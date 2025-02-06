A legjobb ChatGPT alternatívák vállalati megoldásokhoz

Valaha is vágyott már egy asszisztensre, aki segítene a feladataiban, például összefoglalná az e-mailjeit, megírná a blogbejegyzés első vázlatát vagy racionalizálná a munkáját?

A mesterséges intelligencia (AI) és a nagy nyelvi modellek (LLM), mint például a ChatGPT, ezt valósággá teszik. Ezek az AI-eszközök átalakítják munkamódszereinket, az unalmas feladatok automatizálásától a tartalomkészítésig és az ügyfélkapcsolatok javításáig, mindezt a termelékenység növelése mellett.

🧠 Érdekesség: A PwC szerint 2030-ban a globális gazdaság 14%-kal fog növekedni az AI-eszközöknek és az iparnak köszönhetően, amelyek elképesztő 15,7 billió dollárral járulnak hozzá a növekedéshez.

Azonban a vállalkozások növekedésével és a folyamatok összetettségének növekedésével az AI modellben számos hiányosság merül fel. Ilyen összetett igények esetén a ChatGPT nem feltétlenül a legideálisabb megoldás.

Itt jönnek képbe a ChatGPT alternatívái. Azonban a piacon elárasztják az AI asszisztensek, így egy ChatGPT alternatíva megtalálása olyan, mint tűt keresni a szénakazalban.

Hogy segítsünk Önnek, összeállítottuk a 10 legjobb ChatGPT alternatívát, amelyeket kifejezetten vállalati igényekre szabtak. 🌱

✅ Anthropic’s Claude Enterprise (A legjobb vállalati szintű beszélgető AI)

✅ Google Gemini (A legjobb valós idejű adatfeldolgozáshoz és elemzéshez)

✅ Microsoft Copilot (A legjobb AI-alapú termelékenység a Microsoft ökoszisztémákban)

✅ Amazon Q (A legjobb egyedi AI eszközök AWS környezetekben)

✅ IBM Watsonx Assistant (A legjobb vállalati szintű AI ügyfélszolgálathoz)

✅ Jasper AI (A legjobb AI-alapú tartalomkészítéshez)

✅ Perplexity AI (A legjobb AI-alapú kutatáshoz és tartalomfelfedezéshez)

✅ Meta’s Llama (A legjobb testreszabható AI-modell fejlesztéshez)

✅ Cohere (A legjobb nagy léptékű természetes nyelvértéshez)

Mit kell keresnie a vállalati megoldásokhoz készült ChatGPT alternatívákban?

A ChatGPT alternatívájának kiválasztásakor elsősorban arra koncentráljon, hogy az eszközt hogyan fogják használni a szervezeten belül.

Míg a ChatGPT kiválóan teljesít a beszélgető AI területén, a vállalkozásoknak gyakran olyan eszközökre van szükségük, amelyek specifikus funkciókat látnak el, mint például a projektmenedzsment, az automatizálás, a tartalomgenerálás vagy a feladatspecifikus AI-integrációk. Ezért fontos figyelembe venni az alábbi tényezőket:

Testreszabás : Válasszon olyan ChatGPT alternatívát, amely testreszabott képzési funkciók segítségével finomhangolja az AI modelleket, hogy azok alkalmazkodjanak a vállalatok munkafolyamataikhoz ✅

Skálázhatóság : Válasszon olyan ChatGPT alternatív eszközöket, amelyek a növekedésével együtt skálázhatók, és olyan fejlett funkciókat kínálnak, mint a képalkotási képességek, a különböző AI modellek használatának lehetősége, valós idejű kódjavaslatok és még sok más. Ez biztosítja, hogy még akkor is, ha a követelményei növekednek, továbbra is : Válasszon olyan ChatGPT alternatív eszközöket, amelyek a növekedésével együtt skálázhatók, és olyan fejlett funkciókat kínálnak, mint a képalkotási képességek, a különböző AI modellek használatának lehetősége, valós idejű kódjavaslatok és még sok más. Ez biztosítja, hogy még akkor is, ha a követelményei növekednek, továbbra is a legtöbbet hozhatja ki az AI eszközéből

Integrációs képességek : Válasszon olyan ChatGPT alternatívákat, amelyek biztosítják, hogy az eszköz zökkenőmentesen integrálható legyen a meglévő munkafolyamatokba, eszközökbe és szoftveres ökoszisztémákba, és javítja a termelékenységet ✅

Biztonság és megfelelőség: Válasszon vállalati szintű ChatGPT alternatív eszközöket, amelyek erős adatvédelmi, biztonsági és megfelelőségi intézkedésekkel rendelkeznek ✅

Többnyelvű és globális támogatás: Keressen olyan ChatGPT alternatívákat, amelyek többnyelvű funkciókat kínálnak, pontos fordítással és a kulturális árnyalatok felismerésével. Ennek oka, hogy a globális vállalatoknak olyan mesterséges intelligenciára van szükségük, amely több nyelvet is megért és támogat a sokszínű ügyfélkör számára ✅

Fejlett elemzés és jelentéskészítés: Válasszon olyan ChatGPT alternatívákat, amelyek beépített irányítópulttal, jelentéskészítési funkciókkal, valamint a felhasználói viselkedés és az elkötelezettségi trendekről szóló betekintéssel rendelkeznek, amelyek mérik az AI teljesítményének megtérülését és annak hatását a működésre. ✅

A 10 legjobb ChatGPT alternatíva vállalati megoldásokhoz

A ChatGPT lehet az Ön alapvető igényeinek megfelelő AI chatbotja, de vannak más AI felhasználási esetek is, ahol a ChatGPT alternatívája kiválóan teljesít és kifogástalan eredményeket nyújt.

Ezek a más AI-modellek egyedi funkciókat kínálnak, többek között AI-alapú munkafolyamat-automatizálást, felhasználóbarát felületeket, műszaki dokumentációt és mélyreható tartalomgenerálási képességeket, amelyek javítják a termelékenységet, racionalizálják a műveleteket és növelik a hatékonyságot.

Íme egy részletes áttekintés a 10 legjobb ChatGPT alternatíváról, amelyek ideálisak a vállalati követelményekhez:

1. ClickUp (a legjobb AI-brainstorminghoz, automatizáláshoz és tartalomgeneráláshoz)

A ClickUp több mint egy egyszerű projektmenedzsment platform: ez egy mindenre kiterjedő munkaalkalmazás, amely hatékony mesterséges intelligencia képességeket integrál fejlett termelékenységi funkciókkal.

Míg a ChatGPT elsősorban a beszélgető AI-ra összpontosít, a ClickUp fejlett funkciói javítják a termelékenységet különböző munkaterületeken, a brainstormingtól és a feladatkezeléstől a tartalomgenerálásig és a munkafolyamat-automatizálásig. Az AI közvetlen beágyazásával a munkakörnyezetbe ez a ChatGPT alternatíva lehetővé teszi a csapatok számára, hogy okosabb, nem pedig keményebb munkát végezzenek.

További információk Írjon esettanulmányokat, foglalja össze a szövegeket, vonjon ki információkat a dokumentumaiból – tegyen meg mindent, amire szüksége van a ClickUp Brain segítségével.

Az AI funkciók középpontjában a ClickUp Brain áll, egy intelligens asszisztens, amely zökkenőmentesen integrálódik a ClickUp dokumentumaiba, projektjeibe és feladataiba.

Ez a funkció valós idejű javaslatokat, hasznos információkat és automatizált megoldásokat kínál, amelyek a munkafolyamatához igazodnak, jelentősen növelve a termelékenységet és a szervezettséget. 🤖

Képzelje el, hogy AI-alapú gondolattérképekkel brainstormingol új marketingkampányokat, a projektfrissítések alapján automatikusan kiosztja a feladatokat, vagy AI-segítségével gyorsan megírja az e-maileket és jelentéseket. Ezzel az AI-chatbottal mindez lehetséges, még az ingyenes verzióval is!

Ezenkívül ez a ChatGPT alternatíva a csapat feladataival és dokumentumaival összefüggésben működik, és ötletek generálásával, tartalom összefoglalásával és a potenciális szűk keresztmetszetek azonosításával optimalizálja a folyamatokat.

Akár a ClickUp Automations funkcióval is használhatja, amely lehetővé teszi, hogy triggerek vagy események alapján hatékony munkafolyamatokat hozzon létre.

Ez az egyszeri beállítás lehetővé teszi, hogy emlékeztetőket állítson be, automatikusan feladatokat hozzon létre, és akár a következő logikus lépést is megtehesse, miután az előző feladat befejeződött. Ez az intelligens, kontextusérzékeny megközelítés teszi a ClickUp-ot felbecsülhetetlen értékű eszközzé azoknak a vállalkozásoknak, amelyek a brainstormingot, a feladatkezelést és az automatizálást egy egységes rendszerbe szeretnék integrálni.

Így a ClickUp Brain nem csupán egy egyszerű ChatGPT alternatíva az alapvető tartalomkészítéshez vagy feladatokhoz. Hanem egy fejlett neurális nyelvi modell, amelyet testreszabhat, személyre szabhat és a sajátjává tehet.

A ClickUp legjobb funkciói

✅ A ClickUp Dashboards alkalmazás ClickUp Brain funkciójával vizualizálhatja teljes projektjeit, és nyomon követheti a legfontosabb mutatókat.

✅ Dolgozzon együtt csapattagjaival feladatokon, dokumentumokon vagy más munkafolyamatokon a ClickUp Docs segítségével, amely valós idejű szerkesztést és integrált kommunikációt biztosít.

✅ Állítson fel világos és mérhető célokat a Brain ClickUp Goals segítségével, amely lehetővé teszi az egyéni célok nyomon követését, az akadályok azonosítását és az AI emlékeztetőinek használatát.

✅ Automatizálja az ismétlődő munkafolyamatokat és folyamatokat a ClickUp Automations segítségével, egyedi kiváltókkal és cselekvésalapú eseményekkel.

✅ Integrálja a ClickUp Brain-t több mint 1000 eszközzel és platformmal, például a Slackkel, a Google Naptárral, a Microsoft Teams-szel és másokkal, hogy használhassa a Connected AI funkciót.

A ClickUp korlátai

❌ Az új felhasználók számára enyhe tanulási görbe a kiterjedt funkciókészlet miatt

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/hó felhasználónként

Üzleti : 12 USD/hó felhasználónként

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, felhasználónként havi 7 dollárért.

ClickUp értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (9000+ értékelés)

Capterra: 4,6/5 (több mint 4000 értékelés)

A ClickUp hatékony AI funkciói és fejlett dokumentumkezelése miatt a csapatok kedvencévé vált. Egy felhasználó így fogalmazott:

2017 óta használom. Nagyszerű. Az AI nagyon jó. A dokumentumokat a vállalkozásom második agyának használom. Nincs panaszom, csak az, hogy nehéz kitalálni, hogyan kell elkezdeni. A sablonok segítenek ebben. Kipróbáltam a legtöbb más eszközt is, de a ClickUp még mindig mindet felülmúlja, mint átfogó projekt-/termékkezelő platform (még a Jira-t is).

2017 óta használom. Nagyszerű. Az AI nagyon jó. A dokumentumokat a vállalkozásom második agyának használom. Nincs panaszom, csak az, hogy nehéz kitalálni, hogyan kell elkezdeni. A sablonok segítenek ebben. Kipróbáltam a legtöbb más eszközt is, de a ClickUp még mindig mindet felülmúlja, mint átfogó projekt-/termékmenedzsment platform (még a Jira-t is).

2. Anthropic’s Claude Enterprise (A legjobb vállalati szintű beszélgető AI)

az Anthropic Claude Enterprise segítségével

Az Anthropic Claude Enterprise az egyik leghatékonyabb AI-eszköz, amely rengeteg feladatot elvégez. Ez az AI-chatbot a vállalati igényekre van szabva, és fejlett képességek és szervezési funkciók hatékony kombinációját kínálja.

A ChatGPT Enterprise alternatívájaként a Claude Enterprise skálázható és biztonságos platformot kínál a vállalkozásoknak a komplex munkafolyamatok kezeléséhez és a kontextusérzékeny betekintés biztosításához. Kiterjedt adatbevitelek feldolgozására és rendkívül részletes, árnyalt válaszok generálására való képessége miatt felbecsülhetetlen értékű eszköz nagyszabású műveletekhez, beleértve a tartalomkészítést, a stratégiai tervezést és a technikai problémamegoldást.

A Claude Enterprise a felhasználói ellenőrzést és az alkalmazkodóképességet helyezi előtérbe. A kiterjesztett kontextusú interakciók támogatása segít a szervezeteknek kiaknázni adataik teljes potenciálját, biztosítva a pontos és tájékozott döntéshozatalt.

Az Anthropic Claude Enterprise funkciói

✅ Claude alkotmányos AI-hez való ragaszkodásának köszönhetően felelősségteljes és etikus eredményeket kaphat.

✅ Készítsen megbízható és informatív szövegeket naprakész válaszokkal, valamint technikai és kreatív írási funkciókkal.

✅ A Claude Enterprise akár 500 000 token kezelésére is képes, így kiterjedt dokumentumok, teljes kódbázisok vagy adatkészletek elemzését is lehetővé teszi.

✅ Biztosítson vállalati szintű biztonságot és megfelelőséget, beleértve a szerepkörökön alapuló jogosultságokat és az ellenőrzési naplókat.

Az Anthropic Claude Enterprise korlátai

❌ A fejlett funkciók finomhangolásához és bevezetéséhez technikai szakértelemre van szükség.

❌ Nagyon nagy vagy erőforrás-igényes lekérdezések esetén lassabb válaszidők lehetnek.

Az Anthropic Claude Enterprise árai

Egyedi árazás

Az Anthropic Claude Enterprise értékelései és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Etikus és emberhez hasonló beszélgető AI-járól ismert, a legtöbb felhasználó értékeli a nyelvi modellezéshez való átgondolt megközelítését. Egy vélemény szerint:

Dicséretet érdemel az Anthropic csapata, amiért olyan kiváló terméket fejlesztett ki, amely úgy tűnik, megoldotta azokat a problémákat, amelyekkel más generatív AI eszközök használata során szembesültem. Claude nagyon intelligensnek tűnik, és természetes, intuitív válaszokat ad. A válaszok olyanok, amilyeneket egy embertől elvárna az ember.

Dicséretet érdemel az Anthropic csapata, amiért olyan kiváló terméket fejlesztett ki, amely úgy tűnik, megoldotta azokat a problémákat, amelyekkel más generatív AI eszközök használata során szembesültem. Claude nagyon intelligensnek tűnik, és természetes, intuitív válaszokat ad. A válaszok olyanok, amilyeneket egy embertől elvárna az ember.

3. Google Gemini (a legjobb valós idejű adatfeldolgozáshoz és elemzéshez)

a Google Gemini segítségével

A Google Gemini, korábban Bard néven ismert, egy fejlett mesterséges intelligencia modell, amelyet kifejezetten a vállalati termelékenység és az együttműködés javítása érdekében fejlesztettek ki.

A hagyományos AI eszközöktől eltérően a Google Gemini multimodális képességeket ötvöz, lehetővé téve a vállalkozások számára a szövegek, képek és hangok zökkenőmentes kezelését. A Google ökoszisztémájába való mély integrációja miatt természetes választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már használják a Google szolgáltatásait. A Gemini képes tartalmakat generálni, szerkeszteni és elemezni a megszokott platformokon, ami segít optimalizálni a munkafolyamatokat és csökkenti a több eszköz használatának szükségességét.

Ezenkívül a Google Gemini fejlett AI-alapú javaslatokkal és automatizálási funkciókkal rendelkezik, amelyek segítségével mindenben segítséget nyújt, az e-mailek megírásától az adatalapú elemzések elvégzéséig. A skálázhatóságra és a vállalati szintű biztonságra összpontosító Gemini azoknak a vállalkozásoknak készült, amelyek intelligens és biztonságos AI-megoldást keresnek.

A Google Gemini funkciói

✅ Feldolgozza és generálja a szöveget, képeket és hangokat, valamint fordítson nyelveket, lehetővé téve az interaktívabb tartalom létrehozását.

✅ Biztosítsa a releváns és naprakész eredményeket a Google Gemini valós idejű adatfeldolgozási képességeivel

✅ Hozzáférjen és dolgozza fel a Google keresőmotor adatainak és hatalmas tudásbázisának legfrissebb információit

✅ Integrálja a Google Workspace eszközökkel, hogy zökkenőmentesen dolgozhasson a Gmailben, a Google Docsban, a Sheetsben és a Slidesben az AI-támogatott munkafolyamatokhoz.

A Google Gemini korlátai

❌ Korlátozott fejlett automatizálási képességek a ClickUp és a Claude eszközökhöz képest

❌ Elsősorban a Google Workspace felhasználók számára optimalizált, ami korlátozza a rugalmasságot az ökoszisztéma határain kívül.

A Google Gemini árai

Gemini Business : 24 USD/hó felhasználónként

Gemini Enterprise: 36 USD/hó felhasználónként

Google Gemini értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (160+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

4. Microsoft Copilot (a legjobb AI-alapú termelékenység a Microsoft ökoszisztémákban)

a Microsoft Copilot segítségével

A Microsoft Copilot, egy olyan mesterséges intelligencia eszköz, amely a ChatGPT által használt nagy nyelvi modelleken alapul, szorosan integrálva van a Microsoft ökoszisztémájába. Ez az integráció javítja a felhasználói élményt azáltal, hogy automatizálja a feladatokat és intelligens segítséget nyújt olyan alkalmazásokban, mint a Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams, sőt még a Bing keresőmotorban is.

A Microsoft Copilot egyik legfontosabb előnye, hogy képes megérteni és feldolgozni a felhasználó munkájának kontextusában megjelenő komplex parancsokat. Például a Wordben a Copilot a meglévő adatok alapján tartalmi javaslatokkal segíti a dokumentumok szerkesztését, míg az Excelben komplex képletek használata nélkül segíti a trendek elemzését és vizualizációk létrehozását.

Ez a kontextusérzékenység, a Microsoft 365-ben rejlő vállalati szintű biztonsági és megfelelőségi funkciókkal kombinálva, a Copilotot vonzó alternatívává teszi azoknak a szervezeteknek, amelyek az AI integrációval kívánják növelni termelékenységüket.

A Microsoft Copilot funkciói

✅ Kódrészleteket generálhat, teljes funkciókat javasolhat, és akár több programozási nyelven is segíthet a kód hibakeresésében.

✅ Automatizálja a rutin feladatokat, generáljon tartalmat, elemezzen adatokat és ösztönözze az együttműködést, ezáltal növelve az általános termelékenységet.

✅ Kezelje az e-maileket a szálak összefoglalásával és válaszok javasolásával, valamint a napirendek elkészítésével és a megbeszélések összefoglalásával a találkozók előkészítésével.

✅ Zökkenőmentesen integrálható olyan népszerű fejlesztői környezetekkel, mint a Visual Studio Code és a GitHub

A Microsoft Copilot korlátai

❌ Leginkább a Microsoft 365 ökoszisztémán belüli felhasználók számára működik, korlátozva a platformok közötti felhasználókat

❌ A testreszabási és fejlett automatizálási funkciók megtanulása meredek tanulási görbét igényel.

A Microsoft Copilot árai

Business Microsoft 365 Copilot : 31,50 USD/hó felhasználónként

Enterprise Microsoft 365 Copilot: 31,50 USD/hó felhasználónként

Microsoft Copilot értékelések és vélemények

G2: 4,3/5 (65+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A Microsoft Copilot szoros integrációja az Office Suite-tal miatt kedvelt választás a vállalatok számára. Az ismétlődő feladatok automatizálására és a termelékenység növelésére való képessége olyan dicséreteket kapott, mint például:

A szolgáltatásban leginkább a könnyű használat tetszik, mivel nagyon felhasználóbarát. A megvalósításnak köszönhetően gyorsabban és interaktívabban tudom elvégezni a munkámat. Szinte minden nap használom. Nagyon jó tapasztalataim vannak, mivel a funkciók száma lenyűgöző.

A szolgáltatásban leginkább a könnyű használat tetszik, mivel nagyon felhasználóbarát. A megvalósításnak köszönhetően gyorsabban és interaktívabban tudom elvégezni a munkámat. Szinte minden nap használom. Nagyon jó tapasztalataim vannak, mivel a funkciók száma lenyűgöző.

Az Amazon Q egy üzleti célú generatív mesterséges intelligencia szolgáltatás, amelyet úgy terveztek, hogy integrálható legyen a különböző Amazon Web Services (AWS) szolgáltatásokkal. Ezért kiváló választás azoknak a vállalkozásoknak, amelyek már az AWS ökoszisztémában működnek.

Az önálló ChatGPT alternatíváktól eltérően az Amazon Q mesterséges intelligenciával működő eszközöket és API-kat kínál, amelyek könnyen beágyazhatók alkalmazásokba, webhelyekbe és munkafolyamatokba. Ez a rugalmasság széles körű felhasználási lehetőségeket kínál, a csevegőrobotok és virtuális asszisztensek létrehozásától az adatok elemzéséig és a jelentések generálásáig.

Az Amazon Q képes létrehozni és kezelni az Amazon Q Apps alkalmazásokat is – ezek könnyű, generatív, AI-alapú alkalmazások, amelyek automatizálják az ismétlődő feladatokat és növelik a csapat termelékenységét. A felhasználók természetes nyelven írják le az alkalmazásokra vonatkozó követelményeiket, így a fejlett AI-képességekhez nem szükségesek kiterjedt technikai ismeretek.

Az Amazon Q funkciói

✅ Használja a fejlett természetes nyelvfeldolgozást (NLP) hatalmas mennyiségű strukturálatlan adat feldolgozásához és megértéséhez

✅ Könnyű integráció az AWS szolgáltatásokkal, beleértve a SageMaker és a Bedrock szolgáltatásokat, amelyek skálázható adatelemzést tesznek lehetővé.

✅ Tartsa fenn a vállalati szintű biztonságot a meglévő identitások, szerepkörök és jogosultságok tiszteletben tartásával, biztosítva, hogy az adatokhoz való hozzáférés és azok használata megfeleljen a szervezeti irányelveknek.

✅ Egyszerűsítse az adatok feltárását és a kódolási stílust az üzleti felhasználók számára generatív BI-képességek segítségével, amelyek többféle vizuális választ adnak az adatok előnézetével.

Az Amazon Q korlátai

❌ Az AWS szolgáltatások magas költségei, különösen a kiterjedt adattárolás és -feldolgozás esetében

❌ Az AI-modellek beállítása és karbantartása összetett feladat, amely magas szintű technikai szakértelmet igényel.

Amazon Q árak

Amazon Q Business Lite : 3 USD/hó felhasználónként

Amazon Q Business Pro : 20 USD/hó felhasználónként

Amazon Q Developer ingyenes próbaverzió : 0 USD

Amazon Q Developer: 19 USD/hó felhasználónként

Amazon Q értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

Az AmazonQ-t széles körben használják konkrét üzleti esetekben, leginkább valós idejű adatkezelési képességei és kontextusérzékenysége miatt. Egy felhasználói véleményben a következő áll:

Az Amazon Q Code Whisperer programot általános kódkiegészítő és -generáló eszközként használjuk. Nagyon könnyen használható önállóan és VSCode pluginjaként is. A kódkiegészítő funkció kiváló, és jól ismeri a teljes szoftverprojektet, amin dolgozunk, valamint jó rálátással rendelkezik az AWS-specifikus elemekre.

Az Amazon Q Code Whisperer programot általános kódkiegészítő és -generáló eszközként használjuk. Nagyon könnyen használható önállóan és VSCode pluginként is. A kódkiegészítő funkció kiváló, és jól ismeri a teljes szoftverprojektet, amin dolgozunk, valamint jó rálátással rendelkezik az AWS-specifikus elemekre.

6. IBM watsonx Assistant (a legjobb vállalati szintű AI ügyfélszolgálathoz)

az IBM WatsonX Assistant segítségével

Az IBM Watsonx az egyik legátfogóbb generatív AI-asszisztens és adatplatform, amelyet a modern vállalkozások komplex igényeinek kielégítésére terveztek. Integrált eszközöket kínál, amelyek lehetővé teszik a vállalkozások számára, hogy specifikus követelményeknek megfelelő AI-alkalmazásokat építsenek, telepítsenek és kezeljenek.

A platform három fő komponensből áll: a watsonx. ai az AI algoritmusok és modellek fejlesztéséhez, a watsonx. data a skálázható adatkezeléshez, valamint a watsonx. governance a felelősségteljes AI munkafolyamatok biztosításához. Ez lehetővé teszi a szervezetek számára, hogy kihasználják az AI teljes potenciálját, miközben megtartják az irányítást adataik és a megfelelőségi folyamatok felett.

Ezenkívül a Watsonx számos előre betanított alapmodellt és eszközt kínál egyedi AI-megoldások létrehozásához, amelyek segítségével a vállalkozások különböző iparágakban felmerülő egyedi kihívásokkal is megbirkózhatnak.

Az IBM Watsonx Assistant funkciói

✅ Az IBM Watsonx nyitott és hibrid architektúrájának köszönhetően a meglévő IT-infrastruktúrákhoz és különböző adatforrásokhoz igazodva skálázható.

✅ Figyelje a pontosságot, észlelje az elfogultságot és tartsa fenn az átláthatóságot az AI életciklusa során a dedikált AI-irányítási eszközökkel.

✅ Elemezze az ügyfelekkel való interakciókat, hogy betekintést nyerjen és javítsa a chatbot teljesítményét

✅ Chatbotok telepítése több csatornán, beleértve weboldalakat, mobilalkalmazásokat és üzenetküldő platformokat

Az IBM Watsonx Assistant korlátai

❌ Mélyreható szakértelmet igényel az IBM Cloud és az AI infrastruktúrában, ami korlátozza a nem technikai felhasználók hozzáférését.

❌ Magas vállalati licencelési és integrációs költségek, különösen a kisebb vállalkozások esetében

IBM Watsonx Assistant árak

Egyedi árazás különböző árkategóriákkal

IBM Watsonx Assistant értékelések és vélemények

G2 : 4,4/5 (több mint 300 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

7. Jasper AI (a legjobb AI-vezérelt tartalomkészítéshez)

via Jasper AI

A Jasper AI egy hatékony mesterséges intelligencia alapú írási eszköz, amelyet nagyvállalati környezetben történő marketingtartalom-készítésre terveztek.

A Jasper különböző marketingeszközökkel és platformokkal szinkronban működik, és egységes megközelítést tesz lehetővé a tartalomkészítéshez, így értékes eszközzé válik azoknak a vállalkozásoknak, amelyek marketingfolyamataikat szeretnék racionalizálni. Ez a specializáció erős választássá teszi a nagy mennyiségű tartalomra szoruló vállalkozások számára, amelyeknek hatékony AI-írási asszisztensre van szükségük a hosszú formátumú tartalmak és rövid szövegek elkészítéséhez.

A Jasper több mint 30 nyelven generál tartalmat, így globális marketingstratégiákhoz és sokszínű közönséghez is alkalmazkodik. Ezen felül fejlett márkakontrollt biztosít, garantálva, hogy az összes generált tartalom összhangban legyen a vállalat által meghatározott hangnemmel és stílusirányelvekkel.

A Jasper AI funkciói

✅ Készítsen különféle típusú marketingtartalmakat, például blogbejegyzéseket, közösségi média bejegyzéseket, weboldal szövegeket és e-maileket ezzel az AI íróval.

✅ Optimalizálja a tartalmat a keresőmotorok számára a beépített SEO eszközökkel és funkciókkal

✅ Használjon kreatív írási ötleteket hosszú formátumú tartalmak létrehozásához, részletes blogbejegyzések vagy marketing szövegek írásához.

✅ Segítséget kaphat a márka konzisztenciájának biztosításához és az egységes márkaidentitás fenntartásához a különböző csatornákon és piacokon.

A Jasper AI korlátai

❌ Elsősorban mesterséges intelligencia alapú írási eszközként működik, ami korlátozza más vállalati felhasználási lehetőségeket.

❌ Nehézségeket okozhat a nagyon technikai vagy niche-specifikus tartalomkészítési folyamat

Jasper AI árak

Alkotó : 49 USD/hó felhasználónként

Pro : 69 USD/hó felhasználónként

Üzleti: Egyedi árazás

Jasper AI értékelések és vélemények

G2: 4,7/5 (több mint 1200 értékelés)

Capterra: 4,8/5 (több mint 1800 értékelés)

A Jasper AI egyértelműen kiemelkedik a tartalomkészítés és az AI használata terén a professzionális márkatartalom írásához. De a felhasználók szeretik a sokoldalúságát és az egyes konkrét felhasználási esetekhez rendelkezésre álló sablonokat is. Egy felhasználó így fogalmazott:

A Jasper legnagyobb előnye a nagy mennyiségű sablon, amelyek nagyon megkönnyítik a tartalomkészítést. Kiválaszthat egy sablont, pl. blogot vagy LinkedIn-bejegyzést, és a Jasper előre konfigurált beállításokkal rendelkezik az adott igényhez. Ezért a Jasper könnyebben használható, mint a szokásos nagy nyelvi modellek, például a Chat GPT.

A Jasper legnagyobb előnye a nagy mennyiségű sablon, amelyek nagyon megkönnyítik a tartalomkészítést. Kiválaszthat egy sablont, pl. blogot vagy LinkedIn-bejegyzést, és a Jasper előre konfigurált beállításokkal rendelkezik az adott igényhez. Ezért a Jasper könnyebben használható, mint a szokásos nagy nyelvi modellek, például a Chat GPT.

8. Perplexity AI (A legjobb AI-alapú kutatáshoz és tartalomfelfedezéshez)

via Perplexity AI

A Perplexity AI azzal különbözteti meg magát más LLM-ektől és AI csevegőeszközöktől, hogy a válaszokhoz hivatkozásokat és forrásokat is megad. Kutatási eszközként lett kifejlesztve, így egyszerre keresőmotor és ChatGPT alternatíva is.

Amikor kérdést tesz fel a Perplexity-nek, az válaszol, és linkeket ad a webes keresési eredményekhez és azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek alapján a választ megfogalmazta. Ez egy hatékony generatív AI eszközzé teszi a vállalkozások számára, amelyeknek kutatást kell végezniük, információkat kell ellenőrizniük és megbízható forrásokból kell adatokat gyűjteniük.

A Perplexity AI egyik figyelemre méltó jellemzője az Enterprise Pro szolgáltatás, amely kifejezetten szervezeti használatra lett kialakítva. Az Enterprise Pro a biztonságot és az ellenőrzést helyezi előtérbe, és végpontok közötti adat titkosítást biztosít az érzékeny információk védelme érdekében. Emellett integrációs lehetőségeket is kínál a meglévő vállalati eszközökkel, megkönnyítve a jelenlegi munkafolyamatokba való zökkenőmentes beépítést.

A Perplexity AI funkciói

✅ Optimalizálja az információgyűjtési folyamatot és növelje a termelékenységet a Perplexity AI felhasználóbarát felületével és gyors válaszidejével.

✅ Kutasson különböző témákban, és gyűjtsön információkat megbízható forrásokból

✅ Összefoglalja a több forrásból származó információkat, és adjon tömör áttekintéseket

✅ Fedezze fel a kapcsolódó kérdéseket és témákat, hogy elmélyítse ismereteit

A Perplexity AI korlátai

❌ Elsősorban kutatásra és információkeresésre tervezték, nem általános tartalomkészítésre.

❌ Fókuszában a meglévő webes tartalmakon alapuló válaszok nyújtása áll, ezért nem feltétlenül alkalmas olyan feladatokra, amelyek eredeti gondolkodást vagy kreatív problémamegoldást igényelnek.

Perplexity AI árak

Örökre ingyenes

Enterprise Pro: 40 USD/hó

Perplexity AI értékelések és vélemények

G2: 4,6/5 (30+ értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

A Perplexity AI kiváló választás azoknak a felhasználóknak, akiknek tényellenőrzésre és mélyebb kutatásra van szükségük. Idézetalapú keresései és megbízható eredményei olyan visszajelzéseket kaptak, mint például ez:

Imádom, hogy több forrást használ és azokat meg is jelöli. Kiváló eredményeket nyújt kutatás, tanulás vagy tartalomkészítés során. Rendkívül könnyen használható.

Imádom, hogy több forrást használ és azokat meg is jelöli. Kiváló eredményeket nyújt kutatás, tanulás vagy tartalomkészítés során. Rendkívül könnyen használható.

9. Meta’s Llama (a legjobb testreszabható AI-modell fejlesztéshez)

A Meta AI, Llama (Large Language Model Meta AI) egy nyílt forráskódú nagy nyelvi modell (LLM), amely fejlett AI-képességeket biztosít különböző alkalmazásokhoz, beleértve a vállalati megoldásokat is.

A ChatGPT-hez hasonló zárt forráskódú AI-modellekkel ellentétben a Llama nyílt forráskódú jellege lehetővé teszi a vállalkozások számára, hogy a modellt igényeiknek megfelelően testreszabják és finomítsák, így nagyobb rugalmasságot és ellenőrzést biztosítva. Ez az alkalmazkodóképesség a Llamát vonzó választássá teszi azoknak a vállalkozásoknak, amelyek az AI-t szeretnék integrálni működésükbe anélkül, hogy a zárt forráskódú platformok korlátaihoz kötve lennének.

A ChatGPT alternatívájának legújabb verziója, a Llama 3. 3 jelentősen javítja a teljesítményt, miközben csökkenti a számítási követelményeket, így különböző vállalati környezetekben is bevezethető.

A Meta Llama funkciói

✅ A Meta olyan partnerekkel való együttműködése révén, mint a Databricks, a vállalati igényekhez igazított generatív AI-alkalmazásokat hozhat létre, amelyekkel a Llama könnyedén integrálható a meglévő adatinfrastruktúrákba.

✅ Ösztönözze az együttműködést, a növekedést és a kísérletezést az AI fejlesztéstől a vállalati AI megoldásokig terjedő területeken az open source keretrendszer segítségével.

✅ Használja a Meta AI-t számos felhasználási esethez, a tartalomkészítéstől a több programozási nyelven történő kódolásig.

✅ Lehetővé teszi a kutatók számára, hogy az Ön AI-képzési adatait felhasználva tanulmányozzák és megértsék a nagy nyelvi modellek viselkedését.

A Meta Llama korlátai

❌ További erőfeszítéseket igényel a vállalati biztonsági és irányítási szabványok betartásának biztosítása érdekében

❌ A közösség által vezérelt fejlesztés lassabb frissítéseket vagy funkciók fejlesztését eredményezheti.

A Meta Llama árazása

Ingyenes és nyílt forráskódú

Meta Llama értékelései és vélemények

G2 : 4,3/5 (több mint 140 értékelés)

Capterra: Nincs elég értékelés

10. Cohere (A legjobb nagy léptékű természetes nyelvértéshez)

via Cohere

A Cohere egy mesterséges intelligencia platform, amely természetes nyelvfeldolgozási (NLP) megoldásokra specializálódott, és vállalati alkalmazásokhoz lett kialakítva. Ez az egyik kevés mesterséges intelligencia modell, amely testreszabható nyelvi modellekkel rendelkezik, amelyeket a vállalkozások finomhangolhatnak, hogy megfeleljenek a speciális igényeiknek, és integrálhassák a fejlett mesterséges intelligencia képességeit a meglévő munkafolyamataikba.

A Cohere egyik kiemelkedő jellemzője a felhasználóbarát API. Ez az API lehetővé teszi a fejlesztők számára, hogy NLP funkciókat építsenek be az alkalmazásokba anélkül, hogy kiterjedt AI szakértelemre lenne szükségük. Ez az egyszerű integráció felgyorsítja az AI-alapú megoldások bevezetését a különböző üzleti funkciókban.

Ezenkívül a platform vállalati szintű biztonság iránti elkötelezettsége garantálja, hogy az AI-megoldások skálázhatók és biztonságosak legyenek, megfeleljenek a modern vállalkozások szigorú követelményeinek.

A Cohere funkciói

✅ Használjon több nyelvet olyan alkalmazásokhoz, amelyek nyelvi fordítást vagy többnyelvű kommunikációt igényelnek

✅ Különböző eszközök és funkciók segítségével ellenőrizze és értse meg a modellek kimenetét

✅ Szöveg generálása, dokumentumok összefoglalása, szövegek osztályozása és egyéb természetes nyelvfeldolgozási feladatok elvégzése

✅ Hozzáférés egyértelmű dokumentációhoz és támogatáshoz fejlesztők számára

A Cohere korlátai

❌ Kevesebb hangsúlyt fektet a nem beszélgetéses AI-feladatokra, mint például az adatelemzés vagy az automatizálás

❌ Harmadik féltől származó integrációktól való függőség a szélesebb körű vállalati megoldások esetében

Cohere árak

Egyedi árazás különböző árkategóriákkal

Cohere értékelések és vélemények

G2 : Nincs elég értékelés

Capterra: Nincs elég értékelés

A Cohere egyre népszerűbbé válik vállalati AI funkciói miatt, de a felhasználók leginkább a könnyű használatát értékelik. Egy felhasználó így fogalmaz:

Nagyon tetszik, hogy ez megakadályozza, hogy ügyfeleink bevezetési folyamataiba újabb tanulási görbe kerüljön. Ahelyett, hogy megtanítanám nekik, hogyan kell beállítani egy Zoom- vagy Meet-hívást, és végigvezetném őket ezen a folyamaton, teljes mértékben arra koncentrálhatok, hogy bemutassam nekik a szoftverünket.

Nagyon tetszik, hogy ez megakadályozza, hogy ügyfeleink bevezetési folyamataiba újabb tanulási görbe kerüljön. Ahelyett, hogy megtanítanám nekik, hogyan kell beállítani egy Zoom- vagy Meet-hívást, és végigvezetném őket ezen a folyamaton, teljes mértékben arra koncentrálhatok, hogy bemutassam nekik a szoftverünket.

Válassza ki a vállalkozása igényeinek leginkább megfelelő ChatGPT alternatívát

Ahogy új lehetőségek árasztják el az AI területét, a vállalkozások fel fogják tenni a kérdést, hogy melyik legyen a számukra legmegfelelőbb AI chatbot.

Bár a ChatGPT előtérbe hozta a nagy nyelvi modellek és a generatív mesterséges intelligencia erejét, nem ez a legjobb mesterséges intelligencia alkalmazás minden felhasználási esethez. Minden mesterséges intelligencia eszköz egy adott probléma megoldására készült, és ehhez a követelményhez igazodó egyedi képességeket kínál.

Ezen fejlett megoldások közül azonban a ClickUp kiemelkedik, mint az AI-alapú funkciókat, zökkenőmentes automatizálást és kollaboratív projektmenedzsmentet ötvöző all-in-one platform. Kiegészíti a meglévő munkafolyamatokat és javítja azokat azáltal, hogy megszünteti a szűk keresztmetszeteket, javítja az együttműködést és elősegíti az okosabb döntések meghozatalát – mindezt egyetlen egységes munkaterületről.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és fedezze fel, hogyan növeli a fejlett nagy nyelvi modell csapata termelékenységét. ✨