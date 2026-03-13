Hogyan készítsünk AI-ügynököt a jobb automatizálás érdekében

A Capgemini jelentése szerint az amerikai vállalatok 50%-a használja már a generatív mesterséges intelligenciát marketingprojekteihez. Bár ezek az eszközök folyamatosan fejlődnek, nem képesek egyszerűsíteni a többfázisú munkafolyamatokat, illetve nagy mennyiségű adatot kezelni anélkül, hogy gyakran szükség lenne emberi beavatkozásra.

De mi lenne, ha már ma megszerezhetné ezt a versenyelőnyt? Mi lenne, ha már most lenne módja a komplex folyamatok automatizálására?

Bemutatjuk az AI-ügynököket – az AI vállalati bevezetésének következő szakaszát!

Hosszú távon elengedhetetlen tudni, hogyan kell AI-ügynököt készíteni. Ha egyszer megtanulja, hogyan kell egyedi ügynököt készíteni, akkor minimális emberi beavatkozással automatizálhatja a feladatokat (például az ügyfélszolgálatot vagy a piacelemzést), és csökkentheti az általános költségeket.

Ebben a blogbejegyzésben mindenre választ adunk az AI-ügynökökkel kapcsolatban, attól kezdve, hogy mik is azok, egészen addig, hogy hogyan fejleszthetsz egyet. Olvasd el a bejegyzést a végéig – bemutatunk egy olyan AI-ügynököt, amely hatékonyan és zökkenőmentesen segíti a feladat- és projektmenedzsmentet!

⏰60 másodperces összefoglaló Az AI-ügynökök döntéshozatali képességgel rendelkező, autonóm AI-eszközök Képesek interakcióba lépni az emberekkel és a környezetükben található technológiai eszközökkel Az AI-ügynököket már alkalmazzák az e-kereskedelemben, az egészségügyben, az üzleti folyamatok automatizálásában és a felhőalapú számítástechnikában. Készíthet egyedi AI-ügynököt adatelemzők, UX-tervezők, gépi tanulás és szoftverfejlesztés szakértőinek segítségével – vagy egyszerűen használhatja a ClickUp kódírás nélküli szerkesztőjét. Ha a ClickUp-ot használja projektmenedzsmentre, akkor máris rendelkezésére állnak az Autopilot AI-ügynökök, valamint azok az eszközök, amelyekkel a munkájához igazított egyedi szuperügynököket hozhat létre.

Először nézzük át az alapokat.

Mi az a mesterséges intelligencia ügynök és hogyan működik?

Az AI-ügynök egy olyan szoftverrendszer, amely képes információkat feldolgozni, döntéseket hozni és lépéseket tenni egy cél elérése érdekében, minimális emberi beavatkozás mellett. Az egyszerű automatizálástól eltérően az AI-ügynökök modelleket és szabályokat használnak a kontextus értelmezéséhez, a lépések megtervezéséhez, valamint az eszközökkel vagy adatforrásokkal való interakcióhoz.

Ha valaha is csevegett már egy weboldalon egy AI-asszisztenssel, akkor máris találkozott egy alapvető AI-ügynökkel. Manapság leggyakrabban a vállalatok ügyfélszolgálati oldalain találhatók meg, ahol válaszolnak a felhasználók kérdéseire, ügyfélszolgálati jegyeket hoznak létre, vagy összehangolják a hívásokat az élő ügyfélszolgálati munkatársakkal.

Az AI-ügynök képességei azonban nem korlátozódnak csupán az ügyfélszolgálat kezelésére. Sokkal többet tud, amint azt az alábbiakban láthatja.

Hogyan definiálná az AI-ügynököt?

Az AI-ügynök egy autonóm program, amely minimális emberi beavatkozás mellett előre meghatározott funkciókat hajt végre. Felismeri és kölcsönhatásba lép a környezetében található különböző szereplőkkel és elemekkel, hogy segítsen Önnek céljai elérésében.

📌 Például, ha e-mailt szeretne küldeni valakinek, az AI-ügynök felveszi Öntől a szükséges adatokat, mint például a címzett e-mail címét, az e-mail tárgyát, a mellékleteket stb. Ezután együttműködik az Ön e-mail kliensével, és generatív AI segítségével önállóan megírja az e-mailt.

Miután elkészült, megmutatja az e-mail előnézetét, így szükség esetén módosíthatja a tartalmat, és a változtatások elvégzése után elküldheti.

Melyek a hatékony AI-ügynökök legfontosabb jellemzői?

Íme, amit röviden tudnia kell az AI-ügynökökről:

Minimális emberi beavatkozás szükséges Folyamatos tanulás és fejlesztés Környezettudatosság és a környezettel való interakció képessége Képesség külső forrásokból származó adatok olvasására, kivonására és módosítására Az emberi nyelv és viselkedés megértése Képesség a képzésük és tanulásuk alapján döntéseket hozni

Mely típusú AI-ügynökök a leggyakoribbak a vállalkozásokban?

Az AI-ügynököket különböző szempontok (pl. kialakítás vagy funkcionalitás) alapján lehet kategorizálni. Itt a funkcionalitás alapján fogjuk őket csoportosítani, ami két fő típushoz vezet, amelyek manapság kiemelten jelen vannak a szervezetekben:

Autonóm AI-ügynökök: Ezek az ügynökök általában ügyfélkapcsolati feladatokat látnak el, és magas szintű Ezek az ügynökök általában ügyfélkapcsolati feladatokat látnak el, és magas szintű önálló döntéshozatali képességgel rendelkeznek. Az ügyfelek kérdéseit kezelik anélkül, hogy az Ön alkalmazottainak be kellene avatkozniuk Támogató AI-ügynökök: Ezek olyan belső, Ezek olyan belső, AI-alapú alkalmazások , amelyek segítik az alkalmazottakat a bonyolult feladatok elvégzésében. Mivel belső alkalmazásokról van szó, az Ön preferenciáitól függően rendelkezhetnek grafikus felhasználói felülettel vagy sem.

🧠 Tudta-e: A ClickUp Super Agents segítségével nem kell a semmiből kóddal vagy bonyolult modellekkel AI-ügynököket készítenie – hacsak nem akarja. Kezdhet az Autopilot Agents-szel a gyors eredményekért (például a napi jelentések automatizálása vagy a gyakran ismételt kérdésekre adott csevegőválaszok), vagy létrehozhat Super Agents-t természetes nyelvű utasítások, kiváltók és műveletek segítségével – nincs szükség gépi tanulási szakértelemre. Itt talál egy bemutatót!

Hogyan segítik a ClickUp szuperügynökök az AI-ügynökök kód nélküli létrehozását?

A ClickUp Super Agents segítségével kód írása nélkül hozhat létre AI-ügynököket, mivel a hagyományos „technológiai stack + képzés” folyamatot egyszerű munkafolyamat-építőelemekkel helyettesíti – így gyorsabban automatizálhatja a valódi munkát.

Határozza meg a célt : Dokumentálja a célokat természetes nyelvű utasítások és feltételek formájában a Custom Agent builderben.

Csapat felállítása : Dolgozzon együtt munkafolyamat-szakértőkkel a ClickUp Brain segítségével a promptok finomításán – nincs szükség gépi tanulási mérnökökre.

Technológiai háttér : Hagyja ki a kódolást; használja a beépített eseményeket (pl. feladatállapot), a munkaterületi ismereteket (Docs/feladatok/Chat) és az integrációkat (Slack/GitHub).

Tervezés : Válasszon moduláris mintákat, csevegésen keresztüli felhasználói felületet, adatáramlást és natívan támogatott visszacsatolási ciklusokat.

Adatelőkészítés : A meglévő munkaterületi tartalmakat tudásként használhatja fel – címkézésre vagy tisztításra nincs szükség.

Kiképzés/fejlesztés : Állítson be kiváltó eseményeket, feltételeket és utasításokat; a modellek újratanítása helyett a promptok finomításával végezzen iterációt.

Teszt : Végezzen egyszerű A/B-teszteket a viselkedésmintákra közvetlenül a munkafolyamatokban.

Telepítés/felügyelet: Az ügynökök biztonságosan futnak a munkaterületén, hozzáférés-vezérléssel és valós idejű beállítással

Az AI-ügynökök fejlesztése nem nehéz, de strukturált megközelítést és megfelelő tervezést igényel. Segítségre van szüksége a folyamat során?

De függetlenül attól, hogy a ClickUp-ban vagy máshol készít AI-ügynököt, az alapvető módszertan ugyanaz marad. Íme nyolc lépés, amelyet követnie kell, ha vállalkozásának igényeire szabott AI-ügynököket készít:

1. lépés: Határozza meg az ügynök célját

Mielőtt nekilátna saját AI-ügynökének fejlesztéséhez, egyértelműen meg kell határoznia, mit szeretne vele elérni. És itt formális dokumentációról beszélünk.

Természetesen lehet, hogy nagyjából tudja, mit szeretne, hogy az AI-ügynök csináljon, de annak érdekében, hogy semmi ne maradjon ki, dokumentálnia kell az összes funkciót és képességet, amelyet elvár tőle.

Ezen felül létrehoz egy központi dokumentumot, amelyre fejlesztőcsapata hivatkozhat, ha meg akarja érteni az ügynök környezetét és elvárásait.

Kezdje el az ügynök létrehozását azzal, hogy meghatározza annak szerepét és célját a ClickUp-ban

Olvassa el még: Hogyan készítsünk AI-ügynököt a ChatGPT segítségével egyedi megoldásokhoz

2. lépés: Csapat összeállítása

A következő lépés (amely rendkívül fontos) az, hogy összeállítsa az AI-ügynök fejlesztésére szolgáló csapatát. Ennek oka, hogy egy megbízható ügynök létrehozásához különböző területek szakértelmére van szükség, többek között:

Adattudomány és elemzés

Gépes tanulás (ML)

Felhasználói felület tervezése

Szoftverfejlesztés

Amíg nem von be szakembereket ezekről a területekről, előfordulhat, hogy hibás AI-ügynököt épít. Ehelyett először állítson össze egy szakértői csapatot.

💡 Profi tipp: A ClickUpban nincs szükséged gépi tanulási mérnökökre a szuperügynökök létrehozásához, de célszerű bevonni: A témában jártas szakértő (aki meghatározza, mit kell tudnia az ügynöknek)

A munkafolyamat tulajdonosa (hogy meghatározza, hol fog az ügynök fellépni)

Az író/stratéga (aki eldönti, hogyan kommunikáljon az ügynök) A ClickUp Brain, a ClickUp natív AI-asszisztense segítségével a csapata ötleteket gyűjthet és finomíthatja az ügynök utasításait, hogy gyorsabban elkészíthesse azt. Gondolkodjon el az ügynökökkel kapcsolatos ötleteken, munkafolyamatokon és utasításokon a ClickUp Brain segítségével

3. lépés: Határozza meg a technológiai stackjét

Miután összeállította a csapatát, meg kell vitatniuk és el kell dönteniük, mely technológiák fogják képezni az AI-ügynök platformját. Ez magában foglalja:

Programozási nyelv (Java, Python stb.)

Tárhelykörnyezet

Természetes nyelvfeldolgozás (NLP) könyvtárak (Gensim, NLTK stb.)

Adatelemző könyvtárak (Plotly, SciPy, NumPy stb.)

ML-modell (pl. GPT, BERT, Llama stb.)

Konkrét képességeken alapuló technológiák (pl. számítógépes látás, beszédfelismerés, robotizált folyamatok automatizálása stb.)

Érdemes helyet hagyni más, esetleg szükséges könyvtárak és keretrendszerek számára is.

Miután azonosította és kiválasztotta az AI-ügynök technológiai háttéréhez szükséges összes elemet, szilárd alapot kap, amelyre építkezhet.

🔮 De mi lenne, ha azt mondanánk, hogy a ClickUpban elkerülheti ezt a fejfájást? A „stackje” a következő lesz:

Kiváltó események (pl. állapotváltozás, csevegőüzenet)

Utasítások (egyedi utasítások)

Tudás (dokumentumok, feladatok, csevegési előzmények)

Műveletek (például válaszadás, összefoglalás, feladat kiosztása)

A ClickUp integrációk segítségével akár külső eszközöket is csatlakoztathat, például a Slacket vagy a GitHubot, és azok adatait is felveheti az ügynök tudásforrásai közé.

Adj egyértelmű utasításokat szuperügynökeidnek, hogy okosabb lépéseket tegyenek

4. lépés: Tervezési szempontok

A használni kívánt technológiai stack meghatározása mellett az AI-ügynökök fejlesztése előtt figyelembe kell vennie néhány tervezési szempontot is. Ezek a következők:

1. Felépítés

Kétféle megközelítést alkalmazhat az egyedi AI-ügynök architektúrájának kialakításához: moduláris és párhuzamos. A moduláris architektúrában az ügynök minden részét egymást követően és külön-külön tervezik meg, majd ezeket összeillesztik az ügynök véglegesítéséhez. A párhuzamos architektúrában viszont az összes részt egyszerre képezik ki és építik fel.

💡 Profi tipp: Kezdje a ClickUp Autopilot ügynökeivel a moduláris automatizáláshoz, majd váltson Super Agents-re, amikor készen áll a feltételek, válaszok és többlépcsős logika meghatározására. Szeretne valami még személyre szabottabbat, ami pontosan az Ön csapatához igazodik? Ismerje meg a Certified Agents szolgáltatást! Ezek olyan, azonnal használatra kész ügynökök, amelyeket a ClickUp AI szakértői építenek és kezelnek – Önnek. Nincs szükség programozásra, karbantartásra, és nem kell elvonni a csapatát a fontosabb feladatoktól.

2. Felhasználói felület és felhasználói élmény (UI/UX)

Ha azt szeretné, hogy az AI-ügynöke nyilvános felhasználói felülettel rendelkezzen, akkor figyelembe kell vennie azokat az elemeket is, amelyeket be szeretne építeni az UI/UX-be. Ide tartozik a márkaépítés, a kabala, a név, amit adni szeretne neki, stb.

3. Adatkezelés

Az is fontos szempont, hogy az egyedi AI-ügynök hogyan fogadja és dolgozza fel a releváns adatokat. Ez azt jelenti, hogy világosan meg kell határoznia a teljes adatáramlást az elejétől a végéig, beleértve a következőket:

A felhasználótól beérkező adatok/információk

A szerveréről kinyerendő adatok/információk

A kivont adatokon végrehajtandó funkciók

A végeredmény átadása a felhasználónak

Az adatkezelési folyamat minden lépését részletesen le kell írni.

A ClickUpban könnyedén megadhatja azokat a tudásforrásokat és eszközöket, amelyekhez a Super Agent hozzáférhet

4. Visszacsatolási mechanizmus

Fontolja meg, hogy visszajelzési mechanizmust építsen be az AI-ügynök rendszerébe. Legyen az felmérés, értékelési módszer vagy egyszerű „tetszik/nem tetszik” gomb. A szerszám folyamatos fejlesztéséhez elengedhetetlen, hogy visszajelzést kapjon a felhasználóktól az ügynökről.

Hozzon létre egy visszacsatolási mechanizmust, hogy az ügynöke folyamatosan tanulhasson és az Ön preferenciái szerint reagálhasson

5. lépés: Címkézze és tisztítsa meg a képzési adatait

Az ügynök előkészítéséhez és betanításához háromféle adatforrás áll rendelkezésre, attól függően, hogy kik lesznek a végfelhasználók:

Szervezetének működési adatai

Külső adatok, amelyeket harmadik féltől kapott vagy szerzett

Az ügyfelei/felhasználói által generált felhasználói adatok

Függetlenül attól, hogy milyen nyers adatokat választ a modell betanításához, azokat a betanítás előtt címkézni és tisztítani kell. Mi is az a címkézés és tisztítás? Íme egy rövid áttekintés:

Címkézés: Ez az adatok emberi kézzel történő kategorizálására, címkézésére és jelölésére utal, hogy azok érthetőek legyenek az AI-ügynök számára. Ennek célja, hogy az ügynökben használt AI-modell kapcsolatokat tudjon létrehozni az adatpontok között, és helyesen felismerje, hogy az egyes adattípusok mit jelentenek. Tisztítás: Ez az adatkészletből az anomáliák eltávolítását jelenti, például az üres sorok, a hibásan megadott vagy hiányzó értékek, a hibák stb. eltávolítását. Ezek eltávolításával kiküszöbölhető annak a lehetősége, hogy az AI-ügynök hibás adatok alapján legyen betanítva.

💡Profi tipp: Az olyan eszközök, mint a SuperAnnotate, a DataLoop és az Encord, mindkét lépésben segítenek.

6. lépés: Az ügynök létrehozása és betanítása

Most már elkezdheti az AI-ügynök fejlesztését és betanítását. Kezdje a betanítási környezet beállításával: telepítse az összes szükséges gépi tanulási könyvtárat és keretrendszert, indítsa el a betanítási eszközöket, és töltse be az adatait.

⚠️ FONTOS: Ne töltsd be az összes adatot egyszerre. Oszd két részre, és csak az egyiket töltsd be. A másikat tartogasd tesztelési célokra.

Miután betöltötte az adatait, inicializálja a harmadik lépésben kiválasztott gépi tanulási modellt. Állítsa be a képzési paramétereket (ezek a választott modelltől függően változhatnak, ezért itt nehéz lenne a részletekbe menni), majd indítsa el a képzési folyamatot.

Kövesse nyomon a képzési folyamat során az olyan mutatókat, mint a veszteség és a pontosság, hogy képet kapjon arról, mennyire jól tanul a modell. Ha nem tanul jól, módosítsa a képzési paramétereket.

Ugyanakkor az UI-fejlesztőknek meg kell tervezniük és meg kell valósítaniuk az AI-ügynök felhasználói élményét.

📌 A ClickUpban háromféle módon hozhat létre szuperügynököt:

Természetes nyelvű szerkesztő: Csevegés közben elmagyarázhatja, mire van szüksége, és kérdésekre válaszolva létrehozhatja saját Super Agentjét

Használd a Super Agent katalógust : Kezdd egy ügynökkel a ClickUp előre elkészített Super Agentjeinek katalógusából! A ClickUp elindítja neked a természetes nyelvű szerkesztőt egy előre elkészített prompt segítségével. Válaszolj a kérdésekre, hogy testreszabhasd és finomíthasd a Super Agentet a munkafolyamatodhoz.

Kezdje a nulláról: Hozzon létre egy üres Super Agentet, és konfigurálja azt manuálisan az igényeinek megfelelően.

Az adaptálás során nem kell semmit újratanítani – csak módosítsd az utasításokat vagy a tudásforrásokat, majd teszteld újra. Gyors iteráció FTW.

7. lépés: Az ügynök tesztelése

A képzési folyamat befejezése után itt az ideje tesztelni a modellt. Itt kerül képbe az adatkészlet másik fele, amelyet tesztelési célokra tartottál fenn (6. lépés).

Indítsa el az AI-ügynökét, futtassa le a tesztadatkészlet lekérdezésein, és elemezze az eredményeket. Figyelje meg, milyen pontosan hajtotta végre a kívánt funkciót az adatkészlet minden egyes adatpontján. Figyelje meg azt is, mennyi időbe telt ezeknek a műveleteknek a végrehajtása.

Ha az ügynök a várakozásoknak megfelelően működik, még háromféle tesztet kell elvégeznie rajta. Ezek a következők:

Egységtesztek: Tesztelje az AI-ügynök minden modulját vagy egységét külön-külön, hogy megbizonyosodjon azok megfelelő működéséről. Felhasználói tesztek: Hívjon meg néhány célcsoportbeli felhasználót, hogy az Ön felügyelete alatt kipróbálják az ügynököt, így elemezheti, hogyan használhatják a felhasználók, és mennyire pontosan működik az egyes forgatókönyvekben A/B-tesztek: Hasonlítsa össze az ügynök két változatát egymás mellett, hogy megnézze, melyik működik jobban

Ezek a tesztek mindegyike optimalizálja az AI-ügynök teljesítményét, és biztosítja, hogy valós helyzetekben is jól teljesítsen. Ha azonban a tesztek során nem teljesít jól, előfordulhat, hogy újra kell képeznie az ügynököt módosított paraméterekkel vagy nagyobb adathalmazzal.

8. lépés: Az ügynök telepítése és figyelemmel kísérése

Végül, miután az AI-ügynök a tervek szerint működik, itt az ideje a bevezetésnek. Integrálja a meglévő rendszereibe , és telepítse a weboldalára vagy az alkalmazásába. Figyelje, milyen pontosan és gyorsan reagál a felhasználói lekérdezésekre azáltal, hogy elemzi a felhasználói naplókat és a visszajelzéseket, amelyek az AI-ügynök beépített visszajelzési mechanizmusán keresztül érkeznek.

Ha van javítanivaló, vezessen be egy új verziót az ügynökből, amelyben kijavítja a felhasználók által jelzett problémákat.

🌰 Összefoglalva: Akár kódot írsz, akár a ClickUp kódírás nélküli Super Agents szolgáltatását használod, egy kiváló AI-ügynök létrehozása mindkét esetben alapos tervezést, tervezést és iterációt igényel. Mi a különbség? A ClickUp-ban a legtöbb nehéz munkát – a modell tárolását, a prompt optimalizálását, az integrációt – elvégzik Ön helyett. Így Ön arra koncentrálhat, ami igazán fontos: olyan intelligens munkafolyamatok tervezésére, amelyek ténylegesen időt takarítanak meg. Ha ez jól hangzik, de még vannak kérdései, mielőtt belevágna, szívesen válaszolunk rájuk!

📮 ClickUp Insight: A felmérésünkben résztvevők mindössze 10%-a használ rendszeresen automatizálási eszközöket, és keres aktívan új lehetőségeket az automatizálásra. Ez rávilágít a termelékenység egy fontos, még kiaknázatlan lehetőségére – a legtöbb csapat még mindig olyan manuális munkára támaszkodik, amelyet egyszerűsíthetnének vagy megszüntethetnének. A ClickUp AI-ügynökei megkönnyítik az automatizált munkafolyamatok létrehozását, még akkor is, ha korábban még soha nem használt automatizálást. A plug-and-play sablonok és a természetes nyelven megfogalmazott parancsok segítségével a feladatok automatizálása a csapat minden tagjának elérhetővé válik! 💫 Valódi eredmények: A QubicaAMF a ClickUp dinamikus irányítópultjainak és automatizált diagramjainak segítségével 40%-kal csökkentette a jelentéskészítés idejét – így a több órás kézi munkát valós idejű betekintéssé alakította át.

Melyek a legjobb felhasználási esetek az egyedi AI-ügynökök számára?

Az egyedi AI-ügynököket számos iparágban alkalmazzák a döntéshozatallal járó feladatok automatizálására, a pontosság javítására és a manuális munkamennyiség csökkentésére – különösen olyan munkafolyamatokban, ahol nagy adathalmazok és ismétlődő műveletek szerepelnek.

E-kereskedelem: Jelezze előre a keresletet az értékesítési/trendadatok alapján, és kezelje az ügyfélszolgálatot gyorsabb, pontosabb megoldásokkal.

Egészségügy: Figyelje az orvosi berendezéseket a meghibásodások megelőzése érdekében, és használjon virtuális asszisztenseket emlékeztetőkre, időpontok egyeztetésére és a kezelés támogatására.

Üzleti folyamatok automatizálása (RPA): Automatizálja a kárigény-kezelést, a csalásfelismerést és a dokumentumok osztályozását a költségek csökkentése és a termelékenység növelése érdekében.

Felhőalapú számítástechnika: Jelezze előre az erőforrásigényeket, figyelje a biztonsági fenyegetéseket, és válaszoljon a támogatási kérdésekre NLP és tudásbázisok segítségével, hogy megelőzze a leállásokat.

Az AI (különösen az ügynökei) alkalmazási területei minden iparágban hatalmasak. Jelenleg négy fő területen hagyják nyomot.

1. AI-ügynökök az e-kereskedelemben: AI-tanácsadók és ügyfélszolgálati ügynökök

Az e-kereskedelmi vállalatoknál az AI-ügynökök általában két fő célt szolgálnak:

A kereslet ingadozásainak előrejelzése: A korábbi értékesítési adatok és piaci trendek elemzésével az e-kereskedelmi AI-ügynökök előre jelzik a kereslet ingadozásait, és segítenek vállalkozásaiknak, hogy mindig egy lépéssel előrébb járjanak

Ügyfélszolgálati feladatok kezelése: Az e-kereskedelmi AI-ügynökök a pontos megoldások érdekében elemzik az ügyfelekkel való interakciókat is

Példa: A Shein virtuális asszisztense kiváló példa arra, hogyan lehet egy AI-ügynököt felhasználni a változó piaci trendek felmérésére. Valójában akár 600 000 terméket is felsorol a fogyasztói igények alapján, mindezt a globális piacra!

2. AI-ügynökök az egészségügyben: prediktív karbantartás és virtuális asszisztensek

Az AI-ügynökök segíthetnek az egészségügyi vállalatoknak a berendezések meghibásodásainak megelőzésében azáltal, hogy folyamatosan figyelemmel kísérik és elemzik az orvosi eszközök állapotát. Ez meghosszabbítja a berendezések élettartamát, és figyelmezteti a szervezetet, amikor eljön az eszközök cseréjének ideje.

Ezen felül az AI-alapú virtuális asszisztensek és chatbotok segítenek a betegeknek a kontrollvizsgálatokra való emlékeztetésben és a rendelési időpontok egyeztetésében. Sőt, elemezhetik az orvosi adatokat a kezelési javaslatokhoz, és segíthetnek az orvosoknak a diagnózis felállításában. Nézze meg, hogyan. 👇

Példa: Az IBM Watson Oncology proaktív AI-ügynökként működik a rákkezelés területén. Az onkológusok tájékozott döntéshozatalának támogatására tervezték: elemzi a betegadatokat, a kiterjedt orvosi szakirodalmat és a releváns klinikai vizsgálatokat, hogy bizonyítékokon alapuló kezelési ajánlásokat fogalmazzon meg. Bár végső soron orvosi beavatkozásra van szükség, a Watson Oncology proaktív módon bemutatja a lehetséges kezelési lehetőségeket és kiemeli a releváns kutatási eredményeket, ezáltal aktívan hozzájárul a döntéshozatali folyamathoz a fontos információk biztosításával.

3. AI-ügynökök az üzleti folyamatok automatizálásához: ajánló rendszerek és robotizált folyamatok automatizálása

A vállalkozások a robotizált folyamatok automatizálására (RPA) szolgáló eszközökkel való munkavégzés során szívesen használnak AI-ügynököket a feladatok automatizálására. Példák:

Automatikus kárrendezés biztosítótársaságoknál számítógépes képfeldolgozás és adatelemzés segítségével

Csalások felismerése és a csalárd tranzakciók automatikus blokkolása pénzügyi vállalatoknál a korábbi adatok elemzésével

AI- és ML -alapú automatizált dokumentum-osztályozás korábbi adatok alapján

Példa: A Fukoku Mutual Life, egy japán biztosítótársaság, AI-ügynököket használ a kárigények feldolgozásához. Az AI segítségével hozzáférhet az egészségbiztosítási adatokhoz, és automatikusan kiszámíthatja a kifizetéseket. Ezzel a vállalat közel 1 millió dollárt takarított meg, és 30%-kal növelte alkalmazottai termelékenységét.

4. AI-ügynökök a felhőalapú számítástechnikában és az automatizálásban

Az AI-ügynökök segíthetnek a felhőalapú számítástechnikával és automatizálással foglalkozó vállalatoknak az erőforrás-tervezésben, a biztonsági felügyeletben és az ügyfélszolgálati tevékenységekben. Ezt a következőképpen teszik:

A számítási teljesítményigény előrejelzése

A gyanús felhasználói tevékenységek elemzése és figyelemmel kísérése

Az ügyfelek kérdéseinek megértése NLP segítségével, mielőtt az AI tudásbázisból származó válaszokkal reagálna

Példa: Az Amazon Web Services (AWS) kiemelkedő példája annak, hogyan lehet AI-ügynököket használni a számítási teljesítményigény előrejelzésére. A korábbi adatok felhasználásával az AI-rendszerei hatékonyan osztják el az erőforrásokat és csökkentik a költségeket. Ez biztosítja, hogy még a használat hirtelen megugrásai esetén sem kerül sor az AWS rendszereinek leállására.

Mi a legjobb AI-ügynök a projektmenedzsmenthez és az automatizáláshoz?

Ha olyan AI-ügynököt szeretne, amely valóban előreviszi a munkát a projektmenedzsmentben (nem csak javaslatokat ad), akkor a ClickUp Super Agents kiváló választás, mivel úgy lettek kialakítva, hogy közvetlenül a munkafolyamatain belül működjenek.

Valódi műveleteket hajtanak végre: figyelik a munkaterületen zajló eseményeket, követik a természetes nyelvű utasításokat, és automatikusan hozzászólnak a csevegőbe, frissítik a feladatokat, kijelölik a felelősöket, továbbítják a problémákat, és összefoglalókat küldenek .

Lehetővé teszik az együttműködést: Az ügynökök a munkaterületen található információk (feladatok/dokumentumok) segítségével válaszolhatnak ismétlődő kérdésekre, összefoglalhatják a beszélgetéseket, és nyomon követési feladatokat hozhatnak létre – ez különösen hatékony Az ügynökök a munkaterületen található információk (feladatok/dokumentumok) segítségével válaszolhatnak ismétlődő kérdésekre, összefoglalhatják a beszélgetéseket, és nyomon követési feladatokat hozhatnak létre – ez különösen hatékony a ClickUp Chat és a ClickUp Brain („Catch me up”) mellett.

Ellenőrizhetőek és biztonságosak: Ön határozza meg, hogy milyen adatokhoz férhetnek hozzá, kivel léphetnek kapcsolatba, valamint mikor és hogyan futnak – így az automatizálás a munkaterület határain belül marad.

Emlékszik, amikor azt mondtuk, hogy a végén bemutatunk egy AI-ügynököt? Már bemutattuk (ha figyelt! 🤩)

Nos, itt jön a legjobb rész: nem kell a semmiből felépítenie.

Ha olyan ügynöki AI-t keres, amely ténylegesen növeli a termelékenységét a valós projektmenedzsmentben, ez a leggyorsabb út a versenyelőnyhöz.

Ismerd meg a ClickUp Super Agents -t – a testreszabható, kódolás nélküli AI-csapattársakat, akik a munkaterületeden végzik el a feladatokat, hogy időt takarítsanak meg, pótolják a hiányosságokat és előre mozdítsák a munkát.

🧠 Nem csak javaslatok. Valódi cselekvések

A ClickUp AI-ügynökei nem csak elemznek, hanem cselekszenek is:

Figyelje a munkaterületét bizonyos eseményekre

Kövesse a természetes nyelvű utasításokat, hogy eldöntse, mit kell tennie

Végezzen műveleteket automatikusan – tegyen közzé bejegyzéseket a csevegőben, frissítse a feladatokat, rendeljen hozzá csapattársakat és még sok mást

Te határozza meg a kiváltó tényezőket, a tudást, az utasításokat és az eszközöket. A többit az ügynök intézi.

💬 AI-alapú együttműködés – most már kontextusérzékeny

Míg a ClickUp Chat segít a csapatoknak a valós idejű kommunikációban, az ügynökök teszik a Chatet cselekvésre késztetővé. Az ügynökök figyelemmel kísérhetik a beszélgetéseidet, a munkaterület ismereteinek felhasználásával válaszolhatnak a kérdésekre, sőt feladatokat is létrehozhatnak, vagy összefoglalókkal válaszolhatnak.

📌 Példák:

Az Auto-Answers Agent közvetlenül a feladataidból, a Docs-ból és más munkaterületi ismeretekből merítve válaszol a csapat kérdéseire.

Egy egyedi ügynök figyelemmel kísérheti a termékkel kapcsolatos visszajelzések szálát, és automatikusan értesítheti a termékcsapatot, ha bizonyos kulcsszavak kerülnek említésre.

💡 Profi tipp: A Chatben használd a ClickUp Brain által támogatott „Catch me up” funkciót azonnali összefoglalókhoz, majd bízd az ügynökre a teendők nyomon követését.

🔐 Valódi munkára tervezve, az adatvédelmet szem előtt tartva

A ClickUp szuperügynökei a munkaterület határain belül működnek. Ön irányítja:

Milyen adatokhoz férhet hozzá az ügynök (pl. csak bizonyos listákhoz vagy dokumentumokhoz)

Kivel lép kapcsolatba

Mikor és hogyan lép működésbe

Csapatod tudása biztonságban marad – ügynökeid pedig továbbra is segítőkészek lesznek!

Hogyan tehetik a ClickUp AI-ügynökei a munkát könnyebbé és növelhetik az üzleti hatékonyságot?

Az üzleti folyamatokat – mint például a feladatkezelést vagy az ügyfélszolgálatot – hamarosan valószínűleg fejlett AI-ügynökök fogják kezelni. Nem kell sokáig várni, és láthatja majd, ahogy a vállalatok egyedi ügynököket vezetnek be a rutin feladataik és munkafolyamataik ellátására.

Szeretne előnyt szerezni a versenytársakkal szemben, de egyelőre nem szeretne erőforrásokat fordítani egyedi AI-ügynökök fejlesztésére?

Az általános AI-botokkal ellentétben a ClickUp Super Agentjei szorosan beépülnek a munkafolyamataidba. Ez azt jelenti, hogy:

Kevesebb váltás az eszközök között

Nincs szükség komplex utasítások nulláról történő kidolgozására

Nagyobb bizonyosság, hogy a megfelelő munka a megfelelő időben történik

A ClickUp Brain pedig, mint az AI-alapú írás, összefoglalás és keresés mögött álló intelligencia-réteg, segítségével jelentősen javíthatja az ügynökök kommunikációját és a munkaterület tartalmából való tanulást.

