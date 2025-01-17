Hogyan készíts podcastot a NotebookLM segítségével

A közelmúltban a NotebookLM képességeinek egy virális példája keringett a Redditen. A podcast két AI-műsorvezető közötti beszélgetést mutatott be, amely annyira meggyőző volt, hogy vitákat váltott ki az AI képességéről, hogy érzékeljen vagy érezzen dolgokat.

Ez a lenyűgöző bemutató az AI-alapú tartalomkészítésről sokakat arra késztetett, hogy dicsérjék a NotebookLM potenciálját. De mennyire jó ez az eszköz?

És hogyan használhatja ezt a hatékony eszközt saját AI-alapú podcastok készítéséhez?

Ebben a cikkben végigvezetjük Önt a NotebookLM segítségével történő AI-podcast készítés lépésein, megbeszéljük az eszköz korlátait, és javaslatokat teszünk a podcastkészítéshez.

Bónuszként egy megvalósítható alternatívát és sablonokat is biztosítunk, amelyekkel még hatékonyabbá teheti AI-alapú podcast-készítési tevékenységét.

⏰ 60 másodperces összefoglaló Kombinálja a mesterséges intelligenciát, a személyes kreativitást, az elemzéseket és a SEO-t a jobb podcastok érdekében.

A NotebookLM dokumentumokat, blogokat, diákat és videókat alakít audio podcastokká.

Töltsön fel akár 50 forrást (PDF-eket, YouTube-videókat, Google Docs-dokumentumokat), majd kattintson a Generate (Létrehozás) gombra a podcast elkészítéséhez.

Személyre szabhatja hangnemmel vagy témával kapcsolatos utasításokkal.

A NotebookLM-nek vannak korlátai, például a 30 perces podcast-korlát, a korlátozott AI-hangopciók stb.

A podcastok jobb tervezése érdekében a ClickUp Brain mesterséges intelligencia alapú funkciókat kínál a feladatok kezeléséhez és a tartalom létrehozásához.

A NotebookLM használatának megkezdése

Mi is az a Google NotebookLM?

A ClickUp podcast-sablonja úgy lett kialakítva, hogy segítsen a podcast-előállítás teljes folyamatának kezelésében.

Ez egy kísérleti, AI-alapú notebook eszköz a Google Labs-tól, amelynek célja, hogy beszélgetéses formátumon keresztül átalakítsa az információk tanulásának és szervezésének módját.

A széles körű AI-modellektől eltérően a NotebookLM a felhasználó által megadott dokumentumok alapján személyre szabott nyelvi modellt hoz létre, így hatékony segítője lehet kutatási és személyes projektjeinek.

💡 Profi tipp: Podcastot szeretne készíteni? Mielőtt elkészítené az első podcastját, itt van egy lista 15 termelékenységi podcastról, amelyek motiválhatják Önt.

AI-alapú podcast készítése a NotebookLM segítségével

Íme, hogyan készítheti el lépésről lépésre AI-podcastját a NotebookLM segítségével.

1. lépés: Nyissa meg a NotebookLM alkalmazást, és hozzon létre egy jegyzetfüzetet.

Látogasson el a notebooklm.google.com oldalra, és jelentkezzen be Google-fiókjával. A bejelentkezés után hozzáférhet a munkaterületéhez, ahol minden projektje tárolásra és kezelésre kerül.

Ezután, ha először használja a programot, kattintson az „Új létrehozása” gombra, egyébként válassza az „Új jegyzetfüzet” lehetőséget. Ez az új jegyzetfüzet egy új felületet hoz létre a podcast-projektjéhez.

2. lépés: Töltsd fel a forrásanyagot

A NotebookLM lehetővé teszi, hogy akár 50 forrásdokumentumot is hozzáadjon. Ezek között lehetnek PDF-ek, weboldalak, YouTube-videó linkek, Google Docs és Slides dokumentumok.

Fájlokat húzhat és ejthet, vagy választhat különböző források közül, beleértve a számítógépét és a Google Drive-ot.

Miért töltsön fel ennyi forrást, kérdezheti? Nos, az adatok diverzifikálásával gazdag információforrást biztosít az AI számára, ami részletesebb és vonzóbb hanganyagokhoz vezet.

🎉 Érdekesség: A „podcast” kifejezés az „iPod” és a „broadcasting” (műsorszórás) szavak összevonásából jött létre. Bár a név az Apple ikonikus eszközéből származik, a podcast-ipar azóta messze túllépett az eredeti jelentésén. Ma a podcastokat okostelefonokon, asztali számítógépeken és akár okos hangszórókon is hallgatják, így világszerte több millióan férnek hozzájuk.

3. lépés: Források áttekintése és rendszerezése

A feltöltött fájlok a bal oldali sávban jelennek meg.

A plusz ikonra kattintva további elemeket adhat hozzá. Törölje a jelölést azokról a fájlokról, amelyeket nem szeretne felvenni az összefoglalóba.

Így finomhangolhatja az AI-podcast bemeneti adatait, hogy ne „hallucináljon”, és segítse a beszélgetést a legrelevánsabb információkra összpontosítani.

4. lépés: A podcast létrehozása

Most jön a varázslat.

Lépjen a „Notebook Guide” (Notebook útmutató) szakaszra, és keresse meg az „Audio Overview” (Audio áttekintés) funkciót. Kattintson a „Generate” (Létrehozás) gombra, hogy tartalmát podcast stílusú beszélgetéssé alakítsa.

A NotebookLM mesterséges intelligenciája elemzi a forrásanyagot, és létrehoz egy új, még soha nem készített beszélgetési forgatókönyvet két mesterséges intelligenciával rendelkező műsorvezető között!

A dokumentumokból kivonja a legfontosabb pontokat, és azokat vonzó audioformátumba önti.

5. lépés: A podcast testreszabása (opcionális)

A személyre szabottabb élmény érdekében kattintson a „Generate” (Létrehozás) helyett a „Customize” (Személyre szabás) gombra.

Az Audio áttekintés testreszabása ablakban adjon meg konkrét utasításokat, amelyek segítenek az AI-nak a podcast elkészítésében.

Az egyéni utasítások olyan „árnyalatokat” adnak hozzá, amelyek segíthetnek az AI irányításában. Ez lehetővé teszi, hogy bizonyos témákra összpontosítson, egy adott hangnemet használjon, vagy a beszélgetést az Ön igényeinek leginkább megfelelő módon strukturálja.

6. lépés: Hallgassa meg és finomítsa

Ez az utolsó lépés a minőség-ellenőrzésről és az iterációról szól.

A létrehozás után a lejátszás gombbal és a csúszkával vezérelheti a lejátszást. A podcastot szüneteltetheti, folytathatja, előre- vagy visszatekerheti.

Ha nem vagy elégedett az eredménnyel, értékelheted és visszajelzést adhatsz, majd módosított utasításokkal újratervezheted, például „beszélj Joe Rogan stílusban”, „tegyél fel kérdéseket, ahogy Lex Fridman teszi a podcastjaiban” stb.

Ne álljon le, amíg nem elégedett a „végső” eredménnyel, és ennyi! A NotebookLM segítségével másodpercek alatt elkészítette első podcastját.

💡 Profi tipp: Kombinálja a NotebookLM mesterséges intelligenciával generált tartalmát személyes betekintésekkel vagy anekdotákkal, hogy egyedi hangot teremtsen, amely rezonál a közönségével. Míg a mesterséges intelligencia hatékonyságot kínál, a személyes érintés biztosítja az autenticitást és a kapcsolatot.

Íme egy példa podcast

A következő bemutató podcast bizonyítja, milyen egyszerű podcastokat készíteni a NotebookLM segítségével.

Forrásként feltöltöttük a ChatGPT által generált választ a „Logika kontra intuíció és annak alkalmazása a víz forralásában” kérdésre, valamint egy YouTube-videó linket ugyanerről a témáról.

Élvezze a beszélgetést! 😄

A NotebookLM podcastkészítéshez való használatának korlátai

A NotebookLM podcast funkciója ugyan innovatív, de számos korlátozással jár, amelyekkel a tartalomkészítőknek tisztában kell lenniük. Ezek a korlátozások befolyásolhatják a létrehozott podcastok minőségét.

1. A podcastok hossza legfeljebb 30 perc lehet.

Igen, a hosszúsági korlátozások jelentős kihívást jelentenek. A NotebookLM általában 30 percre korlátozza a podcast-epizódok hosszát, egyes felhasználók pedig még rövidebb, 3-15 perces korlátokról is beszámolnak. Ez a korlátozás akadályozhatja azokat a alkotókat, akik komplex témákról szeretnének mélyreható, átfogó epizódokat készíteni.

2. Hangválasztás és előnézet hiánya

A hangbeállítások egy másik terület, ahol a NotebookLM elmarad. Az eszköz csak két szintetizált hangot kínál: egy férfi és egy női hangot. Ez a korlátozott választék megnehezítheti a alkotók számára, hogy egyedi márkaidentitást alakítsanak ki, vagy a különböző közönségpreferenciáknak megfeleljenek.

Ráadásul a hangelőnézet funkció nélkül a felhasználók nem tudják tesztelni, hogy tartalmuk hogyan fog hangzani, mielőtt elkészítik a teljes podcastot.

💡 Profi tipp: A NotebookLM mesterséges intelligenciája úgy van betanítva, hogy minimalizálja a hibákat, de mégis előfordulhat, hogy „hallucinál”, vagyis pontatlanságokat vezet be, vagy olyan részleteket talál ki, amelyek nem szerepelnek az eredeti forrásanyagban. Ezért fontos, hogy a mesterséges intelligencia által generált tartalmat közzététel előtt átnézze.

3. Kevesebb testreszabási lehetőség

A testreszabás jelentősen megnehezíti a munkát. A NotebookLM automatizált szkriptgenerátora minimális lehetőséget kínál a finomhangolásra vagy kreatív árnyalatok hozzáadására. Ez a rugalmasság hiánya általános podcastokhoz vezethet, vagy megakadályozhatja a készítő által szándékolt hangnem és stílus megragadását.

4. Nincs többnyelvű támogatás

A nyelvi támogatás egy másik jelentős korlátozás. Jelenleg a NotebookLM csak az angolt támogatja, kizárva ezzel a nem angolul beszélőket és a többnyelvű közönséget megcélzó alkotókat. Ez a korlátozás jelentősen csökkenti az eszköz globális alkalmazhatóságát.

5. A fejlett hangszerkesztés nem elérhető

Az audioszerkesztési funkciók legfeljebb alapszintűek. A NotebookLM nem rendelkezik fejlett beállítási lehetőségekkel az intonáció, a tempó vagy a posztprodukciós finomítások tekintetében. Ez azt jelenti, hogy a készítőknek további szoftverekre lehet szükségük a podcastok finomításához, ami egy extra lépéssel meghosszabbítja a gyártási folyamatot.

6. Eseti hallucinációk

A tartalom pontossága aggodalomra adhat okot. Bár a NotebookLM célja, hogy hű maradjon az eredeti anyaghoz, néha pontatlanságokat vezet be, vagy olyan részleteket talál ki, amelyek nem szerepeltek az eredeti tartalomban. Ez különösen problémás lehet azoknak a alkotóknak, akik tényeken alapuló vagy oktatási tartalmakat készítenek.

7. Nem monetizálható eredmények

A NotebookLM-ben nincsenek bevételszerzési lehetőségek. Az eszköz nem teszi lehetővé hirdetések vagy szponzorok beillesztését, ami jelentős hátrány lehet azoknak a alkotóknak, akik bevételt szeretnének generálni podcastjaikból.

8. Hiányzó integrációs képességek

Végül, a külső eszközökkel és platformokkal való integráció hiánya frusztráló lehet. A NotebookLM nem kapcsolódik közvetlenül podcast-tároló platformokhoz vagy külső hangszerkesztő szoftverekhez, ezért a tartalom közzétételéhez és finomításához manuális lépésekre van szükség.

A ClickUp Brain használata podcastok tervezéséhez és készítéséhez

A fenti korlátozásokat figyelembe véve, egy magas színvonalú podcast összeállítása jelenleg nehéz feladatnak tűnhet.

De nem akkor, ha a ClickUp-pal dolgozik.

A ClickUp egy all-in-one termelékenységi és projektmenedzsment eszköz, amely segít elérni céljait.

A ClickUp Brain, a ClickUp platform mesterséges intelligenciával működő funkciója, teljes körű megoldást kínál a podcastok készítőinek a gyártási folyamat racionalizálására. Ötvözi a feladatkezelést, a tartalomszervezést és a mesterséges intelligencia segítségét a podcastok tervezésének és létrehozásának javítása érdekében.

A ClickUp Brain segít az ötletek generálásában azáltal, hogy elemzi a meglévő tartalomvázlatokat vagy vázlatokat, és új témákat javasol. Segíthet az epizódcímek kitalálásában, vázlatok készítésében és forgatókönyvek megírásában az Ön által megadott információk alapján.

Kombinálja ezt a ClickUp feladatkezelési és tartalomtervezési funkcióival, és időt takaríthat meg, valamint a projekt ütemtervét is betarthatja – különösen, ha csapatban dolgozik, és gyors kommunikációra van szüksége.

A jobb csapatmunka érdekében a ClickUp Brain azonosítja a gyártási folyamat szűk keresztmetszeteit, és megoldásokat javasol a hatékonyság növelésére.

📌 Példa: Egy csapattal dolgozik egy podcast-sorozat elkészítésén, amely a feltörekvő technológiai trendekkel foglalkozik. A projekt felénél a határidők csúsznak, és Ön munkafolyamatbeli problémákat gyanít. A ClickUp Brain segítségével elemzi a feladatok elvégzésének mintáit, és megállapítja, hogy a szkript szerkesztése folyamatosan késik a feladatok átfedése miatt. Az AI azt javasolja, hogy ossza újra a feladatokat úgy, hogy kijelöl egy dedikált szerkesztőt, és felbontja a szerkesztés mérföldköveit.

A ClickUp podcast-sablonja

Ingyenes sablon letöltése A Clickup Podcast Template segítségével egyetlen helyen szervezheti, nyomon követheti és kezelheti az összes gyártási erőforrást.

A ClickUp testreszabható sablonjai nagyon hasznosak a podcastok tervezéséhez. A ClickUp Podcast sablon például lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy epizódokat szervezzenek, nyomon kövessék az előrehaladást és hatékonyan kezeljék az erőforrásokat.

Tartalmaz szakaszokat az epizódok ötleteihez, kutatási jegyzetekhez és gyártási ütemtervekhez.

Ez a sablon megkönnyíti az epizódok tervezését és ütemezését, miközben segít az audio klipek és a grafikák kezelésében is. Nyomon követheti az epizódok és évadok előrehaladását, így minden a terv szerint haladhat.

📌 Példa: Képzelje el, hogy több műsorvezetővel és vendéggel podcast-sorozatot tervez. A ClickUp podcast-sablonjával feladatok hozhatók létre brainstorminghoz, kutatáshoz és felvételhez. Határidőket rendelhet minden szakaszhoz, és nyomon követheti az előrehaladást olyan egyéni mezőkkel, mint a „Felvétel állapota” és a „Szerkesztés állapota”. Például a Tábla nézet segítségével egy pillantással láthatja, mely epizódok vannak tervezve, felvételre készek és készek a megjelenésre.

A ClickUp podcast-naptár sablonja

Ingyenes sablon letöltése Készítsen ötleteket, tervezzen és dolgozzon ki stratégiai podcast-kiadási ütemterveket a ClickUp Podcast Calendar Template segítségével.

A ClickUp podcast-naptár sablonja segít megtervezni és vizualizálni a tartalom közzétételének ütemtervét.

Ez a sablon átfogó képet nyújt a közelgő epizódokról, vendégszereplőkről és témákról, így a podcastok tervezése és nyomon követése egyszerűvé válik. Emellett nyomon követheti a leiratok állapotát, kezelheti a műsorjegyzeteket és nyomon követheti a szponzorokat.

Ez a sablon olyan funkciókkal biztosítja a zökkenőmentes podcast-gyártást, mint az időkövetés, a címkék és a függőségi figyelmeztetések.

📌 Példa: Heti vendéginterjúkat tartalmazó podcast-sorozatot kezel. A ClickUp Podcast Calendar Template (Podcast-naptár sablon) segítségével határidőket rendel minden epizód fázisához – kutatás, felvétel, szerkesztés és kiadás. Például a „Vendégszereplés” egyéni mező segítségével nyomon követheti a megerősített és függőben lévő vendégprogramokat, míg a Naptár nézet vizuális idővonalat biztosít, hogy az epizódok egyenletesen legyenek elosztva. A függőségi figyelmeztetésekkel értesítést kap, ha a leirat előkészítése késik, így módosíthatja a feladatokat és elkerülheti a megjelenési ütemterv zavarát.

Íme egy példa a podcast tervezési és készítési folyamatára a ClickUp segítségével. 1. lépés: Ötletelés: Használja a ClickUp Brain alkalmazást az epizódok ötleteinek és vázlatainak kidolgozásához. 2. lépés: Tervezés: Használja a ClickUp Podcast sablont az epizódok és feladatok szervezéséhez. 3. lépés: Forgatókönyv írása: Dolgozzon együtt csapatával a forgatókönyveken a ClickUp Docs és az AI segítségével. 4. lépés: Felvétel: Kövesse nyomon a felvételi munkameneteket és kezelje az audiofájlokat a ClickUp segítségével. 5. lépés: Szerkesztés: A ClickUp feladatkezelő funkcióival rendeljen szerkesztési feladatokat és kövesse nyomon az előrehaladást. 6. lépés: Közzététel: A podcast-naptár sablonja ütemezi és nyomon követi az epizódok megjelenését.

A legjobb gyakorlatok az AI-alapú podcastok készítéséhez

Bár az AI hatékony eszköz az egyedi hang és az eredetiség megőrzéséhez, az AI által generált tartalomhoz személyes érintéseket kell hozzáadnia, hogy az „önmagát” is belevigye.

Podcastjainak optimalizálása AI segítségével:

Ismerje meg közönsége preferenciáit és viselkedését AI-vezérelt elemzések segítségével. Ezek az adatok iránymutatásul szolgálhatnak tartalmi stratégiájához, és segíthetnek vonzóbb epizódok készítésében.

Egyszerűsítse a posztprodukciós feladatokat , mint például a zajcsökkentés, az audio szintjének kiegyenlítése és a töltelékszavak eltávolítása, az AI segítségével, hogy , mint például a zajcsökkentés, az audio szintjének kiegyenlítése és a töltelékszavak eltávolítása, az AI segítségével, hogy időt takarítson meg és javítsa a minőséget.

Növelje a felfedezhetőséget az AI segítségével kulcsszavakban gazdag műsorjegyzetek, epizódleírások és figyelemfelkeltő címek létrehozásával. Mielőtt meghallgatnák a podcastját, a hallgatóknak általános képet kell kapniuk a témáról. Az AI segítségével vonzó műsorjegyzeteket és epizódleírásokat hozhat létre, miközben releváns kulcsszavakat is beépíthet, hogy növelje online felfedezhetőségét.

Növelje az érdeklődést, javítsa a láthatóságot és a kattintási arányt figyelemfelkeltő címekkel, amelyek fontos kulcsszavakat tartalmaznak. Használhat , javítsa a láthatóságot és a kattintási arányt figyelemfelkeltő címekkel, amelyek fontos kulcsszavakat tartalmaznak. Használhat átírási szoftvert is a pontos, kereshető szövegekhez, amelyek javítják az elérhetőséget és a SEO-t.

📌Példa: Miután elkészített egy podcast-epizódot a marketingtrendekről, egy AI-eszközt, például a ClickUp Brain-t használja a részletes show notes elkészítéséhez. A jegyzetek áttekintése után egy SEO-eszköz javasolja olyan kulcsszavak hozzáadását, mint „AI a marketingben” és „tartalom automatizálás”, hogy javítsa a láthatóságot. Ezeket a jegyzeteket ezután a ClickUp Podcast Calendar Template-ben ütemezik közzétételre, biztosítva a maximális SEO-hatású, időszerű publikálást.

Készítse podcastjait publikálásra késszé a ClickUp segítségével!

Az AI-alapú podcast-készítés megváltoztatja a tartalomgyártást, és a készítőknek számos eszközt kínál a munkafolyamat optimalizálásához.

A NotebookLM és a ClickUp Brain képviseli ennek a változásnak a rohanó ütemét, lehetővé téve a podcasterek számára, hogy rövid idő alatt rendkívüli hatékonysággal hozzanak létre, tervezzenek és optimalizáljanak tartalmakat.

Bár az AI-eszközök hihetetlen lehetőségeket kínálnak, nem helyettesíthetik az emberi kreativitást. A YouTube-on vagy a Spotify-on a legsikeresebb podcastok az AI analitikai erejét ötvözik a készítő egyedi hangjával és perspektívájával.

A ClickUp AI-vezérelt sablonjainak és a NotebookLM hanggenerálásának kombinálásával jelentősen csökkentheti a gyártási időt, és új kreatív lehetőségeket nyithat meg podcastja számára.

Tehát vegye fel a fejhallgatóját, és készítse elő AI-eszközeit és utasításait. A közönsége már várja.

Regisztráljon ingyenesen a ClickUp-on, és kezdje meg mesterséges intelligenciával támogatott podcast-készítési útját.