását vagy termékét egy potenciális ügyfélnek vagy befektetőnek. Tervezett üzleti találkozók esetén részletes ügyfélprezentációkhoz szükséges sablonokra lesz szüksége.

A prezentációs sablonoknak tartalmazniuk kell a értékesítési prezentáció néhány alapvető elemét, függetlenül azok hosszától és formátumától. A felhasználók ezeket részben vagy egészben felhasználhatják, de mindenképpen szerepelniük kell a sablonokban.

Íme néhány fontos pont, amelynek szerepelnie kell egy kiváló prezentációs sablonban:

Termékáttekintés : Mi a fő terméked vagy üzleti ötleted, és ki a célpiacod?

A termék előnyei : Termékének legfontosabb jellemzői, előnyei és egyedi értékajánlata, amelyek a potenciális ügyfeleknek okot adnak a vásárlásra.

Ügyfelek problémái : A termék által megoldott ügyfélproblémák egyértelmű felsorolása.

Vállalat áttekintése : Rövid áttekintés a vállalatról és kínálatáról

Üzleti modell : A vállalat üzleti modelljének ismertetése; ez különösen hasznos egy startup prezentációs sablonhoz.

A vállalat piaci részesedése : A vállalat jelenlegi és célzott piaci részesedésének számai, lehetőleg a főbb versenytársakkal összehasonlítva.

Versenyzői benchmarking : Néhány dia, amely összehasonlítja a vállalatot versenytársaival a funkciók, az értékajánlat, az ár és egyéb szempontok tekintetében.

Növekedési stratégia és pénzügyi terv: A vállalat stratégiai és pénzügyi növekedési terve és pénzügyi előrejelzései

A prezentációs sablonok mellett AI eszközöket is használhat értékesítési prezentációk készítéséhez.

A ClickUp Mind Maps szintén hasznos lehet a növekedési terv vizualizálásához potenciális befektetők számára. Adjon hozzá, távolítson el vagy rendezzen át csomópontokat, hozzon létre kapcsolatokat és vázolja fel a munkafolyamatokat az értékesítési folyamatok bemutatásához.

Részletezze az értékesítési folyamatokat és prezentációkat a ClickUp Mind Maps segítségével

Profi tipp: Használja a ClickUp for Startups szolgáltatást különböző típusú ügyfél- és befektetői prezentációk készítéséhez. Az értékesítési prezentációkhoz szükséges ötletek kidolgozásától a részletes értékesítési munkafolyamatok létrehozásáig ez a szolgáltatás a startup vállalkozás minden területén segítséget nyújt, így az egyik legjobb eszköz a startupok számára.

10 prezentációs sablon, amelyet 2024-ben használhat

Akár induló tőkebevonási körről, akár sorozatos finanszírozási körről van szó, egy jó prezentáció meggyőzheti a potenciális befektetőket. Különböző típusú ügyfél- és befektetői prezentációs sablonokat mutatunk be, hogy kiválaszthassa a legmegfelelőbbet. Még ha saját prezentációt szeretne készíteni, ezekből a bevált prezentációs példákból meríthet ihletet, hogy lekösse a közönség figyelmét.

1. ClickUp Elevator Pitch sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen olyan elevator pitch-et, amely azonnal felkelti a figyelmet, és arra ösztönzi az embereket, hogy tovább foglalkozzanak Önnel a ClickUp Elevator Pitch Template segítségével.

Az elevator pitch egy ötlet, márka vagy termék rövid és érdekes leírása. A cél az, hogy olyan prezentációt készítsen, amelyet egy liftút során megismert személynek el tud mondani, és annyira felkelti az érdeklődését, hogy később hosszabban is megbeszéljék.

A ClickUp Elevator Pitch Template segítségével könnyedén elkészítheti prezentációját, ha ötleteket gyűjt csapatával. Egyszerű táblázatos formátumot használ, hogy különböző csapattagoktól gyűjtsön ötleteket. Ezután megvitatják az ötleteket, és elkészítik a prezentációt, amely két perc alatt vagy annál rövidebb idő alatt nagy hatást gyakorol.

A sablon teljes mértékben testreszabható, így az Ön igényeihez igazíthatja. Ha egyoldalas sablonokat keres, akkor ez a legjobb választás.

Főbb jellemzők

Gyűjtse össze ötleteit csapatával, és írja le értékesítési prezentációjának legfontosabb pontjait!

Készítsen rövid értékesítési prezentációt, amelyet bármely üzleti partnernek, potenciális ügyfélnek vagy lehetséges üzleti partnernek bemutathat, akivel útközben találkozik.

Testreszabhatja a sablont és az üzleti igényeihez igazíthatja.

Használati eset: Rövid értékesítési prezentáció készítése, amelyet két perc alatt vagy annál rövidebb idő alatt el tud adni az út közben megismert embereknek (például egy liftút alatt).

Profi tipp: Az elevator pitch-ekhez nem csak a vállalatodat támogató meggyőző érvekre van szükség. Nem csak a prezentáció számít, hanem az is, hogy hogyan adod elő. Ha úgy érzed, hogy prezentációs készségeid kissé rozsdásak, itt találsz néhány könyvet, amelyek elolvasásával visszatérhetsz a pályára.

2. ClickUp értékesítési prezentációs sablon

Töltse le ezt a sablont Készítsen meggyőző értékesítési prezentációt, amely segít ügyfeleket szerezni vállalkozásának a ClickUp értékesítési prezentációs sablon segítségével.

A ClickUp Sales Pitch Template tökéletes azoknak az értékesítési szakembereknek, akiknek gyors és hatékony módszerre van szükségük személyre szabott értékesítési prezentációk készítéséhez ügyfélmegbeszélésekhez.

Egyszerű felvezető, tartalom és cselekvésre ösztönző struktúrát használ, hogy meggyőző értékesítési prezentációkat készítsen, amelyekkel megnyerheti az ügyfeleket. A kiváló értékesítési prezentáció részeit felsorolni megkönnyíti a prezentáció írásának folyamatát.

Ha mégis segítségre van szüksége a prezentáció elkészítéséhez, akkor a ClickUp Brain generatív mesterséges intelligenciáját veheti igénybe. Ez automatikusan létrehoz egy tökéletes értékesítési prezentációt az Ön konkrét utasításai alapján.

A ClickUp Sales Pitch Template segít abban is, hogy az értékesítési folyamat különböző lépéseit megvalósítható feladatokká alakítsa. Ezeket a feladatokat konkrét csapattagoknak rendelheti hozzá, határidőket állíthat be, és nyomon követheti az egyes potenciális ügyfelek előrehaladását.

Főbb jellemzők

Brainstormingozzon csapatával, és dolgozzon együtt ezen a ClickUp Docs sablonon.

Írjon meggyőző értékesítési prezentációkat, amelyek egyértelműen felkeltik a potenciális ügyfelek figyelmét.

Használati eset: Vonzó értékesítési prezentációk készítése egyértelmű csalogatóval és cselekvésre ösztönző felhívással.

3. ClickUp prezentációs sablon

Töltse le ezt a sablont Használja a ClickUp prezentációs sablont, hogy meggyőző prezentációkat készítsen ügyfelei számára.

A ClickUp prezentációs sablon tökéletes lenyűgöző prezentációk készítéséhez ügyfélmegbeszélésekhez. Mint minden értékesítő tudja, a prezentációk döntőek lehetnek az üzletek megkötésében vagy értékes potenciális ügyfelek elvesztésében.

Ezzel a sablonnal könnyedén készíthet részletes értékesítési prezentációs diákat, amelyekkel potenciális ügyfeleinek bemutathatja termékének értékeit. A sablon bőséges teret biztosít a piaci lehetőségek és a növekedési potenciál egyértelmű bemutatásához. Akár piacra lépési stratégiájának és pénzügyi előrejelzéseinek megvitatására is felhasználhatja.

Testreszabható terveket kínál az ügyfélprezentációkban szerepeltetendő különböző elemekhez, például a bevezető oldalhoz, a találkozó napirendjéhez és a termék vagy a megbeszélés témájának fő tartalmi oldalaihoz.

Főbb jellemzők

Használjon színkódokat a különböző típusú diákhoz, hogy jól strukturált prezentációkat készítsen.

Használja a Prezentáció táblaképernyő nézetet a prezentáció megtervezéséhez és szervezéséhez.

Készítsen teljesen személyre szabott prezentációt a különböző tervezési lehetőségek segítségével.

Használati eset: Ez hasznos részletes ügyfélprezentációk elkészítéséhez diák formájában. Részletes utasításokat tartalmaz az ügyfélprezentációk elkészítéséhez, így azok még a kezdők számára is könnyen érthetőek.

4. ClickUp éves egyoldalas sablon

Töltse le ezt a sablont Adjon stratégiai irányt vállalkozásának, és állapítsa meg az év üzleti prioritásait a ClickUp éves egyoldalas sablon segítségével.

Cégének stratégiája és értékei olyan kritikus elemek, amelyeket feltétlenül be kell építeni az értékesítési prezentációkba, mivel segítenek a potenciális ügyfeleknek megérteni, hogy mit képvisel a vállalkozása.

A ClickUp éves egyoldalas sablon hasznos lehet a vállalat értékeinek, stratégiájának és éves prioritásainak kommunikálásához. A vállalkozás alapvető stratégiájának és irányvonalának minden frissítését dokumentálni kell és hozzáférhetővé kell tenni; ez a sablon segíthet ebben.

Értékesítési prezentáció készítésekor az értékesítési szakembereknek tisztában kell lenniük az általános üzleti célokkal és prioritásokkal. Ez a sablon segít Önnek stratégiájának kommunikálásában és ezeknek az információknak az értékesítési csapatával való megosztásában.

Lehetőség van a vállalat alapértékeinek felsorolására és szükség szerint finomítására is.

Főbb jellemzők

Tartson éves értekezleteket, és használja ezt a sablont a vállalat rövid és hosszú távú stratégiájának megvitatásához.

Sorolja fel vállalatának értékeit, jövőképét és küldetését, hogy az értékesítési csapatok tisztában legyenek azzal, amit képvisel.

Vázolja fel vállalatának éves céljait és prioritásait

Használati eset: Ez a sablon tökéletes a vállalat általános stratégiájának, éves céljainak és irányelveinek kommunikálásához.

5. PowerPoint értékesítési prezentációs sablon

Egyszerű PowerPoint értékesítési prezentációs sablon a Microsofttól

Ez a PowerPoint értékesítési prezentációs sablon 13 diából áll, amelyek segítségével részletes értékesítési prezentációt készíthet ügyfelei számára. Többek között tartalmazza a vállalat áttekintését, a termékek áttekintését, a termékek előnyeit és a vállalat növekedési stratégiáját.

A design egyszerű, mégis elegáns. Ráadásul testreszabható, hogy megfeleljen a márkád követelményeinek. Például használhatod a márkád színeit és gond nélkül hozzáadhatod a márkádat.

Főbb jellemzők

Testreszabhatja a prezentációt a Microsoft könyvtárában található több ezer fotó, grafika és betűtípus segítségével.

Mutassa meg potenciális ügyfeleinek termékének értékét azáltal, hogy részletes diákat készít azokról a problémákról, amelyeket a termék megold.

Használati eset: PPT-alapú értékesítési prezentáció készítése, minimális dizájnnal, olyan ügyfélmegbeszélésekhez, ahol részletes bemutatóra van szükség az üzletkötéshez.

6. PowerPoint Tech Pitch Deck sablon

PowerPoint prezentációs sablon technológiai vállalatok számára a Microsofton keresztül

Ez a Microsoft PowerPoint Tech Pitch Deck sablon kifejezetten technológiai vállalatok számára készült. A probléma és megoldás formátumot használja, hogy megmutassa a potenciális befektetőknek, hogy egy termék milyen kihívásokat old meg, és miért érdemes befektetniük abba.

Ezek segítségével világosan kiemelheti technológiai termékének innovatív funkcióit és legfontosabb előnyeit.

A sablon második része a vállalattal kapcsolatos információk bemutatására összpontosít, beleértve az üzleti modellt, a versenytársakat és a piaci benchmarking adatokat.

A legjobb az egészben, hogy egy olyan formátumot kap, amellyel világos növekedési stratégiát és kétéves cselekvési tervet mutathat be a vállalat számára, ami kiválóan alkalmas arra, hogy meggyőzze a befektetőket a vállalat potenciáljáról.

Főbb jellemzők

Használja ki a kiváló minőségű, technológiai témájú vizuális elemeket és témákat, és egyszerűen adjon hozzá tartalmat a részletes értékesítési prezentációk elkészítéséhez.

Használja ezeket a sablonokat, hogy bemutassa vállalatának részletes pénzügyi és növekedési tervét.

Használati eset: Kiválóan alkalmas PowerPoint értékesítési prezentációk készítéséhez technológiai vállalatok számára, hogy befektetőktől finanszírozást szerezzenek.

7. PowerPoint kiskereskedelmi prezentációs sablon

PowerPoint prezentációs sablon kiskereskedelmi vállalatok számára a Microsofton keresztül

A listánk harmadik PowerPoint prezentációs sablonja a kiskereskedelmi vállalatok igényeire van szabva. A PowerPoint Retail Pitch Deck Template szerkezete nagyon hasonlít a fent felsorolt technológiai iparági sablonhoz, de a kiskereskedelmi vállalatok igényeinek megfelelő színeket, vizuális elemeket és üzeneteket használ.

Először egy iparági problémát ismertet, majd kiemeli termékét, mint ideális megoldást. Ezután a termék jellemzőit és előnyeit bemutató diák következnek, mielőtt a vállalat áttekintése részhez lépne.

Az utolsó szakasz a vállalattal kapcsolatos részleteket, a piaci áttekintést, a vállalat piaci pozicionálását, növekedési stratégiáját és jövőbeli terveit tartalmazza.

Összességében ez egy részletes prezentációs sablon, amely minden olyan információt tartalmaz, amire egy befektetőnek szüksége lehet.

Főbb jellemzők

Készíts lenyűgöző prezentációkat a PowerPoint hatalmas vizuális könyvtárával!

Használja a témát és a vizuális elemeket változatlanul, ha cége ruházati kiskereskedelemmel foglalkozik, vagy testreszabhatja márkás vizuális elemekkel.

Használati eset: Átfogó PowerPoint befektetői prezentációk készítése kiskereskedelmi vállalatok számára üzleti finanszírozás biztosítása céljából.

8. Google Slides Tech Startup Pitch Deck sablon a SlidesGo-tól

Tech Startup Pitch Deck sablon a SlidesGo-n keresztül

A SlidesGo Google Slides Tech Startup Pitch Deck sablonja kifejezetten technológiai startupok számára készült. Színei, vizuális elemei és általános kialakítása tükrözik, hogy ez egy technológiai vállalat számára készült prezentáció.

Ez a sablon a listán szereplő legtöbb többi prezentációs sablontól abban különbözik, hogy a tartalom helyett a dizájnra helyezi a hangsúlyt. Többféle dizájnopciót kap egy-egy diatípus elkészítéséhez, de a tartalomra vonatkozóan nincs referencia.

A sablonok tartalmazzák az összes fontos diát, amelyre egy prezentációban szükség lehet, például a termék áttekintését, a piac áttekintését és a versenytársakra vonatkozó információkat, és mindegyikhez 2-3 diatervezési lehetőséget kínálnak.

Egyéb hasznos diák: vállalati SWOT-elemzés, esettanulmányok, ügyfélvélemények, valamint a vállalat vagy termék által elnyert díjak. Ez az egyik legjobb startup prezentációs sablon, amely akkor is jól jöhet, ha még csak az út elején jár.

Főbb jellemzők

Válasszon a kék, zöld, rózsaszín, lila és narancssárga színsémák közül!

Válasszon többféle tervezési lehetőség közül minden típusú diához.

Használja ki a több mint 500 ikonját, Flaticons-t és egyéb vizuális erőforrásait a prezentáció testreszabásához.

Válasszon a 25 diából, és fedje le az eredményes értékesítési prezentáció összes lényeges elemét!

Idézzen iparági szakértőktől vagy ügyfelektől származó véleményeket, hogy bemutassa, mit mondanak az emberek a vállalatáról vagy termékeiről a „idézetek” diák segítségével.

Használati eset: Kiválóan alkalmas technológiai startupok értékesítési csapatainak, hogy innovatív termékötleteiket vagy koncepcióikat bemutassák a potenciális vásárlóknak. Befektetői prezentációként is testreszabható.

9. Google Slides Real Life Startup Pitch Deck Template by SlidesGo

Valódi startup prezentációs sablon a SlidesGo-n keresztül

A Real Life Startup Pitch Deck sablon tökéletes azok számára, akik rendelkeznek némi tervezési ismerettel és szeretnek személyre szabott prezentációkat készíteni.

A prezentáció végén megtalálja a diákban használt betűtípusok, színek és vizuális elemek teljes listáját, valamint további opciókat. Ezeket az erőforrásokat felhasználhatja a prezentáció testreszabásához, vagy használhatja úgy, ahogy van.

Tartalmazza az összes lényeges diát a vállalatról és termékéről, valamint az általa megoldott problémákról. Emellett piaci elemzéseket és versenytársakra vonatkozó információkat is tartalmaz. Összességében ez a prezentációs sablon sok lehetőséget hagy a kísérletezésre.

Főbb jellemzők

Testreszabhatja és felhasználhatja a 34 diát, amelyek részletes információkat tartalmaznak a vállalatról, a termékről és a piacról.

Mutasson be egy videós termékdemót a prezentációjában!

Használja ki a végén található vizuális források könyvtárát a prezentáció testreszabásához.

Használati eset: Ez a sablon hasznos lehet startupok számára, hogy részletes értékesítési prezentációkat készítsenek potenciális ügyfelek számára. Leginkább haladó felhasználóknak ajánlott, akik szeretnék használni a végén található forrásokat.

10. Google Slides egyszerű prezentációs sablon a SlidesGo-tól

Google Slides egyszerű prezentációs sablon a SlidesGo-n keresztül

A SlidesGo egyszerű prezentációs sablonja különböző típusú vállalatok számára használható, mivel nem egy adott típusra lett tervezve.

Több mint 20 diával rendelkezik, amelyek a termékkel, a vállalattal és a piaccal kapcsolatos információkat tartalmaznak, hogy meggyőzzék a potenciális ügyfeleket a vállalattól való vásárlásról. Néhány módosítással befektetői prezentációvá is alakítható, hogy biztosítsa az üzleti finanszírozást.

A SlidesGo előző két prezentációs sablonjához hasonlóan ez is tartalmaz forrásokat a prezentáció végső testreszabásához.

Főbb jellemzők

Használja a 20 diatervezést prezentációk készítéséhez a Google Slides vagy a Microsoft PowerPoint programban.

Mutasson be részletes versenytársakkal való összehasonlítást, beleértve a funkciók összehasonlítását is.

Mutassa be vállalatának eddigi növekedését a különböző diatervek segítségével!

Testreszabhatja a prezentációt a több mint 500 ikonból és Flaticonsból álló hatalmas forráskönyvtár segítségével.

Használati eset: Hasznos különböző típusú vállalatok számára részletes értékesítési vagy befektetői prezentációk készítéséhez a Google Slides-on.

Nyerjen a megfelelő prezentációs sablonnal

Az összes fenti sablon kiválóan alkalmas sikeres prezentációk készítéséhez. Néhányuk egy adott szegmensben működő vállalkozásoknak szól, míg mások szélesebb körűek.

Összegyűjtöttük a ClickUp, a PowerPoint és a Google Slides prezentációs sablonjait, így Ön igényeinek megfelelően választhatja ki a legmegfelelőbbet.

Ha rendelkezik ClickUp-fiókkal, ezeket a sablonokat integrálhatja számos más funkcióval, például a ClickUp CRM-mel, az Automation-nel és még sok mással, hogy segítsen az értékesítési csapatoknak a termelékenység növelésében, vonzó prezentációk készítésében és a munkafolyamatok kezelésében.

Mire vár még? Regisztráljon még ma ingyenes ClickUp-fiókjához.