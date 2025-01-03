Jira Software és Work Management: találja meg a megfelelő megoldást

Jogi nyilatkozat: A Jira Work Management és a Jira Software 2024 májusában egyesült egy közös platformba. Ez a cikk a egyesülés előtt létező eszközök különböző funkcióit és az új, egyesített terméket vizsgálja, hogy a felhasználók tájékozott döntést hozhassanak a platform funkcionalitásáról.

Gyakran érzi úgy, hogy túlterhelt, mert mindent nyomon kell követnie? A határidők betartása, a feladatok kezelése és a csapat összehangolásának biztosítása kihívást jelenthet. De a megfelelő szoftverrel ez nem feltétlenül kell így lennie!

Bár az Atlassian két nagy súlyú terméket – a Jira Work Managementet és a Jira Software-t – egyesített egybe, ez a blogbejegyzés összehasonlítja a Jira Work Managementet és a Jira Software-t, bemutatja, miben különböztek egymástól, és milyen előnyökkel jár az újonnan egyesített Jira.

👀 Tudta? A Jira eredetileg 2002-ben indult, kizárólag szoftverfejlesztőknek szánt hibajelentő szoftverként. Az idő múlásával az Atlassian kibővítette képességeit, hogy különböző iparágakban működő csapatok igényeit is kielégíthesse.

Mi az a Jira Work Management?

A Jira Work Management az Atlassian válasza volt az üzleti csapatok igényeire. Átfogó platformot kínált a szinkron tervezéshez, együttműködéshez, szállításhoz és jelentéskészítéshez – mindezt egy helyen.

via Jira Work Management

A Jira Work Managementet úgy tervezték, hogy támogassa a különböző csapatok napi működését. Előre konfigurált sablonokat, naptárakat, ütemterveket és Kanban táblákat tartalmazott a feladatok, határidők és előrehaladás megtekintéséhez.

Ennek a platformnak a segítségével a HR-csapatok könnyedén kezelhetik az új munkatársak beillesztési folyamatait, a marketingcsapatok hatékonyan tervezhetik kampányaikat, a pénzügyi osztályok pedig zökkenőmentesen nyomon követhetik a jóváhagyásokat.

A Jira Work Management funkciói

A Jira Work Management számos egyedi funkcióval rendelkezett, amelyek a legjobb projektmenedzsment eszközök közé emelték:

1. funkció: Testreszabható sablonok

A Jira Work Management testreszabható sablonokat kínált különböző üzleti funkciókhoz, például HR, marketing és pénzügyekhez.

Akár beilleszkedési folyamatot tervezett, akár első projektjét indította el, akár marketingkampányt hozott létre, ezek a sablonok segítettek a gyors indulásban és biztosították, hogy ne hagyjon ki egyetlen fontos lépést sem.

Akár a csapat igényeihez is igazíthatja őket, hogy azok a munkafolyamatához illeszkedjenek.

2. funkció: Vizuális nyomon követés Kanban táblákkal

Az összes feladat egyidejű nyomon követése nehéz lehet. A Jira Project Management vizuális nyomon követése célja, hogy egyszerűbbé tegye az életét azáltal, hogy segít vizualizálni a munkafolyamatokat.

Egyszerűen kezelheti a feladatokat, és drag and drop segítségével áthelyezheti őket egyik szakaszból a másikba – a „Tennivalók” szakaszból a „Folyamatban” szakaszba, majd a „Kész” szakaszba.

Így a csapat minden tagja egy pillanat alatt áttekinthette a feladatok állapotát, így a dolgok zökkenőmentesen haladtak.

3. funkció: Jelentések és betekintés

A jelentéskészítő eszközök segítségével üzleti projekt ütemterveket hozhat létre, nyomon követheti a feladatok teljesítésének arányát és megismerheti a csapat munkaterhelését, így gyorsan felismerheti a fejlesztendő területeket és optimalizálhatja csapata hatékonyságát.

A Jira Work Management betekintéseit úgy tervezték, hogy segítsék az üzleti vezetőket a megalapozott döntések meghozatalában és biztosítsák az erőforrások hatékony elosztását.

Mi az a Jira Software?

A Jira Software-t az agilis módszertanokat követő szoftverfejlesztő csapatok számára tervezték. Ez volt a fejlesztők, tesztelők és projektmenedzserek központi csomópontja.

Akár sprintjeit, akár hibáit kezeli, a Jira Software egységes munkafolyamat-élményt teremtett.

via Jira Software

A Jira Software régóta kedvelt a technikai csapatok körében, mivel robusztus képességeivel a teljes szoftverfejlesztési életciklust képes kezelni. Tökéletes környezetet biztosított az agilis csapatok hatékony munkájához, a sprinttervezéstől a hibák nyomon követésén át a termékek kiadásáig.

A Jira Software funkciói

A Jira Software széles körű, kifejezetten fejlesztőknek szabott funkciókat kínált, amelyek segítségével mindenki ugyanazon az oldalon maradt a tervezéstől a bevezetésig:

1. funkció: Agilis táblák (Scrum és Kanban)

A Jira Software Scrum és Kanban táblákat biztosított, hogy segítsen a csapatoknak vizuálisan kezelni projektjeiket. A Scrum táblák ideálisak a sprint alapú projektekhez, míg a Kanban táblák a folyamatos munkafolyamat-kezelést támogatják.

Ezek a Jira Software táblák lehetővé tették a csapatok számára, hogy lássák, mi van folyamatban, mi blokkolva, és mi készült el, megkönnyítve ezzel a hatékony stand-up meetingeket és tervezési üléseket.

A Jira Software könnyen integrálható olyan eszközökkel, mint a GitHub és a Bitbucket, lehetővé téve a fejlesztők számára, hogy kódjukat közvetlenül a feladatokhoz kapcsolják. Ez az egész fejlesztési folyamatot átláthatóbbá és összekapcsoltabbá tette.

A kód és a feladatok integrációja biztosította, hogy az összes érdekelt fél, beleértve a fejlesztőket, tesztelőket és vezetőket, a fejlesztési folyamat során ugyanazon az oldalon álljon.

3. funkció: Egyedi munkafolyamatok

A csapatok a fejlesztési igényeikhez igazított munkafolyamatokat hozhatnak létre – hibakövetés, kódfelülvizsgálat vagy kiadáskezelés –, így biztosítva, hogy a szoftver tökéletesen illeszkedjen a munkaprozesszusukhoz.

Ez a testreszabás lehetővé tette a fejlesztőcsapatok számára, hogy a Jirát pontosan a saját folyamataikhoz igazítsák, függetlenül attól, hogy komplex termékkiadásokkal vagy gyors iterációkkal dolgoznak.

Olvassa el még: Ingyenes szoftverfejlesztési terv sablonok

Jira Work Management és Jira Software összehasonlítása

Bár első ránézésre nagyon hasonlóaknak tűnnek, pontosan miben különböznek egymástól ezek a két eszköz? Nos, mindkettőnek megvan néhány meghatározó jellemzője.

Funkció Jira Work Management Jira Software Célközönség Üzleti csapatok, mint például HR, marketing és pénzügy Agilis fejlesztői csapatok, például fejlesztők és tesztelők Integrációs képességek Integrálva olyan üzleti eszközökkel, mint a Slack és a Google Workspace. Integrálva olyan fejlesztői eszközökkel, mint a GitHub és a GitLab. Összetettség Ideális egyszerű projektkövetéshez, technikai bonyodalmak nélkül. Komplex szoftverfejlesztés és hibajelentés kezelésére tervezve Feladatnézet típusok Naptár, lista, tábla és idővonal Scrum és Kanban táblák Hozzáférhetőség Nem technikai felhasználók számára tervezve Agilis projektmenedzsmentre szabva Használati esetek Kampánynaptárak vagy bevezetési folyamatok vizualizálása Sprintok és folyamatos szállítási munkafolyamatok kezelése Jelentéstípusok Alapvető jelentések az ütemtervek és az előrehaladás nyomon követéséhez Fejlett betekintés, például sebességdiagramok és burndown diagramok Menedzser betekintés Áttekintést nyújt a vezetőknek, hogy lássák, mi halad a terv szerint, mi késik, vagy hol vannak a szűk keresztmetszetek. Elengedhetetlen a sprint teljesítményének értékeléséhez és a szükséges kiigazítások elvégzéséhez.

Nézzük meg részletesebben néhány fontosabb különbséget:

1. funkció: Célcsoportok és csapatok

A Jira Work Management üzleti csapatokat céloz meg, és felhasználóbarát megoldást kínál a napi műveletek, például a marketing és a HR-folyamatok kezeléséhez.

Integrálva van a gyakran használt eszközökkel, mint például a Slack és a Google Workspace. A Jira Software ezzel szemben az agilis fejlesztőcsapatok igényeit szolgálja ki, integrálva olyan fejlesztői eszközökkel, mint a GitHub és a GitLab, és a technikai munkafolyamatokra összpontosítva.

A Jira Work Management azok számára készült, akik egyszerű projektkövetésre és feladatkezelésre van szükségük, technikai bonyodalmak nélkül. Tökéletes megoldás volt azoknak az üzleti felhasználóknak, akik nem feltétlenül ismerik a szoftverfejlesztést.

Ezzel szemben a Jira Software-t az agilis módszerekkel dolgozó csapatok számára tervezték, a hangsúlyt a szoftverfejlesztésre, a hibajelentések nyomon követésére és az iterációs tervezésre helyezve.

2. funkció: Feladatok létrehozása és megtekintése

A Jira Work Management projekt rugalmas feladatnézeteket kínált, például naptár, lista, tábla és idővonal nézetet, így a nem technikai felhasználók számára is hozzáférhetővé tette.

Ezek a különböző nézetek lehetővé tették a csapatok számára, hogy a saját igényeiknek leginkább megfelelő módon szervezzék munkájukat, legyen szó a kampánynaptárban szereplő közelgő események megjelenítéséről vagy az onboarding feladatok részletes listájának megtekintéséről.

A Jira Software projekt kifejezetten az agilis projektmenedzsmenthez tervezett Kanban és Scrum táblákat biztosított. Ezek a nézetek úgy lettek kialakítva, hogy segítsék a technikai csapatokat a munkafolyamatok hatékony kezelésében.

Például a Scrum táblák kiválóan alkalmasak sprint alapú projektekhez, ahol a feladatok időkeretekre vannak felosztva, míg a Kanban táblákat folyamatos szállításhoz és a haladás vizualizálásához használják.

Olvassa el még: Hogyan lehet nyomon követni a munkahelyi feladatokat?

3. funkció: Jelentések és betekintés generálása

A Jira Work Management alapvető jelentéseket nyújtott az üzleti projektek ütemtervének és előrehaladásának nyomon követéséhez, amelyek elengedhetetlenek azoknak az üzleti csapatoknak, amelyeknek tisztában kell lenniük a JWM-projekteik előrehaladásával.

Ezek a felhasználóbarát Jira Work Management jelentések áttekintést nyújtottak a vezetőknek arról, hogy mi halad a terv szerint, mi késik, és hol lehetnek szűk keresztmetszetek.

Másrészt a Jira Software fejlett betekintést nyújtott, beleértve a sebességdiagramokat, a burndown diagramokat és a sprintjelentéseket. Ezek az eszközök elengedhetetlenek az agilis csapatok számára, amelyeknek értékelniük kell teljesítményüket a sprintek során, módosítaniuk kell a félidei terveket, és biztosítaniuk kell, hogy a céljaikat ütemezetten teljesítsék.

Ezáltal a Jira Software ideális választás lett azoknak a műszaki csapatoknak, amelyek finomítani akarták folyamataikat és folyamatosan fejleszteni akarták magukat.

4. funkció: Munkafolyamat-struktúra és testreszabás

A Jira Work Management előre konfigurált munkafolyamatokat biztosított, amelyek úgy lettek kialakítva, hogy kielégítsék az üzleti csapatok igényeit anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség. Ez az eszköz minden szükséges funkcióval rendelkezett ahhoz, hogy azonnal munkába állhasson.

Automatizálhatja a rutin feladatokat, és minimális testreszabással előre definiált munkafolyamatokat is használhat. A cél az volt, hogy segítse Önt a feladatok elvégzésében, ahelyett, hogy a szoftvert kellene kezelnie.

Ezzel szemben a Jira Software fejlett és nagymértékben testreszabható munkafolyamatokkal rendelkezik. A csapatok annyi munkafolyamat-szakaszt határozhatnak meg, amennyire szükségük van, és minden szakaszhoz konkrét feltételek, jóváhagyások és kiváltó események rendelhetők.

Több munkafolyamatot is használhat projektként, hogy a bonyolult projekteket könnyebben kezelhesse.

🏆Győztes: Bár különböző felhasználókat és felhasználási eseteket céloztak meg, a Jira Work Management és a Jira Software között sok átfedés volt. Bár nehéz egyértelmű győztest választani a kettő közül, utódjuk minden szempontból megfelel az elvárásoknak, mivel mindkét termék legjobb tulajdonságait ötvözi.

Jira – a Jira Work Management és a Jira Software kombinációja

A két eszköz egyesítésével az Atlassian egy erőteljesebb, all-in-one platformot hozott létre, amely egyszerűbbé teszi az együttműködést a különböző munkafolyamatok és problématípusok esetében.

Az egységesített Jira a szervezet különböző munkafolyamatait, beleértve a műszaki és nem műszaki csapatokat is, figyelembe véve lett kialakítva. Integrált kommunikáció, közös célok és jobb betekintés révén nagyobb értéket kínál.

A Jira funkciói

A Jira néhány új együttműködési és kommunikációs funkciót vezet be a Jira Software és a Jira Work Management felhasználói számára, a korábbi verziók már meglévő funkciói mellett:

Célkövetés

via Jira Software

Az új Jira platform lehetővé teszi, hogy a célokat közvetlenül a Jira feladatnézeteiben állítsa be, így könnyebb összehangolni a napi munkát a tágabb célokkal.

Ez a funkció segít a csapatoknak átlátni a nagy képet, biztosítva, hogy minden feladat hozzájáruljon a projekt vagy üzleti cél általános sikeréhez.

AI-vezérelt gyorsbillentyűk

A Jira mesterséges intelligenciával támogatott munkamegosztási funkciója segít a magas szintű problémákat (a Jira-ban „epikáknak” nevezett) kisebb problémákra bontani, így a csapatok inkább a haladásra, mint a beállításokra koncentrálhatnak.

Ez magában foglalja az AI-vezérelt automatizálást és a természetes nyelv Jira Query Language (JQL) fordítását a hatékonyság javítása érdekében. Az ismétlődő feladatok automatizálásával a csapatok több időt fordíthatnak kreatív és stratégiai munkára, növelve ezzel a termelékenységet.

Lista nézet

via Atlassian

A megszokott táblázatos és idővonalas nézetek mellett a listás nézet tökéletes azok számára, akik a táblázatos stílusú menedzsmentet részesítik előnyben, különösen a marketing- és operációs csapatok.

A nagy mennyiségű felhalmozódott munkák kezelése, a tömeges frissítések végzése, a feladatok kiosztása és az azonos projektelemek célokhoz való kapcsolása az inline szerkesztésnek köszönhetően egyszerűvé válik.

Egyéni mezőre van szüksége? A zökkenőmentes projektmenedzsment érdekében közvetlenül a lista nézetben konfigurálhatja és hozzáadhatja azt.

Confluence és Loom integráció

A Jira integrációja a Confluence és a Loom alkalmazásokkal elősegíti a hatékony aszinkron együttműködést, lehetővé téve, hogy a táblára felírt ötletek egyetlen kattintással megvalósítható feladatokká váljanak.

Ez az integráció lehetővé teszi a csapatok számára, hogy hatékonyan brainstormingozzanak, még akkor is, ha távoli munkavégzésről van szó, és biztosítja, hogy az értékes ötletek ne vesszenek el a meeting jegyzetekben.

Ezzel az egyesüléssel a Jira Work Management és a Jira Software felhasználói egységes élményt kapnak, megőrizve a meglévő munkafolyamatokat, miközben további együttműködési eszközökkel bővülnek.

Ez azt jelenti, hogy az üzleti csapatok kihasználhatják az Agile funkciók előnyeit, a technikai csapatok pedig üzleti sablonokat használhatnak, mindezt ugyanazon a környezetben, ami zökkenőmentesebb kommunikációt és munkafolyamatot biztosít.

A Jira árai

10 felhasználó számára örökre ingyenes .

Standard: 8,60 USD-tól felhasználónként/hónapban

Prémium: 17 USD-tól felhasználónként/hónapban

Vállalati: Egyedi árazás

Jira Work Management és Jira Software a Redditen

A Reddit oldalon a Jira Work Management és a Jira Software közötti vita a felhasználókat nagyrészt az egyéni felhasználási esetek és követelmények alapján osztja meg.

Például a Redditor @TechnicalBid1811 úgy véli, hogy a Jira Software a megfelelő választás, ha konkrét igényekről van szó, mint például a szolgáltatási szintű megállapodások (SLA-k):

Ha minden felhasználója JWM-felhasználó, akkor a JWM is elegendő lehet. A JSM ügyfeleket biztosít Önnek. A JWM-mel nem részesülhet a belső és ügyfélkommentek, valamint az SLA-k előnyeiből. Emellett a JSM Premiummal Opsgenie, Assets vagy JSM projektsablonokat is kap. Tehát ez az Ön jelenlegi és jövőbeli igényeitől függ.

Egyetértés van abban is, hogy az egyesülés a Jira platformot sokoldalúbbá és értékesebbé teszi, különösen a technikai és nem technikai felhasználók közötti együttműködés tekintetében.

Ahogy a Reddit felhasználó @christophersonne fogalmazott:

Ez csak egy a sok új funkció és termék közül, és jó lépés az Atlassian részéről.

Ismerje meg a Clickupot – a Jira Work Management és a Jira Software legjobb alternatíváját!

A Jira ugyan erős funkciókat kínál, de mi lenne, ha létezne egy olyan egységes megoldás, amely túllépne a Jira Work Management és a Jira Software egyesített képességein?

Ismerje meg a ClickUp-ot – a munkához szükséges minden funkciót magában foglaló alkalmazást. Igen, nem viccelünk.

A ClickUp az egyetlen munkamenedzsment alkalmazás, amely mind a fejlesztők, mind a nem technikai csapatok igényeit kielégíti anélkül, hogy több előfizetést kellene kötniük feladatkezelő alkalmazásokra, tudásmenedzsment és dokumentumkezelő eszközökre, kommunikációs alkalmazásokra és AI asszisztensekre.

Miért?

Mert egyesíti a munkáját és a beszélgetéseit egyetlen hatékony platformon.

A Jira-hoz képest a ClickUp számos fejlett funkciót kínál, többek között több mint 1000 testreszabható sablont, kontextusvezérelt és natív mesterséges intelligenciát, beépített csevegést, sőt természetes nyelvű automatizálási eszközt is, hogy időt takarítson meg, szervezze a feladatokat és szinkronban dolgozzon a csapatával.

Olvassa el még: A legjobb ingyenes projektmenedzsment szoftverek: kipróbálandó eszközök

A ClickUp első számú előnye: All-in-one projektmenedzsment

A ClickUp projektmenedzsment platformja egyetlen, intuitív platformban integrálja a projektkövetést, a dokumentumok közös szerkesztését, az időkövetést, a valós idejű irányítópultokat és az automatizálást. Ez ellentétben áll a Jira-val, amely elsősorban a problémák követésére és az agilis projektmenedzsmentre összpontosít.

Továbbá a ClickUp lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy a projekt munkafolyamatokat széles körben testreszabják, alkalmazkodva a különböző csapatok igényeihez, anélkül, hogy a Jira konfigurációival gyakran járó bonyolultságokkal kellene szembesülniük.

A ClickUp szintén hangsúlyt fektet a csapatmunkára olyan funkciókkal, mint a hozzárendelt megjegyzések, a feladatkiosztás és a megosztott dokumentumok, amelyek elősegítik a csapat tagjai közötti jobb kommunikációt.

A ClickUp projektmenedzsment platform segítségével könnyedén kezelheti a komplex szoftverprojekteket, mivel azok kisebb, nyomon követhető feladatokra bonthatók.

A ClickUp Brain, a ClickUp kontextusérzékeny mesterséges intelligenciája felgyorsítja a projekttervezést és -végrehajtást. Mesterséges intelligenciával működő projektmenedzsere automatikusan generál alfeladatokat a feladatleírások alapján, hatékonyan felbontva a nagyobb feladatokat kezelhető részekre.

Emellett automatizálja a projektösszefoglalók, a haladásról szóló frissítések és a teendők létrehozását. Ez a funkció csökkenti a rutinfrissítésekhez szükséges manuális munkát, így a csapatok stratégiai feladatokra koncentrálhatnak, miközben a projekt átláthatósága és összehangoltsága megmarad.

Kérdezze meg a ClickUp Brain-t természetes nyelven, hogy válaszokat kapjon feladatairól, dokumentumairól és embereiről.

Ráadásul az AI Knowledge Manager segítségével gyorsan választ kaphat a feladatokkal, dokumentumokkal és csapattagokkal kapcsolatos kérdéseire, anélkül, hogy több dokumentumot vagy feladatlistát kellene átnéznie, így időt takaríthat meg és javíthatja a döntéshozatalt. Az eredmény? Ön és csapata minden helyzetben produktívak és hatékonyak maradnak.

Konfigurálja az automatizált munkafolyamatokat egyszerű angol nyelven a ClickUp Brain és a ClickUp Automations segítségével.

A ClickUp Automations segítségével testreszabott automatizálási sorozatokat hozhat létre olyan műveletekkel, kiváltókkal és feltételekkel, amelyek célja a rutinfolyamatok automatizálásával a ismétlődő feladatok csökkentése és a hibák minimalizálása.

Azok számára, akik a kész megoldásokat részesítik előnyben, a ClickUp egy előre elkészített automatizálási receptkönyvtárat kínál, amelyeket gyorsan be lehet vezetni a hatékonyság növelése érdekében, anélkül, hogy bonyolult beállításokra lenne szükség.

Ez lehetővé teszi csapatának, hogy a manuális feladatokba való belegabalyodás helyett a nagy hatással bíró munkákra koncentráljon.

A ClickUp második előnye: Jobb együttműködés és láthatóság

A ClickUp támogatja a teljes körű szoftverfejlesztési ciklusokat, rendkívül testreszabható projektnézetekkel, mint például Kanban táblák, ütemtervek, Gantt-diagramok és munkaterhelés-kezelő műszerfalak.

A valós idejű együttműködési és feladatkezelési funkcióknak köszönhetően a ClickUp megkönnyíti a szoftverfejlesztő csapatok számára a szinkronban maradását, még akkor is, ha különböző részlegeken dolgoznak.

Emellett natív integrációkat biztosít olyan eszközökkel, mint a GitHub, a Slack és a Zoom, így könnyedén összekapcsolhatja a különböző kommunikációs csatornákat és hálózatokat.

Gyorsabban haladhat a rugalmas munkafolyamatokkal, és egy helyen kapcsolódhat össze a ClickUp segítségével.

Míg a ClickUp Sprints megkönnyíti az agilis fejlesztést, a ClickUp Dashboards testreszabható, valós idejű vizuális együttműködést biztosít, segítve a csapatokat a haladás nyomon követésében, a trendek felismerésében és a munkaterhelés hatékony kezelésében.

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti kézi állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

Mérnökeink és termékmenedzsereink el voltak havazva a Jira és más eszközök közötti kézi állapotfrissítésekkel. A ClickUp segítségével visszanyertük a duplikált feladatokra pazarolt órákat. Sőt, a minőségbiztosítás, a műszaki dokumentáció és a marketing közötti munkamegosztás javításával felgyorsítottuk a termékek piacra dobását.

ClickUp előnye #3: Fejlett feladatkezelés

A ClickUp rugalmas és funkciókban gazdag feladatkezelő rendszert kínál, amely a Jira megbízható alternatívájaként pozícionálja magát. A ClickUp segítségével a feladatok többé nem csak tennivalók, hanem teljesen testreszabható munkafolyamatokká alakulnak.

Zökkenőmentes együttműködés és feladatkezelés egyszerűsítése a ClickUp Tasks segítségével

A ClickUp Tasks segítségével bármilyen projekt munkafolyamatát megtervezheti, megszervezheti és együttműködhet rajta. Könnyedén testreszabhatja a haladás állapotát, beállíthat prioritási szinteket, hozzáadhat egyéni mezőket a kontextushoz, és összekapcsolhatja a függőségeket, hogy madártávlatból áttekintse terveit.

Ezenkívül az együttműködés zökkenőmentessé válik, mivel a csapat tagjai közvetlenül kommentálhatják a feladatokat, megoszthatják a frissítéseket és csatolhatnak fájlokat, így valós időben tájékoztathatják az összes érintett felet.

Ezenkívül a ClickUp Forms lehetővé teszi a csapatok számára, hogy javítsák az adatgyűjtést azáltal, hogy a beküldött adatokat feladatokká alakítják, így könnyen rögzíthetik a kéréseket, visszajelzéseket vagy projektbeviteli adatokat közvetlenül a munkafolyamatban.

Olvassa el még: Feladatkezelési készségek: Hogyan kezelje a feladatokat a csapata és saját maga számára?

ClickUp árak

Örökre ingyenes

Korlátlan : 7 USD/felhasználó/hónap

Üzleti : 12 USD/felhasználó/hónap

Vállalati : Árakért vegye fel velünk a kapcsolatot

ClickUp Brain: Bármely fizetős csomaghoz hozzáadható, havi 7 dollárért tagonként és munkaterületenként.

Optimalizálja munkafolyamatait a ClickUp segítségével

A ClickUp nem csak lépést tart a Jirával, hanem újrafogalmazza a projektmenedzsmentet azáltal, hogy az összes modern munkaeszközt egyetlen felületen egyesíti.

Ez áthidalja a különböző munkafolyamatok közötti szakadékot, és egy egységes platformot kínál, amely az Ön igényeinek megfelelően skálázható. Akkor miért korlátozná magát a Jira-ra? A ClickUp segítségével mindig a megfelelő eszköz áll rendelkezésére, amely segít Önnek minden projekt könnyű megvalósításában.

Feladatkezelési funkcióival, használatra kész projektmenedzsment sablonjaival, valamint fejlett jelentéskészítési és elemzési funkcióival a ClickUp segít a vállalkozásoknak és az egyéneknek a folyamatok soha nem látott mértékű racionalizálásában.

Regisztráljon még ma a ClickUp-ra, és változtassa meg a csapatával való együttműködés módját – nincs több kompromisszum, csak könnyed projektmenedzsment a kezdetektől a végéig.